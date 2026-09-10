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Partecipano il senatore Gianni Berrino (esponente di Fratelli d’Italia e capogruppo del partito in Commissione Giustizia del Senato), Michel Orcel (Rettore dell’Istituto Internazionale “J.de Maistre”), Faris La Cola (Segretario generale della medesima istituzione), Luca Tenneriello (dell’Università La Sapienza di Roma) e Corrado Savasta (Università Mediterranea di Reggio Calabria), Robert Blinov (Attaché dell’Istituto Internazionale “J.de Maistre”).
Modera Giorgio Villani, giornalista e scrittore.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro … “Sanremo crocevia tra politica e metapolitica”.", registrato a Roma giovedì 10 settembre 2026 alle ore 17:00.
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 36 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Modera Giorgio Villani, giornalista e scrittore.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro … “Sanremo crocevia tra politica e metapolitica”.", registrato a Roma giovedì 10 settembre 2026 alle ore 17:00.
Tra gli argomenti discussi: Libro.
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