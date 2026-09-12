L’Italia ha bisogno di te – Festa Nazionale Udc

Saluti di apertura: Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Francesco Rocca (Presidente Regione Lazio), Roberto Riccardi (Coordinatore Provinciale Roma UDC), Regino Brachetti (Coordinatore Regionale Lazio UDC), Michaela Biancofiore (Presidente Gruppo Parlamentare UDC, Civici d’Italia), Lorenzo Cesa (Presidente Consiglio Nazionale UDC).



Presenta la Festa Nazionale Metis Di Meo (Conduttrice e Autrice RAI).



Ore 10.45 "L'Italia che ha bisogno di te".



Intervento di Giorgia Meloni (Presidente del Consiglio dei Ministri).



Ore 11.30 "L'Itaia che verrà- Dalla natalità alla casa, dai giovani agli anziani: …

una nuova protezione sociale" con Maria Teresa Bellucci (Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), Alberto Stefanix (Presidente Regione Veneto), Giorgio De Rita (Segretario Generale Censis), Marina D'Amato (Professoressa di Sociologia all’Università degli Studi Roma Tre), Luca Marconi (Presidente Gruppo UDC Regione Marche).



Coordina Danilo Paolini (Giornalista e Caporedattore della sede di Roma di Avvenire).



Ore 14.45 Intervento di Antonio Tajani (Vice Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale).



Ore 15.00 "L'Italia ha bisogno del centro.



Lo scudo crociato, il voto cattolico e la sfida con populismi e radicalismi" con Giuseppe Fioroni (Vice Presidente della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS), Padre Franco Ciccimarra (Presidente Nazionale AGIDAE), Paolo Alli (Presidente di Alternativa Popolare), Decio Terrana (Responsabile Nazionale UDC Enti Locali), Stefano Tunis (Consigliere Regionale SARDEGNA AL CENTRO 20VENTI), Antonio Saccone (Presidente Cinecittà).



Coordina Gerardo Greco (Giornalista e Conduttore Televisivo di LA7).



Ore 17.00 "L'Italia ha bisogno di stabilità.



La nuova legge elettorale" con Giovanni Donzelli (Responsabile Nazionale Organizzazione FDI), Claudio Durigon (Vice Segretario Federale Lega), Alessandro Battilocchio (Responsabile elettorale Forza Italia), Alessandro Colucci (Responsabile Organizzativo Nazionale Noi Moderati), Giancarlo Chiarelli (Vice Segretario Nazionale UDC).



Coordina Giancarla Rondinelli (Giornalista Parlamentare TG1).



Ore 18.00 "Il coraggio delle donne.



La forza che cambia l'Italia" con Paola Binetti (Presidente Onorario UDC), Lucia Albano (Sottosegretario Ministero dell’ Economia e delle Finanze), Simona Malpezzi (Presidente Comitato Imprenditoria femminile Camera di Commercio di Roma e Presidente Terziario Donna Confcommercio Roma), Claudia Navarini (Docente Ordinario Filosofia Morale Università Europea di Roma), Alice Aroni (Presidente Gruppo UDC Regione Sardegna), Martina Semenzato (Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio).



Ore 18.45 "l'Italia ha bisogno di dialogo.



La voce dei territorio.



La forza dell'UDC”.



Confronto con i Segretari Regionali Segretari Provinciali e Dirigenti UDC.

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