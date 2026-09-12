12 SET 2026
rubriche

Rassegna di Geopolitica. Il cambiamento climatico e il fenomeno di El Niño

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
Player
"Si "chiude" anche il canale di Panama: la siccità strozza la via tra Atlantico e Pacifico" - Today - 21 ago 2026 --- ‘Supersizing before our eyes’: UN warns of record El Niño approaching" - Guardian - 03 set 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Il cambiamento climatico e il fenomeno di El Niño" di sabato 12 settembre 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Ambiente, Commercio, Economia, Emergenza, Energia, Esteri, Geopolitica, Infrastrutture, Onu, Sicurezza.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Puntate recenti