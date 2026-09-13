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Intervengono: Vittorio Pezzuto (giornalista e saggista), Roberto Capra (Presidente della Camera Penale del Piemonte e della Valle d'Aosta), Gianluca Pescatori (Avvocato), Bruno Mellano (Già Garante dei detenuti della Regione Piemonte), Sergio Rovasio (Coordinatore Associazione Marco Pannella).
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora" di Vittorio Pezzuto", registrato a Torino domenica 13 settembre 2026 alle 11:10.
Dibattito organizzato da Associazione Marco Pannella di Torino.
Sono intervenuti: Sergio Rovasio … (Coordinatore Associazione Marco Pannella), Roberto Capra (Presidente della Camera penale del Piemonte e Valle d'Aosta), Gianluca Pescatori (avvocato), Bruno Mellano (già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte), Vittorio Pezzuto (giornalista e saggista).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 18 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro: "Applausi e sputi. Le due vite di Enzo Tortora" di Vittorio Pezzuto", registrato a Torino domenica 13 settembre 2026 alle 11:10.
Dibattito organizzato da Associazione Marco Pannella di Torino.
Sono intervenuti: Sergio Rovasio … (Coordinatore Associazione Marco Pannella), Roberto Capra (Presidente della Camera penale del Piemonte e Valle d'Aosta), Gianluca Pescatori (avvocato), Bruno Mellano (già garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Regione Piemonte), Vittorio Pezzuto (giornalista e saggista).
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 18 minuti.
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