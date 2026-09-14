14 SET 2026
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Rassegna di Geopolitica. Presentazione dell'ultimo rapporto della IEA dedicato al Carbone

RUBRICA | di Lorenzo Rendi - RADIO - 07:00 Durata: 0 sec
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"Coal Mid-Year Update 2026" - IEA -settembre 2026 --- "Global coal demand set to increase this year amid Middle East conflict" - IEA - 10 set 2026.

Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Presentazione dell'ultimo rapporto della IEA dedicato al Carbone" di lunedì 14 settembre 2026 condotta da Lorenzo Rendi .

Tra gli argomenti discussi: Agricoltura, Ambiente, Cina, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Geopolitica, Guerra, Industria, Mercato.
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