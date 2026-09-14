Otto e Cinquanta - Svezia, il centrosinistra avanti per un seggio e l'estrema destra che arretra

Si è votato domenica in Svezia per il parlamento, la Riksdag, camera unica.



Con il 94 per cento dei distretti scrutinati i quattro partiti di opposizione hanno 176 seggi contro i 173 dei quattro partiti che sostengono il governo del primo ministro conservatore Ulf Kristersson: un seggio in più della maggioranza, fissata a 175.



Mancano i voti anticipati e quelli dall'estero, e il risultato resta da definire.



Il primo partito è quello dei socialdemocratici di Magdalena Andersson, con il 28,1 per cento.



Seguono i Moderati di Kristersson con il 19,9, i Democratici svedesi, destra radicale, con il …

17,6, il Partito della sinistra con l'8,2, il Partito di centro con il 7,1, i Cristiano-democratici con il 6,2, i Verdi con il 6,1 e i Liberali con il 5,4.



Lo sbarramento è al 4 per cento.



L'affluenza è stata dell'80 per cento, in calo.



Il sistema elettorale svedese è proporzionale e non prevede premio di maggioranza.



I partiti si presentano da soli: le coalizioni non compaiono sulla scheda e sono accordi politici, costruiti in parlamento sotto la conduzione del presidente dell'assemblea.



Nel 2018 per formare il governo servirono più di quattro mesi.



Ne abbiamo parlato con Alessandro Verdoliva, presidente dell'Istituto Delphi, centro di ricerca e analisi strategica, e collaboratore della testata online L'Europeista, che ha vissuto in Svezia.



Per Verdoliva le categorie politiche svedesi non si sovrappongono a quelle italiane: molte posizioni della sinistra svedese in Italia sarebbero considerate di centro, e i Democratici svedesi non sono assimilabili ad Alternative für Deutschland o al partito di Roberto Vannacci, perché sono favorevoli all'Unione europea, alla Nato, agli aiuti all'Ucraina e al welfare.



Non esiste in Svezia un partito filorusso di rilievo, e la Russia è un tema bipartisan, anche per ragioni storiche.



Secondo Verdoliva l'arretramento dell'estrema destra si spiega con il fatto che sinistra e centrodestra hanno fatto propria la domanda di sicurezza, con soluzioni diverse, a differenza di quanto è avvenuto in Germania.



Nel paese un residente su cinque è nato all'estero, e negli ultimi quindici anni sicurezza e criminalità organizzata sono stati al centro del dibattito.



In questa campagna elettorale, però, hanno pesato di più l'economia, il costo dell'energia e le difficoltà della sanità.



Il collegamento con David Carretta, corrispondente da Bruxelles, si è interrotto per problemi tecnici.



Nella parte trasmessa Carretta ha rilevato la frammentazione politica e il sostanziale pareggio tra i due blocchi, e ha indicato come dato più significativo l'arretramento dei Democratici svedesi, che per la prima volta perdono voti e tornano al terzo posto dopo aver superato i Moderati quattro anni fa.



Per Carretta è una buona notizia per l'Unione europea, perché ferma l'avanzata dei partiti antieuropei, mentre resta aperta la questione della formazione di un governo stabile.



Nella parte finale, la settimana europea.



Da oggi il Parlamento europeo è riunito in sessione plenaria a Strasburgo.



Mercoledì Ursula von der Leyen pronuncerà il discorso sullo stato dell'Unione, e nella stessa giornata l'aula discuterà il bilancio per il 2027 e il sostegno all'Ucraina.



In programma anche gli attacchi ibridi russi contro gli Stati membri e le raccomandazioni della commissione speciale sullo scudo per la democrazia, oltre a Ceuta e all'escalation in Medio Oriente.



Giovedì interverrà il primo ministro canadese Mark Carney e la Corte di giustizia dell'Unione si pronuncerà sul riconoscimento delle unioni civili in Romania.



Il presidente del Consiglio europeo António Costa è a Bruxelles per una serie di incontri bilaterali, tra cui quelli con Mette Frederiksen, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron.



Venerdì e sabato l'Eurogruppo si riunisce a Dublino.

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