14 SET 2026
intervista

Emma Bonino mi ha detto: intervista ad Alessandro Tessari

INTERVISTA | di Lanfranco Palazzolo - ROMA - 09:43 Durata: 36 min 38 sec
A cura di Luciana Bruno
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"Emma Bonino mi ha detto: intervista ad Alessandro Tessari" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Alessandro Tessari (già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova).

L'intervista è stata registrata lunedì 14 settembre 2026 alle 09:43.

La registrazione video ha una durata di 36 minuti.

Questa intervista è disponibile anche nella sola versione audio.
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  • Alessandro Tessari

    già deputato radicale, professore emerito di filosofia della scienza all'Università di Padova

    9:43 Durata: 36 min 38 sec
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