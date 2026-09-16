Nicola Irto.
Introduce e modera la sen.
Tatjana Rojc.
Interventi di: Elisabetta Sgarbi (Direttore della Nave di Teseo e regista), massimo Bray (direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani), Mario Andreose (Presidente della Nave di Teseo), Anna Maria Lorusso (Professoressa ordinaria - Università di Bologna), Enrico Lia (Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università della Calabria).
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "In onore di Nuccio Ordine" che si è tenuta a Roma mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 17:00.
Sono stati … trattati i seguenti argomenti: Cultura.
La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 28 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
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