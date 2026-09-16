16 SET 2026
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In onore di Nuccio Ordine

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 17:00 Durata: 1 ora 28 min
A cura di Luciana Bruno
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Saluto del sen.

Nicola Irto.

Introduce e modera la sen.

Tatjana Rojc.

Interventi di: Elisabetta Sgarbi (Direttore della Nave di Teseo e regista), massimo Bray (direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani), Mario Andreose (Presidente della Nave di Teseo), Anna Maria Lorusso (Professoressa ordinaria - Università di Bologna), Enrico Lia (Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università della Calabria).

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "In onore di Nuccio Ordine" che si è tenuta a Roma mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 17:00.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cultura.

La registrazione video della conferenza stampa dura 1 ora e 28 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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Era tutti, ringrazio, chi ha voluto partecipare a questo omaggio a Nuccio Ordine, ci voleva una cornice istituzionale per ricordare un intellettuale così incisivo e appassionato, come Nuccio Ordine.
Uomo di lettere, uomo di cultura tout-court, professore all'Università della Calabria, ma visiting, professor nei più importanti atenei del mondo, tra cui Yale, New York University Scuola, normale, superiore di Parigi, Sorbona, solo per citarne alcuni, insignito di importantissimi riconoscimenti in Italia e all'estero tra cui la Legion d'Honneur della Repubblica francese
Il suo manifesto, l'utilità dell'inutile è stato tradotto in più di 30 lingue, tra cui quella slovena, che ho avuto il l'onore di curare con una breve prefazione dello scrittore Boris Pahor, che ne ha sottolineato il valore e l'immediatezza del messaggio in cui l'autore propone una silloge di argomenti citazioni pensieri supportati dal saggio di Abraham Flexner, aggiunta alla fine in tre capitoli, viene di fatto tracciato il senso della cultura umanistica e di molto altro ancora.
Una carriera straordinaria legata alla terra della Calabria, quella Magna Grecia che ricollega, Nuccio Ordine all'archetipo stesso della nostra cultura, Micai Babić, grande poeta e traduttore ungherese, ispirandosi ai propri autori classici a Dante che aveva tradotto alle lettere antiche aveva scritto come di fatto tutti i grandi autori dialoghino tra loro Omero con Dante Dante con i moderni lo fece tracciando la storia della letteratura europea che aveva concepito in questo senso come unico grande panorama in cui i legami della cultura,
Testano la storia dell'umanità, il volume fu proibito dal fascismo,
E, naturalmente, quasi come un mantra dell'opera più nota del professor Rondeau, ordine nella prima parte.
Professor ordine, esplica l'utile inutilità della letteratura attraverso passaggi apparentemente disordinati.
In cui vengono però a crearsi delle idee, anzi, un ordine di idee che sono sconvolgente, mente, collegate con la contemporaneità,
L'autore ha spesso proposto una lucidissima analisi del chic et nunc, proponendo la lettura di alcuni passi dei grandi classici, dove ribadisce, pur celato dalla sua grande erudizione che ha anche la sapienza e non il sapere fine a se stesso, come pure la bellezza e l'estetica necessitino per essere comprese di una partecipazione appassionata ma anche del
Impegno speculativo. Ora vorrei dare la parola al senatore Nicola Irto, con che si collegherà con noi perché impegnato in Calabria, appunto, abbiamo a questo tavolo ospiti illustri che ci parleranno delle opere del lavoro del professor ordine ed ho quindi subito la parola al senatore Irto per i saluti
Sì, buonasera io un saluto a tutti, in particolare saluto e ringrazio la collega e amica Tatjana Rojc che ha fortemente voluto questo momento oggi in Senato, ti ricordo e Nuccio Ordine ha fortemente voluto che si realizzasse appunto questo momento di e vi ricordo di una persona straordinaria e io sono particolarmente onorato di aver con lei condiviso e la volontà di organizzare questo momento non solo da calabrese ma da persona che ha avuto l'opportunità e l'onore di conoscere il professore ordine.
In un momento in cui ricordarlo significa ricordare una persona che ha fatto della cultura, non semplicemente una professione, ma una vera e propria forma di impegno civile. Aveva una convinzione molto precisa che ciò che apparentemente non serve a nulla, un verso di poesia, una pagina di di un classico, una riflessione filosofica,
Sia in realtà ciò che ci rende più profondamente umani e il messaggio che, secondo me, attraverso il suo libro, come diceva Tatiana più conosciuto, l'utilità dell'inutile e ha portato ben oltre le pagine di un libro, un messaggio d'uscita oltre le pagine di quel libro, perché l'ho portato nelle università, nelle scuole, nelle aule, negli incontri con gli studenti, in un in ogni occasione in cui veniva data la possibilità di di parlare di cultura, e c'è un aspetto particolarmente importante nel suo mondo del suo modo di intendere questo impegno non parlava della cultura guardando soltanto al passato, ma parlava soprattutto al futuro. Guardava i giovani alla loro formazione e alla loro libertà di pensiero. Considerava l'insegnamento una responsabilità e allo stesso tempo un atto di fiducia nelle nuove generazioni.
Per questo la sua scomparsa. Il vuoto che ha lasciato è enorme, grande, non soltanto nel mondo accademico e letterario, ma a tutti coloro che hanno avuto la possibilità e la fortuna di ascoltarlo e di confrontarsi con lui. Credo che e credo, credo però che il modo più autentico per ricordarlo non sia limitarci a celebrare ciò che ha fatto, ma continuare a porci delle domande che lui ha lasciato
Che spazio vogliamo da, per esempio, che spazio vogliamo dare alla cultura, in una società sempre più dominata dall'immediatezza e dall'utilità e aggiungo, in un mondo in cui siamo interconnessi con una velocità di comunicazione istantanea, con un bombardamento continuo di informazioni, in che modo vogliamo dare con una società
E vogliamo dare alla cultura in questa società molto complessa e che cosa significa davvero educare e e come possiamo preservare quella curiosità per la libertà di pensiero. Quell'amore per la conoscenza, che ordine che il professore ordine che Nuccio Ordine considerava indispensabili, secondo me sono domande che ci riguardano direttamente, sono domande e che diciamo in qualche modo
E dobbiamo provare a dare una risposta. Il fatto che possiamo ricordare. Nuccio Ordine in al Senato della Repubblica. Credo che questo ci possa anche far assumere un impegno, quello di continuare a difendere i valori della cultura, della scuola, dell'università, della ricerca e dei saperi umanistici. Continuare a credere che formare una persona non significhi soltanto prepararla un lavoro, ma darle gli strumenti per comprendere, scegliere, vivere liberamente, anzi soprattutto riuscire a fargli creare ad avere concretamente
Autonomamente e liberamente un pensiero critico. Io penso che questo sia il modo più giusto, migliore, più utile, in cui possiamo tenere viva la sua voce
E forse anche il modo più bello per dirgli ancora una volta, grazie per la straordinaria opera che ha fatto e poi consentitemi di dire che Nuccio Ordine. È stato veramente, tra le altre cose,
Uno straordinario ambasciatore di una terra bellissima, ma anche di una terra molto complessa di una terra che ha tantissimi pregi, ma anche tantissime contraddizioni. Ed è stato uno straordinario ambasciatore che, anche con la sua opera per un pezzetto, ha fatto parlare in positivo la Calabria, proiettandola in Italia e nel mondo. Grazie, ringrazio molto il senatore Nicola Irto per questa sua introduzione
Un saluto nel frattempo i colleghi spagnoli e Giacobbe che ci hanno raggiunti. Ho conosciuto Nuccio Ordine grazie a Elisabetta Sgarbi,
Regista editore della Nave di Teseo che c'ha partecipato un suo contributo in video, e di questo la ringrazio eh prego alla regia di mandarlo in onda
Mi spiace non essere qui con voi, ma ci sono, sono qui a parlarvi dell'amico. Nuccio Ordine, mi prende una tristezza infinita pensando che sono qui e a ricordarlo senza che lui ci sia, però lo farò e non posso credere, non riesco a credere che non ci sia più che non mi chiami più che non sia lì a sollecitarmi che non mi Tempesti, come sempre ha fatto di telefonate per richiamare la mia attenzione in di lui, non voglio decantare le doti di professori ed intellettuali di studioso, ma voglio dire quello che mi manca di Nuccio Ordine. Quello che sarà impossibile riavere e Nuccio era proprio l'entusiasmo del sapere era l'entusiasmo della cultura, dell'apprendimento dell'insegnamento. Era un ottimo professore e la sua oratoria era piena di di passione. Conquistava un pubblico di studenti e non solo anche di adulti,
E Nuccio era la gioia del sapere. Nuccio era contento perché leggeva era contento perché imparava e
Condivideva questa sua gioia con tutti coloro che erano disposti ad ascoltarlo. L'utilità dell'inutile è un libro preziosissimo che Lucio ha voluto fare con molta convinzione che abbiamo riproposto alla Nave di Teseo e che testimonia tutto quello che io vi ho detto, cioè che la lettura è che il sapere e, anche se non rispondono a quello che può essere un bene di prima necessità, un'utilità invidiata in realtà sono portano gioia e la gioia non è inutile come spiegava Nuccio, è utilissima perché senza gioia si muore e Nuccio
C'era, c'è sempre stato quando abbiamo fondato la Nave di Teseo c'è una foto storica in cui compare insieme a Furio Colombo, Umberto Eco Sandro Veronesi, Andreose, Eugenio Lio e c'era perché lui credeva che il mondo dei libri fosse un mondo per cui bisognava darsi combattere fosse dovesse essere libero, dovesse essere indipendente e credeva anche nell'amicizia, per cui c'era
E Nuccio era quindi l'opposto della cultura del piagnisteo e una cultura del piagnisteo che s'impadronisce di chi vive nel mondo della cultura e anzi lui era l'antidoto a questo. A questo, a essere così lamentosi e la miosi e per lui bisognava
Esaltare la gioia del libro e il sapere quanto importante fosse imparare e quindi io vi invito a leggere l'utilità dell'inutile, ma sapere che non può farvi questo invito. Nuccio mi carica di un'ulteriore responsabilità e spero di avere avuto la stessa carica per la stessa energia con la stessa passione per convincervi con lui e per lui che ritorna qui con noi a questa lettura, quindi ciao Nuccio grazie
Ecco, ringrazio molto curiosa, mi piace, non è, ringrazio molto, Elisabetta Sgarbi per questa testimonianza, parla parlava di del suo entusiasmo io ricordo una sua lezione su Ariosto nelle case di Ariosto in afferrare e ricordo lo slancio con cui lui ci ha fatti partecipi delle sue,
Delle sue scoperte, delle sue analisi, che erano sempre estremamente pregnanti. Intanto ci ha raggiunto anche la senatrice Rando, che ringrazio accademico di fama mondiale, membro del comitato scientifico della Treccani, insignito di numerose lauree ad honorem e importantissimi premi e riconoscimenti in Italia e all'estero, tra cui ultimo in ordine di tempo, nel maggio del 2023, il premio principessa delle Asturie per la comunicazione e l'umanistica, il professor ordine, viene considerato l'intellettuale italiano più conosciuto al mondo. Mira bellissimi i suoi studi sul Rinascimento su George o Georg Steiner, su Giordano Bruno, di cui era considerato uno dei massimi esperti. Ce ne parla in collegamento e lo ringrazio molto Massimo. Brai, direttore generale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani, già ministro della cultura, che con Nuccio ha avuto un rapporto anche di amicizia molto speciale.
Grazie Massimo a te la parola
Buonasera a tutti, grazie Tatiana per questa opportunità, mi dispiace non essere nell'aula al Senato per ricordo dare una figura come Nuccio Ordine e, come giustamente hai detto per me, ha rappresentato non solo come dire, un amabile compagno di discussioni e di scambi continui di idee sul valore della cultura sul lavoro,
E abbiamo condotto, ma anche, appunto, una persona vicina e Sme, quando mi hai chiesto appunto questo ricordo
Devo dire, avevo rimosso.
Che ho trascorso Sting canta alberi A 5 giorni A di Ama,
Ante perché?
Con l'occasione, appunto, di partecipare a un convegno proprio Nuccio mi aveva chiesto di insomma di di di illustrare appunto nel luogo in cui venivano ospitati tutti gli altri relatori, ma in un luogo che lui aveva scelto e dove ogni mattina presto e ogni pomeriggio nelle pause lui veniva a trovarmi perché aveva piacere di discutere dei temi su cui poi aveva lavorato
Stessa, cosa che ad a Pordenone, quando dovevamo appunto a discutere del suo libro più conosciuto l'utilità dell'inutile e che lui mi chiese di arrivare appunto un po'prima perché voleva professore, sottopormi migliaia, alcuni dubbi.
Perché poi ha ragione Elisabetta Sgarbi a sottolineare questa grande, anche proprio voglia di vita che che che Nuccio Ordine aveva però era anche persona capace di porsi dei dubbi e sul suo lavoro e sulla realtà che aveva e vedeva di fronte a sé
E io direi che le cose che mi hanno sempre molto colpito, anche in questi, in queste missioni si più personali,
Sono sempre state, come dire, la certezza che Nuccio Ordine aveva nel valore della lettura, nella nella possibilità di partecipare il valore del del libro e della lettura a una nuova generazione, io ricordo che, appunto nell'incarico istituzionale.
Lui.
Apprezzò molto
Il fatto che, nonostante avessimo discusso,
Se fosse stato possibile per la prima volta dedicare tutta una legge alla cultura,
Nell'arco di pochi mesi questa cosa era stata possibile e quindi un po'giocando io gli dicevo che probabilmente se uno interpreta anche la politica, quella politica di cui lui troppo spesso probabilmente un po'diffidava,
Intanto opportunità per poter dare un contributo anche a quel gruppo di cui si parla troppo poco che il mondo della cultura
è tutto quell'articolato dedicato appunto ai vari temi della cultura, lo avevano molto convinto,
Una delle delle delle attenzioni che maggiormente avevano attirato la sua attenzione era quella dedicata, per esempio, ai teatri di di lirica sinfonica, perché, come dire, riteneva che avessi tutto bene a metter mano a quel tema, perché tutti e due condividevamo l'idea che una parte dell'identità culturale del nostro Paese risiedeva proprio in quella tradizione e anche in quella tradizione uno avrebbe potuto vedere forme come dire di inutilità.
Devo dire, senza ricordare quali parti politiche avevano un po'avversato quella riforma, anche inaspettate da parte mia, e devo dire che che Nuccio, invece era stato davvero forte, come dire, compagno di di di di invitarmi a portare avanti quel lavoro e così sono insomma sono stati questi i temi cioè la cultura, in tutte le sue declinazioni di cui abbiamo sempre molto discusso e come dire.
Lui ha anche scritto su molti quotidiani italiani e non.
La centralità del mondo della scuola su questo è Pordenone, discutemmo perché e io sono ancora oggi convinto che chi in Italia, in quel sugo, in quella sua organizzazione che che si era data agli inizi del 900, è la scuola,
Era stata, come dire, una riforma che, insomma, si deve a Giovanni Gentile, non a caso il fondatore anche dei tre Cannes, che insieme a Giovanni Treccani, ovviamente che aveva un po'connotato un certo modo e una certa tradizione gli studi classici e che probabilmente invece alcuni passaggi del 900 avevano fatto smarrire e in particolare insomma i licei, idea gentiliana della centralità del liceo anni proprio voluto sottolineare quanto importanti fossero i classici nella formazione perde Piergentile delle classi dirigenti ma insomma
Vista la diffusione di questo metodo di studio. Insomma, in gran parte dei cittadini italiani a me ha colpito nei mesi scorsi quando si è mossi aperto questo grande dibattito su questo film di Nolan Odisseo è uno dei temi discussi, è stato proprio la conoscenza dei classici.
E, insomma, del nostro Paese questa discussione si è sentita viva, perché in ognuno di noi e credo, anche dell'età delle nuove generazioni.
Ci sono tracce del valore di quegli studi che sono stati appunto fatti da ognuno di noi e quindi, come dire di Nuccio Ordine io ricordo una mattina in cui si è incominciato a diffondere la notizia, ho ricevuto la telefonata di un caro amico di Catanzaro che mi diceva che aveva avuto questa notizia che pensava fossero proprio Nuccio Ordine, ecco il dolore è stato anche quello di immaginare che sarebbe venuto meno un interlocutore, un interlocutore che avevo anche la fu dovuto alla fortuna per merito del presidente di Treccani di in quegli anni che era Franco Gallo, che lo aveva voluto nel consiglio scientifico anche di di di sentire dare questa forte spinta a i lavori di quell'organo eh
E dire in Treccani era un po'un luogo che lo attirava anche proprio per questa idea di sapere di siglo tempo e anche lì era interessante il il nostro confronto e perché
Da una parte, ricordavamo tutti e due che di quelle grandissime e istituzioni culturali presenti nel mondo occidentale.
Che erano state proprio create istituite,
Per tener vivo il significato del sapere enciclopedico e in tutto il mondo fosse rimasto solo l'esperienza italiana, però io qui lo incalzavano dicendogli che appunto questo era avvenuto nella totale indifferenza di tutti, dalla dalle classi dirigenti alla politica
Io non è raro, come dire che che ho colto il significato della capacità che abbiamo avuto tutti di preservare questo meraviglioso istituto perché il sapere enciclopedico e qui l'ordine lo cita anche nei libri e quel sapere che ci permette, faccio solo un esempio di distinguere una fonte terra darà una forte non vera, ecco, pensate che questa
Modalità di lavoro, che risale a più di 100 anni fa, e quello di cui noi discutiamo, più o meno ogni giorno, ne discutete nella politica della geopolitica. Altro non è che la traduzione della centralità delle notizie false delle fake-news e
Questo però, se noi a noi tutti sfugge quello che un certo percorso di conoscenza, e quindi la capacità di costruzione così dedicata che ha il sapere enciclopedico che parte appunto dalla riconoscibilità di una fonte autentica, è difficile lamentarsi dopo gli verrebbe da dire. Ecco, questi sono alcuni dei temi che con Nuccio ci siamo anche molto divertiti a discutere, perché credo che in tutti e due comune era anche, come dire, una verve un po'
Come dire un po'di provocazione rispetto a quello che vedevamo. Mi chiedo ancora oggi, rispetto ai temi che anche il senatore leghista ha sollevato pale.
Sarebbe stata la sua reazione,
Dopo lo so, ho comprato un passo per chiudere, vorrei leggervi perché credo che che riassuma bene quello che avrebbe detto.
E scriveva i classici ci insegnano a pensare con la nostra testa, soffrono tutti gli strumenti critici per non essere manipolati dagli slogan della propaganda da quelle mode passeggere e da quel conformismo di massa.
Un giovane che legge capisce Platone, Montejo o Leopardi sarà un giovane più difficile da ingannare, perché avrebbe sviluppato in sé quel vago senso del dubbio che è alla base della vera libertà. Ecco, vorrei fermarmi qui con queste parole di ordine, ringraziarvi per avermi invitato e salutare, Tatjana Rojc che
Oltre che un'amica comune, con con ordine e davvero come dire, persona che di questi temi conosce bene il significato buona serata, grazie infinite a Massimo Brai per questa testimonianza così preziosa, ma anche come dire che ci spiega molto bene chi fosse. Nuccio Ordine. Io ci ha raggiunti nel frattempo anche la collega Francesca la Marca, che ringrazio. Il fil rouge che collega tutta l'opera di Nuccio Ordine sottende l'importanza della memoria Mnemosine. La memoria è divinizzata e venerata. Sono le muse sue figlie a presiedere le esperienze intellettuali e artistiche. Ma qual è l'esperienza decisiva di conoscenza Aristosseno di Taranto e Platone nel suo Fedone propendono per la memoria
E sono d'accordo con loro, ma questo è meno importante che, assieme alla filosofia, consentirà all'uomo di essere degno a salire sulle stelle Pitagora lo riconosce in Orfeo il mitico cantore sceso nell'Ade e da lì ritornato grazie alla magica sapienza della sua voce e del suono e immagine viva della continuità possibile,
Tra la morte che è definitiva e l'esistenza che così in qualche modo diviene eterna, Nuccio Ordine sottendeva sempre la necessità che lo studio sia accessibile a tutti, la sua vita è rassegnata dalla passione e dall'impegno, come ha detto ora e massimo Brai, come ha detto prima
Elisabetta Sgarbi e ci porta pure a riflettere su quale forza rappresenti il sapere che sempre appunto, i regimi totalitari hanno cercato di limitare. Si domina gli ignoranti, dunque, ma se sono gli ignoranti a voler dominare l'umanità stessa, rischia di estinguersi di essere repressa. Ma nell'opera di Nuccio Ordine c'è anche sempre presente la dignitas umanista
Puo hominis scusate che una società con una scala gerarchica dei valori, completamente stravolta ha perduto per cedere il passo, a volte alla prostituzione, della sapienza Nuccio Ordine è stato letterato, ma anche filosofo, autore, tra le molte altre cose di riflessioni su Giordano Bruno, che toccavano com'è ovvio il tema della libertà definiscono il nonsense del dogmatismo ma anche di un saggio su Enrico terzo, il sovrano francese che si adoperò per far cessare le guerre religiose. Nuccio Ordine, ha voluto dare il senso alla cultura umanistica anche
Con la scelta di essere tra i soci fondatori con Umberto Eco, con Elisabetta Sgarbi, con Mario Andreose con molti altri intellettuali della casa editrice, la Nave di Teseo di cui è presidente e lo scrittore giornalista traduttore, editore
Mario Andreose che qui con noi e che invito a prendere la parola
Grazie buonasera.
Io vorrei intrattenervi su uno degli aspetti dell'eredità di Nuccio.
La sua attività editoriale.
Nuccio Ordine e mi era stato presentato all'inizio del secondo decennio di questo millennio da Umberto Eco.
Il quale l'aveva invitato l'Università di Bologna a tenere un corso su, non mi ricordo il titolo esatto, ma era il comico nella letteratura del Rinascimento e e mi aveva detto che
L'udienza ai suoi studenti erano rimasti entusiasti perché le qualità oratorie che John son già stata evocata, ma io direi anche più lo spirito quasi attoriale che aveva Nuccio per interloquire per convincere per sedurre era molto importante la seduzione come categoria nell'esistenza di Pinuccio aveva reso entusiasti gli studenti, quindi merito, vedi
E deve farti una proposta, allora è, lo dicevo, e la proposta era una collana di classici della letteratura europea, però è un progetto di Re ambizioso.
Ciò era a dire poco perché e come me ne illustrava mi diceva voglio ovviamente edizioni migliori se esiste oppure rifare la traduzione apparati critici, ineccepibili, testo originale a fronte che allora potevano in si usava, allora io facevo un po'il calcolo dicevo, ma poi vedremo i primi titoli dico ma Nuccio stiamo parlando di un volume di di di 3.000 pagine, sì, e lo voglio con un tipo di carta che rimanga,
Maneggevole, ma molto leggibile, voglio che le edizioni sia rilegata e cucita, quindi stava concentrando il massimo della qualità editoriali nella, e dico sì, ma una il fatto che questa cosa non esistesse in quel momento non dicono il mondo, ma in Italia di sicuro con con il testo a fronte e dico porterà a dei prezzi di copertina insostenibili e cose.
Chi poi compra un volume di 3.000 pagine di quella con con con il prezzo che ne che ne deriva è qui e talento imprenditoriale di Nuccio, il quale mi dice a quello ci penso io e qual era e qual era la, né innanzitutto aveva chiesto e allora aveva ottenuto da fin dal principio una una sponsorizzazione del presidente della provincia di Cosenza e poi anche dalla Fondazione Cassa di risparmio Calabria e Lucania che poi non sono durate ma lui ha trovato altre cose.
Aveva aveva una una rete di relazioni internazionali che comprendeva anche delle persone molto ricche dei mecenati, in particolare una coppia di due, due marito e moglie.
Greci che lo portavano d'estate in vacanza nel Mediterraneo con i loro yacht, i quali ogni volta, eh.
Le rendevano disponibile una certa somma per ciascun volume che faremo nel in questo, accordare, ed ecco che.
Leggo subito quando, con queste garanzie di così partiamo tra l'altro, nel frattempo mi stavo occupando anche dei Classici Bompiani avevo preso Sciascia sub e non solo, ma da 10 anni avevamo una collana che poi sarà quasi la gemella di quella che che Nuccio sta progettando che le proprie,
Carino e crea il pensiero occidentale e che era.
De de del Gra classici greci latini, sempre col testo a fronte, eccetera, quindi partiamo allora lui dice giustamente per partire né nel primo anno che sarà il 2012 ci vogliono almeno quattro volumi, sennò la gente non si accorge che nasce una nuova creatura editoriale di questo di di rilievo.
E a che cosa pensa in A per primo i Saggi di Montaigne
Con il testo, a fronte i Saggi di Montaigne esistevano già nel nel catalogo, Adelphi nella traduzione di Fausta Garavini, ma solo senza apparati e senza testo, a fronte ed equo che Nuccio si fa dare dalla Fausta Garavini e gliela fargli vedere, col pretesto che avevamo un pretesto,
è una traduzione di qualche di qualche decennio, dice l'idea di rivedere e la dai a noi nuova e noi della pubblichiamo con tutti gli apparati, poi che erano stati curati da tour no. Questo è anche un nome importante perché il nostro Nuccio prima
Di venire da noi allora stiamo parlando della Bompiani, non ancora della Nave di Teseo, lavorava come direttore di collana con le bellezze a Parigi, lui è radicata, Pavia, parlava un francese con la tourné de de del della della R e il su è il suono de de della che sembrava un madrelingua era,
Mi a Parigi era di casa, aveva anche una piccola casa sua, quindi
It questi Saggi di Montaigne immortali, che poi sarà il bestseller, continua a essere, spero, il mestiere della collana, non so quanto sia ancora sul mercato il secondo titolo poi era a proposito del Como nel comico François Faber lei Gargantua e Pantagruele di che non era mai stato,
Se non lo ripeto, il testo a fronte non in innovazione assolutamente nuova, ma con una cura, anche con una traduzione che era stata rivista da Lionello Saffi, che era il massimo.
Tutti i collaboratori, diciamo, i i redattori sono tutti i suoi colleghi professori di prima fascia, i quali per li aveva convinti e questo era capitata anche un Giovanni Reale, quel pensiero occidentale, lui reale era dell'Università Cattolica di Milano con un solo convinceva, non m'avevano schiere di colleghi di prima fascia che non credevano che non volevano di meglio che entrare a collaborare in questa collana perché per essere presenti in questi impresa straordinaria e non chiedevano nulla perché avevano la i loro nomi né in una collana di grandissimo prestigio, ecco perché questi volumi da 3.000 pagine egli potevamo vendere B di una bellissima edizione a vendere a 40 a 40 euro 35, ma a seconda della della fogliazione il terzo
Titolo era I il Don Chisciotte di Cervantes, il libro che, se mi date una scorsa al mio libro, che ho pubblicato pochi mesi fa e intitolato un'educazione veneziana perché sono veneziano, confesso che è stata la mia prima lettura, approfittando della mia scarsa per una certa stagione salute ero incalza,
Elementare mi ricordo prigioniero a casa di uno zio, che abbiamo una bella biblioteca, sedotto dalle dalle illustrazioni e de de del francese, mi sono letto il Don Chisciotte dalla a alla zeta in una settimana, ecco Don Chisciotte, per me è stata una festa un ritorno e con la la la curatela del massimo esperto di,
Di
Cervantes che Francisco ricco.
E una nuova traduzione di Angelo Balestra canali, quindi ripeto c'erano 150 pagine di numerazione
Romana con tutti gli apparati e poi c'erano 2000 e qualcosa del testo ore qui tu son tutti, vedrete volumi di una bellezza e ed è di una salute, perché materiali e costosissimo, carta che non in gialla, che non ingiallisce, quindi è una collana bellissima, l'ultimo,
Perché voleva avere anche una novità assoluta, questi erano dei classici che venivano riproposti nella loro veste migliore è possibile anche abbiamo pubblicato la regina delle fate di Edmund Spenser, per la prima volta in Italia.
Una novità assoluta, quindi, il pacchetto di presentazione di questa nuova iniziativa di Nuccio che poi si prodigava per.
Farla conoscere con presentazioni, eccetera, ed è stato un successo che affiancava già la collana del pensiero occidentale, quindi erano lì e i fiori all'occhiello della casa editrice Bompiani ecco questo per dirvi dopo, va be'la, la la, la, la.
La collana è andata avanti, purtroppo la sua scomparsa prematura ci ha sottratto la prosecuzione, però so sono, come dire fiero di potervi dire cosa è stato Nuccio Ordine e per per l'editoria, per finire, è stato citato il.
L'utilità dell'inutile che aveva già pubblicato alle alle bell'lettere e che ha integrato nella nella per la nostra edizione con altri apparati, ma soprattutto e che è stato un immediato bestseller, perché, oltre a la difesa delle discipline umanistiche che trovavano, per fortuna una una,
Un ampio interesse né nel mondo dei lettori ma, come lui, l'aveva formulata con questa crestomazia di citazioni di tutti i classici, del del del, dell'antichità e ed edili e delle grandi e dei grandi autori della letteratura mondiale, quindi.
E che una una antologia di citazioni che la rende molto sapida e attraente e mi fa piacere comunicarvi che questo libro è stato è tuttora distribuito in 30 Paesi nel mondo più più svariati, perché poi non ci ha conquistato, per così dire, come si dice adesso dei mercati lui che non era che era contro la filosofia del mercato ma lui in America latina era era un un protagonista assoluto in Romania,
E anche lì di diceva delle collane e, per conto del sempre di classici, per conto di un editore romeno ha avuto delle onorificenze Dada l'Accademia delle scienze russa, da da dalla Legion d'Honneur questo è già stato no, ma per dire che questo,
Libro che è stato citato, che quello che gli ha dato maggiore notorietà nel mondo e vivo ebbe egli talk e tutti lo continuano di stampare grazie.
Ringrazio molto.
E Mario Andreose per questa.
Per questo.
Racconto di quanto abbia avuto a cuore Nuccio Ordine, la cultura, quando si parla di cultura tante volte si pensa a qualcosa di polveroso, invece è il suo approccio, è stato di grande, come dire, di un grande esperto, ma di un grande entusiasta raccontava del suo desiderio di sapere di conoscere, di studiare,
Ra ha raccontato ai ragazzi, all'università di Trieste, dove siamo stati insieme di come da ragazzino, aveva desiderato avere un'enciclopedia, abbiamo sentito prima Massimo operai e che ha avuto finalmente in regalo da suo padre e che aveva letto dalla prima all'ultima pagina è stato un calabrese,
Piero, avevamo amato, la sua terra, di cui ne è stato uno dei figli migliori e, permettetemi, sono lieta di salutare i professori Nina e Domenico Morelli che due amici, ma che sono dei fieri Calabresi, anche loro mi piace citare una frase di Nuccio che Nuccio Ordine ha proferito in occasione del suo discorso per il conferimento dell'onorificenza francese di cavaliere della palma accademica quando disse solo chi si libera dei propri egoismi personali può intraprendere il difficile e gioioso cammino della conoscenza.
Invito ora a prendere la parola la professoressa Anna Maria Lorusso, dell'Università di Bologna.
Grazie Tatiana, grazie davvero per aver organizzato questo momento e, naturalmente, per avermi coinvolta in questo momento, io voglio ricordare così tratteggiare qualche aspetto di Nuccio Ordine e visto dal mio particolare punto di osservazione particolare, perché da una parte mi sono stata amica Mario Andreose prima Elisabetta Sgarbi hanno accennato a come si fosse introdotto con tutta la sua passione e nella avventura editoriale prima in Bompiani e poi nella Nave di Teseo e siccome anche io collaboro con queste due realtà dall'interno sebbene il mio lavoro sia,
In università ho partecipato con questa famiglia, appunto all'amicizia con Nuccio Ordine e con Rosalia che saluto, e quindi c'è un legame molto forte, però dall'altra parte io facevo il suo stesso mestiere e quando ci siamo conosciuti in realtà ero già l'Università di Bologna ero all'Università di Bologna ero,
è una professoressa associata, poi sono
è andata avanti nel percorso e comunque lo osservavo, diciamo così, da universitaria collega, è molto spesso anche ci confrontavamo su questo, quindi il mio ricordo è il ricordo di una collega che guardava, osservava e aveva è, come dire confronti, riceveva telefonate come ha ricordato Elisabetta appunto da collega premessa ho conosciuto Nuccio Ordine grazie a Umberto Eco lo ha già.
Ha evocato Mario Andreose questo momento, ma mi piace sottolinearlo sia perché Nuccio, aveva una profondissima stima nei confronti di Umberto Eco, ma anche perché Umberto Eco aveva una profondissima stima nei confronti di Nuccio Ordine e, appunto, da insomma da altro gigante qual era mi sembra significativo sottolinearlo e quindi lo invitò nel 2007 nel gennaio 2007 a tenere un ciclo di lezioni piuttosto prestigiose organizzate dal Centro di studi internazionali di Bologna e il cui aveva invitato professori tipo Julia Kristeva Georg Steiner, Remo Bodei Marc Fumaroli. Quindi parliamo di e appunto, dei cicli
Che venivano affidati due all'anno a personalità molto note e molto prestigiose della cultura, non credo di fare un torto un torto a Nuccio, se dico che quando ecco lo invitò e ce ne parlò a noi i suoi più stretti collaboratori perché appunto io mi sono formata con Eco e anche attualmente insegna Semiotica,
E quindi facevo parte del suo più stretto gruppo di collaboratori, noi diciamo, ma sì, è, Nuccio Ordine rispetto appunto agli altri nomi a cui vi ho accennato e tanti altri ancora non c'era ancora noto eco disse a è uno studioso di letteratura italiana anzi di rinascimento dell'Università di Cosenza è bravissimo, vi assicuro che lo ascolterete e capirete perché,
L'ho invitato e andò esattamente così, dopo quel ciclo di lezioni, il successo che ebbe appunto eco facilitò anche questo incontro con Mario Andreose Elisabetta Sgarbi per l'avventura editoriale.
Quel ciclo di lezioni e, come è stato già accennato, era sul riso, per la precisione, sono andata a controllarlo, si intitolava a ridere e conoscere nel Rinascimento, e anche questo è un punto che mi piace sottolineare questa attenzione teorica filosofica letteraria al riso che era un punto che accumuna che lo accostava lo avvicinava anche a Umberto Eco penso che tutti sappiamo che il movente alla base del nome della rosa e dei delitti del nome della rosa è l'eliminazione,
E del libro di Aristotele dedicato dedicato al riso il riso è stato sempre un tema ripeto, teorico e di grande attenzione per Eco, lo era anche assolutamente per Nuccio e su questo si incontrarono e di nuovo voglio fare un salto da quel lontano, ormai 2007 a oggi in cui pochi mesi fa,
La Nave di Teseo ha pubblicato I miei postumo, ma era è stato appunto consegnato da Nuccio Ordine un libro, l'ultimo libro che è stato pubblicato, che s'intitola lo guardo perché ha un titolo molto lungo, il Decameron come farmaco, riso e Novella contro la peste, per conservare la vita e la civile convivenza in questo sottotitolo per conservare la vita e la civile convivenza. Secondo me c'è, è una piccola sintesi, diciamo della visione umanista, filosofica letteraria di Nuccio Ordine di cui anche prima Elisabetta Sgarbi ha ricordato ad esempio, Lagioia era appunto una persona che non solo esprimeva una vitalità infinita, ma anche
è come dire, in un certo senso, la teorizzata a me, ad esempio, diceva sempre abbastanza giustamente che ero troppo seria, quindi, intorno a la premessa da cui sono partita io lo guardavo appunto un po'da collega e lo guardavo pensando che era un professore anomalo per me è sempre stato un professore anomalo e forse lui stesso si sentiva così, anzi penso che ne fosse assolutamente orgoglioso ed è per questo che voglio riflettere su questo aspetto con voi perché,
La sua anomalia appunto voglio riflettere su questo, perché penso che la sua anomalia è stata e deve essere per noi una risorsa e un po'una spina nel fianco, perlomeno per noi professori universitari, perché è una anomalia utile per cercare di migliorare o di stare al meglio occupare al meglio questa grande istituzione che l'università,
Perché era un professore anomalo.
In più punti di questi miei pochi minuti, citerò le sue stesse parole che per fortuna sono disponibili, anzitutto perché veniva da condizioni di partenza che non lo avevano facilitato, non avevano predisposto, per così dire il suo percorso e vi assicuro di nuovo da universitaria che ancora oggi in Italia e l'università è un posto piuttosto chiuso in cui gli accessi sono facilitati non per ragioni non sto come dire pensando a concorsi truccati, assolutamente no, sto pensando alla facilitazione che viene dall'essere figlio di
Un altro professore in cui semplicemente hai respirato un modo di pensare, un modo di relazionarsi, un modo di pensare e forse anche il potere diverso fin da bambini, quindi posso dire io dall'Università di Bologna, che è il passato conta molto facilita molto in in molti casi è ancora in troppi casi ancora l'accesso universitario al livello più alto.
Ecco, Nuccio questa facilitazione, non l'aveva avuta, eppure leggo le sue parole nascere in una casa, senza libri e da genitori che non hanno studiato vivere in un piccolo paese del Sud senza librerie, biblioteche senza teatri e spazi culturali non significa essere condannati all'ignoranza, così grazie soprattutto all'incontro con buoni professori, ho potuto coltivare la mia passione leggere e studiare prima e poi insegnare un mattone dopo l'altro, con tantissimi sacrifici e nonostante i continui scoraggiamenti, ho potuto costruire la mia felicità e sottolineo di nuovo la parola felicità che
USA da lui, appunto, è lontano 1.000 miglia dalla cultura del piagnisteo, già citata da Elisabetta Sgarbi. Sembra che ci siamo messi d'accordo, in realtà ho ascoltato con voi ed il suo intervento, ecco, credo che è tanto più in questa sede, è una sede istituzionale per eccellenza, per pensare però appunto un'altra istituzione come quella universitaria. Questo sia un punto da ricordare. Non ci possiamo dimenticare che continuano a esserci spazi senza librerie, biblioteche senza teatri e che appunto scoraggiano le persone, gli rendono e percorsi un po'più difficili, parecchio più difficili, non impossibili, ma appunto poi non tutti hanno
La straordinaria energia che aveva Nuccio Ordine Nuccio Ordine ai miei occhi era un professore anomalo anche da un altro punto di vista, perché era uso a una pratica che fra noi, professori universitari, ahimè, non è tanto frequente.
E anche se era un altro aspetto che condivideva con Umberto Eco
Era straordinariamente grato ai suoi maestri, non di una gratitudine di facciata o quella deferenza un po'sottomessa che talvolta abita le aule universitarie, ma una riconoscenza vera che gli portava letteralmente l'abbiamo visto le lacrime agli occhi, di nuovo voglio leggervi delle sue parole perché sono più significative di qualsiasi altro commento all'avvocato Marotta dell'Istituto italiano per gli Studi filosofici,
All'avvocato Marotta esprimo pubblicamente tutta la riconoscenza di un giovane ricercatore che veniva da un piccolo paese della Calabria, dove non c'era niente, tantomeno una biblioteca, e dove ancora oggi il mestiere di professore universitario non ha valore agli occhi degli abitanti. Talvolta, quando mi si vuol dare importanza, mi si chiama avvocato, perché è questo il personaggio più importante in un villaggio. Conobbi l'avvocato quando l'avvocato Marotta, quando andai a Napoli per incontrarlo e parlargli di un progetto che mi stava a cuore l'edizione delle opere complete di Giordano Bruno, all'epoca avevo 28 anni non avevo alcun ruolo nell'università, come tanti altri, ero alla ricerca dei mezzi per sostenermi e fare ricerca. L'avvocato Marotta mi ricevette a Napoli, ricordo bene quel primo incontro in una casa stipata di libri, dove bisognava aprirsi un cammino, come in un labirinto tra pile di libri
Fu per me la scoperta emozionante di un uomo che parlava con i più grandi intellettuali e che stava lì ad ascoltare me, che non ero nessuno.
L'avvocato mi disse subito dammi il progetto, voglio leggerlo con attenzione,
Quando l'avvocato Marotta scomparve, penso che io e Mario Andreose e Elisabetta Sgarbi, Eugenio Lio appunto questa famiglia editoriale, che gli voleva molto bene, e ci ricordiamo ancora le lacrime con cui ci raccontava di questa perdita per questa gratitudine che continuava dopo decenni quando ormai era professore ordinario e quando già aveva avuto tutti i riconoscimenti che sono stati già citati ad avere e quell'esempio dell'avvocato Marotta era e ora è stato per lui un esempio che ha cercato davvero di riproporre nel dare fiducia ai giovani che avevano proposte interessanti che credevano in quello.
Che facevano i suoi studenti, diceva e di nuovo lo cito è sbagliato iscriversi all'università per superare un esame o per conseguire una laurea, così come non si frequenta un liceo per ottenere un diploma, la scuola e l'università dovrebbero essere occasioni che la società ci offre per diventare migliori per diventare uomini liberi capaci di ragionare criticamente con la propria mente.
Vengo all'altro, un altro fortissimo motivo per cui Nuccio Ordine era per me un professore anomalo.
Non aveva timore di assumere posizioni controcorrente e, di nuovo, in un ambiente in cui i passi e le parole sono normalmente molto, molto misurati non so come sia la politica me li immagino, ma non l'ho mai praticata, però posso dire che è in ambito universitario e l'Università e il regno della perifrasi molto spesso ecco lui non era di di quella stessa pasta,
E negli ultimi anni ha fatto delle polemiche fortissime pubbliche, anche sulle colonne del Corriere della Sera.
Su la questione dei ranking universitari, delle valutazioni che periodicamente appunto sanzionano dipartimenti, università e anche i singoli docenti e Nuccio ne aveva dimostrato l'inaffidabilità e anche la la qualità dannosa.
Diceva era convinto che le scuole e le università non potessero essere gestite come aziende che non si dovesse privilegiare la professionalizzazione, diceva non possiamo sottostare al progressivo processo di burocratizzazione e aziendalizzazione delle scuole e le università.
Appunto da universitaria, di nuovo testimoniano di quanto il nostro mestiere di professori sia cambiato, sia sia costretto giornalmente a pratiche diverse. Siamo costretti a passare gran parte del nostro tempo dietro una burocrazia accademica che letteralmente uccide la ricerca perché ci toglie, ci toglie, tempio tempo, compiliamo fogli cosiddetti time sheet, in cui dobbiamo specificare giorno per giorno, ma il sabato e la domenica, no, perché il sabato e la domenica non si lavora, io non ricordo da quanto tempo non faccia un sabato e una domenica, senza lavorare, ma anche senza il piacere di lavorare, perché per noi lavorare e studiare. Ecco invece questi moduli che dobbiamo compilare. Dobbiamo mettere tre ore, il lunedì 2 ore, il martedì, un'ora al mercoledì, sabato e la domenica. No, assurdi
Cose assurde che però ci occupano le giornate, ma dico questo solo per per dirne una, dobbiamo creare giustificativi per qualsiasi cosa compagine, pagine e pagine di è appunto di carte di atti che pesano anche su.
Il personale tecnico amministrativo non solo su di noi, quindi davvero questa burocratizzazione, aziendalizzazione è fuori controllo e Nuccio non aveva alcun timore, nel appunto nel denunciarla con parole molto dure e negli spazi pubblici che si era conquistato.
Infine, voglio aggiungere un'ultima nota, diciamo così, di quasi di anomalia, ma questa non di anomalie ai miei occhi di anomalia, un po'rispetto al di nuovo, al sistema, come è stato già detto, Nuccio Ordine insegnava letteratura italiana all'università di Cosenza. Del resto, la sua sensibilità filologica e, ad esempio, era testimoniata anche da questo volere nelle sue, nelle edizioni della collana, di cui si è parlato sempre il testo a fronte perché, appunto, un un testo letterario va apprezzato e studiato nella sua lingua originaria. Quindi è quello era il suo settore e quelle erano le sue competenze, però voglio sottolineare perché secondo me è un aspetto importante che Nuccio Ordine. Era soprattutto un esperto di Giordano Bruno, uno dei massimi esperti di Giordano Bruno, dai suoi primissimi passi nella ricerca fino
Appunto alla fine, peraltro, appunto proprio per questa sua competenza era presidente anche del Centro Internazionale di Studi slesiani Brugnano, campane gli anni perché lo voglio sottolineare perché Nuccio Ordine aveva un'idea tutta rinascimentale, secondo me e del sapere quindi non era un caso che Giordano Bruno fosse,
L'autore, a cui più si era dedicato la lezione cardine del Rinascimento e che la conoscenza è una e una sola, e per quanto siamo obbligati, talvolta dividerla in discipline, se separiamo i seppe ieri, innanzitutto quello scientifico e quello umanistico ma poi anche all'interno di quello umanistico se iniziamo a separare ad esempio la letteratura dalla filosofia alla letteratura dall'arte ecco, perdiamo di vista l'uomo e perdiamo di vista la cultura nel suo nel suo senso più profondo.
E anche in questo Nuccio andava controcorrente, perché, di nuovo, vi assicuro che il mondo della ricerca universitaria dell'istituzione universitaria funziona solo ed esclusivamente per codici e settori iper specializzati, laddove si.
Esorta alla interdisciplinarietà, però c'è un sistema che questa interdisciplinarità non è assolutamente capace di accoglierla, per cui mi immagino non lo so, ma mi immagino che quasi Nuccio Ordine non potesse fare se non con una grossa forzatura, un corso su Giordano Bruno, perché quello è un corso di filosofia non è un corso di letteratura italiana e ogni docente ogni corso è etichettato a un codice come ci sono.
E i codici per no soy, i vari prodotti commercializzabili, quindi anche in questo suo sapere appunto questa sua concezione del sapere rinascimentale, che non teneva conto della dei confini fra una disciplina e l'altra era ancora una volta, appunto.
Non non allineato, diciamo così, un po'anomalo.
Chiudo, avrei potuto menzionare, appunto tutti i riconoscimenti alcuni, per fortuna sono stati già menzionati che hanno costellato la carriera di Nuccio Ordine e invece ho fatto questo ritratto delle delle sue anomalie, ma ripeto, perché sono convinta che ne fosse orgoglioso.
Per cui è stato detto, era membro del comitato scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia, Treccani Chevalier de la Légion d'Honneur, è stato detto che dirigeva due collane presso le bellezze, che è una cosa per uno studioso italiano davvero straordinaria, aveva diversi dottorati honoris causa e aveva appena ricevuto il premio Princesa della Storia di cui era orgogliosissimo. Io credo che negli ultimi mesi, da quando era stato annunciato e poi, appunto fino al al momento proprio del conferimento a ha vissuto questa grande soddisfazione e questo, insomma, mi fa piacere che abbia vissuto appunto tutta la soddisfazione che meritava quindi tante altre con tanti altri premi, tutti i visiting, potrei fare una lista infinita, ma non ho voluto farla e non voglio farlo
Ora penso che di ciascuno di noi, forse tanto più di un professore, se è veramente un professore, quel che resta e poi un segno, un'impronta.
è un gesto che sia poi utile e prezioso per per chi resta e credo che Nuccio ci abbia lasciato l'impronta di una passione per il sapere, di un anticonformismo che sono le condizioni della libertà intellettuale e lo ha fatto portando appunto la passione e l'anticonformismo dentro un sistema che vive di ordine e di continuità di ripetizione e di misura Nuccio sapeva essere un grande professore e, al contempo, sapeva farlo in un modo che era tutto suo, che era del tutto personale e,
Inclassificabile, come appunto una mente rinascimentale, viveva al contempo di slancio, ma anche di metodo, cose che di solito non stanno insieme diciamo che era costante nello slancio questo slancio di sapere, di allo studio e alla educazione, per cui credo almeno che per tutti quelli che fanno un mestiere legato alla trasmissione del sapere come è un professore questa lezione di Nuccio Ordine sia davvero,
Inaggirabile, gli siamo grati, grazie.
Mi fa piacere che sia stato nominato il riso.
Esistono le affinità elettive in qualche modo.
Umberto Eco Nuccio Ordine mi ha ricordato il mio secondo corso universitario con Claudio Magris sull'ironia romantica, e quindi tutto in qualche modo torna. Devo dire che per una mia mancanza, oggi manca una testimonianza che ritengo sarebbe stata interessante. È quella sul pensiero filosofico di Eugenio Lio e me ne scuso con Eugenio Lio. Innanzitutto e il sapere e la conoscenza, Nuccio Ordine si occupa del concetto già citato dalla professoressa Annamaria Lorusso di Università, azienda di studenti, clienti e da qui ci sarebbe molto da dire dell'importanza dello studio come fonte di sapere della necessità che lo studio sia appunto accessibile a tutti. Della passione e dell'impegno. Gramsci aveva scritto la celeberrima, frase come io odio gli indifferenti e Lien, gli indifferenti che sono poi di fatto
Coloro che volle and Snow, Helens, supportano anche i dittatori e che necessitava per l'uomo l'impegno o, come Gramsci stesso disse, l'essere partigiani.
E ci porta pure a riflettere su quale forza rappresenti il sapere per chi è stato studente del professor Nuccio Ordine o il piacere davvero di cedere la parola al dottor Enrico Elia, membro del consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria e naturalmente studente di Nuccio Ordine prego.
Tutti intendo anzitutto ringraziare l'onorevole senatrice, Tatjana Rojc, l'onorevole senatore Nicola Irto per l'organizzazione di questo importante momento dedicato al compianto professore ordine, ma ringrazio anche i relatori alla relatrice che mi hanno preceduto, cui.
Umilmente proverò a seguire ecco, come anticipato, io sono qui in qualità di membro del consiglio d'amministrazione dell'Università della Calabria, nel quale siedo come rappresentante degli studenti, l'Università della Calabria è stato l'ateneo nel quale il professore ordine dapprima allungamento e condotto parte della sua formazione e poi esercitato l'insegnamento lasciando in centinaia e centinaia di studentesse e studenti un segno di renderla agibile.
Ma, come per l'appunto veniva anticipato, io sono qui non soltanto perché membro del cda dell'ateneo di Arcavacata, ma perché io sono stato fortunato e privilegiato ad essere stato uno di questi studenti.
Perché infatti due volte ho avuto la fortuna di seguire i corsi del professore, Nuccio Ordine nel mio primissimo anno di percorso triennale e nel mio ultimo anno di percorso triennale.
Prima però di passare al mio intervento, rivolgo a tutte e a tutti i saluti da parte del Magnifico Rettore dell'Università della Calabria, il professore Gianluigi Greco, che del professore ordine è stato amico e che al professore ordine succeduto alla presidenza del Centro Internazionale di Studi Tellez Jani Brugnano e campanelli Ani fondato ricordiamo dallo stesso professore e ordine nel 2013 e che sta perseguendo l'obiettivo che era del professore di realizzare anche con l'ausilio di mezzi tecnologici nuovi, una biblioteca digitale, con l'intento di documentare alla diffusione delle opere di Telesio Campanella e Giordano Bruno e le recenti pubblicazioni
Scientifiche riguardanti questi ultimi nel mio intervento, invece, brevemente cercherò di raccontare ciò che ha significato in quelle aule gremite, di studentesse e studenti, ma non solo anche da appassionante editori e uditori.
Animate, ecco dalle altrettanto appassionato e appassionante voce del professore ordine quelle lezioni in quei corsi di letteratura italiana e, in particolare, io mi soffermerei proprio sull'impatto che le lezioni del professore ordine che vorrei ricordare anche come un professore molto simpatico, capace anche di di smorzare spesso poi,
L'atmosfera, capace di regalarci anche un sorriso con la sua energia, con la sua felicità del sapere e dell'insegnamento, riprendendo una parola che è stata più volte rimarcata, ecco, si prevede immaginare un po'lo stato d'animo di giovani diciottenni che hanno da poco, ho scelto di intraprendere un percorso di formazione,
Che dal punto di vista, diciamo così, della perse percezione generale e visto come è poco remunerativo dal punto di vista degli sbocchi lavorativi, in un certo senso povero o lontano da prospettive, diciamo così rilevanti ebbene per tantissimi di questi giovani il professore ordine nella sua voce rappresentato ritrovare,
Un un porto sicuro, una voce per l'appunto capace di farci sentire al posto giusto attraverso riflessioni sullo status e l'obiettivo reale, non certamente quello utilitaristico delle discipline umanistiche, ma riflessioni che poi si accompagnavano anche ad altri ragionamenti, ad altri.
E ad altri spunti attorno a tematiche varie quali, ad esempio, la necessità della cooperazione fra esseri umani, la coltivazione dell'umanità, l'importanza per l'appunto mi ripeto, delle discipline umanistiche dell'insegnamento non solo su questi temi chiaramente, ma anche su tanti altri riflessione con ragionamenti e confronti che accompagnavano le lezioni per così dire tradizionali, no attorno ai programmi monografici, nel mio caso ho seguito corsi sulla Mandragola di Machiavelli, assieme al professore ordine tenuti dal professore, ordine sul Candelaio di Giordano Bruno e su Furioso ariostesco, tre opere, tra l'altro citate dal dai relatori delle relatrici che mi hanno preceduto. Però, a fianco a questi
A questi momenti, ecco di didattica tradizionale, se vogliamo, si accompagnavano queste letture, queste riflessioni ed ecco che di tali momenti è proprio il professore ordine a parlare nell'introduzione di classici della vi, nella per la vita, ove scrive durante il primo semestre di insegnamento, ogni lunedì ho letto ai miei studenti per la vita ove scrive durante il primo semestre di insegnamento ogni lunedì ho letto ai miei studenti brevi citazioni di opere in versi e in prosa non necessariamente collegata al tema del corso monografico. Proprio in questo spazio sperimentale, che chiamerei impropriamente extra istituzionale, mi è sembrato, ovviamente
Extra istituzionale, mi è sembrato di condividere coi miei studenti ciò che dovrebbe essere la maniera sana e autentica di relazionarsi coi classici le grandi opere
La letteratura e della filosofia non si dovrebbero leggere per superare un esame, ma soprattutto per il piacere in sé che suscitano e per cercare di capire se stessi e il mondo che ci circonda, un mondo nel quale volutamente, mi ripeto, è assolutamente necessaria alla coltivazione dell'umanità e la cooperazione fra esseri umani scevra da qualsiasi pregiudizio.
E qui credo opportuno citare un altro testo in cui confluisce viene sviscerata a partire da una citazione di John Dan, questa tematica mi sto riferendo agli uomini non sono isole. Il la citazione di John Dunne riportate in apertura del libro del professore ordine nella seguente Nessun uomo è un'isola interno a se stesso, ciascuno è un pezzo di continente, una parte dell'oceano, se una zolla di terra viene portata via dal mare, l'Europa ne è diminuita, così come sarebbe un promontorio, così come lo sarebbe il castello di un tuo amico. La morte di qualsiasi umano mi diminuisce perché sono preso nell'umanità e perciò non mandare mai a chiedere per chi suona la campana. Essa suona per te
E anche qui voglio leggere la considerazione, è una parte di essa abbastanza utile a sintetizzare lo spirito delle riflessioni 4 cui attorno vi si conducevano del professore, ordine che scrive la metafora geografica ci fa vedere ciò che nel vortice dell'egoismo quotidiano non riusciamo a percepire che ogni uomo ovverosia un mondo e tutte le cose del mondo proprio come ogni singola zona di un continente e quel continente,
Ecco perché la morte di qualsiasi uomo mi diminuisce, perché ognuno di noi e preteso nell'umanità, perché siamo tante piccole tessere di un unico, tutto così, quando sentiamo suonare la campana, prendiamo coscienza che una parte di noi ci ha lasciato e che ora quella campana suona anche per chi resta una meditazione è quella di John Dunne sulla malattia e sulla morte si trasforma con la negazione dell'uomo isola in un inno alla fratellanza in un elogio dell'umanità concepita come inestricabile intreccio di tante vite e citati classici per la vita e gli uomini non sono isole.
Vorrei ritornare però a quanto diceva in apertura, ovvero le rassicurazioni alle certezze che la voce del professore trasmetteva in noi giovanissimi, che avevamo scelto di intraprendere un percorso formativo, e potremmo finanche dirle di vita nell'ambito di quella disciplina è inutile, il quale la letteratura, l'arte la filosofia in un testo come è stato ricordato che è divenuto un bestseller tradotto in più di 24 lingue come l'utilità dell'inutile.
E nei ragionamenti che conduceva con studenti. Il professore ci ha aiutati a comprendere come il percorso nell'ambito letterario, al pari degli altri, della sfera umanistica, pur non producendo ingenti che m'hai detto, i profitti dal punto di vista materiale rappresenti un altro se vogliamo ben più remunerativa, fonte di ricchezza, riabilitando anche in un certo senso la nostra funzione sociale sia per l'educazione allo sguardo che gli studi umanistici compiono sia per la professione precipuamente quello dell'insegnamento cui ci proiettavano. Anche in questo caso vorrei leggere, proprio dopo le parole del professore, dal libro appena menzionato. Negli ultimi decenni le discipline umanistiche vengono considerate inutili. Vengono marginalizzate non solo nei programmi scolastici, ma soprattutto nelle voci dei bilanci statali e nelle risorse di enti privati e fondazioni. Perché impegnare denaro in un ambito condannato a non produrre profitto? Perché destinare fondi a sapere che non ha portano un rapido e tangibile, utile economico? All'interno di questo contesto, fondato esclusivamente sulla necessità di pesare, misurare in base a criteri che privilegiano la quantità. La letteratura, ma lo stesso discorso potrebbe valere per altri saperi umanistici e per quei saperi scientifici liberi da un immediato scopo utilitaristico. Può invece assumere una funzione fondamentale importantissima
Proprio il suo essere immune da qualsiasi aspirazione al profitto potrebbe porsi di per sé come forma di resistenza agli egoismi del presente come antidoto alla Ba, alla barbarie dell'utile che è arrivata perfino a corrompere le nostre relazioni sociali e i nostri affetti più intimi. La sua esistenza stessa, infatti, richiama l'attenzione sulla gratuità e sul disinteresse, valori ormai considerati controcorrente e fuori moda, e vorrei poi avviarmi alle conclusioni, rievocando, sempre sulla scia del tema della feconda inutilità, del sapere umanistico e della letteratura una delle perle, una delle letture che più in aula mi hanno appassionato e sono certo di non essere stato studente a pensarla così. Durante le lezioni del professore, mi riferiscono un estratto di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez
Libro che il professore sottolineava spesso è sempre ha fatto sognare diverse generazioni di lettori. Questo estratto questo brano riguarda la realizzazione da parte del colonnello Aureliano Buendía di alcuni pesciolini d'oro che ricavava da dalle monete che egli ricavava a sua volta dalla vendita del pesciolino d'oro. Ed ecco che, concludendo andando poi alle parole di Marquez, intendo chiaramente esprimere la gratitudine, sebbene diciamo in absentia del professore che nutrono nei suoi riguardi che tantissime mie colleghe, tantissimi miei colleghi nutrono nei suoi confronti, ecco diceva per l'appunto Marquez col suo terribile senso pratico Ursula la madre del colonnello Buendia non poteva capire quale fosse il guadagno del colonnello, che cambiava i pesciolini con monete d'oro e poi trasformava le monete d'oro in pesciolini e così via, di modo che l'ha, costretta a lavorare sempre più a mano a mano che aumentavano le vendite per soddisfare un esasperante circolo vizioso in verità ciò che gli interessava non era il guadagno nel lavoro. Grazie
è un piacere immenso per me e per noi tutti poter salutare in questa incontrano il nipote. Vincenzo Maiolino e altri membri della famiglia, ma soprattutto in collegamento la Compania di Nuccio Ordine Rosalia, broccolo che ci segue in collegamento, appunto, così come la sorella del professor, ordine
E allora pregherei, Vincenzo Maiolino, di portarci una un saluto, una testimonianza di chi lo ha amato e ha condiviso con lui una parte del suo cammino.
Buonasera a tutti, intanto ci tenevo a ringraziare tutti i relatori che hanno portato il loro ricordo, il loro pensiero.
E i senatori che hanno organizzato questo questo evento commemorativo.
Io, da da quanto è accaduto, l'evento imprevisto perché Nuccio zio Nuccio per me era nel pieno della sua carriera professionale, ma anche il suo percorso personale proprio in quel periodo che ha preceduto poi.
Il decesso era super orgoglioso, come ha precedentemente anche ricordato la professoressa del premio principessa delle Asturie, che.
Gli era stato conferito in Spagna e era orgoglioso e volenteroso di organizzare questo evento, questo questo appuntamento in in Spagna che si sarebbe poi tenuto nell'ottobre di quello stesso anno e a qui e ahinoi non ha potuto personalmente partecipare.
Ecco in quei momenti che hanno poi seguito.
La la morte inaspettata, si sono tenuti diversi eventi commemorativi e ancora oggi continuano a susseguirsi in vari posti d'Italia e del mondo, direi ad alcuni di questi ho potuto partecipare personalmente e devo dire che noi, come famiglia, sicuramente conoscevamo e apprezzavamo quello che era il percorso professionale è,
L'impegno per il mondo della cultura, per il mondo letterario, per i saperi che Nuccio aveva.
Propugnato nella nel suo percorso professionale, però devo dire che davvero soltanto ex post forse abbiamo compreso realmente quello che era la sua opera e il suo, il suo lavoro e anche il suo messaggio feriti e le sue idee, che ancora oggi continuano infatti a camminare ed essere assolutamente attuali pertanto,
Queste occasioni sono sicuramente per noi
Un mix di emozioni, nel senso che, da un lato, ovviamente.
Viene salgono tutti i ricordi, tutte, ovviamente, le le emozioni che ci hanno accompagnato nel corso degli anni, anche nella vita privata, perché poi lui chiaramente con noi gli verrà un privato che, se vogliamo, era.
Un po'come hanno tratteggiato molti di voi, perché in effetti quel suo lato umano, poi emergerà anche nei rapporti pur professionali, e quindi è chiaro che in eventi come questi non possiamo che ovviamente far riaffiorare, ricordi e avere un senso di.
Nostalgia per non utilizzare altre parole, ma allo stesso tempo c'è quell'orgoglio quella quella consapevolezza che, nonostante lui, ecco fisicamente, non sia più qui con noi e abbia interrotto tanti dei suoi progetti che sono stati precedentemente anche menzionati, in realtà poi il suo pensiero le sue idee continuano a essere,
Ampiamente
Attuali e a.
Continuano a essere presenti nella società, soprattutto nei giovani che lo apprezzano, lo ricordano
Né, appunto, diffondono il messaggio, pertanto io veramente ci tenevo a a ringraziarvi a nome di tutta di tutta la famiglia perché, appunto eventi come questi non sono di per sé importanti per ricordare.
L'uomo che non devo dirlo io, ma certamente merita il il ricordo in tutte le le sedi, anche istituzionali, ma più che altro per continuare a diffondere quello che era il suo messaggio e le sue idee, quindi grazie.
Abbiamo così concluso e ringrazio molto Vincenzo Maiolino per questa testimonianza abbiamo comunque voglio ringraziare per il supporto che sempre o da parte del dottor Michele Del Ben e da parte di.
Della signora Laura Carletti e Davide stanza per la segreteria e ringrazio la regia, ringrazio voi che ci avete aiutato, ringrazio i relatori, senatore Irto, intanto, ma Elisabetta Sgarbi Massimo Brai Mario Andreose Anna Maria Lorusso, Enrico Elia, io spero che questo sia stato davvero onorare un grande,
Viene rapito.

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