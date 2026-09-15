9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato

15 Settembre 2026
Audizioni sul disegno di legge 2023 (d-l 154/2026 - Continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale) di: Commissari Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria; Commissari ILVA in amministrazione straordinaria; Presidente della Regione Puglia e Presidente della Provincia di Taranto; Confapi; Federazione imprese siderurgiche italiane (Federacciai), Confindustria Taranto
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Trascrizione
Scheda a cura di Silvio Farina