16 SET 2026
dibattiti

Incontro nazionale del Dipartimento delle Pari Opportunità

CONVEGNO | - Roma - 14:52 Durata: 3 ore 27 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Lega Nord
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Apertura dei lavori Souad Sbai (Responsabile Nazionale Dipartimento Pari Opportunità).

Modera Mariagrazia Longoni (Responsabile Organizzativa Nazionale della Scuola di Formazione Politica Lega).

Intervengono: Valentina Piraino, Olga Rilampa, Francesca Corraro, Fabiana Gardini, Elisabetta Franzoia, Maria Lina Vittuini, Giulia Licata, Nicole dell'Acquila, Monica Chessa, Margareta Plone, Francesco Gattus, Anna Bono, Cinzia Panico,Roberta di FIlippo, Maria Rosaria Pace, Alessandra Guida, Veronica Sansuini, Luigia Aristodemo, Carmen Federico, Giorgia Martineli, Valeria Velo.

Convegno "Incontro nazionale del Dipartimento delle Pari Opportunità", registrato a Roma mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 14:52.

L'evento è stato organizzato da Lega Nord.

Sono intervenuti: Souad Sbai (responsabile del Dipartimento Pari opportunità della Lega per Salvini Premier), Mariagrazia Longoni (responsabile Organizzativa Nazionale della Scuola di Formazione Politica Lega), Olga Rilampa (responsabile Dipartimento Pari Opportunità Lega Veneto), Maria Rosaria Pace (avvocata civilista di Caserta esperta di diritto del lavoro), Francesc Carraro (politiche per la Famiglia – Salute – Pari Opportunità Puglia), Alessandra Locatelli (ministra per la Famiglia e le Disabilità), Valentiba Piraino (deleghe assessoriali: Affari Sociali, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Culturali), Francesco Gattus (responsabile Emilia per le Pari Opportunità), Lino Perinelli (artigiano), Sila Mochi (fondatrice di Inclusione Donna), Veronica Sansuini (presidente dell'Associazione Ondine), Giorgia Martinelli (avvocato), Roberta Di Filippo (direttore dell'Unità di Oncologia dei Sarcomi presso l'Istituto Europeo di Oncologia), Elisabetta Eva Franzoia (responsabile Liguria Associazione Edela Orfani di Femminicidio), Giorgia Latini (deputata, vicepresidente della commissione cultura della Camera dei deputati), Fabiana Gardini (architetto), Luigia Aristodemo (attrice), Valeria Velo (imprenditrice), Nicole Dell'Aquila (imprenditrice), Giulia Licata (referente per la Regione Piemonte del Dipartimento Pari Opportunità Lega), Stefania Pucciarelli (senatore, presidente Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani), Monica Chessa (responsabile Regionale per la Sardegna del dipartimento Pari opportunità), Alessandra Guida (prima donna dirigente sindacale nella storia della UIL Trasporti), Adriana Cantiani (associazione Acmid-Donna Onlus), Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno (avvocato), Gianfranco Gori (regista).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Pari Opportunita'.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 27 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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La giornata perché alla fine siamo qui e ci siamo conosciuti.
Con alcuni di voi solo due mesi fa e ringrazio il nostro segretario Matteo Salvini che va dato questa questa.
Ho ulteriore, diciamo Dipartimento, ringrazio anche Armando Siri.
E una bella avventura, debbo dire in due mesi e abbiamo abbiamo lavorato tanto no,
Tanto tantissimo tutto e tutti i giorni, in tutte le ore fino a la notte, a preparare le cose, a lavorare, a presentare proposte che sono andati anche in buon fine in due mesi, cioè il nostro segretario, l'ha portata in proprio per la la discussione perciò io non è io ho preparato il discorso, non è che devo fa un discorso è inutile, siamo una tavola rotonda, abbiamo cercato di unirsi per guardarci anche no Quattrocchi, no, però per
Per programmare anche quello che faremo nel futuro, perché ci aspetta veramente spettano momenti molto difficili perché la questione pari opportunità è stata quasi ridicolizzata da pari opportunità che sa che sarà mai in bocca a tua tanti, a tanti uomini, a tanti, anche esponenti politici questo insomma la donna fragile io questa parola sentita io non è che me la sono fatta dire da qualcuno eh sì fragile, ma verrà vi abbiamo partorito, insomma,
Io io li sfido, questi persone che dicono così da, ma almeno a un parto, secondo me non ne sopravvivono, però va, be'non, è una polemica, però s'è polemica, non è vero, è polemica, è un problema, non è vero che non è un problema noi non siamo solo pare opportuno o quota rosa io ero sempre stata contro la quota, oggi no, oggi no.
Serve quello 14 stazioni, c'è quella quota rosa, le donne secondo me non entrerebbero neanche a palazzo, c'è questo, c'è un grande problema, c'è un grande problema, Chacho, dobbiamo.
Come dicevo, ecco a essere più attivi, è certo entreranno altre donne siano personale, sia nel gruppo scientifico usciranno quelli che non sono, non servono a niente, perché ci sono alcune persone che sono poco interessate o hanno anche altre scelte che rispettiamo, ci mancherebbe altro ma io sarò in questo frangente molto.
È dura, perché qui dobbiamo lavorare con tante tante professor, perché c'abbiamo tanti problemi, voglio parlare i fiumi dice che io sono a vita, che mi occupo delle donne, è una vita che ci presentiamo, parte civile nei vari tribunali, quel tribunale gelidi freddi dove non c'è nessuno tutti quelli che parlano solo tre giorni poi,
Shen ed è proprio il il binario, proprio come si dice, scende il la scende.
Ah, sì, l'attenzione discende, tutto, non si parla, so, ci sono delle storie che fanno notizia e continua a fare alcune stavano a basso, ma che dapprima di Saman Abbas son stati tantissime donne uccise, tante tante, tante tante donne uccise, femminicidio, qualcuno non vuole accettare questa parola ma noi li dobbiamo continuare a lavorare finché che no che continua.
Con questo questa parola che pesa pesa qualcuno, ma noi ci deve importare poco, dobbiamo andare avanti con la nostra strada e parlare buona sera, Valeria, grazie eh.
Andare avanti e andare avanti, a vedere un po'il problema, dove stanno tanti problemi, perché l'avete chiesto in questi due mesi e non so quanti una trentina di progetti di proposte di però io in due mesi.
Faccio mirano.
Faccio miracoli, però proviamo entro dicembre di proporli tutti, io tato, so dimenticare ringrazio l'amica Maria Grazia che veramente la colonna della del dipartimento di tutti i dipartimenti, lei irresponsabile sia anche dalla scuola, anzi, chi vuole iscriversi alla scuola politica della Lega e oggi sono aperte anche le iscrizioni perché è molto importante fare che alcuni l'hanno già fatta.
Però è importante fare anche la scuola, perché incontrerete anche tanti politici, tanti ministri, tanti ministri degli Esteri, tanti tante personalità del mondo del lavoro, delle industrie, del insomma, devo dire io ho partecipato parecchie volte a scuola, devo dire, sono son stata molto, molto felice che dire ci sono tante proposte tante,
Dilungo perché volevo farvi parlare parlare qui in questa sede, una tavola rotonda tra di noi, sì, ma non tanto tra di noi, e.
Arriveranno sicuramente arriverà la ministra
Una sorpresa
Quando arrivano, li presenteremo io direi, do la parola a Maria Grazia per iniziare subito il dibattito, poi avremo modo anche di parlare e di parlare.
Mi pare questione che aveva proposto, Veronica nel gruppo e dopo dopo la denuncia, i 72 ore che è stato molto, molto progetto molto interessante, come tanti altri progetti Francesca da tutti voi, cioè no, Valentina Valentina.
Anche lei è veramente.
È attivissima, è attiva anche nelle varie associazioni, c'è qualche associazione presente qua.
E sta sta lavorando su un una questione molto delicata, con Ka con bambini rapiti e portati in Egitto devo dire, ho trovato sostegno, lo fa anche un avvocato che lo fa anche gratuitamente, gli uomini non lo fanno, no, non era indirizzato a lei, dottor Bonanni, però solitamente se non
Si paga è difficile, soprattutto sulle questioni internazionali di quei bambini minori rapiti, cioè bisogna parlare anche non parliamo solo delle donne proprietarie di donne, sì, ma ci sono un problema anche dei bambini, dei minori, quando ci sono delle violenze all'interno delle famiglie, c'è il problema del minore, dove va a finire quel minore del problema, anche dei genitori, il problema decisionale da parte del del padre e della madre, perché quando c'è un femminicidio c'è tutta una famiglia che tutta la famiglia distrutta non è solo solo lui e insomma tutta una famiglia e i bambini e i bambini, c'è anche il problema degli assistenti sociali che ti prendono il bambino. Da qui lo tratteremo con calma, perché un tema abbastanza delicato e vorrei veramente concludere dare Dalfi proprio
Ecco quella voce e, anzi, alzate la perché avete il modo di farlo, è una saga istituzionale e una sala dove potete anche alzare la voce ci mancherebbe altro.
Con delle proposte,
Perché parlare solo di donna, perché no, ci sono anche delle donne e uomini vittime di violenza, io, quando ho cominciato questo due mesi fa, mi hanno anche contattata tanti uomini e veramente vivono l'inferno perché c'è anche questo non ne avevano già c'è qualcuno, però non vanno sottovalutati neanche quelli violenze,
No sugli uomini, qui non vogliamo violenze su nessuno, perciò avremo modo man mano di parlare due di tutte le tutte le questioni, io lascio la parola a Maria Grazia e così cominciamo il nostro dibattito, grazie.
Grazie a te Souad.
Io vorrei iniziare questo incontro, che è anche una tavola rotonda per confrontarsi e ed è bello vedere tante donne che Souad è riuscita a rimettere insieme e a iniziare a far lavorare, così come noi intendiamo le pari opportunità, perché devo dire che io Souad l'ho conosciuta tanti anni fa ma per la prima volta mi è stata, diciamo molto vicina in un momento in cui io avevo bisogno e mi piace ricordarlo perché quando si parla di solidarietà femminile non non lo dobbiamo dire solo a parole ma nei fatti quindi era il 2021 io mi candidai come consigliere comunale a Milano e mise insieme una rete di donne,
Centinaia di donne di centrodestra, organizzando eventi cittadini con le donne, ma non solo, con insomma di vario genere, culturali, eccetera, e in uno di questi appuntamenti in cui si parlava proprio di sicurezza e di violenza io invitai Souad quindi non era per niente scontato che lei prendesse un treno da Roma e partisse alla volta di Milano per questa pazza che insomma voleva fare un po'di cose e poi va be'data un po'com'è andata però,
L'impegno, diciamo, c'è stato, quindi siamo qui perché ovviamente facciamo tutti politica, io dico sua de qui è una grande donna che non si pone sul piedistallo, ma è una donna che lavora al fianco delle donne e se questo è il primo elemento che noi capiamo forse riusciamo a far lavorare bene il gruppo perché,
Quando io faccio un altro passo indietro, io sono arrivata, mi sono accostata ai sua, mi ha chiesto di essere qui, non tanto perché magari in questo frangente particolare sia la responsabilità organizzativa dei dipartimenti della scuola, ma quanto perché ho un mio trascorso personale con appunto il mondo delle pari opportunità, perché ho cofondato anni fa oramai quasi vent'anni fa, un'associazione che si è occupata tantissimo e di pari opportunità di violenza. Abbiamo fatto tantissimi progetti. Purtroppo mi sono resa conto negli anni che quello delle pari opportunità è sempre stato un settore monopolizzato molto dalla sinistra. Come tanti altri diciamo settori che purtroppo dobbiamo imparare meglio presidiare, e quindi nel tempo ho fatto un corso che allora, tra l'altro, è una cosa che, ad esempio, questa si potrebbe riproporre tra me. E una a una cosa che ti dico adesso io feci mi avvicinai a questo percorso grazie al corso donne, politica e istituzioni che allora era stato finanziato dal ministro Prestigiacomo. Quindi, all'interno delle università era un corso che era durato un anno e quindi da lì poi, ovviamente, è nata questa questa volontà associativa, questa volontà di mettersi al servizio degli altri e da lì poi è iniziato questo percorso associativo, quindi pancia a terra nelle scuole, a parlare contro la violenza nelle piazze, nei convegni,
E poi è andata avanti, insomma, in vari modi, per dire però che cosa che finché noi ci parliamo addosso, cioè finché ai convegni sulla violenza partecipano le donne, che ovviamente devono esserci dire che fanno parte delle associazioni, ma il mondo maschile è quasi estraneo spettatore di tutto quello che le donne fanno probabilmente non abbiamo ancora non siamo ancora riusciti a scardinare quella quella quella come si può dire quel muro di gomma.
Con il quale spesso e volentieri veniamo viste appunto dal mondo maschile, come se non esistessero i problemi delle appunto legati al mondo femminile, come se la questione delle pari opportunità fosse una cosa ideologica e non lo è perché mi piace dirlo anche nel passaggio che poco fa ha fatto Souad ha detto quando c'è una donna che viene violentata con in mezzo dei minori, è evidente che è un contesto più ampio, che deve essere tutelato, che è quello della famiglia, quindi non vogliamo, ci sono uomini, come hai detto, che iniziano magari a subire delle violenze. Sicuramente saranno una minoranza, ma la proprio il fatto di non avere un approccio ideologico rispetto alle questioni è sicuramente un tema che va. Va considerato quindi il mio invito. Ovviamente, oltre a, diciamo partire con questa tavola roteante Honda e iniziare a fare questo lavoro è proprio quello sui territori di allargare la vostra rete. Il vostro sguardo
E di provocare, se volete, di essere provocatorie nei confronti di un mondo maschile che purtroppo è ancora molto duro quando deve aprire alle donne aprire alle necessità delle persone, appunto, del del del mondo genere femminile.
E quindi farsi davvero interprete di di e della realtà, anche perché, se non ci difendiamo noi, se non impariamo a difenderci, noi è dura, parlavo prima con dunque l'avvocatessa, adesso do la vedo dice no, io mi occupo di educazione finanziaria, oggi dovrebbe essere assodato che una donna, per essere ovviamente libera nelle sue decisioni deve avere anche un'indipendenza economica ma evidentemente nel 2026 non è ancora così scontato.
Quindi siamo qui per davvero fare anche un brainstorming insieme con un approccio non ideologico, questo è quello che probabilmente da da da dal nostro partito, dal nostro segretario, non cioè siamo, siamo in linea su questo, perché siamo qui per lavorare per per le donne per le per delle vere pari opportunità che vuol dire poter partire tutti dalla stessa condizione di partenza.
Il potersi a questo punto essere messa, quindi siamo sulla griglia di partenza, tutte partiamo da lì e poi si vede chi è il più bravo e non basta neanche.
Quello perché a volte l'abbiamo, visto che non bassa, perché basta perché questo tetto di cristallo è duro a morire, quindi noi abbiamo sicuramente un Presidente del Consiglio donna che ha tanto da insegnarci da questo punto di vista, perché è stata una donna che ha avuto una determinazione e una grinta ovviamente grandi unica una mamma, una donna che ha va agli incontri internazionali con avendo la figlia nella mano.
E questo è un messaggio fortissimo perché purtroppo ancora mi spiace dirlo in Italia, quando tu hai un figlio e devi fare qualche riunione quasi te lo devi nascondere, lo devi mettere nel cassetto, dice no, non puoi dire che hai un figlio.
Forse è un valore aggiunto, questo oggi, cioè riuscire a fare tutto e avere anche in questa società difficile, anche dei figli, quindi, insomma, mettiamo insieme tutto e vediamo soprattutto quello che uscirà da questa meravigliosa giornata io, tra l'altro, vedo l'unico uomo al quale voglio fare un applauso grandissimo no, no come referente di appartenenti a varie opportunità che Francesco Gattuso che io lo voglio dire lo dico prima perché io con lui sono ovviamente legata da un rapporto di affetto e amicizia perché lui è stato coraggiosissimo.
Ha frequentato la scuola di formazione politica, inizialmente timorose, dice no, ma come faccio vengano vengo noi.
In Lega riusciamo a e vogliamo che le persone si sentano in una grande famiglia e quindi noi lavoriamo per questo con Armando Siri, che è il capo dei responsabili dei dipartimenti della scuola, e quindi Francesca iniziato questo per soccorso e prima mi diceva vedi io ho iniziato e oggi sono il referente delle,
Pari opportunità della mia regione, questo è importante perché vuol dire che a fronte di un'accoglienza c'è poi tutto un, quindi è, come sempre, il rapporto tra le persone che alla fine fa la differenza, anche nel saper incidere sui territori, poi alla fine quindi io apprezzo ovviamente tutti noi apprezziamo questo tuo impegno e e niente direi che siamo pronti per iniziare e grazie a tutti grazie a voi, ovviamente per essere più bevendo,
Bene, allora la prima parola la diamo a Ogliari, Lampa che mi dicono essere dovrebbero essere poi mi smentirete, se n'è così consigliere, non so se l'unica forse è qui presente consigliere comunale e provinciale a Conegliano, Veneto, in a Treviso.
APTR hub, perdonatemi poi al quindi è un pane perfetto a seguire Maria Rosaria, pace che fa parte del gruppo scientifico vieni si Maria Rosaria.
Indipendenza economica e diffusione della cultura finanziaria tra donne ok e poi Francesca, con raro del regionale Puglia, che si è occupata della questione del femminicidio del ponte 72 ore, grazie.
Prego, lasciamo a voi, diciamo la la facoltà di gestirvi ovviamente i rispetto ai temi che avete trattato i tempi, adesso io non so Souad come siamo, come ai tempi, però verso le 14:45 c'è il secondo panel, quindi dovremmo dovremmo starci prego,
Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a tutte grazie per beh, è un invito perché in realtà effettivamente esserci per partecipare e, grazie all'onorevole Souad, Sbai è responsabile nazionale, grazie a Maria Grazia Gorgoni, e quindi è un benvenuto e io rivolgo un abbraccio a tutte quelle che sono le responsabili del dipartimento e a,
Anche a alle componenti maschili che ci rappresentano e che e che ci danno un valore aggiunto,
Concordo assolutamente nel dire innanzitutto che che abbiamo bisogno degli uomini non siamo in contrapposizione, ma c'è assolutamente un cammino parallelo, è un cammino parallelo e più volte mi sono confrontata con gli uomini e hanno se hanno detto più volte grazie per dire che siete vicino a noi grazie per per.
Combattere queste battaglie insieme a noi e quindi in più video effettivamente mi sono trovata a dire.
Queste sono battaglie che combattiamo assieme, ecco, eh mi riferivo appunto alla violenza, allora io volevo fare il una breve carrellata, ma soprattutto partendo da un principio che secondo me come Lega ci dovrebbe contraddistinguere la Lega, è un movimento che parla di concretezza, concretezza, che parte dal dall'esperienza dei territori. Ecco, per la verità, io sono stata nominata prima responsabile regionale del dipartimento Pari opportunità e poi sono stata eletta consigliere comunale a Conegliano e consigliere provinciale in provincia di Treviso, quindi le per me è stato un un percorso un po'diverso. Però quello che ci tengo a dire è che l'importanza per la Lega è quella di non abbandonare quelli che sono i principi cardine e allora io direi la sicurezza, la sicurezza dei territori e questo ve lo dico anche proprio come battaglia che stiamo portando avanti sia come territorio in B nel mio Comune, perché il prossimo anno che tra l'altro Conegliano è il secondo Comune della provincia di Treviso andrà al voto, quindi è un comune sopra i 30.000 abitanti. Quindi è una battaglia, direi tosta, comunque noi ce la mette, cercheremo di mettercela tutta.
Però con il B, con l'aiuto di tutti e quindi noi assolutamente ci teniamo a che le battaglie, soprattutto quello della sicurezza, e mi riferisco anche soprattutto alle alla volontà di avere dalla, ovviamente noi siamo sempre e costantemente dalla parte delle forze dell'ordine forze dell'ordine che ci accompagnano sempre e che,
Sono assolutamente il nostro punto di riferimento, certo è che c'è bisogno di organico organico per combattere quelle che sono.
Le sfide più ad esempio il bull, né il Mara, i Maranza e tutte quelle devianze che stiamo combattendo quotidianamente, lo dico per Conegliano, lo dico per Treviso lo dico per il Veneto e per ovviamente, però, ogni territorio che andiamo qui a rappresentare,
Allora si parlava di violenza e quindi parte del partire dal presupposto della concretezza alla concretezza, quindi che viene dal fatto che noi la combattiamo, questa violenza, sia che si tratti di violenza fisica, che è quella che più effettivamente noi vediamo o comunque ci accorgiamo di più.
Una violenza che può essere quella psicologica si citava prima l'aspetto della violenza economica, ovviamente sono tutte battaglie che anche e soprattutto tramite le associazioni e enti, gli enti, in particolar modo e quindi volevo fare qui una breve carrellata di quelle che sono state le azioni nel territorio e le volontà e gli obiettivi futuri da raggiungere si fanno insieme, si fanno insieme e quindi la volontà anche, per esempio, di dare lustro plauso anche al proprio alla volontà di mettersi insieme fra le varie associazioni, anche dei territori. Allora a me, sotto questo profilo mi era venuta un'idea che che poi sia con Checco concretizzata e ringrazio appunto le associazioni presenti abbiamo creato in provincia di Treviso un albo delle organizzazioni pari opportunità
Che in sostanza noi abbiamo chiesto di Est che fossero anche ente profit o non profit code, riconosciuto o meno del terzo settore, che si che avesse come punto d punto di riferimento come obiettivo le pari opportunità.
E quindi che abbiamo, abbiamo insieme, comunque le principali, anche associazioni comunque di categoria, e parlo oltre alle complimenti, alle Commissioni provinciali del territorio e qui abbiamo inserito Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, le la Lilt.
Soroptimist son tutte Azio, son tutte, ovviamente, associazioni che sia a livello nazionale sia a livello territoriale vogliono stare unite, puoi parlare tutti, la stessa lingua, la lingua della difesa e della tutela dei diritti, delle pari opportunità, delle persone fragili e di quelle che sono appunto le prerogative di una.
Tutela anche e soprattutto della famiglia famiglia che vogliamo intendere in senso ampio, sì, però dobbiamo, dobbiamo tutelarla per far sì che effettivamente.
Anche le future generazioni possano pensare a un mondo migliore e quindi io intanto ringrazio per per questa possibilità di rete, è una rete che poi ovviamente è in contatto, è assolutamente in massima sinergia tra le associazioni, le commissioni comunali, infracomunale, tra l'altro perché ci sono anche varie vari Comuni che si sono associate insieme per fare,
Attività di questo tipo, ovviamente, anche e soprattutto per risparmi di spesa,
Volevo volevo assolutamente fare un riferimento a quello che è, anche perché, se si diceva a tutela dei diritti, tutela dal punto di vista anche economico che si raggiunge appunto con la tanto agognata parità, quindi di parità nelle azioni appunto di di tutela anche dell'ambito lavorativo della della donna e quindi qui dalla legge del la legge regionale del Veneto la numero 3 e 22,
Ha messo a punto in campo varie azioni, quindi la la chiamiamo Disposizioni per la promozione della parità dei retributiva tra donne e uomini e sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità e, come primo riferimento come primo strumento di azione, ha avuto appunto una,
Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere è un elenco consultabile on line che riconosce appunto la premialità ai benefici alle imprese, ai professionisti attualmente sono iscritto Na Na cerca da trentina di imprese e di cui appunto 8 con oltre 50 dipendenti e l'obiettivo ovviamente anche nei prossimi anni si possa consolidare questo strumento. Seconda seconda azione nell'ambito della della legge regionale, 22 le azioni del Veneto Lavoro
È soprattutto una campagna informativa sulla parità retributiva le Juan equamente al lavoro e che si è realizzata appunto come prima edizione, ma che mira appunto a conseguire ulteriori risultati nel tempo e sempre affidato a Veneto Lavoro c'è anche la gestione alla formazione della.
Propedeutica alla certificazione di genere, ecco, e quindi qui.
Mi sono anche
Confrontata anche con società che hanno per fatto questo percorso, e quindi anche questo è una rivoluzione culturale, è una rivoluzione culturale, perché, se pensiamo anche a come in Italia, per esempio, si sviluppano azioni come quelle della prevenzione dei reati 2 3 1, i casi appunto del codice etico Aga niente di obbligatorio ma che invece poi calati nella realtà creano un appeal una asset maggiore per ogni impresa per poter far sì che possa essere più competitiva nei mercati. Ecco e quindi questo è uno strumento che dobbiamo assolutamente dare. Una cito per esempio in provincia di Treviso c'è la che è anche quotata, è la Piave, servizi che era stata fatta appunto questo questo percorso nell'ambito appunto, delle azioni ad del Fondo sociale europeo
Sono state appunto azioni importanti che si chiamate anche appunto pari progetti e azioni di rete innovativi per la parità e l'equilibrio di genere sono cioè sono stati stanziati 10 milioni di euro e appunto per favorire l'equilibrio tra vita professionale e privata e ha portato appunto a circa 24 progetti in territorio regionale, quindi importanti azioni che per la tutela dell'occupazione femminile si è aggiunto poi un un altro strumento che si chiama proprio 50 e 50 donne e uomini, e verso un futuro alla pari finanziato anch'esso con 10 milioni di euro e con l'obiettivo appunto, di consolidare queste azioni. Allora io direi che sicuramente
Queste sono azioni che si fanno cumulativamente con il.
L'ambito sì delle sociale delle imprese, ma soprattutto se si deve coinvolgere da parte scuola, perché si parte soprattutto da dalla formazione, dalla possibilità appunto di e, come si diceva, a partire dalle i nuclei fondamentali, dai nuclei fondamentali costituiti a livello costituzionale quindi alla tutela della famiglia e qui la Regione Veneto in questo momento sta puntando soprattutto e a,
Anche la anche e soprattutto nella campagna elettorale,
Il presidente Alberto Stefani ha sostenuto notevolmente i punti sulla dell'ambito sociale e anche, soprattutto, la l'aspetto anche di tutela psicologica, ecco quindi su questo.
Rivolgo un plauso e un e un grande ringraziamento appunto a Matteo Salvini per averci dato un presidente così così capace e va direi di sì, vorrei che a dargli un applauso.
E con 38 milioni complessivi si è creato appunto una un Daris, le prime risorse per l'infanzia da 0 a 6 anni e un'offerta appunto complessivi.
Regionale Perotta, circa 80.088 mila 370 posti per quanto riguarda appunto i servizi educativi, questi come finalità appunto di migliorare l'accessibilità ai servizi delle famiglie e un altro un altro strumento che, anche attraverso la, l'assessorato alla Famiglia e per quanto riguarda il voucher prima infanzia,
Da zero a tre anni la Regione eroga appunto un un voucher dedicato attraverso gli ambiti territoriali sociali, e c'è e c'è una dotazione di 5 5 milioni di euro annui a beneficio, ma gli mediamente di 4 milioni qua scusate, 4.300 nuclei familiari ogni anno. Ecco e quindi direi che è un obiettivo di risultato una riduzione stimata del 10 15%, appunto, di rinuncia ai servizi per motivi economici. Un aumento di circa 5 8% nel triennio delle quote di famiglia fa a fasce ISEE medio-basse tra i beneficiari e quindi questa è una misura che agisce sulla domanda ed è appunto complementare le politiche di potenziamento dell'offerta. Io direi che, ovviamente sono tutte azioni che vanno nel senso del potenziamento di quella che è la
La rete istituzionale, perché ovviamente partiamo qui da da Roma, dai ministeri e rivolgo assolutamente un plauso anche per quanto riguarda l'aspetto della dell'educazione.
Gli strumenti di educazione al rispetto che c'ha
Promosso che son stati promossi anche tramite il ministro Valditara hanno portato quindi ad azioni strumentali nel territorio. Soprattutto cito alcuni casi esempi anche in provincia di Verona abbiamo avuto vari esempi, appunto di manifesti proprio di tutela, il rispetto come educazione, pagine proprio di educazione civica che c'hanno impegnati notevolmente nel territorio. Allora io concludo nel dire che rimango a disposizione delle del territorio e di tutte quelle che sono le prerogative che possono venire da qui, ascoltando le altre colleghe e cercando di avere un confronto e soprattutto una tavola rotonda che possa portare circolarità e proposte ai contributi che possiamo portare tutti insieme per raggiungere maggiori risultati in questa che è la sfida delle pari opportunità. Vi ringrazio per l'attenzione
Grazie a te Olga, allora darei la parola Maria Rosaria pace.
Grazie, eccoci buonasera a tutti e con grande orgoglio che io sono qui al convegno dedicato alle pari opportunità, chiaramente un sentito ringraziamento va anche all'onorevole Sbai per averci inserito in questo gruppo dove noi tutte noi donne, abbiamo fatto veramente un gruppo molto attento, tant'è che oggi ci siamo conosciute ed effettivamente è stato bellissimo perché dopo TAN poco due mesi ecco che siamo insieme già siamo diventate una famiglia, quindi per noi è un grande onore essere qui oggi. Ovviamente noi, quando parliamo di pari opportunità all'interno nella li della Lega, vogliamo, ecco fare un grande esercizio,
Per
Sensibilizzare un po'tutti, perché parlare di pari dignità significa sicuramente a rimettere al centro la persona. Alla meritocrazia, chiaramente significa creare tutte le condizioni concrete affinché ogni persona, uomo o donna che sia, indipendentemente dalla condizione sociale, possa esprimere al meglio il proprio potenziale, come dicevamo perciò oggi ci confrontiamo. Ecco, su queste sfide cruciali che su queste sfide importanti, che toccano in qualche modo da vicino la nostra quotidianità, parlavamo prima dell'educazione, appunto finanziaria, della possibilità di non dover scegliere tra lavoro o essere madri, quindi sulla genitorialità, perché molto spesso purtroppo ci doveva, ci troviamo a dover contrastare. Ecco questa impossibilità di doverci recare al lavoro, perché non ci sono strutture idonee che ci garantiscono, ecco la possibilità, e quindi dei veri e propri ostacoli reali, che purtroppo ci impediscono di valorizzare molto spesso le nostre competenze. Quindi, effettivamente
Siamo qui oggi proprio per.
Relazionarvi circa alcune proposte che noi tutti insieme, abbiamo cercato di portare a.
Prima parlavamo con Maria Grazia dicendo che nel 2026 ancora dobbiamo parlare di un'educazione finanziaria delle donne, per quale motivo, perché in realtà questa questa realtà non appartiene al passato, molto spesso la violenza di genere, quindi la disuguaglianza, riguarda vari piccoli aspetti, cioè tutte le volte che una donna viene maltrattata, sminuita o privata ecco della propria libertà noi ci troviamo di fronte a un nostro,
Fallimento a un nostro fallimento, purtroppo personale, e la violenza non è soltanto la violenza fisica, la violenza verbale, l'isolamento, ma molto spesso anche la violenza economica, che non determina alcuna indipendenza finanziaria, e questo spesso impedisce alle donne purtroppo di scappare di andare via. A volte ho sentito dire, ma perché non è andata via prima perché non ha denunciato prima, perché non è scappata prima per me una domanda assolutamente fuori luogo, perché bisogna trovarsi innanzitutto nella situazione prima di poter parlare. Quindi siamo noi tutti che dobbiamo fare un grande sforzo e capire effettivamente se la donna denuncia poi, dopo che cosa ci abbiamo una rete di sostegno che possa garantire loro, successivamente a questa denuncia, una protezione e la Protezione civile a essere sotto tanti aspetti, molti dei quali già sono stati descritti dalla collega Olga. Successivamente verranno anche indicati dalla collega con raro, ma
Quello a cui ci tenevo io particolarmente era quello legato appunto all'indipendenza finanziaria. La possibilità che le donne ecco potessero avere una propria autonomia sotto ogni aspetto e decidere quindi di andare via liberamente e di potersi creare una propria dipendenza economica. Ecco perché la finalità della proposta è proprio quella di rafforzare questa indipendenza e diffondere la cultura finanziaria. Quindi la questa proposta si compone di diversi articoli in particolare e se hanno un obiettivo unitario, cioè quello di dotare ogni singola regione, quindi in tutta Italia, gli strumenti normativi, formativi e finanziari che siano idonei proprio a rimuovere tutti gli ostacoli reali, tutte le condizioni strutturali di dipendenza economica e femminile, soprattutto perché sono riconosciute dalla legislazione nazionale come una delle principali cause di disuguaglianza di genere, quindi l'obiettivo principale della proposta, che ovviamente si rivolge, che ha come destinatari le donne single, le mamme single perché abbiamo anche molte mamme single ha come obiettivo principale, innanzitutto quello di definire il perimetro degli obiettivi, cioè di prevedere anche l'attivazione di alcuni punti di ascolto gratuiti presso tutti i Comuni per le consulenze, l'orientamento economico finanziario che è rivolto
Alle donne. Ovviamente questo tipo di attività potrà essere effettuato solo ed esclusivamente se alcuni Ina. Forse in alcuni centri già esistono alcuni Comuni giace insistono alcuni centri di ascolto, però sarebbe il caso di rinforzare ulteriormente questa possibilità, perché un altro articolo di questa proposta prevede il sostegno regionale proprio a dei corsi gratuiti che hanno ad oggetto l'amministrazione del bilancio familiare, la previdenza sociale e pensionistica, l'accesso ai finanziamenti, la creazione d'impresa, ovviamente sul piano tecnico, normativo, la previsione dell'educazione finanziaria anche negli istituti superiori, perché dobbiamo partire anche dalle scuole, dove da dove dovrebbe partire maggiormente questa idea di educazione, non soltanto appunto sessuale e quant'altro, ma soprattutto l'educazione finanziaria all'interno degli istituti superiori. Quindi questa sarebbe un ottimo base di partenza per poter, ecco, insegnare alle piccole donne che sono negli istituti superiori in che cosa consiste questa autonomia finanziaria? Quindi, non soltanto donne che hanno denunciato donne sole, madri single, ma anche e soprattutto a partire proprio dal basso, mi piace utilizzare anche determini ecco calcistici. Si parte dal basso, perché dal basso dalle giovanili che bisogna iniziare ad educare, perché qui non è questione di educazione, così come dobbiamo educare i nostri ragazzi alle ah ah rifiuto. Allo stesso modo, dobbiamo educare questi ragazzi all'educazione finanziaria. Uomini, donne, bambini, ragazzetti. Dobbiamo partire da qui e un ultimo articolo di questa proposta riguarda anche un fondo regionale dedicato a sostenere tutte queste iniziative imprenditoriali professionali di autoimprenditorialità promosse proprio da queste donne fragili, in particolare con diciamo
Particolare attenzione alle donne vittime di abusi economici di violenza economiche, ma anche indirizzarli in ko per l'inserimento all'interno del mondo del lavoro, per cui se si iniziasse a portare queste proposte all'interno delle scuole, quindi estenderle a tutti gli istituti superiori perché al di sotto ovviamente di una certa età mio riuscirebbero a ben intendere qual è il significato quindi a partire dai da dal primo anno delle superiori si riuscirebbe sicuramente a creare,
Dei giovani, degli uomini e delle donne che rappresenteranno poi il nostro futuro, perché non è una questione femminile, questa è una battaglia di tutti noi e noi, in quanto Lega, ci teniamo particolarmente affinché noi tutti siamo liberi, economicamente e sentimentalmente, questa è la mia.
Do la parola Francesca, con raro della Puglia.
Si sente sì, perché buonasera, grazie, onorevole, Sbai per questa.
Solo dagli la new entry per la Puglia e sono onorata sono sempre stata una donna di destra, quindi per me è un grande onore e prendere la parola qui oggi, in questa sede istituzionale, portando la voce, l'esperienza di di in questo caso di una mamma ecco prima quando Maria Grazia Longoni vi ha presentato ha detto giustamente che ho lavorato alla proposta del Ponte delle 72 ore è stata una proposta che poi verrà espressa dalla dalla collega,
Ho contribuito, ecco, è stato veramente una bella esperienza a contribuire a questa, però.
Il mio focus oggi va alle mamme, in quanto porto proprio una mia esperienza.
Io su sul campo, quindi, è importante tante volte vivere in prima persona quelle che sono le.
Le esigenze per poterle capire fino in fondo.
Prima Maria Grazia parlava proprio del mi riaggancio al discorso iniziali, sottolineava l'importanza, no, di non lasciare soli i soldi e le mamme e infatti quando diciamo dai nostri territori del sud in particolar modo.
Se guardiamo ai temi della maternità, del lavoro e della conciliazione della vita, ecco, tocchiamo con mano ogni giorno quanto sia profonda, poi la distanza tra quello che si vuole fare con una mamma, una moglie da donna vorrebbe fare e quello che realmente puoi riesce poi a fare perché tante volte se si vuole lavorare, sì, lo si fa nei ritagli di tempo. Ecco, nelle regioni del mezzogiorno e nella mia Puglia, in particolar modo, una donna che diventa madre si trova ancora oggi di fronte al bivio, che è inaccettabile per me o la carriera lavorativa o i figli e non parliamo di
Percezioni, parliamo, parlo di dati, ahimè drammatici. In Italia 7 dimissioni su 10 nei primi tre anni di vita del bambino sono firmate da madri che non ce la fanno più a gestire orari e carichi di cura per dei figli nel Mezzogiorno, e in particolar modo il tasso di occupazione delle mamme con figli piccoli scende sotto il 36%, quindi è pochissimo, mentre l'Europa ci chiede di coprire almeno il 45% dei posti negli asili nido in Puglia e al Sud in generale, oltre l'80% dei bambini resta fuori dalle strutture comunali, quindi solo il 20% vi accede
A questa emergenza ovviamente si aggiunge quella che è la piaga, ma a noi molto cara, quella delle madri sole e delle madri vittime di violenza, quindi i dati ci dicono che oltre il 35% delle donne che cercano di fuggire, infatti, appoggio molto la proposta della collega Pace. Cercano di fuggire da questo incubo domestico è bloccata da dalla mancanza di dipendenza economica, quindi senza un lavoro, senza un posto sicuro dove lasciare i propri figli, non c'è autonomia e quindi non c'è libertà e quindi
Ecco, come referente regionale della Puglia, per me è importante parlare di questo aspetto e vorrei proporre ecco, vorrei fare questa proposta che va a coniugare famiglia, lavoro il territorio.
Per questo propongo di.
Istituire dei presidi territoriali, famiglia, lavoro e comunità in che modo io non non non andrò, diciamo nei nei dettagli, ma voglio fare perché la proposta sa che ebbe molto ampia, però andrei a farvi intendere un po'come.
Potrebbe essere vista, allora questa proposta nasce proprio dal da un'analisi di quella che è la vita reale che ci circondano, allora ci sono, come ho detto, donne e mamme sole.
Che devono rinunciare al lavoro perché non hanno sostegni, ci sono giovani eccellenti che cercano lavoro, ci sono bimbi fuori da dagli asili nido comunali, ci sono anziani soli in cerca di anche famiglie, no di accoglienza e ci sono e questa è cruciale, ci sono immobili comunali, regionali,
Dismessi vuoti che hanno un costo alla alla comunità che potrebbero servire, quindi, se coniughiamo queste esigenze, mamme bambini anziani e diamo loro una casa.
Potrebbe nascere.
Un presidio territoriale dove, all'interno di questi immobili, ovviamente adeguati, ah ah ah alla al tutto.
Potrebbero nascere dei MIB co-working per le mamme con nido integrato, dove le gli anziani soli potrebbero essere nonni adottivi che potrebbero occuparsi, potrebbero fare dei laboratori, potrebbero, ecco, combattere la solitudine, potrebbe ci si crea che si creerebbe una grande rete familiare, si avvicinerebbe le donne, le di giovani, i giovani troverebbero lavoro perché il nido deve essere curato da ragazzi e ragazze che hanno studiato Scienze della formazione o comunque Scienze.
Ecco, ecco che hanno studiato dell'educazione e possano essere di supporto, ecco, noi uniremo e in questo modo delle esigenze reali e il territorio si avvicinerebbe nuovamente alla politica, perché la politica veramente avrebbe visto concretamente a loro, ecco, le mamme lavorerebbero con estrema tranquillità perché si sono creati degli spazi dove c'è il co-working appunto post semplici postazioni pc è nella stanza accanto il bimbo di 6 mesi e accudito yacht da down.
Un vetro possono anche guardare mio figlio mi sentirei molto tranquilla, non ho la nonna massiccio o la nonna, non è detto che la nonna voglia fare la nonna, quindi ecco, ed è necessario che tutto questo sia attuato e, secondo i miei calcoli,
Non non ci vorrebbero neanche tantissime risorse, il sostegno boh ovviamente ci vorrebbe e un sostegno anche economico per rimettere in piedi queste strutture e però all'interno proporrei anche di far avvicinare le imprese perché ci sono molte imprese in cerca di.
Il personale, quindi, si potrebbero effettuare proposte, queste donne, ecco, si creerebbe una grande rete, questa è la mia proposta.
Vi ringrazio per l'attenzione e poi volevo veramente un ultimo minuto, riagganciarmi.
Al tutto ko ho portato questa proposta, ma di proposte ce ne sarebbero tante lo l'ho portata per la Puglia, in particolar modo volevo spendere veramente due parole in merito alla violenza di genere che si combatte con la, anche con la cultura, quindi, per questo motivo ho scelto di scrivere un libro che portato qualche copia e l'onorevole sbaglia concesso di di poter portare qualche copia si chiama il suo libro si intitola I giorni in cui eravamo felici e la storia di un femminicidio,
È una storia che ho scritto.
Pensando alla lettura sotto l'ombrellone, perché noi donne occupate in questo, in tal senso possiamo formarci più facilmente, però lo scopo di questo libro e ravvicinare anche la lettura alla lettura e alla sensibilizzazione di chi magari non sa come fare, quindi, attraverso un piccolo gesto un libro potremmo ecco dar voce anche a chi non sa come fare, grazie ancora per l'attenzione.
E se voi allora a questo punto io approfitterei intanto alle domande, poi le facciamo alla fine vedo che ci ha raggiunti, siamo lietissimi di accoglierla. Il ministro è stato Locatelli che preghiamo se si di accomodarsi al tavolo per prendere parte. Alessandra questo momento di confronto guidato da la roccia, onorevole Souad, Sbai che ha messo, ha rimesso in piedi, insomma, questo gruppo arricchendole di nuove persone, di di per sé, insomma di di di donne, in grado di poter fare la differenza sui territori come tu stessa, ci insegni nella tua attività quotidiana e che oggi si riunisce per la prima volta in maniera ufficiale per incontrarsi, ma già per fare delle proposte attive, operative rispetto a quelle che sono anche le esperienze regionali. Poco fa Olga ci parlava di quello che il Veneto e sta facendo tanto in materia di pari opportunità, quindi queste back best practice possiamo, diciamo, ascoltarle e proporle poi a nostra volta nelle nostre regioni, con tutto il supporto di un dipartimento che c'è, quindi io ti ringrazio per essere qui con noi e ovviamente, ti cedola, ti cediamo la parola
Ecco.
La presenza.
Cha risposto subito, ecco, questo è raro delle volte, no 1 di chiama ministro, dice che ci sono dei problemi, abbiamo dei problemi, potete venire 10 minuti esatti, non lei veramente aveva anche a degli impegni e infatti la lasceremo subito.
E sta qui con noi veramente vorrei ringraziare tantissimo per il lavoro che sta facendo.
E queste sono le donne che noi vogliamo, insomma.
Averne di donne come Alessandra Locatelli, dovremmo tutti insieme della Lega farle un tributa, una standing ovation, no, no, no, no, assolutamente anzi, grazie ragazze. Grazie complimenti. Non ho ascoltato le proposte di tutti, ma ho visto, insomma, che siete già attivi, e questo mi fa molto, molto piacere. Vedo che ci sono tante persone che arrivano da tutte le regioni e quindi sono io che vi ringrazio anche a nome della Lega, perché il Dipartimento donne pari opportunità è fondamentale, cioè il contributo delle donne nella vita della famiglia, nel lavoro, nella creatività di questo Paese è fondamentale. È sempre stata determinante e quindi credo che da qui possano uscire tante idee a sostegno di buone politiche e ne abbiamo bisogno tantissimo. Io ho appena finito pochi minuti fa in Commissione, qui alla Camera dei deputati, di analizzare tutti, finalmente gli emendamenti li abbiamo votati tutti alla proposta di legge sul riconoscimento del caregiver familiare, convivente, prevalente, tele differenziate, ed è importantissimo
Quindi io oggi non non aggiungo tanto altro perché c'è ancora qualche passaggio da fare, ma è sicuramente un momento storico. La legge è stata approvata in Consiglio dei ministri, oggi abbiamo finito di esaminare gli emendamenti alla Commissione in Camera dei Deputati. Andrà presto in Aula e poi passa al Senato per la via definitiva. È la prima volta che ci sono 257 milioni di euro già col bilancio dell'anno scorso, stanziati e messi a disposizione. Quindi non stiamo parlando di fantasie, ma è qualcosa di molto concreto ed è la prima volta che abbiamo una possibilità di dare un riconoscimento a chi ama cura non vuole essere sostituito, ma accompagnato in questo percorso e al diritto di essere accompagnato anche dalle istituzioni. In 10 anni si sono avvicendate 32 proposte di legge, che sono tutte naufragate, alcune erano un po'fantasiose, anche interessanti per certi versi, ma le coperture economiche erano fantasiose. Noi abbiamo cercato di stare coi piedi per terra, di creare un gruppo di lavoro con le famiglie e le associazioni, gli esperti territori, c'erano anche i sindacati nel gruppo di lavoro per mettere insieme gli sguardi e cercare di dare una risposta vera, concreta, fattibile e realizzabile. Si potrà anche migliorare nel corso del tempo e, volendo, si potranno aggiungere anche altre risorse. E questo lo dico a tutti e alla maggioranza, ma anche all'opposizione, perché quando arriva la legge di Bilancio, anche l'opposizione alla possibilità di,
Avere a volte delle risorse a disposizione che si possono aggiungere proprio questo importante fondo e poi stiamo cercando di fare tante altre cose. Molte si incrociano sicuramente col tema delle donne all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Abbiamo prodotto un documento che magari ti farò avere, se può interessare proprio sulla condizione delle donne con disabilità donna con disabilità che può essere madre lavoratrice, atleta, sportiva donna con disabilità che ha il diritto di vivere la sua vita pienamente. Poi c'è un diritto alla salute e ci sono delle complessità, naturalmente che purtroppo ancora oggi riguardano, per esempio, le barriere architettoniche
Ma non solo, non solo le più grosse, come sapete tutti sono anche quelle culturali legati ancora degli stereotipi, dove per esempio in generale, e in questo caso le persone con disabilità sono collocati a parte dove magari qualcuno può pensare che hanno bisogno solo di aiuto solo di assistenza sanitaria e invece siamo tutti persone tutti con gli stessi diritti dovremmo avere tutti le stesse opportunità e immaginate quanto questo per percorso difficile per tutte le persone con disabilità sia difficile, ancora di più per una donna.
Eh, ricordandoci che quando parliamo di disabilità non parliamo solo di una persona con la sindrome di Down o con una disabilità fisica sensoriale, ma anche di una persona con una malattia cronica degenerativa, rara oncologica, oppure e spesso tante donne sono vittime di questa patologia invisibile, qualcosa che ti tieni dentro che ti logora, che ti lascerà che nessuno riconosce e che tante volte ti fa stare ancora più sola. Quindi abbiamo tante sfide davanti tante battaglie da sostenere e abbiamo bisogno davvero di donne forti, in gamba, e io sono assicurano che quando parlo al mondo sociale davanti non mi trovo le persone fragili o deboli, che a volte vengono descritte, certo, tutti possono avere dei momenti di sconforto o di difficoltà, ma il mondo sociale è fatto di gente che si rimbocca le maniche quotidianamente di gente, che è pronta a darsi da fare di giorno di notte, a qualsiasi ora, a reagire e a non arrendersi, e così io devo dire, trovo che sia il mondo delle donne e vedo che qui c'è una folta rappresentanza di donne in gamba forti. Mi fa molto piacere questo di questo. Noi abbiamo bisogno, non solo come Lega, ma anche come Lega, ma anche in questo Paese abbiamo bisogno
Di persone che hanno voglia di mettersi in gioco, che hanno la purezza nell'animo di a voler affrontare i temi senza secondi fini e la determinazione di portarli avanti, perché sulla loro pelle, qualche volta, credo, hanno provato anche queste difficoltà che si narrano, che si raccontano ma che sono la vita quotidiana di tutti quindi grazie.
Per tutto quello che fate, io mi fermo un momentino, ma o il Consiglio dei ministri alle 4 e mezza però mi fermo ancora mezz'ora tutta per ascoltare qualcuno ancora degli interventi, grazie.
Volevo volevo dare anche un ringraziamento alla vuol dare un ringraziamento alla ministra perché dalla provincia di Treviso abbiamo anche avuto con grande piacere il suo video di incoraggiamento ad una giornata appunto importante della.
Di un istituto del Sansovino di Oderzo, che ha fatto appunto un progetto orizzonte giovani, erano workshop appunto anche proprio sui disagi giovanili Kakà, e è stato aperto con il suo il suo saluto e la ringraziamo a nome della provincia del presidente Donadel dalla sottoscritta ecco,
Bene, allora io ringrazio quindi questo primo panel, proseguiamo con i lavori, allora abbiamo adesso chiamo al tavolo Valentina Piraino del regionale Sicilia.
E Francesco Gattuso del Regionale Emilia.
Loro due e poi avremmo dopo a seguire un collegamento telefonico.
Grazie grazie buona sera, a tutti e buonasera, Ministra, grazie all'onorevole Sbai per la partecipazione e l'invito a questo evento, io, devo dire, sono anche particolarmente legata all'onorevole perché mi ritrovo qui mentre cercavo di capire da sempre donna di destra quale casa dove si appartenere ho conosciuto l'onorevole Sbai.
è la mia vita è stata praticamente stravolta perché finalmente si parlava di pari opportunità, con con pretesa politica quella vera attiva, e allora ha detto ok forse questo è vero e da lì nasce però il mio chiamiamola proposta, una cosa così molto semplice da fare oggi, a prescindere dai tanti progetti che saranno rappresentati meglio di me, da chi ci lavora da tanto tempo, però, la cosa che mi ha veramente sconvolto e scoprire quanto si faceva con quale competenza e allora li ho capito il primo nostro vero errore. Noi non ci facciamo conoscere, noi non riusciamo a comunicare la sfida, secondo me principale, oltre ai tanti progetti che dobbiamo avere oggi, è quella di raccontare che cos'è le Pari, che cosa sono le pari opportunità per le donne di destra e per le donne della Lega, perché è assolutamente una risposta all'esigenza che invece viene richiesta oggi le giovani donne oggi, quando iniziano ad avere 18 vent'anni e hanno i loro sogni, no, si immaginano donna, in carriera, vivono determinate situazioni, credono di non poter trovare da questo lato si rifugiano nella sinistra pensando che solo dal Lazio e un'idea di pari opportunità, allora questa è una diciamo
E così un luogo comune che noi oggi abbiamo il potere, vedendo quello che facciamo di snaturare, ecco perché il primo messaggio e io spero che riusciremo ancora di più nei nostri territori a lavorare sulla comunicazione, sul chi siamo, sul che cosa siamo e su cosa siamo in grado di fare e soprattutto sulla grande differenza che noi abbiamo perché non è non partiamo dal presupposto della volontà di andare a snaturare o distruggere un sistema patriarcale che per carità noi costruiamo noi costruiamo noi, non è una guerra un'aggressività, noi vogliamo costruire, costruire pari opportunità,
Che vadano a incidere nella vita delle persone. Questa è la grande opera che ha fatto il ministro, che è vero quello che diceva quello che sta avvenendo e io la ringrazio perché seguo tantissime le questioni della disabilità, anche per motivi familiari, è veramente storico, questa è storia e non è solo politiche per la disabilità. Questo è pari opportunità, perché uno delle penalizzazioni maggiori oggi per il raggiungimento delle pari opportunità è proprio la cura che sta per l'80% in capo alle donne. Noi oggi non parliamo di discriminazione nell'accesso ai luoghi di lavoro, perché se andiamo a guardare le normative e ci sono tutta no, noi abbiamo pari diritti sulla carta, accediamo tutti allo stesso modo, abbiamo dai concorsi ai luoghi di lavoro, però, se è andato a vedere quello che succede nella nostra carriera professionale, si apre una forbice esattamente una forbice a metà della nostra carriera, quando arriviamo dai 40 in su, noi perdiamo qualcosa, noi rallentiamo e quando si parla di differenza retributiva è proprio questo, non è che abbiamo un valore diverso nel contratto collettivo e la legge lo prevede parità e uguale per tutti nell'accesso. Ma noi poi non possiamo permetterci di proseguire spesso e volentieri, perché su di noi grava completamente la cura, il che non è sbagliato di per sé. Anche questo voglio un attimo sfatare un'altra cosa che viene a volte dico trasmessa anche alle giovani generazioni, che è sbagliato perché ci sono donne che hanno anche la gioia e il piacere di prendersi cura. Non noi non dobbiamo abbattere i valori, noi non dobbiamo abbattere i valori per essere donne e alle la paghi cereali avesse, diciamo, con le pari opportunità, assolutamente noi dobbiamo pretendere il valore della famiglia, il valore della maltese vita, il valore del prendersi cura dei genitori anziani e dobbiamo rivendicare però un sistema che funziona, che non ci fa unica interlocutori e unico responsabile, ecco dove sta anche quella differenza, perché non è quell'idea, non serve la famiglia, siamo manteniamoci liberano quel omaggio, inno alla libertà che viene raccontato per poter ottenere anche dei successi personali. È proprio l'esatto contrario. Noi donne siamo custodi della relazione. Non dobbiamo farci tutti uguali, abbiamo delle differenze
La differenza è che noi, queste differenze della, vogliamo valorizzare, trasformare, inopportunità, nella consapevolezza di chi siamo, di cosa siamo e del fatto che abbiamo da dare in una ottica anche io ho conosciuto appunto l'onorevole Sbai in questo caso di sequestro internazionale di minori sono stato assessore alle pari opportunità nella mia, nella mia città, a Marsala, pensavo prima sono state tra quelle vi ricordate il periodo dell'Iran Donna, vita, libertà, no, quindi ho tagliato anch'io. Ho i capelli
Ho anch'io, diciamo, messo accettato le scarpe rosse il 25 novembre, tutti i simboli che non sto assolutamente a condannare perché, per carità, però diciamo che la nostra politica oltre simboli mette alla concretezza, io ho conosciuto l'onorevole Sbai che a un certo punto mi ha detto,
Andiamoci a prendere i bambini in Egitto perché non ci sono protocolli internazionali, ha detto e come li recuperiamo sua dai bambini che andiamo a prenderli proprio coattivo. No, partiamo, sì, però in realtà la concretezza è stata questa qua a parlare con i consolati a lavorare, quindi sicuramente possiamo e potevamo anche decidere. Possiamo forse decidere di farlo, di andare in piazza, a dire che c'è un fenomeno che non conosciamo, che oggi son uomo, rapisce i bambini di una donna e li porta in Egitto? Non abbiamo dei protocolli internazionali né dei canali di diritto internazionale che ci permettono un'azione legale per poter recuperare dei bambini. Oggi noi non abbiamo nulla, dobbiamo confidare in. Non so bene in che cosa, se non nella buona volontà di dei conti del consolato, appunto delle ambasciate, potevamo anche scegliere di andare in piazza e gridare questa cosa, ma guardate che la mamma e i bambini così noi li recuperava, invece abbiamo scelto di sbracciarci e di lavorare. Queste sono le pari opportunità. Queste sono le pari opportunità della Lega, quello che è, oltre a ai tanti simboli, tante cose sa mettere mano a dei provvedimenti normativi, sa mettere mano a delle idee i progetti che oggi state presentando, altra cosa che secondo me è importante portare nei nostri territori e lo dice una in un territorio che ha il più alto tasso di disoccupazione femminile, oggi parlare di Lega, cioè guardate, sono coraggiosa ve ve lo dico veramente a in Sicilia e andare a dire che io credo fermamente in questa attività politica della Lega è veramente difficile, ma perché va vista dal di dentro, come tutte le cose vanno viste dal di dentro e dal di dentro, ti scopri, una realtà.
Che completamente diversa e che potrebbe essere la risposta anche ai tanti gap che noi abbiamo, ad esempio in Sicilia, perché è molto una questione culturale, prima ancora che di normative o di certificazioni ripeto anch'essa importanti. Stiamo portando avanti la proposta per la certificazione del bilancio di genere all'interno dell'amministrazione alla Regione Sicilia, però, prima ancora di questo c'è un substrato culturale che doveva bisogna incidere, dove bisogna lavorare per andare appunto a snaturare anche nella rete familiare, e la il fatto che non sia, diciamo contronatura che una donna segua anche le proprie attitudini professionali o, ad esempio, la passione per la politica. Quindi penso che le iniziative da portare avanti sono, ma altra cosa molto bella, non c'è un modello imposto dall'alto, come avviene nel classico chiamiamolo classico femminismo. Dov'è spesso una donna che sceglie di portare avanti invece un'altra situazione si sente anche a disagio, si sente sbagliata
Partiamo da un altro presupposto e questo è stato il grande metodo del Dipartimento ha gestito da Souad, che mi è piaciuto dall'ascolto, perché va bene, abbiamo una legge sul femminicidio, ma siete andate a domandare poi io mi sono unita dopo siamo andati a verificare cosa mancava ascoltando chi viveva questa situazione e allora c'era un vuoto 72 ore, è lì che si deve intervenire. Non è la mia idea, la vostra idea, la sua ed è la risposta al territorio, ed è una risposta che fa capire il valore delle pari opportunità per un semplice motivo, perché se noi la donna, non la aiutiamo, noi agevoliamo, in realtà finisce tutto, basta guardare che c'è, più sta scendendo il tasso di natalità, e questo perché è una donna, oggi ha bisogno, vuole lavorare, sceglie di lavorare e quindi il futuro che ci aspetta, solo quello di smettere di fare i figli. Allora questo non è un argomento che interessa solo noi, ma non è nemmeno un argomento da salotto di parrucchieri a questa è una questione reale sociale che dobbiamo imporre alla politica e ai nostri politici, continuando con tutte le nostre attività territoriali, perché poi è lì che possiamo cambiare la mentalità e la cultura di base. Grazie,
Grazie grazie davvero adesso do la parola. Francesco catus. Prego Francesco
Allora io devo dire che sono molto emozionato di essere qua perché comunque.
Quando mi è stato proposto di rappresentare le pari opportunità è stato un po'un fulmine,
Sì, diciamo che ho accettato perché comunque.
Io.
Trent'anni fa mia mamma ha avuto il coraggio di denunciare un uomo violento e o da figlio, purtroppo.
Visto mia mamma, insomma, a soffrire adesso mia mamma si rialzata, ha un lavoro, ha due figli che ha cresciuto da sola e per me è veramente un onore essere qua e soprattutto, insomma, rappresentare questo ruolo.
Vorrei iniziare proprio dal significato della parola pari opportunità, troppo spesso rischiamo di utilizzare come un'espressione generale.
Senza domandarci che significato concretamente nella vita quotidiana delle persone.
Per me.
Pari opportunità significa fare in modo che una persona non debba rinunciare alle proprie aspirazioni.
A causa di una discriminazione, significa permettere a una donna di costruire una carriera.
Senza essere penalizzata, perché decide di diventare madre, significa conciliare famiglia e lavoro, significa autonomia, eccolo economica, significa contrastare le discriminazioni e significa sicurezza.
E significa affrontare con determinazione uno dei fenomeni più gravi che ancora oggi colpiscono troppe donne, la violenza.
Ma il Dipartimento Pari Opportunità che rappresento non vuole occuparsi soltanto delle emergenze, vogliamo costruire opportunità.
Vogliamo lavorare affinché le pari opportunità siano presenti nella vita quotidiana delle nostre comunità, nei luoghi di lavoro, nelle amministrazioni, nelle famiglie e nei nostri territori.
Il mio compito.
E dal rappresentante dell'Emilia, credo che ricopre questo ruolo abbia.
E debba innanzitutto ascoltare, ascoltare le città, le province, gli amministratori, le associazioni e soprattutto le persone.
L'Emilia è una terra caratterizzata da una straordinaria cultura del lavoro dell'impresa, della partecipazione sociale, proprio per questo dobbiamo avere l'ambizione di diventare un territorio nel quale le pari opportunità non siano soltanto dichiarate ma concretamente vissute.
Dobbiamo domandarci quante donne ancora sono costrette a scegliere tra maternità e carriera, quante incontrano difficoltà nel raggiungere posizioni di responsabilità quante abbiamo ah quante abbiano difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro d'opera dopo la nascita di un figlio e quando.
Ancora, né alle famiglie.
Scusate, ma sono veramente emozionato?
Solo che studi che indicano direttamente sulla libertà e sulla autonomia delle persone
All'interno di questo quadro esiste un tema, un tema sulla quale non possiamo permetterci.
Esitazioni, la violenza contro le donne negli ultimi dati ufficiali disponibili nella regione Emilia Romagna indicano che nel 2024 5.965 donne hanno contattato almeno il centro antiviolenza.
Le donne impegnati oggi in un percorso di uscita della violenta solo 3.984 di cui 2.521 donne hanno iniziato un nuovo percorso, quest'anno.
Inoltre sono arrivate 3.674 chiamate valide, e voglio ricordare il numero che c'è a disposizione che il 15 22 molte persone non lo sanno, ma questo numero
Insomma, è importante.
Che purtroppo le persone che hanno chiamata il 19%.
Di queste chiamate sono perché hanno avuto dei problemi.
Di.
Gli incrementi di.
Alemanno hanno avuto dei problemi proprio
A livello sessuale, a livello lavorativo a livello economica, insomma, sono dati molto importanti.
Tra le donne seguite oggi nel centro antiviolenza viene segnata, come dicevo, proprio il 90%.
Delle chiamate sono proprio a livello sia fisico sia economico sia sessuale e sono stati inoltre attivati interventi specifici di supporto di protezione per altri 3.539 minori questo non sono semplicemente i numeri, sono persone, sono donne che hanno trovato il coraggio di chiedere aiuto e famiglie che hanno bisogno di una risposta concreta.
Dalle istituzioni.
Credo che il Parlamento debba continuare a verificare l'efficacia di queste norme esistenti e, laddove necessario, rafforzarla.
Quando parlo di leggi più severe.
Non penso soltanto alla pena, penso alla concretezza dell'intervento, alla rapidità delle misure cautelari, ha la protezione della donna nelle ore e nei giorni successivi alla denuncia, alla capacità di valutare tempestivamente il rischio e alla necessità di impedire che,
Comportamenti persecutori e violenti possono continuare fino a trasformarsi in qualcosa di più irreparabile.
Come dicevo all'inizio, le pari opportunità non possono essere affrontate soltanto attraverso il tema della violenza, dobbiamo lavorare anche sull'autonomia della donna economicamente indipendente e una donna più libera di scegliere, dobbiamo sostenere maggiormente la conciliazione tra lavoro e famiglia.
Dobbiamo evitare evitare che la maternità venga percepita come un ostacolo alla carriera.
Dobbiamo lavorare anche sull'autonomia della donna e dobbiamo favorire servizi che permettono ai genitori di continuare a lavorare.
Le pari opportunità significano anche conservate.
E confrontare le simulazioni e costruire le condizioni nelle quali capacità in merito alla libertà individuale possono esprimere pienamente.
Io voglio concludere che le pari opportunità non devono essere una battaglia ideologica, deve essere una battaglia di civiltà, quando una donna denuncia una violenza, le istituzioni devono esserci quando la madre vuole continuare la propria carriera, dobbiamo creare le condizioni Akif Hasan affinché possa farlo quando una persona subisce una discriminazione deve sapere di non essere sola.
E quando i nostri territori arrivano segnali di difficoltà, la politica deve ascoltarli, prima che diventino emergenze, non vogliamo limitare a descrivere i problemi, vogliamo contribuire a costruire delle risposte.
È questo il significato che vogliono dare al mio incarico di responsabile regionale.
Ascoltare, proporre e intervenire e, soprattutto, fare in modo che le pari opportunità non rimangano soltanto parole pronunciate nelle nelle istituzioni, ma diventano qualcosa che le persone possano realmente vedere nella propria vita quotidiana, e questo è il mio impegno.
Che voglio portare avanti per l'Emilia.
Grazie Fred, grazie, diciamo che le idee sono molto chiare.
Allora andiamo avanti e questo punto ge sei tu giusto, squadre con un intervento telefonico.
L'intervento.
Intervento dell'Alto Adige
Sì.
Che abbiamo Margaret, che ci ha mandato, Margaret Ploner, che ci ha mandato un suo video, perché è sì, perché lavora in un ospedale, oggi aveva due interventi importanti e non poteva essere il colloquio, però, come ben sapete, molto molto attiva nel gruppo, ecco, vediamo se,
Ecco, scende.
Grazie.
Io vorrei approfittare questo momento per salutarvi di nuovo tutti vado in Consiglio dei ministri, tra l'altro ci vado con la gioia perché ho visto insomma questo gruppo davvero bello, speciale, ti voglio ringraziare Sword perché so che non è facile tu ti occupi già di tantissime cose e hai preso per mano questo gruppo e ne hai fatto un capolavoro veramente complimenti complimenti grazie a Maria Grazia che è sempre presente sempre attiva e un abbraccio a tutti voi.
E ho lasciato un una rivista, è la rivista, io valgo scusami, ma solo per dire che questo è stato l'ultimo numero cartaceo, ora è on line e si può condividere, ci sono articoli ogni mese dedicati al mondo delle associazioni, a persone, atleti e tante cose belle perché questo mondo ha bisogno anche di sapere le notizie positive grazie,
Questi sono pochi.
Ma tre minuti.
Dicono che devono presentarmi una persona importante, subito cinque minuti, torniamo ai lavori perché è.
Io vi ho dato questi cinque minuti con il ministro perché so quanto è importante per tutti voi, per tutti noi e non so che perché, siccome Francesca Corrao e anche Maria Rosaria devono lasciarsi perché ci hanno un treno e,
Ditemi,
Allora diciamo.
Invece stavolta.
Del dipartimento e in particolar modo della dell'associazione c'è un orafo artigiano che ha realizzato una piccola opera d'arte diventare.
E volevo lasciare la parola al.
Io per lei
Ah, sì, sì, certo, certo, è quello lì dentro.
Si sente.
Allora io sono Lino, Perinelli innanzitutto buonasera a tutti.
Aspettavo.
Sono nato e cresciuto a Bomarzo, affonda le radici nel cuore della provincia di Viterbo, dove a Vasanello da oltre 30 anni la nostra famiglia custodisce e tramanda l'antica arte orafa della nostra cucina, ora puoi, creiamo gioielli personalizzati e sartoriali, pezzi unici nati dall'ascolto della cura dei dettagli. Il nostro è un mestiere di profonda dedizione, che ci porta alla ricerca e selezione di gemme rare, che ci permettono di dare forma alla materia preziosa. È un lavoro fatto di pazienza, rigore, cura e passione assoluta oggi, in questa cornice istituzionale o l'immenso privilegio di prendere la parola, non solo a nome mio e della mia azienda, ma anche in rappresentanza dell'Accademia, letteralmente il motivo principale che mi porta qui oggi
Che mi porta qui oggi è il più profondo sentito ringraziamento all'onorevole Sbai, il senso più alto delle istituzioni e farsi strumento per il bene comune, e ci sono donne straordinarie che onorano questo principio vivendolo come una pura missione al servizio degli altri, per dare voce a tutte le donne d'Italia,
E chi voce non ne ha l'onorevole, è per noi tutti una di queste rarissime guida, il suo non è un semplice incarico politico, ma un impegno di vita quotidiana, le sue battaglie concrete contro la violenza, il suo lavoro inarrestabile per la parità e il sostegno costante ad ogni donna che lotta per i propri diritti ci ricordano cosa significa davvero fare politica.
Lei, onorevole, ci ha dimostrato che la vera politica si nutre di empatia e soprattutto di coraggio è la parola coraggio, Core agio, nella sua etimologia più profonda, significa proprio questo, avere cuore e agire con il cuore.
Allora?
E Lino ha pensato di realizzarlo come bracciale così lo.
Puoi portare sempre con te e c'è una piccola dedica.
è creato in maniera proprio artigianale.
Pensavamo che fosse il minimo che potevamo fare per te, grazie, grazie veramente.
Ci siamo incontrati in un altro incontro che aveva presentato Francesca.
E avevano premiato console generale.
Su altre.
Sì.
Sì.
Grazie niente, non c'ha, niente da dire, perché tanto non si fa, però accettiamo grazie a sei Francesca.
Il messaggio giusto riprendiamo col messaggio.
Video
Quello lo vediamo in un camion.
Buongiorno dell'Alto Adige sono una Plona, ma che ritrae sono la responsabile che la responsabile delle Pari Opportunità della Twenty, con mio grandissimo dispiacere, portò a posti non ci possono essere, come tutta l'Italia, anche in Alto Adige il personale sanitario del topo è molto carente.
E se oggi non non non c'ero qua, ma ero con voi e dovevo disdire un sacco di pazienti che dovevano essere separati.
Perciò mi dispiace veramente col cuore, però son qua e là dove son venuto apposta un attimo prima, devo fare questo video, ho detto così, almeno vedete dove sono dove mi sono incastrata, quest'oggi è la tua valigie e un posto un po'speciale, siccome il 75% e del popolo altoatesino è di madrelingua tedesca perciò anche le pari opportunità della Lega combattono anche un po'con le destre un po'quel praticamente che sono un po'conto.
Che vorrebbero ritornare con l'Austria, anche se una cosa assolutamente.
Per me, ormai superata, che i problemi sono altri, però purtroppo è così è anche per le pari opportunità.
Diciamo, siamo alcune di madrelingua tedesca, anche nel nostro gruppo però è difficile, è difficile, perciò io la cosa e anche le mie colleghe delle pan cont unita alle donne della Lega dell'attuale legge.
Sono sempre lì a combattere per combattere in senso perché non si fanno vedere e vi mostrano anche che che siamo tutti italiani, italiane e che i problemi sono effettivamente altri e che dobbiamo.
Di lavorare insieme e bastano già quelli di sinistra che chiaramente in Alto Adige, al potere, sono quelli di sinistra.
E lì le pari opportunità sono abbastanza forti, devo dire, perciò combattiamo anche con loro, allora io vado avanti per la mia strada combattono ogni giorno fa vi faccio vedere forte.
Dico ognuno che lo vuole sentire, sapere le mie opinioni e le nostre opinioni, perciò vi auguro con tutto il cuore una ottima giornata e mi dispiace tanto e spero di vedervi al alla prossima la prossima volta, a Roma e ci vediamo la prossima settimana critica va bene ragazze e ragazzi, Thiago,
Grazie.
E un bacio canapificio.
Bene, grazie alla rappresentante dell'Alto Adige o The, adesso cerchiamo di essere un po'serrati nei tempi, in modo tale che possiamo dare la parola a tutti, chiamo, per il pane, il progetto ponte sicuro 72 ore, Veronica San suini del gruppo scientifico e Giorgio Martinelli.
Roberta Di Filippo sempre del gruppo Scientific, dottoressa sì.
Roberto De Filippo Elisabetta Franzoia regionale Liguria, siccome io prima non ho dato nessuna i vari titoli e allora per non sapere né leggere e scrivere, siamo tutte nome e cognome donne, così siamo tutti allo stesso livello.
Telefonata, ecco, sì, abbiamo una telefonata.
Aspetta dove voglio.
Sì.
Sila.
Sì, sì, un attimo.
Eccola, eccoci buongiorno un attimo, ecco, capiamo una telefonata molto importante.
Eh, sì, mi senti sì.
Mi sento, ok, allora ci dobbiamo.
Ah Vespo fa la Confederazione di Inclusione Donna e la più grande rete associazione femminile, e non del nostro Paese, ma la più grande associazione delle donne che ha come obiettivo l'aumento dell'occupazione dei di valori e di rappresentanza femminile nel nostro Paese.
E Silvia Mocchi, se in linea e facciamo un applauso che sta in un altro convegno internazionale molto importante, non ha potuto intervenire.
Qui vediamo se ce la facciamo e.
Grazie.
è appunto una rete di associazioni femminili accorcia, ne conosciamo anche.
Ora, nelle scorse settimane per questo processo, tanto ma con grande storia no, come diciamo noi, le associazioni sono quasi 90 ara, rappresentiamo oltre 65.000 donne in tutto il Paese e tutti i ceti sociali di ogni età, di ogni provenienza e con lo scopo appunto di aumentare l'occupazione di parole nel nostro Paese e la rappresentanza femminile nelle organizzazioni pubbliche e private.
è il progetto a cui tengo in particolare oggi.
Di raccontarvi è un protetto che completa in qualche maniera la rivoluzione che abbiamo portato in campo nel 2022 con la certifi.
Le imprese alcuni di voi forse conosce la la uni PDR 125, che oggi è stata adottata da oltre 15.000 aziende nel nostro Paese.
Progetto, appunto, che stanno portando avanti invece adesso complemento in qualche maniera, questa rivoluzione che che chiude che vincola la luce quattro anni fa.
Cercando di convincere le pubbliche amministrazioni a fare.
Il complimento, certo no di questa zona che è la valutazione impatto erigere nell'area della programmazione economica, appunto all'interno delle.
Avere la possibilità.
Dare la possibilità alle pubbliche amministrazioni di adottare queste linee guida.
106 qui chi il proprio territorio, il territorio in cui lavora.
è possa avere possa avere la l'opportunità di dimostrare di essere virtuose secondo la parità alterco qui un grande eco sarebbe per noi.
La nostra rete da che risulta, quindi, so qui oggi grazie sessuale a rinnovare Zara.
Alla nostra volontà di aiutare tutti i partiti, perché la nostra è una rete e apartitica e sicuramente bipartisan, ma tutti i partiti e le persone di buona volontà.
Ad aiutarci questa grande grande missione che è quella di far adottare l'attuazione da parte di tutte le amministrazioni.
E Comuni e Regioni entro il Papa, alcune di voi.
Ed alcune persone che sono lì presenti rappresentano oggi Regioni e Comuni che hanno già avviato questo percorso, so parlo della Regione Marche, parlo della Regione Lazio.
Parlo del Comune di Brescia, del del Comune di Genova e del Comune di Aosta, e quindi morti e sfido la Regione Calabria, quindi must sono le le le pubbliche amministrazioni che hanno avviato questo percorso, ma c'è bisogno del del lavoro e della volontà di tutti e quindi debito ancora di nuovo a anche a sentirci su questo e su questo tema e vi auguro una una buona giornata e buon i lavori e ringrazio ancora su arte della grande opportunità.
Veronica suini, prego buongiorno e grazie per la vostra presenza e voglio ringraziare innanzitutto Souad Sbai che conosco dal lontano 2018, in quanto abbiamo fatto un Concho se un concorso un convegno sulle mutilazioni genitali femminili e sull'infibulazione, sui le spose bambine, quindi da lì è cominciata una bella collaborazione, poi ringrazio il Dipartimento Pari opportunità della Lega a livello nazionale,
Ringrazio tutte le rappresentanti delle varie regioni a livello nazionale con le quali ho avuto modo di collaborare per poter stilare appunto questa proposta di legge che è stata, diciamo, appoggiata da tutte, con un grande, grandissimo entusiasmo, e ora ve la vado un pochino a ah diciamo cioè a leggere, a dimostrare a leggere perché altrimenti poi quando parlo di queste cose e mi emoziono e parto in quarta e non so dove arrivo volevo ringraziare anche Mariangela Longoni grazie allora eh,
Praticamente oggi e non porta in quest'aula solo numeri, porto storie perché io sono oltre 10 anni che ascolto le storie delle donne vittime di violenza, portò il vuoto, il vuoto della protezione che si apre tra il momento in cui una donna ha il coraggio di denunciare e il momento in cui lo Stato riesce ad attivare davvero la sua rete di protezione è un vuoto praticamente di 72 ore e, se ci pensate bene, 72 ore sono tantissime ore in cui le donne tornano indietro ora in cui molte donne non ci sono più non hanno più voce, quindi, per questo, a nome del Dipartimento Pari Opportunità nazionale,
Della Lega guidato egregiamente dall'onorevole Souad, Sbai e abbiamo pensato di presentare questa proposta proposta di legge, ponte sicuro, 72 ore che è piaciuta tanto anche al.
Questo nostro segretario esatto i dati e ci chiedono risposte operative, non solo normative. Partiamo dai fatti perché le donne non possono più aspettare slogan, basta convegni, basta Scarpette rosse, cioè è vero eh no eh, ma è vero, ci vogliono veramente delle leggi che siano incisive in questi casi? Secondo l'ultimo Istat sulla sicurezza delle donne, 6 milioni e 400.000 donne, ovvero il 31,9% tra i 16 anni e 75 anni hanno subìto almeno una violenza nella loro vita. Poi ci sono anche violenze fisiche o sessuali, ma si aggiunge anche la violenza psicologica qua o mi sembra il 17,9%, però penso che la percentuale è molto, molto più più alta e quella economica dicevamo, ne parlavamo prima il 6,6% e anche qui, secondo me, siamo stati molto ma molto bassi. Poi ci sono i minori, i minori. Non dobbiamo dimenticare che il 19,6% subisce una violenza diretta o indiretta, cioè, ovvero la violenza assistita ma anche la violenza vicaria. La violenza Vicaria non è da poco perché il genitore può benissimo parlar male della madre al bimbo e alienarlo e ce ne sono tanti di casi, ma tanti amanti e viceversa. Sì, perché io ecco opto anche per questa opzione. Allora perché denunciano così poco le donne, perché hanno paura e volete sapere qual è la paura ascoltandole la la prima paura in assoluto non denunciano perché hanno paura se hanno prole di perdere i figli, perché voi sapete cosa succede tutto intorno alle famiglie, quando la donna denuncia, io sto seguendo una madre che è un'insegnante,
Italiana alle scuole medie, quindi è idonea per insegnare, ma non è idonea per avere i figli, per stare con i figli, per educare i figli, i figli sono stati dati in affidamento al violento presi in carico, si dalla sorella del violento, la sorella gli ha alienati ora i figli hanno 18 e 20 anni e non vogliono sapere più niente della madre ecco cosa c'è quindi,
E diciamo che tra la denuncia e l'attivazione dei servizi.
Torniamo indietro, passano giorni giorni burocratici, giorno in cui la donna è sola, noi del dipartimento diciamo basta e ponte sicuro, 72 ore, 1, misura di protezione immediata, parte subito chiarisco subito le 72 ore non sono la durata dell'accoglienza, attenzione sono il tempo massimo entro in cui l'intero percorso si deve attivare dal momento della denuncia della segnalazione o dell'accesso al pronto soccorso lo Stato a 72 ore per mettere in sicurezza la donna e il suo nucleo familiare. La donna non deve essere divisa dai figli. La donna deve essere presa in carico con i figli, con i minori
E deve restare. I figli devono restare con lei fino a quando non avrà raggiunto una condizione stabile di autonomia e sicurezza. Ragazzi. Ho seguito tanti casi, vi posso dire l'ultima, una signora ieri mi ha mandato tutta la documentazione, tra l'altro si chiama come me e sarà una manifestazione, mi sembra, il 10 di Dazn Mirko a ottobre a Livorno, proprio per denunciare tutto ciò che succede all'interno delle comunità dove vengono messi i figli, addirittura mi ha detto non posso fare i nomi per la privacy che un educatore ha violentato la figlia di 14 anni, quindi li dobbiamo mettere senza meno mano Suad, senza meno. Ecco e allora come si attiva tempi certi? Innanzitutto questo questa proposta mette fine alla frammentazione e da tempi e nomi, allora, entro ventiquattr'ore forze dell'ordine e o pronto soccorso, attivano la rete prima valutazione del rischio. Ovviamente
Entro questi quattro 48 ore, accoglienza protetta immediata e attivazione dell'équipe multidisciplinare, la donna entra in un luogo sicuro e protetto entro 72 ore, un piano personalizzato di protezione legale, psicologico, economico e, soprattutto, a tutela dei minori, perché i minori non possono essere abbandonati assolutamente e poi il percorso continua con la casa rifugio, l'autonomia Fall, app che la casa rifugio deve servire per un determinato tempo, attenzione perché i progetti vanno avanti anche oltre i due anni e non va bene perché la donna perde il lavoro e non può perdere il lavoro assoluta. Sì, perché, stando se tu, se la donna dice io me ne vado e lascio a lui i miei figli all'interno, poi dicono che è abbandonati, quindi ti togliamo la responsabilità genitoriale, però intanto ha perso anche il lavoro perché i ragazzi, essendo all'interno di tutto questo sistema, si capisce veramente cosa abbiamo intorno veramente
Allora il primo contatto deve essere le forze dell'ordine, la messa in sicurezza e l'attivazione della rete, il pronto soccorso è rileverà, c'è quello che è successo, avvierà un codice di prenotazione di protezione, un raccordo con i Cav, il Centro antiviolenza, coordinamento, valutazione, accoglienza,
La psicologa, il supporto d'urgenza anche per i minori e io i minori e li metto ovunque, scusate legale, diritti, denuncia misure di protezione, l'assistente sociale comune, case di rifugio, autonomia e sostegno, e qui voglio aprire una parentesi, l'assistente sociale o ora in ogni,
Ambito, diciamo, c'è l'ispettorato del lavoro perché non abbiamo un ispettorato dei servizi sociali.
Perché veramente stanno facendo alcune alcune sono bravissime, io ho incontrato assistenti sociali veramente brave, veramente con il cuore veramente in gamba, però veramente stanno facendo sul territorio dei guai, ma dei guai enormi. Quindi prendete, prendete nota qua bisognerebbe lavorare veramente maggiore associativi e quindi, per concludere, ponte sicuro 72 ore. Un modello conclude concreto e replicabile, ha dei tempi definiti una responsabilità chiara, un percorso tracciabile e passo per passo mette al centro la persona e non la burocrazia. L'Italia ha costruito un sistema di contrasto alla violenza che preso a modello da tutto il mondo. Con questa proposta facciamo un passo in più. Passiamo dalle parole ai fatti. Una Adam, un donna su tre subisce una violenza nella vita a lei e ai suoi figli. Dobbiamo una risposta immediata
Vi chiedo di sostenere questa proposta in più vi posso dire che è, diciamo, riguarda il quadro giuridico, questa proposta non inventa coordina, si fonda sulla Convenzione di Istanbul, l'articolo 117 del Codice rosso legge 69 2019 legge Roccella 168 del 2023 è intesa stato Regioni 27 11 2014 grazie,
Grazie ora cedo la parola a Giorgio Martinelli, se riusciamo a stare nei cinque minuti per intervento, così diamo la parola a tutti grazie.
Buonasera a tutti e ringrazio innanzitutto l'onorevole e questo dipartimento io diciamo, sarò volontariamente breve tanto che non ho preparato neanche nulla di scritto e il mio ruolo in questa giornata, diciamo, è stata quella di accompagnare, Veronica, che una mia cara amica, essendo io avvocato nella fase iniziale quindi valutare le sue proposte dal punto di vista politico o anche comunque mano e nel quale lei mette molto pathos,
Ah, un una, diciamo, un ambito più tecnico e effettivamente, ah, mi ha dato uno spunto di riflessione al quale io non avevo mai mai pensato quelle famose 72 ore, perché è vero che la normativa che tutti conosciamo come codice rosso ha fatto enormi passi in avanti ed è effettivamente un modello che magari ci invidiano anche a livello europeo, però ha lasciato questo. Come spesso accade, questa lacuna normativa per cui questa proposta si inserisce, come ha già detto vera, peraltro perfettamente all'interno del quadro e la norma già esistente, quindi non va in contrasto non in inventa niente, però si va ad integrare e crea assolutamente una tutela in più, è necessario chiaramente ho seguito anche gli altri interventi e, se posso dare un mio spunto personale di riflessione, ciò che secondo me emerge è veramente che al alla base di tutto questo deve esserci comunque un cambiamento culturale e il lavoro che state facendo voi, con il vostro dipartimento
A mio avviso è molto importante tutto ciò che riuscirete a tradurre in proposte normative prima leggi, poi è assolutamente di di pregio e ed è vago appunto voi un plauso in questo senso e ciò che appunto io auspico che.
L'attività del Dipartimento Pari Opportunità riesca però dalle basi a.
Non cambiare una cultura, ma di introdurre una cultura nuova che potenzialmente già esistente in tutti noi, perché poi la donna è appunto creatrice della vita, quindi gli uomini sono poi i nostri, i vostri figli e quindi introdurre una nuova cultura su delle basi già esistenti questo è un auspicio e che giornate e le vostre attività servono soprattutto anche a questo grazie a tutti.
Grazie Georgia ora la parola alla Roberta Di Filippo del sempre del gruppo scientifico.
Allora, buonasera a tutti ringrazio l'onorevole Sbai per avermi onorato di questo invito. Il mio progetto si basa sulla mia esperienza di psico oncologa e sull'esperienza che ho effettuato in Acmid per l'accoglienza psicologica, il tutoraggio delle donne migranti. Noi sappiamo che la Costituzione tutela il diritto alla salute. Quali sono i problemi che incontriamo dal punto di vista del dell'Airtum del Registro Tumori? Si stima che nel 2020 già nel 2025 ci sarà un aumento delle neoplasie maligne di circa 316.000 casi in più annui. Dal punto di vista del Libro Bianco Honda del 2023, che si rivolge non più solo alla salute della donna, ma la salute della donna in generale. Quello che vediamo è che le donne migranti accedono presso i Servizi sanitari e territoriali, però
Accedono molto spesso in ritardo, e questo ce lo dice la letteratura recente, con intuibili effetti sull'impatto di un'accoglienza e quindi di uno screening, visto che siamo anche in ambito sanitario.
Ricordo il concetto di One Health e del progetto di prevenzione per la parte Ppi. 8 degli screening oncologici e per la parte, soprattutto per la seconda generazione delle donne migranti e dei loro figli, della informazione e della sensibilizzazione e della stimolazione alla partecipazione al decisi, un making, quello che si chiama, per quanto riguarda proprio un intervento formativo nella scuola, cosa propongo? Innanzitutto è importante stressare il ruolo dei mediatori culturali, che formino e collaborino con le figure territoriali e ospedaliere rispetto allo specifico bisogno, e qui andiamo in un campo dell'etnopsichiatria, dove ci sono mediatori ben più esperti e di queste donne di comunicare il loro bisogno di salute e di valorizzare e di conoscere il nostro sistema di conoscere i meccanismi della gratuità delle norme generosità degli operatori sanitari e soprattutto per quanto riguarda le donne malate di cancro, di conoscere già dal 2014 anche
Della Favo, insomma, la Federazione per l'oncologia ha messo a punto proprio dei punti di informazione per le donne che non parlano bene la lingua italiana vi lascio solo questo esempio, perché la mia è una riflessione sul campo, se una donna, accanto al marito non comprende come posso dire la sicurezza oncologica oppure la necessità di un intervento immediato,
O, per esempio, perché il marito può pensare che l'asportazione di un seno è qualcosa che deturpa e già noi sappiamo con gli studi dell'immagine corporea, quanto può essere importante per la donna a livello psico, emotivo e dell'adattamento. Ma non è sicuro o non autorizza o non c'è un dialogo che noi comprendiamo rispetto all'autorizzazione all'intervento. Abbiamo perso perché abbiamo perso una donna, perché abbiamo perso una mamma e per questo motivo noi dobbiamo lavorare, dobbiamo potenziare quello che abbiamo, dobbiamo leggere, dobbiamo fare ricerca, ma soprattutto dobbiamo imparare a renderci disponibili emotivamente, perché quello è un canale relazionale, appunto che abbatte le barriere, forse la prima cosa che noi psicologi impariamo tutti i giorni e apprendiamo anche come operatori e le apri e apprendiamo dai nostri pazienti. Bisogna avvicinare queste donne con delle figure preparate. Si potrebbero fare anche delle giornate di formazione per gli operatori sanitari in ospedale con mediatori e chiaramente anche rilasciare in collaborazioni The Tulse specifici
Come dire, noi abbiamo salutato delle persone qui in in video, ok, bisogna istruirle, bisogna trovare anche delle biblioteche, nelle biblioteche sanitari, degli operatori formati che possano incontrare i bisogni di queste persone, rassicurarli perché lasciamo una traccia sulle famiglie che arrivano in Italia e sul nostro futuro grazie.
Grazie ora la parola a Elisabetta Franzoia.
Allora intanto, ovviamente grazie all'onorevole, ma la ringrazio soprattutto per ascoltatemi vocali di credo, 15 minuti nelle ultime settimane, perché purtroppo è inutile dircelo, nelle ultime settimane abbiamo parlato tanto di femminicidio.
E lei è riuscita ad ascoltarmi con tutta la mia rabbia perché te l'ho detto son stata tanto arrabbiata in queste settimane, chi mi segue sui social ha visto tanto tanto arrabbiata e ora vi spiego perché intanto ti ringrazio a nome di tutti i bambini che stanno che oggi venivo e delle loro famiglie che seguiamo perché hanno paura di essere invisibili io mi occupo di orfani, di femminicidio, occuparsi degli orfani, di femminicidio e ve lo dico con una certa emozione e la ringrazio non tanto perché sono qua ma perché diamo voce a loro.
Perché sono bambini che non lo meritavano.
Non avevano una famiglia del Mulino Bianco, lo ammettono anche loro, anzi, hanno vissuto tante cose brutte.
Però, poi, alla fine son rimasti da soli, io faccio sempre un esempio che hanno in comune con la donna che in qualche modo subisce violenza, sia sessuale ma soprattutto domestica, e dico che i bambini sono come un bel foglio di carta, no, andiamo all'asilo, ci insegnano a colorare, a mettere tutti i colori, le speranze e sogni tutto ciò che deve venire perché in questo computo fatta ok
Soltanto che in queste famiglie, con un padre maltrattante, succedono delle cose, loro vivono la violenza, io prima ho ascoltato Francesco e mi è venuto un tuffo al cuore perché ho immaginato e purtroppo questi bambini te le raccontano loro vivono now, vedono la madre picchiata e loro stessi sono picchiati a volte avvelenati o addormentati grazie,
Quindi
Sono bambini che nascono con tante belle volontà, vanno a scuola, magari ridono e scherzano, poi tornano a casa e vedono delle cose molto brutte questo foglio, che dovrebbe esser pieno di colori e di speranza.
Questo tutti i bambini, per quanto vi aiutiamo ritornare non tornano più, queste pieghe sono indelebili,
La nostra associazione arriva quando è tutto fallito quando è fallita la prevenzione, il rifugio, tutto quello che potete pensare, che sapete della prevenzione, arriva questa parola, che è un macigno che femminicidio che ormai lo conosciamo tutti, qualcuno lo vuole cancellare, non mi esprimo perché qualcuno mi ha chiesto come mai non sia entrata in questa diatriba perché non ci possa entrare, perché è difficile spiegare in tre parole una persona che cosa sono questi ragazzi, mi fa solo tanto male lo diceva l'onorevole, perché ogni volta che succede l'uccisione di una donna, noi abbiamo una chat che si chiama famiglia e gliel'ho raccontato, e io ho timore la mattina quando mi sveglio perché io lo so cosa succede in questa chat
Ed è il dolore più forte perché da adulto e in qualche modo diciamo appartenente un po'le istituzioni mi sento inerme perché loro sanno cosa cosa succede in quella famiglia. Ecco io brevemente vi voglio dire lo dico anche in maniera io sono molto pratica, ma okay va bene, questa donna non si è riusciti a difenderla, magari anche denunciato, ne abbiamo ragazzi che ti raccontano che la mamma ha denunciato, 12 15 volte non è successo, niente entravano i poliziotti in casa, li vedevano feriti, bambini importarla se ne andavano nulla contro le forze armate, ma probabilmente non c'è ancora una preparazione altissima.
Quindi, quando falliscono tutte queste cose, la donna viene uccisa, va bene, ce la siamo tolta, ragazzi non è, non è così, rimangono delle persone, io continuo a dire che adesso stanno fra poco il 25 novembre, no, chi mi conosce sa che non soltanto per piantine rosse scarpe rosse, perché questi ragazzi devono mangiare, devono andare a scuola, devono vedere il dentista l'oculista, non hanno niente e sono completamente soli, ma nella realtà hanno bisogno di una cosa che la madre e una famiglia che non hanno più improvvisamente in quei tre minuti in quelle 28 coltellate 15 martellate loro non hanno più una famiglia.
Non c'entravano niente, non potevano far nulla, sono spesso minori, quindi ti ringrazio perché hai detto delle cose, ribadendo più volte sottolineando la parola ai minori, quindi avrebbero bisogno veramente del nostro supporto, quindi.
Succede questa cosa e rimangono veramente soli e rimangono spesso invisibili. Nessuno li ascolta più, perché calano le luci no del sipario, va bene, questa donna è stata uccisa, 28 coltellate ta ta ta ta rimangono i genitori, io sono madre se venisse uccisa, lascio intanto due genitori anziani 86 82 anni che penso che gli ultimi anni non se l'è posto avrebbero proprio bene, ma soprattutto lasciare ai due figlie, nel mio caso ormai maggiorenni. 18 e 22 e 21, però insomma, diciamo che non è facile, spesso si lasciano dei minori, che quindi vengano accolti in centri in case famiglia. Ha detto una cosa molto importante e io purtroppo abbiamo avuto una ragazza che è stata violentata
E quindi c'è il dolore sul dolore e la violenza, sulla violenza e il fatto di poter scappare, ma non sai dove andare e tutti in qualche modo ce l'hanno con te cercò in pochi minuti è difficilissimo, ma di trasmettervi o quello che vi voglio dire semplicemente di ascoltare le mie parole ma più che altro di vedere la violenza sulle donne con degli occhi diversi con una maglietta calda che è quella che vorrebbero i bambini della mamma scaldata emessa la notte per dormire.
Perché è questo che fa la differenza quando vi dico, vedo tutti questi nomi elencati il 25 novembre mi fa tanta rabbia perché c'è un nome, un cognome e la data di morte, ma ragazzi, ma c'è un mondo in quel nome e cognome hanno avuto Sogni, speranza, studi, i lavori e i genitori hanno avuto una serie di cose e ridotto in è morta il giorno tale dei tali. Se noi riuscissimo a entrare nella testa delle persone, dire che quel quella Francesca su quella tavola non ero solo Francesca, aveva delle persone intorno, ripeto, io comunque, delle persone intorno, quelle persone beccano l'ergastolo quando io continuo a leggere ma verrà dato l'ergastolo a una ragazza. Il primo ergastolo viene dato immediatamente ai genitori, ai figli e non se lo meritano.
Allora, brevemente, questi figli se sono maggiorenni, ora vi parlo dei maggiorenni perché è un po'una cosa complessa, ovviamente vanno via da dove è successo l'episodio, quindi se ne vanno e fanno perdere le tracce, noi ci contattano loro dopo un po'però perché ha un proprio bisogno delle cose ovviamente rifiutano il cognome perché non possono accettare quello dell'assassino e cercano di prendere quello della madre perché è importante che venga determinata la parola femminicidio percorrere un po'perché proprio nel codice rosso c'è comunque una parte che viene dedicato agli orfani di femminicidio quindi c'è un fondo
Questo fondo viene dato nel caso in cui viene proprio definita che la morte e la tragedia è avvenuta per femminicidio, altrimenti non prendono neanche quei pochi soldi che stiamo parlando di nulla a 50.000 euro, diviso tra i fratelli, per queste son tre o quattro in realtà va proprio poco ma magari è quell'inizio per poter affrontare un nuovo cammino.
Loro ripartono veramente da zero, ma questa cosa qua non la cancellano, più passano tutta la vita a cercare, tra l'altro, di cancellare quello per cui ho portato la madre lì e qua. Concludo la vergogna e la paura. Qualcuno prima mi ha preceduto, appunto, dicendo che è andata via e non facciamogli la domanda perché te ne sei andata, perché non te ne vai, perché non è così facile, tu hai detto una grande cose e lo dico io da madre la prima cosa che tu fai e mettere il tuo corpo davanti per proteggere il figlio è quello che fanno queste donne, quindi, se noi non gli diamo l'opportunità di essere veramente sicure, non lo faranno mai scusa. Concludo solo con due proposte, perché questo proprio mi interessa. A livello pratico, ci servirebbe assolutamente avere un albo degli orfani di femminicidio, perché a oggi lo abbiamo chiesto in tutte le maniere. Non è possibile
Vuoi, perché è difficile perché loro appunto i maggiorenni, come dire, scappano, quindi sono difficili da rintracciare, ma almeno provare a stilarlo, perché noi abbiamo provato a farlo noi in questo momento come associazione, diciamo, seguiamo in maniera attiva 237 famiglie e ragazzi che vuol dire i nonni, gli zii che hanno preso in pancia questi ragazzi qua di cui hanno bisogno di tutto ma serve un albo perché altrimenti anche questi fondi, come facciamo a chiedere realmente quant'è il fondo che serve a questi ragazzi?
E quindi capire veramente a chi vanno, altrimenti viene istituito un fondo, ma nella realtà non non cala nella realtà. Inoltre, vorrei sapere a chi è stato dato perché ha dei miei nostri orfani è stato rifiutato perché ci sono 60 giorni di tempo perché il ragazzo deve richiedere il fondo, come ha detto una mia orfana m'ha detto, ma io per 30 giorni ho pianto ultima cosa nelle 72 ore ti chiederei se ci fossero dei minori due cose, che appunto intervenga qualcuno a livello comunali e avevo fatto un progetto sui Comuni maggiormente in Italia che venissero in qualche modo segnalati questi ragazzi, perché vi racconto questa io, questa ragazza in cui la madre è stata uccisa con 20 Toto coltellate, si è pubblica il sangue della madre Nepal da condividere, grazie, sia pulita il sangue della madre dal pavimento, quindi magari mettere in atto qualche cosa che le possa aiutare nelle prime veramente settimane di post femminicidio, grazie a tutti
Va bene, grazie, allora grazie per questo panel sul maestro.
Allora ci ha raggiunti in mezzo ai 1.000 impegni, l'onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione cultura, che aveva piacere a unirsi a noi e al dipartimento pari opportunità per una riflessione insieme.
Quindi Ares le cediamo la parola e poi continuiamo.
Grazie.
Bene, grazie grazie dell'invito, saluto Souad, Sbai e vi faccio anche i miei complimenti per tutto l'impegno che mette per coordinare al meglio il dipartimento Pari opportunità, ringrazio anche Maria Grazia Longoni come responsabile dei.
Dei Dipartimenti nazionale. Insomma, non è un lavoro semplice, però ecco, grazie al loro impegno e anche al vostro che comunque aderire a questo progetto nascono delle giornate di confronto importanti come quella come quella di oggi, che toccano tantissimi temi trasversali, io sono arrivata da pochissimo perché ovviamente avevamo lavori sia in aula e altri, insomma impegni tra Commissioni, eventi vari, in realtà la stampa, però ecco quel poco che ho sentito. Sono temi molto diversi che
Toccano il pianeta donna e penso ecco che parlarne e poi, dopo trovare anche delle sintesi, ma soprattutto anche accogliere delle proposte, come comunque ho sentito poco fa, sia fondamentale, perché poi ecco chi coordina questi dipartimenti, chi come me anche comunque ricopre dei ruoli istituzionali deve portare in alto la voce appunto di chi conosce varie tematiche comunque oggi avete toccato per poi, ecco cercare veramente di essere utili, perché comunque io penso che la politica non è un vero e proprio lavoro perché comunque è una sorta di vocazione, dovrebbe essere per aiutare comunque il prossimo
Prima no, la la quando Par in passato, se torniamo proprio al passato, al passato, se pensiamo alla divisione che è stata fatta questa contrapposizione tra guelfi e ghibellini, se noi pensiamo invece a quello che dicevano i ghibellini e che il potere temporale deve essere sacro perché ogni lavoro e ogni diciamo impegno nella vita deve puntare all'alto quindi al bene al bene comune, quindi qui si sono toccati i tantissimi temi di violenza, si è parlato anche, appunto, dei di minori, ecco noi come Dipartimento Lega ce ne siamo occupati col codice rosso, accorciando le tempistiche, aumentando comunque le
Le pene per i reati di femminicidio, che non vogliamo assolutamente abolire, perché infatti non è proprio un tema in discussione e poi, ecco, ci sono tante tematiche che toccano il pianeta donna, perché la donna si distingue dall'uomo per tante sensibilità diverse per essere l'elemento di mediazione per essere la parte più sensibile che serve anche nell'ambito politico nell'ambito sociale nell'ambito dirigenziale perché è sicuramente una parte che,
Cerca proprio, anche come vocazione personale, di pensare al bene comune, perché comunque è dentro di sé anche la vocazione di essere mamma, ma anche chi non ha figli, perché è proprio un'inclinazione comunque naturale, quindi anche con il Dipartimento visto che voi no nel programma avete affronta affrontato tante tematiche, anche che parlano di lavoro, di sostegno, insomma la donna sul welfare, sul,
Ecco appunto aiutarla anche con asili nido, ma insomma, sono tutte tematiche fondamentali perché la donna ad oggi magari è fuori in certi ambienti, non perché non merita, ma perché sicuramente è la figura che, oltre a portare il merito, portare la sua competenza, la sua professionalità anche altre responsabilità e quindi va sostenuta va sostenuta e poi adesso insomma ci stiamo avvicinando a un periodo,
Un periodo particolarissimo di trasformazione sociale, no, stiamo veramente andando verso un'epoca che si sta disumanizzante, ma non solo per l'intelligenza artificiale, proprio perché sta venendo meno il valore umano, il valore etico soprattutto nelle nuove generazioni, perché si segue la superficialità quindi abbiamo fatto pure questa proposta di legge per vietare ai social ai minori di,
15 anni è solamente un segnale, perché non è che basta solo quello, però sicuramente ecco, è un'impostazione che dobbiamo avere per tutelare le nuove generazioni, perché poi comunque, c'è un cambiamento talmente veloce che è difficilissimo gestire.
Molto molto diverso rispetto alle altre epoche, quindi a Bir sentiamo di tutto, abbiamo sentito pure grandi no del che controllano i server dell'intelligenza artificiale, che dicono no, bisogna rallentare perché sennò andrà fuori controllo, quindi cioè ci troviamo veramente in un'epoca incredibile dove anche le istituzioni e la politica stessa non riesce a fare di pari passo perché poi ci ritroviamo anche a gestire le emergenze, le emergenze, quelle guerre, aumento dei costi, la benzina, abbiamo parlato oggi noi alla Camera pure,
Di questi temi, quindi, è un periodo difficilissimo, però ecco, io sono vicepresidente della commissione cultura attraverso la sensibilizzazione, attraverso comunque la cultura, attraverso il confronto, attraverso appunto anche questi incontri che servono proprio per ritrovare un contatto umano, una collaborazione reale e non virtuale, ecco, si possono piantare dei semi di rinascita. Io, per esempio, sono stata in sala stampa con Paolo Gambi. Non so se conoscete pure lui. Insomma, si occupa proprio della tutela no dei valori dell'Occidente, eccetera cosa, eppure tu te ne occupi tantissimo e quindi ecco, cerco di fare rete appunto su queste tematiche, perché, ecco, questo è anche noi li abbiamo questo questa queste posizioni e dobbiamo fare da cassa di risonanza per diffondere questi valori e per ecco, per fare del nostro meglio. Per esempio, possono vediamo anche questa proposta dell'albo
Perché magari possiamo fare una sorta di proposta di legge, magari Souad che la prepari tu?
Insomma, con la collaborazione proviamo anche a presentarla, insomma, no, insieme proprio come Dipartimento, Pari Opportunità e io insomma, ecco, mi metto a disposizione, quindi ecco quando avete delle cose.
E io mi metto a disposizione per supportarvi in maniera concreta, perché magari riusciamo no insieme a fare in qualcosa di concreto, cioè ogni Paul, ecco, ogni azione non risolve mai niente, insomma però ogni piccolo seme che uno pianta alla fine poi dopo fiori,
Se quindi non hai niente sprecato e c'è sempre una contaminazione in positivo è più forte, adesso sembra la parte negativa alla contaminazione negativa si perché, se guardiamo sui social, vediamo le ragazze di tutti i ceti sociali che comunque Cham hanno una cultura che per esempio anche alla mia età non c'era, comunque ho diversi succinta, SerT spaccia scoperta di che magari ecco incarni anche Weah un ideale sbagliato o comunque di donne. Quindi, insomma, cioè veramente no, c'è una grande trasformazione che in qualche modo no, chi può ognuno nel proprio ambito e comunque può migliorare e quindi grazie per quello che fate, perché comunque ognuna di voi fa tanto nel proprio ambito e quindi ecco veramente ancora un grazie anche a te per quello, insomma che stai facendo presso io, purtroppo, ritorno alla Cai in aula, perché riapriamo le votazioni. Grazie Giorgia Latini, grazie perché sempre presente nei nostri incontri sempre attenta, attenta. Sì, grazie grazie veramente e non mancheranno le nostre proposte
Entro una settimana avrai un po'di di lavoro, grazie, veramente buon lavoro, grazie.
Test.
Sì, sì, sì, sì.
Eccoci.
Abbiamo quindi vai.
Proseguiamo con Fabiana Gardini del Regionale Campania, chiedo a tutti i cinque minuti davvero di stare nei tempi.
La chiamiamo tutte che ci stanno allora Favignana, capiamo quindi segue, Giulia Alicata, Nicole de L'Aquila Valerio velo e Luigia Aristodemo.
Tu sei una freccia, c'avevo una freccia, ecco.
Basta.
Nell'ultima poi c'è.
Ci sono altre due sì, ecco tre.
Sì.
E perché non c'è spazio?
Veramente prego qui.
Facciamo tre minuti che se poi c'è lo sforamento 5, va bene vai.
Buonasera. Comincio, io non so se si sente, penso di sì, va beh, allora io sono Fabiana, Gardini sono della Campania e sono un architetto e in questa veste vi parlo da architetto da donna e da mamma, ovviamente e vi parlo di scuola perché la scuola è il primo pezzo d'Italia in quel che un bambino tocca ogni giorno e lo spazio in cui quel bambino cresce non è uno spazio neutro, non è uno spazio senza ovunque un contenitore qualsiasi, è proprio un maestro, noi dobbiamo pensare ai bambini che cominciano dall'asilo, quindi proprio stiamo parlando di personcine che ancora devono sbocciare okay, quindi è il fatto che le pari opportunità sono che ogni sono quelle che fanno sì che ogni bambino senta di essere trattato esattamente come gli altri. Allora puoi essere straniero, poi essere italiano, puoi essere parzialmente disabile che poi la disabilità, questo è un inciso, non è solo una malattia interna o esterna che tu hai per sempre la disabilità e quando ti rompi una gamba attenzione, la disabilità e quando ti senti male, un giorno e tu quel giorno non sia in grado di fare le cose che fai normalmente, quindi chiarito questo tutti i bambini, anche gli iperattivi.
Poiché quelli che non vogliono studiare gli svogliati devono essere trattati tutti alla stessa maniera, perché se non facciamo così, veniamo per creare delle nicchie pietose sensibili come le volete chiamare voi Pepe, perché che, invece di favorire questo bambino a stare insieme agli altri a vivere esattamente come gli altri il segreto diciamo, di una società che funziona secondo me e quando tu abolisci lenticchie le chiudi, cioè siamo tutti uguali le strutture e qui intervengo io come architetto a quel punto le strutture debbono essere in gara Struth, fatte in maniera tale che tutti possano fare tutto insieme. Non vi dovete. Io sono la nemica dichiarata dei montascale perché il montascale, poi, se voi siete stati, per esempio in Svezia alla
Da come si chiama il Museo Dramaten, vedete che lo scalone d'ingresso al museo è paragonabile a uno qualsiasi dei musei che abbiamo in Italia, in un Scalone però loro becco e la tecnologia non serve solo per smanettare sul telefono la tecnologia, se deve essere usata, non ci facciamo usa la usiamo e allora hanno inventato questa specie adesso per render bello così sarebbe bello vedere l'idea positiva.
Una specie di copertina che si mette su una porzione di gradino che all'occorrenza, cioè non sempre tutti salgono le scale anche sulla copertina, ma nel momento in cui c'è una persona che ha difficoltà di qualsiasi genere, quindi quelle scale, ciò la sciatica sono faticose non le voglio fare, c'è una colonnina vicino alla alla parte finale, in genere si mette una delle due estremità, c'è una colonnina preme, il pulsante,
La la copertina diventa come una piccola piattaforma e tu sali che ti porta, allora non hai bisogno di nessuno che ti venga aiutare, lo fai da solo, non hai bisogno di di essere supportato in nessuna maniera, è di fianco, c'è il tuo amico vicino a te e tu continui a parlare per quello che devi fare.
Stessa cosa in Giappone, in Giappone, le scale mobili, i tre gradini, tu premi sempre quel famoso in media pulsante, i tre gradini si appiattiscono, diventano una pedana, allora tu davanti c'è gente, dietro c'è gente, voi push to occupa i tre gradini, ecco, questa è la differenza, perché questi si appiattiscono, è totali con la sedia con la stampella, con la badante, con chi parlo a te, sali e ti vengono e sali insieme agli altri. Questo è pari opportunità, non è creare la nicchia nella quale io in filo una persona, è quel bambino. In particolare gli adulti hanno anche un'altra maturità, hanno anche delle altre esperienze, ma il bambino, che è morbido assorbe a quel punto assorbe di essere uno speciale, uno diverso, non signore, tu sei, un bambino come gli altri che in una scuola in particolare
Tu devi crescere, tu devi proprio insieme agli altri, soffrendo piangendo, ridendo, divertendosi, affrontando dei problemi, proprio come gli altri, invece le nostre scuole sono particolari, in particolare le nostre aule non hanno un volto, se ci fate caso ci vogliono levare il crocifisso voleva o presepe voi trattare il fatto la la la tradizione cristiana occidentale lavori trattare come,
Avesse complica va be'lager, la la, la, la tradizione cristiana occidentale, viene considerata una una cosa sgradevole e poi questa cosa sgradevole, di cui avere un po'vergogna, viene chiamata inclusione, non esiste che parlammo
Inclusione. Quello è vuoto e il vuoto non fa crescere. Il voto, confonde i nostri figli e fa sentire ai figli degli altri di quelli che arrivano le fa, sentire abbandonati, non funziona. Allora noi abbiamo creato lo spazio etico, io con l'Università, Suor Orsola, Benincasa, di Napoli o o codificato, questo spazio etico e ho realizzato grazie a una donna che è la presidente della Corte d'Appello di Napoli e poi anche al procuratore del tribunale ho realizzato all'interno del tribunale uno spazio di ascolto perché tutte le persone che hanno subito sopraffazione, violenza, comunque quelle persone che e sto parlando di persone non sto parlando né di uomini e di donne, sto parlando di persone pari opportunità, se tu hai subito delle angherie, delle cose pesanti per cui si va a processo, e quindi hai una vita che non solo è sconvolta da quello che ti è capitato, ma anche dalle fasi processuali, da dagli interrogatori, dalle audizioni del giudice, non puoi stare abbandonato su una panchetta in uno spazio squallido dove, oltre ai due traumi, arriva pure il disagio di un ambiente oppressivo. Allora non è che mettendo due fiori per abitando le di verde la parete ci metti fiorellino e insomma non è quello lo spazio. Concluderò in un attimo, quindi le la, la teoria del, la teoria. Le pratiche dello spazio etico sono la soluzione nell'anno e non solo nell'ambito della scuola, ma proprio negli edifici pubblici, dove c'è questa ricezione di una popolazione di qualsiasi genere e numero di qualsiasi condizione sono, diciamo, la soluzione non del guaio della persona ovviamente, ma di tutto quel contorno che rende la vita ancora più difficile e vi saluto pazienti.
Grazie ora la parola Luigia Aristodemo.
Buonasera ringrazio l'onorevole Sbai e ringrazio tutte le donne che hanno raccontato delle storie e che hanno fatto delle proposte, quindi è stato veramente molto interessante, sarò brevissima.
Quando parliamo di donne, utilizziamo spesso parole come parità, opportunità, emancipazione io credo che la parola sono parole importanti, però la più importante, probabilmente libertà, libertà di essere di esistere, di decidere.
Di lasciare qualcuno e non rischiare la vita, noi io ho avuto la fortuna un po'di anni fa di conoscere Souad, Sbai perché?
È stata è stata una persona che mi ha veramente illuminata da una telefonata serale tra amiche e lunga lunga telefonata.
Abbiamo creato qualcosa di importante e lo voglio raccontare, abbiamo costituito un'associazione dire donna oggi, materialmente, nell'arco di 2020 minuti, parlare fare decidere è partire e poi questo è diventato un progetto televisivo, perché è stato importante il progetto dire donna oggi tv,
Perché ha aperto le porte con l'aiuto di Suad, di entrare nelle case degli italiani, è parlare e far vedere e raccontare le donne, non solo le donne violentate, non solo le donne senza lavoro, le imprenditrici.
Le professioniste abbiamo avuto il mondo, il ministro anche perché mettevamo una parte importante, no.
Le Commissioni Parlamento, cioè le persone che avevano le commissioni, se parlavamo di cultura o se parlavamo di imprenditoria o di qualsiasi altra cosa, quindi mettevamo sempre l'aspetto politico, perché sono loro che legiferano e quindi davamo corpo e sostanza questo ci ha dato la possibilità di avviare una forma di comunicazione,
Lei ricordava Saman Abbas e sì, però io ricordo tante altre donne,
Che purtroppo ricordi con vero con vera tristezza, quindi noi ci siamo approcciati tanti anni fa, quando non era così semplice parlare, raccontare il mondo femminile senza escludere la parte maschile, tant'è che il presentatore era un uomo, quindi insomma, immaginate, Gianluca del nostro Gianluca
Però abbiamo avviato una forma di comunicazione che, dal mio punto di vista, come dal suo, è servito anche perché poi c'era una pagina Facebook che la sera era piena di commenti e di tante donne che ci ringraziavano, ci ringraziavano ma che raccontavano perché erano filtrate ma si sentivano protette probabilmente perché lei protegge protegge tanto.
Raccontavano il loro mondo, che era un mondo a volte terrificante, non necessariamente perché prive di cultura, anzi, a volte anche le donne che avevano in grado di cultura è importante, subivano la violenza, però era, è servito quindi la mia proposta qual è semplice perché non abbiamo tempo ma lo troveremo successivamente riprendere riprendere a fare un programma del genere ed entrare nelle case delle delle donne e degli uomini perché questo può aiutare.
È una goccia, però anche questo può servire, quindi vi ringrazio e chiudo.
Grazie ora Valeria Velo, prego,
Buonasera a tutti.
Okay, buonasera a tutti.
Souad grazie veramente Maria Grazia esatto
Allora io vorrei a un po'precisare il fatto della violenza che ne abbiamo parlato, tanto riguarda la violenza per le famiglie e per i minori, per le donne, vorrei concentrare l'attenzione anche riguardo alla violenza che subiscono le donne imprenditrici
Le donne imprenditrici che hanno delle aziende che hanno il coraggio, con tanti sacrifici.
Opporsi dalla figura maschile che si oppone alla sua indipendenza.
Prende il coraggio e costruisce un'azienda, che cosa succede quando questa azienda avviene?
Viene attaccata proprio dalla criminalità organizzata.
Subisce furti.
Stupisce distruzione
Ogni donna agisce una prima, un'imprenditrice agisce e fa quello che fa ogni cittadino denuncia.
E cosa succede qui è il punto d'innesto di tutti noi, la denuncia che cosa succede nella denuncia.
Noi denunciamo perché abbiamo fiducia, che quella istituzione lo Stato ci aiuta.
Ma dopo una denuncia l'abbiamo provate noi con l'esperienza io in prima persona.
Rimane il vuoto.
E non solo che rimane il vuoto dell'incertezza, che cosa succederà, ma rimane il vuoto anche del dubbio delle persone che ti circondano che la colpa è tua, che cosa hai fatto, tu l'hai provocato qualcosa di illecito è, ma no, ma le voci che sono circondati in giro per discriminare la donna, il lavoro e tutto,
La cosa peggiore ancora di più è che la donna rimane sola come rimane sola, quando viene uccisa qua quando rimane sola, nonostante delle denunce maggioranza delle donne, le prove ci raccontano delle storie che raccontano gli imprenditori ci raccontano e io val bene, posso raccontare che, nonostante sette 10 denunce rimangono sole perché maggioranza delle indagini cosa succede?
Quando un'indagine Bienne Instar direzionata contro in ligno tale, specialmente quando le aziende subiscono dei danni?
E non c'è un nome e un cognome.
Lo Stato, anche se ha un un fondo di garanzia di solidarietà nei confronti delle aziende femminili, ma non solo femminile, ma in tutte le aziende imprenditoriali sul territorio italiano, non ti paga.
Il credito bancario non ti pagano perché per loro, se un'azienda debole.
E nessuno, nessuno ti può aiutare, l'imprenditore come la donna rimane, sono davanti a un una scelta o chiudere l'attività o andare dal strozzino a chiedere aiuto e lì nasce un altro cortocircuito.
Che cosa succedono le donne che non vogliono chiudere, perché non hanno motivo di chiudere, come quelle donne che non vogliono scappare ma denunciano che cosa succede, rimangono sole, tutte le associazioni che noi parliamo e parliamo cose bellissime, effettivamente, in concreto non fanno nulla.
Non fanno eco il poco che fanno, è poco e in e invisibile.
Rie e interno troppo in ritardo.
Come è in ritardo la denuncia 112, quando non so se a voi vi è capitato che chi ami 112 ti rispondono dopo 12 minuti a 20 minuti e in cui il 20 minuti la donna viene uccisa, l'imprenditore viene distrutto all'azienda, viene distrutta,
Noi dobbiamo parlare di fatti concreti, realizzabili.
Le parole stanno a zero, a parte c'è, da parte mia stanno a zero, preferisco di guardare una brutta realtà cruda come, ma so come affrontarla piuttosto di illudermi.
Perché la vita di illusioni, nonché, non è concreta, crea solo un vuoto.
E non solo il vuoto des economico, ma anche il voto psicologico, perché Led quelli donne, tutte le donne, come avete detto, anche le famiglie, anche i figli.
Rimangono soldi, non c'è un sostegno psicologico per quanto possa si è passati, vale a dire la catena, da assistenti sociali, non c'è quindi io propongo oltre tutte le l'area del progetto del di 72 ore, che sono favorevole, io propongo in modo specifico l'ho scritto che così,
Non mi prendo la mano di allungarmi.
Di effettuare, di chiedere la riforma del Fondo di solidarietà.
Ampliare i criteri dell'accesso al fondo statale, anche per i danni di aziende derivati da reati rimasti a carico di ignoti, è lì lo amplificò anche per il fatto dei minori orfani.
Eliminando anche i vincoli della prova estorsiva preventiva.
Quando c'è la violenza, non c'è bisogno di prove, perché la violenza visibile.
Tutti sanno, ma, guarda caso, nessuno non parla la seconda sì, concludo.
La se, secondo la seconda modifica, la seconda pro Tober proposta che potrebbe essere utile è il fatto delle assicurazioni, tutti noi abbiamo l'assicurazione sanitaria aziendale, eccetera, ma quando c'è un danno, dovete sapere che quando c'è un danno doloso non pagano, ci sono dei Cav cavilli perché c'è con la scusa che ci sono indagini in corso e qualora il magistrato non trova un colpevole non ti pagano la stessa cosa anche per la salute.
E se ti pagano, ti paghino in modo talmente irrisorio che non li puoi fare nulla, quindi io propongo, se è possibile, di fare di e di intervenire che in queste, a livello nazionale, le assicurazioni non si possono permettere di mettere dei vincoli vessatori nei confronti dei cittadini e delle delle aziende e il terzo punto il presidio che questa è una chicca secondo me,
Il prestito del tutto raggio regionale in tutto il territorio
Nazionale ogni Regione deve avere il suo, ma deve essere attivo, non chiacchiere.
Creare uno sportello di pronto intervento.
Finanziario psicologico dedicato alle imprese femminili, alle famiglie, ai minori e specialmente, specialmente a quelle famiglie non solo donna è stata colpita, ma anche le persone anziane.
Grazie a tutti, grazie grazie, prego ora la parola Nicole de L'Aquila, pre prego di stare nei tempi, grazie grazie e buonasera a tutti, anch'io voglio ringraziare veramente tanto l'onorevole Souad Sbai per per essere qui oggi e per questa opportunità di confronto che è veramente importante per noi e per tutto quello che che fai.
Io ho 29 anni, sono un'imprenditrice e mi sono fatta una domanda fondamentale parlando di di donne e di lavoro, e la considerazione è questa, una donna oggi è davvero libera di scegliere il proprio percorso professionale e familiare, perché è fondamentale è capire se una donna abbia oggi le stesse opportunità di valorizzare il proprio talento, la propria preparazione e la propria esperienza e arrivare a ricoprire un ruolo che merita senza che questo comporti delle rinunce o costi personali e professionali e la vera parità a mio avviso esiste. Quando una donna può studiare, può lavorare, può fare carriera, diventare un'imprenditrice, diventare madre senza essere costretta a scegliere quale parte della propria vita sacrificare.
E questo ancora oggi purtroppo non sempre è possibile. Io parlo da parte della Regione Lombardia, che è una Regione forte, dinamica con un sistema produttivo straordinario, però ci sono dei dati che comunque meritano attenzione. Nel 2024, ad esempio, quasi il 70% delle dimissioni di genitori con figli piccoli ha riguardato lavoratrici, madri e tra queste, oltre una su quattro hanno indicato la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia come motivazione principale. E quindi il vero tema è questo. Quante donne riescono a rimanere nel mercato del lavoro quando diventano madri e quanti riescono a fare carriera e possono continuare a fare impresa senza dovere ridimensionare le proprie ambizioni? E qui su ad arrivo a una considerazione molto importante che ti vorrei proporre per la Regione Lombardia, ma penso che possa essere presa in considerazione per tutte le altre Regioni di istituire un tavolo permanente, quindi non un incontro occasionale, ma proprio un tavolo permanente chiamato donne, lavoro e il territorio, perché per me è fondamentale chiedere alle donne
Quali sono oggi gli ostacoli che incontrano, cosa impedisce loro di poter crescere a livello professionale, quali sono i servizi che oggi mancano, quanto pesa la maturità sul scusate, la maternità sul lavoro e cosa aiuterebbe loro a rimanere nel mercato, perché non basta dire a una donna, ad esempio, torna a lavorare, ma dobbiamo metterla nelle condizioni di poter tornare a lavorare e un'altra considerazione. Dobbiamo fare anche attenzione a non trasformare la flessibilità in una penalizzazione perché, ad esempio, lo smart working, il part time e gli orari flessibili sono a mio avviso strumenti molto importanti, ma soltanto se non diventano un sinonimo di minore considerazione professionale.
E quindi, secondo me, la considerazione finale che faccio è questa noi dobbiamo basarci su tre cose, ascolto, territorio e concretezza, ascolto perché dobbiamo partire dalle esperienze reali delle donne, territorio, perché le soluzioni devono essere costruite anche in base alle caratteristiche dei diversi territori lombardi, perché è una donna che vive a Milano, non ha le stesse esigenze di una donna che vive in un piccolo comune e concretezza perché dopo gli incontri e dopo l'ascolto dobbiamo essere capaci di trasformare le esigenze in proposte e in servizi e quindi io penso che la vera parità non significhi dare alle donne un vantaggio, ma a significhi togliere loro degli ostacoli, e quindi una Lombardia che vuole continuare a crescere, a mio avviso, deve essere una Lombardia nella quale le donne non siano costrette a scegliere
Ma siano finalmente libere di poter scegliere e credo che questa sia una sfida che dobbiamo porci oggi, grazie per l'attenzione, grazie Nicole, aggiungo che la maternità non dovrebbe essere un peso, anzi un valore, e purtroppo non lo abbiamo ancora capito al netto del fatto che una donna deve poter lavorare ma non l'abbiamo ancora capito e c'è ancora tanto da fare.
Allora sì, e faccio solo un saluto e la.
Arriva da Stefania Pucciarelli che la senatrice Spagna Bucciarelli che.
Commissione, diritti umani
Ecco.
Vediamo la parola, aspettiamo il 18, la chiusura, ok, aspettiamo l'intervento.
Niente di l'intervento, poi avremo altri due interventi, il saluto della nostra senatrice, grazie.
Prego.
Allora, buona sera, a tutti e sarò ripetitiva, grazie Suad, devo farlo, ma soprattutto.
Ma soprattutto grazie per darmi oggi l'opportunità di portare il punto di vista del Piemonte.
E faccio una piccola presentazione, io mi chiamo Giulio Licata, ho 29 anni, siamo coetanee e siamo alla quota giovane.
Viva Torino e io, lavoro in Regione, Piemonte, collaborò con un Assessore mi permetto di sottolineare questo aspetto perché quest'esperienza lavorativa che sto facendo mi ha dato l'opportunità di confrontarmi e di approfondire il mondo del lavoro, ma soprattutto di approfondire di un aspetto, un aspetto di cui forse si parla poco imprenditoria femminile io non sono una grande fan dei numeri, però vorrei citarvi che nel 2025, in Piemonte le imprese a conduzione femminile erano quasi 94.000,
Quasi il 23% del tessuto dell'imprenditoria in generale regionale.
Questo cosa ci dice, ci dice un dato importante che l'imprenditoria femminile non è una parte marginale della nostra società, è proprio partendo da questa consapevolezza, in questi mesi ho cercato di creare dei momenti invitando delle imprenditrici, perché purtroppo molto spesso la narrazione pubblica tende a dipingere la donna come la povera vittima da difendere no, io non sono d'accordo, la donna deve essere raccontata per quello che fa, per quello che crea, per quello che è,
Quindi, in questi convegni cosa ho fatto ho invitato delle imprenditrici dai più svariati settori, sino ad esempio, all'agricoltura, io ho invitato a parlare una donna che fa l'agricoltrice eh.
Nel mondo attuale, purtroppo, c'è ancora lo stereotipo di dire che alcune professioni forse sono più adatte agli uomini piuttosto che alle donne, penso ad esempio anche le discipline scientifiche ingegneria, molto spesso una ragazza che vuole iniziano ingegneria e magari è frenata dal fatto che è una facoltà frequentata da uomini ecco e cosa dobbiamo fare noi come Dipartimento noi dobbiamo spezzare questa cultura perché, al netto delle difficoltà che esistono e ovviamente non si possono negare, essendo insomma,
Velo pietoso su chi ha cercato di sminuire il reato di femminicidio, ma pensano meriti neanche attenzione, però noi cosa dobbiamo fare, dobbiamo abbattere questo muro di gomma, come diceva prima Maria Grazia e fare cultura, fare formazione.
Quindi, come dipartimento, io credo che il nostro compito principale debba essere quello di essere il primo punto di contatto e poi fare da tramite, con le istituzioni, affinché le donne, le associazioni possano raccontarci il loro punto di vista, perché parliamoci chiaro, parità, ma la parità è,
Una situazione che foto fa una fotografia, ma non ci racconta la realtà, perché sì, per carità, è importante magari ad avere delle donne all'Int che ricoprono ruoli dirigenziali, però non ci racconta cosa c'è stato prima, cosa ha fatto questa donna per arrivare a ricoprire questo ruolo ha avuto le stesse possibilità di un uomo molto spesso purtroppo non è così, quindi come dire taglio perché purtroppo il treno, gli affetti,
Tagliare, ahimè, lo fo.
Ancora grazie e chiudo con una battuta, grazie Souad per avermi dato l'opportunità di partecipare come ragazza, e non solo com'era e Francavilla i dipartimenti.
Grazie allora, mentre diamo la parola alla senatrice, Stefania Pucciarelli, si preparano al tavolo, ovviamente ringraziamo le relatrice che son state con noi Fabiana scusa, Alessandra Guida.
Adriana Cantiani e Monica chissà, grazie.
Allo intanto, grazie per l'invito, scusate.
In ritardo, ma ero impegnata in in votazioni che non mi hanno consentito di poter arrivare prima grazie a Souad per questo momento di confronto
Tra di noi
Per lanciare anche quelle che sono iniziative, quelle che sono le reali esigenze, mi è piaciuto l'intervento di chi mi ha preceduto, gli ho detto che le donne non si devono piangere addosso, non devono essere quel, non deve la la donna, essere quell'elemento ritenuto in difeso Gaetano noi ci sappiamo difendere molto bene e sappiamo,
Dimostrare quanto riusciamo a fare negli ambiti nei quali siamo presenti lei faceva riferimento all'agricoltura, io arrivo da un territorio che ha come è sua vocazione e la produzione di vino, in modo particolare il Vermentino, vi posso dire che le attuali aziende hanno, nelle nuove generazioni,
La presenza di donne, di giovani donne e vi posso dire che quella che è la, il tema legato alla viticoltura e lì non è la viticultura di una volta lì gli studi sono profondi di riconoscere il prodotto deve conoscere il terreno di gioco, riconoscere tutto, quindi non sei semplicemente quella persona che coltiva una vite e che produce il vino, ma c'è tutto un percorso che va anche dalla presentazione di quel prodotto, rappresentazione di un territorio che che cosa rappresenta quel territorio, quindi è una formazione continua,
Chi di cosa hanno bisogno le donne, io, come ha ricordato?
Souad sono presidente della commissione per della consegna straordinaria del Senato per la tutela e la salvaguardia dei diritti umani, L Italia ogni quattro anni viene sottoposto alla verifica periodica a Ginevra proprio su quello che è il tema del rispetto dei diritti umani e in questo esame ed è un esame approfondito al quale tutti i Paesi,
Vengono sottoposti di fatto vie, vengono analizzati diversi punti dove possiamo o meno essere non adempienti, è il tema che riguarda le donne, è il tema che riguarda il gender gap, è una delle raccomandazioni che ci vengono fatte, quantomeno nell'ambito dei due delle due verifiche periodiche alle quali ho partecipato quindi negli ultimi otto anni le 2 raccomandazioni puntuali sono proprio il tema legato al gender gap legato al tema delle donne quindi,
Al di là del fatto della parità salariale, quello che è necessario effettivamente mettere la donna nelle condizioni di poter lavorare in serenità, perché oggi non è neanche una scelta a lavorare, perché di fatto oggi, con uno stipendio e una famiglia non vive, ce lo dobbiamo dire quindi è una necessità e in questo dobbiamo accompagnare il percorso della donna,
Che possa in tutta serenità poter andare a lavorare e poter sapere dove mettere il proprio figlio, io ho avuto l'onore di.
Di essere sottosegretario alla Difesa, anche quel settore è un settore molto particolare, con degli orari molto particolari, in alcune realtà ci sono gli asili nido o nido, all'interno di quello che è il tema delle forze armate e questa è una soluzione perché ogni tipologia di lavoro ha una propria tipologia di orari che non sono tutti uniformi quindi specialmente per quelli che sono le grandi aziende dove ci sono i grandi numeri sarebbe necessario iniziare a ragionare su quello che è il nido all'interno di queste strutture.
Quindi dobbiamo lavorare un altro tema sul quale si sta lavorando su questo un po'l'input da parte di Sea la Moke sul tema anche legato ad Inclusione Donna su quello che è il bilancio di genere, qual è la ricaduta dei vari investimenti, in modo particolare nei vari progetti in modo particolare nelle pubbliche amministrazioni nel bilancio legato a quelli che sono dei progetti come impattano su quello che è il tema femminile quindi,
Dobbiamo molto, è stato fatto, perché ce lo dobbiamo riconoscere, però è ancora poco rispetto a quello che è una società che che cambia che muta e dove in questo mutamento la donna è sempre più protagonista e poi un inciso e poi lascio la parola a alle altre autorevoli relatrici,
Il tema anche di solidarietà femminile per quelle donne che arrivano nel nostro territorio, il fatto di accettare che alcune né in Italia possano vivere segregate possono non essere liberi di socializzare in nome non si sa bene di quale Dio, ecco, questo dovrebbe far partire noi quella solidarietà femminile e,
Che ci porti tutti a dire no non è giusto, non lo accettiamo e quindi mettere un puntino fermo su alcuni principi che di fatto, per quanto ci riguarda, mi sembra che è un discorso molto chiaro, ma ahimè purtroppo non è chiaro per per tante altre donne che magari si soffermano sulla sulla o su la ministra o l'assessora e magari non vedono che di fianco a una persona che,
Della quale non vedi il volto della quale non vedo inserito se piange, perché io ho avuto l'ardire e nel 2016 di andare in Consiglio regionale con il burqa in Liguria, vi posso garantire che, quando tu sei sotto il burqa, quando tu hai di fronte qualcuno ti viene da pensare ma se io rido non c'è la persona con la quale io in questo momento posso parlare non sa chi sono non sa,
Ma qual è il mio stato d'animo? Non vedo i miei occhi, non mi non mi vede come persona ed è questo che è un discorso che deve partire da noi la solidarietà nei confronti di chi arriva da qualche altra parte del mondo e non possiamo far finta che questo fenomeno sia un fenomeno da poter integrare nella nostra civiltà. Noi lo dobbiamo rigettare perché se parliamo di patriarcato è più patriarcato di quello lì. Vorrei capire di di di di che tipo di partita mercato stiamo parlando. Ecco, questo è un po'la sintesi per poi non parlare quanto sta avvenendo in Afghanistan, dove alle donne è impedito perché io mi occupo anche di quella parte è impedito di studiare, è impedito anche alle ostetriche di fare formazione. Quindi noi oggi abbiamo delle donne che che che che partoriscono, che non possono essere assistiti dagli uomini perché è loro impedito e non hanno neanche le ostetriche che le possono assistere. Quindi pensiamo in quelle realtà
E che cosa sta succedendo, tranne la possibilità, per alcuni di loro, di poter fare delle lezioni con internet grazie ad alcune associazioni, ma quel territorio di cui non si parla per le donne, veramente all'inferno quotidiano, quindi ecco, io vi lascio questo contributo e vi lascio nella vostra discussione.
Grazie d'aver toccato il tema delle donne afgane, bisogna anche ricordare a tutti come erano le donne afgane nel 78 anche le donne iraniane, 78 anche le donne afgane com'erano nel 78 anche.
Erano libere, come come tutte no, e si può tornare indietro, e lo stiamo vedendo anche in Italia, esatto.
Do la parola.
Grazie.
Beh, no, ha lasciato acceso grazie alla senatrice Pucciarelli, ora Monica che, se a seguire Alessandra Guida.
Buonasera a tutti.
La donna al centro del mondo, e questo il senso della vita, e tutti ne siamo consapevoli, eppure da sempre il nostro ruolo è condizionato dal luogo in cui nasciamo, dalle tradizioni, dalla religione e dal peso, chiediamo a questi fattori.
Una consuetudine continua a separarci dalla piena parità con l'uomo.
Essere considerate la parte più fragile da proteggere e tutelare, ma anche da lasciare un passo indietro avanti, l'uomo così è andato il mondo, noi però lottiamo da secoli per cambiare le cose e raggiungere lo stesso livello.
Oggi contiamo certamente di più, ma resta ancora molto da fare e possiamo perché possiamo farlo solo se avanziamo tutte insieme è una sfida enorme, chi vive al Nord al Sud, oltre il mare o in contesti segnati da ostacoli logistici e culturali deve poter raggiungere il traguardo insieme alle altre dirlo è facile.
Realizzarlo molto meno prendete il mio caso vengo dalla Sardegna, dove un tempo la tradizione attribuiva alla donna un ruolo centrale nella famiglia.
Era lei a difenderla a casa la campagna e il nucleo familiare, mentre l'uomo restava per mesi sui monti, con il bestiame oggi invece per emergere in una società civile ancora dominata dagli uomini, dobbiamo affrontare sacrifici enormi, spesso con conseguenze che si riflettono sulla vita familiare inducendoci il più delle volte a rinunciare alla carriera conservare un lavoro diventa difficile quando si sceglie di avere i figli ancora più difficile e partecipare attivamente alla vita politica di un movimento o di un partito.
Per questo desidero sottolineare l'importanza delle quote rosa in politica sono uno strumento concreto per favorire la nostra partecipazione, il contributo delle donne alle decisioni, ai progetti e programmi di una amministrazione è fondamentale quanto quello degli uomini.
In questo periodo si è cercato di ridimensionare il tema quote rosa, arrivando persino a proporre un passo indietro rispetto a una conquista che caratterizza la nostra come una società evoluta dopo aver infranto il cosiddetto soffitto di cristallo. Non possiamo tornare indietro. Abbiamo iniziato a superare gli ostacoli culturali e strutturali che per secoli hanno escluso le donne dalla gestione del potere. Ora dobbiamo andare avanti, non vogliamo soltanto partecipare, vogliamo salire più in alto e restarci solo così fianco a fianco con gli uomini nostri competitor, per così dire, potremo lasciarci alle spalle una preistoria ripercorsi a senso unico ed entrare nell'alba di una civiltà autentica, in cui donne e uomini procedono insieme verso un futuro condiviso.
Le quote rosa sono sempre importanti perché contribuiscono a rimuovere gli ostacoli che, nel corso della storia, hanno limitato l'accesso delle donne alla politica, una maggiore presenza femminile permette inoltre di rappresentare meglio la società, le donne possono offrire.
Esperienze g esigenze e prospettive diverse, rendendo il confronto politico più ampio e completo. Ciò non significa scegliere una persona solo perché donna. Per secoli, tuttavia, abbiamo visto uomini ottenere riconoscimenti come portavoce di donne rimaste in secondo piano, benché spesso fossero proprio quest'ultime a meritarli. Competenza, preparazione e impegno devono restare requisiti essenziali per chiunque assuma la responsabilità di amministrare la cosa pubblica indipendentemente dal genere. Le quote però possono correggere una disuguaglianza, consolidarsi la.
Prego Dio
Grazie
Allora?
Abbiamo compiuto importanti passi avanti, possiamo esserne soddisfatti rispetto alle donne di molti altri Paesi, siamo più fortunati, oggi possiamo riconoscere il valore di una donna che ricopre la carica di presidente del Consiglio, la nomina di una donna alla guida del governo, la prima nella storia italiana rappresenta un traguardo simbolico e storico dimostra che le più alte istituzioni non sono più precluse a metà della popolazione e segna una discontinuità con il passato.
Alessandra prego.
Mi chiamo Alessandra Guida.
Okay, perfetto buonasera, a tutti, il mio nome è Alessandra Guida, onorevole Souad, Sbai autorità, gentili ospiti, desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Sbai per avermi offerto questa opportunità di intervenire in questa sede così autorevole e di portare alla Camera dei deputati la voce delle donne che lavorano nel comparto aeroportuale.
La ringrazio anche per l'impegno con cui promuove la tutela delle donne, le pari opportunità e la valorizzazione delle competenze femminili le istituzioni diventano più forti quando sanno ascoltare chi conosce i problemi sul campo e può trasformare l'esperienza in una proposta politica, essere oggi qui rappresenta per me un grande onore ma soprattutto una responsabilità.
Trasformare quasi trent'anni di esperienza aeroportuale in una proposta concreta per il futuro, perché ogni grande infrastruttura racconta l'idea di un paese, un aeroporto misura, la nostra capacità di competere e collegare territori.
Ma dietro ogni decollo esiste una comunità che lavora 24 ore su 24, ed è da quella comunità che io provengo, ho attraversato la storia di Alitalia, l'esperienza di Aeroporti di Roma, della sui sport, le crisi e le trasformazioni del trasporto aereo con la UIL Trasporti sono stata la prima donna tra tutte le sigle sindacali nella storia eletta segretario di Rsa.
Tra le sigle, appunto presenti nel contesto aeroportuale, non rivendico soltanto un primato femminile. No, rivendico il valore politico dell'esperienza, perché la buona politica nasce quando si riconosce un problema reale e lo si trasforma in una decisione a Fiumicino. Un turno può iniziare alle 5 del mattino o finire all'1 di notte si lavorano i festivi, mentre la città riposa e molti dipendenti abitano oltre 100 chilometri di distanza. In questa realtà, la conciliazione tra famiglia e lavoro non è un'espressione da convegno, no, è il confine concreto tra conservarono occupazione,
Ho abbandonarla tra accettare un turno o doverlo rifiutare, talvolta persino tra scegliere di avere un figlio o rinunciarvi, e permettetemi di denunciare a questo punto faccio una breve parentesi, un episodio che mi è stato riferito da più di una collega.
Dico no, no, ma un episodio dove è stata fatta un'intervista e hanno chiesto, ma lei vuole avere figli nel 2026. Insomma, voglio dire comunque, leggendo il libro di Salvini ho ritrovato un principio essenziale la famiglia Harris non è un residuo del passato, ma la prima infrastruttura umana della nostra società si ricorda che educare un figlio significa innanzitutto assumersene la responsabilità.
Che la famiglia è la prima comunità educativa e che lo Stato deve sostenerla senza pretendere di sostituirla. È qui che il tema educativo incontra quello del lavoro. Un asilo non deve diventare semplicemente un luogo nel quale depositare i bambini, mentre i genitori producono
Deve essere un'alleanza educativa con le famiglie, un luogo sicuro e qualificato capace di rispettarne i valori, accompagnare la crescita dei figli, quindi la libertà educativa resta soltanto teorica, se una madre che entra in servizio alle alle 5 non trova alcuna struttura aperta, anche il diritto al lavoro rimane incompleto se per esercitare una donna deve rinunciare alla maternità.
O affidarsi ogni giorno a soluzioni precarie, per questo condivido l'indirizzo ribadito in questo libro di Salvini di rendere gli asili realmente accessibili, soprattutto i genitori che lavorano nel trasporto aereo, ciò significa realizzare nidi aziendali o interaziendali vicini a grandi hub con orari compatibili coi turni aperture nei giorni festivi rette sostenibili e particolare attenzione alle famiglie monoparentali.
Quindi, un nido vicino all'aeroporto non è solo un beneficio accessorio, è un'infrastruttura sociale e politica industriale, riduce assenze impreviste, ma soprattutto restituisce la libertà, le famiglie.
Da questo libro, che io ho letto con molto interesse, emerge un'altra idea decisiva. Non esiste autentica libertà quando mancano le condizioni materiali per esercitarla, non basta invitare i giovani a costruire una famiglia, bisogna rendere quella scelta possibile, la natalità non si difende con la retorica, ma con lavoro stabile, la casa accessibile e i servizi educativi adeguati. Propongo quindi di avviare a Fiumicino, onorevole Sbai, un progetto pilota nazionale, un polo educativo aeroportuale per i figli dei lavoratori delle diverse aziende dello scalo, che comprende circa 40.000 persone, è un paese. Signori miei,
Dobbiamo appunto creare un polo educativo, fondato sulla collaborazione tra le istituzioni e gestore aeroportuale imprese, rappresentanze dei lavoratori, non l'asilo di una singola società, ma il servizio dell'intera comunità aeroportuale.
A questo progetto devono affiancarsi gli spazi per l'allattamento, le navette tra termine, le nido turnazioni più prevedibili per i genitori con figli piccoli e comitati paritetici per le pari opportunità la invito a concludere, grazie sì.
Quindi oggi possiamo trasformare i principi della famiglia, della responsabilità dell'educazione e della libertà in una politica concreta, cominciamo dagli aeroporti italiani, facciamo decollare gli aerei, ma facciamo decollare anche le famiglie, grazie a tutti voi.
Prego, Adriana Cantiani a chiudere oggi questa, quindi una grande responsabilità, Adriana prego, chiudete voi.
Dite voi, si sente dal dipartimento, allora buon pomeriggio.
Vorrei fare un saluto e una piccola riflessione, innanzitutto un saluto a tutti i presenti e un ringraziamento particolare all'onorevole Souad Sbai per il lavoro che svolge ogni giorno con serietà e professionalità in ambito politico e sociale.
è vero.
Un ringraziamento a Maria Grazia Longoni.
Responsabile organizzativo nazionale della scuola di formazione politica della Lega, che porta avanti con impegno e dedizione un importante percorso di formazione e partecipazione politica,
Vorrei partire proprio dal significato di queste due parole.
Pari opportunità, che non significa soltanto affermare che uomini e donne hanno gli stessi diritti, significa creare le condizioni perché qui i diritti possano essere vissuti realmente, significa poter studiare, lavorare, costruire una famiglia, essere economicamente indipendenti, scegliere il proprio percorso e, soprattutto, essere liberi di decidere della propria vita senza avere paura.
Quella paura che purtroppo, può avere risvolti drammatici di violenza estrema equi, vorrei porre una domanda che considero la più scomoda, perché continuiamo ad arrivare quando è troppo tardi, abbiamo leggi, strumenti, servizi, campagne di sensibilizzazione, eppure non basta, allora dobbiamo avere il coraggio,
Anche sul piano politico e istituzionale, di guardare non soltanto a ciò che facciamo dopo, ma ciò che succede prima, perché la politica non può limitarsi a intervenire quando l'emergenza è già esplosa, deve essere capace di prevenire gli ascoltare il territorio e di costruire una rete che funzioni prima che una situazione di fragilità diventi una situazione di pericolo ci sono comportamenti che cambiano, come il controllo, l'isolamento, la persecuzione, le minacce, lo stalking, la violenza psicologica e quella economica, e spesso questi segnali vengono percepiti, ma non sempre vengono messi insieme ed è qui che secondo me dobbiamo cambiare approccio,
Perché manca ancora, in molti casi, un collegamento forte, strutturato tra le associazioni, le istituzioni e chi opera quotidianamente sul territorio?
Le istituzioni devono essere presenti, ma devono anche saper ascoltare chi il territorio lo vive ogni giorno le associazioni rappresentano spesso un primo punto di contatto per chi è in difficoltà e posso intercetta e possono intercettare i segnali che, se condivisi tempestivamente possono diventare fondamentali per la prevenzione, viviamo una quotidianità sempre più difficile, stressata, il costo della vita alle difficoltà economiche, la precarietà del lavoro, i problemi familiari e la solitudine. Questo non giustifica mai la violenza, ma una società che vuole prevenire, devi anche saper riconoscere le situazioni di fragilità
Prima che diventino situazioni di pericolo, e questo significa anche fare una politica che non guardi soltanto ai grandi temi, ma che sappia occuparsi concretamente della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità, e oggi forse ci conosciamo troppo poco.
Non conosciamo più la vita di chi abbiamo accanto, a volte non conosciamo neppure chi vive alla porta accanto, non sappiamo se quella famiglia sta attraversando una difficoltà, non sappiamo se quella donna che incontriamo ogni mattina al lavoro o in un supermercato sta vivendo una situazione che non riesce a raccontare abbiamo perso una parte di quel calore umano che permetteva alle persone di accorgersi chi è in difficoltà e forse è proprio questa la sfida che abbiamo davanti. Ricostruire un rapporto tra persone e istituzioni, un rapporto basato sulla presenza, sull'ascolto e sulla capacità di intervenire prima perché è una buona politica, non è soltanto quella che interviene davanti a un problema, è quella che riesce a riconoscerlo quando è ancora possibile affrontarlo, e allora torna alla domanda iniziale perché arriviamo quando è troppo tardi
Quando qualcuno vede il primo segnale, quando una donna dice per la prima volta ho paura quando una famiglia comincia a chiudersi quando una persona si isola, quando una situazione economica e sociale diventa insostenibile, è lì che dobbiamo esserci, è lì che le istituzioni, le associazioni, le forze sociali e la comunità devono riuscire a parlarsi e a intervenire insieme perché dopo quando arriva alla tragedia spesso resta soltanto la domanda su quello che avremmo potuto fare prima.
E quella domanda, una società seria e una politica seria deve farsela prima che sia troppo tardi, grazie.
Dipartimento Pari.
Lazio, sì, con con Valeria velo, grazie, grazie, io approfitto per dire una cosa velocissima prima di scappare a prendere il treno, perché tra poco, insomma, lo aspetta riflessione alla quale mi avete sollecitato oggi, ovvero qualche anno fa, quando le donne appunto si sono trovate in prima fila nelle piazze per i diritti per perché ad esempio non potevano addirittura accedere alla magistratura e quindi insomma tanti tante cose sono cambiate.
Nel tempo
Attribuivamo ad una mentalità, ad una cultura patriarcale maschilista machista, tutta una serie di.
Di impossibilità per la donna di potersi affermare così come sarebbe stato legittimo, ma oggi mi permetto di evidenziare che, purtroppo, il Plo, il problema dell'aggressività e della cultura della violenza viene quotidianamente veicolato ed amplificato attraverso i social.
E questa è una cosa che suq, sulla quale i sociologi stanno attivamente intervenendo per capire che cosa sta succedendo, cioè noi abbiamo fatto tanto nelle nostre nonne e le nostre mamme hanno lottato tanto per conquistare dei diritti che oggi ahimè rischiano di essere quasi messi in discussione da una cultura walk della superficialità della banalità ma dell'aggressività e della violenza che purtroppo, ripeto, viene amplificata senza filtri e raggiunge in maniera velocissimamente tutti i nostri ragazzi. Quindi questa sicuramente è una riflessione che dovremmo fare tutti insieme per cercare di capire come, attraverso la cultura, che è l'unico vero vero, forse l'unica vera leva potente sulla quale possiamo intervenire.
Partendo noi stessi, dal dal nostro piccolo per portarla irradiarla poi, insomma, su tra le persone, quindi, per concludere questa giornata di intensi lavori, di di confronto e di viva anche partecipazione, perché avevo visto davvero tanto pathos da parte di tutte voi e questo sicuramente connota questa vitalità e questa, insomma, che questo essere proprio presenti del gruppo del dipartimento e non solo anche di tutto il Comitato scientifico e di tutte le persone che forse oggi avrebbero dovuto essere ho potuto essere qui con noi purtroppo non non erano insomma, non sono state con noi.
Però ringrazio quindi Suad e la invito a proseguire a perseguire nei suoi lei nei suoi obiettivi, insieme a tutte voi, e quindi chiediamo, per chiudere questi lavori della giornata, la parola a due.
UE, insomma, uomini, ecco la Fota, quindi l'avvocato, Fabrizio Bonanni.
Nel quale quindi chiediamo un intervento, sì, sì, o anche due gridando in due minuti i tempi televisivi ci insegnano che in due minuti si può dire tutto vero avvocato.
Schematico allora.
Altro.
Allora io sono un liberale per questo diritto alla Lega e grazie ringrazio, sbaglio, eccola, io parto c'ho, pochi minuti, se no mi 1.000 no, allora io parto dall'idea in modo molto esplicite che siccome non esistono uomini, donne, bambini e vecchi ma esistono persone da liberale reputo un un un vantaggio il fatto che sia stato legiferato,
Femminicidio perché evidenzia da giurista ve lo dico una grande incongruenza nel senso che perché è stato creato il femminicidio, perché con l'articolo 5, se Jean 575 del codice penale omicidio volontario si arriva a un minimo di 21 anni, ma con tutte le aggravanti o le attenuanti, soprattutto non si aveva l'ergastolo, perché in questo Paese, a prescindere che si uccida un uomo, una donna, un vecchio, chi vi pare non c'è la certezza della pena, perché purtroppo il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione parla di rieducazione del condannato che viene interpretato io sono per la rieducazione, ma deve essere sempre passando per la pena, viene interpretato a danno della pena e del danneggiato. Molto spesso allora si è pensato giustamente, al contrario di quello che dice Vannacci, che in modo strumentale non capisce, non è il problema di levare il femminicidio, e sto per finire per me il femminicidio è un'opportunità, da giurista, perché permette di far capire a donne, bambini, anziani, vecchi e chi vi pare che oggi, per far arrestare e tenere in galera chi uccide una donna con 28 coltellate e uccide una persona, non uccide solo una donna di bisogna fare una legge specifica che risponde a delle dinamiche specifiche, altrimenti sarebbe una semplice aggravante che potrebbe compromettere quell'ergastolo che viene compromesso. Attenzione
E lo dico a tutte le donne presenti, ma voi vi sembra normale che un orfano deve est, per avere un sussidio, deve essere ucciso, cioè deve essere il figlio di un omicidio, il rientrante in fattispecie concrete, specialistiche che rientrano il femminicidio cioè se io uccido mia moglie per un motivo patrimoniali che non rientra nella prevaricazione nella dominazione non è,
C'è una disparità perché quello che ha detto Adriana e è vero, le varie opportunità, ma le pari opportunità noi c'abbiamo una Costituzione di cui stiam completamente ignoranti, cioè l'articolo 3 della Costituzione, che parla del principio di uguaglianza, primo gomma formale. Tutti i cittadini sono uguali. È il secondo comma a cui faceva riferimento Adriana, va declinata concretizzata. Questa uguaglianza. La donna, quindi, è principalmente come tutti quanti una persona e io spero che il femminicidio e tutte quelle iniziative a tutela della donna come a tutela di tutte quelle persone che vengono interpretate in modo fragile, possa portare alla certezza della pena. È un vero stato di diritto e che i bambini orfani di qualsiasi persona uccisa a sé, a prescindere dalla modalità, abbia gli stessi diritti. Altrimenti abbiamo parlato di fuffa. Chiudo con l'ultima cosa perché accadono i femminicidi e ma noi vogliamo essere concreti o parlare in astratto filosofico, perché quando c'è una segnalazione di un uomo che sta per uccidere una donna o che la minaccia e gli mettono magari il il braccialetto, ma voi lo sapete che il Tribunale di sorveglianza non funzionano a Roma non funziona e allora probabilmente c'è un problema sistemico, non tanto non solo culturale. Allora cerchiamo di essere più concreti e fattivi perché io vi dico da giurista che oggi la certezza del diritto è minata dalla dalla mancanza della certezza della pena e da tutti quegli strumenti che dovrebbero garantire la donna, i bambini, gli anziani e vecchie tutte le persone che gli anziani, i bambini e tutte quelle persone che sono più fragili, ho chiuso,
Quindi lasciamo la parola al regista intanto, grazie, grazie per essere qua e sono qui a nome di Donna sapiens, cos'è Donna, sapiens, sapiens nasce come Conferenza, poi cresce e diventa convegno e poi diventa premio internazionale, ha premiato donne coraggio che hanno avuto il coraggio di denunciare e hanno appropriato le donne che si sono fatte avanti hanno sgomitato in un mondo prevalentemente maschile e tutte coloro che si battono per questo quindi non è solo,
Contro il femminicidio è contro la violenza, in genere abbiamo consegnato la Rosa d'acciaio proprio a Souad Sbai per tutto quello che ha fatto in questi anni e sta facendo proprio l'anno scorso e e donna sapesse, approdato a Montecitorio grazie proprio Suad ed è step è stata premiata come manifestazione d'eccellenza, quindi a nome di donna Sapiens, noi sposiamo completamente i progetti che son stati sviscerati. Oggi, quindi, di Veronica di Elisabetta, le ultime parole di Maria Grazia, non li sposiamo completamente, è stato parlato punto del dopo della cura. Noi in questo momento mettiamo in una lente di ingrandimento sul pre, sulla prevenzione, su l'educazione nelle scuole, a partire da dal, dagli asili, dal dalla prima infanzia. Quindi una proposta che presenterò a Souad
Proprio quella che noi abbiamo chiamato artisticamente e nelle nello specifico, educare per Shennan, ovvero animi arti, se psicologie simbiosi, cioè mettere la forza delle attività artistica a supporto della psicologia per le nuove generazioni più socializzanti e sensibili quindi partire proprio dalla prima infanzia a educare i bambini a questa socializzazione, a questo uguaglianza, questo rispetto per tutti i generi, non solo su della figura femminile ma proprio tra di loro per coloro che hanno magari delle difficoltà, io,
E escluderei, diciamo, quel che quelli che vengono un po'catalogati vengono un po'schedati con dei, con delle con delle.
Con delle categorie all'interno di categorie, i bambini possono dare e fare tanto e possono socializzare e creare una nuova società, quindi è questo che noi?
Cerchiamo di portare avanti grazie a linguaggi artistici, perché il linguaggio verbale va bene per per noi, per coloro che hanno già chiaro il problema, ma per arrivare al ai bambini bisogna arrivare alle emozioni, quindi ha con la musica, attraverso il teatro attraverso l'arte,
Anche figurativa e grazie a quella potremmo veramente fare la differenza, grazie.
Grazie a te Souad Sbai i saluti di chiusura, non te li passo rubare grazie a tutti voi.
Sì, grazie.
E niente, ci crediamo nella.
La nostra casa
Forse già stasera per pochi per?
Vedere un pochino il prossimo incontro, dove sarà, perché io adesso invito a tutte le Regionali no di organizzare almeno un incontro al mese e saremo sarò presente sicuro per analizzare un pochino quello che abbiamo detto anche oggi oppure per per sensibilizzare io ecco, verrò da te anche,
Anche da a Torino e non è facile poi prendere un dipartimento.
In due mesi no che ci sono state tante e tante richieste no.
E miracoli è si il piano piano, perché con veramente aiuto io la ringrazio ancora, Maria Grazia.
E non sono d'accordo su un punto oggi il proprio io so la rabbia che sta passando in questo momento Valeria Grillo, ma non sono d'accordo sul fatto che non ci sono le associazioni, non c'è nessuno, non c'è, non c'è, non c'è, non lo voglio da voi,
Allora i problemi e anche personale io le ho chiesto anche nel gruppo lasciamoli fuori, perché sennò ci ci inquiniamo, cioè ci sono tante tante e tanti problemi, per carità però dire che non ci sono le associazioni che si occupano sì o le associazione o,
Oh, oh oh, cioè noi siamo quasi 32 anni che ci occupiamo di violenza sulle donne.
Hai detto bene, Stefania sulla questione anche delle donne, no immigrati, perché abbiamo iniziato proprio su quel tema lì eh sì, sull'assist sì.
Sì, c'è il CED, c'è il 15 22 c'era, il 15 22 non è il 112 e che.
Ma io certo, ma è un uno su migliaia.
E Valeria non è la, la discuteremo con calma, sono.
Sono 32 anni, quest'anno 32 anni e lo sai che ci occupiamo di di Tanzi sui temi della violenza e vogliamo continuare a farlo, però, con un po'di anche di entusiasmo, un po'di voglia, come come fa Luigia sì sì, sì, lui già.
Capito organizzare una televisione per le donne e chiamare tutti i politici a partecipare in quella trasmissione, io vi assicuro, abbiamo passato delle volte uno guarda, la 7 7, insomma un parolone eh va be'a, un lapsus o altri trasmissione, ma chi vi giuro, le le le le,
Diciamo le le puntate che abbiamo fatto a dire donna oggi erano spuntati veramente eseguite, sì che seguite, va, be'però, ecco, seguite tanto per questo adesso dobbiamo continuare, è certo che il dipartimento non è che ha la bacchetta magica, però però tutte tutte le proposte tutte,
Tutte poi c'abbiamo alla fine, cioè prima di finire la legislatura, andiamo anche con la ministra, la promesso anche con.
Giorgia Latini anche con altri deputati con un.
Ah, ah, no, soprattutto venire vorrei ringraziare.
S'era, affacciato.
Il cha cha al capogruppo della Camera Molinari e lo ringrazio perché c'ha la febbre non poteva parlare, però li ringrazio per sarebbe proprio perché.
Per l'appoggio, perché l'appoggio l'ospitalità, perché è lui che ci dà questo posto perché non è facile anche quello no, trovare dei posti debba però questo è un posto sempre aperto anche al Senato, io spero che da adesso possiamo organizzare degli incontri anche con,
Gori
E non aspettiamo l'8 marzo.
Sto.

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