Apertura dei lavori Souad Sbai (Responsabile Nazionale Dipartimento Pari Opportunità).



Modera Mariagrazia Longoni (Responsabile Organizzativa Nazionale della Scuola di Formazione Politica Lega).



Intervengono: Valentina Piraino, Olga Rilampa, Francesca Corraro, Fabiana Gardini, Elisabetta Franzoia, Maria Lina Vittuini, Giulia Licata, Nicole dell'Acquila, Monica Chessa, Margareta Plone, Francesco Gattus, Anna Bono, Cinzia Panico,Roberta di FIlippo, Maria Rosaria Pace, Alessandra Guida, Veronica Sansuini, Luigia Aristodemo, Carmen Federico, Giorgia Martineli, Valeria Velo.



Convegno "Incontro …

nazionale del Dipartimento delle Pari Opportunità", registrato a Roma mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 14:52.



L'evento è stato organizzato da Lega Nord.



Sono intervenuti: Souad Sbai (responsabile del Dipartimento Pari opportunità della Lega per Salvini Premier), Mariagrazia Longoni (responsabile Organizzativa Nazionale della Scuola di Formazione Politica Lega), Olga Rilampa (responsabile Dipartimento Pari Opportunità Lega Veneto), Maria Rosaria Pace (avvocata civilista di Caserta esperta di diritto del lavoro), Francesc Carraro (politiche per la Famiglia – Salute – Pari Opportunità Puglia), Alessandra Locatelli (ministra per la Famiglia e le Disabilità), Valentiba Piraino (deleghe assessoriali: Affari Sociali, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e Culturali), Francesco Gattus (responsabile Emilia per le Pari Opportunità), Lino Perinelli (artigiano), Sila Mochi (fondatrice di Inclusione Donna), Veronica Sansuini (presidente dell'Associazione Ondine), Giorgia Martinelli (avvocato), Roberta Di Filippo (direttore dell'Unità di Oncologia dei Sarcomi presso l'Istituto Europeo di Oncologia), Elisabetta Eva Franzoia (responsabile Liguria Associazione Edela Orfani di Femminicidio), Giorgia Latini (deputata, vicepresidente della commissione cultura della Camera dei deputati), Fabiana Gardini (architetto), Luigia Aristodemo (attrice), Valeria Velo (imprenditrice), Nicole Dell'Aquila (imprenditrice), Giulia Licata (referente per la Regione Piemonte del Dipartimento Pari Opportunità Lega), Stefania Pucciarelli (senatore, presidente Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani), Monica Chessa (responsabile Regionale per la Sardegna del dipartimento Pari opportunità), Alessandra Guida (prima donna dirigente sindacale nella storia della UIL Trasporti), Adriana Cantiani (associazione Acmid-Donna Onlus), Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno (avvocato), Gianfranco Gori (regista).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Pari Opportunita'.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 27 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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