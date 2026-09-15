15 SET 2026
intervista

Intervista a Matteo Renzi sulla riforma della Legge elettorale

INTERVISTA | di Sonia Martina - Roma - 10:50 Durata: 1 min 15 sec
A cura di Silvio Farina e Guido Mesiti
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"Intervista a Matteo Renzi sulla riforma della Legge elettorale" realizzata da Sonia Martina con Matteo Renzi (senatore, Presidente di Italia Viva, Italia Viva - Casa Riformista).

L'intervista è stata registrata martedì 15 settembre 2026 alle ore 10:50.

Nel corso dell'intervista sono stati discussi i seguenti temi: Corte Costituzionale, Economia, Fiducia, Governo, Legge Elettorale, Riforme.

La registrazione audio ha una durata di 1 minuto.
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