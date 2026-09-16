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"The unequal costs of a global trade disruption" - Banca Mondiale - 27 ago 2026.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Gli efetti commerciali della crisi di Hormuz, secondo la Banca Mondiale" di mercoledì 16 settembre 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Ambiente, Banche, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Lavoro, Sviluppo.
Puntata di "Rassegna di Geopolitica. Gli efetti commerciali della crisi di Hormuz, secondo la Banca Mondiale" di mercoledì 16 settembre 2026 , condotta da Lorenzo Rendi .
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Agricoltura, Ambiente, Banche, Commercio, Economia, Energia, Esteri, Finanza Pubblica, Geopolitica, Lavoro, Sviluppo.
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