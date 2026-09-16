Comitato permanente sui diritti umani nel mondo della Commissione Esteri

16 Settembre 2026
in merito all'indagine conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni svolge l'audizione di rappresentanti delle organizzazioni Youth of Sumud (Masafer Yatta) e KURVE Wustrow – Centre for Training and Networking in Nonviolent Action.
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Scheda a cura di Carmine Corvino