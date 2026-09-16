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Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa del Consiglio dei Ministri" che si è tenuta a Roma mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 17:45.
Con Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri, Fratelli d'Italia), Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, Forza Italia), Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio dei ministri, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Giancarlo Giorgetti (ministro dell'Economia e delle Finanze, Lega - Salvini Premier … (gruppo parlamentare Camera)).
La conferenza stampa è stata organizzata da Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La registrazione video della conferenza stampa dura 22 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.
Con Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri, Fratelli d'Italia), Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, Forza Italia), Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio dei ministri, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Giancarlo Giorgetti (ministro dell'Economia e delle Finanze, Lega - Salvini Premier … (gruppo parlamentare Camera)).
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