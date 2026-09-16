16 SET 2026
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Conferenza stampa del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA STAMPA | - ROMA - 17:45 Durata: 22 min 18 sec
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
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Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa del Consiglio dei Ministri" che si è tenuta a Roma mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 17:45.

Con Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri, Fratelli d'Italia), Antonio Tajani (vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri, Forza Italia), Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio dei ministri, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Giancarlo Giorgetti (ministro dell'Economia e delle Finanze, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).

La conferenza stampa è stata organizzata da Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La registrazione video della conferenza stampa dura 22 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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  • Giorgia Meloni

    presidente del Consiglio dei Ministri (FDI)

    Antonio Tajani

    vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro degli Affari Esteri (FORZA ITALIA)

    Matteo Salvini

    ministro delle infrastrutture e dei trasporti e vicepresidente del Consiglio dei ministri (LEGA)

    Giancarlo Giorgetti

    ministro dell'Economia e delle Finanze (LEGA)

    17:45 Durata: 22 min 18 sec
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