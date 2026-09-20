Registrazione video della manifestazione "Pontida 2026 - Raduno della Lega per Salvini Premier", registrato a Pontida domenica 20 settembre 2026 alle ore 10:14.



L'evento è stato organizzato da Lega per Salvini Premier.



Sono intervenuti: Luca Toccalini (Coordinatore Lega Giovani), Paolo Borchia (Parlamentare europeo, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Susanna Ceccardi (Parlamentare europea, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Santiago Abascal (presidente di Vox), Massimiliano Romeo (capogruppo della Lega al Senato), Riccardo Molinari (capogruppo Lega alla …

Camera dei deputati), Maurizio Fugatti (presidente della Provincia Autonoma di Trento), Massimiliano Fedriga (presidente della Regione Friuli Venezia Giulia), Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia), Alberto Stefani (Presidente della regione Veneto), Luca Zaia (Presidente del Consiglio regionale del Veneto), Giuseppe Valditara (ministro dell’Istruzione e del Merito), Alessandra Locatelli (ministra per la Famiglia e le Disabilità), Giancarlo Giorgetti (mnistro dell'Economia e delle Finanze), Roberto Calderoli (ministro per gli affari regionali e le autonomie), Claudio Durigon (vicesegreatario federale, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Anna Maria Cisint (Europarlamentare, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Lorenzo Fontana (presidente della Camera dei deputati), Silvia Sardone (parlamentare europeo, vicesegretaria della Lega Salvini Premier), Matteo Salvini (segretario federale, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.



La registrazione video di questa manifestazione dura 2 ore e 54 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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