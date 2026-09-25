Officina costituzionale

Introduzione: Giovanna De Minico (Università degli Studi di Napoli Federico II) e Luigi Picardi (già Presidente del Tribunale di Napoli Nord).



Seguono i panel dedicati alle riforme.



Il primo, sulla ”Riforma della Magistratura”, introduce e coordina Valentina Stella (Giornalista de Il Dubbio).



Intervengono: Ernesto Aghina (già Presidente del Tribunale di Torre Annunziata), del dott.



Giovanni Giacalone (Presidente Corte di Giustizia Tributaria di II° – Piemonte), Francesco Maria Vicino (Sostituto Procuratore della Repubblica di Nola), Sergio Costa (Vicepresidente della Camera), Francesco …

Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia).



Secondo panel, sulla ”Riforma della Corte dei Conti”, è introdotto e coordinato da Francesco Cancellato (Direttore di Fanpage.it) e vede gli interventi di Luigi Picardi (già Presidente del Tribunale di Napoli Nord), Francesco Urraro (Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa), Fulvia Abbondante (Università degli Studi di Napoli Federico II), Paola Briguori (Consigliera della Corte dei Conti), Francesco Barra Caracciolo (Avvocato cassazionista), Maurizio de Giovanni (Scrittore e sceneggiatore), Alessandra Galli (Presidente de La Casa della Costituzione).



Panel sull’”Autonomia differenziata” introduce e coordina Conchita Sannino (Giornalista de La Repubblica).



Intervengono: Massimo Villone (Emerito, Università degli Studi di Napoli Federico II), Piero De Luca (Deputato Commissione parlamentare per le questioni regionali), Mariano Di Palma (Ufficio di Presidenza nazionale dell’Associazione 'Libera’), Maria Francesca De Tullio (Università degli Studi di Napoli Federico II), Roberto Tuorto (Direttore Gen.



Banco Alimentare Campania).



Il panel sulla ”Riforma elettorale” introduce e coordina Francesco Cancellato (Direttore di Fanpage.it).



Intervengono: Andrea De Priamo (1ª Commissione del Senato), Giuseppe De Cristofaro (1ª Commissione del Senato), Giovanni Bisogni (Università degli Studi di Salerno), Giovanna De Minico (Università degli Studi di Napoli Federico II).



A chiudere la giornata, il saluto del Sindaco di Napoli, prof.



Gaetano Manfredi, e una performance musicale dal vivo della Piccola Orchestra Popolare del Liceo Margherita di Savoia, guidata dal prof.



Angelo Greco.

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