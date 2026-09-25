Indirizzi di saluto: Luisa Avitabile (Preside della Facoltà di Giurisprudenza – Università di Roma La Sapienza).



Coordina: Elisa Olivito (Università di Roma La Sapienza).



Introduce, Gaetano Azzariti (Università di Roma La Sapienza).



Relazione generale: Bernardo Sordi (Università di Firenze).



Relazioni: Barbara Pezzini (Università di Bergamo - Antifascismo), Paolo Ridola (Università di Roma La Sapienza - Pluralismo), Andrea Guazzarotti (Università di Ferrara).



Convegno "Le ragioni della Repubblica democratica: antifascista, pluralista e conflittuale", registrato a Roma venerdì 25 …

settembre 2026 alle 09:40.



L'evento è stato organizzato da Costituzionalismo.it.



Sono intervenuti: Luisa Avitabile (preside della Facoltà di Giurispudenza dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma), Elisa Olivito (professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico presso Università di Roma “La Sapienza”), Gaetano Azzariti (professore ordinario di Diritto costituzionale alla Sapienza Università di Roma), Bernardo Sordi (ordinario di Storia del diritto italiano all'università di Firenze), Barbara Pezzini (professore di Diritto Costituzionale all'Università di Bergamo), Paolo Ridola (emerito di Diritto Pubblico Comparato alla Sapienza Università di Roma), Andrea Guazzarotti (professore associato di Diritto Costituzionale all'Università degli Studi di Ferrara), Francesco Bilancia (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico presso Sapienza Università di Roma), Laura Ronchetti (professoressa di Diritto costituzionale all'Università degli studi del Molise), Francesco Saitto (professore associato in Diritto pubblico comparato, Univerità di Roma La Sapienza), Antonio Mastropaolo (professore di Diritto pubblico all'Università della Valle d'Aosta), Gaetano Bucci (docente di diritto pubblico e costituzionale all’Unisalento), Felice Blando (ricercatore di Istituzioni di Diritto pubblico all'Università degli Studi di Palermo), Giovanni Todini (viceprefetto), Alessandro Francescangeli (assegnista di ricerca presso l'Università di Firenze).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Costituzione.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 4 ore e 15 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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