Autismo: la prevenzione può cominciare prima della nascita

Saluti istituzionali del Ministro della Salute Orazio Schillaci e del senatore Guido Liris, esponente di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Bilancio al Senato.



Intervengono: Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze; Massimo Verrecchia, consigliere regionale e componente della Commissione Salute della Regione Abruzzo; Nicoletta Verì, assessore alla Salute della Regione Abruzzo; Giovanni Quarzo, consigliere dell'Assemblea Capitolina; Claudio Giorlandino, autore della ricerca e direttore del Centro di Ricerca Scientifica Altamedica Roma-Milano; Liborio Stuppia, rettore …

dell'Università di Chieti-Pescara.



Modera Maria Antonietta Spadorcia, vice direttrice del TG2.

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