25 SET 2026
dibattiti

Autismo: la prevenzione può cominciare prima della nascita

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 1 ora 56 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Saluti istituzionali del Ministro della Salute Orazio Schillaci e del senatore Guido Liris, esponente di Fratelli d'Italia e capogruppo in Commissione Bilancio al Senato.

Intervengono: Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze; Massimo Verrecchia, consigliere regionale e componente della Commissione Salute della Regione Abruzzo; Nicoletta Verì, assessore alla Salute della Regione Abruzzo; Giovanni Quarzo, consigliere dell'Assemblea Capitolina; Claudio Giorlandino, autore della ricerca e direttore del Centro di Ricerca Scientifica Altamedica Roma-Milano; Liborio Stuppia, rettore dell'Università di Chieti-Pescara.

Modera Maria Antonietta Spadorcia, vice direttrice del TG2.

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Ringrazio.
Il senatore Liris.
Ti ringrazio anche Massimo Verrecchia per avermi invitato qui lo hanno fatto, non solo perché sono abruzzese, sono mica loro, insomma, spero che l'abbiano fatto peraltro.
Ci conosciamo da un po'di anni li ringrazio perché mi hanno permesso di rivedere una persona che per me è incredibile, eccezionale che il professor Giorlandino e al professor Giorlandino io dedicherei il primo applauso.
Perché c'è una cosa che ci sono, ci sono medici e medici, professori, professori, ci sono medici che creano con il paziente,
Quella cosa che si chiama empatia e quella non è da tutti, ci sono medici bravissimi e il professor Giorlandino è bravissimo, ma il fatto di aver messo a suo agio una paziente come me, che era insomma molto ansiosa, che guardava su internet tutte le possibili malattie tutela convinta che i figli non sarebbero mai nati e invece insomma il professor Giorlandino 1 alle 2 di notte e uno alle 21 in un aereo più normale, ha fatto nascere ai miei due figli e quindi, insomma, oggi la mia gioia è stato rivederlo dopo 16 anni e mezzo.
Ma soprattutto grazie perché vivo indirettamente, con amiche e amici.
L'autismo e
Ci sono tante richieste di aiuto che arrivano appunto da famiglie che vivono con un un bambino, un ragazzo autistico e il fatto di oggi di parlare di prevenzione è qualcosa di che ci sposta in avanti, perché non è più un qualcosa che non si può sapere, ma soprattutto una cosa che non solo si può prevenire ma che anche perché i dati mi mi correggerete i dati dell'Istituto superiore di sanità dicono che comunque un bambino su 77 nasce con lo spettro autistico.
Quindi il professor Giorlandino, che ha sempre studiato e che comunque ha sempre.
Fatto della prevenzione la diciamo, il suo mood oggi ci spiegherà qualcosa che è veramente incredibile, prima di questo, però do la parola a un a una persona che è senatore, ma che fondamentalmente medico, ma non perché debba tornare a fare il medico perché fa il medico e il senatore che è senatore Guido Liris.
Grazie Maria Antonietta, con la legge elettorale attuale non sappiamo nulla, quindi sfidiamo il futuro, ma per me è un orgoglio questo tipo di presentazione tua.
Oltre che da amica voi conoscete, Maria Antonietta, stiamo parlando dei vertici del giornalismo nazionale, poi io sono ulteriormente di parte perché è originaria delle delle nostre zone, delle mie, delle mie zone, della provincia dell'Aquila, quindi è un motivo di orgoglio nazionale che rivendico con faziosità ma anche con obiettività la giornata di oggi è una giornata per quanto mi riguarda, molto molto importante, ma credo che sia un po'la consapevolezza di tutti quanti presenti è una di quelle giornate che fanno bene al alla scienza e fanno bene anche alla coscienza,
E il fatto che politicamente ci occupiamo di questo tipo di argomento è emblematico di come le istituzioni debbano guardare con attenzione a quelli che sono i progressi scientifici e tecnologici che molto spesso fanno la differenza.
E io lo dico spesso i progressi scientifici e tecnologici in ambito sanitario, in particolar modo sanitario, ma anche farmaceutico, ve lo dico da abruzzese che siamo.
è un fiore all'occhiello a livello nazionale proprio per quanto riguarda la ricerca scientifica e tecnologica, in particolar modo nell'ambito farmaceutico, ebbene, vanno più veloci anche della capacità del del legislatore più attento, io immodestamente mi annovero tra quelli che provano a essere attenti intanto vedo il ministro Orazio Schillaci che lo saluto lo vedo lo schermo al quale passerei immediatamente la parola chiedo un applauso per una persona di scienza,
Che sta dando un contributo eccezionale al, anche in termini qualitativi, a quello che è il grande apporto che il Governo Meloni, installando alla nostra nazione e, dicevo, i progressi scientifici e tecnologici vanno velocissimi, il legislatore deve provare a star dietro il più possibile a interpretarli a guidarli, a non subirli e a farli diventare il servizio sanitario nazionale, questo è l'obiettivo più importante, perché è un servizio sanitario nazionale che ha universalistico, è un unicum nel suo genere. Non ci sono altri modelli come questo nel mondo,
Altri paesi.
Nazioni più.
Importanti, chiamiamo importante a livello economico, commerciale di grandezza dal punto di vista sanitario, di welfare guarda con attenzione a un modello come quello italiano che evidentemente sfida la tenuta dei conti pubblici per evidenti motivi, oggi abbiamo una platea di riferimento che prevede gli ultracentenari quindi significa qualità di vita importante e alta è un un'età media molto alta significa che la scienza e la tecnologia consentono di e anche l'applicazione quindi nell'ambito del servizio sanitario nazionale permettono di vivere più a lungo.
Ma tutto questo chiaramente, per pensiamo, alle liste d'attesa. Pensiamo alle spese nell'ambito di patologie che riguardano gli ultra sessantenni, che sono oggi ormai la maggioranza nel Paese. Andiamo chiaramente a parlare di patologie che dalle cardiopatie alle I dis metabolismi, fino a parlare di quello che è l'ambito oncologico, beh, sono tutte patologie che vanno in qualche modo ad essere protagoniste di quella che è la nuova sanità che dobbiamo costruire tutti quanti insieme. Questo per dire che bisogna programmare anche gli interventi per evitare che i costi vadano a far saltare i conti pubblici, e lo dico da componente della Commissione, Bilancio con molta attenzione su quello che dobbiamo fare per tenere in equilibrio i conti pubblici e tenere in piedi un servizio sanitario nazionale. Ripeto che è un unicum nel suo genere e il segreto di tutto quanto questo, il gol che lo riusciamo a la sostenibilità. Questo è il segreto, questo questo termine è importante. La sostenibilità del servizio sanitario nazionale si fonda sulla prevenzione e la battaglia delle battaglie che a tutti i livelli di prevenzione primaria secondaria, terziaria, prevenzione primaria con gli stili di vita per evitare di ammalare, ma la diagnosi precoce e tempestiva molto spesso possono fare la differenza non soltanto per la qualità di vita del paziente, ma anche per la tenuta dei conti pubblici. Perché poi l'ospedalizzazione e la gestione di una patologia delle fasi più gravi significa costi incredibili per il nostro servizio sanitario nazionale, per la nostra Asl, lo dico accanto a persone dall'assessore regionale al,
Dottor Cannarsa ma passando per.
In primis Orazio Schillaci che ha la gestione e la regia di tutto quanto quello che è importante e in ambito sanitario e che deve tener conto di tutta una serie di componenti e la DAD, la declinazione dell'ambito sanitario delle singole regioni con modelli molto spesso tutti differenti e quindi ecco perché la presenza della Regione in questo caso vi consentire della faziosità Abruzzo sia con l'assessore Enrico e con il Capogruppo Verrecchia,
E il dottor Carnazza che ci darà tanto in ambito di apporto per quanto riguarda i dati da epidemiologo, vi dico che ogni analisi sarebbe campate in aria se non fosse corroborata dai dati, ed è la gestione dei dati, il flusso dei dati, la privacy dei dati che molto spesso fanno la differenza.
Tra una
Una gestione positiva, di una di un aspetto, di un fenomeno, di un epifenomeno e le conseguenze dello stesso, pertanto, atei Cristiano, poi, ci sarà la capacità e la possibilità di rappresentare quanto sia importante la gestione dei dati, l'abbiamo capito anche con il flusso con gli hacker, quanto molto spesso è anche un,
Un esempio di e anzi con una rappresentazione della de di sovranismo quasi e di e di capacità di uno stato, di di mantenere una propria identità e una propria capacità, di essere padroni di se stessi e del proprio destino, la gestione dei dati,
E da questo punto di vista, guardando Bers, la mia destra, cara Nicoletta, oltre ringraziarti per quello che fai per il nostro Abruzzo.
Abbiamo il professor Stupia, che è un orgoglio della nostra regione, ma permettetemi, ma poi lo direte voi lo rappresenterete voi con attenzione, permettetemi di ringraziare e concludo proprio con un ringraziamento dulcis in fundo, il professor Giorlandino sorge Orlandino, è una di quelle persone che ho conosciuto e che ha fatto,
Di un di una serata, un una serata, abbiamo passato insieme, sono rimasto estasiato da quello che sta portando avanti dai progetti che sta portando avanti, ma soprattutto da quello che potenzialmente potrà derivare da quello che sta portando avanti, perché in questo caso la diagnosi precoce nell'ambito dell'autismo, oggi che le,
Gli aspetti anche i gradi
Gli spettri di autismo sono tanti e variegati, sono assolutamente così impattanti per quello che è oggi in ambito sociale, molto spesso familiare, ma sì, c'è senz'altro di welfare, di sanità della nostra nazione, che è una gestione in maniera ripeto precoce di questo tipo di patologia può fare la differenza, può fare la differenza nella gestione di un paziente con tutto quello che comporta la gestione paziente se io già so che il paziente prima,
Di addirittura di che nasca a questo tipo di spettano a questo tipo di patologia, quindi la gestione precoce, ancora più precoce rispetto a come siamo abituati, può fare la differenza lo dico con orgoglio grazie professore che tante persone che sono venute oggi qui sono venute per ascoltarti molti ti conoscono molti sanno quello che hai fatto fino ad oggi ma molti contano su quello che da oggi in poi, anche dopo essersi presentato,
Con questa giornata, qui in Senato farai proprio perché i professori mi ha detto io insomma è avvenuto in contesti pubblici non sono mai venuti in serata rappresentativi dei lavori perché, come tutti quelli che già operano chiaramente stanno lavorando e non possono avere tempo per esibire le loro prestazioni dei loro capacità. Grazie professore, lo dico salutando tutti quanti voi ringraziandovi per la presenza, ho dimenticato la mia carissima amica Maria Elena Rossi. Come ambito regionale che supporta da sempre l'azione del nostro assessorato alla sanità, anche una componente di sociale e di welfare che lei fa molto onore. Saluto tutti quanti voi
C'è il capogruppo al Comune di Roma e il mio amico Giovanni Quarzo, che interverrà e fra un saluto questo per dirci che quando ci sono persone che attenzionano gli aspetti più importanti e più impattanti, anche a livello scientifico e tecnologico della vita e della sanità, molto spesso possiamo tutti insieme come istituzioni, guidare un percorso che non è semplice da guidare e ed evitare conseguentemente di essere guidati, pensiamo all'intelligenza artificiale, pensiamo a queste scoperte, che molto spesso mettono a repentaglio proprio la capacità e l'autonomia di gestione di queste informazioni, ed è questo il motivo per cui le istituzioni fanno quadrato quelle che provano in qualche modo ad essere illuminate. Prova l'ho detto, ci mancherebbe altro, non c'è
è una un autoelogio da questo punto di vista, ma provano a fare quadrato a interpretare quello che può essere un sogno, e cioè la gestione delle scoperte a vantaggio della comunità, grazie a tutti, ma le autorità di ripasso la parola ringraziando tutti gli intervenuti perché non era semplice venire venerdì mattina per tutti quanti qua quando i lavori di fatto sono tutti quanti sospesi per quanto riguarda il Senato, grazie a tutti.
E la parola noi la lasciamo al ministro ministro Schillaci, avremmo voluto averla qui, so che insomma ha avuto qualche qualche problema, rassicuriamo tutti sta bene, Ministro.
La seconda volta che mi capita che la vedo abbastanza mi fa venire un colpo ogni volta, ministro, grazie grave, prima o poi sarò anche in presenza con lei, grazie saluto per l'invito e lo ringrazio l'amico senatore Liris, la moderatrice, il viceministro dell'Economia Leo tutti i promotori e gli autorevoli relatori anche ai presenti.
Ho accolto con piacere l'invito a portare un messaggio di saluto in questo convegno dedicata all'autismo, che è un tema sicuramente di grande rilevanza scientifica e sanitaria.
I disturbi dello spettro autistico rappresentano, ormai, lo sappiamo, condizioni complesse e spesso diverse tra di loro, alla cui origine concorrono numerosi fattori, la domanda ambiziosa che oggi ci poniamo è possiamo.
Comprendere i meccanismi,
Mica intervengono fin dalle primissime fasi dello sviluppo, la risposta è chiara, dobbiamo continuare a investire in una ricerca che sia rigorosa di qualità, perché solo le nuove conoscenze possono tradursi quando ho il evidenzia lo permettono in vere opportunità di salute.
Il tema di oggi poi ci permette anche di riflettere.
Sul ruolo della ricerca come strategia di prevenzione, come diceva prima Guido a prima della nascita, ampliando i risultati scientifici anche agli ambiti della prevenzione del neurosviluppo, approfondendo quello che accade nelle fasi più precoci della ditta, implementando lo studio dei fattori biologici ambientali materno, infantili che possono influenzarne le traiettorie è una prospettiva interessante ci ricorda che la tutela della salute del bambino comincia sin dal suo concepimento. Richiede un approccio integrato che mette in relazione ricerca di base e ricerca clinica, epidemiologia, prevenzione e assistenza.
La nostra nazione, lo ripeto, spesso dispone di competenze scientifiche di elevato livello e vorrei ricordare anche l'apporto importante che danno gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, oliere CCS, che sono reti cliniche e di ricerca e di un servizio sanitario nazionale con la presenza fondamentale del Ministero della Salute, questo è un patrimonio straordinario anche per la capacità di mettere in relazione la produzione delle conoscenze, i bisogni reali delle persone. Il Ministero della Salute considera la ricerca un investimento per la salute collettiva perché rappresenta lo strumento essenziale per migliorare la capacità di prevenzione, diagnosi
Cura, ma anche per orientare le politiche sanitarie sulla base delle migliori evidenze oggi disponibili, questo del resto della vocazione e della ricerca sanitaria finalizzata del ministero, quella di sostenere progetti che abbiano un chiaro orientamento applicativo e che siano capaci di tradursi in benefici concreti per il servizio sanitario e per i cittadini.
Nel campo dell'autismo un punto è già chiaro. La capacità di riconoscere precocemente le traiettorie atipiche del neurosviluppo di intervenire tempestivamente è sicuramente fondamentale. Il ministero sostiene da tempo, con l'Istituto superiore di sanità, con le Regioni, con i professionisti del servizio Sanitario Nazionale e attività rivolte proprio la diagnosi di all'intervento precoce, anche attraverso reti che coinvolgano pediatri e neonatologi e servizi educativi e soprattutto la neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza, in particolare dal 2022, vorrei ricordare che è stata istituita presso il Ministero della Salute una cabina di regia per la gestione dei finanziamenti previsti dal Fondo dedicata all'autismo. Questa cabina di regia anche attività di monitoraggio dei fondi dedicati allo sviluppo di progetti di base e a e di ricerca anche applicata, nonché anche a valutare i modelli nuovi clinico organizzativi, anche le buone pratiche terapeutiche ed educative
Grazie a queste iniziative e la ricerca scientifica sui disturbi dello spettro autistico, ha compiuto progressi decisivi per abbracciare un modello multifattoriale, la sfida che la ricerca ci propone e provare a spostare ancora più indietro questa capacità di conoscenza, ovvero comprendere meglio i processi che precedono le manifestazioni cliniche individuare eventuali fattori modificabili, verificare con il necessario rigore metodologico scientifico le migliori strategie per favorire uno sviluppo del bambino adeguato a quelle che sono le sue aspettative di vita. Per raggiungere questi obiettivi bisogna evitare eccessive semplificazioni, soprattutto in un ambito così delicato. Pertanto la comunicazione deve procedere insieme alla ricerca, offrire alle famiglie tutte le conoscenze scientifiche che siano però affidabili e concrete, senza creare false aspettative. Proteggere il neurosviluppo significa
Soprattutto costruire conoscenza e trasformarla progressivamente in strumenti di promozione della salute, di prevenzione, di diagnosi precoce, di presa in carico sempre più appropriate e personalizzate in quest'ottica, quindi, è fondamentale coltivare il dialogo fra le diverse discipline che entrano in gioco nella gestione del neurosviluppo ed è altrettanto importante lasciatemi dire il confronto con chi soffre di disturbi dello spettro autistico e con le loro famiglie perché la ricerca sanitaria trova il suo significato più pieno quando riesce a mettere insieme a coniugare qualità scientifica i bisogni delle persone.
Incontri come quello che oggi avete promosso sono pertanto veramente preziosi, perché consentono di mettere a confronto risultati, ipotesi, prospettive, ma soprattutto di costruire quel collegamento tra ricerca, prevenzione, pratica clinica, che è indispensabile perché l'innovazione scientifica possa diventare innovazione per il servizio sanitario nazionale.
Con questo spirito vi auguro buon lavoro, un confronto scientifico proficuo, l'auspicio che le conoscenze che stanno emergendo possono aprire veramente nuove prospettive per comprendere sempre meglio il neurosviluppo e tutelare la salute dei bambini fin dalle primissime fasi della vita, grazie e buon lavoro, grazie.
Grazie ministro, grazie davvero per le sue parole.
Il professor Giorlandino ci sono delle parole chiave che sono state date dal ministro Schillaci e anche dal senatore Liris consapevolezza.
Collegamento.
Programmazione, ecco, tutto questo serve per dare in qualche modo un supporto a quella che poi è la sua ricerca, ce ne può parlare grazie.
Se permettete, ho bisogno del microfono.
Lo utilizzerò, ecco.
Allora io vi presento quelli che sono oggi le nostre conoscenze, appunto sul prevenzione dell'autismo non sindromico.
E così ecco, cominciamo a dire una cosa fondamentale che è chiaro ormai a tutti i disturbi dello spettro autistico, su una condizione ad origine prenatale, il vero disturbo dello spettro autistico inizia in epoca prenatale e dobbiamo distinguere quello distingueremo da quello che sono le conseguenze di una patologia del neurosviluppo acquisita magari per un'infezione,
è una cosa diversa
Ah, ecco, vi faccio un rapidissimo.
Vinco un ricordo di quelli che sono oggi le nostre conoscenze sulle patologie congenite, patologie, concetti che sono tante, sette bambini circa su 100 hanno una problematica di patologia, un problema.
Di questi noi ci occupiamo essenzialmente nel 3% che sono prima della nascita o alla nascita, sono cause genetiche e cromosomiche effettive immunitari. E invece cerchiamo, ci occupiamo sempre di meno di quelli che sono invece la seconda parte, importantissima, la tua 3 4%, che sono patologie che ci si svegliano durante la vita, essenzialmente uno dei primi tre anni di vita, e così ho coniato questo termine che vedo che adesso i colleghi usano non solo in Italia, che si chiama la regola del 3 3%, prima di nascere, 3% entro tre anni di vita, 3 3 3, ecco quali sono queste problematiche. Beh, guardate quelle che le donne si spaventano di più, sono quelle sulle aberrazioni cromosomiche, il Down, eccetera, è rarissimo. Oggi diciamo
Che la presenza di sui 100 bambini che nascono una patologia di tipo congenito, lo 0 3%, anomalia cromosomica un po'perché ci sono le le, le, le le, le diagnosi prenatali e un po'perché cede inferiore rispetto a quelli che sono la stragrande maggioranza delle patologie genetiche che sono quelle geniche, sono errori del metabolismo, cerca, noi conosciamo 8.000 errori del metabolismo, che rappresentano più del 50% dei bambini, che hanno anche un problema più del 50% e poi stanno nascendo altre problematiche è per esempio quelle immunitarie. Sappiamo tutti che malattie della tiroide materne possono a determinare danni né nel bambino quelle infettive di cui noi spendiamo tanti soldi. Vorrei anche segnalarlo al ministro. E chi se ne occupa rappresentano una grande spesa del sistema sanitario per le per le infezioni in gravidanza, ma sono pochissime rosolia
Non c'è più, eppure facciamo decine di esami sugli la rosolia in gravidanza, ma praticamente scomparsa, se andiamo a fare una valutazione sulle patologie, Tor che queste rappresentano meno dello 0 2% dei bambini che hanno una patologia.
Diciamo una malformazione anomalia, esistono e multifattoriali io, quando mi sono laureato, rappresentava il 90% delle malattie e cogente e questa si è ridotta al 30%, anche meno man mano che scopriamo una patologia, quelle multifattoriali vanno scomparendo bene.
La vera emergenza sono quelli del neurosviluppo, questa è la vera emergenza,
Ed è cresciuta enormemente dal 90 in poi è cresciuta, ecco, secondo il Center of Disease Control dagli Stati Uniti nel 2000 c'era un bambino su 150 otto anni che aveva una patologia allo sviluppo, oggi è uno su 31 negli Stati Uniti.
Ma noi nei paesi diciamo anglosassoni siamo lì e in Italia e in Italia l'Istituto superiore di sanità 10 anni fa stabilivano su 70 77, poi non si è più aggiornato perché è difficile collegarsi, ma se ne avete le review regionali ci accorgiamo che in Italia abbiamo circa un bambino su 35 con deficit del neurosviluppo uno su 35,
E considerate che questo tipo di problematica è importante, giacché si sta vedendo dappertutto che, mentre nel 2000 noi avevamo circa 50.070 mila insegnanti di sostegno, oggi non ci si fa più, oggi abbiamo circa 300.000 insegnanti di sostegno e non bastano perché le patogeni nello sviluppo crescono continuamente in ogni classe sono due tre bambini con problemi di neurosviluppo a volte anche molto grave considerate poi che 3 bambini su 4 sono maschi è perché eh,
Perché le autismo è la causa più frequente di questi difetti del neurosviluppo, più maschi che femmine. Vedremo perché un tempo parlavamo di sviluppo autistico, sindrome di Asperger, si continua a parlare del disturbo pervasivo o no, altrimenti semplificabile, eccetera. No, il DSM-5 ha escluso questa classificazione perché era troppo stretta e si va adesso a parlare di livelli di assistenza giacché, essendo la noxa unica, probabilmente la progressione del danno, la processualità del danno impedisce di categorizzare i quattro in quattro problematiche. Ma ce ne sono tantissime, una summa dell'altra e che hanno detto gli psichiatri, neuropsichiatri infantili, no, evitiamo queste classificazioni, non ci stiamo dentro, diciamo che dobbiamo dividere a seconda del livello di assistenza a livello 1, poca assistenza erano vecchia Berger, quelle ad alto funzionamento Livello, 2 sul porto sostanziale a livello tra i bambini che hanno gravi gravi problemi, anche di stare in comunità, e purtroppo questi a scuola ci finiscono certamente perché i genitori a volte non ce la fanno a reggere questo bambino che poverino urla continuamente non si collega al problema e vanno nelle scuole, ma sono tanti tanti, il sospetto era molti cominciavano a dire adesso devo dire quasi più nessuno, ma non è vero che sta aumentando l'autismo. Non è vero, è che siamo più sensibili e adesso ce ne accorgiamo di più, perché li studiamo di più è l'aumento dei casi. Non è irreale che noi li studiamo di più rispetto a 2030 anni fa e ma ma questo è facilmente sconfessa abile perché noi passiamo che prendiamo due popolazioni, una popolazione di
Di di soggetti autistici adulti in una popolazione dei bambini autistici, la differenza è enorme e questa è la prova del nove. La malattia sta aumentando drammaticamente, ma non solo in Italia, vedete, in tutti gli Stati, sono stufi e i dati e i pediatri sono reali. I dati sugli adulti sono a campione, ma sono lì Piot attorno a un bambino, un un uomo, una su 100 e dove la più uomini che donne un soggetto su 100 adulto ha un quadro autistico, uno su tre c'è invece il 3%, il 2 8 3 2 3.2 bambini lo hanno praticamente in tutto il mondo e anche in Italia
In Italia si è detto che era una 77 no, se andiamo a vedere abbiamo visto nelle scuole o nelle c'è la Regione, per esempio, vedeva tutto il sostegno della Regione Piemonte 1 su 28 su 28 sono tanti e questo perché si deve soffrire d'età, fatica a seguire questa queste valutazioni, che sono regionali o locali, bene, nella prima ipotesi e va be'sarà un'origine genetica degli anni 70, negli anni 90 la genetica identificò i primi loci associati a una problematica che poteva associarsi alle sindromi autistiche, ma
Capite bene che l'autismo non è malattia infettiva.
Scusate, la genetica non è una malattia infettiva, se fosse se si diffondesse come una malattia infettiva in ogni classe di un bambino autistico, dopo un anno, tutti sarebbero autistici, no, la problematica genetica è fissa, è quella più o meno nella nostra specie ed ecco qua scusate, devo tornare indietro.
Ecco ed è attorno al 20 30%, con le tecnologie più moderne, e parliamo di tecnologie che sono quelle che ci aiutano.
E ne parlavamo prima il 20 30%, per i test più sofisticati, con le somale, insomma clinico, insomma.
E di alcuni test particolari, il test UCAS proprio cerca tutte le modificazioni legate all'autismo 20 30%, l'altro 70 da che dipende e considerare che il 20 30% si associa una sindrome, ma non è che la sindrome è l'autismo, la sindrome può essere esempio avesse più classico. L'X fragile X fragile in grande percentuale di soggetti maschi, ha caratteristiche autistiche ma non in tutti, perché la sindrome può associarsi all'autismo e magari invece non si non vi si associa invece questo 70 80%, perché
Perché aumenta così tanto è aumentato enormemente e la problematica più importante, quella del neurosviluppo, tutte le altre patologie, e ora li vedremo si più o meno, so addirittura ridotte, controllate il nostro sistema sanitario, per quanto se ne parli male è un sistema sanitario perfetto per me che conosco bene quello statunitense anche quello francese devo dire non c'è paragone il nostro è il migliore,
Bene.
Tolto questa botta di nazionalismo medico, glielo dobbiamo dire che in realtà noi abbiamo siete sanitaria o professionisti straordinarie, bene, allora abbiamo cominciato a pensare, sarà l'attenzione, saranno fattori tossico ambientali, è cresciuto il quadro tossico ambientale e quindi è aumentato anche l'autismo e non funziona, perché quando andiamo a vedere quanti bambini autistici sono nella pianura padana che ovviamente c'è un inquinamento oppure nel Trentino, nell'Umbria è quasi quasi che il Trentino ce ne sono di più. Questo dipende dai sistemi di monitoraggio, non corruzione, tossico ambientale, non c'entra niente e si è diffuso dappertutto, indipendentemente dall'ambiente annunciati e va be'allora. Saranno fattori infettivi, precoci, patologie infettive dentro l'utero e no, non funziona perché le patologie infettive stanno quasi scendendo, invece l'autismo sta salendo e soprattutto è uscito uno studio giorni false. No, sì sì, pochi giorni fa, su Jama Pediatrics, che dice che documenta una cosa assolutamente importante, è andata a verificare su quanti bambini autistici. In Svezia c'è stata una patologia infettiva, in utero lo 0,034% non c'entra niente, le patologie infettive luterano non c'entra assolutamente niente. Andiamo, continuiamo a cercarle, per carità, non c'entrano niente, allora dico no, fattore impegnata all'ipossia, sofferenza cerebrale, sofferenze nutro. Queste possono portare a danni cerebrali che si associano all'autismo. No, perché come vedete noi gli ostetrici, loro piccola,
Umile e attività hanno ridotto la sofferenza cerebrale, i sistemi monitoraggio, la flussimetria, l'ecografia ha ridotto la, l'incidenza dei del danno ipossico ischemico è invece l'autismo, sapete, da 1 a 180 1 a 35 è cresciuto, qui non c'entra niente, alcuni hanno attribuito a encefalopatie acquisite cause occasionali è vero, esiste
Ma non è un autismo, è un'ipotesi popolare che è vero che se c'è il bambino magari a tre mesi o durante a sei mesi a una problematica di encefalite, infatti infantile post natale, può sviluppare sintomi simil autistici, è vero perché effettivamente, quando tu è un danno al così un bambino così piccolo poi sviluppare questo? Però, come vedete, l'encefalite post natali sono più o meno quelle anzi un po'ridotte, perché teniamo molto al controllo dei bambini e invece l'autismo sta crescendo enormemente andiamo avanti i vaccini, pietà veramente pietà, basta, non se ne può più
I vaccini sono una scoperta che salva milioni di vite tutti i giorni. Ora si può discutere sul tipo di vaccino, va bene, comunque, il vaccino è la scoperta del genere in poi, noi abbiamo salvato milioni e salviamo milioni di vite. Che succede, succede che c'è stato un Beer bacione, io li chiamo così, essendo romano che si chiamava Field che nel 2012, siccome doveva proporre dei suoi prodotti su 12 bambini, ha stabilito che questi bambini si erano ammalati di autismo dopo un un vaccino per il morbillo, la parotite e la rosolia ovviamente era un lavoro falso, ha dovuto ritirarlo, è stato anche radiato dall'ansia testata accusato, ma sapete, ve lo dico, siamo in pochi, ma diciamoci che le grosse riviste scientifiche
Non mi citeranno per questo ANSET New England nature sono coordinati da quella che noi chiamiamo la doma, una cupola per cui hanno comunque sempre lo stesso orientamento e lì probabilmente c'è stato qualcosa che ha permesso l'introduzione di questo lavoro, lo sappiamo professore, no, l'addome prova pubblica nessuno di questi se non sei della greca.
Va bene, ce ne sono tante altre, oggi è infatti molto più ri, anche importante, bene e che succede, non solo è necessario vaccinare perché salviamo le vite, ma è necessario vaccinare, anche perché noi medici non conosciamo più queste patologie che i vaccini hanno sconfitto. Be, vi faccio l'esempio classico di questa bambina che si chiama narrò, chiamammo Annarosa di quattro anni a Palermo, Annarosa poverina, era andata in ospedale il 15 agosto e gli hanno detto bene una faringite, quella un po'grave qua e l'hanno rimandata. Dovrebbe tornare alla gravissima dal cervello in ospedale all'ospedale dei bambini, che ci ha messo pure tempo a capire ragazzi, ma chi lo conosce e più il Corriere di babà, Corynebacterium, chi conosce più la difterite, quindi attenzione e vi vacciniamo, perché anche i medici non si trovano di fronte a patologie che non hanno mai visto. Quando ho visto la difterite, noi in Italia e quindi pure questo è importante che ciò che si vaccini anche per questo
Per prevenire e salvare, per dare ai medici bisognerebbe di salvare, ma allora qual è la causa, beh ragazzi, questa causa scusate ragazzi, io parlo qui qui con gli studenti.
Allora quella che quando lo siamo professore, siamo tutti qua, tutti regalare qualcosa, gira il professore, insomma un applauso perché ci sta dando anche dei numeri, professore che lei mi costerebbero Lanzi a chiunque, ma è come mio figlio mi imbarazzo, io no.
Un piccolo difetto di umiltà che veramente mi imbarazza, perché poi non ho fatto niente di particolare, insomma, è un dato pubblico, quello che voglio dire bene, allora allora che succede a noi, manca una visione d'insieme, siamo e guardate, ho messo qui il dottor House, perché piace tanto perché è un dottore e un medico,
Non guarda, il bambino guarda il suo ambiente, la sua casa, gli amici, la famiglia controlla per terra, è un medico e non ci stanno più, siamo tutti super specialisti e abbiamo quella condizione che noi oggi chiamiamo descritta, è vera il cosiddetto pescherie, ci siamo disimparato a fare i medici tu sei uno specialista della specializzazione,
Pensate anche noi ostetrici, che io son nato come ostetrico ginecologo, quindi dal cancro fino al parto, oggi non più le scuole di specializzazione, anche sono divise, che si occupa di oncologia, che si occupa di e ma insomma, per tutte, ma penso tutti quanti noi no, è un voglio dire senatore, anche nella sua specializzazione, più o meno, come si Sandro, sovra specializzazioni B e invece invece è così perché se avessimo guardato tutto abbiamo cominciato a vedere cosa succedeva la prima osservazione, qual è un aumento marcato e continuo dell'autoimmunità femminile? Le donne hanno più problemi autoimmunitaria, diciamo il autoimmunità è femminile su 100 soggetti che è una malattia autoimmune, 80 sono donne e 20 uomini, ma queste non ne soffrono, pare non soffrirne quasi tutti hanno il problema di tiroide, poi stanno male, ma questi anticorpi altissime stanno bene. Se capitasse un uomo, invece, le donne sono protette dall'autoimmunità, ma hanno tante condizioni, ottimizzare questo il primo problema perché perché dice ci possiamo chiedere
Questo è così bene, ci sono degli degli studi, i gli interferenti endocrini tossico ambientali sono tossici, ambientali di inquinamento urbano, tossico, ambientali. Le donne che sono sensibili hanno sviluppato più malattie autoimmuni, ma il nome numero enorme rispetto ai maschi. Adesso si parla che addirittura uno su circa uno su 18, su 25 donne a una problematica autoimmune, ma adesso gli anticorpi anti nucleo, niente di che, ma tantissime donne son cresciuta enorme enormemente. Matteo timori anche i cosmetici. Adesso c'è la tendenza di ritenere che anche i cosmetici possono aver determinato in queste donne una problematica autoimmunitaria latente, perché sono comunque sostanze coi parabeni installati, i conservanti, tutti composti, soprattutto nei cosmetici di valore, che devono funzionare dal punto di vista estetico. E invece questi sì, ma stimolano il sistema immunitario e invece, magari un tempo, le donne romane che tenevano moltissimo all'estetica e al
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I medicamenti usavano prodotti naturali e se per tanti secoli hanno usato vuol dire che anche quelli funzionavano, magari magari l'orso, la veccia, le uova funzionavano, lo stesso tono usato per tanti anni e non avevano queste problematiche, e poi la seconda osservazione che noi sappiano vedete quanto è cresciuto l'autismo adesso siamo, ripeto, a uno su 31, secondo essi DC Secondo i dati regionali, ai nostri siamo a uno, su 35, no su 77 e quindi le 2 cose. Se guardate in semi logaritmiche, avrei dovuto mettere perché se li metti insieme, ovviamente son numeri ben diversi mestieri laboristi, ma sono lì con rispondenti. Crescono con la stessa velocità
E soprattutto, ecco, ci sono degli studi a campione decrescono quasi con la stessa velocità, certo, la flessione dei dei casi di autismo è ritardata perché la diagnosi è più tardiva a quella che osservata in alcuni ambienti la flessione dell'autoimmunità femminile proprio corrispondono è ritardata, ovviamente perché la diagnosi di autismo è più tardiva. Allora io mi son chiesto se un Frugoni, un Cardarelli Pascale Monaldi fossero vissuti adesso, ci mettevano tre secondi, ha capito che era quello perché hanno medici,
Noi siamo specialisti, sovra specialisti, il medico cosa faceva entrava la mamma che aveva Matteo autoimmune, entrava il bambino autistico, comincia a vedere che le cose, ma so troppe queste cose l'autoimmunità so trappisti, bambini qua e associava perché era medico e pensare a due cose o condividono la medesima causa a monte è evidente, oppure l'1 media l'effetto dell'altro? Abbiamo visto che la causa a monte non può essere perché le patologie tossico ambientali li abbiamo escluse. No, so quella era essenzialmente che aumentano la autoimmunità femminile, abbiamo escluse nei bambini, non cambia in Umbria e come in Pianura Padana e la stessa incidenza quindi è l'1 e media effetto dell'altro sugli anticorpi
Se era sotto gli occhi di tutti.
E continuano a parlare di tante cose, era quello bene come gli anticorpi materni possono alterare nello sviluppo fetale, beh, i meccanismi sono conosciuti, non solo i miei, ovviamente e solo 3 o degli anticorpi diretti, non capisco perché in Italia sono stati fatti questi questi indagini perché sono so pubblicazioni e no cioè,
O il blocco del trasporto dei folati Tui. Parleremo a lungo. Oppure le citochine infiammazione perché una una madre che è una malattia autoimmunitaria, comunque un'infiammazione e questa passa del bambino e la danneggia sono tre cause sono queste sono conosciute, sono proprio club classi conosciute. Parliamo della prima anticorpi materni al cervello fetale e, se ci sono e sono riconosciuti, sono aumentati, sono pubblicati. C'è una struttura negli Stati Uniti che ne produce molti di questi studi e comunque esegue anche tanti esami e queste esso semplice. La mamma professoressa di anticorpi. Questi, attraverso la placenta, colpiscono il bambino, soprattutto i maschi, perché la presenza femminile è un filtro per questi anticorpi e quindi questi danno dei danni. Noi abbiamo fatto piccole cose su questi anticorpi. In realtà non l'abbiamo quasi mai trovata come causa dei bambini autistici, perché si tratta di una
Di di di anticorpi, che devono lavorare di concerto unico anticorpo, non fa grosso danno, devono essere almeno due insieme e quindi è più difficile, comunque c'è un 2 3% dei bambini autistici, vai a trovare, erano questi anticorpi contro il cervello, purtroppo non c'è niente da fare è vero, e il secondo l'attenzione però un attimino da due So vent'anni e si parla del problema un muro metabolico, però nei nati
Si pensa che gli anticorpi che bloccano la porticina che fa entrare nel cervello l'acido folico determina un problema del neurosviluppo perché perché il folato, i folati sono essenziali, noi pensavamo che fosse rimossa una lasciò folico, un integratore e invece no il folata, una sostanza che trasporta all'unità di euro,
E carboniosi, Monaco carboniosa all'interno del cervello del bambino, lo fa attraverso un va dei vasellina che si chiama plastico di dei, se quella porticina è chiusa, dal bambino non gli arriva acido folico e quindi alterazioni della neurogenesi, rassegnato genesi, la realizzazione e l'Orangerie neurali e quindi se questa partita è chiusa e il bambino a un danno nel neurosviluppo è innegabile, è vero, ci sono e le donne ci dicono ma io lo prendo l'acido folico e capito,
Però non è che non prende la scia fonico. Deve esserci la porticina aperta e infatti la cosa più evidente che si studia tutti e che è chiaro, è che se c'è un errore genetico, se questa porticina non c'è, perché c'è una forma genetica che si chiama agenesia de de de de de de della porticina chiamiamo Fall Erreuno se c'è un'alterazione genetica, questi abbinare escono devastate e se c'è una forma generica che manca, la porticina sarà dannoso, anche se c'è un anticorpo che danneggia la porticina. No, non è la stessa cosa, perché certo se manca proprio la porticina, peggio però la formula generica, per fortuna rara un caso su 1000000 e l'altra invece è molto più frequente. Eccola anticorpi materni contro questo recettore del folato. Il fra questi arrivano riducono la la, la possibilità che il il folato attivato si chiama 5 vedi il folato possa entrare nel cervello deficit forate e c'è quella sindrome di ben conosciuta. I medici che si che si chiama appunto deficit cerebrale di folati, è una sindrome conosciuta perché non abbiamo pensato prima della nascita e poi la domanda
Ma perché so tutti maschi e perché è solo maschietti, sì, perché se funziona ve lo spiego.
Allora bene, qui io ho messo quattro ipotesi, non solo ipotesi quattro modelli interpretativi, ma sono solo di più, c'è il cosiddetto noto, è letteratura da anni, Femiano Protective, fat I, le femminucce sono protette, sono protette da che cosa dalla placenta presso quell'idea dell'immunità, dal cervello e femmine sono protette, lo sappiamo, gli anticorpi che colpiscono il cervello di una bambina sono meno efficaci, i meno attivi nei colpiscono di meno i maschietti, no, sono più vulnerabili sia la placenta. Li fa passare tutti un momento, per esempio alcuni, al contrario, quelli che erano gli anticorpi per il Covid passavano
Diciamo più della femmina che nel maschio, insomma, c'è una selezione legata al sesso e quindi, purtroppo questo avviene nelle femmine, ma allora, se il recettore frodate bloccato cosa possiamo fare e cosa possiamo fare, possiamo cercare una via alternativa chiusa, quella porticina chiusa, la porta si apre un portone o meno, va bene, se ne apre un'altra, che è una via alternativa, la via alternativa e questa è quella dell'acido folinico è un folato anche lui. Gli acidi fogli sono tre e acido folico e lunedì il folato e l'acido folinico
Gli americani usano come il nome di Leo poverina, questo passa entra e funziona.
E acido folico in gravidanza è quello che abbiamo pensato lui leggendo tutta la letteratura che dice dategli dei bambini con l'acido folli dategli quando hanno lo spettro autistico, ma io, perché non glielo devo dare in gravidanza e comunque è comunque un folato più attivo costa un po'di più ma in realtà è quello che passa la porticina sto facendo l'acido folico,
E tutta questa teoria non avrebbe nessun valore se non fosse poi surrogata e confortata da quelli che sono i lavori scientifici, io qui ve ne elenco 5 pubblicati da noi, perché noi siamo stati i primi in gravidanza in Italia a usarlo ma i lavori di questo ne nel bambino ce ne sono centinaia e in gravidanza e che abbiamo fatto abbiamo fatto due grossi studi il primo diversi anni fa abbiamo preso 210 donne, abbiamo messo queste quanti avevano gli anticorpi, perché solo se gli anticorpi per un danno, se non agli anticorpi certo del danno ANAC,
36 euro positive diverse, 36 una trentina 29 hanno accettato di entrare nello studio, li abbiamo randomizzate, così dice, alla vecchia maniera con le palline, una colorata e una bianca e abbiamo messo 30 palline Lou sacchetto a seconda di quello che tirava fuori soprattutto se le sono tirate ne hanno tirati fuori i 14 Q che dovevano prendere l'acido folico normale e 15 che hanno preso invece l'acido folinico come andrà a finire? Beh, guardate quelle che hanno perso l'acido folico A due anni, sì, un po'più da due o tre anni perché sa vedere adesso i test
Fino a due, tre anni già ti dicono se c'è un tale tendenza autistica.
Il 60% aveva un difetto dello sviluppo turistico, delle nostre, cioè dei nostri ospedali, quelli Erg asilo politico, soltanto una era una malattia genetica, quindi era era di tipo cromosoma era di tipo genetico, quindi è immediato. Abbiamo aspettato un altro paio d'anni e abbiamo visto prima che questi grandi dirmi andassero a scuola com'era la situazione, alcune non son venuti a controllo. Intendiamoci però quelli che son venute, eccola, sono ubicati a livello internazionale colpire più accettati da tutti e quindi sono randomizzati e controllati che abbiamo fatto e questa è la voce si è sparsa adesso negli Stati Uniti e alcune grosse riviste hanno cominciato a creare delle task force che vogliono studiarli in gravidanza, anche perché devo dire che qui c'è stato un problema
Un problema,
Legato al fatto che Trump Kennedy nel 2025 sarà spararono, posso dire abbastanza grossa contro il paracetamolo, però, insieme al paracetamolo e facevano male, disse anche certamente non bisogna esagerare neanche ko.
Ecco la Tachipirina, intendiamoci, ma è disse effettivamente che l'euro Perin sa, aiutavano i bambini con con il i deficit di folato, siccome tra Trump e fu tenderei amministri Jean non c'è questo grande amore. La Food and Drug Administration non ha accettato completamente, però ha dovuto ammettere che serve e intanto lo ha ammesso per i bambini con il danno genetico, ma sono pochi e son gravi uno su 1000000 e stanno ragionando sull'altro, anche perché c'è stato uno studio che è stato che è stato poi ritirato e insomma, è stata una cosa succede, però succede che invece gli specialisti lo sul campo lo usano continuamente negli Stati Uniti, ma non solo gli Stati Uniti e in più o meno, anche in Italia, adesso gli specialisti uccide, l'usano l'acido folinico
Nei bambini con un disturbo dello spettro autistico lo usano già funziona. Funzionicchia miglioramenti perché i miglioramenti
Perché disturbi dello spettro autistico, la carenza di celebrare i folati non sicuro autogol nascita si prevengono in utero grazie.
Grazie grazie, davvero professore.
In una delle delle sue slide.
C'era una frase che mi ha molto colpito, che sfida per il presente e allora, dando la parola a Massimo Verrecchia che è consigliere regionale e componente della Commissione salute della mia regione e regione Abruzzo, chiedo a Massimo Verrecchia qual è la nostra sfida, non per il futuro per il presente ora,
Buongiorno a tutti, grazie a Maria Antonietta, soprattutto per aver accettato il nostro invito, che gratifica ancora di più quello che abbiamo proposto questa mattina ringraziamento particolare al professor Giorlandino che c'ha voluto.
Presentare questo bellissimo studio del del gruppo Altamedica.
Suo studio con la sua équipe e soprattutto, perché ha posto delle attenzioni molto molto interessanti su una patologia che.
Prende sempre più piede.
Nel presente e che speriamo possa diminuire nel futuro un ringraziamento al Magnifico Rettore Stupia all'Assessore veri che ringrazio per essere venuta perché è una delle persone più sensibili verso questo argomento che abbiamo in Regione Abruzzo e che dal primo suo insediamento ha posto l'attenzione.
Sull'autismo, sullo spettro dell'autismo, tant'è che quando ci siamo insediati nel 2019, non c'era un centro in Abruzzo accreditato e siamo arrivati a oltre 24.
Tutto è stato possibile anche al lavoro con la collega Rossi e con tanti altri che si sono adoperati, quindi io devo ringraziare perché, come è nata questa è per usare parafrasare, diciamo la professione lei, professore, abbiamo avuto, abbiamo partorito questa iniziativa in una cena grazie allo stimolo del il dottor Paolo Buttari che è veramente vulcanico e ci e mi ha bambinate mia fa mi ha fatto conoscere il professore e quindi abbiamo intrapreso questo percorso che non è un punto di arrivo ma un punto di partenza.
E insieme al consigliere di Roma Capitale, Giovanni Quarzo, con il senatore Liris, abbiamo messo in piedi questa iniziativa.
Il professore è vero, come diceva lei, che in alcune riviste scientifiche, se non si è del del circuito non si arriva, però noi vogliamo arrivare invece a rimarcare sul nostro territorio
Perché questo che lei ad affrontato è una cosa che ci vede coinvolti soprattutto non solo sotto l'aspetto scientifico ma sociale,
Che noi abbiamo delle università che ri restano a mantenere il nostro sistema sanitario, ecco quindi il Rettore Stupia presente con alta qualità, che investono su risorse importanti come quello che svolgono quotidianamente, che attraverso i loro specialisti riescono a garantire l'adeguato.
Supporto qualitativo al nostro sistema sanitario, non solo regionale, ma nazionale e oltre. Però è importante porre l'accento su quello che lei ha fatto, perché la conoscenza, la divulgazione della conoscenza a coloro che pensano e ancora hanno delle informazioni errate di quello che può essere l'autismo e la sua derivazione. Quindi, la prevenzione prenatale deve nascere, ed ecco perché abbiamo voluto fortemente come Regione Abruzzo questa presenza, perché noi vorremmo iniziare con un comitato etico nella nostra regione a prendere in seria considerazione questo studio e quindi essere una regione pilota e avere un adeguato riconoscimento di questo lavoro fatto. E se oggi è presente anche le massime istituzioni, come il ministro Schillaci, e perché vogliamo che ci sia anche un cappello istituzionale nazionale che possa garantire questa sua ricerca e portarla alle massime attenzioni del nostro Paese, è rivolto a un mondo europeo internazionale, perché quando si hanno degli elementi e hanno un indirizzo come la sua ricerca, ebbene, conseguire ulteriori approfondimenti affinché possano con maggiori numeri concretizzare quindi certificare sempre di più la convinzione di quello che si lo studio scientifico rivela e io volevo ringraziarla perché molto e come avete avuto modo di
Poter esporre i casi di autismo hanno una crescita esponenziale che noi, come amministratori, abbiamo delle difficoltà, perché spesso ci sono varie gradazioni dell'autismo, quindi non è solo moderato, ma ci sono anche molto alte morte di autolesionismo e abbiamo avuto coscienza che si è anticipato quei negli anni e c'è un'accelerazione anche per il dopo di noi che noi dobbiamo affrontare perché questi ragazzi,
Che sono giovani, resteranno pois, venendo meno ai genitori anche a dover essere gestiti nella loro età adulta e avanzata, e delle volte ci troviamo in difficoltà anche per questo, perché le Regioni poi hanno difficoltà economiche, spesso cioè che sono capitate ultimamente che alcuni centri di assistenza sono fuori regione che è a carico della Regione pagare e dei piccoli Comuni pagare.
Dei costi che non possono affrontare, quindi la prevenzione è quello dice e il giusto investimento nella ricerca
Per
Spendere delle risorse adesso, ma che possono essere recuperate anche nel futuro, quindi un ringraziamento particolare da parte nostra e soprattutto perché ci ha gara, ci ha oggi concessa la possibilità di poter vedere da vicino.
Questa grande opportunità che noi possiamo avere, quindi grazie a tutti gli intervenuti e un soprattutto un saluto all'attività che seguirà dopo di questo grazie.
Grazie a Massimo Verrecchia io.
Chiederei al Giovanni Quarzo, consigliere dell'Assemblea, capitolina dopo aver capito, insomma, quello che la mia regione, che la Regione ha Blue io risiedo a Roma praticamente dal
96, Detto ciò perché sono arrivata nel 92 per studiare. Detto ciò, però per me l'Abruzzo rimane Abruzzo, quindi io insomma, vado, vengo insomma c'ho i miei amici, quindi per me la mia regione ha fatto questo passo avanti,
Voi volete seguire a ruota o, insomma, noi noi siamo il progetto pilota, noi assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché voglio veramente ringraziare il professore, voglio ringraziare Massimo Enrico e Guido Liris, perché ero presente in quella scena in cui il professore ci raccontò che cosa stava facendo sulla prevenzione dell'autismo e io credo che questa è veramente una grande opportunità che ci può permettere di fare tanto guardate, io vedo da vicino quante famiglie hanno oggi questa questa difficoltà è quanto è difficile anche per le famiglie che spesso sono sole o spesso non hanno le risorse necessarie per poter,
Affrontare questo problema noi a Roma e nel Lazio abbiamo fatto, diciamo, abbiamo cercato di mettere delle delle toppe, come diciamo a Roma, abbiamo fatto degli accordi con Confesercenti e Confcommercio, ad esempio, per consentire ad alcuni orari della giornata di spegnere le luci o i rumori molto forti per consentire alle famiglie che hanno bambini con lo spettro autistico di poter entrare nei centri commerciali. Ma sono tutti tentativi di diciamo diminuire le difficoltà a diminuire il problema, invece noi qui abbiamo la possibilità concreta di prevenire il problema, che è un problema molto grave.
Voglio fare una battuta sulle sulle cose che diceva, Guido, che condivido al 100%, ma vorrei dire una cosa in più, secondo me, noi dobbiamo anche di avere il coraggio di dire una cosa che oggi non va di moda, e cioè che la sanità non deve stare per forza in pareggio di bilancio io mi mi prendo la responsabilità di dire questa questa cosa che non va più di moda in un momento,
Che ci sono alcune cose, alcune cose che devono salvare le vite o altri magari meno importanti, ma che devono consentire alle persone di fare man bassa che ci guarda male.
Sono, ma poi editore, ma io io e cose io sono nodo per dire sempre quello che penso e penso al trasporto pubblico locale, no, che non deve stare per forza in pareggio di bilancio, perché se fosse solo con una logica di pareggio di bilancio ci sarebbero quartiere che magari non sarebbero serviti penso a una grande città come Roma ecco quindi,
Davvero io ringrazio Massimo e Guido e ringrazio il professore e anche nel Lazio assolutamente prenderemo iniziative in questo senso per cercare di far diventare questi questi studi uno strumento di soluzione di un problema assolutamente importante, quindi ringrazio, professore anche per la passione con la quale ha fatto l'intervento che pur non essendo un tecnico e quindi non sapendo,
Nulla di medicina, ho seguito con con grande attenzione grazie.
Grazie.
Abbiamo visto da tra l'altro, dallo studio del professore, insomma, questa questa incidenza
Diciamo sui maschi, è quella e quello quanto le donne, insomma siano in questo un po'più protette.
Ma io chiederei a Nicoletta Verì, assessore alla Salute e alla Regione Abruzzo, al di là della dell'applauso che giustamente ha fatto quarto quando si tratta di soldi, insomma cioè Cannarsa si chiuderà alle orecchie, insomma, gli occhi farà fin da quando ritorna di non dire niente, cioè lei non ha sentito niente al ministro niente assolutamente nulla.
Quello che le voglio dire da da donna, da donna, che cosa qual è la parola chiave di oggi a parte sfida e a parte innovazione?
Sì, buongiorno a tutti saluto gli illustri relatore relatori, esprimo la mia stima e la mia gratitudine al senatore Liris per aver organizzato quest'incubo.
Contro al capogruppo, al mio Capogruppo, il dottor Verrecchia, avvocato Verrecchia che, devo dire, è stato così attento a portare su questo tavolo una tematica molto complessa chi vi parla viene da un'esperienza professionale proprio sull'autismo, vedo qui in sala dei medici, dei dottori, delle dottoresse che erano presenti ai convegni organizzati anni fa,
Eh, caro professore, io sono stata una delle prime in Italia a parlare di autismo e il mio primo intervento, quando qualcuno mi guardava male dice che cosa sta dicendo, allora si parlava di eventuale sindrome, non c'era ancora una terminologia esatta.
Dove cominciai a dire questi bambini non sono bambini cosiddetti e in quel tempo sordomuti vi parlo del 1988 87 88 fu una pioniera, giovanissima appena laureata alla Sapienza, col professor Bollea cominciammo a fare esperienza e sento abruzzese, portai in Abruzzo quella formazione agli operatori nuova. Allora si parlava di un metodo tic era il famoso metodo che poi educava insegnava questi bambini ad avere relazione a comunicare i famosi pittogrammi, eccetera. Venivo anche criticato perché diceva che sta facendo lei dottore sta perdendo tempo. Con queste scatolette, con questi giochi e ho detto, questo sarà il problema del futuro. Fu la mia risposta
Allora lavoravano uno o due fisioterapisti, nel tempo ne hanno lavorato 400 500 e questo è importante, è importante dire professore, mi fa piacere perché con lei ho rivissuto questa esperienza professionale sul discorso di quando si fa un colloquio, si fa una diagnosi, c'è questa relazione empatica è importante con i genitori e che la colpevolizzazione dei genitori,
Io ho vissuto questo partendo dalla mamma frigorifero, lei se lo ricorda il professor Stupia, grandissimo rettore dell'Università, Gabriele d'Annunzio, sa benissimo di chi ha letto un famoso libro, il buco nero di Betlemme, quindi situazioni dove si dava si colpevolizzava
I genitori, in questo caso la madre di non aver creato quel rapporto valido empatico con proprio bambino. Me la propria bambina per cui ci si trovava in questa forma di isolamento, quindi colpevolizzazione dei genitori e professore Ari elencato un po'le varie cause, vaccinazioni e problemi alimentari e ne abbiamo sentito inutili.
Però voglio condividere con voi mi viene da ridere perché l'ultima negli ultimi anni è venuto fuori anche che era un problema di un rapporto sessuale dei genitori è molto frustrante. Non so che termine usato, beh no, quindi siamo passati a peggiorare la situazione. Ve lo dico proprio
Per cui noi abbiamo nell'ambito sanitario clinico, abbiamo sempre cercato di gestire quelli che erano i comportamenti problemi.
E pian piano attraverso la formazione che abbiamo fatto siamo in Abruzzo, si è posto una Ten una, diciamo un'attenzione particolare a quanto io, col mio ruolo da assessore, come ricordava benissimo il Presidente Verdecchia,
Nel da una delle mie prime delibere nel 19, fu proprio quello di riorganizzare la rete dell'assistenza, riorganizzare perché dare appropriatezza, stabilire quali sono i setting adeguati perché questi ragazzini questi bambini venivano curati, seguiti in setting non adeguati, si parlava del fisioterapista che poteva fare un discorso motorio, no, la logopedista non serve perché non parla non come concetto di comunicazione,
Venivano seguiti noi l'ambito Sanità, diciamo ex articolo 26, quindi, come in ritardi psicomotori, pian piano con setting appropriati, così come abbiamo costruito, e siamo una delle prime regioni, se non addirittura la prima, e lo dico con orgoglio che ha portato avanti questa delibera della riorganizzazione della della rete per la presa in carico del bambino autistico che va dall'ambulatoriale al centro diurno la degenza piena e così, se però, come dice il professore, c'è sempre questa percentuale che aumenta, per cui il nostro fabbisogno non fatto che rincorrere questi dati e non è mai sufficiente nella nostra regione. È qui presente il direttore amministrativo della ASL 0 1 dell'Aquila, che vi dice che noi abbiamo delle denunce da parte del tribunale perché ancora si prende in carico, quindi non fa in tempo ad aggiornare a produrre quelle procedure, costruire quelle procedure adatte che di nuovo si crea. Questa grande richiesta,
Per cui noi abbiamo aumentato posti come centri diurni, sedi come ambulatoriale, abbiamo aumentato il budget, se budget si può parlare in questo caso di milioni di euro e oggi, professore sentir dire ascoltare quello che lei ci ha presentato sinceramente a me personalmente, ma penso a tutti i presenti apre uno spiraglio importante, uno spiraglio di un percorso fondamentale per affrontare quello che è un problema grandissimo, perché il problema di una sintesi di un bambino autistico di un adulto artistico non è solo il problema del paziente ma l'ha presa in carico del paziente a livello multi sistemico, multifattoriale non solo da un punto di vista clinico, ma anche sociale scolastico. Si parlava dell'equilibrio di bilancio, è qui presente il rettore sa benissimo che la nostra regione, che è ancora in piano di rientro, perché questo equilibrio tende sempre a raggiungerlo,
E una delle regioni che porta avanti gli screening di screening che non sono in quelle che sono, diciamo, gli standard nazionali, l'ultimo e lo ringrazio perché con l'università, attraverso la convenzione, l'intesa che c'è con noi Regione c'è stato lo screening per i bambini e dell'asma. Voi sapete che cosa significa avere un figlio Cosma,
Attraverso questa indagine, attraverso una piccola puntura al tallone si riesce a capire se avrà o meno. Questa patologia è invalidante e dico solo invalida, ed è proprio a fine anno, primi di gennaio, fine 25, i primi di gennaio. 26 che abbiamo fatto una diagnosi di un bambino proveniente dalla Regione limitrofe. Il Molise è qui presente il Commissario del Molise
Abbiamo fatto questa diagnosi, l'abbiamo curato. Questa cura costa un farmaco 1000000. Ecco perché parliamo di equilibrio di bilancio. Se noi non avessimo fatto quel tipo di intervento, oggi avremmo un ragazzo con un danno irreversibile per la società, i costi. Tutti noi paghiamo 1 milione in più, un farmaco, un farmaco un.
Puntura. Cos'è magnifico e lo spiegherai benissimo. So che certe aumenta quello che un disavanzo, però io penso che non c'è paragone tra un aumento di un disavanzo di 1 milione, perché non sta nei LEA, perché non sta né Lega, perché dico questo? Dico questo a favore del messaggio che il professore questa mattina ci ha lanciato. Allora
Non solo le rispondo come donna, ma come professionista
Come amministratore, come in questo caso, nel mio ruolo istituzionale con una responsabilità grande, io condivido pienamente questo progetto, abbiamo sempre il problema che siamo in piano di rientro, per cui abbiamo dei confini molto rigide, qua ci vediamo noi, non ci possiamo estendere più di questo che viene stabilito però così come l'abbiamo fatto per altre situazioni.
Per altre patologie e per altre realtà, io penso che si può intraprendere questa mattina, per quanto riguarda l'Abruzzo, ci sono gli attori che decidono cominciando dal senatore Liris, cominciando dalla politica dal Rettore, il Rettore, che uno specializzato proprio in questo campo, quindi portare avanti un progetto chiamiamolo sperimentale vediamo che da quelle risposte perché professore, io ho fatto tante anamnesi nei bambini
Tantissime, penso ormai trent'anni e più di professione, anche di più.
E
E ho avuto sempre questo sospetto perché quelle discrepanze che lei diceva tra una regione e l'altro io li ho sempre visti le ho sempre capito, le ho sempre interpretato ha avuto anche delle mie ipotesi, se vuole le le le confronto volentieri con lei per oggi capire che c'è non un problema genetico ma un problema così come ha spiegato molto bene lei riguardo al neurosviluppo e capire qual è la causa.
Cari amici, io penso che questa è la strada giusta, grazie grazie, Assessore, capire qual è la strada giusta, ma mettere insieme in questa strada a farla seguire da tutti gli attori, quindi non solo gli attori medici, non solo la direttori delle istituzioni, anche gli attori che si occupano poi fondamentalmente dei numeri, e allora chi meglio del di Cristiano, Cannarsa che amministratore delegato di SOGEI
E farà finta di non aver sentito quello che abbiamo detto prima.
Ho sentito molto bene, intanto saluto il senatore Liris, lo ringrazio della dell'invito, tutti gli autorevolissimi ospiti, mi sento veramente in imbarazzo perché.
C'è tanta scienza,
Il professor Giorlandino c'ha fatto prima, un racconto che che fa pensare e far sicuramente mettere in secondo piano poi tutti gli aspetti più di tipo gestionali, finanziari, a cui prima si faceva riferimento, sulla sugli equilibri di bilancio
Sì.
Se infatti no, però, il tema che a me faceva riflettere sentendo proprio il professor Giorlandino e il suo riferimento al medico, è che il medico, visto da uno che insomma, gestisce uno dei sistemi di banche dati più imponenti d'Italia, il medico è una banca dati è una grandissima banca dati, è quello che diceva prima nel nel medico che una volta faceva queste correlazioni empiriche spesso
Tra dei fattori.
Di appunto, intensificazione di una frequenza che lui valutava strana perché dicevano come mai tutti quelli che hanno una malattia autoimmune hanno poi c'è questa incidenza più elevata, e questa mi fa pensare a come lì, invece, i nostri database
Possono diventare di grande supporto per il medico che a sua volta, un database
Ministero dell'Economia e delle Finanze, giusto per presentarmi, cioè il viceministro Leo nella oggi nel nel panel che aveva un purtroppo aveva un altro impegno e parlando è venuto in mente proprio
Da questa nostra conversazione, come potesse essere la la nostra vista sui dati a supporto oggi della dell'incontro, perché Sogei che fa giustizia di tutto il mondo della fiscalità il bilancio dello Stato.
Gest, tutte le anagrafi dell'anagrafe tributaria anagrafe della popolazione residente, l'anagrafe degli assistiti entriamo, cominciamo a entrare nella nel vivo perché gestisce anche la spesa sanitaria, non gestisce la spesa sanitaria, ma esercita un'attività di monitoraggio della spesa sanitaria che fa capo alla Ragioneria generale dello Stato. Quindi questo per far capire un po'i ruoli
Nell'ambito del monitoraggio della spesa sanitaria, che è una è un'attività che risale ormai ad alcuni decenni, è stata istituita a suo tempo la tessera sanitaria, tutti ricordate no, il, l'introduzione della unificazione del codice fiscale, che prima era separato con la tessera sanitaria che oggi è il codice fiscale e tessera sanitaria la tessera sanitaria è diventato un progetto straordinario, pochi sanno come poi questa evoluzione della tessera sanitaria ha arricchito questi database.
Grazie al fatto che nella nel circuito della spesa sanitaria entrano tutte le spese, le spese mediche, e in particolare delle ricette ovviamente elettroniche che poi sono diventate elettroniche prima non erano elettroniche e il fascicolo sanitario elettronico l'anagrafe appunto dal nazionale degli assistiti e saluto il il ministro che non non vedo più, ma ovviamente è un ambito che riguarda prettamente del Ministero della Salute e in maniera decisa
Amo.
Appunto a supporto del Ministero dell'economia e delle finanze proprio nell'attività di monitoraggio e la la ricetta elettronica, ad esempio, è diventato un asset fondamentale oggi noi Sogei riceviamo 1.000 ricette al secondo, tanto per darvi un'idea e tutte le ricette elettroniche che noi riceviamo da da da tutte le Regioni alcune Regioni hanno un collettore, ci inviano attraverso un unico indirizzo IP, magari adesso entrano nel dettaglio, ma non vi interessa, altri invece ci arrivano direttamente dai medici. Noi abbiamo 530.000 medici nel nostro
Circuito, diciamo, dei medici prescrittori, abbiamo tutte le farmacie, tutte le strutture specialistiche nel nostro database, quindi abbiamo una base dati incredibile.
Per rendere, diciamo anche un po'più in propositiva la mia partecipazione prima parlando col senatore Liris, essendo qui al Senato, tra l'altro, in una sala meravigliosa, e possiamo anche entrare in qualche proposta migliorativa.
Lancio e lanciavo prima l'idea e sapete che nella ricetta elettronica, ad esempio, c'è un codice di esenzione che per i malati di autismo e 0 4 4 2 9 9.
Questo codice di esempi e di esenzione sono sei numeri nella ricetta elettronica ne entrano solo tre, ne vengono messi solo 3, che è 0 4 4 0 4 4. È un codice che corrisponde al diciamo, alla famiglia più ampia delle psicosi.
Per cui toglie cancella, diciamo, dall'informazione della ricetta elettronica tutta una parte che è quella relativa, ad esempio, all'autismo, che invece il 2 9 9, che si aggiunge allo 0 4 4.
Una proposta che potremmo fare è quella di aggiungere alla ricetta elettronica anche gli altri tre Digit, le altre tre cifre per aumentare la conoscenza che quella ricerca elettronica si porta dietro e la conoscenza è quella che supporta lo scienziato, il medico, il ricercatore e e,
Tutta diciamo un po'questa
Grande famiglia, perché poi lo Stato in questo interviene a Bari a tanti livelli, no, a livello centrale,
Ministero, appunto della della salute a livello territoriale, perché, ad esempio, poi le ricadute a livello territoriale sono che le i Comuni e anche le Regioni a statuto ordinario devono gestire ad esempio il trasporto degli studenti disabili ne abbiamo una è un tema che affligge tantissimo, anche ovviamente a livello operativo gestionale, le le realtà locali e noi, come Ministero dell'economia e delle finanze, anche qui entriamo nel monitoraggio. Se verifichiamo che i livelli di servizio e i livelli di efficienza di queste prestazioni siano armonizzati tra le varie regioni, facciamo nell'ambito del federalismo fiscale i fabbisogni standard che poi diventeranno i famosi Lep i livelli essenziali delle prestazioni
Quindi capite che ci sono tanti livelli.
Di intervento e di monitoraggio, però, soffermandosi più puro sull'aspetto esso dell'analisi del dato come conoscenza al servizio della ricerca e della scienza e, a mio avviso, potrebbe essere molto utile introdurre nella ricetta elettronica e quindi lo lo sottopongo a questa a questa Assemblea proprio per rendere questa,
Idea una proposta che possa andare anche avanti nel agli effetti pratici noi ovviamente siamo a disposizione per definire tutti i requisiti da un punto di vista tecnico informatico, ma diciamo che è una banalità da un punto di vista tecnico, informatico e quindi questa è una è uno spunto di riflessione ma i dati che possiamo mettere a disposizione e noi li abbiamo questi dati,
Sono ad esempio la distribuzione territoriale del di queste patologie, non solo della della della di quella oggi in in discussione, la, le comorbilità, le comorbilità, sapete anche questo vedere le correlazioni tra una patologia e altre.
Vedere anche qual è l'andamento epidemiologico di questa anche nelle fasce di età, ad esempio, quindi analizzare anche l'incidenza, l'incidenza per sesso, ad esempio, si diceva prima che ha in questo caso c'è una una concentrazione particolare, quindi sicuramente quelle che sono le esperienze che per il medico normali appunto pure diciamo prima il medico è un database enorme, pazzesco,
Con gli altri database possono veramente diventare una risorsa straordinaria, quindi io volevo portare, oltre agli aspetti e poi sono aspetti che riguardano soprattutto il bilancio regionale.
Quindi qui ci sono vari assessori e quindi sapete bene, però è una cosa che ovviamente riguarda la fiscalità in generale dello Stato, ma soprattutto nel nostro caso prima si parlava del servizio sanitario nazionale, che è veramente un'eccellenza, e il fatto che vi sia poi un efficiente utilizzo di queste risorse è fondamentale anche in questo il tema dei dati l'analisi dei dati può essere fondamentale grazie,
Grazie, dottor Cannarsa, proseguendo questa questa strada che è stata.
è tracciata all'inizio di quest'incontro, ritorniamo sul fattore e ricerca e la ricerca da dove parte sicuramente dall'Università, quindi al Magnifico Rettore Liborio storpia la parola grazie.
Grazie innanzitutto permettetemi di ringraziare per il gentile invito, il senatore Liris dall'avvocato Verrocchio, sono molto contento di essere qua in questo prestigiosissimo tavolo, molto abruzzese, devo dire però questo mi permette di dirvi una cosa che.
L'assessore veri, che è sempre troppo modesta. Non ha detto tutto sulle cose che siamo riusciti a fare insieme in questi anni, ma vorrei ricordare tre passaggi. Primo, la Regione Abruzzo. C'è stato un momento che è stata la prima regione al mondo per numero di malattie sfrenate alla nascita, la prima al mondo, grazie ovviamente alla collaborazione con l'Assessore. Secondo, la Regione Abruzzo è stata la Regione che ha performato meglio durante la pandemia Covid, nel sequenziamento del genoma del virus. Terzo, il caso del bambino che diceva l'assessore, è vero, è pensate un po'perché ci porta a un tema importante. Il bambino era nato in Molise, ma ha partorito in Abruzzo. Noi avevamo un progetto pilota perché negli nei Lea, l'asma tuttora non è stata inserita, il bambino è stato fortunatissimo
La terapia, è vero, è costata più di 1000000 di euro, perché la ditta ci ha fatto lo sconto, perché altrimenti, ma è ovvio che la vita di un bambino, una terapia genica, quel bambino probabilmente era già morto perché aveva una Sma di tipo 1 molto grave e adesso sta bene e se voi vedete
Le immagini di come sgambetta, questi sono bambini con la SMA 1 che non camminano nel corso della loro vita, quindi 1 milione, secondo me vale la pena la vita di un bambino, non possiamo pensare che questi.
Detto questo, io sono stato molto agevolato nella mia presentazione dalla bellissima la Exor professor Giorlandino, veramente affascinante, siccome conoscevo la sua bibliografia, non vi parlerò di quello di cui hai parlato lui in modo tale amplio, un po'il campo, ma è sullo stesso tema e sullo stesso tema adesso devo vedere come riesco a mandare avanti perfetto e infatti parto dalla stessa diapositiva vedete che i numeri tornano,
Uno a 31 nella previsione negli Stati Uniti per il 2025, ma io ve la faccio rivedere per dirvi un'altra cosa molto interessante, sapete quali sono le altre due patologie che stanno mostrando un simile aumento esponenziale negli ultimi anni sono l'obesità e l'infertilità voi direte che c'entra vedete, abbiamo tre condizioni completamente diverse, autismo obesità,
E infertilità, ovviamente io sono qui per spiegarvi qual è il nesso, io sono un genetista, ma appartengo a quella che definisco la versione 2.0 dei genetisti, cioè gli EP genetisti, quelli che fino a 10 anni fa eravamo visti come gli eretici, perché dicevano una cosa che prima non si accettava adesso grazie a Dio,
è accettata dappertutto, quindi for fortunatamente non sono finito sul rogo che non è vero che i nostri geni, così come ce l'abbiamo alla nascita, ce li portiamo, appresso per tutta la vita ai nostri geni, possono cambiare perché i geni funzionano, quindi non è che stanno là come delle monadi a fare sempre la stessa cosa i nostri geni rispondono ai fattori,
Ambientali
Ricordo ancora anch'io perché lo voglio fare la madre di tutte le bufale, ciò il legame tra vaccini e autismo, perché lo dico perché il lavoro che questo ne ha parlato prima il professore e che è stato ritirato e l'autore è stato radiato era tra l'altro ce lo possiamo dire un lavoro mediocre che non capisco perché fosse sui 12 casi c'è una roba veramente le dico ora pensare che da questo lavoro mediocre, ritirato con un autore che è stato radiato dall'albo dei medici, abbia ispirato tutta una corrente di pensiero nel nostro Paese, non solo in altri. È agghiacciante, quindi è un altro punto importante. Dobbiamo sforzarci di più a fare divulgazione e a spiegare alle persone le cose bene, perché è chiaro che è facile fare il passa parola
Perché è nata la storia dei vaccini vaccini, prima non c'erano. Quando sono arrivati i vaccini, è arrivato l'autismo, ma ovviamente i sillogismi non si fanno così. I nostri antenati greci si starebbero rivoltando nelle tombe. Non funziona così, bisogna determinare i rapporti di causa effetto qua rapporta cosa affetto non c'è un'altra cosa da smentire e il concetto della base genetica. Questo è un articolo di alcuni anni fa, dice l'autismo è una forte componente genetica, si è vero, ma attenzione. Gli studi sui gemelli hanno dimostrato una concordanza del Dis bordeaux, il 70 90%, ma questo vuol dire un'altra cosa, cioè vuol dire che se voi avete due gemelli e uno dei due è autistico la possibilità che anche l'altro lo si è molto alta, ma poi, quando ci siamo messi un po'tutti a cercare i geni dell'autismo, abbiamo trovato ben poco e abbiamo trovato soprattutto ve l'ha, detto bene, il professor Giorlandino le cause delle forme di autismo sindromi con la sindrome di Martin Bell o altre patologie che sono una piccola parte. Quindi, se io ho una mutazione di un gene che si chiama e fare FM Erreuno o una sindrome che si chiama sindrome di Martin bello, dell'ex fragile e all'interno dei sintomi di questa sindrome c'è e neanche sempre l'autismo ma l'autismo essenziale, idiopatico, quello in cui il solo sintomo è quello
Non ha una componente genetica così forte guardato il mondo ci si è scornato, ma si trova quello che ha detto il professor Giannino. I dati sono quelli 20 30%, non di più e se proprio andiamo a forzare il sistema con il sequenziamento delle somme in cui dobbiamo anche vedere se tutto quello che troviamo nei fatti poi, è vero e comunque una crescita, tale di della prevalenza di una patologia non può avere una base genetica perché per un semplice motivo, quando una malattia riduce la fitness riproduttiva, ossia riduce la capacità dell'individuo di riprodursi e in questo caso è ovvio che c'è una riduzione della fitness riproduttiva, non perché siano sterili, ma ci sono problemi di rapporti sociali, quei geni dovrebbero andarsi a estinguere, quindi non è pensabile che aumentino, possono aumentare geni che aumentano la fitness riproduttiva, non quelli che la diminuiscono. Quindi pensare che sia solo genetica una cosa che sale così, ovviamente non ha senso. E allora
Che cos'è, ve l'ha già detto, in parte il professor Giorlandino, io lo so, lo espandono solo il concetto, cosa può spiegare questo aumento? Allora intanto noi diciamo che ormai è chiaro che genericamente l'autismo è un una concatenazione di cause genetiche sotto furono però di suscettibilità non tanto di determinismo cioè non ci sono dei geni che fanno diventare il bambino autistico ma dei geni che aumentano il rischio in determinate condizioni di un bambino di essere autistico. Cause biologiche, il dies metabolismo e il microbiota, per esempio, e poi l'ambiente. E qui l'ambiente, il vero punto, perché se c'è una cosa che è cambiata nella specie umana,
Molto più velocemente di quanto sia successo nella sua storia, che è di circa 100.000 anni, qualcuno dice 300.000 non c'erano, non lo so, ma facciamo 100.000.
Negli ultimi sessant'anni è cambiato l'ambiente negli ultimi sessant'anni, non negli ultimi 60.000 anni su 100.000,
E quindi, se noi abbiamo l'idea che una malattia derivi da un'interazione tra geni e all'ambiente, se l'ambiente cambia progressivamente è la malattia aumenta. È verosimile che il problema sia l'ambiente, visto che i geni, laddove si riduce la fitness riproduttiva, non possono causare un aumento della malattia e questo ci porta a un altro concetto. È in origine si è sempre pensato che quanto è più forte la componente genetica di una malattia, tanto meno forte è quella ambientale e viceversa di farò vedere un nuovo modello che in realtà smentisce anche questo. Ma ci arriviamo perché
Il concetto più importante di cui parla oggi è quello dell'Expo soma. Cosa era sposato, ma nel momento in cui noi siamo passati alle scienze omiche ci siamo resi conto di una cosa importante. Vedete che siamo passati dalla genetica alla genomica e proteomica metabolomica che noi dobbiamo vedere, le funzioni del corpo umano nell'insieme come una squadra. Immaginiamo di guardare una partita di calcio se io guardo a cosa fa un giocatore e decido di come è stato il risultato della partita in base a come ha giocato quel giocatore. Io potrei avere una squadra che ha vinto quattro a zero, ma un giocatore ho giocato malissimo, ma in realtà io non ho visto l'insieme allora all'insieme. Cos'è l'insieme, l'Expo soma e il fatto che tutti noi tutti indistinta
Mentre quotidianamente siamo esposti a fattori ambientali di tutti i tipi fattori ambientali, con quello che c'è nel nell'acqua che beviamo nell'aria che respiriamo, nel cibo che mangiamo, della nostra attività fisica, è stato detto prima giustamente il professor Giorlandino è una cosa che dicono poco. Io mi complimento per averla citata. I cosmetici, lo sapete perché i cosmetici, perché in questi sessant'anni quello che è stato immesso nell'ambiente prevalentemente sono sostanze che sono, per dirla chiaramente, soprattutto nelle plastiche, ma non solo, che si chiamano interferenti endocrini, interferenti endocrini sono sostanze micidiali e sono loro che hanno causato l'aumento dell'infertilità nella specie umana noci, distingueremo perché ormai in quasi tutto il mondo il tasso di riproduzione delle coppie è inferiore a 2. Se voi avete una coppia perché ci sia il tasso di sostituzione, do devono fare almeno due figli, perché quando poi i genitori moriranno due figli, noi siamo grosso modo in Italia uno e due, quindi, ovviamente diminuiremo sempre di più,
Interferenti endocrini mimano gli estrogeni quindi aumentano i tumori della mammella.
E della prostata che sono i due tumori più frequenti nella specie umana, voi direte alla mammella nella donna, no alla mammella è diventato il primo tumore sommando uomini e donne, per quanto è frequente, questo è un dato da quando abbiamo le plastiche in giro i tumori della mammella sono aumentati in maniera drammatica, aumentano l'infertilità e aumentano l'obesità, aumentano per caso anche l'autismo andiamolo a vedere,
Che cosa fa l'Expo soma? Allora un concetto importante che buona parte delle fattori ambientali. Alcune andiamo incontro a un effettua epigenetico e torna a quello che dicevo prima. Cos'è l'epigenetica? Queste sostanze cambiano l'attività dei geni, per cui io non nasce con un certo corredo genetico, ma queste sostanze vanno a modificare l'attività e quindi fanno funzionare male i geni. Se un gene funziona male e come se ci fosse una mutazione lì, la mutazione non c'è e noi per decenni non li vedevamo, cioè quando le tecniche di studio erano solo cercare la sequenza di basi del Dna. Noi non trovavamo le mutazioni come ne abbiano trovate alla fine poche nell'autismo, perché in realtà quei geni non funzionavano per altri motivi. Se io ho una lampadina, la lampadina può non funzionare perché è fulminata, ma magari è rotto l'interruttore
E allora io ho una lampadina spenta che però funzionerebbe perfettamente, ma si è rotto l'interruttore la lampadina non funziona più, allora dobbiamo andare a guardare questi interruttori e dobbiamo intanto cercare di classificare le sposò, ama perché non possiamo prendere tutto tutto tutto per lavorarci, dobbiamo classificare sposò ma si classifica in quattro grandi categorie,
Primo, lo stile di vita lo vede a sinistra in azzurro lo stile di vita, e ha anche detto l'Expo somma personale, cioè sono le mie scelte di vita se io fumo cosa mangio, se faccio attività fisica sono quelle in cui io ho il libero arbitrio o il libero arbitrio in uno su quattro quando si dice la colpevolizzazione del paziente che è un'altra cosa che deve finire.
È soltanto una parte su quattro di Expo somma che è colpa nostra perché le altre non ci possiamo fare niente, quindi, quando si dice se ti vengono le malattie cardiovascolari e perché hai vissuto da schifo e mangiato, hai fumato e bevuto sì, quello aumenta il rischio, ma è una parte. Perché poi guardate, esiste l'ecosistema, l'ecosistema è semplicemente l'ambiente in cui viviamo, quindi l'inquinamento, le plastiche, che ormai sono una forma di inquinamento importante. Poi c'è in basso in blu le prese, le sostanze fisiche e chimiche presenti nell'ambiente, che sono chiaramente aumentate in maniera drammatica, dove sono nella plastica, Signori e nell'industria alimentare i conservanti nell'industria alimentare. Noi abbiamo delle sostanze chimiche che non esistevano in natura. Gli interferenti endocrini hanno delle formule chimiche che non esistono in natura, sono state sintetizzate dall'uomo, quindi il nostro organismo non le riconosce in 100.000 anni, non le ha mai viste e che cosa fanno i nostri geni di fronte a qualcosa che non hanno mai visto perdono il controllo si disgregano perché non sono abituati. L'evoluzione è durata 100.000 anni, poi di botto in sessant'anni. Trovano queste porcherie. Infine, ed è il tema più nuovo e più interessante, i fattori sociali, l'attività dei nostri geni può essere modificata dai fattori sociali, ossia dallo stress, dalla cultura, dai fattori socioeconomici. Voi sapete che si dice da anni che chi tiene più allenato il cervello invecchia meglio che i casi di Alzheimer sono più frequenti, laddove c'è poco impegno cerebrale che un modo per rallentare l'invecchiamento cerebrale è, per esempio, banalmente fare le parole crociate, se si è anche detto che i politici vivono meglio perché vengano allenato il cervello di più delle altre categorie, quindi siete una categoria che ovviamente è protetta. Ovviamente no,
Essere giornalisti come stanno messi male e i giornalisti tengono la testa impegnata tantissimo, assolutamente no, quindi anche i fattori socioeconomici, perché perché la nostra specie era abituata in 100.000 anni, a stare bella tranquilla, tranne quando succedevano due evenienze le carestie non c'era da mangiare e le guerre, per il resto la vita era pacifica, questi si spostavano, camminavamo, si accoppiavano, si riproducevano invece adesso cosa abbiamo, noi abbiamo lo stress cronico, cos'è lo stress cronico, certo, non abbiamo, abbiamo anche le guerre, non più tanto le carestie
Ma abbiamo uno stress cronico. Sapete qual è, per esempio, uno stress cronico il WhatsApp, quanti ne ricevete ogni giorno? Lo sapete che ogni volta che voi prendete il telefono e lo strisciata e avete una scarica di dopamina la dopamina è un ormone che vi fa stare bene per quello, anche quando il telefono non vi dice che è arrivato un messaggio muovere, è andato a cercare perché quel gesto di strisciare vi fa fare uno scatto di dopamina, dopodiché che succede è diventato i tossicodipendenti della dopamina, ma non tanto segreto, iniziati da due. Ma se mettete in mano questi aggeggi ai bambini, quelli diventano veramente tossicodipendenti da dopamina. Ricompensa il sistema della ricompensa, esattamente quindi il nostro e sposò, ma è cambiato. Negli ultimi 60 anni, quindi di botto c'è stata un'accelerazione e quindi non è più vero che l'ambiente e il genotipo se ne stanno ognuno per fatti suoi. È vero invece che ognuno di noi ha due componenti di rischio, una è quella con cui nasce l'assetto genetico ereditato dai genitori, e l'altra è quella che si determina nel corso della vita in base al suo stile di vita, che quindi può modificare i geni rispetto all'Asp, all'assetto con cui è nato,
Ecco che quindi tutti noi siamo esposti durante la vita a una serie di fattori, i quali cosa fanno cambiano l'espressione genica, cambiano il microambiente e soprattutto il microbiota. Voi sapete che il nostro microbiota è l'insieme dei batteri che abbiamo, non solo nell'intestino, lo abbiamo anche in bocca nella vagina, intanto che evita il microbiota fino a qualche anno fa nessuno, proprio se lo filava, dicevamo in realtà quello è un codice genetico più ampio del nostro codice genetico e i batteri che noi abbiamo nell'intestino, soprattutto determinano in maniera formidabile le nostre condizioni di salute. Il terzo punto è la neurotrasmissione. Se ne ha accennato già, però è ovvio che la neurotrasmissione è importante. Il funzionamento delle sinapsi, in una patologia come l'autismo, ovviamente è fondamentale
Allora, che cosa succede, succede che il neurosviluppo intanto parte addirittura e ve lo farò vedere non solo dalla gravidanza ma, per certi versi, anche prima che la coppia si riproduca, vi aiuterò, ma sicuramente questa neurosviluppo che parte quindi durante la gravidanza sapete che i primi giorni sono i primi i famosi primi 1.000 giorni no, quindi,
è la gravidanza più i primi due anni, sono fondamentali due, questo neurosviluppo e condizionato da cosa, dalle varianti genetiche con cui il bambino nasce e che aumentano o diminuiscono il suo rischio dalle modificazioni e Pig nomi che metabolomica dal sistema immunitario e qua ovviamente rientra il problema della madre, del delle malattie da autoanticorpi e dal microbioma intestinale, in cui ovviamente voi avete fattori protettivi e fattori di rischio. Ora il nostro microbiota è messo a rischio da che cosa dall'industria alimentare, perché le porcherie che mangiamo non si raccontano più e infatti non a caso, un'altra malattia che ha aumentato drammaticamente forse meno grave, ma è diffusissima, e il famoso colon irritabile perché la disbiosi ormai è comune in quello che mangiamo, quindi si altera assolutamente il nostro microbiota intestinale. E questo che cosa fa. Questo manda dei segnali che sono anche segnali di alterazione del metabolismo, per esempio del della triptofano e della serotonina che sono la sua autonomia neurotrasmettitore, è fondamentale. C'è una una possibilità di persone nelle mie insomma, per farla breve, perché non è importante entrare nei dettagli e poi non sono un neurologo alla fine il nostro cervello perché c'è quest'asse intestino cervello. Da un lato, il nostro intestino nel nostro secondo sistema nervoso, dall'altro quello che succede nell'intestino va dritto per dritto nel cervello e quindi va a modificare in qualche modo la la trasmissione sinaptica. Scusate, sono andato avanti, tant'è che non torna indietro. Vediamo un po'se questo ok tant'è che un altro degli approcci che si stanno studiando ci sono ancora pochi dati, però è un approccio innocuo, è quello di modificare le diete dei bambini. È chiaro che purtroppo, quando è neurosviluppo alterato, poi non è che lo fate. Tornare indietro, però ci può essere una allieva. Ah, ah,
Una un alleviare i sintomi e ci sono diversi lavori che dicono che, per esempio, se usate delle diete priva di glutine, apro una parentesi, la celiachia è un'altra patologia è aumentata moltissimo perché perché il glutine che c'è adesso non è quello di prima, cioè una volta cosa mangiava la gente, il pane e la pasta, mangiavamo quello, la dieta mediterranea era quella che che garantiva la seconda migliore aspettativa di vita al mondo dopo i giapponesi può ad essere che di botto adesso pane e pasta ci fanno male, si perché il glutine non è più quello di prima, è proprio una molecola diversa nelle farine e quindi la celiachia o l'intolleranza al glutine sono esplosi allora dieta senza glutine, dieta senza Casina, dieta chetogenica. Però attenzione, no, no, no, state a sentire quelli che vanno su su YouTube e vi dicono che, perché ognuno di noi ha un metabolismo particolare, non esiste la dieta. Questi sono dei lavori scientifici, delle sperimentazioni che dicono su un campione di bambini con problemi di neurosviluppo, se i sintomi sono attenuati, quindi non c'è la dieta perfetta per tutti diete antiossidanti diete ricche di prebiotici, solo per dire che questo è un altro campo in cui si lavora
E poi noi ormai andiamo a identificare sempre di più che la trasmissione sinaptica viene alterata da tutta una serie di cose che abbiamo nell'ambiente, i pesticidi, i metalli, cioè, purtroppo, il nostro ambiente è diventato drammaticamente inquinato ma ha inquinato per esempio le plastiche sapete che le microplastiche si ritrovano, passano di generazione in generazione, voi trovate le microplastiche nelle nelle placche carotide, se la plastica non andiamo a ridurre, non nel mio ateneo abbiamo fatto una cosa, abbiamo banalissima, abbiamo messo dei distributori d'acqua e diamo agli studenti delle borracce di metallo
Io ho fatto i conti, lo sapete quante bottiglie di plastica solo nel campus di Chieti, perché la mia università adesso chiede il Pescara non risparmiamo in media 5.000 bottiglie di plastica al giorno perché su quel campo sappiamo 10.000 studenti 5.000 al giorno, forse è anche un dato per difetto banalmente mettendo dei boccioni d'acqua regalandogli il no. È una cosa quasi a costo zero, quasi a costo zero, la Lav. È chiaro che poi ci sono interessi enormi. Chi di voi fa la spesa mettiamo che provo a fare quello che ho fatto io, a un certo punto rivogliono a combinare nel bottiglie di vetro benissimo una nota casa di acque minerali, la fa nelle bottiglie di vetro meraviglioso, dove ho trovato lo scaffale con le bottiglie di vetro lassù
Per cui voi dovete prendere lo scaffale, che è molto chiaramente, la cassa è molto più pesante, trovate in basso invece il la confezione di plastica che prendete col manico e ve la portate sono tutte strategie per cui con la cassa e messa lassù decorativa per dire se proprio vuoi il vetro se sei un atleta te lo vai a prendere ma sennò prenditi questo perché il vetro a loro costa di più chiaramente,
Per concludere, un ultimo punto, la trasmissione transgenerazionale. Questa è un'altra novità importante, cioè tutto questo che vi ho raccontato non è che colpisce il bambino che poi diventa autistico, come è stato detto, colpisce la madre, ma colpisce anche i genitori prima della riproduzione, ossia i meccanismi di trasmissione del dell'insulto ambientale. Sono la gravidanza, sicuramente ed è stato detto non mi ripeto, ma quando la coppia ancora non ha neanche fecondato il suo stile di vita, che cosa fa va ad accumulare dei cambiamenti funzionali dei geni dove né nel loro cellule e negli spermatozoi, per cui quel papà trasmette spermatozoi alterati geneticamente, la mamma trasferisce degli spermatozoi del del lago cellule alterate geneticamente, quindi, in realtà che succede intanto in gravidanza, ah, lo sappiamo, gli stress materni, che non sono soltanto le infezioni o il fatto che la mamma fumi, ma può essere anche il basso stato sociale. Gli eventi stressor, l'ansia e la depressione materne vanno a dare delle modificazioni epigenetiche nel Dna del bambino, che si trasformano in una in un aumentato rischio di una serie di patologie. E penso che siate tutti d'accordo che in questo momento lo stress durante la gravidanza è uno stress cronico, anche perché la donna inserita ovviamente giustamente nel mondo del lavoro, somma degli stress che precedentemente non aveva, ma c'è un altro dato importante, le plastiche, quando vanno in contatto con la donna in gravidanza, hanno un effetto obeso genico, cioè aumentano il rischio che il bambino nasca obeso ed è per quello che oggi abbiamo una quantità di bambini obesi impressionante. È stato calcolato che tra 35 anni più di metà della popolazione mondiale a 35 anni sarà obesa. Questo schianterà i nostri sistemi.
Sanitari, perché l'obesità è un fattore di rischio per tutte le malattie croniche non trasmissibili. Questo ci schianta. Non sarà tollerabile questo in un salotto al Rob tollerabile il dati dell'autismo, ma oltre all'obesità, le plastiche nella madre aumentano il rischio di non solo di autismo, ma anche di ADHD, di ansia e di depressione, di problemi nella memoria. Se non togliamo le plastiche di turno, noi distruggiamo le generazioni future e non possiamo dire poi che non lo sapevamo
Infine, solo per ricordare che?
Questo colpisce anche il maschio, non è solo la donna, anche il maschio trasmette anche lo stress del maschio, in qualche modo rimane nei suoi spermatozoi e poi può dar luogo a una prole con problemi cognitivi, emozionali e comportamentali, quindi i fattori ambientali non vanno a colpire solo durante la gravidanza possono colpire,
E le persone, addirittura fin da bambini, poi crescendo, rimangono né nei gameti di questi individui che danno luogo a una gravidanza che già è partita con un vulnus e che quindi aumenta, come vediamo dai dati epidemiologici il il rischio di di un bambino con disturbo dello spettro autistico. Quindi, cosa dobbiamo fare? Sicuramente la prevenzione, che è stata descritta tante cose, ma la prima, l'ottica One Health. Dobbiamo salvare il pianeta, dobbiamo intervenire per riportare indietro le lancette di questo orologio impazzito che ci danno un pianeta che, soprattutto dal punto di vista alimentare, ha cambiato tutto quello che eravamo abituati a fare fino a quando fino al 1960, me lo ricordo bene perché l'anno in cui sono nato, perché perché chi di voi diversamente giovane con me chi si ricorda la pubblicità del Moplen fu proprio in quegli anni che arrivò la plastica per uso commerciale, sembrava una cosa meravigliosa, si tiravano i piatti di plastica a terra e non si rompevano e 1.000 cocci, purtroppo dal 1960 la plastica ci ha portato a questo. Vi ringrazio.
Grazie grazie professore
Oggi abbiamo imparato qualcosa in più, devo dire che sia il professor Giorlandino, il professor storpia ci hanno dato della degli input che sono.
Non sono molto interessanti, ma tecnicamente, per una come me lo diciamo prima con Massimo noi abbiamo studiato giurisprudenza, insomma voglio dire tecnicamente, insomma.
Siamo rimasti senza parole un po'di ansia ci dovrebbe essere invece devo dire che come ha fatto anche durante le mie gravidanze e il professor Giorlandino e poi i suoi assistenti, in cui io andavo con le peggiori cose, le peggiori idee, insomma e lui mi guardava un po'pietose dicevo non si preoccupi andrà tutto bene.
Oggi ha fatto la stessa cosa, perché quello che ci ha dato che ci avete dato è una parola che per chi, come noi, non è un medico, è la parola speranza quando si parla di malattie genetiche, di bambini, di bambini che poi diventano adulti quando si parla di genitori e,
I genitori pensano al dopo.
Pensano quando non ci saranno più.
E quindi, quando si parla di queste problematiche, l'ansia è tripla, perché per noi che siamo genitori allora quello che ci avete dato oggi non è solo una strada.
È una strada di prevenzione
Ci avete dato la speranza per chi, come noi, non è un medico e questo è già per noi tantissimo, io chiedo al professor Giorlandino una parola, una parola chiave per chiudere questo questo.
Evento di questa mattina e poi ad un altro medico, che però è prestato alla politica, chiedo di dare una risposta proprio pratica.
Allora la parola che io posso dire per tranquillizzare i politici e gli amministrativi e che questa prevenzione, che sembrerebbe importante perché le malattie autoimmuni sono una delle cause che abbiamo accertato, presenti Lutero che colpiscono il bambino per tutti i fattori.
Che il Magnifico Rettore, professor stupirci, ha spiegato anche per quello certamente nelle donne è salita per quella lotta immunità chiaramente.
Costa poco.
Ecco perché.
E fare dei test che stabiliscono nelle donne, se ci sono questi anticorpi non costa molto e la terapia per poter prevenire quella forma di autismo legata al deficit cerebrale dei folati, anche quella poi non è carissima, voglio dire si possano utilizzare questi questo calcio Folli nato, non abbiamo Helleu cover in e che deve essere prescritto perché in gravidanza,
No, non si utilizza, sono dosi più importanti, però, insomma, è sempre acido folico, quindi la parola posso dire e non sappiamo quanti ne salviamo noi è sembrava voler, né sappiamo se salviamo molti, però certamente l'incidenza del della malattia autoimmunitaria legata alla presenza di questi anticorpi contro il recettore folato contro questa porticina non è così estesa insomma, noi abbiamo trovato a circa l'1 il 2% delle donne in gravidanza che hanno questo tipo di problematica e quindi possono danneggiare il bambino.
Non completamente non si tratta di un blocco totale della porticina, ma l'anticorpo rallenta a volte anche riduce drasticamente il l'ingresso del nella cerfoglio determinato da una serie di patologie del neurosviluppo, anche molto leggere come possono esse disturbi insomma ne vede più più moderati no,
Per cui è facile agire, è facile riconoscerli, insomma, la ricerca di anticorpi, ed è facile, comunque aiutarli, prevenirli.
Non sappiamo quanti ne salveremo, perché qui si tratta di una terapia primaria, non sappiamo, non abbiamo i numeri, però tutti quelli che hanno questa problematica sicuramente cieli cioè di Salviamo, cioè li aiutiamo Eli, eliminiamo il fattore di rischio di tipo auto anticorpale, queste per tranquillizzare,
Ilaria,
Grazie davvero allora.
Dottor Cannarsa costa poco ha detto, costa poco, qualcuno, cioè lei adesso torna quando incontrerà il ministro dice, ma come è andata è andata benissimo costa poco.
Questa è la
Il senatore Liris alza in piedi per dire, grazie a tutti quanti voi, il commento che sono mancato un momento, un momento un po'lungo, era.
Per un incontro con la struttura di Musumeci che, a largo Chigi mi aspettavano per un problema sempre relativo a emergenze, in questo caso era il numero unico delle emergenze Abruzzo c'erano incontro,
Che per forza, dovevo presenziare almeno avviare, però pensavo appunto agli interventi che stanno succedendo e sapevo anche gran parte del contenuto, perché questo incontro, questo convegno è stato preparato ed è il ringraziamento.
Che faccio a voi sapere che quella percentuale dell'1 2% non è una percentuale bassa
Su numeri alti come quelli, magari noi penseremo che sia giusto che fossero di più parti in Italia, però su grosse percentuali, un uno e mezzo 2%, e per andando a commisurare questo con i folati con.
L'ingestione o comunque l'immissione in circolo di folati che stiamo parlando di veramente inezie in termini di spesa rispetto a quello che invece può accadere assolutamente un qualcosa di avveniristico e credo che abbiamo dato un contributo importante alla nazione, alla scienza, un percorso che è quello che dovrebbe fare un legislatore. Ecco perché io sono contenta perché io credevo di dover fare questo tutti i giorni, quando sono venuto qua, invece non è stato così tutti i giorni, quindi questo è uno di quei giorni di Antonietta e sono felicissimo perché se il legislatore apprende questo tipo di emozioni e chiaramente da un
Da un posto privilegiato e lo corrobora di dati.
E magari lo lo fa diventare proposta emendativa legislativa, se non della manovra che la manovra è una manovra qua, ma è andato via il responsabile della comunicazione del ministro Schillaci, ma che era presente, a cui faremo avere una proposta e facendo capire quanto sia assolutamente,
è poco impattante per la nazione, ma io penso anche guardo
Nicoletta Verì diceva se in salute, perché non ho saltato Marena Rossi per quello che fa quotidianamente al mio fianco, se noi, anche nell'ambito regionale, dottor Cannarsa, mi suggeriva di farlo anche in Senato il discorso della plastica, che noi non abbiamo mai abbastanza attenzionato, facessimo chiaramente anche contro tutto e contro tutti perché è una una politica che chiaramente,
E tu l'hai fatto nell'ambito dell'Ateneo qualcosa ci sono interessi economici dei distributori automatici rispetto ai bar rispetto ai fornitori, però quanto in termini di impatto guardano, Nicoletta Nicoletta ha fatto quello che dovevo ottemperato alle tue indicazioni, tu sai che lo faccio spesso se sappiamo e oggi anche numericamente quale sia l'impatto,
Del della microplastica in circolo e quanto addirittura viene trasmessa questo alcol inimmaginabile anche per un medico, magari da un po'non fa il medico inimmaginabile anche la trasmissione fetale, poi per quanto riguarda le microplastiche e quindi tutto quello che può accadere successivamente bene sono nozioni che possono diventare consapevolezza coscienza ma anche poi capacità da parte nostra come istituzioni di fare.
Tesoro e trasformare tutto ciò in proposte in percorsi emendativi, legislativi e amministrativi che possono fare la differenza in termini di qualità di vita dell'attuale generazione, ma anche di quelle prossime di quelle che ci attendono. Ecco perché oggi, cara Maria Antonietta, stiamo scrivendo pagine importanti di scienza eque e di coscienza, ed è questo
è l'inizio che ho fatto del convegno di, che ha dato come saluto era sulla scienza e sulla coscienza, oggi siamo tutti maggiormente coscienti e consapevoli di quello che può accadere.
E soprattutto di quello che possiamo, con le scoperte scientifiche e tecnologiche, arrivare a fornire in termini di servizio sanitario nazionale alla nostra popolazione, ecco perché è una vittoria di tutti, delle istituzioni, della sanità e anche di e anche una fascia di persone e di di bambini e di bambine evidentemente che magari con quella porticina avrebbero potuto avere una soluzione che oggi magari è percorribile ieri no,
Magari non abbiamo risolto tutto lo spettro autistico, ma una parte importante sì, grazie a tutti. Grazie grazie al senatore leghista, grazie a tutti noi, magari siamo anche noi operatori della comunicazione, a dover fare la nostra parte in quello che è stato l'ha detto, l'assessore, un multi sistema e in questo molti sistema ognuno di noi farà la propria parte perché
La porta della scienza sia sempre non aperta, ma spalancata grazie.

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