Saluti istituzionali: Orazio Abbamonte (Presidente Istituto italiano per gli studi storici), Benedetta Craveri (Presidente Fondazione Biblioteca Benedetto Croce), Elisabetta Vaccarella (Vicepresidente Consiglio regionale della Puglia).



Testimonianza Alessandro Laterza, Amministratore delegato Editori Laterza.



Relazione Paolo D’Angelo (Università Roma Tre).



Conclusioni Antonella Pompilio, Archivio di Stato di Bari.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del "Carteggio di Benedetto Croce e Franco Laterza" voll. I-II, 1943 – 1952", registrato a Napoli giovedì 1 ottobre …

2026 alle 16:34.



Sono intervenuti: Orazio Abbamonte (presidente Istituto Italiano per gli Studi Storici), Benedetta Craveri (presidente Fondazione Biblioteca Benedetto Croce), Elisabetta Vaccarella (presidente Consiglio regionale della Puglia), Domenica Gattulli (segretaria Generale del Consiglio regionale della Puglia), Alessandro Laterza (amministratore Delegato casa editrice Laterza), Paolo D'Angelo (università Roma Tre), Antonella Pompilio (archivio di Stato di Bari), Marta Herling (segretario generale dell'Istituto Italiano di Studi Storici di Napoli).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 43 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci