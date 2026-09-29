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Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "L'attività politica dell'on. prof. Saverio D'Amelio" che si è tenuta a Roma martedì 29 settembre 2026 alle ore 14:00.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cultura.
La registrazione video della conferenza stampa dura 2 ore e 50 minuti.
Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
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