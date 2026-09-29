29 SET 2026
stampa

L'attività politica dell'on. prof. Saverio D'Amelio

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 14:00 Durata: 2 ore 50 min
A cura di Francesca Rosini
Player
Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "L'attività politica dell'on. prof. Saverio D'Amelio" che si è tenuta a Roma martedì 29 settembre 2026 alle ore 14:00.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Cultura.

La registrazione video della conferenza stampa dura 2 ore e 50 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.
leggi tutto riduci
più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate