Intelligenza artificiale: dalla tecnica ai diritti

Saluti istituzionali: Helle Krunke (Presidente della International Association of Constitutional Law).



Intervengono: Carla Masi (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Università degli Studi di Napoli Federico II), Carlo Sansone (Coordinatore del master Human Centred Artificial Intelligence), Fabio Villone (Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione), Francesco Loreto (Coordinatore dell’Italian National Ph.D.



Program in Artificial Intelligence - Area di specializzazione Agrifood e Ambiente).



Chair Francisco Balaguer Callejon (Professor of …

Constitutional Law University of Granada).



Keynote speaker Christopher S.



Yoo (Professor of Law and Technology Co-Director, Penn Center on Media, Technology & Democracy University of Pennsylvania), Giovanna De Minico (Professoressa di Diritto costituzionale e pubblico Università degli Studi di Napoli Federico II), Marco Orofino (Professore di Diritto costituzionale e pubblico Università degli Studi di Milano Statale), Lucilla Gatt (Direttore del centro di ricerca di eccellenza Jean Monnet ReCEPL4STAI), Maria Francesca De Tullio (Ricercatrice di Diritto costituzionale e pubblico Università degli Studi di Napoli Federico II), Domenico Bruno (Ricercatore in Diritto costituzionale e pubblico Università degli Studi di Napoli Federico II), Emanuela Palomba (Dottoranda di ricerca Università degli Studi di Napoli Federico II), Michela Parente (Dottoranda di ricerca Accademia di Belle Arti di Napoli).



Saluti Sua Eminenza Cardinale Matteo Maria Zuppi.



Ore 15.00 II sessione - L'Europa costituzionale e i neurodiritti.



Chair Giovanni Amoroso (Presidente Corte Costituzionale).



Keynote speaker Roberto Andorno (Associate Professor (Privatdozent) of Bioethics and Biomedical Law, Faculty of Law).



Intervengono: Antonio D’Aloia (Professore di Diritto costituzionale e pubblico Università di Parma, University of Zurich, Switzerland), Federico Gustavo Pizzetti (Professore di Diritto costituzionale e pubblico Università degli Studi di Milano Statale), Umberto Ronga (Professore di Diritto costituzionale e pubblico Università di Napoli Federico II), Fulvia Abbondante (Professoressa di Diritto costituzionale e pubblico Università degli Studi di Napoli Federico II), Enrico Buono (Wissenschaftlicher Mitarbeiter Universität des Saarlandes), Stefano Marrone (Ricercatore di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni Università degli Studi di Napoli Federico II), Vincente P.



Grossi (Dottore di ricerca Università degli Studi di Napoli Federico II), Isabella de Vivo (Dottore di ricerca in Storie e Culture dell’Europa Università degli Studi di Roma Sapienza).



Conclusioni Massimo Villone (Professore emerito di Diritto costituzionale Università degli Studi di Napoli Federico II).

leggi tutto

riduci