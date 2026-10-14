Ne discutono: Edmondo Bruti Liberati, Antonella Meniconi, Andrea Orlando, Nello Rossi.
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume: "Processi, magistrati, ideologie. Sessant'anni di giustizia in Italia 1965-2025" di Riccardo Ferrante (Laterza, 2026)", registrato a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle 17:00.
Tra gli argomenti discussi: Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 7 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.