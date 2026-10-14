14 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del volume: "Processi, magistrati, ideologie. Sessant'anni di giustizia in Italia 1965-2025" di Riccardo Ferrante (Laterza, 2026)

DIBATTITO | - Roma - 17:00 Durata: 2 ore 7 min
A cura di Stefano Chiarelli
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Introduce: Franco Ippolito.

Ne discutono: Edmondo Bruti Liberati, Antonella Meniconi, Andrea Orlando, Nello Rossi.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume: "Processi, magistrati, ideologie. Sessant'anni di giustizia in Italia 1965-2025" di Riccardo Ferrante (Laterza, 2026)", registrato a Roma mercoledì 14 ottobre 2026 alle 17:00.

Tra gli argomenti discussi: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 2 ore e 7 minuti.

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Sì, l'ho visto.
Oh, se li diamo a distruggere, cestinare.
Davide Van De Sfroos.
E in banca.
Eh.
Ebbene, buonasera a tutti.
Ah, gli amici che sono qui nella sala della Fondazione Basso e a quelli che ci seguono on line, non solo indiretta, ma anche indifferente, anzi, a proposito ringrazio subito Radio Radicale che.
Provvederà poi a importare la registrazione di questa di questo pomeriggio, è a sua volta, ovviamente, diventa un canale, una fonte di riproduzione predichiamo questa sera il libro di Riccardo Ferrante che e storico del diritto e della giustizia, che prende in esame sessant'anni.
Parte dal 1965.
E chiude sostanzialmente col confronto referendario
Senza analizzare l'esito se non ed ho molto apprezzato nella mezza pagina finale, in cui direi con soddisfazione sottolinea il risultato referendario e annota che i sogni.
E in particolare quelli di Bettino Craxi e quelli di Silvio Berlusconi, come talvolta gli incubi, e qui è difficile capire se si tratta di un sogno, di un incubo, dipende dal soggetto, muoiono al risveglio, è il risveglio, è stato un se nuovo, sono dissipò,
Grido del popolo italiano che, per la terza volta a distanza di un ventennio di un decennio 2006 2016 2026, ha detto
Alle maggioranze.
Imparate dall'Assemblea costituente, come si scrive e si modifica una Costituzione, e poi ne riparliamo, e l'augurio che io mi faccio e che per qualche decennio e direi di più, qualche bel Tegna non se ne parli più, che è esattamente ciò che questo attuale Governo, questa maggioranza,
Hanno imparato, hanno imparato dopo questo scapaccione ultimo eh, però cercano scorciatoie, vedi la legge elettorale, che è un modo camuffato di realizzare ciò che verosimilmente il popolo italiano avrebbe rigettato in un referendum, cioè il.
Premierato
Ora il livello.
Delle persone che gentilmente hanno accettato il nostro invito a discutere questo libro è tale per competenza e autorevolezza che mi agevola molto il compito, perché mi riduce al minimo questa introduzione.
Che mi pare quasi doverosa per chi, tanto per dare qualcosa di inizio per chi ancora non ho letto il libro, ma io sono convinto che dopo questa discussione.
Tutti quanti leggerete libro.
Qui abbiamo, da un lato Oba.
Una storica di professione, così come Ferrante che Antonella Meniconi, uno storico di complemento come Edmondo Bruti Liberati che, voglio dire, già hanno le carte in regola.
Per discutere ampiamente e parlare di questo libro a questo a questi si aggiungono Andrea Orlando.
Che è stato ministro annota Ferrante, non per breve periodo, proposta di quella quadriennio e poi nei loro osti che.
Ha trascorso una vita da protagonista della giurisdizione e dell'associazionismo e da qualche tempo è uno dei più acuti, direi analisti come direttore di Questione giustizia.
Il sottotitolo del libro è sessant'anni di giustizia in Italia, ecco una storia della giustizia, dunque, ma Ferrante, chiarisce subito dalle prime pagine che in questo nostro Paese la storia della giustizia si intreccia strettamente con la storia del Paese.
E che anzi la storia del Paese, in larga parte storia del suo ordinamento giudiziario, dei suoi magistrati, delle ideologie che hanno conformato l'amministrazione della giustizia.
Dopo le fasi del congelamento costituzionale, quasi diciamo, il primo decennio e dopo quella del del disgelo.
Che ebbe il suo apice positivo nel decennio degli anni 70, questa storia si intreccia.
Anche in modo drammatico e talvolta tragico nella storia delle emergenze, quella terroristica, quella mafiosa, è quella politica alla fine.
Sino ad avere il suo acme nel sequestro della uccisione di Aldo Moro, che ha segnato.
Idealmente, un momento.
Non dico di chiusura, ma sicuramente di turbamento di sospensione, non solo soggettiva degli italiani ma anche, direi, politica, la cerca di Ferrante mette in evidenza, lo dice il suo stesso titolo.
Le ideologie della giurisdizione.
Cioè i profili ideologici della storia, della giustizia e della cultura giuridica, in particolare di quella elaborata nel mondo della magistratura, e qui c'è un utile precisazione che Ferrante ha fatto che io voglio ripetere a scanso di equivoci, che cos'è l'ideologia per come la intende Ferrante e non solo lui perché riprende il concetto da Norberto Bobbio,
E quel sistema radicato di convinzioni che si viene elaborando via via, nelle diverse fasi storiche, sul ruolo delle istituzioni, sull'articolarsi delle fonti normative in base a un determinato contesto generale, sociale, culturale, politico, economico, quindi non si tratta di.
Ideologia politica attesi.
Preconcetta visione finalistica di dove si va a parare.
Si tratta di prendere atto della realtà che ognuno di noi, qualsiasi professione lavoro faccia vive in un certo contesto è inevitabilmente risente del contesto in cui vive, cosa che diventa ideologia in senso positivo se è un insieme.
Sistematico e non occasionale di impressione.
Il sessantennio prende l'avvio.
Dal Congresso dell'Associazione magistrati di Gardone, del 65 che Ferrante ritiene dico Ferrante perché i, se non esplicita, si Ferrante, pensereste tutti che lo ritengo io, il che è ovvio e non li leggo io, ma lo ritiene pure uno storico, un passaggio fondamentale nella pratica attuazione della Costituzione non soltanto una tappa rilevante,
Nella storia della magistratura e dell'associazionismo, ma una vera e propria svolta per il Paese e non a caso.
La svolta è il titolo del primo capitolo del libro si parte da Gardone, dunque è la considerazione di Ferrante per Gardone, è tale che è stata emblemi Zatta nella copertina molti di voi.
Magari non se lo ricorderanno, ma gli atti di Gardone, editi dalla associazione magistrati del 65, sono questi e sopra, c'è esattamente la copertina che ha ripreso Ferrante, non per copiarla ma, credo, per rendere omaggio anche cromatico ai grafico ad un momento importante della storia d'Italia.
Come giustamente dice lui.
Da che cosa fu determinata quella svolta e perché è stata così incisiva nella vita culturale, istituzionale e politica del Paese?
Ecco, il primo tema del congresso era quello della giurisdizione e dell'indirizzo politico.
E la relazione generale fu affidata a Giuseppe Maranini, che era un liberale.
Ma non era un liberale e basta, era un liberale che aveva lavorato sulla Costituzione, che aveva un ruolo attivo nella vita culturale del Paese e che, all'inizio degli anni 60, organizzò un famoso convegno i cui atti presero il titolo di.
Magistrati o funzionari e vedete già che in questa opposizione, magistrati o funzionari c'era?
Tutta una rappresentazione.
Una rappresentazione di ciò che era stato e per la verità, di ciò che era ancora in quel momento il corpo dei magistrati era un corpo diffusionali, spesso di burocrati.
Lontanissime dalla idea di magistrato che era stata delineata nella Costituzione della Repubblica e per la verità, non fu l'ultimo motivo per il congelamento della Costituzione, almeno così ci hanno insegnato i vari zoo russo, Piero Calamandrei e via via tutti quanti, gli altri.
Quella.
Quel tema funzione giurisdizionale e indirizzo politico della Costituzione.
Fu l'oggetto di una mozione approvata per acclamazione all'unanimità ed era stata preparata da Magistratura democratica corrente, che peraltro era nato giusto un anno prima di Gardone, Magistratura indipendente e, terzo, potere Ballade.
A volte bastano poche righe per cambiare un panorama culturale e istituzionale.
Gardone, che è stata così incisiva, importante al punto che, sessant'anni dopo, sessantun anni dopo uno storico addirittura per omaggiare quel momento, riprende la copertina di quegli atti.
Beh, quella mozione che ha rivoluzionato la cultura giuridica e non solo.
è fatta di pochissime righe.
È stata come dita slabbrata per farne due paginette, ma andava tutto in una pagina e che cosa si afferma?
Che spetta al giudice in posizione di imparzialità e indipendenza, primo, applicare direttamente le norme della Costituzione, secondo, rinviare alla Corte costituzionale anche d'ufficio le leggi che non si prestino ad essere ricondotte nel momento interpretativo al dettato costituzionale, terzo, interpretare tutte le leggi in conformità ai principi contenuti nella Costituzione principi che rappresentano i nuovi principi fondamentali dell'ordinamento giuridico.
E da tutto, ma il tutto qui che significo Uga ampia relazione di Varanidi significo una serie di interventi.
Gli studiosi e parlamentari, la gran parte dei quali furono.
Oh sì, Express, di bandiera consonante a Maranini.
In particolare tutta la stampa dei giorni successivi, a cominciare.
A cominciare dalla nazione, la cito perché gli articoli sulla Nazione foto scritti da Paolo Barile, che era stato tra l'altro, uno dei presenti lì a Gardone e
Sottolinearono che.
Parlamentari provenienti da diverse matrici politiche e culturali consentivano, con queste affermazioni, che poi ho furono l'estratto della relazione Maranini e in particolare il liberale Aldo Bozzi e il socialista.
Lelio Basso.
Sul piano del contenuto, dunque, tre semplice nitidi affermazioni.
Evidenziavano il ruolo conservatore di tutto ciò che la giurisprudenza della Cassazione aveva fatto, diciamo in quel quasi quindicennio.
E rivelavano l'inconsistente, l'inconsistenza della differenza.
Come dire
Pregiudiziale tra norme precettive Nord programmatiche per di più precettive, alcune a efficacia differita in pratica ciò che veniva fuori era una.
Forte consonanza della vertice magistratuale con i vertici politici che in quel momento reggevano la Repubblica, questo per il primo aspetto, il secondo aspetto importante, la mozione numero 2 e la mozione sul giudizio di illegittimità che fu presentata da mangiatori democratica terzo potere e che ebbe in sede di approvazione la maggioranza,
Dei consensi, beh, qui devo.
Fare qualcosa che vi spetta come rappresentante della Fondazione Basso.
Perché un ruolo importante
In quel congresso lo ebbe proprio Lelio Basso.
Non fosse altro perché il suo intervento che ho qui.
E che ovviamente non leggerò Roma, farò due o tre riferimenti, fu interrotto ripetutamente download, bocciare ostile di una minoranza e, mentre la maggioranza applaudiva, incoraggiando l'oratore a proseguire da che cosa nasceva?
Normalmente i magistrati ieri più di quelli di oggi non erano, come dire, persone scalmanate che impedivano a qualcuno di parlare, però Bastio, dopo avere, con tutta la sua capacità oratoria concordato con.
Maranini sulla l'indirizzo costituzionale e polemizzato con l'unico parlamentare che aveva dissentito era Giovanni Leone, il quale riteneva che l'indirizzo costituzionale, anche quello espresso dalla Costituzione, può essere.
Prese in considerazione.
Solo attraverso la dichiarazione del legislatore nel momento dei gialloblù, posizione che era stata rigettata da tutti quanti gli atti ma Leone volge ribadirle quindi basso.
Tornava sul furto per dichiararsi d'accordo con Bianchi d'Espinosa, con badile, con Maranini, nel contratti con Aldo Bozzi per contrastare questa posizione, ma al di là della questione dell'indirizzo politico, lo abbiamo già visto eterni esce netto nella.
Mozione finale
Importante è il discorso di basso per quanto riguarda anche l'altro aspetto, quello del giudizio di legittimità.
Dice Basso, badate.
Noi dovremmo avere la divisione dei poteri.
Beh, fino ad oggi questo sistema non ha funzionato in luogo di avere queste distinzioni.
Che dovrebbero separare verticalmente l'1, dall'altro, a questi centri di potere, per arrivare ad un equilibrio si è creata una osmosi di vertice, si è creata quella che un sociologo americano Wright Mills ha chiamato l'élite del potere e che io definirei una vera e propria oligarchia della quale fanno parte i dirigenti del partito di maggioranza l'altissima burocrazia, gli alti gradi della magistratura e così via.
Ed è questa una piramide tipica di una concezione gerarchica propria del passato e il metodo per scalare la piramide e il metodo della cooptazione questo fu l'intervento più volte interrotto, ma alla fine portato a termine.
Tra gli applausi della maggioranza bene il la mozione.
Su questo punto.
Dice la Corte di Cassazione.
Rileva che tutto il sistema garantista e pluralista della Costituzione mirante ad evitare il pericolo di oligarchia che, inserendosi ai deportati dello Stato netturbino l'equilibrio, esclude che il potere giudiziario venga concentrato al vertice in un solo organo.
La Corte di Cassazione ha funzione di mero controllo di legittimità.
Esula dai compiti della Cassazione il governo dell'ordine giudiziario, che compete unicamente al Csm.
E voi capite che, avendo fatto quell'intervento che era stato interrotto e avendo poi alla fine l'assemblea ha approvato questa mozione, il ruolo che basso ed i consonanza prima con Maranini e di come dire oratore di punta della platea a sostegno di Bianchi d'Espinosa,
Nel secondo tema fecero di lui un elemento insieme di divisione, ma anche di costruzione di un modello nuovo di giudice.
Del resto, proprio basso e Maranini si erano già ritrovati qualche anno prima, ne ha 58 in Corte costituzionale nel processo costituzionale, perché sostennero di incostituzionalità della legge sul Consiglio superiore, per come era uscita dalle Camere incostituzionalità che fu dichiarata dalla Corte Cossu USA quindi già voglio dire è che avevo nostra da Federico Governatori eccezione proposta da Federico Governatori che forse qualcuno di voi ricorderà anche come primo direttore della rivista quale giustizia,
Ecco, questa è la storia di quel congresso che ha cambiato la cultura della magistratura.
Tutto ciò che è successo nei sessant'anni successivi, in un modo o nell'altro, prende origine da quella impostazione e c'è da dire lo faccio ben volentieri che gran merito di quella soluzione all'unanimità per il primo tema è a stragrande maggioranza, con un secondo te Eva fu di Adolfo Beria d'Argentine,
Che fu l'artefice.
Almeno dal punto di vista della presentazione delle mozioni di quel grande successo.
Io vorrei dire tante altre cose sul bel libro di Ferrante, però l'ho fatta già allunga giustificato in qualche maniera dal.
Che ha fatto che siamo nella sede della Fondazione Basso, che tutto sommato indegnamente, ma sono un erede di basso e quindi dovevo, come dire, rappresentarvi il ruolo che lui aveva svolto, io credo che questo libro interpelli,
I magistrati
In generale, la cultura giuridica, ma in particolare i magistrati e l'assaggio d'associazionismo dei magistrati.
Perché, ovviamente ognuno parla di ciò che ritiene, ma un tema che percorre tutta la ricerca di Ferrante e il cosiddetto populismo giudiziario.
Che ovviamente molto facilmente si può far risalire.
A ciò che è successo durante l'epoca di Mani pulite, questo rapporto diretto fra alcuni sostituti procuratori e la pubblica opinione.
Ma prima ancora Ferrante, non dimentica che il 16 dicembre 1969, quattro giorni, la piazza Fontana, la Rai Radiotelevisione italiana, per bocca di un ineffabile protagonista.
Sessant'anni della Rai, che si chiama Fulvio Besta, dichiarò al mondo intero che il colpevole, non l'indagato, l'imputato l'inizio, il colpevole della strage di Piazza Fontana, era, Pietro Valpreda.
Quale fu?
Proprio l'avvelenamento culturale che si produsse nel Paese.
Da questa proclamazione, indipendentemente dalla sorte poi del Di Pietro Valpreda, ma proprio nel rapporto con le istituzioni, e questo è il primo episodio.
Dopo ce n'è un altro che molti di voi non si aspetterebbero nemmeno Ferrante dedica.
Quasi 25 pagine.
Al processo 7 aprile.
Ed evidenzia come il pubblico ministero.
Peraltro magistrato, serio, rigoroso e preparato.
Non esitò a fare più di una conferenza stampa.
In senso colpevolista, per una sorta di unità, tutto il terrorismo, l'autonomia attorno a Negri e ai compagni di Deadly che la gran parte della stampa segui.
Amplificò in maniera assolutamente acritica, non solo dice da dire, per onestà di considerazione, che ci fu un intero partito politico che fece delle dichiarazioni.
Di Pietro Calogero, come dire il baluardo della propria impostazione, che poi il Partito Comunista italiano poi è seguito, quel che è seguito, ma il discorso che perché dicevo dovrebbe far riflettere i magistrati, perché il discorso sul populismo giudiziario, che nasce tanto tempo fa e che ormai è una deriva voglio dire,
Chi l'avrebbe mai detto che da Pietro Calogero dopo sessant'anni si sarebbe passati a Garlasco
E però?
I magistrati, questo problema se lo devono porre è una cosa reale che li riguarda direttamente, perché riguarda la credibilità della loro professione e della loro azione, e finisco leggendovi tre righe.
Di Ferrante.
Che dice verso la fine non essersi messi alla testa di una riforma della pubblica accusa.
In senso enti inquisitorio da parte di ANM, in particolare, rischia oggi concretamente di rivelarsi un errore da pagare a caro prezzo, ecco, io credo che noi discutiamo questo libro perché merita di essere.
Conosciuto e discusso, e però questa forte provocazione, questo pugno nello stomaco che Ferrante ga.
Alla magistratura merita di essere metabolizzato ed elaborato grazie e scusate se va fatta un po'lunga.
Adesso seguiamo secondo il l'ordine alfabetico, quindi Bruti, Liberati e il primo.
Poca luce della porta senza né con gli acquisti. Io ho pubblicato su la rivista magistralmente diretta da Nello Rossi Questione, Giustizia, un'ampia recensione, quindi mi posso limitare qui a scegliere alcuni alcuni spunti. Prendo proprio le mosse dalla copertina, perché anche lì i loro riferiva, per fortuna non c'è il martelletto, il Gavia e l'americano che nelle aule di giustizia del continente europeo non è mai entrato e che però nel bel film il signore delle formiche Amelio, senza forse consultarsi con il fratello che credo sia magistrato ha fatto entrare nelle aule di giustizia italiana, il martelletto non c'è mai entrata, segue alcuni spunti. Partiamo certamente da
Da Gardone, così come fa e Ferrante parte da Gardone, il primo punto, passaggio fondamentale per le ragioni che sappiamo e conclude, richiamando il dibattito attuale intorno alle questioni di giudiziali Gestion, giurista ocra sì e potere dei giudici.
Il rischio di governo dei giudici, tema risalenti, Édouard Lamber. In quel libro tanto citato e da nessuno mai Lecce, ovviamente, a cominciare dal sottotitolo e Ferrante, la propone in questi termini giudiziali zazione a favore dei giudici di merito per alcuni o dei giudici delle corti costituzionali per altri o a favore di entrambi e giurista Craxi, intendendo giudice Croazia. Sarebbero dunque due fenomeni comuni allo stadio attuale di sviluppo delle istituzioni nel mondo occidentale, dall'apertura di Gardone. A questo punto problematico e lo prendo con Luigi Ferrajoli e Luigi Ferrajoli, dell'uso alternativo del diritto, ma che nel 2018 pone in guardia contro il creazionismo giudiziario. Cito certamente i giudici in questi anni hanno visto ampliare enormemente dalla crescita della complessità e dell'Inter termina Tezza delle legislazioni e delle sue lacune e delle sue autonomia. La loro discrezionalità interpretativa, ma proprio per quest'ultima, per questo l'ultima cosa di cui si avverte il bisogno e di autorizzarli a creare nuovo diritto ecco il problema,
Che ci pone Luigi Ferrajoli, ecco, torniamo al nostro autore, la sovraesposizione della magistratura con compiti di supplenza viene sottolineata in in questo lavoro, come cito, connaturale tensioni di ordine costituzionale e li ripropone l'autore in tre fasi di emergenza l'emergenza terroristica, quella mafiosa e quelli a politico-partitica in realtà la
Questione della supplenza re e risalente anche rispetto a queste emergenze e infatti l'autore nel paragrafo titolato agli anni 70 intitolato il disgelo della Costituzione, la svolta di civiltà.
Cito se l'attuazione della Costituzione spetta in principio al legislatore, appare chiaro come questo compito fu assunto a partire dai suoi primi interventi, dalla stessa Consulta e poi anche dalla giurisprudenza di merito ecco, gli anni 70, lo sappiamo, sono gli anni di una straordinaria vivacità della società civile, di una nuova attenzione dell'opinione pubblica al funzionamento delle istituzioni e la stagione della serie di una serie di riforme legislative, è inutile qui stare ad elencare le ricordiamo tutti
E spesso e alcune di queste riforme sono state aperte con nuove interpretazioni a nuove prassi proposte dalla magistratura. Tra queste innovazioni, l'autore cita la elaborazione del concetto di danno biologico ecco, quella magistratura nel decennio precedente aveva negli anni 60 e aveva cominciato a contribuire al disgelo della Costituzione grazie al controllo di costituzionalità diffuso, e ora è impegnata ad attuare queste riforme. Attenzione e controllo di costituzionalità diffuso. La legge costituzionale numero 1 del 48 spesso viene dato per scontato. Tutti i giudici possono sollevare eccezioni, non lo era, non lo era e fu una mirabile intuizione dei costituenti. Fu approvata nelle ultime ore nell'ultimo giorno è scritto, è scritto tu della Costituente
Sarebbe stato naturale in una visione di magistratura e gerarchizzata che, al di là delle proclamazioni solenni della Costituzione, rimaneva affidato alla Corte costituzionale, alla corte di Cassazione sarebbe stato il gelo assoluto. La sentenza numero uno della Corte costituzionale esiste perché un numero rilevantissimo di pretori, in particolare della Toscana, secondo me c'era stato un passaparola, ma abbiamo dimenticato di chiedere ad Antonino Caponnetto che fu il primo a sollevare questa eccezione e poi c'erano anche tre eccezioni sollevate da una corte d'appello, naturalmente Milano, perché per il resto era sono Milano, per il resto erano pretore. Ebbene, abbiamo questo arco Luna, un meccanismo che i allora i giovani pretori e poi l'intera magistratura, dopo Gardone, riuscirà a mettere a mettere in campo, però questa evoluzione è tutt'altro, è tutt'altro che lineare e un lungo percorso ad ostacoli, perché arriviamo agli anni 80, la pretura, la Procura di Roma, porto delle nebbie, e qui ho trovato una citazione che vi ripropongo Costantino, Mortati nel suo manuale del 1976 in un manuale, quindi in un testo per definizione, obiettivo paludato accademico, scrive prassi che vede troppo spesso violato da numerosi titolari dell'organo procura. Il principio consacrato nell'articolo 112 dell'obbligatorietà dell'azione penale per effetto di fattori vari di pavidità
Di indifferentismo di compiacenza al potere pubblico, che si risolvono in connivenza con chi delinque Costantino, Mortati nel manuale del 1976, facciamo un salto, arriviamo agli anni 80, qui è un po'un amarcord e il dibattito di bordo di Mondoperaio.
Noi eravamo al Consiglio superiore, interventi di persone tuo vicino di banco al al Consiglio superiore, Tarello più Marconi, Frosini, i magistrati, Beria, d'Argentine, Cicala, senese, ecco e richiamato con grande attenzione questo dibattito, un dibattito di alto livello su separazione dei poteri, legislazione d'emergenza sul ruolo del giudiziario, ma e accanto a questo confronto intellettuale sulla rivista, l'autore stesso lo ricorda poche pagine prima vi era una linea ben delineata del Partito socialista, il craxismo, cito dall'autore nel frattempo si declina anche come cannoneggiamento quasi costante della magistratura del Csm, del ruolo della legislazione, dell'equilibrio dei poteri
Che il rock Pietro Craveri nel suo libro, la Repubblica dal 58 al 92, dice da questo momento con l'arresto, dopo l'arresto del banchiere Calvi, scende in campo direttamente Craxi e da questo momento cito Craveri la magistratura diviene bersaglio costante della polemica di di Craxi, le dibattiti intellettuale sulla rivista Mondoperaio e una linea politica un po'diversa.
Voglio solo richiamare perché, a differenza del moderatore, cercherò di essere più moderato.
Pd, almeno nei tempi.
Vorrei citare soltanto.
Le pagine dedicate a Giovanni Falcone pro. Quest'estate su diversi giornali si è sviluppata l'ennesima polemica. Qui occorre dire con molta chiarezza e io non cesso che si rende omaggio alla memoria di questo grande magistrato indicando innanzitutto la verità della storia, per esempio, che al Consiglio superiore non fu eletto, non per una mirabile congiura del mondo, ma perché i magistrati della corrente presso cui presenta preferirono con le preferenze che c'erano allora un magistrato di Cassazione, una libera scelta dei magistrati, così come si deve ricordare che la Superprocura nella versione originaria fu ostacolata da mol. La gran parte dei magistrati di allora, compreso Borsellino, si rende omaggio al grande. Tra l'altro, ricordo questo forse non so se tu te lo ricordi. Io ero molto amico di Giuliano Turone, Giuliano Turone, e si interseca le indagini sul rapimento di Sindona si intersecano con le prime indagini di Falcone Giuliano, mi telefonò, ho conosciuto, ci siamo sentiti per telefono con questo giovane siciliano guarda che secondo me sta toccando dei dei gangli ed è in pericolo. Forse non non so se ne parlammo e io ne parlai con senese che andò a parlare con Rognoni, ministro dell'Interno, per porre siamo nell'82 83, questo primo problema rendiamo omaggio a Falcone, facendo invece giustizia di tutti alle dicendo anche quello a cui non siamo d'accordo, magistrato del pubblico ministero avvocato della polizia, così ha scritto in uno dei suoi libri di divulgativi quello con l'intervista con master padovani. Non siamo d'accordo, non parlo di Mani pulite, perché altrimenti tradirei i propositi di moderazione che avevo che avevo fatto e invece concludo tornando al tema della giurista grazia o giudici Grazia la prende un po'alla lontana 28 maggio, 1788 federaliste numero 78 Alexander ambito,
Il giudiziario e senza paragoni, il più debole dei tre rami del potere, e non può insidiare con successo alcuno degli altri due.
Per questo ogni possibile precauzione deve essere adottata per difenderlo dagli attacchi degli altri rami del potere del pari attenzione. Sebbene l'oppressione di un individuo possa ore ed in futuro essere conseguenza delle decisioni di corti di giustizia, le libertà fondamentali del popolo non possono essere mai messi in This in pericolo da questa branca del potere. Intendo dire sin quando il giudiziario rimanga effettivamente separato dal legislativo e dell'esecutivo la citazione e classica dei weekend o detriti partner Power del 1.788, il più debole dei tre poteri e oggi la giurista grazia, ma le 2 cose stanno insieme, stanno insieme in realtà e forse ce lo dice proprio con attenzione. È quella citazione che facevo da Ferraioli i rischi che esistono. Ecco quando e dobbiamo anche andare un po'l'attualità quando, di fronte a decisioni europeo dei giudici italiani, nei tribunali, fino alla Cassazione, i nostri vertici governativi avevano rivendicato, non era la prima volta
Per il governo, Cito, e per il governo eletto il diritto a non essere impedito da giudici non eletti, un magistrato e giurista scomparso l'anno scorso Vladimiro Zagrebelsky sulla stampa erano proprio due mesi prima che mancasse, aveva era stato netto con poche parole il governo ha respinto ciò che da secoli in Europa è proprio dello Stato di diritto e della democrazia, Stato di diritto nel
Nella dizione anglosassone si usa Rule of Law è nota o me ne faccio. La citazione dotta che ho trovato la paternità dell'espressione viene attribuita ad Albert disse in in un trattato del 1.855, ma una citazione più recente, il grande giurista inglese Thomas Bing mai scrive un libretto divulgativo Derulo oblò e spiega come fanno gli inglesi con un qualche Yum, il principio nessuno è al di sopra della legge e tutti sono soggetti alla stessa legge amministrata delle stesse corti. Così, se maltratti un pinguino nello zoo di Londra, non puoi sfuggire all'indagine penale per il fatto che se l'arcivescovo di Canterbury, se conferisce uno della efficienza in cambio di denaro, non ti aiuterà il fatto che tu sia il primo ministro. Ma un secondo punto è altrettanto importante. Non c'è una legge speciale, una corte per gli arcivescovi, ai primi ministri, la stessa legge amministrata dalle stesse corpi si applica a loro come a chiunque altro rischi per la e di un creazionismo giudiziario, ma tutela dello stato di diritto e del rule of law. Mi sembra un argomento alquanto attuale.
La parola alla professoressa Antonella medico. Grazie, intanto ringrazia la Fondazione, insomma Nello Rossi anche di avermi invitato a presentare questo bel libro di Riccardo Ferrante. Io sono l'unica, qui dentro, quasi non del tutto e storica di professione e quindi più Sepe che sul rapporto tra politica e magistratura, sulla quale diciamo Edmondo ha già parlato. Mi concentrerò sulla parte del libro che riguarda i processi che più hanno interessato e ha attirato l'opinione pubblica e la discussione sul piano politico e giuridico. Quindi la categoria del processo politico, che è molto affrontata nel libro ed è molto rilevante per tutta la storia della giustizia, a partire dall'800 processo politico. Ovviamente intendo il processo contro gli anarchici di fine 800 contro gli antifascisti, il processo farsa per il delitto Matteotti fino ad arrivare al primo processo contro le Brigate rosse di Torino e, ma se ne potrebbero citare tanti. Insomma, non è una categorizzazione precisa. In qualche maniera dicevo partire anche dagli scritti di Luigi, Lacché e si costruisce cioè il processo nasce insieme anche alla nascita dell'opinione pubblica e quindi
Di fronte a processi di questa fatta, di così questa importanza e nasce anche un rapporto più stretto, è stato già detto tra giurisdizione, magistrati e opinione pubblica, quindi influenza della società del mondo che fino ad allora è un mondo chiuso, diciamo nelle camere di consiglio rispetto appunto a un'opinione pubblica chiaramente più borghese anche qui devo citare il mondo perché lui ha scritto questo bel libro Delitti in prima pagina del 1900 del 2022, insomma, su questi,
I temi qui Riccardo Ferrante compie una scelta giusta, lo dico per chi non ha letto il libro, cioè non fa un elenco dei processi celebri, come pure è stato fatto in onore della recente pubblicazione, che insomma è anche molto utile anche a scopi didattici però diciamo, non è forse lo scopo dello storico quello di elencare tutti i processi del 1900, ma centra il tema di quando questi processi hanno costituito quello che lui chiama un formante un cambiamento di paradigma per i magistrati, per la società in generale per il mondo, anche IRAP della giustizia, anche in rapporto alla politica e quindi questo è molto interessante.
In A e poi ogni di un processo e analizzato, seguendone gli atti, ma anche, appunto, seguendone questa funzione paradigmatica, anche se non è una parola che a me.
Piace tanto e sullo sfondo rema resta poi Iris la risposta dello Stato al tema delle emergenze, cioè all'emergenza terrorismo, a quella della mafia, quella della corruzione. No, e lì nel libro ci si interroga in qualche maniera se questo ring costa chiaramente, in condizioni drammatiche, insomma, che non tutti hanno vissuto in questa sala, ma molti invece hanno vissuto e si ricordano, è stata poi in qualche maniera anche uno strappo dal punto di vista dello stato del diritto. No, si riferisce Riccardo, alle leggi sull'emergenza, alla legge reale, alla legge, al decreto legge Cossiga che in cui si prevedeva la perquisizione di blocchi di edifici, è sempre Ferrante. Ricorda che lo stesso allora poi, presidente della Repubblica rivide, diciamo questo questa sua scelta, avvenuta appunto nel 1979, poi il libro si occupa anche dell'ideologia, è stato detto no, mi sembra, con una certa nostalgia, poi correggimi, se sbaglio, no, c'è una certa nostalgia di quella riflessione, così di alto livello su dove andava la giustizia, no CT di Bobbio, cd comunque un dibattito che italiani 70 all'inizio degli anni
90 avveniva su temi si sia scottanti della attualità, ma anche aveva proprio un respiro che poi si è perso, diciamo in qualche maniera e che ha condotto, diciamo anche a soluzioni rispetto appunto all'attacco che veniva compiuto contro contro lo Stato, mi sembra che insomma questo sia un tema quello della discussione tra giuristi operatori del diritto,
E persone diciamo professori, eccetera, che avveniva non solo, appunto Mondoperaio, ma tu ricostruisci, diciamo anche tante altre sedi di dibattito, insomma, tornando ai processi che vengono analizzati e da piazza Fontana, l'affare Moro al caso barbone Tobagi, che forse è meno noto, mi vorrei soffermare anch'io, come ha fatto il Presidente Ippolito sul processo 7 aprile, perché appunto non solo tu li dedichi molto spazio, ma è un tema molto rilevante sul passaggio a cosiddetto populismo giudiziario, ci aveva lavorato già, mi ricordo, nel 2013 Floriana Colao, nel suo libro sulla giustizia e politica e sono pagine molto, molto stimolante, perché da un lato c'è questo contrasto, che è già stato evidenziato
Tra Pietro Calogero, il giudice istruttore Giovanni Palombarini e in generale un contrasto che e sconfina nelle five e dell'associazionismo giudiziario, quindi anche nella magistratura democratica e dall'altro tu affronti il tema per me chiaramente come storica mi.
Mi interessa molto che il tema del processo della storia orale, della verità mediatica, no di quanto il rapporto tra il giudice e lo storico sia un rapporto importante, ma anche, diciamo, no, di i di carattere analogo, ma con tante differenze lo so che può sembrare una discussione un po'più accademica però a me quello mi ha proprio preso mia proprio interessato perché ci ho ritrovato,
Intanto dibattito che è stato compiuto, ma anche, diciamo, un dibattito, se vuoi sulla natura stessa dell'intervento del giudice o per prepararmi a questo intervento ho trovato, su Radio Radicale, un dibattito del 19 giugno del 91, in questa sede esatta in cui si presentava il libro di Carlo Ginzburg il giudice lo storico,
Un parterre, diciamo da rabbrividire perché c'era Stefano Rodotà e Luigi Ferrajoli, Adriano Prosperi e Carlo Ginzburg appunto, e Mario Sbriccoli, è proprio Mario Sbriccoli, parlava appunto che dicendo che los il giudice è uno storico con i ceppi uno storico che non può andare oltre la prova non può cimentarsi oltre, dicevo è un tema, un tòpos diceva sempre Sbriccoli Nord alle ascendenze nobili,
Già nel 39 Calamandrei argomentò questo tema, insomma della differenza, ma anche delle analogie, l'attenzione alle fonti, il metodo, i documenti, lo storico li mette in ordine la, ma lo storico, lo storico del contesto non è lo storico del fatto specifico diciamo che il più dello storico deve comprendere e, com'è ovvio, il giudice deve giudicare. E questa proprio questa dinamica, secondo Riccardo ma che riprende una una riflessione di Marcora, ma salta nel processo 7 aprile a questo è il punto a cui volevo arrivare salta perché il giudice vuole fare lo storico, ma non ha Pubblico ministero. Sì, scusami il magistrato allora vuole fare lo storico, ma non ne ha
Gli strumenti, e forse non è ovviamente questo è il suo, il suo, il suo campo, insomma, e quindi questa riflessione è molto, molto utile, secondo me utile non solo in via teorica cito ancora appunto Sbriccoli che parlava, diciamo, della logica dello storico su cui non mi trattengo neanch'io insomma non la voglio far lunga, però è interessante proprio questo tema della nozione del i che i giudici conclude Sbriccoli possono giudicare,
Molto meno degli storici, che è una cosa abbastanza interessante. Poi ho trovato anche molto interessanti le considerazioni metodologiche dell'autore sull'utilizzo delle fonti giudiziarie per lo storico, ma anche qui non mi voglio soffermare però è interessante anche comprendere come la verità processuale sia sempre una verità relativa e approssimativa, e però lui aggiunge un tassello, ovvero la verità mediatica, e lì c'è il passaggio alla nascita del populismo giudiziario perché finché appunto ci manteniamo sul piano accademico ha un senso, ma invece quello che poi comporta scendere, come i magistrati, come pubblici ministeri nell'agone pubblico, è un altro e un altro paio di maniche. Poi mi sono chiesta anche questo rapporto tra diritto tra giudici e storia. In realtà si può anche ribaltare, nel senso che
E il la storia fa anche dal giudice in modo dirimente in alcuni casi no, ci sono degli iscritti, resta e Zencovich, proprio su la giustizia internazionale, a questo processo di giuridica azione in qualche maniera della storia e una legge può essere emessa in modo legittimo ma essere profondamente sbagliate storicamente crudele.
Come appunto ci ha insegnato Raad Gluck e poi dopo di lui Vassalli come le leggi razziali, no, se si ritiene, secondo me, che il diritto non può essere ridotto a pura tecnica, ma debba rispondere alla fine un'istanza di giustizia, il ruolo della storia è molto importante come orizzonte di senso e in definitiva, un giudice come limi, cioè come giù giù dei finale dello stesso diritto. Insomma, a mio parere il libro di Ferrante, oltre a costituire, come è noto, insomma come è stato detto, un tassello significativo nella storia del diritto italiano, nelle sue diverse sfumature sviluppi ci apre anche una riflessione più ampia
Scriveva che va oltre le vicende nazionali, ma ci spinge a riflettere sulle recenti vicende della giustizia internazionale, su quanto il giudizio storico che si darà su quello che sta avvenendo sulla Corte penale internazionale sarà importante, e qui il confine tra diritto e storia, anche se noi lo vediamo in questo momento in atto appare sempre più da attraversare da percorrere.
Grazie.
Diversi Antonella.
è arrivato il momento di un altro punto di vista.
Che insieme politico e istituzionale, Andrea Orlando, grazie grazie per questo invito per questa occasione, per me è un errore.
E partecipare a una discussione di così alto livello su un testo che credo di grande importanza e anche i significativa suggestione è la domanda che mi sono posto leggendolo è questa par, vorrei partire da qui perché il libro,
Riconosce al passaggio di Gardone che vorrei ricordarlo tutti incidentalmente, è anche la prima occasione nella quale partecipano le magistrate donne nella storia dell'Associazione nazionale, magistrati perché erano entrate.
In ruolo soltanto tre anni prima, se non sbaglio.
E questo forse conta, diciamo anche nella evoluzione della giurisdizione, su diede un ruolo nell'ufficio stesse male.
Totem Zip.
Però la domanda che ci dobbiamo fare, secondo me, è che poi una non è una domanda secondo me oziosa, e se si poteva, anzi, si sarebbe potuto pensare a Gardone senza il quadro politico nel quale si colloca e se diciamo il suo messaggio si sarebbe potuto consolidare senza ciò che abbiamo avvenne è avvenuto negli anni successivi.
Cioè 65. Siamo dentro il centrosinistra organico, quindi un governo che ha all'interno una componente significativa, un pezzo della Democrazia Cristiana del Partito socialista, che ha esplicitamente si dà la missione della attuazione costituzionale con una resistenza significativa dentro allo stesso governo, perché Giovanni Leone rappresenta la corrente allora maggioritaria all'interno della Democrazia cristiana.
E quindi diciamo no, no, non ho un confronto dall'esito tutt'altro che scontato, l'esito è in larga parte, secondo me è anche conseguenza dei movimenti che nella società italiana si determinano perché.
Credo che sia giusto fare questa annotazione perché penso che uno dei limiti nel dibattito che ha accompagnato anche la storia della giurisdizione sia stato quello di pensare la storia della giurisdizione come una storia separate parallela rispetto alla storia del Paese.
E come se diciamo ci fosse una sorta di A.
E capacità di orientare gli eventi, a prescindere da ciò che avveniva dai rapporti sociali, dall'aspetto, dalla struttura economica del Paese stesso.
Quindi una sopravvalutazione, a mio avviso, del dibattito interno alla magistratura, che talvolta si è trasformata in una forma di auto referenza.
In questo senso credo sia importante ricordare.
Come quella ambizione al superamento della separatezza, che era una delle parole d'ordine di Gardone, si scontra poi con una prassi nella quale gli aspetti burocratici e Corpora tempi sono ancora significativamente forti e diventano tanto più forti quanto meno.
Si manifesta una qualche propulsione di carattere ideologico in questo senso.
Io vedo nel populismo penale.
La conseguenza di questa combinazione tra una separatezza che non è superata strutturalmente nella quotidianità, nell'attività del Consiglio superiore della magistratura.
Ah e una.
Rinuncia della politica ad ambizioni di grande trasformazione.
Cioè il populismo penale, noi non lo possiamo spiegare soltanto come un'ambizione.
Di supplenza della magistratura, la magistratura sicuramente si candida a svolgere spesso ruoli che non sono di pro, è avvenuto più volte nella storia, il tema è anche il fatto che questo atteggiamento ha incoraggiato da una risposta di carattere sociale.
La società elegge come riferimento magistrati e questi magistrati avvertono inevitabilmente il consenso che si manifesta attorno.
Ah è un limite degli uomini o è un problema del sistema, questo credo sia la domanda che ci potevamo fare, io credo che in larga parte sia anche la conseguenza del fatto che la magistratura ha pensato di godere di una legittimazione particolare.
Che non nasceva soltanto dai meriti che pure si era conquistata nei capitoli che la Riccardo richiama.
Ma anche dal fatto che, per la sua specifica conformazione, era stata parzialmente risparmiata da una crisi complessiva che aveva colpito le istituzioni, e cioè la magistratura, ha pensato che l'antipolitica riguardasse soltanto la politica.
È un pezzo della magistratura, ha pensato di interpretare quella domanda di antipolitica attraverso il ruolo della supplenza?
Questa cosa è stata pa particolarmente facilitata dalla.
Ah rinuncia a grandi obiettivi di trasformazione sociale da parte delle forze politiche, perché se la domanda che emerge dalla società di cambiamento non trova una risposta, stiamo parlando in un'epoca nella quale il fidanzamento e stavo parlando in fondo, dalla fine degli anni 70 fino ad arrivare agli anni 90 non tra,
Ora nella?
Proposta politica alternativa è significativamente differente e la candid e ciò che la politica offre semplicemente persone diverse di buon governo la domanda palingenetica, vorrei dire, viene interpretata da altri soggetti in questo senso diciamo la supplenza, incoraggiata da una domanda sociale che non trovano una risposta nella politica,
Il tema della trasformazione in senso radicale della società era un elemento che mantenevano equilibrio, oppure anche di conservazione radicale della società.
In questo senso diciamo il?
Il tema, secondo me, andrebbe molto indagato e andrebbe molto intrecciato, diciamo con appunto credo che poi, Riccardo fino dove consente l'oggetto del libro lo fa andrebbe intrecciato, è collegato anche al al modo in cui la politica cambia e cambiano, diciamo gli orizzonti entro i quali si colloca,
Io ho trovato diciamo così in questo senso
Una.
Faccio una riflessione a posteriori anche degli anni che abbiamo alle spalle, Riccardo lo dice nella fase finale del suo libro.
Ho trovato che, come dire, questa difesa del ruolo dell'indipendenza della magistratura spesso abbia coperto anche una difesa di carattere corporativo.
E questo aspetto in qualche modo abbia impedito.
La possibilità di processi di autoriforma se vogliamo prendere una,
Dicendo a noi molto vicina, colpisce il modo in cui non sia seguito nessun tipo di dibattito serio collegato alla società.
Dell'esito referendario la discussione è una discussione che, quando c'è stata è stata tutta interna alla magistratura.
Torna al tema del rischio del prodursi di una separatezza.
È chiaro che la possibilità di una riforma o di un'autoriforma anche perseguire la strada, diciamo indicata dai costituenti fortemente connessa alla possibilità di coinvolgere la società in questo tipo di discussione e capire quali sono le ricadute, quali sono gli effetti, quali possono essere, diciamo, i valori che sono in gioco,
Non è avvenuto sostanzialmente nulla di tutto questo non sta avvenendo nulla di nulla di tutto questo
Nella società italiana non si sta parlando di che cosa succede dopo la vittoria, dopo la vittoria del no, non è colpa solo della magistratura, chiaramente le forze politiche.
Le forze politiche, dopo Gardone, in qualche modo investirono corpi sociali più larghi di questo tipo di discussione.
Può essere una funzione importante del sindacato.
Ricordiamo che siamo in una fase, diciamo, di crescita, della partecipazione politica, della partecipazione politica attiva, parlo degli anni 60, mentre oggi siamo in una fase di forte recessione democratica, quindi questo sicuramente pesa però lo sforzo di aprire una discussione che sia comprensibile al Paese che coinvolga il Paese, onestamente io non la vedo e lo dico con molto rispetto alle persone che nel corso degli anni sono state protagoniste di questa.
Ricerca e questo io credo che costituisca rischia di costituire una specie di occasione perduta.
Ah, perché l'esito referendario rischia di costituire una sorta di santificazione dello status quo e, contemporaneamente, e contemporaneamente a?
Di dare argomenti a chi ritornerà alla carica sui limiti che oggettivamente ancora oggi caratterizzano il funzionamento della della giurisdizione.
Quindi non vorrei essere, volevo un po'animare la discussione, diciamo questo, spero di esserci riuscita, ma.
Ma credo che se c'era diciamo una domanda che rimane alla fine de del libro è come si può discutere della giurisdizione uscendo dalla giuria.
Quali sono gli strumenti attraverso i quali?
Si può provare a pensare di allargare la base democratica.
Della riflessione sulla sulla giurisdizione.
In questo.
Vedo una complicazione Edmondo citava, ha l'obbligo di l'articolo di Zagrebelsky che ricordo molto bene riguardo al tema della contrapposizione tra consenso e giurisdizione e evocava, diciamo, un parametro che noi abbiamo sempre usato, c'è la difesa della democrazia e dello stato di diritto, il problema è che questa discussione per la prima volta della storia da molto tempo almeno da diciamo da epoca,
Da epoca precostituzionale non si svolge tra parti che condividono lo stesso obiettivo richiamare lo stato di diritto per la resa di fronte alla destra attuale non parlo solo della Meloni e parlo di Peter Thiel, che vi interessa forse di più della Meloni, non è il richiamo a un universo condiviso,
E per la destra tecnologica americana, in questo momento lo stato di diritto è un problema, non è un parametro
E e questo naturalmente impone un supplemento di riflessione su come si riesce a dare un consenso popolare.
Ha una o un edificio che noi ritenevamo in qualche modo fosse
Di tutti e invece rischia di non esserlo più, nel senso che una parte della società incomincia a pensare.
Che
La Demax, la democrazia non è necessariamente l'ambito nel quale si tratta di vivere e questo e questo sentimento è un sentimento che ora avrebbe molte ragioni legate alle diseguaglianze, a al fallimento di alcune promesse che si sono che non si sono invece rate, ma,
Penso però che anche questo costituisca un.
Un terreno nuovo nel quale costruire un'elaborazione di una proposta politica, perché non è detto che la costituzione di uno Stato di diritto abbia la forza che ha avuto ha avuto in passato, ecco.
E questo, secondo me, è anche un tema che riguarda direttamente il funzionamento della giurisdizione e chi è chiamato a interpretare secondo quelle indicazioni che nel libro sono molto ben Express che hanno guidato, diciamo così, aggressivo veramente della costituzione nell'ambito della giurisdizione che hanno guidato più generazioni dei magistrati.
Grazie ad Andrea Orlando e mi consentirà, avendo io in premessa concluso leggendo tre righe.
Del libro di Ferrante, e cioè che non essersi messo alla testa di una riforma.
Da parte di ANM rischia oggi oggi, dopo il referendum, concretamente delibera su un errore da pagare a caro prezzo, credo di avere le carte in regola per associarmi alla critica provocazione e Orlando fa.
Alla magistratura, però, e Andrea mi permette.
Non è proprio facile per l'ANM, per la magistratura, che il giorno in cui esce ed esito elettorale la politica e la politica dell'opposizione se ne esca con una litania sulle primarie che, francamente, hanno fatto cogliere a molti di noi.
Con mano che forse non possiamo sperare molto e che dobbiamo fare da soli, ma non versano almeno al problema Franco che non potete fare da sé personalmente.
Ecco, questa è la cosa crea personalmente e credo di averlo dimostrato in tutta la mia vita, io credo fortemente nelle responsabilità della pulizia, ma forse ci sono dei momenti in cui un politico, come che fa bene a richiamarci a rompere ogni residuo di corporativismo e di autoreferenzialità ma,
The una identica critica.
Va fatta la politica, il rapporto, secondo me come amplificazione e uno a 10 no no.
Franco, no, ma questo sono totalmente d'accordo, il problema è che nell'analisi.
Noi abbiamo pensato di essere afflitti da mali diversi ed eravamo contagiati dallo stesso male, che è una crisi del sistema democratico, e ognuno pensava di legittimarsi, almeno una parte della politica incontra, contrapponendosi alla magistratura e una parte della della magistratura, contrapponendosi alla politica, io penso che solo una riflessione seria sulla crisi delle istituzioni della democrazia è una risposta comune a questa crisi è il modo di uscirne, perché,
Tutti gli errori della prima, non l'ultima cosa al mondo che voglia difendere la risposta che per me è stata sconsolante.
Del dopo referendum, quindi, non ho alcun non ha intenzione di fare la difesa d'ufficio della politica, anche perché poi?
La politica di per sé generalizzata europeo è un fautore dell'antipolitica, ma ma quello che penso, ma quello che penso è che quello che tu hai detto, cioè allora a un certo punto ci viene la tentazione di fare da soli, e il problema vero che non potete paradosso, cioè non non si può fare da sola, ho dato il ci unicamente per associa no, ma loro lo capisco, ma non si può fare da solo eh perché questa è stata una tentazione anche talvolta alla magistratura. Così questi anni ha avuto comprensibile, segua fu un osservatore della politica. Ecco anche comprensibile come tentazione il problema. Che fare da soli non è dato, perché la possibilità di risolvere le contraddizioni della giurisdizione sono, è tutt'uno bolle, con il tema della crisi della democrazia. Ecco
Grazie.
Nello Rossi, allora, l'occasione di fare una battuta su questa provocazione di Orlando è troppo ghiotta e io non la perdo, anche se naturalmente mi occuperò del libro di di Ferrante che poi è la stessa cosa, c'è ancora nel suo piccolo questione giustizia, c'è una specie di Controvento fisso che ha intitolato così come è stata vinta una battaglia persa ma ora nessuna miope esultanze corporativa che credo che cerca di fotografare due cose innanzitutto come è stata vinta una battaglia che tutti davano per persa,
Una cosa davvero straordinaria, che merita una riflessione profonda da parte della magistratura da parte della politica, quando è cominciata era davvero la sensazione di una replica del referendum sulla responsabilità civile, invece è stato tutt'altra cosa, e poi l'invito a.
Ah, non a punta, a non cedere a una esultanza corporativa perché i problemi sono tutti lì, quegli stessi che sono stati denunciati dalla Campania nella campagna referendaria, però bisogna appunto bisogna chiedersi in questo in questo momento che riflessione e sta facendo tutta la politica, oltre che la magistratura, la destra sembra non aver imparato niente, continua una martellante polemica contro la magistratura, a volte contraddittoria, con una furia anarcoide, esattamente come prima, nel senso che non si è mitigata e quindi abbiamo di fronte questo non l'ha. Detta italiana fa quest'quotidianamente con i suoi giornali e sono molte con tutti i suoi, con tutti i suoi strumenti, la sinistra a me pare molto succube, nella migliore delle ipotesi, dei media, e non vedo una, non vedo le sedi di riflessione, i vari partiti della sinistra hanno avviato, hanno stimolato un dibattito. Se non c'è, non c'è nessuna occasione, nessuna sede in cui questo sia avvenuto, la magistratura, io credo, può partecipare a questo. A questa riflessione in parte, cambiando atteggiamento rispetto al partito
In parte c'è stata la Flagellazione sulla questione etica, io sono convinto che la questione etica è nata da una crisi democratica dell'associazionismo, dei magistrati che ha nome e cognome ciascuno dei gruppi ha avuto che animavano l'associazione, ha avuto la sua deriva, il, l'apparato, il notabile con l'apparato soggetto, no, in qualche caso il soggetto clientelare che assorbe tutto un'oligarchia o un gruppo ristretto, come può essere accaduto, magari per area democratica per la giustizia, cioè ciascuno dei gruppi ha avuto una crisi profonde al suo interno e questa crisi, questa questione etica non si risolve. Secondo me,
Flagellando si autoflagellarsi mai indagando su che cosa ha minato la democrazia dell'associazionismo, che era la ricchezza che si è espressa in tante occasioni e che cosa può farla rivivere, perché il meglio che può fare la magistratura è contribuire con il suo associazionismo a questo dibattito, se quando però ci saranno delle sedi in cui svilupparlo, ci saranno degli interlocutori e non ci sarà solamente la trasmissione televisiva in cui viene invitato questo o quel procuratore che appunto riproduce un meccanismo secondo me assolutamente deleterio.
Ora.
Il libro di Ferrante ha questo pregio, a mio avviso, che ci aiuta a discutere e affrontare questi temi, ci aiuta in maniera molto seria, guardando dicendo delle cose, soprattutto nella fase, inizia quando, quando indica il suo metodo, mi pare particolarmente convincente il libro di Ferrante perché dice la magistratura non può essere rappresentata secondo unitario e predeterminato disegno strategico di matrice ideologica. Molto spesso la politica fa così Inter interpreta la ma la magistratura come portatevi, portatrice di un'ideologia unitaria, di una visione di sé, e invece queste rappresentazioni unitarie sbagliano, anche quando le propone la dottrina, giustamente giustamente critica Ferrante l'idea di un avanzato un po'da Guarnieri. No, un giudice Guardiano e il giudice che si intende guardiano
Angelo Panebianco ha parlato a proposito della magistratura. Secondo me è abbastanza superficialmente di una burocrazia guardiana addirittura paragonandola all'esercito in Turchia, altri, per esempio come Pizzorno, giudice, controllore della virtù. Ecco, queste visioni unitarie sono importanti, non vogliono, non vogliono i cari che abbiano, che colgono una parte di verità servono a indicare derive possibili rischi da evitare, ma non è, non non non sono visioni unitarie che la magistratura di se stessa. La magistratura equi coglie. Un dato, secondo me, con grande finezza Riccardo Ferrante, ha delle ideologie della giurisdizione e delle connesse ideologie, della legalità anche differenti, cioè, vede, si vede all'interno di un sistema di fonti vedi alla sua funzione istituzionale. Naturalmente sono anche ideologie differenti, sono anche sfumature differenti, non tutti le vedono allo stesso modo, ma non in senso politico forte. Ecco, da questo punto di vista credo che ci dobbiamo il libro di Ferrante fa una cosa importante. C'eravamo
Invita a fare una lettura dei fatti sub specie iuris, cioè dice attenzione quando noi parliamo di magistratura non possiamo fare come alcuni fanno, come spesso si fa, una storia tutta e solo politica che è largamente ingannevole, perché quando si fa una storia appunto della giurisdizione della magistratura, bisogna dare una grande attenzione all'analisi anche giuridica delle trasformazioni istituzionali e culturali che hanno investito le posizioni dei magistrati. Bisogna guardare delle trasformazioni giuridiche che hanno investito il processo, bisogna guardare le trasformazioni che hanno investito l'attività di interpretazione. È così che si coglie la realtà della magistratura, della sua evoluzione, delle sue trasformazioni, perché è una storia tutta e solo politica, è ingannevole
Mina la credibilità della magistratura, offre A offre il destro a pericolosi attacchi alla sua, alla sua indipendenza ora e questo nel libro Ferrante procede sempre così.
Una esposizione lungo tre assi, cioè la descrizione della normazione, le 3 grandi emergenze, il processo di implementate in campo del processo penale accusatorio, il cantiere sempre aperto dell'ordinamento giudiziario e questo è il primo aste poi la ricostruzione di alcuni passaggi molto importanti e della riflessione giuridica con un'attenzione particolare. Questo è in larga misura anche inedita all'elaborazione che viene dal mondo della magistratura e poi l'inserimento di questi piani nelle vicende della politica nazionale. Quindi non una storia dalla magistratura, ma la magistratura nella storia, non una storia della giurisdizione, ma la giurisdizione italiana nel la giurisdizione, nel fluire della storia italiana e quindi
Un campo di problemi, lui lo dice a un certo punto dice io mi sono occupato anche delle trasformazioni giuridiche alle o rappresentati, anche a costo di qualche pedanteria tecnica che a volte in un libro di storia ti voglio dire può sembrare stonato, ma io credo che lui ha prodotti molto bene ha risolto molto bene questo problema, nel senso che rappresenta una serie di delicati passaggi tecnici in maniera molto molto comprensibile. È molto giusta. Detto questo, siccome diciamo sia senza senza coordinarci, però, abbiamo fatto una sorta di ideale divisioni di temi fra di noi,
Io mi vorrei occupare di un tema a cui giustamente Ferrante dedica molta attenzione al pubblico ministero, naturalmente attraverso le figure che lo hanno incarnato i magistrati di Mani pulite e Falcone diciamo 2 2 2, punto di riferimento a cui dedica trans molta attenzione. Ora questa grande attenzione al pubblico ministero è perfettamente naturale e giustificata. Come più volte di più, il pubblico ministero è il demiurgo del processo penale, un'espressione da non equivocare assolutamente non è il PRAE padrona del processo penale, non è il dominus del processo penale, perché è controllato quando agisce quando è inerte ed è organo essenzialmente di richiesta, ma è dotato di questa cosa straordinaria che il potere di iniziativa e questo è un punto straordinario, appunto come il demiurgo nel Tineo, colui senza il quale nessuna cosa può avere. Inizio ora
Accanto a questo potere di iniziativa, a una ineliminabile discrezionalità, la magistratura italiana e il pubblico ministero deve crearsi una cultura della discrezionalità. No, non può né negarla nei esercitarli in maniera rozza e in maniera, diciamo, i riflessiva, deve avere presente che ha una discrezionalità fisiologica quella che già Giovanni Leone, quando diceva quando uno fuori imputazione compie un atto di fantasia, compie esercito la discrezionalità ho fatto, può essere letto in molti modi, non necessariamente in uno solo, e questa è la discrezionalità fisiologica giuridica del Pubblico ministero. C'è una discrezionalità investigativa, la fluidità della della fase delle indagini preliminari, che naturalmente offre il campo, ed è il campo di capo di una serie di scelte. Adesso, per inciso, sta entrando in campo anche l'intelligenza artificiale
Che nella fase fluida delle investigazioni delle indagini avrà un campo di applicazione straordinariamente importante, è necessariamente da controllare da controllare, con attenzione, perché altrimenti altrimenti ti può portare a risultati indesiderati e poi una discrezionalità organizzativa.
Che dico che si può teorizzare in vari modi, ma basta che uno guarda. L'ufficio vede com'è organizzato e capisce come è stata esercitata questa discrezionalità organizzativa, quindi, iniziativa e discrezionalità sono i due punti di di di di di passaggio e qui, ritornando alla storia, la figura che, nel passaggio dal processo inquisitorio al rito accusatorio ha subì, ha subito la più grande trasformazione che, Ferrante nella sua storia, rappresenta del resto guardate prima del prima del del del del Pubblico ministero, un ruolo di punta, diciamo, ed era esercitato dai soggetti che avevano un potere d'iniziativa, sono stati i pretori, sono sta stadio il giudice istruttore, insomma, ecco, lì lì dice il punto, il nodo fondamentale della della della della giurisdizione e quindi col con il passaggio dal processo inquisitorio al processo accusatorio. Sì a questo passaggio, appunto, al al ha un ruolo grande del Pubblico ministero, lo hanno capito. I magistrati dell'epoca si in larga misura lo hanno capito perché se andiamo a rileggere le cose che hanno scritto tante i magistrati del pool di Milano quando Giovanni Falcone hanno individuato, proprio nel ruolo del pubblico ministero del processo accusatorio, uno snodo importante e anche dicono i magistrati di Mani pulite una delle cause importanti e, naturalmente del de de de de di Tangentopoli e di tutta quella iniziativa giudiziaria che allora si sviluppò
Allora Falcone viene fatto oggetto di molte attenzioni e noi sappiamo quante controversie ci sono su questa figura e quindi con quanto è importante fare chiarezza.
Falcone ha avuto, dice, Ferrante, una visione profetica.
Nel senso che, appunto, ha sottolineato sin dall'inizio il valore della fluidità delle investigazioni, ha posto l'accento sul salto di qualità che realizzava il processo accusatorio, consentendo al pubblico ministero di individuare autonomamente le notizie di reato e di dirigere le indagini e a Hemp ha sempre sottolineato l'importanza di un pubblico ministero specializzato e quindi anche sotto questo profilo diverso dal giudice queste sono le intuizioni di Falcone indiscutibili.
Però c'è un equivoco in cui adesso mi spiace che sia nel Senato Bruti Liberati c'è un equivoco che tutto questo vada sotto l'etichetta di avvocato della polizia, questo è un equivoco grave, secondo me da sfatare, perché non ha niente a che fare, è vero Falcone ha parlato in un libro credo con master padovani del di un pubblico ministero che deve adattarsi al suo nuovo ruolo di non giudice e trasformarsi in una sorta di avvocato della polizia.
Io credo che questa espressione sia foriera di grossi equivoci, perché c'è una profonda contraddizione fra il pubblico ministero, che era di scritto e voluto da Falcone, e l'avvocato della polizia, quale noi lo conosciamo nella comparazione giuridica, proprio nel senso tecnico della parola, nel senso che una vero e proprio avvocato della polizia è esistito fino al 1985 fino alla riforma del Crown Prosecution service i tunnel in grave in Inghilterra e in,
In in Galles, in Inghilterra, in gare in cui davvero c'erano degli avvocati a cui la polizia che esercitava tutto il lavoro di indagine consegnava latine le carte perché sostenesse la sua tesi in giudizio. Gli avvocati della polizia sono sempre stati questi scenari, no, quindi la formula avvocato di polizia è contraddittoria rispetto a tutto quello che diceva Falcone, perché gli avvocati della polizia non hanno direzione delle indagini, non indicano le notizie di reato, sono portatori semplicemente di un ruolo secondario, però io insisto su questo perché c'è la storia, ma c'è anche un rap passato relativamente recente e c'è una nuova frontiera che ci sta davanti e, secondo me, molto inquietante. Io credo
E se noi vogliamo capire che cosa significa avvocato della polizia nelle istituzioni italiane, dobbiamo andare al ddl Alfano del 2009, il numero 140.
Eh.
Di analizzare le caratteristiche di quella figura di APM, avvocato della polizia, è particolarmente importante perché io sono convinto che, se oggi all'indomani del referendum, questo è uno dei temi di cui bisognerebbe discutere dovesse partire un nuovo attacco nei confronti della giurisdizione probabilmente verrebbe esercitato per legge ordinaria e su questo versante del pubblico ministero, avvocato della polizia io dico sinteticamente alcune caratteristiche all'epoca ricordo, vorrei studiare abbastanza, diciamo,
Pedantemente analiticamente, perché era davvero un progetto inquietante, era un pubblico ministero passivo, nel senso che non poteva più acquisire d'ufficio. La notizie di reato non poteva più attivare indagini preliminari, se non in presenza di una compiuta notizie di reato che arrivano dalla polizia. Quindi, la virtù passiva del Pubblico ministero era un pubblico ministero che poteva rimanere a lungo ignaro delle indagini. Non le conosceva perché la polizia non aveva più l'obbligo di riferire prontamente delle indagini e delle attività che stava svolgendo. Era un pubblico ministero che doveva rimanere relegato nelle sue stanze perché non poteva essere estromesso, poteva essere estromesso da una serie di accertamenti urgenti della polizia. Era diminuito le copie dei suoi poteri nei confronti della polizia giudiziaria, perché non non è, come oggi, che può di Ripoll, può dirigere anche corpi di polizia, diciamo dipendenti, no, poteva dirigere le indagini solamente le sezioni di polizia giudiziaria, e quindi era condizionato perfino sulle scelte sul piano delle scelte professionali, perché doveva tener conto quando esercitava la plebe l'azione penale delle determinazioni della polizia. È una prospettiva che pur ritornare ed è una cosa estremamente inquietante, perché sarebbe a suo modo la soluzione tra virgolette a soluzione finale voluta da determinate forze del problema pubblico ministero. Quindi, da un punto di vista storico, si potrebbe dire era l'opposto del Pubblico Ministero voluto di da da da Falcone, che lo voleva invece direttore delle indagini fortemente specializzato con una grande capacità di investigazione, ed è quello che probabilmente la prospettiva non desiderabile ma inquietante che potrebbe emergere un domani anche all'indomani del referendum, quando per legge ordinaria si volesse tentare, d'altro canto, io spesso polemizzato anche con Luciano Violante, che considero intelligenza di straordinario valore perché lui più Spe più volte ha detto, ha sostenuto anche abbastanza di recente che il pubblico ministero dovrebbe aspettare la notizie di reato confezionate dalla polizia giudiziaria. Quindi ho detto questo e cerco di
Chiudere rapidamente perché perché?
Condivido le cose che ha scritto Ferrante sul futuro del pubblico ministero, è un capitolo, è un passaggio importante, lui dice c'è una crisi, reputo reputazionale, del pubblico ministero e bisogna tenerne conto.
C'è una personalizzazione del ruolo e bisogna contrastarla, c'è un pm più inquieta, più inquirente che requirente, ma qui si deve discutere su quello che sia il ruolo di il ruolo del pubblico ministero io ho sempre pensato che non sia un investigatore diretto, che sia un coordinatore delle indagini in funzione della prova è solamente della necessità totale che tutto quello che viene fatto nel processo possa nel procedimento possa essere trascritto nel processo e poi c'è la crisi dell'obbligatorietà dell'azione penale sulla quale ci richiama Ferrante nelle pagine finali del suo libro.
Che è fondamentale è però a questa crisi. Lui collega subito un'osservazione importante, dice non è una crisi irrisolvibile, ma piuttosto una crisi che non si vuole risolvere. Questa è una valutazione sulla quale io sono totalmente d'accordo. Basterebbe, sarò brevissimo sul punto. Basterebbe ricordare come è stato fatto cadere il modello virtuoso presente nella legge Cartabia, che puntava a risolvere il problema del raccordo del Pubblico Ministero con con Core, con la democrazia, la legge Cartabia, diceva, immaginava una legge del Parlamento che indichi alcuni Cri, non i criteri che non i criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, ma alcune coordinate generali. Gli uffici del pubblico ministero in questo contesto indicano i criteri di priorità. Il Consiglio superiore controlla era uno schema che è stato che avrebbe potuto, diciamo, risolvere tante delle polemiche che si fanno il Pubblico ministero alla pool. L'obbligatorietà dell'azione penale è una finzione e un l'obbligatorietà dell'azione penale. Uno scudo per per l'arbitrio del Pubblico Ministero. C'era un'indicazione importante che è stata volutamente fatto cadere nel senso che ci sono forze che hanno interesse a far marcire questa problematica non a risolverla, e questa è una delle cose di cui ci si dovrebbe parlare del dibattito di cui abbiamo di cui abbiamo detto. Concludo
Io credo che le considerazioni finali diciamo che vengono fatte nel libro sono importanti, concordo, non lo dico con spirito corporativo perché no, non credo di esserlo particolarmente ampio e ogni tanto mi prendo delle legnate per qualche proposta non corporativa, quando dice la magistratura italiana con tutti i suoi difetti e con quelle analisi autocritica anche che deve fare rimane una straordinaria riserva della Repubblica.
Questo, in questo momento, dovrebbe essere forse più compreso dalle varie forze politiche, nel senso che a 20, il vero modo di intendere il risultato del referendum dovrebbe essere un'apertura di confronto ampio della destra, della sinistra, delle forze culturalmente attive di questo Paese, con la magistratura per la ricerca di rimedi a una serie di annose questioni di questo non si vede nulla all'orizzonte né a destra né a sinistra e la magistratura.
Secondo me, deve continuare nel suo lavoro di ricerca, probabilmente deve assumere una un ruolo forse più attivo di stimolo ci sono stati in passato gli Stati generali sulla giustizia, forse un passaggio serio per affrontare i temi che dicevate sarebbe quello di una magistratura che sfida la politica a discutere uno, due, tre, quattro grandi temi sui quali si è fatta la storia e sui quali si farà il futuro della magistratura.
Grazie Nello Rossi sono le 7 meno un quarto, dobbiamo dare ovviamente all'autore tutto il tempo che vuole, possiamo dedicare non più di 15 minuti per eventuali osservazioni, domande, sottolineatura, evidenziazione così.
Naturalmente raccomanda a tutti la massima.
Sintesi, scusi, non puoi parlare prima, lui e poi dopo no, grazie perché le conclusioni, le palline di pane, valgono le conclusioni, le conclusioni in generale.
No, se vieni altrimenti i dettagli Ōgami registrare non riesce a gare cellulare, lo faccio mettere.
Buonasera no, io ho trovato straordinariamente.
Sappiamo dove sono Antonello Cosentino.
Ecco il magistrato dentro di Acs, attualmente componente del Csm, io ho trovato straordinariamente ficcanti e le considerazioni di Andrea Orlando e credo che ci si muova, si debba aver presente in questo dibattito la differenza tra la magistratura come corpo sociale e la magistratura come potere dello Stato.
Il referendum è stato un referendum sul ruolo della magistratura come potere dello Stato è fortunatamente i cittadini.
Hanno apprezzato l'esistenza di una tutela costituzionale del potere dello Stato dalla magistratura che era, in definitiva, tutela costituzionale, le loro posizioni soggettive.
Se si parla di magistratura come corpo sociale, il discorso diventa secondo il mio punto di vista completamente diverso, perché a quel punto la magistratura va analizzata come un segmento della società italiana, possiamo dire un segmento della classe dirigente italiana che ha tutti i vizi e tutte le virtù del di tutti gli altri segmenti della classe dirigente italiana e allora il tema del corporativismo,
Esiste e in questi quattro anni di esperienza consiliare, ho avuto modo di ko perché c'è sì, abbiamo vinto il referendum, la magistratura dovrebbe farsi.
Portatrice apertura di un dibattito, interlocuzione con la politica questa è la magistratura che ha prodotto questo Consiglio superiore, che ha completamente rimosso il tema della questione morale dello Champagne, eccetera, E questo Consiglio superiore, di cui faccio parte nella sua maggioranza, ha ritenuto di prendere tutto quel pacchetto di magistrati che erano stati coinvolti nella vicenda che chiamiamo diciamo o non ha praticamente Palamara e li ha promossi tutti che è diventato presidente di Corte d'Appello che il procuratore della Repubblica,
E allora qui noi abbiamo un tema che il tema della magistratura corporazione?
Su cui dobbiamo misurarci con lo strumento dello storico, non concorda con la lente dello storico, non con la lente del costituzionalista, poi abbiamo il tema potere dello Stato e su questo ci siamo misurati, ma guardate, il referendum è stato vinto, nonostante la magistratura,
Lo spirito è esattamente così.
La politica.
Presentazione sintesi, sì, Marco Patarnello e intervengo, diciamo così, portando un po'il punto di vista dell'associazionismo più più più recente, nel senso che faccio parte del Cdc dell'Associazione nazionale, magistrati e in questo senso volevo, diciamo,
Da sottolineare
A parziale, come dire discolpa del delle riflessioni di Andrea Orlando, sottolineare che la congiuntura diciamo per aprire una pagina, come dire.
Di riflessione sulla possibilità di diciamo di di toccare un chiave di formatrice, i punti che pure diciamo, la società ha messo sul tappeto rispetto a alla magistratura come potere dello Stato e alla giurisdizione in generale è data dal fatto che noi abbiamo, diciamo aperto e chiuso la la la la pagina referendaria da sostanzialmente ad aprile alla fine di marzo e però alla magistratura per la scelta che diciamo un po'casuale ma anche in parte,
Voluta in qualche misura si è trovata, è immediatamente proiettata in una competizione elettorale che diciamo e a quella funzionale al rinnovo del e del Consiglio superiore della magistratura, e questo in qualche modo mi ha condizionato, sia pure forse magari in impropriamente per certi versi, ma anche inevitabilmente per altri. Ne ha condizionato un po'anche la capacità, diciamo, di innescare dinamiche e di riflessione su se stessa, capaci di di aprire la magistratura, però va intanto questo capitolo. Lo chiudiamo alla alla fine di ottobre, alla fine di novembre va dopo per la prima volta dopo il confronto referendario va a congresso. Io mi aspetto, mi auguro, diciamo così, mi piacerebbe. Ecco, mettiamola così che fosse un'aspettativa possibile quella di confrontarci con, diciamo
La disponibilità ad affrontare alcuni di questi temi, che sono che sono sul tappeto con capitolo, che mi pare uno dei più urgenti, anche se sarebbe stato bello che fosse affrontato prima della competizione elettorale, che è quello della di una riforma che riguardi proprio il Consiglio superiore della magistratura e anche la propria legge elettorale che è legata a schemi che certamente non favoriscono una riflessione aperta e un confronto Franco su questi temi quindi diciamo,
I capitoli toccati sono molti, non ho potuto leggere, ma non sono venuta ad ascoltare il libro, sono sicuro che molte.
Molte domande, molte domande, sarà necessario fornire una risposta, però confido sul fatto che il dibattito che attraversa la magistratura possa a breve anche essere l'occasione per ritrovarci magari nuovamente intorno a queste, a queste tensioni e con uno spirito meno corporativo e più aperto di quanto,
Magari in questo momento può apparire tutto qua.
Non vedo altre mani alzate.
E quindi diamo la parola, dico una cosa veloce perché bene.
Proprio in limiti sul divinis, ma proprio perché volevo raccogliere Marcello Basilico del Consiglio supremo magistratura e come Riccardo sano un letto Solivo ancora, ma non è colpa del vecchio, però diciamo per un vecchio astio, però ciò che ciò che dice, Antonello sulla dicotomia tra,
Magistratura come potere dello Stato e magistratura come corpo sociale deve poi trovare sicuro Meo una sintesi e noi abbiamo vinto il referendum nonostante la magistratura come potere dello Stato, non come Coop sociale, perché è vero che noi non siamo simpatici al cittadino, ma io credo che non siamo simpatici nemmeno come potere dello Stato in tante rappresentazioni in questa veste io credo che qui anche in un luogo storico di Magistratura democratica noi ci doveva misurare con una sconfitta,
Che è quella di non essere riusciti a diventare un.
Un potere dello Stato aperto davvero agli altri operatori di giustizia.
La sconfitta che abbiamo sui subito, nei consigli giudiziari.
E nel Consiglio superiore di un ripiegamento, fosse necessitato dall'impossibilità di dialogare con l'avvocatura perché l'Avvocatura si era arrivata non all'altezza del compito che le è stato figata affidato nei consigli giudiziari, pensiamo all'Avvocatura silente e sull'organizzazione degli uffici o non è stata all'altezza nel Consiglio superiore perché forse non rappresentata nelle sue professionalità più più più utili.
Ma anche per la nostra incapacità di andare a cercare quell'avvocatura tutte le volte in cui ne abbiamo avuto occasioni, ecco questo credo che sia il sintomo.
Perché è vero che noi, senza la politica non possiamo autoriforma ci fosse però con l'avvocatura.
Possiamo fare dei passi con gli altri operatori del diritto?
Arrivo di addirittura cui cancelliere, ma capiamo sbracciato l'ala, l'arma degli o gli addetti all'ufficio per il processo, dimenticandoci che c'è un mondo, quello dei cancellieri, che guadagna quasi la metà di quanto guadagnerebbe l'Agenzia delle dogane e delle entrate e che però tutti questi anni e la magistratura onoraria no.
Allora, con questi mondi noi abbiamo smesso di confrontarci, non dico noi Magistratura democratica per la giustizia, però di fatto abbiamo smesso del potere e dicevo adesso con Maria Rosaria.
Questa campagna elettorale per il Consiglio superiore è emblematica perché una campagna elettorale in cui noi, pensando, essendo i vincitori del referendum, ci con lo abbiamo detto anche in un incontro oggi in casa, se ci confrontiamo sui temi che riguardano e il testo unico sulla dirigenza, ci confrontiamo con i temi che guarda i trasferimenti e le valutazioni di professionalità sulla difesa, sulla rivendicazione di un Consiglio superiore e sia un Consiglio superiore, politico e non di alta amministrazione, su cui giustamente la destra continua a, ma ha invece è male perché sanno che quella è una battaglia che non hanno affatto perso loro. Hanno perso referendum, ma sul Consiglio superiore, non interlocutore della politica, lo sanno, che probabilmente vinceranno
E su questo ci metteranno all'angolo, ma noi facciamo la campagna elettorale ancora misurandoci su temi che sono temi tutti interni alla magistratura, allora qui secondo me, nonostante abbiamo vinto il referendum, ci sono i sintomi di una sconfitta latente, di cui dobbiamo essere ben consapevoli perché le nuove generazioni devono essere avvisate dell'attualità di questo di questo tema.
Grazie.
HP. Home Lucia, Lucia, crea, ex ex Cassazione, già Cassazione, e dunque la campagna referendaria. In realtà, almeno a me è capitato di andare nelle piazze, di parlare coi cittadini, di creare degli opuscoli o cartaceo informatici per far capire ai cittadini non giuristi no di che cosa si trattava di essere disponibile a rispondere alle loro domande, cioè questa è stata la cosa forse più bella, anche se più faticosa, della campagna referendaria, e credo che sia stata una cosa che non ho fatto solo io e c'è anche il collega ordinario e lo abbiamo fatto insieme a tutti quanti quelli che erano quelli che Stati lo hanno fatto in tutta Italia ed è stata proprio, diciamo, la ragione per la quale è andato bene il referendum. Ecco quindi, da questo punto di vista abbiamo tanti difetti e però in questo caso, almeno per la mia esperienza, non eravamo così chiusi almeno
Per la mia esperienza, grazie Lucia.
Beh, allora.
Adesso diamo la parola.
Sì, ma qua qua mettere allora Riccardo Ferrante, grazie allora innanzitutto grazie grazie grazie innanzitutto la Fondazione Basso CremonaFiere talmente prestigiosa che veramente per me è un.
È come dire un momento veramente bellissimo.
Poter essere qui ringrazio tantissimo Nello Rossi amico e che ha superato un po'l'artefice di questa cosa Nello Rossi che io ho conosciuto alla scuola e siccome nel pubblico ci sono altri amici, magistrati che ho conosciuto in quell'occasione, mi piace visto che siamo tanti magistrati presenti è,
Rivendicare il ruolo fondamentale della Scuola superiore, della magistratura che attraverso questo momento, qualche come dire, qualche momento di crisi, diciamo così, perché noi l'abbiamo, io parlo della mia esperienza, esperienza che sia legato ed è stato un momento molto bello, di grande io ho imparato tantissimo l'ho detto nel libro libri in gran parte nasce da quello,
A quelle cose che ho sentito e che ho potuto discutere con con con i miei amici del del direttivo della scuola e quindi rivendicare anche questa funzione.
Che anche la magistratura svolge di tipo formativo
E quindi grazie per avermi accolto qui oggi, avrebbe un po'procedo per punti.
Voglio solo parlare un attimo, poi non ne parlo più del referendum e allora non ne abbiamo fatto un una marea di iniziative che siamo usciti anche con dicono Andrea, siamo usciti a pezzi, che non ci noi donne, c'era un gruppo nostro di docenti universitari che lavorava insieme a voi, magistrati e altri, abbiamo fatto tantissime cose, è stato detto nelle referenziato vinto nonostante i magistrati, ora questo detto, così forse un po'forte, però c'è un fondo di verità, perché se ciò parlando con le persone, se c'è una cosa di cui ci siamo resi conto e che il tema era la difesa della Costituzione c'è l'idea che si facesse in maniera come dire
Sottobanco un'operazione eversiva del testo costituzionale, sapendo che c'erano anche altre altri binari, diciamo che stavano su cui procedevano de.
E io, se c'è una cosa che ho cercato di far capire il più possibile agli amici magistrati del comitato era di non fare in Cohen, è stato dura no, siccome se n'è parlato adesso dall'Avvocatura di non fare incontri in cui c'era il magistrato contro l'avvocato ho spiegato guardate che si trasmette un messaggio sbagliato, veramente corporativo,
Perché c'è si dà l'idea che ci sia una vicenda di scontri interni e siccome se sono, come è stato detto, non sempre popolarissime magistrati, figuriamoci gli avvocati, quindi la gente rischiavi di è sentite se questo è il problema, sapete, è una bella cosa io a votare non ci vado e ve la arrangiate voi. Questo siccome era la dimostrazione che il problema del corporativismo nel nostro ambiente alla mirino giuristi di e su solo perché ce n'è anche per i professori universitari. Ovviamente su questo non c'è ombra di dubbio.
Lasciato da parte di questo.
è una cosa che a cui ha accennato Antonella, che io ci ottenuto proprio anche parlando subito cantonale a dire io non ho fatto un libro sulla storia della magistratura, perché sulla strada, la magistratura, ci sono già i contributi di Antonella, i contributi di Edmondo Bruti Liberati che hanno arato quel campo tal molto bene mi son serviti sono la base su cui io poi ho costruito io faccio un lavoro sulla storia della giustizia, che è una cosa diversa e sulla storia appunto dell'ideologia interna alla magistratura.
Io si è parlato di Bobbio, naturalmente l'altro grande riferimento per me è quello di Giovanni Tarello, perché Giovanni Tarello, che è stato questo il filosofo del diritto storico, del diritto, noi storici del diritto, insomma conoscevano tutti, ne abbiamo iato pagina per pagina, diciamo,
Se c'è una cosa nella sua breve vita, purtroppo, che ci ha trasmesso è stata, come dire share, Sheryl, ideologie, cioè che il diritto è profondamente politico, non esiste il diritto tecnico, il diritto è politica e in quanto tale va studiato e vanno studiate le nervature di tipo ideologico nel senso in cui è stato detto in senso debole, come dice Norberto Bobbio, c'è un sistema di convinzioni tendenzialmente rigide che comunque condizionano il lavoro del giurista che sia magistrato e sia professore universitario che sia avvocato, che sia
Politico
Questo è stato in questo senso, quindi quello era il mio eroe, mentre e ho cercato di usare tra le varie tra le varie fonti, però in maniera un po'più insistente, la letteratura magistratuale, la cultura giuridica, togata anche alla cultura giuridica, un concetto su cui ha lavorato la storiografia giuridica Tarello punto ma Paolo Grossi anche tanti altri.
Quindi ho cercato di portare certe risultati già raggiunti dalla dalla nostra ricerca, pistole ci sia il diritto applicandola alla alla, alla cultura giuridica togata, e questo è stato un lavoro che ho provato a fare, naturalmente ho avuto un problema che io non ho accennato ne avevo parlato anche con qualcuno degli amici che c'è assoluto per gli anni 70 80 un'iperproduzione,
Della parte sinistra, diciamo, della magistratura, perché c'è una quantità di volumi editi da Magistratura democratica che fa impressione con uno storico, devo usare come fonti fa un po'fa problema perché non dà perché, quando la le, le fonti sono tante le imprese, le prime persone care che ti scappa, qualcosa cioè che tu le Cervia ma sicura è sicuramente mi è successo mentre è molto più difficile ricostruire le dinamiche interne all'altra parte della magistratura. Ora per me storico questo, per esempio, è stato un problema. Ci siamo confortati anche con con Luisa Napolitano su questo in particolare, e questo per di un problema di metodo legata a questa
In questo modo di affrontare la
Dal punto vista metodologico sui spende un po'di parole che una gran lettore, non un tecnico, capisco che possono fare un po'noia, diciamo così.
Il tema che poi è stato messo in evidenza ci sono tutta una serie di profili di ordine tecnico giuridico che io affronto, che io ritenevo fondamentale venissero affrontati tutta la parte, per esempio sul cambio di ruolo delle delle sezioni unite con tutta la legge, e lì è difficile, perché naturalmente dovete sempre capire che io avevo in testa di fare un libro con un editore che fosse la la terza o analogo e tu c'è questo tutte le e-mail se se a un a un, a un discrimine tra l'opera, il lavoro diciamo scientifico accademico e la e l'opera divulgativa, no, altri di couture, noi siamo disposti ad arrivare fino all'alta divulgazione, se tu s'Collini, non sei dei nostri e per noi a un certo punto un problema, questa cosa qui perché insomma, dopo, avendo arrivata oltre sessant'anni uno, ha bisogno di di di di di come di avere un'interlocuzione un po'più profonda con con con il pubblico. Diciamo così, non va benissimo e le le cose nostre ci parliamo tra di noi va benissimo però poi anche un minimo di di sviluppo. Procedo per per pezzettini e scusatemi Falcone è stato nomina se io ti dico parecchie pagine a Falcone interessato, molto Falcone, perché ho trovato delle cose che non erano le cose da cui partiva che che avevo in mente prima di studiare alcune cose e sono anche cose che io mi re ho avuto qualche a me è capitato quando voi avete fatto lo sciopero, abbiamo parlato io e il collega mi piaceva Halutz a Genova
E io ho parlato un po'di Falcone perché dice guarda, che però Falcone dice alcune cose che possono risultare un po'abrasive e dei magistrati, mi hanno poi ve ne hanno alla fine della domani della della manifestazioni, sono noti, m'han detto però professore coraggioso,
Ora questo mi ha un po'fatto scendere un brivido lungo la schiena, no, perché allora lì bisogna che stiamo attenti, che non ci possono essere cose indiscutibili, no, anche Falcone, che noi tutti quanti consideriamo, ci mancherebbe altro un Martyr, un eroe della democrazia, neanche della giustizia perché sicuramente ha tenuto su un fronte che era un problema di tenuta democratica del Paese però io voglio ricordare che su quei temi che sono stati affrontati da anello,
A un anno dalla morte su MicroMega e proprio Caponetto a scrivere guardate che su queste cose però Giovanni non aveva ragione, aveva acqua su alcuni punti, sbagli, Giovanni lo dice proprio testuale, Giovanni sbaglia, quindi voglio dire semplice di questo suicidio, non per confutare come dire tu anzi ci mancherebbe anzi per confermare,
Questa funzione e che è fondamentale, svuota da da Giovanni Falcone, però ecco un altro punto che lo so che può risultare sgradevole, però, se guardato storicamente quel passaggio di Giovanni Falcone che va a lavorare al ministero, è un passaggio che ancora richiede una qualche indagine,
Mi dispiace dirlo, perché l'incontro, con la politica da parte della magistratura, arriva in quel momento, lì c'è prima, era qualcosa di diverso e e ci sono delle cose.
Come dire, fa una scelta, scusate anche di campo politico, anche di campo politico in quel modo.
E su quella cosa lì, secondo me, va fatta ancora una una riflessione per capire quanto questo abbia poi generato delle conseguenze successivi, lo so che dire questa cosa vi risulta dai magistrati risulta un po'difficile, da però vi ricordate quella trasmissione al Costanzo show di lui viene messo sulla sedia un po'messo sotto accusa perché è al ministero non ci piace che tu sia il Ministero non ci piace che tu sia con Martelli,
Non ci piace che tu sia, lo dico io in certe circostanze seduto tra Martelli e Bettino Craxi. Questo succede quindi questo per dire semplicemente che anche queste figure vanno approfondite. Tra l'altro, un'altra figura Xoom è centralissima Kemmerich, che io vorrei provare a approfondire. Ecco che sia stata molto studiata, in realtà che, come il monografie e Beria d'Argentine Beria d'Argentine veramente una figura di magistrato straordinaria che sappiamo chi Arc e a cavallo no protagonista della Resistenza, un monarchico amico di Dalla Chiesa De quell'ambiente torinese e poi questa grandissima intuizione, appunto The per centri di produzione e di protezione e difesa sociale che fa Milano che tra l'altro c'è un bell'archivio e io l'ho messo prossimo Brin, vorrei studiarlo con l'archivio perché anche quello è un passaggio importantissimo. Come la magistratura, si assume delle responsabilità che vanno ben al di là. Il problema
Del dopoguerra de del del bar del del bambino, del minore deviante e come questo ha un riflesso sulla società Sergio Luzzato, anche studiata nel libro recente, sul terrorismo, sul populismo, guardate allora nelle varie fonti che utilizzo c'è una bellissima intervista, a un certo punto sull'Espresso dove sono in ordine,
Calogero, Armando Spataro, Caselli e Vigna, no intervistati su questa cosa qua su il tema.
Due nove non ce lo ricordo anch'io, non me lo ricordavo più il grande vecchio, non so se vi ricordate su cui lavora Calogero perché Calogero a un certo punto arriva a sostenere che il grande vecchio è Toni Negri, per cui io non ho nessuna simpatia.
Personale, ma nessun.
E ed è guarda che però è interessante, perché è un, come dire, è un tre contro uno, eh eh eh eh, perché tutti voglio dire stiamo parlando di Armando Spataro, non esattamente di una mammoletta, diciamo così, da dal punto di vista del ruolo di interpretare il pm ma tutti quanti richiamano Calogero alla prudenza.
Che sta svolgendo proprio ruolo al di fuori, diciamo dei limiti, che sarebbero cioè su che base tu dici questione c'è un tesoro semplifico, i vigili particolare Bignami Comi colpisce perché anche vini è sempre stato un pm, insomma su magistrati importante, deciso.
E lì ho capito, leggendo proprio questa cosa, come effettivamente populismo giudiziario, ma per come noi li intendiamo, il populismo penale nasca in quel momento, anche perché ci sono una serie di contributi della storiografia contemporanea Istica che io ho incontrato abbastanza casualmente non degli storici del diritto delle istituzioni non di noi giuristi facciamo storie ma proprio di storici che già avevano individuati in quella fase perché ci sono già delle stimmate diciamo così Lea iper interviste.
Adesso scusate una carcerazione preventiva usata in maniera a tappeto perché adesso Toni Negri e Toni Negri, per carità, ma ci son stati colleghi miei di Padova, che hanno subito lunghissime lunghissime detenzioni preventive, poi rivelatesi Franca totalmente infondate, e poi l'idea carne ancora oggi risulta assurda che il telefonista delle Br fosse Toni Negri perché basta sentire l'accento che ci ha Toni Negri non ancora.
Fate che esce in quei mesi sul con panorama, nessun grosso Panorama, l'Espresso, il disco con le telefonate a casa, a casa Moro e si dice fate voi il confronto con la voce di Toni Negri e vediamo se anche secondo voi è lui il grande vecchio che è una roba che adesso sarebbe inconcepibile anche per voglio dire il disprezzo per per il dolore di una famiglia per che però era tutto un clima che iniziava non è detto che sennò la piccina,
Va be'io, farei io spero di sì.
Spe va be'adesso, ci sono dei limiti, però non ha la possibilità dei dei dei sostituti di di rilasciare interviste che insomma questo no, quindi.
E per questo nasce dall'ipogeo, io nel libro parla di un'altra serie di cose, una cosa che ha detto che ha detto Antonella naturalmente il libro non è completo, cioè si fanno delle scelte, gli storici fanno delle scelte, non si possono i libri compilativi, diciamo sono fatti da altri, non da noi non da noi storici, noi storici scegliamo, c'è un passaggio bellissimo di Theodor Mommsen che dice lo storico non fa il diario del modo, quello è un altro mestiere,
Lo storico sceglie, c'è fa come un un, un.
Un uccello da preda che, che si mette su una vallata tra cerca dei punti alti specifici, sceglie per interpretare poi quello che succede a valle, poi può essere una scelta giusta, una scelta sbagliata non è che può fare un lavoro e non deve fare un lavoro di scannerizzazione questo lo dico perché, naturalmente,
C'è stato subito chi ha alzato il ditino tema, non parli di quel processo e ma non parli di quest'altra cosa, naturalmente questo eh eh eh
Ovvio,
Gli proprio di passaggio Ginzburg sa che gli vuoti Ginzburg a me non piace per niente
Cioè ora io amo Ginzburg.
Non anomalo solo so non so tutto sì, sì lo so,
E allora Ginzburg e un grande maestro, il formaggio e i vermi, un libro straordinario, pesantuccio ma straordinario, I insomma per noi come metodo di lavoro sulla microstoria succede però lì l'assunto è, non ho le prove, ma per me è innocente, e questo però cioè eh, ma lui fa nascere questo, il problema che però lui è uno storico lì, cioè a me questa trovo deludente che uno storico di vaglia, come Ginzburg, scriva un libro in cui l'assunto è, io non ne ho le prove, ma per me è innocente.
Cioè una roba che a me veniva sempre ci sono le prove
Sia colpevole, ma io e si fa finta di no, ma no, no no, ma tanto per dire semplicemente che lei ha citato e perché lo sciopero, il ciclo, ho citato anch'io, ma è un po'un bel come dirmi ritmi di mi crea problema perché invece ho grandissima stima per per per per lo storico Ginzburg chiudo sul sulla cosa che ho detto che mi viene imputato e so che la
È puntata anche da altri che Steinem fare delle proposte a questo punto.
Prima che stava allora io credo che dai sono intorno intorno proprio diventerebbe lunghista sui problemi della figura della della della pubblica accusa in Italia
Andatevi a rileggere tutta la polemica che nella dottrina giuridica si fa dopo le sentenze immediatamente successive alla promulgazione del codice di procedura penale che massacrano il codice, guardate, la dottrina è unanime.
La dottrina unanime, cioè c'è stata un'operazione di smantellamento dell'impianto accusatorio del codice e si dice questo, per carità, dietro c'è la magistratura italiana, ora questo poi c'è la magistratura italiana, questo può essere vero, non vero, ma io questo non non ho indagato questa cosa quindi la lascio da parte, però stiamo attenti perché questo tema è un tema che resta aperto, cioè che l'impianto
Che l'impianto che l'impianto abbia subito delle lesioni,
Poi poi lo dice al guru, dicono alcuni colleghi di procedura penale e allora questo quindi è un po'però però detto questo ha detto questo, secondo me la politica non è assolutamente in grado di mettere mano a sta roba qua.
Non lo può fare, non lo può fare, quindi, se noi dobbiamo pensare a una riforma della pubblica accusa, l'unica soluzione è che questa riforma arrivi dall'interno che sia fatta su proposta io dico di ANM, ma intendo dire dal mondo della magistratura, della cultura,
Dalla cultura, dalla cultura togata,
E
E c'ha. Tra l'altro c'è questo problema, poi ci sono un'altra serie di problemi problemini ulteriori su cui probabilmente io faccio alcune parlo della valutazione di professionalità. Anche lì forse ci si potrebbe aspettare qualcosa da perché io temo che l'abbiamo scampata, ma l'abbiamo scampata per poco, molto per poco e quindi successivamente si tornerà su queste cose e non è detto che vada a finire come è andata a fine stavolta perché stavolta si partivamo sconfitti. Abbiamo vinto, ci è andata anche di fortuna, per anche cose dissennate a un certo punto dette da qualcuno, cioè dobbiamo fare un monumento all'attuale ministro della Giustizia, diciamo, diciamocelo poi da collaboratore si è sui collaboratori perché lì s'è cambiato, ma noi abbiamo l'avete avuto anche voi dell'attività che avete fatto di c'è stato il cambio o no, cioè non qui non so come sarebbe andata se no
Quindi io ho ci ho anche fiducia, naturalmente, ma ritengo che su questo, ahimè, la magistratura associata effettivamente debba fare debba dare un contributo.
Democratico, siamo sta parola perché credo sia fondamentale,
Che ai miei amici, grazie, penso che tutti i concorderete nel dire che è stato un pomeriggio interessante credo che ognuno di noi abbia ancora un impegno con se stesso e c'è quello di tirare le conclusioni anche operative, di tutti i discorsi che si son fatti questa sera e di agire e lavorare nei luoghi in cui normalmente lavora e opera grazie a voi alla prossima.
Ma questa volta è stata la piena.
Ferrovie dello schienale
Antonio della grave.
Straniera
Grazie.
Questa tua se se ne accorge, sai certo.
Poi, una volta che resisteva dal 1986,
La destra complimenti.
Non sarà, mi sembra, un'altra cosa che la laurea Eric, architettonico o no, il mio calvario consueti.
Verso i primi.
Perché se ci sono dei derivati del Sacco?
Questa è la vita.
Il Bò ritirarla.
Come no.
Parliamo, andai invariato.
Tengo a me serietà.
La gente.
Sandri ubriaco e vedere il Paese che stavamo votando.
Falkland
Quindi non si può fare.
Adatto?
Fabio
Dal colloquio
Accolgo qual è il problema.
Pro qua
Perfetto per il vertice di direttamente, va bene, è in realtà l'errore più grande.
Valori vuol Cherubini.
Riposo assoluto.
Molto tempo proprio palo.
Oh oh, ma sfortunato e l'autore non sa
Non consueto.
E quindi
Percorribile fenomeni odierni

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