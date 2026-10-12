12 OTT 2026
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Presentazione del nuovo progetto «Sento dunque sono – Emozioni e identità a scuola», dedicato all'educazione emotiva e affettiva

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 16:00 Durata: 44 min 23 sec
A cura di Carmine Corvino
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L'iniziativa è promossa da Elena Bonetti.

Intervengono: Danila De Stefano, Founder & CEO di Unobravo, e Morris Barattini, Amministratore Delegato di Edulia dal Sapere Treccani, assieme a Flavia Calò, Psicologa e Psicoterapeuta di Medici Senza Frontiere, partner di Unobravo.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione del nuovo progetto «Sento dunque sono – Emozioni e identità a scuola», dedicato all'educazione emotiva e affettiva" che si è tenuta a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle 16:00.

Tra gli argomenti discussi: Scuola.

Questa conferenza stampa ha una durata di 44 minuti.

Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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è molto di fretta, mi scuso veramente, ma abbiamo le audizioni per il DPEF p e quindi ci tenevo a dare il via a questa conferenza stampa che presenterà un progetto sicuramente importante, un'alleanza.
è importante e che va a intercettare uno dei bisogni che il nostro Paese sta sentendo in modo particolarmente predominante, sia per gli effetti negativi che ha nell'ambito della violenza del tema della, diciamo, del disagio conflittuale che porta anche a spot, a forme di violenza particolarmente importanti sia nelle giovani generazioni sono dei dati recentissimi di un aumento dei reati sui minori in generale, è chiaro che non è solo tra minori minori che lasciatemelo dire anche con una,
A eccezione di quanto riguarda la violenza di genere, che ulteriormente amplifica questi fenomeni particolarmente evidenti, che riconoscere che il contesto educativo è il contesto prioritario nel quale costruire una risposta solida di educazione alla capacità, affettiva e relazionale positiva è estremamente importante, quindi io non posso che, insomma, come dire,
Augurarmi che questo progetto, che ha incide esattamente su questo punto, possa conseguentemente dare le risposte che in questo momento nel nostro Paese servono, in particolare per quanto riguarda i più giovani, mi dispiace non poter rimanere con voi durante il costo della conferenza, ma solo in Commissione Bilancio siamo nel pieno dell'inizio, diciamo, della della stagione di bilancio, che sono anzi in qualche modo dovrebbe anche cercare poi di sostenere e finanziare le azioni positive anche nell'ambito educativo, che quindi sono certa comprenderete, grazie davvero di cuore. Buon lavoro
Io ringrazio l'onorevole Bonetti, iper per intervento, per aver dato il via ai lavori di questa conferenza stampa di presentazione di Santo, dunque sono il progetto sull'educazione emotiva, realizzato da uno bravo e dulia, Treccani dal sapere e, con la collaborazione di medici senza frontiere è un progetto che ha un obiettivo ambizioso quello di portare in maniera strutturata all'interno delle scuole un primo programma di educazione emotiva che parta dai docenti coinvolga ovviamente gli studenti,
Ma che possa anche lasciare degli strumenti innovativi affinché questo programma e i materiali sviluppati non si perdono soltanto con un con degli incontri ma rimangano patrimonio della comunità scolastica e quindi per raccontare le origini, i motivi che hanno portato allo sviluppo di questo progetto.
Ma anche, come dire il suo, il suo sviluppo concreto e, direi, per provare ad allargare un po'la prospettiva sull'importanza dell'educazione emotiva sono con noi oggi, Daniela De Stefano, che è psicologa, fondatrice e amministratrice, delegata di uno bravo, il principale servizio di psicologia on line e in presenza in Italia, Maurice Barattini, amministratore delegato di Liguria Treccani dal sapere che è,
La società del gruppo Treccani che si occupa di educazione in forma innovativa, possiamo dire, e Flavia Calò che psicologa e psicoterapeuta di medici senza frontiere, ora, prima di passare la parola ai relatori,
Ci tenevo anche a salutare l'Osservatorio nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile, che è presente qui in sala con noi e in particolare con la dottoressa Fanuli e.
Inizierei questo scambio, citando proprio un dato dell'Osservatorio, in una loro ricerca recente, che ha coinvolto più di 11.000 ragazzi dagli 11 ai 19 anni il 73% di questi ragazzi intervistati ha affermato che sente come forte priorità il bisogno, all'interno della della comunità scolastica, degli spazi della scuola di avere dei luoghi di confronto su ciò su ciò che provano quindi,
Un un momento che sia strutturato, che possa permettere ai ragazzi di esprimere veramente quello che sentono nelle proprie emozioni, per cui Daniela De Stefano partirei da te, c'è un bisogno, un bisogno che abbiamo visto essere percepito dai più giovani.
E quindi uno bravo ha scelto di sostenere questo bisogno, di trasformarlo in un progetto concreto, anche sulla base di dati di ricerche, di un lavoro che viene da lontano sviluppato nel corso del tempo e, soprattutto, grazia, possiamo dire, l'osservazione e il contributo di una comunità professionale che oggi,
È composta da più di 9.500 professionisti, ecco, da questo punto di osservazione e quali sono i bisogni, le esigenze che vi hanno portato a sviluppare. Sento dunque sono e perché credete che l'educazione emotiva sia una una, possiamo dire una materia, è un tema che deve trovare più spazio nell'educazione dei bambini e degli adolescenti a grazie mille e dell'introduzione. È un piacere essere qui a parlare sia del progetto che abbiamo lanciato in collaborazione sia più in generale, del perché come uno bravo, ma mi permetto di dire anche come psicologa. Ritengo che questo è un argomento che dovrebbe ricevere un po'più di spazio
Per il futuro e quindi prima di rispondere vorrei fare un piccolo passo indietro, quando si pensa alla psicologia molto spesso si pensa alla terapia, quindi al fatto che si incontrano psicologo in presenza di problemi più o meno gravi e quindi si cercano di risolvere in realtà la psicologia va inquadrata in un contesto molto più ampio che include la prevenzione e l'educazione.
Hai citato ricerche che abbiamo svolto sia attraverso quelli che sono i professionisti della salute mentale, quindi i nostri psicologi e psicoterapeuti, ma anche attraverso una ricerca che abbiamo fatto quest'anno insieme a Ipsos Doxa che chiamiamo ma mai Index, dove appunto abbiamo in qualche modo approfondito questi fattori e non è stato una sorpresa, in qualche modo andare a verificare che l'educazione emotiva e un qualcosa che è molto correlato al benessere ed adulti. Che cosa voglio dire? Voglio dire che guardare oggi un fenomeno che può essere di discriminazione o di violenza di genere è molto facile, in qualche modo additare quella che può essere la cultura di quella specifica persona che in quel momento ha deciso di fare un gesto molto aggressivo, molto grave, ma non ci si domanda come si sia arrivati a quel punto ed è qui che entra in gioco la prevenzione. Prevenire significa dare gli strumenti alle persone fin da bambini,
Di riconoscere in che modo io mi sto sentendo, quindi e rabbia perché provo rabbia, per poi anche imparare a gestire quella rabbia. Se questi passaggi, che sembrano così banali non avvengono, il rischio è che questa rabbia viene solo agita, e questo può sfociare in fenomeni come quelli che ho citato, la discriminazione e la violenza di genere, ma prima citava il bullismo, il mobbing, quando si tratta invece di ambienti lavorativi, agire senza riconoscere cosa stiamo provando e in qualche modo riuscire a gestirlo diversamente. Ci porta alla punta dell'iceberg, che è quello che poi oggi vediamo negli articoli di cronaca. Un'altra donna uccisa, quindi femminicidio fino a tanti altri fenomeni, come per esempio prima
Porte chiuse stavamo parlando dell'evento di cronaca di ieri, di uno studente che Dio di ieri, Can di uno studente in Francia che ha sparato all'interno dell'aula scolastica, quindi che cosa significa per noi di uno bravo fare un passo indietro e mentre continuiamo a lavorare per il benessere psicologico attraverso la terapia e il sostegno psicologico ci domandiamo come possiamo essere una risorsa per i più piccoli perché sono gli adulti del domani e sono gli adulti che se oggi da piccoli non imparano a riconoscere a gestire le proprie emozioni e a rapportarsi agli altri in modo sano,
Semplicemente saremo continuando a produrre nuove generazioni di persone che poi fanno fatica a gestire emozioni come possono essere la rabbia, come può essere l'ansia, come può essere la paura che troppo spesso vengono in qualche modo semplificate e rese azione, azione che può essere molto dannosa all'interno della società, come tutti i fenomeni che prima. Citavo quindi per rispondere in qualche modo in questo progetto, in collaborazione con ed urla Treccani e con anche il supporto di Medici senza frontiere. Ci siamo interrogati su quale può essere un qualcosa che noi possiamo fare di concreto, di molto tangibile in una situazione dove, a volte nelle scuole insegnanti sono i primi che non sanno come agire. Sono i primi che non non hanno tutti gli strumenti per riuscire a gestire un gruppo classe che può essere più o meno complesso sulla base di chi si trova nel gruppo classe e quindi poi ovviamente, lascio anche la parola
Come facciamo e lo faremo e lo se abbiamo iniziato a fare appunto in questo mese di ottobre, anche in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che è stata il 10, quindi pochi, pochissimi giorni fa, attraverso un percorso sia per gli insegnanti che per gli studenti per dare qualche strumento in più e quindi aiutare sia l'insegnante a gestire quelli che possono essere,
Alunni, Ragazzi che possono avere difficoltà nell'espressione, nel riconoscimento e nella gestione delle proprie emozioni, dei propri impulsi e di quelli che possono essere degli agiti e, dall'altro lato, anche in modo ingaggiate mi permetto di dire anche proprio gli studenti stessi, quindi ai ragazzi che speriamo porteranno a casa qualche strumento in più per gestire la loro quotidianità in modo più sano. Di nuovo lo facciamo nella speranza che i ragazzi di oggi, che si spera imparano a riconoscere, a gestire le proprie emozioni in modo più sano, saranno degli adulti del domani che, appunto si spera, vedranno meno rispetto a quello che oggi noi vediamo i fenomeni che prima citavo
Grazie Maurice partivi, passerei a che, chiedendoci anche qualche elemento di di di dettaglio, insomma sul sul progetto realizzato, abbiamo visto che quindi c'è un bisogno che emerge chiaramente dai più giovani e c'è un bisogno che è riconosciuto anche dalla comunità professionale di e dagli adulti e quindi volevo chiederti Sento dunque sono come,
Ha pensato di intercettare questo bisogno e, soprattutto, qual è secondo te la sfida per lasciare qualcosa nella scuola, che rimanga che divenga, in un certo senso, un piccolo pezzetto, un piccolo patrimonio da sviluppare per portare veramente poi l'educazione emotiva nelle scuole italiane?
Grazie grazie a tutti per questa bella occasione, grazie ovviamente a uno bravo, a Medici senza frontiere e alla onorevole Bonetti allora faccio giusto una brevissima breve presentazione di e dulia noi siamo la società del gruppo Treccani che si occupa di di scuola, innovazione scolastica,
Diciamo che facciamo nostra quella che è la missione del dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, che, come sapete, ha più di cent'anni, quindi da dal 1925.
Custodisce e diffonde il sapere, noi facciamo nostra quella missione portando questo sapere alle nuove generazioni, ai nuovi linguaggi e, ovviamente, nella scuola, che è il luogo dove poi si costruiscono i cittadini di domani, ci siamo specializzati negli anni, appunto nel fare questi progetti, ora poi entreremo nel dettaglio anche di di questo bellissimo progetto.
Che facciamo insieme uno bravo
Progetti educativi che lasciano, diciamo agli studenti un impatto, una modalità di lavoro che va complementare, quella della didattica tradizionale, che sicuramente è importantissima, però nei programmi scolastici spesso rimangono fuori alcuni temi che invece sono importantissimi, no, per per la scuola di oggi prima Danila si parlava appunto mi piace questa concetto della psicologia che anche appunto educazione e prevenzione e non è solo terapia, quindi noi dobbiamo farlo nelle scuole, chiaramente noi di Treccani penso che il microfono abbia mi sentite bene okay,
Dicevo, noi dei tre cani abbiamo chiaramente un focus particolare sui significati e sul linguaggio, non linguaggio come strumento no principale, poi per per accedere al sapere, per creare la conoscenza e per saperle esprimere, e noi pensiamo che i cittadini di domani debbano padroneggiare il linguaggio questo è molto importante.
Per due motivi, uno è quello, appunto per diventare cittadini, per partecipare al dibattito pubblico, quindi comprendere quello che succede nel mondo e saperlo esprimere, ma anche per conoscere se stessi, per poter rappresentare bene quello che succede e quindi è molto importante fare a scuola proprio un lavoro anche su.
Dare il giusto nome alle cose e qui mi ricollego no proprio a uno dei temi del progetto che è anche quello di insegnare.
Agli studenti, ma anche ai docenti che poi li accompagneranno nel percorso a sapere dare il nome proprio alle emozioni, quindi lavorando no su queste tre, queste tre tematiche, no alla rabbia, l'ansia e l'identità che sono un po', diciamo le 3 mozioni, i tra i tre temi che legheranno no insieme tutto il progetto. Abbiamo voluto fare questo percorso che ora vi racconto, che ci consente appunto di fare un lavoro sia sugli insegnanti che sugli studenti. Ovviamente, il ruolo degli insegnanti è importantissimo. Gli insegnanti, non solo solo delle persone che trasmettono il sapere agli alunni, ma a noi piace dire che sono proprio degli adulti di riferimento, no, quindi lo studente cerca
Nell'insegnante.
Una figura di riferimento, non tutti noi abbiamo probabilmente provato l'esperienza di avere un insegnante che ci capiva e ci riconosceva meglio degli altri. Ecco, l'obiettivo del progetto è proprio quello di dare sia agli insegnanti che agli studenti il gli strumenti per saper raccontare meglio quello che accade dentro loro stessi. Come funziona il percorso, allora funziona. In questo modo diciamo che ci sono tre aree, la primaria prevede degli incontri, ci saranno tre webinar dedicati ai docenti, quindi verranno formati su questi temi, di verranno date delle chiavi di lettura e poi ci saranno tre incontri dedicati proprio agli studenti che verranno in sede da noi
Qua vicino, tra l'altro, in piazza dell'Enciclopedia, nella nostra bellissima sala Igea.
E quindi parleremo direttamente, grazie appunto a ai colleghi di uno bravo, a agli studenti ci saranno degli ospiti Ispi razionali dei creator, anche molto conosciuti, faccio giusto qualche nome Maurizio merluzzo, Giulia, Lamarca, Papà, per scelta che chiaramente andranno ad affiancare poi l'expertise clinica degli specialistica è importantissima.
Per poi saper comunicare meglio il messaggio ai giovani, quindi questa è la parte, diciamo, sincrono alla parte degli incontri, c'è una parte di materiali didattici, quindi abbiamo realizzato sette video pillole per i docenti, quindi per formarli su questi temi e tutta una serie di dispense didattiche proprio su i tre temi del percorso quindi sull'ansia, sulla rabbia e sull'identità,
Delle dispense che prevedono sempre qui mi ricollego all'importanza di una formazione pratica delle attività di gruppo, proprio da svolgere in aula con i ragazzi, proprio per lasciare, diciamo un segno tangibile
Tutto questo verrà poi racchiuso all'interno di una piattaforma digitale, quindi, per chiudere, diciamo che mi piace molto e di questo progetto è un po'la contaminazione, no, la sinergia tra i know how che abbiamo portato, quindi noi chiaramente come esperti del linguaggio e della.
Della comunicazione, del sapere, della custodia della diffusione del sapere, uno bravo, invece, ci ha messo tutto il know-how specialistico alla conoscenza specifica la ricerca che ha fatto e quindi, insomma, pensiamo che insieme possiamo lasciare veramente un impatto e andare finalmente a lavorare su dei temi che spesso nella scuola italiana non ricevono diciamo lo spazio che dovrebbero avere quindi, insomma, speriamo che di lasciare il segno con questo percorso.
Grazie mille.
E abbiamo parlato quindi di un bisogno che c'è che riconosciuto, ma anche di di metodo e di strumenti, nel passare la parola, Flavia, Calò io volevo provare a ad allargare ancora un po'la prospettiva, perché poi, se ci pensiamo, il fulcro del progetto è e provare veramente ad aiutare i docenti sicuramente ma soprattutto i ragazzi ad esprimere ciò che si prova.
Ecco Medici senza frontiere ha un'esperienza vastissima, soprattutto incompleta in contesti molto molto complessi, e quindi volevo chiederti Flavia, come effettivamente si può riuscire ad aiutare i ragazzi ad esprimere ciò che provano e se puoi anche magari darci qualche testimonianza di come operate all'interno di questi contesti di anche quali esperienze porterete poi all'interno del progetto proprio per stimolare anche la riflessione con i ragazzi soprattutto,
Grazie, mi sono un po'emozionata perché finalmente Sant'che si parla di salute mentale al di fuori delle stanze cliniche, sono una psicologa psicoterapeuta da anni, lavoro con Medici senza frontiere, il lavoro con persone sopravvissute a violenza, a violenza di genere, esposte a guerra, esposti a persecuzioni e discriminazioni basate sulla religione, sul pensiero politico o,
Età, etnia e quella, una delle cose più importanti che nella salute mentale può essere.
Abbiamo visto o no in questi contesti così complessi, ma anche nei nostri progetti in Italia, con persone vulnerata e dalla migrazione, una la salute mentale non è separata dalla condizioni di vita, delle condizioni di vita delle persone, cosa intendo, tutte queste esperienze impattano profondamente sicuramente sulla psiche dell'individuo ma anche nelle sue relazioni piuttosto che mini mini o no il senso di sicurezza riducono la possibilità anche di immaginare un futuro.
E di agire quella che noi chiamiamo agenzie, quindi quella capacità di determinarlo col futuro personale.
E spesso anche proprio quando il lavoro con donne e uomini sopravvissuti a violenza.
I vari tipi di violenza, Santo impotenza ma non per una questione di di stare in quei vissuti, dolorosi Santo impotenza perché quando poi escono dalla stanza clinica e come si fa a ricostruire quelle relazioni, come si fa a ricostruire?
E l'influenza no di questo contesto, che in qualche modo fa fatica ad accogliere, accoglierle, a comprendere e in qualche e rispondere a dei bisogni di relazione, non per forza di salute mentale.
Sono difficoltà che sicuramente ritrovo con i pazienti che provengono da altre culture, ma che come clinica penso che tutti gli altri colleghi, insomma, ritrovano con i pazienti italiani, anche perché il senso di solitudine.
La, l'assenza di reti sociali, l'assenza di spazio e di condivisioni è un qualcosa che manca a tutti e tutte, ma anche nel nostro territorio, non solo andando al di là del mare e in altri contesti e finalmente appunto in questi giorni esco fuori dalla stanza clinica grazie alla campagna di medici senza frontiere anche queste cure è Grant, è anche grazie a questa preziosa iniziativa di uno bravo e Giulia Treccani, perché porta in uno spazio importante uno spazio di crescita di bambini e bambine e ragazze ragazzi. Il discorso della salute mentale,
E ho sentito anche dal dal collega Morris, prima che appunto la, la scuola non è solo un luogo dove si apprendono competenze, è un luogo in cui si apprendono, è uno dei principali contesti sociali in quelli in cui i bambini e bambine ragazzi ai ragazzi crescono ma anche costruiscono la propria identità sperimentano le relazioni con gli altri con gli insegnanti con i pari sviluppano competenze sociali ed emotive ed imparano gradualmente a trovare il proprio posto nel mondo.
La scuola, quindi, rappresenta quello spazio privilegiato di promozione della salute mentale ed è qui che l'educazione emotiva diventa particolarmente importante, non perché insegna ai bambini e le bambine i ragazzi e le ragazze, quali sono le emozioni LaRue, quelli che provano le sentono le vivono, si tratta appunto di offrire quegli strumenti per riconoscere le emozioni, per comprenderle, dargli significato e anche poterle comunicare.
Hamm parleranno anche all'interno di questo percorso, verrà affrontato anche il tema della rabbia.
Quanti molto spesso no anche solo della rabbia, vediamo il comportamento manifesto, vediamo l'output finale di quel sentimento, ma.
E spesso nella scuola e nella società la rabbia è assolutamente sanzionata, ma nel lavoro della Flou sulla salute mentale impariamo che le emozioni non sono un qualcosa, non sono un problema, non sono un problema da risolvere, bensì sono dei segnali. Dietro quel comportamento verosimilmente c'è paura, frustrazione, dolore, insoddisfazione, senso di ingiustizia, vergogna, c'è tanto altro, ma se non insegniamo ai nostri ragazzi e ragazze ad esprimerà riconoscerle e ad esprimerle in un modo più funzionale, faranno tanta fatica anche da adulti. Quindi penso che la sfida proprio di questo progetto non sia quella di eliminare le emozioni e le o semplicemente di
Insegnar né altre, ma aiutare le persone a riconoscerle, comprenderle e trovare delle modalità costruttive con cui esprimerle, perché dare un nome a quello che proviamo non elimina la sofferenza e questo lo lo conosco bene, è proprio in quella stanza clinica, in quello spazio che ho con con i miei pazienti con le mie pazienti,
Ma rappresenta sicuramente un primo passo che può aiutare le persone ad a chiedere aiuto e quindi ad affrontare quella difficoltà.
Quando questa capacità, la aiutiamo, a sviluppare precocemente e sicuramente possiamo accompagnare le persone lungo tutto il corso della vita ad esprimersi con più facilità.
Penso che promuovere consapevolezza emotiva, alfabetizzazione emotiva e anche spazi di confronto non è soltanto un'azione educativa, è proprio un'azione volta alla salute pubblica.
Portare strumenti nella scuola significa investire nel benessere delle nuove generazioni, insomma di una nostra della nostra comunità, ed è.
E anche proprio in questo contesto, no, penso a quanto i nostri giovani siano Expo in questo contesto complesso in cui viviamo anche noi esposti a narrazioni di guerra, di violenza.
Cambiamenti sociali rapidi in un mondo che comunque impatta anche la psiche, anche nelle nuove generazioni.
E qui soprattutto loro hanno bisogno i ragazzi di dobbiamo aiutarli nel comprenderle tutte queste informazioni, elaborare, imparare a riconoscere le emozioni che provano dentro, ad elaborarle e a costruire proprio relazioni positive e significative.
Mi piacerebbe concludere un po'con una riflessione che nasce proprio dall'esperienza maturata in questi anni le emozioni non sono un problema, diventano un problema quando non abbiamo le parole, le conoscenze per poterle raccontare, esprimere e dare spazio per comprenderle, aiutare i bambini e bambine ragazzi e ragazze,
A riconoscere quello che provano è una delle forme più importanti proprio di promozione della salute mentale e, appunto, ripeto, proprio di.
Di salute pubblica non è l'educazione affettiva, non è un elemento accessorio, è un investimento sul futuro di queste nuove generazioni e sulla capacità delle nostre comunità di diventare un po'più accoglienti e più capaci anche di prendersi cura dell'altro, vicino o lontano, che esso sia, grazie.
Grazie grazie Flavia per l'intervento, anche per la testimonianza.
E soprattutto in quest'ultimo passaggio ho sentito dire finalmente la salute mentale esce dalla stanza di terapia e raggiunge altri altri contesti, ed è effettivamente questa necessità, diciamo, è un filo che ha toccato un po'diversi interventi, anche l'onorevole Bonetti nella sua introduzione citava una serie di di fenomeni che sicuramente hanno delle delle conseguenze molto molto dannose che dovrebbero essere affrontati probabilmente con una risposta strutturale i fatti di cronaca che citava anche, Danila, ecco,
Sicuramente questo progetto si pone una sfida molto importante è quello di provare a dare una prima risposta strutturale, ma provare ad essere un pilota no, anche per stimolare le istituzioni il cui compito può e poi ed è dare questa tipologia di risposta in maniera in maniera concreta ecco ripartirei da Daniela De Stefano,
è uno bravo nasce con la missione di fare in modo che il proprio benessere, il benessere mentale di mia persona, a prendersene cura sia considerato normale, e quindi di un qualcosa che non comincia nella stanza di terapia e non si esaurisce al suo interno con questo progetto qual è il contributo che,
È uno bravo pensa possa essere messo a disposizione e che possa essere anche magari un contributo un po'più ampi, un po'più importante anche per le istituzioni, per appunto, sicuramente ampliare il dibattito, l'attenzione sulla salute mentale, ma anche per provare finalmente introdurre all'interno dei contesti scolastici un una prima una prima risposta concreta,
Allora diciamo che se si vuole parlare di risposte strutturali, bisogna in qualche modo immaginarci in futuro a un'infrastruttura che porta alla salute mentale la psicologia un po'in tutti gli ambiti, quindi si può parlare di scuola, si può parlare di luoghi di lavoro, prima si chiacchierava e si parlava di carceri ci sono tantissimi.
Aspetti che oggi in qualche modo sono ancora lasciati al caso, mentre invece andrebbe aggiunta struttura. Cosa può fare uno bravo, uno bravo, ha iniziato sette anni fa, portando di fatto una accessibilità maggiore in quello che può essere un trattamento di sostegno psicologico e, come prima dicevo, non si esaurisce no, prima lo stiamo dicendo un po'tutti che di fatto la psicologia va oltre quello che è il trattamento, ma inizia con la prevenzione. Cosa speriamo di portare con questo progetto? È un esempio piccolo, perché noi non risolveremo il problema, perché questo problema dell'educazione emotiva scarsa che anche le nostre ricerche mostrano, non si può risolvere con un unico progetto, ma servirebbero interventi strutturali, un'infrastruttura solida di medio-lungo termine, sostenuta da tutti, dalle istituzioni, dalla politica, dai datori di lavoro, appunto per portare la salute in tutti i contesti
Questo può essere un piccolo passo che può dimostrare che, anche attraverso progetti in qualche modo sostenibile, anche finanziariamente, perché anche questo è un tema perché tante volte il problema che viene riportato e che servirebbero investimenti molto importanti in salute mentale per creare questa infrastruttura che so di cui sto parlando ma soprattutto quando si parla di prevenzione costa molto meno prevenire rispetto a intervenire e quest',
Questo non lo dico io questo lo dicono i giganteschi ricerca effettuate a partire dall'Organizzazione mondiale della sanità, fino ad arrivare a società di consulenza che studiano il fenomeno. Quindi, in realtà si tratterebbe di trasferire alcuni investimenti prima così da creare educazione, cultura e prevenzione. Proprio con la scommessa che tra 10 vent'anni come prima cercavo di dire sì, avrà, si arriverà ad avere adulti più consapevoli che sanno gestire meglio in quella che è la proprio il proprio vissuto, le relazioni e le emozioni in così, da difatti, avere una infrastruttura che sostiene il ciclo di vita di ognuno di noi e che in qualche modo non va invece ad essere sempre dedicata al trattamento. Quindi, quando ormai il problema è presente, quando ormai la difficoltà c'è, il disagio è già dentro di noi, quindi speriamo che uno bravo, con questa collaborazione e con altri progetti possa portare da una parte è un esempio
Speriamo virtuoso e, dall'altro lato, anche di agire un po'come Osservatorio, perché noi ad oggi abbiamo gestito oltre mezzo milione di persone. Quindi, di fatto, è un lavoro che ci dice anche tanto su quello che è lo stato di salute del nostro Paese. E quindi sicuramente uno bravo a disposizione anche da questo punto di vista, quindi, fare delle fotografie costantemente su come stiamo andando, dove stiamo andando e cos'è che manca e potremmo fare di concreto oggi, sperando di vedere in qualche modo un futuro migliore per quelli che oggi sono i ragazzi, ma anche per noi adulti. Come dire, non è che proprio noi siamo da buttare e speriamo che in qualche modo si riesca a fare qualcosa di positivo. Anche per noi c'è una sfida culturale. Secondo te, Danilo, che è quella di portare la psicologia, ad essere prevenzione piuttosto che Trattamento. Assolutamente, io non sono convinta che molti passi avanti sono stati fatti negli ultimi anni, direi, soprattutto a partire dalla pandemia in poi, che è un po'esacerbato tante cose che già esistevano, ma se ne parla un po'di più da allora credo che però in questi passi avanti si veda come si sia e automaticamente. Quando si parla di psicologia si pensa a la risoluzione di un problema e quindi non si pensa invece appunto al alla prevenzione,
Ed è per questo che oggi ho insistito molto su questo argomento, perché è bene che abbiamo fatto qualche passo avanti, finalmente ci si vergogna sempre meno di rivolgersi a uno psicologo di prendersi cura della propria salute mentale, di Dick di dire all'amico oggi non ci sono perché ho terapia è una frase semplicissima ma che pochi anni fa probabilmente sentivate molto meno,
Adesso è un altro passo, sarebbe quello di capire che dovrebbe essere una materia strutturale, quella dell'educazione emotiva, ma non solo questi, ad aiutarci a svilupparci meglio e in qualche modo, ottenere degli strumenti molto prima nella nostra vita e magari non aver più bisogno di arrivare in terapia per risolvere un problema perché abbiamo gli strumenti già molto prima per poterli affrontare quindi la risposta è assolutamente sì.
Voglio comunque essere ottimista perché tanti passi avanti sono stati fatti e proprio per questo, secondo me, è il momento giusto per continuare a parlarne, perché di fatto ascoltiamo più di prima.
E
Maurice Barattini, invece, tornando sul su su sul, sul filone educativo, che comunque anche citato nelle ultime parole di Danilo, dal vostro punto di vista anche della vostra esperienza qual è, secondo voi, l'elemento più sfidante di questo progetto, quello che pensate ok, può veramente costruire un piccolo pezzetto per dare un contributo che vada anche oltre proprio la dimensione progettuale di Di Santo, dunque, sono e secondo te, appunto, qual è l'elemento che li porterebbe a dire ok, abbiamo fatto, abbiamo fatto un passo avanti, allora diciamo che
Innanzitutto concordo pienamente con le le riflessioni di Danila che c'è molto da fare, questo è vero, ognuno le istituzioni devono fare la loro parte e noi stiamo cercando di fare il nostro come come editore.
Diciamo che mi sento di dire che quello che vorrei mi piacerebbe lasciare alle classi no, con questo percorso che ecco, questo lo devo sottolineare, non è un sottolineo la parola percorso ma proprio per tornare al discorso delle parole, no, perché non è un intervento spot è proprio un percorso l'abbiamo pensato in questo modo dura abbraccia l'anno scolastico ci sono webinar, ci sono pillole informative, ci sono i 20 da fare in classe, quindi c'è proprio un,
Una volontà non di affrontare il tema solo una volta, ma di ritornare e di inserirlo in un percorso strutturato che già questo, secondo noi, è qualcosa che può muovere verso un importante impatto, direi che mi piacerebbe lasciare quindi se il percorso, se se questo lavoro diciamo dai suoi frutti,
Mi piacerebbe lasciare agli studenti più parole per raccontarsi, quindi diciamo, una maggiore capacità di di descrivere le proprie emozioni, che sono molti molti di più di quelli che pensiamo e sono molto più complesse di di di di quanto pensiamo quindi sapere raccontarsi meglio.
Ai docenti, secondo me, l'abitudine anche a acre, ad aiutare i loro studenti a costruire un linguaggio in termini di emozioni e di salute mentale che abbiamo detto, che è una cosa molto importante,
E in generale lasciare proprio al tra tutte le classi, quindi inteso come docenti e studenti, quindi alla scuola, come istituzione proprio là l'abitudine a parlare di emozioni di Salute mentale che appunto abbiamo detto essere un tema che non è sufficientemente affrontato quindi queste tre cose, quindi, lavorare su tutti e tre i livelli, lasciando un piccolo contributo però concreto per poi fare piano piano dei passi verso questo problema che sappiamo essere noto, ma oggi con questo progetto lo vogliamo affrontare e fare la nostra parte per insomma, migliorare questa condizione.
Grazie mille, riprendo Flavia, calò l'intervento di di Morris Barattini proprio per concentrarmi su cosa lasciare cosa lasciare ai ragazzi, ecco anche qui.
Sempre partendo da quella che è un'esperienza molto, molto vasta, e anche qui ripeto la parola in situazioni veramente complesse.
Vi riterreste soddisfatti se cosa vorresti lasciare ai ragazzi di questo percorso, probabilmente apro, come dire, una risposta molto molto ampia, ovviamente ti chiedo di di di di tenerla nei tempi, però effettivamente che cosa pensate sia importante trasmettere, anche sulla base della vostra esperienza ai ragazzi né per la finalità che vi siete dati con questo progetto.
Grazie.
E diciamo appunto questo percorso, speriamo che possa lasciare appunto agli alunni e alle alunne. A questo punto è agli insegnanti, alle insegnanti una buona competenza emotiva, cioè la capacità di conoscersi, riconoscere e poter raccontare quello che provano dentro e poi, con la presenza anche di dei colleghi e le colleghe di Medici senza frontiere all'interno del progetto, speriamo anche che possano in qualche modo all'interno di quelle stanze e provare a immaginare dei mondi un po'più lontani, un po'più complessi e dando una tridimensionalità, poi alle persone che arrivano da qui, da quei viaggi perché appunto spesso ormai sono molto appiattite come immaginario collettivo come visti, insomma come persone un po'che
Entrano un po', invadono nei nostri spazi, ma magari hanno sogni desideri, avevano sogni e desideri una famiglia delle amicizie che non hanno più e che non possono portare indietro e quindi magari proprio ridare una tridimensionalità alle persone che spesso arrivano e che non conosciamo, grazie.
Grazie eh, in questo momento, se ci sono delle delle domande e delle curiosità, dalla sala delle richieste di approfondimento, possiamo dedicare qualche minuto sicuramente a rispondere.
Ok, se non ci sono richieste di di di di approfondimenti che possiamo comunque anche svolgere successivamente alla conferenza stampa, passerei.
A una chiusura, quindi a un'ultima domanda per tutti i relatori.
Passando un po'sulla sfida sulla sfida complessiva, ovvero cosa pensate che questo progetto possa lasciare per costruire anche percorsi percorsi diversi, che spunto secondo voi potrebbero trarne trarne anche le istituzioni e appunto che cosa pensate possa lasciare come base per costruire magari una delle puntate delle puntate successive comunque un un proseguimento del percorso dove l'educazione emotiva diventi veramente un elemento centrale all'interno delle nostre istituzioni scolastiche a partire sempre da Daniela De Stefano,
Posso dire quello che certamente noi faremmo come uno bravo, sicuramente a fine progetto presenteremo alle istituzioni i risultati, le osservazioni provenienti dal progetto stesso, sperando in qualche modo di poter risultare una risorsa prima tu Luca parlavi di quasi progetto pilota per un qualcosa che speriamo non troppo nel lungo termine, diciamo in un medio termine può essere anche principio di uno spunto di cosa poi applicare su base sistemica all'interno delle scuole italiane, quindi speriamo di portare degli spunti interessanti, anche dimostrazione concreta e tangibile dell'importanza di un progetto come questo.
Stessa domanda per Maurice Barattini, sì, velocissimo.
Diciamo che.
Ecco, invito, ah, beh, la scuola ha un ruolo centrale nelle nostre vite, no, è un luogo proprio dove è un luogo di incontro autentico, dove davvero le persone si formano e spesso le emozioni scolastiche e, ad esempio, non so reagire a un brutto voto al compagno la compagna con cui magari non riesco a andare d'accordo. Insomma, è lì che è proprio una vera e propria palestra emotiva, no, quindi io penso che,
Se devo lanciare anche un appello alle istituzioni, è proprio quello di affrontare queste tematiche nelle scuole e penso che il ruolo dell'insegnante l'avevo detto prima, ma lo voglio ribadire adesso sia sia centrale perché la figura dell'insegnante, ma questo lo fanno già spontaneamente molti insegnanti e c'è proprio un forse un cambio di paradigma anche generazionale,
Sta diventando sempre di più il ruolo anche di una sorta di come dire passatemi la parola impropria, no, una sorta di educatore emotivo, cioè l'insegnante aiuta lo studente nella relazione, le emozioni, secondo me la l'Enf, il, le istituzioni dovrebbero aiutare sempre di più l'insegnante in tutto questo e essere in grado proprio di proporre dei percorsi di formazione proprio specifici. Questo chiaramente non si sostituisce al lavoro dello psicologo, anzi, abbiamo visto che integrare lo psicologo nelle classi insieme a quello che fa l'insegnante e tutti i giorni, probabilmente il modello
Educativo migliore, quindi, ecco, mi mi l'appello che faccio insomma la la il buon proposito anche quello di riuscire ad affrontare questi temi in maniera più sistemica, lavorando sia sugli insegnanti che fornendo alle scuole tutto il supporto anche di persone formate da un punto di vista clinico per affrontare al meglio queste sfide che ci aspettano.
E grazie stessa stessa domanda, per per Flavia Calò che cosa effettivamente.
Si può fare per rendere l'educazione emotiva un un percorso più più strutturale all'interno del del mondo scolastico?
Inserirlo nei percorsi curriculari banalmente, anche se banale non è perché non ce l'abbiamo e perché siamo qui oggi, appunto, a presentare un progetto pilota e ancora dobbiamo iniziare per Tassara, dobbiamo fare e perché è importante non aspettare che, come ha detto prima Danila emerga un problema, ma lavoriamo prima, la vogliamo prima su cui i nostri ragazzi e alle nostre ragazze e aiutiamoli a costruire degli spazi, a riconoscere le emozioni, a costruire relazioni che,
E offrire loro delle competenze che fondamentalmente li aiuteranno per il resto della loro vita, nelle loro scelte, nel lavoro e nella vita in generale, grazie.
Grazie mille e io ringrazio veramente tutti tutti i relatori, ringrazio l'onorevole Elena Bonetti che ha permesso alla presentazione di questo progetto, in questa, in questa sede istituzionale, invito tutti a accedere alla piattaforma Skuola punto edu punto it nella sezione Progetti gratuiti è visibile, Sento dunque sono e quindi diciamo ci lasciamo probabilmente con la promessa di portare risultati magari di nuovo in questa sede e fare quel passo successivo per un percorso su cui siamo tutti concordi serve dare, serve dare struttura. Grazie ancora, grazie a tutti,

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