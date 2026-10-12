L'iniziativa è promossa da Elena Bonetti.



Intervengono: Danila De Stefano, Founder & CEO di Unobravo, e Morris Barattini, Amministratore Delegato di Edulia dal Sapere Treccani, assieme a Flavia Calò, Psicologa e Psicoterapeuta di Medici Senza Frontiere, partner di Unobravo.



Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione del nuovo progetto «Sento dunque sono – Emozioni e identità a scuola», dedicato all'educazione emotiva e affettiva" che si è tenuta a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle 16:00.



Tra gli argomenti discussi: Scuola.



Questa conferenza stampa ha una durata …

di 44 minuti.



Oltre al formato video è disponibile anche la versione nel solo formato audio.

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