Intervengono: Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Maurizio Lupi, Alessandro Onorato, Matteo Renzi, Francesco Rocca, Matteo Salvini, Elly Schlein, Antonio Tajani.



Registrazione video del dibattito dal titolo "60 under 30 che stanno cambiando il paese", registrato a Roma venerdì 9 ottobre 2026 alle 15:37.



Sono intervenuti: Federico Lobuono (presidente de La Giovane Roma), Paolo Federico (vicepresidente la Giovane Roma), Pietro Luigi Polidori (presidente dell'Università degli Studi Link di Roma), Matteo Hallissey (presidente di Radicali Italiani e presidente di +Europa), Simona …

Calzaretti (consigliera comunale Salerno,Avanti PSI), Marina Tomassoni (presidente provinciale di Gioventù Nazionale a Perugia), Chiara Esposito (consigliera comunale di Mantova Fratelli D'Italia), Angelo Bonelli (deputato e co-portavoce di Europa Verde), Roberto Gualtieri (sindaco del Comune di Roma), Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture e dei trasporti), Carlo Calenda (senatore e segretario di Azione), Fabrizio Tantillo (segretario dei Giovani della Sicilia Forza italia), Antonio Tajani (ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Giulia Fedele (segretaria delle Marche e consigliere del Comune di Ancona), Emilio Carelli (direttore del settimanale L'Espresso), Tommaso Sasso (responsabile dei progetti di cultura politica del Partito Democratico), Francesco Rocca (presidente della Regione Lazio), Alessandro Onorato (assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale), Elly Schlein (deputata, segretaria nazionale del Partito Democratico), Ada Bastone (collaboratrice erea multimediale della comunicazione del M5S), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle).



Tra gli argomenti discussi: Giovani.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 3 ore e 53 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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