09 OTT 2026
dibattiti

60 under 30 che stanno cambiando il paese

DIBATTITO | - Roma - 15:37 Durata: 3 ore 53 min
A cura di Pantheon
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Intervengono: Angelo Bonelli, Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Maurizio Lupi, Alessandro Onorato, Matteo Renzi, Francesco Rocca, Matteo Salvini, Elly Schlein, Antonio Tajani.

Registrazione video del dibattito dal titolo "60 under 30 che stanno cambiando il paese", registrato a Roma venerdì 9 ottobre 2026 alle 15:37.

Sono intervenuti: Federico Lobuono (presidente de La Giovane Roma), Paolo Federico (vicepresidente la Giovane Roma), Pietro Luigi Polidori (presidente dell'Università degli Studi Link di Roma), Matteo Hallissey (presidente di Radicali Italiani e presidente di +Europa), Simona Calzaretti (consigliera comunale Salerno,Avanti PSI), Marina Tomassoni (presidente provinciale di Gioventù Nazionale a Perugia), Chiara Esposito (consigliera comunale di Mantova Fratelli D'Italia), Angelo Bonelli (deputato e co-portavoce di Europa Verde), Roberto Gualtieri (sindaco del Comune di Roma), Matteo Salvini (ministro delle infrastrutture e dei trasporti), Carlo Calenda (senatore e segretario di Azione), Fabrizio Tantillo (segretario dei Giovani della Sicilia Forza italia), Antonio Tajani (ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Giulia Fedele (segretaria delle Marche e consigliere del Comune di Ancona), Emilio Carelli (direttore del settimanale L'Espresso), Tommaso Sasso (responsabile dei progetti di cultura politica del Partito Democratico), Francesco Rocca (presidente della Regione Lazio), Alessandro Onorato (assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale), Elly Schlein (deputata, segretaria nazionale del Partito Democratico), Ada Bastone (collaboratrice erea multimediale della comunicazione del M5S), Giuseppe Conte (deputato, presidente del Movimento 5 Stelle).

Tra gli argomenti discussi: Giovani.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 3 ore e 53 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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A tutte e tutti grazie di essere qui, vi chiediamo veramente scusa per il ritardo, ci siamo tanto impegnati sulla scaletta e sul livello dei nostri ospiti, purtroppo sul meteo ancora non ci arriviamo, ma ci stiamo attrezzando per la quinta edizione di 60 under 30 tante cose da dire e tanti interventi che si alterneranno su questo palco intanto è per me una grande emozione essere qui oggi ed aprire la quarta edizione di 60 under 30. Quando abbiamo cominciato quattro anni fa al Talent Garden di Roma, non ci saremmo mai aspettati questo risultato sotto tutti i punti di vista.
Dalla partecipazione all'attenzione della stampa a ospiti così prestigiosi c'è stata una crescita esponenziale ed è stata possibile grazie a tutte e tutti i ragazzi di tutte le ragazze che hanno collaborato alle
Tantissimi ringraziamenti che ho da fare, ci tengo a partire dal ringraziare i ragazzi e le ragazze della giovane Roma alla redazione di politica e ne farò tanti altri.
Il costo di questo mio primo intervento e
Oggi vorrei fare anche un altro ringraziamento qui ce ne sono alcuni.
Ai nostri 60 premiati perché ci hanno dato una mano in tutti i modi possibili nel promuovere queste iniziative. Perché io so che in alcuni casi hanno anche possiamo dirlo, tormentato i loro leader di riferimento per assicurarsi una loro presenza qui. Per questo noi vi ringraziamo, anche se so che poi hanno colto in realtà il nostro invito.
Subito, proprio perché è l'evento di oggi, l'iniziativa di oggi, al di là delle difficoltà strutturali, è la dimostrazione che c'è una generazione nuova di giovani politici che crede nel nostro Paese, crede nelle potenzialità inespresse e e che si mette in gioco nelle amministrazioni che rappresenta negli organi che rappresenta nelle nei partiti che rappresenta per cercare di migliorare,
60 under 30, io lo dico perché ci credo anche con veramente con orgoglio e oggi la casa della politica italiana
Si parla di campo largo qui abbiamo messo in piedi il campo larghissimo, ci stanno proprio tutti, per carità,
Non li abbiamo messi d'accordo e non avevamo neanche questa ambizione qui, ma abbiamo fatto una cosa che ultimamente è molto difficile vedere abbiamo creato il dialogo tra le forze politiche e io penso che questa sia la cosa più importante e più preziosa di tutte da domani,
Ma anche da stasera riprenderà la battaglia elettorale, ci stiamo avvicinando alle elezioni amministrative, si voterà nelle più importanti città italiane, ci stiamo avvicinando alle elezioni politiche e le stesse forze che oggi vediamo nella stessa sale che si alterneranno qui, sta per raggiungerci il vicepremier ministro Matteo Salvini, il vicepremier e ministro Antonio Tajani e tutti quanti gli altri che si alterneranno su questo palco o sull'altro dipende dalle condizioni atmosferiche nel corso della giornata,
Questo clima, che oggi abbiamo, dicevo, così rilassato, ad un certo punto verrà meno perché tornerà la battaglia politica, tornerà allo scontro, ma evviva meno male, siamo felici ed è questo che ci riempie di orgoglio e che ci fa fare politica ogni giorno l'idea di metterci tutti in discussione anche con idee diverse per provare a migliorare il nostro Paese.
E oggi, in ogni caso, è una festa della democrazia, perché qui abbiamo tutti insieme, come dicevamo tanti ragazzi e tante ragazze che non aspettano che qualcuno gli dica, è il tuo posto, tocca a te che non si aspettano che il loro turno arrivi perché qualcuno si fa da parte perché qualcuno gli fa un regalo ma perché hanno Bank,
Mia conquistarlo, una cosa che mi emoziona molto sono le sto.
Mentre, a differenza di tanti premi che esistono, ha una particolarità, una piccola percentuale dei 60 che noi premiamo può essere ripremi Ata l'anno successivo.
Il motivo di questa scelta e che noi, fin dall'inizio, non abbiamo voluto che 60 under 30 fosse l'ennesimo trofeo da mettere su una bacheca che uno poi tiene lì sul tavolo, ma forse la dimostrazione che l'impegno politico,
E prima di tutto costanza e il lavoro fatto giorno dopo giorno e allora, dicevo, mi emoziona tanto vedere i profili di alcuni di questi ragazzi, non farò nomi per non fare torto ad altri che magari nella prima edizione di 60 under 30 sono stati premiati perché erano i referenti della loro organizzazione giovanile in una regione
E oggi, invece, quella stessa organizzazione giovanile la guidano a livello nazionale.
Altri, che magari erano Consiglieri comunali e oggi sono consiglieri regionali.
Ce ne sono tanti gli esempi che potrei fare membri di segreterie politiche di staff politici e che oggi sono nei governi di città e di regioni.
Vedete, questo è quello che veramente ci rende orgogliosi, noi di storie ne selezioniamo 60, ma ce ne sarebbero molte di più, ogni anno ci arrivano migliaia di candidature, di ragazzi e di ragazze che ci raccontano la loro storia, non li dobbiamo scegliere.
Però ce ne sarebbero veramente tante da raccontare. Adesso però tocca ai partiti fare la loro parte e su questo ci arriverò nella conclusione del mio intervento. Prima di concludere, però, vorrei fare due ringraziamenti che sono veramente tanto importanti. Il primo all'Università degli studi Link che ci accompagna, ci aiuta, ci sostiene in questa e nelle tantissime iniziative che la nostra associazione, la giovane Roma, organizza grazie alla famiglia Polidori e tra l'altro c'è anche una persona che vorrei ringraziare, se me lo permettete, vorremmo anche dargli un premio e qui in fondo alla sala e l'amministratore delegato dell'Università. Giovanni Miarelli. Se per favore Giovanni puoi, venire qui
Perché
È arrivato il momento di darlo anche totalmente inaspettato, è arrivato il momento di darlo anche a te questo premio, perché tutto quello che fa più questa università per noi è veramente importante per noi e per tutti i ragazzi che noi premiamo nel riconoscere.
Il lavoro di tante e tanti che ogni giorno si battono per migliorare il nostro Paese.
E poi vorrei ringraziare anche l'Espresso qui c'è il direttore Emilio Carelli, che a breve interverrà e darà anche il prestigioso premio dell'Espresso, perché è stato con noi fin dalla prima, fin dal primo anno, fin da quando questa iniziativa si teneva appunto al Talent Garden di Roma e direttore. Voi ci date anche un po'troppo retta forse certe volte perché nelle a copia dell'Espresso che probabilmente avete ricevuto, non lo so, perché poi con i problemi diciamo meteorologici non so se se vi sia arrivato, ma avrete probabilmente visto che la copertina Paolo ce ne abbiamo uno qua non ce l'abbiamo che la copertina, ecco grazie. Che l'Espresso ha voluto dedicare a questo speciale riguarda 60 under 30 in Parlamento
Ora voi non vi montate la testa, perché non sappiamo se poi diciamo sceglieranno voi e noi abbiamo dato così un'idea, però il punto è e concludo sapete quanti erano is gli under 30 eletti alla Camera nelle elezioni politiche del 2022.
4 su 400.
Non basta.
Noi non chiediamo di avere uno spazio perché i giovani.
Ma non vogliamo e non permetteremo che questo spazio ci vengano negato in quanto giovani.
Allora noi ci crediamo.
E faremo veramente, credetemi di tutto, per fare in modo che la nostra generazione possa avere uno spazio e possa avere un'opportunità, noi ci crediamo, adesso tocca ai partiti crederci e saremo pronti a punzecchiare i leader che si alterneranno su questo palco proprio per chiedergli un impegno in questo senso grazie buon 60 under 30 tutto,
Adesso condurrà questo mini festival di Sanremo, il nostro Amadeus o Di Martino, come preferisci, Paolo Federico, Vicepresidente della giovane Roma, il palco, il tuo Paolo, grazie a tutti e benvenuti anche da parte mia buon pomeriggio, purtroppo oggi il medico non non ci ha assistito, avevamo sognato questo evento in modo un po'diverso ma va bene lo stesso siamo qui e non molliamo.
Detto questo, io ci tenevo tantissimo a ringraziare anch'io l'Università degli studi Link, vedo tutte le autorità qui in prima fila, l'Espresso che ci ha dedicato, un Express e quel che ci ha dedicato un intero inserto, ma soprattutto tutti i ragazzi e le ragazze della giovane Roma, che magari in questo momento non vedete ma hanno costruito insieme a noi questo evento, in particolare i membri del direttivo Samuele, i ponti, Gabriele poveri, poi non so se lo sapete, perché purtroppo i la pioggia diciamo ci ha fatto un po'impazzire, però c'è anche un'altra sala coperta dedicata a il nostro dei The direttore di politica Moelgg, ieri, Nicolas Tureck, che intervisterà tutti i nostri premiati. Come sapete, come diceva Federico, si tratta veramente di una maratona politica. Abbiamo tantissimi ospiti tantissimi leader che tra poco ci raggiungeranno e che si alterneranno qui sul palco con i nostri giovani premiati. Io direi di partire subito con i saluti del padrone di casa, il presidente della
Università degli Studi Link Pietro Luigi Cuomo, Polidori, grazie.
Grazie Paolo, grazie Federico.
Io faccio un po'gli onori di casa, i saluti iniziali vi rubo poco tempo, anche perché tanto gli faccio i complimenti a voi e anche all'università, a tutte le persone che ecco che hanno organizzato questo evento importante e soprattutto che erano, ecco gestito un po'un'emergenza pioggia in così poco tempo perché ci sono più di 1.000 persone ecco all'interno del nostro campus è divisa anche all'interno delle aule che ci seguono,
Chiaramente via via on line e quindi ecco complimenti a tutti per aver gestito questa emergenza, ringrazio chiaramente qui oggi è presente il direttore Carelli per chiaramente l'Espresso per questa iniziativa è importante per noi, io credo che, come avete detto voi è l'unico momento in Italia di confronto con i giovani e la e la politica c'è un parterre,
È impressionante, oggi ecco qui.
Sfideranno e si sfideranno, credo di poter dire anche tutti i leader politici italiani, quindi i ragazzi, in occasione di grande confronto di credo, anche una lezione di comunicazione di altissimo livello che, ecco, è il luogo giusto dove farla, credo sia l'Università l'Università Link è sempre con voi quindi,
è la è la quarta volta che lo facciamo insieme, quindi spero anche il prossimo anno senza pioggia, chiaramente quindi in bocca al lupo buoni buon lavoro e grazie
Grazie ancora, presidente, questo è un piccolo premio, insomma, non basta, ovviamente non basta Smith prima mi sono messo lì per sentirmi ancora under 30 che, devo dire, la sensazione è sempre buona, non si preoccupi che tra poco facciamo anche lo spin-off 30 under 60 benissimo,
Grazie, grazie, venne buon lavoro,
Adesso partiamo subito con gli interventi dei premiati con me a moderare ci sono Giulia Bozner, Jacopo, De Santis, Jasmine ottone e Filippo Shaolin, allora Jacopo partiamo subito con il primo premiato buon pomeriggio a tutti chiamo subito ad intervenire Matteo Alessi, classe 2003, è presidente di più Europa Radicali italiani di cui a vent'anni è stato segretario cresciuto a Bologna oggi vive a Roma.
Nel frattempo si prepari Simona calzaretta.
Non mi aspettavo proprio di essere il primo di tutti.
Oggi vorrei parlare solo di di un tema che mi sta a cuore.
Per generazioni, l'Europa è sempre stata il futuro.
È stata il futuro per chi nel 1941 era confinato, sull'isola di Ventotene, nell'ora più buia.
Della nostra società e lì è riuscita già a immaginare un'Europa libera e unita come unico antidoto e nazionalismi.
L'Europa è stata il futuro anche per Robert Schuman, che ha trasformato quell'utopia nelle prime istituzioni comuni che, in un momento drammatico, subito dopo, nel nel dopoguerra, ha deciso di mettere in comune ciò con cui si facevano le guerre, l'acciaio e il carbone e lo ha fatto con la Germania che era appena stata sconfitta e che solo sei anni prima aveva invaso e occupava Parigi con i carri armati.
E ha deciso che, nonostante ciò che l'unico modo per evitare nuove guerre fosse proprio mettere in comune quelle risorse fondamentali, ecco, l'euro ha pestato il futuro anche per Simone Veil, che nel 1979 è stata la prima presidente del Parlamento europeo.
Lei che diceva che non si poteva fare l'Europa contro gli europei o senza gli europei, ma che l'unico modo per farla era attraverso il consenso e il sostegno, il voto dei cittadini europei.
L'Europa è stata.
Il futuro anche per il cancelliere tedesco Helmut Koll.
Che sulle macerie del muro di Berlino non si è accontentato di vedere la sua Germania riunita, ma chi ha deciso che c'era la necessità di lavorare per un'Europa integrata senza frontiere?
L'Europa grazie alla quale noi oggi possiamo viaggiare liberamente, non preoccupandoci di quello che invece per tanti prima erano procedure problemi quotidiani.
Ecco, questa Europa è stata il futuro anche per Carlo Azeglio Ciampi, per Romano Prodi.
Che hanno portato l'euro, che sono andati verso la la l'allargamento a Est dopo 50 anni di divisioni.
L'Europa è stata il futuro anche per Mario Draghi, che nei momenti più drammatici della nostra storia, in mezzo a una crisi finanziaria, ha deciso di difendere quell'Europa a ogni costo, l'Europa è stata il futuro anche per Macron per Merkel, che hanno deciso, durante una pandemia di introdurre dei sistemi di solidarietà comuni che erano impensabili fino a pochi anni prima. Ecco, l'Europa è stata il futuro per tutte queste generazioni e ogni generazione è riuscita a spostare avanti di qualche centimetro il confine di quello che sembrava impossibile. Ci ha fatto avvicinare un passo a quell'Europa che avevano immaginato già a Ventotene
Ecco, per la nostra rigenerazione, quell'Europa che ha rappresentato sempre il futuro per le altre generazioni rischia di diventare il passato, se ci accontentiamo sim semplicemente di amministrare, di gestire quello che hanno fatto i nostri nonni, i nostri genitori.
Eppure lo denunciavano.
I radicali lo annunciava Marco Pannella, lo denunciava Emma Bonino, ecco.
Già 40 anni fa ci dicevano che noi abbiamo fatto tutto o quasi tutto, tranne le cose essenziali, viviamo in un'Europa dove c'è un Parlamento, ma non c'è la piena iniziativa legislativa, un presidente della Commissione europea c'è, ma non è votato dalla gente abbiamo una moneta comune, ma non abbiamo un bilancio federale, abbiamo un'app, non abbiamo una politica estera, abbiamo 27 possibili veti, abbiamo 27 eserciti neanche un europeo ancora oggi, nonostante il lavoro di tutte queste generazioni che ci hanno preceduto e allora abbiamo costruito quasi tutto quello che potevamo e dovevamo costruire in Europa.
Ma non abbiamo avuto il coraggio di completarlo di concludere questo percorso
E allora, di fronte alle sfide enormi che abbiamo come generazione, al di là dei partiti politici sull'ambiente, sulla competitività, sul digitale, la nostra generazione e per me ha un compito che ci ha assegnato la storia ed è il compito di organizzare un moto popolare dal basso di giovani cittadini europei che dicono alle istituzioni che quell'Europa va completata di giovani dirigenti che hanno voglia anche dentro le istituzioni di lottare affinché quel grande disegno che è stato immaginato su un'isola da delle persone che erano lì confinate dal fascismo possa effettivamente essere completato.
Bisogna fare qualcosa, ci dice un saggio due Sanfeng, ecco, io credo che noi non possiamo semplicemente illuderci di essere per sempre gli arbitri del mondo.
Dobbiamo dimostrare ancora una volta che noi siamo un popolo competitivo, ambizioso, innovatore che ha la capacità di stare in mezzo a queste grandi potenze giocano un ruolo fondamentale in un momento in cui sembra che tutte le altre potenze dell'Europa, della degli della democrazia, della libertà,
Si sentono un po'scordati, ecco, essendo lo sta facendo, la generazione che oggi l'Europa alla guida.
La generazione di Ursula von der Leyen della vostra generazione, allora deve essere la nostra a farlo, i nostri nonni hanno fatto l'Europa, la nostra generazione deve fare gli Stati Uniti d'Europa
I nostri nonni hanno fatto l'Europa, hanno lavorato per l'Europa per non morire in guerra.
Io credo che noi dobbiamo fare gli Stati Uniti d'Europa per non restare irrilevanti nel mondo e morire sepolti tra le guerre, grazie,
Buonasera interviene ora Simona calzerotti, 24 anni studentessa di medicina e consigliera comunale di Salerno, eletta con oltre 1.250 preferenze nella lista Avanti Psi.
Mi sentite.
Tutti voglio ringraziare innanzitutto l'associazione e la giovane Roma che ha reso possibile questo evento oggi e conseguentemente l'università Link è un'emozione grandissima per me essere qui su questo palco fuori, ci sono tantissimi giovani che non mi aspettavo, una rappresentanza così tanto importante, un numero così prosperoso parto subito con il dire che la mia esperienza concreta in politica è nata a maggio con le elezioni amministrative del mio Comune Salerno e durante durante la campagna elettorale per fare un paragone, l'elettorato della mia città Era a casa letteralmente in due. Da una parte c'erano delle persone
Che volevano dare fiducia ai giovani perché credevano che i giovani fossero, oltre che volti nuovi delle persone che potevano portare nuove idee, nuovi obiettivi che si ponevano.
Appunto, degli obiettivi differenti rispetto all'esperienza invece di persone che fanno questo già da un po'di tempo, mentre dall'altro c'erano delle persone che ritenevano non fosse possibile tutto questo perché perché c'è ancora troppo scetticismo nei confronti dei giovani, c'è ancora troppo scetticismo nei confronti di persone che se non hanno un'esperienza decennale in politica non la possono fare.
E io sono qui oggi, invece, perché sempre durante la mia campagna elettorale ho posto l'accento sul coinvolgimento dei giovani in politica che per questo Sensi si sentono, a mio parere è ancora un pochettino troppo distaccati. Ho posto l'accento su su questo aspetto per fare in modo che le persone si potessero miei coetanei sentire rappresentati e soprattutto per garantire un ripristino di quel senso di sfiducia che la comunità mostra nei confronti dell'istituzione,
Oggi io sono qui
E questo premio, che mi verrà consegnato a breve, non rappresenterà soltanto un premio in senso stretto, ma rappresenterà per me innanzitutto un senso di responsabilità, conseguentemente rappresenterà il riconoscimento dell'impegno politico che mi vede, come ho detto, poc'anzi coinvolta da maggio, ma che spero continuerà.
Per ancora tanto tempo, ma soprattutto auguro ai 60 under 30 che sono qui, insieme a me e a tutti i ragazzi che sono fuori e quelli che oggi non potevano venire, che questo premio sia un promemoria per noi ed un augurio, un promemoria a continuare sempre a testa alta con i nostri obiettivi, con le nostre idee, seppure con ideologie differenti ma con il coraggio di andare avanti e di portarle al termine e conseguentemente un augurio per fare in modo che il coinvolgimento dei giovani sia sempre più prosperoso e che magari perché no, alla prossima edizione il numero dei ragazzi fuori sarà triplicato grazie a tutti e buon lavoro a noi,
Allora invitiamo, Marina Tommasoni, a raggiungerci sul palco classe 2000 vive a Perugia nel comune di Magione, dal 2020 è presidente provinciale di Gioventù Nazionale, provincia di Perugia, nel 2024 è stata eletta consigliere comunale a Magione, confermando un impegno politico radicato nel territorio e nella comunità umbra grazie,
Buon pomeriggio, grazie a tutti per questo riconoscimento, che accolgo con tanto orgoglio, ma anche con altrettanta responsabilità, credo che ad oggi il vero valore dei giovani in politica non stia semplicemente nella capacità di portare delle nuove idee, ma soprattutto di avere la volontà di far sì che queste idee diventino impegno concreto impegno politico, Essere giovani significa infatti essere i protagonisti del presente, ma anche scegliere se limitarsi a commentare questo presente.
Ho volersi assumere la responsabilità di costruire il nostro futuro. Credo che oggi più che più che mai alla alla mia, alla nostra generazione, spetti una responsabilità ben precisa e sia quella di riaprire lo spazio del confronto, ritornerà a discutere, a confrontarsi, anche a scontrarsi sulle idee, soprattutto laddove queste idee sono differenti, perché dobbiamo renderci conto che dobbiamo andare avanti in questa battaglia, rendendoci però conto che opinioni diverse non possono e non devono costantemente portare a delle contrapposizioni personali. Possiamo essere e questo evento credono dimostra avversari politici. Lo siamo tutti i giorni. Possiamo e dobbiamo avere delle visioni diametralmente opposte per quanto riguarda il futuro nella nostra nazioni, ma è giusto renderci conto e tornare a rispettare la dignità di chi, come noi, ogni giorno mette a disposizione di un'idea il proprio tempo e le proprie passioni e anche le proprie energie, perché credo che sia solamente attraverso il confronto, il dialogo che possiamo mettere a disposizione del futuro della nostra Nazione e le migliori idee e le migliori competenze di cui siamo capaci è anche vero però, che per essere una futura generazione competente e capace di costruire il nostro futuro, dobbiamo prima conoscere il passato dal quale veniamo formarci personalmente farlo politicamente e quando intendo di passato intendo non epoche lontane, perché ci sono troppi ragazzi che escono dalle scuole che conoscono approfonditamente epoche passate, ma chi non conoscono gli avvenimenti che hanno contribuito a formare il mondo contemporaneo nel quale noi viviamo e credo che sia utile partire proprio dalle scuole, dai più giovani, perché se noi siamo qua abbiamo affrontato questo percorso, è utile far sì che i programmi di scuola vengano rimodernati Zati, far sì che un ragazzo casca la quinta superiore e inizia a conoscere anche la seconda metà del 900 arrivano prime fino ai primi anni del 2000. Perché è giusto che se noi siamo qua conosciamo le vere motivazioni per le quali siamo qua, vorrei continua. Vorrei contribuire a costruire una generazione che possa andare avanti con le proprie idee, che debba e non aver paura di avere delle idee. Soprattutto, quando queste sono diversi, perché è confrontandoci che sì che ci si Kirk.
E si cresce e soprattutto, quando ci si confronta che sia una consapevolezza, un bagaglio di con di competenze costruite con la strada che si può parlare con chiunque, anche soprattutto quando queste idee sono diverse sono opposti concludono dicendo che questo premio oggi porta il mio nome come porti a nome di tutti i ragazzi che appunto sono qua, ma io nel mio caso lo voglio dedicare anche a tutte le persone che sono in politica con me, che fanno militanza dal giorno zero, perché credo che accanto a ogni persona, soprattutto nel nostro caso, quando siamo giovani decidiamo di schierarsi politicamente, di prendere una posizione anche e soprattutto quando è scomodo ci si affianca una squadra che fa a un passo da te che ti supporta chi ti aiuta, chi appoggia anche e soprattutto nei momenti di più difficoltà. Quindi io ringrazio tutti per queste persone e sono grata a chi ci permette di fare questo e dedico anche a loro questo premio. Grazie
Proseguiamo.
Con Chiara Esposito, classe 98 e consigliere comunale di Mantova, per Fratelli d'Italia e militante di Gioventù Nazionale, Mantova laureata in giurisprudenza Pearce presso l'Università di Bologna, attualmente praticante avvocato abilitato, prego.
Buonasera a tutti.
Oggi per me un piacere e un onore essere qui e ricevere questo premio, un premio che, come hanno detto gli altri ragazzi prima di me, porta il mio nome, ma che voglio comunque attribuire anche alla comunità a cui io appartengo che hai Gioventù Nazionale Mantova e senza la quale non sarebbe stato possibile per me oggi essere qui e che mi sostiene con la quale collaboro da anni ricollegandomi poi al mio articolo, io ho scelto di trattare un tema che secondo me oggi è più attuale che mai.
Ovvero la sovranità energetica, perché energia è libertà, è un popolo e un popolo, una nazione è libera quando è libera di fare le scelte per il proprio futuro senza essere ancorata al ha dei vincoli, alla mutevolezza dei mercati e degli equilibri geopolitici, dobbiamo smettere e questo è un invito che faccio soprattutto anche a chi oggi rappresenta ed esponente del campo largo oltre che anche del governo dobbiamo smettere di ragionare per quanto riguarda la neutralità climatica, come,
Fosse uno slogan come una bandiera politica, perché per decenni in Italia il nucleare è rappresentato ha rappresentato un tabù, oggi ci troviamo in un'Europa che ci chiede di raggiungere entro il 2050 la decarbonizzazione e la neutralità climatica e oggi non possiamo ritenere di arrivare a questi obiettivi senza parlare di nucleare.
La situazione in cui ci troviamo oggi a una situazione di emergenza energetica noi chiediamo, abbiamo bisogno di consumare sempre più energia e dall'altro lato, però, ci rendiamo conto che non è più possibile fare affidamento sui combustibili fossili, che sono limitati, abbiamo i prezzi che avanzano, non possiamo pensare però che le rinnovabili da sole possano, diciamo,
Costituire l'unica soluzione,
E perché rappresentano comunque una fonte non costante e continua di apporto di energia l'Italia, ripeto, ha bisogno oggi di avere un'energia che sia pulita, che sia economica, che abbia un rapporto costante, che sia nostra, che quindi ci renda indipendenti
Nel 2026 ritengo che sia fondamentale riaprire la porta l'energia nucleare, che comunque noi acquistiamo da parte di altri Paesi, come la Francia, come la Svizzera, come la Slovenia, e questa deve rappresentare per noi un'opportunità che non possiamo escludere per timori del passato la ricetta oggettivamente è molto semplice che renderebbe comunque l'Italia indipendente e competitiva introdurre l'utilizzo dell'energia nucleare, affiancata quelle delle rinnovabili per garantirci sicurezza indipendenti.
Energetica e avere costi e consumi contenuti, e noi giovani oggi dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre gli slogan, dobbiamo avere il coraggio di parlare di questi temi, di prendere delle decisioni che influenzeranno inevitabilmente il nostro futuro e che influenzeranno i giovani del domani senza avere paura di nascondersi dietro a Jean.
Scelte sbagliate che sono state fatte in passato, grazie.
Adesso abbiamo l'intervento di ieri, lusso che oggi ha lanciato un comitato e un'importante battaglia politica che si chiama Giovanni dentro.
Comunque, nel frattempo, con l'intervento di Jari vedo che è apparso il sole, però continua a piovere e speriamo bene dai esatto allora buon pomeriggio a tutte e tutti e innanzitutto grazie mille a 60 under 30 per averci voluto qui io in realtà non sono tra i premiati, ma lanciamo insieme questa campagna da questo palco che era il più opportuno, diciamo per questa per questa cosa che ho visto per raccontare provo a non ripetere, oggi diciamo le stesse identiche cose che ci ripetiamo da anni giuste, giustissime, ma che in qualche modo raccontano di autonarrazione in cui dobbiamo dircelo nei giovani, spesso a volte caschiamo
Perché è vero, è difficile, a volte credere credere che qualcosa possa cambiare, ma siamo qui anche e soprattutto per rompere questo meccanismo, perché constatare che i giovani siano una minoranza abbiano sempre meno voce e meno spazio deve essere solo il primo passo che ci spinge a fare e chiedere di più e allora oggi nasce giovani dentro, perché da qui non vogliamo solo lanciare un appello vuoto, vogliamo prenderci un impegno concreto, personale che ci vedrà in prima linea da qui alle elezioni politiche, quella che stiamo lanciando oggi, una campagna trasversale che chiede e chiederà a tutti i leader di partito di candidare almeno il 20% di under 35 alla Camera dei Deputati in tutte le circoscrizioni e collegi elettorali
Guardate una campagna basata sui dati, i giovani sono il 20% del corpo elettorale e sono il 4,5% del Parlamento, è una campagna trasversale perché appunto uniremo associazioni, i media, realtà giovanili in realtà civiche per un appello comune che non porterà benefici soltanto i giovani ma tutti perché queste idee sono idee diverse che Tav che talvolta diciamo si contrappongono tra loro ma è proprio questa dialettica che deve entrare nelle aule parlamentari.
Non sarà.
L'ho detto appunto non sarà una battaglia di parte e lo dico in maniera chiara e me ne assumo la responsabilità, non per te permetteremo a nessuno di mettere bandierine e di costruire orticelli di potere, anzi, in una campagna elettorale che sarà divisi stima su tutto in cui i partiti si scontreranno su tantissime cose scegliamo di fare una cosa controcorrente, scegliamo di portare appunto una proposta comune che porti benefici a tutti e non soltanto i giovani,
E allora, in realtà, appunto ai leader non ci sono ancora, ma da questo palco. Voglio comunque ringraziare tutti i leader che saranno presenti qui oggi, perché il solo fatto di essere qui rappresenta comunque un'attenzione alle future generazioni. Dobbiamo dircelo, però questo non basta più. Con questa proposta vogliamo chiedere ai leader un impegno concreto di cui avremo modo sicuramente di parlare, approfondire, ma quello che di fatto stiamo chiedendo di essere un interlocutore reale e continuativo che la nostra generazione, appunto, non sia più un interlocutore fittizio opportunistico. Addirittura chiediamo che i giovani non siano più soltanto ascoltati, ma messi nelle condizioni di incidere e decidere insieme per un futuro che ci riguarda in prima persona. Chiediamo di fatto spazio. Allo stesso tempo, mi sento di rivolgermi ai miei coetanei che sono qui in sala, che si impegnano le loro associazioni nei loro partiti ed invitarli a prenderselo, questo spazio a dimostrare ogni giorno, con le nostre azioni più che con le parole che siamo e saremo all'altezza di questa enorme responsabilità
A tutti gli altri giornalisti delle persone è qui in sala, dico dateci una mano perché abbiamo una missione rendere visibile questa generazione.
Noi ci siamo, ci saremo, ci faremo sentire e ci faremo vedere con umiltà, dialogo, propositività, ma sempre e comunque con la determinazione e la concretezza di chi questo futuro e soprattutto questo presente vuole vivere da protagonista, grazie.
Interviene mia, Diop classe 2002 livornese e vicepresidente della Regione Toscana, con deleghe a pace e cooperazione internazionale, legalità, riqualifica, beni, confiscati, partecipazione, beni comuni, stili di vita e dirigente nazionale del Pd e ha fatto parte del comitato costituente del partito.
Si prepari Alice, spilla buonasera a tutte e tutti vi saluto e vi ringrazio, sono davvero contenta di essere qua, di dividere questo momento con così tanti, quasi coetanei comunque i giovanissimi impegnati e alla faccia permettetemi anche un po'degli stereotipi che di solito accompagnano i più giovani, cercherò di essere breve, ho scelto di dedicare questo intervento al tema della legalità e il contrasto alle organizzazioni criminali.
Questo perché credo che sia importante riportare l'attenzione su un fenomeno che troppo spesso percepiamo distante dalla nostra quotidianità, ma che in realtà incide profondamente sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, sul lavoro, sui diritti e soprattutto sull'opportunità di una delle persone della comunità. Pensate che in Italia l'economia sommersa e le attività illegali valgano oltre 217 miliardi di euro, più del 10% del Pil? Dietro questo numero ci sono lavoratori lavoratrici sfruttati i danni ambientali che le nuove generazioni erediteranno. Sistemi di sopraffazioni, concorrenza sleale e imprese. I sani costrette a Cuba a competere con chi viola la legge. Oggi parliamo ancora troppo di mafia, della presenza dell'infiltrazione, di organizzazioni criminali all'interno del nostro tessuto economico e sociale, specialmente io sono toscana, specialmente nel centro e nord Italia. Io stessa, purtroppo, più volte ho sentito dirmi che la mafia è qualcosa che riguarda solo il Sud, addirittura che non esiste più, addirittura che non è mai esistita, e io penso che non ci sia niente di più sbagliato. La mafia ha cambiato volto, chiaramente non è più la mafia degli anni del Terrore ed è quella del 92 della strage di Capaci della strage di via d'Amelio in Toscana da noi nel 93 i 33 anni fa per la strage di via dei Georgofili. Ha cambiato forma e più serpeggiante, non per questo meno pericolosa, anzi, proprio per la sua capacità di infiltrarsi nell'economia e nella società, senza mostrarsi apertamente come in quegli anni oggi rende è resa ancora più insidiosa e nel lavoro che stiamo portando avanti in Toscana per quanto riguarda la riqualifica e riqualificazione dei beni confiscati alla mafia, vediamo proprio come questi luoghi possano essere trasformati da simboli di poteri criminali e di sopraffazione in tutt'altro, ovvero spazi per le persone in spazi di diritto di comunità che rispondano anche proprio alle esigenze del territorio e, oltre a questo sono la prova tangibile, inequivocabili, toccabile, anche calpestabile. Da una parte, che si la mafia esiste che tra noi, ma dall'altra, anche qui può essere sconfitta e che dai suoi soprusi si può portare e creare qualcosa di utile per tutta la comunità. E questa trasformazione è stata definita da qualche compagno e qualche compagna, la legge del contrappasso. Vi faccio un esempio, ma se è così, le è una piccola frazione Toscana dove il clan Nuvoletta per anni ha avuto un casolare che veniva usato come raffineria per l'eroina e oggi appunto la legge del contrappasso serve proprio per il reinserimento sociale e lavorativo di persone ex tossicodipendente. Un esempio su veramente molti, ma di una cosa siamo consapevoli senza la memoria. Anche questi luoghi, per quanto utili alla società e alle persone, rischiano anch'essi di diventare spazi vuoti dal loro punto di vista significativo. Per questo il lavoro che portiamo avanti proprio sul solco della legge 109 del 96, quella legge visionaria che ci consente di svolgere questo lavoro non è un tassello a se non è un tassello isolato, ma rientra in tutto un quadro di impegni e di politiche che, come Assessorato alla cultura, alla legalità, stiamo portando avanti e lo facciamo attraverso azioni concrete su tutti i livelli, per citarne qualcuno, a partire dalle tante iniziative di sensibilizzazione. Qualche mese fa abbiamo riempito il Teatro della Compagnia di Firenze di 400 i ragazzi e ragazze che, in silenzio religioso, hanno ascoltato tutti i panel che commemoravano i ricordavano proprio la strage di via dei Georgofili, una per una ferita ancora aperta, non solo per noi toscani, ma per tutto il Paese, tra l'altro, con la presenza di eccezione del presidente Pietro Grasso, che è stata permettetemi fantastica, ma il nostro impegno si traduce anche nei bandi a sostegno dei campi antimafia, con la scelta precisa di fargli svolgere proprio nei campi e nei beni confiscati, alla mafia di scampi tra Tudeh, studenti, toscani ed altre regioni come l'ultimo con gli studenti e le studentesse calabresi in un bellissima iniziativa ha in progetto sull'eco mafie e nei percorsi di formazione, perché di formazione dobbiamo parlare sulla legalità e soprattutto sulla prevenzione delle infiltrazioni criminali rivolti agli amministratori locali e funzionari pubblici, i progetti educativi nelle scuole, proprio per promuovere la cultura della legalità a partire dalle nuove generazioni. Questo perché contrastare le mafie significa certamente reprimere le attività criminali, ma anche investire nella prevenzione e nell'educazione e nella costruzione di Q di comunità più consapevoli e capaci di riconoscere di avere gli anticorpi e respingere ogni forma di illegalità e a tutte le ragazze e tutti i ragazzi che, come noi del resto banalmente per discorsi anagrafici non hanno mai conosciuto in prima persona a quel periodo storico, quello delle organizzazioni criminali a cui ho fatto riferimento prima. Io forse mi verrebbe da dire che abbiamo ancora una responsabilità in più, da una parte, di informarci di essere consapevoli di cosa è stato e di cosa è, ma dall'altro è anche quello di raccogliere quel testimoni di quelle persone eroi. Che hanno dato la vita contro la mafia e non le cito perché starei qui forse ore Piersanti Mattarella Falcone Borsellino Peppino Impastato, Emanuela Loi e potrei chiaramente continuare
E questo per noi è un investimento, perché crediamo fortemente in quelle parole che Falcone c'ha lasciato quando diceva che la mafia è un fattore umano e come tale ha un inizio, avranno sviluppo, ma deve avere anche una fine, quindi la nostra speranza e quindi l'investimento che noi facciamo sui giovani è affinché e quindi lo speriamo un giorno la mafia possa non trovare gambe e braccia sulle nuove generazioni ma piuttosto persone pronte con gli strumenti e con i mezzi per poterla contrastare.
Concludo, so che sono fuori tempo, accolgo questo premio quindi con grande enorme gratitudine, ma anche con la responsabilità di continuare a lavorare su questo tema, sulla legalità e contro la mafia, non soltanto, e far sì che la legalità non sia soltanto una parola ma una condizione concreta di libertà, dignità e giustizia sociale grazie,
Accogliamo adesso l'intervento di Alice spilla classe 1999 vive a Perugia, dove lavora come progettista sociale militante nei sindacati studenteschi, sin dalle scuole superiori, ha cofondato una regione per restare Aps, di cui è responsabile delle attività culturali, è consigliera del Centro Pari Opportunità, seguirà poi l'intervento di Marco Battino. Grazie grazie, mille e buona sera a tutti a tutti, grazie prima di tutto per questa opportunità e per l'organizzazione di questa giornata veramente meravigliosa, sarò davvero brevissimo.
Se c'è una cosa che sento di dover portare oggi su questo palco è una risposta a tutti coloro che si affannano a parlare di caos, di facinorosi ogniqualvolta che si parli delle mobilitazioni delle giovani.
In questo paese o altrove?
Con chi si congratula del nostro spirito d'iniziativa, ma fa distinguo tra bravi e cattivi ragazzi.
Il conflitto che vediamo negli ultimi giorni che sta nascendo nelle strade e nelle piazze di tutto il mondo, a partire proprio dalla nostra generazione, non è che la risposta ai danni di Giese, intermediazione di una promessa di dignità troppo spesso venuta meno, la nostra generazione sta scegliendo mezzi diversi molto spesso perché la politica è rimasta troppo spesso sorda,
Spiegando che abbassassimo la voce, vi chiedo scusa, una grande emozione sono soprattutto seguita.
Ci siamo da
Tanti giovani che hanno detto cose molto interessanti,
Non basta più consultarci.
Come generazione, è importante che la classe politica di questo Paese scelga se lasciare che i soggetti politici che le nostre urne rimangano vuote o se, invece di coinvolgere le giovani generazioni a partire dalle organizzazioni che rappresentano sostenere la crescita di nuovi profili come quelli che sono seduti qua anche insieme a me oggi non perché rispondano alle stesse logiche a cui rispondono quelli attuali ma perché creino idee diverse, proposte diverse, capaci anche di sfidarla questa attuale classe politica per costruire un progresso reale invece di riproporre le stesse ricette che ci hanno portato oggi in questa situazione ripartiamo da qui, ripartiamo da questi spazi, ma ricordiamoci cosa c'è fuori dalle nostre porte.
Fuori dai soggetti politici che abitiamo fuori dalle organizzazioni di rappresentanza per andare avanti non possiamo pensare di lasciare nessuno indietro, grazie mille a tutti a tutti.
Accogliamo sul palco Marco Battino, classe 2000, assessore ad Ancona, con deleghe a università, politiche giovanili, sviluppo imprenditoriale e bandi europei, fondatore del movimento ripartiamo dai giovani e della scuola politica galassia alle regionali delle Marche nel 2025 è stato l'under 30 più votato, prego,
Grazie intanto buon pomeriggio a tutti, a tutte e grazie per l'accoglienza per riconoscimento a tutti coloro che sono impegnati in questa organizzazione.
Io sfrutterò questi pochi minuti e con un grande altoparlante una grande possibilità di parlare alla politica nazionale, credo per un messaggio che è condiviso da tutti voi.
La politica nazionale deve riavvicinarsi ai temi che sono cari alle giovani generazioni.
Noi vogliamo dire la nostra, vogliamo parlare del tema della casa, del tema del lavoro, del tema della famiglia e, perché no, soprattutto del tema salute mentale, troppo spesso relegati giovani e releghiamo giovani come Paese a piccoli temi, agli eventi a piccole attività e invece noi vogliamo dire la nostra vogliamo parlando con la cittadinanza credo che sia anche condiviso dalla maggior parte la cittadinanza meno politici e più bravi amministratori di tutti i colori ma bravi amministratori.
Abbiamo necessità che la politica nazionale cda responsabilità.
L'Italia è un Paese in cui, a 60 anni, se ricopre un ruolo di responsabilità, ti dicono che sei giovane come facciamo a invertire la rotta semplice, fateci sbagliare, dateci l'occasione di sbagliare, dateci l'occasione di mettersi in gioco, di dare il nostro contributo a questo Paese al Paese che amiamo,
Ad Ancona abbiamo avuto una grande notizia, saremo capitale italiana, la cultura nel 2028, un orgoglio per tutta la città, una cosa storica, ma l'orgoglio più grande è che all'interno della candidatura, i giovani non sono solo fruitori di contenuti e di attività, ma sono protagonisti di processi creativi e quindi sono i protagonisti di quella Capitale Italiana cultura e quindi saranno per un anno protagonisti dell'intera cultura italiana. E allora lasciatemi concludere con un cambio di paradigma, non fate politica per i giovani, iniziate a fare politica con noi giovani. Noi siamo pronti,
Grazie.
Interviene ora a Ginevra ben righi 18 anni toscana, coordinatrice federale, scuole della Lega giovani inizia il suo percorso al servizio della comunità studentesca, nel 2025 viene eletta segretaria del Consiglio nazionale dei presidenti di consulta vi preghiamo ragazzi di limitare gli interventi a due minuti e si prepari a salire sul palco Beatrice Papei allori.
Buonasera a tutti, vi ringrazio per questo riconoscimento, che per me è motivo di grande emozione, ma soprattutto un motivo di grande responsabilità e vorrei portare l'attenzione ai giovani sulle scuole questo riconoscimento è anche di loro e di tutti quegli studenti e di tutti quei ragazzi che ogni giorno ci mettono la faccia di tutti quei ragazzi che ogni giorno hanno paura di esprimere il proprio pensiero perché sanno che andranno contro il pensiero unico promosso da certi professori e certi dirigenti che invece di insegnare e preferiscono fare comizi,
E in tutti quei ragazzi che sono orgogliosi di essere scomodi in un ambiente al loro stile, allora io mi chiedo poi di cosa ci stupiamo, di cosa ci stupiamo quando leggiamo titoli di giornale, i giovani non partecipano pure i giovani non si preoccupano della politica e no non è perché quei giovani sono disinteressati non è perché sono disinformati e non è neppure perché sono svogliati perché sapete, non è normale ritrovarsi scritte cose come Ginevra pesa solo perché sono della Lega in una chat di scuola.
Grazie.
Ma sapete qual è la cosa più assurda che quella minaccia proveniva proprio da chi ogni giorno si fa paladino della democrazia e la cosa peggiore, il benestare e l'indifferenza di alcuni dirigenti e professori, e sapete quanti altri giovani, invece rinunciano a impegnarsi attivamente per paura sapete quanto è difficile stare ogni giorno a scuola sapendo di avere tutti contro perché,
Poi, per non parlare delle ripercussioni sulle valutazioni, perché poi la questione politica è solo la punta dell'iceberg, perché sotto ci sono l'ostracismo e l'alienazione del singolo ed ecco che chi decide di non omologarsi al mainstream finisce per essere per essere solo, quindi io mi chiedo assenso poi stupirvi se alcuni giovani non partecipano ha senso se questi non vengono messi nelle condizioni di poterlo fare.
Questo riconoscimento non è mio, ma di chi per ogni giorno mi ha accompagnato e mi ha sostenuta, soprattutto in questa trincea perenne. Questa questo riconoscimento va alla Lega giovani alla Lega, perché io la mattina entravo a scuola alle 8 con il pensiero al pomeriggio, a quando avrei sentito telefonicamente i, la mia famiglia, la Lega e quindi voglio ringraziare la Lega giovani, il mio coordinatore federale Luca Toccalini, perché senza la loro fiducia, senza il loro supporto, non sarei mai riuscita a sopportare situazioni che erano più grandi di me. Un grande grazie va al coordinamento federali delle scuole della Lega giovani perché, come non hanno mai fatto sentire me sola neanche per un secondo, allo stesso modo oggi stanno dando supporto a tutti i giovani dei loro territori e soprattutto un grande grazie al nostro capitano. Matteo Salvini. Perché se oggi noi giovani abbiamo il coraggio di farci sentire, è solo grazie a te che ci fa sempre a fianco concretamente, ma soprattutto ci ha trasmesso un obiettivo fondamentale, quello di rivendicare la nostra libertà. Quindi, grazie Lega per avermi fatto capire che essere scomoda e che andare controcorrente aveva senso. Grazie a tutti voi.
Invitiamo sul palco.
Classe 2005, Alfiere della Repubblica e divulgatrice storica, attivista del Movimento 5 Stelle dal 2024 candidato a Genova nel 2025, da luglio 2026 e vice referente network giovani Liguria si prepari nel frattempo, Giulio affossate.
Buonasera a tutti.
Io, se sono qui stasera a parlarvi da giovane donna libera, lo devo a tutte le altre donne che prima di me, hanno combattuto per rendere tutto questo possibile.
Donne della Resistenza, donne che hanno pagato con la propria vita il prezzo dei nostri diritti, e io è per questo che trovo assurdo che ad oggi ci sia ancora qualcuno che utilizza la parola antifascismo come se fosse una bestemmia.
Anzi proprio non la dice come se fosse una bestemmia
Ed è per questo che io voglio partire dalle donne e dalla nostra libertà, perché mentre noi siamo qua, mentre io sono qua a parlare, ci sono tantissime ragazze, anche giovanissime, che stanno subendo violenza da chi dice di amarle.
E noi non possiamo accorgercene soltanto quando è troppo tardi.
Dobbiamo imparare a riconoscere tutti questi segnali prima di essere ammazzate.
Per questo dobbiamo partire con un riarmo, ma non un riarmo, perdonatemi il gioco di parole con le armi, ma un riarmo che ci consenta di avere più soldi all'istruzione, ad esempio, perché è proprio grazie mille.
è proprio attraverso l'istruzione e anche l'educazione stesso affettiva nelle scuole che possiamo imparare a riconoscere che si deve chiedere il consenso e che un no è un no in qualsiasi momento arrivi della relazione.
Dobbiamo essere tutti capaci.
Di amare
Ed è questo quindi quello di cui abbiamo bisogno soldi per la scuola, l'università, la ricerca
Perché noi giovani non vogliamo combattere, noi giovani vogliamo conoscerci, vogliamo ridere, vogliamo amare, vogliamo vivere liberi ed è esattamente tutto quello che volevate anche voi quando avevate la nostra età
Per cui, per favore?
Non calpestate e il nostro futuro Knorr non rovinate il nostro futuro.
E noi combattiamo per andarselo a prendere
Questo riconoscimento lo sto ritirando io, ma in realtà lo dedico ai miei amici che sono qua oggi e che sono venuti da Genova insieme a me.
Lo dedico alla mia famiglia, lo dedico al network giovani, al network Liguria e al network nazionale.
E a tutte quelle ragazze che oggi sono in una situazione di violenza e non riescono ad uscirne, so cosa state passando e vi posso assicurare che, dopo la tempesta vedere vedrete l'arcobaleno grazie mille a tutti,
Grazie, Beatrice, adesso abbiamo l'intervento del leader di Alleanza Verdi Sinistra, l'onorevole Angelo Bonelli, che ci ha portato anche il sole, per fortuna.
E si prepari, Luca Boccoli.
Quindi.
Okay, innanzitutto grazie a tutte e tutti voi, grazie dell'invito che mi avete rivolto a partecipare.
A questo diciamo incontro bene, io utilizzerò questi minuti che ho qui con voi per dire alcune questioni che sono fondamentali perché siamo in una fase dove il prossimo anno, sicuramente, a prescindere dalla data, ci sarà un confronto elettorale che porterà a.
Alle prossime elezioni e quindi io, come Alleanza Verdi e Sinistra, sono qui a dirvi e a illustrarvi i quali sono, diciamo, le nostre posizioni su alcuni temi fondamentali per noi la prima questioni fondamentali è la ricostruzione, in un quadro totalmente degradato a livello internazionale.
Più di una cosa che si chiama diritto internazionale, legalità internazionale, siamo, abbiamo assistito in questi anni, ha una ridisegnare la geopolitica su una supremazia che è basata sulla forza militare, da una parte abbiamo visto l'invasione criminale di Putin in Russia dall'altra, adesso, dopo una politica,
Criminale anch'essa del governo Netanyahu, oggi c'è stato conferito il premio Nobel per la Pace al giudice della Corte internazionale, che ha fatto della propria vita una battaglia per andare a indagare e giudicare tutti i genocidi, ha presieduto la Corte, il tribunale sul genocidio in Ruanda,
E quindi la questione della ricostruzione del diritto internazionale è un passaggio fondamentale se vogliamo garantire ordine, che non è basato sulla sulle armi, e questo è un passaggio fondamentale, come si può definire questo, insomma, ridare un ruolo alle Nazioni Unite, anche attraverso una sua riforma, per superare anche l'assetto che si è determinato dopo la seconda guerra mondiale ridare un ruolo e legittimare la Corte penale internazionale che attualmente,
Vede nove giudici essere sottoposti alla distanza, la alle sanzioni da parte del Dipartimento di Stato americano. Io noi pensiamo che questo sia di una gravità inaudita e quindi dare proprio un ruolo, questi organismi, perché oggi non può essere assolutamente accettabile che la supremazia militare, questa rincorsa al riarmo possa determinare un equilibrio nel mondo. Del resto, nel 2025 le l'aumento delle spese militari nel mondo ha raggiunto una cifra storica di 2.888 miliardi di dollari, una cifra mostruosa che indica e sfata anche
Contesta la la posizione di chi dice prepara la pace preparando la guerra, in realtà i conflitti sono aumentati, siamo arrivati a 61 conflitti nel mondo e questo è il primo assunto, un assunto che riteniamo fondamentale che metteremo nel nostro programma metteremo ovviamente anche
Nella nelle relazioni con gli altri Paesi europei seconda questione c'è un tema che a noi sta molto a cuore, sono due questioni che si legano, insieme alla giustizia sociale, con la giustizia climatica, veniamo da una estate caldissima, un'estate terrificante, un'estate dove si sono amplificate le diseguaglianze sociali.
In Francia c'è stato un dibattito che io non ho condiviso e che non condivido, e lo semplifico molto tra una parte Mele Sean, leader della France, Insoumise, e dall'altra parte Le Pen leader del Rassemblement National, e che sostanzialmente diceva questo che se il condizionatore era di destra o di sinistra,
Ecco, io penso che sia un dibattito totalmente sbagliato, questo totalmente erroneo, perché di fronte ai cambiamenti climatici che amplificano disuguaglianze sociali, il tema oggi, almeno per quanto ci riguarda, è garantire il diritto all'aria fresca, le popolazioni più deboli agli anziani e garantire il diritto a riscaldarsi quando oggi le famiglie in povertà energetica nel nostro Paese sono mai arrivata a 2,8 milioni, la domanda è come chiaramente il punto non è dire fare la guerra al condizionatore d'aria per garantire il diritto all'aria fresca.
O ai riscaldamenti perché si deve riscaldare. Io vi posso dire che un anno fa, venendo dalla mia casa di Ostia per andare in Parlamento, sono stato fermato da un signore anziano che sta aspettando che io prendessi la metro per chi usa i mezzi pubblici, mi ha fermato e mi ha detto io devo parlare con lei e io gli ho detto guardi, devo andare a votare in Parlamento, ha detto io devo parlare con lei, ha preso i biglietti, ha fatto il il viaggio insieme a me aveva i fogli tanti di quei fogli nelle cartelline che ricordano molto mio papà, ma come tutte le persone anziani che hanno fatto la guerra e quindi hanno un buon senso del denaro di quanto si spende di quanto si deve contare avvierà le bollette, aveva raccontava le bollette, mi dice io non riesco a pagare queste bollette
E mi ha fatto vedere la foto di sua moglie di 85 anni con il cappello di lana e il cappotto perché avevano spento i riscaldamenti perché non erano in grado di pagare il riscaldamento. Ecco, allora il punto è costruire una politica energetica che guardi più deboli, che punti acceleri sulle rinnovabili, che riesca a costruire una politica energetica per fare in modo che il gas non faccio più. Il prezzo marginale significa sostanzialmente, non faccia il prezzo più alto e fare abbassare il costo dell'energia, introdurre una legge per lo stop al consumo di suolo, fare in modo che ovviamente, l'agricoltura non su pista più quei processi di desertificazione, abbiamo fatto un docufilm un anno e mezzo fa e, descrivendo quello che sta accadendo, è accaduto purtroppo in Sicilia, dove coltivatori agricoltori piangendo, hanno dovuto estirpare agrumeti e vigneti perché non c'era acqua
Grandi contraddizioni della Sicilia, che in realtà potrò purtroppo l'acqua ce l'ha, ma la desertificazione avanza. Ecco quindi il tema della crisi climatica porta con sé anche una grande questione sociale, e non è vero, come dice la destra, che la a occuparsi di chissà crisi climatica riguarda le élite, riguarda qualcos'altro. No, riguarda le popolazioni più povere, perché oggi a pagare le conseguenze della crisi climatica sono i settori sociali più deboli e solo le popolazioni del Sud, che devono subire processi migratori molto importanti perché non riescono più a coltivare le proprie terre. Allora è una grande questione morale, o neanche di una grande questione etica, quella di occuparsi della crisi climatica dandogli una connotazione sociale, quindi anche occupandoci di politiche economiche che sappiano dare un equilibrio. In questo caso io mi preoccupo molto della tenuta economica e sociale del sistema industriale del nostro Paese. Significa quindi far pagare di meno l'energia, ma questo modello oggi non consente di raggiungere questo obiettivo. Possiamo raggiungerlo solo
Ah, implementando il grande tema della accelerazione sulle rinnovabili, c'è un'altra questione che riguarda gli investimenti nella sanità pubblica beh, insomma leggere tutti i dati, quelli presentati alcuni giorni fa, per esempio della Fondazione Gimbe, che ci dice che in Italia ci sono 5,8 milioni di persone, 5,8 milioni di persone che non hanno accesso alle cure specialistiche,
Nel nostro Paese per il a causa delle lunghe liste d'attesa e perché non possono ricorrere alla sanità privata è un problema, non è vero quello che dice il governo, che sono aumenta, che gli investimenti sono aumentati, sono aumentati dal punto di vista dei miliardi che sono messi, ma il calcolo si fa in base al prodotto interno lordo, il nostro 6,2% è ampiamente al di sotto della media europea, determinando queste disparità c'è il tema, ovviamente, degli stipendi bassi
Nel nostro Paese e chiudo su un aspetto che su cui non voglio sviare noi come Alleanza Verdi e Sinistra, abbiamo presentato una proposta di riforma del fisco, introducendo anche un tema che riguardi la patrimoniale, e la voglio affrontare con molta onestà intellettuale con voi noi non intendiamo aggredire il ceto medio ma nemmeno il ceto medio alto però possiamo porci un problema che rispetto ai turbo liberisti di coloro i quali dicono bisogna tagliare sempre la spesa pubblica,
E a tagliare è sempre la scuola, l'istruzione sanità e quant'altro e King Afc farne le spese sono sempre i ceti medi, i ceti più popolari, dire che oggi, se ci sono Zen lo 0,1% della popolazione che ha non patrimonio elevatissimi, in Italia abbiamo 89 Superchicche che hanno 458 miliardi di euro di patrimonio e dire che individuiamo 0 0,3% della popolazione pari a 50.000 persone, a cui chiediamo un contributo e a quei 60 milioni di italiani. Progressivamente abbassiamo le tasse e consentiamo di avviare una grande operazione di riscatto sociale e noi pensiamo che questo sia giusto. Non si tratta di aggredire il ceto medio, anzi, devo dire che oggi il problema che la pressione fiscale ha raggiunto il massimo storico 43,5 punti percentuali e questo è il vero problema che oggi la pressione fiscale sta rendendo più povero del ceto medio. Io penso che di dover terminare, immagino fatemi un cenno, penso di dover terminare, quindi vi ringrazio anche a coloro i quali, pur non essendo d'accordo con me, mi hanno ascoltato e vi ringrazio ugualmente, ma ma principalmente ringrazio tutti voi che siete qui
Oggi rappresentano un elemento di confronto molto importante di idee e penso che il tema della democrazia, della qualità della nostra democrazia, vive proprio nel confronto, pur nelle idee differenti, perché abbiamo bisogno di recuperare un confronto civile sulle idee che non sia invece un po'tra virgolette imbastardito da un atti atteggiamenti di odio che specialmente nei social purtroppo oggi la fanno da padrone. Grazie ancora grazie, Angelo Bonelli. Questo è un piccolo premio se vuole fare anche la foto
Ci ha raggiunto nel frattempo il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ma come ormai tradizione grazie.
Prego, prego.
Eccomi salve un caro saluto, io sono molto contento, ormai sono abituati, credo me ne sono fatte tutte giuste Federico, se si guarda quindi perché ci tengo molto a questa, insomma.
Una bellissima iniziativa e ringrazio tutto il gruppo che l'ha promossa Federico naturalmente e poi collabora con noi molto validamente con e ma anche tante cose importanti, e questa è una di quelle forse più importanti perché noi siamo un Paese che esporta e questo nuovo mentre asportare le merci una cosa positiva e sforzare talenti non è una cosa positiva esportare i giovani che se ne vanno dal nostro Paese.
E questo è un problema nazionale, anche perché poi, molto spesso sono i più bravi e in altri Paesi e li abbiamo pure formati. Noi vi abbiamo formato noi con e quindi questa è una grande questione nazionale che deve riguardare tutta la politica, ma che poi alla fine, penso, una classe dirigente di giovani in tutti i partiti sicuramente saprà affrontare con più forza con più determinazione, quindi voi dovete insomma dov'è la responsabilità di fare più avanti nelle rispettive forze politiche, questo bello ex iniziativa. Ci sono giovani di tutti i partiti, penso nella differenza delle vostre idee, ma forse ovviamente io sono convinto, ciascuno, dal suo punto di vista politico, culturale, cercando di mettere un'attenzione a questa questione giovanile e nazionale, che è la questione di una
Gigantesca dissipazione di risorse straordinarie che il nostro Paese produce da troppo tempo io personalmente penso naturalmente occorre crescere, occorre innovare, occorre essere e investire di più sulle startup, sull'innovazione, sulla ricerca, su tantissime cose, però alla fine poi ci sono due questioni grosse come un macigno che stanno dietro anche questa costante problema.
E che sono la qualità cattiva, ancora troppo cattiva, dell'occupazione dei contratti dal punto di vista salariale dal punto di vista contrattuale, non è accettabile che, a parità di mansione, spesso in Italia si ha e si dicevano proposte insostenibili, inaccettabili sia dal punto di vista il salario che dal punto di vista della forma contrattuale e a questo bisogna porre rimedio. Ci sono delle soluzioni, non è che bisogna inventare la ruota, sono cose che esistono in altri Paesi secondo le politiche per la casa, perché quando il costo dell'abitazione, che significa autonomia significa
La possibilità di farsi avanti di e di di costruirsi un proprio percorso di vita e non sostenibile e la vera differenza non è più tanto. Io sono bravo quanto io, lavoro quanto io mai se io o no di famiglia degli immobili questo chiaramente mortifica poi tanti di tante persone che hanno qualità, che devono invece avere una situazione di grande difficoltà, perché i costi delle abitazioni non sono sostenibili. Questo è un tema europeo, non abbiamo fondato mayor for housing. Come sapete, è una coalizione di sindaci che si battono per politiche pubbliche per la casa, che sono state proprio espunte dal catalogo delle politiche pubbliche da diversi decenni, considerandole and superfluo e invece questo creano un grande problema. Non è solo un problema di giustizia sociale, è anche un problema di crescita economica, perché se non c'è mobilità del lavoro, perché venire a lavorare in una città, non si può fare perché il l'affitto This mangia più di metà dello stipendio, è evidente che questo poi danneggia non solo la sigla situazione individuale di tanti giovani e aumenta le diseguaglianze, ma anche un grande freno alla competitività e la crescita economica, quindi
Ricuperare, costruire politiche pubbliche che richiedono investimenti pubblici e perché poi l'idea che col mercato da solo si risolvano i problemi della casa e non è molto sensata perché si risolve la componente a mercato? Poi c'è una componente che in tutti i Paesi esiste, di edilizia pubblica, edilizia sociale che ha bisogno di una componente di risorse pubbliche perché non sta in piedi da solo per stare in piedi da solo, deve avere gli affitti più alti. Ecco, ovviamente a questo non la rende accessibile. Purtroppo, questa cosa, che è abbastanza elementare, sembra una grande innovazione concettuale, per cui si è deciso che si possono fare le politiche per la casa senza soldi, ora, senza soldi, non si fanno le politiche per la casa, anche l'ultimo piano. Io non voglio fare una cover argomento di parti in un luogo bipartisan, ma diciamo e come fare le nozze con i fichi secchi, cioè se si pensa sia solo il problema della casa, senza soldi senza risorse fresche, non lo si farà mai perché o perché noi abbiamo un numero insufficiente di appartamenti Erp e 15, le abbiamo solo per quelli della fascia bassissima e quelli che e Daniel 0 20.000 ce l'abbiamo solo fino a 6 7.000 che quelli che guadagnano 18.000 non verranno mai una casa Airs da 20 a 50, cioè abbiamo solo quella per la fascia più bassa e tutti gli altri non ce l'avranno mai e quindi è un problema proprio di numeri. Basta fare il confronto tra le nostre città e le città Parigi, Vienna,
Stoccolma, Copenaghen, eccetera, eccetera. Quindi queste sono due cose molto semplici e credo che, al di là delle differenze che tutti i giovani politica si unissero per chiedere con forza, poi ce ne sono tantissimi altri temi e naturalmente, ma se non voglio annoiarvi voglio solo fare i miei migliori auguri e chiedergli di davvero incoraggiarvi nella vostra battaglia generazionale, nel pluralismo delle idee, ma anche nella convinzione che c'è un grande tema generazionale, che non è un tema solo che riguarda i giovani, ma riguarda il futuro di questo Paese. Quindi, grazie davvero in bocca al lupo a tutti a tutti, grazie davvero sindaco, questo è il nostro premio. Continuiamo con l'intervento di Bernard Dika, 28 anni, nato in Albania, in Italia, dall'età di un anno sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, laureato in giurisprudenza, Consiglieri regionali Pd, eletto con 14.282 preferenze nominato da Mattarella, Alfiere della Repubblica ideatori del Next Generation Phest. Grazie, posso solo fare peggio adesso l'eros davvero, grazie grazie a Federico Lobuono per aver organizzato questo grande evento. È un privilegio esserci. Ringrazio la famiglia Polidori che ci ospita in questo luogo magnifico, grazie al direttore dell'Espresso che continua a dare spazio alle nuove generazioni, tanti lo dicono l'Espresso alla sua guida, lo fa da tempo. Vi ricordate i ragazzi, il primo momento in cui avete deciso di fare politica?
Non è che dico quando avete deciso di prendere una tessera o siete stati eletti da qualche parte, proprio quel momento in cui avete visto qualcosa che non andava e vi siete detti, non è giusto, bisogna cambiare io, se dovessi tornare indietro, penserei a quel momento in cui capitava spesso quando ero bambino capitato fino ai 17 anni dicevo una bugia ai miei insegnanti, ai miei compagni di classe dicendogli domani non vengo a scuola perché ho una visita medica, non era una visita medica, ma dovevo prima dell'alba mettermi in fila insieme a mia madre sul marciapiede in attesa di arrivare sperando di farcela.
Davanti ad un vetro antiproiettile, un agente di polizia e macchiare le dita per dare le impronte per rinnovare il permesso di soggiorno, per chiedere di tornare a scuola. Il giorno dopo. Questo è successo per 17 anni della mia vita e lì ho capito, dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana che non doveva succedere a quegli altri bambini ancora oggi che, pur essendo italiani a tutti gli effetti, non è riconosciuto. Ricordiamoci sempre il motivo che ci ha spinto ad iniziare a fare politica. In altre parole, io penso alle parole che don Lorenzo Milani ha usato per spiegare la politica, il mio problema ho capito, ho imparato che il mio problema è uguale al tuo sortire da soli dal problema, e l'avarizia sortirne insieme è la politica, e allora per questo lo scorso anno non ero qua, mi sono candidato, ero in campagna elettorale in Regione Toscana e non ce l'ho fatta però ce l'ho fatta a vincere quelle elezioni, non grazie a qualche capobastone, ma grazie a tanti cittadini che hanno scelto di andare a votare per un ragazzo che si candidava per la prima volta perché lo dico, lo dico perché credo che se noi giovani vogliamo avere spazio e voce nelle istituzioni, dobbiamo far sì che i cittadini possono esprimere quella voglia di avere un ricambio generazionale, smettendola di dare tutto il potere ai partiti che scelgono. Quali sono i candidati che poi entrano in Parlamento? Questa legge elettorale nella conferma forse solo il 20% sarà eletto con le preferenze e il resto saranno tutti dei nominati, e allora è arrivata l'ora ragazzi di provare ad essere un po'diversi da quelli che oggi magari critichiamo avere il coraggio di dire che la gente sa bene e dare a loro il potere di scegliere chi sono i propri rappresentanti, altrimenti
La politica, i cittadini saranno sempre più lontani se chi viene eletto non deve rispondere ai cittadini, ma rispondere al capo corrente o al capo del proprio partito, io credo che, partendo da qui, potremmo davvero farla finita, di fare quelle belle frasi retoriche sul combattere l'astensionismo e fare qualcosa di concreto perché chi rappresenta i cittadini lo faccia perché c'è un contatto diretto e non perché è stato nominato grazie in bocca al lupo a tutti.
Interviene Giulia Fossati, classe 2003 vive a Voghera, dove, nel 2026 è stata candidata consigliera per il Pd, venendo poi eletta, unisce l'impegno istituzionale con l'attivismo digitale, occupando lo spazio social per parlare di politica, se laureato a Bologna con una tesi sull'intelligenza artificiale e bias di genere si prepari Paki Tiani,
Era un po'alta, allora io sarò brevissima, com'è già stato chiesto, io sono nata nel 2003 con l'Europa già fatta l'euro c'era già e abbiamo la democrazia in tasca, una democrazia che però non arriva. Per fortuna arriva grazie all'impegno di donne e uomini che hanno deciso di fare dis, di riprendere la loro vita, di spiegare l'errore, di buttare la loro vita di del loro sangue per riuscire a essere libera, farci essere liberi e oggi noi, come nuove generazioni, non dobbiamo commettere l'errore che le generazioni passate a noi hanno fatto e cioè quello di guardare esclusivamente nella nostra bolla. Dobbiamo guardare fuori, dobbiamo guardare a ciò che sta accadendo in Iran a ciò che sta accadendo in Palestina, un genocidio che questo governo vuole, ovviamente oscurare con una legge bavaglio. Dobbiamo avere il coraggio di parlare di quello che sta accadendo in Ucraina e dobbiamo farlo anche per quegli uomini, per quelle donne
Che 80 anni fa hanno speso la loro vita per dare a noi la libertà. Grazie
Interviene ora pochi anni classe 1996 barese, di nascita bolognese, d'adozione consigliere del quarto, verso Santo Stefano, dal 2024 e segretario dei giovani democratici Bologna, con il congresso nazionale di Igd, viene nominato responsabile Organizzazione e tesseramento della giovanile del partito democratico.
Simil.
Al meglio questo intervento, scusatemi.
Okay, ci dovremmo essere, ho rubato John, alcuni dei miei secondi, vi ringrazio per questa opportunità e per l'occasione di intervenire qui questa sera, voglio usare questi pochissimi minuti per provare a richiamare tutte e tutti noi ad responsabilità che è quella di garantire in qualche modo la difesa delle democrazie dalle ingerenze straniere.
Siano esse governate da attori geopolitici o da grandi capitali, perché da qualche tempo il web, le fonti giornalistiche ci hanno messo di fronte a, è sotto gli occhi le cosiddette boat farm, che sono capannoni, pieni di centinaia migliaia di dispositivi tecnologici programmati per comportarsi come esseri umani, mettere like condividere, commentare, creare contenuti e una delle cose più inquietanti che questi non servono necessariamente a convincerci di qualcosa servono a volte anche semplicemente a farci arrabbiare, perché se una macchina riesce a credere a farci credere che migliaia di persone la pensino come noi o che migliaia di persone ci Odino, questo può modificare la nostra percezione della realtà.
E allora il problema non è più soltanto la disinformazione e la possibilità di costruire artificialmente il consenso o il dissenso, la rabbia e di farlo anche a pagamento,
L'Europa oggi parla di guerra ibrida, di interferenze straniere, di manipolazione dell'informazione, e fa bene, ma credo che dobbiamo guardare anche a qualcosa in più a qualcosa di più profondo, alla possibilità che la polarizzazione stessa si è diventata una risorsa economica e politica.
Perché è una società più arrabbiata, è una società che clicca di più, che guarda di più, che condivide di più, e allora la domanda che pongo alla mia generazione non può essere soltanto quali idee politiche riusciremo a portare avanti in questo contesto, ma deve essere in quale spazio pubblico proveremo a portarla avanti perché la democrazia non vive esclusivamente della libertà di parlare vive anche della possibilità di riconoscere dall'altra parte una persona reale, un avversario non un nemico, un cittadino,
Non un profilo è forse una delle più grandi sfide del nostro tempo, è proprio questo a provare a This difendere uno spazio pubblico nel quale gli esseri umani possono ancora incontrarsi, senza che qualcun altro da qualche parte abbia già deciso per loro quanta rabbia deve provare, aiutiamoci a farlo. Grazie mille e buon proseguimento dei lavori
Grazie, adesso facciamo un piccolo, break, una piccola pausa, così ci spostiamo nella corte principale dove.
No, ancora no, sì, ho detto intanto una pausa di 10 minuti o?
Tra 10 minuti, allora continuiamo per altri 10 minuti l'intervento di Luca Boccoli.
Andiamo tutti al palco principale, scusate.
Ma dopo quell'imputato, pur a dispetto, stava già dato mentre mentre venivo qua.
Innanzitutto ringrazio chi ci ospita, ringrazio la liquidi diversity e ringrazio le università telematiche che permettono di studiare a centinaia di migliaia di persone che altrimenti non potrebbero studiare per pochi giorni di distanza per compiti di Tosti.
E non capisco quindi che da sinistra vorrebbero metterli a tacere, vorrebbero limitarlo e perché per me è più gente, studio efficiente si forma più gente si appassiona meglio cosa dire vi possono trasmettere.
Qualche riflessione non dico qualche consiglio, non mi permetto, io ho cominciato che andava al liceo classico, a Milano era il 1990 c'erano giornalisti disciplinati allora come continuano a esserci oggi?
Facevo affidamento sul fatto che avremmo cambiato il mondo, lo facevo a loro, lo faccio oggi.
Ho parlato bene della legge.
Quindi ti ringrazio, fate un applauso polemico, ringrazia il quadro taxi, ragazzi Lince, si stanno pesando tumulo.
Quindi ho cominciato entrai in una sede della Lega, pensando ci fossero una marea di giovani per cambiare il trend.
Uno del pansori, uno che quel scelte, uno del Beccaria, e quando entri in una sede per cambiare il mondo e ti trovi in tre otite primi oppure ti fai le ossa.
Da tre anni siamo passati a quattro, cinque, sei oncologi, non pensavo di fare il vice presidente del Consiglio, è fondamentale l'esperienza comunale.
Nessuno deve fare dei salti più lunghi rispetto alla gamba, quindi io lo avrei smesso anche come pre requisito per candidarsi ed essere eletto al Parlamento avere un'esperienza di amministrazione bello lo scandalo.
Che se non hanno amministrato, propongono, come hai detto bilancio, se non hai guardato un piano regolatore è complicato, poi li amministrano dunque se non si può, perché la Costituzione prevede che tutti possono essere eletti e, come diceva qualcuno, uno vale uno non sempre uno vale uno perché quando valida clinico perché quando ti scegli il commercialista l'avvocato,
Chi sceglie il meglio, ma ma il muro Valium e quindi premiare il perito, devo dire, più di 30 giovani ho incontrato tanti ragazzi che stanno facendo i sindaci, abbiamo i sindaci di 22 23 anni, abbiamo scelto congrega visto che qualcuno parla di giovani noi preferiamo valorizzati questo pomeriggio mentre noi siamo qua a Roma e in ufficio a Venezia uno dei governatori più giovani tribù rompa in assoluto Alberto Stefani candidato ed eletto a 33 anni,
Dove intanto è davvero uno dei motori d'Europa, il prossimo presidente del Consiglio in Francia, se gli elettori vorranno la primavera prossima, si chiamerà Jordan Bardella 30 trentun'anni e visto quello che sta succedendo in Francia e col pieno rispetto della sovranità popolare nazionale, altrui, periodo veramente che l'anno prossimo Marine Le Pen Jordan Bardella licenzino Macron perché un, ma il governo è proprio l'Economist vedendo nelle strade francesi, in questi giorni ha pochi precedenti e poi abbiamo da sempre i gruppi parlamentari dislocati attenzione. Il giovanilismo non è il bollino e le quote rosa le quote gioca di
Le porte di quelli con i capelli brizzolati, no, uno, si fa valere come tolta, sei in gamba con l'uomo, se gamba come giovane, non in quanto giovani in quanto giovani in gamba, e devo dire che la formazione è fondamentale studiare, approfondire, essere curiosi per andare a fare le cose per cambiare la vita quotidiana. Oggi per me è una bella giornata a parte per il fatto di essere qua perché stamattina ho presentato al ministero che ho l'onore di accompagnare da quattro anni un'iniziativa da pochi milioni di euro.
Perché noi con il ministero, in questo momento abbiamo cantieri aperti per 250 miliardi di euro fra l'alta velocità, porti, aeroporti, strade e ferrovie e dighe, Piano casa 250 miliardi, ma a volte ci sono iniziative anche da 20 milioni che che sono
Un segnale di speranza per tanti, perché non si son contento, tra cui questa mattina dal ministero abbiamo presentato.
Un un esperimento,
Un esperimento da 60 milioni, quindi è un esperimento su cui abbiamo ragionato 60 milioni nel triennio,
Però abbiamo aperto ieri il bando per dare un contributo ai genitori separati e divorziati per il pagamento dell'affitto,
Ora quali direttamente, visto l'età media,
Tanti di voi hanno 2025 anni e quindi ha una vita davanti, e sicuramente il vostro matrimonio sarà per sempre.
Sicura e da Link da questo punto di vista è un valore aggiunto, perché l'Istat dice che chi si laurea alla Link poi a un matrimonio più duro e puro che il tempo appartenere, sto magari qualcuno è più.
Poi le vie del Signore e dell'amore sono infinite, ci sono 4 milioni i genitori separati in Italia, molto spesso dopo una separazione, un divorzio non consensuale che finisce male, cioè l'avvocato e quindi perdi l'abitazione dove rimane o l'ex marito con la ex moglie che spesso con i figli,
Spesso continuino a pagare il mutuo in una causa di cui sulla carta sei proprietario, ma tu non vidi più quindi imparare il buco doverosi Lippi territorio, altri soldi per l'affitto di dove alternative o magari cinquant'anni torni dai genitori ottantenni,
Diciamo che la tua dignità umana, personale e professionale nelle liste
Quindi noi abbiamo messo a bilancio 20 milioni di euro solo per quest'anno, per dare un contributo fino a 500 euro al mese per pagare le spese dell'affitto, perché senza una casa poi perde anche il diritto a vedere i tuoi figli, quei bimbi, un fine settimana perché dopo un brutto divorzio non c'è solo il conflitto per la mamma o papà, c'è il dolore dei bambini, il dolore dei nobili che spesso perdono i nipoti e quindi si pone come Ministero delle infrastrutture. Abbiamo anche la competenza sulla casa e abbia messo lì questi 60 milioni. Abbiamo messo a terra un bando per Santoro e lo abbiamo messo ieri on line sul sito del ministero, quindi anche abbastanza complicato da andare a cercare da ieri a mezzogiorno a oggi a mezzogiorno son già arrivate 13.000 richieste da tutta Italia. Poi, ovviamente, che interessa anche capire da dove arriveranno le richieste, perché con 1.000 euro
A Roma e a Milano fai fatica, ci sono comuni dell'intero globo terracqueo 5, che poi ti porti a casa un bell'appartamento in affitto, quindi anche lì bisogna capire cosa ho scelto di fare come delega.
Per fare sì, non solo buona amministrazione ma buona amministrazione politica, non partitica, politica, non onesto, del bando come criterio per accedere a questo contributo l'ISEE.
Perché con l'Isee il bonus finiscono sempre nelle solite tasche, in poco tempo il bonus bebè il bonus gas, la dote scuola, la carta Dedicata a te, tutti i bonus con un ISEE di 10 15 euro in base ai quali,
Israele messo a terra da dove Prodi modificato,
Quindi, evidentemente, l'impostazione culturale di questo indicatore economico è chiara nella sua radice.
Una radice culturale tendenzialmente non dico progressista perché di progressista non ha nulla, per cui la proprietà è sostanzialmente da colpire, quindi se sei il proprietario di casa, gli se si alza e quindi perde il diritto ad avere i contributi, in Spagna il governo è saltato su due decreti di un Governo spagnolo siccome surreali due irrequieti sovietici che limitano il diritto all'utilizzo di casa propria come si vuole,
Un rinnovo
A oltranza dei contratti d'affitto a prezzo controllato dallo Stato,
Per quello che mi riguarda, per quello che riguarda me come vicepresidente del Consiglio e a me, come il segretario della Lega, la proprietà privata è un diritto sacro e il TG Spooky riconosco ben pochi
La casa è di chi la usa.
Gianni, ho tolto riferire il nostro invito con la dichiarazione dei redditi degli assessori IRPEF fino a 35 metri, qualcuno a sinistra sicuramente quindi Rai troppo.
Perché i 35.000 euro lordi all'anno sono troppi Hamidovic 35.000 euro di dichiarazioni Irpef Longo all'anno non penso mi permetta la barca o la villa al mare, troppi ozio in serie sopra i 10.000 euro o quello dei lavori in nero o quello che fa il furbo o quello che per professione, invece di rilassarsi al 7 della mattina per andare a lavorare, fa l'accumulatore seriale di potus pubblici alle spalle del prossimo. Quindi sono contento perché non risolviamo i problemi del mondo e non diamo una risposta ai milioni di genitori separati, però stasera prendo l'aereo. Adesso ho un incontro con 150 imprenditori ad Alessandria
Intorno a Milano a dormire domani mattina, vado nelle case popolari di via Rizzoli, però stasera vado a letto contento perché è quello che faccio da quando faccio politica pagato, perché la politica non può essere solo un hobby, un dopo lavoro assertivi hi tech,
Essere giustamente pagata. Io ogni sera, quando vado a letto, mi domando, siccome lo stipendio volevo pagate, voi oggi ti sei meritato la tua giornata da ministro. Ci sono giornate in cui uno Valente più contento sono giornate in cui uno va detto che incalzato però stasera, pensando a quei 13.000 papà e mamme, perché poi possono essere papà e mamme
Che aspettano il mese di novembre, perché il nostro obiettivo è bonificare le prime in migliaia di assegni nel mese di dicembre del 2026. Ecco, per me la politica e cambiare il mondo e combattere la globalizzazione e combattere il mercato unico planetario, per cui non ci sono uomini e donne, ma consumatori
E ragionare dell'intelligenza artificiale che può essere una grande opportunità
Ma non nel momento in cui rottama tre o 4000000 di lavoratrici e lavoratori in Italia nell'arco dei prossimi mesi e nei prossimi anni. Non può essere sostitutivo
Può essere aggiuntiva, può essere implementativa, può essere complementare, non può essere sostitutiva del luogo della donna, della carne e delle ossa. Quindi stasera tornerò a casa abbastanza stanchino, ma sono soddisfatto ultima riflessione nell'epoca della comunicazione Croce dei social, è fondamentale non perdere il contatto con la vita reale, con le persone con la stretta di mano, con la fatica sudore,
Continueremo
Sì o case popolari, perché va bene il post Instagram, anche quelle comunicazione dal ministero, oltre un fatto, un minuto di registrazione, che poi va su Instagram.
Perché magari quel papà separato che torno a casa stasera a mezzanotte con la schiena, la vostra non è che sta a guardare al TG 1 O guarda il sito del ministero, ma magari suo figlio si guarda, si scrolla il topo Instagram e quindi magari l'opportunità del contributo
Tutto per l'affitto, non gli arriva dal televisore, anima gli arriva da TikTok, Instagram quindi quei politici che guardano con schifo i social sbagliano perché per dopo la fascia di comunicazione, e altresì vero che stare solo sui social e non in mezzo alla gente vera e reale, facendo organze tipo facendo il banchetto fuori dall'università o fuori dal dal liceo di Roma, anche lì una cosa non sostituisce l'altra. Ecco la differenza. Non mi ritengo superiore a nessun altro. Penso che nessuno abbia il diritto di ritenersi superiori moralmente e intellettualmente e culturalmente, a nessun altro questo ci differenziano parecchio da un sinistro e lo dico senza nessuna spocchia, perché per qualcuno, anche nei conventi Giovanni
Se hai una certa tessera, il partito se una certa della tessera sindacale se un certo rosso sfumato addosso.
Puoi andare ai concerti, puoi fare musica, puoi capire quel film, puoi andare a teatro, può scrivere o leggere tanti libri in questi miei 35 anni di esperienza politica mi sono reso conto del fatto che l'importante è come leggere tanti libri.
E capire quello che stai zitta e spesso a sinistra c'è tanta sporchi.
Mi fermo, perché poi domani andiamo a fare un sopralluogo alle case popolari di via Rizzoli, a Milano.
In queste ore sta predisponendo un servizio di ordine pubblico, perché c'è questa periferia, il centro sociale.
L'Anpi, la Cgil, il Pd e si stanno preparando.
Perché la presenza a casa Ghia?
Del ministro Salvini.
Dell'euro 40 del Silvia Sardone, che altri consiglieri di zona attore è gradita, ecco fatevi dire nel tempio del sapere.
Che sarebbe un Paris che ha colpito il giorno in cui chiunque?
Con qualunque idea politica, con qualunque bandiera di partito, a portare avanti qualunque valore morale potrà andare in periferia né in centro a Roma, a Milano, a Torino, a Napoli.
Senza che le forze dell'ordine debbano uscire dalla caserma, perché c'è qualcuno che ritiene di avere più diritti di altri a parlare, ho scelto l'America per il periodo d'oro, la libertà, è ovvio che la prepotenza Ringrazio il durante e il dopo il lavoro può darsi al Pincio ospitato, buona vita, buon lavoro, Petru
Salvini,
Prima della pausa gialla, dimostra sempre della Lega.
Tutti.
Ma intanto ha.
Tiene in disparte.
Nel momento in cui si va al voto, per quanto era il disinteresse dei giovani alla politica, che poi ovviamente si traduce con l'astensionismo al momento del voto e quindi vada che sarei molto Rippa, ci sono Giovanni ragazzo, ci sono esponenti politici e ci sono anche ad altri ascoltatori la domanda che mi sento di porre a tutti e sulla quale invito a riflettere e che,
Perché oggi preferisce disinteressarsi del mondo che closing Pogba preferisce non interessarsi al Live Club, crearsi un futuro piuttosto che trovargli a contribuire per il futuro, non solo per se stesso, ma anche per il Paese nel quale dovrebbe indignarsi questo futuro.
Beh, io la riflessione che ho provato a fare da Etò o inventano una risposta me la sono cavata la politica oggi e io pratico, faccio politica, quindi, con tutto il rispetto per quello che sto per dire, la politica oggi sembra essere diventata quasi un gioco nel senso che c'è paura ad esporsi per essere Inzaghi poi qualcuno che non sia perché,
S.r.l. Di giovani che fanno politica estera giovani. Io ho fatto un po'più a destra, mi permetto di fare questo inciso non è semplice perché avviene, ma anche idee non appropriati. Csoa attribuire, credo anzi ogni giorno, a partire da fascisti razzisti, omofobi ma allo stesso tempo, da un palco di una sesta. Sentiamolo inneggiare al populismo, il ritorno al populismo. Questo è normale e io mi chiedo perché chiunque abbia studiato la storia sa quando si parla di fascismo, che cosa si intende e soprattutto sa, anche quando Spanta di comunismo, che cosa s'intende è tutt'intera in questi possono venire a parlare con chi queste realtà purtroppo le hanno vissute
E quindi
Io mi sento di dire che in questa situazione nella quale ci troviamo, brodo Vidas fanno una distinzione tra destra e sinistra, è che qui ci sono solo i ragazzi buoni, ce ne sono altri parlare, qualcuno non è potuto venire, ma a me piace definire noi che siamo qui 60 coraggiosi tolto coraggiosi che delle etichette che possono sentirsi attribuire non si sono interessati perché hanno scelto alimentarci la faccia e di fare politica nonostante tutto, io su questo palco rappresenta un partito che, come abbiamo detto nella presentazione della Lega e io sono orgoglioso di rappresentare questo partito.
E sono orgogliosa perché io, ogni giorno mi alzo e il dopo-voto coppie braccio, il quale di Lingotto giovani, che vi assicuro che quando li incontriamo, dove intanto diciamo svuotato il frigo e il Token, convincere loro a credere negli ideali del partito che rappresento, l'area di difficoltà quando si fa attività politica soprattutto alla vostra età,
È ovvio che danno un contributo trovarli a non a fare la loro parte, che i nostri spargono sia tempo sprecato, perché se ognuno di noi due ci sta a fare la propria parte, è andata facesse impegnandosi tante gocce in mezzo al mare, come possono fare la differenza elettroni piuttosto motivo che concludo il mio intervento citando una grande donna che Oriana Fallaci che a proposito di questo disse niente fu più uguale per scoprire come il conformismo.
E scoprire come il conformismo siano una gabbia invisibile, ma fiacchissima. Va in prigione anche le menti più lucide e quindi i ragazzi. È proprio da qui che io voglio far partire questo appello, lo faccio a voi e spero riusciamo ad nel momento in cui usciamo da qui a divulgare in questo messaggio la rivoluzione che noi possiamo fare. La rivoluzione deve iniziare da noi e che noi, in questa grafica, possiamo evade, ma dobbiamo convincere anche tutti gli altri ragazzi, ma questa cosa è possibile e dobbiamo farlo tutti quanti insieme. Grazie al sorriso un po'tutto il gruppo in questo possono Lupo, Mannino proprio superiore, sostituito, vistosi discusso con tutti nell'altro solo nella cultura, sospetto. L'altro volto
Grazie a tutti, grazie agli amici di politica Maag diciamo che non è neanche la prima volta che ricevo questo premio, quindi, a differenza delle altre volte ho pensato diciamo di non parlare io, come ho fatto in altri casi, ma di provare a raccontarvi quattro piccole storie che hanno qualcosa in comune, l'1 con l'altra Cecilia, laurea in Medicina e chirurgia all'Università di Parma con il massimo dei voti 32 anni lascia l'Italia, dopo aver studiato qui ed essere diventato un brillante medico, decide di andare in Svizzera per trovare condizioni lavorative dignitose, turni sostenibile, una retribuzione commisurata agli anni di studio e responsabilità dice in Svizzera sono stata assunta subito per un anno, al termine del quale mi hanno rinnovato il contratto a tempo indeterminato. Fabio Assago, Lombardia. Quando ha lasciato l'Italia lavoravo per 32.000 euro lordi nel mondo finanziario,
Per lo stesso ruolo in Olanda sono partito da 60.000 euro, ora ho fatto carriera e sono diventato un manager Anna Giulia, 30 anni, laureata in Lingue alla Ca'Foscari di Venezia dice sono andata via per andare in Giappone, in Italia è uscita dall'università ho cercato qualunque tipo di lavoro e ho trovato un impiego come commessa stage di sei mesi pagata 800 euro per lavorare in realtà a tempo pieno 40 ore a settimana dopo questi sei mesi mi hanno proposto di rimanere a casa qualche mese ed essere poi riassunta in alta stagione.
Con un altro contratto uguale di sei mesi.
La tecnica era quella di spezzettare gli anni di lavori in piccoli contratti intervallati tra loro per non incorrere negli obblighi di assunzione a tempo indeterminato, allora mi sono trasferita in Giappone, ho trovato un lavoro a Tokyo, in un centro di informazione turistica da lì ho iniziato a lavorare a progetti per le Olimpiadi e ho sempre ricevuto proposte più dignitose Matteo laureando in biotecnologie ora research assistant al Kings College di Londra 100 per cellule staminali medicina rigenerativa ci dice,
Non avevo la tranquillità e la soddisfazione economica che cercavo dopo diversi lavori e migliaia di curriculum inviati in Italia, il meglio che avevo trovato in un laboratorio che faceva controllo qualità nel settore agroalimentare, mi sono stancato di questo modo di fare sotterfugi stabilità, caos, burocrazia che mi costringeva a prendere una serie di stipendi spezzettati facendo anche altri lavoretti dando un'occhiata all'estero e dopo aver passato 15 giorni a New York mi sono accorto di avere possibilità completamente diverse.
E mi sono buttato, ho scelto Londra King's college con un ruolo di tecnico di laboratorio, dopo tre mesi hanno aperto una posizione, mi hanno dato un tempo indeterminato dopo tre anni ho fatto uno step ulteriore e sono arrivata alla posizione attuale queste sono solo alcune storie che vi ho raccontato di persone vere persone che potrebbero essere tra i nostri conoscenti.
Però credo che il compito della politica di tanti giovani, aspiranti politici di oggi, sia raccogliere questa sfida è fermare la fuga.
La vera sfida che abbiamo avanti e permettere a chi studia qui, di costruire la propria strada verso il successo qui in Italia, come diceva citando Baden Powell, garantire indipendenza, la possibilità di non passare per bamboccioni che vanno via di casa a 30 35 anni o garantire la possibilità come abbiamo detto tante volte di comprarsi una casa senza le garanzie della propria famiglia confidi immobiliari.
Quindi questa è la sfida che abbiamo davanti per vincerla, noi abbiamo presentato delle proposte che rilanciava agli amici della giovane Roma di politica Mag e a tutti voi a tutti i premiati ai presenti, oggi la prima è la star tax, l'abbiamo detto tante volte, facciamo una rivoluzione fiscale generazionale, diciamo Irpef al 10% per gli under 30 al 20% tra i 30 e i 40 anni e dai 40 anni in poi scaglioni normali, poi quelli di Forza Italia, poi ce l'hanno un po'copiata da me sono chiamate a smarcarsi però piano piano ci arrivano anche loro
Reddito di formazione abbiamo 1000000 e mezzo di Neet, diciamo fino a 1.500 euro mensili per iscriversi a corsi professionalizzanti universitari, facciamo un patto con chi non sta studiando, non sta lavorando ed è abbandonato dallo Stato, basta cioè basta stage extra curtu, curriculari sottopagati,
Salario d'ingresso, queste sono le sfide a cui invitiamo tutta la politica a aderire unanimamente, perché dobbiamo far tornare l'Italia ad essere un Paese in cui investire e soprattutto sperare grazie.
Accogliamo sul palco Danilo Sorbello del Movimento 5 Stelle, nel frattempo si prepari Fabrizio Tantillo.
Eccoci buonasera a tutti e grazie, è davvero un onore per me essere qui oggi ed in realtà è anche qualcosa di abbastanza insolito, perché in genere mi occupo della comunicazione delle parole degli altri, ma oggi userò le mie e partirei da due considerazioni, la prima è un'esperienza diretta personale, oggi, quando tra coetanei si parla di temi quali le serie televisive, lo sport e il cinema, è tutto assolutamente nella norma quando si menziona la politica, molto spesso invece apriti cielo, cioè sembra che si stia discutendo di qualcosa che va al di fuori del mondo, qualcosa che appartiene ad un altro universo
E allora io molto spesso mi chiedo, ma perché accade tutto ciò?
Noi siamo giovani, siamo fatti per costruirci da soli, portiamo avanti le battaglie giorno dopo giorno e c'è da dire che a 30 anni non credo che possiamo essere considerati solo ed esclusivamente come il futuro, io credo che a 30 anni noi siamo il presente perché noi lavoriamo paghiamo tasse e contributi, costruiamo giorno dopo giorno le nostre competenze, le nostre carriere professionali,
Le nostre famiglie e allora, nel tentativo di riportare la politica al centro del dibattito, io vorrei conchiudere concludere questo mio breve intervento con due appelli il primo è alla politica e ai suoi protagonisti, molti dei quali oggi sono qui presenti o saranno qui presenti successivamente non considerateci soltanto come,
Chi deve ancora arrivare noi ci siamo, siamo già qui insieme a voi, potete fidarvi Ils,
Secondo appello e qui concludo vorrei invece rivolgerlo agli amici di ognuno di noi e in particolar modo a tutti quelli che la politica la sentono come una cosa lontana, distante a loro tutti direi parliamone semplicemente parliamone perché la politica,
Non chiede ai cittadini hanno i giovani, hanno i ragazzi di essere statisti, la politica può essere più semplice, lasciamoli perdere per un momento i massimi sistemi, i dati numerici, le cifre, le percentuali politica eh Joe ciò che giorno dopo giorno viviamo ad esempio quando andiamo a fare la spesa chiediamoci quanto costa quella spesa quando prenotiamo l'ultima visita medica perché, vedete, in fondo io credo che il primo passaggio per riportare la politica al centro del dibattito, soprattutto al centro del dibattito giovanile, possa essere quello di razionalizzare che in realtà la politica non è poi così distante come immaginiamo grazie.
Adesso abbiamo l'intervento di Jacopo Maltauro.
Classe 1999 vicentino dal 2018. Il consigliere comunale della città di Vicenza, nel 2025, è stato eletto nel Consiglio regionale del Veneto, diventando il più giovane consigliere della storia regionale e vice segretario veneto di Forza Italia e vicepresidente nazionale Anci giovani si pre pali Adele Tamasso. Grazie, grazie a tutti. È un piacere particolare tornare qui e ogni anno c'è una sensazione diversa il primo anno, ovviamente, l'emozione, un gruppo scatenato di vicentini di provincia che arrivava qui con l'emozione, la responsabilità alla sincera gratitudine di vivere quel momento, lo scorso anno, un po'di apprensione, di tensione per la campagna elettorale delle elezioni regionali che attraversava la mia regione, venir qui Simone, ha portato fortuna e quindi anche quest'anno son qui con grande gratitudine, con particolare emozione, ma c'è un'altra sensazione che attraversa questi minuti ed è la convinzione, la convinzione, cari amici e care amiche, di quello che qui ho imparato e ricordo con precisione quanto Pier Ferdinando Casini, il primo anno che siam venuti qua ha detto a noi ragazzi ti ricordi Matteo Pier
Dice, se cari ragazzi e care ragazze dopo 40 anni di Parlamento, pensate che io sia qui a dirvi oggi tocca a voi, vi sbagliate di grosso, non mi muovo di un centimetro fino all'ultimo minuto, tutelano la mia posizione perché in politica lo spazio non si riceve, si prende l'eredità, non viene concessa sia acquista ed è questo stimolo. E questo monito che oggi mi porto qui con voi, l'idea che la nostra generazione deve farsi spazio da sola, che nessuno ci regala, niente, che nessuno ci concede niente con favore. Dobbiamo noi mettersi energia, capacità, sforzo intellettuale e maggiore determinazione degli altri. Un'altra convinzione mi attraversa, cari amici, ed è la buona intenzione di questa occasione, Paolo, perché ci costringe a parlarci, ascoltarci tra di noi, conoscersi
E dopo anni e decenni in cui la politica ha cosparso una quantità di sale immensa nelle ferite aperte di una vita, riagguantare il gusto, di conoscere anche l'avversario, capire come la pensa e quali istanze porta con sé. Credo che sia fondamentale questione di maturità politica per attraversare il nostro tempo, per dare risposte al nostro futuro. Non basta e non serve a sentirsi fighi, attaccando l'altro, serve riagguantare il gusto e la capacità di dare un valore anche agli altri. Questo è il compito della nostra generazione. Questa è la responsabilità dei coetanei che sono qui allora, se questa non è una moda del presente ma del passato per qualcuno, io, cari amici, non vi parlo del futuro come un ritorno, ma piuttosto convinto del ritorno al futuro che è diverso, vivano i giovani, viva la giovane Roma e vive la nostra generazione, grazie
Interviene ora Adele Tamasso classe 1998 è dottoranda, in Ingegneria ambientale vive a Savona, dove consigliera comunale dal 2021 ed è stata consigliera provinciale fino al 2024 componente del direttivo nazionale di azione per il partito e il responsabile del tavolo tematico, acqua e dissesto idrogeologico.
Grazie buonasera a tutti e ringrazio i promotori di questa iniziativa e tutti i partner, anche l'Espresso, per lo spazio che ci ha dedicato e la logistica di sulla logistica di oggi avrei qualche cosa da dire, però è tutt'arte che entra, quindi,
La prossima edizione sicuramente andrà meglio e ci sono molti modi per un giovane per contribuire alla società, ci viene chiesto perché un giorno deve entrare in politica, ma ci sono moltissime strade, la politica, l'associazionismo e il servizio civile, anche il proprio lavoro, la cosa più importante secondo me secondo tutti noi credo è trovare un senso collettivo alla propria esistenza individuale.
Come disse Pertini e mi permetto di citarlo, lo abbiamo ricordato due settimane fa a Savona, la città in cui ha mosso i suoi primi passi in politica, rivolgendosi ai giovani, disse che se vogliamo vivere la nostra vita degnamente, quello che dobbiamo fare è assicurarci che sia illuminata da una nobile idea fare politica e richiede proprio questa responsabilità di avere nobile idee e di saper coniugare la forza delle idee. Quelli pragmatismo delle proposte azione fa questo dal primo giorno si è proposta di essere pragmatica e concreta.
E quindi, ecco, questo è il metodo che usiamo e non è solo questo azione, non ha una giovanile che è una cosa che riteniamo importantissimo, perché se un giovane a diciott anni e può votare a 25 Pasteur eletto alla Camera deve poter partecipare alla vita politica e di partito al pari di tutti gli altri con pari dignità, ecco quindi l'esortazione che facciamo anche agli altri partiti è di
A seguire la stessa strada, chiaramente poi un giovane in un partito deve imparare da chi ha più esperienza, ma deve poter portare il proprio contributo per oggi ci è stato chiesto appunto di indicare una priorità per noi, per l'Italia, ce ne sono tantissime e sembra che anziché avanzare torniamo indietro arretriamo,
Io personalmente ho scelto di parlare di una tematica di cui i governi, anche per tutto il contesto in cui ci troviamo, si stanno dimenticando, comunque non lo stanno affrontando seriamente e la crisi climatica e in particolare alla gestione delle risorse idriche, perché, ecco è un'urgenza enorme e tutti gli anni vediamo gli effetti sempre più drammatici che che si verificano sui nostri territori quando c'è troppa acqua o quando l'acqua non c'è e questo andrà a impattare tutto l'agricoltura, l'industria e l'ha tenuta.
Adesso la tenuta della nostra società tutto quanto, quindi, ecco, riportiamo l'attenzione sulla crisi climatica e su tutto ciò che serve per per contrastarla bene il, il nucleare, azioni alla sostenuto da sempre continua a sostenerlo, chiudo facendo un'esortazione a tutti, non solo ai giovani a proprio di non restare indifferenti di fronte a quello che a quelle che sono le sfide del nostro tempo e di continuare a impegnarsi sui territori in politica, nelle associazioni e tutto quello che stiamo facendo.
Grazie e in bocca al lupo a tutti, grazie.
Bene, adesso abbiamo l'intervento del leader di azione, il senatore Carlo Calenda.
Grazie grazie mille dell'opportunità di parlarvi.
Personalmente condivido molte cose, ovviamente che ha detto Adele dovete sapere che Adele è stata contro di me al Congresso, quindi.
È un fatto fondamentale che un partito abbia la possibilità di mobilitare i giovani per prendersi il posto nel congresso, non nelle giovanili, perché le giovanili sono acquari per pesci rossi, dove voi venite chiusi per fare coreografia, quando si fanno iniziative mio modo di pensare il nostro modo di pensare che quando hai diciott anni non sei giovani se un uomo e se una donna e si parla a un diciottenne come un uomo e come una donna ma soprattutto come un cittadino,
Allora, vedete, in questi 35 università dove io ho fatto incontri con 10.000 giovani di domande e risposte.
La cosa che ti colpisce non è affatto il disimpegno, perché è pieno di persone impegnate, colte e profonde, le domande sono raramente di politichese, sono spesso, anzi quasi sempre domande serie e sì, certo, c'è lo stereotipo io non lo vedo, ma ci sarà da qualche parte del mio amico Gianfredi che viene qui con le Wings e pensa che per parlare con giovani bisogna fare il Cré i cretini io non penso questo.
Non l'ho mai pensato e soprattutto ogni volta che ho incontrato giovani nelle università, la domanda ogni volta è la stessa, si ci rendiamo conto che sta accadendo tutto, ma come facciamo, come possiamo in qualche misura a cambiare ciò che accade?
E allora io, concludendo, gli raccontò sempre la storia.
Di quello che è accaduto in Ucraina alla fine del 2013 all'inizio del 2014, quando a un certo punto l'Ucraina stava voltando da un percorso verso l'Unione europea, ha un ritorno a satellite della Russia e i giovani sui social si sono scatenati, non lo volevano, volevano essere liberi finché un influencer scrisse cari amici, questa volta i like non contano, chi vuole cambiare qualcosa si trova alle 10 e mezza piazza a piazza Maidan vuol dire Piazza Indipendenza,
Erano 1.500 giovani, la prima sera, alla fine erano 1000000 e mezzo e hanno cambiato la storia di quel Paese.
Quello che abbiamo davanti non è un tempo facile, non ha niente a che vedere coi 30 anni che abbiamo alle spalle e, tanto per dirne una, io penso che ci sia un obiettivo, è un obiettivo solo su cui questa generazione politica, la nostra ma anche la vostra verrà aggiudicata la capacità di fare gli Stati Uniti d'Europa,
O in alternativa, la condanna a essere colonie di grandi potenze.
Non è vero che in questo voi siete impotenti, siete decisivi, non è vero che non c'è modo per incidere, c'è sempre modo per incidere e se e quando mi chiedono da dove iniziare, io dico da due cose uno leggere, perché chi legge oggi comanda domani chi non legge serve questa è la prima distinzione.
Due incontratevi una volta a settimana per parlare di politica.
Non è un argomento disdicevole.
è una bellissima avventura di idealismo, non è una cosa di cui vergognarsi, e forse scoprirete che quello che ci manca, il pezzo che ci manca della nostra spiritualità, che sia laico che sia religiosa, oggi è proprio l'idealismo politico e se noi lo portate voi non lo porta a nessuno perché siamo una società molto anziana e se non l'ho portate dentro di voi, beh allora vuol dire che il nostro destino di europei è segnato, questo è quello che abbiamo in mano.
Dipende da noi, dalla mia generazione, moltissimo dalla vostra altrettanto non esiste un Paese in cui la politica è cattiva, ai cittadini sono buoni, la politica è lo specchio dei di quello che i cittadini vogliono per rappresentarle, sta a voi, nelle vostre mani sentire questa potenza che la potenza del fare politica,
Troverete tanti che vi dicono sai, noi non ci occupiamo di politica, la mia risposta è sempre la stessa tu, poi non occuparsi di politica, ma la politica si occupa di te, di sicuro e se voi oggi dovete andare in Germania per trovare lavoro e perché non se ne è occupata, e quindi è bene che incominciate occuparvene, perché è una cosa vostra tanto quanto una cosa mia e non c'è nessuno che vi spianerà la strada dicendo, prego, venite, ci sarà un sacco di gente che fra retorica e paternalismo e ogni volta che sentite fare paternalismo sui giovani stanno fregando, questa è una costante degli ultimi 30 anni, quindi grinta tosti avanti. Quello che succede nei prossimi trent'anni non è scritto, lo determiniamo noi e lo determinate voi, grazie
Grazie senatore, Calenda, questo piccolo premio.
E 60.
Under 60 30.
Okay.
Giulia, adesso abbiamo un premiato di Forza Italia, accogliamo sul palco, Fabrizio Tantillo, avvocato, palermitano, segretario regionale di Forza, Italia, giovani, Sicilia e componente della segreteria particolare del presidente della Regione presiede il consiglio regionale dei consumatori ed è responsabile dell'organizzazione di Forza Italia in Sicilia, prego vai Fabrizio,
Grazie grazie
Buon pomeriggio a tutti, essere fra i 60 giovani che stanno cambiando l'Italia. Ricevere questo riconoscimento è per me un grande onore, ma è sicuramente motivo di grande orgoglio. Voglio subito ringraziare in apertura che ha organizzato questo evento, perché credo abbia voluto dedicare uno spazio importante ad una generazione che troppo spesso viene raccontata solo attraverso le sue difficoltà e le difficoltà ci sono Essere giovani, oggi significa scontrarsi con una serie di ostacoli. Pensiamo sicuramente il primo fra tutti quello di dover costruirsi un futuro, ma essere giovani oggi significa anche qualcosa di diverso, significa voler cambiare passo, significa voler trasformare quelle difficoltà inopportunità ed è in questa direzione che guarda il mio percorso di forse in Forza Italia, il movimento politico di Forza Italia come segretario regionale dei giovani in Sicilia, con un segretario nazionale come Antonio Tajani che sin da subito ha cominciato a dare fiducia ai giovani e credere nelle nuove generazioni. E questo lo fa anche attraverso la guida del nostro movimento giovanile che il nostro Simone Leoni, che sta facendo un lavoro straordinario e lo sta facendo
E lo sta portando avanti con una politica dell'ascolto, vedete, ogni militante viene ascoltato e quelle istanze ci proviamo, cerchiamo di trasformarle in atti amministrativi concreti, questo è il risultato che noi facciamo, quello che noi cerchiamo di portare avanti come giovani in politica e allora a una sala così piena di sensibilità politiche diverse.
Cosa qual è il messaggio che voglio lanciare, il messaggio che voglio lanciare, sapete qual è è quello che la Puglia, il futuro dell'Italia non può essere soltanto discusso con i giovani, ma deve essere costruito insieme a loro. È questa la vera battaglia che dobbiamo fare e questo è l'appello che facciamo a tutte le forze politiche e se facciamo questo, io credo che abbiamo fatto il bene dell'Italia e allora, amici, proprio in virtù in forza di questo messaggio che voglio lanciare a questa platea, io vi dico con grande emozione che voglio dedicare questo riconoscimento che fra poco mi verrà dato a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che ancora credono che cambiare il Paese sia possibile ma sia possibile farlo insieme, grazie
Grazie.
Adesso riteniamo adesso abbiamo l'intervento del leader di Forza Italia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.
Buonasera a tutti e grazie per l'invito.
Grazie.
Non è la prima volta, ci siamo già incontrati lo scorso anno.
E sono d'accordo con quello che ha detto il nostro segretario regionale.
Giovanile siciliana.
Bisogna ascoltare e bisogna costruire con i giovani.
Perché i giovani sono cittadini come tutti gli altri?
Che votano, che sono protagonisti che lavorano, che costruiscono il loro futuro e il nostro futuro.
Sapendo sempre che bisogna avere fiducia.
Nei giovani,
Non con un'ottica paternalistica, dove magari accompagnando, se serve a volte dare qualche consiglio mettendo a disposizione la propria esperienza.
Ma credo che ogni giovane debba avere, come avevo io quando avevo la vostra età, la convinzione.
Di essere paladino.
Di diritti che vengono prima dell'organizzazione dello Stato prima dell'organizzazione pubblica e quali sono i diritti.
Il diritto alla libertà, quindi alla libertà di studio.
Alla libertà di non essere costretti ad andare a lavorare in un'altra parte del mondo.
La libertà di potersi creare una famiglia, la libertà di non essere discriminato a scuola per nessun motivo se esso sessuale, razziale e politico.
La libertà di poter avere una università e una scuola dove non ti insegnano come la devi pensare, ma ti insegnano a poter scegliere qual è la tua strada, quali sono le battaglie per le quali vuoi impegnarti.
La libertà è qualche cosa, poiché poi va difesa ed è giusto che i giovani si battano quando qualcuno dice no, ma i giovani in politica no.
Ebbene, battersi per ciò in cui si crede?
Non è voler far carriera, perché se vuoi impegnarti in politica per fare il deputato, il senatore, il ministro.
Non è quello l'obiettivo.
Fai politica, perché credi?
In qualche cosa?
Credi, per esempio in tutti della necessità di difendere quei diritti di cui vi ho detto, sono soltanto alcuni di quelli che abbiamo per la nostra natura.
Nessuno se li fa pagare, sono diritti.
Che dobbiamo difendere giorno per giorno.
Questo significa dedicare la parte migliore della propria vita a difendere ciò in cui si crede a un modello di società in cui si crede.
E siccome credo che la l'essere giovani non è soltanto una condizione anagrafica, ma è uno stato dell'animo.
E sono convinto che ciascuno di voi, fra 10 2030 quarant'anni.
Se crede nelle cose che fa, se si batte per difendere i propri diritti.
Rimarrà giovane.
Anche con i capelli grigi, magari con un po'più di pancia.
E sarà come oggi.
Perché questo impegno ti garantisce uno stato dell'anima?
Che la mattina, quando ti alzi per farsi la barba o per farti, il trucco.
Ti senti una persona.
Forte.
Perché credi perché combatti, perché difendi?
Il tuo modello di vita e di società.
E diventi protagonista, non decidi che gli altri scelgano per te.
Se tu che contribuisce alla scelta della società, questo significa sentirsi giovani, essere giovani con la forza, essa voglia di cambiare senza mai dire adesso mi siedo e sono tranquillo e ho finito.
Se hai dentro di te sempre qualche cosa che ti dice non basta quello che ho fatto, devo fare ancora qualche cosa di più, voglio cambiare, voglio cambiare il mondo, voglio cambiare la città, voglio cambiare il mio Paese per renderlo migliore, allora vuol dire che sei rimasto giovani guai,
A perdere questo spirito con il passare degli anni.
Io ho cercato sempre di mantenermi allo questo spirito e ho lo stesso entusiasmo di quando avevo 14, quindi 16 diciott anni quando andava all'università, come voi.
Poi, magari sbaglio, per carità, uno può dire cose che non vengono condivise dagli altri, però è importante che tu sei a posto con la tua coscienza, per questo è il modo per realizzarsi e realizzare i propri sogni, credere in quello che fai.
E la politica è un buono strumento, ma non è obbligatorio, può anche credere in quello che fai, magari aiutando gli altri, se vuoi fare il medico, lo psicologo, l'ingegnere.
Realizzare opere pubbliche per rendere migliore la vita degli altri, se vuoi fare il volontario, anche andare in Africa, aiutare chi soffre, chi ha bisogno di te puoi fare ad andare in qualche ONG anche quella è una missione importante, fare ciò in cui si crede.
Perché soltanto quello ti permette di essere sempre e comunque giovane, io ho cercato di farlo con me, ho cercato di dirlo anche ai miei figli, lo dico a voi, non devo darvi nessun consiglio, vi dico soltanto continuato a credere continuato, a combattere, continuato, a difendere le vostre idee e soprattutto continuate a difendere i vostri diritti che non significa non avere doveri,
An è un diritto anche avere dei doveri da rispettare.
Perché stai qui non per stare da solo, ma siccome siamo tutti Nati per vivere insieme agli altri, abbiamo anche il diritto di dover stare insieme agli altri in bocca al lupo a tutti i ragazzi, grazie ministro Tajani.
Questo è il nostro consueto premio.
Adesso abbiamo l'intervento di un altro più la mia auto di Forza Italia, Giulia, fedele ventun anni, è consigliera comunale di Ancona, eletta ancora liceale, è la più giovane consigliera nella storia della città, segretaria regionale di Forza Italia, giovani marchi, lavora per avvicinare i giovani alle Istituzioni e trasformare le idee in impegno concreto.
Grazie grazie e buonasera a tutti, io saluto tutte le istituzioni e le autorità presenti in sala oggi e ringrazio ancora la giovane Roma e l'Università link, compresi anche tutti gli organizzatori e promotori di questo evento, in primis l'Espresso per questa occasione incredibile che ormai è alla quarta edizione che ci dà modo di incontrarci di scambiare idee di farlo tra tanti giovani che si impegnano per la vita pubblica e che ancora credono che la politica, se fatta con consapevolezza è fatta con sapienza possa essere un'arte alta ed elevata. Io ricevo questo riconoscimento con grande senso di gratitudine, con grande senso di responsabilità,
Nell'idea che, se l'impegno viene incentivato, può soltanto dare spazio a nuove e ulteriori forme di partecipazione, quando sono stata eletta consigliera comunale ero giovanissima e c'era una aveva un tarlo in testa, non so se io sia riuscita a rispondere a questa domanda, probabilmente no, e la mia domanda era come posso onorare il mandato che ho ricevuto da parte dei cittadini.
Come posso onorare quella fiducia che necessariamente intercorre tra eletto ed elettore, in sintesi, come posso fare bene il mio lavoro?
Al tempo mi venne ricordata una celebre frase di un grandissimo politico italiano che io tuttora tengo a mente non soltanto nel mio percorso istituzionale, ma anche da dirigente della giovanile del mio partito, sono tre parole semplicissime conoscere per deliberare.
Luigi Einaudi diceva conoscere per deliberare tre parole semplici ma dense e cariche di significato, una concezione alta della politica nella quale la conoscenza precede ogni decisione. La responsabilità accompagna ogni scelta. Eppure, guardandomi intorno nel dibattito, in una parte del dibattito politico contemporaneo, mi domando se non stiamo progressivamente smarrendo proprio questo principio, perché mi sembra di assistere oggi ad un paradosso, mai come in questo momento storico, disponiamo di un incredibile vastità di strumenti per conoscere la realtà, eppure mai come in questo momento diamo risposte semplici a problemi di una complessità straordinaria, e allora io mi chiedo, ma è la politica ad aver scelto di rinunciare alla complessità e alla profondità del pensiero per rincorrere il consenso o è la società sempre più sfiduciata, sempre più impaurita che ricerca risposte imminenti, che spesso sono insostenibili. Probabilmente entrambi i fenomeni si alimentano reciprocamente, ma questo pone un interrogativo anche a chi, come me, si riconosce in una tradizione liberale e moderata. Siamo ancora capaci di interpretare le inquietudini della società di oggi, oppure abbiamo lasciato ad altri il compito di rappresentarli, perché il populismo non nasce necessariamente dall'assenza di problemi reali, tutt'altro populismo nasce laddove quei problemi, la politica non sa riconoscerli, non sa interpretarli e non sa affrontarli, e il rischio è che quelle inquietudini, anziché trovare risposte, diventano strumenti di contrapposizione, che le paure vengano alimentate anziché governate, e che la ricerca del consenso prevalga sulla responsabilità delle decisioni. Non è una questione di parti a una questione di serietà istituzionale e chi, come me e so che in platea ce ne sono tantissimi fa l'amministratore locale e si trova tutti i giorni in quello che io chiamo il fronte diretto con i cittadini lo sa molto bene, perché ce lo siamo raccontati tantissime volte, quando la distanza tra ciò che viene promesso e ciò che viene realizzato aumenta deteriorarsi è solo e unicamente il rapporto tra i cittadini. Ma questo noi lo sappiamo. Quante volte abbiamo parlato di astensionismo e allora io voglio andare oltre nel ragionamento. Voglio mettere al centro una questione generazionale, di cui io non sento mai parlare. La mia generazione, la nostra generazione, è quella che io vedo qui davanti ai miei occhi
è nata in una società interconnessa in una società digitale e soprattutto, nella quale il confronto con le culture e le identità differenti appartiene alla quotidianità. Questo non significa che le grandi questioni etiche e sociali siano necessariamente risolte, né tantomeno che debbano essere Elise dal dibattito democratico. Significa però
Che la politica dovrebbe interrogarsi sulle capacità delle proprie categorie di interpretare una società che cambia e arrivo alla conclusione. Noi non possiamo continuare a chiedere ai giovani di riconoscersi nelle contrapposizioni del passato, intrappolandoli al loro interno senza domandarci se quelle contrapposizioni rappresentino ancora il loro modo di guardare il mondo. La libertà individuale, la dignità della persona e il rispetto delle differenze dovrebbero essere il punto di partenza di una riflessione politica più matura, non il pretesto per alimentare delle decisioni e giuro giuro che concludo io a ventun anni, non pretendo di avere tutte le risposte, probabilmente, anzi mi auguro di non averle mai senonché noia, ma credo di avere, come tanti ragazzi, il diritto e il dovere di porre domande anche scomode
Alla politica di cui faccio parte, non per contestare ciò che ci ha preceduto, ma per contribuire a renderlo ancora più capaci di interpretare il presente, perché il vero rinnovamento generazionale non passa e non consiste soltanto nel cambiare l'età di chi occupa le istituzioni, ma nel cambiare la qualità delle risposte che quelle istituzioni sono capaci di offrire. La politica che promette tutto può forse conquistare un'elezione, ma soltanto la politica che ha il coraggio di raccontare di dire la verità può meritare la fiducia di una generazione. Grazie, grazie. Giulio premio. Adesso abbiamo la premiazione dell'Espresso e l'intervento del direttore, carrelli
Nel frattempo. Ringrazio il presidente della Regione Lazio per averci raggiunto e il prossimo intervento
E anche l'ex presidente del Senato Pietro Grasso, che ci ha raggiunto qui in prima fila grazie di essere qui.
Buonasera a tutti i partirei da questa domanda, dove sono oggi i giovani nella politica italiana e questa è la domanda che ci siamo posti nella redazione dell'Espresso e a questa domanda la risposta purtroppo non è stata così entusiasmante, abbiamo visto un po'di dati, qualcuno è già stato snocciolato prima da chi mi ha preceduto,
In Parlamento, alla Camera dove bisogna avere basta avere 25 anni per essere eletti sono pochissimi i sindaci italiani, sono il 3,7%, i sindaci italiani con meno di 35 anni, partendo da questa domanda abbiamo deciso anche quest'anno di.
E sostenere questa iniziativa per la quarta volta, e ringrazio Federico Lobuono per l'invito
E per l'opportunità perché riteniamo che sia importante e fondamentale far sapere ai nostri elettori far sapere ai cittadini italiani quanto sia importante la presenza dei giovani in politica. Per noi è segno anche di grande democrazia, e allora siamo anche andati a vedere come era possibile e abbiamo deciso anche quest'anno di dedicare l'inserto dell'Espresso col titolo 60 under 30 in Parlamento, con le 60 biografie, le vostre biografie bibliografie di tutti voi che siete premiati in questa occasione e sfogliando queste biografie, devo dire che,
Il risultato è molto interessante, ci sono sindaci, ci sono assessori, comunali, consiglieri comunali, consiglieri regionali, alcuni di questi hanno già parlato e sono già intervenuti e devo dire che, sentendo questi interventi, ho verificato anche una competenza su tanti argomenti, su tante materie, su tante situazioni veramente già elevata e soprattutto la passione perché la politica è soprattutto passione.
E la passione e l'ho trovata in questi giovani, allora come l'Espresso, abbiamo anche deciso di dare un premio,
Prima abbiamo dato l'opportunità ai 60 under 30 premiati di scrivere un loro articolo, di prendere un impegno, una posizione tutti lo hanno fatto e questa sera premiamo qui, in questo incontro, l'articolo che ha avuto maggiori visualizzazioni, Pd, invito a salire più commesso, il palco Tommaso Salso equi con noi.
Prima di consegnare il premio, però, vorrei presentarlo allora è responsabile nazionale del Pd per le iniziative culturali.
E magari adesso ti consegna il premio e poi vorrei chiederti anche qual è l'impegno che ha sostenuto l'iniziativa e la proposta che fai nel tuo articolo.
Allora?
Scusate, proviamo a posare perché è un premio molto pesante, oltre che del quale sono molto riconoscente, al direttore, all'Espresso, alla giovane Roma e a tutti gli organizzatori di questo appuntamento che, lo sappiamo, si ripete ogni anno e ha il pregio dal mio punto di vista di essere uno spazio che pur confermando la sua natura di spazio non di parte non ha però la pretesa di essere uno spazio neutro, non ha quindi la pretesa di annullare le differenze, i punti di vista e le posizioni politiche, ed è in questo spirito che ho redatto la proposta che poi è stata pubblicata e sono felice che sia stata molto apprezzata, che è una proposta che muove dall'assunto per il quale ci sono aspetti che ci uniscono o meglio che ci dovrebbero unire anche al di là degli schieramenti, anche al di là delle nostre parti politiche di appartenenza.
E ciò che ci dovrebbe unire più di ogni altra cosa è probabilmente la nostra Costituzione, potremmo trascorrere settimane mesi anni a discutere sul grande tema dell'attuazione del dettato costituzionale, qui abbiamo pochi minuti e quindi mi limito a sottolineare l'aspetto che ho voluto prendere di petto nel mio articolo e questo aspetto riguarda proprio il primo articolo della nostra Costituzione.
L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro se fossimo intellettualmente onesti, purtroppo oggi dovremmo piuttosto dire che l'Italia è un Paese fondato sulla rendita e dovremmo dirlo per tante ragioni per come il lavoro o non viene tutelato nella sua dignità, per come il lavoro non viene tutelato nella sua sicurezza per come il lavoro non viene tutelato nella sua essenza di strumento di realizzazione della personalità di ciascuno di noi.
Ma il lavoro non è ciò su cui il nostro Paese si fonda oggi, neppure sugli aspetti più materiali. Guardiamo in tasca alle famiglie italiane solo per un istante e noteremmo che oggi il lavoro è più tassato della rendita e questa è una delle più grandi vergogne con la quale il nostro Paese è chiamato a misurarsi. Oggi un professionista, un lavoratore povero, un lavoratore sfruttato un lavoratore di successo quale che sia il ceto sociale di appartenenza. Oggi una persona in particolare, un giovane che lavora in Italia vede tassato il proprio reddito molto più di quanto non vi è. Non venga tassato il reddito di un grande speculatore di quanto venga tassato il reddito di chi, giocando sui mercati, specula accumulati evidenti, eppure può contare su una flat-tax completamente immotivata. E allora, in un Paese in cui ci si fatica a curare
In un Paese in cui si fatica a studiare in un Paese in cui si fa, si fa fatica ad accedere ad un affitto, a prezzi, a condizioni dignitose, soprattutto nelle grandi città, ha senso privarci di risorse che ci sarebbero dovute e che finiscono impropriamente nelle tasche di pochi speculatori e che andrebbero invece redistribuite per onorare e attuare il dettato costituzionale ecco da questo assunto e da questo punto di fondo,
Ho proposto di introdurre una tassazione progressiva sulla rendita finanziaria. Non credo che si tratti di una proposta rivoluzionaria.
Non credo che si tratti di una proposta dal sapore bolscevico.
è una proposta di buonsenso, è una proposta che va nel senso della redistribuzione della ricchezza, dell'equità fiscale e del riconoscimento che il lavoro non può avvenire dopo nient'altro nel modo in cui viene trattato dallo Stato italiano dal nostro Paese, ecco, in questo spirito l'impegno si rivolge certamente alle parti politiche che più hanno magari dimostrato sensibilità su questo fronte negli ultimi anni e spero si appresti, non sono convinto si apprestano a farlo anche durante la prossima campagna elettorale, ma dovrebbe essere un appello che dovrebbe poter raggiungere con successo tutto l'arco delle forze politiche democratiche ed è con questo auspicio che ringrazio ancora il direttore e ringrazio tutti voi e vi auguro un buon proseguimento per questa giornata.
Grazie Tommaso Tommaso Sasso.
Vincitore del premio dell'espresso, invito tutti a recuperare la copia dell'Espresso di oggi, che trovate in distribuzione gratuitamente all'interno del di questo evento buona serata, grazie direttore.
Adesso abbiamo l'intervento di un premiato Marco Colarossi, che però non è soltanto un premiato, ma anche un grande amico che, insomma, in questi anni ci ha dato una mano a organizzare tutto questo
Grazie Paolo, grazie a tutti.
Sarò molto breve perché vedo perciò gli intervenuti sono altrettanti e quindi dobbiamo lasciare spazio a tutti, beh, intanto ringrazio all'autorità presenti i ministri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca tutti gli intervenuti, i premiati, i giovani che sono qui, io tento di,
Offrire il punto di vista, diciamo, di come amo, come amo definirmi e come vi piace un umile artigiano della politica.
Umile artigiano, perché credo fortemente che la politica, soprattutto quando fatta dai giovani, debba diventare il trait d'union tra le istituzioni e i giovani, debba diventare quel ponte che consenta un giovane di accedere alle istituzioni, di accedere, l'opportunità che le istituzioni mettono in campo,
E io non vorrei amici con cui tanti di voi abbiamo fatto l'Università, arrivando salutato tantissimi di voi con cui abbiamo condiviso una parte del nostro percorso insieme, io non vorrei mai che la politica diventasse un mero strumento di affermazione personale
E quindi tendo sempre a riportare forse anche
In modo sacrilego, ma insomma me lo consentirete, la politica ha una dimensione molto più irreale, molto più utilizzare il termine bassa, ma non è la politica, basta anzi alla politica più alta, è quella della vera rappresentanza popolare, cioè oggi noi giovani abbiamo davanti una grande sfida che è quella di decidere di poter cambiare davvero questo paese perché lì il titolo di questa iniziativa e i 60 under 30 e cambieranno il Paese, beh, guardate che è una sfida ambiziosa,
è una grande responsabilità quella che ci viene oggi attribuita, per non essere come chi oggi ci troviamo, quando siamo soli a criticare e allora, quando noi cerchiamo e ci ripetiamo sempre che le istituzioni devono davvero essere rappresentative delle istanze popolari, che gli eletti devono davvero essere rappresentativi di una classe sociale, di una categoria della ra della vera rappresentanza popolare e allora sta a noi rompere quel meccanismo che oggi ha portato e guardate che lo possiamo dire perché saranno utilizziamo sincerità neanche in queste occasioni, poi è difficile farlo in altri luoghi, ma noi dobbiamo rompere quel meccanismo che oggi porta molti eletti, in particolar modo soprattutto quasi la totalità in Parlamento, senza avere un reale riscontro territoriale e ben vengano quelli che son state
Le preferenze, l'inserimento delle preferenze alla nuova legge elettorale, ma io credo fortemente che possiamo fare di più e questo monito deve necessariamente partire da noi giovani. Noi dobbiamo domandarci noi che siamo qui oggi, ma noi siamo qui oggi per essere rappresentanti del popolo o per essere rappresentanti di noi stessi, magari in un'aula vicino, largo Chigi. Questa è la domanda che oggi noi dobbiamo porci, chi vogliamo rappresentare una classe sociale e i giovani delle categorie, oppure vogliamo soltanto porci un obiettivo arrivare lì e allora, vedete, forse andrà un po'controcorrente, ma io, quando so mentre venivo mi è arrivata un'agenzia e saluto degli amici che oggi sono presenti, di una di una piattaforma di rappresentanza giovanile che ha proposto di inserire una soglia minima di candidati giovani in ogni lista, per il Parlamento, amici, ma non è questa la strada. La strada non è quella di essere trattati come una categoria protetta che necessita di avere il 20% nelle liste. La strada è quella di riuscire ad affermarci noi ad essere rappresentanti territoriali, rappresentanti popolari e guadagnarci quel posto della 10 2030 quarant'anni più bravi cinque anni nelle istituzioni repubblicane
Ma come può un ragazzo guardate, parlo quantomeno per me io a gennaio compirà 27 anni. Ecco, allora io fuga ogni dubbio. Io non mi sento, per esempio, minimamente degno di essere rappresentante della Nazione in seno alle assemblee parlamentari e allora voglio dire perché non ricominciamo quella gavetta, quei percorsi territoriali, quell'assistenza al territorio, perché non torniamo sul marciapiede a fare la pratica per la signora anziana, a fare la pratica per l'anziano, che non può farla a prenotare la visita medica, perché magari bisogna utilizzare il computer a occuparci della scuola vicino casa e vedere se ci sono problemi perché spesso e volentieri alla scuola che noi stessi abbiamo frequentato fino a qualche anno fa e allora ecco il livello più alto della politica, quello in cui davvero entra nelle case delle persone riesce a cambiare la vita delle persone e il territorio dove la sua opera si sviluppa. Ecco allora, amici, colleghi, tutti voi e autorità io mi auguro che il dibattito nel prossimo periodo non sia sia ai giovani spetta il 20, il 15, il 25 o il 30% delle quote. Quantomeno personalmente non mi sentirei minimamente degno di sedere in un'Assise perché qualcuno mi ci ha inserito perché appartenga ad una categoria con una quota, invece torniamo noi a creare delle piattaforme giovanili, torniamo noi a creare dei luoghi dove i giovani si incontrano e discutono, proviamo noi a coinvolgere i nostri coetanei e a raccontargli quanto è bella la politica, che non è vero che la politica fa solo schifo, che anche loro possono avvicinarsi alla politica, ma non per una gestione della cosa pubblica, ma per l'amministrazione e per portare bene al nostro territorio, senza le ambizioni personali, ma con l'unica ambizione di servire la cittadinanza e non di servirsi delle istituzioni. Grazie intanto anche a te Paolo, grazie a Federico, grazie a tutti voi, a chi organizza ogni anno questa iniziativa, perché davvero ci fa bene ci porta a discutere, però, ecco, io credo che questa da qui, ai prossimi anni possa diventare una straordinaria occasione anche per confrontarci per capire cosa fare insieme nel futuro, con sincerità, senza sgambetti, perché siamo giovani, dobbiamo aiutarci, possiamo tutti insieme migliorare. Grazie grazie, Marco. Adesso abbiamo l'intervento del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
Buonasera, buonasera, a tutti, grazie innanzitutto grazie a Federico Lobuono, la Giovanni Roma, ovviamente alla Link University che ospita questo bell'evento all'Espresso Media Partner, un saluto al presidente Grasso che ho guardato negli anni.
Negli anni difficili, con ammirazione, proprio per quel coraggio e quella coscienza civile che poi lo ha portato a spendersi. Nesi istituzioni anche un'emozione per me dover parlare oggi dinanzi a lui, perché io probabilmente ho ancora non ho perso la mia dimensione dello stupore della meraviglia che anche a sessantun anni porto con me e anche della riconoscenza di tutto quello che io ho avuto dalla parte positiva delle generazioni che mi hanno preceduto in come hanno saputo testimoniare in modi diversi la la, il servizio al Paese, io credo che questo sia il grande tema che oggi noi viviamo e che vivono e vivete come giovani generazioni, nel misurarvi nella musica, misurarvi con la politica, l'assenza, molto spesso di buoni esempi e una capacità della della, anzi, una incapacità della politica attuale, ahimè, di verbalizzare in maniera corretta e di saper costruire un modello accogliente e inclusivo di relazione e di costruire legami. Io credo che quello che sia mancando alla politica è qualcosa che è scritto in un libro che ha scritto Peppe Fioroni che ho incontrato poco fa e che però analizzava anche la nostra incapacità di stare di stare sul territorio. Quello che sta mancando è la grammatica del legame, il legame che comunque unisce le generazioni, il legame che comunque sa creare comunità e io oggi mi misuro da presidente della Regione che ha scelto di entrare in politica, venendo però da un'esperienza completamente diversa quest'assenza della presenza giovanile, della voglia, del protagonismo giovanile che noi oggi invece dobbiamo ritrovare. Ecco perché sono contento di essere di essere qua, di potermi confrontare, di poter ascoltare, ascoltare i vostri colleghi che hanno parlato prima di me e che dicevano ti do Giulia, che ha parlato proprio mentre entrava e concludeva, parlando del coraggio della verità, il coraggio della della verità, io la interpreto anche come il coraggio della coerenza, quella che oggi quella che oggi manca alla politica, la prima cosa che ho detto, ad esempio al presidente Tajani e mi sono complimentato perché l'Italia ha preso uno standing forte è chiaro dinanzi alla minaccia che oggi vive la Corte penale internazionale, che è uno dei temi su cui tutti dovremmo reagire, scendere e scendere insieme a a tutelare dei legami che comunque ci hanno reso forti come mondo il sistema di relazioni e su questo, ovviamente le giovani generazioni guardano con sfiducia invece ai segnali contraddittori che noi diamo rispetto ai grandi temi che oggi ci attraversano. Questa io la condivido Calenda, sicuramente ve ne avrà parlato. Non ho dubbi, perché comunque è un suo mantra, ma ed è giusta e condivisibile la linea rossa sull'Ucraina. Ma noi, la linea rossa sui crimini di guerra in Medio Oriente l'abbiamo saputa mettere con la stessa forza, dando un messaggio chiaro alle giovani generazioni su ciò che è giusto e su ciò che è sbagliato, sulla centralità del diritto internazionale, su quello che comunque oggi vive un mondo che sta perdendo tutti i suoi legami e questo dalla parte internazionale fino a scendere a livello delle nostre più piccole come comunità. Questo anche nella bellezza del messaggio di Marco con cui ho avuto la possibilità di lavorare perché l'ho avuto giovane consigliere regionale nel suo misurarsi e portare il messaggio dell'importanza dello spendersi nelle nostre comunità nell'importanza di creare relazioni, nell'importanza di creare esperienze esperienze diverse e saper costruire quindi da quella volontà di protagonismo che nei giovani c'è non è mai venuta meno. Ci dobbiamo noi interrogare perché i giovani non partecipano alla vita politica o lo fanno la guardano con disaffezione con disprezzo con distacco. Queste ci sono sicuramente ci sono questi gli elementi che mancano e sono mancati alla classe, alla classe politica che io cerco invece di ricordare a me stesso quotidianamente nell'esercizio della del mio mandato e questa è una è uno degli aspetti e l'altro aspetto è sicuramente un'incapacità strutturale da parte della generazione adulta. Consentitemi così gli chiamarla così o di un comprendere che anche i meccanismi di linguaggio e comunicazione sono cambiati, di non parlare di deficit d'attenzione, come ho sentito dire da parte, anche di qualche analista politico, ma che in realtà invece è proprio un linguaggio comunicativo diverso e che noi abbiamo saltato. Ci siamo rifiutati di di apprendere, e questo ovviamente a sé assegnato un salto generazionale importante nella capacità nostra di comunicare con la generazione Z. Questa è una degli aspetti fondamentali sui quali noi dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare il gap, dobbiamo recuperare la strada che noi abbiamo perso perché diversamente noi non abbiamo futuro, ma il futuro si cresce, si costruisce attraverso una capacità di creare il presente con un protagonismo dei giovani. Quindi la mia non è un esercizio, semplicemente un esercizio retorico è qualcosa che pratico e pratico. Da sempre io mi sono battuto quando, prima ancora di essere presidente della Regione per un protagonismo diverso dei giovani, all'interno di un'organizzazione complessa che vede 150.000 soci come la Croce Rossa italiana, perché i giovani avessero la loro assemblea autonoma, che potesse esprimere i suoi componenti di diritto all'interno del Consiglio direttivo e potesse quindi essere partecipe e protagonista dei processi decisionali. E altrettanto ho fatto all'interno di quella internazionale, perché altrimenti si parla solo di paternalismo, altro mi piace, noi dobbiamo creare quei meccanismi, anche di rappresentatività, che consentano ai giovani di essere protagonisti nelle decisioni che noi dobbiamo assumere. Tante sono le responsabilità che gravano su chi ha, diciamo, un potere che ha una responsabilità e su questo non ascoltare la parola dei giovani e non non coinvolgere, non far sentire protagonisti giovani è sicuramente uno dei peccati più gravi. Quindi, su su questa iniziativa io non so soltanto che ringraziare ringraziare dell'opportunità ringraziare ancora una volta Federico per per a tener viva questo importante momento d'incontro, congratularmi con tutti partecipanti salutare. Alessandro Onorato, che anche lui oggi è espressione di una
Una modalità nuova di organizzare, di organizzare ovviamente il consenso intorno a una mancanza di rappresentanza dei partiti che oggi i giovani sentono forte, ecco, io credo che bisogna comunque creare forme nuove, di creare quei legami e di ricostruire ripeto una una grammatica della del legame comunitario noi oggi viviamo una politica sgrammaticata, ecco e attraverso i giovani io credo che si possa ricostruire invece una una grammatica con comune per poter costruire un Paese migliore, grazie davvero e buon lavoro, grazie, Presidente,
Questo è un piccolo premio,
Adesso abbiamo l'intervento del leader di progetto civico Italia, Alessandro Onorato, che in realtà ci segue dalla prima edizione, essendo
Venuto ospita la prima edizione, quando ancora non aveva fondato un partito.
Forzare.
Buonasera, buonasera, a tutte e a tutti i complimenti a Paolo Federico, non è facile, so quanto possa essere complesso organizzare un grande evento, soprattutto a Roma e, ancora più complesso, organizzare un grande evento coinvolgendo dei giovani.
Faccio i complimenti all'università, alla Link Campus, naturalmente a tutto il corpo docenti, a chiunque lavora in questa struttura così preziosa alla giovane Roma e proverei visto la pioggia e visto che ognuno di voi avrà subito, non so quanti interventi e immagino non necessariamente interessanti magari anche il mio non sarà.
Provare ad avere un po'più brutale diretto allora oggi mi sembra di capire che son stati premiati forse manca ancora qualcuno,
Anzi, li hanno premiati tutti 60 under 30 che si sono distinti per grande capacità. Allora, guardate, noi siamo uno dei Paesi migliori nel mondo
Ma uno dei paesi più fessi del mondo, perché perché noi siamo uno dei primi paesi del G7 per esportazioni di cervelli, cioè di laureati, e in compenso importiamo manodopera non specializzata che poi dobbiamo formare, quindi siamo dei geni, cioè nessuna azienda al mondo farebbe una cosa del genere a meno che non avesse un interesse specifico e tutto questo perché avviene questa è la riflessione, gli vi voglio lasciare, ma che naturalmente ognuno di voi già sa sulla propria pelle.
Perché ormai il nostro è diventato un paese per rendite di posizione potremmo dire tra virgolette e lo dico con grande rispetto un paese per vecchi,
Lo dico per rispetto. In che senso io non credo che un giovane sia necessariamente più intelligente di un'anziana con un anziano, non è necessariamente più stupido di un giovane, però c'è un dato oggettivo in Italia da troppi anni, non da oggi, quindi la mia non è una critica rivolta al governo Meloni, punto. Da troppi anni si è rotta l'ascensore sociale, da troppi anni si è rotto qualunque meccanismo di cambiamento e vi dirò di più se creato un mito che tra poco ognuno di voi pagherà sulla propria pelle, io l'ho pagato talmente per tanti anni che non sono più nella categoria di giovani perché ho 46 anni dove, se hai voglia di fare, vi diranno pure che vi siete montati la testa, perché in Italia si è sviluppato in politica. Non ve lo voglio dire proprio il non plus ultra di questo, ma vale un po'per tutto, vale per chi vuole fare il giornalismo. Ecco, adesso sono arrivati i nuovi giornalisti, un poco la puzza sotto il naso. Se tu sei giovane e non è che si va a vedere che se tu vuoi fare il giornalista, devi subire se ti dice bene un praticantato gratuito, se ti dice male, articoli sottopagati per poter prendere un tesserino pubblicista. No, lì il messaggio è sempre il solito c'è un mondo che tira a campare consolidato e tutto il resto deve rimanere fuori. Questo è il motivo per il quale chi ha capacità voglia cervello spesso lascia direttamente l'Italia, perché non gli va di combattere. Ecco, io credo che invece la sfida che oggi abbiamo davanti è proprio quella di montarci la testa, cioè dire sì. In effetti no, non ci avevamo pensato, volevamo fare semplicemente il nostro, ma a questo punto montiamoci dalla testa, cioè proviamo ad organizzarci e ognuno sul suo provare a dare un cambiamento, un contributo di cambiamento concreto. Poi è evidente che la responsabilità più grande ce l'ha, la politica ce l'abbiamo, noi ce l'hanno le istituzioni, io faccio l'assessore a, Roma, per fortuna faccio l'assessore di cose che mi piace, mi piacciono in qualche modo curare, altrimenti non avrei fatto i grandi eventi. Il turismo, lo sport alla moda e dobbiamo dimostrare un senso di istituzioni. Io sono di uno schieramento politico diverso dal Presidente Rocca, ma abbiamo
Un super fair play nell'interesse pubblico. Allo stesso tempo, bisogna essere duri e netti nel dire quando una cosa non va bene, ma dobbiamo aver presente qual è il fine per Roma. Il fine era far ripartire una città che aveva vissuto un medioevo lungo, almeno diciott anni e ci è andata bene perché il Medioevo è passato, è durato molto di più
E dove non è che c'erano problemi di quotidianità delle manutenzioni, neanche i grandi eventi si facevano più a Roma, saltavano e scappavano direttamente a Milano, e allora qual è il punto il punto 1 è legato alla qualità della classe dirigente e io credo che il prossimo governo debba fare un'unica gigantesca scelta,
Cioè di scegliere un campo dal quale ripartire io credo sinceramente che il primo campo dal quale partire è proprio quello della formazione, perché se ci pensate un secondo parte tutto da lì, io vengo da una cosiddetta periferia di Roma Ostia, io mi sono salvato rispetto a tanti miei amici e parlo delle scuole medie non delle scuole superiori non perché fossi necessariamente più intelligente o più onesto nel DNA,
Perché ero figlio di due insegnanti e quindi la linea aerea a questi tre figli maschi che gli erano capitati ai nostri genitori, dovete innanzitutto studiare,
Poi, se avete tempo libero, potete fare quello che vi pare ai miei tempi, aggiungevano pure, però devi fare anche lo scout, quindi il tempo era finito, proprio cioè si eliminava la possibilità di fare degli errori, però guardate quanti miei amici,
Già alle scuole medie hanno incominciato a compiere degli atti negativi che li hanno portati addirittura ad un arresto, cioè non è che un ragazzo a 14 anni ha nel suo DNA il destino di diventare uno spacciatore o di fare la ridetta ancora prima questo nasce dall'assenza molti casi di una famiglia ma nasce dall'assenza della formazione dell'istituzione,
Ma possiamo nel 2026 avere ancora alle scuole che chiudono quattro mesi l'anno
Possiamo ancora avere un meccanismo per il quale, se tu hai un figlio piccolo, devi pagare un centro estivo e se non lo puoi pagare quei genitori, uno dei due dovrà lasciare il lavoro per tenersi il figlio, ma ancora possiamo vivere in un Paese dove hanno aggiunto in Costituzione il diritto allo sport e tutti voi sapete che ormai anche fare la scuola calcio e aggiungo il fitness perché voi siete i più grandi è diventato un lusso ma ancora,
Ah, senza avere un'istituzione formativa che non valorizza quelli bravi e non recupera quelli che non riescono a andare bene a scuola,
Perché non ripartiamo dalla guardate parte tutto da lì la competizione e sulla formazione in Arabia Saudita hanno il Ministro per l'intelligenza artificiale
Adesso non vorrei rompere questo fair play.
In Italia ci abbiamo il ministro dello sviluppo economico, che non conosce la differenza tra le fake titoli delle Fattorie delle mucche, nel senso che per lui Factory che e azienda in inglese era sostanzialmente dove c'erano i bovini okay, ma noi dovremmo avere invece il ministro dell'intelligenza artificiale cioè spiegare cosa avverrà da qui a sette anni otto anni su tutto il mondo del lavoro e aggiungo,
Ha senso, per esempio, che il liceo che sia scientifico classico, Istituto Tecnico debba durare cinque anni
Boh, la butto lì perché in Inghilterra Francia dura quattro anni perché in Italia ci deve essere un meccanismo per allontanare sempre di più la fuoriuscita dei figli dalle famiglie che sia alla formazione che sia all'università, che sia la possibilità di autonomizzarsi economicamente, scusate, ma chi è che può oggi senza l'aiuto della famiglia?
Poter pagare anche un'università privata, ambire ad avere un affitto ambire, a poter dare l'anticipo per comprare una casa, quindi alla fine se ne entriamo nei fatti.
Le questioni fondamentali del prossimo governo su tutte legate ad un'unica traccia. Se tu formi le nuove generazioni, le rende competitive con gli altri Paesi. Se tu le forme, non avrai dispersioni scolastiche, se tu gli fai fare sport, li impegnerà e faranno meno cavolate durante l'adolescenza. Se tu gli fai fare sport, pochi diventeranno campioni tanti, tutti avranno una formazione migliore se tu li hai fatti studiare nei fatti formare sa. Assicuro che non hai creato braccia per la criminalità e su Tullia, i formati e le spinti a prendere una scelta che sia universitaria o lavorativa. Avrai eliminato quel meccanismo per il quale ci vogliono far credere che l'Italia oggi sia un Paese di bamboccioni
La verità è che i nostri bamboccioni sono la nostra classe dirigente, che non ha il coraggio di mettere nelle condizioni le nuove generazioni di poter essere autonomi e guardate, questo è un meccanismo patologico delle persone. Quanti di voi gli è capitato quella nostalgia per la quale e chiudo non so i tempi datemeli e di libero appena devo
No, io avevo i fratelli più grandi di nove anni e mi dicevano che i miei fratelli erano necessariamente migliori di me, che sentivano una musica migliore ai miei fratelli io son dell'80 loro 71 73 dicevano che erano delle schiappe, perché la generazione precedente aveva fatto le grandi rivoluzioni in Italia a quella che aveva fatto le grandi rivoluzioni, non solo in Italia erano dei debosciati, perché non erano quelli della ripartenza dell'Italia dopo la Seconda guerra mondiale. Insomma, con questo meccanismo sono arrivati a chi ha combattuto per la Seconda guerra mondiale che erano meno eroici eroici di quelli della prima guerra mondiale, perché nella prima guerra mondiale non solo ci avevano la guerra, ma anche la spagnola, un'epidemia, quindi, erano particolarmente dotati di coraggio. La verità è che ognuno deve tornare ad accettare quello che è l'attualità e oggi, per assurdo, i giovani di oggi vivono un contesto decisamente peggiore già del mio, perché io fino a 23 anni non sono mai andato in vacanza, ma stavo benissimo, non avevo complessi, mi bastava l'estate al mare il mio luogo, ma non c'erano i social a ricordarmi
Quello che è alla vostra attualità. I bambini a 10 anni, che sono due adulti Zati su Tik Tok e 50 anni sfigati che fanno i bambini sui social, improvvisandosi influencer allora di fronte a questo noi dobbiamo un po'ridare un senso alle cose, perché c'è la necessità del superfluo, ma soprattutto rispetto a questo superflue o non ci sono più
Gli strumenti per poter concorrere a raggiungere il proprio futuro. Oggi la stragrande maggioranza delle persone arrabbiata, e non soltanto più solo chi non ha il lavoro, ma tantissime persone che magari hanno studiato, si sono laureate e non so sicuri che con il sudore della fronte, con l'impegno, tu otterrai la tua vita, la tua famiglia, quello che vorrai fare facile dire oggi a uno della vostra età a non vuoi fare un figlio facile in un Paese dove il congedo non è paritario, quindi il figlio è solo dalla madre,
Si vede no, cioè non avete ancora questa questione che siete giovani, ne riparleremo tra poco, cioè in un Paese dove qualunque elemento ha un costo oppure a un'umiliazione.
Perché giustamente io sono papà di due figlie, ho il dovere morale di spiegare loro che devono studiare, formarsi e che paese gli lasciamo un Paese dove dopo questo studio la formazione arriverà uno Stato a spiegarle che se però vogliono anche fare una famiglia e offre la famiglia o fai il lavoro e questo è inaccettabile e guardate su questo io credo che non esistano schieramenti politici,
Esiste soltanto la capacità di conoscere il mondo reale, io chiudo su questo dato noi ci siamo inventati, progetto civico, Italia ci hanno detto che ci siamo montati la testa.
Ci hanno detto che dovevamo stare al proprio posto, che eravamo mitomani, che eravamo cespugli, che eravamo una serie di cose.
Il tema vero è soltanto uno.
Se uno deve impiegare il proprio tempo per fare politica o alla sensazione il convincimento che tu puoi incidere e cambiare qualcosa, o è meglio stare a casa e fare altro questo è il
Senso e io credo che oggi ci sia una chiave, perché Progetto Civico unisce solamente amministratori, consiglieri comunali, sindaci, gente che non può mandare la palla in tribuna, che non può governare il Paese e dire sì non ti ho tolto le accise sulla benzina come da ho detto, ma la colpa è sempre di un altro, la colpa è del governo precedente e del Governo precedente ancora quando due amministri un territorio rivali nella
Stessa scuola, dove vanno i tuoi figli, vai, nella stessa piscina, dove vai te vivi, la stessa strada che s'allaga.
E se è abituato a rispondere, 6, anche abituato ad avere collaborazioni istituzionali, la sfida che manca all'Italia in politica e la cultura del fare la cultura di rendere nuovamente utile la politica alle parole devono seguire i fatti, se no non siamo credibili e siamo destinati alla consunzione, quindi invito tutti i giovani,
Coraggiosi, soprattutto se c'è qualche pazzo tra di voi che è pronto a montarsi la destra, a darci una mano auguri a tutti, grazie, Alessandro.
A comprarmi anche per te.
Invitiamo adesso sul palco Luca Boccoli, classe 1997, laureato in Scienze politiche, spesso ospite in programmi televisivi fondatore co portavoce nazionale di giovani europeisti Verdi, ricopre anche il ruolo di dirigente nazionale in Alleanza Verdi e Sinistra si prepari fariseo Martina.
Per i premiati, se ancora non siete stati intervistati, potete dirigervi alla Talk Arena uscendo dal dalla Corte, in fondo, prego Luca grazie a politica magazine, alla giovane Roma Paolo Federico e all'università Link per questo premio che dal mio punto di vista non è un premio personale ma è un premio che riconosce il lavoro che come Giovanni Verde e stiamo facendo in Italia da tanti anni partendo da una questione fondamentale che è quella della crisi climatica se ne parla poco, se ne parla male,
Abbiamo visto oggi che cosa è successo a Marsala, devastata da un uragano, forse questo è il clima tropicale di cui ci parla la Russa, forse è quello che a la Russa piace un clima caraibico che spazza intere città dall'oggi al domani, ecco,
E la questione climatica, noi la colleghiamo con un'altra questione, che è la questione più cogente, più importante, insieme a quella del cambiamento climatico, che la sperequazione sociale, le grandi disuguaglianze, oggi nel nostro mondo ci sono più disuguaglianze di quante ce n'erano durante l'anziana Regin francese. Questo ci dovrebbe far capire che questa battaglia non dovrebbe avere un colore politico, ma dovrebbe essere una battaglia portata avanti da tutte le forze politiche, perché non possiamo accettare un mondo in cui esistono miliardari e nel frattempo milioni di persone in povertà assoluta nel nostro Paese è una cosa disumana a cui bisogna mettere un argine per mettere un argine. Bisogna redistribuire le ricchezze e bisogna anche cambiare il modo in cui queste ricchezze vengono prodotte. Concludo dicendo un'ultima cosa
Noi mettiamo al centro del nostro agire politico il concetto di cura, che non è soltanto salute mentale ma cura nelle relazioni umane.
E quando si parla di cura non possiamo esimerci dal parlare di pace.
E quando parliamo di pace non possiamo esimerci dal parlare di giustizia.
E allora fatemi ricordare, anche due giorni dall'anniversario dell'attacco terribile di Hamas, però, quello che sta facendo il governo criminale del boia Netanyahu, in Palestina.
E che sta commettendo un genocidio davanti al silenzio internazionale di tante forze politiche, io però penso che la storia non dimentica e ricorderà molto bene chi, in questi momenti, in questi anni.
È stato al fianco dei popoli oppressi e chi invece questi popoli, con la loro povertà si ricorderà la storia, invece chi si è voltato dall'altra parte e quindi, in qualche modo è stato complice di disumanità, di genocidi, di conflitti e di disuguaglianze, io vi ringrazio.
Accogliamo sul palco Martina fariseo classe 96, avvocato cultore di diritto amministrativo, assessore a Voghera tra i più votati alle ultime comunali e la più giovane in maggioranza, in maggioranza a 23 anni, la più giovane assessore nella storia della città referente nazionale casa dei giovani di Forza Italia nel frattempo si prepari Francesco Di Carlo,
Buonasera a tutti essere qui oggi è per me un grande onore e lo considero ko non come un punto di arriva, ma ma come uno stimolo per impegnarmi sempre di più. Scegliere di impegnarsi in politica, soprattutto da giovani, significa esporsi, significa metterci la faccia, accettare le critiche, togliere tempo a quello che sono gli affetti e agli amici e soprattutto assumersi delle responsabilità, ma significa anche avere un grande privilegio, ovvero avere la responsabilità e la possibilità di trasformare le proprie idee in qualcosa di concreto. Io ho scelto di impegnarmi in Forza Italia, a mio partito, da sempre, perché mi riconosco nei suoi valori, nella libertà, nel merito, nel lavoro e nella fiducia, nell'iniziativa individuale, un'idea di politica che mette in centro la persona, le sue capacità e anche appunto le sue responsabilità. Il mio percorso politico è iniziato molto presto, con la militanza e a 23 anni ho avuto l'onore, e anche grazie a un sindaco di Forza Italia, Carlo Barbieri, di essere di diventare la prima assessora
Più giovane della storia di di Voghera, appunto, e oggi sono tornata ad amministrarla e sono ancora la più giovane componente della maggioranza in questi anni ho cercato di conciliare e quello che è lo studio, il lavoro e l'impegno pubblico facendo delle rinunce cercando di raggiungere appunto un equilibrio perché io sono convinta del fatto che per amministrare bene deve essere necessario portare con sé delle conoscenze e delle competenze esperienze che devono essere maturate anche nel mondo del lavoro infatti essere giovani non è un plus di per sé, ma è giusto che i giovani impegnati possano prendersi quello che è il loro spazio, perché deve essere riconosciuto il valore dell'impegno
Essere riconoscere il valore dell'impegno significa credere che prepararsi, lavorare, assumersi delle responsabilità, deve poter fare la differenza, e il compito della politica deve essere quello di creare opportunità e non distribuire privilegi. I principi di cui ho appena parlato sono principi che cerco di portare tutti i giorni nella attività amministrativa e nel ruolo di assessore al Commercio e al Turismo della mia città, e credo che uno degli aspetti più importanti dell'amministrare, una città, sia proprio la possibilità di mantenere un dialogo quotidiano con le persone incontrarle, ascoltare i loro bisogni raccoglie le le le loro proposte, ma soprattutto anche accettare quelle che sono le loro critiche, perché amministrare significa mettersi a disposizione, significa mettersi al servizio e, grazie a questo rapporto diretto con i cittadini che Cicu che ci guadagniamo ogni giorno sul campo si riesce a comprendere quanto le decisioni politico amministrative incidano sulla vita quotidiana. Io questo lo vedo in particolar modo e ci tenevo a portare questo pensiero qui, nel mondo del commercio, ogni giorno mi rapporto con commercianti, imprenditori, esercenti che affrontano difficoltà concrete dietro ogni attività ci sono delle persone, ci sono famiglie, ci sono sacrifici e ci sono investimenti. Ecco che dietro appunto queste attività capiamo quanto le loro richieste, spesso is spesso siano semplice e sostenere quello che è l'impresa, quello che è il commercio di vicinato significhi anche sostenere la vita stessa delle nostre delle nostre città, perché il futuro dell'Italia passa da lì, passa anche attraverso quello che sono i nostri territori. Durante la mia campagna elettorale ho scelto un motto che è il futuro inizia adesso. Ecco che sono convinta del fatto che noi giovani non dobbiamo aspettare il futuro, ma dobbiamo assumerci oggi le nostre responsabilità e quindi il mio impegno sarà quello di continuare a lavorare sempre senza scorciatoie, con serietà e responsabilità, credendo che attraverso il merito, il lavoro e la libertà sia ancora possibile costruire un'Italia migliore. Grazie,
Accogliamo sul palco Francesco Di Carlo classe 1998, avvocato presiede la commissione, scuola e politiche giovanili del Municipio dodicesimo di Roma, eletto con oltre 800 preferenze impegnato nella rappresentanza sin dal liceo e all'università, si occupa, tra l'altro di istruzione, partecipazione e autonomia giovanile.
Grazie a tutti, grazie Paolo, è sempre un piacere essere qui, io mi godo insomma le ultime possibilità, visto che i 30 incombono, però sono sempre occasioni molto partecipate, molto interessanti, io nella preparazione dell'intervento di oggi e di questo appuntamento andando a cercare un tema che potesse intercettare delle necessità della nostra generazione sono partito da una domanda che secondo me lascia perplessi molti miei coetanei e i miei coetanei e anche il sottoscritto e che è quanto costa diventare adulti oggi in Italia e la risposta probabilmente troppo perché quello che è il tema
Uno dei temi principali per emanciparci per costruire un percorso familiare personale è quello abitativo al quale evidentemente la politica, le istituzioni.
Non sono in grado di dare una risposta abbastanza soddisfacente quando si parla di giovani, si parla infatti molto di lavoro formazione, ho sentito parole molto interessanti su i temi di aggregazione e di coinvolgimento di partecipazione, però raramente si riesce a costruire una proposta politica e amministrativa seria su quelli che sono i temi dell'abitare e soprattutto a rimanere fuori da soluzioni veramente efficaci su questo problema. È una fascia grigia molto numerosa, composta da persone che hanno fatto tutto bene, che sono cresciute secondo i canoni che ci hanno insegnato. I nostri genitori, che sono studia, comporta di bene, stai lontano dai guai. Insomma, come ricordava correttamente l'assessore Onorato, prima
E ma che poi, alla fine di questo percorso durato magari molti anni, più di un decennio vissuto in altre città con sacrifici mostruosi da parte delle famiglie di appartenenza, non porta a quello che è un risultato un patto generazionale che per molti decenni è stato rispettato cioè il raggiungimento di un'autonomia e di una dignità alla fine di questo percorso che sempre più spesso è negata al sistema. Quindi, in una situazione in cui c'è una sorta di roulette generazionale, in cui se una persona ha avuto degli avi magari più parsimoniosi, gli hanno lasciato la famosa casa di nonna e risolve i suoi problemi a uno spazio abitativo, può costruire una famiglia, chi non ha questa fortuna rimane totalmente escluso.
L'obiettivo deve essere costruire proposte concrete rimanendo fuori da facili slogan, perché è semplice dire andiamo, occupiamo delle case. È altrettanto semplice dire che il mercato si autoregola era che la benevolenza dei costruttori e dei grandi proprietari immobiliari ci consentiranno di risolvere questo problema. Evidentemente non è così. Dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo essere coinvolti coinvolgenti su questo tema. Io colgo l'occasione colgo questo palco e questa bellissima platea per mandare una un grande abbraccio ai miei compagni dei giovani democratici che sono in piazza in questo momento in campo, per una tematica che ormai ha raggiunto una rilevanza europea, che non possiamo più ignorare se se la politica tornerà ad occuparsi delle problematiche concrete, tra cui quella abitativa delle giovani generazioni, vedrete che avremmo risposto anche a una domanda che è il filo conduttore di questo appuntamento ed è come si coinvolgono. I giovani si coinvolgono i giovani nella politica con una politica che si impegna a risolvere i loro problemi. Grazie, smettono di annoiarvi
Chiamiamo ora sul palco Livia Bonaccini classe 2000 e il vicesegretario di Forza Italia a Roma e responsabile formazione di Forza Italia, già consigliere d'amministrazione all'università di Tor Vergata, oggi è il segretario generale della Fondazione Lilly, dove promuove progresso e innovazione per la sanità italiana nel frattempo si prepari Valeria Campagna.
Buonasera a tutti, grazie, innanzitutto voglio ringraziare la Giovanni Roma per questa iniziativa e per avere scelto, insomma, di valorizzare i 60 giovani che, in modi diversi in partiti diversi, hanno deciso di dedicare una parte della propria vita. Possiamo dirlo all'impegno pubblico, perché la politica non è soltanto il luogo in cui si conquista uno spazio, ma è soprattutto il luogo in cui si sceglie cosa fare, di quello spazio che abbiamo. Parliamo spesso di giovani in politica, parliamo della necessità di rinnovare la classe dirigente, di dare opportunità di valorizzare il merito e sono bastati battaglie giustissime, ma il cambiamento deve partire in primis da noi e io penso, ecco che la nostra generazione abbia davanti a sé una responsabilità enorme, dimostrare che è una che un altro modo di vivere la politica è possibile e qui arriviamo a una distinzione che a me personalmente sta davvero a cuore. C'è una differenza profonda tra il servire, la politica e i servizi della politica. Servire significa mettere le proprie energie e le proprie capacità e le proprie competenze, anche la propria ambizione a disposizione delle nostre comunità, mentre servirsi significa solamente considerare ogni incarico, ogni ruolo, ogni opportunità, ogni relazione che abbiamo davanti come uno strumento per rafforzare solamente noi stessi,
E attenzione, l'ambizione non è un difetto, la politica, dobbiamo dirlo, ha bisogno.
Io di giovani ambiziosi, preparati e determinati, ma l'ambizione, comunque dobbiamo dircelo diventa un limite quando per salire un gradino in più, sentiamo il bisogno di magari gli impedirlo a qualcun altro e sono dinamiche comunque che non ci dovrebbero appartenere e credo che la vera sfida della nostra generazione non sia semplicemente arrivare dove sono arrivati quelli prima di noi la vera sfida è arrivarci costruendo una politica in cui ci sia spazio per il nostro talento e per le nostre idee, perché se oggi siamo qui in 60 giovani, in questa sala, con storie e sensibilità e percorsi diversi, il significato più bello di questa serata non può essere soltanto il riconoscimento individuale
Deve essere la consapevolezza che nessuno di noi da solo, rappresenta il futuro. Il futuro non appartiene a chi riesce a occupare più spazio, ma appartiene a chi riesce a crearne di nuovo. E allora diciamo con questo mio intervento io ci voglio farci un augurio che tra qualche anno, quando ci ritroveremo qui in questo bellissimo, questa bellissima Università, ci ricordino Sol non ci ricordino soltanto per quelli che sono i nostri incarichi, per quanti discorso abbiamo fatto per quante volte siamo saliti sul palco, ma ci ricordino, per le persone che abbiamo effettivamente aiutato con il nostro attivismo politico, per le opportunità che abbiamo saputo creare e per le porte che abbiamo scelto di lasciare aperte, perché alla fine non conta quanta strada siamo riusciti a fare, ma conta anche quanta strada abbiamo permesso agli altri di percorrere ciò che conta non è fare strada a prescindere, ma farla portando avanti con coraggio e determinazione, le proprie idee, saper ascoltare, capire e interpretare i bisogni dei cittadini, combattere battaglie che magari sul momento non portano un consenso immediato, ma servono alla società cercare veramente in maniera Indis disinteressata. Il bene comune
E questo deve fare la politica, a questo dobbiamo fare noi, quindi ecco, grazie a tutti e insomma buona serata
Sul palco Valeria Campagna classe 1997 ha 18 anni, è stata la più giovane consigliera comunale d'Italia da 10 anni in Consiglio comunale a Latina, oggi ricopre il ruolo di capogruppo del Pd e componente della direzione nazionale del Partito democratico, ed è vicesegretario del Pd Lazio si prepari a salire sul palco Federico Ferrari.
Chiama Federico.
Ma intanto Federico
Vai vai.
Senta di Tornay.
Federico Ferrari, classe 96 vive a Roma e segretario della Lega giova due giovani, Roma, laureato in Economia alla Sapienza ed è stato per anni assistente europarlamentare con qualifica di spin-doctor, da anni è impegnato sul territorio con attenzione a sicurezza, giovani e periferie, prego okay, grazie.
Buonasera a tutti quanti innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori per questo splendido evento e poi permettetemi anche un ringraziamento al mio partito dal mio segretario federale, Matteo Salvini, per la fiducia che mi ha dato in questi anni, che mi ha permesso di essere qui in questi anni ho avuto la fortuna di conoscere tanti di voi molti anche con idee diverse dalle mie, ma posso dire una cosa che credo davvero che questa qua è stata la migliore generale azione politica.
Perché dico questo la mia generazione di politica perché ha saputo confrontarsi e trovare delle soluzioni anche su tematiche distanti. Posso menzionare i vari casi, come ad esempio il voto sui fuori sede che è stato introdotto nella nuova legge elettorale, perché qualsiasi giovane che, per motivi di lavoro o anche per la per motivi di studio è costretta a vivere lontano da casa deve poter votare, ma posso parlare anche di un tema che a me tanto caro, quello dell'autonomia dell'autonomia, noi siamo qua a Roma e parliamo dell'autonomia di Roma, Capitale perché Roma deve poter competere con le grandi capitali europee. Poi abbiamo anche affrontato tanti discorsi, ci siamo confrontati anche sul voto, sui sedicenni, sull'emergenza abitativa che questo governo ha risposto, dando appunto
Una proposta sul Piano casa, ci siamo confrontati sui salari che deve essere una tematica che non deve avere distinzione di colore politico. Infatti noi, come Lega giovani, abbiamo provocando lo abbiamo proposto un disegno di legge che si chiama contratto giovani, ossia una flat tax per cinque anni, per gli under 30 fino a un reddito di 40.000 euro, perché quelli sono gli anni più importanti in cui un giovane si deve rendere indipendente e dietro questa proposta ci sono ragazzi che vogliono un lavoro stabile, vogliono una casa, vogliono poter costruire una famiglia, ragazzi che non chiedono privilegi, ma semplicemente la possibilità di costruirsi un futuro, e credo che questa debba essere una battaglia di tutti, indipendentemente dal colore politico, certo, con tutti quanti li giovanili, continueremo ad avere idee diverse, continueremo a confrontarci e continueremo sempre a ad avere dei dibattiti su delle tematiche ben precise, ma io sono convinto di una cosa che ognuno di noi avrà sempre rispetto di difendere le proprie idee, ma ascoltando quelle delle degli altri, come sta accadendo anche in questa sala e
Voglio dire un'altra cosa importante che alla fine non saremo giudicati, per cui, per quanto forte, abbiamo urlato nei nostri confronti, e quindi nei nostri contraddittori, ma per quello che abbiamo fatto per cambiare questa nazione e, permettetemi di dire anche un'ultima cosa che noi non saremo mai di Sartori ma saremo protagonisti del nostro futuro grazie.
Grazie, adesso vediamo adesso sul palco 100 di Myra Paris.
Chiamatela bibliofilo classe 2004 romana attiva nella rappresentanza studentesca e capogruppo di primavera degli studenti nel Consiglio nazionale degli studenti universitari e presiede la commissione questioni di genere e l'età di centrosinistra, con il maggior numero di preferenze circa 1.555
Buonasera a tutte e tutti sarò breve sa che il tempo corre grazie innanzitutto la giovane Roma politica Moelgg all'Espresso e a tutti i partner che hanno reso possibile questo preziosissimo momento di confronto essere qui oggi, sicuramente tra i 60 under 30 è un grandissimo riconoscimento che però sento il dovere di dover trasformare in un'occasione di confronto e di riflessione da chi vive ogni giorno le aule universitarie e si confronta con migliaia di studenti, vi porto la realtà di un sistema che è profondamente in crisi.
Tutti noi penso qui conosciamo il dato per cui l'Italia è il penultimo Paese per laureati in fascia 18 34, ma i dati ci dicono anche un'altra cosa siamo tra gli ultimi Paesi in Europa per investimenti sull'università, e questo perché accade perché gli ultimi governi non hanno investito adeguatamente sull'università sugli atenei trattando la voce come una delle ultime priorità quando si va a scrivere in una legge di bilancio il risultato di questo sottofinanziamento è che tutto ciò che compone l'università ne esce impoverito.
I servizi agli studenti, la qualità della didattica a peggiorano ogni giorno e a questo si aggiungono un caro affitti che è diventato ormai insostenibile borse di studio che sono insufficienti, pensate, in questo Paese esiste ancora la figura dell'idoneo non beneficiario e barriere economiche che svuotano il senso il diritto allo studio come se non bastasse, il nostro sistema di ricerca costringe giovani una precarietà costante.
Ecco perché oggi, davanti a questa platea e soprattutto davanti a tante personalità istituzionali, voglio lanciare un appello, non lasciateci soli.
Sappiamo che le risorse pubbliche richiedono degli equilibri, che sono complessi, non siamo degli ingenui, ma governare io credo che significa anche fare delle scelte precise e istituire delle priorità, ci viene troppo spesso detto che noi giovani siamo il futuro di questo Paese.
Ma la verità è che questo futuro non esiste e non esisterà siano iniziate a considerarci il presente, io concludo con quello che poi ho trattato nell'articolo per l'Espresso università e ricerca devono tornare a essere al centro della nostra agenda politica con investimenti che però siano strutturali, questo se vogliamo che questo Paese continui a crescere e soprattutto se vogliamo che l'ascensore sociale di cui tanto si parlava prima che una volta era rappresentato dalle università venga finalmente sbloccato grazie a tutti.
Sul palco Pomponio.
Classe 1990.
Da anni è stata la più giovane consigliera comunale d'Italia da 10 anni in Consiglio comunale a Latina, oggi ricopre il ruolo di capogruppo del Pd e componente della direzione nazionale del partito democratico, il vicesegretario del Pd Lazio.
Sì, buona sera a tutti e buonasera, a tutti, grazie alla giovane Roma, a tutti gli organizzatori per questa opportunità, io voglio usare questi pochi minuti per un per parlare di un tema che mi sta molto a cuore, vi leggo un commento vicesegretaria del Pd Lazio trovo sia veramente molto fisica Ata davvero tanta tanta roba che ne pensate. Questo è il primo commento che ha dato vita al thread dedicato a me sull'ormai noto Forum, se si sta figa punto eu
Di cui ho scoperto l'esistenza un anno fa, dove migliaia di uomini catalogava no sessuali Zavagno e umiliavano le donne. Io ero finita nella sezione dedicata alle politiche per quasi due anni a mia insaputa e senza il mio consenso, le mie fotografie erano state pubblicate sistematicamente su quel gruppo, accompagnate da commenti violenti e sessisti. Sono stata tra le prime a denunciare pubblicamente quello che stava accadendo insieme a me. Hanno iniziato a farlo tante donne ad attrici giornaliste politiche, il sito è stato chiuso e poi sequestrato, ma chiudere un sito non significa mettere fine alla cultura che lo ha prodotto. Oggi qui ci sono 30 ragazze pren premiate impegnati politicamente. Io temo che quasi tutte le ragazze presenti possano raccontare almeno un episodio in cui sono state giudicate, insultate, attaccate non per le proprie idee, non per le proprie battaglie politiche, ma per il proprio corpo. Il proprio aspetto solo per il fatto di essere donne
Perché la violenza digitale non nasce su internet, nasce da una cultura patriarcale, una cultura dello stupro e del possesso che il digitale ha soltanto amplificato, moltiplicato e reso molto più pervasiva, e soprattutto questa cultura ha l'obiettivo preciso di intimidire, di legittimare e di silenziare le donne che come noi fanno politica e che scelgono di esporsi come noi politiche ma anche le giornaliste e le attiviste il messaggio che arriva è molto chiaro.
Se una donna fai politica, esponi di meno, parla di meno fatti vedere di meno, qualche ministro direbbe anche allungati pure un po'la gonna e allora.
E allora non stiamo parlando soltanto di una questione che riguarda le donne, ma parliamo della qualità della nostra democrazia. Per questo, qualche mese fa, insieme ad altre attiviste, abbiamo lanciato una campagna libere, anche qui, per rivendicare il diritto delle donne ad essere libere, anche negli spazi digitali. Vogliamo una legge organica sulla violenza digitale di genere, una legge che riconosca le nuove forme di violenza, che garantisca le tutele effettive alle vittime e che richiami le piattaforme alle proprie responsabilità. Io penso che la politica tutta che oggi qui è rappresentata abbia il compito di allargare gli spazi di libertà, di chiedere alle donne, non di restringerla, per proteggersi e penso che il futuro dell'Italia passa anche da qui, dalle possibilità per ogni ragazza di prendere parola, di fare politica, di esporsi, di partecipare senza pagare un prezzo
Che i nostri colleghi uomini non viene chiesto perché nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra partecipare o proteggersi e noi rivendichiamo il diritto di essere liberi nelle strade, nelle scuole, nelle università, nei luoghi di lavoro, ma anche on line, perché il digitale non è un altrove, è uno spazio reale, è uno spazio politico che deve diventare sicuro giusto, è libero per tutte grazie a se, Valerio.
Adesso abbiamo l'intervento della leader del Partito Democratico Elly Schlein.
Buonasera, a tutti buonasera, a tutte grazie grazie di questo meraviglioso evento, grazie a tutte coloro e tutti coloro che hanno organizzato questa importante sessione e io voglio ringraziare anche Federico Lobuono ha tanto insistito e ci tenevo a essere con voi oggi mi scuso per il ritardo, arrivo da un altro impegno che abbiamo avuto questa mattina a Milano, ma non potevo mancare per dare anche io il mio piccolo contributo a questa discussione. Guardate, io penso che noi possiamo fare il miglior servizio alle nuove generazioni se la smettiamo col paternalismo con cui di solito la politica si occupa dei giovani e si atteggia verso i giovani, e penso che la cosa migliore che possiamo fare un po'ce lo state chiedendo da qui è aprire, spalancare le porte e le finestre delle nostre organizzazioni
E per innovare non c'è bisogno di chiedere il permesso, per cui io voglio invece raccontarvi cosa stiamo facendo nell'ascolto delle associazioni delle nuove generazioni. Abbiamo costruito una proposta di legge che si chiama diritto a restare e il diritto arrestare importante in un Paese in cui sappiamo che 192.000 giovani hanno lasciato
Italia tra il 2019 e il 2023, chiediamoci come mai è chiaro che, quando tu, dopo un percorso di studi in cui hai fatto sacrifici tuoi e della tua famiglia, ti vede offrire soltanto la prospettiva di un contratto precario e di un salario da fame, è normale che tanti pensano di non potercela fare e decidono di andare altrove verso altre città verso il nord oppure verso altri Paesi europei e il nostro compito credo che sia invertire questa rotta, ma sappiamo tutti che non c'è una sola risposta che li convincerà a restare e investire nel proprio paese. Ci sono una serie di misure che toccano i bisogni primari, il sostegno nell'acquisto o nell'affitto di una casa
Il trasporto pubblico locale gratuito per gli studenti, come già abbiamo fatto nelle regioni dove governiamo, penso all'Emilia Romagna la campagna, un fondo che aiuti lo sviluppo di imprese innovative dei giovani, le cosiddette start up, molti di voi qui ne sono rappresentanti e al contempo delle nuove borse di dottorato per le università del Sud che sono quelle dove c'è più rischio di migrazione verso atenei del Nord allora noi abbiamo presente che questi sono i temi quotidiani con cui le giovani generazioni devono avere a che fare.
È il motivo che ci ha spinto a mettere al centro la condizione materiale dei giovani che oggi lavorano, perché, mentre qualcuno si vanta dei dati dell'occupazione che sono cresciuti, non guarda che dentro l'occupazione è cresciuta quasi esclusivamente per gli over 50, il problema vero ce l'hanno le nuove generazioni. Penso che sia uno dei motivi per cui, insieme alle altre opposizioni che vedo anche qui e che saluto, abbiamo fatto una proposta chiara al Paese abbiamo chiesto di introdurre un salario minimo in un Paese in cui ci sono 4 milioni di lavoratrici e lavoratori che sono poveri, anche se hanno un contratto di lavoro, ma sappiamo perfettamente che non basterà il salario minimo, noi dovremmo cercare di fare, come hanno fatto in Spagna, dove hanno messo a sedere imprese, sindacati e hanno deciso insieme di riuscire a ridurre drasticamente i contratti precari. Quelli che durano un mese, sei mesi perché sei un contratto di sei mesi e non sai se ce l'avrai domani, come fai a uscire di casa a pagarti in affitto, accendere un mutuo o anche solo a farsi una famiglia, se te la puoi fare, perché qua si parla tanto di denatalità, ma non si dice abbastanza che per contrastare la denatalità dobbiamo combattere la precarietà, che colpisce soprattutto i giovani e soprattutto le giovani donne in questo Paese, che la pagano ancora di più attraverso il part-time forzato involontario, attraverso il lavoro somministrato che è stato quasi integralmente liberalizzato. Ecco mettere al centro queste questioni. Credo che sia il miglior servizio che noi possiamo fare ascoltando e costruendo insieme le proposte, anziché pensare di avere la verità in tasca, di poterle calare tutte dall'alto. Penso che assicurare il diritto allo studio, ossia egualmente fondamentale perché ho incontrato all'Università della Calabria, dei giovani che stanno in un incubatore di impresa pazzesco, che fa ricerca fanno cose straordinarie e molti di loro mi dicevano sapete, noi avevamo diritto alla borsa di studio, ma non l'abbiamo avuta. Io credo che dobbiamo superare questa categoria, che è un ossimoro degli idonei non beneficiari delle borse di studio, perché non devono esistere se sono idonee, devono essere beneficiari. Non può dipendere dalla buona volontà della regione in cui ha deciso di vivere, di studiare e magari un giorno di lavorare e per farlo bisogna avere molto chiara una cosa che chi non crede nel diritto allo studio non crede nel diritto al futuro di questo Paese
E lo dico da persona che è convinta che si sta facendo un dibattito ideologico sulla scuola, noi continui e dei re dei re di continueremo a difendere l'articolo 34 della nostra Costituzione, che dice chiaramente che la scuola è aperta a tutti perché nelle scuole non ci vediamo italiani e stranieri ci vediamo bambine e bambini che hanno tutti lo stesso diritto a una istruzione di qualità, questo è ciò che dice prevede la nostra Costituzione. Questo per noi parte addirittura da un grande investimento negli asili nido a proposito delle politiche di supporto concreto alla famiglia
Alle famiglie, anzi al plurale, perché le famiglie sono tante diverse, meritano tutte di essere sostenute. Ecco, noi ci stiamo provando, insieme alla nostra alleanza progressista, mettere al centro dell'attenzione alcune di queste questioni che sono fondamentali, ma voglio chiudere parlando di una in particolare che mi sta molto a cuore perché quella del diritto alla casa, ora noi sappiamo che perché sia sostenibile un affitto, non dovrebbe prenderti più del 30% dello stipendio, ma sappiamo che in gran parte delle città italiane questo non accade. L'affitto è molto più caro e allora dovremmo mettere in campo un piano nazionale sulla casa coraggioso, perché quello annunciato dal governo, in realtà è carente delle risorse che servirebbero anche solo per migliorare le case popolari, per riuscire a riqualificare quelle che sono vuote perché hanno necessità di una piccola o media manutenzione. Potrebbero essere velocemente date a chi ne ha diritto e chi è in lista d'attesa, ma bisogna reintrodurre quel Fondo affitto che è stato cancellato e che sosteneva anche i giovani studenti, oltre alle famiglie che oggi rischiano lo sfratto e, al contempo, credo che bisogna lavorare con il privato per ricostruire fiducia nel mercato degli affitti lunghi e medi. Questo è fondamentale perché sappiamo che in tante città universitarie, che sono anche turistiche, gli studenti non riescono più a trovare una casa e a permettersi un affitto. Ecco intaccare il loro diritto alla casa. È esattamente come intaccare il loro diritto allo studio e quindi anche il diritto al futuro di questo Paese. Io credo che questi sono i temi che dobbiamo rendere centrali anche nei prossimi mesi in cui ci aspetta, lo sappiamo, una lunga campagna elettorale, il mio impegno come Partito Democratico c'è, insieme all'alleanza progressista. Molte di queste le abbiamo già rese delle proposte concrete, unitaria e condivisa in Parlamento e possiamo garantirvi che su queste noi continueremo a lottare, ma concludo con una battuta più sul personale, se mi è consentito, perché parlavo prima con Federico della fatica che molto spesso i giovani fanno nell'accesso non soltanto al lavoro, ma nell'accesso alla politica. Oggi questo non è un paese per giovani e noi dobbiamo rendere l'Italia un Paese per giovani e dobbiamo rendere la politica un luogo accogliente per i giovani, perché troppo spesso è stato respingente. Lo dico da persona che alla prima riunione politica a cui ho partecipato ormai son passati parecchi anni ne avrà avuti poco più di 20. Mi sono sentita dire, ma tu di che sia i figlia. Ecco, io vorrei portare una semplice testimonianza che non c'è bisogno di essere figli di nessuno, se non dei propri genitori, per fare strada in politica in questo Paese non chiedete, non aspettate che nessuno vi dia il permesso, non aspettate il vostro turno, prendetevi il vostro turno perché se siete giovani e soprattutto se siete giovani donne, ci sarà sempre qualcuno pronto a dirvi che non siete abbastanza, che non fa per voi che dovreste dedicarvi ad altro che state sottraendo del tempo ad altro. Ecco non ascoltateli, perché avete tutto il diritto di partecipare e di cambiare il mondo e noi apriremo le porte perché possiate farlo con noi, grazie
Grazie alle Schlein.
Adesso abbiamo l'intervento, accogliamo sul palco ad a bastone classe 96 calabrese e social media manager e collaboratrice parlamentare dal 2025 e lavora nell'area digital della comunicazione del Movimento 5 Stelle si occupa di partecipazione politica, giovani, disuguaglianze di genere e generazionali.
Prego,
Buonasera a tutti, a tutti i grassi Paolo, grazie Federico, grazie a tutta la redazione di politica, ma anche oggi ci chiedete di parlare di giovane di partecipazione politica. Ecco la prima cosa che mi viene in mente, sinceramente, quando penso a questi due grandi temi e pensare che ci hanno fregati, pensiamoci il G 8 di Genova, l'11 settembre, la guerra in Iraq, la crisi economica del 2008, la crisi climatica, la pandemia, l'Ucraina e Gaza. La mia generazione è nata negli anni 90 ed è cresciuta proprio dentro questo mondo. La mia generazione ha imparato la parola terrorismo alle elementari, la parola spread, quando era adolescente la pleura, la parola precarietà, quando doveva cercare lavoro, la parola lockdown, quando avevamo dovuto iniziare a costruirsi una vita
Oggi ci stanno insegnando un'altra parola e quella parola è, riarmo una parola che si sta prendendo tutte le nostre risorse e quello che accomuna molte crisi che la mia generazione ha attraversato, che ogni volta ci hanno chiesto di adattarci a questo mondo che stava cambiando, adattarci alla precarietà, adattarci a lasciare la nostra terra, adattarci ad una terra sempre più fragile, sempre è più ostile e, mentre ci chiedevano di adattarci, noi abbiamo iniziato a contestare l'idea che tutto questo fosse inevitabile. Abbiamo trasformato la precarietà da fallimento individuale a questione collettiva, la guerra da destino politico a scelta da contestare è proprio questo che contraddistingue una generazione Palizzi politica da una generazione semplicemente anagrafica è rifiutarsi di contestare l'ordine naturale delle cose che ci hanno dato. E allora chiediamoci chi è che stabilisce le priorità, quale futuro ci stanno finanziando, perché nel 2035 la mia generazione avrà quasi 40 anni
E questa cosa mi sembra che abbia dell'assurdo, perché mentre ci raccontano la come generazione dal futuro, stanno finanziando il riarmo e stanno compromettendo irrimediabilmente la nostra vita da adulti, e questo perché perché, insieme all'adattamento, ci stanno chiedendo di fare un'altra cosa, aspettare aspettare un lavoro più stabile, aspettare di avere un contratto a tempo indeterminato per poter costruire la nostra vita aspettare il nostro turno,
Ecco che l'attesa diventa la forma più educata della nostra esclusione, solo che il tempo è passato alla mia generazione è cresciuta dentro una pedagogia della scarsità ed è proprio questa la trappola semantica con cui ci hanno fregati e allora, dopo una vita passata, ad aspettare e ad aspettare di vivere una vita degna di essere vissuta, la cosa più politica che possiamo fare oggi è smettere di fare entrambe le cose e dimostrare che la nostra generazione può ancora una volta a cambiare questo mondo grazie,
Adesso abbiamo l'intervento del leader del Movimento 5 Stelle, il presidente Conte.
Mi dicono che sono l'ultimo e che c'è una cena Edge pronte a un concerto giusto, Eddie Brock, che un cantautore romano molto seguito.
E quindi sarò brevissimo solo due parole innanzitutto per ringraziare Federico Lobuono, dov'è associazione a Roma, è solo lui, riesce, eccolo qua, solo lui riesce a riunire un G 20, la prossima volta voleva organizzare perché il G 7 non ti basta più noi abbiamo fatto con Nova, mi corre l'obbligo di dirlo abbiamo dato lo spazio ai giovani, si sono riuniti anche loro in questi mesi perché abbiam chiesto loro, ecco, forse siete voi del network giovani,
E vi siete riuniti per elaborare delle proposte in vista di questo progetto che presenteremo di cambiamento del Paese, questo progetto
Che abbiamo in qualche modo stiamo definendo e che speriamo di poter presto mettere a punto questo progetto progressista, avete chiamato alle vostre provò proposte patto generazionale credo che l'omaggio migliore sia richiamarne qualcuna a beneficio di tutti, anche perché avete dimostrato anche di avere delle idee particolarmente interessanti tra questi punti programmatici.
C'è ad esempio un patto generazionale sul lavoro
Cioè voi proponete alle persone che sono più anziane di poter ridurre il tempo di lavoro in favore dell'assunzione di un giovane con la perdita contributiva corrispondente coperta dallo Stato mi sembra un'ottima soluzione per favorire un ricambio generazionale sul lavoro, poi ancora l'avete chiamato climate, ticket giovani,
Istituire un unico abbonamento nazionale valido sul trasporto pubblico urbano ed extraurbano e sui treni regionali a tariffa, fortemente agevolata per gli under 30 e anche addirittura gratuito sotto una soglia ISEE ancora chiedete un assegno.
Di autonomia universitaria e si perché, nella spiegazione che offrite, fate notare che ormai ci sono tanti anche aiuti, i contributi alle famiglie, anche con redditi bassi e medi, però sono in qualche modo frammentati anche a livello regionale e quindi chiedete di introdurre un sostegno nazionale mensile che dia certezza per il percorso di studi, anche questa è una proposta assolutamente interessante, ovviamente zero lavoro gratis non si possono fare stage e tirocini gratuiti. Casa start è una proposta che è veramente l'avete costruita in modo
Direi singolare creare un fondo pubblico che garantisca la cauzione
è una quota limitata del rischio di morosità per gli under 35, quindi in pratica, e questo fondo pubblico è lo Stato che garantisce l'adozione, anche quelle morosità che potrebbe oggi derivare dal fatto che uno termina un contratto temporaneo precariato ormai è la cifra lavorativa che spesso vi caratterizza e quindi nel in modo da non dover,
Lasciare l'appartamento l'abitazione
Nell'attesa del nuovo lavoro.
Garanzia salute mentale anche questo chiedete, volete un sostegno, un percorso di sostegno psicologico, scolastico e universitario che sia garantito a tutti, soprattutto a coloro che non se lo possono permettere per ragioni economiche.
E poi c'è la garanzia previdenziale giovani, in realtà questa è una misura a cui avevamo lavorato, avevo lavorato anch'io oggi entrata nel mondo del lavoro tardi.
E non riuscite neppure ad accumulare un trattamento previdenziale sufficiente, ovviamente, a garantirvi una sicurezza quando smettere di lavorare, quindi introdurre una pensione contributiva di garanzia che integri gli assegni più bassi in proporzione agli anni di presenza e vi riconosca accrediti figurativi ce ne sono ancora altri e poi c'è anche una garanzia, un conto futuro e in particolare se n'è parlato molto anche da parte di alcuni commentatori molto autorevoli il fatto che chiedete in modo però selettivo e sulla base di progetti professionali di nuove attività economica che volete intraprendere un sostegno da parte dello Stato. Voi chi chiedete 15.000 euro, qualcuno
Vi è il riso, in realtà in altri Paesi, attenzione, andiamo a vedere, ci sono prestiti i contributi a fondo perduto, quindi non avete chiesto la luna, ovviamente è una misura che non può essere corrisposta a tutti indiscriminatamente, ma è sicuramente anche questo un progetto che possiamo vagliare.
Possiamo costituire un primo fondo e cercare di studiare come sostenere queste nuove intraprese professionali imprenditoriali economiche ricordo che col mio governo abbiamo immesso più di un miliardo nel fondo innovazione de Polo dedicato alle startup.
Alle vostre proposte, visto che siete la generazione digitale, queste ed altre proposte avete chiesto ecco, credo che sia il modo migliore per riconoscere il fatto che voi non volete il futuro, volete il presente, quando vi parliamo siamo un po'paternalisti noi e,
Siamo sempre lì a prospettargli il futuro, a dire che lavoriamo per voi, ma voi volete il presente
Io concludo, ho parlato anche troppo, dico soltanto questo che, parlando con tanti di voi, colgo sempre comunque i segni dell'incertezza dell'inquietudine, questo è il tempo dell'incertezza dell'Ansa al Tg1, come diceva un filosofo francese.
Ma guardate in che incertezza per tutti, anche le nostre certezze più consolidate ci stanno sparendo sotto gli occhi, se guardiamo le sfide cruciali che abbiamo davanti,
Siete cruciali che riguardano l'ordine mondiale, ormai non c'è più il bandolo della matassa, nessuno sa più dove trovare dove poter ricostruire e ricomporre questo gomitolo.
Se guardiamo al fatto che ormai il diritto internazionale viene calpestato addirittura nel fronte occidentale, quando noi abbiamo sempre rivendicato un primato morale, sbagliando che non abbiamo mai avuto sul resto del mondo.
E così tante altri focolai di crisi anche l'evoluzione della realtà economica di questo capitalismo che ormai sempre più speculativo, predatorio, che accumula sempre più ricchezza, potere concentrato nelle mani di pochi, che governano addirittura le nostre esistenze con questo capitalismo della sorveglianza digitale io non ho nulla da dire l'unica cosa effettivamente che non potete permettervi e il cinismo questo lasciatelo a quelli in là con gli anni.
Il cinismo inteso come disimpegno morale, dovete rimboccarmi le maniche, non potete aspettare certezze, dobbiamo queste certezze e cercare di costruire insieme ogni giorno, nel contesto in cui operiamo nella vostra comunità, nel vostro lavoro, nel vostro percorso di studio
Non aspettate lì a bussare alla porta del vostro futuro, apritela, perché non c'è nessuno qui che elabora per voi, aprite la voi e, soprattutto, ripeto, il gesto più rivoluzionario che potete fare è costruire il vostro presente rimboccando, rimboccandosi le maniche, grazie buonasera a tutti.
Grazie a tutti, è stato davvero un onore poter moderare, questa iniziativa è stato molto lungo.
Grazie a tutti per la piazza, senza adesso abbiamo la nostra cena nel giardino all'università e poi il concerto live di Eddie Brock, vi chiedo però di temporeggiare un attimo qui nella sala perché inizia alle 20, mi dicono se possiamo, facciamo gli ultimi qualche ultimo intervento dei premiati Giovanni Crisanti ci sta,
Eccoci.
E anche Lorenzo Sciarretta.
No, niente parere.
Vado.
Dunque, grazie grazie mille so che andiamo tutti quanti a mangiare quindi anch'io il mio tiro al alla Ciba ANSA, insieme a voi e non parte del mio intervento, me l'ha rubato la segretaria Schlein, perché sarebbe stato sul diritto arrestare che è una delle battaglie che abbiamo fatto con l'associata insieme al Partito democratico e che è diventata una proposta di legge e su sulla quale stiamo lavorando moltissimo. Oggi ho di fronte a me una platea di under 30 di ragazzi che un caso e non rappresenta minimamente lo stato in cui è finito il nostro Paese. L'Italia infatti sta morendo, ce lo dobbiamo dire e ogni anno aumentano vertiginosamente i giovani che fuggono e crollano a fare altrettanto vertiginosamente. Quelli che nascono in quasi 100.000 hanno lasciato l'Italia lo scorso anno. E allora la politica, se vuole essere utile, deve invertire la rotta. L'Italia non può essere il lavoro del, il paese del lavora male guadagna poco, possibilmente ressa sempre connesso e se non ti sta bene vattene serve tutt'altro e con l'associate al Partito Democratico in questo anni abbiamo ascoltato migliaia centinaia di giovani, insieme, anche qui alla segretaria Schlein, in tutta Italia, in tutta Europa, e abbiamo costruito delle proposte per il diritto arrestare per il diritto alla disconnessione,
Che vogliono semplicemente una cosa l'Italia deve dire tutt'altro, deve dire puoi lavorare e poi essere pagato il giusto per vivere una vita dignitosa e possibilmente anche di più. Deve dire puoi lavorare nel settore in cui ti sei, formato per cui è studiato, per cui hai talento, senza essere considerato a vita un ragazzino o una ragazzina che non può avere ruoli di responsabilità, puoi lavorare avendo diritto a una tua vita, al tuo tempo libero, alla cura della tua persona, ma soprattutto puoi avere un futuro senza dover partire per forza e queste non sono battaglie diverse fra loro. Sono la stessa battaglia, perché parlano tutti di una cosa su cui la politica ha fallito, che ha poi ha fallito troppo spesso di proteggere, e parlo di cose che ha fallito di proteggere, perché non sappiamo più neanche come avere a che fare con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, con lo sviluppo e la rivoluzione digitale e sono il tempo e la libertà delle persone di scegliere dove vivere e chi vogliono essere. E allora io vorrei una politica che non dica ai giovani adattativi e io vorrei una politica che dica ai giovani scegliete in che paese in che Italia volete vivere e che futuro volete voi per le nuove generazioni, ma soprattutto per tutte e tutti grazie grazie
Grazie a Paolo e a Federico per la passione che ci mettete e accanto alla passione, e credo che la nostra generazione debba portare in politica la creatività, di proporre soluzioni nuove, perché altrimenti anche noi cavalchiamo le paure delle persone e facciamo crescere solo l'odio che sta distruggendo questo Paese in questi giorni, con la legge di Bilancio, tutti dicono ci sono tanti problemi, ma pochi soldi, ma come tanti di noi qui che hanno lavorato nei Comuni nelle Regioni sanno che spesso i soldi già ci sono. Ogni anno lo Stato spende 300 miliardi di euro in appalti pubblici per comprare le siringhe, per costruire le strade, per pagare le mense delle nostre università. Il problema che però finora li ha spesi male, perché ha spinto troppo spesso le aziende a competere sul prezzo
Spesi bene, invece cambierebbero il lavoro, l'ambiente, la qualità dei servizi pubblici, così abbiamo strade invece da rifare dopo due inverni e gli operatori degli appalti pubblici pagati 3 euro e 50 l'ora che non arrivano alla fine del mese, seppure il dal loro datore di lavoro in realtà è lo Stato. Qui non siamo tutti d'accordo sul salario minimo per legge, va bene, cioè non va bene secondo me, ma almeno diciamo e torniamo oggi dai nostri Sindaci e dai nostri presidenti di Regione per dire che neanche un euro pubblico paghi più lavoro povero e poi possiamo fare ancora di più perché lo Stato con questi 300 miliardi di euro e il cliente più grande del Paese, cosa succederebbe se le nostre regioni e i nostri comuni ai nostri ministeri premiassero chi paga allo stesso modo uomini e donne, o acquistassero solo DANC da qui inquina meno o da chi innova, come quando una domanda pubblica stabile dall'altra parte dell'oceano ha fatto nascere internet il Gps, beh, forse le aziende sane verrebbero premiate e le aziende non sane cambierebbero, anche solo per l'incentivo economico, di non perdere il loro cliente più grande del Paese.
Così, da una parte avremmo servizi pubblici migliori e, dall'altra parte, un modello di sviluppo più giusto, mense ad esempio con cibo buono, perché è pagato il giusto a chi lo coltiva, ponti e scuole costruite con acciaio e cemento puliti, perché prendiamo le fabbriche che smettono di inquinare ospedali puliti con cura perché chi li pulisce uomo o donna che sia alla stessa busta paga a fine mese.
E questa la proposta per il per la quale mi sto battendo e credo tutti noi, nei nostri comuni e nelle nostre regioni ci dobbiamo battere quindi con i soldi che spendiamo che Paese vogliamo contribuire a costruire, io credo, in un Paese dove la nostra generazione abbia la possibilità di scegliere di restare e uno dei posti dove cominciare, secondo me è la gara d'appalto di domani grazie.
Grazie a tutti.
Tra poco apre la cena, aspettiamo qui nella Corte, intanto c'è il bar.
Verso le 21:30, invece, il concerto live di Eddie Brock e il dj set.

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