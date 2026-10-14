14 OTT 2026
giustizia

Processo d'appello per l'omicidio dell'agente di Polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio

PROCESSO | - Palermo - 09:28 Durata: 20 min 31 sec
A cura di ASSO e Guido Mesiti
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Registrazione audio integrale dell'udienza di "Processo d'appello per l'omicidio dell'agente di Polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio" che si è tenuta a Palermo mercoledì 14 ottobre 2026.

Durante il processo sono stati trattati i seguenti argomenti: Agostino, Appello, Castelluccio, Mafia, Polizia, Rizzuto, Scotto.

La registrazione audio dell'udienza ha una durata di 20 minuti.

È possibile scaricare il file dell'audio integrale nelle prime 3 settimane dalla pubblicazione di questo processo cliccando sull'apposita icona download.
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