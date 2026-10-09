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L’incontro sarà aperto da Lorenzo Baldo.
A seguire, interverranno, in ordine: Salvatore Borsellino, Fabio Repici, Luigi Li Gotti, Luigi de Magistris, Roberto Scarpinato, Nino Di Matteo, Stefania Limiti, Giorgio Bongiovanni, Paolo Mondani, Marco Travaglio, Saverio Lodato e Sigfrido Ranucci.
Modera Jamil El Sadi.
Convegno "“Censura di Stato – A sostegno di Report e del giornalismo d’inchiesta”", registrato a Roma venerdì 9 ottobre 2026 alle 17:30.
L'evento è stato organizzato da AntimafiaDuemila.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Criminalita', Informazione.
La registrazione video … di questo convegno ha una durata di 4 ore e 1 minuto.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
A seguire, interverranno, in ordine: Salvatore Borsellino, Fabio Repici, Luigi Li Gotti, Luigi de Magistris, Roberto Scarpinato, Nino Di Matteo, Stefania Limiti, Giorgio Bongiovanni, Paolo Mondani, Marco Travaglio, Saverio Lodato e Sigfrido Ranucci.
Modera Jamil El Sadi.
Convegno "“Censura di Stato – A sostegno di Report e del giornalismo d’inchiesta”", registrato a Roma venerdì 9 ottobre 2026 alle 17:30.
L'evento è stato organizzato da AntimafiaDuemila.
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