A moderare l’incontro Nicola Saldutti, caporedattore Economia del Corriere della Sera.
Convegno "Dalle 8 ore alla flessibilità: come cambia il lavoro in una società in evoluzione", registrato a … Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 10:00.
L'evento è stato organizzato da Associazione Generale Cooperative Italiane.
Tra gli argomenti discussi: Lavoro.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 3 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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