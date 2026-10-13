13 OTT 2026
dibattiti

Dalle 8 ore alla flessibilità: come cambia il lavoro in una società in evoluzione

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 3 ore 3 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Associazione Generale Cooperative Italiane
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Al dibattito intervengono: Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Tito Boeri (economista e professore presso l’Università Bocconi), Vera Buonomo (segretaria confederale UIL), Emanuela Proietti (sociologa del lavoro e professoressa presso l’Università Roma Tre), Giampiero Falasca (avvocato esperto di diritto del lavoro) e Massimo Mota (presidente nazionale AGCI).

A moderare l’incontro Nicola Saldutti, caporedattore Economia del Corriere della Sera.

Convegno "Dalle 8 ore alla flessibilità: come cambia il lavoro in una società in evoluzione", registrato a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 10:00.

L'evento è stato organizzato da Associazione Generale Cooperative Italiane.

Tra gli argomenti discussi: Lavoro.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 3 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Dai dite voi quando?
Buongiorno a tutti, beh, grazie.
Di essere intervenuti a questa iniziativa.
Stiamo aspettando ancora il rappresentante del governo che parlava per strada, ma per puntualità iniziamo
Questo incontro, che abbiamo pensato di inquadrare con un'immagine che è quella del cronometro delle otto, apparteneva a un signore delle mie parti, Giuseppe Massarenti, io vengo dalla provincia di Bologna dallo stesso paese in cui lui però è.
Rob recita appunto attorno al quadrante da otto ore per lavorare, 8 ore per istruire 18 ore per riposare e il ricordo di un periodo di battaglie dure per il lavoro, ma un periodo di grandi trasformazioni e ci sembrava così simbolico usare quest'immagine perché,
Dal nostro punto di vista, appunto, stiamo vivendo un periodo di trasformazione, è un periodo che ci pone molti interrogativi, è un periodo che
Spesso non capiamo.
Abbiamo bisogno di fare un approfondimento, abbiamo bisogno di capire meglio come vanno le cose, come cambieranno, quali sono le richieste che vengono avanti a volte assistendo alle ai tanti cambiamenti, ci sentiamo anche un po'in ritardo quando guardiamo al mondo del lavoro, vediamo altre zone del mondo dove le cose vanno molto diversamente o perlomeno abbiamo la sensazione che vadano diversamente e che nel nostro Paese ci sia un ritardo in questo senso.
Guardate, pensiamo solo a due due fenomeni macroscopici, cioè l'ingresso,
E i problemi che hanno le madri rispetto al mondo del lavoro, che continua a essere un problema, è un fatto, non voglio dir discriminatorio, ma comunque che comporta delle differenze oppure anche il diritto alla disconnessione che in alcuni parti della terra è un diritto acquisito ma insomma che da noi,
E non per in più, abbiamo un vero e proprio l'elefante nella cristalleria.
La fuga dei giovani.
Il problema è noto a tutti.
Quelli che se ne vanno spesso e volentieri sono quelli che hanno maggiore qualità formativa, li sostituiamo spesso con un lavoro più di basso livello e tutto questo ci dà un'idea di una incapacità del nostro sistema.
Di guardare al futuro, di affrontare il futuro, perché succede tutto questo sono i salari deboli, sono le difficoltà di fare carriera nel nostro Paese.
È un modello del lavoro un po'legato al passato, c'è una richiesta di welfare che non riusciamo a soddisfare di gestione del tempo privato, che è una richiesta molto forte che arriva dai laboratori che non riusciamo a inquadrare, c'è un problema di burocrazia imperante, non lo so.
E questo non lo so, è il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo incontro, potevamo fare un convegno.
Non avrebbe dato alcun risultato, nel senso che ciascuno degli invitati sarebbe avvenuto a portarci il suo contributo, ma poi, alla fine tutti saremmo andati a case, saremmo rimasti come prima, quindi della scelta stimolati da una serie di articoli del dottor Saldutti che qui al mio fianco e che c'ha un po'invogliato nella discussione.
La scelta è caduta su una tavola rotonda che potesse servire per mettere a confronto i massimi esperti di questo settore, le persone che più se ne occupano, che hanno una visione più profonda e quindi di questo confronto magari può aiutare tutti quanti a contaminarsi l'un l'altro e a darci qualcosa in più qualche risposta in più.
Rispetto a quello che facciamo, guardate alla cooperazione, qui siamo in caso di una situazione di cooperative che io mi pregio di rappresentare pro tempore e la cooperazione, soprattutto quella di lavoro.
Nasce dai laboratori per i laboratori, non stiam parlando di.
Padroni e dipendenti, stiam parlando di noi stessi e quindi a noi stessi che parliamo, è per noi stessi che dobbiamo trovare delle risposte, io mi fermo qui, sono qui a far lo studente, a imparare, do la parola al dottor Saldutti, che presenterà gli ospiti e poi darà il via alla discussione invitandolo a stimolare il dibattito quanto più possibile diamo.
Il benvenuto anche al governo che ci pregio.
Della sua presenza e il sottosegretario Walter Rizzetto è con noi e questo ci fa immenso piacere non solo sottosegretario al chiedo scusa, Presidente di Commissione, 3, ho smesso idonei perdono, mi sono confuso con fu colpa, mia, presidente della commissione, Lavoro della Camera,
Benvenuto, chiedo scusa.
Allora?
Quello di oggi è un incontro particolare perché appunto non è un convegno, ma è una tavola rotonda, l'idea che ciascuno di voi porti il suo contributo e porti a casa qualche idea, io mi auguro che alla fine di questa nostra conversazione,
Sarà difficile che vengano fuori delle soluzioni, ma ritengo molto probabile che possano venire fuori delle ipotesi di lavoro e parto proprio dal segno di quelle otto ore 8 ore per lavorare, 8 ore per istruirsi otto ore per riposare.
Lavorare, istruirmi, forse in questa fase sono mondi che si fondono, non c'è una discontinuità tra queste due cose e il riposo è stato sostituito nell'età contemporanea dalla vita personale, quindi in realtà non è cambiato molto.
Sotto il profilo del tempo è cambiato molto sotto il profilo delle variabili che sono entrate e l'incontro di oggi è promossa dall'Associazione generale cooperative italiane di cui siamo ospiti il presidente ha parlato, do solo due numeri, giusto per avere un contesto, l'associazione raggruppa rappresenta 130.000 lavoratori e lavoratrici e 500.000 soci questo è il il contesto nel quale ci stiamo muovendo. Presento rapidamente gli ospiti
Che parteciperanno al dibattito. Walter Rizzetto, presidente dell'undicesima Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, quindi da lui ci aspettiamo di capire qual è lo stato dell'arte delle regole e quali sono i ragionamenti che si stanno facendo, le le cose che voi state avvertendo noi in Parlamento, perché poi il Parlamento, il luogo dove tutte queste, come dire preoccupazioni e prospettive arrivano perché lì c'è la responsabilità di normare che sul lavoro, qualche volta negli anni è avvenuto in modo, non mi permetterei mai di dire disordinato, ma sicuramente molto articolato. Mettiamola così,
Il professor Tito, Boeri, economista, professore all'università, Bocconi e professore alla London School of Economics vera, Buonomo Segretario Generale segretaria confederale della UIL e Siae siamo, stiamo alzando le cariche Emanuela, Proietti, sociologa del lavoro docente presso l'Università di Roma, Tre benvenuta Giampiero Falasca, avvocato esperto di diritto del lavoro e il presidente lo presento io Massimo Mota presidente nazionale dell'Agci.
E quindi, come vedete, sono tanti mondi, c'è il mondo dell'accademia, c'è il mondo del negoziato, io lo considero così il sindacato, il mondo che ha la responsabilità di negoziare, rappresentare che in un tempo frammentato come quello contemporaneo e è sempre più s'è sempre più complicato e allora io comincerei da dico solo solo una, un'altra cosa e poi come moderatore cercherò di
Di dare solo la parola.
A voi che siete i protagonisti, quella delle otto ore era un risultato, quella battaglia del tempo era unire un, un, una battaglia per la dignità del lavoro, ridurre quell'orario, ottenere quello significava che le persone avevano più dignità in un tempo come questo, dove la dignità del lavoro resta centrale.
Prima il presidente parlava delle madri o parlava dei giovani che vanno via e bisogna trovare percorsi di nuove dignità, che sono più complicati, perché alla fine, quella dell'orario chiaramente non voglio fare nessun torto alla storia era più semplice, perché bisognava abbassare l'ora di lavoro e quella è una risposta.
Complicata dal lato dei di quelli che in quel tempo venivano definiti i padroni.
Ma era semplice oggi è molto più complicata perché le persone, i giovani con i quali si ha a che fare I, la società che cambia i livelli di incertezza che ci sono le variabili di competitività per le imprese sono cambiate di molto e quindi perciò questo questa tavola rotonda alla responsabilità nelle mani di ciascuno di individuare possibili percorsi allora comincerei dalla professoressa Proietti perché,
Che ci aiuti un po'a capire,
Beh, mettiamola così dalla rigidità delle otto ore, che pure adesso, poi nei vari contratti magari non sono otto, sono 7 virgola windsurf sono orari sei e 50, a seconda poi delle dei contesti, però diciamo una soglia oraria, la soglia oraria come parametro insieme naturalmente al salario in un tempo come questo dove si si parla e si è fatto molto per la flessibilità si è visto che,
I giovani cercano delle altre cose talvolta, mi permetto di dire, vengono giudicati troppo facilmente perché quel milione di giovani che prende un treno, un aereo per andare a cercare lavoro altrove, non mi sembrano né choosy, né diciamo sdraiati, ma sono ben svegli e magari il quel treno lo prendono anche di notte quindi,
È un universo, allora comincio da lei proprio perché ci aiuti a capire in che mondo stiamo e quali sono i segnali che lei vede partendo da una cosa di cui si parla tanto quando si parla di questa intelligenza artificiale, ma di cui si fa poca pratica, cioè i dati prego,
La ringrazio.
Ringrazio per l'invito a confrontarmi con voi.
Tra
Dalle 8 ore alla flessibilità.
Parto con un ragionamento sul significato delle otto ore, perché in realtà e che cosa?
Che cosa c'è in questo passaggio perché, in realtà, il tema della flessibilità e la flessibilità non è sempre un problema, non è un qualcosa di radicalmente negativo il problema della flessibilità e che l'abbiamo realizzata senza nessuna infrastruttura o con poca infrastruttura di sicurezza e senza soprattutto un orizzonte in particolare per alcune categorie, i giovani e le donne e rispetto ai dati in questo primo contributo provo a focalizzarmi su queste due.
Tematiche
Il lavoro vale quando permette alle persone, a tutte le persone di diventare adulte autonome, quindi la domanda è se questa trasformazione del lavoro cui abbiamo assistito negli ultimi decenni è una trasformazione che consente ancora di diventare, soprattutto autonomi, non solo competenti, non solo produttivi,
Le 8 ore, allora le 8 ore erano.
Nel 900, nella seconda metà del 900 erano un contenitore, un contenitore di tutele di identità della persona, di protezione e di socializzazione, e il collega diceva di dignità, le 8 ore rappresentavano un un, un mondo del lavoro che era il lavoro.
Di fabbrica era il lavoro solido, era il lavoro che consentiva di costruire delle traiettorie biografiche, certo, è vero, era anche il lavoro maschile, era anche il lavoro, a volte svolto in condizioni estremamente complicate.
La flessibilità che operazione affatto ha tolto il contenitore ha trasformato il contenitore, noi accorderò usa una metafora straordinaria, il 900 è iniziato con il motto non siete pagati per pensare ed è finito con lo slogan la qualità dipende da voi, quindi la grande trasformazione che il lavoro è passato da responsabilità delle istituzioni degli attori in capo alla persona.
Tant'è che allora il moto del nuovo lavoro è stato sì imprenditore di te stesso, ma che significa essere imprenditori di se stessi oggi, soprattutto, e questo a fronte di alcuni dati allora provo a condividere alcuni di questi dati che mi sembrano particolarmente significativi intanto,
In Italia noi abbiamo un grande problema di lavoro vulnerabile di lavoratori vulnerabili e lì i due variabili principali della vulnerabilità sono i contratti a termine e il part anni involontario, allora lavoro a termine tra i dipendenti tra i 15 e i 34 anni dal 2004 al 2023 è passato da circa.
19% al 33 4.
Quindi, nel 2025 l'Istat ci dice che l'occupazione è definita vulnerabile, riguarda oltre il 30% dei lavoratori fra i 15 e i 34 anni, allora.
Contratti a termine e tra il 24 e il 25 l'ingresso nel mondo del lavoro avveniva con questa tipologia di contratto per circa per quasi il 70% di chi entrava uno potrebbe pensare, va bene, è una modalità per entrare nel mondo del lavoro.
E non è detto perché in realtà il grande problema che si osserva è quella della persistenza nella condizione di lavoro precario o vulnerabile, cioè i dati dicono che circa il 74% dei lavoratori vulnerabili dopo un anno e ancora in una situazione di vulnerabilità,
E chi ha una doppia vulnerabilità, quindi i contratti a termine e part time involontario, ecco, la persistenza sale a circa l'81% di questa condizione.
Il lavoro part-time, noi sappiamo che il lavoro part time riguarda circa il 17 18% della popolazione occupato, ma il part time involontario riguarda circa la metà di questi lavoratori e in Italia il dato italiano è rappresenta una.
Caso emblematico a livello europeo, nel senso che noi abbiamo il dato più alto in Europa, qualche dato sul lavoro delle donne.
Qualche dato sul lavoro delle donne e la situazione dell'inserimento della permanenza della vita delle donne nel mondo del lavoro è ancora comporta ancora dei grandi problemi strutturali, mi sembra, nel nostro Paese il 2025 si è chiuso con un tasso di occupazione femminile tra i 15 e i 64 anni che era circa del 54% a fronte dei 71 degli uomini naturalmente siamo molto più in basso rispetto alla percentuale europea.
E naturalmente in Italia, oltre al divario di genere, l'altro divario.
Che merita molta più attenzione, che richiede molta più attenzione è la situazione del Mezzogiorno, perché tutte le percentuali che noi possiamo discutere nel Mezzogiorno presentano dati più tram più drammatici.
Le donne studiano di più, questo lo sappiamo, e l'aspetto positivo è che il fatto di studiare di più annulla il gap per le laureate, perché e vi do questo dato nella fascia tra i 25 e i 34 anni, a fronte del divario occupazionale di genere sui 15,4 punti tra chi possiede la laurea la forbice,
Si riduce a un punto, quindi, insomma, le donne laureate e competono di più e meglio con con gli uomini.
Però
Rimane il grande problema del part-time per le donne, perché la maggior parte dei lavoratori in part-time involontario sono donne e abbiamo ancora importanti fenomeni di segregazione orizzontale e verticale molto interessante, il dato che nel 2025 la metà dell'occupazione femminile si concentra in circa 17 professioni.
Gli uomini si distribuiscono su 43,
E abbiamo anche, naturalmente, la questione della segregazione verticale, quindi.
Le donne rappresentano il 43% circa degli occupati in totale, ma la quota crolla al 25 nelle posizioni dirigenziali e manageriali, quindi il titolo terziario, la laurea serve per lavorare, ma pare non essere così sufficiente per diventare dirigenti e manager, e questo si collega al grande tema della maternità che tra l'altro ecco il presidente ha già anticipato anche qui tre dati.
Nella fascia tra i 25 e i 49 anni e chiudo con i dati nella fascia tra i 25 e i 49 anni il tasso di occupazione.
è dell'80,7% per le donne sole per le donne in coppia Shannen scende al 75 circa per le donne madri crolla al 58 circa, quindi noi sappiamo che studiando anche le dimissioni, che gli uomini si dimettono, cambiano lavoro per migliorare la loro condizione occupazionale, molto spesso le donne si dimettono cambiano lavoro,
Per dedicarsi all'attività di cura, allora.
Alcune riflessioni conclusive sui Sin i significati, no di questi dati dalla mia prospettiva, ah, io mi interesso di analisi e sviluppo organizzativo di formazione e politiche per la valorizzazione delle persone nelle organizzazioni, allora la flessibilità è una scelta o è una condizione subita?
Il problema è il criterio non è il contratto o non è solo rappresentato dal contratto, ma il problema è la reversibilità, cioè la possibilità di tornare indietro rispetto a una situazione di difficoltà occupazionale che sia part time involontario, che sia contratto a termine.
E che cosa ci si cerca davvero nel lavoro, spesso la narrazione, il collega lo ha anticipato, no, i giovani hanno perso la voglia di sacrificarsi, di impegnarsi sul lavoro, no, non mi sembra e credo che i giovani e in questo ha contribuito l'innalzamento del livello d'istruzione dei nostri giovani i giovani hanno perso la disponibilità a un sacrificio senza orizzonte cioè a un sacrificio.
Che non il che non li conduce verso percorsi di crescita, allora i giovani, quando entrano in contatto col mondo del lavoro con le imprese.
E cosa vanno a chiedere cosa cercano e cercano conciliazione vita, lavoro circa, non lo smartworking, cercano la la flessibilità, però cercano quella flessibilità che va anche a vantaggio della loro condizione, non solo della condizione del datore di lavoro,
Il, la questione della contratto a termine e del lavoro.
Part-time involontario che conduce direttamente dato su cui non mi sono concentrata in queste poche battute, conduce direttamente al lavoro povero al lavoro povero, conduce direttamente a un problema di sostenibilità del sistema di welfare sul lungo periodo, ma ora ora,
Queste problematiche diventano si trasformano da flessibilità in precarietà dei percorsi di vita, quindi i giovani smettono ma forse anche legittimamente di progettare una vita a medio e lungo termine perché non non hanno gli appigli tanta libertà, la flessibilità ha dato tanta libertà, ma tolto anche tanti appigli.
Quindi, come dicevo all'inizio e concludo, abbiamo esteso le laF, la flessibilità, però non abbiamo costruito quelle infrastrutture forti per dare sicurezza, ah, ah, ah, ah ah, tante categorie che si immettono ai lavoratori che si mettono nel mondo del lavoro e ai lavoratori senza sicurezza non è un problema di contratto ma e senza sicurezza alla fine le persone smettono di progettare la loro vita,
Grazie, grazie, grazie.
Per questa.
Mi pare fotografia molto dinamico di gol alcuni passaggi lavoro vulnerabile, il lavoro povero offre flessibilità, subita cioè tutti gli aggettivi che lei ha posto risp, non lei che la realtà pone rispetto al lavoro sono le sfide delle decisioni che vanno prese.
In più questo elemento dell'incertezza, mentre lei stava parlando io pensavo alla sicurezza energetica e cioè quando in una società si inseriscono elementi di incertezza che vanno dal fatto che se tu ti prepari non è detto che ottenga ciò per cui il lavoro per cui ti sei preparato,
Che l'impresa ha usato questa espressione sacrificio senza orizzonte mi raccontava un'impresa aveva assunto un po'di tecnici e di tecniche, cioè quindi uomini e donne che insomma erano un po'quelli che non sembrava che non ci avessero tanta voglia mettiamola così, poi hanno questa impresa di costruzioni ha vinto,
La possibilità di rigenerare un quartiere di New York.
Questi giovani hanno lavorato notte e giorno.
Il tema probabilmente quello del senso e è una questione.
Non siete paga, certo, il salto è stato forte, non siete pagati per pensare, la qualità dipende da voi, si imprenditori di te stesso, sono tre mondi, Accornero, cioè sono tre mondi che adesso forse se fosse ancora vivo ne inventeremo un quarto per per definire la la la confusione nella quale siamo e poi parliamo sempre di un mercato del lavoro che io ho l'impressione che sia il mercato non è un termine corretto anche perché il più inefficiente di tutti,
Il mercato finanziario funziona molto bene, con tutti i limiti, però funziona bene ai tassi, le prospettive e le Bidda, il Paese, il mercato delle competenze e delle attese umane è quello più inefficiente, allora arrivo io procederei così, creerei prima un quadro come dire di cognitivo, sfruttando la presenza di due professori e poi dopo entrerei nel tema quindi darei la parola a Boeri.
E equi, però, oltre alla, diciamo alla sua competenza.
Accademica, gli chiederei anche di di dirci qualcosa della sua, della sua esperienza all'Inps, è una fotografia dinamica di del mondo del lavoro, forse la banca dati più ricca della quali della quale il Paese dispone e che Hijos delle volte ho la sensazione che non venga utilizzata sempre al meglio di quello che ci può fornire per capire come sta cambiando questo mercato prego,
Innanzitutto, grazie di questo invito, mi sembra, è formato molto utile per andare a fondo delle questioni, beh, certamente sì l'Inps, la forza dell'Inps nel da e dei dati di cui dispone, e devo dire che, per fortuna, grazie a un'iniziativa che avevamo Eni,
Avviato in quegli anni, negli ultimi 5 6 anni, ci sono state molte analisi approfondite, utilizzando le banche dati dell'Inps per andare a guardare al funzionamento del mercato del lavoro in Italia e soprattutto per fare una cosa che non si fa mai in Italia, c'è valutare le politiche pubbliche si fanno,
Tante leggi si cambiano spesso le norme, ma non ci si preoccupa mai di valutarle.
Molti ricercatori si sono cimentati utilizzando le informazioni di cui l'Inps dispone, io credo che.
Il tema di cui che noi, di cui nell'industria e discutiamo oggi,
Che i cambiamenti che si stanno producendo nel nel mercato del lavoro italiano.
Sono davvero profondi, richiedono proprio un nostro sforzo di di di di comprensione.
La cosa che credo si sia le le le, le le le le, l'elemento centrale della vulnerabilità che oggi noi troviamo nel mercato del lavoro che veniva già.
Accennato da Emanuela Proietti, L sono i redditi da lavoro e io credo che noi abbiamo per anni discusso a fondo delle forme contrattuali.
Ma credo che l'attenzione oggi debba essere fondamentalmente su quanto il lavoro viene valorizzato e remunerato in Italia.
Il proprio credo che, sinteticamente, si può dire che oggi il lavoro non basta, non basta a uscire dalla povertà, ne abbiamo un livello di lavoratori poveri che è superiore a quello della media dell'Unione europea e.
Se vogliamo la cosa è abbastanza strana, perché siamo passati da un mercato del lavoro in cui c'era un eccesso di lavoratori.
In cui appunto la disoccupazione era elevata ad un mercato del lavoro in cui, a seguito anche della demografia, del fatto che abbiamo perso 2000000 di persone in Italia, che le Corti che entrano ogni anno nel mercato del lavoro si vanno restringendo, noi abbiamo imprese che faticano a riempire i posti vacanti.
Sette imprese su 10 dicono che hanno difficoltà a reclutare personale, mentre fino a 5 6 anni fa erano cinque su 100, quindi vedete un cambiamento davvero profondo normalmente uno si aspetterebbe che in un mercato del lavoro che diventa più stringente, in cui ci sono pochi lavoratori,
E in cui le imprese faticano a trovare lavoratori, i salari dovrebbero aumentare, questo è quello che la legge della domanda e dell'offerta ci fa pensare quando.
Ci sono tanti lavoratori salari diminuiscono quando ci sono molti i lavori che non vengono riempiti, dovrebbe i salari dovrebbero aumentare e datori di lavoro dovrebbero cercare di offrire dei salari più alti per cercare di attrarre più personale questo non è avvenuto in Italia.
E noi abbiamo avuto una perdita ulteriore del potere d'acquisto dei salari, soprattutto in questi anni di alta inflazione.
E abbiamo di fronte probabilmente, una nuova recrudescenza dell'inflazione, quindi credo che proprio il, l'attenzione di tutti debba essere portata su questo aspetto del del lavoro povero e cercare di capire che cosa è successo io credo che ci sia in Italia un eccesso di potere contrattuale dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti ed è questa la vera ragione per cui,
E i salari sono così bassi nonostante le carenze di personale in questo contesto.
I datori di lavoro hanno la possibilità di pagare i lavoratori anche meno di quelli che potrebbero essere pagati da altre imprese, e i lavoratori hanno difficoltà nel potersi spostare da un'impresa all'altra, normalmente ciò che dovrebbe impedire ai datori di lavoro di pagare così pochi laboratori al fatto che il lavoratore se ne può andare e andare a lavorare per un'altra impresa dove remunerato meglio.
Eh, ma ci sono molte forme di collusione tra imprese nel tenere i salari bassi, anche le forme di contrattazione che prevalgono oggi in Italia danno modo ai datori di lavoro di in qualche modo organizzarsi tra di loro per tenere i salari bassi se io fatico a trovare un lavoratore e quindi per cercare di attrarlo alla mia impresa.
Lo pago di più, dovrà pagare di più non soltanto quel lavoratore, ma tutti i lavoratori all'interno dell'azienda.
E questo può scoraggiare molti datori di lavoro dal agire in questa direzione noi abbiamo scoperto con delle indagini svolte.
Presso sia lavoratori che i datori di lavoro, che in Italia c'è un 40% circa di lavoratori che sono soggetti a delle clausole cosiddette di non concorrenza sono delle clausole che vengono inserite spesso in modo surrettizio nei contratti senza che il lavoratore sia consapevole e che impediscono al lavoratore di poter,
Licenziarsi e andare a lavorare presso un altro datore di lavoro, perché in quel caso dovrebbero pagare delle penali, sono delle clausole che sono state ammesse dalla legge e, in quanto possono proteggere informazioni riservate dell'azienda, e se io sono un datore di lavoro mi preoccupo che il mio dipendente non vada dal concorrente gli sveli diciamo i segreti dell'azienda,
Un'altra preoccupazione.
E che può giustificare l'utilizzo di queste clausole che, se un'impresa investe molto nella formazione di un dipendente.
E il fatto che il dipendente se ne vada presti la sua opera presso un altro datore di lavoro, dato che appunto non c'è diritto di proprietà sul lavoro.
E può anche questo penalizzare fortemente l'azienda, permettere ai concorrenti di avvantaggiarsi di un investimento che ho fatto io come datore di lavoro. Ecco quindi, pensando a un in Pound datori di lavoro, che deve decidere se dare formazione a un dipendente, il fatto di sapere che c'è una clausola è qualcosa che lo incentiva maggiormente a formare il dipendente, altrimenti si forma il dipendente è dipendente, ma dall'altra parte sto praticamente facendo un favore al mio concorrente, quindi questo è, diciamo, è la la la ratio per cui queste clausole sono ammesse dalla legge compresa dal nostro ordinamento e però eh
Appunto ci devono essere queste due condizioni, uno che il dipendente acceda a informazioni riservate dell'azienda, informazioni strategiche per l'azienda oppure che abbia ricevuto formazione. Noi notiamo che nella maggioranza dei casi non è così. Sono anche lavoratori con qualifiche molto basse che non hanno certo alcuna possibilità di accedere a informazioni riservate dell'azienda e che non hanno ricevuto alcuna formazione che sono soggette a queste clausole. Quindi è, diciamo, un esercizio di potere contrattuale da parte dei datori di lavoro eccessivo. Molti Paesi ci si è mossi nel senso di limitare ulteriormente l'utilizzo di queste clausole. Alcuni Paesi hanno addirittura proibito l'utilizzo di queste clausole al di sotto di un certo livello di reddito, se non Rain, escludendo soltanto, diciamo, dando la possibilità di applicarla e soltanto a profili manageriali, per esempio. Ecco, in Italia
Questo non lo abbiamo fatto e penso che sia un problema molto serio che andrebbe invece affrontato.
In passato si temeva.
Che è appunto la la flessibilità del lavoro nel senso delle forme contrattuali, fosse qualcosa che limitasse e diciamo il il, il potere dei lavoratori e c'è una cultura anche molto pesante, che si è creata negli anni in Italia per cui il lavoro lo si protegge appunto creando dei dei forti ostacoli alla a licenziamenti alle separazioni. Io credo che nel mercato del lavoro in cui noi oggi viviamo, l'elemento principale per tutelare il lavoro, per tutelare i salari è quello di garantire la maggiore mobilità possibile ai lavoratori e dare loro maggiori possibilità di poter cambiare datore di lavoro. Questo credo che dovrebbe essere il paradigma
E di qualsiasi politica che voglia davvero affrontare il problema del lavoro povero oggi in Italia, ed è ancora più il caso di dire questo di fronte alle sfide dell'intelligenza artificiale su cui magari parliamo in un prossimo giro di perché sono sfide davvero molto impegnative che vi chiederanno,
È per molti lavoratori il fatto di cambiare datore di lavoro, cambiare lavoro e ricevere anche maggiore formazione.
Ma forse è il caso che ne parliamo spesso di aver già portata via parecchio tempo e quindi.
Prossima al prossimo giro non host state tranquilli, non state portando via tempo, anche perché la formula che è stata scelta, devo dire, è la formula della conversazione nella quale anzi poi vi invito dopo io darò la parola, ma se ci sono degli spunti che vi suscitano delle reazioni o di possibile correzione di un ragionamento o di contributo fatelo tranquillamente.
C'è.
A un certo punto ha detto oggi il lavoro non basta e prima la professoressa Proietti ha detto il lavoro vale, non ha detto così è era più articolato progetto se ti rende autonomo.
Se questo non è possibile perché quei redditi non so non rispondono a questa domanda, è un problema, perché è un lavoro che è un pezzo che non ti dà l'autonomia.
E poi l'altro, il paradosso c'è paradosso, quest'ultima cosa che ha sottolineato c'è l'ostacolo al licenziamento, la dico in maniera sintetica la difesa dal licenziamento in un tempo in cui ti blu.
Puoi essere bloccato per la mobilità, forse più rischioso essere bloccato nella possibilità di cambiare impresa e pensavo al tema del tu hai detto, l'impresa investe sulla formazione, il dipendente si è avvantaggiato e usa quella formazione per un concorrente.
è quello che sta accadendo per la formazione dello Stato, le università, cioè l'investimento che la collettività fa su ciascun singolo studente o social, un articolo studentessa, perché si formi e poi questi ragazzi non c'è niente di male, bene che i ragazzi vadano dove vogliono andare, però è un investimento che viene fatto e quella formazione va a vantaggio di meravigliose compagnie in tutto il mondo. Ma insomma, eh, eh eh, è interessante come questi piani si si mescolano l'1 con l'altro no, quello diciamo privato dell'impresa che ha una norma per proteggere. Non sto dicendo che lo Stato deve togliere il passaporto ai ragazzi, non lo penso, però dico, è un, però è una questione intorno alla quale bisogna ragionare
Boeri ha sollevato la questione della contrattazione perché poi, alla fine noi siamo partiti da dalla dignità, la flessibilità, lavoro povero retribuzione, e il sindacato ha una grande responsabilità, nel senso che è poi il momento di sintesi.
Di rappresentanza, vorrei, ha detto, forse le rappresentanze datoriali hanno avuto un eccesso di potere, no, è un punto di vista di una questione, ecco dal vostro punto di vista, invece tutto questo la fragilità dei giovani, delle madri, delle competenze necessarie e della tutela.
Del reddito.
È un mestiere complicato, quello vostro in questa fase prego.
Verrà buono.
Nella modalità conversazione mi limitava nell'utilizzo del microfono.
Grazie per l'invito, è sicuramente una modalità nuova.
è opportuno discutere sempre discettare sempre di queste cose, non non è mai abbastanza perché effettivamente è possibile trovare delle possibili soluzioni.
Anche se no, non è una modalità alla quale il sindacato è abituata no, perché solitamente ragiona insieme ai lavoratori di queste di queste questioni, però io penso che soprattutto dall'intervento della professoressa Proietti, che ha dato uno spaccato dei dati di quelle che sono le caratteristiche di questo mercato del lavoro che adesso attualmente in questo Paese è un mercato del lavoro che possiamo dire essere completamente escludente per i giovani per le donne mi veniva in mente mentre faceva riferimento alla questione della segregazione orizzontale e verticale delle donne ai numeri dell'occupazione femminile,
Cosa che poi lei ha detto che.
La questione delle donne nel Mezzogiorno, quindi la vulnerabilità diventa poi sì, invece di moltiplicarsi al quadrato, perché è una donna e più povera se vive a Napoli o se vive a Bari piuttosto che si vive a Trento e a Milano e questo quindi è significa assolutamente una limitazione e significa che effettivamente la fotografia del mercato del lavoro,
è una fotografia che, purtroppo, nonostante le le implementazioni tecnologiche, la presenza dell'intelligenza artificiale, i mutamenti che ci sono stati nel corso degli ultimi decenni rispetto ai miglioramenti, anche no degli investimenti non hanno comunque non sono riusciti comunque a modificare un dato che è diventato problematico e che è strutturale e la il sindacato ha una grande responsabilità si mi viene da pensare che in questo Paese, quando qualcosa non va, viene chiamato spesso il sindacato alle sue responsabilità.
Il sindacato è alla base anche poi di quelle battaglie. No, le 8 ore di lavoro prima giornaliere e le 40 ore settimanali, poi sono una delle conquiste più importanti del sindacato e il movimento sindacale italiano, nell'ottenere quel risultato, non ha fatto altro che stabilire un principio fondamentale, cioè che esiste un te, un un limite collettivo al tempo di lavoro e che esiste anche un diritto, poi ad un tempo di svago fuori dalla fabbrica, in verità viene da molto lontano, viene dai dai moti sindacali dell'855, in Australia o no, quando lo slogan nelle fabbriche era proprio otto ore di lavoro, otto ore di svago, otto ore di di di riposo, di sonno,
E e noi in Italia ci siamo arrivati un poco dopo, ci siamo arrivati poi negli anni 60 70, con l'autunno caldo, però io la una definì una differenza, la farei perché la contrattazione ha una grande responsabilità, ma la contrattazione non è soltanto del sindacato e anche delle associazioni datoriali lo facciamo insieme e quando noi proviamo a,
Intervenire sulla flessibilità di cui parliamo oggi, perché noi oggi parliamo dalle, diciamo, dalle 8 ore alla flessibilità, io vorrei fare una precisazione, perché la flessibilità è sì l'organizzazione e la distribuzione del tempo di lavoro, le 8 ore o la riduzione quindi del delle dell'orario di lavoro quindi delle otto ore come molto spesso avviene anche con una contrattazione in alcune aziende,
E quindi non la settimana corta, ma proprio la riduzione dell'orario di lavoro giornaliero è invece attiene invece a tutta la prestazione lavorativa, perché in molto, in molte occasioni, quando si parla della della riduzione e quindi della settimana corta, si pensa che però si debba mantenere lo standard delle 40 ore è quello è peggiorativo di fatto perché è vero che si lavora 4 giorni ma poi le ore aumentano e quindi quella è una flessibilità negativa.
Invece, sarebbe più utile cominciare a ragionare in un tempo che cambia, dove ci sono nuove esigenze delle famiglie dove c'è la necessità, elenco, una maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro, dove ci sono delle, cioè un invecchiamento della popolazione, ci sono delle dei cambiamenti nella società, sarebbe invece più utile ragionare di una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. In molte in molte aziende si parla in molte aziende c'è questo strumento nella contrattazione, penso al contratto dei bancari che sono arrivati a 36 ore a Luxottica che in alcuni periodi della dell'anno, alcune settimane arrivano addirittura a 32 ore di lavoro. Ecco, sarebbe sarebbe utile cominciare a ragionare di questo e ragionare di questo significa proprio attrarre quei giovani della famosa generazione Z che
Non lasciano il Paese solo perché vogliono, come molto spesso viene raccontato, perché vogliono cercare.
Nuove opportunità e nuove possibilità, ma molto spesso sono costretti a lasciare il Paese, perché in questo Paese c'è una limitazione non solo.
Qualche volta anche nello studio per una questione economica, per il famoso vituperato numero chiuso in molte università, dove invece dovrebbe essere fatta una selezione in itinere e non in ingresso, secondo me, ma c'è anche una negazione del diritto all'opportunità, l'opportunità di rimanere, l'opportunità di formarsi l'opportunità di,
Sostenere l'economia del Paese rimanendo all'interno dei confini del dell'Italia e quindi se i giovani sono interessati a una flessibilità che gli consente l'autonomia nella gestione del rapporto di lavoro, non dal punto di vista temporale, ma dal punto di vista della qualità della progettualità, sono interessati allo smart working. Ecco, a questo proposito noi, la mia organizzazione ha scelto da molti anni di organizzare un evento tra tutti gli altri, della formazione è destinato solo ed esclusivamente esclusivamente ai giovani dai 18 ai 25 anni, perché poi in questo Paese i giovani su pure a 38 40 dipende no da dagli approcci e in campeggio? Quindi organizziamo la UIL, Camp ma mare, altre manifestazioni e li ascoltiamo. Raccogliamo le loro sollecitazioni richieste. Il loro effettivamente dicono che quando si approcciano a ad un nuovo contratto di lavoro, quando, insomma, fanno un colloquio con un datore di lavoro, chiedono se ce lo smartworking, se c'è la possibilità di una maggiore autonomia, quali sono le possibilità di formarsi. Ecco perché la formazione, anche qui veniva ricordato rispetto alle università, la formazione è un diritto e un diritto del lavoratore e
Non è possibile prendere in considerazione un'ipotesi per la quale rappresenta invece uno strumento per trattenere un lavoratore attraverso quella tipologia di contratti che veniva ricordato prima da Boeri, ma soprattutto perché dovrebbe essere un investimento non soltanto per l'azienda, ma un investimento per la collettività e molto spesso le imprese quello questo non lo comprendono.
è un diritto soggettivo e non è ammissibile, non è accettabile che non venga considerato tale, ed è per questo che i giovani decidono di andare andare fuori, di lasciare il Paese e decidono di migliorarsi, di A di affrontare la loro vita con diverse opportunità e migliori e poi c'è la questione dei salari che veniva ricordato che,
Che riguarda anche molto la contrattazione, noi purtroppo, nonostante le nostre importanti performance rispetto alla contrattazione, non riusciamo però a far recuperare totalmente il potere d'acquisto che viene perso nel corso degli anni dai lavoratori al per le Laudes Dei lavoratrici, questo è un problema, non ci riusciamo per elementi chiaramente che riguardano in quest'ultimo periodo quello che sta succedendo rispetto agli assetti geopolitici che riguardano la crisi energetica, però negli altri Paesi d'Europa c'è un aumento dei salari e in italiano e questo non è collegato direttamente alla contrattazione,
Sottoscritta dalle organizzazioni più rappresentative, comparativamente più rappresentative, ma è determinato dal fatto che in questi in Italia purtroppo si è poveri anche lavorando, la povertà non ha più un valore assoluto di chi non ha una casa, di chi non ha un reddito, si è poveri anche lavorando anche avendo un contratto a tempo indeterminato per quelle forme per il part-time involontario per per i contratti a tempo determinato ma anche perché c'è una fascia di lavoratori che purtroppo,
Perché c'è un aumento no dei dei contratti di lavoro nei servizi e una riduzione dell'industria che di fatto ha dei salari più alti, non rispetto al commercio e terziario di mercato, eccetera, e quello poi genera queste fasce di povertà e queste migliaia di lavoratori che purtroppo non riescono a sostenersi con uno stipendio che invece ha uno stipendio magari di un contratto a tempo indeterminato è una responsabilità del sindacato. Si ha una responsabilità anche del sindacato, insieme alle associazioni datoriali. È una responsabilità però del Paese, perché se una donna che, pur avendo un contratto di lavoro a tempo indeterminato, in un'industria manifatturiera e quindi non prendo in considerazione un grande supermercato della grande distribuzione piuttosto che una cooperativa di servizi
Ma uno, uno studio, uno stipendio, un salario strutturato, no, con gli aumenti contrattuali che cadono ogni quattro anni alla scadenza del contratto, con recupero del potere d'acquisto dettato dal calcolo dell'inflazione, con tutto quello che è giusto in una contrattazione, fatemi passare il termine di qualità,
No.
Però non riesce comunque a migliorare.
For partecipando a corsi di formazione, quindi migliorarsi personalmente non riesce ad accettare di poter fare dei viaggi all'estero quando l'azienda glielo chiede, perché magari è madre, perché ha un problema con la cura, è perché in questo Paese non ci sono infrastrutture sociali che sostengono non solo le donne la genitorialità perché non è un problema soltanto delle donne,
E non è un problema di conciliazione, solo tempi vita di lavoro è un problema di conciliarsi molto spesso con se stessi, perché poi il padre o la madre non voglio dire solo ed esclusivamente la madre in una famiglia, anche qualche volta monogenitore monogenitoriale, quindi c'è anche questo problema, c'è una difficoltà a scegliere e a decidere di andare a di accettare un viaggio all'estero, di accettare delle ore di formazione che noi abbiamo fatto una discussione nel tavolo, che tutti quanti sapete essere in piedi tra associazioni datoriali e sindacati che ormai è diventata un po'una leggenda metropolitana, ma siamo a buon punto e non non nonostante, insomma qualcuno
No, siamo a buon punto, grazie soprattutto al sindacato, va detto, siamo a buon punto, nonostante quello che viene raccontato in giro.
Abbiamo fatto una discussione rispetto proprio alla questione della formazione, no, è venuta fuori questa questa storia della formazione e noi chiaramente, nella nostra piattaforma abbiamo chiesto rispetto al fatto che la formazione è un diritto soggettivo del lavoratore, che ci sia che sia continua durante tutto il rapporto di lavoro e chiaramente ci è stato risposto non dico da chi perché sono qui e non lo dico.
E ci è stato risposto che la formazione e poi perché l'abbiamo chiesta all'interno dell'orario di lavoro può essere fatta anche al di fuori dell'onorevole, certo può essere fatta, ma noi la formazione al di fuori dell'orario di lavoro la paghiamo e ho detto ma viva Dio che l'ha pagate, ma ci mancherebbe altro che che voi non la pagaste. Il problema però è proprio quello delle opportunità, perché una cosa è la formazione all'interno dell'orario di lavoro e una cosa è al di fuori dall'orario di lavoro retribuita, perché non immagino e non ragiono e non sottoscrivono contratti con associazioni datoriali che non pagano la formazione al di fuori dell'orario di lavoro. Però,
È un problema anche di discriminazione, perché magari quella formazioni al di fuori dell'orario di lavoro non tutti la possono accettare, non può, tutti possono frequentare quel corso, ecco, allora ci vuole un cambio di paradigma, ci vuole un'assunzione di responsabilità, perché alcune cose vanno dette vanno insomma affrontate con autorevolezza ma vanno affrontati anche senza giri di parole e con le il giusto peso la giusta misura altrimenti noi, da questo, da questo, da questa discussione, che è molto molto utile,
Non ne usciremo mai, perché non cominceremo mai a parlare veramente della dignità del lavoro e della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.
Grazie.
Mentre lei stava parlando, mi veniva in mente che la formazione.
È esattamente la stessa cosa del salario prova a dirla in maniera un po'meno disordinata, mentre il salario povero e il salario in questo momento, la mancata formazione e il salario povero del futuro, l'unico investimento che ciascuno fa su se stesso, esattamente come la cosa che diceva la professoressa Proietti del divario tra uomini e donne che si riduce se il livello di formazione Sale è l'unico e l'ultimo elemento della frontiera dell'uguaglianza intesa in modo laico e,
Così e l'altro tratto che vedo è che il lavò stiamo parlando del lavoro, ma in realtà stiamo parlando di tutt'altro.
Nel senso non che stiamo andando fuori tema, ma stiamo parlando di una questione che svela tutte le contraddizioni del Paese, la fa la difficoltà di negoziare la difficoltà di prendere atto delle condizioni di mercato, là talvolta la miopia dell'impresa che non riesce a percepire la sua competitività di qui a tre anni perché dice la formazione è di mia competenza e una mia proprietà e quindi se poi tu la dai a qualcun altro non funziona, applico il criterio la la dico così è come se le università italiane dicessero, io ho formato uno per lavorare qua
E a Chicago non ci devi andare.
Che diciamo qualche qualcuno in meno, sarebbe anche utile, ma così comunque e poi però si si prepari perché dopo voglio invece capire proprio su come la contrattazione.
In questo fase di lavoro, flessibilità forzata necessita di maggiori competenze, giovani datori, qual è lo sforzo che state facendo per costruire un percorso che con convinca anche l'altra parte, che un pezzo della ragione un po'più ampio sta dalla parte vostra, quindi si prepari quello che vorrei capirlo adesso do la parola a Walter Rizzetto,
Perché poi la Commissione lavoro e la, come dire, è la stanza di compensazione di tutte queste complessità adesso si è al lavoro sulla sulla nuova manovra, con l'idea che questa idea, questa flat tax, per adeguare no, gli eventuali aumenti per i giovani c'è qualche tentativo i governi lo sta lo stanno facendo Nobel, la riduzione del cuneo, insomma ci sono stati poi sono alcuni sono discontinui alcuni vengono poi corretti alcuni,
Ecco qual è la situazione vista.
Dal Parlamento, che resta comunque, nonostante tante cose, il luogo più importante, diciamo, di esercizio della democrazia del Paese, prego no, dunque grazie grazie per questa opportunità che chi mi date fondamentalmente sì, è vero, la la Commissione lavoro voglio dire quantomeno negli ultimi 4 5 anni e una commissione che ha lavorato molto su su queste dinamiche,
Se posso essere non provocatorio, ma sincero.
Anche provocatoria, no, ma non è una provocazione, io non sono d'accordo con circa il 70 80% delle cose che sono state dette sino sino ad ora.
Quindi è già qualcosa, dice no, ma scherzi e mentre voglio dire però, mi fa piacere questa cosa perché non è detto che io voglio dire nella mia convinzione sia e abbia totalmente ragione, ci mancherebbe altro, preferisco, voglio dire non essere d'accordo e discuterne piuttosto che essere sempre d'accordo e mentre parlavano mentre parlavate chiaramente di di alcuni di alcuni temi che sia effettivamente sono nell'agenda nell'agenda politica sa che cosa ho fatto, ho pensato,
E non voletemene a quella che è stata la mia vita da lavoratore.
Ho studiato, ho tentato di di studiare.
Ho iniziato a 17 18 anni a cucinare i polli in un supermercato, dopodiché io son passato a vendere pubblicità, dopodiché ho lavorato per quasi vent'anni in un'azienda con dei soci che questa azienda si occupava di energie rinnovabili in laboratorio il sabato e la domenica andavamo in giro quasi tutti i sabati e le domeniche a fare delle fiere con quel lavoro.
Mi sono costruito una casa fondamentalmente per me, per i miei cari.
Io ho tentato di dare un senso sotto questo punto di vista mi piaceva molto quel lavoro a quella che era la mia vita lavorativa, ma non soltanto lavorativa.
Oggi ci troviamo in un ambiente completamente differente rispetto all'ambiente di quando io avevo vent'anni, considerato che in un 50 adesso.
Ah, ah, vent'anni quando io andavo se la famosa battuta che io facevo con già ministro del Lavoro Cesare Damiano ha quando vent'anni io andavo a fare a celebrare un colloquio di lavoro, era il datore di lavoro, mi disse, ma ti farò sapere oggi sono i candidati che dicono al datore di lavoro dopo il colloquio di lavoro ti farò sapere,
Perché sono cambiati i modelli di riferimento, perché la pandemia è stata un drammatico acceleratore?
Istantaneo di cambiamenti e cambieremo ancora molto sotto questo punto di vista, in modo assolutamente ed ultra rapido nei prossimi mesi nelle prossime delle prossime settimane, i criteri, quello che voglio dire è che i criteri e gli indici che per decenni hanno costruito basi solide del mercato del lavoro,
Qui il vostro orologio disse otto ore, molti anni fa, si parlava di 12 ore, quindi è chiaro che c'è stato un cambiamento sotto questo punto di vista, ecco queste queste Pillars che fondamentalmente hanno costituito e hanno costruito il mercato del lavoro sino a 10 15 20 anni fa sono completamente decaduti e sono assolutamente meno uniti di rispetto al al passato.
Ho ascoltato dalla professoressa e sono d'accordo invece con lei sotto questo punto di vista, ovvero che i modelli, se ho interpretato bene il suo ragionamento, i modelli sono cambiati, è vero ad un certo punto, però vedete noi, in seno a quello che abbiamo fatto quantomeno negli ultimi anni in termini politici,
Noi non c'eravamo accorti di
Un grande cambiamento.
Durante la pandemia c'è stato il provvedimento del cosiddetto blocco dei licenziamenti, una volta terminata, fortunatamente, grazie a Dio e alla nostra sanità, la pandemia c'è stato lo sblocco dei licenziamenti, ah, lo sblocco dei licenziamenti per chi faceva politica significava i datori di lavoro avrebbero licenziato milioni di persone.
È successo esattamente il contrario, perché con il fenomeno delle grandi dimissioni, tutti quei corollari che oggi sono a sufficientemente paragonabili ad un salario.
Smartworking, conciliazione, vita lavoro, settimana corta, welfare aziendale sono esattamente al pari del salario, vi farò sapere se questa azienda, voglio dire, applicherà un welfare aziendale corretto, ti farò sapere se l'azienda applica work-life balance di un certo di un certo tipo ti farò sapere se applichi la settimana corta.
Concetto ad oggi, perché non è normato, su cui io sono molto dubbioso, se non completamente contrario, nel senso che da quello che ho imparato in 15 anni di Commissione lavoro o un ambito viene applicato a 360 gradi in sennò tutto il mercato del lavoro o il contrario è molto difficile renderlo virtuoso per tutti oggi mi chiedo se la settimana corta può essere celebrata in sanità in servizio in turismo.
Secondo me no.
Ma attenzione che se noi invece dovessimo celebrare per legge attraverso un fondo la settimana corta, creeremmo inevitabilmente due cluster a due velocità differenti, mio figlio, che oggi ha 21 anni e che si laureerà, mi auguro se non mi ha raccontato balle il prossimo mese andrà a portare il suo curriculum in un'azienda strutturata che applica la settimana corta e il cui bilancio permette lei di poter applicare la settimana corta o lo porterà questo curriculum in montagna a fare voglio dire il barista o a fare il cameriere.
Siccome lo porteranno il primo delle due possibilità nella prima delle due possibilità.
Quello che dicevo prima è è talmente tanto cambiato il mercato del lavoro che ad oggi tutte le serve e che a noi arrivano in Commissione, Lavoro che a me arrivano in presidenza alla commissione Lavoro.
Ci dicono che, ad esempio, e cerco di essere molto stringente pratico fra un lavoro a 1.500 euro al mese netti per 13 mensilità e fra un lavoro a 1.200 euro netti per 13 mensilità, ma i 1.200 euro sono corredati con Welfare conciliazione vita-lavoro settimana corta laddove possibile circa l'83,7% dei candidati sceglie i 1.200 più.
Questi corollari di cui abbiamo parlato poc'anzi, è vero, c'è evidentemente voglio dire, un problema di salari, questo è evidente, lo dico forte è chiaro, professor Boeri, guadagnare 4 euro all'ora o cinque euro all'ora, come un famoso rinnovo sui servizi fiduciari di luglio del 25 da parte di un famoso sindacato che ha sottoscritto quel voglio dire, quel contratto non è dignitoso, assolutamente non è dignitoso. Abbiamo cercato e stiamo cercando, come voglio dire vero, Bonomo sa perché sta frequentando molto spesso la nostra commissione di mettere la politica. Che cosa deve fare deve tentare di mettere nelle condizioni più corrette l'ambiente che è il più indicato per poter parlare di salario. Se io, dottor Saldutti, mi svegliarsi domani mattina, è producesse partorisse un emendamento che dice
Voglio che da domani si applichi un salario minimo legale a 9 euro lordi all'ora, per come l'ho letta, io magari sbaglio e per come l'ho letta io si potrebbe prefigurare un rifuggire dalla contrattazione di qualità per ripararsi questo ce lo dicono anche illustri giuslavoristi su di un ambito che una legge di stato votato da Camera e Senato con una compressione dei diritti,
Oggi un contratto collettivo buono, sottoscritto da vero buon uomo paga 18 euro lordi all'ora, domani una legge di Stato mi permette, visto che voglio dire non è obbligatoria la sottoscrizione di un contratto collettivo, vi permette di dire bene, io pago 9 euro e di lì che siamo partiti ed è di lì che abbiamo dato, secondo me è una grande opportunità alla contrattazione collettiva, sindacale e datoriale. Subito dopo la celebrazione del decreto 1 maggio mi pare che il tavolo si sia formato è, ad esempio, su quello che è il tanto vituperato è messo da me
Come emendamento trattamento economico complessivo, per inizierà qualche dubbio, no sul trattamento economico complessivo dobbiamo mettere, voglio dire il tema della contrada sì, secondo me dobbiamo metterlo.
Ecco che stanno facendo e state facendo dei passi avanti, stante il fatto anche qui in seno alla scorsa legge di stabilità sono stati messi a terra due miliardi di euro per il rinnovo dei contratti, come facciamo ad aumentare i salari, aumentiamo i salari, partorendo nuovi contratti che parlino in modo decente di salari virtuoso di salari ma soprattutto lo facciamo rinnovando i contratti che molto banalmente ed è drammatico non è banale ad esempio non vengono rinnovati da 10 12 13 14 anni.
Ma la politica può incidere sotto questo punto di vista, guardate, ve lo dico in tutta onestà ed è una cosa che non era neanche uscita.
Io addirittura avevo proposto che in seno al ministero del Lavoro si concertarsi ero dei cosiddetti tavoli di raffreddamento, quando effettivamente un contratto non veniva rinnovato dopo i 24 mesi, dopodiché magari mi sembrava ed è sembrato qualche sigla sindacale un po'forzato o forzoso farlo e quindi voglio dire ho tentato, ho tentato altre altre vie, sacrificio senza orizzonte, mi piace, ma non sono d'accordo, nel senso che lei ha ricordato, ad esempio quello che ho tentato brevemente di voglio dire di citare poc'anzi welfare, conciliazione, vita, lavoro, smartworking mi chiedo la domanda è, ma non è una domanda provocatoria oggi, se un giovane o meno giovane
Perché noi oggi parliamo molto di giovani, dobbiamo anche tentare di capire effettivamente quali sono i risvolti di crisi aziendali piuttosto voglio dire corpose nel nostro Paese per tutta una serie di motivi su cui io adesso non non entrerò e che riguardano persone di 30 40 50 55 anche sessant'anni stante il fatto che andremo in pensione sempre più tardi probabilmente,
Perché, se voglio del coefficiente della, voglio dire del dell'aspettativa di vita c'è e siamo purtroppo in una drammatica denatalità nel 1975, quando sono nato io nacquero circa 1 milione e 100.000 nuovi nati, gli ultimi dati disponibili mi pare sia in 340 350.000 questo anche in termini di previdenza. Professor Boeri, lei lo sa per insomma diretto egregiamente l'Inps per per qualche anno. Insomma, è un qualcosa, essendo nel passato in un sistema meramente contributivo che può avere un certo tipo di di significato. Ora il giovane o la giovane o meno giovane che si trova questi e queste caratteristiche nel prossimo lavoro. Siamo sicuri che, con queste caratteristiche
Voglio dire, abbia un futuro con un orizzonte.
Dovremmo, secondo me, cercare di incidere maggiormente la politica deve incidere maggiormente sotto questo punto di vista questo è assolutamente chiaro, però la via vi posso garantire che è stata intrapresa e d'estate e si sta percorrendo esattamente in questo in questo senso chiudo.
Qui mi ero scritto una cosa perché mi piace mi piace, molto, questo orologio, quello che ho notato è se questo orologio che parla di otto ore la settimana corta, come viene inserita in questo contesto riduzione orario a parità salario, ni diciamo secondo me una riduzione a voglio dire del dell'orario di lavoro a parità di salario potrebbe prefigurare qualche fuga verso il lavoro nero la dico proprio,
Diretta.
Sono tra l'altro molto d'accordo rispetto al fatto che serve fare di più professoressa sul tema.
Delle donne questo sì, lei ha parlato di donne, di lavoro termine.
Devo dire che i dati sul tempo indeterminato diciamo che non ci soddisfano, ma stanno prendendo una via, diciamo abbastanza interessante e se è vero che da agosto, 25 ad agosto, 26, comunque sui circa un 7,8% di più di contratti a tempo indeterminato che sono, voglio dire il vero asset su cui dare una spallata importante alla cosiddetta precarietà non sono uno che demonizza il lavoro a termine il contratto a tempo determinato mi sono scagliato con veemenza politica, voglio dire,
Nei confronti di quello che allora fu il decreto dignità che qualcuno di voi ricorderà, che fondamentalmente metteva e chiudeva a chiave, fondamentalmente buttando via le chiavi il lavoro a termine e secondo me qualche volta dicono non sempre, ma qualche volta potrebbe essere un ottimo ingaggio per potersi testare a vicenda. All'interno delle delle aziende della mia esperienza aziendale, abbiamo applicato un lavoro a termine, il contratto a tempo determinato. Se non ricordo male, almeno 60 70% di quelle persone dopo qualche tempo sono passate all'epoca a tempo a tempo indeterminato. Sulle donne esiste, deve fare di più. Diciamo che le donne, assieme ai giovani che sono i
Effettivamente, i due punti che avete toccato molto, molto spesso, secondo me, sono anche e già ci sono nelle condizioni di oggi, perché molto spesso, ma non voglio farne una bandiera politica non chiaramente non porto bandiere politiche, qui dentro, però, negli anni siamo sempre stati molto bravi anche politicamente ad applicare misure passive rispetto al mercato del lavoro nei confronti delle delle politiche attive invece,
Non voglio anche in questo caso, criticare o toccare con mano quanto è accaduto nel passato per un misure meramente assistenziali che ti potevano permettere di prenderti le tue 600 700 euro al mese per poi non dico sempre, non dico dappertutto e non dico comunque far di qualche oro ora di lavoro a nero e arrotondare con 300 400 euro al mese per arrivare ai 1.000 1.200 euro.
E queste sono esperienze che si sono che ci sono stati in tutto questo drammaticamente, abbiamo un deficit e chiudo di formazione.
Io sono un grande sostenitore, vede della formazione continua della formazione certificata, qualcuno è stato arrestato nel nostro Paese perché riempiva le classi vuote firmando per qualcun altro, ma soprattutto della formazione obbligatoria non esisterà un lavoro qualunque esso sia d'ora in poi, che non avrà anche rispetto all'Epifania l'avvento delle nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale digitalizzazione,
Ah non avrà una formazione più che sufficiente, questo vale per i white collar come vale per i blue collar.
E quindi la formazione deve essere, secondo me, è proprio scritta nei contratti, cosa che molto spesso state facendo, come tra l'altro, la sicurezza sui luoghi di lavoro, deve essere scritta nei contratti, io mi pregio di essere il primo firmatario di una legge che è diventata legge lo scorso anno e che obbliga le scuole dalle elementari alle alle scuole medie alle superiori ad insegnare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro perché, per quanto mi riguarda voglio dire un una testimonianza di una persona che ha subito un incidente grave sul luogo di lavoro che grazie a Dio è vivo.
Ma va a trasferirla migliaia e migliaia di studentesse e di studenti, proprio cercando di trasferire quello che ha vissuto in quel momento e, forse, ogni tanto più importante, di qualche norma ah, siamo stati molto bravi sotto questo punto di vista, nel sanzionare nel normare un po'meno bravi a prevenire tutto l'ambito della sicurezza sui luoghi di sui luoghi di lavoro formazione sì,
La contrattazione ha un grande compito.
è vostro il compito. Sotto questo punto di vista, noi abbiamo cercato di mettere in mano vostra gli strumenti più opportuni per poterlo, per poterlo fare. So che ci state lavorando, quindi, quindi grazie, chiudo con quello che diceva il professor Boeri poc'anzi ha ragione la mobilità all'interno dei luoghi di lavoro e un qualcosa, per quanto mi riguarda, di imprescindibile importanza, stante il fatto che le ho detto dove sono d'accordo, le dico anche dove non sono d'accordo rispetto al fatto che molto spesso le clausole di non concorrenza sono pagate, sono almeno nel 70 80% dei casi a favore soprattutto di un certo tipo di popolazione aziendale. Se lei va in Fincantieri professor Boeri, non trova un operaio, un operaio, voglio dire di un certo tipo che ha una clausola di non concorrenza. Trova un dirigente, trova un quadro che ha una clausola di non concorrenza
E secondo me voglio dire se potessimo normare meglio se potessero Med, se potessimo metterle, atterrano in modo migliore, certo benissimo, ma attenzione che la formazione nei confronti di una persona in azienda è un investimento e l'investimento secondo me va tutelato, dopodiché mediamente le clausole di non concorrenza valgono per qualche mese dopo il termine di un lavoro e quindi dopo aver sul tema della mobilità e mi sto dilungando,
Sono d'accordo ed è per questo che io sto portando avanti, ad esempio, una mia proposta di legge a mia prima firma rispetto al cosiddetto servizio di outplacement, le persone debbono essere formate e molto spesso oggi ci troviamo di fronte a crisi aziendali laddove le persone non venivano formate quindi crisi aziendale 300 400 500 persone a casa chissà cosa faremo della nostra vita 40 45, cinquant'anni 10 anni, quattro anni, cinque anni di cassa integrazione, premetto e Q anzi aprono parentesi lo dico proprio chiaro, io sono a favore delle condizionalità sulla cassa integrazione,
A me arrivavano in azienda persone all'epoca e quindi non adesso adesso se ne sono molte di più, purtroppo che mi chiedevano di venire a lavorare senza un contratto per non perdere la cassa integrazione, sono a favore delle condizionalità, perché se c'è un posto di lavoro offerto a congruo livello territoriale congruo a livello di stipendio congruo a livello di prospettive e se mi dici sempre no,
È acqua, ad un certo punto io dovevo capire cosa fare della tua cassa integrazione.
La proposta si chiama pro outplacement, ovvero attraverso un fondo europeo che vuol poco spesso viene utilizzato dare la possibilità di pagare sino all'85% alle aziende.
Con un fondo, la formazione in azienda 4 6 8 mesi una volta che questa azienda speriamo di no.
Visti i tempi, entra in crisi, avremo una popolazione, anzi, già prima ho già alle prime avvisaglie della crisi, in questo i sindacati sono di fondamentale importanza per cercare di farsi capire prima dove va un po'l'aria, ecco che con i servizi di outplacement pagati da un fondo all'85%, le persone all'interno di quell'azienda possono essere formate per tentare di riqualificarsi in termini di mobilità professor Boeri rispetto al mercato del lavoro non dopo anni, ma dopo qualche giorno.
Io vi ringrazio, scusate se mi sono dilungato, faccio solo un intervento e devono andare a votare lo scostamento di bilancio.
Grazie.
Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Questa è l'Amministrazione.
Molto volentieri,
Assolutamente arrivederla, buon vuoto.
Quello studio.
Che è arrivato sul suo tavolo no, quello dei 1.200 euro e dei 1.500 euro, quindi quantifica in 300 euro, tutto no, è uno studio, poi gli studi sono sempre fotografie del di un pezzo di realtà, oh oh, così questa idea delle politiche attive delle politiche passive,
C'è un tema e secondo me questo tema qualche volta viene sottovalutato.
Il lavoratore o la lavoratrice è parte fragile per definizione, ma qualche volta lo è un po'meno.
Nel senso che, se è vero, come è probabilmente vero, che un lavoratore X?
Beneficia della cassa integrazione e poi cerca un'occupazione purché non sia tracciata, è un pezzo, poi è il lavoratore, fragile per definizione, però è di una coop di un mercato del lavoro che sta emergendo questa mattina.
Maledettamente più complicato e più si vedono i piani più la risposta non può essere una soltanto.
E però c'è ed è un elemento che esiste il tema del del salario, mi pare che sia pur con risposte diverse, necessità diverse, però è il cuore, perché intorno a quello che diceva la stessa Proietti il lavoro vale quando permette di diventare autonomi se non si autonomi quel lavoro è il lavoro ma il lavoro per ciò che fai e fare sicuramente delle cose.
Importanti, però così certo il dato del, forse l'idea del tavolo di raffreddamento, così no non è, non è, non è una cosa, va bene, però però però sono, se penso che il tema del lavoro sia un tema talmente legato al alle condizioni del del Paese che forse bisognerebbe cominciare a immaginare ipotesi diverse ma ne parleremo dopo Sami sa sarà molto curioso di sentire il il suo punto di vista adesso darei la parola.
Giampiero Falasca.
Avvocato ed esperto di diritto della tanto mi consenta una battuta, speriamo che votino allo scostamento di bilancio, insomma, io volevo degli.
Perché qui ci svegliamo ogni mattina chiedendo scostamenti di bilancio, allora ministra ha detto che i tempi sono più stretta, se si dovesse poi?
Vediamo oggi che succede, allora io provo a fare una sintesi perché.
Io, al contrario dell'onorevole, sono d'accordo con l'80% delle cose che ho sentito, ma probabilmente.
La formula del dialogo, ovviamente.
è molto utile, ma non consente di fare ordine, allora io sono avvantaggiato dal parlare per ultimo.
Perché secondo me noi spesso rischiamo di confondere i piani diversi, mi spiego.
Ci ce ne sarebbero.
Né uno né nessuno, ma forse 100.000 dei mercati del lavoro, ma ci sono almeno due grandi insieme, il nostro mercato del lavoro, che hanno proprio problemi che non c'entra niente. L'1 con l'altro è il primo mercato del lavoro, è quello che possiamo dire evoluto. Dove ci sono dentro le grandi imprese e i mercati ricchi, abbiamo o che erano ricchi, eroe del mercato bancario, altri settori diciamo, i mercati protetti e una larga parte della pubblica amministrazione. Per quest'area qui ha senso discutere interrogarsi della settimana corta. Io personalmente ho curato diversi progetti di settimana corta e in alcuni casi è solo più corta, ma è più complicata la giornata e, in altri casi, di riduzione effettiva dell'orario di lavoro si fa soltanto se quell'azienda o quel settore se lo possono permettere, sennò non c'è nessun reale incremento di produttività. È un non senso, diciamo, si sta meglio perché si può fare punto, ha senso parlare di formazione, di mobilità, di welfare, di conciliazione. Il grande teme de dei patti di non concorrenza. Io sono molto più d'accordo. Quello che ha detto il professor boe Boeri, io ogni mese credo di avere almeno 15 grossi contenziosi sui patti di non concorrenza che si risolvono sempre in delle costose transazioni
Quindi non curioso in questi, in questi contenziosi, la parte che che soccombe il lavoratore o l'impresa tutte e due, cioè statisticamente non, nonché questo si arrabbia segnala i patti di non concorrenza saltano come tappi dello champagne in giudizio, quindi non tengono ma hanno un costo per i lavoratori,
Per questo dico tutti e due, cioè spesso un patto di non concorrenza, ma questo è ecco, quello volevo dire dopo è l'elemento tipico del nostro diritto del lavoro, noi abbiamo un sistema che è falso, è disonesto perché promette protezione, ma in realtà fa solo costare le cose quindi promette la protezione contro i licenziamenti ma è una è una promessa non realizzata perché si può sopprimere una posizione organizzativa con una lettera e poi pagare okay Ipatiev concorrenza promettono protezione all'impresa del cosiddetto investimento.
Ma in realtà non hanno tenuto a giudiziale, ma se viene annullato un patto di non concorrenza, il lavoratore deve restituire quello che ha preso magari per 15 anni. Io mi mi pregio di aver creato un indirizzo giurisprudenziale. Io i giudici, aver convinto il giudice a Milano a restituire i soldi e avevamo lavoratori non se lo potevano permettere, che dovevano ridare 15 anni di retribuzione nascosta, poi un giudice intelligente e più intelligenti degli avvocati ha detto no, ma questa retribuzione e non l'ha fatta restituire, però capite che il sistema del diritto del lavoro attuale
è disonesto in questi termini perché non fa delle scelte allo, diciamo poi ci torno,
Abbiamo questo primo mercato del lavoro, dove ha senso parlare di queste cose, ha senso parlare di progetti smartworking, tutto quello che vuole.
Forse no, forse hanno senso anche le critiche al contratto a termine, perché è un mondo.
Poi, per fare un altro mondo che io chiamo, un mercato del lavoro dannato, dove ci sono la mitologica piccola e media impresa, il made in Italy e la la la base del paese lo è, però ci sono anche tanti problemi, non ce lo dobbiamo nascondere poi nuovi mercati, le nuove tecnologie io ho avuto il pregio e la fortuna nel 2021 di fare l'accordo,
Per Just Eat per l'assunzione dei 2000, anzi all'epoca erano 6.000, oggi sono 2000 rider.
Negoziamo con le parti sociali più di 30 organizzazioni sindacali e riconoscemmo un salario minimo contrattuale di quasi 9 euro l'ora
E oggi, nel 2026.
Ieri mattina abbiamo fatto l'ennesima riunione sono al tavolo con tutte le organizzazioni datoriali per regolare il lavoro dei rider autonomi.
Sapete qual è l'elemento comune e voi non ci siete, avete lasciato, ci sono.
L'elemento comune dell'esperienza del 2021 e di questo è il 2026 che il salario è sempre bassissimo e sapete l'ulteriore elemento comune, secondo me da osservatore e conoscitore di quel mondo e che è il maggior, l'assassino non è il maggiordomo ma non sono neanche le parti stanno seduto al tavolo c'è un enorme problema che è quella del consumatore che non si fa carico di nulla e su grazie alle nuove tecnologie.
È diventato un killer spietato che compra servizi negoziando fino all'ultimo centesimo, ma non essendo responsabile in alcun modo delle sue scelte, quindi in questo mercato, dannato.
Ci sono problemi diversi, non ha proprio senso discutere la mobilità alle parti, anche occorrenza e quant'altro abbiamo forse non so professore con i dati Inps quelli arrivati, diciamo, mi permetta la grossolanità mandato su un avvocato tra mezzo milione e 1000000 di co.co.co.
Forse sugli 800.000, se non ricordo male?
Abbiamo centinaia migliaia di persone che lavorano negli appalti di servizi, molto spesso regolare, molto spesso falsi.
Abbiamo centinaia di migliaia di lavoratori che applicano si vedono applicata alla contrattazione pirata, abbiamo le false partite Iva.
Gli stage abusati. Ecco, in quel mondo lì andare a parlare a quel mondo lì di sarà di di smart-working, nei patti di non concorrenza, quell'altro non ha senso la cosa voglio dire voglio dire che bisogna iniziare la politica dovrebbe iniziare, perché noi lo sappiamo a capire che ci sono vanno date risposte diverse a problemi diversi e quindi ci vuole maggiore cura de dei dossier dei temi delle situazioni. Sennò diventa un enorme mischione in cui io sono per il no lo smart-working. No, io sono per il contrasto delle co.co.co. E ci parliamo tra sordi, chiudo. Detto questo, ci sono almeno tre problemi comuni che ho citato e quindi scusatemi se mi ripeto il primo. Abbiamo un sistema del diritto del lavoro che
Formalista.
Disonesto per i motivi che ho detto e instabile
Abbiamo una montagna di formalità, nel 2016 abbiamo cancellato il voucher.
Dopo averlo riempito di formalità, salvo poi doverlo reintrodurre in maniera ancora più complessa, perché avevamo lasciato scoperto nel marzo del 2016 il campionato di calcio, gli ultimi tre mesi si giocò con centinaia di migliaia di contratti irregolari perché nel cancellare voucher nessuna s'era reso conto che gli steward dovranno lavorare in nero e quindi io lavoravo con un'importante società di calcio, facemmo dei contratti a partita IVA, mi vergogno solo a raccontarlo, ecco, questo è quello di cui non abbiamo bisogno, costruire regole a casaccio, perché non si conoscono i dossier e andare a ingolfare un sistema pieno di forme.
Ma instabile, secondo, che è legato al primo, la verità è che mi dispiace che adesso l'onorevole non c'è, perché sembra che parliamo insomma, poi la 7 è l'elemento comune degli ultimi 2025 anni, con qualche eccezione, perché bisogna sempre dire così e che cambiano le maggioranze ma l'approccio al lavoro è sempre quello.
Di uno strano populismo giuslavoristico i cui si immette sul banco degli imputati è la cosa più facile e adesso ovviamente non dicono la professoressa, che invece ha approfondito molto il dossier. Condividevo l'esempio tipico del contratto a termine, non si sa che fare e dice, ma rinnoviamo le regole sul contratto a termine, come se l'intero bussola del mercato del lavoro ruotasse a quell'argomento che, per quello che dicevo prima riguarda solo certe imprese, quelli i, le persone che sono nel mondo del lavoro. Dannato, lo sognano il contratto a termine, una volta un programma televisivo, andò all'uscita di un call center a Catania e questi dissero i re, i ragazzi che lavorano lì dissero. Noi vorremmo il contratto interinale
Perché, ma guardate che non è guerra tra poveri perché loro volevano dire vorremmo un contratto flessibile, ma con le regole dello Statuto dei lavoratori, le previdenza, ecco la contrattazione collettiva o quant'altro, quindi bisognerebbe abbandonare quella visione e acquisire maggiore aderenza alla realtà e l'ultima l'ho detta prima ma attenzione perché le tecnologie digitali lo vedo perché me ne occupo tantissimo per conto delle imprese e quindi non sono un osservatore.
È neutrale, sono osservatori di parte e però mi rendo conto.
Vi ho fatto l'esempio dei rider che parliamo di un mercato dove nessuno è disponibile, tutti quelli che poi fanno le denunce al garante dell'autore e invocano l'intervento della Procura della Repubblica di Milano, tutto quello che è e ripeto ho preciso io lavoro con una di queste aziende che li ha assunti raider okay l'unica non l'unica, però la verità è che nessuno è disposto a pagarli raider nessuno.
Chi compra il panino a casa lo vuole gratis, cioè non è stato educato al pensiero che quel servizio ha un costo, non è stato educato dalle imprese che lo vendono, ma comunque non è stato adeguato da nessuno, neanche dalla politica, da nessuno e quindi abbiamo un problema enorme perché le tecnologie digitali stanno potenziando questo atteggiamento, ecco,
Grazie.
Quando lei ha detto il lavoro dannato o i laboratori dannati dannati per le condizioni, non, perciò naturalmente sognano il contratto a termine, mi è venuto il senso.
Di Marco Biagi, che era l'idea che quello è doveva essere la Rispo, un pezzo di risposta a chi non ha nessun diritto, io ti faccio entrare nel mondo del diritto, delle regole per tutelarci e siamo fermi a quel punto lì per i due mercati che lei ci ha descritto no, quello diciamo più più strutturato che ha bisogno di evoluzione e quello che invece sarà così la prima cosa che mi è venuta in mente la seconda cosa,
Diciamo la sua durezza nei confronti dei consumatori.
No, la la dico, come in realtà fotografa la contra la grande contraddizione.
E qui ci metto anche un pezzo di una.
Realtà che meno male che esiste che l'Europa premesso, l'idea che il consumatore o la consumatrice, sia il re o la regina del mercato.
Può creare, crea quelle distorsioni, però lo stesso consumatore.
Vive la condizione, magari di lavoratore?
Con un reddito basso e quindi si sta creando, si sta innescando un circolo di negazione dei diritti degli altri non sono né non vale per tutti, però vale per alcuni che.
Vedono il loro lavoro poco riconosciuto e quindi, automaticamente, poi ci aggiungo un'altra cosa, la finta economia gratuita.
Noi siamo entrati da tempo di Google in poi Facebook, così nella cosiddetta economia gratuita, cioè si è pensato che nessuno pagasse quel conto perché perché era tu è tut, era tutto gratis, appariva gratis, ci siamo accorti con qualche ritardo come gli abbonamenti a Netflix che continuano a salire,
Che il pasto gratis non c'è e non sai mai da quale parte viene, viene pagato, però per quello che vale mi piace molto, questa distinzione di due mondi, proprio diversi linguaggi e probabilmente nei panni delle persone che vivono le 2 condizioni non si riesce neanche a capire quella nella quale,
Vivono vivono gli altri.
E allora adesso chiederei al al al presidente Mota
Ora la domanda, la domanda è questa.
Partendo da questi due mondi, il mondo delle cooperative.
In questa grandissima grandissimo disequilibrio in grandissimo e nel DNA, avrebbe pezzi di risposta a queste contraddizioni.
Sì.
Perlomeno la teoria vorrebbe questo delle volte alle cooperative diventate talmente grandi che ci si perde un po', però noi non possiamo mai dimenticare ogni volta che prendiamo delle decisioni, cioè la cooperativa, come dicevo all'inizio.
Parliamo di cooperative di lavoro, nasce dai laboratori per i laboratori copertine, nascono per risolvere un problema, qualcuno non peraltro eh in questo caso il problema è il lavoro e la dignità del lavoro, e così via.
Quindi, le cooperative con terrebbero elementi effettivamente che potrebbero incontrare le esigenze che vengono avanti, la partecipazione alla mutualità, solidarietà tra i laboratori, tutte quelle cose che non sono automatiche in nessuna azienda ma tranne che in quella cooperativa, cioè sono elementi fondanti.
Quelli che dovrebbero essere 20 di conquista per qualcuno per noi, invece, sono la regola.
Serve questo a volte sicuramente è servito, è servito tante volte altre volte.
Si perde, perché la concorrenza e il mercato delle esigenze che vengono avanti ci impongono.
Di giocare una partita che sembra a volte mettere in discussione tutto questo, e questo è in questo, in questo ragionamento ci sta tutta l'importanza della contrattazione.
Nel momento della contrattazione è decisivo per salvaguardare questi spazi di appunto, partecipazione, mutualità, solidarietà nata nei laboratori e così via, noi abbiamo grandi esempi di cooperative che.
Hanno dato delle dei risultati straordinari e a beneficio dei lavoratori con contenuti di welfare, non riscontrabile da nessun'altra parte, probabilmente.
Ma sono pochi esempi, sono pochi esempi perché per i motivi di cui sopra, perché il mercato spesso e volentieri è l'elemento che condiziona tutto e tutti.
Nasce un po'da qui anche la voglia di fare questo incontro, come cercavo di dirvi prima, cioè noi capiamo di avere bisogno di spunti da portare sul tavolo di spunti che guardano al futuro, dobbiamo capire che cos'è il domani del lavoro per questo Paese, per i nostri lavoratori perché perché se vogliamo rispettare quei criteri quei principi che hanno fondato dalla cooperazione dobbiamo essere un passettino avanti.
Dobbiamo metterli noi dentro per primi, non devono essere oggetto di un scontro, questi elementi che servono per avere un contratto migliore è qualcosa che risponde al sentire comune dei laboratori di oggi e di domani, non deve essere uno scontro con me, quella battaglia delle otto ore deve essere frutto di un ragionamento di un riconoscimento di quello che succede.
Ho sentito delle cose adesso, permettetemi un inciso, è vero quello che dice lei, le clausole di salvaguardia costo sono un po'come i limiti di velocità in autostrada, se paghi puoi fare anche 300, cioè non c'è mica problema da puoi andare dove vuoi.
Però sono un freno.
No, perché non ti fermano, quindi dice che non sai chi guidava, ve lo dico a tutti come si fa.
Sono sono un freno, ed è vero esiste, io conosco un posto a Cuba, lo Stato mette questo clausole di salvaguardia, gli studenti.
Ti laurei, ho pagato, gli studi sono lo Stato e quindi tu, finché non mi ha rimborsato di quello che è e ti tengo vincolate bloccato, però non è un, non mi sembra un fulgido esempio di successo economico, ecco, diciamola così.
Quindi, probabilmente vero, meno lacci meno vincoli aiutano.
Favoriscono.
Così come è vero.
Quando qualcuno ha detto che ci misuriamo, almeno per questo parlo per la mia esperienza personale con un mondo del lavoro dove non si trovano persone dal ministro.
Cooperativa che gestisce delle farmacie quindi figurare farmacisti sono una razza in via d'estinzione, non si scrivono più alla facoltà di Farmacia e giovani, quindi si interrompe più quando fai un colloquio di lavoro. Quello che hai di fronte è una persona che sa di di essere unico e irripetibile e è quello che ti chiede rarissimamente, anzi quasi mai è qualcosa di natura economica. Ti chiede tempo, ti che vuol sapere se deve fare i turni, se il sabato alla farmacia e ti chiede queste cose qua guarda, ti dico proprio a me è capitato a me personalmente ho dovuto chiedere al quarto consecutivo dico, ma nemmeno notevole interesse. Quanto poi quanto prenderai di stipendio questo m'ha guardato come se stesse dicendo nelle 16 mo
Sarà quello del contratto, la risposta data a questo dice no, guarda, voglio sapere se faccio i turni, quello quello è voglio sapere se faccio il sabato, la notte, eccetera, eccetera, eccetera quindi c'è un cambiamento profondo, cioè io sono figlio di una generazione che dove ci hanno insegnato poi il rampantismo no, bisognava lavorare a qualunque costo, beh per raggiungere qualche meta.
Oggi mi sembra che tutto questo.
Non sia più adatte alle d'attualità tra chi viene a parlare di lavoro, ti chiede qualcos'altro, la meta non è più quella che sognavamo noi, quindi, come facciamo a individuare gli elementi che servono per ricostruire un rapporto di lavoro attuale?
E qui bisogna che li mettiamo un po'in fila, abbiamo bisogno di tutti voi che siete attorno a questo tavolo, che ci date il vostro contributo, abbiamo bisogno di un sindacato che condivida con noi questa cosa, sapendo che, come vale quello ho detto all'inizio noi non siamo i datori di lavoro, non siamo i laboratori che si fanno datori di lavoro, che è un'altra cosa lei scuote la testa è la teoria della cooperazione, lei ha ragione, ha ragione, però se siam bravi
La riaffermiamo un pochino di più, se non siamo bravi, perderemmo l'essenza della cooperazione e a quel punto non era più tanto senso fare delle cooperative, e invece noi siamo qua per questo e vorremmo difendere da queste cose.
Allora il?
Il presidente mi ha dato il compito per il secondo giro.
Nel primo ci siamo concentrati su.
Analizzare che cosa è questo mercato del lavoro?
Ci siamo accorti che non esiste, la dico in maniera cerchi ne esistono tanti.
Che è un mercato dove le variabili sono il prezzo, però è anche un mercato dove domanda e offerta non funzionano.
Perché la scarsità alla scarsità non corrisponde a un incremento del salario.
E, diciamo, è una cosa che non gli altri mercati funziona in un altro modo, se il petrolio, cioè di meno, è arrivato a 120 dollari, se competenze ce ne sono di meno, non è così o viceversa, però c'è quel mondo dove le regole esistono o meno, diciamo, esistono sempre le regole, dove esistono meno che forse si muove ancora su altre logiche che non sono neanche quelle della scarsità o della Bofors, lì in quel caso funzionava l'eccesso di abbondanza, fa abbassare quel quel salario, allora lo sforzo che vi chiedo
Eh, eh eh, è proprio questo provare a immaginare.
Dati questi dati.
Quali sono delle cose che si potrebbero fare, quali sono delle cose, anche provate, mi allungo in questo passaggio, così ci ci ragionare un po'di più.
In questo quadro, dato giovani madri, competenze, contratti che tengono la la clausola di concorrenza, io ci metto sulle retribuzioni, ma la butto lì così, forse anche l'impazzimento delle elevatissime retribuzioni, cioè ai tempi di Valletta la distanza tra un operaio e Valletta era x oggi.
Adesso, senza arrivare a mascheri, gioca su un altro campionato, ma anche in molte imprese italiane.
Diciamo imprese.
Quotata in borsa.
Ci sono distanze tra chi lavora in una funzione, chi governa quell'impresa che che racchiudere ebbero molti aumenti di stipendio, mettiamola così, senza voler essere populisti, però diciamo dei percorsi ci potrebbero essere allora, poiché lei ha cominciato per prima,
È la prima che ci dovrà la professoressa Proietti provare a darci dentro il quadro e come fare in modo che il lavoro che vale ci consenta o consente alle persone di diventare autonomi o autonome prego.
Grazie.
Allora non porto dalle percentuali di contributi rispetto ai quali sono d'accordo, non d'accordo, però parte da una considerazione.
Su.
Alcuni passaggi in particolare.
Domanda, ma siamo sicuri eh e ha a che fare ecco la domanda che mi possa assolutamente, siamo sicuri, una domanda che è stata posta, siamo sicuri che cambiare le condizioni del lavoro comporti cambiare anche un cambiamento nell'orizzonte e come facciamo a rispondere a questa domanda senza dare dei giudizi di valore?
E forse bisogna capire i portatori di questi bisogni, cosa cercano di cosa hanno bisogno, bisogna intercettare questi bisogni, forse sì, forse sì, non lo so, poi ritengo che mi sembrano che cioè le politiche, ma anche i sistemi economici no degli ultimi decenni hanno lavorato per la flessibilità ma oggi siamo arrivati a una situazione in cui gli impatti di quella flessibilità son diventati incomprensibili.
Non solo incomprensibili, ma anche inaccettabili e gli impatti si riferiscono, beh, cioè, plasticamente possono essere rappresentati dalle richieste che giovani fanno durante un colloquio di lavoro, terzo elemento che ha attirato la mia attenzione e cerchiamo nuovi investimenti nella formazione.
Ma in Italia noi abbiamo dei sistemi di formazione, adesso lasciò fuori il mio mondo, quello dell'università, ma noi abbiamo due mondi che sono dei mondi straordinari con una storia straordinaria, il mondo della formazione professionale e il mondo della formazione continua e dei fondi interprofessionali, allora la mia domanda e abbiamo bisogno di altre leggi e di altri finanziamenti per finanziare altre iniziative. Ho dato che, ad esempio, il tessuto imprenditoriale italiano è fatto di micro imprese, piccole imprese di artigianato e la formazione professionale sarebbe un volano straordinario per arricchire
Questo settore, ma anche per cambiare la menta.
Litta rispetto.
Ah, ah, ah, l'approccio verso questi ambiti perché noi negli ultimi anni abbiamo assistito al processo di liceizzazione e di laurea, a tutti i costi, io vengo dall'Università e sì certo che siamo per l'istruzione, ma la formazione professionale è un, ripeto, è un'opportunità straordinaria per il nostro Paese e formazione continua a quella si fa sul lavoro esistono i fondi interprofessionali,
Negli ultimi anni sono stati ridotti i fondi per la formazione continua, ma va bene, però qual è la la riflessione sui dati, cioè che in realtà mi ero preparata anche prima di sentire l'intervento, allora, quando noi parliamo dei dati, i dati sono veri, i dati che abbiamo citato sono tutti i veri, ma i dati adesso provo a fare un ragionamento anche di natura culturale su questi dati i dati non sono solo specchi dei fenomeni, ma sono anche stampi. Che cosa voglio dire
A volte noi parliamo dei dati, non tanto per fare rappresentare una diagnosi di un certo fenomeno, in realtà i dati a volte assegnano un destino, definiscono categorie.
Addirittura, direi, ideologicamente si trasformano in giudizi di valore su certe categorie e nel nostro Paese l'esempio emblematico e turno ai dati, perché insomma questo è un po'la la mia vocazione, anche se non bastano i dati da soli.
Il fenomeno dei neet, cioè dei giovani tra i.
15 29 anni, poi, dipende dalle statistiche che.
Non studiano, non si formano e non lavorano allora il trend sicuramente molto migliorato, il 2025 c'ha descritto una percentuale che si assesta sul 13,3%, niente a che fare con i dati dei.
Degli anni precedenti la situazione sta migliorando, però è interessante il fatto che in Italia il fenomeno rimane un fenomeno dai contorni molto più gravi e drammatici rispetto alla maggioranza dei Paesi europei e un altro dato interessante rispetto ai Neet è che, se noi guardiamo alle percentuali per per età,
Allora sui il 4,5% fino ai 19 anni
Saliamo al 15,2% tra i 20 e i 24 e andiamo al 20% tra i 25 e i 29, allora che cosa voglio dire con l'idea che i dati sono specchio e sono stampo queste percentuali raccontano anche una dimensione del fenomeno che i dati da soli non ti spiegano raccontano dello scoraggiamento,
Della delusione dell'esclusione, allora questi dati ci raccontano anche di una tensione fra chi si scoraggia e si ritira Ladisa affiliazione, e tra chi invece su questo mercato ci vuole stare e vuole competere e va a chiedere, insomma, la qualità della vita, tempo smartworking e così via, perché vi dico che poi noi facciamo una lettura culturale di queste categorie e,
Questa lettura culturale a che cosa porta vi vi faccio due esempi concreti, le persone classificate, le persone che si sentono rappresentate dentro a una categoria nel tempo, quella categoria la assorbono, i tratti di quella categoria la fanno loro e praticamente questo anche in letteratura viene chiamato come l'effetto looping praticamente finiscono peer percepirsi in quel modo si riconoscono in quella categoria e si percepiscono come appartenenti a quella categoria.
E con la profezia che si autoavvera, che succede che mettono in atto poi una serie di comportamenti coerenti con quella categoria i dati non raccontano, non descrivono solo, ma i dati creano, producono degli impatti, per esempio nei Neet.
I meet è una categoria molto eterogenea, noi abbiamo i disoccupati, abbiamo gli inattivi disponibili e gli inattivi non disponibili, cioè una categoria molto eterogenea.
Vado allora alla conclusione.
La domanda è, con i dati che cosa?
Cosa cosa possiamo fare con i dati, come li possiamo utilizzare, allora intanto io dico che rifletto sul fatto che i dati sono anche delle storie, cioè i dati vanno sempre accompagnati con casi analisi, cioè le storie di queste non personali, non le vicende personali ma le vicende per categorie per bisogni per territori quindi, oltre ai dati noi dobbiamo entrare né nelle storie e capire i contesti sotto un profilo quindi qualitativo.
Il lavoro non ci chiede di essere le trasformazioni del lavoro, non ci chiedono di essere compresi solo sotto il profilo quantitativo, ma oggi forse soprattutto sotto il profilo qualitativo, allora i dati possono diventare leva cioè dal dato, dal dato critico, dal dato GRA drammatico, superando quel discorso che facevo poi che il dato produce che il dato è crea delle categorie e delle conseguenze.
Il dato deve diventare leva per chiedersi appunto a fronte di questo, che cosa si può fare e poi, secondo me, l'ultimo punto appunto è quello di lavorare molto, non sull'approccio quantitativo, lavori o non lavori, ma continuare a chiedersi o tornare a chiedersi che come lavori, quale lavoro fai qual è la qualità del lavoro che fai,
E anche perché una idea di fondo che ho è che io mi occupo da da tanti anni, da diversi anni, insomma di sistema dell'apprendimento permanente, sistema della certificazione delle competenze, orientamento permanente.
Però, dopo un po'di anni io mi comincia a chiedere no, ma lavorare su queste politiche e quindi aver spostato l'attenzione dall'occupazione all'occupabilità non rappresenta un po'un palliativo, cioè noi stiamo lavorando con le persone per rendere il più possibile le persone adattabili ad un contesto,
Che non riusciamo più a governare, a trasformare il lavoro, allora la strategia è quella di renderle adattabili e le imprese cosa possono fare e chiudo poi con l'Università, naturalmente sì, i giovani chiedono di rendere espliciti percorsi di crescita e si,
Anche nelle piccole strutture, anche nelle microaziende.
I lavoratori hanno bisogno di capire quali sono le traiettorie, è un bisogno nuovo che emerge e ne dobbiamo prendere atto, bisogna dato l'invecchiamento della popolazione in età lavorativa, bisogna organizzare in maniera più strutturata le le fasi di successione, il passaggio di competenze cioè tr trovare dei modi anche innovativi di far passare i saperi dai lavoratori maturi anche anziani ai lavoratori giovani ma secondo, ad esempio degli approcci man reverse mentoring, cioè valorizzando anche i giovani che ad esempio rispetto al digitale, alle nuove tecnologie magari hanno qualcosa anche di interessante da dire e le istituzioni a dovrebbero potrebbero tornare a ragionare sul lavoro di qualità.
Quindi lavorare forse con più impegno su salari adeguati e lavorare con più efficacia sulle vulnerabilità, perché l'infrastruttura bisogna, credo, rafforzarla, tutto questo però può essere fatto attraverso un dialogo ricerca comune, allora dicevo, mi occupo di analisi e sviluppo organizzativo, allora si tratta di mettere insieme imprese, istituzioni, lavoratori e dal basso costruire intanto dei percorsi di analisi che facciano dialogare le diverse posizioni qui mio parlo all'interno delle imprese e ai progetti ripeto, di analisi e sviluppo organizzativo, percorsi di formazione innovativi,
E trovare?
Delle forme innovative per ristabilire un'alleanza che poi, alla fine, tra?
I tanti elementi che sono emersi mi sembra quella più in crisi, e cioè l'alleanza fra le generazioni.
Grazie grazie.
Mi veniva in mente, a proposito dei meet, il progetto che ha messo in campo la Fondazione Cariplo.
Per cercare di trovare un dialogo col territorio con le imprese, con le istituzioni, perché il tema dello scoraggiamento è un tema difficile da affrontare perché sono persone e forse il ragionamento è che noi ci siamo concentrati molto sulle competenze che sono necessarie cioè su che cosa sai fare e non su chi sei forse in questa fase un pezzo di lavoro forse quello protetto diciamo quello così è più attento sulla necessità,
Un'altra cosa che mi viene in mente mentre lei parlava di della formazione, forse la formazione delle volte più concepita per i formatori che per i formati per i formandi, cioè la formazione, è più concepita per chi fu per i formatori o le formatrici o per i formandi,
Quello che probabilmente è questo l'adeguamento.
Sì, sì, no, io io dicevo nel senso kitsch, poi gli investimenti ci sono, ma adesso non sto lì a fare gli scandali che son venuti fuori, non è quello il tema, il tema è che probabilmente, in un tempo che sta cambiando,
E imprese?
Cercano cioè se uno dice, ma io ho sempre insegnato questo e probabilmente anche tu sei diventato desueto o desueta ed è necessario fare dell'altro, e quello significa mettere in discussione un punto, un'altra cosa, secondo me, che i gio molti giovani non sanno niente del lavoro, lo dico nel senso che hanno un'idea della fabbrica che è legata a tanto tempo fa, hanno un'idea del lavoro e forse l'orientamento non è tanto a quello anche l'orientamento al lavoro, all'idea di conoscere meglio questo mondo così variegato come quello di cui, insomma, voi ci avete ampiamente scritto, vi dico una cosa, di un'esperienza, di un'impresa
Della provincia di Lucca Aprosio, del reverse mentoring.
I capi reparto che insegnano ai giovani, ma insegnano anche all'intelligenza artificiale le loro competenze.
E quell'intelligenza può lavorare di notte, perché il tema dell'intelligenza comunque in questo tavolo è affiorato, se quel ragazzo di notte, il turno per guarda a controllare quella macchina, non a controllo numerico, non ci vuole stare, perché il sabato legittimamente vuole andare uscire se quella macchina deve comunque funzionare 24 ore su 24 qualcun altro con la macchina deve far andare e abbiamo aggiunto un altro elemento, diciamo di di di confusione o complessità Boeri,
Devo dire che, tra le tante cose dette molto interessante, sto imparando tante cose, quindi grazie di questo formato.
Mi sembra che ci sia un elemento credo che sia comune a molte riflessioni, e cioè che in Italia abbiamo in questo momento un problema salariale molto molto serio, che spiega tante altre cose, il part-time involontari o non si è ridotto in questi anni, mentre invece abbiamo avuto una riduzione dei contratti temporanei.
E di figure contrattuali che in passato, appunto, definivamo come precarie, non si è ridotto il il, il part time involontario, perché le persone hanno dei salari orari troppo bassi, io sono convinto che molte donne anche sarebbero accetterebbero di lavorare part time se salario orario fosse fosse più più alto.
I Neet abbiam parlato dei Neet nell'ultimo negli ultimi interventi in IIT si sono anche quelli fortemente ridotti oggi in Italia sono molti di meno di qualche anno fa perché i neet, che erano disoccupati, giovani disoccupati, c'è stata una riduzione della disoccupazione per quelle cose anche quei fattori demografici che dicevo prima i Neet che sono rimasti sono soprattutto gli inattivi sono soprattutto donne.
E che non hanno sufficiente assistenza per la cura dei figli, oppure sono anche dei giovani che hanno problemi.
E di disagio di vari livelli, insomma e di integrazione sociale e disagio mentale e altre problematiche di quel tipo che non sono state affrontate dalle politiche dei NEET. Quindi, ecco questo per dire che proprio sono d'accordo con quanto veniva detto anche prima da Giampiero Falasca, cioè noi abbiamo bisogno di tutto tranne che di formalismo oggi nel mercato del lavoro, l'approccio di protezione dei lavoratori in passato era tutto basato sul definire delle figure contrattuali nuove che proteggessero poi in realtà in gran parte non venivano applicate. Il problema centrale oggi è far sì che il
Lavoro venga remunerato di più per il valore che questo produce, c'è un divario proprio tra il valore del prodotto del lavoro e quello che il lavoratore riceve.
Perché altissimo è un principio che andrebbe seguito anche nell'affrontare il problema dei rider, io non credo che si debba imporre a tutti il lavoro.
Ed alle dipendenze per molti rider non è neanche una una prospettiva desiderabile, perché ci sono anche dei vantaggi, nella flessibilità di cui possono godere il problema è far pagare di più queste prestazioni, e sono convinto che è vero che i consumatori oggi pensano che molti servizi digitali debbano essere gratuiti sono i problemi che anche nell'informazione,
Sono stati affrontati quando è stato introdotto e delle paywall
Però credo che un'educazione e una formazione adeguata dei consumatori capire che effettivamente, se il lavoro dei rider viene remunerata di più, una parte di questo costo inevitabilmente finirà sui consumatori, questo possa essere compreso noi abbiamo notato che c'è una certa consapevolezza sociale dei consumatori, per esempio,
E, in molti casi, l'introduzione di salari minimi ha portato ad un aumento dei prezzi di vendita dei prodotti. Ma se l'è, se i lavoratori, i consumatori, sanno che quell'impresa è una impresa socialmente responsabile che remunera di più i lavoratori tendono a comprare di più i suoi prodotti, il commercio equo e solidale sono altri esempi, cioè se c'è una campagna adeguata, queste cose possono essere comprese anche dai consumatori. Quindi, che cosa fare, perché questa era un po'quello che tu ci chiedeva? Nicola B
Io da anni mi batto perché venga introdotta in Italia un salario minimo orario, e penso che sarebbe uno strumento fondamentale, non c'è, purtroppo.
Il presidente della Commissione lavoro Rizzetto, con cui mi sono confrontato tante volte su questo aspetto. Il salario minimo salario minimo non è un salario massimo, esiste in nella stragrande maggioranza dei Paesi Ocse, esiste in quasi tutti i Paesi europei e non ha portato a una riduzione delle retribuzioni sopra il salario minimo. Non è vero che quando ci sarà il minimo si allineano verso il basso i salari salari minimi attorno al 50 60% del salario mediano, e questo ci dice che insomma ci sono salari molto più alti salario minimo coinvolge una quota molto limitata di lavoratori, quel 3 4%
Che però, quindi dobbiamo guardare con particolare attenzione, perché è lì che si concentra il lavoro, il lavoro povero,
Non credo che, se fissato anche un livello.
Insomma, non voglio dare numeri, però si si parla spesso di 9 euro, ecco, io credo, che non avrebbe delle conseguenze avverse sull'occupazione, soprattutto se integrato meglio nel sistema di nel sistema fiscale e cosa che però il principio che credo sia un po'passata in secondo piano e che appunto il il lavoro non basta e il governo attuale ha cambiato il reddito di cittadinanza togliendo la possibilità ai lavoratori che non hanno,
Minori in famiglia o disabili in famiglia di poter essere aiutati in modo costante e sistematico, se lavorano se sono in età lavorativa. L'idea è che il lavoro basti a uscire dalla povertà, non è vero, non è così oggi in Italia, non è così, quindi bisogna prendere atto di questo aspetto, cioè questo vale per i minimi, ripeto, per pochi lavoratori relativamente pochi, ma sono quelli a cui noi dobbiamo guardare con particolare attenzione, perché sono quei milioni su cui oggi si concentra la povertà tra chi lavora al di sopra di questi livelli, anche lì abbiamo un problema di salari molto serio, che deve essere affrontato, a mio giudizio, a diversi livelli. Il primo è quello del drenaggio fiscale, che
E si continua a ignorare ecco Meloni, chiede flessibilità all'Europa, ma dimentica di dire che il drenaggio fiscale nei prossimi anni porterà alle casse dello Stato quasi 8 miliardi, anzi più di 8 miliardi di euro in più, e si rifiuta di indicizzare gli scaglioni dell'Irpef che poi viene pagata dai lavoratori dipendenti e dai pensionati quasi esclusivamente la loro.
All'inflazione, come avviene in altri Paesi europei, quindi faccia questa cosa qui se vuole davvero ridurre le tasse sul lavoro
E secondo la contrattazione, io sono molto interessato e sono felice che ci siano progressi nel tavolo, però è davvero scandaloso che vi da anni che non si fa una riforma, la contrattazione in Italia non funziona perché i sistematicamente in ritardo ci sono milioni di lavoratori che non vengono coperti,
E qui ci vuole una legge sulla rappresentanza, ci vuole, ecco, qui si una legge che dica che durante i periodi di vacanza contrattuale e salario è indicizzato, vi dicono, al 70 80%, bisogna scoraggiare i datori di lavoro, altrimenti in periodi di alta inflazione e le associazioni di categoria hanno tutti gli incentivi a lasciare che i contratti scadono perché il il costo del lavoro si riduce e tra l'altro i dati brillanti dell'occupazione sono l'altra faccia della medaglia che in Italia i salari si sono ridotti, è chiaro che quando il lavoro costa di meno,
È più facile assumere, quindi bisogna assolutamente fare questo.
E non è vero che i salari sono bassi in Italia, perché c'è più qualità del lavoro, cioè c'è uno scambio tra salari e qualità del lavoro nei segmenti che sono pagati poco purtroppo sarà ribassi, si accompagnano a condizioni lavorative.
Pesanti e difficili non c'è compensazione, cioè, in principio, se fosse un mercato concorrenziale, uno migliora la qualità del lavoro, è disposto a lavorare anche dei salari più bassi e chi invece fa dei lavori più rischiosi, più difficili e più che sono magari espongono maggiormente per esempio ai rischi di infortuni e chiede di essere pagato di più non è così in Italia infortuni,
E i salari bassi vanno di pari passo, l'abbiamo visto e tra l'altro c'è un problema molto serio, lo sto studiando, quei dati Inps di under può cioè di di non dichiarazione di incidenti e di che avvengano sul lavoro nelle piccole imprese alti abbiamo tantissime evidenzia di questa di questa cosa e questo è ecco.
Poi è che andiamo nel segmento più alto della forza lavoro, anche lì ci saranno dei problemi, perché qui abbiamo di fronte ne abbiam parlato pochissimo oggi, ma abbiamo di fronte, è quello che succederà con l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale, molti lavoratori nella fascia bassa non sono esposti all'intelligenza artificiale e intelligenza artificiale non è in grado di,
E togliere il lavoro al manuale o un lavoro poco qualificato, questo è una cosa forse anche positiva, bella rispetto ai progressi tecnologici era passata che invece erano tutti a detrimento del lavoro poco qualificato, l'intelligenza artificiale, però, può davvero creare delle grandissime sconvolgimenti nel nel lavoro qualificata in molte mansioni siamo al lavoro degli interpreti interpreti,
Lo so perché sta organizzando festival dell'economia a Torino in cui facciamo delle traduzioni, molte traduzioni vengano fatte ormai con una facilità, tale in automatico, che molti interpreti chiaramente sono superati da da tutto questo abbiamo cercato di dare lo stesso lavoro, gli interpreti, nel facilitare soprattutto la partecipazione delle persone con disabilità e quant'altro per dare ecco cambia il profilo in queste in tutti questi casi.
Il il, il, l'intelligenza artificiale crea lavori molto meno che in passato e creare un grande centro di da una banca dati e queste grandi detta Center di cui si parla i centri costruirli, costa tanto e nel costruirli ci si impiega anche il lavoro.
Mediamente una una grande centrale dei dati costa attorno agli 8 miliardi, dopodiché però, quando all'inizio, quando si deve costruire, ci sono molte persone che ci lavorano, ma una volta che attiva bastano 10 persone a far funzionare una buona, quindi diciamo che l'intensità di capitale aumenta fortemente con.
Quindi, in principio, noi potremmo avere che l'intelligenza artificiale potrebbe distruggere tantissimi lavori qualificati.
Io credo che se la gestiamo bene.
In realtà eleverà questi laboratori dei lavori qualificati, gli renderà più complessi, per certi aspetti, l'uomo farà le cose, prenderà le le le decisioni più difficili per molti aspetti, lascerà all'intelligenza artificiale molte mansioni e di raccolta di informazioni, però ecco, questo è un terreno su cui credo bisogna riflettere con estrema attenzione e migliorare proprio le opportunità di formazione e di riqualificazione dei lavoratori.
E l'intelligenza artificiale, tra l'altro, può darci anche dei vantaggi e sono dei vantaggi nel far funzionare i meccanismi di protezione sociale,
Davvero io, quando ero quando ero all'Inps, mi lamentavo sempre perché spesso avvenivano le persone alle sedi Inps, chiedendo delle consulenze previdenziali, per esempio, devo andare col cumulo piuttosto che andare sulla mia gestione impressione, cosa mi conviene fare e sistematicamente i dipendenti dell'Inps li mandavano dai patronati o altrove.
Eh sì, perché dovete essere in grado voi di dare queste risposte, dopodiché i patronati hanno un altro servizio complementare ulteriore.
Non dico però prima, quand è qui voi siete i dipendenti PUG, dovete saperlo fare, ecco, l'intelligenza artificiale può essere il problema è che c'era una raccolta di informazioni che portavano via parecchio tempo. L'intelligenza artificiale può essere formidabile da questo punto di vista, perché è in grado di mettere insieme tante informazioni. Dopodiché, se c'è una decisione da prendere, dovrà essere sempre la persona dell'uomo. Insomma, la la, la, la, la, la, la scelta umana, insomma in qualche modo a prevalere sull'algoritmo però poi semplificare, multiple e migliorare il funzionamento della della della protezione della protezione sociale. Infine, una cosa sulle cooperative. Le cooperative in effetti hanno una una forma di font nei principi. È tale per cui potrebbero essere un ambito molto valido per gestire queste grandi sfide che ci stanno di fronte, perché sono maggiormente in grado di rappresentare gli interessi dei lavoratori. C'è meno delega
Tra lavoratori e potenziali di fatto dei datori di lavoro, cioè il voto capitario, ci sono tante cose che.
Sono anche in genere, mantengono delle strutture retributive più complesse, sono normalmente associate con un maggiore, per esempio, lavoro dato alle persone con disabilità, quindi ci son tanti valori che prevalgono nel mondo delle delle cooperative, però appunto bisogna essere sicuri che questi vengano applicati nel.
Rispettate e purtroppo non sempre questo è il caso, ma delle cooperative potrebbero essere un esempio molto utile anche per spingere le imprese che non sono cooperative ad avere una maggiore responsabilizzazione sociale, cosa che oggi avviene troppo poco ancora, devo dire per un'inversione di tendenza che c'è stata soprattutto oltre oceano tra cene era partita la campagna cosiddetta dagli esiti,
E adesso c'è stata una chiacchierata massiccia perché Trump ha suonato la ritirata in Europa, per fortuna non è così, ma.
Quella è una, è una parola d'ordine, è fondamentale del pianeta.
Ma credo che la cooperazione, proprio questi lotti possa essere anche un po'un banco di prova se vogliamo di sperimentazioni, di rapporti di lavoro e anche di denaro dinamiche, della quella della retribuzione costruite in maniera un po'diversa, perché sì, lo ve io credo che lo vegliardo di guanti e come cooperatore non possiamo essere insensibili, si lavora ma si guadagna veramente troppo poco e si lavora comunque come lei lavorano tutti i partner,
Se le tue otto ore fai del per 40 ore, ci mette l'anima, ma poi, alla fine del mese, ha sempre un pochino più più poveri.
E queste dinamiche corso energia per quello che ho fatto altro che aggravare la situazione a una velocità, tra l'altro che è impossibile starci dentro, quindi è ovvio che cioè noi ce lo mettiamo questo problema, dobbiamo mettercelo, noi dobbiamo preoccuparci di come fare.
Credo sì che la cooperazione potrebbe essere un luogo di sperimentazione come un po'più complicato, ma, insomma, sia qua per questa è la nostra volontà, è questo, come dice, bisogna preoccuparsi del fatto che siano applicati i principi, così come vorrebbe la teoria, il ruolo delle associazioni in qualche modo dovrebbe essere questo andiamo a casa da tutti tutti gli anni a vedere cosa fanno, quindi ce la mettiamo tutta. Ecco scusate la
Assolutamente.
Si voleva intervenire il nostro presidente di agisce Emilia Romagna, Emanuele Monaci
Grazie per la possibilità di fare un attimo un intervento, io volevo richiamarmi un attimo quel alle riflessioni che ho sentito questa mattina, parto un attimo dal tema del Che cos'era il lavoro per noi e per la nostra generazione e per quella dei nostri genitori di fatto il lavoro per noi era sicuramente la realizzazione della vita, tant'è vero che ci dovevamo anche nella carta d'identità c'era scritto che il professore facevi, è vero che per i giovani adesso è cambiato moltissimo la prima cosa che ti chiedono quali sono le condizioni di lavoro, quali sono i tempi di
E con la conciliazione dei tempi di vita e di riposo e quali sono?
I benefit, quali sono i sistemi di welfare, tutto tranne che la parte retributiva, ma questo però non ci deve portare a un'idea di fare di un unico luogo comune quello che è il mondo del lavoro, io lo chiamerei un mondo del lavoro più che il mercato del lavoro perché mi sembra un pochino più corretto perché ci sono professioni e professioni,
Andare a lavorare in CRIF non è come andare a lavorare in una cooperativa agricola ed è evidente che ci sono dinamiche diverse e modelli di lavoro, diversi modelli di retribuzione diversa ora io, ovviamente, da uomo di associazioni del mondo cooperativo o nel mio mantra quello di valorizzare il lavoro all'interno delle cooperazione e renderlo più attrattivo e mi chiedo come,
Recuperare quello che era una volta, il modello cooperativo, che era un luogo di ingrasso sul mondo del lavoro per tantissimi giovani ed era un'opportunità di ascensore sociale perché una volta si partiva dal basso, si poteva realmente arrivare a fare il presidente, entrare nel consiglio di amministrazione e quindi fare un percorso di carriera che era naturale all'interno di un mondo di un modello come quello delle cooperative. È un modello democratico che, come dicevamo prima, si scrive da determinati principi, ed è anche vero che le cooperative sono molto spesso labor intensive, cioè hanno un costo del lavoro che è molto forte, molto più forte rispetto a quello che era cooperativa manifatturiero di produzione, un lavoro, una metalmeccanica non ha più del 30 35% del costo del lavoro contro il 70 di una cooperativa di servizi. Allora, se è vero che le cooperative generano occupazione e purtroppo spesso generano un'occupazione di lavoro povero, è evidente che ci vogliono però delle politiche fiscali
Che non vadano a penalizzare chi produce più occupazione, ora, io credo che le imposte come quella dell'Irap, ad esempio, sia assolutamente iniqua sotto questo profilo, perché va a colpire chi produce più occupazione, rispetto invece chi produce più profitto e reddito quindi da questo punto di vista occorrerebbe avere in mente come valorizzare modello cooperativo con un modello di occupazione sana, questo poi si riflette obiettivamente anche sulla qualità delle retribuzioni, quindi corretta la contrattazione
E va benissimo, ed è una cosa fondamentale a fronte, ma sul POR timing volontario, perché io seguo ad esempio la cooperazione sociale e vi devo dire che noi il part time involontario lo subiamo dalla pubblica amministrazione, perché tutti quelli che lavorano per il pubblico sono tenuti ad adeguarsi ai servizi.
Che ti dal pubblico, peraltro con un codice appalti, dove la revisione dei prestiti rispetto agli aumenti contrattuali sconta una una penale del 5% di franchigia che mette fuori gioco tutte le cooperative nel momento in cui devono adeguare i salari per effetto di un aumento contrattuale, allora qui non bisogna essere distopici. Se da una parte si dice che si vuole valorizzare il lavoro e aumentare le lettere Bozzoli dall'altra è corretto però che ci sia una visione politica che va in un unico senso e credo che sia una battaglia comune nostre dei sindacati a favore dei nostri laboratori, grazie,
Grazie a proposito di questo e lo Stato dovrebbe lo Stato e le sue emanazioni dovrebbero essere coerenti con alcuni principi che vengono talvolta proclamati a proposito dell'intelligenza, due cose, uno questa, la società americana in did, quella delle assunzioni.
Utilizza l'intelligenza in questo modo il candidato o la candidata non mette più neanche il suo curriculum, ma l'utilizzo del dato consente di proporli opportunità di lavoro.
Tenendo conto della persona che è il matching tra Oku possibilità di occupazione e candidato, cresce dell'80%, quindi un uso forse positivo, l'altra cosa sull'intelligenza e questo lo dico anche noi ci stiamo impegnando stiamo cercando di comprendere tanto quelli che Bernabè definisce i fantastici Hardy,
OpenAI, ed è quello, sicuramente è un fenomeno da comprendere, forse è arrivato il momento che l'Europa che il nostro Paese ragioni invece su che cosa già si sta facendo, con l'intelligenza, che cosa si può fare, come le aziende si stanno trasformando come il lavoro si può creare che non vuol dire guardare una cosa più piccola a guardare una cosa che puoi governare quell'altra temo che la partita sia, diciamo se non altro in un altro campionato.
Buonomo.
Così, ma libero no, non il tema libero o no, non il tema libero. Il tema è il tentativo delle no, assolutamente delle cose che secondo lei si possono fare perché quello poi che fate con i contratti con la eh esatto è quello che è stato già fatto molto curiosi, ma non mi sbotta nervoso, anche perché domani abbiamo dopodomani, abbiamo un altro tavolo su una delle fasi più complicate, per il quale ci siamo arenati, che appunto modello contrattuale, salari, guarda caso, no, siamo riusciti insomma a trovare un po'la quadra su alcune cose, ma su questa siamo abbastanza distanti, ma cercheremo di venirci incontro, come com'è giusto che sia, anche perché c'è una grande aspettativa su questo tavolo. No, è la prima volta probabilmente dal dal 1993, no che c'è la volontà
Di di fare sistema e fare massa critica e che poi una volontà spinta Anea diciamo la verità e il sindacato più volte ha rappresentato questa necessità di fare muro e che quindi far fronte comune contro la contrattazione pirata, contro il dumping contrattuale e finalmente anche le associazioni datoriali si sono resi conto che è necessario. Io la di Gollini non è una provocazione, ma una constatazione. Si sono resi conto delle associazioni datoriali, lo devo dire, non tanto perché si sono interrogati sul problema dei salari in questo Paese, ma quanto perché si sono resi conto che c'era un problema che alla loro base associativa e quindi chiaramente perché c'è una vera e propria strategia, no di ridurre i, lo spazio di rappresentanza delle del sindacato e anche delle associazioni datoriali, però non importa quale sia stata la spinta. L'importante è che siamo seduti allo stesso tavolo e stiamo ragionando di cose importanti che non riguardano sui lavoratori e lavoratrici che noi associamo e le imprese insomma, che aderiscono alle associazioni che abbiamo di fronte, ma riguarda proprio la collettività, perché poi, quando si tratta di salari, quando si tratta di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori e le loro radici, significa migliorare anche la vita delle comunità nelle quali quei lavoratori e quelli di lavoratrici vivono e quindi investono, spendono, investono nella formazione dei propri figli, eccetera, eccetera. Allora io vorrei partire solamente da una considerazione, perché io ascoltavo i vari interventi, soprattutto dopo l'intervento di Rizzetto, e mi mi che che giustamente faceva riferimento alla sua storia lavorativa, come come prima si parlava, della di quella che è l'esperienza precedente a quella attuale, di cui parlavi tu eh,
E diceva Rizzetto, io lavoravo di sabato lavoravo di domenica, quindi, insomma, vuoi dire mi mi prestavo anche delle richieste da parte dell'azienda pur di ottenere un risultato, perché così si faceva adesso, invece praticamente c'è questa questa esigenza da parte delle nuove generazioni e non solo di chiedere una serie di cose al di là del salario, ma io questa cosa non la trovo così sconvolgente come la trovano gli altri, nel senso che, secondo me il lavoro è un elemento identitario di ognuno di noi ed è giusto che le persone, durante un colloquio di lavoro si interroghino anche di quale è la qualità della vita che dovranno avere nel momento in cui accetteranno quell'offerta di lavoro e il fatto che si debba lavorare di sabato di domenica, io vedo inversamente proporzionale rispetto a quello che è
Il mondo del lavoro, anch'io sono molto d'accordo sulla questione del mercato, però dire mercato fotografa quello che succede in questo Paese, perché effettivamente un commercio no, quello che succede e quindi forse perciò è stata fatta questa scelta, cioè noi abbiamo deciso purtroppo per questa flessibilità selvaggia che poi si è trasformata in molte occasioni per quando la contrattazione collettiva nazionale del lavoro riesce a governare questi sistemi la flessibilità è utile ai picchi di produzione e utili ai problemi che riguardano comunque l'organizzazione del lavoro
I cali anche di produzione, ma quando poi non viene governata, purtroppo perché è imposta, diventa precarietà. C'è poco da fare, allora questo è un Paese in cui noi, giustamente, nei grandi supermercati, negli esercizi commerciali, abbiamo deciso di far lavorare 24 ore, quindi tenere aperto anche ai supermercati, la notte, magari di sabato e di domenica. Però non possiamo accettare il concetto per il quale è giusto che in alcuni mundi e con le giù la giusta attenzione rispetto a quelli a quelle produzioni quanto a quelle aziende rispetto a quei mondi, appunto, ci siano invece una riduzione dell'orario, cioè, io penso che bisognerebbe analizzare le cose nella loro interezza e cercare di comprendere dove è possibile utilizzare determinati strumenti e dove non è possibile. Anch'io. Non sono d'accordo sul fatto che possa essere stabilito una riduzione di orario di lavoro a parità di salario per legge, perché io non sono d'accordo proprio lo strumento della legge su tematiche che riguardano la contrattazione. Non sono d'accordo sulla riduzione dell'orario di lavoro. È stata presentata una legge dalle posizioni che comunque aveva anche un po'un contenuto, voglio dire interessante, però bisogna tener conto di quello che succede all'interno del mondo del lavoro. Non si può imporre per legge una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario o no, e non si può imporre per legge nemmeno la rappresentanza. Sentivo parlare prima della questione di rappresentanza. Io sono assolutamente noi come organizzazione, siamo assolutamente contrari alla legge sulla rappresentanza. Siamo invece più favorevole all'ipotesi di una legge di recepimento degli accordi. La contrattazione e materia delle parti sociali e quindi, di fatto non è possibile che ci siano delle entrate a gamba tesa su queste questioni e questo purtroppo riguarda anche il salario minimo,
Io non sono contraria ed è giusto, perché la domanda che mi viene posta sempre l'onorevole il set lo sa quando vado in Commissione Lavoro la prima domanda che mi viene posta soprattutto dal Pd, lo devo dire eh, ma siete contrario siete favorevoli salame, io non sono assolutamente contrari al salario minimo e non penso che ci sia un abbassamento delle retribuzioni se fu se ci fosse un salario minimo,
Penso però che questo è un mestiere della contrattazione e che quindi bisogna fare in modo che non ci siano delle sacche di povertà e che non ci siano dei livelli di retribuzione tanto bassi da dover rendere necessario il salario minimo, è chiaro che però, se non si riesce ad ottenere il risultato e questo lo dico con molta chiarezza e lo abbiamo detto anche al tavolo non come minaccia non come provocazione ma come dato di fatto.
Se non si riesce ad ottenere il risultato di riformare le relazioni industriali, come stiamo provando a fare a quel tavolo, mettendo all'interno tutta una serie di necessità ed esigenze non solo dei lavoratori ma anche delle imprese e andando verso chiaramente una un mondo del lavoro in cui si riesce a fare a fare muro e a evitare che sia più facile per le aziende e che sia più conveniente per le aziende applicare un contratto che non è quello sottoscritto dalle principali organizzazioni sindacali e datoriali, perché sono tutti i contratti. Purtroppo in dumping sono tutti i contratti che pro POR chiaramente riducono diritti e tutela e non solissimo enti economici, come sappiamo bene, ma anche quelli normativi, di cui abbiamo molto parlato e che chiedono i giovani che chiedono, insomma durante il colloquio di lavoro, se noi non dovessimo riuscire in questo intento, io invece, credo, sono sicuramente sono convinta che ci che ci riusciremo. È chiaro che il salario minimo e legge sulla rappresentanza sarà il passaggio successivo, perché vuol dire che, ancora una volta, ad avremo ragione a tutti i teorici del lavoro del mondo del lavoro, perché io mi sono trovata a confrontarmi continuamente con molti professori universitari, i quali continuano a dire va be'sono su sono decenni che voi non riuscite ad affrontare questo problema della rappresentanza
Ma non è vero, perché noi, comunque, all'interno del mondo Confindustria, ci siamo misurati e ci misuriamo già da diversi anni, se poi le istituzioni non certificano la nostra rappresentatività, quello non è un problema che dipende da noi, noi gli sforzi per misurarci li stiamo facendo e non ci misuriamo sulla base di elementi voglio dire che possono essere,
Aleatori, noi ci misuriamo sulla base degli iscritti che abbiamo, il sindaco de dei voti e quindi, insomma, ci poniamo verso l'esterno anche verso tutti quei sindacati, quelle associazioni non rappresentative, con una posizione di apertura, tutti possono Core correre con noi per misurarci, quindi credo che bisogna cercare di fare anche chiarezza rispetto a quella che è che quello che è lo stato dell'arte, poi è vero che sono necessarie delle politiche di sostegno del lavoro, sia per quanto riguarda la tassazione sul lavoro, perché i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e i pensionati sono quelli che pagano le le, le imposte alla fonte, quindi sono quelli che sostengono il Paese, sostengono il trasporto pubblico, che non funziona. Nonostante il ministro
Sostengono la scuola pubblica, che qualche volta arranca, anzi, molto spesso le università alla ricerca sostengono la sanità, che limita le persone per le liste d'attesa, lunghissime, e anche chiaramente le imprese sono più tassate rispetto al resto dell'Europa, cioè noi paghiamo di più però poi non abbiamo leg le stesse opportunità e soprattutto applichiamo molte regole e al,
Rispetto agli altri Paesi e possiamo quelli che maggiormente invece soffrono di un mondo del lavoro in cui c'è un'arretratezza anche di investimenti rispetto alle nuove tecnologie.
La questione dell'intelligenza artificiale, no, quando io dicevo riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e lo dicevo anche sulla base di questi cambiamenti che ci sono dal punto di vista dell'implementazione tecnologica, cioè se è vero che non si tratta più solo ed esclusivamente della fabbrica ma dell'ufficio non solo delle dell'attività insomma dei laboratori e degli operai come è successo in passato no nelle grandi rivoluzioni ma anche delle delle,
Di quelle che sono le professioni cognitive e quindi è una rivoluzione diversa. È pur vero che quel dividendo tecnologico, cioè quel profitto che viene fatto dall'azienda che diventa più competitiva, che magari produce di più, deve essere distribuito anche con i lavoratori e se non si riesce a distribuire dal punto di vista economico si porre distribuire dal punto di vista della riduzione dell'orario di lavoro si potrebbe prendere in considerazione questa ipotesi. È follia, penso che potrebbe essere una una strada da seguire e questo riguarda anche quei nuovi, quelle in quei nuovi, quei nuovi Lab. Non voglio dire nuovi lavori, però quelle nuove opportunità e veniva richiamato alla questione dei rider o no
Ecco lì
Purtroppo
La volatilità, la difficoltà anche di di di di tutelare quei lavoratori, ha creato un vero e proprio caporalato digitale, un caporalato digitale che chiaramente, purtroppo, di cui non ha la responsabilità finale, il consumatore, tutti noi abbiamo accesso alle piattaforme, non so se avete notato che sulle piattaforme, per esempio per Glovo nell'ipotesi di questi di queste particolari attività c'è addirittura anche molto spesso un sovrapprezzo per la consegna entro i 20 minuti.
Ci siamo mai interrogati se quel sovrapprezzo della contents dei consigli di 20 minuti va al lavoratore o va all'azienda addirittura al ristorante al pub che prepara quel panino? Quello mi viene da dire no, forse va alla piattaforma e e noi, quando abbiamo rappresentato questo problema dei rider, è questo il motivo per il quale non siamo presenti a quel tavolo con alcune associazioni come Assodelivery e perché non hanno voluto parlare in alcun modo di lavoro subordinato. Noi comprendiamo che ci sia una parte dei lavoratori che vuole rimanere autonomo, non lo neghiamo.
Assolutamente però se l'azienda che si siede al tavolo con me non vuole assolutamente discutere di lavoro subordinato, come del resto dice anche una direttiva. Allora io da quel tavolo mi alzo perché significa che non c'è la volontà di tutelare anche una parte dei lavoratori che è subordinato, di fatto, perché c'è l'eterodirezione, c'è il controllo, ma che noi fingiamo di considerare autonomi. Ecco, quei lavoratori hanno anche un problema rispetto al tempo di attesa, come lo hanno i lavoratori che lavorano nelle cooperative del Multiservizi, che fanno la pulizia a bordo, treno, la pulizia nelle stazioni. Ecco quelle cooperative, magari perché devono vincere quell'appalto.
Perché devono essere nelle condizioni di ridurre il loro costo. Il loro il loro peso economico sono purtroppo in molti casi costretti.
A ridurre l'orario di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici,
O perché magari non possono farli lavorare su più turni perché non hanno la possibilità economica di pagarli quanto dovuto e quei lavoratori, chiaramente non solo a quei lavoratori viene ridotto il salario e quindi la retribuzione, ma con un aggravio e con un problema che poi ricade anche sul consumatore e l'utente finale perché quei treni che non vengono puliti sono i treni che utilizziamo noi, quelle stazioni che non vengono pulite sono lussazioni che utilizziamo noi e che noi paghiamo perché pesano sulla fiscalità generale. Ecco, bisognerebbe cercare di ragionare, anche perché è tutto molto bello, è bello lavorare di sabato e domenica o quanto ti pagano 3.000 euro al mese, magari è bello prendere in considerazione il fatto che c'è l'esigenza di concentrarsi molto sul sacrificio, perché c'è anche questa narrazione che giovani e che chi fa determinati tipi di domande non vuole
Sacrificarsi, però è giusto dire che noi ci troviamo in una condizione nella quale purtroppo fingiamo di non vedere una serie di storture che stanno diventando strutturali e che quindi noi dobbiamo interrogarci assolutamente su come fare. La flessibilità è utile, va contrattata, come voi che ho trattato. Lo smartworking, come vanno contrattati dei riduzioni di orario di lavoro quando ci sono in alcune aziende, però, non deve trasformarsi in precarietà e soprattutto non deve essere solo ed esclusivamente una flessibilità
Dettata dalle esigenze dell'azienda di fare profitto deve essere dettata anche dalla possibilità che devono avere i lavoratori e le lavoratrici di avere una qualità di vita diversa, anche perché i dati lo dicono noi siamo il Paese che lavora di più rispetto agli altri in Europa, per esempio la Germania, eppure dal 1995 e il 2004 noi abbiamo avuto un aumento della produttività dello 0,3%, quindi che vuol dire che se si lavora di più, non è detto che si produca di più. Quindi parliamo di qualità del tempo di lavoro e non solo ed esclusivamente di quantità, perché e cerchiamo di di di recuperare un po'di quella di quella idea di otto ore di di di di riposo, anche se secondo me le 8 ore, ripeto, sono sempre troppe in una giornata di lavoro rispetto a quello che succede, però bisogna venirci incontro. Bisogna riscrivere il modello delle relazioni industriali e bisogna anche nel mondo cooperativo, che ha una grande responsabilità, perché il principi dei mutualismo, della partecipazione sono molto importanti. Bisogna fare in modo che tra le enunciazioni di quei principi all'applicazione dello stesso e quindi la vera ricaduta di quei principi si è evidente e qua per dire che sia evidente, deve essere evidente non solo per le aziende deve essere evidente anche per i lavoratori e le lavoratrici. Partecipare vuol dire non solo per la partecipazione economica, chiedo scusa Olav, ma serve partecipazione anche nell'organizzazione del lavoro e soprattutto nelle strategie, perché se vengono prese delle fatte delle scelte all'interno di un'azienda, chiaramente non solo le cooperative
In generale partecipare vuol dire esserci e contare, e quindi quelle strategie che possono avere un impatto sulla vita di quei lavoratori devono essere condivise, questa è la partecipazione, non quella economica nei board, certo ah que, queste partecipazioni che parla di riorganizzazione, che nel nostro Paese vigono anche altre cioè una regola che vige nel nostro Paese e che se vogliamo risparmiare chiamiamo una cooperativa,
Questo vale per tutti i committenti, dal privato al pubblico, e questa roba qua non fa bene alla salute, perché ti condanna a fare economia di serie B, la, il reddito di serie B a spremere le persone, tutto quanto ci va dietro noi su questo cammino abbiamo bisogno di alleati di amici che ci aiutano a difendere il nostro ruolo che non è un ruolo di gente piangente che va a lavorare tutte le mattine e che fa il proprio mestiere e senza i quali,
Probabilmente il sistema economico nel suo ente nel suo insieme farebbe fatica a tenere perché la stragrande parte del welfare di questo Paese si regge sulla cooperative.
Però non c'è un riconoscimento adeguato del valore di questo lavoro.
Non proporzionato al contributo che dà al sistema economico.
Purtroppo di questa cosa qua noi non soffriamo molto tutti i giorni
Ma questa è una durissima, la realtà nella quale ci troviamo a lavorare.
E se non ci fosse il probabilmente sarebbe anche più semplice affrontare i temi di cui ha parlato lei nella chiusura del suo intervento, perché ci metterebbe nelle condizioni di lavorare in maniera diversa, cioè si stanno creando e si sono create, e delle fasce di Rho di di di di distribuzione della ricchezza diverse anche tra tipologie di aziende.
E noi siamo quelli sotto però questo adesso devo rispondere anche a questo, nel senso che noi continuiamo a sostenere invece proprio a quel tavolo, in generale è proprio il punto su cui non riusciamo a trovare un accordo e che per noi non esistono lavoratori di serie ai lavoratori di serie B che i lavoratori dovrebbero essere tutti uguali quando fanno lo stesso lavoro e invece noi qui ci troviamo di fronte a delle differenze sostanziali che riguardano il salario però che riguardano la retribuzione perché lavoratori che svolgono la stessa,
Quello che fanno lo stesso lavoro che hanno la stessa mansione che lavorano nello stesso palazzo per aziende diverse vengono pagati in modo differente e questo non è accettabile, no,
Eh.
Il magari una gran parte della responsabilità del committente che vuole risparmiare.
E fa finta di non vedere le regole che dovrebbe far rispettare perché quelli leggi esistono, questa è una mia, è un mio pensiero rispetto al e quindi la tutela dei diritti di ciascuno, che è fondamentale perché tutti e questa forse credo io non sono un esperto come voi
Ma è la grandissima contraddizione di questo Paese che, per cui l'istituzione più elevata, che spesso è uno dei principali committenti, perché siamo un'economia di mercato, dove però lo Stato, nelle sue varie declinazioni e nelle sue varie forme giuridiche e uno degli attori più rilevanti e non solo per il volume delle società quotate in borsa agisce con non una doppia, ma una tripla morale, quindi poi la difesa del diritto da parte di chi, come il sindacato, come l'impresa cooperativa o come l'impresa che che ed fa una gran fatica per chi ha di fronte una parte che teoricamente è custode dell'articolo 1 della Costituzione, poi, nella pratica quotidiana e custode di, diciamo, di norme non scritte, questa è una mia opinione, ma insomma vale come l'opinione di di di un moderatore. Allora adesso darei la parola all'avvocato Falasca sempre con la se io ti do la parola, ma sempre meno
Alla io dirò quello che farei, poi vorrei fare una battuta sui riders e volete Alassio quello che farei adesso io ho sognato di prendere il potere e poter approvare una norma costituzionale. La norma prevederebbe che fino al 2000 e per tutta la prossima legislativa è vietato introdurre nuove riforme della nulla rifornite che una messi a nostra,
Le uniche due eccezioni sarebbero che è possibile abrogare delle norme ed è possibile fare le norme di interpretazione autentica. Perché, lo dicevo prima abbiamo una continua
Tra l'altro, devo dire, aumentate non fai questo, devo fare un complimento alla maggioranza uscente che in questo quinquennio è un po'rallentata questa questa tendenza, ma non è finita, oltretutto mi ha colpito che il colpo d'ala della maggioranza a fine legislatura, la normativa sul salario giusto non è stata mai citata da nessuno di voi come risposta al tema salariale mi ha molto colpito qualcosa significherà,
Eh perché diciamo do per scontato che la conosciate,
E quindi diciamo no, no, ho capito cosa vuol dire, però, insomma, diciamo è stata una una legislatura in questo leggermente discontinua, ma siamo ancora oltre i livelli di emergenza, cioè l'area riformista sul lavoro. È uno dei mali perché si producono in continuazione norme che spesso sono un manifesto anni fa. Ricordo scorderò mai il contratto di ricollocazione, sì, mesi di dibattiti. Credo che siano state assume 50 persone in Italia con quel contratto
Oh oppure il part-time misto a partita IVA che già detto così faceva venire? La pelle d'oca è nato e morto. Ecco, prima o poi dovremmo smetterla iniziare a togliere perché il problema dell'Italia, che bisognerebbe semplificare e la semplificazione, ma non siamo in grado togliere, togliere, togliere e fare l'interpretazione autentica, perché il sistema lo ha detto anche prima instabile. Io sono stato la settimana scorsa in Lussemburgo a discutere sulla legittimità dello staff leasing. Lo staff leasing è stato introdotto nel 2001 dalla legge Biagi, normato, da decine centinaia i contratti collettivi. A un certo punto il sistema Paese nel 2025 ha deciso che è contrario al diritto comunitario
E quasi sicuramente adesso facciamo, io sono un pessimista per natura. Nel 2027 verrà dichiarato illegittimo e quindi avremo decine, credo centinaia di migliaia di persone assunte a tempo indeterminato che non avranno più un datore di lavoro e pagheranno nelle aule dei tribunali a dire no. Allora non era l'agenzia per il lavoro, ma l'utilizzatore Tizio Caio e Sempronio, assunti a tempo indeterminato e quindi il nostro sistema ha proprio bisogno di resettare e di ripartire
Ko su basi più semplice e più stabili sui rider. Siccome ho condiviso quasi tutto quello che ha detto, voglio un pochino polemizzare a fine mattinata
Io sono rimasto molto stupito quando abbiamo lo dico per chi non è presente appunto a nel 2026 Confcommercio Assodelivery, che raggruppa Glovo, Deliveroo e Conftrasporto che, a cui aderisce già State, hanno aperto un tavolo per regolare migliorare le condizioni dei rider autonomi.
Il tavolo non vuole lo so, perché poi io lo coordino non ha la presunzione di dire che i rider sono autonomi, vuole dare le regole da applicare ai rider autonomi che scusate l'inversione, ma io su questo presumo di essere sincero perché rappresenta un'azienda che ce li ha quelli dipendenti capisco la questione che avete posto con le 2 aziende che non li assumano però è una questione per certi versi anche ideologica, e mi sarei aspettato quella questione da sindacati come ispirazione nemmeno riformista della vostra
Mi spiego, ci sta nel porre la questione, però da lì ad abbondare il tavolo e farlo saltare, si poteva anche lavorare sul tavolo e poi andare tutti i giorni a suonare al citofono manifestare a lanciare i panini alle aziende che rifiutano la subordinazione, anche perché l'ha detto prima il professor Boeri, vi assicuro per conoscenza diretta che la condizione,
I rider meglio tutelati oggi nel nostro Paese sono quelli che fanno tantissime consegne come lavoratori autonomi. Noi ragioniamo un po'uno schema un po'troppo novecentesco su questo subordinazione. Tutela, autonomia non tutela le tutele ce lo insegnano tanti giuristi del lavoro,
Professor Treu, con cui ho avuto la fortuna di lavorare tanti anni, lo diceva sempre la qualificazione è un falso problema, vediamo quali tuteli ci sono e quindi i rider che siano autonome oppure no, devono avere una paga giusta, devono essere tutelati se fa oltre 38 gradi e devono avere un ammortizzatore sociale per quando non lavorano e quasi via e secondo me partire dicendo o subordinati o nulla si è partiti col piede sbagliato.
Ecco, allora le posso dare solo un minuto, non per non per impedirle di parlare no, no, non voglio, non è consentito solo per ko, per poter consentire a tutti la prima e su questa questione del salario giusto, lo devo dire perché salario giusto voglio dire il DL 62 convertito dalla legge 112. Noi abbiamo assunto una posizione in quell'occasione che non era una posizione negativa come Will semplicemente perché per la prima volta veniva fatto riferimento alle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano Anas.
Tonale si faceva riferimento a una condizionalità. No Rizzetto parlava della condizionalità di spesso alla cassa integrazione. Noi invece sosteniamo che serve una condizionalità anche rispetto all'aiuto che viene data alle aziende e quel decreto, in un certo qual modo faceva riferimento a quello perché parlava di quello sostanzialmente, quindi diciamo che quel collegamento per noi era un collegamento, diciamo utile, al alla discussione che stiamo facendo rispetto ai contratti pirata, no, ma è chiaro, è chiaro, e lo abbiamo detto in moltissime occasioni, che se poi da lì viene stabilito che ci può essere una contrattazione individuale che può essere modificato, che non è individui, individuabile poco il salario giusto nella realtà, perché anche la misurazione della rappresentanza ha delle difficoltà, è chiaro che che la posizione, la posizione diventa più complessa, però un riferimento in riferimento. Per la prima volta c'è stato e poi diciamo che è stata anche una conseguenza. Voi lo sapete bene, al non al fatto che il Governo non abbia esercitato una delega su una legge che noi avevamo osteggiato, quindi diciamo che quella era stata l'apertura, però noi dobbiamo costruire un percorso e quindi poi vedremo che cosa succede rispetto invece alla questione dei rider, perché voglio dire io questa responsabilità anche della scelta. Purtroppo non è proprio vero che noi abbiamo fatto saltare il tavolo a prescindere. Noi abbiamo partecipato a degli incontri
è vero.
Abbiamo partecipato degli incontri, abbiamo ascoltato qual erano le proposte perché, lo ripeto, io sono consapevole del fatto che c'è la necessità e che c'è un esigenza rispetto al lavoro autonomo, ma non abbiamo più partecipato quando, rispetto alle nostre sollecitazioni su un ragionamento di una percentuale in base a quella che era la produttività in base a quelle che erano la mole di lavoro in base a quello che era il mercato,
Della richiesta, quindi la domanda ci fosse anche una parte di subordinazione e soprattutto abbiamo chiesto rispetto alle tutele di quei lavoratori autonomi, loro che cosa intendessero fare, che tipi di tutele perché è vero che sono previste Perano è qua come il fatto di principio dal principio all'applicazione pratica, quando c'è stata una chiusura da parte dell'azienda? Perché io poi certo perché io poi mi interfaccio con il presidente di Confcommercio col vicepresidente di Confcommercio non mi interfaccio guasto delivery e se il presidente o il vicepresidente di Confcommercio mi dà un'apertura e mi dice ragioniamo di tutto insieme e poi io mi vado a sedere al tavolo, non io, ma chi per me si è seduto a quel tavolo e si trova invece una chiusura totale qua si parla solo di questo e basta, io mi alzo e me ne vado, perché vuol dire che non c'è una volontà
Di trovare la quadra in un meccanismo già molto complesso e non c'è la volontà di fare ordine poi, siccome questo è il Paese che è stato che che è noto nel mondo per il raider, sotto nell'alluvione dell'Emilia Romagna che cercava di arrivare a destinazione, per evitare per il rating reputazionale di non essere chiamato il giorno dopo e io qualche domanda me la farei e qua anche qualche risposta, me la so dare rispetto al fatto che probabilmente c'è una parte che vuole rimanere autonomo, ma c'è sicuramente tanto caporalato digitale, tanta schiavitù, anche in quel mondo, che è un caporalato diverso da quello dell'agricoltura e degli edili. È un caporalato in giacca e cravatta, ma è comunque caporalato
Grazie, adesso darei la parola all'avvocato Giovanni Lazzara.
È quello, e questo perché il dibattito, la forza del dibattito, è questa che poi si interviene.
Forse funziona meglio il.
Anche quello lì perfetto.
Ah
è stata una mattinata interessantissima il fatto che io me ne occupi per altre questioni dopo cercando di puntualizzare il focus sulla dritti, i rapporti fra diritto del lavoro in innovazione tecnologica mi ha arricchito da morire perché un tantissimi stimoli, debbo dire, non sono mi trovo d'accordo con tutto e,
Essendo avvocato dell'associazione, quindi, dei padroni di casa degli ospiti, non posso certamente essere.
Il polemico, ma naturalmente siamo nell'ambito delle provocazioni delle degli stimoli a una materia che è di una complessità assoluta, perché?
Per esempio.
Da quest'ultimo discorso, che è stato affrontato dei rider, mi pare che ci sia un convitato di pietra, è importante, cioè che questo sia un mercato falsato all'origine dal fatto che chi ne beneficia davvero è il consumatore, che chiude gli occhi di fronte alle cose.
Così come ciascuno di noi chiudono gli occhi, chiudere gli occhi quando passa con l'alta velocità.
Attraversa i campi di pomodori e vede in che condizioni si raccolgono i pomodori, che poi il consumatore pretende di trovare a 0 88 sul banco del supermercato.
E siccome io sono un amante della campagna, dico sempre che faccio l'avvocato per mantenermi la campagna e so quanto costa un chilo di pomodori oppure nell'ambito di una filiera amatoriale molto ristretta, credo che a volte il problema sia appunto quello della declinazione di questi fenomeni, una visione un po'più,
Trasversale rispetto alla società, cioè.
Altro convitato di pietra della conversazione di questa mattina.
è una cosa di cui io parlo spesso e di cui non si sente parlare mai il dovere del lavoro.
La flessibilità declinata sempre in un senso.
Come?
Sacrosanta tutela dei diritti, ma come altrettanto rigorosa ricerca di un'applicazione di doveri
La Costituzione nel kompromat, nel compromesso, fu trovato fra laici e cattolici, USA una volta sola l'aggettivo sacro e lo riferisce al dovere di difendere la patria.
Probabilmente, naturalmente, non è un appunto né uno stimolo a quello che sono stati i lavori dei dei padri, della dei padri costituenti, ma probabilmente nella società contemporanea la sacralità dovrebbe essere allegata anche all'esercizio del lavoro, e lo dice uno che fa l'avvocato giuslavorista da 30 anni dalla parte datoriale ma che conserva il massimo rispetto nei confronti del lavoro lo conserva nella stessa misura in cui si rende conto che è difficile concepire il lavoro senza concepire l'impresa.
E allora, se esistono due figure che devono rapportarsi, mi dispiace che si sia assentato il il rappresentante, diciamo, del potere legislativo B sta alla politica, a dare gli orizzonti quando si parla di qualità della vita dei giovani, quando si parla della ricerca è vero noi collega lo sa meglio di me,
Fra l'altro a un collega che stimo e apprezzo tantissimo, non soltanto dal punto di vista professionale, ma anche per la, per la ricerca, che fa su tanti argomenti, ma quando si parla di di lavoro e di merito del lavoro e la politica spesso è in un ritardo drammatico nello scaricare la responsabilità o sul lavoratore o sull'impresa, ma se un giovane e noi ci siamo occupati fino a 5 6 anni fa sostanzialmente di licenziamenti, noi, avvocati giuslavoristi sono 5 6 anni che le aziende ci chiedono come qua facciamo ad assumere con quali caratteristiche, quali proposte facciamo e nell'ultimo anno ci troviamo di fronte ad aziende che ci dicono noi non riusciamo ad assumere perché c'è il tema di cui avete parlato tutti questa mattina della qualità della vita del giovane
Ma siamo sicuri che il tema della qualità della vita del giovane sia un problema dell'impresa che dà lavoro e non sia un problema della politica che nega un futuro?
Cioè mi è.
Una una, una battuta, in un intervento che peraltro per molti versi ho apprezzato della parte politica, dice vado a votare lo scostamento di bilancio, per carità, benissimo, ma per fare cosa?
Cioè lo scostamento di bilancio per fare cosa quale disegno di futuro alla politica, ma non ne parlo dell'ultima legislatura non ne faccio un discorso di di campagna elettorale.
Nell'ultimo i vent'anni negli ultimi 25 anni, qual è l'orizzonte politico che si vuole dare al lavoro e quindi ai giovani che lo cercano?
Perché altra cosa di cui si parla poco il merito nella flessibilità, nella valutazione della flessibilità si può affrontare il discorso, sempre dal punto di vista delle regole. Ecco su questo forse l'unica cosa, quella con la quale non sono d'accordo col collega Falasca oggi licenziare è diventato difficilissimo, difficilissimo, sono intervenute con quella smania riformatrice, continua bellissimo l'emendamento, io sono per i pieni poteri all'avvocato Falasca per la prossima legislatura, lo dico adesso. Il nostro legislatore è sempre assillato dalla riforma, ma è evidente che è uno scrittore che c'ha la mano buona per la penna per la novella. Non regge la prova del romanzo perché ogni volta smonta in cinque anni quello che ha fatto nel quinquennio precedente. Non si riesce a far stabilizzare una riforma che subito la si cambia per metterci sopra un cappello politico e la protezione politica tipo diverso, ma questi sono argomenti che in una associazione di rappresentanza cooperativa, quindi una società che nasce dal lavoro
Che coniuga il lavoro anzitutto come dovere e quindi come dovere di partecipazione non tanto alle fortune dell'impresa, ma le fortune anche della collettività e della comunità civile, probabilmente lo stimolo delle componenti dovrebbe essere quello rivolto alla politica di ricercare un orizzonte nuovo sul quale far intravedere al giovane che cerca il lavoro che non è il tema della differenza fra i 1.205 euro comodi ai 1.500 un po'meno comodi perché sono pochi tutti e due è poco 1.005 ed è poco 1.002,
E dire che 1.002 è preferibile a 1.005 perché garantisce la comodità della vita. È un'idea senza futuro, perché io chiudo anche perché mi avete dato la parola, non avevo un intervento strutturale prepara, ma eh lo dicevo anche quando facevo altro nella mia vita giovanile, quindi anche quando ero giovane, perché lo sono stato io questa declinazione del mondo, sempre guardando ai giovani, guardando una società moderna, una società consapevole, una società che ha di fronte questa insidia ancor prima di un'opportunità dell'intelligenza artificiale deve affrontare i propri problemi considerando l'interlocutore, non come giovane, come pensionato come vecchio, come occupato, come hanno occupato, ma come cittadini, se la Cgil, se la si smettesse di guardare alle categorie e si capisse che non ci sono, non c'è formazione dei giovani oggi, che possa prescindere dalla consapevolezza di come quei giovani saranno un domani
Così come non c'è consapevolezza di come si gestisce oggi la terza età o l'età degli inoccupati fra i 50 e i 60 anni senza capire qual è il ricambio che spinge dei giovani, io temo che noi faremo un cattivo servizio non solo ai giovani, ma le future generazioni.
Di tutti i sistemi politici che non si pongono questi problemi con una certa consapevolezza, merito dover del lavoro, diritto del lavoro, flessibilità in entrata e in uscita, non soltanto regole di mercato, perché non è solo di quello che lo sta dicendo, questa richiesta dei giovani non è soltanto un tema occupazionale o un tema di reddito, è un tema di qualità della vita. Le nuove generazioni pongono un problema di qualità della vita ed evidentemente quello che gli abbiamo lasciato tutti quanti noi, facendo i sacrifici il sabato e la domenica con l'aspettativa di voler creare qualche cosa, non gli è piaciuto così tanto
Grazie.
No, no, là no, l'aspetto, la sfera, no, invece la la, quest'ultima conclusione, no, quello che gli abbiamo lasciato non gli è piaciuto così tanto.
Probabilmente la complessità anche della conversazione di stamattina nasce proprio da questa, anche di chiaramente delle interpretazioni diverse, immagino, sulla difficoltà di licenziare la la sua posizione è certamente diversa.
Sì, sì, no, ma dico come però però, devo dire.
Assolutamente, ma devo dire il senso della di di questa mattinata e mi auguro che questo sia stato positivo per tutti era proprio quello di provare a ragionare anche da punti di vista differenti, con uno schema, un metodo, è un metodo diverso, dico solo una cosa e poi affidò e conclusione naturalmente al al padrone di casa.
Mentre vi ascoltavo, pensavo a come questo metodo sia raro.
E come rispetto, perché vi siete detti anche cose diciamo di una certa distanza e la dico in maniera in come è giusto che sia, come è giusto che sia, però con la sensazione che se il dialogo fosse proseguito per un'ora si poteva arrivare a delle conclusioni invece ho la sensazione che in altri contesti,
Non ci si arriva a quella conclusione, la rifornite del lavoro, l'idea così e invece questo è un tema che che che va affrontato forse con questo metodo.
Prego, grazie, il tempo è stato.
Lungo e impegnativo tutti quanti però, almeno credo interpretare un po'tutti perché ho visto, insomma, c'è stata attenzione sia, come ha detto chi mi ha preceduto, ci siam detti anche delle cose che non erano uguali per tutti, ed era proprio quello che speravamo. Parliamoci, chiaro, è la scelta di fare un crearono. Occasioni di questo tipo non era per arrivare a chissà quale soluzione finale che ci avrebbe risolto. La vita era quella di buttare sul tavolo quanti più elementi possibile, poiché è quello di cui tutti quanti abbiamo bisogno e quindi ci piaceva fare così, e credo che da questo punto di vista le cose siano andate bene. Mi premevano due ringraziamenti. Un per Radio Radicale che ha
Ha dato copertura e LinkedIn, anche credo che abbiamo fatto lo stesso tipo di servizio e quindi.
E una decina di giornali on line alla GC sono associate un sacco di testate minori che fanno attività.
Ah sul territori definiti sono sono quei giornali che tutti quanti vediamo su un territorio preciso, quindi ci hanno aiutato tutti a dare diffusione e io ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, credo che si useremo gli strumenti che abbiamo acquisito oggi, li useremo nel nostro lavoro
Di tutti i giorni e credo che ci aiuteranno ci aiuta, anche se non sono tutti lineari, no, però sono tutti arricchenti e questo è molto, è molto importante per noi.
E probabilmente, insomma, se non noi qualcun altro potrà continuare a organizzare nel tempo momenti di confronto che servono per accrescersi un po'tutti
Ringrazio tutti, ripeto, ringrazio anche il Presidente della Commissione, che non è più tra noi, ma se ci sente, insomma.
Avrà piacere, noi siamo stati molto lieti di accoglierlo e ci lasciamo qui e buon lavoro a tutti quanti ciascuno torna a casa sua, ma credo che.
Va bene, ci sarà un caffè per tutti quanti non lo neghiamo a nessuno.
Voglio anche dire che, grazie alla memoria di una mia collaboratrice, collega ieri mi ha fa, mi ha fatto ricordare che nel 2009 la G.C dell'Emilia Romagna, che allora presiedevo, fece delle medaglie a Natale riproducendo quell'orologio otto ore, siccome mi ha detto dove nascondevo quello che e se no ride ve ne lascio una così vi ricordate di questa giornata l'unica cosa che lo scultore perché lo facemmo fare una fonderia che fa,
Di Firenze lo scultore.
Ha commesso un errore, quindi sono un po'come le 50 lire con le colleghe.
E un Gronchi rosa e ha commesso un errore, perché nell'orologio sono otto ore per.
Lavorare 8 ore per riposare otto ore per istruire circolo AN, mentre lui ha scritto istruire ci.
Mancano quelli dello svago, però a un mio amico che viene dalla sua famiglia, no, il dovere e la cosa mi dice, vedi che non c'è otto ore per andare a prendere l'aperitivo.
Grazie a tutti.

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