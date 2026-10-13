Al dibattito intervengono: Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Tito Boeri (economista e professore presso l’Università Bocconi), Vera Buonomo (segretaria confederale UIL), Emanuela Proietti (sociologa del lavoro e professoressa presso l’Università Roma Tre), Giampiero Falasca (avvocato esperto di diritto del lavoro) e Massimo Mota (presidente nazionale AGCI).



A moderare l’incontro Nicola Saldutti, caporedattore Economia del Corriere della Sera.



Convegno "Dalle 8 ore alla flessibilità: come cambia il lavoro in una società in evoluzione", registrato a …

Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 10:00.



L'evento è stato organizzato da Associazione Generale Cooperative Italiane.



Tra gli argomenti discussi: Lavoro.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 3 ore e 3 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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