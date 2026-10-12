12 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro “Il principe e la Repubblica” di Lorenzo Castellani, Gaetano Quagliariello (Luiss University Press, 2026).

DIBATTITO | - Evento online - 16:33 Durata: 1 ora 3 min
A cura di Pantheon
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Con gli autori dialogheranno Stefano Ceccanti, professore di Diritto pubblico comparato Sapienza Università di Roma, e Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera.

Moderera l’incontro Riccardo Pennisi.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro “Il principe e la Repubblica” di Lorenzo Castellani, Gaetano Quagliariello (Luiss University Press, 2026).", registrato a Evento Online lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 16:33.

Sono intervenuti: Riccardo Pennisi (analista politico specializzato in geopolitica), Lorenzo Castellani (professore ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche presso la LUISS Guido Carli), Gaetano Quagliariello (professore di Storia contemporanea LUISS, presidente della Fondazione Magna Carta), Antonio Polito (giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 3 minuti.

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Buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova preside, questa presentazione di stroncature, oggi discutiamo di un libro uscito per la Lewis University Press, il principe, la Repubblica, poter istituzioni in Italia dal 1943 a oggi e lo facciamo con i due autori Lorenzo Castellani. Che insegna proprio alla Luiss Storia delle istituzioni politiche è un politologo saggista molto conosciute qua. E Gaetano Quagliarello, ex senatore e ministro, e ora dean della scuola Cormons della Louis insieme. A loro ne discutono. Stefano Ceccanti costituzionalista, Antonio Polito, giornalista ex direttore di di vari giornali, insomma ospiti, che non hanno bisogno di particolari presentazioni
Do subito la parola, allora Lorenzo Castellani che ci racconta, diciamo il principe, la Repubblica, prego.
Grazie grazie a stroncature, grazie ai relatori che hanno accettato questo invito, ma io cercherò di fare un inquadramento sul perché fare un libro, appunto, è intitolarlo così in coincidenza dell'ottantesimo anno della Repubblica, ma innanzitutto, come riporta il titolo il libro sì si articola intorno appunto al concetto del del principe la nostra idea di fondo è che ogni regime politico, e in particolare in questo caso la Repubblica italiana nubi abbiano bisogno di un principe. Che cos'è è il nucleo, potremmo dire fondamentale su cui si impernia l'ordine politico e noi facciamo una grande macro divisione
Il principe appunto, inteso in maniera gramsciana, almeno fino al 1992, è dato dai partiti, cioè da queste organizzazioni di massa che in qualche modo preesistono alla Repubblica, si mostrano immediatamente dal 1943 e poi guidano in qualche modo lo sviluppo istituzionale e costituzionale attraverso le sue tappe fondamentali, quelle del 1946, quelli del 1948, i partiti e, appunto in una organizzazione che è caratterizzata da una forte discontinuità politica. Quindi la fine del fascismo e poi da uno Stato italiano che, per molti motivi di unificazione tardiva di difficoltà di legittimazione, non ha e non può avere, diciamo nel governo e appunto nell'idea più ampia di Stato, il suo perno a appunto nei partiti, invece la grande cinghia di trasmissione sia delle decisioni politiche sia del rapporto con la società. Questo principe è un principe che dura, che fa quindi da base alla Repubblica
Fino alla crisi di Tangentopoli, ma di fatto con una crisi che inizia già alla fine degli anni 70, che ha forse il suo momento più drammatico, e anche, diciamo, di inizio della fine nell'assassinio di Moro, nei tentativi falliti di riforma delle istituzioni degli anni 80 Intorno alla formula del pentapartito e poi collassa con,
Tangentopoli e con i referendum tra il 1991 92 93 da lì entra in gioco nella nostra interpretazione, un secondo principio è un secondo, diciamo elemento di ordine nel sistema, i partiti sono indeboliti, cambiano emergono delle leadership che sono di leadership, di democrazia del pubblico. Potremmo dire quindi che prevalgono su l'organizzazione partitica, questo sia per quel che riguarda il nascente centrodestra, sia per il centrosinistra post comunista e postdemocristiano, e dentro questo sistema dove si tenta
Non riuscendoci completamente una democrazia dell'alternanza, una democrazia bipolare. Emerge il nuovo principe, che già si era manifestato in parte proprio con la crisi della Prima Repubblica, attraverso la Presidenza della Repubblica di Pertini e Cossiga, che appunto il Presidente della Repubblica, quindi con un Quirinale un capo dello Stato che assume sempre più centralità all'interno della composizione dei governi, all'interno appunto di la compartecipazione in qualche modo del capo dello Stato a forme di indirizzo politico e ciò si snoda anche a livello internazionale, in particolare nei rapporti con l'Unione europea, in particolare nei rapporti con i mercati. Ha il suo culmine, potremmo dire nelle presidenze di
Giorgio Napolitano, prima appunto con la creazione, a seguito della caduta del governo Berlusconi, di un governo del presidente tecnico, 2011, il Governo Monti.
E poi, chiaramente con la rielezione di Napolitano stesso l'opera di tessitura in qualche modo è istituzionalizzazione, potremmo dire dei populismi e dei nazionalismi, poi svolta da Sergio Mattarella, che conduce anch'essa una rielezione del presidente della Repubblica, quindi diciamo questo ripetersi anche della rielezione evidentemente modifica in assenza di modifiche formali della Costituzione, in qualche modo, comunque, gli equilibri istituzionali in maniera silente e quindi
Un po'il filo rosso anche del libro è proprio giocato su questa contrapposizione alla sessuale, integrazione tra una Costituzione concreta, una Costituzione fatta poi di di prassi fatta di in qualche modo relazioni di potere, relazioni sociali con invece la lettera della Costituzione, quindi, per usare un'espressione più nota una costituzione in qualche modo materiale che assume forme spesso diverse,
Dalla costituzione formale in questo libro abbiamo cercato di fare anche qualcosa in più, perché è un libro che ha anche forti legami con tutto ciò che riguarda le istituzioni in senso ampio, quindi un libro che si sofferma molto anche sull'economia, sulle istituzioni economiche, sugli elementi di continuità e discontinuità con il fascismo nella prima fase sui tentativi di riforma invece a partire dagli anni 70 in poi sul rapporto tra intervento pubblico nell'economia e appunto modificazioni economiche.
Andando soprattutto verso la globalizzazione e naturalmente su istituzioni che spesso vengono in qualche modo
Forse meno considerate, potremmo dire così dagli storici tradizionali, come, ad esempio l'evoluzione della pubblica amministrazione e l'evoluzione di alcune istituzioni tecnocratica, che giocano un ruolo centrale come Banca d'Italia, il ruolo svolto dagli enti pubblici, che ha un ruolo molto peculiare che caratterizza il sistema italiano rispetto al SIS altri sistemi,
Nell'organizzare l'azione, l'azione dello Stato e poi ha naturalmente la fine le modificazioni, le trasformazioni di tutto questo soprattutto dopo il 1992, con in qualche modo una crescita, soprattutto a livello economico del privato e con tentativi di andare verso forme di di governance più che di governo nella pubblica amministrazione ma chiaramente
In con impronta del passato, che in qualche modo rimane e resistere accanto ai paesi c'è pure il rapporto con le politiche pubbliche, con i governi locali, quindi abbiamo cercato in qualche modo di scrivere una storia delle istituzioni che non fosse solo fossilizzata sulle istituzioni politiche in senso stretto cioè solo riguardo al rapporto tra Governo Parlamento, partiti ma avere una storia d'istituzione politica in senso ampio cioè capace di toccare tutte quelle istituzioni che in qualche modo si rapportano.
Con la, con la politica, quindi magistratura, Corte costituzionale, come dicevo, istituzioni tecnocratiche, pubbliche, amministrazioni, rapporti tra Stato e mercato per cercare di offrire una storia della Repubblica che, in qualche modo.
Forse un po'più ampia e più strutturata di quelle che avevamo, che avevamo sostanzialmente visto fino a oggi è una storia di successi, basti pensare al miracolo economico basti pensare, in alcuni frangenti, al ruolo positivo decisiva che l'Italia ha avuto, ad esempio nelle dinamiche di integrazione europea.
è una storia anche chiaramente di fallimenti, appunto noi parliamo di un successo sofferto, fallimenti attraverso snodi drammatici, la fine di alcuni leader politici tra assassini condanne, Fulvio all'estero, il fallimento delle re delle riforme istituzionali, soprattutto dall'inizio degli anni 80, con una difficoltà a cambiare la carta se non attraverso,
Le leggi elettorali e attraverso l'unica riforma che di fatto è la più contestata, quella del Titolo quinto nel rapporto tra Stato Regioni che vada in porto ma, diciamo, generano più insoddisfazione che soddisfazione nella classe politica, quindi diciamo nelle nel capitolo finale cerchiamo di vedere guardando anche agli anni più recenti come l'impronta della storia come cioè,
Tutte queste questi livelli in qualche modo che cerchiamo di analizzare, abbiano un impatto sul presente, abbiano un impatto in termini di cultura politica, di politiche pubbliche e dei rapporti tra le istituzioni e chiaramente appunto anche di elementi che restano incompiuti o che sostanzialmente falliscono. Cercando di vedere quali possono essere i lati positivi, potremmo dire i punti di forza di un sistema siffatto, ma anche
Appunto gli elementi di debolezza e di fragilità del Paese, che non sono pochi
Io mi fermerei qui per il momento e poi magari replicheremo I di scarsa,
La sentiamo anche l'altro, dovrei Gaetano Quagliariello, prego, ma io devo dire, dopo esposizione di Lorenzo Castellani, potrei anche rimettermi direttamente alla clemenza della corte, aggiungo solo, diciamo qualche elemento, diciamo di dettaglio, ecco, ma magari per cercare di,
Di sviluppare un po'la discussione anche con una certa vivacità, tutto quello che ha detto Lorenzo presuppone un giudizio sul periodo costituente e sulla Costituzione, per noi non è questo giudizio, si riconnette abbastanza, è abbastanza vicino a quello che si desume dall'ultimo libro di Antonio Polito,
La costituzione non è di sinistra o qualcosa del genere, cioè per noi la Costituzione non è ecco, lo dico con una formula, la Costituzione più bella del mondo non è, diciamo, un prodotto che ha una sua organicità e una sua compiutezza e non poteva esserlo per i tempi e i modi nel quale è stata prodotta e un grande successo politico.
è un nobile compromesso, ma ovviamente, come tutti i compromessi fatti in momenti così difficili, nel momento nel quale il mondo si spaccava in due, evidentemente paga qualcosa diciamo alla sua organicità e questo è il motivo.
Per il quale un motivo aggiuntivo per cui c'è bisogno di un principe, cioè c'è bisogno di un nucleo intorno al quale le istituzioni si devono organizzare.
Questo non è dato dalla seconda parte della Costituzione e i padri del processo costituente lo sapevano perfettamente, dicono in maniera assolutamente chiara e questo è il punto dove noi potevamo arrivare il resto dovranno farlo le successive generazioni, questo, diciamo, è una premessa
Di su cui il libro è costruita secondo elemento, il principe, lo spettro del principe nelle mani indubbi trattamenti dei partiti, ma non è una soluzione scontata e, in particolare.
De Gasperi, che partecipa molto poco e i lavori costituenti, è questo, se non erro per Antonio Polito è stato anche un suo limite politico, comunque De Gasperi aveva un'idea diversa, è un'idea che cerca di portare avanti fino al 1953, fondamentalmente la stessa riforma elettorale del 1953 rispondeva a questa idea.
Un'idea che Leopoldo Elia rintraccia nel tentativo di costruire un governo di gabinetto, insomma, più simile al modello inglese, ovviamente questo tentativo sconta il fatto di doverlo realizzare all'interno di un sistema bloccato, dove era già nato il cosiddetto fattore k terzo.
Elemento che vorrei evidenziare questo l'ha già detto in realtà Lorenzo Castellani molto bene e che il passaggio di scettro dai partiti al Presidente della Repubblica è in realtà un processo e che noi facciamo iniziare già con Sandro Pertini perché è in quel momento che in maniera diciamo definitiva c'erano stati dei tentativi anche prima soprattutto con Gronchi la Presidenza della Repubblica diventa, diciamo, un istituzione che ricerca un rapporto diretto con la pubblica opinione, insomma che interpreterà meglio,
Di altri le regole della democrazia, del pubblico, che nel frattempo si sono imposte un po'da tutte le parti, anche perché può avere un uso dello strumento televisivo che in quel momento ai partiti diciamo era.
Interdetto ecco, dall'ora inizia, diciamo, un deriva istituzionale che fondamentalmente non dipende nemmeno.
Dai gli interpreti.
Diciamo e scriviamo nell'introduzione che è l'ultimo nell'ultimo film di Sorrentino, la grazia viene presentato dal suo regista con queste espressioni.
Si dice che Sorrentino, si sarebbe ispirato un po'a Mattarella, un po'a Cossiga e un po'a Scalfaro personaggi completamente differenti, ma è evidentemente c'è qualcosa che li avrebbe in qualche modo riavvicinati perfino nell'intimo della coscienza che fondamentalmente.
Dipende più da una deriva istituzionale che non dalle loro caratteristiche politiche, ecco il fatto che
Lo scettro sia passato di mano, viene attestato dal fatto che gli ultimi due presidenti sono stati entrambi rieletti, una cosa che non è vietata dalla Costituzione, ma certamente non è nello spirito della Costituzione il presidente Napolitano, eppure ha dovuto accettare di essere rieletto per alcune contingenze lo ha detto per ben tre volte due prima di essere rieletto e un anche,
Dopo la rielezione ultimo elemento e poi evidentemente mi taccio e che ovviamente avere lo scettro nelle mani non significa a gestire un potere istituzionale assoluto, questa è una tesi evidentemente che non ha don Briamo, nemmeno in lontananza e in particolare,
Questa centralità della Presidenza della Repubblica deve fare i conti o comunque si confronta con dei processi di centralizzazione del potere esecutivo sulla figura del Presidente del Consiglio questa deriva è più evidente per ragioni contingenti in quest'ultimo governo
Ma non è
Qualcosa che è iniziata con quest'ultimo Governo e poi ovviamente, deve fare i conti anche con una diversa considerazione dell'Europa e diciamo così, della dimensione sovranazionale, in qualche modo il Presidente della Repubblica, né il rappresentante di questa dimensione, e lo abbiamo visto.
Nell'ultima fase in maniera, diciamo, Chiara, addirittura emblematica nel momento nel quale c'è stata la cosiddetta crisi Savona cioè, come si sa, la sua nomina a Ministro è stata bloccata e poi si è aggiunto a un compromesso che mi ha portato che ha portato a cambiare il suo il suo ministero. Questo perché il presidente si riteneva in qualche modo garante anche di questa dimensione del rapporto tra la dimensione sovrannazionale alla dimensione nazionale. Ovviamente questi sono, diciamo, elementi a margine. Il centro del discorso è stato evidenziato da Lorenzo, ma forse possono essere degli elementi che arricchiscono e rendono anche, diciamo, un po'più viva la nostra discussione, grazie, ma la ringrazio molto. I due autori e anche per ricordarci come la storia istituzionale del nostro Paese, in realtà sia qualcosa che accade, continuare a cadere davanti ai nostri occhi è molto, molto vicino a noi, alla nostra attualità. E allora, visto che è stato chiamato in causa ripetutamente
Lascio la parola ad Antonio Polito, prego per i suoi commenti
Sì, grazie.
Ma io volevo dire anche io aggiungere di come dire degli elementi di discussione a margine della tesi centrale, che naturalmente condivido condivido con convinzione il primo eh eh si farebbe il torto al libro se lo si interpretasse esclusivamente come ma lo stiamo leggendo fino a qui cioè come una l'esposizione di una tesi politica di una tesi diciamo storica in realtà è un testo di storia nel senso che la storia d'Italia,
Degli ultimi ottant'anni, anzi un po'di più, perché, come abbiamo detto, viene come ha detto Lorenzo, viene fatta partire dal 43.
E quindi è un testo di storia, un testo anche di consultazione, un testo approfondito su tutte le vicende che hanno coinvolto un po'la, il nostro Paese, quindi quindi è qualcosa di più che non è un pamphlet, ecco, insomma, la seconda osservazione è questa anche io ricostruisco, rintraccio le le cause principali, le origini del del dei problemi, come dire del nostro sistema politico legislativo nella nei lavori della costituente che sappiamo ha fatto un gran lavoro soprattutto nel definire una prima parte aperta al futuro.
Introducendo nel testo costituzionale e quindi non solo in un preambolo, una serie di valori, i diritti e doveri a cui avrebbero dovuto ispirarsi legislatori e al nei quali spesso i legislatori non sono stati in grado di sfilarsi, ed è vero che ha però quella natura Pat il la all'accordo finale a quella natura pattizia così viene definito.
Nel libro di Castellani e Quagliariello,
Che è profondamente condizionato da due elementi. Il primo è qui spieghiamo anche perché, per ricostruire questa storia del dell'Italia, degli ultimi ottant'anni, bisogna partire dal 43 più che dal 45 o dal addirittura dal 48 è segnata profondamente da due elementi. Il primo è il fatto che i partiti preesistono la Costituzione, il patto tra i partiti e precedente al patto costituzionale e in qualche modo, quindi, il patto costituzionale è necessitato dal patto tra i partiti del Cln, della della della della, diciamo, della coalizione antifascista, e te fanno di doverla di dover raggiungere un compromesso, dovrà trovare un accordo che sia in grado di far partire la Repubblica. Una volta approvata, diciamo col referendum, la forma di Stato, la Repubblica. A quel punto era necessario avere la carta costituzionale. La seconda caratteristica, e quindi
Come dire, non necessariamente cercano sempre cercano la la la la Repubblica ideale, cercano piuttosto ciò che possa sostenere questo patto tra diversi tra partiti, anche culture politiche diverse la seconda è il secondo elemento che condiziona quei lavori è la guerra fredda, cioè la nascita della guerra fredda, l'avvio della divisione del mondo in due blocchi la nascita del fattore K cioè il fatto che,
A partire già dai lavori della Costituente Maggio 47, uno dei patti e due abiti, diciamo così, una parte, un pezzo di quelli che stringono il patto, non sono più abilitati a governare, non hanno più.
Sono stati messi fuori dal governo e soprattutto il mondo Ilardi, l'Europa si sta dividendo in modo tale che l'Italia è destinata a restare in una in una parte del mondo dove i socialcomunisti, per i loro legami con l'Unione Sovietica e Costalli, non possono andare al governo questo fattore internazionale condiziona,
Gli sviluppi successivi, anche quelli che sono stati raccontati qui, per esempio la diciamo il tentativo di Moro di far partire di costruire le basi di una democrazia dell'alternanza attraverso una grande coalizione alla tedesca che legittimi i comunisti a stare anch'essi al governo e di una società occidentale,
A un elemento di velleità che nasce dal fatto che l'età, e l'Europa era il mondo era ancora diviso in blocchi e la la la la diciamo questa cosa. Questa soluzione era ancora inaccettabile per per il Dipartimento di Stato americano, per la presidenza americana e così via. Allo stesso tempo, il 92 è necessitato dall'89, cioè la impossibilità di proseguire con la Repubblica dei partiti com'era costruita prima, cioè con quel partito infrastruttura che svolgeva le funzioni del principe, è determinato dal cambiamento delle condizioni internazionali che non consentono più, non giustificano più l'esistenza della Dc come partito, infrastrutture del sistema e quindi costringono il il sistema a riformarsi in direzione dell'alternanza. Un'ultima cosa volevo dire
E questo se vogliamo, visto che in questa trasmissione si chiama stroncature, diciamo la presento anche come un elemento di di di critica,
Diciamo del del dell'argomentazione dei due autori, ma in realtà è più che altro una una giunta ad adiuvandum, è questa che.
Questo affermarsi progressivo del ruolo del Quirinale, che amplia anche anche nolente, ampliare i suoi poteri di intervento, che è abbastanza davanti a noi, insomma, appena qualche giorno fa ci si aspettava ci sia una una parte del sistema politico sperava che il presidente della Repubblica non promulgate la nuova riforma elettorale, i decreti legge, il governo li manda prima per approvazione al Quirinale ormai vengono, sono frutto di una come gli è scrittura comune che non è nel testo, non è né nelle abuso dei decreti legge nella scrittura comune sono nella tra tutti i pannicelli caldi. I sistemi trovati
Per affrontare quel problema del Fis, della del del funzionamento del nostro, del nostro sistema politico e legislativo, che purtroppo non è mai stato risolto attraverso la via maestra lungo la via maestra, cioè quello delle riforme costituzionali che avrebbero potuto e dovrebbero secondo me ancora potrebbero correggere quella debolezza della forma di governo che è insita nel patto nel patto costituzionale ma quello che però ha caratterizzato questi anni della Seconda Repubblica oltre alle all'espansione,
Il ruolo del Principe trattino Quirinale e anche una certa resistenza dei leader politici che si sono alternati nel consenso popolare del Paese elettorale, un tentativo anche di divincolarsi da questa da questo destino e chiaramente i politici eletti non non apprestano no, non amano e infatti ci sono stati,
Numerosi e ripetuti scontri tra le maggioranze politiche e i presidenti, per esempio sul potere di scioglimento delle Camere, sono avvenute bracci di ferro costantemente per decidere e le Camere andavano sciolte dal capo del governo quando non aveva più una maggioranza, oppure invece dal presidente della Repubblica solo quando non se ne trovava un'altra disponibile. Ancora oggi la polemica che innesca la l'esigenza di una riforma elettorale sta nel fatto che starebbe nel fatto che non si vogliono governi del presidente. Questo è esplicitamente, è stato detto dai presentatori di questa riforma elettorale per evitare che in futuro ci siano governi grande d'intesa del presidente, eccetera. Quindi c'è una resistenza, un buon tentativo, di divincolarsi che purtroppo, però, essendo falliti tutti i progetti di riforma costituzionale, che più o meno dal TAR taluno tu
Direttamente, tra l'altro, più invece girandoci intorno, pendevano comunque a rafforzare i poteri della del dell'esecutivo e i poteri del potere politico eletto scelto dai cittadini e questa e questo divincolarsi è avvenuto attraverso, inevitabilmente, la proliferazione delle leggi elettorali, delle riforme elettorali lo dico perché anche un momento di diciamo una osservazione anche di attualità visto che siamo in presenza della quinta dall'inizio della Seconda Repubblica ad oggi.
Cioè della della quinta, dal 92 della quinta in Pantè 40 34 anni e quindi a un ritmo veramente molto elevato se considerate che la, laddove in Inghilterra si vota ancora col sistema della metà dell'800 e oltretutto se consideriamo soltanto gli ultimi vent'anni cioè dal 2005 riforma Porcellum ad oggi gli ultimi vent'anni sono quattro leggi elettorali, una delle quali non si è riuscita neanche a usarla perché è stato bocciato già prima dalla Corte costituzionale. Questo questo bricolage di leggi elettorali e secondo me è il sintomo più evidente della della
Della difficoltà di del sistema, insieme alla alla, all'affermarsi del principe trattino Quirinale della difficoltà del sistema ad aggiustarsi al Gra alla grande rottura avvenuta nel mondo in Europa e quindi anche in Italia con la Seconda Repubblica che non a caso tra l'altro si chiama la seconda repubblica in onore a causa di una riforma elettorale, le riforme elettorali definiscono il numero delle Repubbliche. Qualche giorno fa la sorella della premier Arianna Meloni ha detto
Con questa riforma mettono leale Giorgia Meloni, sarà la prima premier della Terza Repubblica, quindi, ancora una volta lo ska addirittura lo scandire dei cambiamenti alla Repubblica viene identificato con una riforma elettorale, questo è un segno e un segno di resistenza del potere politico elettivo, ma anche un segno una diciamo così lo
Speculare della della della della dell'approfondissi, dei poteri e della influenza del di un nuovo principe in assenza di quella democrazia dei
I partiti che avevano fondato i costituenti.
Grazie mille e ad Antonio Polito e sentiamo. Stefano Ceccanti, sì, io volevo intervenire soprattutto su due punti. A questo punto, però, farei una premessa che mi viene in mente dopo aver sentito dei nostri autori che forse è l'articolo più importante la costituzione ai fini di questa ricostruzione, l'articolo 89, che l'articolo 89 è quello che ci dice che tutti gli atti del presidente della Repubblica devono essere controfirmati da un ministro proponente, persino troppo, perché molto spesso la proposta non c'è quindi poi la dottrina e la intesa con il Ministro competente. Ora, quando uno costruisce un pilastro di questo tipo, due volontà che devono convergere quanto pesi, una volontà e quanto pesi, l'altra dipende dall'evoluzione dei rapporti storico politici. Questo è il punto. Se ha accennato prima il potere di scioglimento
A seconda di come si interpreta la proposta e la decisione dal nell'interno della stessa Costituzione, è possibile avere sia un'interpretazione presidenziale il potere di scioglimento sia una premio ministeriale, sia una che in qualche modo cerca un compromesso tra le 2, volontà quindi quest'ambiguità del ruolo di chi debbano essere i principi che già nel testo costituzionale sancita in particolar modo nell'articolo 89 come linee di tendenza. È vero che c'è stato uno spostamento sia pur confuso del ruolo di principe dai partiti al Presidente della Repubblica, però do sottolineava già pulito questo spostamento. Non è univoco perché contemporaneamente le legge elettorale che abbiamo avuto dal 93, non tutte non tutte, però si erano mosse su una strada primo ministeriale, cioè un sistema prevalenza maggioritaria com'era. Il Mattarellum, sia pure con tantissime contraddizioni, andava sulla strada di uno spostamento dell'asse più primo ministeriale. Noi abbiamo invece abbiamo avuto un'alternanza tra governi al legittimazione popolare che spesso iniziavano la legislatura e governi derivazione presidenziale che spesso la concludevano in Manuale di diritto comparato molto bello. Purtroppo, nell'ultima edizione del 2016 lo volle Divelec dicono che l'Italia è una forma di governo parlamentare a correttivo presidenziale che, alterna governi, la legittimazione popolare e governi del presidente, però,
Il volume sembra dare l'idea che alla fine debba in qualche modo prevalere la dinamica presidenziale, mentre su questo io avrei un parziale dissenso, perché non è affatto detto che sia così e non è affatto detto soprattutto che il secondo motore, quello presidenziale che arriva quando il primo è andato in tilt abbia ancora la forza che ci descrivono i nostri autori degli anni scorsi.
Perché quello dipendeva da un incrocio tra il principe e il Presidente della Repubblica e gli ex principi partiti politici derivava da una particolare configurazione che anzitutto escludeva all'inizio la rielezione e poi si è affermata la rielezione. E questo è un trend che va a favore della tesi degli autori, però i governi presidenziali che sono stati promossi
Sono stati screditati in termini di esito elettorale, cioè nel senso che le forze che li hanno sostenuti bene o male, poi hanno perso le elezioni, la forza del Quirinale stava nel fatto che i presidenti espressi dal Partito Democratico, se avessero chiesto al Partito democratico fino a qualche anno fa di sostenere un governo di emanazione presidenziale avrebbero sempre avuto un sì.
Da parte della dirigenza, pro tempore del Partito Democratico e sostanzialmente avrebbero avuto anche un si del principale partito di maggioranza, Forza Italia.
Con la nascita delle due leadership, Meloni e Schlein che sono unite nel rifiutare governi tecnici di derivazione presidenziale, sono unite in maniera piuttosto stretta e rigida tutte e due eh margini, per esempio per governi derivazione presidenziale in un Parlamento senza maggioranza sembrano non esserci più, quindi diciamo non è detto che se non funziona il primo motore, quello dei partiti funzioni sempre il secondo sì.
Motore quello del Presidente e quindi potrebbe darsi anche una situazione di crisi, di sistema senza uscita, a regole costituzionali invariate, non possiamo escludere che ci troviamo di fronte a questo tipo di eventualità, ci sono vari altri elementi che hanno configurato un rafforzamento del Presidente del Consiglio che non può più essere descritto come un primus inter pares.
Evoluzioni anche normative, per esempio la legge 200 qua 34 del 2012 che regolarizza i rapporti tra Unione europea e Italia nell'intento di potenziare il ruolo del Parlamento, ha in realtà potenziato anche molto il ruolo del presidente del Consiglio, perché noi sappiamo che una volta ogni tot mesi il presidente del Consiglio va in aula a esporre prima del voto gli indirizzi che porterà i Consigli europei prima dei Consigli europei. Fra l'altro c'è anche una sessione parlamentare in questa settimana, quindi diciamo questo ruolo. Partiti, rafforzamento del presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica. Siamo ancora in una situazione fluida, che può evolvere sia in chiave presidenziale sia in chiave primo ministeriale, ma anche in chiave di abbigliamento e di crisi di sistema
L'altro, l'altro punto rilevante che volevo dire è il pezzo di storia che va dall'89 al 93, cioè come si è determinata l'evoluzione dei sistemi, perché se noi avessimo dovuto fare una previsione, anzi tempo di come si sarebbe evoluta in chiave di alternanza alla democrazia italiana, che cosa avremmo ragionevolmente pensato che la Democrazia Cristiana italiana che raccoglieva la gran parte del voto di centrodestra si sarebbe strutturata in modo da partito di centrodestra?
Più laico, almeno marcato, Confessional menti e avrebbe occupato il dato di centrodestra Paul alternativa è così avremmo anche pensato, e il partito socialista, che era uscito ideologicamente vincitore dal passaggio all'89, avrebbe assunto la guida del polo di centrosinistra, per così dire, ora questa cosa no era impostata. Così. Da questo punto di vista sarebbe importante una riflessione più puntuale sull'evoluzione del movimento referendario. All'inizio, il movimento referendario sotto la guida di Segni era prevalentemente composto da esponenti democristiani di centrodestra che volevano trasformare una decina. Sono notizie TV tedesca e da esponenti socialisti. Questo era l'origine del movimento referendario negli anni 85 86 87, intorno alla Lega per l'uninominale di Marco Pannella, e così via. Poi la fase finale del pentapartito è stata invece vissuta non come l'embrione dei due possibili poli che si sarebbero dovuti separare in seguito, ma come la ricerca di una stagnazione assoluta del sistema. Questo è il punto di debolezza che evidenzia come la debolezza del partito socialista e delle componenti moderate della Democrazia cristiana, che erroneamente viene tutta scritta alla fase Tangentopoli. C'era già invece tutta nell'incapacità di comprensione di cosa era successo dopo l'89
Sono le componenti moderate della Democrazia cristiana che non capiscono Cossiga che è l'unica personalità del quadro politico dal Quirinale, che capisce che il sistema doveva evolversi nell'ambito dell'alternanza e contemporaneamente anche il Partito socialista e attratto negli ultimi anni del Caf da questo elemento di conservazione istituzionale, quando proprio il Partito Socialista, 10 anni prima, aveva impostato il tema della grande riforma e qui il movimento referendario cambia natura perché ne escono i socialisti e arriva il Pds dentro il movimento referendario, anche per posizionamenti tattici e così via. Io, su questo valorizzerei soprattutto il passaggio chiave che fu due mesi dopo il crollo del muro di Berlino, il fatto che il governo Andreotti, in accordo con Craxi e Forlani, mise la questione di fiducia per quattro volte contro l'elezione diretta del sindaco in Parlamento. La questione di fiducia è ammessa per bloccare e impedire le riforme su una riforma che era diventata popolarissima, specie quando a ottobre, novembre via, si erano svolte le elezioni di Roma ed era diventato sindaco Carraro su arrivato. Terzo, sulla base di un patto privato con le componenti della maggioranza e con compensazione interno al governo da lì scatta nell'aprile 90, la prima raccolta di firme referendaria che quasi cronologicamente parallela nel maggio 90, quello invece che voi scrivete molto bene alle prime elezioni regionali. Il primo voto libero dopo la caduta del muro, dove la Lega lombarda da zero arriva quasi al 20% in Lombardia sono due movimenti di contestazione di sistema. Il movimento referendario della Lega Nord, che partono quasi appaiati cronologicamente,
E poi c'è la il suicidio politico che Craxi sia auto, infligge capeggiando l'astensione sul referendum elettorale, non avendo capito il cambio di mutamento di fondo degli orientamenti del Paese nel rapporto partiti istituzioni, quindi, secondo me c'è questo pezzo ulteriore dello scandagliare che riguarda in particolar modo l'evoluzione del movimento referendario, che poi avranno conseguenze successive perché appunto nei paesi socialista sarà in grado di prendere la guida della sinistra prima di Tangentopoli per quello per la sconfitta decisiva al referendum. 91 e anche le componenti moderate democristiane non riusciranno a prendere un'iniziativa di questo tipo e saranno scavalcate prima riga. E poi da Forza Italia nella creazione, in qualche modo un po'confuso e pasticciato di un polo moderato. Grazie
Allora, grazie, professor Ceccanti e ad Antonio Polito e diamo la parola agli autori, allora, per rispondere a queste puntualizzazioni, prego.
Va be'riparto, io allora, ma molto brevemente.
Su la questione in Presidenza del Consiglio presidenziale pubblica, chiaramente a noi sembra, soprattutto, guardando la storia degli ultimi vent'anni, che siamo la bilancia penda più a favore.
Punto della Repubblica correttivo presidenziale, cioè di un rafforzamento della Presidenza della Repubblica sia per la rielezione sia per una serie di dinamiche che si sono determinate negli ultimi negli ultimi vent'anni in parte credo anche derivanti appunto dai processi di internazionalizzazione di europeizzazione se vogliamo al ruolo di garanzia che diciamo attraverso cui il Quirinale in qualche modo ha avuto dei margini di manovra nella formazione dei governi del presidente, nella selezione, nel contribuire a selezionare i ministri sicuramente più forte rispetto al passato, può essere che
Questa in qualche modo istituzionalizzazione, magari domani possa ritornare indietro o possa essere ridotta allo stato attuale, però io penso che, anche se diciamo Schlein e Meloni siano contrari a formare, nel caso di assenza di maggioranza, diciamo così, un governo del presidente,
Primo, non è detto che riescano in qualche modo a frenare le pressioni che possono scatenarsi affinché ciò avvenga, secondo ruolo comunque Mattarella, sempre nelle mani la possibilità di sciogliere il Parlamento qualora fosse quindi riandare alle elezioni e poi vedere no, quindi, come dire, è vero che potrebbe non funzionare quel motore ma è una questione aperta.
Sulla debolezza della Presidenza del Consiglio. È vero, presidente del Consiglio, non è più un primus inter pares perché, soprattutto nelle attività internazionali, nelle nei tavoli europei c'è una grande centralità della Presidenza del Consiglio. Questo rafforzamento è iniziato un punto con la legge 488 e un rafforzamento anche di competenze e di uffici. La Presidenza del Consiglio audio e sicuramente più centrale rispetto ai ministeri di quanto non lo non lo fosse, però, appunto il fallimento delle riforme istituzionali di cui parlava adesso Ceccanti, in realtà crea una situazione irrisolta, cioè nel momento in cui il presidente del Consiglio è un leader che ha una maggioranza chiara. Probabilmente diciamo così a più strumenti per incidere quando questo non avviene. Nel caso italiano è la maggior parte delle volte, si è un po'più del primus inter pares, ma non avendo l'elezione diretta, non avendo possibilità di rimpasti, diciamo come voglia senza
Passaggi presidenziali e parlamentari, non avendo nelle sue mani lo scioglimento, perché, appunto nell'interpretazione della Costituzione questo non è stato e resta una figura piuttosto ambigua, se così vogliamo dire, nella sua posizione istituzionale, quindi tutti questi elementi di impossibilità di riforma della costituzione di parte quindi attraverso i referendum più chiaramente errori iniziati negli anni 80 nei tentativi di riforma unite appunto a queste dinamiche.
Penso che diciamo così si tengano insieme e che in qualche modo, il vero problema, forse del nostro sistema in questo sono d'accordo con Ceccanti e che, qualora ci fosse una situazione di debolezza e di cortocircuito o il pendolo pende a una delle due parti diciamo spostando la decisione politica verso uno dei due attori oppure il rischio di blocco in qualche modo è sostanziale e a quel punto bisognerà capire diciamo se,
Si manifesterà in principio un sovrano o se invece ai partiti un paio di sarà costretto ad attraversare invece dei momenti molto difficili, anche dal punto di vista di incapacità di decidere, ma io mi fermerei qui ringraziare nuovamente le suggestioni dei nostri miss cassa. Grazie mille. Sentiamo allora Gaetano Quagliariello, prego,
Anch'io vorrei innanzitutto ringraziare Antonio e Stefano per la lettura e per le loro suggestioni, Antonio vorrei anche ringraziarlo per aver ricordato che il nostro è un libro di storia, in realtà noi lo abbiamo scritto diciamo affinché possa essere un libro utile per gli studenti ma non solo per gli studenti d'altra parte diamo una notizia,
Questo libro avrà un seguito a ritroso perché stiamo scrivendo anche la parte dello Statuto Albertino, cioè quella che va dal 1.848 al 1943. Il fatto che sia un libro di storia spiega, diciamo almeno in parte alcuni dei dissensi che son venuti fuori i sensi, diciamo molto relativi sul fatto che ci sia una resistenza alla presidenziali zazione.
E che il processo di presidenziali zazione non sia un processo, come posso dire, tra virgolette, nel Pacifico né scontato, su questo non abbiamo dubbi, Castellani ed io questo, insomma
Sottoscriveremo tutti e due quello che ha detto Antonio Polito con Stefano, c'è soltanto un problema di punto di vista, cioè Stefano, che è un costituzionalista Stefano Ceccanti e portato a privilegiare il punto di vista.
Su un fenomeno di che cosa esso dovrebbe essere o cosa si vorrebbe che sia uno storico, deve prendere in considerazione cosa è stato e cos'è, il che vuol dire che non era affatto scontato il processo di presidenziali zazione,
È in atto che soprattutto aveva delle alternative che oggi è, diciamo, preminente, nel gioco di spinte e controspinte, tra le altre cose, immaginato anche dal nostro testo costituzionale, ma che non è affatto detto che questo sarà.
Anche in un futuro molto recente.
Sotto questo aspetto, insomma, usciamo da quella che è la competenza del libro e anche da quella che è la nostra razione materie.
Per quel che riguarda
Ecco, diciamo, è il successo della formula e su questo anche diciamo della formula che enfatizza, diciamo, il potere presidenziale.
Su questo invece una riflessione Stefano Ceccanti, assolutamente ragione e i governi presidenziali non sono state un successo, soprattutto se considerati, anzi, se considerati con il metro se appunto con il metro della della della della loro incidenza sulla pubblica opinione, certamente
E ha avuto dei problemi in questo senso. Il Governo Monti certamente non è stato, diciamo Pacifico, il corso del governo Draghi d'altra parte, nelle consultazioni successive sono state premiate quelle forze che si sono opposti a questi governi. Vorrei solamente riflettere insieme su un punto che questa dinamica non ha offuscato la
Forza mediatica del presidente, cioè è come se ci fosse stata una scissione tra la forte dei suoi governi è invece evidentemente la considerazione della figura presidenziale. Questo è valso per Napolitano perché sennò non gli sarebbe stata richiesta da tutte le forze politiche e da tutti i presidenti delle Regioni, escluso il governatore della Puglia Nichi, Vendola di accettare la ricandidatura, e questo è stato anche per quel che concerne Mattarella rispetto al Governo Draghi. Anzi, si potrebbe rileggere sotto questo aspetto
La sua rielezione quasi come diciamo, un paradigma della scissione delle forti del governo
Rispetto a quella del del presidente. Per quel che riguarda, diciamo, il pezzo di storia, 1989 1993 beh. Insomma, il fatto che Cossiga abbia compreso più di altri e che la sua figura sotto questo aspetto vada riconsiderata. Questa è una cosa abbastanza cash abbastanza in maniera abbastanza nitida dal nostro libro sulla quale siamo. Siamo d'accordo, così come
Ecco i limiti di comprensione, in particolare da parte del partito socialista e del suo leader, cioè il fatto di aver abbandonato il tema della grande riforma, che poi era stato il primo invece a suscitare e ad abbracciare, e anche su questo siamo assolutamente d'accordo e io credo che la lettura che Cipro che ci propone Ceccanti che integra in realtà il testo per certi versi non lo contraddice va.
Combinata con un'altra considerazione che si riferisce a quel periodo, cioè al fatto che in quel periodo a quel periodo si arrivi sulla scorta di due costanti della Prima Repubblica.
La prima è che la Democrazia cristiana non è un partito e un mondo che è stato creato fondamentalmente dal fattore K e quindi portarlo transitare solo nel nuovo scenario, salvaguardandone l'Unità, era fondamentalmente un compito molto difficile, indipendentemente diciamo dal rapporto col Movimento referendario e la seconda cosa invece che ovviamente non Monda
Il Partito socialista Craxi degli errori, diciamo, tattici commessi in quel momento e che ci si arriva sulla scorta di un'altra costante che non viene mai messa in dubbio, e cioè quella che
Cafagna è amato, chiamano il duello a sinistra e quel duello lo a sinistra è fondamentalmente prende il sopravvento, è fondamentalmente, anche se in maniera differente, provoca la sconfitta di due tutti e due i pezzi della sinistra, ultimo elemento che vorrei sottolineare che tutto questo è bellissimo ma tutto questo va considerato anche tenendo conto di un elemento,
Esogeno, e cioè del ruolo della magistratura di Mani pulite, Castellania, ed io non riteniamo che questo ruolo sia esclusivo in quel momento storico e nemmeno che Fia un ruolo preminente, perché riteniamo che diciamo la situazione mondiale e la fine dell'assetto bipolare sia il vero elemento fondamentale però vorremmo anche non commettere l'errore opposto cioè di non considerarlo affatto mentre quel ruolo c'è poi evidentemente su sul giudizio storico ognuno può formulare il proprio grazie.
Ah, grazie mille, a Gaetano Quagliariello chiedo allora a tutti diciamo autori e ospiti, se vogliono fare una battuta finale, visto che abbiamo ancora 5 10 minuti, forse magari ah, sì, ecco, prego, Antonio Polito.
Ah sì, una battuta finale potrebbe, secondo me, deve essere questa questa ricostruzione che abbiamo fatto fin qui della.
Della della preminenza di questo nuovo principe,
E piega prenderà.
Questo sviluppo quando, come è possibile, anzi, è addirittura probabile, già dalla prossima volta il nuovo capo dello Stato non deriverà più da nessuna delle famiglie politiche del patto costituente, che questo è il grande interrogativo finora in tutto in qualche modo questo nuovo principe è servito anche a traghettare nella Seconda Repubblica o gli elementi di moderazione di terzietà di,
Di collegamento alla collocazione internazionale del Paese atlantista e europeista, e così via, ma quando il capo dello Stato farà
Come dire una figura culturalmente anche antropologicamente non più erede di quella storia, questo ruolo, questa funzione, continuerà a poter essere esercitata nello stesso modo
Chi vuole rispondere ci sono già dei candidati, tra l'altro, e quindi potremmo fare un po'di no, io non volevo rispondere a questo, volevo solo fare due precisazioni, la prima era questa si è detto all'inizio che De Gasperi ha un ruolo marginale sulla Costituente, ma ce l'ha in termini formali espliciti in termini impliciti c'è la decisivo perché come spiegano,
Dossetti e Lazzati nell'intervista Scoppola Elia De Gasperi, convoca in convento idee, dice i parlamentari democristiani della Costituente e gli dice di hub, di rinunciare a tutti gli emendamenti e il rafforzamento del governo, perché la situazione non lo con di guerra fredda non lo consente e quindi è il protagonista dell'idea del governo debole. Po per per ragioni di lettura internazionale,
Dopodiché si rende conto da governante dei limiti e cerca di riparare con la legge maggioritaria, per via di legge ordinaria ai problemi che ha constatato di difficile governabilità la seconda cosa è che il testo che spiega meglio addirittura con una citazione del 66 quanto la Democrazia Cristiana fosse un una composizione contro natura ha dovuto alla guerra fredda sono la memoria di italiani che a un brano del 66 dove dice va be'quando,
Diciamo la sinistra sarà reinserita nel sistema, non sono più in queste condizioni, questo partito evidentemente si spaccherà perché esiste solo in quanto è il contraltare del Partito comunista, ma non è un partito vero e proprio, una federazione di aree politiche troppo eterogenee,
Io, se posso, sul presentate dai repubblicani diciamo se guardiamo alla storia delle istituzioni, di solito quando la funzione, diciamo, di un ufficio si allarga.
O ci sono rivoluzioni che la mettono sottosopra oppure tenne, diciamo, a consolidarsi in tende a stabilizzarsi, quindi.
Non so chi potrà essere il prossimo, di sicuro penso che se sarà una personalità, diciamo più giovane o comunque formatasi principalmente nella Seconda Repubblica, forse avrà già incamerato in qualche modo culturalmente un ruolo della presidenza repubblica più forte.
Rispetto a quello a cui eravamo abituati, diciamo nella nella prima fase repubblicana, quindi diciamo se dovessi così fare una scommessa, scommetterei su magari una possibilità di di rafforzamento di quella di quella istituzione con tutti i caveat, naturalmente li contesto rapporto con le maggioranze e via dicendo, ma io dico che
Insomma, la domanda che ci fa bollito ci spalanca, diciamo la strada verso, diciamo, un universo incerto e affascinante, che sarebbe dovuto iniziare con il 27 e che invece avrà inizio già nel novembre 26, ci saranno le elezioni di mid term americane che qualcuno tende a svalutare, io non credo che invece,
Siano così.
Diciamo così sovrastrutturali, poi ci sono le elezioni anticipate in Spagna e qui faccio apro e chiudo una parentesi, perché questa è una cosa che non ho sentito dire molto spesso, Stefano in Spagna Sanchez, si è discusso per una settimana sui giornali cosa avrebbe fatto Sánchez di fronte al voto della Camera poi si è appreso che saggezza ha deciso di andare alle elezioni anticipate e di sciogliere il Parlamento.
Lo ha fatto un primo ministro fee d'Italia, si ventila una possibilità del genere, siamo alla deriva autoritaria su Sanchez, nessuno, non dico, ha detto una parola, ma non ha nemmeno alzato un sopracciglio e poi nel 27 ci saranno le elezioni.
Presidenziali in Francia, poi le elezioni in Italia, ecco in tutto questo.
Periodo noi
E scopriremo qualcosa di essenziale che oggi non sappiamo sugli equilibri internazionali e anche, diciamo qualcosa in più sulla sorte dell'asse trans atlantico, scopriremo qualcosa sulla forte dell'Europa, perché certo un'Europa senza l'asse franco tedesco nel senso proprio un asse franco tedesco orientato verso l'antieuropeismo è difficile immaginarla, almeno è difficile immaginarla come oggi scopriremo qualcosa sull'esito, diciamo della riforma elettorale, ultima quinta per usare, diciamo la numerazione propostaci da Antonio Polito, cioè scopriremo se questa
Legge elettorale darà.
Darà un risultato inequivoco oppure un ritorno addirittura la proporzionalità, azione del sistema, che non è probabile, ma è comunque possibile, è solamente poi dopo potremmo considerare come il parlamento eletto nel 27 in questo quadro che si sarà modificato.
Affronterà l'elezione del prossimo presidente della Repubblica certo, quello che possiamo dire già da ora è che le prossime elezioni legislative italiane hanno due poste in gioco e possiamo forse comprendere l'importanza di ciò anche alla luce, insomma, di questo modesto contributo che Castellania ed io abbiamo cercato di fornire e cioè serviranno a determinare il prossimo governo ma serviranno anche a determinare insomma gli equilibri.
E con i quali si arriverà alla prossima elezione del di quello che oggi possiamo definire il principe del sistema e ci aiuteranno a comprendere o se lo sarà anche domani oppure no, ma posso fare due brevissime postille, prego la prima la prima cosa divertente me l'ha fatto ora venire in mente Gaetano il testo presentato alla Bicamerale d'Alema dal relatore Cesare Salvi, a nome dell'intero centrosinistra aveva copiato esattamente l'articolo 115. La Costituzione spagnola al potere di scioglimento e del presidente del Consiglio e controfirmando è un atto dovuto del presidente della Repubblica
Non so quanti oggi nel centrosinistra se ne ricordano parlare perché qualcuno diceva beh, ma la Spagna è un'altra cosa, perché c'è la monarchia mica, possiamo copiare una norma del genere in Italia, ho sentito dire alcuni che hanno detto questo è il probabilmente è Cesare Salvi a nome dell'intero centrosinistra l'aveva copiata, la seconda cosa è, non siamo così sicuri che il Parlamento eletto nel 2027 arrivi fino al gennaio 2029, quindi in realtà, in apparenza le poste in gioco sono due vediamo se saranno davvero due
Allora ringrazio Stefano Ceccanti e Antonio Polito, come ospiti di Gaetano Quagliariello e Lorenzo Castellani, gli autori dei due principi della Repubblica.
Una storia che va avanti davanti ai nostri occhi, come giustamente è stato sottolineato in questa.
Interessante utile discussione, uscito per Lewis University Press e ringrazio tutto il pubblico che ci ha seguito e che può ritrovare questa e tutte le altre presentazioni sul sul sito di stroncature.
Vi auguro una buona serata e alla prossima occasione, grazie mille, grazie, grazie arrivederci a voi, grazie arrivederci.

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