Con gli autori dialogheranno Stefano Ceccanti, professore di Diritto pubblico comparato Sapienza Università di Roma, e Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera.



Moderera l’incontro Riccardo Pennisi.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro “Il principe e la Repubblica” di Lorenzo Castellani, Gaetano Quagliariello (Luiss University Press, 2026).", registrato a Evento Online lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 16:33.



Sono intervenuti: Riccardo Pennisi (analista politico specializzato in geopolitica), Lorenzo Castellani (professore ordinario di Storia …

delle Istituzioni Politiche presso la LUISS Guido Carli), Gaetano Quagliariello (professore di Storia contemporanea LUISS, presidente della Fondazione Magna Carta), Antonio Polito (giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera), Stefano Ceccanti (professore ordinario di Diritto costituzionale italiano e comparato alla Sapienza Università di Roma).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 3 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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