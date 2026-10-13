13 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del n.6 di giugno 2026 della rivista Mondoperaio con un dossier dedicato all’80° anniversario della Repubblica.

DIBATTITO | - Roma - 17:23 Durata: 1 ora 27 min
A cura di Pantheon
Organizzatori: 
Associazione della Repubblica per la storia dell'Italia repubblicana, Mondoperaio
Player
Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del n.6 di giugno 2026 della rivista Mondoperaio con un dossier dedicato all’80° anniversario della Repubblica.", registrato a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle ore 17:23.

Dibattito organizzato da Associazione della Repubblica per la storia dell'Italia repubblicana e Mondoperaio.

Sono intervenuti: Mauro Ottaviano (presidente dell'Associazione della Repubblica per la Storia dell'Italia Repubblicana), Cesare Pinelli (direttore della rivista Mondoperaio), Svetlana Celli (presidente dell'Assemblea Capitolina), Giancarlo Monina (professore ordinario di Storia contemporanea all'Università Roma Tre), Titti Di Salvo (presidente del IX Municipio di Roma Capitale), Antonio Tedesco (direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni), Aladino Lombardi (storico della Resistenza).

Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Cultura, Democrazia, Giannini, Informazione, Mondoperaio, Periodici, Politica, Repubblica, Storia.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 27 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Ho.
Allora?
Direi che possiamo cominciare
Siamo in attesa del l'arrivo di Svetlana Celli, ma comunque penso che è il caso, comunque di cominciare perché poi avremo una serie di interventi e quindi non possiamo fare nemmeno troppo tardi.
E a me semplicemente il compito di introdurre questo incontro, di presentarci di fare alcune considerazioni, cercherò di phablet nel più breve tempo possibile la prima questione, ovviamente, questa iniziativa, che noi abbiamo proposto e che abbiamo proposto e fatto insieme a Mondoperaio, la rivista che tutti voi conoscete,
Insieme alla nostra associazione, associazione della Repubblica per la storia dell'Italia repubblicana e si inquadra nelle iniziative che si stanno svolgendo in occasione dell'ottantesimo anniversario della Repubblica, ne abbiamo fatte diverse e questa è una riflessione importante, io ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare Cesare.
Pinelli per aver condiviso, insieme a noi, associazioni della Repubblica, questa opportunità di fare questa riflessione e questo incontro di oggi.
Ed è l'occasione anche per cementare un rapporto fra la nostra associazione e la rivista Mondoperaio.
Perché la nostra associazione tra i suoi obiettivi fondamentali, anche quello di stabilire con tutto il mondo delle associazioni e delle fondazioni un rapporto di collaborazione e di scambio e via discorrendo, diceva un momento di riflessione, perché la rivista Mondoperaio, con il numero 6 giugno di quest'anno fa una riflessione,
Partendo da alcune pagine della storia del nostro Paese e in particolare della storia, del particolari e del Partito socialista del mondo socialista, della tradizione socialista, mettendo al centro quattro figure, 2 come
Romita e Nelli, che sono stati protagonisti della nascita della Repubblica italiana e altre due figure come Benzoni,
Vicesindaco di Roma e
Se devo Giannini, che è stato anche lui, ministro, però, in epoca successiva, però, questa scelta mette in campo quattro figure della tradizione socialista diverse tra loro, ma tutte che hanno contribuito, diciamo la nascita, lo sviluppo all'insediamento e alle trasformazioni della nostra Repubblica.
Solo brevemente per ricordare che, come dicevo, questa iniziativa si inquadra nell'ambito delle iniziative per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Noi come associazione abbiamo dagl dallo scorso anno, diciamo dalla fine dello scorso anno abbiamo iniziato questa attività di celebrazioni sulla nascita della Repubblica, abbiamo cominciato con la mostra che abbiamo fatto alla Vaccheria nel dicembre dello scorso anno, grazie anche alla nostra Presidente, Titti Di Salvo, e da quella circostanza abbiamo sviluppato una serie di iniziative rivolte proprio alla celebrazione dell'ottantesimo della nostra Repubblica mostra, in quella occasione, abbiamo lanciato e costruito l'idea di una casa delle culture democratiche e costituzionali insieme ad altre associazioni e fondazioni
Abbiamo svolto iniziative nelle scuole e nelle università, abbiamo partecipato orgogliosamente alla battaglia per il No al referendum sulla giustizia, facendo delle iniziative in questo senso, e abbiamo partecipato alla Festa della Resistenza, insieme anche a Cesare Pinelli, e abbiamo svolto al Testaccio alla presentazione della proposta di una mostra virtuale sulla Costituzione e quindi abbiamo,
Poi abbiamo svolto diversi convegni sulla persona umana, sulla l'ultimo che abbiamo svolto nel mese di settembre tra la Costituzione e le disuguaglianze che abbiamo svolto a Palazzo Zuccari, questo per dire che cosa che noi ci poniamo l'obiettivo.
E questo lo abbiamo condiviso, lo condividiamo anche con iniziative come questa di stimolare la conoscenza della storia della memoria e, soprattutto, anche l'attualità dei principi e dei valori della nostra Repubblica e della Costituzione, e fare in modo che questi principi e questi balordi abbiano una piena applicazione perché questo è il punto dell'oggi ed è sicuramente,
L'attualità che ci pongono anche una serie di riflessioni contenute anche nella negli articoli della nostra rivista,
Il dossier di Mondo operaio.
Ci parla di un contributo del socialismo democratico alla nascita della Repubblica e della Costituzione, ma non è solo un momento di celebrazioni, ma è un'occasione per un bilancio critico sulle istituzioni e sullo stesso contributo della tradizione socialista,
Alla nascita e allo sviluppo della nostra Repubblica
Faccio alcune considerazioni del tutto personali e quindi consentitemi che farò delle considerazioni molto schematiche e perché non so nemmeno un grandissimo esperto, quindi so dopo di me ci saranno degli interventi che approfondiranno sicuramente molto meglio questo argomento, tuttavia mi sentivo e mi sento,
Di mettere alla vostra attenzione alcune considerazioni e alcune riflessioni, la prima è che secondo me
Tre sono i temi fondamentali che questi articoli ci pongono, ecco Svetlana, Celli ciao, buona sera.
Noi abbiamo cominciato.
10 minuti e poi ti danno la parola.
Dicevo che secondo me tre sono i temi fondamentali che ci pongono questi articoli.
E che hanno una loro attualità nel porre queste questioni, il primo è il legame indissolubile,
Tra la democrazia rappresentativa e i diritti sociali
Mi sembra che questa questione venga posta, diciamo trasversalmente, in tutti gli articoli che almeno da come li ho letti io poi può darsi che mi sbaglio e di questo mi scuso, tuttavia l'interpretazione che io ho dato è un po'questa questo legame indissolubile tra la democrazia rappresentativa e i diritti sociali il secondo è il rapporto tra la democrazia parlamentare e le spinte verso forme,
Premierato o addirittura di autocrazia, anche qui ci leggo una forte attualità nel messaggio che ci viene trasmesso in questi in questi articoli.
Terza questione, che mi sembra anch'essa che viene riproposta in questi articoli e la ricomposizione delle fratture sociali ed economiche che hanno determinato disuguaglianze nel nostro Paese
Questo è ancora un tema fortemente presente nella nostra attualità, basta pensare a tutto il discorso delle disuguaglianze, al problema della redistribuzione delle risorse e quant'altro non voglio approfondire, ma mi sembrano questi temi fondamentali che vengono trasversalmente affrontati nella negli articoli e che ci danno il senso di una grande attualità del messaggio cioè queste considerazioni che io ho appena fatto mi pare che ci dicono come questi articoli ci aiutino a comprendere non solo il passato ma ci danno una mano a conoscere e ad affrontare il presente guardando,
Guardando al futuro,
Ci sono appunto i quattro articoli
Scritti da Federico Fornaro da su Giuseppe Romita, ricordo che Fornaro è praticamente un biografo della vita di Giuseppe Romita e infatti lo sappiamo del web avrebbe dovuto partecipare anche lui a questa iniziativa, però ci a seduta e quindi non può essere presente. Il Fornaro ci mette in evidenza questa figura di Romita, soprattutto,
E in un aspetto fondamentale, cioè quello della gestione del referendum del 2 2 giugno probabilmente questo aspetto è stato un po'sottovalutato nella storiografia del del periodo, mentre invece il ruolo svolto dai Romita come ministro degli Interni e ricordiamoci che Romita in quel momento Eva per la prima volta un socialista al ministero degli Interni e ha affrontato diciamo la gestione del referendum del 2 giugno,
In un clima post-bellico, quindi, con tutto quello che questo comporta e per la prima volta era un, come dire, votavano milioni di persone, uomini e donne per la prima volta quindi.
Non a caso fu chiamato architetto operativo del del del referendum del 2 giugno, quindi viene messo in evidenza questa questo aspetto della figura di Fornaro, come aspetto fondamentale di una di una persona che forse è stato anche in qualche misura sottovalutato.
Nel Psi svolse un ruolo fondamentalmente legato all'autonomia socialista. Sì, si caratterizzò, per questo non approfondisco più di tanto, voglio solo ricordare che ebbe e qui io c'ho riflettuto, secondo me ci sarebbe da riflettere ancora ebbe un conflitto molto aspro, con Nenni e Togliatti sulla questione della sostituzione dei Prefetti nominati durante la Resistenza cioè mentre Nenni e Togliatti
Volevano mantenere i prefetti nominati durante la resistenza all'idea di vomita fu quella di sostituire questi prefetti lavorando per una tra virgolette normalizzazione e istituti di razionalizzazione, quindi, immaginando di più prefetti come
Riprendendo le carriere e così via,
La preoccupazione di Nenni e Togliatti era che questo avrebbe rimesso, diciamo, in gioco, un vecchio apparato e questa è una riflessione, secondo me, sull'attività di, sulle scelte fatte dai umida, che andrebbe, diciamo, valutata con maggiore attenzione.
Di Benzoni, cerco di andare il più rapidamente possibile, qui viene ripreso un articolo del 2016 e pone anche qui una questione molto interessante il dualismo tra altruismo e opportunismo, anche qui Benzoni lo scrive nel 2016, ma pensate a quanto è attuale ancora questo argomento, no altruismo e opportunismo, quindi questa questo dualismo è chiaro che Benzoni vede nell'altruismo diciamo l'obiettivo fondamentale e non a caso si pone anche in contrasto con all'interno del Partito socialista,
In particolare nel suo libro sul sul craxismo, dove Benzoni fa un'analisi molto critica del craxismo.
In affermando che lo spostamento, diciamo della politica craxiana, faceva perdere la identità e la tradizione del Partito Socialista italiano anche qui merita sicuramente un un punto di riferimento molto interessante, oltre al fatto che Benzoni,
I meno giovani si ricordano Benzoni.
Come il nostro vicesindaco qui a Roma, io me lo ricordo ci incontrammo anche quando era sindaco Argan,
Ha svolto un ruolo importante sia con Argan che con Petrocelli, e sicuramente è stato un grande assertore dell'unità della sinistra e in particolare dell'Unità tra l'allora Partito comunista e il partito socialista.
Questo lo pose anche in contrasto all'interno del Partito socialista, ma qui non approfondisco,
Il Antonio Tedesco, che è qui presente, che lo ringrazio per la sua presenza.
Scrive questo articolo intitolandolo grazie Nenni, padre della Repubblica, pensando a Nenni come motore ideale politico della scelta repubblicana, se segnala tedesco l'affermazione di Nenni o la Repubblica o il caos che Stassi.
Significare come Nenni vedeva nella Repubblica, è la forza fondamentale di trasformazione e quant'altro, e non solo tedesco, da come dire, una nuova dignità anche all'operato di Nenni nella nascita della Repubblica italiana e della sua trasformazione, rendendogli omaggio e merito.
Ma diciamo individua nella politica di Nenni di quel periodo come la Repubblica dovesse essere l'occasione per una grande rigenerazione democratica e per una grande trasformazione sociale ed economica
Nenni, mi consentirà tedesco Nenni andrebbe ulteriormente approfondita la figura di Nenni, soprattutto in merito alle diverse fasi.
Della sua politica, non solo dell'epoca giovanile, quando nel 2014 addirittura fu il sostenitori dell'entrata in nella Prima guerra mondiale, ma quanto invece anche nelle nel un ondivaga, posizione ondivaga che ha avuto anche sia nella fase.
Perché è caratterizzato fondamento fondamentalmente da una fase in cui è fortemente legato all'unità d'azione Partito Comunista Partito socialista 46 56, dove la sua politica fondamentalmente era l'unità di azione comunisti e socialisti.
Poi, è vero, ci furono i fatti di Ungheria del 56,
Ma poi, nel 63 e diventa uno dei protagonisti dell'ingresso del Partito socialista nell'area del centrosinistra e quindi anche qui la figura di Nenni andrebbe meglio, secondo me modestamente meglio va analizzata in questa duplice duplice veste, come uomo dell'unità di sinistra ma anche come uomo che ha favorito la nascita del centrosinistra in Italia quindi i rapporti con la Democrazia Cristiana bla bla bla.
Ultima cosa Mastropaolo, ci parla di Massimo Severo, Giannini, che fu ministro anche lui.
Un grande intellettuale è un grande maestro del diritto amministrativo, con una visione molto pragmatica del diritto delle istituzioni come strumenti appunto per governare le trasformazioni sociali ed economiche.
Giannini, almeno per quanto mi riguarda, per quanto io mi ricordo, fu promotore di un rapporto molto importante nel 1979, un, il cosiddetto Rapporto Giannini, quando era appunto ministro sul in particolare sulla pubblica amministrazione, in particolare no, e dove,
Pose due questioni, secondo me, che meritano un'attenzione, una è la misurazione della produttività e l'altro era la riorganizzazione dei ministeri, quindi ponendo l'accento, diciamo su due questioni che determinarono anche, come dire, qualche conflitto anche con la sinistra in quel periodo, ma senza dubbio quella diciamo illuminazione che Giannini presenta nel 79 con tutti i suoi limiti forse una visione eccessivamente tecnocratica forse tuttavia, nell'insieme ha rappresentato sicuramente un punto di vista molto importante e interessante.
Nell'insieme del dossier e vado a chiudere la cultura socialista e riformista viene letta come un filo conduttore per interpretare lo sviluppo e la trasformazione dal 46 in poi.
Questo mi sembra appunto viene sicuramente e questo è un po'il filo conduttore di queste di questi articoli io aggiungerei.
Sì, nella mia interpretazione libera, aggiungerei, a questa cultura socialista riformista.
Aggiungerei la cultura comunista italiana, progressista e di sinistra, variamente manifestatasi e rinnovata nel corso degli anni, cioè la cultura socialista, che pure è stato una cultura molto importante, la dobbiamo vedere anche in correlazione con quella che è la cultura più generale del mondo,
Comunista italiano della nel mondo progressista della sinistra, secondo diverse manifestazioni di questi aspetti e quindi non parlo variegato, anche conflittuale, cioè questo insieme di culture politiche, economiche e sociali, sia pur con diversità sensibilità, tuttavia mi pare che noi le dobbiamo evidenziare perché possono rappresentare ancora oggi il futuro il nostro futuro e quindi mi sembra che il collegamento e il filo conduttore,
Tra Liberazione, quindi nascita della Repubblica Costituzione e attualità legata ai tempi dell'oggi, ci dicono che queste questa, questi articoli, sono molto importanti, sia come elemento di riflessione storica, ma anche come insegnamento per l'oggi e per il domani, grazie, darei subito la parola prima a
Cesare Pinelli, che vuole dire due o tre cose, due parole prima di dare la parola a Svetlana Celli per i saluti istituzionali, dunque certamente Mauro Ottaviano vi ha aperto le porte di questo dossier, nel senso che vi ha vi ha detto quali sono i quattro contributi e di che cosa trattano.
Io vorrei solo aggiungere che le intenzioni di chi ha immaginato questo dossier non erano certo quelle di esaurire ah, il contributo
Diciamo delle forze politiche alla Repubblica, perché sappiamo beh, se è per questo c'è anche un contributo dei cattolici, fondamentale anche un contributo, sia pure minore in termini numerici, dei liberali, degli azionisti, quindi, per carità, tutte le forze che poi sono cedute alla Costituente hanno fatto la Costituzione. Certamente vanno tenute presenti e lo sappiamo tutti, l'infezione era diversa. Era quella di mettere in luce, diciamo, e questo fa parte un po'di quello che stiamo facendo più in generale come rivista, quindi non soltanto in questo numero ma prima e dopo
Quello di mettere in luce il contributo di una forza politica che, negli anni passati, dal punto di vista storico, molte volte è stata messa un po'da parte tu stesso hai ricordato giustamente, come il contributo di Romita che è stato ministro dell'interno in un momento cruciale perché se e in quelli in quei giorni e il ministro dell'Interno si fosse comportato diversamente sappiamo quanto è importante e i ministri dell'Interno durante le elezioni e delle elezioni e abbiamo avuto un'esperienza molto precisa,
Nell'epoca del governo Berlusconi, perché si rischiava veramente di insomma di di di di far falsare i risultati elettorali e se con Pisano, ministro, insomma, che è stato veramente un uomo della Repubblica sul serio, quindi, ecc.
Questo ce lo ricordiamo parlando di qualcosa che è avvenuto 10 anni fa, ma all'epoca e insomma c'era di mezzo la monarchia e la repubblica, quindi, insomma, cosa è molto grosse, quindi ecco un personaggio come Romita il pensiero su Nenni naturalmente deve però Antonio.
Basterà lui, è chiaro che qui stiamo facendo uno scatto fotografico su Nenni e non immaginare e di parlare di Nenni per tutta la sua storia, che è una storia molto ricca, molto complessa e che in realtà è il.
Secondo me, la strada dell'iter avviato per alcuni aspetti, quindi figuriamoci quindi è così, allora la rivalutazione che stiamo cercando di fare, una rivalutazione che presuppone il contributo delle altre forze, solo cerca di rimettere in luce il contributo di una forza che nei decenni passati è stata un po'accantonata ecco questa era un po'l'idea, ma nessuno sogna di.
Esaurire con i suoi servizi le forze politiche italiane, per carità, assolutamente allora a questo punto spetteranno eccetera,
Allora, per parlare di alcune figure, non possiamo che essere in piedi qui perché mi sento tanto piccola rispetto veramente a tanto spessore e ovviamente ringrazio sempre con con forza Mauro, Ottaviano, l'associazione della Repubblica, vedo anche qui altre persone di altre associazioni, spesso lavoriamo insieme per arrivare a obiettivi importanti che sono quelli della difesa,
Delle soprattutto di quella casa, delle culture costituzionali, della pool, della Costituzione, che mi ha vista impegnata anche in questi quattro anni in Assemblea capitolina, voglio salutare la nostra Presidente, Titti Di Salvo con piacere averla qui e ovviamente Mondoperaio suo direttore, Cesare Pinelli, tutti quelli che sono qui al tavolo perché attraverso questa questa rivista riportate in qualche modo anche un po'di nostalgia nella mia cultura che non è solamente oggi democratica ma è soprattutto socialista in primis perché io vengo da lì, vengo da un padre che ha fatto battaglie, insieme ad Alberto Benzoni,
Insieme ad Alberto Quadrana,
E insieme a tanti attivisti e in tanti sostenitori di quella cultura che appunto per un po'di tempo è stata messa da parte e pensare appunto che la rivista Mondoperaio dedichi una specifica per uno specifico dossier sul tema appunto degli 80 anni della Repubblica non può che aprirmi il cuore rispetto non solo al clima che stiamo attraversando che qualcuno pochi giorni fa anche rispetto alla nuova legge elettorale ha definito la terza Repubblica io definirei più un apripista dell'anti Repubblica e dell'antidemocrazia,
Perché pensare che, invece di governare, si voglia comandare e che, invece di avere un insieme di di figure, ma soprattutto di forze politiche, come furono per la costituente, per l'Assemblea costituente e che forse dovremmo anche tutti insieme, no prendere esempio da quello che è successo per molti anni fa e che forse quei padri e madri costituenti hanno faticò faticosamente ottenuto e cosa che spesso si dà per per scontato. Oggi si vede invece l'egemonia di qualcuno che vuole sovrastare su altri e che forse non so quanto porterà alla deriva appunto di una di un'Italia che, invece di essere sempre più progressista, diventa sempre di più retrograde rispetto a certi principi, certi difese di valori di quei valori che appunto, ad esempio, il socialismo, ad esempio, voleva con forza e quindi il diritto alla casa, al diritto civile, il diritto allo studio, il diritto al lavoro principalmente e quindi Mondo operaio. Mi ci ricorda quello che è un po'forse l'articolo 1 della Costituzione. L'Italia è un Paese fondato, una Repubblica fondata sul lavoro, che forse tutti insieme dovremmo trovare quegli strumenti maggiori per ottenere con forza, in modo strutturale, non precario e non latente e quindi lavorare ancora di più. E credo che oggi questo questo lavoro che voi state facendo sia importantissimo. Per quanto ci riguarda, la presidente Di Salvo lo sa, ma lo sa anche il nostro presidente, Ottaviano, come Assemblea capitolina, abbiamo puntato ai più piccoli, abbiamo puntato alle alle nuove generazioni, alle scuole e non a caso abbiamo voluto un tour in tutti i municipi, con le scuole, insieme a un costituzionalista, abbiamo portato il tour della Costituzione Mauro, se lo ricorderà bene, dove, da una parte, i ragazzi erano suddivisi tra i monarchi, da una parte i repubblicani veniva letto, venivano letti gli articoli dello Statuto Albertino e dall'altra parte
Della costituzione, facendo capire quali fossero le differenze, quali fossero le reali battaglie vinte grazie al lavoro, appunto anche all'equilibrio, alla sinergia di tanti che, di pur diversi pool, pur nella loro pluralità, sono riusciti a fare sintesi per un'Italia oggi libera per un Paese libero, un Paese appunto democratico e progressista e credo che quel lavoro fatto con i bambini che si rendevano conto che oggi c'è un diritto allo studio per tutti e che i bambini non andavano nei campi che le mamme non solo potevano votare le donne ma potevano non essere l'angolo, l'angelo del focolare potevano essere protagoniste nella storia del Paese per essere per sviluppare
è il Paese che, appunto, ci sono state delle attività che i bambini stessi quel giorno ci chiedeva dice allora non è vero che mia mamma deve stare a casa, può fare anche, quindi, con toccare con mano, ecco io, bah, mi batto molto su questo e credo che noi, fino a quando non costruiamo una cultura fin da piccoli per far crescere quei diritti che noi dobbiamo in qualche modo inalienabili che noi dobbiamo in qualche modo difendere e che i socialisti,
Con Pietro Nenni, ma soprattutto con tanti che si sono battuti per veramente per la libertà, per l'uguaglianza e soprattutto per i più fragili. Io credo veramente per le cui quell'equità sociale io penso che dobbiamo ancora fare tanto e quello che appunto vediamo intorno a noi non non è per niente. Insomma, non è per niente facile e soprattutto non è per niente un clima rasserenante. Quindi io credo che dobbiamo lavorare tutti e queste iniziative sono alla base e ci vedremo anche in altre occasioni ci sarà una grande opportunità, che la Presidente Di Salvo ha dato all'associazione della Repubblica un luogo dove preservare ma nonché sia chiusa in un cassetto, preservare alla fruibilità di tutti perché quei manifesti, quelle testimonianze siano per le scuole, per i più piccoli, ma anche per i cittadini che forse è ancora oggi devono tutti un po'svegliarsi. Tutti noi ci dobbiamo svegliare da questo torpore, che sembra appunto ormai che ci abbia messo un po'sotto la sabbia, dobbiamo invece far riscattare le coscienze e pensare che un'Italia non sarà mai libera se veramente non c'è la partecipazione vera di tutti e, soprattutto, l'attività di chi sta per tanti anni ha faticosamente con sudore soffre, ma tu difeso e portato avanti quelle
Quegli 80 anni, oggi, dal 46 quegli 80 anni di libertà e di e di insomma della nostra Costituzione, ma soprattutto di un Paese come l'Italia, è un Paese libero, un paese costituzionale, ma un Paese che oggi finalmente possiamo dire che abbiamo anche noi e stiamo cercando anche noi di contribuire a far rilanciare quindi grazie veramente a tutti ma soprattutto a chi ha voluto insieme a Mauro Ottaviano insieme Cesare Pinelli e tutti voi che siete qui perché anche un'altra sola persona vuol dire che la facciamo svegliare da quel torpore Craxi.
Grazie allora direi che possiamo cominciare
Articolo Giancarlo Monina.
Dunque.
Io ringrazio chiaramente per l'invito ho scritto un appunto che preferisco leggere nel modo meno noioso possibile in maniera che possa risultare coerente. Dopo sei ore di lezione svolte all'università, forse sarei potuto essere troppo confuso e quindi questo anniversario, gli 80 anni che trovato occasioni preziose e plurime di celebrazione può diventare cosa un'occasione di conoscenza e per diventare occasione di conoscenza. Un anniversario deve restituire elementi di incertezza, cioè nel senso che deve non dare per scontato quello che è avvenuto e ricordare invece che all'epoca, quando uomini e donne andarono a votare nel 46, non avevano certezza dell'esito. E allora per rientrare dentro quello spirito c'è quell'incertezza. Incertezza può diventare e senso di responsabilità ritrovare quelle speranze, quei conflitti che caratterizzano l'epoca. Da punto. A questo punto di vista è importante distinguere quello che è stata la conquista della Repubblica dalla costruzione della democrazia. La conquista della Repubblica è figlia sicuramente di un percorso storico, ma anche un atto che, determinato dal voto del 2 giugno 46, la costruzione della democrazia è stato un processo ancora più faticoso. E allora andare a verificare i con il il la costruzione democrazia significa andare a indagare i rapporti sociali, le istituzioni comportamenti, la vita quotidiana sono progressi ben visibili. Nelle figure dei socialisti presenti in questo dossier. Io anticipo Cesare fossero pennelli, lo saprà che ho te. Ho resistito alla tentazione di inserire la figura di Lelio Basso perché tra i socialisti sicuramente una figura che mancava, ma ho resistito perché in realtà volevo concentrare l'attenzione, non deviare l'attenzione, ma concentrare l'attenzione sui personaggi invece che sono stati al centro dell'attenzione di questo dossier e che a mio avviso meritavano senz'altro questa tribuna importante, per esempio, Fornaro, ricostruendo l'azione del ministero dell'Interno, ha mostrato come Giuseppe Romita accompagnasse l'impegno repubblicano. La responsabilità di garantire regolarità elettorale e ordine pubblico in quella difficile transizione del 46 è stato sottolineato l'importanza che riveste il ministero dell'Interno
E quella è un'opera fondamentale svolta da Romita, che si trasforma che trasforma una convinzione politica, quella della cultura socialista, irresponsabilità istituzionale non era scontato. Allora tutto ciò non era scontato, perché, per una forza che ha combattuto il regime autoritario fino al giorno prima, l'ingresso nello Stato comportava una prova decisiva e su questo Romita appunto si prende il il, la sua responsabilità. La democrazia, in questo caso, richiede anche una capacità di auto limitazione. C'è la legittimità del risultato dipende anche dalla credibilità del procedimento che lo produce, e questo vale soprattutto nei passaggi in cui una parte della popolazione teme di perdere, insieme a una consultazione, il proprio posto nella comunità nazionale. Questo è uno sguardo, c'è la retorica delle origini ed è giusto che ci sia, perché perché ogni ogni forma politica deve trovare la sua legittimazione anche nei valori, ma poi c'è anche una storia concreta delle cara del dei connotati di quella comunità nazionale, fino al giorno prima, i fascisti erano tanti e questo non bisogna dimenticarlo e quindi trasformismi i trasformismi. Allora come si tiene insieme la volontà di cambiamento, con la necessità di assicurare che tutti possano riconoscersi nelle nuove regole. Questa è una domanda che consente di valutare concretamente il valore e la qualità di una classe dirigente,
In questo senso importante, l'importante contributo di Antonio Tedesco pone al centro Pietro Nenni, la sua battaglia repubblicana, l'intensità della mobilitazione e il riconoscimento popolare, documentato anche dalle testimonianze conservate in archivio sullo sfondo delle divisioni socialiste, il saggio di Antonio ci aiuta a sollevare su su, su Petronelli una questione centrale in quei frangenti come diventa popolare una scelta istituzionale e Nenni era capace da questo punto di vista,
La parola Repubblica può avere significati differenti a seconda di chi la ascolta ad Achille dalle persone, può esprimere la fine della dinastia compromessa con il fascismo, può significare dignità, possibilità di contare aspettativa di giustizia. Il lavoro della politica con si sta anche nel mettere in comunicazione queste attese, dando loro una direzione riconoscibile. In altri termini, entra in campo il rapporto tra leadership e partecipazione e parliamo di Nenni. Un dirigente democratico deve saper raccogliere la fiducia, ma deve anche contribuire a renderla autonoma dalla propria persona. La riuscita di una mobilitazione si misura nella capacità di lasciare i cittadini più consapevoli, organizzazioni più solide e istituzioni più credibile, e questo credo che Nenni abbia incarnato queste caratteristiche e questi pregi, diciamo, della leadership politica. Per questo ne ricordare i protagonisti. Allargherei lo sguardo ai soggetti collettivi
Alle militanti e i militanti alle reti associative, ai luoghi della discussione e alle donne, lo ricordo, non scordiamo noi qui ingresso nella cittadinanza politica che viene formalizzato allora con con il diritto di dal voto, obbliga interrogata il significato stesso della sovranità popolare, allora la storia democratica che comprende le persone che rendono possibile una decisione al oltre a quelli che la rappresentano pubblicamente.
In questi ambiti significato si inserisce anche il bel contributo di Mastropaolo su Massimo Severo Giannini. La sua preparazione della Costituente, la sua concezione democratica attenta lo citavo Taiana, l'organizzazione amministrative, sia pure in una fase diversa, alle ali, ma sin da allora tenta l'organizzazione amministrativa alle autonomie, alla partecipazione sociale. Ora io sento risuonare nel lavoro di Giannini e non a caso il Norberto Bobbio e la distanza da lui sempre sottolineata, tra il riconoscimento di un diritto e la sua effettività, cioè la possibilità di esercitarlo. Allora è una distanza che noi conosciamo molto bene, il diritto allo studio, per esempio di chi ti scuole, insegnanti, risorse, condizione di accesso, e figuriamoci in carcere per chissà che mi occupo di questo tema. Un diritto sociale può essere affermato solennemente incontrare nella pratica ostacoli economici, territoriali e amministrativi, e un altro. Non è un caso neanche che Giannini fu insieme a Lelio Basso. L'unica citazione che mi con sé che mi auto consento
Fu insieme a Lelio Basso autore ed estensore del comma 2 del capoverso dell'articolo 3 della Costituzione, che è alla base, diciamo, nel concetto proprio di affermazione della propria personalità e da questo punto di vista anche l'amministrazione dunque merita un posto centrale nella storia della democrazia di questo Paese chiedersi chi decidere chi può accedere chi viene ascoltato e chi può contestare una decisione significa la di di studiare la distribuzione concreta del potere, quindi vengo infine e vado a chiudere il compianto Alberto Benzoni,
Sarebbe stato citato l'articolo è del 2016 e interpreta, io ne ho letto altre cose chiaramente un re, un articolo, sia pure breve ma molto ricco di te, io ho letto più la sua critica, l'interpretazione critica della cultura internazionale repubblicana all'interno di quel testo e cioè l'attenzione che li riversa all'home port la grande opportunità che l'Italia ha avuto di superare.
Il nazionalismo di superare nazionalismo e lui lo dice non to anche non Manera letterario abbastanza, vi cieco, convincente che lui dice di passare dalla roboante, non usa questa espressione, però patria con la p maiuscola a un più sobrio paese con la p minuscola e questa è stata come dire la forza de del Health Club e la possibilità di un Paese come l'Italia di reinserirsi nel contesto internazionale e d'altra parte anche questo è un tema da tenere presente, l'orizzonte ideologico dei partiti di massa del della Prima Repubblica della Repubblica, insomma, e che lì si andava queste formando
Sono orizzonti universale Originals e pensavo alla cultura cattolica della Democrazia Cristiana, alla cultura internazionalista del socialista, del del socialismo e del comunismo, specialmente in questa fase, poi, qualcosa cambierà, allora è chiaro che il contesto dell'Italia, diciamo l'abbandono del nazionalismo era importante da questo spirito che possiamo appunto chiamare internazionalista. Derivano secondo Benzoni ed è una lettura ancora di grande spessore, tanto il ripudio della guerra, quanto la cessione di sovranità fino al protagonismo nel processo, anche quello non scontato, paese della dell'Europa meridionale, che però è protagonista del processo di integrazione europea e e quindi integrazione sovranazionale europeo, ma anche il ruolo di dialogo, mediazione, pace svolto nell'area medio-orientale araba, di cui sentiamo oggi tanto la mancanza
Benzoni e non manca di sottolineare gli aspetti critici di questa internazionalismo e partire da Lecce a partire dalla circostanza che fu reso possibile, anche perché l'Italia, in sostanza, non contava granché nel contesto nel lago nell'agone internazionale. Tuttavia, anche questo internazionalismo più facile, diciamo perché il contesto lo rendeva più facile. Ci manca tanto oggi, nel senso che, in un contesto come quello di oggi, attraversato da nuovi e potenti nazionalismi, da spiriti guerrafondai, quelli internazionalismo che portava a riconoscere e a rifiutare la guerra, riconosce ai limiti della sovranità nazionale, eccetera. Era una risorsa che poi quest'epoca, questa Naz dei nazioni, del ritorno, dei nazionalismi e degli approcci di di guerra possa trarre spunto dalla critica puntuale Kees proprio Benzoni fa di live di essere stati incapace di affrontare due possa passaggi chiave, ma non è solo l'Italia questa d'averlo fatto due passaggi chiave. Berlino, il muro di Berlino, la caduta del muro di Berlino e l'Unione europea stessa. È un tema, questo, che è importante da approfondire su questo. Secondo me, Benzoni io non condivido tanto il concetto di interesse nazionale che lui sviluppa su questo. Io ho puntato un po'l'attenzione su questo Benzoni perché credo che il tema internazionalismo nazionalismo oggi sia ancora al centro dello sviluppo e dell'attenzione. Allora chiudo sul serio
Dicendo, tornando proprio all'insieme di questo dossier, che che che five evidenzia il contributo socialista alla Repubblica e questo, devo dire, deve essere studiato, forse questo era anche il richiamo che voleva fare Cesare e l'indicazione di Mondo operaio e il contributo socialista deve essere studiata insieme alla storia del nostro Paese cioè non è qualcosa distaccato come non lo è quello della storia del Parc del comunismo no del Partito comunista, una storia,
È parte della storia comune del Paese e quindi è il punto chiave. È proprio per andare a vedere cosa abbia messo a fuoco e con quali strumenti volesse affrontarli, e questo diventa, come dire ancora oggi, la valorizzazione di una tradizione politica acquista forza quando accetta il confronto con le altre tradizioni e con i propri limiti. E in questa prospettiva che leggerei insieme, appunto i quattro articoli, ponendo loro tre domande. Come si legittima il potere democratico, come si rende effettiva la cittadinanza e come si costruisce una capacità di decisione dentro l'interdipendenza internazionale? Gli 80 anni trascorsi richiedono poi di seguire ciò che è accaduto, alle promesse delle origini che con quali gruppi hanno conquistato voce, quali i diritti sono diventati esperienza concreta. Quali disuguaglianza hanno continuato a limitare la partecipazione? Oggi ricordare il 46 può aiutare a rimettere queste possibilità al centro di discussione. Queste domande al centro di discussioni
È un compito che riguarda la, la, la cultura storica e la ricerca storica, la cultura politica, ma anche la responsabilità delle istituzioni.
Grazie a tutti di Sandro.
Tutti.
Intanto, permettetemi di iniziare con quella che non è una battuta, ma è una considerazione che ho fatto ad alta voce insieme a Mauro, dopo aver ascoltato il professor Monina e, in particolare, dopo aver sentito le domande fondamentali che lui proponeva e che io penso che sarebbero alle domande professore da proporre al campo largo chiedendogli di rispondere e fare un programma cioè mi sembrerebbero diciamo quelle perfette,
Quelle perfette no, e quindi ho cominciato con questa affermazione, ma che non è una battuta, è veramente il pensiero che mi ha, diciamo profondamente attraversato e Mauro, concordava con me quando mi sono girato e gli ho detto ecco, vedi abbiamo trovato come si costruisce quel programma io sono intanto ringrazio moltissimo Mauro e tutti voi e dell'invito perché io sono qui per due ra,
Io sono qui per una ragione, l'invito è per una ragione, in realtà poi io sono qui per due ragioni che Mauro non potevano, la seconda poteva non sapere nulla, sapeva la ragione del partito, sono qui, è una mia grande vicinanza.
E rispetto per l'importanza dell'associazione della Repubblica, poi spiegherò meglio cosa intendo che quello che mi ha portato ha portato la mia amministrazione a fare delle scelte, ma insomma di questo parlo dopo la la seconda ragione per cui io sono qui che Mauro non sapeva e che in realtà io ho un grandissimo rapporto con Mondoperaio,
Perché ho scritto su Mondoperaio per alcuni anni, in particolare quando Tommaso Nannicini sì
Aveva curato alcuni alcuni dossier per la mia tradizione, la mia provenienza, io ho fatto la sindacalista per tantissimi anni per 24 anni e anni bellissimi, non solo perché uno è più giovane, noi quindi è però veramente anni bellissimi e poi quindi anche dalla Camera nell'esperienza parlamentare il lavoro è sempre stato il mio elemento di di collega di di il punto di vista con cui ho letto il mondo diciamo così saldo, c'è un bellissimo titolo nel dossier la democrazia, che si basa sul lavoro, sul lavoro povero no,
E per questa ragione, quando Tommaso Nannicini, curò, due dossier, io collaborai con lui sul lavoro relativamente al al lavoro da remoto e quindi al cambiamento del lavoro e poi sulla condivisione delle responsabilità genitoriali che l'altra chiave e quindi diciamo che questa seconda ragione che mamma non poteva non sapere, ma quando mi ha invitato, io ero molto contenta non solo per l'invito, ma anche perché mi faceva piacere venire qua a testimoniare questa vicinanza e questo apprezzamento che ritrova tutte le volte che leggo la rivista, io vi confesso però che questo numero non l'ho letto, io lo confesso, quindi non ho non posso assolutamente, diciamo aggiungermi alle considerazioni di merito, però posso aggiungere considerazioni sulla scelta e cioè la scelta di dedicare un numero di Mondoperaio. Ah, la valorizzazione del contributo di quella cultura, della cultura socialista, della cultura della Repubblica mi pare una grande e
Importante importante scelta e gli interventi che sono stati che mi hanno preceduto, come si dice, mi hanno fortemente motivato dalla lettura del della rivista e sono stati particolarmente interessanti e stimolanti ultime due cose, la prima le professore diceva.
Ricordava come sia molto importante le diceva per le domande che io ho detto, essere quelli del campo largo alla cittadinanza, oggi cosa vuol dire, ma prima parlava del rapporto tra la possibilità di esercitare il diritto agitato, definito no, cioè la distanza tra la definizione di un diritto e la capacità di esserci, la possibilità di se non la capacità, la possibilità di esercizio e io penso che questo sia un grandissimo, il grandissimo tema e anche in questo caso ricordo come l'impressione di Teresa Mattei, che l'articolo 3 della Costituzione insiste perché sia scritto lì,
Di fatto, cioè la concretezza dei diritti, il ruolo della Repubblica, rimuovere gli ostacoli di fatto, cioè la capacità di cogliere in quel momento di ricostruzione dopo il fascismo, dopo il nazismo, dopo la guerra, dopo le morti dopo le stragi, la capacità di cogliere come quello sarebbe stato l'elemento centrale di costruzione della Repubblica e in realtà è il tema che abbiamo ancora di fronte in modo molto.
È evidente, non risolto, non risolto, penso.
Riflettendo dal punto di vista della mia esperienza, che adesso è quella di amministratrice e quindi di presidente di un municipio, ma voi sapete che i Municipi i rom sono come grandi città, il mio è più grande di Milano di Parigi, di Barcellona, ma non è un modo di dire, non è un vezzo, ormai lo dico sempre, non Fabio perché tutti ormai dico alla Di Salvo, è più grande di me e così però è così, però è così eh, ecco, io noi ve lo vediamo lì
Lo vediamo lì, la difficoltà di rendere eguali diritti che sono che esistono sulla carta, perché sono definiti costituzionalmente, piuttosto che normativamente, la difficoltà di come Dick di come poi questo gap ben viene risolto e devo dirvi, dal mio punto di vista, che io credo in questo no no no, non è una,
Le opinioni non erano pieni di tutti, io credo che il decentramento dei poteri ai municipi servirebbe andare in quella direzione, ma ci sono alcuni che pensano il contrario, invece no, c'è una discussione su questo argomento, al di là del fatto che poi la le le varie norme sono naufragate Xenon apro questo capitolo, insomma di poteri di Roma Capitale non è quello però, se io penso oggi a Roma con la grande
Opera di trasformazione che questa amministrazione ha realizzato e sta realizzando naturalmente per quota parte ciascuno di noi, ma questo tema qui della differenza, perfino della vita media, tra un punto e l'altro della città c'è.
Non il reddito a vita media e quindi quindi, ma secondo me e io volevo sottolineare questi esempi mi servono a sottolineare come il tema proposto prima, secondo me è il tema, quello di Checco dei diritti che compongono la cittadinanza, quali sono perché forse il catalogo va riscritto, i quali sono i diritti che compongono la cittadinanza e come si rendano si rendono effettivi, dicevo che c'è una seconda ragione, per cui anzi una prima ragione per cui,
Mauro e l'associazione della Repubblica mi ha invitato e nominavo prima la scelta della nostra amministrazione di offrire una sede, una sede che un ex scuola, perché la caduta demografica fa sì che grandi scuole siano vuote alla all'ospitalità delle associazioni della Repubblica, per noi è un onore e un vanto per noi è un onore e un vanto perché siamo convinti di una cosa,
E cioè che ognuno per quota parte debba partecipare a delle grandi sfide contemporanee en ognuno in termini di responsabilità collettiva, di ciò che rappresenta, perfino di responsabilità individuale, ha il dovere di essere parte delle grandi sfide contemporanee, noi esercitiamo il nostro ruolo di amministratori municipali, amministratrici, municipali, non come un comitato di quartiere logica, è un'altra cosa, ma come istituzioni di prossimità che fanno scelte che hanno una visione, creare una direzione di marcia e sono parte per quota parte prendono parte per quota parte delle grandi sfide contemporanee. Siccome io penso che quella che voi
Illuminate col vostro lavoro su una grande sfida contemporanea alla faccia della Terza Repubblica, dobbiamo fare la prima e cioè rendere effettiva la Costituzione e quindi diciamo annullare quel gap, ecco, io penso che la vostra presenza, che poi si tradurrà in tante iniziative che possiamo fare rivolgendosi alle scuole ma poi ricorda che faremo insieme che farete voi che noi sosterremo,
Ecco, io penso che è stato per noi, è un onore per noi perché è totalmente Q per quello che siete voi, ma è anche totalmente coerente con la nostra scelta di essere appunto parte soggetti che prendono parte, intanto che stanno dalla parte che è quella del del della giustizia e della libertà della democrazia in un Paese in difficoltà e che scelgono di fare la propria parte negli anni in sfide contemporanee poi scriviamo alle domande del professore gliele mandiamo ai,
Vari leader e magari facciamo un passo avanti grazie.
Bisogna vedere chi per età.
Certo, allora, Antonio Tedesco.
Grazie.
Grazie.
Al presidente dell'associazione della Repubblica,
E per l'invito al direttore di Mondoperaio Cesare Pinelli, che ringrazio per avermi coinvolto in questo dossier questo bel numero di Monlué, uno dei tanti bei numeri di Mondo operaio che è un giornale, ricordiamolo, fondato proprietà da Pietro Nenni e anche Mondoperaio mi pare che compie 80 anni qua tra un paio d'anni compirà e che Mondoperaio ottant'anni quindi è una rivista gloriosa storiche, è molto importante. Parto da una brevissima considerazione suggestionato e stimolato da quello che diceva prima Mauro, è vero,
Probabilmente la la figura di Nenni meriterebbe una una maggiore approfondimento, un maggiore studio meriterebbe di essere conosciuta maggiormente sembra un po'una figura rilegata più marginale rispetto ad altri grandi protagonisti e invece sono un grande protagonista della storia della nostra Repubblica e su questo diremo qualcosa a breve ci arriviamo rispetto alla.
Vita di Nenni, che una lettura superficiale può interpretare come caratterizzata anche da una certa incoerenza, se vogliamo, perché parte repubblicano giovanissimo è un repubblicano intransigente, seppure un repubblicano di sinistra interventista durante la prima per durante la prima guerra mondiale, poi approda al socialismo in mezzo una breve un breve scivolone ribelle nazionalista quindi fino poi a diventare frontista è invece negli anni 60 come dicevi tu puoi, Mauro, protagonista di una grande stagione di riforme,
E una le né mi diceva che lui nato povero, non ha mai avuto la cretina ambizione di non mutare pensiero e quindi è una un politico Nenni che nella vita ha cambiato idea, è un politico che ha avuto il coraggio anche di fare autocritica cosa non scontata, diciamo nel mondo nel mondo politico, anzi Memmi proprio dall'autocritica ha trovato la forza e il coraggio di andare avanti, di insistere nelle proprie battaglie, però ci sono alcuni aspetti, alcuni elementi che sono un po'la bussola,
Che in qualche modo denotano invece una coerenza di pensiero Dinelli la Repubblica e la battaglia per i lavoratori e per i diritti, la vita di Nemi è stata spesa per i lavoratori, è stata spesa per la battaglia anche per la Repubblica, né mi, come è noto,
Dicevo prima, prima di abbracciare il socialismo Allin, agli inizi degli alimenti e un repubblicano intransigente, antimonarchico, anticlericale, e poi un bagaglio di idee, di principi che poi lui porta nel Partito socialista quando vi aderisce, come dicevo all'inizio degli anni 20, però voglio sottolineare alcuni aspetti spesso poco considerati della battaglia repubblicana socialista, perché merita di essere ricordato che la battaglia per la Repubblica dei socialisti non comincia nel 45 o nel 1946 perché la battaglia per per la Repubblica per i socialisti comincia dopo l'8 settembre e soprattutto durante la Resistenza, perché, badate bene, i socialisti sono impegnati nella Resistenza anche militarmente, ma sono anche impegnati nella Lab, nell'elaborazione politica, e il principale Ted tema di dibattito e di scontro interno nei socialisti è proprio la questione istituzionale
Perché tutto il partito e determinato sul fronte della svolta istituzionale, ma con accenti e approcci diversi, vi è un viveur vivace dibattito, i più intransigenti sono quelli che poi Nenni e definirà i giovani turchi, chi sono i giovani turchi, giovani turchi, sono dei giovani intellettuali,
Cresciuti nelle istituzioni fasciste come Zagari, Corona, Vassalli, vecchietti, protagonisti dei Littoriali della cultura, esponenti dei Guf, esponenti del di altre organizzazioni fasciste che approdano però autonomamente al socialismo tra la fine degli anni 30 e poi con lo scoppio quelli.
L'inizio della seconda e del dell'entrata.
In guerra dell'Italia, apro e, in taluni casi casi approdano anche al federalismo, non anche per l'influenza che ha su di essi Eugenio Colorni rispetto alle questioni istituzionali sono intransigenti perché vogliono, sono convinti che la rigenerazione istituzionale e la rigenerazione morale,
Culturale dell'Italia debba passare soprattutto dalla dalla svolta istituzionale, in quanto la monarchia complice del del fascismo.
Quindi pongo dei socialisti al primo posto nella loro battaglia la questione repubblicana è anche quando arriva la bomba Ercoli, la cosiddetta svolta di Salerno Togliatti, il partito è compatto anche all'inizio nel denunciare quella svolta, quella improvvisa, giravolte giravolta dei dei populisti addirittura Pertini e per denunciare pubblicamente le ambiguità comuniste rispetto alla questione della svolta di Salerno e addirittura Bertini insieme ai giovani socialisti chiede di rinunciare al patto di unità d'azione col Partito Comunista tanto importante la questione repubblicana, anche Nenni e furibondo,
E i socialisti, nell'aprile del 1944, lanciano la proposta di risolvere la questione istituzionale all'interno della futura Assemblea costituente, che doveva sorgere subito, appena finita la guerra attenzione, faccio una piccola e breve digressione sulla questione dell'unità d'azione con i comunisti, tanto caldeggiata da Nenni che probabilmente giustamente temeva che la frammentazione delle forze proletarie avrebbe contribuito all'affermazione della reazione diceva Memmi quando le forze proletarie sono divise ex vince la reazione.
E forse aveva ragione per cui lui non è fusionista, ma è per condurre, insieme a quelli che poi Pertini in via nave, i cugini, insieme ai comunisti, le grandi battaglie.
E durante la Resistenza, però, soprattutto a Roma, consentitemi di sottolinearlo seppur c'è, seppur viene sottoscritto il patto di unità d'azione con il Pci che tra l'altro riprende il vecchio patto di unità d'azione che era stato scritto da Saragat.
I socialisti collaborano, sottoscrivono anche altri patti di unità d'azione, ad esempio con i cristiano sociali collaborano anche con Lazio con gli azionisti e collaborano soprattutto con i cosiddetti comunisti dissidenti di Bandiera rossa, più con loro che con il Partito Comunista italiano, questo soprattutto a Rho,
A dimostrazione di quanto non fossero semplicissimi i rapporti tra i socialisti e i comunisti.
In Italia, dopo la partecipazione eroica alla resistenza e i socialisti sono in prima linea nella battaglia repubblicane nella ricostruzione del Paese.
Nenni.
Si spende moltissimo per questa grande battaglia in un contesto difficile in un côté, in un contesto anche familiare, per lui drammatico perde una figlia
Morta ad Auschwitz, nel mi viene a saperlo nel 1945 da De Gasperi, accompagnato da Scalfaro.
Ci tengo a dirlo spesso non solo perché mi sono occupato di Vittoria Nenni, ma per capi far capire anche questi grandi uomini, come lo stesso Pertini che ha perso un fratello in un campo di fucilato in un campo di concentramento quanto questi uomini avessero pagato anche,
Il loro impegno, il loro contributo, la loro lotta per.
Dare all'Italia una prospettiva diversa al fascismo, tuttavia.
E dobbiamo dirlo nel secondo dopoguerra il Partito Socialista italiano, che si chiama PSIUP ancora Partito Socialista italiano di Unità proletaria.
è un partito che ha almeno cinque o sei correnti, che sono delle vere e proprie anime assestanti, sì, raccolte intorno a riviste come critica sociale, Mondoperaio che nascerà un po'più tardi, proprio perché Memmi vuole mettere un po'di ordine nel partito, però queste componenti che si riunivano anche autonomamente rispecchiano in parte anche le diverse anime che avevano dato vita al Psiup nel 1943 e su questo c'è un bellissimo.
Lavoro di giacche del professor Monina, proprio sul mutuo proprio, sulle origini del del Partito Socialista di Unità proletaria, un partito che verrà definito da Zagari, il ruolo dei giovani turchi tra i più intelligenti, tra i più preparati e un partito che somigliava a una bestia strana perché non è il Partito Socialista italiano di Turati.
Quindi non è neanche quello di Nenni, che faticosamente cercava di sopravvivere.
In esilio in Francia è un partito pluralista e un partito al cui interno convivono storie diverse, sensibilità diverse e anche aspettative diverse, soprattutto sul piano delle alleanze e della politica internazionale, e poi c'è un aspetto spesso trascurato dalla storiografia, i problemi organizzativi,
Il Partito Socialista italiano ha problemi serissimi da un punto di vista sia organizzativo che anche economico, l'autofinanziamento non basta per costruire un apparato burocratico all'altezza, qualche aiuto arriva dagli Stati Uniti grazie ai contributi dei sindacalisti ed italo americani, che però pretendono una maggiore autonomia del Pci poi arrivano dei contributi arriveranno i contributi da Mosca, arriveranno i contributi,
Da altre realtà, anche del capitalismo italiano, facendo imbestialire Pertini che era contrario a prendere i finanziamenti dai palazzinari piuttosto che dai grandi imprenditori del Nord, però erano necessarie risorse, risorse che però, come vedete dagli Stati Uniti, dalla Russia, eccetera,
Facevano in qualche modo scoppiare una sorta di guerra fredda all'interno del partito che viveva questi contrasti, ma anche queste contraddizioni.
Mi avvio alle conclusioni dicendo.
Che, nonostante queste difficoltà, nonostante le divisioni, nonostante la frammentazione, nonostante l'eccessiva deriva correntizia, il partito ha un grande consenso nel Paese Memmi non ci credeva all'inizio quando arriva torna in Italia, quando viene liberato dal confino a Ponza e sfiduciato.
Dice Romita, siamo in pochissimi, i socialisti non ci sono più, ci sono solo i comunisti in Italia e invece Romitelli dirà, è vero, ma il socialismo vive ancora nel cuore di milioni di italiani e aveva ragione Romita.
Perché nel 1946 alle elezioni amministrative il partito socialista ha avuto un successo strepitoso e davanti ai comunisti in quasi tutto il Paese?
Nenni grazie al suo carisma grazie alle sue capacità.
Grazie alle sue intuizioni, riesce a ricompattare il partito proprio intorno alla battaglia per la Repubblica, tutto il partito si stringe intorno a Nenni.
A proposito di pubblicazioni.
Uscirà a dicembre, libro della Fondazione Pietro Nenni con Arcadi edizioni che raccoglie centinaia di pagine di scritti, inediti, appunti inediti, di Nenni di quel periodo, relativi proprio a la fase della battaglia referendaria, è proprio da alcuni appunti inediti di Nenni si comprende la difficoltà che lui ebbe,
E le difficoltà che ebbe al governo per cercare di di puntare a una svolta istituzionale che avvenisse all'interno dell'Assemblea costituente.
Quindi accetta il voto popolare, accetta la proposta della Consulta popolare per chiudere quindi i conti con la monarchia e per accelerare la rinascita dell'Italia, tuttavia nota e questo emerge parecchio dagli appunti la tendenza dei del soprattutto dei democristiani a rinviare il voto, a rinviare costantemente poi finalmente nel marzo del 1943 Nenni annota in un angolo del suo diario è fatta si vota il 2 giugno 1946 finalmente,
Quindi è una grande battaglia per Nenni e la campagna elettorale di Nenni è.
Incredibilmente faticosa riesce a percorrere migliaia di chilometri in meno di 20 giorni in un'Italia devastata dalla guerra, con i mezzi di con mezzi di fortuna e riesce a trasformare, come diceva Giancarlo prima, questa battaglia per la Repubblica è una grande mobilitazione popolare con la sua capacità oratoria,
E con la sua grande
Quel grande modo anche di entrare in empatia con con il popolo che lo ascoltava e migliaia di cittadini gli riconoscono questi grandi meriti, abbiamo diverse scatole piene di telegrammi, biglietti, lettere che lui riceve dai cittadini proprio in quei quei giorni, quando si seppe della vittoria dell'affermazione della Repubblica ed è a tratti commovente per Nenni leggere su leggere.
Questi bigliettini, mentre alloggia Nenni in un appartamento sequestrato ad un gerarca fascista Nenni e poverissimo, non ha un'abitazione, gli rimediano quindi un appartamento di fortuna in corso, Trieste che era un ex abitazione di un gerarca,
Lemmi andrà via dopo pochi mesi da quella abitazione perché si sentiva a disagio, celebra un ambiente freddo, euro, ambiente che di pop portava ad avere un profondo proprio disagio fisico a stare in quelle in quelle mura lo dico perché magari molto spesso anche per sottolineare come questi grandi leader del 900 abbiano vissuto anche spesso delle difficoltà materiali e economiche Nenni soprattutto in esilio in Francia per nel primo periodo ha vissuto delle difficoltà incredibili diciamo su alleviate dalla solidarietà dei compagni.
Da alcuni esponenti anche della politica francese e quindi, come dicevo, è finisco Nenni ricevono un plauso affettuoso.
Un plauso che però mi pare eccessivo
Vede un fondo di idolatria in quel
In quell'eccessiva.
In qualche modo Osanna azione del personaggio, perché per lui vengono prima le idee, viene prima il socialismo e poi vengono gli uomini, questo è un aspetto anche io direi molto importante. È proprio poi, col suo slogan o la Repubblica o il caos evidenzia il grande ruolo decisivo di Nenni e dei socialisti che hanno avuto nella costruzione della nuova Italia nella costruzione anche della poi successivamente nella Costituzione e ed è bello e finisco ricordare, è importante ricordare che
La svolta possiamo dire governista, se così la possiamo definire di Nenni.
è importante perché Nenni convince i suoi ad abbracciare.
Una coalizione abbracciare una nuova stagione politica per fare l'elfo, le riforme e soprattutto per applicare quei principi costituzionali che non erano stati applicati per niente.
E continuano ancora oggi a non essere applicate, tuttavia la grande stagione riformista insisto, Lodi possiamo dire senza retorica, perché fu una grande, è forse l'ultima star grande stagione riformista, forse non è d'accordo, Giancarlo.
Il grande stagione riformista è stata negli anni 70.
Nel centrosinistra, però l'Isis gettate le basi di una grande gru, non arrivò anche agli anni 70 una resa dei conti, no, andando nella legislazione, nella legislazione c'erano le donne, a cominciare dalla scuola che si apre la discussione storica o alla scuola, interessante però Rocco,
33
Scusate uccide
Certo, prima dello Statuto la le, la legge 66 sui licenziamenti individuali si apre una grande stagione e socialisti vanno al governo proprio per proprio per questa ragione, come dicevo, per cercare di rendere a di applicare i principi costituzionali che erano frutto comunque di una,
Battaglia che per i socialisti Caruso, Gennaro, Acquaviva president anglosassone, già a gennaio socialismo, grazie.
Perfetto grazie
Grazie
Grazie ci sono interventi, questo è il momento, prego, mi raccomando Aladino, proprio è così,
Ciao, Giorgio, ciò perché ci sono due cose, io adesso ho sfogliato un attimo e ho visto l'articolo di Paolo Bagnoli l'amico Paolo Bagnoli.
Forse mi è sfuggito per questo anche la domanda che faccio.
Francesco Saverio Nitti, nel 1921 ha scritto un bellissimo libro, l'Europa senza pace.
Che oggi penso che sia più che attuale.
E la seconda cosa lo cito solo io c'ho i libri, diciamo di qualche secolo fa anche del 500, grazie a mio padre, la seconda cosa ho sentito tedesco che ha parlato di De Gasperi,
Io li vorrei aggiungere una cosa, quell'evento che c'è stato
Di De Gasperi che ha dato la notizia, insomma, non è stato solo un evento di De Gasperi,
C'è stato anche l'intervento di Saragat
Perché
De Gasperi si trovava via della Guardiola, si stampava l'Avanti
Nenni parlamentare quando doveva scrivere un intervento.
Difficilmente lo scriveva alla Camera avviate al lavoro, al secondo piano che aveva nella stanzetta.
In quella stanzetta una mattina, mentre la piovosità passavano De Gasperi col giovane Scalfaro.
A un certo punto De Gasperi si ferma davanti all'Avanti.
Lui lo sapeva, questo che Nenni stava lì, lo sa, lo sapeva e fa per entrare.
E a un certo punto Scalfaro rimane perché, insomma, diceva, come due democristiano ai.
Non gli risponde.
De Gasperi, sale, va alla porta di Nenni, apre la porta, non si parlavano, anche si salutano, si abbracciano.
E Nenni in quel momento.
Viene a sapere da De Gasperi con l'intervento anche di de di Saragat, la storia della figlia di Viva è così perché dico questo perché a un certo punto Scalfaro dice, ma come tu democristiano valida, Nenni Nenni, io Nenni abbiamo sofferto insieme
Per cui, per quanto riguarda questa storia, io solo un c, ieri sera abbiamo fatto alla Camera un convegno sulle donne costituenti, io non ero fra i relatori, erano Primafila,
Come spettatori a un certo punto costi, presidente della Fondazione Enasarco interviene giustamente, fa la storia di Sara vicino, a me si mette una signora che mi fa mentre lui parlava di Saragat.
E va be'ma, intanto Saragat non è stato neanche i partigiani.
Io lì non ci ho visto più.
Perché Saragat mio padre ha fatto nascere Palazzo Barberini io, a 5 anni partito comunista che aveva la sede a via Nazionale 230.
Partito comunista riesce ad avere il Bottegone e lascia quei locali, mio padre gli occupa subito.
E la prima sede prima di Palazzo Wedekind è stato avvia l'azione, però tre stanze bagno cucina, il garage fra abitavamo, noi ammesso ai ragazzi, mi metteva sulla scrivania e a cinque anni mi ha insegnato tutte le capitali del mondo
Quello che voglio dire avete parlato di Repubblica e chiudo su questo.
C'è una bellissima foto di quella ragazza con la scritta Repubblica ride notato quella Lega si chiama di cognome di Berti, sapete quella foto dove è stata fatta
Sulla terrazza dell'Avanti di Milano, poi, avrei da aggiungere e da portare documentazione milanese, lo stanno scrivendo su Vassalli, io su Vassalli figure di tra foto e tutti lungotevere 19 dei Vallati, e penso che il calo Pinelli sa benissimo perché la memoria storica oggi ricorda una cosa molto bella e chiudo con questo.
Non so se questo è un altro caso, io gli faccio caso, questa cosa sinceramente, quando mi capita in pubblico ed io lo dico qui fra amici e compagni voglio dire, ma la dico quando non ci sono amici e compagni.
Ci sono in questo governo tre parole.
Partigiani e resistenza che nulle nominano mai.
Qualche volta uso per comodità costituzione, ma qualche volta con me per cambiarla ecco, Mondoperaio, piazza Augusto, Imperatore, ci siamo vissuti, per cui l'abbiamo vista come è nata tu puoi, c'è stato anche uno dei dirigenti di Mondoperaio iniziale alle prime armi, da giovane però dico che questa memoria noi siamo il gruppo di aficionados che io,
Aver incontrato Rossana dopo tanti anni, ma fa anche un piacere immenso perché non ci vedevamo da tanti anni, però abbiamo fatto tante cose insieme, il socialismo non era una tessera di partito, era come ci si comportava giorno per giorno, perché la cosa più bella è stata piazza Venezia con un signore durante il fascismo non si potevano portare in garofani rossi,
C'era un signore che aveva il garofano rosso, il bambino chiede al padre papà perché quel signore?
Quel signore è un galantuomo.
Allora, se non ci sono altri interventi, io vorrei dire qualche parola e mi pare che tutti i discorsi che sono stati fatti sono stati discorsi appassionati che hanno rivelato un interesse, un'attenzione sicuramente forte a al dossier, a come l'abbiamo pensato e alle tante cose che,
E si possono trovare in questo dossier gli storici e hanno, dato che i due storici hanno dato una lettura interessante, secondo me complementare.
E Giancarlo Monina ha esordito dicendo una cosa molto importante, cioè se noi ripercorriamo dei fatti storici, dobbiamo guardare alle incognite che si affacciavano nella mente di coloro che all'epoca erano i protagonisti, effettivamente è questo che poi,
Antonio ha detto parlando dei conflitti che animavano.
E il Partito socialista Nenni in particolare, ma tutti io posso aggiungere un una cosa che mi è venuto in mente, un ricordo, una cosa che è scritta, che può sicuramente voi conoscerete, Vittorio Foa e il quale da azionista all'epoca,
Parlando di sedi lombardi.
Diceva che diffidava.
Di quelli che avevano fatto il 19
Cioè
Praticamente perché diffidava perché pensava che quelli che avevano fatto il 19 sarebbero incorsi negli stessi errori che poi hanno portato a fasci, quindi questa era la situazione, cioè le incognite, l'idea della, l'ipotesi greca e era in campo, cioè le incognite erano tantissime per la bomba atomica. Ecco, poi focus include co co co il prosieguo e dicendo a distanza di tanti anni, devo dire che mi ero sbagliato e questo è, eppure da dire no, è così come la famosa battuta e che è rimasta nella storia, diciamo, di chi ha un minimo di di di consapevolezza e della battuta che lui felice, ma in questo caso fu una battuta a
Al al capo del del borghese, dicendo
E se ero io, se era vincere date, voi, noi io sarei in carcere, tu adesso sei invece i parlamentari della Repubblica italiana, questa è la differenza, no, quindi però ecco le incognite, erano enormi, quindi restituire, cosa che certamente il dossier non si proponeva di fare perché insomma,
è evidente che questo fa parte della ricerca storica a tutto campo, quindi però restituire almeno in parte questo questo senso di problematicità e di interrogativi che si pongono in riferimento all'epoca, secondo me è una cosa che va tenuta comunque sempre molto presente.
E certamente va tenuto presente anche e qui vengo a un discorso che ha fatto Mauro Ottaviano, ma in parte anche Titti Di Salvo hanno fatto giustamente sul paragoni inevitabile con l'oggi, cioè è chiaro che qui noi possiamo trarre degli insegnamenti da questa storia enormi, ma io penso che noi dobbiamo riflettere anche non vogliono essere ebbero un momento generoso,
Nei confronti dei politici che abbiamo davanti
Cioè dire è l'Italia, che è molto diversa, non sono soltanto i politici, perché se noi facciamo il confronto con i politici di oggi e quelli dell'epoca, ma noi è evidente che non non sono comparabili semplicemente è pro però sono tutti gli italiani che sono siamo noi tutti in quanto italiani che siamo molto cambia e il fatto di,
Insomma, di trovarci di fronte a una situazione in cui le difficoltà materiali erano così forti così e so che in parte è stato detto così forti, così assorbenti come quelle dell'epoca, ma che cambia completamente tutto e cioè è un altro mondo, quando la fame è un elemento così forte della vita di tutti, del 98% della popolazione, perché non è questione di borghesia e non buche no proprio errore e la fame è una cosa diffusissima, quindi queste cose sono troppo importanti per essere dimenticata nel momento in cui facciamo il confronto anche con la popolazione italiana, oltre che con la classe dirigente. Lasciamo stare poi la frase stantia quanto volete, ma che ha un fondo, la grazie di ognuno, una classe dirigente che si merita, perché la riflessione, in ogni caso, secondo me su questo va fatta a tutti noi e non soltanto in riferimento alla classe dirigente. Dopodiché sono contentissimo di questa occasione. Lasciatemi concludere con orde personale, contentissimo di avere fatto questa cosa con Mauro, Ottaviano e con l'associazione la Repubblica,
E spero che questa sia una prima occasione di altre, grazie.

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate