Presentazione del n.6 di giugno 2026 della rivista Mondoperaio con un dossier dedicato all’80° anniversario della Repubblica.

Dibattito organizzato da Associazione della Repubblica per la storia dell'Italia repubblicana e Mondoperaio.
Sono intervenuti: Mauro Ottaviano (presidente dell'Associazione della Repubblica per la Storia dell'Italia Repubblicana), Cesare Pinelli (direttore della rivista Mondoperaio), Svetlana Celli (presidente dell'Assemblea Capitolina), Giancarlo Monina … (professore ordinario di Storia contemporanea all'Università Roma Tre), Titti Di Salvo (presidente del IX Municipio di Roma Capitale), Antonio Tedesco (direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni), Aladino Lombardi (storico della Resistenza).
Tra gli argomenti discussi: Amministrazione, Cultura, Democrazia, Giannini, Informazione, Mondoperaio, Periodici, Politica, Repubblica, Storia.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 27 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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