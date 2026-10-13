Saluti Svetlana Celli (Presidente Assemblea Capitolina).



Intervengono: Tutti Di Salvo (Presidente IX Municipio di Roma), Giancarlo Monina (Fondazione Lelio e Lisli Basso), Mauro Ottaviano (Presidente Associazione della Repubblica per la storia dell'Italia repubblicana ETS), Cesare Pinelli (Direttore rivista mondoperaio), Antonio Tedesco (Direttore Scientifico Fondazione Nenni).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del n.6 di giugno 2026 di mondoperaio. Dossier 80° anniversario della Repubblica", registrato a Roma martedì 13 ottobre 2026 alle 17:23.



Dibattito organizzato …

da Mondoperaio.



Sono intervenuti: Mauro Ottaviano (presidente dell'Associazione della Repubblica per la Storia dell'Italia Repubblicana), Cesare Pinelli (direttore della rivista Mondoperaio), Svetlana Celli (presidente dell'Assemblea Capitolina), Giancarlo Monina (professore ordinario di Storia contemporanea all'Università Roma Tre), Titti Di Salvo (presidente del IX Municipio di Roma Capitale), Antonio Tedesco (direttore scientifico della Fondazione Pietro Nenni), Aladino Lombardi (storico della Resistenza).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Cultura, Storia.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 27 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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