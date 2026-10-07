"Governare l'algoritmo"

Interventi: Tiziana Nisini, Serafino Sorrenti (Capo Segreteria Tecnica - Sottosegretario di Stato), Antonio Trevisi.



Apertura Istituzionale: Interventi: Massimiliano Monnanni ((Segretario Generale CNEL), Marco Peccagnella (Federcontribuenti), Camillo Bernardini (ADICU aps).



Intervento speciale Santa Sede: ���������������� ���������� ���� �������������������������� ���� �������������� ������ ��̀ ���� ������������ ����������������, ��������������̀ �� ����������������������������̀ ��������'������ ���������������������� Relatori: S.E.



Mons.



Renato Tarantelli Baccari, S.E.



Mons.



Giovanni Fusco, …

S.E.



Mons.



Gennaro Fusco.



Keynote Address: Scenari di Produttività e Trasformazione Occupazione.



Keynote Speakers: Prof.ssa Mirella Pellegrini (LUISS - libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli), Assunta Viteritti (Università degli studi Sapienza).



Panel I - Produttività per chi? IA, Professioni e Distribuzione del Valore.



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Intervengono: Stefano Menghinello (Direttore del Dipartimento per le Statistiche economiche, Ambientali e Conti Nazionali ISTAT), Alfono CElotto (Università degli Studi di Roma 3), Roberto Veraldi (Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara), Daniele Damele (Presidente FASI).



Panel II - Chi decide quando decide l'algoritmo?.



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Intervengono: Gianni Dell'Aiuto (Avvocato), Prof.



Vittorio D'Orsi (Vice Segretario Nazionale Federazione STEM), Claudio Fratocchi (CEO di Enggeenering), Daniele Cagliore (Dirigente di ricerca CNR), Vealentina Ferri (Responsabile gruppo di ricerca "Tecnologie e Intelligenza Artificiale: lavoro, professioni, formazione e competenze".



INAPP).



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Intervengono: Marina Calderone (Ministro del Lavoro), Enrico Giovannini (già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), Stefano Da Empoli (Presidente dell'Istituto per la competitività - I-Com), Danilo Camminiello (Università degli studi Sapienza), Demetrio Panariello (Link Campus), David Bisi (CNEL).



Tavola Rotonda: Imprese, rappresentanza e lavoro nell'era dell'IA.



Intervengono: Daniele Rossi (Avvocato), Francesco Prudenzano (Presidente Confintesa), Mariano Bellaì (Direttore dell'Ufficio Studi, di Confcommercio), Giovanna Labartino (Senior Economist Confindustria), Sara Rinaudo (Fismic Confsal Nazionale), Gabriele Poponii (Confederazione PMI Italia Nazionale).



Closing Session: ���������� ������������ ������' ������������ Adozione e presentazione dei "���������������� ���� ���������� ���������� ������ ���� �������������������� �������������������� ��������'���� ������ ������������", Moderazione, conclusioni e sintesi finale dei lavori Dalila Loiacono (Segretario Nazionale della Federcontribuenti).

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