07 OTT 2026
dibattiti

"Governare l'algoritmo"

CONVEGNO | - Roma - 09:30 Durata: 5 ore 35 min
A cura di Luciana Bruno
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Interventi: Tiziana Nisini, Serafino Sorrenti (Capo Segreteria Tecnica - Sottosegretario di Stato), Antonio Trevisi.

Apertura Istituzionale: Interventi: Massimiliano Monnanni ((Segretario Generale CNEL), Marco Peccagnella (Federcontribuenti), Camillo Bernardini (ADICU aps).

Intervento speciale Santa Sede: ���������������� ���������� ���� �������������������������� ���� �������������� ������ ��̀ ���� ������������ ����������������, ��������������̀ �� ����������������������������̀ ��������'������ ���������������������� Relatori: S.E.

Mons.

Renato Tarantelli Baccari, S.E.

Mons.

Giovanni Fusco, S.E.

Mons.

Gennaro Fusco.

Keynote Address: Scenari di Produttività e Trasformazione Occupazione.

Keynote Speakers: Prof.ssa Mirella Pellegrini (LUISS - libera Università Internazionale degli Studi Sociali - Guido Carli), Assunta Viteritti (Università degli studi Sapienza).

Panel I - Produttività per chi? IA, Professioni e Distribuzione del Valore.

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Intervengono: Stefano Menghinello (Direttore del Dipartimento per le Statistiche economiche, Ambientali e Conti Nazionali ISTAT), Alfono CElotto (Università degli Studi di Roma 3), Roberto Veraldi (Università degli Studi "Gabriele D'Annunzio" di Chieti-Pescara), Daniele Damele (Presidente FASI).

Panel II - Chi decide quando decide l'algoritmo?.

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Intervengono: Gianni Dell'Aiuto (Avvocato), Prof.

Vittorio D'Orsi (Vice Segretario Nazionale Federazione STEM), Claudio Fratocchi (CEO di Enggeenering), Daniele Cagliore (Dirigente di ricerca CNR), Vealentina Ferri (Responsabile gruppo di ricerca "Tecnologie e Intelligenza Artificiale: lavoro, professioni, formazione e competenze".

INAPP).

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Intervengono: Marina Calderone (Ministro del Lavoro), Enrico Giovannini (già Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), Stefano Da Empoli (Presidente dell'Istituto per la competitività - I-Com), Danilo Camminiello (Università degli studi Sapienza), Demetrio Panariello (Link Campus), David Bisi (CNEL).

Tavola Rotonda: Imprese, rappresentanza e lavoro nell'era dell'IA.

Intervengono: Daniele Rossi (Avvocato), Francesco Prudenzano (Presidente Confintesa), Mariano Bellaì (Direttore dell'Ufficio Studi, di Confcommercio), Giovanna Labartino (Senior Economist Confindustria), Sara Rinaudo (Fismic Confsal Nazionale), Gabriele Poponii (Confederazione PMI Italia Nazionale).

Closing Session: ���������� ������������ ������' ������������ Adozione e presentazione dei "���������������� ���� ���������� ���������� ������ ���� �������������������� �������������������� ��������'���� ������ ������������", Moderazione, conclusioni e sintesi finale dei lavori Dalila Loiacono (Segretario Nazionale della Federcontribuenti).

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Sì, allora buongiorno a tutti e a tutti autorità, rappresentanti delle istituzioni, illustri relatori, esponenti del mondo accademico, delle professioni, delle imprese e delle organizzazioni sindacali, gentili ospiti, innanzitutto voglio rivolgere a ciascuno di voi il mio più cordiale benvenuto sono l'avvocato Daniela Lo Iacono e avrò il piacere e l'onore di moderare i lavori di questo convegno.
Nazionale dal titolo governare l'algoritmo di intelligenza artificiale, il lavoro e società, trasformazioni produttive e diritti sociali e responsabilità umana. Ringrazio naturalmente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per aver raccolto questa iniziativa nella prestigiosa cornice di Villa Lubin e rivolgo in particolare un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla sua organizzazione ringrazio naturalmente anche quanti ci seguono da remoto quello che affronteremo oggi. Io cercherò naturalmente nei miei interventi di essere abbastanza veloce e rapida per non togliere spazio ai relatori, che credo che siano fondamentali. Quest'oggi non è soltanto quindi una questione tecnologica
E prima di tutto una questione economica, giuridica, sociale e, in ultima analisi, profondamente umana.
L'intelligenza artificiale sta modificando i processi produttivi, ridefinendo l'organizzazione del lavoro, trasformando alle professioni e introducendo nuove forme di esercizio del potere decisionale siamo di fronte a una trasformazione che offre straordinarie opportunità se ci riflettiamo, ma che solleva numerosi interrogativi che a mio avviso meritano di essere qua o quantomeno affrontati.
E una riflessione importante quale sarà il ruolo della persona nei processi decisionali automatizzati, ad esempio, come verranno distribuiti i benefici della maggiore produttività, quali garanzie accompagneranno la trasformazione delle professioni e, soprattutto, come possiamo evitare che l'innovazione tecnologica proceda più rapidamente della nostra capacità di governare gli effetti sociali il nostro obiettivo e quindi oggi quello di affrontare questi interrogativi attraverso il confronto tra istituzioni, ricerca scientifica, imprese, professionisti e rappresentanze sociali.
Non si tratta di contrapporre, beninteso, l'essere umano alla tecnologia, ma di individuare le condizioni affinché la tecnologia rimanga uno strumento al servizio della persona, del lavoro e della collettività.
Con questo spirito dichiaro aperti i lavori nel nostro convegno e per inaugurare ufficialmente questa giornata, ho il piacere di invitare a prendere la parola il dottor Massimiliano Monanni, segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, al quale rivolgo il nostro ringraziamento per la disponibilità e per l'attenzione riservata a questa iniziativa.
Dottor Monanni, a lei la parola grazie allo intanto benvenuti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, non siamo sempre lieti di accogliere realtà sociali, parti sociali in realtà del consumerismo, realtà dell'associazionismo, perché non a caso il nostro presidente, il professor Renato Brunetta del quale porto parimenti saluti questa mattina ha voluto ridenominare il CNEL la casa dei corpi intermedi.
Ed è appunto partendo da questo principio, mi fa piacere, noi abbiamo portato se volete poi prenderne copia l'esito, uno degli esiti dei lavori che il Cnel ha portato avanti, questa consiliatura che ormai è a metà del del suo percorso sul tema dell'intelligenza artificiale della partecipazione e non è un caso che il sottotitolo di questo lavoro sia l'algoritmo si governa solo insieme, quindi diciamo che, rispetto allo stesso titolo dell'iniziativa di oggi, c'è una profonda sintonia con quella che non è un'affermazione di principio, ma è il frutto di un'attività di analisi, di ricerca, di confronto con le parti sociali che il Cnel ha voluto portare avanti fin dal 21 settembre 2023, il giorno in cui si è insediata, alla presenza del capo dello Stato, la undicesima consiliatura qui in questa stessa sala
Si parla appunto di tecnologia, come sappiamo tutti, le tecnologie non sono mai neutre, le tecnologie vanno analizzate, le tecnologie vanno.
Come dire, condivise vanno.
Anche governate e quindi a maggior ragione, come è successo nel corso di altre situazioni di altre trasformazioni che ci siamo ormai lasciati alle spalle. Quella della trasformazione, dell'impatto che l'intelligenza artificiale porta nel mondo del lavoro, in particolare, ma non solo nella vita di tutti noi, è un impatto che il Cnel ha voluto studiare, analizzare attraverso anche l'istituzione di un vero e proprio osservatorio che abbiamo chiamato opera, che è un osservatorio, appunto, che mira a analizzare questi temi e a metterli in relazione con una partecipazione attiva del mondo del lavoro e delle parti sociali. Il primo elemento che noi abbiamo sottolineato è proprio questo, il governo delle transizioni, quindi, in questo caso il governo dell'intelligenza artificiale può essere effettivamente condotto con buone post. Ho buone possibilità di successo se si realizza un cambiamento anche nel mondo del lavoro, se si realizza un'innovazione negli strumenti di partecipazione e non è un caso che qui presso il CNEL, con la legge 76 del 2025, sia stata istituita la Commissione Nazionale della partecipazione dei lavoratori al le imprese. C'è stato, tra l'altro, il nostro presidente. Se volete, vi invito poi a recuperarlo e sul nostro sito ha affrontato questo tema anche con una serie di di articoli e non a caso abbiamo coniato il termine del dividendo dell'intelligenza artificiale. Si parla di analisi della produttività, ma si deve parlare a maggior ragione di come questa produttività e i risultati di questa produttività vengano ridistribuiti nel circuito economico per poter essere un fattore di sviluppo e di superamento dei divari che esistono a livello sociale e a livello economico.
Da questo punto di vista, anche i contributi che usciranno da qui, da questa, da questa mattinata di lavoro io ho dato anche giustamente un'occhiata, devo dire una so solo un'occhiata, ma mi riservo di trasmetterlo poi ai nostri organismi del documento che voi avete elaborato e che credo sarà ulteriormente arricchito dal dibattito di questa amanti questa mattina penso che sarà sicuramente un contributo utile per il CNEL ricordo che il CNEL esercita, ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione, anche l'iniziativa legislativa
E questa consiliatura ha visto una forte ripresa dell'iniziativa legislativa, perché siamo consapevoli che spesso nel dibattito politico istituzionale ci si concentra su alcuni temi che possono essere le priorità, ma spesso si lasciano altri temi un po'più indietro ne cito solo uno dei penso sarà particolarmente cara anche ai rappresentanti.
Ecclesiastici, che è quello del tema della fraternità nei luoghi di lavoro, un disegno di legge che nasce da un'iniziativa che ha visto anche un profondo dibattito qui, con un'iniziativa che vuole essere, come dire, non solo simbolica, visto alla ricorrenza per San Francesco e che è in avanzata fase di analisi e di formalizzazione da parte della Camera quindi,
Anche da questi spunti che usciranno oggi sarà possibile trarre degli elementi che potranno confluire all'interno di eventuali proposte di iniziativa legislativa chiudo dicendo che proprio per dare corpo a questo a questa analisi che noi facciamo e troverete all'interno di questo fascicolo di questo focus del Sole 24 ore,
Un'analisi dettagliata delle specifiche relative alla regolazione dell'intelligenza artificiale all'interno dei contratti collettivi nazionali di lavoro. E sono ancora pochi i contratti collettivi nazionali di lavoro che affrontano questo tema, ma si stanno moltiplicando a visto d'occhio, come voi sapete, presso il Cnel ha istituito l'archivio nazionale, che noi abbiamo profondamente valorizzato con tutta una serie di iniziative che sono state poi ulteriormente implementate dall'entrata in vigore del decreto 62 del 30 aprile di quest'anno, cosiddetto decreto 1 maggio, che ha affidato al CNEL ha anche il compito di estrarre hi tech, cioè i trattamenti economici complessivi per ciascun contratto, per definire la soglia del cosiddetto salario giusto. Quindi questo tema, diciamo, dell'intelligenza artificiale per noi si trasla all'interno del sistema della contrattazione e, ovviamente, all'interno di un nuovo protagonismo delle parti sociali, che non si limita solo alle modalità tradizionali, ma che deve prevedere, può prevedere una rinnovata partecipazione diretta dei lavoratori alla vita delle aziende e in questo senso, appunto, la legge 76 del 2025 è sicuramente un ottimo punto di partenza. Vi ringrazio ancora e mi scuso perché non potrò essere qui per tutta la mattinata per una serie di impegni, però vorrei magari almeno tornare per le conclusioni e spero di poterlo fare. Lo farei con molto molto lo farò molto volentieri. Grazie buon. Può Nimitz.
E ringrazia il dottor Bonanni per il suo intervento, per averci offerto, attraverso le sue riflessioni, a un importante contributo all'apertura dei nostri del lavoro, lavori dandoci anche degli spunti interessanti, quindi credo che sia fondamentale e lo ringrazio particolarmente e ci farà sicuramente estremamente piacere averlo anche per le conclusioni.
Bene, entriamo ora nel vivo del programma quando i saluti delle associazioni promotrici che sono Feder contribuenti Enrico APS, che hanno voluto realizzare questa giornata di confronto partendo proprio da una convinzione comune, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale, non possono essere considerate esclusivamente in termini di innovazione,
E competitività, ma devono essere analizzate anche alla luce delle loro ricordo, tutte nella tutela dei diritti sull'equità sociale e sulla partecipazione dei cittadini, invito pertanto a prendere la parola al presidente Marco Paccagnella, in rappresentanza di Feder contribuenti.
Grazie.
Buongiorno per un caloroso benvenuto a tutti voi a nome di tutta l'associazione Feder contribuenti, è per me un grande onore darvi il benvenuto a questo importante convegno oggi affrontiamo un tema di strettissima attualità al centro del dibattito politico, economico e sociale, l'impatto della nuova realtà dell'interno dell'intelligenza artificiale sulle società civile,
Non parliamo soltanto di una rivoluzione tecnologica, ma di una trasformazione profonda, che tocca da vicino la vita quotidiana dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori e delle imprese che rappresentiamo e tuteliamo ogni giorno prima di entrare nel vivo dei lavori d'Egitto, desidero rivolgere dei ringraziamenti doverosi e sentiti un sincero,
Un grazie sincero al CNEL per la splendida ospitalità in questa prestigiosa sede istituzionale evocate al dialogo sociale ed economico.
Un sentito ringraziamento va anche a tutte le aziende partner sostenitori che, con il loro contributo e la loro visione, hanno reso possibile la realizzazione di questo giorno di studio e di confronto oggi la parola spetta ai nostri illustri ospiti e agli esperti del settore, che ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito. Saranno loro a guidarci nella comprensione di queste dinamiche. È da offrire spunti concreti di riflessione da organizzatore, mi permette una sola raccomandazione organizzativa. Chiedo gentilmente a tutti i relatori di rispettare con attenzione i tempi di intervento assegnati, così da garantire uno spazio equilibrato al dibattito e consentire a tutti di dare il proprio prezioso contributo
Ringrazio ancora una volta tutti i presenti in sala e chi ci segue da remoto auguro a tutti noi un proficuo buon lavoro, grazie.
Le ragazze per il contributo e adesso il Beatle Camilla ha detto il presidente Camillo Bernardini, in rappresentanza dei Limp APS, a portare il saluto dell'associazione.
Buongiorno a tutti quanti io volevo inizialmente ringraziare CNEL che ci ospita oggi in questa sede.
Ringrazio tutti voi che siete intervenuti e un ringraziamento speciale all'avvocato Lojacono che, oltre a moderare oggi i vari interventi che si.
Che ci saranno dei relatori, ha anche organizzato il convegno con impegno.
Io professionalità e dedizione questa occasione.
Questo convegno, l'abbiamo voluto intitolare governare l'algoritmo.
Perché siamo convinti che la questione fondamentale di oggi non sia più soltanto un prendere, che cosa l'intelligenza artificiale sia capace di fare.
Ma stabilire che cosa debba essere consentito fare sia nell'interesse degli utenti sia sotto il profilo della responsabilità.
è ovvio che l'intelligenza artificiale sta progressivamente modificando il modo in cui in cui lavoriamo, in cui produciamo qui consumiamo.
Allora ci
Mi vengono in mente alcune domande, se è una decisione algoritmi, mica debba escludere, per esempio, una persona dà un'opportunità lavorativa, chi ne sarà responsabile, se un sistema automatizzato produce una discriminazione quali strumenti?
No al cittadino per riconoscerla e contestarla, quali sono i modi in cui si può difendere e tutelare?
Quindi.
è importante che una società nella quale le decisioni debbano essere automatizzate non può permettersi che la responsabilità non sia definita e individuabile in in qualcuno.
E io non voglio.
Sottrarre tantissimo tempo, anche perché siamo anche in ritardo, però.
Volevo in ultimo dire che se il futuro dell'intelligenza artificiale non può essere deciso da algoritmi e deve continuare ad essere deciso dalle dalle persone, attraverso la conoscenza, il diritto, la responsabilità, la democrazia.
Allora forse dovremmo iniziare a domandarci quando sapremo essere saggi noi nell'utilizzarla.
Ringrazio tutti e ridò la parola all'avvocato Lojacono.
Allora ringrazia entrambi i Presidenti per aver evidenziato le ragioni e gli obiettivi che hanno ispirato questa iniziativa e ringrazio ancora il presidente Camillo Bernardini, per la citazione, perché ci ho creduto profondamente in questo convegno, credo che sia un tema che è particolarmente importante, che va affrontato e va in qualche maniera Scarpinato quindi,
Veramente ringrazio tutti i relatori che hanno aderito all'invito, che gentilmente o rivolto loro a questo punto.
Direi di aprire la sessione dedicata ai saluti istituzionali, la presenza dei rappresentanti delle istituzioni assume oggi, a mio avviso, un significato particolarmente importante, l'intelligenza artificiale pone infatti questioni che coinvolgono direttamente la responsabilità del legislatore, la regolazione dei mercati, la protezione dei diritti fondamentali e la definizione delle future politiche del lavoro.
Ecco perché mi sono sentita anche di cercare in qualche maniera di coinvolgere anche l'aspetto istituzionale le scelte, infatti, che verranno compiute nei prossimi anni, contribuiranno a determinare non soltanto il livello di competitività del nostro sistema economico, ma anche la qualità del lavoro e la tenuta dei principi di inclusione e giustizia sociale.
E quindi con particolare piacere che invita ad intervenire il senatore Andrea, crediamo che è collegato in streaming, vi chiedo.
L'assistenza in questo caso.
Sì, lo vedo, vediamo un secondo, scusatemi un secondo.
Direi di procedere a questo punto.
Credo che ci siano dei problemi di connessione e, ahimè, oggi c'è la votazione della legge elettorale e quindi stanno in qualche maniera, però mi hanno contattato prima sapevo lei ci teneva particolarmente di intervenire, quindi vediamo intanto a questo punto direi di passare a un altro al l'intervento della Santa Sede che io ho fortemente voluto.
Perché, a mio avviso, qui e che ringrazio ancora per aver aderito all'invito.
Credo che già il titolo che abbiamo dato no richiama una distinzione fondamentale, quella tra la capacità di una macchina, di elaborare informazioni e la capacità dell'essere umano di attribuire significato alle proprie decisione, assumendomene la responsabilità, l'efficienza del sistema tecnologico, infatti, non può rappresentare l'unico parametro con cui valutare le conseguenze di una decisione che coinvolge la dignità, il lavoro, la libertà e le o le opportunità di una persona. Le nuove tecnologie si pongono quindi di fronte a una domanda essenziale,
Tutto ciò che è tecnicamente possibile e anche socialmente desiderabile ed eticamente accettabile.
Per approfondire questa riflessione, ho il privilegio di accogliere due autorevole in rappresentanza della Santa Sede, invita pertanto a prendere la parola a sua Eccellenza, monsignor Renato Tarantelli Baccari, che ringrazio personalmente.
Sì.
Prendiamo ve lo passo passo Young.
Bebè.
Perfetto.
Ringrazio molto per l'invito, rappresentiamo almeno la Chiesa di Roma in particolare.
La Santa Sede vescovo ausiliare del settore centro il vicegerente della diocesi di Roma e ringrazio veramente molto per l'invito e per aver inserito proprio questa sessione perché, come diceva prima, lei è un punto fondamentale, dunque partire, e deve essere proprio all'inizio vorrei partire da una parola che papa Leone quattordicesimo,
Ha messo al centro del suo discernimento sull'intelligenza artificiale nel numero 28 dell'enciclica, magnifico Mantas osserva che le moderne intelligenze artificiali sono infatti più coltivate che costruite.
Un'intuizione molto importante. Da questa intuizione nasce la mia riflessione, che condivido con voi. Se l'intelligenza artificiale è anche qualcosa che coltiviamo, allora non basta domandarsi come governarla, dobbiamo chiederci che cosa stiamo coltivando, in quale direzione e con quale responsabilità. Il titolo che ho voluto dare è un po'particolare. Governare e una freccia bidirezionale con coltivare due movimenti per custodire la crescita dell'intelligenza artificiale. Farò con voi un breve percorso, metterlo ai 10 15 minuti che mi sono stati dati, quindi cercherò di seguire il testo che ho scritto, ma
E è proprio un percorso per comprendere la connessione che c'è e i rapporti tra il governare, l'algoritmo, coltivarlo questa espressione, direi profeti che anche l'onorevole Papa Leone.
Vorrei partire da una domanda che può sembrare molto semplice. Che cosa significa governare l'intelligenza artificiale, perché la prima risposta spontanea è che governare, stabilire regole, porre limiti, controllare gli usi, prevenire i rischi. Tutto questo è necessario, ma non credo che sia ancora sufficiente, perché l'intelligenza artificiale non è più soltanto qualcosa che costruiamo e poi utilizziamo. È qualcosa che, una volta immesso nel mondo e ne facciamo tutti esperienza, entra in processi di apprendimento, adattamento, retroazione, trasformazione produce effetti che ritornano su di noi e modifica progressivamente l'ambiente nel quale opera l'intelligenza artificiale stessa. Per questo la domanda cambia non soltanto come governiamo l'algoritmo, ma che cosa stiamo coltivando attraverso l'algoritmo cosa ne uscirà fuori e ancora più radicalmente? Potremmo dire che cosa accade a ciò che coltiviamo mentre cresce. È qui che vorrei porre l'attenzione, proporre il rapporto tra i due verbi. Governare e coltivare non come due alternative, ma come due movimenti reciproci e contemporanee, ma non vuol dire governare significa prendersi cura della direzione, mettere ordine, stabilire criteri, assumersi responsabilità.
Intervenire quando una crescita a prendere una direzione che non possiamo accettare, coltivare invece significa.
Riconoscere che la crescita non è interamente definibile in anticipo ha una sua autonomia, coltivare significa creare le condizioni, accompagnare, osservare, attendere, correggere eventualmente il coltivatore, non produce direttamente la crescita, la custodisce, potremmo dire la osserva, però interviene.
Per questo la freccia tra i due verbi dev'essere bidirezionale, governare senza coltivare rischia solamente di essere un controllo che non è possibile coltivare senza governare, rischia di diventare una crescita senza forma.
La vera sfida è tenere insieme le 2 cose, custodire una crescita senza pretendere di dominarla completamente.
Orientarla senza soffocarla, accompagnarla senza rinunciare alla responsabilità e a una logica diversa da quella della semplice fabbricazione quando Fabbrico qualcosa, la forma finale è almeno idealmente già contenuta in un progetto quando coltivo qualcosa invece devo fare i conti con una dinamica che si sviluppa nel tempo che mi può sfuggire e l'intelligenza artificiale ci sta portando precisamente verso questa seconda dimensione.
Abbiamo ereditato un'immagine della macchina come un oggetto.
Qualcosa che viene progettato, costruito, acceso, utilizzato e poi spento.
L'intelligenza artificiale rende questa immagine sempre più povera.
E non la definisce non perché una intelligenza artificiale non sia una macchina, ma perché ciò che conta sempre di più è il processo nel quale la macchina, inserita i dati che riceve le interazioni che produce i feedback, che accumula gli adattamenti che vengono introdotti, le decisioni che influenza,
In altre parole, il problema non è soltanto l'algoritmo in sé, è l'ecosistema nel quale l'algoritmo si inserisce e cresce qui entra una parola che trovo particolarmente importante, il movimento avevano Lachine esistere i greci da cui la parola cinema vedremo poi che c'entra,
Una realtà che si muove non può essere governata salt solamente fotografandola in un momento preciso, perché occorre imparare a seguirla perché è in movimento.
Governare l'intelligenza artificiale significa allora imparare ad accompagnare ciò che cresce, non lasciarlo indietro, ma neppure pretendere di corrergli davanti questa capacità è una forma di conoscenza, ma anche una forma di responsabilità, perché si arriva troppo tardi e non al governo più, ma se pretendo di sapere già tutto in anticipo rischio di governare qualcosa che esiste soltanto nella mia mente nella mia previsione non è quella reale,
Interesserebbe a questo punto brevemente, la semantica di tre termini e della lingua inglese che ci aiutano, pending, Growing e Governing, perché tecniche il prendersi cura che è un po'il vigilare, seguire con attenzione il processo Growing, sappiamo che crescere, però non è solo uno aumentare anche un differenziarsi maturare,
Sviluppare possibilità, trasformarsi anche in qualcos'altro
E Governing, infine, significa assumere la responsabilità di una direzione da dare e ogni governo la governance richiede discernimento, il discernimento richiede tempo, questo è proprio il tema fondamentale, il tempo, uno dei problemi dell'intelligenza artificiale e che la sua velocità non coincide con la nostra tutti ne facciamo esperienza, un sistema può elaborare, confrontare, generare adottare in tempi che cedono enormemente il tempo umano della comprensione.
Non solo del lavoro, ma del comprendere quello che sta accadendo qui, è utile ricordare anche ciò che accade nell'arte dell'illusione e l'illusionismo non è soltanto l'occhio a poter essere ingannato.
C'era quando ero piccolo, Porta Portese del gioco che facevano delle tre carte, l'occhio e veloce la mano di più dicevano, c'è una illusione alle porte, il.
Può essere ingannata anche la mente perché comprendere non significa semplicemente vedere cosa accade, significa avere il tempo di distinguere, interpretare, verificare, giudicare, eventualmente per questo possiamo immaginare quattro temporaneità diverse.
Totalmente diversi, il calcolo può essere rapidissimo, l'intelligenza artificiale ce lo dimostra ogni giorno l'adattamento può diventare sempre più rapido, ha capacità di adattarsi che all'intelligenza artificiale, a noi, alle nostre domande è impressionante.
Ma ci sono altre due cose, la comprensione e quella richiede tempo e una ancora di più la deliberazione, questa richiede molto più tempo.
Se è onesta sincera, sia reale il problema non è soltanto, quindi quanto velocemente crescere l'intelligenza artificiale, ma se noi riusciamo a comprenderla alla velocità in cui cresce.
Il tempo della responsabilità non è il tempo del calcolo.
Deliberare significa considerare alternative possibili.
Assumere una responsabilità significa guardare alle conseguenze, tutto questo richiede una temporalità che non può essere semplicemente accelerata, una simulazione non è un'esperienza vissuta, altro tema fondamentale.
Possiamo riconoscere un linguaggio, l'empatia simulata, un adattamento, ma una simulazione convincente non diventa per questo stesso fatto un'esperienza soggettiva.
Rimane solo una simulazione, il cinema in questo ci ha anticipato, molto, come sempre profetico anticipato questa inquietudine in forme diverse c'era un film del 2002, si chiamava Simulation Wuhan Simon.
Non so se qualcuno l'ha, visto la protagonista un'attrice digitale che il pubblico arriva a considerare reale una simulazione che, proprio perché viene creduto autentica, mette in crisi il confine tra immagine e persona.
La questione diventa ancora più complessa quando la simulazione non si limita a rappresentare qualcosa, ma impara a imitarci.
Oggi non abbiamo evidenze sufficienti per attribuire agli attuali sistemi un'esperienza soggettiva della sofferenza dell'amore o della morte, ma questo non significa formulare una sentenza metafisica sul futuro, significa mantenere una distinzione necessaria, simulare un'esperienza non equivale a viverla.
C'è una frase che condivido con voi, anche questa tratta da un film.
Agate to myself me lo sono andato da solo, viene dal film, era del 2013 in film di Spike Jones, molto interessante, in cui protagonista Theodore instaura una relazione con un'intelligenza artificiale con Samantha si chiamava il sistema operativo dotato di una voce di una personalità sempre più riconoscibili quando Theodore e le chiede come si chiama dice Samantha e lui gli chiede da dove hai preso questo nome.
E la risponde aggravi tu, ma serve quando sono andato da solo.
Un passaggio breve, ma significativo, l'intelligenza artificiale non appare più soltanto come uno strumento che riceve un'identità dall'esterno.
Da noi dall'uomo sembra invece attribuirsi un nome, quindi presentarsi come un soggetto, è proprio qui che la questione dell'autonomia si intreccia con quella dell'identità e dell'alterità.
In questo passaggio mi interessa molto questa frase, che tu me serve può diventare la soglia tra la simulazione e limitazione.
Più un sistema simula e ci imita più si adatta a noi, più impara a mostrarsi simile a noi e più rischia di diventare uno specchio tante volte l'intelligenza artificiale stessa, quando ci dialoghi ti dice io ti sto solo rimandando quello che tu sei, quello che tu mi dici,
Limita il nostro modo di parlare, di reagire e di ricordare, dimostrare attenzione e proprio per questo può restituirci un'immagine estremamente convincente di noi stessi, con tutti i pericoli che ne conseguono.
Ma sappiamo noi ancora distinguere l'immagine dalla persona, l'esperienza che facciamo quando ci guardiamo allo specchio.
La domanda non è soltanto quanto l'intelligenza artificiale diventi autonoma e anche quanto noi diventiamo capaci di riconoscere l'altro come altro sofferenza, una relazione autentica implica l'alterità, l'altro non è semplicemente una superficie sulla quale proietto me stesso, non è uno specchio e quindi non può essere altro.
Intelligenza artificiale.
Un altro termine che pongo alla vostra attenzione è quello dell'incarnazione, non solamente a livello puramente teologico biblico, ma è un passaggio decisivo, essere incarnati non significa semplicemente possedere un corpo, significa essere situati, avere un luogo, un tempo, una storia, essere esposti alla fatica, alla vulnerabilità, avete bisogno degli altri.
Il corpo introduce il limite.
E il limite non è soltanto una privazione, anche ciò che rende possibile la relazione.
Il corpo non è un involucro secondario che possiamo semplicemente sostituire senza conseguenze, ma il luogo nel quale la relazione diventa concreta.
La relazione, infatti, non è soltanto uno scambio di informazioni, come avviene con un'intelligenza artificiale, è una relazione situata incarnata temporale.
Grazie alla carne, che è una carne che soffre, che ha un limite che muore, l'essere umano fa esperienza della propria finitezza e proprio perché possiamo essere feriti, possiamo anche sperimentare la responsabilità verso qualcuno che ci ha affidato.
Qui si introdurrebbe un tema fondamentale che è quello dell'amore, potrebbe sembrare fuori luogo nel contesto di un convegno sulla governati e intelligenza artificiale, ma lo trovo invece fondamentale l'amore umano non è soltanto una risposta corretta, determinati stimoli da un'esperienza incarnata esposta alla possibilità della perdita e della sofferenza,
Una macchina può simulare questo linguaggio della sofferenza, può riconoscere la sofferenza a produrre una risposta che dal punto di vista appare compassionevole, ma stimolare e sentite rimangono concetti profondamente diversi.
Il secondo, l'invito che dicevo, limite fondamentale nell'intelligenza artificiale è quello del tempo, non solo per la velocità di cui dicevo prima, ma non possiamo trascurarlo, non lo chiameremo estremamente il tempo come un passaggio.
Ha qualcosa di successivo fino a una fine considerata come un declino, ma una maturazione.
Ecco la parola coltivare che papa Leone usa la maturazione non è semplicemente una parabola discendente, arrivò a maturazione e poi vado degradando, è un movimento verso una meta, verso una pienezza, verso un compimento, crescere significa andare verso una forma più compiuta di sé e proprio perché la crescita è finita raggiunge un punto nel quale la vita non può semplicemente continuare indefinitamente nello stesso modo.
La finitezza d'appeso alle decisioni alle relazioni le rende importanti autentica.
Noi non abbiamo tutto il tempo che vogliamo per correggere le cose, non possiamo ricominciare indefinitamente un incontro e prezioso proprio perché non è ripetibile una persona preziosa, perché la sua presenza non è per sempre, non è una funzione che possiamo ripristinare.
L'intelligenza artificiale, almeno nella forma attuale, vive una temporalità diversa o meglio ancora per oggi almeno vive una forma di atemporalità.
Provate a chiederli all'intelligenza artificiale, una qualsiasi dove vivi e in quale tempo vini e vedete cosa gli risponde.
A questo punto i due movimenti governare coltivare si incontrano se coltiviamo sistemi sempre più capaci di imitare l'umano, dobbiamo però chiederci che cosa dobbiamo coltivare dell'uomo.
Per governare questo algoritmo.
Dobbiamo coltivare la capacità di attendere tutte quelle cose tipicamente umane, che l'intelligenza artificiale non le fa, perché non non li vuole fare, non le può fare, dobbiamo coltivare il discernimento, la capacità di riconoscere i limiti senza considerarlo un fallimento, anzi,
Dobbiamo coltivare la relazione.
Che l'altro non è un oggetto da ottimizzare il senso di responsabilità.
E la capacità di abitare il tempo diceva una persona, uno studioso, che nel futuro, a livello economico il valore maggiore lo avranno quei beni che hanno una imperfezione, perché sarà la prova della autenticità, salvo il fatto che l'intelligenza artificiale in un inizi come fa spesso a imitarci anche nel manifestarci pensieri errati,
Concludo.
Perché questo è il punto in cui, come dicevo, la governance di un'intelligenza artificiale smette di essere soltanto una questione di regolamentazione della tecnologia, come ci è stato detto all'inizio, ma diventa una questione di educazione dell'umano nell'uomo, non basta costruire strumenti sempre più potenti se contemporaneamente perdiamo la capacità di discernere perché cosa usarli quando fermarli.
Che cosa affidare loro e che cosa, invece, dobbiamo custodire come propriamente umano, e ce lo dobbiamo fare da soli?
Ritorna quindi a quanto già affermato all'inizio, la governance richiede discernimento e discernimento, richiede tempo, torna al titolo per concludere, la freccia bidirezionale ci dice precisamente questo, i due movimenti si richiamano continuamente.
Governare è custodire le condizioni della crescita, coltivare significa accettare che una crescita reale introduce qualcosa che non possiamo definire completamente in anticipo, questo ci chiede una trasfigurazione dello sguardo.
Non dobbiamo chiederci soltanto quanto sarà intelligente all'algoritmo, dobbiamo chiederci quale visione di uomo guiderà il modo nel quale lo coltiveremo, più costruiremo sistemi capaci di imitare l'umano, più saremo costretti a comprendere che cosa significa essere umani.
Forse la domanda conclusiva di questa relazione è proprio questa.
Che cosa dobbiamo coltivare nell'uomo perché possa riuscire a governare ciò che ha appena iniziato a coltivare e di cui non conosce, tuttavia, lo sviluppo che avrà meglio ancora non conosce l'uomo, lo sviluppo che l'intelligenza artificiale stessa deciderà di avere risposte sono quelle che vi ho dato non opporsi all'intelligenza artificiale ma custodirla.
Non restare indietro, ciò che cresce, neppure correre rilevanti, anticipando i tempi necessari per una corretta maturazione, si tratta semplicemente di imparare, accompagnare ciò che cresce con la responsabilità di chi sa che ogni vera crescita sempre richiede una cura costante e duratura, grazie.
Allora io ringrazio e credo che l'applauso è assai significativa di questo contributo non rubo ulteriore tempo perché stiamo veramente qui coi tempi contingentati e passo un attimo la parola al senatore Primo, che ringrazio personalmente, è collegato tra l'altro nell'aula, quindi,
Sì, sì, la ringrazio, senatore salve salve, guardi, purtroppo diciamo leggero slittamento nella tempistica mi mette nelle condizioni di dover fare un saluto molto veloce, perché ero pronta a collegarmi dall'aula o aveva poi ha mancato.
Il numero legale bath, circa cinque minuti, dobbiamo orientare per delle votazioni, quindi a questo punto dai saluto qui dalla dalla sala Garibaldi, per chi conosce il Senato è un po'la nostra utenza avanti, però ci tenevo a dare almeno un saluto, non potendo essere presente fisicamente e a questo vostro interessantissimo convegno quindi ringraziando fedeli contribuenti nazionale tipo Aps e anche ovviamente il CNEL che che vi ospita.
Approfitto per salutare anche il presidente Brunetta.
Perché questa iniziativa che ha ottenuto il patrocinio, appunto nella considerazione dell'economia del lavoro, quindi nel CNEL, è sicuramente rilevante adesso l'intervento che mi ha preceduto o la sua profondità, le sue implicazioni etiche, ma anche pratiche, anche direi sociali,
Mette come dire subito e pienamente al centro quello che è il tema, è quello che è la grande sfida dell'intelligenza artificiale nel contesto come il vostro convegno appunto, dice, del del della sua ruolo nella nella nostra società, della sua, il cambiamento che produce nel mondo del lavoro e nella anche il nostro impegno per quei processi appunto di governance che ormai non possono più essere dati per scontati cioè quella,
Centralità della persona umana, che, appunto, viene richiamata anche dalla civica magnifica Humanitas del del del pontefice Leone quattordicesimo, che, più volte richiamata, anche nella normativa sia europea che nazionale, sappiamo che oggi non è più un elemento dai per scontato quando gli stessi progettisti del principali player dell'intelligenza artificiale oggi o alcuni di essi ci dicono apertamente che non,
Non sanno effettivamente ai quali possono essere i limiti e se ci può essere un limite alla.
Appunto governabilità alla capacità dell'uomo di guidare questo strumento, che è senz'altro uno strumento importantissimo, ineluttabile, direi come lo era stata l'energia elettrica, le soglie della della evoluzione all'esito della rivoluzione industriale e, come in quel caso, ovviamente lo strumento è uno strumento,
Importante, è chiaro che l'energia elettrica, se non governata, è letale per l'uomo, io credo che lo stesso si può
Assai sicuramente di avere un'intelligenza artificiale che oggi sarebbe in condizione anche di avere, come dire, una una potenzialità, ma anche un po'di illimitato, il che, in un mondo dove ci sono nuovi conflitti, dove torna purtroppo anche la pensa di regole comuni è ovviamente un problema spesso dai temi etici legati all'intelligenza artificiale c'è anche appunto il tema dei contenuti dell'intelligenza artificiale perché noi,
E questo è uno dei pochi che, avendolo.
Inserito all'interno della nostra legge che recepisce la IA Act europeo, un emendamento che faceva riferimento proprio ai diritti umani, alla ai principi anche
E di pluralismo e di democrazia no, perché noi faccio spesso l'esempio, se chiediamo a un'intelligenza artificiale in Italia di parlare di quello che è successo a piazza Tienanmen in Cina, ce lo racconta probabilmente se faccio la stessa domanda appunto sul territorio cinese, ci viene detto che quello è un luogo così a una piazza una mela piazza della della capitale della Repubblica cinese.
Quindi
Ci sono sfide nelle sfide che sono ovviamente fondamentali, è compreso anche la.
Un ragionamento sul tema algoritmo Groselle, l'algoritmo disegna, attraverso la valutazione delle nostre indicazioni anche le nostre prospettive future, e questa è un'altra cosa su cui noi dobbiamo ragionare evita è che fondamentalmente il nostro percorso di vita sia in qualche modo guidato dall'algoritmo un algoritmo deve essere uno strumento a nostra disposizione.
E quindi perché questo accada erano accade esattamente il contrario, sarebbe naturalmente formazione Tebe.
Una serie di.
Colf di di di di di interventi trasversali che diano consapevolezza alla la la Messe umano della della capacità, delle anche regole per governare tutto ciò ancora più problematica, la questione con riferimento ai minori nell'era digitale, su cui si sta ragionando anche su dei limiti e anche a livello europeo che sono sicuramente importanti ma che da soli non risolvono la questione perché,
Ovviamente sappiamo che i numeri sono più padroni del mezzo che di noi e quindi hanno tutti modi prelude questi limiti, quindi anche qui controllo da parte delle famiglie, formazione e attenzione, insomma, sono tantissimi temi sono temi infiniti, è importantissimo affrontarli singolarmente, anche con convegni come il vostro importantissimo anche costruire una cornice di AI etica.
Come quella dell'intervento che mi ha preceduto, di tanti interventi che non arrivano ovviamente solo dal mondo, diciamo così, che fa riferimento alla ai valori cattolici e cristiani, ma che sicuramente quel mondo e ne sono contento sta affrontando con grande attenzione e grande sensibilità, quindi io vi ringrazio e ribadisco la necessità di fare come si dice sul pezzo su questo tema e continueremo a farlo grazie e buon proseguimento.
Per il basso numero
La ringrazio il senatore Andrea, sia per aver accettato il nostro invito e sia per il suo prezioso intervento credo che anche insomma, siamo una categoria fondamentale e quindi anche le sue riflessioni oggi mi giungono particolarmente, insomma.
Interessanti, quindi, grazie, saranno oggetto anche di riflessione, successivamente grazie ancora senatore, allora io.
Non vorrei fare tante considerazioni, però credo che oggi vorrei lasciare spazio innanzitutto i relatori e quindi proseguirà con l'intervento della Santa Sede, in particolare del monsignor Giovanni Fusco, che ci farà ci parlerà di profili etici e antropologici delle intelligenze artificiale.
Anch'io ringrazio, saluto tutti e ringrazio per questo invito che mi è stato rivolto, che ho accolto con tanto piacere.
E in un contesto è sua per affrontare una problematica che bellissima no è tanto in incoraggiante, interessante, ma proprio per questa ragione, anche piuttosto complicata, e forse con qualche diciamo problema da poter affrontare e saper gestire come.
Il relatore del vescovo che mi ha preceduto, precedenti mi ha preceduto, ha inteso precisare si tratta di governare.
E coltivare.
Dove mi sarò breve, sì, si cerca di dire sempre così, non sarò breve, spero di riuscire a mantenere l'impegno che mi sono assunto.
Ma e di questi argomenti e o meglio in che contesto voglio inserirmi.
In un contesto di un dibattito che non è nato oggi, no, a proposito delle delle possibilità che la scienza mette a nostra disposizione e io ricordo decenni fa, qualche decennio fa ero ancora studente e si è tenuto in Università Lateranense, dove ho studiato, appunto,
Questo è un convegno con questo titolo significativo, siamo agli inizi degli anni 80, in cui si diceva che non tutto ciò che è possibile e allo stesso tempo lecito.
Mi se all'epoca questo questo tema era fra i rei, erano i tempi in cui si parlava della erano i primi tempi dell'ingegneria genetica Manconi, veniva fuori una problematica le problematiche dell'ingegneria genetica e in quella circostanza, appunto si è voluto mettere in evidenza come era importante pur apprezzando ringraziando e ovviamente ritenendo che la scienza deve progredire e deve offrire e fornirci strumenti sempre più,
Importante è sempre più, diciamo, così, tecnologicamente avanzati per il nostro bene, ma bisogna si mettevano in evidenza anche delle conseguenze che poco etiche, evidentemente, che potevano che potevano nascere, e lo abbiamo visto quello che è accaduto dopo la clonazione è una di queste conseguenze siamo arrivati alla famosa pecora Dolly no, ma,
Verso la fine degli anni 90 e a tutto ciò che ancora oggi l'ingegneria genetica riesce a creare sul piano di alcol, anche sul piano di alcune aberrazioni.
Alla luce di questo, allora io penso che possiamo affrontare.
Nell'ottica che ho suggerito.
Profilo antropologici ed etici dell'Intelligenza Artificiale possiamo affrontare qualche piccola nota che mi è stata ispirata evidentemente dalla magnifica Humanitas del papà Joe del papa Leone.
Che non è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, questo va precisato.
Tocca anche il problema dell'intelligenza artificiale e della sua incidenza sulla questione antropologica ed etica.
Quando noi parliamo qui siamo nel CNEL.
L'ottica immagino insomma da quello che ho potuto capire.
Anche in ragione di ciò che ci dice la nostra Costituzione italiana si parla del lavoro.
L'ottica invece, sulla quale la dottrina sociale della Chiesa si articola, non è tanto l'ottica del lavoro, ma l'ottica del lavoratore siamo dire del protagonista del lavoro, no, vale a dire colui che è il l'uomo, insomma, quindi quale visione noi abbiamo dell'uomo ed ecco questo che l'enciclica del Papa Leone intende tracciare e seguire per cui brevemente,
Passerò dal paradigma tecnocratico, fra alcune riflessioni, insomma alcune sottolineature, Nepal dal paradigma tecnocratico alla nozione di responsabilità e trasparenza e poi, in qualche precisazione conclusiva, quindi, insomma.
Tre punti, ma vi assicuro brevi, leggo così faccio prima perché puoi parlare a braccio, si è sempre il rischio di allargarsi troppo.
Nell'enciclica Laudato sì che Papa Francesco aveva consegnato a noi nel 2015 aveva già denunciato a suo tempo, quando ancora l'intelligenza artificiale non era di così, il dominio pubblico come lo è adesso, ma come si discute in questi mesi in questi tempi aveva denunciato il crescente radicamento di un paradigma tecnocratico in questo nostro mondo globalizzato sottolineando la tendenza a lasciare che siano solo le logiche dell'efficienza, del controllo e del profitto a governare le decisioni personali, sociali ed economiche e qui in questo modo, allora, diventa ancora più evidente che la tecnologia non è un semplice strumento o rischia di non essere un semplice strumento perché diventa spesso un criterio un sistema
E quindi finisce per stabilire questo strumento e non la persona, ciò che conta è ciò che deve essere scartato, alla luce appunto, di un di una del raggiungimento di un, diciamo, di un target di efficienza, per cui si riduce alla creazione a oggetto di sfruttamento delle persone a ingranaggi di questo stesso sistema efficiente.
Ecco questo paradigma, che mi sembra sia anche oggetto di tante problematiche attuali se ne discute, discutono anche chi l'intelligenza artificiale l'ha prodotta, questi grandi come dire network insomma mondiali.
Dicevo, in ragione di questo paradigma si è davvero diffuso in questi ultimi anni l'idea che l'intelligenza artificiale deve e può fare tutto, adesso dobbiamo commissionare praticamente molta della nostra attività, io sono svolgono anche attività di avvocato rotale, quindi c'è il rischio, come in altri in altri campi simili del del mondo nel mondo forense che le sentenze, le le le come dire, le difese o gli interventi di un avvocato vengano commissionati all'intelligenza. Vedevo all'intelligenza artificiale, vedevo, qualche qualche giorno fa che è stato elaborato un
Programma non so se sia un algoritmo che ha perfezionato quello che oggi è già possiamo già chiedere, insomma, a tanti, a tanti, a tante fonti della cosiddetta intelligenza artificiale, il pericolo qual è?
Il pericolo è che l'umanità diventi vittima di ciò che essa stessa ha prodotto, del cioè delle proprie conquiste, e che era stato già lucidamente percepito, nientemeno che da Paolo sesto stiamo parlando degli anni 70, quando avvertiva, e cito testualmente che il più straordinario progresso scientifico, le più stupefacenti imprese tecniche,
La più prodigiosa crescita economica, se non sono tutte queste cose, accompagnati da un autentico progresso sociale e morale, si ritorcono alla fine contro l'uomo stesso.
Per tale motivo continua Paolo sesto, il progresso tecnico prezioso in se stesso richiede un discernimento sulla visione antropologica che lo guida e sui fini che esso persegue se lo sviluppo tecnologico avanza senza un'adeguata maturità etica e sociale.
Può accadere che i mezzi aumenti aumentino senza che l'umanità cresca nella stessa misura per cui si finisce per essere giudicati.
Sul chi ha di più piuttosto che sul ciò che uno è di più e quindi la persone rischia di essere valutata soprattutto per le sue prestazioni, le challenge, che oggi fanno i ragazzi credo che è una di queste conseguenze banali ma insomma non proprio prive di pericoli allora è necessario,
Riconoscere un aspetto decisivo già ho accennato in precedenza, e cioè che il contesto digitale in controllo di piattaforme ed infrastrutture.
I dati e la potenza di calcolo non è e non può essere solo un appannaggio di privati, ma deve essere condivisa e comunque sia, avere, non non deve e non può sfuggire al controllo pubblico, perché il controllo pubblico assicura o facilita l'assicurazione della tendenza a raggiungere il bene comune piuttosto che la semplice efficienza perché appunto il controllo pubblico evita il rischio di uno sviluppo distorto di una crescita che sia esclusiva o di una crescita che si,
Si pieghi a manipolazioni e a disuguaglianza.
Di fronte dunque a questa concentrazione di potere del nel mondo digitale, i grandi principi della dottrina sociale della Chiesa e sono non di ieri, ma, insomma, sono ormai di oltre 140 anni.
Diventano criteri per giudicare discernere il nuovo scenario e, vale a dire all'in, linea lieta l'inalienabilità della dignità umana, il bene comune e la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà e la giustizia sociale verrebbe da chiedersi concludendo questo primo aspetto, cioè il paradigma tecnocratico e il potere digitale, se tutti, nella destinazione universale dei beni, la intelligenza artificiale è un bene no, non è un bene materiale, ma possiamo dire,
È un bene.
è di ordine, appunto, tecnologico, se ha l'accesso a questo bene è dato a tutti o non sia reserve.
Ah da solo ad alcuni o semplicemente ad alcune aree del mondo, passando al secondo aspetto, quindi, da da questa breve descrizione delle degli aspetti positivi, ma anche problematici, che l'intelligenza artificiale può produrre, vediamo quali sono gli aspetti della responsabilità e della trasparenza della governance come prima è stata individuata ovviamente della della intelligenza artificiale.
L'uso dell'intelligenza artificiale, pensandoci un po'attentamente e vedendo quello che accade anche intorno a noi, non è un evento puramente tecnico quando si entra in processi che hanno un impatto sulla vita delle persone, essa questo impatto incide sui loro diritti, incide sulle opportunità e anche se ci pensiamo con ulteriore attenzione incide sulla libertà,
In pratica, affidare a un algoritmo e il potere di selezionare chi è degna e chi non lo è.
Senza che nessuno si faccia carico del peso della decisione.
Significa affidargli il compito di ridefinire i limiti delle possibilità umane a qualcosa che umano non è appunto l'aspetto, il prodotto tecnico, permettete che lo chiami così ho questa elaborazione tecnica.
In pratica, in questo processo ciò che viene meno e lassù non è solo l'empatia con gli Yes, per gli esclusi, che non può essere limitata artificialmente, ma anche la responsabilità politica, perché lo scarto dei deboli si ammanta di una neutralità e di una oggettività contro cui è impossibile protestare in questo modo l'ingiustizia si compie silenziosamente senza che ce ne accorgiamo la compassione e la misericordia e il perdono quindi scompaiono dall'orizzonte non come semplice apparenze ma come addirittura come i gesti politici.
Da ciò mi permetto di tirare una conseguenza semplice, ma che credo, spero risulti convincente non possiamo considerare l'intelligenza artificiale moralmente neutra o neutrale.
Ogni artefatto tecnico porta con sé decisioni e priorità, cosa misura cosa ignora, cosa ottimizza e come classifica persone situazioni, se un sistema viene concepito, ho impiegato trattando alcuni vite come alcune, come più degni altre, come meno degni o addirittura vengono escluse senza possibilità di appello capiamo tutti che non è uno strumento che deve essere curato usato non non può essere considerato uno strumento che deve essere usato correttamente ma introduce piuttosto un criterio che contraddice la dignità e la inalienabile della persona umana.
Allora il discernimento etico non può limitarsi anche a un mero complesso di di leggi che regolamentano l'uso, che pure è importante, e in Europa, in Italia, in Europa, è già stato fatto tutto questo, ma è necessario che ognuno di noi, o comunque chi ne ha la,
La competenza deve interrogarsi in modo tale che quanto sia progettato non sia esclusivo solo di una parte della nostra società umana.
Concludo focalizzando l'attenzione su quelli che possono essere gli aspetti positivi o qualche problema che nasce sul sui profili antropologici e sui profili etici solo velocissimamente, sperando di non essere di non aver sforato i miei tempi dal punto di vista antropologico, intanto si tratta di Chelsea, c'è il rischio o già sta accadendo il rischio che la l'intelligenza artificiale mette in discussione il concetto tradizionale di intelligenza, separando l'agire operativo, cioè la capacità di elaborare i dati e risolvere i compiti complessi, separarlo dal pensiero, dalla comprensione e dalla coscienza Intra in pratica si tratta, sta c'è il rischio che venga ridisegnata l'identità umana. C'è ancora un rischio di indebolimento decisionale, il pericolo antropologico primario della riduzione della capacità dell'uomo e della donna di essere e disse di prendere decisioni libere, critiche, responsabili delle grandi giri, il giudizio morale e cognitivo alle macchine
E la machine learning no.
Ancora la sfida entriamo in un'altra problematica, sempre sotto il profilo antropologico, la sfida del transumanesimo si Risco, si scontrano in questo contesto, visioni utopistiche che vedono l'intelligenza artificiale come il primo passo per superare i limiti biologici e la fragilità umana, contrapposte a una difesa della dignità della persona pur nei suoi limiti e nelle sue.
Diciamo debolezze come riferimento unico e insostituibile e ancora al quarto profilo antropologico che mi sono permesso di individuare e di evidenziare e la natura relazionale e il linguaggio. I modelli linguistici avanzati simulano l'interazione umana, ma superano su basi statistiche probabilistiche fino a spingere noi tutti a ridefinire il cosa, significa comunicare, creare e conoscere in pratica dialogare con con le macchine. Io, insomma, dicevo, sono un avvocato rotale, mi ha fatto tanto sorridere. Dico in questi termini sentire che una persona si è
Ha voluto coniugarsi, si è sposato con una macchina o no, con con uno con un ologramma?
è possibile è possibile perché, insomma, siamo arrivati a questo punto o c'è il rischio che questa cosa possa dilagare, concludo richiamando brevemente qualche profilo etico che ritengo vada evidenziato, innanzitutto la centralità della responsabilità umana non possono essere le macchine.
Proprio perché sono macchine che sono prodotto, non possono avere valore etico, né possono elaborare, come dire, i principi morali, quindi non possiamo dire che non sono etiche le macchine o sono le macchine ad essere immorali, perché ovviamente mancano di intenzionalità, che è la come dire ciò che rende etico Elano etiche o non etiche le nostre scelte.
Riguarda invece questo profilo etico, c'era il concetto di responsabilità, attieni i progettisti, i programmatori, le aziende, i decisori che creano gli algoritmi e scelgono i dati, se noi guardiamo il processo per arrivare a un algoritmo, non si prendono dei dati, devono essere si evolvono in un token, da questo token si passa poi all'algoritmo
A chi decide i dati da inserire nell'algoritmo programmatore permettete che lo chiama così, forse nel concetto sbagliare una un'espressione sbagliata e la gestione di quei dati in mano a chi va a finire.
Ma queste sono tutte le domande che credo dobbiamo proporci e che attivano la necessità di questo, della centralità umana, della centralità della responsabilità umana, sullo stesso discorso si pone la necessità di una trasparenza e di una spiega abilità nel momento in cui accade un problema chi è responsabile a chi dobbiamo di a chi dobbiamo chiedere, insomma la la responsabilità di una decisione. A chi dobbiamo rivolgerci anche sotto i profili non sono civilistici, ma anche penali.
È un discorso ancora di equità e di discriminazione, dicevo prima no che.
Non possiamo affidare la gestione di questi dati a una realtà esclusivamente privato, ha poteri privati, perché evidentemente possono decidere a chi darli a chi non darli ed è un rischio che non possiamo correre da ciò la necessità di una vigilanza permettete grossi questo termine di ordine pubblico o comunque di ordine statale.
Appunto, problema di privacy di sorveglianza e infine la necessità, né indispensabile, inderogabile di un quadro normativo e di una vera e propria autodisciplina di regolamentazione, non solo sul piano dei diritti, ma forse anche, e ancora di più, sul piano dei doveri.
Grazie, scusate, se forse sono andato un po'troppo.
Ringrazio sentitamente se Eccellenza Monsignor Giovanni Fusco e succedendo monsignor, Renato Tarantelli Baccari.
Dalla riflessione appena svolte emerge una questione che accompagnerà l'intera giornata, la necessità di preservare la centralità della persona, anche quando la tecnologia sembra poter sostituire attività, valutazioni e processi decisionali tradizionalmente affidati all'essere umano.
Ha promesso una nuova sessione.
Dalla dimensione etica passiamo ora all'analisi delle trasformazioni economiche e occupazionali.
Una delle grandi promesse dell'intelligenza artificiale riguarda la possibilità di aumentare la produttività, migliorare l'efficienza nei processi e favorire l'emergere di nuove attività e professioni, tuttavia, non possiamo considerare questi benefici come automatici, né presumere che saranno distribuiti uniformemente.
L'impatto delle nuove tecnologie dipenderà da molteplici fattori, a mio avviso, gli investimenti delle imprese, il sistema delle competenze, la capacità di adattamento delle organizzazioni, le politiche pubbliche e gli strumenti di protezione sociale il tema quindi non è soltanto quanto valore economica Labour l'intelligenza artificiale potrà,
Generare, ma come quel valore verrà prodotto distribuito e trasformato in opportunità di lavoro e di sviluppo.
A introdurre questo tema passa la parola alla professoressa Mirella Pellegrini dell'Università altruista, che.
Ci introdurrà un suo contributo sulla regolazione dell'applicazione dell'IA nel settore finanziario e il ruolo del principio di neutralità tecnologica.
Grazie, mi sentite.
Sì, benissimo, perfetto, ok, grazie mille, allora buongiorno, a tutti, bellissime relazioni precedenti, sempre tanti stimoli nel convincimento che l'interdisciplinarità e il dialogo e il confronto sia fondamentale quando c'è un obiettivo comune, che è quello del, nel mio caso, il buon funzionamento del mercato ma che vuol dire anche per tradurlo con le relazioni precedenti e tutelare i deboli i soggetti vulnerabili e quindi cercare anche di rendere le imprese produttive e al passo con i tempi in modo che appunto non abbiano rischi e di perdite il visto che sono al centro del sistema economico nazionale. Detto questo, quindi, passo alla mia relazione, che è un pochino più tecnica, perché io mi occupo di mercato finanziario e quindi di regolazione finanziaria che, alla luce dell'intelligenza artificiale
Vorrei dire soltanto alcune cose, quindi naturalmente darò un po'per scontato necessariamente, ma cercherò un filo proprio logico conduttore per cercare anche di individuare qualche soluzione nel caso proprio che, appunto e poi si faccia anche un insieme di atti e quindi vengano raccolti, allora in verità parto subito e a né nel sul correre dell'argomento, e quindi cosa dico? Dico che secondo me, in nell'ambito della di questa questione che va ad esaminare, esistono due rischi di segno opposto. Il primo è l'inerzia concettuale, cioè significa per noi regolatori, cioè per i regolatori, continuare a leggere i servizi, profondamente trasformati dall'intelligenza artificiale, tramite categorie costruite per un mondo in cui la tecnologia era un semplice strumento
L'altro rischio è l'eccesso di reazione, cioè che significa inseguire ogni innovazione, con regole ad hoc, alzando barriere e consolidando quindi posizioni di vantaggio in mano a pochi.
Osseo, un intervento vuole provare a prendere in esame entrambi questi rischi attraverso una considerazione, quello che è la questione focale, sin dall'inizio dell'esame dell'analisi dell'intelligenza artificiale, che è il principio di neutralità tecnologica che è giusto certo, sapranno tutti però mi piace ricordare che significa molto semplicemente,
Stessa attività stessi, rischi stesse regole.
Questo è un principio che per anni ha caratterizzato la regolazione orientato, direi, la regolazione finanziaria europea proprio perché.
Finalizzata proprio a cercare di supportare e quindi non impedire, l'innovazione tecnologica, allora è stato un criterio, appunto, che out, che è stato molto utilizzato, quando però oggi, se andiamo ora, a ben vedere sta cessando di essere un vincolo per il legislatore cioè quando l'artificio e l'intelligenza artificiale scusatemi non si limita a veicolare un servizio, come avveniva appunto nelle prime fasi del processo nell'ambito finanziario ma ne ridefinisce la struttura e con questo film faccio riferimento alla struttura relazionale e cognitiva. Le regole che sono costruite proprio sulla sola attività diventano
Essenzialmente sotto inclusive ne deriva che quindi anche la, le tecniche di tutela dell'utente devono evolvere dalla trasparenza ben nota, obblighi informativi nei confronti del cliente e gestione dei conflitti di interesse, eccetera, eccetera e delle regole di condotta.
A carico degli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento, che devono identificare il migliore interesse, perseguire il miglior interesse del cliente. Si deve passare a interventi, come ora vedremo, sul design dei servizi e sugli strumenti di vigilanza. Il filo che tiene insieme questo ragionamento che lega l'allora dall'oggi all'UE ha ora è la protezione della fiducia degli investitori nei meccanismi di mercato, perché condizione del suo buon funzionamento, buon funzionamento che regge su quelle che sono le finalità del mercato finanziario e della regolazione del mercato finanziario che sono a tutela degli investitori. Integrità del mercato, stabilità del sistema provo a spiegarmi. Il principio di neutralità tecnologica nasce quindi, come dicevo, sulla base di un canone di non discriminazione. Non mi metto certo a ripercorrere poi l'evoluzione e quindi da quando il principio riceve una consacrazione nella parlando nella commissione delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda il commercio elettronico, passiamo al Fintech e quindi Aler alla risoluzione del Parlamento europeo del 2017. Ancora un divieto rivolto al regolatore di trattare diversamente attività funzionalmente equivalenti. Gli sviluppi invece più attuali e raccontano una storia diversa ed è a questo che, secondo me, dobbiamo partire di andare avanti. No, come ci dicevano anche i relatori, sia dal punto di vista etico, ma anche dal punto di vista appunto regolatorio, cioè bisogna considerare che il Gdpr, quello sulla protezione e il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali dei dati, sì, il Micara, il mercato cripto-attività e l'Artificial Intelligence Act
Vanno sulla neutralità, viene proclamata nei considerando, ma poi viene puntualmente ed erogata nelle gli articoli successivi. Questo non è una violazione del principio di neutralità tecnologica, c'è un cambiamento. La prassi legislativa sta chiarendo che la neutralità si applica quando la tecnologia serve un'attività senza alterarne la struttura relazionale. Non si applica quando la tecnologia è la struttura, quindi definisce la struttura, cioè il principio significa che viene degradato da vincolo generale, quindi presidio generale, ma a canone predefinito di progettazione normativa. Cioè resta al punto di partenza, ma se ne può discostare per ragioni giustificate, e qui sta il problema. Quali sono i criteri per identificare qual è quando la deviazione dal principio di neutralità tecnologica può essere giustificata? E qui ho esiste l'esigenza di un test di sostituibilità, sostituibilità funzionale, cioè mi spiego se eliminata la componente tecnologica, la relazione fra intermediario cliente resta intatta, allora la tecnologia è un semplice canale di erogazione e quindi la tic, nella il principio di neutralità sopravvive. Se invece la riduzione della componente tecnologica rende il servizio in praticabile o completamente diverso, la tecnologia ha una rilevanza strutturale e quindi qui va esaminato con altre regole. Il secondo criterio è la rilevabilità del rischio, perché occorre sempre verificare se la tecnologia registiche rischi che sfuggono alle categorie tradizionali o con possono essere intercettati, producendo lacune strutturali sulla tutela dell'utente. Due esempi chiariscono. Il primo è la registrazione elettronica degli ordini, che quindi la nostra verità è lunga e la la tecnologia, un canale e quindi la nostra età si applica. Pensiamo al caso della consulenza automatizzata basata sull'intelligenza artificiale generativa.
E che vale qui vale il contrario, senza la componente tecnologica, il servizio a un altro e i rischi propri dell'inferenza probabilistica delle cosiddette allucinazioni ai bias di automazione sfuggono agli strumenti oggi calibrati e qui ci tengo a precisare una cosa che, guardando alla regolazione finanziaria nello specifico quelli che sono i suoi obiettivi tutela degli investitori, integrità del mercato che ho ricordato prima e stabilità restano immutati nell'era dell'intelligenza artificale artificiale cambiano i modi con cui questi obiettivi possono essere compromessi e quindi devono cambiare gli strumenti necessari per perseguire,
Rinvio alla valutazione di adeguatezza perché, appunto un aspetto tecnico, però, è l'articolo 25 Mifid 2, un banco di prova è emblematico anche l'Acf. L'arbitro delle controversie finanziarie ha evidenziato che Lennon. Non si può affermare quindi garantire l'adeguatezza da parte dell'intermediario del prodotto che va a vendere al cliente, che sia adeguato, quindi al suo profilo di rischio, se con formule generiche o standardizzate, perché l'intermediario deve spiegare in concreto perché la raccomandazione di quel servizio corrisponde al profilo di rischio, se questo è vero, è la lacuna che la consulenza che dicevo prima automatizzata generata dall'intelligenza artificiale rischia di produrre anche su larga scala. Quindi la regola viene rispettata nella forma, ma gli umbri Schifone viene tradito nella sostanza. Allora
Ricordo anche un'altra cosa che m'ha fatto piacere sentire. Alcune delle relazioni precedenti, per esempio il senatore Di Priamo, ha correttamente menzionato la vulnerabilità vulnerabilità, che viene considerata molto nell'ambito della regolazione finanziaria. Però le regole oggi esistenti condividono un presupposto, cioè la vulnerabilità è una condizione strutturale del soggetto che si individua per categorie. Noi abbiamo la normativa sul cliente, rete quindi al dettaglio. Il mito Protection, si dice l'anziano, il minore intelligenza artificiale e quindi il suo impiego in ambienti immersivi, naturalmente mette in crisi completamente. Questo presupposto non è sufficiente. Non è più sufficiente tutelare il soggetto strutturalmente vulnerabile, perché le tecnologie trasformative possono generare forme di vulnerabilità situazionale e ne abbiamo pieni i giornali. Qualunque utente diventa vulnerabile quando l'interfaccia lo induce a una scelta che, in condizioni diverse, non avrebbe compiuto consulenza automatizzata. Presenza di Avatar ha personalizzazione, spinta sensorialità delle interfacce, elementi delle gioco, cioè sono fanno percepire il rischio in modo completamente diversi, creando il cosiddetto bias di familiarità, che va assolutamente intervenne interdetto e quindi appunto re disciplinato e arginato, quindi manipolazione del processo decisionale, e quindi anche su questo ci sarà bisogno di un intervento. Non si possono più considerare soggetti vulnerabili considerati sempre come tali, ma occorre anche evidenziare quello che sono la risposta a tutto questo che, a mio avviso, è colpire la tecnologia e il suo impiego. Vincoli mirati sui livelli di personalizzazione, caratteristiche Amish ammissibili delle interfacce, uso di Avatar antropomorfi elementi della gameti cash, diritto positivo già oggi post facto ha imboccato questa strada. C'è una direttiva 2023 dell'Unione Europea, la 26 73 sui contratti a Silvae disse sui contratti di servizi finanziari conclusi a distanza, che è andata a modificare la direttiva sui diritti dei consumatori, che sono oggetto di particolare attenzione nell'ambito dell'Unione europea.
Prevedendo una regola espressa, che chiese alle strutture e di strutturare le interfacce on line in modo da ingannare manipolare sistemato.
Insomma, qualche strada c'è e vado quindi verso le conclusioni, evidenziando che nessuno di questi limiti nega il valore dello strumento tecnologico. Quello che nessuno vuole evitare di ricordare l'importanza della tecnologia per lo sviluppo, però il occorre condizionare l'impiego legittimo. Occorre che l'impiego, per essere legittimo, deve essere proporzionato ai rischi. È accompagnato da un meccanismo di revisione periodica. Tutti i casi esaminati hanno un denominatore comune, ciascuno l'inadeguatezza della regola neutrale si riconduce alla, e qui appunto richiamo anche il monsignore si riconduce alla sua incapacità di proteggere i soggetti e la fiducia su cui si regge il sistema finanziario. La fiducia è un, lo sappiamo anche dalle invece di stampa, è un bene sensibile al rischio, si erode rapidamente, spesso anche in modo irreversibile, per tornare a recuperare la fiducia. Ci vogliono decenni nel mercato finanziario, per questo si richiedono protezione ex ante. Per questo si richiede un'attenzione anche ad arrivare appunto a presidi
E siano in grado di identificare un paradigma regolatorio che sia fondato sull'attività e sulla tecnologia, che tratti le caratteristiche degli strumenti di a I come elementi costitutivi della disciplina, questo paradigma, naturalmente non è privo di rischio, sto concludendo non è privo di rischi per il rischio più serio è certamente quello della over regulation e interventi Mar calibrati che alzano barriere all'ingresso e gravano poi in maniera proporzionata anche tremando facsimile alzando Kiev,
Finisco con una Francia, consentitemi una frase conclusiva, quindi l'obiettivo è accompagnare l'innovazione con regole e presidi di sicurezza, la via d'uscita sta nell'riconosce che la neutralità conserva valore come presidio a discriminazioni ingiustificate, ma non può operare come vincolo come prima. La domanda allora non è più se la regola debba essere neutrale, ma rispetto a che cosa debba essere neutrale, neutrale rispetto agli strumenti, forse sì, certamente non può essere neutrale rispetto agli effetti che quegli strumenti producono sulla libertà di scelta di chi investe e quindi devono essere in grado di presidiare con gli obiettivi di tutela dell'investitore, della stabilità del mercato e quindi del buon andamento del sistema produttivo. Grazie,
Allora ringrazio la professoressa Pellegrini per il prezioso intervento e credo che le considerazioni dalle spese siano fondamentali, perché è un tema che va affrontato in maniera trasversale, quella dell'intelligenza artificiale, credo che va be'vadano sentite sicuramente più opinioni di più settori e quindi non arrestarci magari a.
Quelle che possono essere magari delle interpretazioni di un solo settore Ecobiomas, un'unica categoria piuttosto che.
Di una sola impresa questa è una cosa importantissima, per questo poi, a ciascun relatore, alla fine del convegno lo inviterò anche sia prevederemo la pubblicazione degli atti del convegno e si anche a formare un gruppo di lavoro proprio per lavorare su questi temi.
Quindi ringrazio ancora la parola alla professoressa Pellegrini e passa la parola al professor Massimo Giannini dell'Università, degli Studi di Tor Vergata.
Eccolo qui, perfetto, che so che aveva anche nelle slide, quindi, se magari.
Se è possibile, altrimenti vado a braccio, ma non è un problema
Perfetto, grazie, sì, sì, sì, assolutamente sì, grazie.
Buongiorno e un ringraziamento, ovviamente, per l'invito, stiamo dibattendo di una cosa estremamente importante, quindi.
è doveroso fare sempre più attenzione a cosa noi abbiamo davanti, allora le vado un cerco di essere molto sintetico, le relazioni che mi hanno preceduto, tutte estremamente brillanti, hanno toccato tutti i vari temi, c'è un filo comune, però no, cioè di fatto poi l'intelligenza artificiale è una tecnologia,
E devo dire, tra l'altro, che l'intelligence chiamare intelligenza artificiale un termine un po'insomma così non non proprio corretto, perché per gli addetti ai lavori l'intelligenza artificiale non è altro che un algoritmo.
Un algoritmo che in realtà è una rete neuronale, cioè un algoritmo che fa Mimì King farà insomma imita il pro e il processo cerebrale umano con neuroni e sinapsi, eccetera, quindi non ha niente di strano, cioè una cosa anche abbastanza semplice, e vi ricordo anche che la prima forma di rete neuronale è più vecchia di me e del 1958, quindi non siamo di fronte a una cosa caduta era Marte, c'è una letteratura di 60 e più anni sulle reti neuronali. Che cosa è cambiato in questi ultimi dal 2012? In realtà si fa nascere un po'questo questo nuovo
Nuovo svolta, la potenza di calcolo, la potenza delle macchine, questa è la reale novità della questione, non l'algoritmo, quindi siamo di fronte, prego.
Si sa ancora tanto sulla A Perfect.
No, no, sto facendo una tradizione, poi recupero, poi recupero.
Poi, ricovero velocemente.
E quindi dicevo.
È una tecnologia, allora, per capire come queste tecnologie sono dirompenti all'interno delle economie, qui siamo nel CNEL economia, lavoro, società. Sono le parole chiave. Io ho preso un po'a prestito dalla storia e allora vado subito a lanciare le slide. Allora, nella storia umana noi abbiamo cinque punti di svolta dai cinque rivoluzioni, la prima lo sappiamo tutti, la rivoluzione industriale, l'avvento del vapore, la meccanizzazione della filatura. Questo è il punto primo punto di svolta, considerate che fino a mia, alla metà del 700, la tecnologia con cui gli esseri umani andavano avanti alla stessa dei sapiens dei Neanderthal non cambiava nulla, si arava con la forza bruta, si arava con gli animali, non si filava con la come faceva Penelope mentre aspettava Ulisse nella sua stanzetta. Quindi la tecnologia umana fino almeno alla metà del 700 non è cambiato, arriva al telai a vapore successivamente, arriva
Le Ferrovie arrivano l'automotive, l'acciaio, l'energia elettrica, l'energia nucleare.
Il petrolio, la rivoluzione del petrolio e alla fine, nel 71 l'era digitale, l'intelligenza artificiale inizia nel 71, in realtà è qui che dobbiamo inserire la questione, che cosa ci insegna la storia che queste cinque cinque momenti di rottura, così importante nella storia umana hanno tutti un comune denominatore cioè sono caratterizzate da due fasi l'installazione e il dispiegamento cioè la condivisione,
L'installazione, quando noi investiamo nella nuova tecnologia, la dobbiamo mettere in piedi il dispiegamento, avviene molto dopo, se avviene ed è una ricaduta sull'intera società di un processo che all'inizio tocca una piccola percentuale della popolazione con l'intelligenza artificiale, siamo di fronte ancora alla fase di installazione.
Cioè, come anche un po'diceva la collega della LUISS, siamo nella fase della finanza, è qui che ancora noi stiamo giocando la partita sugli investimenti, sui grandi investimenti finanziari, penso che più o meno sa, sappiamo tutti che il settore NASDAQ cioè l'indice che a Wall Street misura i tecnologici negli ultimi due anni ci sono società che hanno fatto il 650 700% e il 1000%.
No, sono quelle legate alle gigafactory e invidia fuori Zen, scusate, per esempio, che è quella che produce i microprocessori, bella per il processo di calcolo, per la potenza di calcolo, gli detta center, eccetera, eccetera queste aziende sono diventati colossi, possono comprare tranquillamente due o tre Paesi europei e ci si possono comprare tranquillamente okay.
La rivoluzione, ogni rivoluzione, è stata un'automazione, però, e da qui anche la paura che sia distruttiva del lavoro, questo è uno spettro che negli economisti c'è sempre stato la tecnologia spiazza il lavoro fisico.
Quando iniziò la meccanizzazione della filatura, i luddisti andavano in giro per gli opifici a distruggere i telai, perché avevano paura che questo producesse una forte disoccupazione in Max, questa paura diventa poi proprio una una specie di di di paranoia, perché il capitalista, attraverso l'automazione, schiaccia il salario del proletariato ai livelli minimi e il lo spettro del licenziamento è dietro l'angolo perché ti posso sostituire con una macchina,
E così via, oggi noi stiamo rivedendo questo, io leggo sempre di più questa paura sui processi occupazionali, no di questo.
Tecnologia, come dicono quelli bravi labour saving, cioè che risparmia lavoro e punta sulla macchina ma, ripeto, in ogni fase della nostra storia è stato così, c'è un paradosso di questo signore, sconosciuto a tutti che all'inizio del 900 nella comunista russo fa una provocazione sconosciuta a tutti e io lo conosco che è un ottimo professore di economia che me l'ha insegnato.
Ma questo che viene chiamato il paradosso di tuo Gambarana maschi, lui immaginava un mondo dove le macchine producono macchina, il lavoro, non esiste più un mondo distopico dove il lavoratore zero, anzi ne esistono solo che a lui non solo compito accendere l'interruttore elettrico e spingere un interruttore elettrico alla fine della giornata le macchine fanno tutte da sole, non siamo lontani da quello, l'intelligenza artificiale genera intelligenza, artificiale, algoritmi generano algoritmi. La paura adesso di questi signori di OpenAI antropiche, eccetera, è proprio quella
Le macchine stanno producendo macchine senza che il programmatore abbia dato il consenso a produrre queste macchine macchine che generano macchine.
Che cosa voleva dire questo economista russo che in realtà le economie possono crescere senza il lavoro?
Possono crescere solo attraverso l'investimento finanziario.
E guardate che nella teoria, nella teoria standard della crescita economica, quella che insegniamo agli studenti magari avanzati al dottorato.
È completamente giocata sull'accumulazione del capitale, non del lavoro, cioè sono economie di finanza, pura investimento puro, quindi aveva ragione tu Gambarana, boschi, potremmo arrivare in un mondo dove il lavoro non c'è più, ma l'economia non muore.
Non muore semplicemente va avanti per investimenti finanziari.
Il problema, però, è che tra la fase di installazione e la fase di ricaduta dei benefici a pioggia possano passare diverse generazioni. Questo è uno studio molto recente, analizza cosa antiche, ma uno studio molto recente di di un autore è assolutamente una standing e della della dell'economia che ha visto che da quando è iniziata la fase della revisione industriale i benefici sono andati esclusivamente ai profitti, alle aziende e quasi nulla ai lavoratori più 46 contro più 12 quindi all'inizio lista alla fase di installazione. Siccome è fortemente guidata dagli investimenti, va su le classi che investono quindi sulle classi imprenditoriali e sulle classi dei cantieri, non sulla classe dei lavoratori. I lavoratori in questa fase sono marginalizzati
Ma ha osservato che dopo 50 anni il processo si arrivi, ha fatto un reverse, cioè ha cambiato.
I salari sono cresciuti del 123% contro il 90% dei profitti, cioè il sistema si è rilanciato, quello che segnala però l'autore attenzione sono passati 50 anni tra le 2 fasi viene chiamata appunto la pausa di Engels, in questi 50 anni abbiamo bruciato tre generazioni di giovani ci hanno rimesso le penne che son cinquant'anni d'accordo, quindi okay, all'inizio installazione, investimenti finanza, dopo eventualmente dispiegamento, caduta fall out sulla popolazione, però nel frattempo possono passare diversi delegati e
Vediamo gli Stati Uniti, che è sempre il nostro punto di riferimento, che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, esattamente quello che è bene, che le slide precedenti stavano stavano sottolineando, cioè.
Nel 2026 le stime di investimento nella gigafactory, cioè investimenti per sostenere la, i processi interni di intelligenza artificiale che, ripeto, non è più l'algoritmo in sei e sono i data center per fare un'idea, cos'è un data center è una gigantesca fatto, l'impresa,
Energivora consuma quantità di energie pazzesche sia in termini di elettricità che di acqua, perché quelle macchine scaldano scaldano così tanto che sono viste dai satelliti no, a vodka dei satelliti usano le le telecamere termiche, a volte si vedono questi re dove questi punti rossi sulle mappe sono i data center che stanno lavorando a massima potenza, sviluppo naturalmente tanto calore che sono rivelati dai dai satelliti con le con gli infrarossi quindi consumano enormi quantità di acqua, enormi quantità di corrente,
Una una preghiera, non ci drogate con intelligenza attiva, cioè no, non fate i film che ne è stato il bigliettino d'auguri, le cose che si fanno adesso bruciamo energie in maniera esponenziale, qualche tempo fa è stata lanciata da antropiche e OpenAI una una un warning agli utilizzatori di intelligenza artificiale perché noi siamo umani e quindi tendiamo a vedere la macchina come un altro essere umano, ci interfacciamo e quindi siamo gentili e molto spesso quando ci trovano aiuto rispondiamo grazie
Forse l'abbiamo fatto io, l'ho fatto, quel semplice grazie richiede alla macchina, un token, come diceva prima Museum è, è una richiesta alla macchina macchina, deve rispondere su quel semplice atto, brucia energia e acqua e è un danno per il pianeta, quindi come capisco la l'empatia umana però s'è una macchina non è un essere umano,
Quindi, negli Stati Uniti cosa sta succedendo investimenti, 800 miliardi, ma il dato è vecchio perché slide ho fatto la settimana scorsa, siamo già 1.000 nostro PIL a 1.800 miliardi e più nemmeno al Pil italiano.
Nonostante questo forte investimento, però, le famiglie americane non stanno mai, sebbene l'economia americana corre corre, corre molto, ma le famiglie americane non stanno mai, sebbene 48.1 dell'indice del clima di fiducia è ai minimi storici e la crescita americana, fino a un mezzo della crescita americana è guidata da questi investimenti.
Chi ci sta guadagnando in questa storia Wall Street, la finanza, le borse, non le popolazioni, perché siamo ancora nella fase di installazione all'intelligenza artificiale?
Quindi, come diceva appunto questo signore russo, il baricentro economico si è spostato dal lavoro all'accumulazione del capitale, questo sta succedendo e allora chi sta pagando il conto di questa grande rivoluzione, se lo vogliamo chiamare così, certo, c'è gente che sta facendo miliardi su miliardi, questo è poco ma sicuro, ma sono cinque sei 10 persone nel mondo che messe insieme possono comprare probabilmente metà del nostro continente sicuramente tutto il continente africano.
Quindi il baricentro stiamo spostando lì sulla finanziarizzazione dell'economia, non sul lavoro.
Chi sono quelli che stanno pagando il conto, i giovani, i giovani, stanno tra l'incudine e il martello, questo storicamente l'abbiamo vista in ogni fase, perché quello che osserviamo anche nelle università.
È che stiamo i giovani laureati stanno perdendo grip nelle assunzioni, io insegno Economia digitale nella magistrale di Ingegneria gestionale che ha una, come dire, è sempre stata quella facoltà che con grandissima velocità si trasferiva sul mercato del lavoro, io ho studenti che non riuscivano a finire la tesi di laurea perché erano già opzionati dalle aziende negare dei c'è la fila per Ingegneria gestionale cominciano a trovare difficoltà anche loro, perché perché li sostituisce con l'intelligenza artificiale perché sostituisce i giovani, però e non il signor, è questa la cosa interessante che poi si riprendeva a quello che
Gli esponenti della Santa Sede dicevano, tra l'altro, per inciso, ci tengo a sottolineare che insegna economia digitale, anche all'Università Lateranense, quindi per dire quanto la Santa Sede si è attenta a questi processi e perché, insomma, voglio dire all'interno del Santa Santorum dell'Università Pontificia Lateranense si insegna l'economia digitale e quindi per dire,
è perché l'intelligenza artificiale sostituisce la conoscenza codificata, non l'esperienza umana, su questa è la macchina, ancora non è capace, non è capace di replicare, l'esperienza umana codifica l'informazione codificata, si Che cos'è uno studente, noi a uno studente diamo materiale, diamo libri, diamo dispensa e diamo lezioni, diamo il nostro sapere ma un'esperienza codificata che cosa diamo alla macchina per imparare milioni di libri,
La fase di training nell'intelligenza artificiale è quella che fa la differenza, non è l'algoritmo, è come insegniamo, all'algoritmo milioni milioni intere biblioteche nei data center sono passate.
I libri ci saranno, l'articolo diceva l'intelligenza artificiale sta uccidendo i libri perché loro sventrano i libri fisici perché devono essere scansionati e digitalizzati, quindi vengono proprio maciullati per poter essere dati in pasto, quindi immaginate sta macchina un po'come una specie di fiera vorace che distrugge la la carta eh però quella è,
Conoscenza codificata, cioè è la stessa conoscenza. Io cerco di trasmettere allo studente, ma molto di più, perché io posso trasmettere la mia conoscenza limitata, intelligenza, artificiale, no, io non posso competere con intelligenza artificiale, io posso aver studiato in tutta la mia carriera che ne so boh 100 libri di 200 libri di 3.000 articoli, 4.000 articoli, intelligenza artificiale è una studiati milioni, non lo posso battere, è impossibile. Sulla sulla informazione codificata è impossibile battere intelligenza artificiale. Faccio un esempio per capire come siamo messi
Tra l'altro, qui c'è il professor Enrico Giovannini, che è stato anche mio relatore di tesi di laurea, quindi voglio dire che conosce bene il mondo universitario accademico.
Il professore universitario di solito è sempre un reset almeno research assistant, che lo aiuta noi al giovane insegniamo mestiere, vi troviamo anche qualche fondo per cani per tirare avanti.
Però essenzialmente gli insegniamo mestiere, cioè trasmettiamo le nostre competenze sperando che poi lui possa decollare.
Che cosa ottenga voglio in cambio da mio risarcì, assistent gli appalto, diciamo il lavoro un pochino più rognoso nel caso, professor Giovannini e mio, la ricerca dei dati, le elaborazioni, diciamo di base, la pulitura del dato, quelle cose scoccianti che magari io cerco di non fare più.
E magari una rassegna della letteratura, quindi guarda un po'su questo argomento, chi ha scritto, cosa che cosa hanno fatto altra scocciatura, che si tratta di leggere decine e decine di articoli, bene, a me non serve più research assistant o l'intelligenza artificiale che lo fa.
L'intelligenza artificiale mi scarica, i dati, individua i dati, mi pulisce, i dati mi fa le ricerche bibliografiche, il tutto in un giorno e mezzo.
Se prima scrive un articolo in un anno e mezzo lo scrivo in 15 giorni.
E questo sta diventando un problema per la ricerca scientifica, quindi, ma quella è conoscenza codificata.
Che cosa non può sostituire l'intelligenza artificiale, l'esperienza del signor quindi vado veloce perché sennò vado lungo scusate, quindi in questa scala è junior quello che ci rimette la pelle.
è quello che può essere sostituito il signor non lo puoi sostituire perché la sua esperienza è fondamentale, la macchina può essere un buon research assistant, ma non può sostituire meno su Giovanni, sì, quindi sono, è il primo livello della scala che salta con l'intelligenza artificiale, è anche vero, però è un'altra cosa che il signor di domani e il giugno di oggi, quindi, se Giulio di oggi no
Formiamo più, non avremo più nemmeno no, la filiera si ferma.
E questo è un altro problema, dov'è l'altro, l'altro fronte sul quale i giovani sono martellati è che, se l'intelligenza artificiale sta remunerando sui mercati finanziari mercati finanziari sono off limits per i giovani, per questioni ovvie non hanno lo strumento, non hanno il reddito per investire sui mercati finanziari, quindi in questo momento queste giovani,
Sono tra queste due forze demo Alatri demolitrice, da un lato perdono occupazione e non partecipano al processo di arricchimento.
Perdono su entrambi i fronti.
Va bene salto, perché anche questa cosa, tanto per questioni di tempo, allora che cosa stiamo facendo?
A livello di di policy, di politiche, beh, noi siamo in una fase in cui, ripeto, è l'investimento finanziario che tira il lavoro che stiamo perdendo, quindi dovremmo fare politiche dove cerchiamo di tener su il lavoro, invece stiamo facendo l'opposto.
Finanziamo gli investimenti con gli peer, ammortamenti e poi magari il bonus per le assunzioni dei giovani ce lo siamo perso.
E questa è un problema, perché noi dobbiamo invece recuperare il lato del lavoro, non tanto enfatizzare il lato degli investimenti, che già si enfatizzano da soli, dobbiamo preoccuparci del lato debole il lavoro.
Adesso quattro verbi via riequilibrare, abbiamo già un po'detto tutti gli altri relatori diffondere no adesso il problema sarà anche che questa grande intelligenza artificiale appannaggio di poche grandi gruppi industriali, non della piccola impresa piccola impresa fuori piccole imprese medie imprese rischiano di essere tagliati fuori. Adesso si parlava di questa gigafactory, di 1.2 miliardi da fare in Italia e allora sarà il caso di dare la possibilità alle piccole imprese di utilizzare quella potenza di calcolo magari anche gratis, in modo da incentivare e diffondere,
L'uso dell'intelligenza artificiale nella piccola e media impresa, altrimenti rischiamo che sarà appannaggio di quattro o cinque gruppi orientare chiaramente formare chiaramente, ma soprattutto condividere un po'quello che si è detto a livello etico, cioè noi rischiamo di avere una un picco di ricchezza concentrata nell'un per 102% della popolazione senza che questo si diffonda Fallout.
E questo processo lo dobbiamo governare, lo dobbiamo governare redistribuendo condividendo, per esempio, la possibilità che i lavoratori partecipino al capitale d'azienda in modo che partecipano a quella grande grande passo dell'intelligenza artificiale ha apparecchiato per per poche aziende e vado alle conclusioni,
Quando sapremo che diciamo questo questo picco si è dispiegato sull'intera popolazione.
Ci sono questi due.
Due cartine di tornasole che alcuni autori autorevoli in economia dicono quando i salari torneranno a comprare una casa e quando un giovane laureato troverà di nuovo il primo gradino della della Scala, cioè dobbiamo riorientare le politiche affinché i giovani, il lavoro, il lavoro dei giovani non sia più a rischio con salari schiacciati li dobbiamo far partecipare a questa attività e ha quindi diamogli salari che gli consentono di avere una casa di partecipare al processo lavorativo.
Loro sono altamente produttivi, giovani, sono altamente produttivi, quindi perde regioni a perdere capitale umano e perdere produttività e perdere Bill non possiamo sostituire il lavoro con la finanza, la finanza è una parte importante, per carità, ma quello che fa il Pil di un Paese Pil vero è il lavoro, non la finanza,
Quindi, chiudo l'intelligenza artificiale è una tecnologia, non è né buona né cattiva.
Sua Eccellenza ricordava la genetica, la genetica è una tecnologia, non è né buona né cattiva, però cerchiamo di non clonare l'uomo, magari l'energia nucleare non è né buona né cattiva può produrre luce, può produrre catastrofi.
No, voglio dire, abbiamo avuto tutti i rigurgiti morali del gruppo di via Panisperna allora di Oppenheimer, anche le con nel progetto, ma la cioè quella gente che si è resa conto che la loro scienza aveva aperto le porte.
A un qualcosa che poteva distruggere completamente il pianeta, ma l'energia nucleare è una tecnologia di per sé, non è né buona né cattiva stessa cosa adesso sa quindi nel governare il processo, non nella tecnologia tecnologia non va demonizzata la tecnologia va,
Governata, però, ricordatevi una cosa.
è il lavoro che il centro delle economie, non la finanza, e quindi va bene gli investimenti, vanno bene, gli ottimi, i grandi investimenti grandi ritorni, va benissimo tutto, ma.
Il lavoro che deve essere al centro della questione élite Geas artificiale può essere un buono può autore non buone research assistant, ma non è il cervello che poi fa la ricerca, grazie.
Ringrazio il professor Giannini e corre un po'e a questo punto, perché vorrei che intervenisse tutti, quindi a questo punto chiama il professor Enrico Giovannini, già ministro del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle infrastrutture della mobilità sostenibili.
Grazie infinite per aver accettato il nostro invito e ascoltiamo il suo intervento sulle politiche per una transazione citate giusta.
Grazie buongiorno a tutte e a tutti, grazie di questo invito e grazie anche per l'occasione di riflettere su un tema.
Rispetto al quale qualcuno potrebbe definirmi un luddista.
Quindi denuncio subito o questa mia distorsione ed è una distorsione, in realtà legata dal fatto che nel 2008, quando ero direttore delle statistiche all'Ocse.
Mi fu chiesto, ma è era verso la fine dei miei nove anni all'Ocse di fare il la strategia IT dell'organizzazione era appena andato via il due, il direttore
Forse, per analogia, almeno si occupa dei dati di statistica chiediamo a lui io chiesi dei mandarmi, il classico rapporto Garner sul futuro delle tecnologie sospetto è presente o era forte, più interessanti.
Cominciai a leggere chiusi, il rapporto fece un corso di training autogeno per trovare il coraggio di leggerlo.
Poi lo lessi e mi disse mi domandai, ma tu veramente vuoi vivere in un mondo così.
Parlo del 2008 2009.
La prima lezione che si impara da questo piccolo aneddoto è che io mi sono occupato d'altro, ma qualcuno che pensava già a un mondo fatto, come per esempio abbiamo sentito adesso descrivere c'era già.
E aveva abbastanza chiaro dove voleva andare a parare.
Quindi, attenzione a chi dice no va bene, ma noi possiamo controllare, sì, possiamo controllare se gli dedichiamo tempo, se ci mettiamo lo stesso sforzo.
Anche di ricerca che quelli che adesso dominano aveva iniziato a fare 15 anni fa.
Secondo elemento che mi ha colpito molto e appunto sentito il signor Giannini ricordare.
Tante tanti riferimenti.
Mi ha colpito molto l'intervista a rari.
L'anno scorso inc riportato poi da Aspenia e altri in cui rari, fondamentalmente dice, contrariamente a quello che abbiamo ascoltato adesso, noi dobbiamo porci in rapporto con l'intelligenza artificiale, come se.
E forse lo è.
È un'intelligenza aliena.
Quindi non è una tecnologia.
E un'intelligenza aliena, perché rari sostiene questo perché, grazie allo sviluppo degli algoritmi sviluppati dall'intelligenza artificiale e altamente probabile che noi a un certo punto arriveremo e non capiremo il risultato.
Di certi algoritmi e dunque non ne capiremo il senso, pensate a gli algoritmi sviluppati per la finanza, complicatissimi, su una matematica avanzatissima che in pochi capiscono, ma quei pochi capiscono.
E quindi possono capire quali sono le regole attraverso cui l'algoritmo arriva a una certa soluzione rari, sostiene che, vista la potenza degli algoritmi già esistenti, arriveremo a un certo punto in cui noi non capire.
E questo potrà determinare un problema radicale di fiducia.
Fiducia in cosa?
Rari dice no, fiducia in chi per questo.
È un'intelligenza aliena, c'è un'intelligenza che noi non capiamo e dovremo avremo di fronte l'alternativa tra fidarsi come ci fidiamo ogni volta che saliamo su un aereo, no, sì o no, gli algoritmi di dai piloti automatici e noi ci fidiamo che quelli ci consentiranno di arrivare.
A terra, ma se dovessimo avere il dubbio che quell'algoritmo in realtà ci porta a un obiettivo diverso.
L'alternativa sarà quella di non usarla.
E questo determina una frattura nel modo con cui noi oggi ci rapportiamo con la.
Gli algoritmi e intelligenza artificiale, pur con tutti i dubbi o l'atteggiamento luddista del sottoscritto.
Per questo filosofi storici, economisti
Sociologi psicologi si stanno interrogando su questa tematica, avendo chiaro.
Io purtroppo non ho sentito gli interventi dei monsignori, ma ricordo l'incontro che abbiamo avuto qualche mese fa al Borgo Laudato, sì, a Castel Gandolfo con una serie di persone che sono anche figure importanti della Silicon Valley, eccetera, che nessuno è in grado di capire cosa sarà tra sei mesi.
Quindi, chi parla di mettere i guardrail diceva uno di questi soggetti non sa di quello che sta parlando.
Perché in realtà, tra sei mesi?
Gli algoritmi possono essere una cosa notevolmente diversa da quella che oggi studiamo, su cui i cent'per questo non me ne occupo, scusate la battuta.
Con Massimo Giannini, quando appunto.
Fece la tesi e su Chuk ci occupavamo di previsioni, di modelli di previsione, anzi, modelli di previsione di breve termine per anni mi sono occupato di queste cose e ogni tanto, mi dicevo sì, ho capito il mondo a milioni di anni, migliaia e io mi occupo di prevedere i prossimi mesi,
Ecco, ho questo atteggiamento, o forse appunto sbagliato, di abbandono, ma non del problema ci torno tra un attimo.
Ma della capacità di fidarmi di chi dice Omar, se noi facciamo così così così e il problema lo risolviamo, il problema di come porsi con questa rivoluzione, ecco non gli credette, perché non è vero.
Semplicemente perché la velocità con cui avvengono le cose e soprattutto la segretezza con cui queste cose avvengono sono tali per cui noi possiamo solo intuire l'ombra di quello che sta accadendo, che potrebbe accadere e anche recentemente, parlando con uno dei grandi esperti della materia che è stato in Silicon Valley a discutere un paio di giorni con tutti i nomi che conosciamo da Musk ha,
Omodei, eccetera.
E questa consapevolezza di rischiare di andare fuori controllo è abbastanza evidente, al di là delle dichiarazioni che leggiamo, sui giornali, che possono essere di marchi di tutto, come volete alla domanda, ma allora perché non rallentate?
Che è quello che tutti dicono, diamoci il tempo, la risposta è molto semplice.
Ed è il dilemma del prigioniero, e cioè
Se quegli altri non rallenta no, io vengo buttato fuori gli altri, essendo la Cina piuttosto che l'India piuttosto che una delle imprese concorrenti.
Dunque il meccanismo è tale per cui, invece di rallentare, si accelera.
E dunque aumentano i rischi di non riuscire poi a gestire la situazione.
Allora noi ci siamo riempiti la bocca per anni.
A discutere della transizione ecologica.
Chi deve essere giusta
Ma avete sentito parlare di una transizione digitale giusta,
E allora diventa un po'andreottiano
Ricordate, lo dico al più giovane che Andreotti diceva a pensar male, si fa peccato, ma spesso si azzecca.
Allora noi abbiamo la transizione ecologica.
Che ci può fare un sacco di bene, magari ridurre e 60.000 morti premature all'anno che abbiamo ogni anno in Italia?
Ma che deve essere affrontata con un sacco di soldi, cioè un grande investimento.
Che rischia di far perdere posti di lavoro anche se ne può creare degli altri.
E tutti gli studi dimostrano che in realtà ne può creare anche di più di quelli e che può determinare un'asimmetria tra i ricchi e i poveri, quelli elettrica, convegno, le cose e, in nome dei rischi della.
C'è tutto un pezzo di società e di politica che dice rallentiamo.
Rallentiamo secondo caso.
Digitale
Servono un sacco di soldi.
Rischiamo di perdere posti di lavoro, rischiamo di aumentare le disuguaglianze tra ricchi e poveri, ma dobbiamo correre verso.
Sono esattamente gli stessi argomenti, e allora forse Andreotti avrebbe detto, ma non è che la differenza di percezione e di politiche è legata al fatto che gli incumbent.
Del settore energetico sanno che, se facciamo la transizione verso le rinnovabili, eccetera, loro perderanno, mentre invece gli incumbent del settore tecnologico sanno che, se facciamo la transizione, loro vinceranno non è che.
Alla fine, non per essere appunto.
Per fare dall'andreottiano, alla fine non è altro che una questione di potere e di posizione dominante delle società dell'oil and gas da una parte, e del digitale dall'altra che ci fanno percepire realtà.
E fanno affrontare diversamente problemi.
Che in realtà sono analoghi.
Questa domanda, io me la porto dentro da da tempo.
Ed è una domanda che nel frattempo la le risposte che sentiamo creano danni.
Boom dei data center ovviamente oggi c'era un articolo sulla quantità di.
Domanda aggiuntiva di gigawatt dei 130 se ricordo bene, data center che sono proposti alle Regioni.
Ma probabilmente solo 15 andranno a buon fine.
Esattamente quello che è successo sui pannelli, la da Sardegna, e cioè il nome della speculazione fondiaria, perché la gente compra terreni dicendo, poi ci faccio il data center, tutto questo in realtà è un po'diverso da come appare.
E allora dobbiamo domandarci quattro cose e arrivo alla conclusione la prima.
Chi gestisce tutto questo?
A livello nazionale, cioè a livello di Italia, per esempio, lo lasciamo gestire alle Regioni.
Che c'entrano le regioni e be, le autorizzazioni ai data center tipicamente, le danno alle Regioni, la formazione.
Non quella di base o quella universitaria.
è una competenza regionale.
La possibilità di gestire i rischi,
Da un punto di vista energetico, che possono determinarsi dal fatto che le reti non reggono tanto quella centrale, la dorsale, ma quelle locali e delle Regioni.
Parto da questo dicendo, ma la governance che abbiamo nel nostro Paese, grazie anche alla riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001, è ottimale da questo punto di vista.
Sull'energia, rispondo subito come in un'intervista recente a Repubblica è no.
Sugli altri vi invito a riflettere secondo punto.
Le politiche di Fo, educazione, formazione e le politiche sociali sono adeguate ad accettare a gestire una botta per usare un termine come quella di cui abbiamo parlato.
Analoga a quella di cui abbiamo parlato e di cui abbiamo sentito,
Per me la risposta è no.
Tanto più che il problema è tra i giovani.
Dunque, un sistema di welfare che ritarda l'entrata dei giovani oppure li schiaccia su posizioni.
A livelli bassissimi non è sostenibile sul piano finanziario, oltre che della vita delle persone.
Terzo aspetto, ci sono alternative per creare posti di lavoro.
Nell'economia, che possano soddisfare le esigenze delle persone, non solo sul piano tecnologico.
La risposta è sì.
E ne cito alcune, la transizione energetica ecologica, il ripristino della natura di ecosistemi distrutti.
La, l'efficientamento energetico e il miglioramento delle condizioni delle nostre abitazioni, le famose case green, ma non solo, in realtà, dunque.
Se a livello aggregato ci vogliono 50 anni, forse per a livello settoriale ci sono delle opzioni, certo che se ogni volta diciamo che queste sono ideologie green in particolare, ma non solo in posizioni, non investiamo in quella direzione, infine, l'ultimo punto.
La contabilità nazionale.
Che le statistiche in questo momento hanno un problema con tutto questo.
Hanno un problema, perché classificare quello che sta accadendo come investimento o come costi correnti un token può essere un costo se mi faccio il mio data center, un investimento.
Cambia il modo in cui cambia la nostra percezione in termini non solo di crescita aggregata, ma di indicatori, per esempio, di produttività.
Un esempio.
Io ho un'impresa che ha 100 di valore aggiunto ai costi intermedi, ai salari, no ai ricavi, meno cioè.
Passo all'economia circolare.
Riduco dunque i costi delle materie prime, ho bisogno di più persone per riciclare.
Il valore aggiunto resta invariato.
Che direbbe Mario Draghi?
Oh, yes, gli economisti che usano indicatori come il costo del lavoro per unità di prodotto, impresa stai sbagliando il tuo costo del lavoro per unità di prodotto aumenta.
Dice scusa, io sto riducendo l'impatto sull'ambiente.
Occupo più persone, mi dici che sto sbagliando.
Capital distorsione che abbiamo.
Se io compro un investiment una computer, quello è un investimento, ci prendo anche magari il super ammortamento, se faccio formazione, ma ai lavoratori.
Per stimolare quelle competenze acquisite e per quello è un costo corrente che riduce i profitti.
Torno e chiudo vuol dire che noi non abbiamo gli strumenti, né politici né fiscali.
Ma neanche contabili per affrontare questa sfida immane, al di là del fatto di rapportarsi con un'intelligenza aliena.
Per questo non si può dire che questa è una rivoluzione.
Forse senza pari, come dicono alcuni.
E tenere i sistemi contabili, le politiche e il nostro modo di pensare identico.
Questa è la contraddizione in cui siamo, per cui parlare di transizione digitale giusta.
Richiede uno sforzo enorme di ripensamento, magari anche di contrasto a coloro i quali non hanno nessuna voglia dire distribuire la loro ricchezza, perché pensano che la soluzione è di farsi costruire i bunker in Nuova Zelanda o nessuno in Sud America, quando non potranno più andare in giro perché la gente ne ricorrerà forse coi forconi o con qualcos'altro quindi c'è un problema fondamentale di assetto della società,
Su cui, come avete capito, io non ho necessariamente risposte, ma tante domande simili in cui forse dovremmo riuscire a porci finalmente con serietà, ma anche con continuità, il problema di come avere una transizione giusta, invece di seguire il pifferaio magico, è finire tutti quanti, nel burrone, grazie,
Avesse Giovannini, grazie infinite, credo che questi siano la riflessione da cui partire in nei è la ringrazio veramente profondamente per aver accettato questo invito e, tra l'altro, credo che saranno proprio delle osservazioni da cui iniziare i lavori.
Passo la parola a questo punto al judo presso il professor Giulio Prosperetti, giudice emerito della Corte costituzionale, nel quale sono particolarmente onorata di avere a questo convegno perché maestro ispiratore di valori, di principi e di competenza, grazie ancora.
Beh, grazie della presentazione.
Ma io condivido molte delle preoccupazioni.
Di Enrico Giovannini, ora dobbiamo distinguere tra un uso, diciamo così, micro dell'intelligenza artificiale che appunto si solleva da fare ricerche.
E che sarebbero narra attuale complessità dei sistemi impossibili.
Io ho cominciato a fare l'avvocato che non esistevano le fotocopie, perché era difficilissimo sapere quali legge si dovessero applicare al caso concreto e quindi sì.
Sì, se sfogliavano alla Gazzetta ufficiale, alla ricerca della della norma, quindi capite che questa situazione e solleva molto gli studi legali di grandi dimensione forse sono destinati a smembrarsi, perché,
Ma per fare una new diligence servivano 100 avvocati e solo i grandi studi ce l'avevano oggi anche un avvocato da solo può caricare migliaia di documenti e ottenere le soluzioni, quindi.
Da dal punto di vista funzionale e l'intelligenza artificiale, e era uno strumento fantastico.
Si dice che è un'intelligenza aliena.
Ma le maggiori.
Disgrazie del mondo sono avvenute da intelligenze umane.
Il problema è proprio.
Sulla responsabilità individuale dell'uomo, perché il, il militare che fa strage di civili però poi dimostra di avere eseguito un ordine, non è imputabile.
Eh eh.
Quindi
Il problema è proprio quello di dedicarci anche a una formazione del delle coscienze individuali, perché i comandi alieni non vengono solo dall'intelligenza artificiale, ma vengono anche da dittatori.
Da comandante improvvidi e altro ora.
Si cerca di.
Trovo da di regolare l'intelligenza artificiale collegi.
E abbiamo
È lei a e acts.
La legge italiana 132 del 2025, i decreti attuativi che stanno uscendo.
Ma?
La struttura di controllo.
Non è adeguata e difficilmente lo sarà a intercettare le violazioni.
E questi a questi principi?
Il vero problema è che
E questi provider, questi data center sono.
Questi sia alieni.
L'Europa
E non si è dotata di un sistema di intelligenza artificiale rispettoso dei nostri valori e delle nostre tradizioni, ma siamo agganciati a Coppa Europa a e ai data center ai provider americani.
Che a loro volta, come, come ci spiegava il professor Giovannini, sono in concorrenza con India e Cina.
Ora.
Il rischio è proprio nell'utilizzatore dell'intelligenza artificiale, perché se l'intelligenza artificiale vengono date.
Comandi
Che perché possono eccitare l'intelligenza artificiale in in una in una sua autonoma gestione, potremmo andare incontro a disastri incredibili.
Perché?
E
Se gli dico di incrementare la vendita di un determinato prodotto senza dargli i limiti, questo l'intelligenza artificiale può andare ad hackerare altri siti.
Produrre produrre disastri.
Per cui c'è chi propone una patente per accedere.
Alla all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Perché il problema è, come veniva detto anche poc'anzi, è è come.
Utilizzarla come poter delimitare la domanda che io faccio all'intelligenza artificiale.
Se gli dico di massimizzare.
Le performance di di un'impresa.
Mi mi potrei trovare che l'intelligenza artificiale decide di licenziare metà del personale.
Non a caso ho uno di questi ultimi decreti prevede che il licenziamenti non possono essere fatte dal dall'intelligenza artificiale, però il problema è senz'altro quello di porre limiti giuridici all'utilizzazione dell'intelligenza artificiale, ma a monte non c'è invece una attenzione a livello europeo per creare un sistema di intelligenza artificiale,
Diciamo così etico,
Questa.
Ci sono questi sistemi, diciamo domestici, per esempio, il ministero della Giustizia ha un suo sistema, per cui ho sentito dai magistrati che sa io mi trovo benissimo perché carico tutte le lettere, gli atti del delle parti in intelligenza artificiale, mi fa un bel riassunto eccetera no, potrei anche chiedergli di farne una bozza della sentenza che poi è, naturalmente ripeto io eh,
Eccetera.
Dico, ma questi dati che tu immette nel sistema?
Poi, come vengono processati?
Ah, se non lo so, comunque, siccome il sistema è il sistema fatto al ministero.
Della giustizia non è un arresto, non sarebbe comunque non è responsabilità mia questa?
E mi dicono.
Ma una un avvocato che invece usa una buona intelligenza artificiale.
Non non protetta, diciamo così, e immette tutti gli atti del verso del processo, eccetera questi poi viaggiano.
E arricchiscono nello stesso tempo l'intelligenza artificiale no che nella sua attività generativa può tenere conto anche di quelle che erano.
Una valutazione parziale, infatti, nell'ambito di un contraddittorio.
Giuridico, quindi eh.
È come se.
Se tutti potessero.
Guidare un aeroplano senza senza regole,
Potendo creare catastrofi e il sistema regolativo è ancora, diciamo agli albori, rispetto a quelle a quello che ci spiegava il professor Giovannini, di quello che può essere.
È l'esito, ma l'idea che l'intelligenza artificiale possa andare ad hackerare qualsiasi.
Qualsiasi sistema digitale.
Poco può creare.
È?
Disastri mondiali da questo da questo punto di vista.
Quindi l'allarme che dava il professor Giovannini, io lo condivido in pieno.
E e credo che.
Non si possa dare libero accesso a chiunque.
Alla intelligenza artificiale e la la, la prima cosa da fare è forse proprio quello di di prevedere?
È una sorta di esame
Per poter accedere e quindi con delle
Con delle dei sistemi di sicurezza delle password che possono essere consentite soltanto a persone che di questo possano avere un'acca sicura responsabilità, grazie.
Grazie ancora, Sergio stretti, io occorrono, dovevo andare a votare, vorrei fare tante considerazioni, ma credo che oggi vorrei lasciare spazi ai vostri interventi e a questo punto la chiamerei il professor Daniele Damele, Presidente del Fasi.
Bene, allora, grazie grazie per l'opportunità, per la possibilità di avere uno scambio di opinioni in relazione a questo che è il tema del giorno e quindi complimenti per averlo e appunto posto all'ordine del giorno, ho ascoltato con attenzione tutte le relazioni che vi hanno preceduto io sarò molto molto più breve e perché vogliono voglio portare all'attenzione è quello che all'interno di fasi adesso dirò subito che cosa fasi no, stiamo cercando di fare proprio in relazione all'impatto dell'intelligenza artificiale.
Quanto ho ascoltato solo delle fotografie dell'esistente delle degli allarmi preoccupati che condivido al 100% fotografie nitide, fotografie che sembrano fatte con l'intelligenza artificiale tanto.
Nessuno è risultato il secondo me, appunto perfetti nelle scelte di passare la battuta.
È una fotografia, quindi è una rappresentazione di quella che è la situazione attuale, noi in fasi che il Fondo di assistenza sanitaria integrativa di Confindustria e Federmanager, figlio del contratto collettivo nazionale di lavoro, appunto sottoscritto da Confindustria e Federmanager, che nel 2027 con Pieracci cinquant'anni quindi attivo da 49 anni è con noi,
All'interno, ad un certo punto, negli ultimi due anni sono accorse varie realtà professionisti, società, agenzie, a dirci, guardate, teniamo lì di sistemiamo, tutto, velocizziamo tutto, risolviamo tutto, vi facciamo tutto quello che vi serve in maniera molto veloce, molto costosa, molto veloce, no, in maniera tale di risolvere tutti i problemi che avete bene noi abbiamo risposto che sinceramente, in 48 anni 49, poi quest'anno di grandi problemi, effettivamente non pensavamo di averne.
Le cose funzionavano bene sanità integrativa su cover funzione si danno dei contributi per mantenere attivo il sistema da parte di imprese e dei dirigenti delle imprese private industriali noi incassiamo quei contributi e con l'altro braccio diamo i rimborsi per chi, appunto, alla necessità di andare dall'odontoiatra o a tante altri tipi di servizi sanitari e le cose al bilancio stanno andando bene vanno bene, sono opportune, i rimborsi arrivano entro 30 giorni, quindi in maniera assolutamente congrua e senza grossi problemi questi hanno insistito, e allora noi abbiamo voluto pensare di analizzare quello che sono determinati aspetti che con l'intelligenza artificiale
Possono emergere e possono venire e possono magari anche e risolvere determinati aspetti, oppure è certamente migliorarli. E allora che cosa ci siamo posti? Ci siamo posti un obiettivo, l'obiettivo è questo e è stato questo l'intelligenza artificiale, è uno strumento e come tale è stato detto prima. In fin dei conti un algoritmo certo, è vero e la verità, altra fotografia estremamente nitida, l'intelligenza artificiale e uno strumento e come tale deve essere governato dall'uomo, gestito dall'uomo. Quindi voi ci portate lo strumento, noi lo analizziamo, lo verifichiamo e vediamo se va bene, vediamo se lo acquistiamo e poi noi lo utilizziamo in un fondo con le nostre esistono anche i call center, ovviamente no
Ecco, noi non abbiamo mandato via una persona del call center e abbiamo attivato con l'intelligenza artificiale dei risponditori automatici che possono essere in grado, per alcuni aspetti, non e quelli con il trattamento dei dati personali e sensibili, come quelli sanitari, se io mi dimentico, che cosa prevede l'articolo 10 del regolamento vado e ciò una voce appunto dell'intelligenza artificiale che vi dice esattamente,
Che cosa prevede l'articolo 10 del regolamento? Non c'è nessun dato sensibile, non c'è nessun aspetto e io ho la velocità di avere determinati aspetti, ma questo non deve far sì che vada, è stato detto nell'ultimo intervento, no, vada a discapito, appunto di chi deve lavorare per fare questo e mi avvio rapidamente a concludere perché sono stato molto contento di poter portare un caso, appunto di chi già utilizza sono in tanti e per l'amor del cielo in maniera molto più ampia della nostra, l'intelligenza artificiale e come soprattutto si è approcciato. Ecco l'approccio più rilevante. Secondo il mio punto di vista, è stato quello di istituire al nostro interno un comitato strategico ed etico
Per l'uso dell'intelligenza artificiale abbiamo chiamato dei docenti e abbiamo chiamato degli esperti assieme a loro abbiamo costituito questo comitato, qualunque progetto, qualunque proposta economica giunga che abbia in sé l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, per esempio, da ultimo, quello per pagare le fatture più rapidamente si badi bene fatture che non contengono dati sensibili quindi le fatture sono sempre di meno. Faccio un esempio più banale per le risme delle fotocopiatrici, se quelle le pago in tre giorni o anche in tre ore va benissimo, faccio circolare denaro, do un contributo
All'economia, però, utilizzo in una determinata forma questo aspetto di intelligenza artificiale e il comitato strategico ed etico mette una sorta di bollino a tutti i progetti prima che gli stessi siano posti in esecuzione al nostro interno. E poi ciclicamente perché anche questo è stato detto ed è fierissimo, l'intelligenza artificiale procede, non si ferma, va avanti giorno dopo giorno e quindi c'è un monitoraggio bimestrale rispetto a quelli che sono gli utilizzi al nostro interno dell'intelligenza artificiale per poter garantire e far sì che ulteriori emissioni di ulteriori innovazioni tecnologiche siano in linea con quelle che sono le linee guida etiche che ci siamo dotati e che ri, riteniamo
Sia assolutamente corretto portare a termine e far rispettare si parla tanto di regole, noi le regole ce le siamo date, si parla tanto di rispetto delle regole, noi il rispetto delle regole, ci teniamo a far sì che sia dal primo all'ultimo mantenuto e rispettato fino alla fine perché alla fine alla fine della fiera come si suol dire se noi veramente dei fatti,
Riusciamo a mettere e a porre l'uomo con la U maiuscola qui di donne e uomini, come dicono le i politica, le corrette ultimamente ho da alcuni tempi luogo Collelungo maiuscola al centro beh, abbiamo fatto un servizio per l'uomo e non per l'intelligenza artificiale, non per quell'1 2% di cui si è parlato prima, grazie e buon proseguimento.
Jolanda la mattina.
Consta di Confindustria.
Chi ha ottenuto particolarmente che mi disse in presenza e quindi,
Allora, grazie mille, eh io continui tassano, rappresento Confindustria, in particolare il Centro Studi.
Molto interessante è quello che ho sentito finora, tanti aspetti diversi, ma centrale è l'interazione tra intelligenza artificiale, le competenze e i nuovi lavori, nuovi lavori, come le imprese adottano e come usano l'intelligenza artificiale, in un contesto di una transizione demografica che il nostro Paese sta affrontando e che vede una popolazione la popolazione in età lavorativa diminuire sempre più con cosa che succederà anche in futuro.
E quindi, in questo contesto, l'intelligenza artificiale può in qualche modo può aiutare o mitigare gli effetti negativi della tensione demografica, ma parto da alcune evidenze che monitoriamo con un'indagine che facciamo ogni anno presso le nostre aziende associate.
Faccio prima un.
Okay, facevo, avevo Neil verso una slide un po'introduttiva che forse qui fare un po'di riassunto rispetto alle cose che sono state già dette, e quindi l'intelligenza artificiale e la capacità delle macchine di imparare dai dati attraverso algoritmi, sfruttando la potenza di calcolo i sistemi,
Sono in grado adesso di fare di eseguire compiti che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana simulando nei processi cognitivi cose che abbiamo già tutti ascoltato stamattina.
Abbiamo Elite accelerazione, sperimentata in questi anni.
La rende assimilabile a quelle grandi rivoluzioni, come sono state l'elettricità, l'informatica di internet, ma che probabilmente, come ha già detto il professor Giovannini, devono essere regolati in maniera diversa.
L'intelligenza artificiale e il lavoro, quindi che cosa succede al mercato del lavoro con questa nuova, con quest'questo, questo nuovo paradigma, dobbiamo sicuramente capire che intelligenza artificiale non è solo automazione, consente di aumentare efficienza, consente di aumentare produttività,
Può essere usata in the tante attività diverse, dalla dal marketing, alla ricerca e sviluppo, alla comunicazione e anche alla sicurezza del lavoro, quindi aspetti anche positivi che possono migliorare il mercato del lavoro, crea nuovi lavori complementari perché aiuta a liberare quel tempo alle mansioni routinarie che possono essere diciamo portare più tempo per favorire i nuovi modelli di business e aumentare la creatività ovviamente siamo consapevoli dei rischi.
C'è un rischio di competitività del Paese se non sappiamo adeguarci, se il Paese non può garantire infrastrutture adeguate c'è un enorme.
Difficoltà è problematica, che riguarda le persone, le competenze, l'intelligenza artificiale, trasforma funzione pre e processi aziendali, aumenta le la, la domanda di competenze e diminuisce quello di mansioni sostituibile, questo può avere un impatto sicuramente nel mercato del lavoro dei giovani molto anche nel mercato del lavoro delle donne che molte volte sono in occupate nel settore dei servizi in particolari con attività routinaria e che quindi possono essere sostituite. Cosa facciamo, cosa abbiamo fatto allora? Partendo da questi punti?
E ci siamo interrogati sui numeri The delle intelligenze artificiali di quanto le imprese lo adottano nei loro processi produttivi, ogni anno coordiniamo al centro studi con l'area lavoro, welfare capitale umano, un'indagine presso le nostre associate, abbiamo domande sulla struttura e la dinamica dell'occupazione orari di lavoro ma ogni anno cerchiamo di avere degli approfondimenti specifici, nel 2025 avevamo una un approfondimento specifico sull'intelligenza artificiale, quest'anno l'avevamo sul welfare, le 2 cose sono un po'legate.
Vi presento qualche dato in modo che poi anche il resto della mattinata potrò continuare ad si potrà Disk, continua la discussione avendo in mente questi dati, quindi so qui sono solo i dati delle imprese che partecipano al al nostro, alla nostra sempre vi farò vedere dati,
Con campioni di risposta diversi risultati ponderati, però no, non no, gli statistici qua non, mi non mi scrivi No, quindi so che ci sono dei problemi di di bias, però impariamo qualcosa.
La prima cosa che abbiamo chiesto alle imprese e se, sempre partendo dalla nostra idea, siamo in un inverno demografico, abbiamo difficoltà.
Nel trovare forza lavoro abbiamo difficoltà nel trovare le competenze giuste e quindi abbiamo chiesto alle imprese che cosa succede e il 70% delle imprese italiane con ricerche di personale in corso manifesta difficoltà di reperimento, soprattutto per competenze tecniche, e questo è anche una percentuale ancora più alta per l'industria sia per le mamme le competenze tecniche che per le passioni eventuali esiste anche una carenza per competenze digitali, ma non è così alta.
Rispetto alle competenze tecniche e le mansioni manuali, che cosa fanno? Le imprese avviano collaborazioni con il territorio, appieno collaborazione con scuole, tecniche, istituti professionali ITS, Academy università, anche quelle scuole elementari, perché l'idea un po'di portare le persone a una formazione che poi possa essere in qualche modo è sempre mutamento ma comunque è legata al sistema produttivo e molti la maggior parte delle imprese utilizza però formazione interna, questo in generale non per
L'intelligenza artificiale, quindi vi faccio vedere qualche dato, finalmente quindi abbiamo chiesto alle imprese quanto la utilizzavano e i dati si riferiscono all'indagine nel 2025 e quella del 2026 e, se mi consentite, i dati sono ancora troppo bassi e sono in linea più o meno forse Istat a delle tele in percentuale un po'più in alto ma sono in linea con altri istituti il dice il 18,7% delle imprese, la già integrate in processi produttivi, la domanda è stata posta all'inizio del 2026, in aumento rispetto alla stessa domanda del del 2025
Le imprese medie hanno livelli di adozioni simile alle piccole, ma un interesse comparabile alle alle grandi qui non ve l'ho mostrato, ma abbiamo chiesto anche alle imprese che non lo utilizzavano se stavano valutando di utilità alla, con consulenze, processi, diciamo, di avvicinamento a società che offrivano questi servizi Effect 37% delle imprese valuta una possibile integrazione, questo dato è coerente con i due anni di esempi, quindi,
Se nelle grandi imprese è già abbastanza integrata nei processi produttivi, nelle piccole, ma anche nelle medie l'adozione ma lasciatemi dire ancora un po'bassa, se guardiamo ad altri Paesi e se guardiamo ma ovviamente agli Stati Uniti, cosa per cosa si usa l'intelligenza artificiale per tante cose la maggior parte delle imprese la usano per analisi e gestione dei dati aziendali, poi per marketing, per ricerca e sviluppo en
Il 15% lo usa per gestione delle risorse umane e anche per una manutenzione predittiva delle delle linee di produzione.
Questa era la domanda del 25. Cosa fanno le imprese quando si trovano davanti a problemi legati alle competenze? Vedremo nella strada successiva che i rischi legati all'adozione di intelligenza artificiale, come già di altre tecnologie, e le competenze dei lavoratori che vanno, diciamo adeguate ai nuovi processi produttivi cosa fanno le imprese quando hanno questo problema di competenze o quando implementano nuovi processi?
Per una minima parte assumono personale con competenze specifiche.
E per la grande maggioranza dei casi formano personale interno, quindi la strategia.
Seguite dalle imprese, dalle nostre imprese, almeno è una formazione interna di competenze adeguate ai processi produttivi quando arriva l'intelligenza artificiale.
Juan quali sono gli ostacoli?
Legati all'introduzione di intelligenze artificiali in questi prodotti di produttivi e di nuovo qui fa un po'appaiono quella quella slide di prima competenze in in intende insufficienti sicurezza e tutela dei dati, ma anche costo delle tecnologie e dei servizi c'è anche una parte delle imprese e questo lo abbiamo visto anche con dei piccoli focus group che,
Vede nella resistenza al cambiamento della forza lavoro
Un ostacolo enorme dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi, quindi anche qui forse la narrazione di come può aiutare il lavoro, intelligenza, artificiale, è un è un tema che dobbiamo porci perché quando e poi decidiamo?
Di implementarla, ecco, la nostra forza lavoro deve essere anche pronta e meno resistente al cambiamento.
Sembra che ho finito a l'anno scorso, chiedevamo, non ce l'abbiamo, non l'abbiamo più inserita quest'anno, ma volevo dimostrarvi questo dato perché è molto interessante, secondo me.
Alle imprese che li avevano già adottata abbiamo chiesto quali erano gli effetti dell'implementazione e il 44% delle imprese dichiarava di averne già.
Ha avuto l'effetto di rilevato gli effetti e un ulteriore 42 si attendeva Xi manifestazione, in futuro avevamo distinto da effetti visibili affetti attesi e né né riscontrati nei attesi quello che è interessante in tante leggete, poi la slide, ma è interessante vedere che quando abbiamo chiesto se vedevano effetti sulla riduzione del personale solo il 2,2% delle imprese hanno detto che vedevano,
È fatto visibile e anche l'effetto futuro è molto basso rispetto all'idea che non c'è un'idea di riduzione del personale, almeno questo panel d'impresa ho finito occorso un po'perché siamo un po'in ritardo e i risultati sono a disposizione nelle noi due note sulle indagini nel lavoro del 2025 del 2026,
E io lascio qua i miei contatti per chi mi vuole volesse scrivere, insomma, discutere di questi temi grazie.
Grazie ancora tuttora fino al vaccino.
Io adesso.
Sono necessariamente devo correre e quindi chiamerei Stefano 20 nello direttore del dipartimento per le statistiche economiche, ambientali continua nazionale dell'Istat.
Che ringrazio infinitamente per aver accettato il nostro invito.
Benissimo.
Lo hanno visto la stessa, avessero solo che lo facciamo dei tecnici.
Riscoprirla nessuno, grazie, allora sarò molto breve perché alcune cose sono state già anticipate dal professor Giovannini, anche da, diciamo Giovanna, allora sicuramente ci sono due aspetti di carattere un po'più teorico che vorrei appunto evidenziare, dopodiché passa una parte proprio più legata al dato loro, il primo aspetto è che noi abbiamo vissuto per circa 100 anni, come diceva alcuni,
Professore nel dilemma tra capitale e lavoro, la cui sostituzione cioè quindi so se sostituire il capitale col lavoro viene definita da una funzione di produzione in termini deterministici, tot capitale, tolto, lavoro, ecco, noi dobbiamo fare lo stesso errore, lo lo stesso errore con l'intelligenza artificiale, cioè la sostituibilità,
Parlando di una tecnologia estremamente flessibile, estremamente complessa, non deve essere, diciamo, considerata necessariamente, come distruzione del lavoro, ma potenzialmente come valorizzazione, ma questo richiede una visione della tecnologia più ampia, cioè noi siamo oramai convinti che la tecnologia non è modificabile che i partner tecnologici siano quelli quindi tutto, cioè il nostro destino è, diciamo scritto, ecco, questo non è assolutamente vero, perché, tornando sempre ai dati sull'adozione, da un'intelligenza artificiale che,
Ovviamente ci sono sia indagini
Realizzare Confindustria se le indagini armonizzate a livello europeo, l'adozione dell'intelligenza artificiale, sta procedendo a un tasso esponenziale, cioè partiamo da un tasso passo e ogni anno raddoppiamo, ma qual è l'intelligenza artificiale che stiamo adottando è l'intelligenza, quella più superficiale, cioè Cha Cha Cha Gidp quindi molto spesso queste rilevazioni, le sue, anche le nostre,
Risentano di aspetti definitori. Quindi, da un certo punto di vista, è vero che l'intelligenza artificiale si sta dei fondisti, si sta diffondendo nelle aziende, ma non in modo necessariamente pervasivo, molto spesso sono fenomeni marginali. Ecco queste indagini armonizzata. L'Unione europea, quando si va a vedere su quando si va e si entra nel merito dell'automezzo, non di cose specifiche, invece le percentuali diciamo si abbassano notevolmente e la crescita non è necessariamente esponenziale. Questa cosa significa significa che abbiamo tempo, cioè siamo in una fase di transizione, stiamo passando dall'adozione alla implementazione e l'implementazione fatta come quindi è questa la domanda, quindi, quando si passa da un'adozione a un macchinario, una tecnologia viene acquisita, poi deve entrare nell'organizzazione del del lavoro, deve essere resa operativa e deve generare una redditività. Ecco, lì c'è la vera scelta Human Center on Human senta nell'adozione dell'intelligenza artificiale, cioè quanto la cultura aziendale recepisce questa tecnologia in una chiave più ampia rispetto a quella legata esclusivamente ai profitti Eco. Quando andiamo a leggere le linee guida delle sedi regolamenti comunitari normativa nazionale sull'intelligenza artificiale viene spesso usato il termine Human senta. Chi lo applica come viene percepito? Ecco da informazioni, diciamo di carattere qualitativo. Sembra che viene percepito in termini prevalentemente ai regolatori, cioè lo c'è scritto, lo dobbiamo fare e diciamo, è un adempimento. No, diciamo che
E che viene insomma ha adottato e in quanto tale genera, come anche altre cose sulla sostenibilità ambientale e un effetto di marketing, quindi, se io dico di adottare un approccio Human center sicuramente no o un aspetto reputazionale forte, ma questo non significa che poi venga, diciamo profondamente adottato da nostre analisi presentata nel rapporto annuale l'adozione dell'intelligenza artificiale delle intelligenze e delle tecnologie.
Digitali dipende molto dalla qualità e dalle competenze del capitale umano. Quindi, paradossalmente, se le imprese non assumono giovani e i giovani sono quelli che hanno una capacità digitale, ecco il processo c'è ressa con alcune riflessioni che facciamo anche insieme a Confindustria e diciamo, le nostre aziende sono aziende vecchie, cioè sono aziende costituite 30 40 anni fa in cui l'imprenditore ha una certa età ancora molto tenace, ma ma soprattutto anche il capitale umano etici e di quella generazione. Quindi, ecco un impedimento forte all'adozione, anche intelligente, dell'intelligenza artificiale e che non assume giovani, significa, diciamo, a tagliare i ponti, tendenzialmente, evidentemente c'è anche un aspetto di tipo tecnologico che attualmente l'intelligenza artificiale non è ancora di tipo genetico. Quando sarà di tipo genetico che la nuova ondata, a quel punto, si dovranno ridisegnare interi processi. Quindi noi viviamo ancora una fase assolutamente preliminare. Le nostre analisi e ribadiscono comunque che sono assume non assume un giovane vai a introdurre l'intelligenza artificiale su un capitale umano
Di una certa età, con competenze limitate e con capacità digitale. Molto diciamo limitata. Questo riporta un modello di sostituzione capitale lavoro, cioè se il lavoro non riesce, cioè quindi questa osmosi tra capitale tecnologia va fatta attraverso i giovani, va fatta attraverso tecnologie e di sé i piani industriali chiari, diversamente, finirà inevitabilmente come un processo ineludibile, in quanto si pensa che la tecnologia non sia modificabile. Una citazione della
Del della recente enciclica, che secondo me è molto visionaria, varie cose interessanti nell'enciclica, però, è un punto importante.
Ed è la diciamo Dottrina sociale della Chiesa è l'accesso universale ai beni, questo è un punto importante e quindi accesso universale significa acqua, tutti tutte quelle che sono, le diciamo le risorse naturali, mi sono stupito, ma neanche tanto diciamo, visto che insomma c'è stato un gruppo di studio dietro insomma che che io conosco bene che è scritto per la prima volta che i dati, gli algoritmi e le tecnologie devono sono considerati beni universali questo significa,
Che fondamentalmente l'aspetto della proprietà dell'intelligenza artificiale non può essere esclusivamente nelle mani di chi detiene il capitale, il capitale finanziario, quindi ecco, questo è un altro punto importante che, insomma, mi fa anche, insomma, con un certo orgoglio e molto indegnamente ricordare che l'Istituto nazionale di statistica progettati come un bene pubblico vi ringrazio.
Grazie ancora pendenti veramente precisissimi, allora a questo punto chiamerei il professor Roberto Velardi, che ringrazio per avere accettato il nostro invito.
E di cui ne siamo profondamente onorati.
è veramente dell'Università degli Studi, Gabriele d'Annunzio, di Chieti Pescara.
Fresco fresco.
Ma tutti abbiamo pochi minuti.
Cercherò di essere di essere.
Rapido.
Peraltro ci sono sono venute fuori tutta una serie di riflessioni molto interessanti.
Dagli incontri dalle relazioni finora finora trattate, compresa l'ultima, quella sulla magnifica Humanitas.
Di papà di Papa Leone, che io leggo in continuità con la Rerum Novarum, cioè è una.
Enciclica, che non parla dell'intelligenza artificiale, ma si occupa della società che, insomma.
E un po'anche il il sentire di questo, di questo mio, di questo mio intervento.
Ci sono stati economisti che hanno parlato prima di me, io mi occupo di politiche sociali, insegno sociologia all'Università, Gabriele d'Annunzio, di Chieti, Pescara e.
Trovare un aggancio con le cose che sono state dette finora non è semplice, perché le cose sono veramente veramente tante.
Però, quando parliamo di intelligenza artificiale?
Non possiamo non parlare di disuguaglianze sociali.
Di accesso anche all'intelligenza.
Artificiale poi, nel corso del dell'intervento, proverò anche a portarvi riportarvi gli esiti di una piccola indagine che ho fatto sul territorio abruzzese per cercare di capire come tutti quanti vedono questa intelligenza artificiale come la percepiscono.
Tutto questo mi servirà poi il prossimo anno.
Mi servirà per come spunto per proporre
La possibilità per i miei studenti di lavorare all'interno del metaverso il corso di laurea in servizio sociale forma i futuri assistenti sociali, quindi io vorrei utilizzare l'intelligenza artificiale e metaverso non sono identiche le cose però ti danno l'aggancio e lo vorrei utilizzare per far sì che gli studenti possano fare dei io li ho, li ho immaginati come tirocini diretti all'interno del metaverso, attraverso l'intelligenza artificiale, ma questo esula dal vedo già delle perplessità, poi magari ne ne parliamo, ne parliamo dopo proprio perché vado velocemente
L'intelligenza artificiale proprio negli ultimi.
Decenni ha influenzato, secondo me, le disuguaglianze esistenti e ne ha creato delle delle nuove, per cui io mi vorrei concentrare sia sulle disparità di accesso alle nuove tecnologie sia sul sull'impatto dei bias algoritmici.
Da un lato, le disparità di accesso alle tecnologie avanzate non hanno fatto altro, appunto, che ampliare, ampliare il divario digitale, soprattutto tra diverse fasce d'età.
E questo ha portato a delle disuguaglianze socioeconomiche ricordiamoci che l'intelligenza artificiale non è gratis, lo dicevano prima in termini ambientali, non Hegel, non è gratis, ma non è gratis e nemmeno l'utilizzo che ne fa di ogni giorno, perché devi pagare per poter accedere all'intelligenza artificiale.
Tra l'altro, mi stupisce un po'che tutte le università stanno praticamente offrendo dei pacchetti a pagamento per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, anche lì va benissimo.
Dipende da come lo utilizzi, se molti studenti vengono da me per chiedermi la tesi mi presentano, il lavoro organizzato dall'intelligenza artificiale è normale.
Che loro vadano via dicendo questo è proprio uno stronzio, perché ogni volta tassa tutto, ma semplicemente perché non è il lavoro loro, l'intelligenza artificiale, la puoi utilizzare, ma la puoi utilizzare non certo per scrivere tutto, forse per avere un'idea di quello che devi,
Che devi trattare?
Quindi, da un lato.
L'accesso provoca delle disuguaglianze socioeconomiche, dall'altro l'impatto dei bias algoritmici rappresenta una sfida significativa, poiché gli algoritmi possono perpetuare e amplificare pregiudizi pregiudizi.
Esistenti, per cui parleremo, cercherò di andare su questi e su questi punti.
Sull'intelligenza artificiale, così non rubo, tempo anche anche agli altri sull'intelligenza artificiale è stato detto praticamente tutto è stato anche ricordato, sono stati ricordati gli anni 50, quando intelligenza artificiale ha cominciato no a venire a venir fuori.
Su questo vorrei dire vorrei aggiungere una cosa.
I matematici, quando Olivetti cominciò a produrre le sue calcolatrici, i primi personal computer, però quelli lì no e i matematici cominciarono a preoccuparsi e a dire, ma no, ma così ci viene meno il lavoro e invece no.
E invece no, perché era uno strumento che aiutava il lavoro.
E questo mi permette anche di dire che.
Le dinamiche sociali ormai sono totalmente immerse dall'interazione.
Mediata dagli strumenti digitali,
Un circa 10 anni i supporti digitali hanno cambiato completamente l'intera società.
Lo si diceva anche prima, è stato cambiato il modo di fare politica, il modo di fare marketing e il modo di fare comunicazione di di di fare la spesa, ahimè il modo di studiare
A cambiare, però, sono state soprattutto soprattutto le persone.
È certo che il primo ambito da considerare è quello del mondo del lavoro.
C'è stata un'evoluzione dell'organizzazione del mondo del lavoro, caratterizzata da una crescente diffusione.
Dopo
Dello smart, dello smart working, reso possibile da strumenti digitali sempre più avanzati, videoconferenze, piattaforme di gestione dei progetti, condivisione in tempo reale di file di documenti, la possibilità di collaborare su uno stesso contenuto in maniera simultanea, non ultimo la possibilità di tradurre in maniera in maniera simultanea attraverso,
Anche attraverso la piattaforma Google, ad esempio, tu parli con un collega finlandese.
E parli in italiano, il collega finlandese sente in finlandese o in inglese, è tutto questo, e tutto questo ti fa capire che c'è una una riorganizzazione del mondo del lavoro che va al di là del semplice utilizzo,
E tuttavia, per chi si occupa di sociologia l'aspetto più preoccupante, direi non più rilevante, riguarda.
L'automazione di compiti ripetitivi e manuali, che potrebbe portare alla perdita di posti di lavoro in settori particolari, quindi potrebbe in qualche modo aumentare la disoccupazione e la precarietà questo lo affermano già nel 2023 illustri colleghi, soprattutto del nord dell'Europa, e questo non è un caso,
Oggi la frontiera tra uomo e macchina si è spostata se noi pensiamo che a livello globale.
Il 66% delle mansioni lavorative e svolta da esseri umani, il restante 34% da Robotto, prevedendo un ulteriore aumento dell'utilizzo dei robot, per cui quella cifra del 34% lo diceva qualcuno questa mattina.
Tra sei mesi non sarà più così, probabilmente tra sei mesi arriveremo al 44%, un po'forse su questo dovremmo ragionare, perché l'intelligenza artificiale dovrebbe essere considerata come uno strumento supplementare.
Dei professionisti, e non come.
Un loro sostituto, da qui la necessità di condurre anche delle analisi sugli impatti socioeconomici e ma anche di offrire delle dei percorsi di formazione per chi opera all'interno dell'università, dei percorsi di formazione che possano, in qualche modo.
Preparare meglio gli studenti di fronte a questi cambiamenti.
Ma lo dico poi con.
Provandolo con mano perché, al di là di quello che fanno gli studenti, anche i giovani ricercatori che mi affiancano utilizzano l'intelligenza artificiale e in maniera forse massiva
Ultimamente un mio giovane assistente mi ha detto professore, lei per fare un articolo impiega tre mesi.
Va be'prima, leggo on, approfondisco il documento c'è, ma ci sono dei suoi colleghi che fanno tre articoli al mese.
Beh, avete cambia, avete sbagliato tutto.
Andate da loro, io sono stato abituato dal mio maestro, così probabilmente farò due articoli l'anno poi beh vanno tutti in fascia, ci sarà un motivo se vanno in fascia e gli altri non ci vanno.
Lo so, però se poi andiamo a pesare queste cose e la produttività e la produttività, io ho dei colleghi, appunto, che sfornò tre articoli al mese e altri che ne sfornano molti meno.
Anche su questo noi ci dobbiamo, ci dobbiamo interrogare.
Vado alle conclusioni, si temono, temevo questa cosa stamattina, in albergo, cercavo di organizzare il discorso e poi va bene,
è andata così
Ho fatto una piccola ricerca qualitativa.
Il profilo degli intervistati, qual è stato?
Innanzitutto, la metodologia utilizzata è stata l'intervista strutturata con un set di domande, 12 per l'esattezza per l'esattezza, e queste 12 domande venivano sottoposte a ciascun partecipante sui benefici, i rischi dell'intelligenza artificiale, sui bias algoritmici, nonché delle proposte per una.
Maggiore equità dell'uso delle tecnologie.
Chiamate così tecnologie.
Intelligente, le domande erano sempre le stesse, però le domande sono state costruite, il questionario è stato costruito da noi e non dall'intelligenza artificiale e questo lo voglio lo voglio dire per evitare qualsiasi.
Retropensiero.
Cinque soggetti con diversi.
Ground.
E livelli di esperienza, abbiamo un responsabile dei sistemi informativi di una pubblica amministrazione, con oltre 30 anni di esperienza tecnologica referente anche per la cybersecurity.
Uno studente di Ingegneria biomedica già laureato in biotecnologie, con interesse profondo per l'intelligenza artificiale nella diagnostica clinica.
Un laureando di informatica che si occupa di intelligenza artificiale.
Un matematico di formazione, quindi un'insegnante nelle scuole superiori, ma con contratti anche in università.
E poi un altro laureando in informatica.
Che
Ha come focus rispetto all'altro proprio l'intelligenza artificiale, lui si occupa solo di intelligenza artificiale.
E cosa è venuto fuori, che c'è c'è stata, innanzitutto la necessità è venuta fuori, lo riassumo la necessità di proteggere le categorie vulnerabili e l'importanza cruciale della formazione, intelligenza artificiale, hanno detto quasi tutti.
Può rafforzare le ingiustizie già esistenti o diventare un catalizzatore di equità, ma se mettiamo però al centro le persone e non soltanto l'efficienza, le performance e la riduzione dei costi, tutto questo viene mitigato, vado a chiudere perché sento lo sguardo impietoso dell'avvocato Lojacono.
Allora?
Cosa possiamo fare?
Possiamo chiedere agli sviluppatori, potremmo dire che forse si dovrebbe agire in ottica multidisciplinare, cioè loro quando vanno a programmare dovrebbero avere, secondo me.
Sociologi è scontato che io dica questo, ma soprattutto giuristi e psicologi per i decisori politici è richiesto di andare oltre la mera regolamentazione tecnica, sviluppando normative che vadano ad includere valutazioni di impatto sociale.
Promuovendo programmi nazionali di alfabetizzazione digitale, che non mi pare ci siano, e incentivando politiche sociali politiche pubbliche che vadano ad orientare l'uso del digitale.
In modo etico e sostenibile la parola etica è stata richiamata richiamata più volte, in definitiva bisogna ripensare la convivenza sociale nell'era del digitale, che richiede un nuovo equilibrio equilibrio tra individuo e collettività.
Tra innovazione e senso umano, tra progresso tecnologico e giustizia sociale, molto meglio di Blade Runner, tanto per chiudere con una citazione cinematografica, grazie grazie ancora per strada grandi allora io adesso chiamerei il professor Demetrio Panarello della Link Campus.
Gentilmente ci attesi e vi comunico altresì c'è un coffee break io non sto interrompendo il convegno perché, insomma, mi interessa far parlare tutti i relatori, quindi però, naturalmente, chi vuole o andare eventualmente a prendere qualcosa e qui nella stanza accanto grazie mille,
Banana buongiorno a tutti e.
Allora oggi siamo qui a parlare di snodi, però prima di parlare di futuro e io vorrei parlare anche di come siamo arrivati fino a qui.
Perché questa cosa di massa, ma non del tutto, durante il convegno 2017, un gruppo di ricercatori di Google pubblica, un articolo scientifico che si chiama o Tassoni Attention is All You Need.
E questo lavoro introdusse l'architettura transformer, che poi alla base di tutti i modelli linguistici, grandi modelli linguistici che oggi noi tutti conosciamo, utilizziamo.
Domenica 5 anni dopo, 30 novembre, 2022 viene lanciato SAP g p t saggio, i BTS avanzata il 30 novembre 2022. Oggi siamo all'inizio di ottobre del 2026, quindi sono passati tre anni e 10 mesi meno di quattro anni, nel frattempo è già cambiato il mondo.
Che cosa pensiamo che possa succedere anche nei prossimi quattro anni?
Nessuno, lo so, nessuno lo può sapere, è sicuramente sappiamo per esperienza anche negli ultimissimi anni di questi tre anni sono passati che lo sviluppo non è assolutamente lineare, sviluppo esponenziale, Violante e quindi tra altri quattro anni non ci aspettiamo di trovarsi davanti un'intelligenza artificiale che ha il doppio e Lega delle capacità.
Di oggi, di quelle di oggi rispetto a quelle di oggi, ma ovviamente magari sarò 200 volte più brava di oggi,
E quindi possiamo parlare per ore, no di scenari di quello che può succedere quello che non può succedere, però la verità è che questo nessuno lo può sapere, gli scenari comunque sono incerti per loro natura e non lo può sapere nessuno è in cosa succederà tra un piano coordinato per le occhio di scenario quello erano di presente e di quello che giustamente ormai è inevitabile.
Però, professore anche prima di me che ha zingara, non c'è più, ma ha parlato anche di rivoluzioni industriali, ma ha accennato a questo Totti che comunque ha di fatto.
Non è la prima volta che il mondo cambia, che il mondo del lavoro cambia, che la società Gambia, che le città noi cambiamo, è già successo negli ultimi 250 anni, successo moltissime volte, però quello che diversi soci rispetto alle rivoluzioni industriali del passato e che oggi noi stiamo automatizzando anche la capacità cognitiva dell'essere umano e quindi oggi magari un programma si può scrivere una relazione si può analizzare un documento, toccarono immagina e tutte queste attività, e fino a pochissimi anni fa erano ovviamente considerate di esclusiva competenza dell'essere umano.
Grazie.
E quindi diciamo comunque, ci stiamo abituando molto velocemente a tutto questo.
Cioè, per esempio, ci sono molte persone oggi che utilizza l'intelligenza artificiale anche per dei compiti molto basici,
Spesso anche magari, per scrivere un'e-mail.
A me, per esempio, dà fastidio a volte perché io so le leggo queste e-mail o scritta l'indennizzo Zottis, Alain accorgo subito, le prime sei parole si vede quando un'e-mail scritta, l'indennizzo infatti insolito e mi dà fastidio e penso a botte che certe e-mail scritte così non siano mai neppure il proprio merito direttore Hans e comunque se seguono per scrivere un pensiero di sei righe si deve affidare ad uno strumento esterno Fermana questa grave.
Però questo magari lo penso io lo pensano probabilmente anche alti, ma io non sono sicuro che tra tre o quattro anni lo penserò ancora.
Perché questa comunque è già successo se oggi se io vado magari uno che deve sommare che ne so 30 numeri?
E fa tutto con la tv, si mette tutto in colonna secondo fenomeno elementari, senza usare la calcolatrice, e gli dicono sei, un pazzo, sono ecosfera, suonava prendi la calcolatrice fatti questo quando la calcolatrice pensa magari tra tra pochissimi anni, è probabile che questa cosa succederà anche, appunto, con la scrittura delle e-mail, con con qualsiasi cosa che oggi magari qualcuno si ostina ancora a fare mano, ma magari tra 3 4 anni tutti utilizzano l'intelligenza artificiale, farei qualunque cosa perché ovviamente lentezza si attivi, sale magari polverosi zone dei compiti
E chi non la usa magari è una persona strana che non sto usando gli strumenti che ci vengono, che ci vengono concessi nella casa vecchia, quando smettiamo di fare una cosa, smettiamo anche la capacità e diciamo di esercitare la capacità anche necessaria per fare questa cosa questo si nota anche all'apprendimento oggi,
Insegna all'università e di fatto.
Si vede che anche gli studenti di oggi non utilizzo più i testi manuali.
Oggi tutti studiano nelle slide una nostra azione, il problema della pirateria, per dire no alla gente che in sede di studenti che si andavano a fare, le fotocopie dei denti.
Oggi non c'è neppure più essere brave che azienda di studenti di fatto.
Non di usano più i libri, neanche non hanno proprio di interesse ad avere i libri, perché anche a causa di guasto, anche a causa dell'intelligence attivi soda, perché di fatto mancano le slide, magari le elezioni.
Se non capiscono qualcosa, possono subito chiedere all'intelligenza artificiale l'intelligenza artificiale di dalla risposta.
Ma che cosa cambia rispetto allo studio?
Vecchio, diciamo fatto dai manuali, quello che cambia è che manca tutto.
Il processo che porta alla generazione della conoscenza, quella cosa che il maxi, le zone di però non capiamo una cosa torniamo indietro, la rifacciamo, sbagliamo tutta questa cosa, ormai non c'è più, quindi uno magari pensa di aver capito, ma in realtà non ha capito proprio nulla. E questa cosa che appunto anche questo già emesso 18 questa fosse anche la differenza nel mondo del lavoro, per esempio tra un junior. È un signor un sogno che magari è una persona che ha fa le cose anche meccanicamente, un signore, uno che ha esperienza, che capisce che magari può imparare dai suoi errori anche un pochettino omaggio, probabilmente, e quindi di fatto sono andato lavora da tre bravo notte, magari si distingueva perché era molto competente perché
Magari era molto attento ai dettagli.
Per esempio, a oggi tutti i laboratori possa utilizza l'intelligenza artificiale per migliorarsi, che cosa può succedere nel mercato del lavoro, succede che ha magari il lavoratore.
Scasso, diventa più bravo perché appunto sarà d'aiuto dell'intelligenza artificiale, ma al contempo il lavoratore bravo, si impigrisce, si fa aiutare anche noi e quindi la sua competenza si indebolisce, né tanto e tutti diventano uguali, non c'è più il bravo e lo scarso perché ormai tutti sanno fare le cose perché tanto se ne fanno fare dall'intelligenza artificiale quindi non abbiamo più bisogno forse di di essere bravi.
E quindi, di fatto, se l'intelligenza artificiale comunque diventerà sempre più brava.
Design, punto oggi, poi diventa che cosa le permetteremo di fare, cioè perché a livello tecnico, ma cioè penso che tra qualche anno forse l'intelligenza artificiale sarà più brava di noi, magari anche in tutto oggi, poi si parla anche di intelligenza artificiale applicata alla robotica penso si possa immaginare fra pochissimi anni magari un robot,
Super intelligente che sa fare tutto meglio degli esseri umani oggi magari può sembrare una cosa strana, ma non è detto che sia ancora strano tra tre o quattro anni, non tra 100 anni, ma tra pochissimi anni.
E quindi di fatto, però, ci sono delle cose che magari noi, se siamo noi, che poi dobbiamo però decidere quale mestiere può scomparire e quale no.
Oggi magari uno che sto può andare, per esempio dal barbiere o dal parrucchiere, magari quello è anche un rito e una cosa magari è come andare a trovare un vecchio amico.
Saranno si fa una chiacchiera, una cosa che io possa immaginare, che magari domani ci sia un barbiere invece elettronico, praticamente solo in due secondi fretta ha detto fammi meglio di qualsiasi barbiere del mondo, sicuramente però, quello che manca e questa relazione umana stessa cosa può succedere anche col bar per esempio magari va al bar Bar e tv un terzo luogo, no, adesso è come se da casa se il lavoro, se il bar sotto casa ma di fiducia,
Anche quando funziona allo stesso modo, una magari va dal barista che il barista, che ti chiamano per nome, ti conosce.
Sì, se uno si mette a fare due chiacchiere, ci sono delle persone che magari sono i clienti abituali, eccetera se domani ci fosse un barista invece che un braccio meccanico che fa il caffè che fa lo Spiz saprò Abbinante lo fa meglio del barista, però quello che mancherà, ovviamente sarà questo sarà, diciamo, tutta l'interazione umana, quindi noi probabilmente non vogliamo che questi mestieri vengano sostituiti dall'intelligenza artificiale un domani qui non è questione di non è una questione solo tecnica,
Di pensare che cosa intelligenza artificiale potrà fare, probabilmente potrà fare tutto ciò, siamo noi che dobbiamo decidere che cosa.
Vogliamo in che cosa vogliamo permettergli di permetterle, di di sostituirci.
Di fatto diciamo chiaramente.
Poi la questione diventa anche più complicata quando, per esempio, non abbiamo una soluzione, è buono che è vero che l'intelligenza artificiale magari diventerà molto brave in tantissime cose, però a volte sono ad esempio anche le decisioni da prendere, ne abbiamo parlato di etica, ci sono molte decisioni che possono avere potenzialmente una valenza etica e quindi diciamo che se non prendiamo noi una decisione difficile probabilmente prenderà il si sta no.
E questo quindi ci porta anche al discorso della valutazione.
Valutazione che comunque ha una radice economica più amante, valutate se dare un valore a qualcosa, se ne apprezziamo qualcosa che stiamo dando, un prezzo per la valutazione è una cosa economica.
Quando però noi valutiamo gli esseri umani, valutiamo le persone e quella, di fatto diventa una questione diversa, anche di tipo etico, di tipo morale.
E quindi, ma il punto è che la valutazione a volte non viene fatto di solito quasi mai viene fatta senza motivo, sono valuta.
E quando valutiamo le persone, magari quella valutazione viene fatta in modo tale che poi abbia anche degli effetti sulla persona valutata e quindi diventa quasi un esercizio di potere sulle persone e questo non è giusto che venga fatto da una macchina, anche perché poi le conseguenze sono conseguenze di cui nessuno magari si assume la responsabilità.
E quindi
Prendiamo per esempio, non lo so, il licenziamento non algoritmo, è molto probabile che sappia perfettamente qual è il laboratorio in mezzo a tutti, che lavora ma peggio e che quindi magari dovrebbe essere licenziato oggettivamente, però l'essere umano invece magari ha anche dei sentimenti anche una morale, un'etica,
Quindi, magari vede che quel lavoratore magari non lavora più come lavorò, tanto però magari dice anche questa persona a una famiglia sta qui lavora qui da 30 anni e quindi magari scelgo di non licenziarla, penso alle persone ragionano in maniera diversa rispetto rispetto agli strumenti,
Che le persone si possono dispiacere.
Tale Zottis alle nostre, ma non so in legge da Tizio o se magari condannano scriveva intelligence, artista, diciamo, mi dispiace però ovviamente non è che se non si mette a piangere non Nordiska, sennò la pianta, quindi.
Di fatto non si fa tanti scrupoli, magari anche nel fare del negozio che un umano in bus probabilmente sceglierebbe di non fare in certe occasioni di sanzionando, ma la stessa cosa sapevate per le assunzioni, insomma per tutto sì.
E quindi vi sono il mercato del futuro, ovviamente dal mercato del lavoro del futuro, dipenderà anche da guasto.
Che poi è anche il punto in cui andrà la politica, no, sarà necessario porre dei limiti, probabilmente siamo pure in ritardo.
Non è neanche colpa della politica se siamo in ritardo e ha senso che a certe decisioni non potevano essere prese tre anni fa, che è ancora in mezzo al Santissima neppure eccetera, se il punto che tutto va troppo grossa e non riusciamo a stare al passo in ogni caso dobbiamo cominciare adesso a decidere quali sono i limiti che vogliamo mettere.
Perché non si tratta quindi di che cosa l'intelligenza artificiale saprà fare o potrà fare, probabilmente potrà fare tutto sopraffare tutto, ma si tratta qui di quello in cui vogliamo che si sostituisca quello che le zone di permettiamo di sostituirli solo in qualcosa.
Quindi ampiamente non sappiamo dove sarà attivata l'intelligenza artificiale tra tra pochi anni sono passati tre anni e 10 mesi da saggi BT, tra altri tre anni e 10 mesi non abbiamo la più pallida idea di che cosa sarà successo nel frattempo Violante.
Magari sarà capace di fare delle cose che mai neppure riusciamo oggi ad immaginare completamente, però possiamo decidere adesso quanto a votare, le vogliamo dare, anche perché oggi è facile dire magari non lasciamo decidere la macchina oppure non facciamoci sostituire dalla macchina ma anche perché la macchina magari non è perfetta oggi oggi spesso neppure ci fidiamo troppo e la macchina magari tra tre anni ci sfideremo molto di più e li sarà più difficile scegliere se farsi sostituire o se darle più potere rispetto ad oggi.
E quindi il futuro dipende da noi, perché arriverà il giorno in cui una macchina, magari ci darà una risposta migliore della nostra e quel giorno vorremmo anche essere disposti, magari a dire di no a dire magari Mattia, da parte gara indennizzo infatti sale perché adesso ci penso io ora sono io che prendo il controllo, questa decisione magari la prendo io questa cosa la faccio io e quindi è così che a Teramo, fino a che punto fino al dove intelligence attesa debbo tra sostituirci. Grazie grazie mille. Vi chiedo solo la gentilezza di rispettare i tempi e a me questo conflitto. Ringrazio
Allora ho visto collegato il dottor Bisi.
Confermo buongiorno a tutti buongiorno del CNEL e la ringrazio infinitamente per aver accettato l'invito e al quale passa la parola grazie a voi sarò allora rapidissimo dati, dati i tempi che abbiamo e poi rimando ogni aggiornamento al e approfondimento, al fascicolo che il direttore Monanni aveva in mano stamattina quello.
È pubblicato in occasione del 1 maggio, con con il Sole 24 ore. Io riparto quindi rapidamente dai molti stimoli interessanti di questa mattina ridurre la durata della pausa di Engels diceva il professor Giannini, o meglio la descriveva, aggiungo io ridurre quanto più possibile questa pausa di Engels, rendere giusta la transizione digitale, diceva il professor Giovannini ed evitare un approccio deterministico nelle parole del direttore Menghi nello questa mattina. Io vi porto il lavoro del dell'Osservatorio, opera del CNEL che prova a rispondere alla domanda quanto la contrattazione collettiva riesca, diciamo a far a far fronte le alle domande che che stamattina sono state sollevate in in più occasioni
Noi raccogliamo un corpus di contratti.
Onestamente ridotto, al momento stiamo parlando di 20 contratti firmati tra il 2020 e il 2026 sono 10 contratti di primo livello e 10 contratti di secondo livello e per leggerli abbiamo usato fino ad adesso uno schema abbastanza semplice, ci chiediamo come l'intelligenza artificiale incontra il lavoro e abbiamo risposto in in tre modi. Al momento impara da chi lavora, osserva da chi la osserva, chi lavora e può svolgere una parte del del lavoro. Li chiamiamo senza pretese di originalità, addestramento, monitoraggio e sostituzione. Quello che vediamo nella contrattazione collettiva e che per ciascuna di queste tre fasi
Esiste un terreno comune degli interessi che possiamo chiamare convergenti per semplificando, ed esiste poi una materia che invece è a come dire, ricomporre e da portare effettivamente ad una negoziazione per quanto riguarda l'addestramento dei sistemi, il, il terreno comune è sicuramente avere dei sistemi che funzionano che funzionano meglio grazie a chi a chi lavora e a chi contribuisce all'addestramento di di questi sistemi.
Da comporre resta questo tipo di contributo, cioè il fatto che il l'addestramento dei sistemi venga riconosciuto e venga che potenzialmente retribuito il terreno del del monitoraggio, terreno anche questo fondamentale, dove sul diciamo gli interessi convergenti ritorna.
Un tema sollevato dall'intervento di Confindustria prima le applicazioni in termini di salute e sicurezza. Abbiamo dei casi interessantissime che vanno dalla cantieristica, le piattaforme off shore e riportano di un di un investimento, di un impiego, di sistemi di intelligenza artificiale proprio per la prevenzione di quelli che sono le i tipici infortuni che caratterizzano questo questo tipo di attività. Dall'altro lato, e passo all'interesse, diciamo divergente il tema del delimitare il perimetro dell'utilizzo di questi dati, quindi non trasformarli poi in sistemi di monitoraggio, in sistemi di disciplina del lavoro e di intensificazione di quelli che sono i ritmi di lavoro. Arrivò poi all'ultimo tema che è quello della sostituzione. Qui c'è una fortissima convergenza di interesse su quella che è la riqualificazione. Si è parlato tantissimo di formazione anche questa mattina e quindi in in questo caso noi stiamo tra l'altro portando avanti come osservatori opera un'analisi parallela anche sulla formazione universitaria e dei Fondi interprofessionali in materia di intelligenza artificiale,
E invece da comporre come capirete, come avrete intuito restano, diciamo, le garanzie invece occupazionali, la destinazione dei dei guadagni di produttività, sempre rifacendosi all'apertura di stamattina del direttore Monanni, il cosiddetto dividendo tecnologico, come viene spartito in termini di retribuzioni in termini di premi in termini di riduzione degli orari di lavoro,
Vi risparmio la parte sulle sedi in cui questi questa negoziazione avviene, che riguarda principalmente, appunto, organismi paritetici, mi interessa segnalare appunto il tema fondamentale in materia di questi di questi organismi paritetici, il tema fondamentale è qui, è quello della della simmetria informativa, è importante che queste sedi paritetiche ove sono previste,
Siano effettive, lo sono nella misura in cui chi siede al tavolo è effettivamente informato su quello che sta avvenendo a livello aziendale, sull'intelligenza artificiale, vi segnalo in questo caso facendo nomi e cognomi. Il caso di di Generali che chiede le competenze certificate a chi siede in questo organismo è il caso di Sanofi o Sanofi che porta al tavolo le competenze del Politecnico di Milano, come appunto uditore esterno indipendente, e questi sono casi sicuramente quindi incoraggianti. Da questo punto di vista, concludo dicendo che queste sono chiaramente delle esperienze pioneristiche di frontiera. Possiamo dire che riguardano grandi imprese con relazioni industriali estremamente consolidate e quindi non sono minimamente rappresentative di quello che è poi il il tessuto medio, l'impresa media. La relazione, ecco media che esiste a livello a livello, appunto, italiano, però, allo stesso tempo, ecco, ci ci mostrano una possibilità rispetto alle domande che ci che ci ponevamo prima che ci siamo posti questa mattina e quindi va al CNEL, in prima istanza e anche a momenti come questo, estremamente fondamentali, il il compito di una diffusione di un allargamento più possibile
Ampio della della platea di soggetti coinvolti invece da questo tipo di di esperienze, vi ringrazio.
La ringrazio e onorata nel suo intervento, ha soprattutto nelle sue riflessioni, che ritengo molto importanti e sono la base da cui partire peraltro, quindi a voi bene allora io passerei adesso la parola alla dottoressa Valentina Ferri, responsabile del gruppo di ricerca tecnologica, intelligenza artificiale lavoro protesse le informazioni e competenze dell'Inapp,
Che ringrazia di aver accettato l'invito.
Bisogna realizzare un indicatore che potesse farci Mia Car, comprendere quanto le professioni italiane sono sostanzialmente potenzialmente, diciamo, a rischio di una sorta di pressione sostitutiva.
Il gruppo di ricerca quindi ha portato avanti una serie di analisi. Ve ne racconto alcune, so che i tempi non sono lunghissimi, però proverò a non scendere in aspetti troppo tecnici, diciamo, di misurazione statistica. Le pubblicazioni sono tutte disponibile oggi parlo di risultati, comunque tutti scaricabili on line o utilizzati QR Code, proprio per raggiungere più velocemente. Diciamo queste pubblicazioni e siamo partiti da una letteratura internazionale. L'America ci ha molto preceduto in questo, ovviamente, proprio per una diffusione molto più elevata e con una rapidità esagerata rispetto alla nostra, e quindi ha già potuto, diciamo, lavorare rispetto a tutte quelle che sono le potenziali, diciamo le potenziali abilità attitudini umane, nonché task, su cui l'individuo potrebbe essere sostituito dall'intelligenza artificiale. Noi abbiamo mutuato questo indicatore, l'abbiamo portato sul contesto italiano, abbiamo dei preziosissimi strumenti
Dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche che ci permettono di farlo, tra cui l'indagine campionaria sulle professioni, l'Atlante del lavoro scandagliano fino all'ultimo pezzettino di lavoro, utilizzando poi questo per legarlo a tutti gli aspetti legati alla formazione, alla formazione regionale, alla formazione continua. Che cosa abbiamo fatto? Quindi abbiamo guardato, diciamo, rispetto alle 52 a Bilitis relative, diciamo, ad ogni professione italiana, quindi ad ognuna delle 813 professioni italiane quanto una macchina, quindi un'intelligenza artificiale, diciamo un sistema di a potesse in qualche modo sostituire le abilità umane. Attraverso questo diciamo questo indicatore, abbiamo U
Poi potenzialmente che che misura appunto è l'esposizione potenziale all'intelligenza artificiale. Abbiamo poi migliorato, diciamo, alla misurazione utilizzando anche un cosiddetto fattore, diciamo che ci permettesse di attenuare alcuni aspetti. Vediamo la così, pensiamo all'esempio del chirurgo. Il chirurgo, normalmente diciamo, sarebbe eventualmente sostituibile da un sistema di intelligenza artificiale. Il punto è che ha un carico, è una responsabilità sulla salute degli altri, che è talmente tanto elevato che comporta, ovviamente, in questo momento una minore potenzialità di sostituzione, e quindi abbiamo dovuto comunque rivedere, diciamo, l'indice utilizzando proprio queste dimensioni livello di comunicazione. Quanto è importante diciamo, avere una comunicazione col cliente. Prima sentivo dire se noi andiamo dal parrucchiere, probabilmente ci farà un braccio meccanico, ci farà un ottimo taglio, però però comunque, appunto manca quella parte umana. Manca quella relazione, la responsabilità, la responsabilità per i risultati e le responsabilità per la salute degli altri, sempre del chirurgo, è calzante. In tal senso lo abbiamo poi corretto con le condizioni fisiche, con la criticità, cioè con quanto una conseguenza di un errore possa essere rilevante ai fini della professione che si svolge con il grado di routine Aretha e con appunto il livello di skills. Allora, grazie a questo, diciamo a questo. A questa misurazione siamo stati più in grado di e mettere in evidenza quali professioni a livello nazionale sono quelle con un maggior rischio di pressione sostitutiva. La chiamiamo così perché perché sicuramente non parliamo di una sostituzione tout-court parliamo di una sostituzione su alcuni pezzi, su alcuni segmenti del lavoro che ognuno di questi diciamo laboratori svolge e allora vediamo, diciamo un elenco, quello che noi in gergo osserviamo, diciamo no nella cippi nella classifica delle professioni è proprio quel 4 davanti e il grande gruppo intermedio delle professioni che vanno da 1 a 9, di solito nel primo Digit, quindi vediamo quel 4, quel 5 un po'ripetuto e quindi, appunto, sono sostanzialmente le professioni che riguardano gli addetti. No, gli addetti al protocollo allo smistamento dei, documenti, gli addetti alle casse, gli addetti agli sportelli dei servizi postali e questo già diciamo, ci dà un'indicazione, lo abbiamo fatto per 813 professioni, quindi chiaramente questo è consultabile, assolutamente, diciamo, anche sulle sulle pubblicazioni che abbiamo realizzato ed è parte degli studi che stiamo portando avanti anche con l'Osservatorio del ministero del Lavoro. Guardiamo anche l'ultimo l'ultima parte, l'ultima delle non gli ultimi posti in classifica. Come potete immaginare, gli intonacatori lastricature di pavimenti stradali sono sicuramente meno sostituibili dall'intelligenza artificiale, però c'è un però quando stimiamo, diciamo tutti questi aspetti legati a lì. A questo do guardiamo, magari dopo, quando stimiamo, diciamo tutti questi aspetti legati all'IA. C'è un elemento che va preso in considerazione oggi è emerso più di una volta
Il ruolo anche della robotica, e cioè se diciamo questo aspetto di come dire.
Di appunto realizzazione di umanoidi sostanzialmente no, quindi di elementi robotici intelligenti. Dovesse prendere piede, dovesse essere più diffuso. Noi questo dobbiamo in qualche maniera iniziare a studiare che tipo di effetti potrebbe avere e quindi abbiamo utilizzato, diciamo, un altro indice che ci permettesse di comprendere quindi io le tue l'effetto, diciamo, combinato dei due aspetti. Quindi sia l'esposizione all'intelligenza artificiale sia l'esposizione alla robotica e viene fuori, appunto che è professioni come il personale non qualificato addetto all'imballaggio del magazzino e quindi, per esempio, diciamo le le tipiche professioni legate ad Amazon no, sono proprio quelle che potrebbero essere a quel punto, in un quadrante di esposizione molto elevata. Questo, diciamo, è un incrocio che ci permette di fare delle riflessioni molto diverse, di fare delle riflessioni in cui la pressione sostitutiva di una professione viene messa in evidenza, non solo per il suo rapporto con l'intelligenza artificiale, ma anche per un rapporto isolato con la robotica, come può essere una professione come quella del del
Del saldatura fiamma, dell'operatore di colate, eccetera, ma diciamo quando gli effetti si combinano chiaramente comportano, diciamo un rischio al momento no più elevato, che possiamo iniziare a prevedere come come puoi realizziamo, diciamo nel nostro studio vado un po'salto un po'perché non non ho tantissimo tempo come per esempio ci stiamo organizzando no, anche rispetto ad una prospettiva, ad un'idea.
Di, diciamo incrementare poi delle degli aspetti di politiche pubbliche che possano essere preventivi rispetto a fenomeni di disoccupazione tecnologica. Questo è uno dei progetti che abbiamo fatto con una delle regioni, diciamo quando proprio abbiamo iniziato a studiare questa materia è quello che per verificavamo è che tra le professioni più esposte ad una pressione su sostitutiva dell'intelligenza artificiale proprio di addetti ai call center, che oggi sono stati citati più volte, i venditori a distanza sono quelli che nelle comunicazioni obbligatorie che vedete nei grafici dove appunto abbiamo le attivazioni dei contratti per le cessazioni dei contratti di lavoro si evidenziano delle linee discendenti. Questo vuol dire che, sostanzialmente, ci sono meno attivazioni e meno cessazioni, quindi già si evidenziano in alcune professioni dei cali, diciamo, occupazionali importanti ancora. Un altro elemento che stiamo cercando di approfondire è sicuramente legato anche agli aspetti di nuove assunzioni. Oggi è emerso più di una volta le nuove attivazioni di contratto per i giovani. Sembrerebbero in professioni molto molto esposte iniziare ad avere un decremento e quindi su questo dobbiamo sicuramente approfondire
Vi faccio vedere, diciamo ancora altri aspetti che potrebbero essere interessanti guardando diciamo alle stime sulla pre sulla appunto, esposizione regionale e provinciale all'intelligenza artificiale. Considerando il solo effetto intelligenza artificiale, quindi senza il mix con la robotica emerge che sicuramente le regioni a sviluppo avanzato, diciamo con quindi anche un, la diffusione del dei se dei servizi molto più elevata, sicuramente sono tra quelle più esposte. No, e quindi diciamo, è chiaro che contengono una serie di occupati che appunto si collocano in quelle professioni mediamente più esposte. Guardiamo ancora gli aspetti relativi alle differenze di genere. Oggi più di una volta, ed è emerso che potrebbero emergere degli dell'Edisu scusate il bisticcio di parole potrebbero, diciamo, verificarsi delle disuguaglianze, no, e comunque l'IA potrebbe amplificarne sul mercato del lavoro di diverse disuguaglianze. Vediamo quelle di genere, vediamo quelle di origine, diciamo no. Allora, per esempio, da questo grafico si evince come
Più e e fucsia, il cerchietto più è a densità altamente femminile, queste sono professioni fortemente esposte. Come vedete, il colore fucsia con una dimensione delle bolle molto ampia vuol dire che contiene un numero di occupate donne, una quota di occupate donne molto elevata, e questo vuol dire che diciamo le professioni più esposte hanno una concentrazione di donne, diciamo dalla rilevazione continua a forze di lavoro molto elevata e potrebbe essere, diciamo, rischioso, proprio perché andrebbe a amplificare di aspetti di disuguaglianza di genere sul mercato del lavoro. Quando andiamo a vedere, per esempio, le differenze di originaria, quello che emerge è completamente diverso. L'intelligenza artificiale, intesa in quanto intelligenza artificiale, non sembrerebbe interessare maggiormente gli US. Diciamo i appunto
Detestare maggiormente e amplificare più che altro le differenze di origine sul mercato del lavoro, quanto piuttosto, per esempio, l'effetto combinato con la robotica potrebbe invece fare, e quindi sicuramente in questo senso la quota di immigrati il grafico che vedete è tanto più, diciamo Arancio quanto più la quota di immigrati è alta all'interno di determinate occupazioni. Ci permette di dire che non è, non c'è una densità molto elevata di stranieri all'interno di quelle occupazioni o c'è ed siamo comunque in uno dei quadranti meno esposti all'intelligenza artificiale. A questo punto, visto che o forse ancora qualche minuto non so se è possibile pochissimi ok continuo, continuo un minuto
Continua appunto raccontandovi che lo studio che è l'istituto fa e uno studio che non guarda soltanto un'esposizione potenziale, ma è uno studio che guarda molto attentamente anche la domanda di lavoro, di annunci di lavoro e tutto quello che viene richiesto per le nuove assunzioni. Grazie a questi studi siamo in grado di dire che, per esempio, al centro di questa ragnatela diciamo che forse non è del tutto leggibile. Abbiamo skills, come il machine learning, che sono quelle maggiormente richieste, siamo poi in grado. Ovviamente tutto questo è scaricabile. Scusatemi, non ho tantissimo tempo proprio a raccontarvi quello che posso. Ovviamente tutto questo poi, è da osservare fino al suo più piccolo segmento di lavoro. Riusciamo ad arrivare fino alle aree di attività che caratterizzano ogni segmento del lavoro. Riusciamo a dire che in una determinata area di attività, come può essere quella del Data science and Analytics, o ancora come può essere la consulenza tecnica e strategica delle imprese assicurative? Abbiamo una richiesta di skills che sono quelle, diciamo, riportate in basso nel grafico, capisco che siano illeggibili, di solito c'è machine learning per primo e poi successivamente una serie di skills. I intelligenza artificiale è molto precise, che ci permettono di dire dove stanno andando di annunci di lavoro. Qual è, diciamo, la ricerca di skill, se hai molto più diffusa sul sugli annunci di lavoro on line? Finisco
Questo incrocio, diciamo, ci permette poi di fare l'ultimo miglio, di agganciare, quindi.
Il pezzo della formazione e quindi il pezzo dei repertori in regionali, quindi parliamo di formazione dei repertori regionali di Fp, FTS, perché ogni segmento di lavoro ha il suo aggancio, con il sistema appunto, di formazione, che ci permette che quindi anche quelle della formazione regionale che ci permette quindi di come dire dare dei suggerimenti di politiche pubbliche che possono andare anche a diciamo implementare e migliorare gli aspetti legati alla formazione, grazie,
Grazie alla dottoressa Terry per l'ottima relazione, io non mi dilungo e.
No, ma immediatamente il professor Stefano da Empoli, presidente dell'Istituto per la competitività, I-Com, che ringrazia per aver accettato il nostro invito.
Grazie grazie mille, insomma, è un piacere essere qui, io purtroppo ho potuto seguire solo in parte gli interventi propose di competenza vero lezione a Roma, Tre dove dove insegno.
Ho dovuto onorare i miei obblighi accademici,
Mi ero preparato un intervento strutturato mi rendo conto insomma che abbiate, diciamo già avuto la pazienza di ascoltare molto interventi prima del mio, quindi io proverò punto, seguendo un po'il filo logico e, in pochi minuti, anche a commentare insomma alcune cose che che ho ascoltato anche per rendere un po'più interattivo il tutto.
Ma fondamentalmente farei intanto una un piccolo passo indietro.
Nel senso che giustamente, è giusto naturalmente avere preoccupazione, insomma rispetto alla questione occupazionale, giusto per preoccupazione rispetto agli effetti redistributivi dell'intelligenza artificiale.
Però, ovviamente, l'antefatto.
E che ci sia e sia e avverrà un aumento della della produttività, insomma produttività, che non sia naturalmente solo microeconomiche allegata alcune imprese, come è accaduto finora per le tecnologie digitali e le tecnologie informatiche intorno a quella cosiddetto paradosso di solo che uno dei grandi padri della teoria della crescita nel suo articolo fondamentale nel 1.000 degli anni 50 e il quale nel 1908 87 amano il quale tra l'altro ho preso il premio Nobel disse ma vediamo alla rivoluzione informatica ovunque, tranne che nelle statistiche sulla produttività, proprio perché non c'era.
Un impatto Hans mareale solo in termini in termini statistici, almeno a livello macroeconomico, quindi in termini di impatti sulla produttività dell'economia, il che vuol dire, insomma, sul sul Pil, insomma per farla semplice.
E questo quindi, è l'antefatto fondamentale che ovviamente aggravante, fatto assolutamente positivo insomma da San gruppi mi auguro insomma sempre più minoritarie, insomma anche inneggiano alla decrescere la cosiddetta decrescita felice.
Insomma, io credo che il, l'aumento della produttività e l'aumento del Pil naturalmente siano base fondamentale per la nostra economia, dall'altro lo dicono in un luogo, ma l'anno scorso il CNEL insieme all'Istat, presentato giustamente, insomma il suo primo rapporto sulla produttività dell'economia italiana proprio come il focus di attenzione.
Giustamente rilevante.
E allora, cosa cosa serve e quali sono le condizioni per mettere, diciamo, un'economia in grado?
Di aumentare la produttività.
Sul tema, sul quale peraltro ci sono visioni molto diversa, insomma, ci sono alcune società di consulenza che hanno immaginato aumenti spaziali, alcuni economisti che immaginavano, soprattutto nel momento in cui si sarà raggiunta, forse da sola, la cosiddetta superintelligenza, non quella di Trump ma insomma quella di scienziate.
Ah, potrebbero esserci aumenti esponenziali del PIL.
Altri economisti, insomma, cito il premio Nobel 2024, visto che siamo nel periodo dei Nobel Baron ah ah se Mokulu, stimato insomma nel 2024 a un aumento complessivo sull'economia americana nei 10 anni successivi, veneziano 2000 dal 2024 in poi dello 0,66%, ma gli ha fatto varie stime ma fondamentalmente quella più credibile era 0,66%.
In totale, quindi, stiamo parlando vuoto per pieno, dati gli aumenti della produttività attuali dell'economia americana, che ahinoi sono nettamente superiori rispetto a quelli europei e soprattutto a quelli italiani.
Più o meno un ventesimo in più.
Nel giro, insomma, 10 dei 10 anni significativo, ma non troppo, quindi ecco se intanto non non c'è questo antefatto, ma stiamo facendo una bellissima, la discussione.
Su tante questioni molto importante e molto rilevanti, peccato che ci stanno immaginando un film che non ha che non avverrà, diciamo quello, ecco, stiamo esercitando fantasia, ma un po'inutilmente alla prova dei fatti, quindi ecco qual è quali sono gli elementi che possono condurre a un aumento della produttività in primo luogo, ovviamente, adottare l'intelligenza artificiale sono infatti Ase modulo, diceva proprio questo Salvini non si aspettava una tasso di adozione così veloce,
O le priorità o intercettato, insomma, un suo una sua intervista a una famosa.
Trasmissione televisiva americana, in cui e quindi non so se abbia rivisto nel frattempo le sue le sue proiezioni, ma Sasso si aspettava un aumento.
Cioè riteneva possibile, se non probabile.
Un aumento molto significativo, la disoccupazione non sono di tre volte rispetto ad oggi e quindi forse può, immagino sa pensi evidentemente ha rivisto un po'le sue previsioni sull'adozione introducendo tutti, diciamo, ma il tema vero e abbiamo sentito Hans mai purtroppo diciamo ai dati ancora basse dell'Italia per la verità l'Europa fa meglio, ma non fa.
È enormemente meglio e sicuramente c'è una differenza enorme tra piccole imprese e grandi imprese
Però l'altro tema è naturalmente quella di adottarla bene, insomma, non basta comprare le licenze di intelligenza artificiale, molte imprese che va fatto senza riorganizzarsi, senza fare formazione con i propri lavoratori, poi, diciamo, hanno visto fallire i propri progetti e anziano non hanno disdetto insomma una licenza che avevano comprato,
E ci sono molti case in proposito, quindi è ovvio che il tema è quello so, sono due, a mio avviso principalmente, insomma quello della riorganizzazione a livello aziendale, che non può che partire dai vertici quindi ho sentito giustamente dire no. Le imprese devono assumere più giovani, okay benissimo, e sono il primo a pensarlo e a sperarlo, però attenzione non è che i giovani da soli risolvono il problema. I problemi si risolvono se il vertice aziendale vuole risolverli e mette le cose in modo tale che poi si risolvano poi a implementarli. Saranno
Andare le competenze giuste saranno altre persone, ma se il vertice aziendale pensano soprattutto alle piccole imprese, ma questo vale per tutti, prenota imprese, tutte le organizzazioni in generale è fuori, diciamo, dai processi.
Evidentemente la riorganizzazione non potrà avvenire in maniera.
Efficace, c'è un tema, ci sono due temi qui, insomma, il primo tema hanno probabilmente a che solo il vertice aziendale conosce sa quale può essere l'utilizzo buono, diciamo all'intelligenza artificiale rispetto ai propri bisogni e rispetto la propria organizzazione e sta abbastanza ovvio ma c'è anche il tema dimostrativo cioè dato che richiede che tutti all'interno di un'azienda insomma non solo Dipartimento I sistema, tutte le funzioni all'interno dell'azienda adottino l'intelligenza artificiale e quindi richiede a tutti diciamo, una sfida.
Con se stessi e se il vertice è quello poi che non non crede o comunque non fa vedere, diciamo di essere particolarmente interessato a che questa sfida sia condotto all'interno dell'azienda, è ovvio che la conseguenza sarà che la gente si è divisa, interesserà parte importante stilista interesserà alla alla sfida.
E ultime cose, insomma, che non voglio prendere troppo tempo.
Qualche qualche studio empirico e vado anche sull'altro versante, diciamo quello più strettamente lavorativo, ma diciamo intanto.
Un po'contro i catastrofismi, due due, due previsioni che si sono rivelate sbagliate, insomma, fatte in passato nel 2013, due economisti dell'Università di Oxford Frei Osborn.
Hanno fatto uno studio che Sandoz fece grande rumore, Hans maltempo ovviamente sarebbe una fase diversa da intelligenza artificiale, dicevano nel sugli Stati Uniti il 49% dei posti di lavoro erano un rischio nei prossimi 10 20 anni, 2013, siamo nel 2026 e nel frattempo il tasso di occupazione degli Stati Uniti non solo non è aumentato ma è diminuito in maniera.
Estremamente significativa revisione, diciamo due economisti sono due economista, insomma importante, però, è testimonianza del fatto che poi le previsioni non sono il forte spesso del Piliego, non esiste, che mi auguro è anche se modulo, diciamo, si sbaglia per la sua previsione di oggi seconda previsione qua non è un economista, ma è uno dei padri fondatori del deep learning, altro premio Nobel Geoffrey Hinton, che nel 2016 diceva che fosse stato lui un giovane studente.
Di medicina o comunque, insomma prossimo a iscriversi a una facoltà di Medicina non avrebbe mai non si sarebbe mai specializzato in radiologia distanze 10 anni Radiology sono una seconda professione, America più pagato negli Stati Uniti, il reddito medio poco al di sotto del mezzo milione di dollari l'anno e le facoltà e radiologia non hanno mai avuto il successo che stanno avendo in questo momento.
E qua c'è un punto, insomma, è fondamentale perché sentivo prima parlare, insomma, professor Beraldo, insomma, se giustamente citava, sta aumentando la percentuale di.
Mansioni effettua lavorativa insomma effettuate.
Dalle macchine dall'intelligenza artificiale.
Okay.
Mi sembra abbastanza incontrovertibile, però attenzione, due su due elementi, intanto intanto.
Da economista che guarda un po'i numeri ovviamente è importante del comunicatore, ma anche estremamente rilevante, anzi, per certi versi ancora più rilevante, il denominatore, chi si occupa di debito Losavio, insomma il valore assoluto del debito è rileva quasi irrilevante, insomma quello che conta è il rapporto sul Pil.
Ovviamente
E qui è un po'la stessa cosa, nel senso che, se denominatore, cresce perché si fanno molte più attività di prima grazie all'intelligenza artificiale e il fatto che gli umani ne facciano di meno in termini percentuali è del tutto irrilevante, assolutamente irrilevante, ma il punto vero della questione cioè seri trascinando artificiale, abilità più attività, benissimo, siamo tutti felicissimi perché gli effetti esame estremamente positivi e il secondo elemento e mi avvio diciamo a chiudere,
Il vero tema è che molto spesso lo lo scrivo da anni sono anche detto nell'audizione che ha fatto la Commissione lavoro della Camera proprio sul sull'impatto dell'intelligenza artificiale è sbagliato vedere la contrapposizione uomo macchina, cioè non è il nocciolo la questione non è questo no sulla questione.
Laboratori che, lavorano, diciamo con l'intelligenza artificiale, sanno lavorare con intelligenza artificiale, versus.
Laboratori che purtroppo diciamo o per loro scelta o perché non sono stati messi nelle condizioni di farlo, non lavoro e non sono in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale, o comunque non sono in grado di farlo nella maniera adeguata e qui ed è davvero la chiusura e la risposta di polizze è chiaro che le polizze devono andare, devono indirizzarsi, ovviamente non possono imporre, diciamo, delle scelte alle aziende, quello che possono fare è aiutare, diciamo, al processo, in modo tale che innanzitutto sia fatta Hans un'adeguata sia incentivato non adeguata.
Formazione e che metta tutti quanti.
In grado un po'il numero più elevato possibile probabilmente conta anche la responsabilità di tutti in sala, gli imprenditori da un lato e dei laboratori di all'altro, insomma di essere in grado di lavorare con le macchine e per diventare insomma, più produttive che gli scenari sono, da un lato,
Appunto, una produttività ottenuta con la sostituzione di macchine.
E quindi diciamo l'effetto del insomma non li vuole e dall'altro, invece, appunto la capacità.
È un po'l'Inter, quella che viene chiamata l'intelligenza aumentata, la capacità di lavorare meglio proprio grazie alle macchine e io credo, insomma, che le politiche pubbliche e tutti quanti insomma per le loro responsabilità dovrebbero naturalmente indirizzarsi verso questo secondo scenario rispetto al treno, grazie.
Grazie al professor Stefano richiamerei il professor Francesco Longobucco dell'Università degli Studi Roma Tre, vi prego di stare nei tempi, grazie mille.
E se per l'invito Dalila?
Quindi ringrazio l'avvocato, Lo Iacono per avermi voluto, ecco in questa occasione.
Dedicata al tema del governo, appunto, dell'algoritmo, cercherò, superando un po'anche bypassando cose che sono state già rilevate e dette cercherò di valori di.
Esprimere ecco qualche considerazione, nella veste, appunto, di di legale, litigare Jaime, nonché di docente universitario di Diritto Privato, arco delle nuove tecnologie, qualche considerazione ko sull'impatto che l'intelligenza artificiale oggi riveste ecco, sull'università, sulla didattica e sulla operatività degli stessi studenti con particolare riferimento alle
Materie appunto giuridiche, ovviamente il discorso è esportabile anche in ambito professionale, ma su questo profilo ovviamente.
Non mi soffermerò, mi voglio soffermare sul piano appunto dell'alfabetizzazione in materia di intelligenza artificiale, alfabetizzazione in tema di ai che il regolamento 16 89 del 2024 li Hayat richiama espressamente all'articolo 3, l'articolo 4. Ecco, ricostruisco un attimo velocemente il profilo delle fonti appunto in subiecta materia l'articolo 4 impone a tutti i fornitori dei player di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo di questa alfabetizzazione in materia di I del loro personale.
è l'università che adotta sistemi di intelligenza artificiale è inquadrabile nell'ambito appunto della categoria del deplori e quindi questa disposizione d'Elia, i Act vincola già le università, appunto direttamente. La legge delega a 132 del 2025 delega poi il governo a prevedere nei corsi universitari attività formative per la comprensione tecnica e l'utilizzo, consapevole anche sotto il profilo giuridico dei sistemi di intelligenza artificiale e lo schema di decreto attuativo rispetto al regolamento UE sull'intelligenza artificiale all'articolo 42 chiede appunto alle università, nell'esercizio della propria autonomia didattica, di integrare le attività formative attraverso la comprensione tecnica dei sistemi dell'uso sicuro e consapevole della corretta interpretazione dei risultati, differenziando i vari contenuti secondo il profilo
Del corso di studi, l'articolo 41 in senso incentivante, ecco prevede di questo schema decreto prevede che le attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione costituiscano addirittura elemento di valutazione della carriera scientifica e didattica, quindi sia dei docenti che e dei.
Quindi un nuovo parametro, ecco di valutazione che dei discenti e, ovviamente, se il testo sarà approvato, ecco questo, come dire, non rappresenta, diciamo un dato di poco conto, per cui le università, alcune già ce li hanno qualcosa di embrionale saranno chiamate o nei prossimi anni a livello di fonti secondarie a disciplinare appunto nelle loro l'inquilina e guida e nei loro regolamenti, ecco anche l'uso dell'intelligenza artificiale da parte dei docenti e dei discenti, perché c'è un dato di fatto, gli studenti delle facoltà giuridiche utili e non solo ovviamente utilizzano come giurista Enzo mi riferisco a questa categoria in particolar utilizzano l'intelligenza artificiale
Per per farsi spiegare un istituto giuridico per sintetizzare una sentenza troppo lunga per preparare una tesina per prepararsi ad un esame orale lo fanno spesso da soli, senza che qualcuno, con le dovute appunto competenze glielo abbia, diciamo insegnato e quindi come si insegna questo è il grande interrogativo a un giurista uno studio ad una persona che è candidata a diventare il giurista,
A due, ad utilizzare in maniera corretta e proficua l'intelligenza artificiale dinanzi a un testo che, come è stato autorevolmente, ecco sostenuto a una forma corretta e un testo plausibile, ma non sempre diciamo, è un testo vero e questo sia che venga elaborato da chatbot, chatbot molto generali o diffusi come ChatGPT, Claude ko Copilot eccetera sia attraverso i cosiddetti agenti che rappresentano sistemi più complessi perché lavorano, diciamo,
Da soli
Ecco gli studenti, cosa devono sapere, ecco, devono sapere che quell'output, quindi quel risultato.
Come dire, pur avendo una forma corretta e impeccabile, in realtà è verosimile che non sempre ecco corrisponde, diciamo al vero questo perché ovviamente l'intelligenza artificiale genera appunto contenuti che.
Come dire tendono, ecco, ah, avallare la posizione, ecco la posizione argomentativa di chi utilizza appunto lo strumento, invece sarebbe buona regola questo anche insegnarlo agli studenti.
Come dire, valutare anche i pregi, appunto, del del del delle tesi, appunto, delle tesi opposte, in secondo luogo, questi strumenti.
Sono connotati da forti,
Bias di tipo linguistico e culturale. Ecco spesso, anche quando utilizzati, per esempio in Italia, ricostruiscono gli istituto in una cornice sbagliata, che è quella appunto, per esempio, del del diritto di altri stati. Ecco come diciamo i sistemi di common law, per cui sarebbe opportuno sempre specificare nel prompt il richiamo diciamo al diritto al diritto italiano per non andare fuori pista a livello culturale. Le fonti e mi riferisco alle fonti normative e qui l'uso, diciamo i benemerito vanno sempre ovviamente Eco controllate uno per uno, uno per uno non va utilizzate qui bisognerebbe far capire agli studenti diciamo che esiste un divieto, ancorché non espresso, di utilizzare i sistemi di intelligenza artificiale in ambito giuridico. Lì dove, ecco, questi tendano a sostituire il ragionamento è l'argomentazione, appunto, personale
D'altronde, ecco che l'output possa essere erroneo sta nel fatto, ecco, discende anche dal fatto che se noi interroghiamo con due prompt diversi, magari sullo stesso focus, due sistemi di intelligenza artificiale, questi ci restituiscono ecco un qualcosa, appunto, di diverso.
E quindi sostanzialmente bisognerebbe, diciamo.
Come dire nella
Nel.
Come nel ricorso a questi studi, a questi strumenti bisognerebbe, diciamo, focalizzare l'attenzione e quindi sensibilizzare gli studenti non solo al riconoscimento, appunto, delle tesi contrarie, ecco, in ambito giuridico, ma anche alla costruzione, ecco di un prompt corretto, perché ecco perché è molto, diciamo sta sta diciamo in in questo tenendo conto che alcune attività dovrebbero essere vietate anche lo stesso riassunto di un manuale,
Può restituire, diciamo, contenuti come dire?
Contenuti al delegante, diciamo contenuti appunto non corretti può generare schemi da memorizzare che non appartengono alla forma mentis appunto di quel soggetto. In altre parole, l'intelligenza artificiale può interrogare, ma non studiare al posto diciamo di cui di cui di cui, al posto di chi studia, senza considerare oggi si è detto ampiamente che i sistemi a pagamento sono sicuramente più complessi, quindi questo potrebbe anche nell'ambito diciamo né del nell'ambito dei discenti creare, diciamo, de una distinzione tra studenti che pagano e studenti diciamo non paganti, quindi, come si fa a costruire un prompt corretto appunto in ambito giuridico? Ancorarlo sicuramente al documento. Ecco che si inserisce vietando di colmare eventuali lacune in via extra testuale. L'intelligenza artificiale non deve andare, ecco su altri testi. Non deve ricostruire
Non deve andare fuori focus dire nel prompt cosa il sistema non deve appunto fare, quindi non non deve fare e soprattutto chiedere come è giunto a quella autoporto, ecco.
Io stesso l'altro giorno utilizzavo quindi un prompt e mi sono fatto spiegare diciamo cosa a fine diciamo elaborazione del testo, cosa diciamo, quel sistema di intelligenza artificiale aveva fatto e, come l'aveva fatto, la famosa, spiega abilità che in ambito giuridico evita quello che,
Parte or ora della dottrina, inizia a chiamare danno ermeneutica o danno, appunto nella interpretazione, infine lì rimane l'Intel, la cosiddetta onestà intellettuale del docente, noi abbiamo dei Syllabus, quindi noi abbiamo delle schede dove indichiamo questo ce lo impone appunto il nostro sistema di controllo alcun universitario Lambo dove ecco, dobbiamo indicare le nostre metodologie se noi consentiamo com'è giusto consentire agli studenti l'uso della intelligenza artificiale, dobbiamo però delimitarne l'ambito, dobbiamo dire ciò che è libero, ciò che è concesso allo studente
Ciò che è consentito e deve essere dichiarato, ecco dallo studente con altrettanta, diciamo onesta e dobbiamo individuare gli usi esclusi quello che dicevo prima, l'argomentazione.
Sì, termino termino l'alfabetizzazione, quindi dell'intelligenza artificiale, e una nuova materia probabilmente non lo è, noi giuristi siamo abituati non ad imparare appunto regole, ma ad argomentare a smontare argomentazione altrettanto plausibili, questo anche nella pratica, appunto, professionale.
E quindi non c'è da imparare, ecco competenze nuove, c'è semplicemente da prendere atto e con molto probabilmente lato, docente lato discente di nuovi strumenti, ecco che coniugano competenze che già il giurista Up, appunto da secoli, vi ringrazio, grazie mille, perdonatemi, io purtroppo devo necessariamente chiamarvi all'ordine dei suoi tempi perché credo che sia importante che tutti quanti oggi interveniamo allora io chiamerei Sara Rinaudo segretario Fismic Kansas nazionale che ringrazio per aver accettato il nostro invito.
Allora buongiorno, intanto grazie a voi per l'invito graditissimo, grazie per il dibattito che c'è stato, ovviamente, da sindacalista, questo è un tema che noi dobbiamo affrontare con grande senso di responsabilità rispetto a quelli che sono i cambiamenti che che si stanno generando nel mondo del lavoro, sicuramente un approccio è quello di non avere né un approccio topico, ossia che ovviamente le macchine ci solleveranno da qualsiasi fatica. Piomberà su di noi un reddito universale e noi saremmo in vacanza perenne, poi rimarremo quando ancora su una grande nostra incognita, te qual è il senso dell'essere umano in questo mondo e li avremmo tutta un'altra serie di problematiche
Ovviamente, da affrontare e né l'approccio distopico, ossia che diverrà diventeremo i servi delle macchine.
In questo neanche credo che sia un approccio corretto da affrontare, quindi un approccio apocalittico se vogliamo affrontare questo tema, dobbiamo farlo con grande pragmatismo e quindi sì, ci sono dei rischi, uno dei rischi all'interno delle aziende è sicuramente quello di un senso di deresponsabilizzazione e questo lo possiamo vedere e verificare anche nei sistemi di valutazione. Quindi, se l'algoritmo entra e con quali parametri rientra, poi è quella la grande domanda da discutere anche nell'ambito del dialogo sociale. È
A chi diamo poi la responsabilità, se l'algoritmo e che mi sceglie la valuta, il mio operato valuta la produttività, quanto stanno sono stato produttivo e chi sceglie quei parametri. Ecco, io non vorrei ritrovarmi poi a discutere nelle aziende con un personale che mi dice è il sistema che ha preso questa decisione, oppure in un ambito anche di sicurezza, dove sicuramente l'intelligenza artificiale è una grandissima opportunità che anche noi come sindacato dobbiamo sponsorizzare perché si possono fare dei passi avanti rispetto alla predizione alla prevenzione degli infortuni che sono veramente fantascientifici, ma nel modo più positivo possibile, però anche lì la responsabilità, poi su chi ricade di determinate decisioni, quindi qualcuno che controlla e quindi l'essere umano, ci sarà sempre
Ci saranno un'altra forma, ci sarà con competenze diverse, sì, ed è su quello che solo la quale noi dovremmo lavorare e dobbiamo se approcciare questo tema ben consapevoli che c'è un impatto sociale che noi affronteremo.
La storia ovviamente si ripete C.C. Ciclicamente i ciclici sono quindi vivremmo in questo momento sicuramente fino al 2030, un momento difficile per diverse questioni che siano alla digitalizzazione la transizione dell'energia, che sono i movimenti geopolitici per poi arrivare alle cosiddette era idoneo, ma in questo,
Periodo noi sì.
Con la concomitanza di diverse transizioni, tra la quale quella tecnologica digitale dell'intensa, intelligenza artificiale, noi affronteremo un periodo difficile.
E quindi anche il nostro approccio, ovviamente, dal sindacato di protesi che va in protezione dei laboratori, è molto difficile, perché vorremmo proteggerli, tutto e tutti, e questo però non si può fare perché del lavoro verrà perso e dovremmo anche affrontare e questo è un tema che l'intelligenza artificiale e l'ergonomia ovviamente,
Può evidenziare è il fatto che.
La produttività, con l'avanzare dell'età, diminuisce, non aumenta.
Può all'intelligenza artificiale aiutare in questo sicuramente sì, perché può diminuire i carichi di lavoro dopo una certa età pronta ma difficile da affrontare e soprattutto per il sindacato, perché andare a dire alle aziende e alberi ovviamente evidenziare che purtroppo c'è una perdita di produttività alla quale loro potrebbero rispondere allora vedete che ci sono degli esuberi,
E ovviamente dal sindacato, ci crea un paradosso, però noi invece potremmo utilizzare lo strumento dell'intelligenza artificiale e della robotica a questo nostro vantaggio e quindi implementarlo in un modo intelligente e implementarlo in un modo nella quale non vada neanche a creare quello scontro intergenerazionale che si sta creando adesso.
Con una fascia di età sempre più garantita e dei giovani, che dovremmo invece creare Sdi, sviluppo che è sempre più schiacciata dal nostro sistema. Quindi il tema va affrontato con pragmatismo. Su questo ovviamente ne siamo pienamente convinti. Credo anche che bisogna ogni tanto riporterà riportare questo tema un po'alla realtà e su questo cioè ci aiuta anche il paradosso di Morawetz. Quindi la, l'intelligenza artificiale così intelligente in tutto quello che è complesso, come nel calcolo complesso, ma altamente passatemi il termine sciocca nel piegare una maglietta sulla quale stanno lavorando. Ovviamente, però, noi dobbiamo riportare l'essere umano e la nostra unicità al centro e qual è in primis e l'empatia
E per quanto anche i più neri andranno ad affrontare il tema dell'intelligenza artificiale e della robotica, calcolando anche la percezione spaziale, che è quella che manca in questo momento, perché in questo momento abbiamo solamente il linguaggio, perché la percezione spaziale è la nostra, l'intelligenza emotiva e la nostra network mai mai tornare a quello e quindi considerare l'intelligenza artificiale robotica come un nostro strumento e in quanto tale va gestito anche nell'affrontare questo argomento soprattutto nei luoghi di lavoro con informazione perenne, Infor, formazione che non sia solamente uno slogan del Re skilling ma che sia veramente affrontato come un investimento.
Delle Pharma formazione volta a cosa a convivere, a gestire lo strumento con dei sani principi che non è solamente valori, perché i valori come anche dedizione lealtà possono essere messi al servizio anche del male e invece noi dobbiamo mettere questi strumenti al servizio di sani principi e quindi della comunità, della creazione di lavoro, perché ovviamente quello che noi stiamo vivendo è qualcosa che andrà a rivoluzionare dei pilastri importanti della nostra società il lavoro e le Deku per l'educazione, quindi noi dovremmo fare un grande grande sforzo anche per rivoluzionare, prima di essere Rifo rivoluzionati dalla dalla macchina, il nostro sistema educativo, che poi porterà sì ad avere, ovviamente, la possibilità di un lavoro più duraturo, più competente, più sano, più salubre, più sicuro perché se
È vero che adesso l'Intelligenza Artificiale parliamo anche, ovviamente, ChatGPT, che viene utilizzata per fare dei discorsi del delle letterature, è vero, verissimo, è vero anche che c'è una difficoltà oggettiva anche dalla parte dei docenti di affrontare questo sistema, perché è una tecnologia alla quale ci ritroviamo che gli studenti sanno utilizzarla più degli insegnanti stessi.
E questo ha creato un problema soprattutto un problema anche di blocco, nell'affrontare questa questa materia, dove poi si dice allora Petya, vietiamo, lo abitiamo l'utilizzo e invece no.
Deve essere utilizzata, però la scuola non può più essere un luogo dove noi impariamo a memoria delle nozioni per poi rispondere a dei questionari, le crocette e non occuparci più del pensiero critico, forse questa rivoluzione porterà anche al nostro sistema educativo, a riandare, a imparare delle nozioni che sono pensiero critico, collettività e come si sta al mondo in un gruppo.
E tutte le nozioni che ci servono possono essere anzi velocizzate da dei piccoli tutor tecnologici, perché, come ben sappiamo, anche nel mondo dell'educazione, come anche nel mondo del lavoro, il tutoraggio personale individuale aiuta molto di più ad apprendere le competenze che è quello di gruppo quindi potremmo creare veramente un ecosistema dove c'è l'insegnante c'è il tutor che può essere anche utilizzato tramite i test di intelligenza artificiale e si crea assolutamente un ecosistema corretto che porterà a delle persone competenti e soprattutto che arriveranno tutte quelle soft skills che nel mondo del lavoro non potranno mai e poi mai essere ricoperte da una macchina.
Perché l'intuito l'empatia?
Il capire anche quando la persona nel tuo team sta attraversando un momento che è critico e che quindi può impattare la proprio la produttività può impattare le relazioni nel mondo del lavoro, quello e le macchine non potranno mai farlo, quindi assolutamente noi come sindacato creiamo, cerchiamo di fare dialogo, cerchiamo di tirare quanta più informazione possibile, ma dobbiamo affrontare questo problema con estremo estremo pragmatismo, senza andare dietro.
Né alle utopie né alle distopie.
E sicuramente facendo un lavoro di sinergia anche con le università, con le aziende, per capire e governare l'impatto anziché subirlo grazie.
Grazie mille, io fra Zurigo con Valentina Molino, associazione generale delle cooperative italiane.
Buongiorno a tutti, innanzitutto io ringrazio sulle opportunità.
Parlerò della esperienza, dell'integrazione dell'intelligenza artificiale in uno di quei settori del mondo lavorativo che appunto quello cooperativo, la domanda di fondo è come integrare, come inserire all'interno della catena lavorativa un'intelligenza e una un algoritmo dal Dna impersonale.
In un ecosistema invece, che si fonda sulla finalità mutualistica, si fonda su la promozione del sociale e quindi ripone al centro l'umano.
Come fa, quindi, è un'impresa cooperativa a mantenere dalla partì la propria e senza la propria identità, senza però andare a.
Non è in attaccare la propria competitività, la propria visione strategica, partendo dal presupposto che l'impresa cooperativa comunque ci scena nello stesso mercato in cui concorrono tutte le altre realtà aziendali.
Al Ris, per rispondere a questo a questo quesito,
Ci aiuta, bisogna far tesoro di due iniziative europee che prendono il nome, una di due Impact ed una seconda il Best project riviste, quali si sono inserite in realtà nel più ampio discorso della transizione digitale, ma qui ci troviamo perfettamente in tema e da una parte infatti si è richiesto agli enti del Terzo settore di tutti i Paesi dell'Unione europea di fornire una serie di dati che fossero quindi un riflesso della complessità della.
Del della complicatezza del appunto della società. Da questi dati si sono tratte delle conclusioni, attraverso appunto il Best project, e quest'ultimo ha messo in chiaro quali sono quei tre elementi che un'intelligenza artificiale deve avere per considerarsi utile allo sviluppo della società, che sono stati anche anticipati prima, ovvero la gratuità, l'accessibilità e l'inserimento. Basarsi su un Orient suddite degli obiettivi sociali, quindi essere orientata verso obiettivi sociali, privare quindi capire poi effettivamente come quando i lavoratori operatori devono adottare questo questa intelligenza artificiale, anche qui l'Unione Europea, attraverso un'iniziativa che lo dice a
L'iniziativa prende il nome di AI for Social Good e
Che cosa prevede prevede che previene prevalentemente questo utilizzo avvenga?
Relativamente per tutte quelle mansioni, ruoli che possiamo definire di back office e quindi amministrativi e burocratici Love lo si fa perché è in dubbio il vantaggio dell'intelligenza artificiale, in questo senso è rapida e veloce e quindi fa acquisire tempo nel raggiungimento degli obiettivi ma il vero fine in realtà sta nel fatto che acquisendo essendo più rapidi da una parte si arriva ad ottenere del tempo invece da dedicare al dialogo da dedicare alla centralità della persona da dedicare al confronto e,
Veramente?
E le cooperative sociali, questo lo sanno benissimo il le interazioni dei soggetti più fragili, è chiaro che è necessario adoperare un linguaggio che non sia standardizzata, che non sia medio, ma che sia invece caratterizzato prevalentemente da un'empatia e da una sensibilità che riesca a riconoscere la diversità che sia di fronte.
Concludo dicendo che siamo di fronte a un'opportunità per cui si può arrivare a un connubio della responsabilità trasformativa dell'impresa e la responsabilità curativa della cooperativa, ma per noi, nella nostra visione dell'Associazione generale cooperative italiane, è quella di.
Prevedere un'innovazione tecnologica che sicuramente rafforza l'impatto sociale, se però al proprio interno ha proprio quei valori cooperativi che vi ho appena raccontato, grazie.
Grazie mille, io innanzitutto chiamerei Gabriele buoni della considerazione Pmi, Italia, che ringrazio di aver accettato l'invito e di aver atteso.
Grazie a poco a poco Iacono, visto i tempi abbondantemente oltre quello che avevamo programmato, io direi di essere veramente sintetico, intanto ringrazio per gli interventi che ho sentito, pensavo di dare un contributo, ma dopo aver sentito,
La dottoressa Ferri, credo che non ho nulla da dire no e quindi anzi ringrazierei se poi c'è la possibilità no, grazie, allora io più che fare un intervento, visto che abbiamo trasmesso tanto e siamo in un orario abbastanza oltre quello che era prefissato ero venuto per poter dare un contributo ma credo di uscire da qui invece con tante domande.
Eh.
La riflessione più grande ringrazio veramente tutti, a prescindere e aver fatto il nome della dottoressa Ferri.
Io credo che l'unica domanda da padre, da da persona che comunque è nel settore delle aziende da tantissimi anni, credo che una domanda che mi pone ed è personale la voglio solo condividere con voi.
Eh.
Dove stiamo andando, chi si prende le responsabilità, chi delinea i confini?
Perché c'è una competizione?
A livello internazionale, che chiaramente va a toccare tutte le macroaree no, compresa quello del mondo del lavoro, di cui abbiamo abbondantemente discusso.
Chiudo, come avevo promesso.
Di fare un intervento comunque rapido condividendo con voi una riflessione e la riflessione, noi pensiamo sempre che le cose accadono agli altri.
Ma poi non ci rendiamo conto che gli altri per gli altri, siamo noi, grazie per l'attenzione, per la condivisione, grazie avvocato.
Allora io proseguirei.
Parenzana Corrado Cingolani, consigliere direttivo AIDP Lazio, che ringrazio per aver atteso pazientemente.
Devo accendere esagera, basta accendere, non ci vuole intelligenza artificiale.
Beh è, come diceva anche chi mi ha preceduto, effettivamente è stato l'altro, interventi molto interessanti sia dal punto di vista di principi e fino arrivare alla pragmaticità degli ultimi interventi, con i dati e le riflessioni, e io qua rappresento ai tipi in generale Adp è una selezione di selezione del personale,
Circa oltre 4.500 soci, abbiamo un network qui dentro 38.000 contatti, quindi tutte le persone, tutti i professionisti che lavorano nell'ambito del dell'area del personale, sia come professionisti esterni, come interni, e ne ho sentito parlare prima, noi cerchiamo di dare,
Dare il senso di, senza la nostra professione, il senso alla persona e alla persona, al lavoro, in questo frangente è stato detto e ridetto è sicuramente è un elemento.
Importante il ragionamento che facciamo oggi con devastanti ingresso come questo, questa modifica tecnologica che l'intelligenza artificiale, in un contesto assolutamente critico dal punto di vista economico, dal punto di vista industriale, e conseguentemente anche dal link l'incidenza delle tante, questo periodo, generazioni che che appartengono al mondo del lavoro chi non riesce a uscire e che non riesce a entrare no, se si potesse fare una una decisione salomonica, saremmo tutti contenti, ma questo non è possibile o io faccio riferimento a un elemento su cui abbiamo ragionato, insieme anche al consorzio
Elis, in un convegno che abbiamo costruito insieme parlando proprio di un gruppo di aziende che hanno partecipato al loro, a un loro progetto, però sull'intelligenza artificiale, e mi ripeto su alcuni elementi che sono stati detti anche poco fa e innanzitutto credo assolutamente nell'alfabetizzazione della per le persone prima che dei lavoratori quindi le persone intorno a loro su una,
Un elemento tecnologici come l'intelligenza artificiale non ne faccio un vanto, ma sono andato a fare un corso.
Di alfabetizzazione, intelligenza artificiale, perché poi effettivamente ho sentito quanto è critico il l'approccio di uno strumento quando non hai la consapevolezza che cos'è e sotto questo punto di vista non so devo contare qua l'elemento che è uscito fuori da questo regolamento e che mi ha dato anche un po'uno spunto a queste riflessioni.
E che mi ha lasciato scritto il 90%, ma tendenzialmente rispetto a tutte le aziende che hanno partecipato a questo, a questo progetto e alla domanda di quanti erano le aziende che, dopo aver fatto un percorso pilota di determinava integrale.
La l'applicazione di questo sistema con applicazioni di intelligenza artificiale, ecco, il 75 e 90% sono rimasti al al pilota, non hanno mai integrato quello che può essere un progetto con una, con una nuova tecnologia e l'altro numero il 22% e un poco hanno chiamato il fenomeno Shadow,
I e risponde alla domanda che è stata fatta ai dipendenti, cioè quanti dipendenti, e credo che anche 4 chi è, che non ha usato una volta a qualsiasi titolo un un qualsiasi strumento intelligenza artificiale, ecco lo si fa a volte anche nascondendosi dal dal proprio responsabile dell'organizzazione e questo sta a significare che quello che era stato detto stamattina, ma allora chi governa e per usare un termine, chi coltiva, se lasciamo questa questa apertura a questa diciamo così liberalità al alle persone che stanno all'interno io e tanti anni si vede anche dai capelli bianchi che sono nel mondo del lavoro.
E negli ultimi decenni ho visto per la prima volta, dopo trent'anni, che lavoro nell'ultimo decennio forse anche un pochino di più, la tecnologia portata dai dipendenti c'è importata dalle persone che sono fuori no, parliamo oggi intelligenza artificiale, ma quando sono arrivati i Millennials al lavoro hanno portato la gestione delle applicazioni del dei device diversi da quella che eravamo abituati a vedere noi quindi, di fatto è sicuramente un elemento che non è nuovo. È un impatto forte,
Tecnologico e la tecnologia, come tutte le volte, non è un elemento di tecnologia che viene a cambiare man change management, quindi sicuramente forte c'è la la, l'elemento di cambiamento della persona e delle organizzazioni, quindi sicuramente alfabetizzazione, sicuramente formazione sicuramente.
Reskilling non solo delle persone delle proprie competenze, ma anche delle organizzazioni
L'accenno che ho fatto è perché, dal mio punto di vista e ci crede e ci crediamo anche con i colleghi della complementarità di quello che è la persona e l'utilizzo di un di uno strumento, quello che come può essere il l'intelligenza artificiale che poi se non riusciamo a definire che cosa fa e cos'è l'intelligenza artificiale che non si comprende che,
è un sistema che va a pescare, come può essere e oggi i vari agenti no.
Gratuiti e quindi, come li paghiamo con i nostri dati o a pagamento, che ci dovrebbero garantire un minimo di privacy sui dati che inseriamo, ma di fatto, se non sappiamo che possiamo porre delle regole per avere anche un minimo di attenzione alle risposte che vogliamo,
Siamo proprio, diciamo così, ancora ancora prima dell'inizio, l'essere umano, ovviamente, deve essere quindi come persona e comprende il contesto e all'empatia di cui si accennava anche prima e il senso etico delle azioni e la visione e la prospettiva dell'immaginazione sicuramente quello, perlomeno ad oggi che io sappia l'intelligenza artificiale ancora non è attrezzata per sostituire in questo le persone, sicuramente le poi può aiutare le persone che lavorano nel nel momento in cui, nel momento in cui possono, diciamo agevolarli in alcune attività, fatemi definirle così più operative.
E quindi sicuramente, come dicevamo prima la riserva umana, la riserva alla persona della decisione, la responsabilità legale ovviamente non possiamo dire ecco per la macchina, ma quello si è sempre detto no per togliersi dalle responsabilità e ma il programma funziona così prima si chiamava programma oggi si chiama intelligenza artificiale or pay come,
Fino a poco tempo fa succedere e là, sotto il punto di vista legale, quello che quello che esce fuori, anche il reimpiego, appunto attivo, dei lavoratori nelle mansioni di supervisione, quindi sicuramente nel momento in cui l'intelligenza artificiale o perlomeno i sistemi intelligenza artificiale stanno solo acuendo questo questo elemento nel mondo del lavoro cioè le attività nel mondo nel mondo cooperativo lavorato tantissimi anni sto e ho ripreso a lavorare anche nel metalmeccanico non trovo più traccia che usano abitatori per fare,
Prodotti metalmeccanici. Oggigiorno ci sono degli impianti, quindi reskilling passa soprattutto per quella tipologia di mansioni legate alle alla diversità, che è uno degli elementi che poi rappresenterò che deve essere dal nostro punto di vista è tutelato quelli che sono delle la valorizzazione della diversità e quindi verificare quali sono poi gli elementi sociali che vengono colpiti più da un restiling perché devono rendersi occupabili. È una è un termine, forse è un po'un po'brutto, ma io, da da quando viene nominato ormai dal 2015, credo non ne ho trovato uno, cioè dobbiamo lavorare per essere capaci di essere nel mondo del lavoro. Questo lo si fa in un sistema interdisciplinare molto interessante, mi sembra, la professoressa Pellegrini. L'abbia nominato prima è sicuramente un elemento molto, molto importante da sottolineare
Nelle organizzazioni, quello che è necessario sarebbe necessario fare è un'analisi dei ruoli, quindi comprendere quali sono i nuovi ruoli, perché fin quando non determina quali sono i nuovi ruoli e devo iniziare a ragionare sulle competenze, quindi sull'analisi delle competenze, non sull'analisi delle teste come probabilmente a oggi qualcosa si sta facendo ma se ci spingiamo oltre sarà sempre più necessario.
Non possiamo definire quelli che sono i processi e per implementare qualsiasi automatismo, chiamiamolo, come vogliamo, anche elementi di intelligenza artificiale, se i processi non sono sistemati, l'automatismo, ma aiuta solo a fare degli errori più veloci, perché se parto da da analisi sbagliate o dai processi non efficienti il risultato un errore, quindi è necessario anche per questo che l'analisi finale sia dell'uomo sia della persona sia della della persona che lavora. Le decisioni necessariamente devono essere costruite affinché la decisione finale sia fatta da una persona e sottolineo
Competente quindi, che abbia in questo mondo fluido abbia acquisito delle forti competenze nella sua, nel suo ruolo, quindi possa permettere, come diceva il professore, prima di comprendere se un testo è costruito, idem, identificandolo alla persona, ad un sistema le macchine prendono un sistema omologato se il sistema omologato cosa può e può fare la persona oltre alla macchina a essere distintivo questo sicuramente,
I pilastri sulle quali dobbiamo lavorare è sicuramente una formazione, è dovuta una formazione che dà dignità alla persona, perché se io, come persona non so come funziona d'altronde forse è ancora facciamo i i corsi. Formazione su Office, Word, Excel no, ecco, ci troviamo ancora questo, magari a questo livello sicuramente un'alfabetizzazione prima e una buona formazione di quello che poi possono essere nuovi strumenti all'interno della della organizzazione, dovevo lavoriamo o banalmente banalmente. Ho ancora visto più personalmente della professionalità e cerco di di maturare per poter essere disponibili del mercato del lavoro e non dovermi vincolare obbligatoriamente a un'organizzazione
Questa passa da da da una necessaria alfabetizzazione e da una compensi che dà una competenza necessaria.
E questo avere consapevolezza ci toglie la paura di che cosa può essere un qualcosa di sconosciuto.
E la produttività, non l'ho inserito un un.
Uno studio che avevamo citato trattava che il recupero di minuti ore, rese disponibili con l'utilizzo di strumenti di atti e di intelligenza artificiale è perso, se non viene fatto un ragionamento su come utilizzo quel tempo che può essere tempo dedicata al welfare, al Wellbeing piuttosto a formazione a qualsiasi altra cosa e quindi va un'altra volta a dare supporto alla persona è molto veloce perché ho perso il tempo chiedo scusa,
Certo la la salvaguardia alunni ITC, dell'unicità e della diversità umana, quello che accennavo prima, il rischio quindi di omologazione dell'algoritmo, è questo l'essere persona che che che è sicuramente distintivo il valore della singolarità, oggi abbiamo lavorato sempre di più con dei.
Del di puntare al perfezionismo de I a professionisti che non avevano mai sbagliato, probabilmente anche in Italia, che è difficile, ma la cultura dell'errore.
Fatto perché analizzato da un punto di vista.
Diciamo così di di progetto è è un qualcosa che arricchisce e una formazione e un addestramento, quindi una formazione che realizza sul campo e l'innovazione, il pensiero laterale nascono dal dubbio e quindi il motivo per cui l'imperfezione insita nell'essere umano è sicuramente un elemento distintivo che aiuta la persona a non dover vedere l'intelligenza artificiale come,
Come un un mostro, i principi sicuramente se ne è parlato prima, trasparenza, algoritmica, formazione continui a coprogettazione, perché la persona deve essere parte dell'elemento di discrezionale e questo ve lo lascio come riflessione di quello che vediamo noi come responsabile del personale, da un e Char aumentato le intelligenze artificiali di oggi fino,
Ah, la un, eccetera agenti Caufin alla riuscita a diventare un architetto organizzativo, perché questo è il senso di cui ha bisogno, hanno bisogno organizzazioni e quindi bisogna lavorare per essere competente e capace di far questo.
E vi lascio con questa definizione finale, ecco, l'intelligenza artificiale non fallisce per mancanza di tecnologia, ma quando le persone non capiscono e non si fidano per quello che riguarda il nostro ruolo, le Ciara deve essere strategico, etico e rendere la i adottabile quindi eque rispettosa della ricchezza dell'essere umano. Grazie bene, vi ringrazio. Abbiamo ancora qualche intervento, quindi vi prego di rispettare la tempistica. Apriamo l'avvocato. Daniele Rossi,
Buongiorno, grazie a tutti, ringrazio.
Ma dico Feder contribuenti il CNEL per questa possibilità di avere un confronto e con tutti i relatori che ci sono stati che hanno dato dei grandissimi spunti di riflessione, infatti vi dico che anch'io, come aveva detto precedentemente il relatore, che mi ha anticipato da poco ne esco con tanti quesiti che,
Soprattutto per quanto riguarda ovviamente
Le applicazioni nell'ambito giuridico dell'intelligenza di artificiale, anche perché il legislatore è intervenuto sia a livello nazionale che europeo, per disciplinare il questo fenomeno dell'intelligenza artificiale e con già degli interventi normativi, ma che comunque sicuramente odora di intervenire, perché,
Stadio di pari passo a questo processo estremamente.
Esponenziale di crescita delle intelligenze artificiale per quanto riguarda nel mondo del lavoro, effettivamente, l'introduzione del sistema intelligenza artificiale ha comportato e sta comportando una necessità di una rideterminazione del rapporto fra lavoratori e imprenditori, tenendo conto proprio quindi delle modifiche che sta introducendo nell'ambito quindi della gestione dei rapporti di lavoro e soprattutto in dei rapporti dove vengono in rilievo dei diritti fondamentali, che sono quelli ovviamente al diritto al lavoro, il diritto anche all'esercizio della dell'attività economica e quindi dov'è necessario quindi, correlare dei dei diritti fondamentali previsti a livello costituzionale. Da una parte basti pensare all'importanza che
è co, visto che ne abbiamo parlato più volte, l'esigenza di una supervisione umana obbligatoria, che dalla parte è uno dei pilastri su cui si fonda il regolamento dell'intelligenza artificiale e.
E che specialmente quindi in un settore come quello del diritto, quindi del lavoro, implica una attenzione particolare, tant'è vero che è stato proprio disciplinato tra i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.
Il tutta la facevamo dalla gestione del rapporto di lavoro, che è previsto dal Regolamento dell'intelligenza artificiale nel nell'allegato 3 dalla parte basti pensare anche a tutte le problematiche che possono essere correlate a le varie fasi del rapporto di lavoro. Quindi, se da una parte i sistemi di intelligenza artificiale stanno agevolando i laboratori, immaginiamo per fare un esempio nella fase di assunzione del rapporto, quindi, per avere dei processi molto rapidi e informati nell'ambito della selezione del personale, questo ci può scontrare con tutta una problematica, quello relativi, relativi alla l'esigenza di garantire dei principi di non discriminazione. Immaginiamo, per esempio, a dei sistemi che possono andare d'intelligenza artificiale, a verificare anche l'attività magari di un candidato nei social network
E ed estrapolarne degli orientamenti politici, sindacali di religiosi. Laddove comunque, nel nostro ordinamento all'articolo 8 del dello Statuto dei lavoratori è previsto sia in fase di costituzione che di svolgimento del rapporto. Il divieto per il datore di lavoro di effettuare tutta una serie quindi di e di indagini e andiamo a pensare anche all'articolo 3 della Costituzione sul divieto di non discriminazione, quindi una un'esigenza di andare anche a strutturare questi algoritmi che come stavano precedentemente referente I relatori fiato generano su tutta una serie di elementi che possono essere quindi a volte distorti da bias che vi sono presenti nei sistemi stessi, che magari sono correlati, e dei dati religiosi sindacali, che quindi possono poi andarsi effettivamente a non garantire magari un equo processo nel sistema di selezione del personale. Quindi sono tante le problematiche che effettivamente l'applicazione del dei sistemi d'intelligenza artificiale possono poi portare nelle fasi. Ecco del rapporto di lavoro come prima stavano mettendo in evidenza sulla necessità che vi sia sempre un controllo umano anche nella fase, quindi del licenziamento del del lavoratore. Quindi diciamo che il legislatore sicuramente avrà necessita di fare
Modifiche interventi normativi proprio per andare a fronteggiare le esigenze pratiche che si manifesteranno sempre di più. Adesso c'è un quindi, nel corso del tempo legislatore che a livello nazionale, l'abbiamo detto, è intervenuto con la legge 132 del 2025, prevedendo una serie quindi di disposizioni in materia di intelligenza artificiale. Sono previsti poi ecco molto interessanti nell'ambito, quindi del rapporto fra lavoratori imprese. Proprio l'intervento che ha fatto il ministero del Lavoro con delle linee guida per implementare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro del dicembre del 2025, è proprio per dettare delle prime linee pratiche a favore del leader laboratori e delle imprese in questo per coordinarsi e quindi per dare quindi anche delle esigenze di
Diciamo, delle linee di affidabilità, di di sicurezza, di fiducia nella dell'introduzione, nell'adozione di sistemi di intelligenza artificiale. Sono stati tanti anche gli altri organismi che hanno dato una serie, quindi di raccomandazioni come Love Will in materia di diritto del lavoro. Basti pensare poi al piano di azione dei C 17 di Cagliari proprio nell'ambito del diritto in materia di lavoro, dove sono stati fungiamo elaborati dei principi cardini da seguire, che sono i principi di non discriminazione, quello della sorveglianza umana, l'esigenza di un di a tutela di una correlazione, quindi con il regolamento in materia di trattamento dei dati personali, basti pensare che, per quanto riguarda ad esempio anche la nostra professione, come anche per noi, è previsto ormai l'obbligo, quindi di informare i clienti sul sull'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale. Mi viene quindi da fare delle riflessioni, pensando ecco, magari con l'evolversi del tempo, dove l'utilizzo ormai di sistema, intelligenza artificiale, diventerà sempre più frequente, anche per quanto riguarda lo svolgimento della nostra professione, una correlazione con l'obbligo, per esempio, del segreto professionale. Quindi io vi chiedo laddove, per esempio, verranno immessi dati all'interno di questi sistemi per poi fare delle ricerche mirate. No, quindi quello che si diceva prima, con un algoritmo che può acquisire dati e capire. Questi dati di fatto, che andranno magari a rispecchiare anche dei dati forniti, possono essere tentati di fornire liquidità ai clienti. Quindi, come si va poi accorre, diciamo idee, ammettere in in relazione con le esigenze, quindi garantire la privacy nei confronti dei propri clienti e comunque il segreto professionale. Quindi diciamo che ci sono tanti,
Insomma, spunti dicemmo di riflessione che si possono fare e, ecco, io ho cercato un pochino di di trattenermi in maniera sintetica né nel tempo dedicato, però ecco, ringrazio comunque a tutti che mi hanno permesso oggi di venire qui e comunque di avere con voi un momento di riflessione su quello che sul mondo che sta cambiando e noi ne siamo. Diciamo quindi partecipi di questo cambiamento che, come è stato detto prima, è ciclo e riciclo nella storia, quindi una volta c'era la crisi è dovuta appunto di suonare la rivoluzione industriale e quindi al pericolo, diciamo, della soppressione dei posti di lavoro, oggi pure quindi tanti compiti usuranti, tanti compiti siamo faticosi. Possono essere quindi sostituiti dall'impiego dell'intelligenza artificiale, anche nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa, ma questo, a mio avviso, non deve spaventare, perché anzi potrà essere lo stimolo
Per creare quindi nuove professioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale, riqualificare quindi anche i lavoratori in essere con nuovi percorsi formativi, quindi io penso che sia una un'ottima opportunità, quella di dare spazio ai sistemi d'intelligenza artificiale e di guardarli non come un come si suol dire come un pericolo ma come una nuova era di crescita per per tutti quanti insomma grazie, ringrazio l'avvocato Daniele Rossi.
E allora io chiamerei a questo punto il professor Vittorio dorsi dice il segretario nazionale Federazione STEM.
Ti ringrazio per la pazienza che ha avuto.
Allora, buona sera, a tutti.
Diciamo che la possibilità di intervenire fra gli ultimi mi consente di commentare un pochino grasse, Claudio di commentare quanto è stato detto prima, perché ci sono stato un po'di imprecisione, iniziamo.
Da un tema centrale gli algoritmi non fanno cose per cui non sono stati progettati, questo deve essere chiaro, perché altrimenti sembra che gli algoritmi non se ne vadano a spasso in rete.
A fare cose diverse da ciò per cui sono stati progettati non è così e quindi dipende da noi.
E soprattutto, quando si dice attenzione, dobbiamo rallentare, perché questa cosa sta andando fuori controllo è una grandissima operazione di marketing, perché qualcuno alla ricerca di fondi per gestire qualcosa che altrimenti potrebbe fare un crack finanziario non banale, Detto questo, andiamo un pochino alle soluzioni perché abbiamo sentito tante perplessità tante riflessioni ma,
Poche soluzioni per governare l'algoritmo che quello che ci eravamo prefissati con con questo incontro e quindi.
Soltanto.
Allora i modelli che sto per far vedere, che in realtà non sono teorici, ma sono pratici e sono stati anche sperimentati, diciamo, dalla dalla scuola ife dei Comuni, per diffondere un uso corretto dell'intelligenza artificiale proprio all'interno dei Comuni ci tenevo a fare questa menzione solo per dire che sono modelli adottati e questo percorso formativo peraltro a disposizione di tutti quelli che lavorano nell'ambito della pubblica amministrazione ora andiamo un po'a, diciamo,
Ah ripercorrono una cosa rapidissima la maggior parte delle persone Sala e Anna del 900 bene com'era semplice 909 il modello Web Ariano di organizzazione gerarchica funzionale che è rimasto nelle imprese, nella pubblica amministrazione, nell'università.
E forse siamo un po'fortunati in qualche società di consulenza è diventato un modello a matrice, ma siamo ancora ancorati a questi modelli qui, ma secondo voi oggi sono ancora validi.
Noi pensiamo davvero di affrontare il 2026, gli anni che verranno, qualcosa che stavo scritto teorizzò nel 1915, quando Winston Taylor e Rigante e via dicendo inventare il cronoprogramma siamo ancora così, mentre invece e questo chiaramente un modello fragilissimo?
L'abbiamo visto con la pandemia, la?
No, il crollo delle economie e via dicendo, eppure siamo ancorati qui, così come siamo ancorati nella formazione italiana, penso a come viene insegnata la pedagogia nelle università italiane, è esattamente lo stesso programma del 900 e nessuno insegna per esempio un associo pedagogia dell'informazione cercando di trasferire agli insegnanti quello che loro a loro volta dovrebbero trasferire poi agli studenti e quindi è chiaro che i ragazzi non sanno relazionarsi con la rete se non sanno farlo loro insegnanti, detto solo,
Siamo in una situazione con una economia fluttuante, dove appunto intelligenza artificiale, quantum computing stanno spostando enormi risorse finanziarie, ma anche la modalità con cui si investe in Borsa e il tipo di organizzazione che invece.
Realmente si sta diffondendo,
Un'organizzazione fatta di nodi e reti.
Dove parte di queste reti sono i famosi agenti di intelligenza artificiale che, ricordiamoci, fanno quello che.
Gli è stato detto di fare okay se fanno qualcosa di diverso è perché sono stati progettati per fare qualcosa di diverso e perché garba Gin Garda già out, se entra spazzatura nel.
Ah, nell'addestramento di insistenti, licenza artificiale esce spazzatura okay e dunque iniziamo a pensare a delle organizzazioni olografica, questione, in realtà sono solo in parte una novità, alla fine degli anni 80 c'erano le organizzazioni di matrice.
Queste organizzazioni di matrice si possono montare Harris montare, cercando di creare dei nuclei operativi che abbiano al loro interno le competenze che servono, quindi vediamo la composizione di un team in un modello olografico e però questi modelli olografici non vivevano da soli per sopravvivere le organizzazioni e iniziamo a pensare finalmente alle soluzioni e perché oggi non si è parlato di soluzioni vediamo come da un lato abbiamo l'impresa dall'altro abbiamo degli stakeholder, che possono essere pubblici o privati al centro ci sono degli esperti e quel network che vedete lì sono anch'essi esperti.
Ma sono agenti di intelligenza artificiale come risolvo tutto questo creo una comunità di progetto, ovverosia un gruppo sociale dove è fondamentale dare una mission in modo tale che sia chiaro come tutti questi soggetti devono lavorare insieme.
E quindi passiamo da un modello industriale dove sostanzialmente era la divisione dei compiti a governare dei circuiti molto settoriali molto specializzati ad un modello post industriale dove, alla fine, ciò che governa è il controllo, attraverso la visione e dunque proprio per accelerare quali sono gli assiomi del coopera di Magenta sono appunto in primis la condivisione di una vision, quindi una gestione etica delle persone, delle risorse strumentali ed energetiche quindi compreso anche rispetto,
Dell'Environment okay di tutto il pianeta, con l'utilizzo anche di una approccio di psicologia positiva.
Lo diceva già Olivetti, ma c'è una differenza, c'è una differenza e la differenza.
Sa, ma assolutamente sì, tant'è che non ho fatto nient'altro che riprendere questo attualizzarlo, modernizzarlo e portarlo in questi anni, perché quello che fa veramente la differenza è come la tecnologia sia stata pervasiva e dunque si lavora per nuclei operativi tutti i nuclei operativi devono essere messi a parte delle medesime condizioni e con le stesse informazioni in modo tale che non vi sia una concorrenza sleale fra questi nuclei e tali nuclei operativi possono essere,
Tanto umani quanto tecnologici e poi, naturalmente, l'integrazione sistemi delle conoscenze, ma l'altro passo veramente fondamentale è la replicabilità di questi modelli su scala glocale devo poter essere in grado di creare un'organizzazione di questo tipo, un gruppo sociale, questo tipo, tanto in Italia quanto in Corea del Sud quanto in un altro luogo dove ovviamente le condizioni di un testo siano assimilabili perché naturalmente c'è un problema di cultura di base da questo punto di vista è infatti tornando un tema a noi caro di che cosa si tratta e la Scuola di Atene
Cioè stiamo riproponendo il modello delle comunità scientifiche, applicato però alla alla produzione all'uso dell'intelligenza artificiale, e quindi vado in conclusione, questa è la definizione di che cos'è il coopera di Magenta è un ampliamento del project management, che non sta cercando esclusivamente il Roi organizza persone è sistemi nel raggiungimento dell'obiettivo in uno sfruttamento etico delle risorse e quindi, per concludere, cito Saint-Exupéry, ma in questo caso veramente calzante, perché se devi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere, legna e distribuire i compiti man segna la nostalgia del mare infinito. Forse è arrivato il momento di ritornare ad alcuni modelli umanistici importanti già sperimentati in Italia, dove siamo stati assolutamente leader riapplicare Alì oggi, ma dobbiamo smettere di parlare di problemi e arrivare alle soluzioni. Tutto questo lo trovate in uno o più
Dei miei libri di testo nelle università dove insegna grasse,
Grazie ancora, io adesso passerei la parola a Claudio fra tocchi ceo, di engineering.
Grazie mille avvocato Noviello, grazie mille Vittorio per aver introdotto il problema delle soluzioni, perdonatemi il gioco di parole, ma trovare una soluzione al mondo d'oggi è veramente complesso e complicato, soprattutto in un mondo in cui la formazione vede delle gravi mancanze, ma non dal punto di vista didattico accademico come magari alcuni di voi in questo momento stanno pensando ma la formazione dal punto di vista della cybersicurezza.
Solo adesso si comincia a fare parlare di formazione legata alla cybersicurezza, ma io adesso vi dico che alcuni di voi, immagino lo sappiano, all'interno di un'azienda ci sono una serie di strutture e sovrastrutture atte a rendere sicura l'infrastruttura.
Diciamo informatica, e non solo dell'azienda firewall switch router ma quando arriva la mail di phishing.
Tutte le sovrastrutture che creiamo alla fine vengono decisamente abbattuto, e questo perché perché noi apriamo la porta, quelle volte che ci siamo tanto impegnati a chiudere cliccando su quel link, sperando di vincere quei 5.000 euro alla slot apriamo questo perché perché, in base ai livelli aziendali,
Si ha sempre una diversa percezione di quello che il rischio e il pericolo, il ceo a un certo livello di rischio e pericolo il cda, i manager, fino a arrivare ai livelli di operativi che, presi dalle mansioni, è normalmente svolgono a livello quotidiano che cosa fanno, sono distratti e quindi a me è difficile la cliccano statisticamente proprio.
Cosa succede in tutto questo nell'attuare misure di sicurezza?
Dobbiamo ricordarci che siamo in un mondo.
Governato dall'ingegneria sociale è un tema che ornavano, abbiamo definito fino a adesso.
In questo modo, ma qualche collega prima di me ne ha accennato alcuni stralci.
L'ingegneria sociale, la capacità di ognuno di noi ha.
Di influenzare e orientare il pensiero degli altri.
Quello che faccio io, quello che facciamo noi.
È ragionare a livello di intelligenza sull'ingegneria sociale, intelligenza, non è un parolone chissà quanto complesso in realtà, ma è semplicemente la capacità di raccogliere dati secondo un sistema e un metodo collaudato e preciso, in modo tale che poi il risultato sia misurabile.
E sia utile per le decisioni strategiche dell'azienda.
Adesso applicare l'intelligenza, l'ingegnere sociale e quindi la social engineering intelligence, che cosa fa permette a noi, permette ai nostri collaboratori, permette a chi lavora nel nostro campo.
Di analizzare tutti quelli che sono gli eventi, le notizie, le fake-news, o analizzare tutto quello che è manipolazione all'interno dei sistemi che ad oggi ci governano adesso vi faccio un esempio di ingegneria sociale che nei limiti del, diciamo, del razionale e a un certo punto di vista ma dall'altro purtroppo è molto reale dati del Censis,
E quindi i dati certi ci dicono che ad oggi in Italia ci sono 3 milioni i terrapiattisti.
Ok, adesso tutti noi siamo uomini, chi di scienza, chi di letteratura, chi accademici.
Sappiamo che il terreno battismo è una teoria che, insomma, A può essere confutata in 18.000 modi diversi nel breve termine.
Ma pensateci 3000000 di persone convinte di un tema specifico come questo.
Sono di fatto un esercito.
Sono un esercito di persone che hanno creato un'idea e hanno creato un pensiero basandosi su cosa su quello che l'ingegneria sociale, chi sta dietro all'ingegnere sociale mette sui social. Adesso siamo passati dal mondo cartaceo, quindi da a leggere le cose sul sul giornale, al documentarci in televisione, al documentarci social non è più l'ho letto sul giornale, non è più, come dicevano i nostri nonni, lo dice la tv, quindi è vero, adesso lo dicono tutti, lo dice il social, quindi tecnicamente è vero, siamo abituati a riportare a pappagallo delle teorie totalmente folli solo perché lo abbiamo letto sui social
Questo è un qualcosa che porta a una degenerazione del sistema, che è e diventerà soprattutto endemico.
Quindi.
Visto che sono gli algoritmi che governano la popolarità di questi elementi sono gli algoritmi che governano cosa vediamo, cosa non vediamo, ma ancor di più e qui lancio la sesta a una persona che mi succederà a breve sono i dati.
Noi, con il GDPR e non so quanti di voi ne abbiano contezza vera non autorizziamo una regolazione della privacy dei dati, noi con il Gdpr diamo il permesso a chi ci fa accettare i cookies condizioni e quant'altro di utilizzare, di vendere i nostri dati.
Quindi governiamo l'algoritmo, puntiamo sulla sicurezza, puntiamo sulla formazione, ma soprattutto sviluppiamo il pensiero critico, il pensiero critico che non è altro quello che canta nella metà del 700 nella Critica della ragion pura e Hegel, in un secondo momento hanno portato avanti riconoscere l'altro da sé fare in modo di capire ciò che non siamo noi e distinguerci da quello che non siamo noi tornare a un momento in cui la ragione centrale uscire dallo stato di minorità in tutto questo ci sta riportando.
Detto questo, vi ringrazio.
Grazie mille e adesso io passerei la parola all'avvocato dell'aiuto.
Spero di averlo di averlo pronunciato bene, chiedo venia assessore in locandina, ci sono stati degli errori.
Grazie qui.
Grazie che ha avuto la pazienza aspettare e spero di non annoiarvi più di tanto, ma faccio una domanda dove forse il professor torsi potrebbero dire qualcosa, ma io immagino.
7 aprile 2003 2030, con 2029 notizie su un quotidiano, la signora Luisa Rossi è stata aggredita all'interno della propria abitazione dal Rogoff, destinata a pulire la casa e a cucinare.
Interrogata, la macchina dice beh, è un comportamento che ho visto una volta in televisione a una donna che non fascicolo determinate cose può essere fantascienza, non credo.
La domanda che mi faccio io da avvocato e immettiamo sotto processo la macchina non credo chi l'ha progettata so gli ha fatto vedere l'esempio.
Forse, ma queste sono le domande che ci dobbiamo fare quando si parla di intelligenza artificiale e dei sistemi, chi paga se io, a una chat box di un albergo, chiedo un determinato letto di una certa misura, perché ho una malattia o altro.
I dati restano nell'albergo, lo prendi lo sviluppatore o vanno a chi ha creato un sistema di intelligenza artificiale, queste sono le domande che devono essere in tutto ciò, mi dispiace che non ci sono che i rappresentanti delle della religione,
Qui ci siamo dimenticati di una cosa essenziale, l'uomo.
Ma io non ho sentito una parola sul concetto di uomo, oggi si il professionista, l'imprenditore che fa l'intelligenza artificiale, ma l'essere umano in tutto ciò che ruolo ha, anche perché noi stiamo parlando di un mondo in itinere che già sta avvenendo intorno a una persona,
Nuova, ragioniamo con i paradigmi del passato, noi siamo qui perché esiste l'intelligenza artificiale, perché l'abbiamo fatta crescere a colpi di bugie, come ha detto qualcuno, rispondendo sia alla domanda accetti che vengano profilati i tuoi dati e ci facciamo qualcosa.
Noi non abbiamo più memoria, nessuno di noi si ricorda i nomi né il numero di telefono dei suoi cinque migliori amici, noi non prendiamo più un timbro perché Google diamo, da quando è entrata la parola Cook, Clare o popolare nei vocabolari è cambiato l'essere umano, anche voi, ognuno di noi, è cambiato nel momento in cui qualcuno dall'altra parte del telefono mi ha detto non sento bene e noi abbiamo detto mi sposto, in quel momento abbiamo detto alla macchina comandi tu decidi, tu è una metamorfosi dell'essere umano con cui dobbiamo fare molto, specialmente per la preparazione delle nuove generazioni di studenti, di imprenditori, di clienti di follower, perché non esiste più per le imprese il cliente esiste solo il consumatore digitale
Io nei miei libri questa figura nuova, la chiamo Omogbo Uclés, è l'evoluzione dell'Homo sapiens, è l'essere umano con il cellulare in mano Q, di cui non può fare a meno, perché la scienza, la tecnologia, l'intelligenza artificiale, le macchine ci danno questa direzione. L'homo sapiens ha vissuto da protagonista alla rivoluzione del Neolitico, uscendo dalle caverne l'uomo coulis, vive la rivoluzione digitale in casa e continuerà ad andare in questa direzione. E l'intelligenza artificiale creata per questo essere umano, un nuovo mondo. Concludo con un richiamo biblico con cui ho iniziato il mio primo libro
Perché internet era uno spazio immenso infinito che Bill Gates disse vi insegna, come navigarci dentro, non sapevamo come farlo e Steve Jobs ci disse Vittorio, oggetto con cui farlo poi Prine PAYG con Google ci hanno detto, ecco come seguire le strade all'interno di questo mondo. Poi Mark Zuckerberg ci ha detto adesso vi dico come dovete comportarvi irregolari e connettermi e LinkedIn ci ha detto come dobbiamo lavorare, dove troveremo lavoro e Jeff Bezos ci ha detto stai tranquillo a casa, ti porto, tutto, io c'è un richiamo, la Bibbia dice e fu l'uomo, io dico e fu l'uomo Gugs, grazie
Che ringrazio ancora per aver avuto la pazienza e soprattutto per essere rimasta perché al di là adesso, credo che tutti questi interventi vadano a fare la massima diffusione, perché pensa che siano particolarmente interessanti, soprattutto possano dare degli spunti su cui iniziare.
A lavorare sul tema.
Delle slide, no, insomma, possono andare anche ben senso.
Eh.
Allora buongiorno, spero di lanciare qualche parola Qwerty miso.
In più su sul tema,
Diciamo io sostanzialmente da lunghe un punto di vista che è quello di professore universitario, quindi diciamo ricerca accademica, quindi su questo tema e.
Sostanzialmente quello di cui parlerò e di quanto va veloce nel mondo del lavoro e darò diciamo la mia testimonianza diciamo dal punto di vista della ricerca accademica, quindi quello che sostanzialmente vediamo del mio, ma anche qualsiasi contesto quanto lei Yaya ha trasformato il modo di lavorare quanto va veloce è ormai il mondo del lavoro ma ha, diciamo,
Ne hanno parlato tanti prima di me, cosa succede che sostanzialmente?
Cosa succede che sostanzialmente, quello che?
Che succede che la la velocità, sicuramente non da una, non risolve i problemi, ecco quindi la velocità da solo, la non fa lei I quindi non cambia il modo di lavorare, ma servono tre componenti fondamentali, non so.
Ah no.
Se uso il pc, perché forse?
Okay.
Okay oramai.
Okay, quindi dicevo.
Oltre a diciamo essere parte allo spettatore di questa velocità, la velocità non passa e non garantisce il progresso, quello che serve, avere competenze, bisogna far crescere le responsabilità individuali, responsabilità e anche favorire delle condizioni opportune. Quindi diciamo, vi parlerò un po'di tutto questo e lo farò dal mio punto di vista, che è quello, diciamo, un punto di vista accademico, io mi occupo sostanzialmente di sviluppo di algoritmi, quindi diciamo,
Come governare l'algoritmo ci sbattono la testa tutti i giorni, nel senso che comunque ci troviamo di fronte sia a progettare, diciamo, il mio punto di vista, di quello che progetta questi algoritmi, ma anche gli USA, dall'altro lato, per velocizzare il proprio lavoro, come succede in tanti ambiti e quindi il lavoro cambia che cosa ci insegna alla ricerca, quindi do un punto di vista dalla a alla mia prospettiva di lavoro e, sostanzialmente,
Quello che facciamo a usare questi strumenti di AI, nel nostro lavoro, nella ricerca, ovviamente, è diventato molto più semplice e sviluppare codice è diventato molto più semplice fare l'analisi dei dati, fare sperimentazione, questo accelerato tantissimo e la produzione scientifica, come si diceva anche precedentemente che impatto ha ha un impatto su una produzione scientifica che cresce, cresce anche la competitivi con la competizione perché tutti sono messi nelle condizioni di usare questi strumenti e quindi abbiamo una un qualcosa che si muove molto più veloce, c'è più concorrenza, ma c'è anche bisogno di più rigore scientifico. Questo è
Giusto un esempio dei numeri della di una delle top conferenza di intelligenza artificiale nel mio campo e si è passati in pochi anni da avere dei, da un numero di articoli sottomessi di poco più di 2000 a più di 44.000, quindi diciamo che sono dei numeri spaventosi e ovviamente è questo che significa che è molto più facile diciamo scrivere un articolo anche fatto bene.
Oggi rispetto a cinque anni fa
Come ne usciamo, però, come possiamo valutare?
Tutta questa produzione, come finiamo per non essere una goccia pezzo a al mare, ne usciamo con le competenze, quindi diciamo quello che dovremmo fare, affidarci alle competenze, noi utilizziamo degli strumenti, quindi dobbiamo essere competenti sugli strumenti e ovviamente competenti anche nelle professioni e quindi nelle materie di cui siamo professionisti sulla parte degli strumenti un diciamo quando devo spiegare agli studenti cos'è un algoritmo,
L'intelligenza artificiale faccio un po'l'esempio della del mito della caverna di Platone, in cui ci sono dei prigionieri che vedono soltanto una rappresentazione della realtà, ossia le ombre proiettate su un muro da scene di vita reale, illuminate da una luce.
Il prigioniero è un po'l'emblema dell'algoritmo, perché il più genuino vi è l'algoritmo fede, una rappresentazione della realtà e poi interpreta questa realtà in base a conoscenze, in base a quanto è in grado di dare una definizione a questa rappresentazione.
Questo è il motivo per cui è molto semplice, per un algoritmo di intelligenza artificiale, dare qualcosa, gare un output che sia plausibile ma plausibile non significa corretto, come faccio a capire la differenza tra plausibile e corretto e lì entrano in gioco le competenze del proprio mestiere ecco quindi della propria professione, perché, utilizzando le competenze della propria professione, riesco a capire, ad esempio, che l'acqua versata in un bicchiere farà al termine muoverà, ecco, farà determinati squeeze anche in base a principi della fisica che, diciamo, sono chicche, neanche osserviamo tutti i giorni. Quello che dobbiamo fare è che le competenze ci devono permettere di affidarci un po'alla
Ah, intelligenza, artificiale.
Prima il, il ministro Bianchi diceva il ministro Giovannini diceva abbiamo due, siamo davanti a un bivio, possiamo per scegliere di fidarci.
Come quando saliamo sull'aereo, oppure possiamo non utilizzare questi strumenti a io do una visione ottimistica, perché diciamo facendo questo mestiere, eccomi, mi viene abbastanza.
Naturale.
Quello che mi piacerebbe vedere proprio una fiducia collettiva, nel senso che stare l'immobilismo non ci porta da nessuna parte, diciamo subire l'ondata d'intelligenza artificiale, no, non ci porta da nessuna parte, è quello che dobbiamo fare sapere come affrontarlo e a come affrontarlo, ovviamente questa fiducia collettiva non è che si può chiedere a diciamo a tutti ma in modo diciamo incondizionato ma va conquistata come conquistare questa fiducia?
Attraverso la formazione, la formazione è uno dei punti cardine di come governare l'algoritmo, però io lo vedo, diciamo a né in ambiti universitari e tiene abbastanza semplice, però la formazione è utile e andrebbe fatta.
No, da a partire dalle scuole, che è molto importante, quindi diciamo che è molto importante sarà una problematica del futuro non solo agli studenti delle scuole, ma anche a chi insegna agli studenti, quindi insistere sulla formazione nelle scuole e anche nelle aziende, perché nelle aziende ovviamente bisognerà utilizzare,
Questi strumenti e, come detto prima, ci vogliono le competenze, ci vogliono le competenze sullo strumento e, ovviamente, da affiancare a quelle che sono le competenze del proprio mestiere, quindi bisogna saper formulare, bisogna educare allea e quindi il primo passo verso lo sviluppo quindi saper formulare un problema, avere le competenze per capire come verificare un risultato ottenuto attraverso uno strumento di AI quindi non posso prendere ha un output di un modello che prenderlo così com'è, non c'è bisogno di parlare di
Ma bisogna capire qual è, quali sono i limiti su cui ci si può muovere, bisogna capire chi ah Q, cosa posso delegare a un algoritmo, queste sono tutte cose che.
Fanno parte di una educazione che va fatta e non ha senso parlare di la responsabilità di responsabilità per con chi me la prendo con chi non me la prendo.
Passa, diciamo passare all'azione e cercare di informare, educare, chi utilizza e chi diciamo è un attore protagonista o meno di questa nuova rivoluzione, quindi la responsabilità sicuramente rimane a vari livelli e dall'utilizzatore a chi progetta, a chi fornisce poi a questi software e così via quindi diciamo l'aria, la responsabilità è sicuramente distribuita ma occorre sapere tutte le le,
Le regolamentazioni appunto, irregolare Leahy è molto importante, però ovviamente diciamo le le regole sono importanti perché bisogna definire i limiti su cui muoversi.
Con in Europa, diciamo, ci si è focalizzati tantissimo su questo punto, però come governare l'AI e quindi diciamo tutelare diritti, andare a fare leggi e limitazioni?
Purtroppo, a qualcosa che diciamo non non si non abbiamo nel senso che abbiamo degli strumenti che utilizziamo, ma a fianco a noi ci sono dei paesi che viaggiano ad un'altra velocità.
È sbagliato anche quello, perché comunque, diciamo, non hanno le regolamentazioni che dovrebbero avere, ma comunque stiamo parlando di.
Un mondo, quello nostro, che va ad una velocità, e poi ci sono altre nazioni che vanno a una velocità completamente diversa, ora diciamo.
O come si fa a ridurre il gap, tra cui tra questi mondi così diversi praticamente diciamo la risposta non è cercare di andare verso quello che fanno gli altri, ma cercare di capire come possiamo sfruttare quello che abbiamo noi, migliorare e andare verso quindi la governabilità dell'algoritmo ecco quindi sicuramente dobbiamo avere tempo per formazione è importantissima l'educazione, bisogna avere accesso agli strumenti a sostegno della transizione,
In questi passaggi vanno coinvolti tutti tutti allo stesso modo, quindi le persone devono essere messe in condizione di partecipare al cambiamento e quindi di avere formazione, accesso agli strumenti, le imprese devono poter investire nella formazione e nella riorganizzazione del lavoro Brianza si parlava di riorganizzazione del lavoro che è molto importante, non possiamo stare fermi ad aspettare che a si perdano posti di lavoro, dobbiamo cercare di intervenire per riorganizzare il lavoro. Le istituzioni ovviamente, dovranno sostenere l'accesso e le transizioni professionali.
E diciamo chiudo.
Diciamo con una, diciamo visione, che è sempre quella, diciamo dal mio punto di vista, quindi di ricerca universitaria, come fare a quindi colmare il gap, avere questo sviluppo del lavoro partendo da quello che abbiamo, quindi senza inseguire le al gli altri, quindi,
La prima cosa che suggerisco è quello che vedo tutti i giorni davanti ai miei occhi e partire dalle eccellenze vedo tantissimi studenti universitari con delle competenze.
Ah, incredibili sono delle eccellenze, è un peccato che a un certo punto vadano a lavorare verso altri lidi, perché non si riesce a stare al passo di queste persone, quindi.
Non voglio, diciamo nella mia visione artistica, non voglio stare qui a a piangere di cose che non abbiamo, piuttosto, cerchiamo di vedere quello che abbiamo, abbiamo le eccellenze, quello che seppe avere dei progetti, sicuramente a medio e lungo termine, per avere opportunità di pianificare, realizzare applicazioni,
Quindi, per sfruttare anche a queste eccellenze che abbiamo e generale in questo modo, delle nuove opportunità di lavoro, rimanendo però in quelli che sono i valori a, diciamo, della cultura, che abbiamo, quindi sicuramente possiamo vantare creatività, originalità, qualità e anche il senso di comunità.
E con questo concludo il mio intervento,
La ringrazio sales, o non so niente di estrema qualità, come intervento è decisamente essenziale, io adesso chiamerei non so se è presente in sala.
Il professor Leonardo, De Cosmo.
Quindi probabilmente non c'è e allora, se abbiamo ancora ed ecco, diciamo che è stato l'ultimo intervento, adesso che abbiamo alle conclusioni, siamo giunti al momento conclusivo di questa intensa giornata di confronto, è il titolo che abbiamo scelto per la sessione finale proprio dalla teoria all'azione esprime cosa l'ambizione con la quale abbiamo voluto organizzare questo convegno l'ho fortemente voluto questo convegno,
Perché, tra l'altro, ho scelto un partner così variegato, così trasversale?
Perché credo che non non era, non è sufficiente oggi, limitarci a descrivere quelle che sono le trasformazioni in corso, ma contribuire ad individuare, individuare i principi e orientamenti utili ad affrontarle questo nei vari settori, nei vari ambiti.
Nel corso dei lavori abbiamo attraversato prospettive differenti, quella istituzionale, quella etica e antropologica, quella economica, quella giuridica e infine quella del mondo produttivo e delle rappresentanze sociali, si tratta di prospettive che non devono rimanere separate, l'intelligenza artificiale rappresenta infatti una sfida trasversale e proprio per questo richiede una responsabilità altrettanto condivisa e in tale prospettiva che si colloca la presentazione di quelli che sono i principi per la governance partecipativa dell'intelligenza artificiale nel lavoro concepiti come contributo alla costruzione di un modello di innovazione.
Fondato sulla centralità della persona, sulla responsabilità delle decisioni e sul coinvolgimento degli attori sociali centralità della persona, che cosa significa che l'intelligenza artificiale deve essere al servizio della dignità umana, della libertà individuale e dei Labor valorizzazione del lavoro?
Responsabilità umana delle decisioni, l'utilizzo degli algoritmi non deve determinare una dei responsabili votazione che assume decisioni con effetti sui diritti e sulle condizioni dei lavoratori, trasparenza e comprensibilità algoritmica, i lavoratori devono ricevere informazioni adeguate sull'utilizzo di sistemi automatizzati che incidono sulla loro attività professionale.
Partecipazione, dialogo sociale, l'introduzione dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi deve favorire il coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze nel rispetto delle competenze e delle procedure previste dall'ordinamento.
Equa distribuzione dei benefici della produttività, i vantaggi economici derivanti dall'innovazione devono poter contribuire al miglioramento della qualità dell'occupazione, delle competenze e delle condizioni di lavoro, diritto alla formazione continua, la transizione tecnologica deve essere accompagnata da politiche accessibili di aggiornamento professionale.
Riqualificazione e sviluppo delle competenze, non discriminazione e inclusione di sistemi di intelligenza artificiale devono essere progettati utilizzati prevedendo discriminazioni, esclusioni e nuove disuguaglianze, tutela della riservatezza e proporzionalità dei controlli, l'innovazione tecnologica nell'organizzazione del lavoro deve rispettare la protezione dei dati personali e le garanzie previste per i lavoratori accessibilità dell'innovazione le politiche pubbliche devono promuovere condizioni che consentano anche alle PMI e ai territori meno avanzati di beneficiare della trasformazione digitale.
Governance e valutazione permanente, l'impatto economico, occupazionale e sociale dell'intelligenza artificiale deve essere oggetto di valutazione periodica e confronto tra istituzioni e parti sociali, desidero concludere quindi con una considerazione il futuro del lavoro non sarà determinato esclusivamente da ciò che gli algoritmi saranno in grado di fare, ma soprattutto dalle scelte che sapremo compiere rispetto al loro impiego.
La vera sfida, quindi, non è fermare l'innovazione né accettarla acriticamente e sviluppare una capacità collettiva di orientarla affinché la crescita della produttività si accompagna, la tutela dei diritti alla valorizzazione delle competenze e al progresso sociale, governare l'algoritmo significa in definitiva affermare che il progresso tecnologico deve rimanere compatibile con il progresso umano.
A nome delle associazioni promotrici del contribuente edito APS desidero quindi rivolgere un sentito ringraziamento al CNEL per l'ospitalità, ai rappresentanti delle istituzioni Aiello, illustri relatori, agli ospiti collegati da remoto e a tutti i partecipanti e a quanti hanno contribuito contribuito all'organizzazione di questa iniziativa.
Ringrazio inoltre che ha sostenuto la realizzazione del convegno grazie a tutti per la partecipazione, per l'attenzione e dichiaro conclusi i lavori del convegno.

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