12 OTT 2026
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Presentazione della manifestazione nazionale in programma sabato 17 ottobre a Roma "Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione"

CONFERENZA STAMPA | - Roma - 11:00 Durata: 56 min 9 sec
A cura di Stefano Chiarelli
Organizzatori: 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
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Partecipa il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della manifestazione nazionale in programma sabato 17 ottobre a Roma "Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione"" che si è tenuta a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 11:00.

La conferenza stampa è stata organizzata da Confederazione Generale Italiana del Lavoro.

Sono stati trattati i seguenti argomenti: Lavoro, Welfare.

La registrazione video della conferenza stampa dura 56 minuti.

La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato audio.

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C'è il giochetto mio.
Insomma.
Ah, ecco.
Allora buongiorno a tutti e a tutte, grazie per la vostra presenza in una giornata, peraltro anche un po'complicata piena di eventi, piena di cose.
Siamo qui perché, come saprete, il 17 sabato 17 ottobre la via maestra torna in piazza, torna in piazza a piazza del Popolo.
La via maestra è una un'ampia rete, come certamente saprete, di oltre 100 associazioni laiche e cattoliche.
è un'alleanza di associazioni che si è costituita prima ancora del Governo Meloni.
Tante sono le iniziative che questa alleanza ha già messo in campo nei mesi e negli anni passati, non le ricordo tutte, mi limito alla grande manifestazione sulla sanità del 18 giugno 2022 a piazza del Popolo, a quella del 7 ottobre, sempre del 2022 a San Giovanni le tante manifestazioni sulla pace fino alla raccolta delle firme sul referendum sulla giustizia,
Sempre per difendere insieme la democrazia e i valori della Costituzione, le motivazioni del della manifestazione del 17 di sabato saranno poi illustrate dai dai tre relatori sono sul volantino che avete a disposizione, quindi non mi soffermo sui temi, sui contenuti della manifestazione, vi presento soltanto,
E i tre relatori alla mia sinistra allora alla mia sinistra c'è Sabrina brizzolati, chi è la coordinatrice nazionale dell'Udu, che parlerà per l'Unione degli studenti universitari, ma anche per la rete degli studenti medi?
Al centro è inutile presentarlo a Maurizio Landini, alla sinistra di Maurizio Landini, Giulio Marcon, che parlerà come coordinatore a nome della via maestra.
Cedo subito la parola a Sabrina brizzolato, scusate, primo errore, cedo subito la parola.
Ah Giulio Marcon,
Grazie grazie buongiorno a tutti a tutti presentiamo oggi questo importante appuntamento il 17 ottobre, sabato la manifestazione della via maestra, come veniva ricordato, una rete di più di 100 associazioni, la Cgil.
E tante persone di cittadine e cittadini che in questi anni si sono mobilitati per la nostra Costituzione, la via maestra è la Costituzione, noi ci siamo uniti proprio per ribadire i valori e i principi della Costituzione, si potrebbe dire, come diceva Piero Calamandrei che la Costituzione è il nostro programma politico è il programma politico fatto da quei diritti, da quelle affermazioni che la Costituzione,
Ci rimanda da tanti anni e che vediamo purtroppo disattesa.
E quindi l'impegno che abbiamo tutti per ricordare che l'articolo 11 della Costituzione, l'Italia reputi alla guerra e al centro del nostro impegno per ricordare che l'articolo 1, L Italia, è affondata una Repubblica fondata sul lavoro è al centro della nostra mobilitazione per ricordare che l'articolo 3 l'articolo sull'eguaglianza dei cittadini ci guida nelle nostre lotte nelle nostre mobilitazioni e per ricordare e tanta tante altre cose dell'articolo nono 9. L'articolo diciamo che impegna il nostro Paese a tutelare il paesaggio e l'ambiente. Veniamo da un'estate di emergenza climatica
Che, insomma, c'ha aperto ulteriormente gli occhi su il disastro che stiamo attraversando ormai da tanti anni per i cambiamenti climatici del nostro pianeta. E poi gli articoli 32 e 33, gli articoli sui il diritto all'istruzione e il diritto alla salute che sono così fortemente disattesi nel nostro Paese. Non sto qui a ricordare le cifre, non sto a ricordare, diciamo, le percentuali, ma sappiamo tutti che la sanità e di fieno e di finanziata gravemente, è stata definanziata gravemente in questi ultimi anni, che milioni di cittadini non possono curarsi, che metà delle scuole del nostro Paese non rispetto alle normative di sicurezza e rischiano di cadere a pezzi il diritto allo studio non è garantito. E a fronte di questo che cosa fa il governo dice che vuole spendere tantissimi miliardi nei prossimi due anni per le spese militari e che vuole raggiungere il 5% del Pil per la spesa militare. Noi invece vorremmo un Paese che si impegnasse a raggiungere il 7 e l'8% del Pil per la sanità pubblica che si impegnasse a stanziare del 5 6% per l'istruzione pubblica che si impegnasse, diciamo, per combattere la lotta per impegnare
Il governo in un Paese che si impegnasse nella lotta ai cambiamenti climatici e invece di non fare praticamente nulla per con, diciamo, a fronteggiare l'emergenza che che è sotto gli occhi di tutti, e abbiamo purtroppo non solo il nostro Paese e all'Europa che sta passando dal dal Green Deal War dille che sta passando da un'economia fondata sulla sostenibilità ambientale e sociale a un'economia invece fondata sulla guerra e sugli investimenti per il riarmo. Ci sono tante emergenze in questo Paese, per questo non scenderemo in piazza. Gli studenti in Francia, in Spagna, in India, in tanti viaggi di prelievi sono scesi in piazza in questi giorni in queste settimane per dire che il diritto all'istruzione deve essere garantito e deve essere implementato e che il diritto alla casa, come è successo in Spagna ma in tanti altri posti deve essere, quando sa dire al centro delle politiche pubbliche, perché la casa in tanti Paesi, anche nel nostro, è diventato un'emergenza nazionale e di fronte a questa emergenza che questo governo ha tolto via i soldi dal fondo per la morosità incolpevole, ha tolto via i soldi per il Fondo di sostegno all'affitto e non sta facendo, diciamo, le politiche che servirebbero per dare, diciamo una casa veramente a tutti e siamo qui, diciamo, il 17 ottobre e chiudo per difendere la nostra democrazia, perché la Costituzione per noi è il baluardo, il fondamento della democrazia. Ci siamo battuti contro l'autonomia differenziata e abbiamo raccolto le firme come via maestra
Ci siamo battuti per il referendum, 3 per Chamot, impedire quella cosiddetta riforma della giustizia e siamo riusciti a ottenere continua a dire un bellissimo risultato e devo dire che anche questa legge elettorale, che in modo truffaldino cambia cambia, diciamo la costituzione di fatto è la forma di governo ci vede come posso dire schierati contro e ci vede impegnati per ribadire invece i valori della democrazia e dei diritti che sono alla base.
Alla base, diciamo, del nostro patto sociale, avremo tra poco, il 15 ottobre, sapere sapete che il Governo trasmettere a Bruxelles la sintesi della legge di Bilancio e il Documento programmatico di bilancio e il 20 ottobre trasmetterà la legge la legge di bilancio al Parlamento e sappiamo che questa legge di bilancio, già dagli annunci e dalle affermazioni che vengono fatte, sarà una legge di bilancio con qualche misura di propaganda, con tanti soldi destinati al riarmo e agli investimenti militari e con praticamente nulla per quello che ci serve veramente, cioè il lavoro, la scuola, la sanità, l'ambiente, tutte le priorità che dicevamo che dicevamo prima, abbiamo fatto tante manifestazioni in questi anni, veniva ricordato e continueremo a farlo e continueremo a farlo e per ribadire questi obiettivi, questi principi per ribadire questi valori, che sono i valori della nostra Costituzione, che per noi è una guida per l'agire quotidiano, l'agire quotidiano in difesa, diciamo, dei diritti delle persone in difesa del benessere che non c'è e in difesa diciamo della qualità della vita delle persone, perché il carovita perché l'inflazione stanno producendo degli effetti drammatici, soprattutto nelle fasce povere della nostra popolazione. Quindi saremo ribadire, saremo in piazza per ribadire questo che la via maestra per noi la Costituzione è la Costituzione, ci aveva promesso e che aveva, diciamo in qualche modo indicato una strada che era la strada della costruzione di un benessere diffuso e di diritti per tutti e per tutte. Questo purtroppo in tanti anni non è successo pienamente e quest'ultimo Governo sta invece cercando di mettere le mani alla Costituzione. Ma la Costituzione è di tutti e di tutte per noi, la Carta fondamentale e continueremo a difenderla anche il 17 ottobre.
Grazie Giulio, la parola ora Sabrina brizzolati.
Grazie mille e buongiorno a tutte e tutti oggi siamo qui come Unione degli Universitari e rete degli studenti medi, per ribadire che anche noi saremo in piazza il 17 ottobre, a fianco della Cgil e di tutte le realtà che compongono la via maestra, saremo in piazza per portare le istanze di una generazione di studenti che troppo spesso non vengono ascoltati. Noi siamo convinte che solo attraverso la convergenza delle lotte si possa immaginare un nuovo modello di società, un modello che smetta di investire in armi e in guerra e inizia a costruire un modello diverso, che magari parta dal dal sapere libero critico che deve essere garantito secondo noi a tutte e tutti e anche secondo la Costituzione, come si diceva prima. Per questo noi chiediamo anzi vogliamo investimenti strutturali e duraturi sia sul sistema scolastico che sul sistema universitario, sull'edilizia scolastica, sulla residenzialità pubblica universitaria, sui trasporti, sul materiale didattico e sulla copertura totale delle borse di studio. Per noi non è accettabile che siamo l'unico Paese europeo in cui gli studenti che hanno diritto a dei sussidi statali per poter iniziare o proseguire i propri studi, non li ricevano per mancanza di fondi e non è accettabile che la priorità di questo governo in questo momento è inserire un tetto massimo di studenti stranieri per aula. Mentre le nostre scuole cadono a pezzi e i tetti cadano nelle teste degli studenti, noi non chiediamo dei bonus o dei delle misure straordinarie, ma la costruzione di una politica volta a costruire e a garantire un'agenda che possa garantire il diritto allo studio, ma soprattutto che mette alle studenti le giovani generazioni al centro dell'agenda politica di questo Paese. Parliamo di affitti di tasse universitarie, di abbonamenti per i trasporti e i prezzi dei libri scolastici.
Che in questo momento hanno reso lo studio un privilegio che solo pochi si possono permettere. Oggi la vita in Italia costa troppo e per le giovani spesso le uniche prospettive sono quelle di vivere nella precarietà, oppure decidere di andare all'estero e anche per questo, come Unione degli Universitari, noi oggi abbiamo lanciato una mobilitazione per il carovita alle 8 di stamattina, dietro al Bosco Verticale a Milano, abbiamo piazzato le tende per ribadire che noi vogliamo avere un futuro in questo Paese, vogliamo studiare e vogliamo lavorare in questo Paese abbiamo diritto di di rimanere qui dopo Milano. Sicuramente si mobiliteranno già in giornata altre città come Roma Bologna, Lecce una mobilitazione in realtà che si si dilagherà su tutte le città universitarie di questo Paese. Noi ora vogliamo lanciare un appello a tutte le giovani e tutte le studenti che vivono in questo Paese.
Mobilitiamoci perché abbiamo diritto a un futuro dignitoso, abbiamo diritto di studiare e di lavorare in questo Paese e il 17 ottobre convergere Remo nella piazza dopo la nostra mobilitazione, per sostenere le rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici che ci riguardano direttamente, come come o come ha esplicitato prima noi non non vogliamo morire mentre lavoriamo.
Vogliamo lavorare in sicurezza e non intendiamo lavorare per salari da fame, che sono quelli che in questo momento si prospettano nel nostro presente nel nostro futuro
Concludo dicendo che lo sfruttamento inizia nelle scuole con la formazione, scuola, lavoro continua nelle università, con i tirocini non retribuiti e con le specializzazioni non pagate.
Per questo noi non va bene e ci stiamo mobilitando e continueremo a far sentire la nostra voce, vogliamo studiare e costruire il nostro futuro in Italia, ne abbiamo tutto il diritto, il nostro tempo ed ora lo diciamo spesso e ora siamo pronti a riprenderci presente, grazie,
Grazie a te Sabrina Brizzolara per le tue parole ed ora Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, per chiudere questa conferenza stampa, poi, ci sarà ovviamente lo spazio anche per le vostre domande.
Sì, il messaggio.
I anche mi ha preceduto, ha indicato, credo che sia un messaggio importante.
Abbiamo bisogno di un futuro diverso da quello che ci viene prospettato.
Stiamo vivendo una situazione che ha peggiorato le condizioni di vita e di lavoro delle persone e abbiamo un'intera generazione, nuova generazione che chiede, appunto.
Di avere quei diritti e quelle tutele, quella possibilità di usare la loro intelligenza per potersi costruire un futuro diverso, e credo che questo sia il momento di far emergere quelli che sono i bisogni reali di questo Paese e che siano in grado di unire le lotte sociali che sono in campo sul lavoro per la sua per un diritto allo studio per il diritto alla casa per una sanità che funzioni e tutto questo ha bisogno anche di politiche di scelte politiche che vadano a prendere le risorse dove sono,
A partire da una vera riforma fiscale,
Ha una vera lotta all'evasione fiscale, ha una vera tassazione progressiva che sia progressiva su tutti i redditi, non solo quelli da lavoro e da pensione, ma quindi anche le grandi ricchezze, e quindi anche le rendite finanziarie e quindi anche i profitti.
Perché i soldi e le risorse ci sono, bisogna scegliere politicamente di ricostruire un'eguaglianza e una giustizia sociale che in questi anni è venuta meno tra l'altro, proprio in queste ore siamo in presenza di una mobilitazione, di una lotta che ha un significato generale penso quello che sta succedendo a Genova, Taranto, ad Alessandria, dove le lavoratrici e i lavoratori dell'Ilva sono in sciopero e stanno bloccando quelle città per stiamo chiedendo delle cose molto precise che non venga interrotta quell'attività che l'Italia non diventi l'unico Paese industriale del mondo dove la produzione di acciaio viene cancellata.
Chiediamo che quei lavoratori siano messi nelle condizioni laddove non ci sono vincoli giudiziari di lavorare e chiediamo che il governo intervenga per fare quegli investimenti e per comprare quel materiale che serve per fare attività, ma anche per prendere quegli investimenti che servono a risanare le attività decarbonizzare quelle attività noi siamo di fronte anche ad una trasformazione radicale dei processi produttivi sia tecnologici sia sul piano della tenuta ambientale, e quindi è il momento di politiche pubbliche che vadano in una determinata direzione. Noi contestiamo radicalmente che l'unica spesa vera aggiuntiva che viene fatta sia di nuovo sulle armi
E, al di là di come la stanno raccontando, siamo di fronte a 14 miliardi che sono stati annunciati di spesa per le armi, un aumento di questa natura nella storia del nostro Paese, per queste ragioni, credo, non l'abbiamo mai visto e questo è solo l'inizio perché c'è un impegno ad aumentare ulteriormente in quella direzione non è questa l'esigenza che noi abbiamo oggi, noi abbiamo bisogno di investire sul lavoro perché non sia precario sugli stipendi, perché si arrivi alla fine del mese si abbia una vera difesa del potere d'acquisto.
Per la scuola, per la sanità pubblica, per il diritto alla casa, queste cose, per quello che ci riguarda diventano un elemento che hanno una sua trasversalità che, come vedete, riguardano la condizione delle nuove generazioni e riguardano la condizione di chi oggi lavora e non arriva alla fine del mese o di chi oggi è in pensione e vede continuamente calare il proprio potere d'acquisto è necessario produrre un cambiamento,
E per quello che ci riguarda, è anche necessario che le persone si riprendano la parola e diano un costruiscono un percorso per rendere possibile, naturalmente, questo cambiamento la Cgil è parte di questi, di questo movimento ha lavorato in questi anni assieme a tutte le associazioni come veniva detto laiche e cattoliche e da un certo punto di vista,
La difesa della Costituzione non è un difendere la carta, ma diventa in realtà l'attuazione della Costituzione per produrre quei cambiamenti che sono necessarie nel nostro Paese.
Insisto su un punto, perché per quello che ci riguarda è fondamentale per affrontare anche il potere d'acquisto e il caro vita che si è determinato in questi anni, che si chiama fisco equi, vorrei ricordare un elemento preciso che noi stiamo chiedendo da tempo ai vari governi, compreso il governo Meloni la restituzione del drenaggio fiscale,
Col sistema fiscale che c'è nel nostro Paese, quello che è avvenuto è che, anche quando ti aumentano il lordo, in realtà aumentano le entrate allo Stato e non aumenta il netto in busta paga. Questo elemento ha già portato dal 2022 al 2025 ben 25 miliardi di entrate in più di tasse che lavoratori dipendenti e pensionati han pagato che non dovevano pagare nel 2026 non introdurre questo meccanismo automatico, perché di questo si tratta un meccanismo automatico che rivaluti ogni anno le detrazioni e gli scaglioni per fare in modo che quel lordo che ti aumenta di 20 netto
E non invece un aumento semplicemente di tasse che tu paghi e di un salario di pensioni che non sono in grado di garantire il tuo potere d'acquisto, questa cosa vi faccio un esempio e chiudo su questo un reddito di 35.000 euro lordi e stiamo parlando di un reddito che tutti sappiamo che non permette di vivere,
Benissimo in questa fase, se non c'è questo pro questo provvedimento, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse che non dovrebbe pagare se io prendo un pensionato che prende 900 1.000 euro al mese, il drenaggio fiscale gli porterà via anche quest'anno qualcosa come 500 euro ogni anno.
Quindi stiamo parlando di cifre molto precise e un provvedimento di questa natura noi lo rivendichiamo come elemento per invertire una tendenza e per difendere davvero il potere d'acquisto, poi c'è tutta la battaglia da fare sulla lotta all'evasione fiscale e su un sistema progressivo che tassi in modo progressivo anche i profitti, anche le rendite finanziarie, anche le grandi ricchezze, perché non è accettabile che l'unica progressività sia sui lavoratori dipendenti e sui pensionati e tutte le altre forme di reddito ormai suona tassa piatta. Questa cosa è una cosa non più accettabile e lì ci sono le risorse per fare quegli investimenti e per dare le risposte ai problemi che qui, naturalmente, sono stati posti. Quindi mai come adesso
La lotta per dare un futuro diverso dal nostro Paese passa dalla tutela dei diritti, a partire da dare un futuro alle nuove generazioni per impedire quello che sta succedendo in questi anni, in cui troppi giovani del nostro Paese a un certo punto per poter vivere o per potersi realizzare debbono andare via dal nostro Paese. Stiamo perdendo intelligenze e competenze e noi non possiamo più permettercelo. Quindi noi non siamo qui a fare una semplice opposizione, siamo qui a quella piazza del 17 e una piazza che indica delle proposte precise, di cose da fare per affermare un altro modello sociale, un altro modello di sviluppo che sia coerente con la nostra Costituzione e che indichi in Italia e in Europa un ruolo diverso, che rimetta al centro la questione della fine della guerra e che rimette al centro la costruzione di una pace che sia davvero fondata su una centralità della diplomazia, della politica e della centralità della persona
Se non volete aggiungere altro, passiamo allora alle domande.
Daniela Preziosi, domani.
Grazie.
Buongiorno a tutti.
E perché avete scelto questa data, dev'fra poco, ci sarà un'altra conferenza stampa, la alla alla Camera e sarà la conferenza stampa dei costituzionalisti che fanno la, che presentano i ricorsi alla legge elettorale, e vedo che è uno dei punti della vostra manifestazione e anche in maniera molto severa con un'altra molto severa la chiamata e controriforma elettorale e volevo sapere in quale quantità c'è questo questa.
Che voi?
Avete detto spesso anche emergenza democratica, che sarà questa legge elettorale che col se c'è un collegamento fra le 2 manifestazioni.
Temporalmente sembrerebbe coordinato però, insomma, non sono la stessa cosa e mi chiedo se convergeranno e poi sa già che ci sono, volevo anche chiedere se avete avuto scusate la solita domanda, avete avuto adesioni dei partiti.
Dei partiti del centrosinistra intendo dire non Fratelli d'Italia.
Sulla prima domanda, un esponente del i costituzionalisti parlerà in piazza del Popolo il 17, e quindi è chiaro che sono parte di quella vasta rete di associazioni e di soggetti e dei movimenti che hanno partecipato anche alla costruzione di questa iniziativa di questa mobilitazione poi, naturalmente, ognuno deve fare la sua parte e si lavora assieme.
Per quello che riguarda le forze politiche, ad oggi non non abbiamo avuto, né abbiamo formalmente chiesto adesioni alle forze politiche, siccome le nostre manifestazioni sono manifestazioni, come è noto, aperte a tutti i cittadini, a tutte le persone, noi invitiamo tutti i soggetti politici,
Organizzati e le singole persone ad essere presenti alla nostra manifestazione, noi abbiamo siccome stiamo lavorando e preparando, abbiamo ritorni molto positivi, anche se non vi nascondo che i costi a fare le manifestazioni, come potete immaginare, visto l'aumento del costo di tutto stanno aumentando e lievitando ma nonostante questo noi abbiamo ritorni dai territori dalle situazioni e ci aspettiamo una partecipazione molto importante alla manifestazione del 17,
Buongiorno, Camilla Corsi radio Bienne, volevo sapere intanto.
Perché diciamo, avete richiamato la via maestra, cioè come la manifestazione che c'era stata il 7 ottobre di qualche anno fa che in corrispondenza, poi quello che è successo a Israele, quindi mi sembra che lo stesso nome che ricorre e poi volevo sapere se siete d'accordo con la proposta di AWS sulla patrimoniale sul fatto di comunque la tassazione progressiva vi siete, diciamo confrontati con loro che hanno paura che hanno presentato la scorsa settimana e sulle tassazioni fino a 90.000 euro di reddito, eccetera, eccetera c'è un riscontro. Vi confrontate
Basta.
Sulla prima già avevamo anticipato qualcosa, ricordando la storia della via maestra, ora comunque vi risponderanno sulla seconda la parola.
Eh sì, come anche lo abbiamo detto all'inizio della nostra conferenza stampa, per noi la Costituzione è la via maestra, per cui rimane, come al solito, il filo rosso che lega la nostra mobilità. Elena le tappe della nostra mobilitazione, ne abbiamo fatte tante le manifestazioni e le iniziative, abbiamo fatto tante assemblee pubbliche e la via maestra è un po'un marchio per noi, perché vogliamo ricordare, appunto come la Costituzione sia il fondamento di tutto e delle nostre delle nostre lotte. Quindi non non so mai non non c'è un motivo altro se non questo, insomma, quello di ribadire questa coerenza del nostro impegno rispetto a questo faro che ci guida nella mobilitazione che poi si riempie di contenuti specifici, che sono quelli che voi trovate nel volantino ma che, insomma, abbiamo anche esposto questa mattina sui temi del riarmo, della scuola, della sanità, del lavoro, insomma, su tutto il resto Morris
Se uno proprio vuol fare.
Diciamo così, una ricostruzione storica. Uso questo termine, anche se la prima volta che si usò la via maestra e che sia arrivata una grande mobilitazione, che MES mi mise assieme tante persone, allora c'era il governo Letta nel nostro Paese e si parlava di da allora di cambiamento della Costituzione e ci fu una manifestazione, tra cui i primi firmatari c'erano. Stefano Rodotà. Che purtroppo oggi non c'è più. Gustavo Zagrebelsky, don Ciotti, la professoressa Baldassarre, che, purtroppo costituzionalista, nota che anche lei ci ha lasciato e c'era il sottoscritto e quella fu una prima manifestazione che usò il termine via maestra. Quindi lo dico perché allora c'era un governo di centrosinistra, questo per dare l'idea che per noi il problema della Costituzione non è legato ai governi che ci sono per noi. Il problema della Costituzione è che va applicata da qualsiasi governo. C'è proprio perché siamo, vogliamo continuare a essere una Repubblica democratica antifascista, fondata sulla libertà, sostanzialmente le persone sulla giustizia sociale. Da allora venire avanti. C'è stata poi in particolare da quando è ripartita da quando s'è avviato,
La situazione, quindi, anche prima del Covid è cominciato un lavoro tra varie reti che insieme avevano lavorato per andare verso anche una strutturalità, e cioè che non fosse solo incontri occasionali, ma il ragionamento, visto che parliamo di tantissime diverse associazioni che hanno centinaia di migliaia di associati che lavorano ogni giorno sul territorio, quindi si è ragionato di come questa grande ricchezza di partecipazione, di democrazia diventasse un elemento non diviso ma mettesse assieme la sua azione proprio per parlare e svolgere una funzione politica che riguarda proprio l'idea di politica e di partecipazione democratica che la nostra Costituzione ha messo in campo e siccome vediamo il rischio di una caduta della partecipazione democratica e della crisi democratica che esiste nel nostro Paese, perché quando in molti casi metà dei cittadini italiani a votare non ci va, vuol dire che siamo di fronte a una crisi molto esplicita e noi abbiamo, per esempio, AV
Tutto in quest'ultima fase, oltre al dire no alla guerra, abbiamo incominciato a dirlo qualche settimana prima che la Russia invadesse l'Ucraina, perché avevamo già visto allora, insieme a tutti questi soggetti, il rischio che la guerra tornasse ad essere uno strumento che sostituiva la politica allora dicevamo, c'era il rischio, oggi siamo di fronte, purtroppo, una certezza, e siamo di fronte al fatto che addirittura siamo alla ripresa della politica di armi e siamo di fronte al fatto che la guerra, anziché fermarsi, si stanno allargando. Quindi c'è un'emergenza democratica ancora più forte per entrare in campo, per dire come non si accetta questa logiche, come non rinunciamo
È un'idea che abbia questa dimensione, questa partecipazione e in questo senso, come ho detto, abbiamo avuto una serie anche di iniziative. C'è stato anche tutto un impegno comune di tutte queste associazioni, ad esempio su tutta la campagna referendaria, sia sui referendum che aveva organizzato la Cgil, in cui comunque 13 milioni di persone sono andate a votare per cancellare la precarietà e ancora una volta la maggioranza dei giovani nel nostro Paese sono quelli che sono andati a votare più di altre età. Poi abbiamo avuto la lotta contro l'autonomia differenziata e abbiamo portato il risultato della Corte costituzionale che si è pronunciata nonostante il governo tenti di andare avanti uguale, e poi c'è stata una vittoria importantissima, perché è la prima volta che in questo Paese i cittadini liberi sono potuti. Andare a votare su una proposta del Governo hanno bocciato la proposta del governo. Se vogliamo vedere in questi quattro anni, la prima volta che ai cittadini è stata data la possibilità di dire cosa pensi su una riforma fatta dal governo. La maggioranza dei cittadini di ha detto di no dicendo deve valere la Costituzione a partire dall'indipendenza della magistratura, ma dai valori e quei diritti, e siccome gli attacchi continuano sul diritto a manifestare, sul diritto alla scuola, sul diritto alla sanità, sul diritto al lavoro, anche limitando il diritto di sciopero, e, da ultimo siamo di fronte ad una legge elettorale che noi consideriamo incostituzionale sotto tanti aspetti. È evidente che c'è bisogno che ancora una volta le persone non stiano a guardare e noi vogliamo offrire un terreno di unità di tutti quei cittadini e di tutte quelle persone, giovani, lavoratori anziani che non accettano questo degrado democratico che sta venendo avanti in questo senso, quindi c'è un percorso, diciamo così, che si è sviluppato. Non è un elemento di novità, anzi si sta qualificando proprio perché i problemi stanno aumentando, non diminuendo naturalmente in questa in questa direzione, quindi questo è un punto molto preciso rispetto alla questione fiscale.
Per quello che ci riguarda, parlo come Cgil e poi abbiamo avuto alcuni confronti, noi stiamo mettendo a punto e abbiamo anche avanzato una vera e propria nostra proposta di riforma fiscale, dentro al quale ci sono alcuni principi fondamentali. Uno ho tentato di dirlo prima progressività. Oggi il principio della progressività sancito dalla nostra Costituzione nei fatti ha messo in discussione perché l'unica tassa progressiva che esiste l'Irpef, quando l'Irpef al 90% la pagano i lavoratori dipendenti e pensionati, tutte le altre forme di tassazione, ormai sono tasse piatte, fisse e tra l'altro quello che sta venendo fuori e che i lavoratori dipendenti e i pensionati arrivano a pagare anche il 40 45% sui loro redditi, quando hai i profitti, le rendite finanziarie, le rendite immobiliari, che sono passate la metà di quello che viene tassato il lavoro dipendente. Quindi per noi un primo tema è allargare l'Irpef anche a tutte le altre forme e superare tutte quelle forme che non siano progressive e la progressività deve riguardare tutto, anche i profitti, anche le rendite finanziarie, anche le rendite immobiliari, e siccome il principio della Costituzione è che ognuno deve pagare progressivamente su tutta la capacità contributiva, non parla solo di redditi. La nostra Costituzione parla di tutta la capacità contributiva, allora vuol dire che tutta la capacità contributiva deve essere sottoposta ad una tassazione progressiva e dentro questo schema, per quello che ci riguarda, naturalmente questa è la riforma in senso orario. Poi ci potrebbe entrare più in dettaglio, ma questa è una richiesta molto precisa. Dentro questo ci sta sicuramente il problema, che si chiama restituzione del drenaggio fiscale, perché in questi anni, in realtà, con le tasse pagate in più dei lavoratori dipendenti e i pensionati, quei soldi in più non sono stati usati per aumentare la spesa sanitaria, per aumentare la spesa per l'istruzione, per fare le politiche industriali, anzi, sono stati utilizzati per fare altre marchette per aumentare le diseguaglianze sostanzialmente di questo Paese e addirittura siamo in un Paese che si è impegnato con l'Europa, questo governo a ridurre la spesa sociale della spesa pubblica in senso generale e noi ne stiamo pagando gli effetti con i tagli che vengono fatti ai Comuni, alle Regioni e ai tagli che stanno avvenendo sia sulla sanità che sulla scuola, lo ricordava con le scuole che stanno cadendo a pezzi
Oltre che non ci sono i laboratori, oltre alle difficoltà che naturalmente sono stati indicati. Quindi per noi questa questione fiscale, questa è una scelta politica
Questa di contenuti di far pagare meno tasse a qualcuno, di favorire l'evasione fiscale nell'era dell'intelligenza artificiale, essere un Paese che ha 110 miliardi di evasione fiscale non è più né sostenibile né accettabile. Non affrontarlo vuol dire, è una scelta politica precisa, vuol dire far continuare a pagare le tasse. È sempre i soliti noti che la pagano anche per quelli che non la pagano e vuol dire che la ricchezza che sta aumentando non è mai sottoposta a nulla. Poi noi, come Cgil, abbiamo avanzato anche una proposta di contributo di solidarietà. Noi stiamo dicendo che in Italia dati della Banca d'Italia ci sono 500.000 persone su 60 milioni, che hanno un reddito annuo superiore ai 2 milioni di euro netto, togliendo i mutui togliendo altre cose, noi stiamo dicendo che anche qui, se si introducesse una progressività e un contributo di solidarietà a partire da un un per 100, vediamo dove arriviamo queste 500.000 persone ricche che non gli cambia nulla se pagano qualche tassa in più, perché uno che ha dei redditi di milioni di euro, se paghi qualche tassa in più, non ti cambia. La tua situazione permetterebbe già adesso di poter avere 25 miliardi da poter spendere per fare le cose che sono necessarie. Questo sono richieste precise che noi facciamo e che avanziamo e che ti vogliamo confrontare con tutte le forze politiche di governo e di opposizione. Perché queste cose le diremo e le vogliamo fare vivere, è il momento di cambiare adesso perché la gente non ce la fa più ad arrivare. Alla fine del mese abbiamo sentito gli studenti, molti studenti sono rientrati a settembre e si son trovati che dove pagavano 300 euro di affitto gli è arrivata la lettera che, se vogliono stare le linee, debbo pagare 500 600 se, di fronte alle tasse che manca alle tasse, che sono aumentate sei di fronte alla gente che non ce la fa arrivare alla fine del mese, questo è il dato che sta avvenendo con gli sfratti con le questioni della casa, ma anche con la non tutela fino in fondo del potere d'acquisto. Noi sindacalmente, stiamo avanzando richieste per aumentare i salari nei contratti nazionali, ma c'è un punto che ci rendiamo conto che riguarda oggi la questione fiscale. È un altro tema, perché se io, per curarmi, debbo pagare
Quello è un elemento che mi toglie se gli affitti aumentano come stanno aumentando, mi toglie altro salario. Se il sistema dei trasporti pubblici è tale che non vi permette di poterli usare, ma di dover usare il mio mezzo con l'aumento della benzina e del diesel che c'è. Tutto questo sta determinando una situazione esplosiva. Bisogna fare delle scelte e il momento di fare delle scelte molto precise, dentro anche una dinamica europea. Non ci nascondiamo che c'è una dinamica più complessiva, ma ci sono delle scelte da fare in questo momento e noi diciamo che non c'è più tempo e insisto, una parola fondamentale che è stata utilizzata è queste manifestazioni non sono una protesta fine a se stesse. Queste manifestazioni hanno al suo interno un'idea di futuro diverso. Noi vogliamo riconquistare la speranza per un futuro diverso, a partire dal futuro che dobbiamo garantire alle nuove generazioni, che non può essere un futuro di guerra e deve essere un futuro di pace, fondato su una giustizia sociale che oggi non c'è per questo per noi il riferimento è la Costituzione, perché quella Costituzione, i suoi principi e i suoi valori, applicandoli, significa fare quei cambiamenti che oggi non ci sono.
Posso aggiungere una breve battuta?
Io sono anche il portavoce di una campagna sbilanciamoci, composta da 54 organizzazioni, è impegnata da tempo sui temi della spesa pubblica che ogni anno facciamo quella che viene definita la controfinanziaria, cioè facciamo una legge di bilancio alternativa diversa da quella che viene rappresentata dai governi di volta in volta, quindi dal 2007 che abbiamo inserito nel nostro rapporto annuale che presenteremo il 2 dicembre, quindi siete già invitati, presentiamo una proposta di tassazione delle grandi ricchezze e quindi molto tempo prima del dibattito attuale, diciamo che è in corso che veniva veniva ricordato, perché riteniamo che
Come ricordava il segretario e questo è un tema è un tema, dovrebbe essere un tema centrale, quello della redistribuzione, cioè quando si dice ma si risolva poi le disuguaglianze sono aumentate e la povertà è aumentata e si dice,
è la crescita che risolverà questi problemi, noi abbiamo avuto la crescita in questi ultimi trent'anni, la crescita dell'economia, ma anche la crescita dei profitti e la crescita delle diseguaglianze, quindi anche a fronte di una crescita, diciamo, dell'economia in senso complessivo, quello che è avvenuto è una divaricazione sempre maggiore tra i poveri e i ricchi.
Tra chi vive del proprio lavoro e chi vive di rendita e di profitti
Infatti in vario modo e quindi questo è un tema è un tema centrale se vogliamo combattere le diseguaglianze, che sono aumentate tantissimo in tutto il mondo durante il trentennio di politiche neoliberiste, dobbiamo trovare dei meccanismi che non sono solamente alla crescita, che favoriscano una redistribuzione più equa anche perché se non c'è una redistribuzione più equa l'economia non funziona.
Non solo si ledono i diritti fondamentali delle persone, ma l'economia stessa rischia di di non di non andare avanti, come si è dimostrato in tante parti del mondo, quindi ecco perché molte delle organizzazioni che promuovono questa manifestazione, come posso dire, sono impegnate in questa battaglia che nella battaglia appunto per rendere il Fisco più equo per la progressività come come veniva ricordato.
Faccio solo questo esempio lo ricordava, tra l'altro, una persona che non può essere tacciato di estremismo e di radicalismo. Elsa Fornero che le flat tax è fatto in questi anni ci costano quasi 6 miliardi di euro, 6 miliardi i nostri de dei nostri delle nostre tasse con i quali finanziamo la flat tax. Se noi abolissimo tutte le flat tax, avremmo 6 miliardi in più che potremmo redistribuire in modo più, diciamo, sensato. Ecco, questa, per esempio, è un'altra delle questioni questa delle flat tax che andrà affrontata e noi speriamo insomma che anche da questa manifestazione venga una sollecitazione che appunto vada nella direzione di riportare la progressività, come dice la nostra Costituzione articolo 53, al centro delle politiche pubbliche. Se posso, aggiungo un punto che si chiama Energia, i costi dell'energia
E visto che una delle ragioni e degli obiettivi che viene posto e anche quella di un diverso modello ambientale di rapporto anche con le attività produttive, è chiaro che questo è un altro tema fondamentale, non la voglio far lunga, ma attorno alle questioni energetiche non è un caso che è ripartita la guerra, la guerra si sta svolgendo su questo punto e, siccome stanno aumentando le esigenze di energia a partire dalle nuove tecnologie, il tema di politiche energetiche che abbiano e che costruiscono una autonomia e un'indipendenza nei singoli Paesi diventa un elemento fondamentale che ha un rapporto anche col sistema produttivo che noi abbiamo
Allora, ad esempio per quello che ci riguarda oggi, è il momento di investimenti strategici e seri e l'unica forma che ti può determinare un'indipendenza e un'autonomia energetica sono le fonti rinnovabili e quindi, per quello che ci riguarda, è necessario muoversi in questa direzione. Il governo dice di poter avere delle risorse a disposizione da spendere in questa direzione, perché l'Europa della messa a disposizione
Benissimo, è il momento di avere un piano strategico che cambi radicalmente quello che è stato fatto fino ad oggi, a partire dal fatto di costruire nel nostro Paese le filiere produttive che sono in grado di fare quei prodotti senza dover comprare da un'altra parte, oppure penso all'Ilva di cui vi ho parlato prima lì ci possono essere le risorse per fare quegli investimenti, con l'intervento pubblico del Governo per decarbonizzare le attività e poter continuare a produrre acciaio nel nostro Paese senza gli altiforni.
Allora siamo di fronte a scelte molto precise che in questo caso è il momento di fare e tra l'altro vorrei rendere evidente che, mentre il gas e il petrolio, come stiamo vedendo, sono causa delle guerre e il controllo di quelle fonti sta determinando un ridisegno nel mondo il petrolio e gas se la qualcuno qualcun altro non ce l'ha mentre il sole l'acqua, il vento e le risorse sono di tutti e quindi poter pensare ad un modello di sviluppo che utilizzi l'intelligenza e le competenze per costruire un sistema anche energetico che abbia altre caratteristiche.
Mi permetto di dire anche Onu hanno anche un significato. Il controllo del gas e del petrolio portano alla guerra, portare invece la democrazia e la pace attraverso lo sviluppo di altre fonti rinnovabili. Secondo noi è il momento di usare l'intelligenza delle persone per muovere in quella direzione. È chiaro che questo cambia anche gli equilibri geopolitici. Ti sono sotto grandissimi interessi economici e politici, però il punto è. Stiamo a guardare quello che succede o ci riprendiamo in mano il nostro futuro. Ecco io il messaggio che noi vogliamo mandare con la manifestazione del 17 questo non possiamo stare a guardare, è il momento di riprendersi la parola. È il momento di unire tutto quello che in questi anni queste politiche neoliberiste hanno diviso e hanno tentato di mettere in contrapposizione i giovani con gli anziani
Gli italiani con gli stranieri bene, è il momento di un altro idea di modello sociale di costruzione dal basso, se volete anche di una cultura della solidarietà che deve contrastare questa logica individualistica di mercato e di competizione tra le persone, quindi sono i valori della nostra perché poi richiamiamola costituisce,
Zione, perché noi non stiamo parlando di cose che non esistono, stiam parlando di cose che formalmente sono scritte e su cui, in linea teorica, tutto il nostro Parlamento, compreso il governo, ha giurato, quindi non stiamo chiedendo, stiamo non marziani che cadiamo chissà che cosa chiediamo, noi chiediamo cosa che è possibile fare, si tratta di volontà politica di farla, ecco, noi non siamo più disponibili a star zitti e ad essere quelli che pagano anche per quelli che vadano.
Prego, buongiorno, Gianfranco Nitti, stampa estera, Landini e colleghi.
La Francia in Francia, in Spagna.
Si muovono le popolazioni per protestare su problematiche di cui siamo anche noi,
Investiti in Italia, ma quindi, scavalcando governi, parlamenti e sindacati, come mai in Italia questo scavalcamento non è ancora avvenuto, nonostante l'im, l'insufficienza delle attività dei sindacati, anche anche in questa manifestazione che voi
Presentate vedo l'assenza dei due altri due sindacati che costituiscono una forza importante riunire non so 100 associazioni di di di 10 20 persone, cadauna o o simili che senso ha quando mancano le forze
Diciamo rappresentative dei lavoratori, questo non vuol dire che bisogna aizzare il popolo, come si dice, però alla fine si potrà anche stancare visto che per esempio il calo dei salari è da 30 anni e cosa hanno fatto in questi 30 anni i sindacati
Nulla grazie
Ma che queste centinaia di associazioni rappresentano qualche decina di persone, avrei un qualche rispetto che stiamo parlando anche di grandi associazioni, no, adesso non voglio fare nomi e cognomi, ma se penso all'Arci se penso a libera, se penso Emergency, se penso alle ACLI, se penso alle associazioni ambientaliste solo per citarne alcune, sono comunque organizzazioni che hanno centinaia di migliaia di iscritti che esistono nel nostro Paese che hanno dato un contributo aggiungo,
Le associazioni studentesche sono tra l'altro associazioni che rappresentano. Ci sono elezioni che han preso voti che esistono non perché si autocertificano o perché hanno avuto un consenso democratico di rappresentanza dagli studenti e dalle studentesse che rappresentano. Quindi credo vorrei semplicemente diciamo così avere rispetto, cioè in un momento in cui c'è una crisi della rappresentanza, quando ci sono soggetti che hanno una rappresentanza certificate misurata che si mettono insieme, io credo che sia un fatto positivo che vada considerato, perché non rinunciano ad una crisi politica che ha visto molto spesso la politica disinteressarsi dalla crisi democratica che avviene. Penso alle riforme elettorali che stanno facendo, dove mi sembra chiaro che, anziché interessarsi di come a far tornare a votare le persone, gli interessa semplicemente che quelle poco che vadano a votare votino per dare dei poteri infiniti a quelli che governano e quindi io di fronte anche ad una tendenza autoritaria che vedo venire avanti il fatto che le associazioni cittadini non stiano a guardare e pensino, di mettersi assieme per cambiare questa situazione. Io credo che sia un elemento importante che parla tutto questo Paese, che parla anche alle forze politiche e tutto il resto, per quello che riguarda le organizzazioni sindacali. Io intanto rispondo naturalmente per l'organizzazione sindacale che rappresento, organizzazione che, con tutti i limiti che può avere nel nostro Paese a più di 5 milioni di iscritti e ha visto nella rappresentanza, laddove si è votato, siamo il sindacato che nel pubblico impiego e nella scuola è quello con voti espressi da chi ci lavora? L'organizzazione che ha più iscritti e ha comunque un elemento di rappresentanza. Tra l'altro, stiamo proprio in questi giorni insieme alle altre organizzazioni sindacali, sviluppando una trattativa ed un confronto con tutte le associazioni d'impresa proprio per affrontare il tema del dei contratti e il tema della rappresentanza e dell'aumento dei salari. Come lei saprà, in questi ultimi vent'anni
In Italia sono aumentati i cosiddetti contratti pirata, cioè contratti firmati da soggetti che non sono rappresentativi, ma che possono essere tranquillamente utilizzati da qualsiasi impresa. Perché in Italia una legge sulla rappresentanza che dica che questi accordi non sono validi non esiste? Anzi, le leggi che sono state fatte hanno favorito questo processo ed è indubbio che anche la difficoltà sindacale che si è determinata in questi anni è frutto anche di una serie di leggi che hanno favorito la precarietà che hanno favorito l'appalto, il subappalto, il sotto appalto, il finto appalto, perché naturalmente, quando tu hai persone che pur facendo lo stesso lavoro non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse tutele, e se tu chiedi di rappresentare queste tutele, le imprese ti possono rispondere che loro stanno applicando la legge. In questo Paese sono state cancellate leggi che tutelavano i lavoratori per fare leggi che tutelano le imprese. Non applicare i diritti non è una giustificazione, ma è un punto politico con cui fare i conti, non a caso noi stiamo chiedendo che tutta una serie di leggi balorde che alla fine hanno ridotto i salari nel nostro Paese e hanno favorito una competizione al ribasso sono leggi che oggi vanno cambiate, a partire non solo dal famoso Jabach, ma a partire da tutte le leggi che riguardano gli appalti, vorrei ricordare che in Italia e in Europa oggi si sta discutendo di questo. La maggioranza delle morti sul lavoro nel nostro Paese riguardano dipendenti di aziende in appalto e in subappalto o di lavoratori precari e il modello di fare impresa che è stato favorito sia nel pubblico che nel privato, attraverso delocalizzazioni attraverso questo sistema di appalti, al massimo ribasso, è un elemento che sta impoverendo. Il Paese addirittura fa una concorrenza sleale tra imprenditori, perché nel nostro Paese quelle leggi, anziché favorire gli imprenditori seri, favoriscono i banditi. Tutto questo quadro io credo che sia un tema che c'è e che noi vogliamo cambiare noi. La nostra manifestazione non è contro altre organizzazioni sindacali per l'amor. Di Dio e con le altre organizzazioni sindacali. Stiamo lavorando assieme ai lavoreremo assieme. Noi stiamo chiedendo a tutti quelli che pensano che sia utile cambiare questa situazione, affrontarlo certo, se c'è un calo dei salari o non l'ho mai negato. Dal mio punto di vista c'è un problema anche di cambio delle politiche e sindacali. Sono assolutamente d'accordo, non a caso stiamo dicendo oggi che è il momento di riaffermare che i contratti nazionali di lavoro debbono andare oltre l'inflazione, debbano redistribuire produttività, ma, come le ho detto, stiamo anche chiedendo al governo di restituire il fiscal drag perché laddove ho fatto gli aumenti salariali, in realtà il netto che aumenta non ti fa aumentare il il lordo che aumenta, non ti fa aumentare il netto. Posso fare, se volete, anche degli esempi con numeri alla mano di quanto mi ha aumentato il lordo e di quante tasse ho pagato in più riducendone il potere d'acquisto perché c'è un sistema fiscale balordo che sta penalizzando i lavoratori e i pensionati, perché un altro sistema di questa natura non c'è in nessun altro Paese al mondo e non e i dati dimostrano che in questi anni sono state allargate le forme di tassazione che vanno in questa direzione. C'è uno studio addirittura della Banca d'Italia che Santis come l'introduzione della flat tax e aver messo un tetto per determinati lavori che fino a 85.000 euro e una cosa se superi gli 85.000 euro, paga i resti molto di più che la Banca d'Italia, con tanto di studio che stabilisse che quella legge, lì ha aumentato il lavoro nero, l'evasione fiscale e contributiva e sta mettendo in discussione la crescita reale dimensionale sostanzialmente delle imprese. Quindi ognuno è giusto che si assuma le sue responsabilità, ma è importante, allo stesso tempo che uno si assume la responsabilità di quello che sta facendo noi. Di fronte a questa ingiustizia, questo quadro non possiamo stare a guardare non vogliamo insegnare niente a nessuno, ma mettiamo a disposizione anche l'esperienza, l'organizzazione, la rappresentanza di una di un sindacato come la Cgil, per il Paese, per gli altri soggetti e, naturalmente, la trattativa. Come le ho detto, la stiamo facendo insieme ad altre organizzazioni e nel prosieguo. Se penso anche alla legge di bilancio, noi siamo disponibili a fare qualsiasi iniziativa che sarà necessaria con tutti quelli che con noi sono d'accordo, anzi questa manifestazione che tra l'altro è di sabato, quindi non stiamo proclamando uno sciopero generale, stiamo proclamando una manifestazione che chiede a tutte le persone che vogliono di essersi. È un modo per spronare tutti a non fermarsi e chiede a tutti di battersi per ottenere questi risultati a partire dalla prossima legge di bilancio, che, tra l'altro, nei prossimi giorni il governo dovrebbe presentare
Vi sono altre domande?
Avete altro da aggiungere.
Diciamolo, riprendendo le cose che diceva il segretario.
E che non è un anno fa abbiamo avuto una straordinaria invasione delle città e delle piazze per la Palestina, una straordinaria mobilitazione è fatta da giovani.
E questa mobilitazione sta continuando e i giovani hanno un ruolo fondamentale, perché è stato forse già ricordato che il referendum vinto qualche mese fa è stato anche grazie alla forte partecipazione giovanile, quindi non sarei così, come posso dire, pessimista sull'Italia sarei abbastanza ottimista invece sulla ripresa di una partecipazione dal basso di giovani organizzazioni che si sono impegnate in questi anni e che porteranno avanti dal 17 ottobre la loro mobilitazione in tanti altri modi ricordo,
E Maurizio diceva dei milioni di iscritti, vorrei dice lei, centinaia di migliaia di iscritti di queste associazioni. Vorrei ricordare che gran parte di queste associazioni sono quelle che hanno volontari e operatori sociali che tengono aperte le case famiglia ai centri antiviolenza e le strutture sanitarie,
Del terzo settore che organizzano la presenza nelle oasi per tenere pulite quelle aree protette, eccetera, eccetera. Parliamo di centinaia di migliaia di persone che quotidianamente fanno questo lavoro, ho volontariamente o come operatori sociali ed ambientali, quindi si tratta, come posso dire, non di persone che marciano una volta ogni tanto, ma che si impegnano quotidianamente per fare di questo Paese un Paese migliore
Grazie, allora possiamo possiamo chiudere la conferenza stampa grazie a tutti.

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