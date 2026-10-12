Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Presentazione della manifestazione nazionale in programma sabato 17 ottobre a Roma "Lavoro, pace, ambiente, welfare, Costituzione"" che si è tenuta a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 11:00.
La conferenza stampa è stata organizzata da Confederazione Generale Italiana del Lavoro.
Sono stati trattati i seguenti argomenti: Lavoro, Welfare.
La registrazione video della conferenza stampa dura 56 minuti.
La conferenza stampa è disponibile anche nel solo formato … audio.
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