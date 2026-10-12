12 OTT 2026
dibattiti

La marea nera nei land tedeschi. Una preoccupante novità costruita su qualcosa di molto vecchio

DIBATTITO | - Youtube - 17:30 Durata: 1 ora 50 min
A cura di Carmine Corvino
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Incontro con Angelo Bolaffi (filosofo della politica germanista).

Coordina Carlo Mari.

Registrazione video del dibattito dal titolo "La marea nera nei land tedeschi. Una preoccupante novità costruita su qualcosa di molto vecchio", registrato a Youtube lunedì 12 ottobre 2026 alle 17:30.

Tra gli argomenti discussi: Esteri.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 50 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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