Con Ernesto Ruffini e Franco Gabrielli.



Registrazione video dell'assemblea "Assemblea nazionale "Più Uno. La politica dell'uguaglianza"", svoltasi a Roma sabato 10 ottobre 2026 alle 11:03.



Sono intervenuti: Giorgia Rombolà (giornalista e conduttrice televisiva della Rai), Ernesto Maria Ruffini (co-fondatore di Più Uno, ex direttore dell'Agenzia delle Entrate), Franco Gabrielli (co-fondatore di Più Uno, ex capo della Polizia), Natalie Tocci (politologa e editorialista), Giovanni Maria Flick (giurista, già ministro di Grazia e Giustizia e presidente della Corte Costituzionale), Bruno Tabacci …

(deputato, presidente Centro Democratico), Sergio Gaudio (fisico), Roberto Gualtieri (sindaco di Roma Capitale), Marco Gesualdi (economista), Laura Bisso (dirigente scolastica), Giovanni Pelizzato (presidente della prima circoscrizione di Venezia), Giuliano Gasparotti (delegato di Confindustria per le imprese culturali e creative), Cecilia Del Re (consigliere del Comune di Firenze di Firenze Democratica), Tommaso Ederoclite, Americo Di Benedetto (esponente civico nell'area del centrosinistra in Abruzzo), Livio Tenerelli (presidente dell'Osservatorio sull'innovazione digitale nel Mezzogiorno), Daniele Torquati (presidente del Municipio Roma XV), Linda Laura Sabbadini (già direttore centrale dell'ISTAT), Francesco Grillo (professore all'Università Bocconi, master in Trasformative Sustainability), Giuseppe Corasaniti (professore ordinario di Filosofia del Diritto digitale all’Università Mercatorum di Roma), Anna Lisa Mandorino (segretaria generale Cittadinanzattiva), Cecilia Dall'Oglio (direttrice associata dei programmi europei del Movimento Laudato Si), Marco Simoni (direttore dell’Istituto Affari Internazionali).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 6 ore e 3 minuti.



Tra gli argomenti discussi: Politica.



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