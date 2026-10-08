08 OTT 2026
dibattiti

Salario giusto, lavoro vero: linee d'indirizzo, modelli a confronto e prospettive strategiche per la crescita delle retribuzioni in Italia

CONVEGNO | - Roma - 10:00 Durata: 3 ore 15 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Forza Italia
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Partecipa il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani.

Dopo i saluti istituzionali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, del Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera Enrico Costa, del Segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera Francesco Battistoni, del deputato e responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia Alessandro Cattaneo e della Segretaria di Forza Italia Roma e Assessore della Regione Lazio Luisa Regimenti, i lavori saranno articolati in due momenti di confronto.

La prima sessione, dedicata a "Le relazioni industriali al bivio: rappresentanza, salari e tutela del lavoro", vedrà gli interventi, tra gli altri, della deputata e responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia Chiara Tenerini e della segretaria generale CISL Daniela Fumarola.

Seguirà il confronto su "La voce dell'impresa: competitività, produzione e sostenibilità salariale", introdotto dal deputato Luca Squeri.

La seconda parte del convegno sarà dedicata al quadro macroeconomico e giuridico, con un focus su salario giusto, mercato del lavoro e assetto regolatorio.

A moderare i lavori sarà Giorgio Pogliotti, giornalista de Il Sole 24 Ore.

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Bene, buongiorno, buongiorno davvero a tutti, è un grande piacere trovarsi oggi per un momento di riflessione così importante, così autorevole, l'autorevolezza data da voi ospiti che avete deciso di accogliere il nostro invito io voglio ringraziare Chiara, Tenerini il nostro responsabile del dipartimento lavoro perché questa è certamente una mattinata importante che affronta un tema,
È decisivo per il futuro dell'Italia, quella del salario e del lavoro, ovvero del salario giusto, come lo chiamiamo noi, però, all'interno delle attività del dipartimento Lavoro, non è come dire, un'iniziativa estemporanea. È all'interno di una serie di attività, di momenti di riflessione e di incontri, di proposte, di incontri bilaterali tra di noi che hanno assolutamente una continuità negli ultimi anni e del modo con cui noi, come Forza Italia, io, come dipartimenti su indicazione del segretario Tajani, cerchiamo di condurre il nostro lavoro, approfondire i temi all'interno della nostra vita di partito, che però non è autoreferenziale ma si confronta in ogni momento con le importanti associazioni. Il Paese reale direbbe qualcuno e poi elaboriamo coerenti con i nostri valori. Le nostre proposte le portiamo dentro al lavoro parlamentare, così lavoriamo così. Penso sia la serietà di chi vuole essere una forza liberale affacciata sul mondo e che riflette ragiona non per ideologia, ma per le buone idee e le buone prassi che sono da portare all'interno dell'azione di governo e parlare di salario. Parlare di lavoro vuol dire parlare dell'Italia e noi l'abbiamo fatto e continueremo a farla. Siamo alla vigilia di una legge di bilancio, la quinta, una continuità davvero preziosa, che questo governo ha messo in campo una serietà preziosa nell'interlocuzione con tutti voi. Guardate, prima, lo dicevo con alcuni amici, cosa sta accadendo nell'Europa, ovunque ci giriamo, c'è incertezza fragilità, guardate in Francia le i problemi di questi giorni e anche un futuro non semplice quantomeno incerto. La Germania, la Spagna al voto e il Regno Unito, che cambia premier,
Come sembra quasi d'Italia di una volta, e noi invece abbiamo una continuità che poi vogliamo sia concreta, in un'azione che ha una visione, un tempo diciamo adeguato come una legislatura e quindi abbiamo intenzione di andare a lavorare, va avanti a lavorare fino all'ultimo giorno. Oggi approfondiremo tavolo per tavolo i temi, veramente andiamo al nodo dei problemi sul tema del lavoro, la produttività delle imprese e le relazioni industriali, il quadro macroeconomico in cui siamo immersi, insomma, come sempre spunti molto solidi per prendere le decisioni giuste. Per me, quindi, è solo un piacere portare questo saluto e dargli anche un minimo di contezza del grande grande lavoro che compassione portiamo avanti e per cominciare poi modererà. Giorgio foglietti, che ringrazio però non potevamo iniziare meglio Chiara, mi ha detto a me di introdurre lo faccio con grande piacere e con l'intervento del ministro Calderone, con cui lavoriamo veramente da quattro anni in maniera proficua e a cui ci lega un rapporto di stima e quotidiana attività per il bene del Paese. Prego, ministro, la invitiamo per il suo intervento, grazie,
Buongiorno buongiorno a tutti, grazie ad Alessandro Cattaneo, Chiara Tenerini al gruppo di Forza Italia per avermi invitato e soprattutto per darci l'occasione di un momento di riflessione sul salario giusto, su tutte quelle che sono, ovviamente le politiche per il lavoro che sono collegate io ho preparato certamente un intervento, ho degli appunti però non li userò, ecco, questo deve diventare, comunque è il il punto di
Contatto con quello che poi per me invece, è un tema che poi attiene certamente a quello che è il mio impegno e il mio mandato come ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ma è anche, come dire, la, la risposta e soprattutto la prosecuzione di una vita di lavoro dedicata al lavoro e il lavoro. Credo che sia il punto di riferimento e debba essere il punto di riferimento per tutti noi. Avrete una mattinata di lavoro in cui Giorgio poi gli ottimi condurrà anche a fare delle riflessioni e in questo coinvolgere i rappresentanti delle parti sociali e parti sociali. Allargate, quindi associazioni sindacali e datoriali. Ma quello che a me preme dirvi è prima di tutto grazie, perché nel dire che lavoriamo insieme da quattro anni e diciamo anche che tutto quello che oggi è oggetto di questo di questo convegno, di questo seminario è frutto appunto di un percorso di lavoro in cui le cose non sono venuta per caso e, soprattutto, tutto ciò che il Governo Meloni ha adottato in termini di provvedimento è frutto di una programmazione e anche di una scelta razionale. Allora ecco quando voi dite salario, giusto lavoro, vero, ecco, io credo che mettiate veramente il punto e comunque il focus corretto su quelle che sono le riflessioni e allora diciamolo subito, il lavoro non si fa per legge, ma ci sono le leggi che possono distruggere il lavoro e a tutti quanti voi certamente potrebbe venire in mente anche quale potrebbe essere una legge
È che distrugge il lavoro, quella che mette in competizione il sussidio con il lavoro e anzi i può far pensare che il sussidio sia meglio del lavoro, invece il nostro pensiero e il nostro obiettivo è esattamente il contrario. Quello di fare in modo che il lavoro sia l'elemento che poi fa la differenza e crea il progresso e soprattutto il benessere della nostra società. Allora ecco che il salario giusto introdotto con il decreto legge 62 del 2026, il decreto 1 maggio è certamente un elemento importantissimo, ma, come vi dicevo prima, noi ci siamo arrivati con un percorso di avvicinamento e soprattutto creando delle condizioni e mettendo le basi, allora siamo partiti dal decreto legge. 48 del 2023, che ha modificato gli strumenti di inclusione sociale e lavorativa, quindi l'assegno di inclusione e supporto per la formazione e il lavoro. Abbiamo fatto una scelta, quella di chiudere con il percorso del reddito di cittadinanza, invece, costruire un percorso che non fosse alternativo nella nostra attenzione a dare un supporto a chi si trova in condizione di fragilità. Noi non l'abbiamo assolutamente negato, però noi abbiamo detto che per la vera inclusione sociale per noi è attraverso il lavoro e quindi anche gli strumenti che abbiamo creato per sostenere le fragilità. L'assegno di inclusione, però, guarda al lavoro e soprattutto prende in carico le persone, proprio per accompagnarle nuovamente a una dimensione lavorativa che quella importante. Possiamo certamente intervenuti sul fronte del sostegno alla contrattazione con la legge di bilancio del 2026 che ha posto le basi poi per il salario giusto perché investire quasi 2 miliardi di euro per sostenere i rinnovi contrattuali e la produttività e quindi la tassazione agevolata dei premi di produttività? Vuol dire guardare a quelle che sono le esigenze reali anche del mondo del lavoro. Certo, dare risposte in termini di recupero del potere d'acquisto dei salari e contemporaneamente dare certezze a chi poi si occupa di contrattazione, quindi alle parti sociali, anche sulla nostra volontà di sostenere un percorso di rinnovo contrattuale. Poi, certo, era necessario anche mettere un punto e dire che cosa è per noi il salario buono e il salario giusto e abbiamo individuato il trattamento economico complessivo che è garantito dai contratti collettivi nazionali di lavoro che sono stipulati e contrattati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Non è come dire, voler assegnare una patente di buono o cattivo a questa o quella organizzazione e mettere un punto e soprattutto riconoscere quello che per il nostro Paese è un elemento di vanto. Io credo il fatto che la copertura contrattuale in Italia è talmente ampia da arrivare quasi alla totalità dei settori produttivi e DOP e soprattutto dei lavoratori e delle lavoratrici oggi impiegate in Italia, il nostro Paese per copertura contrattuale e quasi al 97%. Cosa vuol dire vuol dire che siamo in questo un'eccellenza europea è certamente conseguentemente mondiale, perché non c'è un paese europeo che abbia un livello di copertura contrattuale di questo tipo e la nostra storia come Paese non parla di occasionalità. Questi dati, questi numeri, si raggiungono nel corso degli anni del tempo, facendo e costruendo dei percorsi coerenti in cui le organizzazioni sindacali e datoriali si confrontano e crescono vicendevolmente, con momenti certamente di condivisione, momenti di contrasto, momenti in cui i tavoli producono dei buoni risultati, momenti in cui ci sono anche delle frizioni e ci si allontana temporaneamente
Che cosa ha fatto il salario giusto questo poi vedo il Segretario, Daniela Fumarola, vedo gli altri esponenti delle altre organizzazioni lo potranno dire meglio loro di me, però io credo di poter dire che il decreto 62 ha avviato una nuova stagione di confronto, in cui noi abbiamo salutato un momento di condivisione da parte delle sigle sindacali maggiori che hanno siglato un accordo sulla rappresentanza e sulla contrattazione e poi 14 sigle sindacali del mondo datoriale e devo dire, non credo sia stato semplice. Hanno invece scelto la strada della condivisione e quindi di abbandonare anche quelle che possono essere delle legittime differenze, dei punti di vista differenti, per poi sottoscrivere invece un identico accordo. Ora c'è un momento di confronto, un tavolo di confronto in intorno al quale sono sedute delle organizzazioni importanti che certamente potrà aprirsi anche ad altre organizzazioni, ma che ha come obiettivo quello di arrivare a un accordo unitario. Guardate che questa cosa non avviene dal 2018 e chi, come me, ha qualche anno di lavoro sulle spalle. Si ricorderà anche che quell'accordo del 2018 fu frutto ovviamente, di un percorso lungo e non certamente facile e di confronto e di condivisione. Allora ecco che il salario giusto diventa veramente lo strumento su cui costruire una nuova stagione di relazioni industriali, ed è questo io credo, quello che poi, come Governo e come Parlamento, dobbiamo fare accompagnare, sostenere questa fase, questo momento e fare in modo che da questo momento poi nascano anche tutta una serie di rassicurazioni sul fatto che questo non è un episodio. Questo, invece è il viatico per costruire un Paese in cui i salari abbiano ovviamente il loro giusto riconoscimento del potere d'acquisto necessario alle famiglie per vivere dignitosamente di lavoro, ed è questo certamente il nostro obiettivo, però, contemporaneamente, anche per scrivere delle regole che possano parlare certamente di salario giusto ma di lavoro giusto, di lavoro sicuro, di lavoro e di protezione. È ampia dei lavoratori e delle lavoratrici, però ecco le sfide, sono tante, le sfide parlano anche della necessaria attenzione per quello che deve essere un tema importante, perché i salari possono certamente aumentare per effetto dei rinnovi contrattuali, ma aumentano nel momento in cui c'è anche un giusto recupero di Praet di produttività e anche una distribuzione di quella produttività in capo a chi contribuisce a produrla. E allora ecco che sapete bene che
Il governo ha sostenuto il percorso della legge, ormai legge che attua il principio stabilito dall'articolo 46 della Costituzione, che è quello della partecipazione, ecco, su questo noi, lo ammetto, dobbiamo investire di più e anche più convintamente e io spero di poterlo fare in modo assolutamente chiaro è convinto nella prossima legge di bilancio così come sono qui a dire che puntò il salario giusto, non è un percorso che poi si interrompe, ma che invece deve avere una continuità nella prossima legge di bilancio con un sostegno, ancora una volta alla contrattazione e alla.
Produttività, con una prosecuzione dei nostri interventi già introdotti con la legge di bilancio del 2026, vi dico anche che, dai primi riscontri che abbiamo dall'Agenzia delle Entrate, noi abbiamo dei risultati molto importanti perché, in legge di bilancio, le nostre relazioni tecniche parlavano di,
Una platea di 3 milioni, 800.000 lavoratori a, siamo già a più di 500.000 lavoratori potenziali rispetto a quella che era la relazione tecnica introduttiva. Questo vuol dire che non solo la norma ha funzionato, ma ha prodotto quel risultato che per noi era fondamentale, cioè quello di innestare una stagione di nuovi e rinnovi contrattuali nel corso del 2026. Ma perché fermarsi a questo punto? Il rinnovi e soprattutto i rinnovi nei termini devono diventare la regola. E allora ecco che il decreto 62 guarda anche ai rinnovi contrattuali, non per sottrarre responsabilità e competenze alla contrattazione, ma invece per ribadire un concetto importante, che è quello che bisogna attribuire e dare certezza invece al momento in cui un contratto deve essere rinnovato e deve produrre i suoi effetti, perché produrre gli effetti vuol dire riconoscere un aumento contrattuale e magari fare in modo che quell'aumento contrattuale giunga tempestivo e quindi non si ha eroso da quello che invece è il grande tema, ovviamente che è l'impatto dell'inflazione. Allora su questo certamente va anche detto che è un percorso che già noto e già utilizzato in altri e in tutta una serie di contratti collettivi che hanno già dei meccanismi automatici di rinnovo contrattuale. Ma a noi tutto questo serve per dire che per è importante, invece che la dinamica sia una dinamica positiva e, soprattutto che possa in questo caso essere uno stimolo, stimolo a che cosa alla buona contrattazione, a una contrattazione che guardi anche alla necessità di aggiornare quella che è la cassetta degli attrezzi che noi mettiamo a disposizione delle imprese e dei lavoratori. Quando ho parlato di partecipazione, ho parlato anche della parlo anche della necessità di tener conto di questo e di questa opportunità nell'ambito anche di quella che è la declinazione sarà la declinazione dei nuovi contratti collettivi. Ecco, in questo io credo che poi ci sia da guardare è certamente nelle fasi di rinnovo contrattuale alla necessità di dare risposte, anche quelle che sono oggi le grandi direttrici del mondo del lavoro e soprattutto i grandi punti interrogativi. Che cosa succede con l'avvento di un'innovazione tecnologica che sta andando più veloce di quanto noi prevedessimo? Che cosa succede alle professionalità e soprattutto alle figure professionali? Le declaratorie contrattuali che hanno un'esemplificazione delle mansioni sono oggi
Esaustive sono oggi veramente la fotografia di quello che sta avvenendo nel mondo del lavoro e soprattutto sono la fotografia anche di un mondo del lavoro che invece cambia rapidamente e che deve indossare gli occhiali del futuro e non normare invece con gli occhiali del passato. Questo credo che per tutti quanti noi sia la grande sfida e allora ecco che io auspicherei che tutti i rinnovi contrattuali partissero anche da un assunto che considero fondamentale che la formazione continua è un obbligo e non un'eventualità, e in questo momento consentitemi di dire che è importante, anche in fase di contrattazione, dire che da obbligo diventa anche necessità, nel momento in cui poi vuol dire anche guardare alla necessità di riconvertire, di riposizionare l'azienda e soprattutto di ridefinire nuovi modelli d'impresa e nuovi modelli di lavoro. Allora ecco che tornare al salario, giusto vuol dire veramente guardare al lavoro, ve n'è vero, e non a quello che i tecnici del mondo del lavoro a disegnano nel momento in cui si commentano anche le azioni. Lo sono stata per tanto tempo. Ho scritto tante parole, tanti commenti alle norme e soprattutto a quei provvedimenti che a mio avviso avevano bisogno anche di un supporto tecnico e soprattutto di una spinta sulla semplificazione. Ecco l'altro grande tema. È come stare dentro a un mondo complesso, cercando invece di dare delle spiegazioni semplici ed efficaci. Questa è un'altra partita che noi stiamo giocando giocando anche con l'innovazione e soprattutto mettendo in campo delle risorse tecnologiche importanti. Nel decreto 62 si cita il Sis la siciliano, le nostre piattaforme si cita l'importanza anche di utilizzare la tecnologia per evitare che poi ci sia chi rimane indietro oppure che ci siano coloro i quali possono, anche per effetto di un'innovazione tecnologica che va a 1.000, non vedere garantiti i loro diritti. Ricordate che nel decreto 62 abbiamo messo delle norme contro il caporalato digitale, che poi vanno a completamento dell'attuazione della direttiva in materia di piattaforme. Bene, io so che potrei parlare ancora a lungo, ma non peraltro perché mia mamma dice che lo facevo già quando sono nata quindi ecco, non è certamente, come dire, è solo un piacere. Poi parlare di questi temi vuol dire parlare della mia vita, ma della vostra vita, della vita quotidiana delle persone. Io concludo dicendovi che
Vi posso garantire una cosa, quello che lavoreremo, si diceva prima che stiamo affrontando la quinta Legge di bilancio, quindi stiamo presso affronteremo l'inizio del quinto anno di lavoro del governo Meloni, noi porteremo avanti il nostro mandato così come ci chiede la nostra Presidente con lo stesso entusiasmo è lo stesso impegno del primo giorno, ecco, il primo giorno è l'ultimo saranno caratterizzati solo ed esclusivamente per quanto riguarda il mini il ministro del Lavoro, ma tutti quanti noi da un'unica parola, lavoro, lavoro al servizio del Paese e cercando anche in questo di portare a bordo i cittadini e soprattutto i loro bisogni. E grazie veramente grazie
Benissimo.
Show perfetto.
Ringraziamo il ministro Calderone.
Oggi parliamo di salario giusto, lavoro, vero, già il ministro ha dato una, una, una entrata, diciamo né né né nel cuore dei problemi di cui discuteremo questa mattina, dovete tutti avere una grande pazienza oggi, perché faremo un po'di inversione di programma perché come sapete insomma oggi eppure la mattinata in cui si voterà appunto per la legge elettorale alla Camera e quindi buona parte dei nostri,
Interlocutori questa mattina sono appunto impegnati anche in Aula, quindi ci saranno un po'di cambiamenti e uno dei primi cambiamenti lo facciamo chiamando le persone per il primo panel che sulle relazioni industriali al bivio e quindi accanto a me appunto, c'è l'onorevole Tenerini che deputata, ma è soprattutto il responsabile nazionale del dipartimento Lavoro di Forza Italia chiamò la segretaria generale della Cisl. Daniela Fumarola,
Chiamo Pierangelo Albini, che il direttore dell'area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria chiamo Angela Angelo, Raffaele Margiotta, che il segretario generale della Consap e Roberto Capobianco che il presidente di con flavour.
Sì.
Sì.
Faremo un po'di di di stop and go, ma tanto siamo, abbiamo tutti, siamo tutti flessibili, diciamo, ecco mentalmente e brevemente, ecco, inizierei proprio dal segretario della segreteria Fumarola, perché e come, come ha ricordato giustamente il ministro Calderone qui c'è un grande tema è il tema, il tema, diciamo, della, che le parti sociali hanno un compito molto importante quando il governo decise di non esercitare la delega sulla rappresentanza là e gli assetti contrattuali ha dato o diciamo, l'onere alle parti sociali ha detto sostanzialmente mettetevi d'accordo, dateci, voi riempite, diciamo di contenuti, quello che è il perimetro truck tratteggiato dal decreto legge 62, allora ecco il tema è come rispondere alle grandi sfide che già di cui già un po'stavamo parlando il ministro, cioè il tema della crescita, il tema di salari che sono al palo da 30 anni oramai, anche se c'era stato, a dire il vero, un recupero nel 2024, nel 2025 e inizio 2026 sulla scia dei rinnovi contrattuali. Ma poi, ahimè, l'inflazione si sta rimangiando tutto e l'altro grande tema che la produttività del lavoro un ricordo, un dato solo noi, nel periodo 1995 2024, l'Italia produttiva del lavoro è cresciuto lo 0 3%, la media europea 1 e 5. Siamo lontani e animi, ecco qual è può essere il contributo, quindi de voi, come come i sindacati Cisl da questo punto di vista, eh eh eh, cosa chiedete quello che è, diciamo anche la cornice, diciamo che chiedete al governo, visto che abbiamo una folta rappresentanza di Forza Italia, è qui che ci ospita per creare, diciamo, un contesto favorevole, appunto per
Prego intanto grazie, mi scuso se dovrò andar via, ma sono ovviamente con con la mia organizzazione, siamo a completa disposizione perché sappiamo che comincia un periodo abbastanza caldo, che quello della della manovra di bilancio e quindi, come sapete, noi siamo per il dialogo sembra il confronto sempre e comunque,
Noi ci siamo assunti una responsabilità, lo diceva bene, Giorgio la, quando la il governo non ha esercitato, anche su nostra richiesta, non ha esercitato la delega, sostanzialmente ci ha, non solo ci ha riconosciuto un ruolo importante lo diceva molto bene l'amministra la saluto e la ringrazio per le parole che ha usato ma appunto ci ha c'ha. Ci ha dato questo questo compito, cioè fate voi quello che è importante realizzare, raggiungere un accordo, perché è importante che si raggiunga in casa né nella casa di chi rappresenta e chissà chi sottoscrive quel quei contratti a cui faceva riferimento la il ministro. Noi stiamo lavorando molto
C'è qui Pierangelo Albini, che e gli altri colleghi stiamo lavorando molto al tavolo a questo tavolo, perché pensiamo che raggiungere un accordo fra di noi sia importante per consegnare al Paese intanto un nuovo modello di relazioni sindacali, ma anche per affrontare le questioni che mi venivano sollevate noi abbiamo intanto raggiunto un accordo con Cgil e UIL e nel nostro nel nostro testo come sapete ci sono,
Cinque macroaree che partono dalla rappresentanza perché, nel momento in cui il decreto di assegna alla contrattazione sottoscritta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, beh, in qualche modo bisogna capire chi sono noi diciamo, siamo noi, però è ovvio che bisogna, bisogna invece misurarsi, per cui il tema della rappresentanza è uno degli aspetti che noi abbiamo messo nel nostro accordo. Il secondo è la contrattazione, proprio perché nel nostro Paese la contrattazione raggiunge qua e supera il 97% e ha una copertura importante. Noi lo lo dico anche qui noi non siamo contro il salario minimo, noi siamo contro il salario minimo legale e siamo invece a favore del salario minimo contrattuale, perché pensiamo El è appunto la, i contratti lo dimostrano. Pensiamo di avere la capacità, insieme alle nostre controparti, di di scrivere le regole. Le tutele che possono garantire il lavoratore possono garantire anche l'impresa, quella sana quindi la contrattazione, che noi decliniamo anche in contrattazione decentrata, perché pensiamo che bisogna avvicinarsi sempre di più ai luoghi di lavoro e andare verso i lavoratori e le imprese e capire, aggiungo, noi della Cisl parliamo di una contrattazione decentrata, che sia sartoriale capire quali sono le esigenze di quel di quel luogo di produzione e quindi
Agire laddove già è possibile farlo, ma anche estenderla, dove invece ci sono settori che ancora non riescono a realizzarla. C'è il tema della formazione che è stato richiamato, perché noi pensiamo che sia il quel diritto porta e esigibile, universale e portatile che ovvero quella quello zainetto che lavoratori e lavoratrici devono avere con competenze con sempre più aggiornate, anche in virtù del della intelligenza artificiale che sta arrivando in maniera sempre più invasiva. Quindi le imprese chiedono professionalità, che spesso non trovano i lavoratori hanno professionalità che non incrociano il de i desiderata delle imprese, quindi la formazione diventa veramente un ulteriore elemento importante. Il tema della salute e sicurezza. Purtroppo, ogni giorno muoiono tre lavoratori e lavoratrici e questo non possiamo assolutamente continuare a viverlo come un lutto di quel giorno e poi a renderci o comunque fare quello che stiamo tentando di fare, ma evidentemente bisogna agire in maniera più più forte. E poi c'è il tema della partecipazione. È inutile che lo lo dico in casa Forza Italia che c'è stata vicino dal primo dal primo momento ha creduto nella proposta di iniziativa popolare della Cisl, non come un nel
Mento di bandiera della Cisl, ma come una possibilità di mettere a disposizione appunto, la, la capacità che bisogna avere dei metodi di far entrare in campo nuove relazioni sindacali, nuove relazioni industriali e farle, con un'ottica partecipativa.
Ma partecipazione anche dal punto di vista proprio più più sociale, più diffuso, ovvero la Cup, la la necessità che ognuno si senta partecipe di di e in un momento così complicato che che stiamo vivendo. Quindi noi auspichiamo di poter arrivare ad una sottoscrizione di questo accordo nei tempi relativamente più più rapidi. Abbiamo ragionato già su rappresentanza, abbiamo ragionato su contrattazione, stiamo ragionando sulle altre questioni. È chiaro che quando ci sono tanti i soggetti in campo, diventa un po'complicato arrivare subito a sintesi, ma io sono molto, molto fiduciosa perché penso che non sia soltanto necessario, ma sia proprio opportuno arrivare ad un accordo che debba essere un accordo di prospettiva, cioè che deve avere una visione, perché poi ci sono le categorie che contrattano quotidianamente il tema del salario è fondamentale nel nostro Paese perché lo lo lo dicevi anche tu lo diceva la ministra, i salari non crescono, non cresce la produttività e allora bisogna agire perché la produttività possa crescere, possa essere redistribuita su buste paga più pesanti. È quando parliamo di salario immediatamente, ci
Idealmente ci col o ci colleghiamo al trattamento economico complessivo, perché quando si parla di salario giusto, come voi avete scritto, noi pensiamo che attraverso il salario giusto si debba poi ragionare di un contratto giusto, perché il contratto non è soltanto parte salariale ma è un insieme di tutele di norme che vanno nella direzione appunto di,
Rendere il rapporto di lavoro a un rapporto di lavoro sano. Combattiamo e i contratti pirata insieme alle alle nostre associa alle controparti, quindi alle no. Non mi piace molto chiamarle controparte perché nella nella logica della Cisl, siamo due parti con responsabilità, ovviamente diverse, con rappresentanza diversa, ma che devono avere la stessa finalità, cioè quella di fare una buona impresa e di avere un lavoro appunto giusto, un lavoro dignitoso, per poter aumentare i salari, bisogna rinnovare tutti i contratti pubblici e privati e che è stato fatto un lavoro importantissimo. Ancora ieri, nel nel pubblico è stato rinnovato il contratto per per i medici, Mai si erano erano state messe a disposizione della contrattazione pubblica, così tante risorse, circa 20 miliardi che ci hanno permesso a chi si è assunto la responsabilità, dal primo contratto fino all'ultimo di sottoscriverli, sentendoci dire di tutto e di più, ma noi ci siamo assunti quella responsabilità perché abbiamo intanto utilizzato risorse importanti e allo stesso tempo abbiamo cercato di dare un contributo rispetto alla necessità di rendere appunto i le buste paga più pesanti. Chiudo dicendo che noi abbiamo ora l'esigenza di incrociare questi temi e mi scuso davvero per per il modo molto sommario con il quale ho li ho trattati, ma vi vi garantisco che quotidianamente noi siamo su su queste. Su queste questioni abbiamo due esigenze. Primo, gestire la legge di bilancio e per per gestirla. Io penso che sia necessario un confronto preventivo con con il governo, con le i partiti, con i gruppi parlamentari, perché noi prima dobbiamo poter insieme decidere,
Che cosa vaff che a che cosa dobbiamo tendere? Sappiamo che le risorse sono poche, lo sapevamo anche l'anno scorso. Auspicavamo che si potesse uscire dalla procedura d'infrazione e quindi anche l'anno scorso noi ci siamo assunti un pezzo di responsabilità, quest'anno è l'ultima legge di bilancio di questa legislatura. Dobbiamo finalizzare quelle risorse sul lavoro, sul su, quindi le persone, lavoratori, pensionati, imprese sane sulla crescita del Paese e quindi noi siamo molto d'accordo sulla vostra proposta di allargare fino a 60.000 euro l'aliquota del 33%. Aggiungiamo che bisogna detassare le tredicesime perché si va incontro alle esigenze di lavoratori e pensionati. Diciamo che bisogna detassare all'un per 100 i premi di risultato, ma anche gli utili, i negoziati, e poi bisogna finanziare in maniera strutturale la partecipazione. Questo è un primo tassello, l'ultimo aspetto del quale voglio voglio dirvi brevemente e che in casa Cisl, noi abbiamo pensato che sia necessario anche immaginare che cosa avverrà, che cosa noi dovremmo fare dopo il PNRR dopo la manovra e quindi abbiamo presentato un libro verde che a 10 punti.
10 punti che si sviluppano in 120 proposte. È un testo aperto, che abbiamo mandato a tutte le Fo alle istituzioni, alle forze, alle forze parlamentari, ai partiti, e auspichiamo che si possa aprire un dibattito, perché pensiamo che non non sia opportuno ragionare soltanto della fase contingente ma avere anche una prospettiva più lunga perché diversamente avremmo consegnato i sacrifici che sono stati fatti fino a questo. A questo tempo li avremmo consegnati al nulla, perché il Paese continuerà a essere quelli in difficoltà, non solo per cause endogene, ma soprattutto per quello che sta succedendo nel mondo. Vi ringrazio e vi chiedo davvero ancora scusa
Grazie, grazie, Segretario Fumarola, e assolutamente prima di continuare la nostra tavola rotonda, però chiediamo l'onorevole Costa qui sul podio per dare i suoi saluti e il presidente appunto, del gruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, prego.
Grazie.
Innanzitutto porgo un saluto a Chiara Tenerini ad Alessandro Cattaneo perché si sono dedicati all'organizzazione di questo evento, che è molto interessante ed è molto attuale, devo dire, intervenire dopo la dottoressa Fumarola, dopo amministra Calderone non è semplice io.
Voglio semplicemente limitarmi a evidenziare l'approccio che a Forza Italia non soltanto sul tema del lavoro, sul tema del salario, ma su tutti i temi che ci troviamo ad affrontare ed è un approccio, un approccio liberale.
Che si fonda sul mettere la persona al centro dell'azione politica e pensare che ogni decisione del legislatore debba essere improntata a garantire e a rafforzare la libertà di scelta di una persona, sia che tocchiamo i temi del lavoro.
Che tocchiamo i temi del fisco, che tocchiamo i temi dell'energia, quelli della giustizia, che sono a me molto cari, perché li ho seguiti per molto tempo avere la persona al centro quando noi parliamo di fisco noi vogliamo un fisco leggero, vogliamo diminuire la pressione fiscale non per una scelta demagogica ma per la nostra identità politica per consentire al cittadino,
Di fare le sue scelte ovvio, lo Stato deve, in determinate situazioni, fare le scelte per la generalità dei cittadini, ma non Gore, non dobbiamo capovolgere questa proporzione, noi dobbiamo avere uno Stato che si limita a svolgere i compiti.
Per i quali è necessario che ci sia la sua, il suo ruolo di garante. Io penso, per esempio al tema della giustizia. Non possiamo pensare che non venga svolto dallo Stato questo compito, questa funzione, però è evidente che se noi pensiamo che lo Stato diventi onnivoro, nell'economia, svolge una funzione diversa rispetto a quella che è lo spirito liberale, ci porta a interpretare una funzione molto spesso non svolta bene quando parlo della spesa pubblica, io penso che uno Stato minimo debba essere uno stato anche molto rigoroso nella spesa pubblica. C'è una definizione del codice, la diligenza del buon padre di famiglia. Chiediamoci se oggi
Le spese dello Stato sono tutte assunte con la diligenza del buon padre di famiglia, lo Stato chi gestisce dei servizi che molto spesso non sono necessariamente da svolgersi da parte, diciamo, di un soggetto come il pubblico possono essere devoluti al privato, io penso che uno Stato minimo, noi dobbiamo avere questo per dire che quando parliamo oggi del salario giusto questa impostazione e l'abbiamo declinata anche in questo ambito che non sia lo Stato a decidere una cifra e la cifra ideale la faccia calare.
Ma sia la contrattazione sia l'autonomia delle parti, l'autonomia dei cittadini, l'autonomia delle parti, la libertà di scelta e questo lo spirito che ci anima, io penso che questa sia l'identità che come Forza Italia abbiamo saputo trasferire all'interno della maggioranza perché l'identità politica è importante se tu sai essere coerente su tutti gli argomenti e su tutti i temi mi dicono ogni tanto adesso chiudo, perché sto uscendo fuori tema e beh però voi avete fatto delle norme sulla sicurezza che sono norme liberticide, no,
Perché sono norme liberali, perché garantire la sicurezza ai cittadini consente a loro di esprimere le loro libertà nel modo migliore, se non si è sicuri, non si esprimono le proprie libertà, non si esercitano i propri diritti, quindi anche la sicurezza svolta ovviamente affermata con delle norme che siano rigorose ma siano equilibrate e un elemento che consente di svolgere la propria lì i propri diritti, di esercitare i propri diritti, di esercitare le proprie libertà ai cittadini. Quindi, quando parliamo di salario giusto, è veramente la declinazione di una spinta liberale, di un'impostazione liberale alternativa, un'impostazione dirigista che molto spesso otterrebbe l'effetto contrario, grazie,
Vorrei to put, ma più giusto e Piero siete impegnati 14.
Ah, scusami pieno, ma c'abbiamo un altro saluto di un altro onorevole che, poiché poi deve andare in Aula, quindi.
Quindi, chi chiamo qua sul sul podio, Francesco l'onorevole Francesco Battistoni che il segretario, l'ufficio di presidenza alla Camera, i deputati prego.
Buongiorno a tutti, grazie Chiara, grazie Alessandro un saluto a tutti i colleghi e alle autorevoli relatori e naturalmente al Ministro Calderone che, per impegni che ha dovuto lasciare, voglio salutare anche alcuni amici che sono in sala, ad iniziare dall'assessore reggimenti al all'amico Alfonso Luzzi, presidente della M della M Cl dal direttore generale dell'Inail.
Marcello Fiori e naturalmente voglio ringraziare ancora chiara per il lavoro che sta vuol svolgendo in questo campo, noi, come Forza Italia abbiamo fatto molto e, devo dire, ascoltare le parole prima della Calderone e poi soprattutto di Daniela Fumarola,
Sembrava il nostro programma perché vorrei ricordare gara che Antonio Tajani, già in una delle emozioni al Congresso che lo ha visto e letto, aveva proprio messo la mozione.
E dell'inserimento dei lavoratori nel nella gestione dell'azienda, quindi la proposta di legge che veniva proprio dalla Cisl, poi sentire parlare di detassazione delle tredicesime che è quello che stiamo portando avanti e stava un po'musica per le nostre le nostre orecchie quindi io non voglio dilungarmi oltre anche perché solo istituzionale e un saluto quindi e però una cosa vorrei dire quando parliamo,
Di salario giusto, il lavoro ero io, sono convinto che il salario deve essere collegato
A rischio e alla tutela della salute e della salute, quindi noi non possiamo prescindere da un coinvolgimento dell'Inail e di tutti gli altri soggetti che sono predisposti a questo.
Perché una delle tematiche maggiori che abbiamo affrontato nel corso degli ultimi anni e la sicurezza sul lavoro, quindi ti ti chiedo e faccio appello anche al nostro responsabile nazionale dei dipartimenti, oggi bene salario, giusto lavoro, vero poi un focus sulla sicurezza del lavoro coinvolgendo l'Inail ed altre,
E da altri soggetti che si occupano proprio di questo, naturalmente anche con gli autorevoli relatori che oggi ci hanno dato veramente degli spunti molto interessanti, grazie e buon lavoro.
Eh beh sicure oro è uno dei temi che stanno al tavolo e tra le 14, appunto, associazioni datoriali e Cgil, Cis.
Due ville stanno cercando appunto di di come dire, trovare un accordo quadro e i vari capitoli appunto abbiamo qua Pierangelo Albini è appunto che il direttore dell'area lavoro, welfare e capitale umano Confindustria che è uno appunto dei protagonisti, diciamo del del tavolo.
È appunto il tema, il tema grande è quello poi della gli assetti contrattuali e trattamento economico complessivo, il trattamento economico minimo.
Adeguamenti, appunto rispetto all'inflazione e ricerca, ma da grande tema della rappresentatività, la misurazione della rappresentanza, appunto, di datoriali e anche sindacati. Bene, volevo un po'che ci spiegasse Albini che, diciamo impatto può avere un accordo, diciamo, tra le parti sociali sul tema appunto della della crescita, sul tema appunto della dell'aumento di salari e produttività e quelle che possono essere, anche visto che siamo in presenza di molti deputati di Forza Italia e le azioni di contesto diciamo che possono da parte della maggioranza che potranno favorire in legge di bilancio anche appunto andare in direzione di favorire un accordo
E un clima anche sociale, più disteso, prego.
Sì, grazie grazie per questo invito, ma provo a.
Farei a condividere alcune riflessioni sulle cose che stiamo provando a fare e.
Nel contempo, anche di dare alcune indicazioni sulle suggestioni che tu Giorgio adesso ponevi.
Diciamo che questo questo tentativo che stiamo cercando di fare è un tentativo importante per le parti sociali, per il ruolo che potrebbero avere per il sistema di contrattazione del Paese e anche.
E per una prospettiva di relazioni con, diciamo, il decisore politico che diciamo così altre stagioni si chiamava un po'di concertazione.
In realtà non è.
Un.
Come dice un po', il titolo di questo tavolo tornano, cioè ci siamo trovati di fronte a un bivio e questo bivio, per molti versi qualcuno lo aveva immaginato l'aveva anche desiderato.
Adesso.
Ci sono due fatti esterni che di in qualche modo lo hanno favorito e che sono il processo del CNEL in ordine alla ricostruzione, al al riordino dell'archivio dei contratti collettivi e il decreto 62, che pone, è un tema che nel nostro accordo del 2018 era già evidenziato che,
E non è quello del salario minimo del ma del salario giusto, e quindi di individuare il contratto giusto, l'obiettivo che ci diamo è un obiettivo ambizioso, cioè scrivere un una sorta di accordo quadro.
Per è un modello di relazioni industriali nuovo, qui dico subito.
Una cosa importante, fondamentale che vorrei che fosse chiara.
Confindustria aveva fatto nel 2014 il Testo unico sulla rappresentanza, sulla misura della rappresentanza sindacale nel mondo che rappresentava Confindustria, diciamo, ed era un accordo negoziato con Cgil, Cisl UIL e poi ha aperto la sottoscrizione di tutti i sindacati che hanno voluto sottoscriverlo cosa che poi è avvenuta perché credo che quasi tutti i sindacati italiani e abbiamo più di 150 sottoscrizioni hanno aderito a quel protocollo e si sono riconosciuti in quel sistema di regole e quindi in quel sistema di misurazione.
Oggi noi e per il mondo dell'industria siamo in grado di sapere quanto pesano le organizzazioni sindacali.
E questo peso non è funzionale a stabilire la rilevanza del soggetto, ma a stabilire poi, secondo i criteri della democrazia, quindi delle decisioni prese dalla maggioranza, qual è il contratto da prendere a riferimento.
Questo pezzo di ragionamento e che avremmo dovuto fare per, diciamo così, la rappresentanza dell'industria adesso, come dire fortunatamente io dico con con grande soddisfazione si rende possibile per essere un bivio plurale, cioè ci troviamo tutti a fare diciamo, delle riflessioni su questa cosa che lo strumento contrattuale,
Lo strumento contrattuale qui l'esercizio più difficile che si fa questo tavolo è quello di ricordarsi tutte le volte che noi rappresentiamo le associazioni che sono al tavolo, ma siamo lì per difendere lo strumento attraverso il quale si regola il rapporto di lavoro e lo facciamo virgolette per una sorta di egoismo per la quale riteniamo di essere più bravi del Parlamento i più bravi del giudice regolari e accompagnare le transizioni però ci rendiamo anche conto che oggi siamo arrivati in un punto in cui diciamo,
Il disordine, il disordine.
Finisce per nuocere sia alla credibilità dei soggetti.
Sia al l'efficacia dello strumento.
Quindi, quello che si fa in questa operazione e mettere davanti lo strumento davanti agli interessi delle parti ed è la cosa più difficile da fare, perché io tendo a dire questa cosa qui e ne approfitto anche visto il panel che abbiamo costruito.
La fatica vera è fare un accordo che rispetti i due princìpi fondamentali che sono sanciti dentro questo accordo che stiamo scrivendo.
E sono la libertà associativa.
Per cui ogni associazione può decidere di associare qualunque tipo di impresa, qualunque tipo di lavoratori.
E questo non è un principio in discussione, così come non è in discussione la libertà negoziale, cioè ciascuno può fare un contratto con chi vuole e quel contratto è un contratto che è valido, il problema è che, avendo tante associazioni, avendo tanti incontrati e avendo un problema di giustizia del salario giusto,
Di dare alle persone il salario giusto e, volendo noi in qualche modo im, in maniera un po'illuministica, immaginare che questo nostro Paese sia in grado di garantire la certezza, la certezza che devi avere, quando vai davanti al giudice chiede al giudice se sei pagato bene o male il giudice dovrebbe essere in grado di dire che mestiere fai che tipo di azienda e la tua qual è il contratto,
Giusto da applicare qual è la retribuzione giusta che ti si deve per un Paese civile, no, paese, come dire che sta fra le grandi potenze del mondo nonché socio fondatore dell'oil, che parla di lavoro dignitoso, no che fa leggi come fa l'Europa su questi temi quindi noi non è che stiamo costruendo come qualcuno dice sui giornali un accordo per tutelare il monopolio,
Noi stiamo scrivendo delle regole che devono valere per tutti e che, una volta che saranno definite, saranno aperte alla sottoscrizione di tutti, perché noi qui tendiamo a disegnare quelle che secondo noi no, poi noi non siamo depositari del sapere assoluto, però diciamo abbiamo una,
Storia alle spalle, siamo una discreta compagine, perché tra i sindacati importanti, con 14 associazioni datoriali, sono un bel pezzo del mondo che vogliamo rappresentare, ma poi naturalmente sono regole che apriremo a chiunque, perché chiunque oggi voglia mettere al mondo una nuova Confindustria deve,
Essere dentro un sistema di regole che gli consentirà un domani di dire io per il contratto dei meccanici, conto di più della Federmeccanica perché o più imprese associate, perché quando faccio il contratto in un negozio con un'organizzazione sindacale che più rappresentativa di un'altra, perché noi stiamo facendo semplicemente quello che la Confindustria ha già fatto nel 2014 stabilire dei principi che sono banali sono quelli della democrazia,
E tu a un certo punto, siccome in questo Paese diciamo così
Ha scritto nella Costituzione che le persone devono avere dei salari che gli consentano un'esistenza libera e dignitosa, e quindi noi ci arroghiamo come parti sociali il compito di essere quelli che questo salario lo determinano nei contratti, allora bisogna stabilire, secondo i principi della democrazia,
Chi pesa di più, chi rappresenta più lavoratori, chi rappresenta più imprese in un settore?
Qual è il contratto giusto?
Poi, naturalmente, si può anche amare la giungla.
Si può decidere di avere un giardino ordinato all'inglese, dovevano già le aiuole, dice so qual è il vialetto, so quale noi abbiamo questa idea di costruire, diciamo di mettere un po'd'ordine, però si può anche decidere di andare diversamente, però andando diversamente, noi abbiamo un grande rischio che l'ultima cosa che dico per non farla troppo lunga,
Di perdere di vista completamente la ragione vera ultima per la quale lo stiamo facendo, questa cosa.
Quello che stiamo facendo noi, anche sulla parte dei salari, sarebbe un accordo che in altri tempi avrebbe fatto oggetto di un accordo di concertazione con il governo.
Perché tiene dentro un sistema ordinato di regole.
Un modello che garantisce la continuità dei rinnovi contrattuali, che garantisce, come dire, una adeguata ripartizione dei compiti del contratto nazionale e del secondo livello di contrattazione che stabilisce dei principi, per come dire, le dinamiche retributive, quindi per salvaguardare il potere d'acquisto dei lavoratori e che tende a mettere, come dire in evidenza il fatto che un lavoratore che fa un certo tipo di attività quando dovesse chiedere al giudice se è pagato bene o male il giudice possa trovare nell'archivio dei contratti il contratto giusto e determinare se quello del salario giusto, dicevo che se non ci rendiamo conto di del motivo, ovvero per cui lo stiamo facendo, perché devo dire onestamente no facendo, condividendo una riflessione, no, più andiamo avanti a fare questo discorso.
Ai tavoli più mi rendo conto che non è un negoziato.
Più mi rendo conto che i processi di maturazione, di consapevolezza delle persone che sono al tavolo richiedono tempi anche su alcuni, su altri temi però c'è e come dire strisciante questo.
E senso di comprensione delle cose, per cui delle ragioni vere per cui lo stiamo facendo.
Ora voglio dirla tutta in maniera chiara.
Io sono convinto, lo dico spesso quando intervengono in queste che noi, come dire, non siamo espressione il nostro mondo, il nostro Paese, non è l'espressione del più becero capitalismo, ha una radice, no, se ne abbiamo appena ricordato San Francesco radice come dire diversa un'economia di mercato ne costruiamo il Welfare State,
Noi giustifichiamo la presenza delle imprese e delle attività economiche, che non devono andare mai contro i principi della dignità umana, non c'è scritto nella Costituzione nella logica in cui generano quelle risorse che ci servono per costruire un sistema di welfare in maniera anche ordinata fra di noi per cui uno degli elementi che ci siamo detti deve qualificare un sistema di contrattazione è quello che il sistema di contrattazione costruisca anche pezzi di welfare integrativo a quello pubblico e allora così e se arriviamo in fondo a questo percorso,
Se poi questo percorso che sarà aperto alla sottoscrizione, e anche di quelli che non sono al tavolo come criterio di condivisione generale delle regole, accrediterà tutti i soggetti che in qualche modo lo condividono, come soggetti che si assumono una responsabilità piena del ruolo che ha la contrattazione collettiva,
Che è una cosa diversa da quella per cui io sono stato assunto in Confindustria tanti anni fa, quando mi dicevano che il miglior contratto era quello scaduto.
Oggi, in Confindustria, da anni ci facciamo vanto di essere l'associazione che rinnova i contratti irregolarmente.
E che, pur in un Paese dove la media dei salari sono bassi, no, l'industria e la parte, diciamo, più alta delle curve che ti si disegnano, il compito della contrattazione collettiva e poi quello di porsi come interlocutore autorevole.
E della e delle scelte politiche, perché poi, se mi si fa costruire un fondo pensione, perché questa cosa ha una utilità generale perché oltre al primo pilastro ne costruiamo un altro collettivo, poi dopo se uno può si prende anche il terzo si fa i ciliegini in Coppa torta però,
Se a un certo punto diventa una logica di cooperazione e andare avanti nel mondo, che è l'unico modo che io riesco a immaginare per non finire sfracellati.
L'Europa come dire, sarà il più grande merc,
Tutti i consumatori di 450 milioni di consumatori, ma io non lo so, mi pare che nelle classifiche e ultimamente andiamo indietro e abbiamo un problema di difendere anche con le unghie e coi denti quella che è la nostra identità, che è un'identità di cui andare fieri aver costruito un sistema,
Che usa le ricchezze che i lavoratori e le imprese generano
Per costruire un sistema di protezione per quelli che sono più deboli. Noi questa cosa dobbiamo ricordarcelo e non dobbiamo però dimenticarci ne ogni volta che ci capita un'emergenza davanti, perché questo è un momento in cui noi facciamo un accordo, se riusciamo, io mi auguro che sia ampiamente condiviso, perché se sarà ampiamente condiviso vuol dire che l'avremmo scritto bene come quello del 2014 che hanno firmato tutti, perché sono le regole che devono essere uguali per tutti, perché oggi la Confindustria, la Confindustria, domani può essere più piccola anche della dell'ultima delle associazioni che vuole rappresentare le imprese e questo sta dentro i processi di cambiamento, ma noi dobbiamo mettere in sicurezza gli strumenti e lo strumento per mettere in sicurezza il contratto collettivo e la relazione con il quello che il contratto collettivo
Deve fare in armonia con quello che il legislatore crea no, perché è inutile farci fare i fondi pensioni se poi si fa la portabilità del contributo e si equipara
La libertà dell'individuo di farsi una polizza assicurativa con l'idea di costruire una mutualità, noi stiamo costruendo un fondo sanitario con l'illusione di poter dare anche agli operai e gli impiegati quel livello di protezione che oggi hanno i dirigenti d'industria, e cioè che tu avrai un fondo sanitario anche quando andrà in pensione e questo,
È un'utopia, cioè è un mondo ideale, ma è una cosa che bisogna, come dire, avere il coraggio di scrivere dentro gli accordi che facciamo e di condividerli con chi, come dire in politica, ha una sensibilità di di questo tipo, scusatemi, ho fatto un po'lungo.
C'è Albini, grazie, ecco, sempre permettiamo l'onorevole Casasco che responsabile economico di Forza Italia e poi di presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria per un breve intervento prego, mi scuso perché abbiamo, come sapete, la legge da votare la legge elettorale e quindi tutti i deputati anche l'onorevole Tenerini dovrà lasciare presto.
Quelle da ultima, allora, ah, rispetto al programma, cercò di fare il ponte tra il primo e secondo panel, ho apprezzato molto l'intervento ultimo del dottor Albini, in cui parla sostanzialmente della rappresentanza dell'autorevolezza, della responsabilità e della libertà, soprattutto.
Del rapporto contrattuale tra associazioni di categoria, sindacati e quindi nell'interesse, voglio dire, dei lavoratori, è vero, l'articolo 1 della direttiva europea non cita che debba essere per forza stabilito un salario minimo per legge, ma lascia liberi gli Stati ove esista la contrattazione collettiva garantita che,
Ah, questo possa essere garantito liberamente dalle parte contrattuale tra le associazioni di categoria e voglio dire la parte sindacale, ma altrettanto alta l'articolo 39 della Costituzione.
La nostra definisce anche mai attuata quella che è la rappresentanza sindacale,
Allora è evidente che i contratti firmati, come è stato detto, dottor via da Confindustria, sono ben al di sopra ex, soprattutto tutto il comparto industria dei 9 euro, che la sinistra chiede per come contratto minimo, sarebbe una penalizzazione enorme per i lavoratori e a due e soprattutto una violazione della libertà.
Della libera contrattazione del contratto collettivo, che è alla base sostanzialmente del nostro diritto democratico, della libertà, infatti, dal 9 euro lordi non si sa bene se sia dei 9 euro per sapere se siano lordi, se siano netti, se sia un contratto che riguarda anche le tredicesime permessi e tutto il resto e i contratti ad esempio di Confindustria e delle maggiori voglio dire categorie rappresentative del mondo dell'impresa sono al di là molto al di sopra dei 9 euro, quindi c'è un principio di libertà. 11 il diritto costituzionale del rapporto tra associazioni d'impresa e sindacati nella tutela dei lavoratori e la tutela anche di una sviluppo economico e di una crescita economica, poi
E altrettanto è corretto del concetto di libertà. Noi ci siamo battuti come Forza Italia, sia io che l'onorevole Tenerini e altri deputati su quello che è la portabilità. I contratti stabiliti dalle maggiori rappresentanze datoriali hanno istituito e anche sindacali hanno istituito dei fondi pensione al fruito dei fondi sanitari. Ora noi ci siamo battuti per estendere questa portabilità. Per questo blocco, voglio dire della portiera della portabilità di chi ha costituito vuol dire questi fondi in accordo tra le rappresentanze sindacali e soprattutto datoriali, per garantire il secondo e terzo pilastro e la garanzia di dove lo Stato non può arrivare e dove, attraverso il contributo delle parti datoriali in accordo con le sindacali, esistono queste possibilità di questi fondi pensioni
Il fatto che oggi ci sia una una deadline al 31 ottobre noi ci stiamo battendo affinché sia possibile portarla anche durante la legge di bilancio, credo che sia un diritto, un diritto, innanzitutto è una libertà, voglio dire perché un conto è il diritto e un conto è andare a minare sostanzialmente quella che è la sostenibilità anche di questo secondo pilastro,
Intervenendo poi sul tema, voglio dire della dell'economia, della garanzia dei salari, la città, io credo che è vero, i salari non sono alti, non sono alti rispetto a quella che è il tema dell'inflazione, che sapete perfettamente che oggi è il 4 2% quando sono stati fatti nessuno prevedeva questa situazione geopolitica internazionale, quindi questa infrazione che galoppante,
Ma altrettanto noi dobbiamo pensare che dobbiamo pensare che i salari, garantiti sostanzialmente dalle parti nella libera contrattazione tra datoriali e sindacali, siano garantiti attraverso la crescita del Paese. Noi non possiamo intervenire sempre attraverso una fiscalità generalizzata. Credo che sia giusto farlo in momenti di difficoltà come ciò stesso durante il Covid, come è successo quindi attraverso la cassa integrazione, come succede anche in questi momenti difficili al Governo. Oggi, non dimentichiamoci, ha investito, ha investito, ha dato alla detassato sostanzialmente per oltre 60 miliardi il mondo del lavoro in questi tre anni ci sono 13 miliardi di cuneo fiscale all'anno per tre anni fanno cubano 40 miliardi 9 miliardi di prima di a cuneo contributivo, a con una detassazione di quella dance degli straordinari, quello della detassazione dei premi di produzione all'1%
Ah, e quindi con i premi, voglio dire di produzione e quindi di fatto, ci sono circa 60 70 miliardi più altri 30 per quanto riguarda le situazioni che sono andati nelle tasche degli italiani, il cuneo fiscale che noi abbiamo sempre sostenuto, l'ha fatto, questo governo ormai è stato fatto prima per chi vuole oggi il salario minimo, ma abbiamo siamo intervenuti con 13 miliardi l'anno 12 9 esattamente all'anno di cuneo fiscale e questo è estremamente importante per cui, ripeto, noi non possiamo pensare di affrontare le crisi, dobbiamo affrontare il tema dell'energia, dobbiamo sapere il tema di di tante situazioni, anche europee, come l'ETS Silvano, eccetera vogliamo pensare solamente che la ricetta, quello liberale, della crescita
Quindi dobbiamo avere sostenere gli impianti delle imprese delle industrie attraverso una politica industriale a breve, a medio e a lungo termine, per combattere e contrastare quel tema della competitività con i grandi, i due colossi che sono Cina e America, ma dobbiamo pensare esclusivamente alla crescita solo aumentando il denominatore, cioè il Pil del rapporto deficit Pil che noi riusciamo a aumentare i salari. Quindi dobbiamo sostenere e questo farà Forza Italia, le imprese nella crescita per investire, come è stato fatto da un iper ammortamento. Cercheremo di estenderlo ancora di un anno al 29 Mirandola o di indirizzi precisi che creino volano per la crescita. Penseremo, ad esempio, ha una ha, diciamo, ammortamento
Di quelli che sono i beni e i beni strumentali e quantomeno i cespiti delle industrie, e interverremo probabilmente anche se è possibile, con un ace 2 per quanto riguarda le piccole e medie imprese e quindi a un altro tema estremamente importante, caro anche a Confindustria, quindi noi dobbiamo intervenire su quello che sono gli investimenti, sostenere gli investimenti degli imprenditori e delle imprese, perché solo così della contrattazione tutti saranno d'accordo nella crescita, ridistribuire quello che potrà essere il benessere e anche al rischio degli imprenditori, ma che lo Stato deve aiutare nella festa, lo Stato non deve intervenire. Ha detto bene
Il presidente Costa solo intervenire attraverso le regole, garantire le regole, ma non intervenire perfettamente su quello che sono il discorso della libera contrattazione perché, ripeto, i salari possono accadere attraverso un aumento della continuità e della crescita. Quindi la politica di Forza Italia sarà quella di aumentare il Pil, il dominatore di questo rapporto, perché questa è l'unica, non perché è una ricetta liberale, perché il resto sono ricerca stataliste che non appartengono alla nostra cultura, che il governo ha dimostrato di fare nell'intervento su ma sulle imprese, ma altrettanto dovremo fare in questa manovra di bilancio che tutti dicono elettorale, in un momento difficile in cui, giustamente, i conti devono essere in ordine. Ha detto bene il ministro dell'Economia Giorgetti, ma altrettanto dovremmo avere anche una visione, e questa è una visione del centrodestra non elettorale, ma nel rispetto di quelli che sono i parametri, ovviamente di quello che saranno gli indirizzi, perché ripeto, aumentare competitività e crescita che solo attraverso una politica industriale seria e corretta, come stiamo facendo, può aiutare perché alla fiscalità generalizzata e a un certo momento a termine e quindi ovviamente dobbiamo pensare seriamente a questo ultima cosa sento dire presso spesso nel mondo voglie della pressione fiscale è aumentata la pressione fiscale, si è aumentata la pressione fiscale. Ma cos'è la pressione fiscale perché questo deve essere molto chiaro a tutti. La pressione fiscale non è la tassazione nominale, le tasse non sono aumentate, sono rimaste uguali e qualche volta diminuite, come c'è stato. L'accorpamento delle tre fasce della della della dell'aliquota dell'Irpef da 4 3 costano 5 miliardi all'anno per tre anni e sono 15 miliardi come costa l'abbattimento, com'è stato detto della ah Irpef, del ceto medio al 33% che porteremo a quest'anno al 60%, ma questa è la tassazione nominale. Le tasse sono diminuite, uguali o diminuire. La pressione fiscale è il rapporto tra quello che al numeratore.
Le entrate erariali e contributive
E al denominatore il PIL e le entrate erariali e contributive sono aumentate, le sono aumentate perché so ci son stati 1 milione 200.000 posti di lavoro in più. Perché c'è stato una lì? Ci sono stati gli aumenti contrattuali detassati al 5% perché sia stata una lotta all'evasione, 30 miliardi all'anno e quindi il numeratore è salito. È evidente che la pressione fiscale è aumentata perché il Pil poi non è aumentato di molto, anche se è aumentato dello 0 6, siamo all'1%, non è aumentata sui certamente, quindi abbiamo avuto maggiori entrate, data da maggiore assunzioni, da un maggiore aumenti contrattuali da lotta all'evasione
Ma il Pil è rimasto leggermente uguale o leggermente aumentato di uno 0 virgola, quindi noi dobbiamo puntare esclusivamente sulla crescita, sulla competitività e questo che è la ricetta certamente dei liberale di Forza Italia, questo è certamente vorrà essere quello del centrodestra ma andiamo incontro io credo anche alla condivisione di quello che è il mondo degli imprenditori e mi auguro anche dal sindacato grazie.
Anche per Eni.
Punti in vista della legge di bilancio, lo schema diciamo delle.
E invece appunto di sussidi a pioggia, vista la limitatezza delle risorse, cercare di indirizzarle appunto a favore della crescita, e torniamo quindi allo schema, diciamo no allo schema del del del del, cioè la tratta come dire, come le relazioni industriali, poi tutto ciò possono dare il loro contributo sempre per la cresce, perché se questa crescita non c'è, è difficile poi dopo, come dire e distribuirla no, né in retribuzioni più alte. È difficile poi avere appunto, voluta, più alta e allora, appunto,
è Roberto Capobianco, voi, appunto, che aspettative vi sono, anche da parte vostra rispetto, diciamo, alla alla trattativa in corso, sugli assetti contrattuali e sulla rappresentanza, che è come dire che era che ruolo può avere, possono avere le relazioni, nuove relazioni industriali,
E per dare una spinta appunto alla crescita e poi con una riflessione particolare, poi sul mondo delle piccole e medie imprese, poiché motori rappresentati prego grazie mille Giorgio, innanzitutto grazie a Chiara Tenerini per questo importante incontro di riflessione, dove si parla di temi concreti ti mettevi reali.
Ma anche dal titolo che avete dato a questo panel, l'Arena, le relazioni industriali al bivio, effettivamente siamo al bivio o no? Confindustria con Flavour associazioni storiche più di 100 anni e una nuova visione che qualcuno ha letto anche sui giornali è un po'differente da quella che viene rappresentata, comunque sia da 14 autorevoli associazioni di categoria amiche, tra l'altro che hanno comunque sia tutto l'interesse di fare il bene e le loro associazioni, le loro aziende e noi abbiamo una visione un po'differente sotto questo punto di vista, ma l'abbiamo non da oggi noi l'abbiamo dal 2023 perché verrà a luglio del 2023. Forse qualcuno si ricorda nel periodo caldo dove le opposizioni depositavano alla Camera
Da quattro o cinque proposte sul salario minimo e noi eravamo un pochettino preoccupati, perché non vogliamo il salario minimo, noi come con Flavour lo sanno anche gli amici dei 5 Stelle, anzi, durante la nostra asseverazione abbiamo chiesto noi il salario minimo, la bolletta massima, questo è quello che ci serve per poter quindi sopravvivere, ma proprio in quel periodo abbiamo lavorato all'interno della nostra confederazione per presentare una proposta al governo, al presidente Meloni, al Ministro Calderone.
A tutto il gruppo parlamentare di maggioranza e opposizione, che dopo qualche anno si è trasformato nel salario giusto, quella proposta c'è, è stata inviata a luglio del 2023, è una piccola associazione, la più piccola associazione che oggi è presente in questa stanza in quest'aula è importante,
Aveva fatto di un'idea un documento che prevedeva esattamente quello che oggi abbiamo letto con grande piacere nel decreto del Primo Maggio, dove c'è bisogno di porre fine al dumping contrattuale, a quella contrattazione collettiva che lavora al ribasso che toglie i diritti e salari.
Da cosa da riferimento che oggi, ancora rispetto alla del lavoro, i giudici prendono come riferimento dei contratti leader o i contratti più applicati, ma che anche il codice degli appalti ha ben disciplinato. Quindi volevamo che sotto quella soglia era l'articolo 1, abbiamo fatto comunque siamo un po'anche noi gli egocentrici incontro lavoro, ci sentiamo anche a volte più più saggi dei parlamentari dei ministri, abbiamo questo Ego, siamo imprenditori, abbiamo questa questa mania di onnipotenza, Bottaro, ma volevamo appunto che chi firmava un contratto sotto la retribuzione del contratto più applicato, non il contratto delle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative
Non ottenesse nulla dallo Stato, nessuno sgravio contributivo, nessuna agevolazione, niente di tutto ciò.
Ma perché abbiamo utilizzato noi rispetto del contratto più applicato e non del contratto, sottoscritto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative, semplicemente perché sono anni, insomma, 16 anni che noi viviamo come associazione e viviamo sempre la stagione del, faremo una legge sulla rappresentanza e poi non si fa nulla di tutto ciò.
Quello invece è un elemento oggettivo che avrebbe riconosciuta esattamente quei contratti sottoscritti dalle 14 sigle sindacali che oggi hanno composto il tavolo dove noi non partecipiamo, non siamo stati invitati e sicuramente non firmeremo un accordo dove non abbiamo contribuito al miglioramento delle relazioni industriali e sindacali di questo Paese se non possiamo portare anche noi un piccolo aiuto e saremo felici di farlo chiaramente agli amici delle associazioni sindacali e datoriali siamo sempre pronti al dialogo costruttivo, perché entrambi abbiamo la stessa volontà, ma individuando quella elemento avremmo già risolto il problema che oggi gli ispettori del lavoro. Le aziende hanno quando entra in un'azienda e trova il contratto di e ti do una ampi Cisa
Commercio senza la quattordicesima
E dicono, ma questo non è un contratto equivalente al salario previsto, da tech, anzi previsto dal contratto, sottoscritto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative e di aspetta, ma quali sono quelle comparativamente maggiormente rappresentative?
Andiamo dal giudice e il giudice dice ma
Stanno ancora fa il tavolo, il governo, il Parlamento aspetta comunque sia delle indicazioni delle parti sociali, che giustamente è la cosa bella della Democrazia, anzi, mi complimento per questa scelta e nel frattempo succede quello che è successo in tutti questi anni, egli Geo nel frattempo che voi fate una legge e individuato il contratto e le associazioni comparativamente maggiormente rappresentative.
Continuate a applicare quel contratto,
Perché non c'è un dato oggettivo, cosa che invece può esser fatta anche adesso siamo ancora in tempo, siamo per poter fare un emendamento e poter quindi individuare nel frattempo che ci sia e ci sarà e me lo auguro, una legge sulla rappresentanza e la rappresentatività, il contratto più applicato, esattamente sicuramente quello di Confindustria, pronti a rispettarlo alla virgola e metterci anche due euro sopra, come facciamo già da da anni con il segretario Margiotta, con la nostra contrattazione, ma almeno diamo una certezza e una tranquillità l'ispettore ma soprattutto il giudice ha una linea guida, oppure acceleriamo il processo che non parte solo dal tavolo, parte comunque sia dal governo, dal Parlamento è sotto una campagna elettorale, la vedo molto difficile, come strada veloce e rapida
Era il 1 maggio, oggi è l'8 ottobre,
Chissà quando vedremo una legge che dia certezza quell'azienda che applicano il contratto e noi abbiamo questo bivio quindi da scegliere forse sulla necessità che ha prima Albini parlava il dottor Albini parlava di aver letto sui giornali qualcuno che scriveva quella frase una legge d'esser fatta,
Dai grandi per far sì che i piccoli possono crescere.
Io quello che ho letto, invece, nella prima bozza che non so se sarà quella che poi leggeremo quando uscirà per niente il vostro confronto Albini, sembrava che invece la legge volesse tutelare le sigle sindacali che hanno firmato quel contratto, quell'accordo è, io ricordo soltanto una cosa che,
Non mi non firmerà mai, non sottoscriverebbe mai quella quell'individuazione che è associazioni comparativamente rappresentativa, l'associazione
Che ha firmato i contratti più applicati.
Ma, come diceva il dottor Albini e associazioni maggiormente rappresentative o un'associazione che ci ha più iscritti, magari iscritti, non partecipate dallo Stato?
E che abbia comunque sia è una rappresentanza anche del tessuto produttivo locale, una rappresentanza che possa davvero equiparare e rappresentare la micro, la piccola media, impresa e industria sarebbe una cosa giusta. Sono passati 16 anni che stiamo lavorando per cercare quindi di contribuire attivamente. Credo che questo Parlamento e con Chiara abbiamo fatto tanti sforzi, ci impegniamo per poter fare quello che io faccio tutti i giorni perché forse in questo tavolo chi paga gli stipendi so soltanto io e l'ho portato a un'azienda oggigiorno una settantina di dipendenti che hanno più che un salario giusto, grazie al loro impegno, il loro lavoro, la loro produttività e il nostro lavoro è quello di far sì che le aziende possano pagare gli stipendi. E quindi giusto, come diceva prima il dottor Casasco, l'onorevole Casasco. Dobbiamo portare alla produttività e con quello strumento che si aumentano gli stipendi e i salari
Dobbiamo cercare di far sì che gli investimenti possano davvero generare profitti, quei profitti vengono distribuiti ai nostri laboratori e che magari la tassazione, che è già stata ridotta in maniera stabile da questo governo come Irpef per i nostri lavoratori, venga anche ridotto per quanto riguarda il peso fiscale e contributivo per le nostre aziende questo è quello che noi dovremmo cercare di fare.
Siamo qui per poter lavorare, quindi le idee che possono essere in principio, magari contrapposte, con un confronto chiaro, schietto, trasparente, volto al miglioramento del mondo del lavoro, possono portare a un risultato migliore e con Flavour, omaso, assicura anche il segretario Margiotta, Consap al hanno una visione ben chiara di quello che serve al Paese e grazie anche.
Ci sia un po'di dialettica dietro questo tavolo e.
Segretario Margiotta, ecco, tornando allo schema, appunto del decreto legge, 62, anche voi, come conf lavoro, non si non non cedete al dal tavolo,
Che sta come dire, riscrivendo un po', diciamo, le le regole e assetti contrattuali re rappresentanza, però siete chiamati in causa dal decreto legge 62, laddove l'operazione del del salario giusto è quello di dire fatta dal governo, è quella di dire sostanzialmente che tutti gli incentivi, e quindi decontribuzione per le assunzioni di giovani donne ZES stabilizzazioni vengono dati a condizione che venga rispettato, appunto il trattamento economico complessivo dei contratti comparativamente, più vantaggi delle siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, sindacati, associazioni datoriali oppure da contratti firmati da altre sigle, che però hanno un tecnico e un trattamento economico complessivo non inferiore. Ecco che quindi entrate anche voi nella partita in qualche maniera, allora quali possono essere? Anzitutto, se vi riconoscete un po'in quello che è questo schema, diciamo no che è stato tratteggiato nel sul, sul teche e nel dal decreto legge 62 e poi quelle che possono essere anche quali so qual è il vostro rapporto anche sul piano propositivo rispetto al lavoro che stanno facendo, diciamo al tavolo associazioni datoriali e sindacati. La chiedo, le chiedo solo per ragioni di tempo di grande mi affido sulla sua grande capacità di sintesi Graziano, essenziale
Prima cosa, noi non diamo chiamato in causa dallo 62 noi abbiamo invocato è chiamato il 62enne perché il congresso generale della Consob due anni fa.
Adotta ha adeguato la Carta statutaria e ha fatto una precisa mozione congressuale, cioè investendo e delegittimando la Confederazione.
Con un passaggio preciso non può esistere contrattazioni riconducibile a Komsomol che non garantiscono tutele non soltanto economiche ma anche giuridiche minimamente inferiori a quelle garantite dai contratti collettivi di Cgil, Cisl e UIL.
Cioè i contratti di riferimento, Dio con una semplice dello Stato, con una semplificazione, l'individuo in quelli che sottoscrivono Cgil, Cisl e UIL, la comes al può dire molto su questo campo, perché è una combinazione particolare su alcuni tavoli importanti in tutti quelli del pubblico impiego e imparano in tavoli importante dei primati impiego quali il credito eccetera noi sentiamo al tavolo principale insieme a Cgil, Cisl e UIL. Alla vigilia del congresso era presente il dottor Albini,
Mi rivolgo a lei perché in verità.
Sembra avvolta quando ne parla di sentire un sindacalista, va bene.
Ebbene, un sindacalista dei laboratori, no, le cose che dice, perché vedo che dalla Baldo tutela va bene ha presente quella che è la visione aziendale, ma vedo tanta propensione verso il benessere dei lavoratori nelle cose che dice no, non lo sto dicendo sinceramente e ne voglio di.
Quindi, cosa ha fatto questa scelta? Quindi, alla vigilia c'era una contrattazione collettiva di Compsa critica, così come per le altre confederazione autonoma, oggi è per il 31 dicembre 2020 se anche atti verso allontanamenti coatti e quindi a espulsioni.
La contrattazione comodo al 31 dicembre 2026, non potrà esistere un contratto riconducibile al comma che sia minimamente inferiore, però ecco, e quindi l'onorevole Gianni De Bari è, diciamo, è buon testimone, perché insieme abbiamo preparato un emendamento che poi nella nella fretta non è potuto c'è quello di integrare il concetto di salario giusto come parte integrante di un'equa retribuzione che comprenda anche le tutele giuridiche, perché adesso lì si annida era, diciamo, la pirateria per cui ecco, io voglio elaborare quindi il dottor,
Dottor dottor Albini, il concetto di ius equivalenza, cioè bella Costituzione, chiunque può fare un contratto bellissimo, però per una vera cittadinanza contrattuale, sei un contratto collettivo, non è in grado di esporre una dichiarazione di equivalenza asseverata, allora non deve rientrare nell'articolo 62. Ecco queste diciamo,
Così noi stessi mineremmo, elimineremo il due, diciamo il problema dei contratti privati, c'è posto.
Rappresentatività, labbra dignità, fa rima con credibilità, affidabilità, responsabilità, quindi, quando noi parliamo di nome è un concetto necessario alla rappresentatività, perché dalla rappresenta derivano questi concetti fondamentali, quindi è anche vero che la rappresentanza si nutre di numeri, però ecco,
Si rivolga al dottor Albini, se io sono affidabile del bonsai, abile credibile quando siedo al tavolo del credito quando si siede al tavolo dei trasporti, quando poi fanno una condizione di numeri che effettivamente in alcuni settori sono Bassini, cioè una confederazione, non si può poi tenere fuori da tavoli che perché lì magari ancora non abbiamo più perché,
Se poi vogliamo dircela tutta
Confindustria è sicuro quelli che rappresenta bagnante, che io Bugno piglio riferimento e dico voi siete i riferimenti io, quando sono alternativo, non possono essere per noi, quindi riconosca Cgil, Cisl e UIL, la facoltà e il diritto di fare chissà, allora però ci sono due problemi nell'accordo quadro,
Per il quale ho più alta che c'era un'apertura, se però ancora attendendo quand è che posso dare il mio contributo, perché nell'accordo quadro la proposta c'era e aperto ad altre organizzazioni, m'aspettavo, altrimenti prenderò le iniziative e vi manderò il mio contributo perché c'è caro dottor Albini lei,
Deve.
Come io adesso io propongo che l'accordo quadro non solo deve definire teme tech.
Deve dire che cos'è il salario giusto.
E deve dirgli chi lo fa, ma il salario giusto vogliamo.
Di dare atto che in tante categorie giusto non è, non perché lo fa, il pilota è perché il contratto di riferimento di Cgil, Cisl e UIL non è giusto senta nel 50 Cent ever allora oggi nei contratti per me sono una bestemmia sociale e sindaca, allora nell'accordo quadro si deve parecchi quelli che ho sentito il salario minimo contrattuale, cioè nell'accordo qua si deve dire e questo lo chiedo al dottor Albini è un discorso che non riguarda Confindustria, benché in tutto il sistema datoriale convincerà
I salari sono molto oltre i 9 euro, va be'questo, ne do pubblico altro perché lì ci sono i contratti, ma in molti si contrae in molti settori i servizi di vigilanza e alcuni settori, anche del terziario, i salari nei contratti di riferimento non sono giuste, quindi l'accordo quadro deve dire a tutte le vie del gioco, così come ha fatto il Congresso ha fatto il mio congresso a dire nessuno può andare sotto
E adesso l'accordo quadro deve dire alle federazioni di settore che non possono sottoscrivere contratti che non siano inferiori a lo decide il tavolo, perché quello sarà uno standard, se noi diciamo il tempo, ma vogliamo dire questo tempo nei settori, il minimo quando deve essere l'abbiamo definito, però poi lasciamo tenti di I settore sia inferiore a 8 euro e questo non va bene un'ultima quindi, come dire noi,
La Consob, che ha mantenuto sempre il suo percorso specifico.
Io non ho mai voluto fare un discorso di sin da confederazione autonoma, cioè ognuno risponde ai propri valori, va bene e fa il proprio percorso.
È in termini di affidabilità e credibilità del contabilità abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare per da parte nostra risolvere questo triste fenomeno triste, triste, drammatica però della pirateria, continua anche l'ultimo contratto sottoscritto con Capello e diciamo la la testimonianza di questo,
Solo.
L'ultimo punto è stato dà il cuneo fiscale.
Allora lo dica chiaramente se il miliardo e qualcosa che serve per guardare il 43 da 50 fino al 60 si stanno pari risorse per elevare la detrazione del lavoro dipendente per insalate fino al 9 novembre e 50, quindi per detassare almeno i salari fino a 9 euro all'ora quindi ci vuole un miliardo e qualcosa per portare su la detrazione per lavoro dipendente affinché chi guadagna fino a novembre perché è una soglia al di sotto della guardia, diciamo che c'è la povertà non sia costretta a pagare la tassa sulla proprietà, quei soci stanno analogo risorse, va bene,
Ma se sono antenna di io.
7 6, il Parlamento ma questa è la definizione che uscirò, diciamo, diciamo, con con con con un comunicato critico perché.
I tempi sono difficili e bisogna pensateci, chi guadagna fino a 9 euro piuttosto che a chi guadagna più di 20 euro a 20 euro, a loro va bene, grazie.
L'onorevole Tenerini può tracciare la conclusione di questo primo panel che abbiamo avuto, prego, grazie anch'io, mi ero preparato un intervento, ma alla luce di tutto quello che ho sentito chiaramente rompo rompe gli schemi, intanto ringrazio assolutamente tutti i relatori per essere intervenuti.
Ora non c'è più la segretaria Fumarola irresponsabile delle politiche del lavoro e del welfare, Pierangelo Albini, ringrazio ovviamente i miei colleghi di partito, il presidente Costa, ringrazio Capobianco, ringrazio Margiotta, ringrazio tutte le associazioni datoriali che dopo interverranno ma e ringrazio chiaramente il ministro Calderone che ci ha onorato della sua presenza, dopodiché sinteticamente perché il tempo è una variabile molto importante quando si parla di competitività e produttività, voglio, eh eh eh, mi mi fa piacere perché i convegni che organizziamo come dipartimento lavoro non sono mai
Diciamo statici e noiosi la volta scorsa, mi ricordo che ci fu una intervento un po'più contrastato sulla partecipazione da parte.
Del dottor Albini rispetto alle impostazioni che in quel momento stavamo affrontando, mi fa piacere che anche sul tema dell'equivalenza contrattuale della rappresentatività, sul tema del salario giusto si sia aperto un dibattito costruttivo e franco tra.
Diciamo realtà diverse, ma che ognuno pensa di portare giustamente la propria voce, il proprio contributo. Ora io vorrei un attimo affrontare il tema dell'acqua della questione salariale, sottraendo per un momento il salario dal da dal dibattito che è un po'strano, però io voglio dire che il salario è sicuramente ciò che un lavoratore riceve, ma ancor prima della ripresa della retribuzione che cosa viene viene, l'impresa, viene l'investimento, viene l'organizzazione, viene dalla tecnologia, avvengono le competenze, c'è il mercato, ecco se noi dopo questo viene il problema che è o è enorme e decisivo della del problema salariale, però, se queste, se noi separiamo le dimensioni, cioè la produzione e la distribuzione dal dibattito, noi rischiamo di fare due errori esattamente uguali e rimaniamo su soluzioni parziali. C'è chi guarda soltanto alla competitività e re e considera il salario come un costo, oppure chi guarda solo alla retribuzione e pensa che il valore possa essere distribuito, indipendentemente dalle condizioni nelle quali quella Ford quel quel valore si si si si genera. Ecco, io credo che entrambi siano letture insufficienti e non si può pensare né di aumentare il valore salariale comprimendo, cioè elargendo sempre attraverso la fiscalità, attraverso gli interventi che chiaramente in certi settori sono fondamentali. Io penso ancora a quelle stratificazioni del mondo del lavoro che vedono fuori le donne che vedono fuori giovani che cercano di trattenere il famoso trattenimento dei talenti in Italia, allora lì sicuramente è fondamentale ancora investire e inserire la leva fiscale, ma diversamente sennò noi dobbiamo agire attraverso altre leve che sono chiaramente alla produttività e questa produttività, perché questa parola,
Ne negli anni è forse la parola peggiore usato per il peggior compresa nel dibattito del mondo del lavoro, perché produttività. Aumentare la produttività non significa far lavorare di più, un lavoratore non significa strizzare addosso a quel lavoro. Un altro elemento della catena produttiva non significa comprimere la pausa, significa un'altra cosa, aumentare il valore che quel datore di lavoro può generare durante la sua prestazione d'opera. Qui e per arrivare a questo, noi, che cosa abbiamo fatto come primo scalino secondo me, perché poi a volte si cerca di se si si rischia di banalizzare il tema? Il Governo ha introdotto il concetto del salario giusto, ma il salario giusto che in qualche maniera ha voluto essere il compimento, perché talvolta
Ho sentito la critica, si va be'il salario, giusto, una parola messa lì, ma poi, dal punto di vista pratico, come lo avete come sia ancora al problema de de del dei salari, ecco, intanto c'è da dire che noi abbiamo voluto dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione che non ci dice,
Che il salario giusto è definito da una cifra, ci dice un'altra cosa, e quindi e usa due parole, deve essere proporzionato e sufficiente, deve essere tale da garantire una vita dignitosa al lavoratore e deve essere proporzionato alla quantità di ore che quel lavoratore presta e il salario giusto che cos'è è un modo di ancorare questo concetto?
Particolarmente alto alla a al lavoro e al mondo della contrattazione e, come lo fa lo fa dicendo noi abbiamo attraverso il tech e quindi non abbiamo risolto il problema solo con la cifra fredda del valore nominale della retribuzione, ma abbiamo individuato tutto ciò che sta accanto e insieme al valore nominale della retribuzione cioè gli scatti d'anzianità, il welfare, le tutele aggiuntive e abbiamo individuato attraverso il tech il pavimento sotto cui non si può scendere.
Quello il tech delle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più ma più rappresentative è il pavimento. Questo lo abbiamo fatto, quindi noi abbiamo definito che c'è una soglia oltre la quale non si può scendere ora c'è un altro grande problema, stabilire come si fa salire quella soglia, perché quello è il pavimento di un ascensore sociale che purtroppo oggi è fermo e sembra quasi che abbiamo rinunciato, tramite il mondo delle relazioni industriali e del lavoro, a farlo Rin scare questo questo ascensore sociale, perché se un lavoratore già parte con la consapevolezza che quel lavoro non sarà mai tale per cui lui potrà assurgere assumere una dimensione diversa di Chris e siamo si parte con una diciamo concezione molto negativa è svilente di quello che invece noi dobbiamo fare e cosa dobbiamo fare. Dobbiamo uscire da una logica che il legislatore secondo me negli anni passati ha utilizzato probabilmente come forma, diciamo difensiva, ma che oggi è diventata, dal mio punto di vista, dal punto di vista del del dipartimento che rappresento e ringrazio tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato né al dipartimento Lavoro in questi mesi, per anche riuscire a strutturare delle proposte che in qualche maniera, vorremmo così lanciare con Mussi gestioni nel dibattito, per poi capire se queste proposte possono essere accoglibili e condivisibili e ringrazio il mio Vice collaboratore del dipartimento e responsabile, insomma, vice responsabile del Dipartimento, il dottor Carpano, e ringrazio anche tutti i tecnici che sono stati tantissimi giuslavoristi con cui noi ci siamo confrontati e vorrei dire una cosa noi, partendo da questo assunto e abbiamo voluto di cioè ci siamo resi conto che il legislatore ha commesso negli anni forse un errore ha cercato di legiferare guardando al famoso furbetto del quartiere a chi elude le regole e ha costruito un impianto normativo di verifiche, certificazioni, controllo superiore ulteriore di quella certificazione che ha compresso le capacità di competitività e di produttività delle aziende. E allora noi dobbiamo tornare dal legislatore a fare il nostro buon lavoro, che è quello di guardare di fa di avere impianti normativi che guardano alla impresa sana, a chi le regole le rispetta, a chi applica un contratto corretto, chi non comprime il lavoro, chi offre tutele di sicurezza e di salute sul lavoro, chi rispetta tutte le regole non può arrivare ad avere norme che in qualche maniera limitano la loro capacità enorme che purtroppo negli anni, anche quando sono state fatte ed erano corrette, sono state in qualche maniera smontate, destrutturate, decostruita e dalle varie sentenze delle corti e penso per esempio al Tour all'alcol, ai contratti sulla tutele crescenti, che in qualche maniera potevano essere uno strumento che risolveva uno dei gli delle soglie di freno dimensionale alle aziende e poi però è stato smontato pezzo per pezzo giustissimo. È un impianto, il nostro
Istituzionale che prevede che il Parlamento e il governo legiferi, che ci sia poi un organo diverso, che controlla e che può anche in qualche maniera entrare in quella in quella norma, le di due e noi prendiamo quelle indicazioni ma poi da quelle indicazioni dobbiamo trarre la soluzione altrimenti lo lasciamo un mondo del lavoro impantanato in una serie di regole non certe e diciamo disarmato rispetto a quello che poi arriva, che è,
El lungo iter giudiziario che talvolta appesantisce il mondo del lavoro, noi questo abbiamo tentato di fare, sapendo che sono tante le questioni che attengono alla difficoltà della crescita dimensionale noi abbiamo un Paese con una proprietà immensa di piccole e micro e medie imprese, che sono qualcosa di meraviglioso, l'impresa piccola e bella e va tutelata, ma al contempo non dobbiamo impedire che l'impresa piccola diventi l'unica dimensione del lavoro o l'unica importante dimensione de de del lavoro del dell'Italia, ma dobbiamo fare attivare tutte le leve perché quella dimensione diventi più grande perché attraverso l'aumento della dimensione alta, abbiamo visto che aumenta la produttività e aumenta la leva che può in qualche maniera aiutare anche la crescita salariale.
Sono tanti temi io adesso l'ho fatta proprio molto sintetica per dire che noi vogliamo, in qualche maniera, come Forza Italia, aprire dibattiti che riguardano sia gli interventi sulla fiscalità del mondo del lavoro sia tutti quegli interventi che sono magari interventi di norme che possono alleggerire e liberare le energie che stanno alla base dell'impresa perché solo facendo crescere l'impresa possiamo far crescere anche i salari e intanto che concludo, non mi resta che ringraziare il mio segretario nazionale, nonché vicepremier, nonché ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per essere qui a condividere con noi questo momento, nonostante il Mom lesi, i suoi tantissimi impegni e le condizioni geopolitiche che stiamo vivendo e ovviamente,
Anche l'impegno della legge elettorale, per cui ringrazio il mio segretario nazionale, non so Antonio fai subito il tuo intervento perché?
Buongiorno a tutti mi dispiace sempre di corsa, ma ci sono votazioni.
Non secondarie, oggi no, ma io credo che sia giusto affrontare la questione del salario, che è una questione fondamentale.
Per tutelare i diritti di ogni cittadino.
Il lavoro significa libertà, il lavoro significa dignità, noi abbiamo una visione della società
Quella.
Che è frutto dell'economia sociale di mercato, quindi siamo liberali, crediamo nel mercato, ma poi il mercato non è soltanto profitto, ma il mercato è anche.
Ricchezza sociale.
Quindi il benessere non è per pochi, ma il benessere per una società e l'altro punto fondamentale è quello che noi non crediamo nello scontro tra imprenditori e lavoratori, non crediamo nello scontro tra crescita e diritti dei lavoratori, ma pensiamo che le cose siano strettamente legata se non c'è impresa non c'è lavoro e se non c'è lavoro non c'è neanche impresa.
Perché parte fondamentale di un'impresa sono i lavoratori e della collaborazione tra impresa e datori di lavoro.
Ne abbiamo fatto uno dei punti fondamentali anche nel nostro congresso nazionale che ha portato alla mia elezione abbiamo parlato anche di e ma poi l'abbiamo fatto di sostenere la proposta sulla partecipazione dei.
Laboratori
Ci siamo battuti sempre per la contrattazione collettiva.
Che in un Paese come il nostro rappresenta un fiore all'occhiello anche quando si parla di salario minimo.
Ci sembra un po'riduttiva la proposta del salario minimo, noi vorremmo il salario giusto, salario ricco anche l'Unione europea ci dice che.
Il salario minimo si deve applicare nei Paesi dove non c'è contrattazione collettiva, noi abbiamo una contrattazione collettiva che arriva circa al 90%.
Detto questo, non dobbiamo accontentarci di quello che c'è, ma anzi bisogna alzare lo abbiamo sempre detto I.
I contratti pirata, diciamo così, portarli a livello dei contratti nazionali, abbiamo ci siamo sempre battuti perché ci potesse essere una detassazione costante del salario dei lavoratori italiani, lo abbiamo già fatto con la contrattazione collettiva nei contratti, abbiamo tagliato.
Lì le tasse sugli aumenti
Riteniamo che si possa e per quanto riguarda il mio partito abbiamo detto che bisognava.
Lavorare per ridurre la tassazione sulla tredicesima io credo che le tassazioni sulle tredicesime più bassi possono essere ridotte a zero e poi crescere è un tema che porteremo al tavolo con i nostri alleati, abbiamo lavorato per il taglio del cuneo.
Fiscale, abbiamo lavorato anche per aiutare le donne lavoratrici autonome e dipendenti quando ci siamo impegnati e il Governo poi lo ha fatto affinché
La contribuzione delle donne che hanno più di due figli debba essere cancellata, questo è un modo anche per dare un segnale alle donne lavoratrici ce ne sono ancora troppo pochi e noi siamo sempre per l'eguaglianza di retribuzioni, abbiamo fatto tantissimi incontri con il mondo.
Sindacale proprio per confrontarci anche sulle e con le organizzazioni saluta anche il Movimento cristiano lavoratori su quello che abbiamo su quelle che sono le richieste della tutela dei diritti, perché noi dobbiamo anche poi cominciare a lavorare
Per.
Far crescere il salario attraverso tre temi.
L'educazione, la formazione.
L'innovazione e la ricerca, e questo non possiamo non legarlo alla intelligenza artificiale, che è un altro tema che riguarderà il mondo del lavoro.
Da adesso ai prossimi anni dobbiamo difendere il lavoro, ma qualificando il lavoro, ci sarà sempre più bisogno di lavoratori in grado di.
Utilizzare nel modo migliore l'intelligenza artificiale senza essere a loro utilizzati dall'intelligenza artificiale.
Ecco.
Bisogna che questa trasformazione positiva,
Deve diventare una opportunità per tutti i lavoratori di qualsiasi
Livello quindi, ripeto, le 3 parole chiave sono educazione.
Ricerca e formazione.
Questa è la chiave per avere dei laboratori più competenti, sono tutte facce della stessa medaglia domani, dopodomani, domenica, a Milano,
Forza Italia organizzato la solida tre giorni annuale per la ripresa dell'attività politica,
E quest'anno, guarda caso, abbiamo dedicato i nostri lavori alla politica della crescita,
Politiche della crescere non significa soltanto crescita del fatturato delle industrie, significa crescita dell'economia l'intero Paese.
Ecco perché riteniamo, come ho detto all'inizio, che crescita economica e diritti dei lavoratori non siano in contrasto l'1 con l'altro, ma anzi più cresce l'economia, più crescono i diritti dei lavoratori ad avere un salario giusto e, mi auguro un salario ricco,
Perché l'obiettivo deve essere nostra eseguirlo, non il salario minimo è il salario ricco, prima deve essere giusto e poi deve essere ricco,
Con una politica che anche a livello europeo noi dobbiamo condurre mezzala agricolo, puoi avere soltanto se l'impresa riesce a essere competitiva e a.
Far crescere il numero degli occupati come governo siamo riusciti.
Ad ottenere un risultato straordinario, oltre 1000000 e mezzo di lavoratori in più a partire dal 2022 rimane il problema se il salario di quei lavoratori e un salario giusto e un salario ricco, quindi bene la creazione di posti di lavoro, ma adesso l'obiettivo successivo è quello far sì che tutti i lavoratori possono avere un salario giusto e mi auguro poi in futuro anche ricco
Perché dobbiamo impedire che il ceto medio di 20, se tu povero e dobbiamo invece far sì che chi è sotto la soglia della povertà, pur essendo lavoratore, arrivi a superare quella soglia, è diventare cioè il ceto medio
E tutto questo lo si può fare soltanto con una collaborazione tra mondo del lavoro e mondo.
Imprenditoriale.
Il compito della politica è quello di creare le condizioni, perché.
Il lavoro possa valere di più domani per quello insistito su quelle tre parole, perché più lavoratori qualificati abbiamo è meglio andrà tutto il nostro sistema produttivo.
E Berlusconi aveva compreso quanto fosse importante liberare le energie della società italiana, riconosce il valore dell'iniziativa individuale e costruire le condizioni perché ciascuno potesse realizzare le proprie aspirazioni, ecco, noi dobbiamo fare in modo che ogni lavoratore all'interno dell'azienda possa realizzare le proprie aspirazioni con una visione liberale di collaborazione tra Sindacato dei lavoratori e sindacato degli imprenditori,
E questa poi la chiave della contrattazione collettiva, una collaborazione che permetta e favorisca la crescita.
Quindi.
Io credo che possiamo dire senz'altro che la giustizia sociale non può essere soltanto la ridistribuzione della ricchezza prodotta, ma deve essere anche la partecipazione all'opportunità di produrla.
Cioè lavoratori motivati che si realizzano, ecco perché noi pensiamo, per esempio, che si possa prevedere una detassazione per i lavoratori, non soltanto per gli imprenditori che producono di più, ma anche per i laboratori che producono di più, cioè anche la meritocrazia deve essere premiata anche la democrazia la de,
La meritocrazia deve essere valorizzata. Quindi il tema del lavoro non è soltanto una questione di soldi e soprattutto una questione di libertà e di dignità e tutte le cose che abbiamo detto stiamo dicendo ascoltando. Anche chi rappresenta i lavoratori serve a far sì che una forza politica di governo possa dare il suo contributo. Lo abbiamo fatto in tanti settori. Guardando sempre io non non è quella della prima volta che lo dico, ma il nostro obiettivo anche quando facciamo politica a sostegno del mercato a difesa delle imprese, lo facciamo con l'obiettivo di valorizzare il lavoro e di lavoratori, i cittadini italiani,
Hanno diritto al lavoro, come dice la Costituzione, è il nostro compito, è quello di permettere alle imprese di creare più lavoro.
Con l'entusiasmo di chi partecipa all'attività di impresa.
Per stare meglio e per garantire la crescita di questo Paese, anche la competitività non è contraria al diritto dei lavoratori ad avere un salario giusto e poi, mi auguro, ricco, quindi è una visione della società che noi abbiamo, non è soltanto una rivendicazione sindacale la nostra,
Non è una pura e semplice difesa di posizioni.
È difesa di un modello di società e difesa dei valori fondanti di quella società, nella quale noi crediamo che abbia sempre la persona al centro sesto, l'imprenditore, sia esso il lavoratore.
Perché l'imprenditore Sensi del lavoratore non può fare l'imprenditore, ma anche il lavoratore senza imprenditore non può fare.
Non può lavorare qui da questa unione, da questa collaborazione, lo Stato deve dare buone regole.
Buone regole, ridurre la pressione fiscale per far aumentare anche il potere d'acquisto dei nostri cittadini e questo lo si può fare sempre riducendo la tassazione, perché se aumenta il potere d'acquisto aumentano i consumi, aumenta la produzione e si aumentano i consumi e produzione, introdurre più soldi nelle casse dello Stato questa è la ricetta liberale nella quale noi,
Crediamo.
Si parla tanto di diritti, si è vero, è giusto, ma il diritto al lavoro.
Il diritto a vivere in una società a dimensione di persona e il diritto più importante
Di tutto perché senza la libertà non si può esercitare alcun altro diritto e il lavoro è la garanzia di libertà, perché senza lavoro nessuno di noi è libero, lo dico anche ai tanti ragazzi della mia famiglia politica del mio partito, dico che volete fare carriera politica, benissimo, ricordatevi sempre che non si può fare il politico di professione,
Perché il lavoro ti garantisce libertà anche quando sei un politico.
Ricordate il film di Totò o no,
Vota, Antonio vota Antonio la trippa.
E lui alla fine.
Ha fatto vincere la libertà rispetto al suo interesse, perché quando ha capito che gli volevano far fare qualche cosa che era contrario ai suoi valori per i quali lui si stava combattendo, ha detto benissimo, non mi votate più
Quindi il lavoro, quando tu sei hai un lavoro se è libero, anche come politico di dire no.
Per questo il convegno di oggi è importante per permetterci di sottolineare.
Cosa noi intendiamo per lavoro?
Cosa intendiamo noi per economia sociale di mercato, cosa intendiamo noi per diritti dei cittadini che lavorano,
Comprese le donne, perché dobbiamo anche qui ricordare che non può esserci mancanza di parità retributiva tra donne e uomini, questo è profondamente ingiusto e per noi questa sarà una priorità, lo diremo al mondo del lavoro al mondo.
Produttivo, ecco, io credo che.
Il nostro messaggio sia stato abbastanza chiaro, sia abbastanza chiaro, continueremo a confrontarci con i sindacati e gli imprenditori e i sindacati dei lavoratori perché riteniamo che il dialogo tra le parti sia la migliore arma per far crescere l'economia del nostro Paese e far vivere meglio in maniera più dignitosa ogni nostro.
Concittadino quindi, grazie cara Chiara per aver voluto questo incontro grazie a tutti gli ospiti che hanno partecipato a questa giornata, permettetemi di tornare vadano a votare perché fra poco e ora
Grazie a tutti.
Grazie allora.
Anche dare in aula nel frattempo nel frattempo chiama sul palco Lino Enrico Stoppani che il vicepresidente di Confcommercio, Nico Gronchi, presidente di Confesercenti e Marina Fermanelli, vicepresidente CNA e Fabio Antonini, responsabile di contrattazione Confartigianato.
Poi dovrebbero anche aggiornare Consob che
Un buon lavoro, ma si aspetta ancora un po'mi licenziano, per cui devo devo andare ad adempiere ai miei impegni, peccato, ma appena votato tornerò per sentirvi a dopo.
Grazie grazie e chiamo sul palco anche Luisa reggimenti, che e a cui che ringrazio, tra l'altro per la grande pazienza, perché doveva appunto iniziare, ma abbiamo dato la priorità ai deputati che dovevano che dovevano appunto, poi di volta in volta ad andare a votare ma adesso sentiamo un po'la voce dell'impresa allora volevo un po'capire entriamo subito con il Vicepresidente Stoppani e Confcommercio quali,
Insomma, siamo in fase di sessioni di bilancio, oggi ci ha dato,
Qualche notizie importante, il ministro Calderone no, ha detto che porterà in in legge di Bilancio, alla proposta di confermare la flat tax al 5% per gli aumenti contrattuali anche nel 2027, ecco.
Qua che impatto può avere una misura come questa, che impatto ha avuto adesso voi, per esempio, vi troverete a marzo scade scade il rinnovo contrattuale, le le i sindacati già hanno avuto Giano, hanno presentato la loro piattaforma e i qua i in qualche misura queste queste azioni diciamo il governo possono favorire e stiamo parlando di un ko di un contratto che riguarda 3 milioni di persone,
Possono favorire in qualche maniera anche e relazioni industriali e, come dire migliori, possono anche in qualche maniera favorire il raggiungimento di un accordo lo avete visto anche nella nella precedente tourné tornata e da parte vostra, quindi, accanto alle azioni di contesto, quindi che può fare il governo con con le proposte che oggi ci ha annunciato il ministro Calderone voi come parti sociali Carew che cosa potete fare da questo punto di vista prego,
Grazie allo mi mi pone subito una domanda su quelle che sono le aspettative, insomma rispetto ad una manovra che è in fase di registrazione, insomma dove le aspettative delle imprese le ha già anticipate facendo riferimento alla flat tax, ma mi consenta però insomma di fare una minimo ragionamento anche su quello che è il tema del lavoro il titolo di questo convegno è assolutamente importante, si parla di sarà giusto di lavoro, ovvero e nella sessione che ci ha preceduto, insomma, sono stati toccati in modo
è molto importanti quelli che sono i suoi temi della rappresentatività e di conseguenza quello che è il giusto lavoro è anche collegato
Insomma, anche quelli che sono gli aspetti, insomma, di definizione di una buona contrattazione perché, insomma, Le Pen. Faccio mia una considerazione che fece abbastanza recentemente in un'occasione pubblica il Presidente della Repubblica, quando disse, insomma, che il lavoro non è una merce, è proprio la consapevolezza, insomma, che non trattiamo una merce, ma la vita delle persone, cui è stato anche ben evidenziati in tanti passaggi siano lavoratori, siano imprenditori, rende i contratti collettivi nazionali di lavoro non solo uno strumento tecnico ma anche un fattore di grande valore sociale. L'onorevole Tajani ha parlato di dignità, di libertà. Insomma, al dito questi i principi. A questi valori si costruisce anche quello che è il tessuto sociale e questa declinazione etico sociale, chiaramente scritto l'onorevole Tajani. Insomma,
Vale soprattutto in una epoca come l'attuale di grande sviluppo tecnologico, che rischia insomma di trasformarsi anche in un meccanismo di spesso la realizzazione del lavoro che sta scomponendo purtroppo verso il basso il lavoro, togliendo poi quello che è e penalizzando la crescita della persona sia nella sua dignità.
Nella sua dimensione professionale, cognitiva, sociale, anche ideale, e sul tema della rappresentatività, insomma, ovviamente Confcommercio, sostiene e apprezza gli obiettivi del decreto Primula Maggio che, ricordiamoci, è nato per contrastare i fenomeni del dumping contrattuale, fenomeni allettati del dumping contrattuale che poi generano evidentemente lo sviluppo e l'applicazione della cosiddetta teoria della sottrazione che toglie i diritti ai lavoratori, che toglie dignità al lavoro che non ha apre verso le libertà, ma soprattutto che crea due grandi danni e dei soggetti ai lavoratori, evidentemente sia dal punto di vista del del dell'economicità, dei rapporti di lavoro, ma anche dal punti anche per le imprese, perché si alimenta concorrenza sleale, evidentemente nelle dimensioni che questi fenomeni poi creano, per cui insomma questo percorso che si sta facendo, insomma, complicato, ma
Ambizioso di a dare una riconoscimenti, un valore a quello che è il valore della cosiddetta rappresentatività comparate, che identifica i soggetti, i contratti collettivi nazionali di lavoro a cui essi si riferiscono, intervenendo in un mercato, poi, purtroppo, sta confondendo la libertà sindacale di associazionismo,
Sacrosanta e anche costituzionalmente riconosciuta dall'efficacia di una contrattazione che deve appoggiarsi. Insomma, su una rappresentatività ampia e diffusa, misurata e misurabile e pertanto comparabile perché, insomma, e su questo, insomma si sta lavorando per definire quelli che sono il nuovo regolamento di condominio, attenti perimetri degli assetti contrattuali e non può che essere fatta, insomma con dei criteri oggettivi lasciati. Non ha la fantasia, ma i numeri e i numeri parlano insomma dalle storie delle associazioni della loro piena rappresentatività della capacità negoziale e la capacità organizzativa. Venendo poi a quello che sono le aspettative, è chiaro che sui temi del lavoro nel nostro Paese sono aperte quattro, quattro, due, quattro grandi questioni in onda solo da adesso c'è una questione politica, c'è una questione culturale, c'è una questione sociale e c'è una questione economica
Le declino brevemente, insomma, perché sulla questione politica e le aspettative delle imprese, che sono che quelle cosiddette politiche attive finalizzate a favorire innovazione, riqualificazione, orientamento siano sempre più uno strumento di politica economica interessata, è forte ed autorevole su questi argomenti e su questo argomento sicuramente la riforma della scuola intervenuta anche,
Profondamente sulla filiera tecnico professionale con i quattro più due sicuramente ha aperto una strada, c'è un problema culturale collegata al significato del senso del lavoro, oggi, con un diverso equilibrio del rapporto tempo libero, tempo del lavoro, sul quale certamente c'è un fatto anche educativo che condiziona sempre di più, insomma quello che è oggi l'attrattività dei nostri mestieri. C'è un problema sociale che non è stato toccato, il problema della democrazia, della demografia, che impone evidentemente sempre maggiore attenzione a quelle che sono le ipotesi, le politiche per favorire delle famiglie e di conseguenza, anche la la, la natalità. C'è collegato il problema sociale. Il problema dell'immigrazione è un problema evidentemente sensibile, con varie declinazioni, perché tocca anche la sicurezza nazionale, ma quelli che oggi una politica diversa sui flussi di immigrazione intelligente e mirata è accompagnata anche da giusta e politiche di inclusione e di integrazione
Evidentemente un percorso obbligato, se vogliamo evidentemente garantire quello che è un ricambio generazionale all'interno delle imprese, c'è poi un problema economico collegato a livello dei salari, con le aspettative a cui lei faceva riferimento, è chiaro che quando parliamo di aspettative delle imprese, queste imprese sono evidentemente di carattere generale e quando parlo di carattere generale, sappiamo che questo Paese sconta ritardi e inefficienze collegati. I tempi della giustizia, i tempi della burocrazia, alla carenza di infrastrutture, ai problemi dell'energia, ai temi della fiscalità e nella misura in cui lo Stato e le buone politiche economiche
Producono degli effetti dei miglioramenti, evidentemente si va verso anche nella direzione di favorire una buona impresa, dietro alla quale c'è poi l'immediata declinazione anche del salario giusto, per cui quelle che sono le aspettative che questo percorso venga rafforzato, accelerato perché dietro evidentemente c'è anche un problema di competitività e per quanto poi riguarda le aspettative sul,
Sul sui temi del del lavoro o le ha fatto riferimento alla flat tax, ma è chiaro che qualsiasi intervento magari di ampliamento rispetto alle condizioni della precedente legislatura, sui temi del costo del lavoro, intervenendo su quella che è la detassazione degli ambiti, gli alimenti di salariali su quello che è la detassazione del lavoro straordinario festivo o notturno magari con un ampliamento anche delle delle fasce,
A cui queste destinato la
I primi interventi, magari ancora più solidi Cpa sulle gli interventi del Piano casa per un grande problema sociale, che favorisce anche la mobilità sociale, sono certamente da sostenere da da da da da da da richiedere perché, insomma, nella misura in cui insomma queste politiche possono produrre i loro effetti c'è anche da aspettarsi poi un ritorno anche in termini salariali di maggiore soddisfazione anche per i laboratori tra l'altro e chiudo insomma,
È molto importante il passaggio che ha fatto la l'onorevole Tenerini sui sui temi dell'ascensore sociale, insomma in tema l'ascensore sociale oggi è un tema ancora aperto, difficile sul quale sicuramente l'istruzione e la formazione hanno un elemento essenziale, ma su questo argomento anche le imprese devono anche pensare di offrire quelle condizioni che consentano a un solo giuste le retribuzioni, ma anche prospettive di carattere manageriale e professionale nella misura in cui somme si aprono anche ambienti fertili. Dal punto di vista delle competenze da trasferire, si favorisce anche quello che è il cosiddetto ascensore sociale, la mobilità sociale, che dir si voglia, che girerà anche un miglioramento delle condizioni di vita della nostra società, per cui grazie, ci aspettiamo che il governo, insomma, vada avanti con questi interventi, insomma di ampliamento di quelli che sono lì
E le attività di riduzione del del del cuneo fiscale e dei costi del lavoro, con interventi anche parallelismo, altri altri temi altrettanto importanti che so sicuramente produco, producono la produttività, che consente poi, insomma, la sostenibilità economica dei contratti di lavoro, che sono subordinati anche a situazioni di contesto e condizioni di contesto sono anche collegate a quello che la buona politica riesce a fare a favore delle imprese grazie, grazie.
Grazie, grazie, sentiamo Confesercenti, appunto ecco anche, appunto, come come come coniugare, diciamo il tema di la compagnia delle imprese, no, e che quindi il tema della produzione e
E la produttività che langue da da oramai da decenni e però al tempo stesso anche la appunto la sostenibilità dei salari, per cui c'è un tema allora il governo ha messo in pista una serie di interventi con la scorsa legge di Bilancio.
Dal vostro punto di vista, appunto
Hanno funzionato, vanno, andrebbero ricalibrati e poi ancora appunto, la risposta, invece che voi darete su questi temi come parti sociali, nell'accordo che state costruendo, prego.
Grazie, allora intanto credo, valga la pena anche per rispondere alla domande, per introdurla, fare una fotografia di dove siamo in questo, in questo momento della storia, dal punto di vista del lavoro, perché nell'ultimo anno qualcosa sta accadendo.
In profondità nel nostro Paese, perché c'è una nuova consapevolezza vera dei due elementi che negli ultimi 15 20 anni hanno cambiato in profondità il mercato del lavoro, i rapporti e le relazioni sindacali, gli equilibri economici di questo Paese.
Fondamentalmente, l'impianto di regole che per 15 20 anni ha guidato i rapporti attraverso il principale strumento che ha il contratto tra laboratori di imprese ha avuto una sovrapposizione tale che negli ultimi 10 anni, sostanzialmente le regole le guidano, le varie giurie, la giurisprudenza complessive, le varie sentenze e in un Paese in cui ormai le regole del lavoro vengono guidate dalle sentenze, qualche errore di fondo c'è, evidentemente non so se questo possiamo definirla una sconfitta della rappresentanza o delle relazioni sindacali, ma sicuramente una riflessione che l'ultimo anno anno e mezzo ha preso fortemente campo in Italia e ha preso una direzione, la seconda grande gamba che ha fatto un po'riflettere tutti, il governo, da un lato, la politica, dall'altro e
Le rappresentanze datoriali e sindacali, sullo sfondo è stato il fatto che, da un lato, abbiamo avuto un incremento dell'occupazione, siamo ai massimi della storia, dall'altro abbiamo avuto un impoverimento del lavoro. Sembra un'enorme contraddizione molto italiana, unico Paese in Europa, che ha visto decrescere i sette anni più di 3.000 euro lordi l'anno per ogni lavoratore quasi 5.000 per ogni autonomo. È un dato nuovo e lo sottolineo, perché quella famosa classe media, di cui anche il presidente Tajani parlava è, come dire, scivolata pericolosamente in una nuova fascia di povertà, e qui dobbiamo introdurre un elemento. Secondo me lo dico soltanto come titolo, poi spero che avremo modo di parlarne
Da adesso in poi in questo Paese. Vi prego, parliamo di lavoro, tutto perché abbiamo in testa un'idea di quando parliamo di lavoro, che è quella degli anni 70 e 80 degli operai e degli impiegati, cioè di persone che uscivano alle 5 dal lavoro che timbravano il cartellino è talmente cambiato che, come dire, siamo stati noi, non capaci di idee, interpretare quello che stava accadendo invece nell'economia reale, nella società civile. Il lavoro povero ha significato quindi molto in questo Paese, perché si è impoverito nel complesso del Paese, con un paradosso altrettanto italiano. Il Pil cresce i dati che certificano addirittura abbiamo aumentato l'ipotesi del del Pil all'1% per il prossimo anno, ma dall'altro abbiamo un'economia reale che sta invece palesemente soffrendo. Non è questione di responsabilità
Che è un po'il gioco che fa in questo momento la politica, stiamo affrontando un'inflazione che è schizzata al 4 2% e il nostro Paese e pericolosissima, stiamo affrontando una situazione internazionale enorme, quindi senza giocare le responsabilità, la fotografia che ho fatto è quello su cui dobbiamo confrontarci e c'è un cambio di passo è questo che vorrei sottolineare oggi.
Che da un anno e vanno in mezzo a questa parte ha coinvolto tutti intanto il governo, perché con l'intervento della scorsa legge di Bilancio ha scelto con chiarezza se le risorse Run di più sarebbe stato meglio, ma è chiaro che i bisogni di questo quelli sono molti di investire sul lavoro in senso ampio. Tutti noi abbiamo molto insistito affinché ci fossero degli abbattimenti sugli aumenti contrattuali, sulla produttività tra tutta quell'impianto che è stato inserito nella legge di bilancio del 26 e che peraltro il ministro Calderone, la premier Meloni hanno confermato di voler reintrodurre le leggi di bilancio di quest'anno sono sacrosanti per sostenere
Il tema del lavoro in senso ampio, i redditi, la capacità di spesa delle famiglie italiane.
Ma guardate, ci sarebbe un errore di fondo se facessimo noi per primi l'errore di prendere quella scorciatoia che è quella di dire ci deve
Pensar lo Stato, ci sono troppe tasse sul lavoro, è vero, ci sono troppi orpelli che impattano sul netto dei dipendenti, quindi agiamo soltanto sulla leva fiscale, è uno strumento, l'altro, però arrivo in questa maniera l'atto, grande errore o altra grande scorciatoia sarebbe quella che cominciamo un po'intravedere e guardo il collega Stoppani,
L'anno prossimo andranno a scadenza alcuni contratti molto significativi, per cui fu quelli del terziario coinvolgeranno circa 9 milioni di persone qual è la scorciatoia Kelly sullo sfondo?
Parliamo solo di cifre, i sindacati hanno già iniziato a dire ora per allora vogliamo un aumento di X, allora guardate, la dico in questa maniera sono due tentati tentazioni che sono sullo sfondo, uno e dire no, interveniamo sulla parte fiscale, cioè lo Stato.
Si occupa di sostenere i redditi, l'altro no, sì alle imprese a caricarsi dell'aumento, che dovrebbe arrivare in palese bisogno per i lavoratori in questo Paese, ecco.
Nessuna delle due può essere una ricetta presa in assoluto e l'abbiamo capito a un punto tale che siamo arrivati lo scorso anno a cominciare a mettere a terra, in maniera straordinariamente complessa chi dice il contrario dice una bugia, un percorso che ci ha portato lo scorso luglio sottoscrivere fra 14 sigle della rappresentanza.
Un impegno divisione, un impegno a riscrivere le regole che devono guidare le relazioni sindacali di questo Paese, quelle regole.
Che non sono né una convention ad excludendum, ma nemmeno una gara a chi è dentro, chi è fuori e un po'banale, questa discussione sono né più nemmeno del tentativo del paese dell'economia reale di darsi una chiave di lettura prospettica che prenda tutti gli elementi possibili affinché,
Ci sia una ripartenza dell'ascensore sociale e anche generazionale che si è fermato l'accordo che stiamo portando avanti è un'assunzione di responsabilità a un punto tale che il governo ha scelto di non andare avanti con la delega cui dell'impegno del Paese è un impegno di tutti nessuno giochi a dentro fuori nessuno giochi a metter dentro i propri,
Interessi personali, nessuno giochi a al ribasso su questa visione, perché l'altro grande elemento e chiudo un po'il cerchio spiega il perché abbiamo parlato di lavoro povero in questi due o tre anni perché le regole di ingaggio che il governo del lavoro hanno fatto in modo che la contrattazione, la libertà di contrattazione sacrosanta sancita dalla Costituzione non portasse verso l'alto quel pavimento di cui parlava l'onorevole Tenerini ma lo portasse verso il basso cioè la libertà di contrattazione in questo Paese ha fatto in modo che si agisse su quanto sui diritti, sugli strumenti messi in campo.
Da chi quella contrattazione la rende protagonista, allora io credo che quello che stiamo facendo è un tentativo di mettere al centro certo gli strumenti contrattuali economici, il tech è una grande conquista, finalmente abbiamo un numero che va oltre il semplice parametro economico, ma mette insieme misurando tutto quel pacchetto di strumenti che oggi in una società moderna,
Devono esserci la parte Uefa, la parte sanitaria e la parte che guarda al futuro dei nostri laboratori e dei giovani non può essere trattata a parte. Anche qui qualche tentativo, ogni tanto lo abbiamo visto, parliamo solo degli aumenti, no, vogliamo parlare di tutto quello che afferisce dentro lo strumento, contratto che abbiamo riconosciuto in questo Paese come l'elemento principale di valore per regolare i rapporti tra imprese e lavoratori. Ci riusciremo, non lo so. Noi chiederemo al governo di intervenire, anche in legge di Bilancio, di confermando gli incentivi dello scorso anno. Chiederemo di intervenire sulla leva generazionale, perché una cosa che non ci diciamo, il tema del lavoro povero sta impattando in maniera abnorme sui giovani
I giovani sono e saranno il prossimo, vero grande problema di questo Paese, un Paese che sta invecchiando, un Paese che chiede strumenti e servizi, un paese che, per esempio e chiudo non voglio farla troppo lunga, ma tengo molto a questo tema non riesce più a dare strumenti attraverso il lavoro affinché un lavoratore,
Non si senta povero, non riesce a dare strumenti affinché un giovane possa tranquillamente immaginare di farsi una famiglia o di fare un mutuo per la casa senza chiedere a papà o al nonno, e lo dico perché e chiudo con questa suggestione noi abbiamo commissionato uno studio per capire quanta ricchezza c'è patrimonio,
Immobiliare, non negli ultrasettantenni di questo Paese ci sono circa 700 miliardi che sono in tasca ai nostri genitori, ai nostri nonni. Questa ricchezza si trasferirà nei prossimi 10 15 anni alle nuove generazioni. Guardate, questa è l'ultima frontiera per provare ad invertire un trend pericolosamente al ribasso. In questo Paese abbiamo 10 anni di fronte in cui
Se creiamo il lavoro, regoliamo la contrattazione, mettiamo mano ad un progetto che guardi al futuro, possiamo ricostruire i fondamentali del Paese, altrimenti rischiano di scivolare verso la rendita, verso la povertà del lavoro, verso la dimensione d'impresa povera incapace di come dire confrontarsi con il mondo che sta andando molto veloce questa mattina ne abbiam parlato. Quindi la sfida del lavoro è una sfida enorme che riguarda il Paese, non riguarda solo il quanto di un contratto e quindi indirettamente riguarda tutti noi,
Grazie e il lavoro povero è anche figlio del dumping contrattuale, spesso no, ecco quindi il mondo artigiano Maria Fermanelli, quanto diciamo risentite, diciamo no, la la, la, la, la concorrenza da parte appunto di di di di piccole realtà che esso è sotto inquadrano che appunto o che fanno appunto dumping a chi invece rispetta contratti e tutto è appunto la strada che state percorrendo diciamo con la ricerca di un accordo quadro quanto potrà frenare questo fenomeno.
Sì, grazie vado subito al al al centro del del delle tematiche, dal nostro punto di vista diciamo considerando che e competitività, produzione e sostenibilità, sanità salariale fanno parte di un unico percorso, in particolare proprio per il nostro mondo dell'artigianato e nelle nostre imprese e l'imprenditore lavora accanto ai lavoratori e li forma e li vede crescere fino a diventare loro stessi a volte protagonisti del mestiere.
I qui il lavoro non è mai solo un costo e il cuore dell'impresa è proprio nel suo saper fare per questo nel lavoro l'artigianato ha costituito, insieme ai sindacati, il proprio modello di relazioni, fatto di contratti nazionali, di contrattazione nei territori e di tutele condivise quindi i nostri strumenti,
E fondamentali sono la contrattazione collettiva su cui diciamo abbiamo anche chi mi ha preceduto, insomma ampiamente parlato e il welfare bilaterale benissimo il salario giusto è una scelta che condividiamo, perché riconosce un principio in cui crediamo da sempre e il salario giusto non si stabilisce in astratto si costituisce attraverso il confronto tra chi rappresenta davvero le imprese e chi rappresenta davvero i lavoratori settore per settore conoscendo da vicino le condizioni di ciascuno.
Il tema della rappresentatività e quindi decisivo. Un contratto ha valore quando chi lo firma rappresenta in modo reale e le imprese e i lavoratori a cui si applica e questa è la garanzia che la retribuzione stabilita sia sostenibile per le imprese e dignitosa per chi lavora con le organizzazioni sindacali. Stiamo lavorando questa ed in questa direzione per definire regole chiare e condivise su come misurare la rappresentanza. Accanto al contratto nazionale c'è il secondo livello di contrattazione che nell'artigianato si realizza soprattutto a livello territoriale, ed è proprio in questo livello territoriale che riteniamo si crei un continuo quotidianamente il miracolo del made in Italy. Il secondo strumento è il welfare bilaterale, è per noi un uno strumento fondamentale. Ci rendiamo conto anche spesso poco conosciuto e poco poco valorizzato dal nostro sistema Paese. Da molti anni nell'artigianato imprese, sindacati hanno costituito insieme un sistema di tutele e gestito in modo paritetico attraverso l'Ente bilaterale Nazionale dell'Artigianato.
Il fondo di solidarietà, che sostiene il reddito dei lavoratori dei nei momenti di difficoltà dell'impresa, e il Fondo di assistenza sanitaria integrativa, una ricchezza straordinaria.
Nel funzionamento delle nostre imprese,
Quando parliamo di sostenibilità, se ne salariale, credo che sia importante, quindi sempre tenerne conto il valore di un contratto non si misura solo nella paga oraria, ma nell'insieme delle tutele che garantisce questo, credo che sia il messaggio che,
Ho sentito ripetere in tutti gli interventi che mi hanno preceduta, ma che.
È è il valore sostanziale su cui lavorare, il contratto stabilisce il salario giusto, il territorio, lo avvicina alla realtà delle imprese, la bilateralità lo completa con le tutele concrete.
Quindi diciamo che le ricette su cui lavoriamo a testa bassa e semplificare gli adempimenti che gravano sulle piccole imprese, rafforzare la via legislativa seguendo le vie segnate dagli accordi interconfederali in corso di definizione, il valore del contratto collettivo nazionale del lavoro sottoscritto dalle organizzazioni comparativa comparativi nuovamente più Condor più rappresentative per arginare proprio il dumping e la proliferazione contrattuale è anche importante sostenere e incentivi dedicati alla contrattazione territoriale di secondo livello,
E l'ultima notazione il dato uscito dal documento programmatico che ci indica che ci sono 4000000 di persone, soprattutto giovani e donne, che potrebbero lavorare e lavorare di più.
E questo è un tema ecco sollevato poco fa anche dal collega di Confesercenti, il mondo del lavoro stack Tom cambiando, ma sta cambiando e enormemente l'atteggiamento che i giovani hanno nei confronti del lavoro, quindi è indispensabile.
Inserire uno sguardo diverso, proprio una una modalità diversa della contrattazione collettiva per affrontare questi temi che sono sfidanti che escono dai dai confini.
Diciamo dalla strada tracciata della della della concertazione.
È una necessità assoluta, perché i numeri con cui il nostro mondo sta invecchiando sono mettono paura, la la, la velocità con cui queste queste misure, questo cambio di passo, è indispensabile.
Mi permetto una piccola nota personale, io ho una piccola impresa in 22 anni di attività, nella o occupato ancora, insomma, ancora oggi tutti giovani nella mia azienda ho occupato tantissime donne nella nella mia azienda sono nati 19 bambini, allora in termini di lavoro giusto lavoro, vero, credo che sia,
Determinante far sì che non sia una scelta individuale dell'imprenditore del piccolo imprenditore è quello di perseguire le le regole, ma sia un dovere di tutti, è quello proprio di portare alto ed è la prima missione della della nostra CNA accompagnare le imprese si dice sempre alla crescita mi piace dire che,
Non è necessario che tutti si cresca, dimensionalmente, ma è determinante che ogni impresa si è accompagnata a diventare migliore proprio per rispondere pienamente allo stimolo di questo di questo titolo così sfidante e ringrazio, ecco, sta rientrando.
L'onorevole Tenerini, la ringrazio anche personalmente di questo di questa città, grazie sempre con un invito alla alla sintesi Antonelli, anche a lei chiedo appunto che cosa, come sta andando il tavolo è fiducioso nella possibilità di trovare una una sintesi.
E che impatto avrà questo rispetto appunto, a quelle che sono le sfide della sfida salario, salari, del salario giusto, soprattutto riferendomi alle nuove generazioni prego, grazie, grazie, dottor paliotti.
E ringraziamento agli organizzatori all'onorevole Tenerini.
Perché è ancora presente in sala e allora cercherò di di stare
Cercherò di stare nel degli appunti.
Che ho preso anche per fare in modo di rientrare in quei cinque 10 minuti, visto che mi ha chiesto di di accelerare allora il tema che ci viene proposto è quello del salario giusto e lavoro vero che tocca una questione centrale per il nostro Paese e come far crescere da un lato la retribuzione dei lavoratori salvaguardando allo stesso tempo la competitività delle imprese.
Io parto da una considerazione molto semplice.
E anche per rispondere a quello che diceva lei noi Confartigianato come Confartigianato,
Abbiamo sempre fissato come obiettivo quello di garantire salari adeguati e dignitosi, ma riteniamo che la strada per raggiungerlo passa innanzitutto dalla buona contrattazione collettiva, e questa è la posizione che abbiamo espresso anche durante l'iter del decreto sul salario giusto, infatti abbiamo valutato positivamente la scelta di rafforzare il ruolo dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative anziché introdurre un salario minimo legale generalizzato, questo mi sembra uno dei leitmotiv di questa.
Mattinata molti interventi si sono orientati su questa, su questa posizione e questo è davvero molto, fa molto piacere del condivisibile.
E quindi valorizzare i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentativi. Questa non è una distinzione formale, perché il salario giusto non può essere ridotto semplicemente al minimo tabellare è un contratto collettivo, lo voglio ricordare, comprende una serie di istituti economici e anche normativi che hanno a loro volta anche un valore economico, dalla retribuzione al welfare, dalla previdenza complementare alla bilateralità, è proprio quello della bilateralità. È un punto particolarmente importante per il mondo dell'artigianato, lo ricordava anche
Nel nell'intervento che mi ha preceduto.
La presidente Fermanelli.
Dove il sistema bilaterale presente in tutte le regioni con le sue prestazioni svolge da molti anni una funzione tangibile e capillare di protezione dei lavoratori e di sostegno alle imprese, c'è poi una seconda questione, quale contratto collettivo prendere a riferimento qui.
Se arriva al tema che del del confronto aperto da da qualche mese.
Con gli altri organizzazioni datoriali, con i sindacati dei lavoratori e rispetto alla misurazione della rappresentatività e quindi anche della valorizzazione del contratto collettivo di settore come Confartigianato, abbiamo sempre espresso una posizione molto chiara e il riferimento deve essere costituito chiaramente dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
E noi crediamo che il criterio della mera diffusione rischierebbe di produrre un paradosso, cioè quello di premiare proprio quei fenomeni di dumping contrattuale e di concorrenza sleale che s'intende voi contrastare, per questo riteniamo importante il lavoro avviato.
Appunto, già da qualche mese è suggellato con un primo una prima intesa guerra sottoscritta lo scorso luglio con le altre organizzazioni datoriali per definire criteri comuni e trasparenti con cui misurare la rappresentatività, percorso che poi ampliato è stato poi ampliato alle organizzazioni sindacali come era naturale che fosse.
Prima ancora di discutere, infatti di quanto deve valere un salario, dobbiamo sapere quale contratto rappresenta realmente quel settore, è questo l'obiettivo di della trattativa che anche in queste ore si sta si sta realizzando, c'è poi il tema della sostenibilità salariale, che uno dei temi al centro del del di questo panel, quando parliamo di salario e di potere d'acquisto, non possiamo pensare che tutto si risolva esclusivamente sul terreno della contrattazione, caricandola di costi sulle imprese ogni volta che,
Ci occupiamo del rinnovo del conta di dei contratti collettivi, dei vari sì dei vari settori e ci chiediamo quanto costa l'impresa, riconoscere 100 euro in più di retribuzione e, soprattutto, quanta parte di quelle risorse arriva effettivamente in busta paga al lavoratore.
è qui che entra in gioco il tema decisivo del cuneo fiscale e contributivo, più volte vediamo auto negli interventi che mi hanno preceduto, in questi anni sono stati compiuti importanti passi avanti in questa direzione.
Va riconosciuto al governo di aver posto con continuità la riduzione del carico sul lavoro e l'aumento del reddito disponibile dei lavoratori, ed è questa una è evidente che una delle priorità della propria azione.
Va realizzato attraverso interventi sul cuneo e misure di detassazione delle componenti della retribuzione che tutti conosciamo.
Riteniamo che sia la direzione è giusta e auspichiamo che possa essere ulteriormente rafforzata e resa più strutturale perché averlo.
Posto con continuità non è sufficiente, è necessario anche renderlo strutturale, e questo è il governo e su questo il governo.
Deve intervenire anche con la prossima legge di bilancio e aumentare il potere d'acquisto non significa necessariamente aumentare nella stessa misura il costo del lavoro, e questo è un altro aspetto importante perché noi dobbiamo fare in modo che una quota sempre maggiore di ciò che l'impresa investe sul lavoro arrivi effettivamente al lavoratore.
E passo così a un altro tema che viene posto dal panel, che quello della produttività si certo Confartigianato, sostiene da tempo la necessità di rendere più conveniente la contrattazione di secondo livello che nel nostro modello regionale e di rendere semplice strutturale la detassazione dei premi di produttività anche nelle piccole imprese.
Perché la produttività genera le risorse che consentono alle imprese di investire e crescere e remunerare meglio il lavoro, imprese oggi devono anche confrontarsi con un crescente difficoltà nel trovare competenze e lavoratori riqualificati.
Qualcosa per questo retribuzione, formazione, produttività e attrattività del lavoro sono questioni sempre più legate tra loro, vorrei quindi chiudere con una considerazione.
Salari adeguati a imprese competitive non sono due obiettivi in contrapposizione, essendo devi chiamare anche un po'l'indirizzo che ci dava il presidente Tajani, al contrario, devono procedere insieme, un'impresa che cresce, investe, aumenta la propria produttività, ha più possibilità di riconoscere e remunerare il valore del lavoro, il famoso salario ricco che veniva auspicato e lavoratori qualificati e motivati è meglio retribuiti rappresentano a loro volta una risorsa fondamentale per la crescita dell'impresa.
E quindi questo circolo virtuoso lo dobbiamo favorire più produttività, più valore, migliori retribuzioni senza compromettere la capacità delle nostre imprese di competere è la strada che richiede responsabilità da parte di tutti.
Imprese, sindacati e, ovviamente anche le istituzioni e Confartigianato, come ha sempre fatto, è pronta a fare la propria parte, e vi ringrazio.
Adesso ah Francesco Carpano il compito di sintetiche con grande capacità sintetica di concludere, diciamo questo panel dove abbiamo sentito un po'il punto di vista delle imprese.
Grazie prima o dopo gli occhi, grazie a tutti per chi si è avventurato in questa Roma di pioggia di mattina non era scontato, quindi grazie a chi c'è e chi è rimasto il tema, però è probabilmente il tema che interessa tutte le case degli italiani cioè lo stipendio che arriva per chi è dipendente il 27 del mese e il senso quindi del sottotitolo di questo evento è proprio questo qua come farli?
Come far ripartire gli stipendi italiani se oggi prendiamo la media degli stipendi netti in Francia, in Germania vediamo che in Francia sono il 26% più alti dei nostri, in Francia sono il 50, in Germania sono il 50% più alti dei nostri, quindi un lavoratore si domanda perché e e lo chiede alla politica e investe la politica e quindi oggi sta a noi misurarci su le soluzioni,
C'è una suggestione, Giorgio, dottore, che è quella di dire passiamo alla ricchezza, no cioè della ricchezza, passiamo alle distribuiamo, è facile, può soddisfare qualcuno, ma non pensiamo che sia il principio con il quale questo paese è diventata una delle prime 10 economie al mondo non lo è diventato. Per questo motivo lo è diventato con la produzione, cioè dando abbastanza incentivi i motivi a chi vuole rischiare un investimento, un'idea, un nuovo prodotto, un nuovo servizio e di poterlo fare consapevole, e questo è il paese dove
Sei padrone dei frutti del tuo lavoro, del tuo sudore, del tuo rischio, ecco dal 50 al 70, ma lo lo scrive molto bene Giampaolo Galli, il professor Galli, nel suo libro che è uscito di recente, tre anni fa l'Italia era quel paese, era un paese che metteva in condizione di chi voleva rischiare in una cornice naturalmente di rispetto, diciamo, contro atteggiamenti discriminatori ritorsivi però in una cornice appunto di tutela di chi rischia e di e di.
Rapporti col lavoro di che permetteva questa assunzione di rischio dal 1970 noi questa sua dobbiamo dire abbiamo, abbiamo perduto quella capacità di attrarre chi vuole rischiare in questo Paese un indicatore lo è c'è sempre né nei libri del professor Galli come come in tanti economisti la quota di imprese con più di 250 addetti lo diceva Chiara Tenerini ebbene prima è diminuita della metà, quindi questo è un Paese che dal 70 ad oggi ha perso metà del peso del degli occupati nella grande manifattura industriale.
Questo ha portato proprio perché la produttività è legata alla dimensione di impresa, ad un ad una stagnazione dei salari, quindi cosa fare?
E abbiamo cercato di riprendere, ascoltando le associazioni di categoria, gli economisti dai giuslavoristiche qui saluto l'avvocato Toffoletto, professor Pisani, l'avvocato Evangelista Basile un po'quello che Guido Carli, un grande Presidente ha governatore, anzi si dice della Banca d'Italia, prima ancora presidente di Confindustria che nel 77 diceva l'Italia è bloccata da lacci e lacciuoli. Ecco noi, se abbiamo cercato con queste figure di capire oggi in cosa consistono questi lacci e lacciuoli, la prima cosa vado rapidamente perché abbiamo poco tempo e diciamo inc in che modo lo diceva bene l'onorevole Tenerini. Noi oggi pensiamo alle regole del mercato del lavoro, cioè se le fa il Parlamento se le o se sono un mix invece di Parlamento e Corte Costituzionale. Ecco, sapete bene, oggi che l'ultima grande riforma del mercato del lavoro, alla riforma che ha introdotto il contratto, a tutele crescenti sui criteri di individuazione dei costi di separazione giustificata, illegittima individuava un criterio rigido che è stato dichiarato illegittimo. Su ancora la fattispecie del giustificato motivo oggettivo dichiarava che non si andava a reintegra e invece la reintegra è tornata. Insomma, oggi, a quattro cinque sei anni da quelle sentenze, c'è l'emergere l'esigenza e l'urgenza di mettere un po'di ordine a questo a questo insieme di
Di proposte. Vi tosto di di di temi. Vi do una suggestione per capirci oggi e lo sanno bene CNA, Confartigianato con Flavour, Confcommercio. Quando s'è se una persona si va in contenzioso, non si sa se si pagheranno tre mensilità o 18 c'è un anno e mezzo di stipendio, una grande impresa sopra i 15 dipendenti, non sa se dovrà pagare 6 mensilità o tre anni di stipendio. Siamo arrivati a questo. Questo è il decreto Dignità. Governo Conte. 1 giallo-verde che ha ha moltiplicato per zero 50 alle indennità, così come come se fosse ko con un tratto di penna si potesse si potesse fare qualcosa che già hanno avuto un impatto fortissimo, perché ha spaventato molto chi voleva assumere chi voleva investire e rischiare in questo Paese, e quindi noi che cosa proponiamo? Proponiamo l'Europa
Semplificando, cioè noi cerchiamo di riportare queste due tre fattispecie lo abbiamo ricordato al allo standard europeo. Primo, quindi, i criteri di individuazione delle indennità. Vogliamo vado adesso qui con le slide, ma vi vi rubo poco tempo. Vogliamo prendere il modello francese, che non quindi no, non ci inventiamo niente, è un modello che dice se la tua anzianità è di x anni, il giudice può scendere a un minimo massimo in funzione dell'anzianità. Non è il modello spagnolo, che pure dà molta prevedibilità, perché
Appunto, è un modello che dice, un po'come il vecchio, il vecchio contratto a tutele crescenti, che dice per ogni anzianità, ai questo tipo di indennità e come vogliamo, da un lato, a essere consapevoli che il giudice costituzionale ci dice persona dallo spazio per la personalizzazione, dall'altro però dobbiamo anche dare a chi assume un minimo di prevedibilità, ecco, con questo sistema oggi cerchiamo, crediamo che si possa mettere insieme queste due dimensioni e quindi siamo con tra l'altro che lo diceva l'avvocato Bottini dello studio Toffoletto De Luca Tamajo, che è già un istituto che esiste nel contratto collettivo nazionale. I dirigenti ancora vada avanti. Questo invece
È un grande dibattito e lo sa bene il professor Pisani che che che ha animato la Corte usus costituzionale prima ancora.
Tanti giuslavoristi, cosa fare di fronte a un fatto insussistente. Anche qua la Corte ci ha detto sistematicità. Non potete trattare un fatto insussistente, disciplinare diversamente da come viene trattato un fatto insussistente sul piano economico e quindi cerchiamo di riportarli alla stessa natura, quindi sempre quello di valorizzare la tutela obbligatoria, non quella reale. Quindi lei l'indennità piuttosto che la reintegra. Questo è un grande dibattito che va avanti anche qua dagli anni 70, ricorderete il tentativo di riforma del governo Berlusconi. 2 del 2001, con Antonio d'Amato, presidente di Confindustria. Cerchiamo anche qua di allinearci all'Europa, e quindi Francia e Spagna, di fronte a un fatto insussistente, non prevedono la la la diciamo la tutela reale, quindi la la la la reintegra. Noi vogliamo invece, proprio in questo senso allinearci aliena Arcellone, naturalmente, per le gravi fattispecie che, doverosamente, devono vedere una tutela molto più superiore. Naturalmente,
C'è anche qua, ci alleniamo a quello che il precedente italiano, come così come il precedente europeo, quindi.
Atteggiamenti discriminatori ritorsivi, intima di in forma orale devono necessariamente vedere la la tutela reale, e ancora questo è un altro Giorgio con gli occhi, lo sebbene lo scrivere sul Sole è un'altra delle cose.
E anche qua i lacci e lacciuoli, poi uno se la prende con l'euro, se la prende con gli immigrati, ma no, sono sono cose del genere che bloccano la produzione nell'UE, per questo io penso che in senso responsabile vogliamo riportare tutti a capire dov'è il problema economico e quindi sociale del nostro Paese è un problema che vede anche sì che si misura anche in in in problemi del genere oggi i tè,
Quindi per avere skipper la prescrizione dei decreti che retributivi in Germania, in Francia sono tre anni e la conoscenza del fatto in in A in Spagna sono un anno dalla dalla sua esigibilità, in Italia invece decorrono da quando cessa il rapporto e da lì sono cinque anni, quindi capite bene che un'impresa piccola o grande deve dimensionare i suoi rischi sulla base di un rapporto che dura 25 anni non invece da quando il fatto del credito sono cose tecniche ma sono cose importanti che gli imprenditori sanno.
È sorto. Ecco anche qua noi invece, diciamo fatto salvo lo stock esistente di crediti che invece vogliamo allinearci all'Europa, perché pensiamo che soltanto da un quadro regolatorio, come dicevamo prima tra gli anni 50 e 70, un quadro regolatorio chiaro che mette chi vuole rischiare in condizioni di poterlo fare, appunto vogliamo ripristinare questo quadro e quindi anche su questo è un tema fondamentale. È stato approvato, lo sa l'onorevole tenere in ordine del giorno collegato al alla legge, al decreto, al sì al decreto 1 maggio, leggi di conversione del decreto di omaggio proprio che impegnava il governo a fare ad andare in questa direzione. Ecco, noi lo auspichiamo, proprio perché è un tema che le imprese sentono lo sa Confcommercio che ne aveva parlato e lo ribadiamo noi oggi in queste proposte che facciamo vada avanti, Giorgio così, vado a concludere articolo 4 dello Statuto. Su questo ci siamo confrontati moto con l'avvocato Toffoletto. Bisogna dare una norma che finalmente riconduca. Ah, la vera natura dell'art, dell'articolo 4, novellato, cioè riformato da appunto la riforma del contratto a tutele crescenti, perché appunto bisogna applicare un principio. Se viene data una casella aziendale e quella casella aziendale vengono da inutilizzata per usi impropri.
Quegli usi impropri non sono legittimi e quindi, come tali possono essere fatti valere in ogni sede da parte del datore, naturalmente nel rispetto dell'informativa privacy e delle opportune informative che il datore deve dare. Però anche su questo crediamo. Abbiamo il conforto di muoverci nei confronti di Paesi che, appunto, sono dal nostro stesso sistema The Work di organizzazioni internazionali e quindi, appunto, ci conforta in questo senso la la il, il loro appunto, il loro posizionamento. In questo senso e ancora oggi abbiamo e sono le ultime due slide un mercato davvero diviso in due pre 2015 post 2015 non funziona, non va bene, e non solo perché è un sistema diviso in due con al suo interno una doppia frattura sopra soglia sottosoglia, quindi sono quattro regimi
Noi vogliamo invece riportarne tutto a due, ad un unico ko, a ad un'unica disciplina, appunto che regoli questi rapporti. Lo abbiamo fatto qui e qui queste slide sono naturalmente a disposizione e questo è appunto, come vedete, come semplificazione per il sovra soglia. Quindi non parlo a appunto le associazioni datoriali del degli imprenditori sottosoglia le la la sopra soglia e questa è la penultima slide oggi sarebbe così, cioè, quindi il sistema fa, se indennitari mobile con l'anzianità, si colloca, come vedete, in un in uno schema che è molto similare, a quello appunto dei paesi che abbiamo ricordato, e anche questo è importante perché oggi e questo è importante dirlo ed è uno dei motivi per cui si investe meno siamo un po'più di ritrosia a investire in questo Paese quando si va in contenzioso. Non si sa lo ripeto, se pagherai sei mensilità o tre anni. Ecco, capite bene che noi questa cosa, come Forza Italia, visto che vogliamo difendere la proprietà privata, perché pensiamo che ha soltanto dalla loro difesa che si hanno i giusti incentivi affari a investire. Ecco, per noi questo è un tema dirimente, quindi anche qua lo facciamo vedere graficamente questa, invece, naturalmente, è un grafico che facciamo vedere per quanto riguarda l'impresa sotto soglia, ne abbiamo parlato con Confartigianato oggi Confartigianato. Giustamente ci ha detto eh, ma e qui non è successo niente sono piovute sentenze, ma poi sulla piccola impresa non non è successo niente in questi anni con invece Forza Italia oggi lo dice noi ci siamo. Siamo consapevoli che
Farvi operare in un contesto regolatorio, completamente saltato per aria, frutto di sentenze e vecchie leggi, non vada bene, quindi anche con questo noi stiamo applicando appunto una una sottosoglia quindi specifica specializzata per le imprese sotto soglia, ma che al tempo stesso, appunto mette insieme personalizzazione del danno e chiudo.
E niente, quindi, appunto, questa ultima slide vi ringrazio, è stato un lavoro importante, fa frutto di di mesi, però siamo convinti che incontri veramente appunto il senso, il senso di urgenza delle imprese che vogliono investire e tornare a farsi crescere grazie, grazie grazie e grazie anche a voi adesso chiamo sul palco e il professor Pisani e ordinario di diritto del lavoro.
A Tor Vergata cominciò a Tor Vergata il professor Giampaolo, Galli economista, docente della Cattolica, e in collegamento invece ci sarà Andrea Garnero, economista Ocse, due parole, mentre arrivano i nostri ospiti e beh, devo dire, diciamo chapeau, perché diciamo a porre questo tema e,
Quello che diciamo, uno degli aspetti che frenano la crescita, che frenano gli investimenti delle imprese, è proprio l'incertezza, l'Inter Chaplin e l'incertezza.
Quando Einstein un rapporto di lavoro, appunto?
Cioè entro un alveo di assoluta incertezza, rispetto poi appunto alla alla separazione, collaboratore, nel momento in cui cambiano le condizioni, eccetera e quindi diciamo, è sicuramente molto coraggiosa questa questa operazione che viene che che c'hai ben illustrato che ci ha ben illustrato appunto Carpano allora volevo capire appunto,
Iniziamo proprio dal dal professor Pisani, ahimè l'orario è quello che è, quindi mi vi invito, diciamo in qualche maniera al lavoro, ma so che avete una grande capacità sintetica.
Mi ricordo che in questa legislatura quindi e ci son stati tre quattro tentativi fatti dicono all'onorevole chip, Presidente, Commissione, Lavoro, pizzetto Nisini, anche di di, per esempio, di normare la questione dei crediti della, come dire durata, diciamo, della lunghe del del riconoscimento dei crediti aggiunge, ma tutte e quattro le volte poi alla fine sono sono state sono saltati questi tentativi ecco, volevo capire lei qual è il suo giudizio rispetto
Quantomeno ai ai grandi temi che sono stati enunciati di questa di questa proposta, diciamo che appunto, poi l'onorevole Tenerini, appunto.
Presente.
La proposta del licenziamento.
Ma io la inviterei, visto che diciamo, stiamo parlando a questo punto, cioè ci ha illustrato, cioè illustrato.
Appunto Carpano, ci ha illustrato un po'quello che la proposta dell'onorevole Tenerini e il tema c'è tutto perché il tema diciamo, della del dei leader, delle di dare certezza a un quadro di certezze, diciamo alla alla alle imprese rispetto al tema dei licenziamenti, quindi sicuramente una vostra riflessione ma se lei se invece sì,
Sì.
Diciamo la botta finale a
No, a votare qualche flash, diciamo la certezza è un principio importantissimo nella nostra materia, purtroppo si deve spingere.
Mi sentite adesso se è così, allora la la certezza in materia di diritto del lavoro non va molto di moda.
Perché noi abbiamo, diciamo, un soggetto che è la giurisprudenza che deve fare tra il mestiere suo e quindi però il problema della giurisprudenza è che ogni giudice la pensa in un certo modo.
Il collegamento tra il licenziamento e salario giusto c'è in termini di certezza del diritto, stavo pensando proprio ora, perché sono due temi fondamentali nel rapporto di lavoro, cioè la retribuzione e la cessazione, che sono governati a livello legislativo da norme a precetto generalissimo e il 36 della Costituzione ci dice che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità, è sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa. Ma qual è la retribuzione sufficiente, qual è la fonte che stabilisce la retribuzione sufficiente? 36, non lo dice. Noi sappiamo tutti
Andando a vedere i lavori preparatori del costituente, che non lo ha detto apposta, perché c'era un'altra norma alla vicino che era il 39, seconda parte, che prevedeva i contratti collettivi con efficacia erga omnes, e quindi c'era questo collegamento sotterraneo, ma è evidente la storia poi ha preso un'altra direzione al 39 non si è mai attuato quindi c'è questa norma precetto generalissimo.
Che consente al singolo giudice di ritenere una certa retribuzione non sufficiente ora, fino a pochi anni fa, questo lavoro il giudice lo faceva nei confronti dell'autonomia individuale, cioè nei confronti del singolo contratto di lavoro da qualche anno ha cominciato a farlo anche nei confronti della retribuzione prevista dai contratti collettivi leader più importanti.
E da allora il legislatore, secondo me, giustamente, è intervenuto con il decreto con questo decreto, il decreto 62 per.
Porre un argine anche a questo soggettivismo giudiziario, che crea un'incertezza fortissima nel datore di lavoro, ma il datore di lavoro, quello sano, cioè quello che più di quello non può fare appicca il miglior contratto col la migliore retribuzione prevista dal miglior contratto collettivo per quella categoria.
Che che che cosa può fare di più il datore se non questo?
E quindi poi corre il rischio di trovarsi di fronte a un giudice che gli dice secondo me, stai violando al 36, ma quel giudice non dice solo al datore che sta violando lui il 36, ma lo sta dicendo anche al contratto collettivo quel giudice sta dicendo quindi ai sindacati ma comparativamente maggiormente rappresentativi che hanno stipulato un contratto in violazione della norma costituzionale questo, secondo me, è un principio portante,
Perché noi siamo cresciuti, noi laburisti, nella convinzione che anche le organizzazioni sindacali e quelle più serie maggiori non lo firmano, un contratto collettivo illegale.
Non lo firmano e continuano a fare la lotta sindacale, perché questo è il sistema contrattuale nostro, quindi, se lo firmano vuol dire che non ritengono che sia in violazione della Costituzione.
Il nostro sistema si è sempre poggiato su questo equilibrio.
Non formalizzato, perché il 39, seconda parte non è mai stata attuata e quindi questa legge, opportunamente da un importante strumento in mano.
Alé alé, ai contratti collettivi leader per essere applicati in modo generalizzato, non so quale sarà l'atteggiamento della giurisprudenza, c'è da attendersi di tutto, secondo me è anche il rinvio alla Corte costituzionale, però diciamo gli argomenti robusti Bers per difendere questa legge ci sono anche se alle volte non bastano gli argomenti robusti perché poi,
Su queste questioni si scagliano sensibilità di politica del diritto di politica tout-court, eccetera e la stesso discorso della certezza ovviamente riguarda il licenziamento, perché anche lì la materia è governata da norme generalissimi, la giusta causa che è la causa che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto ma qual è?
Lo stabilisce il giudice, il motivo oggettivo motivi organizzativi e produttivi i quali di stabilisce il giudice, quindi la regola è generalissima, il soggettivismo giudiziario da incertezza e quindi la legge sulla sulla modifica delle tutele fra le conseguenze, se il datore questa volta è il datori che non rispetta la regola almeno che il giudice ritenga che lui non gli spread non abbia rispettato quella regola, si cerca di recuperare un po'di certezza sul piano sanzionatorio sul piano delle conseguenze delle tutele e quindi,
Il datore dovrebbe essere messo nelle condizioni di avere, diciamo, la contezza del costo economico del del fatto di licenziare ingiustamente un lavoratore, quindi i per farvela breve i due temi si tengono in materia di incertezza del diritto, dare un po'più di certezza ai rapporti di lavoro consente anche lo sviluppo di tutte quelle altri diritti quali altri fattori che,
Portano a anche alla produttività, perché io non sono economista, ovviamente però da quel poco ho capito sulla, ma sul, ma la mancata aumento di produttività incidono fattori, incide la burocrazia, incide eccetera, ma incide anche di certezza del diritto, grazie.
Omise Giampaolo, Galli che io ricordo al direttore generale di Confindustria, ma lui è stato anche deputato del Pd, ricordo proprio quando Matteo Renzi fece del Jobs Act, allora volevo capire, ecco, dal punto di vista di un economista, quindi spostando me e come giudica questa iniziativa, appunto di di di Forza Italia proprio che ha l'obiettivo di come dire restituire certezza al datore di lavoro e di superare uno dei limiti c'è stato già usate che era un dualismo tra gli assunti pre e post 7 marzo 2015, che avevano due regimi diversi. Prego
Dico solo una parola sul salario giusto, che ritengo sia, se si riesce a risolvere il difficilissimo problema della rappresentanza, è una vera rivoluzione, una potenza, una grande rivoluzione, io pensavo di aver risolto quando ero direttore di Confindustria e per una rappresentanza con l'accordo del giugno 2011 è evidentemente non c'erano riuscito guardando agli esiti successivi,
Però non basta.
Come è stato detto, e non lo ripeterò diciamo, abbiamo salari che sono in termini reali ai livelli degli anni 90 abbiamo una produttività ferma da trent'anni, questo sarà un problema di burocrazia, di fisco, di vincoli, tanti vincoli, è anche un problema di mercato del lavoro questa tabella, che voi vedete qui che io proiettato è tratta da un,
La pia istituzione britannica che valuta che pren, che non non fa proprie valutazioni, ma prende le migliori valutazioni che esistono in giro per il mondo Banca mondiale World, Economic Forum, Fondo monetario o il eccetera e classifica poi i vari Pae 167 Paesi, la prima colonna, L Italia su 167 Paesi come si colloca 161 154 su varie dimensioni del mercato del lavoro.
Seconda colonna, come l'Italia, si colloca su 34 paesi industria avanzati, i cosiddetti più male paesi Ocse 32 e 33 35, insomma, un disastro, il nostro mercato del lavoro, secondo questa tabella, è un disastro e il paese è un disastro se ha una produttività che è quella di 30 anni fa di 35 anni fa Siamo il peggior Paese d'Europa, dobbiamo partire da qua e mi pare che qualcuno l'ha detto ma va detto con molta chiarezza ed è occorrono delle riforme molto incisive
Per riuscire per uscirne
Affronto subito un obiezione che viene fatta, ma in Italia c'è tanta flessibilità, si c'è tanta flessibilità, ma è flessibilità malata e flessibilità che non consente di fare produttività.
Flessibilità nella determinazione della retribuzione, cioè è difficile retribuire in maniera diversa reparti imprese singoli che abbiano una maggiore produttività e una maggiore efficienza e come si fa.
Chiedetelo agli imprenditori e piccoli imprenditori, vi faranno questo gesto qua col fuori busta.
I.
Abbiamo il record dei lavoratori autonomi, non c'è nessun altro Paese, almeno fra quelle che io ho visto che a tanti laboratori autonomi, perché perché tutte le attività aziendali che tu puoi mettere in outsourcing, poi esternalizzare la guardiania, servizi legali, tantissimi, il marketing, tantissime no bene dai fuori abbiamo il Vallo il rapporto fra valore aggiunto e fatturato che è uno dei più bassi al mondo cosa vuol dire questo una volta avevi l'impresa verticale e,
Pigliamo un'impresa tessile che faceva il filato, il tessuto dell'abito, adesso questa roba, e quindi avevi un fatturato e un velo che corrispondeva un valore aggiunto, adesso tu hai tre aziende diverse, una che fa il filato, una che fa.
E il tessuto e uno che fa l'abito, naturalmente questo è mo ed è crea enorme flessibilità, perché quello che fa l'abito può cambiare il contratto, non a non fare più i non comprare più i tessuti a quello lì a comprarlo da qualcun altro quando era un'impresa verticale quello sarebbe stato un licenziamento adesso non è più un licenziamento, semplicemente cambi contratto e nessuno se ne accorga e licenziato centinaia di persone ma nessuno se n'è accorto.
Ma questo che effetto a questa cosa e questo è, diciamo?
Lo misuri con valore aggiunto sul fatturato, perché quando tu hai tre aziende diverse invece di uno ad esempio, nel caso che ho fatto prima, tu hai tre volte il fatturato, ma il valore aggiunto rimane sempre lo stesso, quindi l'Italia ha un valore aggiunto sul fatturato, che è bassissimo in quasi tutti i Paesi catene globali del valore. C'è stato una riduzione di questo rapporto, non negli Stati Uniti, a dir la verità, è molto poco nel Regno Unito, ma in quasi tutti i Paesi europei, rispetto agli anni 70, che è la data che è stata citata prima nell'ottimo intervento di Francesco Carpano e
Tutto questo, che cosa vuol di questa dei verticalizzazione è, diciamo, gli studiosi di dimensioni aziendali sanno che la dimensione aziendale media in Italia cresceva fino agli anni negli anni 50 e 60 dagli anni 70 ha cominciato a decrescere. Questo è il modo principale attraverso il quale le aziende italiane hanno evitato il problema della rigidità del, diciamo, del mercato del lavoro in tutti i suoi, in tanti suoi aspetti, compresi quelli, naturalmente, qui vedete i costi di licenziamento. Siamo solo quattordicesimi perché
Spiega una nota di questo rapporto che il costo del licenziamento che è tratto dall'oil.
È il la buonuscita, in Italia il problema del costo del licenziamento non era buona uscita, è la reintegra e i 36 mesi di incertezza fra 6 e 36 mesi sono assolute follie queste che.
Tra l'altro, noi abbiamo appunto quelli gli assunti prima della riforma del 2015, quindi nel marzo 2015, per i quali vale, mi mi confermi, il giuslavorista e ho chiesto tanti giuslavoristi che stanno sul campo per i quali vale spazi sempre reintegra.
La reintegra c'è anche nel licenziamento collettivo, perché c'è quello che dice Aif, hai sbagliato a fare l'elenco dei LEA e quindi perché hai messo me, non il signor Rossi e allora ritorni al vecchio articolo 18.
La la, la, la, la conclusione di questo ecco guardate qua l'ultima riga, quota di dipendenti o istruttoria occupati, siamo trentaduesimi su 34 paesi avanzati, cioè abbiamo un altissimo numero di lavoratori autonomi, forse nei Paesi in via di sviluppo ce ne sono di più, ma insomma il confronto è poco significativo. Capacità di attrarre talenti e minima tasso di partecipazione alla fine è molto basso.
In particolare, il tasso di partecipazione femminile è pazzesca, mente basso nella vicina Svizzera siamo praticamente al 90%, quasi tutte le donne lavorano, non si capisce perché in Italia.
Diciamo, ci sono rigidità che impediscono che.
Che rendono dif, ci può essere un fatto come dire, di di abitudine, di costume di di cultura, eccetera, ma c'è anche un problema dei vincoli che impediscono bene, qui c'è molto da fare.
Io concluderei con questo e ringrazio le 4 persone che sono rimaste qua ad ascoltare, grazie mille grazie a voi, abbiamo un coupé sforato, i termini non so se c'è Andrea Garnero.
è ancora collegato presente Andrea.
Potete perdoni, siamo, abbiamo completamente sforato coi tempi, fra poco ci cacceranno, perché però però ti chiedo proprio ecco, ricordo il libro che ho letto, di cui ho anche scritto sulla questione salariale che hai fatto con Roberto Mania e dacci proprio, ecco un saluto breve, tu me avevamo faccio fatto volevamo fare un ragionamento su sulle debolezze del sistema da C2 veloci flash diciamo,
Eh, eh eh, e poi ci salutiamo perché, ahimè e siamo, siamo andati lunghi tempi, prego, Andrea prego, benissimo, no, grazie, allora si è detto molto sulla contrattazione, abbiamo cominciato anche adesso a parlar di produttività ed è effettivamente un tema importante perché è ovvio che nel lungo i salari, nel lungo periodo i salari non possono crescere stabilmente più della produttività quindi in qualche modo li dobbiamo tornare. Due elementi che secondo me,
Sono emersi poco uno e non è emerso per nulla oggi e che metto per la vostra riflessione. Primo, e dei divari di produttività all'interno dell'economia italiana e del sistema delle imprese, cioè, ovviamente parliamo in media, dobbiamo parlare in media, però ci sono grande diversità tra piccole aziende e grandi aziende, tra piccole aziende che fanno parte di un sistema o piccole aziende indipendenti e per tagliarla Bar al minimo. Poi posso condividere qualche spunto in più per chi interessa il tema della produttività e quindi poi, di conseguenza anche dei salari più deboli. Si concentra
In realtà, nelle piccole e micro imprese, non tanto nelle medie e nelle grandi, anche quando lo guardiamo comparato agli altri Paesi, e quindi anche lì che dobbiamo concentrare e il l'intervento per fare in modo che queste imprese possano crescere e i lavoratori possano evolvere magari da queste imprese ad altra e questo mi porta al secondo punto, che è quello che il lavoro in Italia e psyché è poco mobile si sposta poco, lo sappiamo in economia, ma credo che sia una cosa che sanno tutti nella propria vita privata, il modo migliore per farsi aumentare il salario e cambiare lavoro.
E cercarono un altro, andare dal datore di lavoro e dire guarda io ho trovato un altro lavoro che fai, mi dai l'aumento o me ne vado.
E questo lo vediamo nei dati negli Stati Uniti in maniera molto chiara e il problema italiano è che questo canale è praticamente chiuso e negli Stati Uniti cambia lavoro il 5% delle persone dei lavoratori ogni trimestre da noi il 5% in tutto l'anno e siamo anche gli ultimi sostanzialmente almeno pre-Covid, eravamo gli ultimi nell'Unione europea e anche i giovani, che dovrebbero essere il motore della mobilità in realtà si muovono meno che altrove e quando ci si muove ci si muove in realtà verso imprese e,
Spesso meno buone, non è un fenomeno recente, c'è uno studio in corso, era nel Rapporto Inps di quest'anno, che mostra come dagli anni 70 a oggi e in buona parte, la quasi totalità del declino salariale, può spiegarsi da un declino del lo spostamento dei lavoratori delle imprese che pagano meno e imprese che pagano di più.
Quindi due leve 2, le 2 proposte che lascio al vostro dibattito.
Quello di togliere i freni alla crescita delle imprese, c'è un bellissimo studio che vi consiglio di Banca d'Italia di Miglino, Roma che studia varie soglie qui oggi, ovviamente, si è parlato più da contestare al mercato del lavoro e delle degli aggiustamenti da fare dopo dopo la pronuncia della Corte costituzionale.
Loro guardano ad altri elementi, come il regime forfettario, la contabilità semplificata, che sembrano giocare un ruolo ancora più importante nel bloccare le imprese, si vede un nucleo di imprese che si blocca proprio sotto quella soglia per evitare di crescere e passare quella soglia, quindi sono elementi che andrebbero valutati per consentire alle imprese di avere un incentivo a crescere.
La seconda leva e rendere più facile e più semplice per i laboratori cambiare lavoro, muoversi, ridurre i costi della mobilità, tre punti concreti ci sono 165 e professioni regolamentate in Italia che coprono circa il 25% dei lavoratori, alcune sono necessarie, sono utili e proteggono il consumatore altre non necessariamente bisognerebbe guardarle una per una secondo punto. I patti di concorrenza e simili, che è impediscono o limitano le possibilità di movimento dei lavoratori quando finiscono la il, il proprio rapporto di lavoro
Al. In alcuni casi si tratta di e di elementi legittimi per proteggere investimenti aziendale. In altri casi non necessariamente ce ne sono 16 18% dei lavoratori in Italia, che significa 2000000 di persone coperte da queste clausole. La seconda area in cui intervenire e continuerà a lavorare sulle politiche attive e fare in modo che possano anche coinvolgere chi un lavoro ancora ce l'ha, nonché non chi l'ha perso o chi lo cerca, ma chi ancora ce l'ha, ma lo vuole cambiare servono ovviamente i servizi di alto livello. Questo è il caso in alcune regioni italiane, non è il caso in tutte, ma è un'area su cui lavorare. È l'ultimo punto. Mi ha fatto piacere al primo sentirlo, onorevole Casasco citarlo, ma va esteso ancora di più. Al di là delle questioni pensionistiche. La portabilità dei diritti
Dobbiamo fare in modo che una persona che vuole cambiare lavoro non non perda troppo in quello che ha acquisito e quindi si è disincentivato. Si sono fatte appunto alcune cose, c'è molto da fare anche perché tutto il processo di aziendalizzazione di alcuni diritti, il welfare contrattuale, per esempio, in qualche modo ha aumentato un pochino i costi della mobilità in questi anni, quindi questi sono alcuni dei punti su cui vale la pena lavorare. Un'agenda, ovviamente, di di lungo periodo, ma che sarò felice di di sviluppare più in dettaglio in futuro. Grazie grazie, grazie anche per la sintesi e grazie a voi per i saluti finali dell'onorevole Tenerini. Prego
Comunque un ringraziamento.
Ovviamente, per la conduzione fantastica, nonostante che abbiamo stravolto tutto, io ringrazio veramente Giampaolo, Galli.
Abbiamo avuto.
Dall'azienda e siamo andati molto lunghi. Dedicheremo un altro appuntamento a questo. Ringrazio Francesco cantano perché è stato secondo me, tecnicistico bravissimo tutti quelli che ci hanno aiutato arrivare fino a qui. Questa è una proposta su cui a cui noi, su cui noi abbiamo lavorato tantissimo e in cui crediamo tanto, ovviamente, siccome sappiamo che è un tema audace, lo sottoporremo a un iter o prima è stato tecnico e ora sarà politico perché arrivi con il favore più possibile di tutti gli attori coinvolti e non vorremmo essere tacciati poi vi per quelli che odio Forza, Italia, no, noi sappiamo che il mondo del lavoro a tantissimi problemi crediamo tantissimo nella seconda Ars, nella contrattazione
Il secondo livello dell'estensione del welfare nella dimensione dell'azienda, né il problema di trasferire tutti questi istituti anche nella micro impresa sappiamo che ci sono anche altre questioni, una parte l'abbiamo messa sul tavolo, per cui grazie davvero.
E alla prossima, perché saremo così, faremo solo una se due sessioni accademica su questi temi,

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