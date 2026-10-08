Salario giusto, lavoro vero: linee d'indirizzo, modelli a confronto e prospettive strategiche per la crescita delle retribuzioni in Italia

Partecipa il vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani.



Dopo i saluti istituzionali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, del Presidente del Gruppo Forza Italia alla Camera Enrico Costa, del Segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera Francesco Battistoni, del deputato e responsabile nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia Alessandro Cattaneo e della Segretaria di Forza Italia Roma e Assessore della Regione Lazio Luisa Regimenti, i lavori saranno articolati in due momenti …

di confronto.



La prima sessione, dedicata a "Le relazioni industriali al bivio: rappresentanza, salari e tutela del lavoro", vedrà gli interventi, tra gli altri, della deputata e responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro di Forza Italia Chiara Tenerini e della segretaria generale CISL Daniela Fumarola.



Seguirà il confronto su "La voce dell'impresa: competitività, produzione e sostenibilità salariale", introdotto dal deputato Luca Squeri.



La seconda parte del convegno sarà dedicata al quadro macroeconomico e giuridico, con un focus su salario giusto, mercato del lavoro e assetto regolatorio.



A moderare i lavori sarà Giorgio Pogliotti, giornalista de Il Sole 24 Ore.

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