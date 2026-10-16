Saluti istituzionali: Francesco Bonini (Rettore Università LUMSA) ed Elena Marta (Presidente di EDUCatt).



Interviene Pier Luigi Guiducci (Giurista e Storico della Chiesa).



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del volume: "Pio XII e la Shoah. Quali “silenzi”? d Pier Luigi Guiducci", registrato a Roma venerdì 16 ottobre 2026 alle ore 17:03.



Sono intervenuti: Francesco Bonini (rettore della Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma), Elena Marta (presidente di EDUCatt), Pier Luigi Guiducci (giurista e storico italiano).



Tra gli argomenti discussi: Libro.



La …

registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 35 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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