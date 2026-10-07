07 OTT 2026
rubriche

Asiatica - Il multilateralismo e le alleanze regionali secondo Pechino

RUBRICA | di Valeria Manieri e Francesco Radicioni - RADIO - 23:00 Durata: 32 min 22 sec
A cura di Luciana Bruno
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Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, (corrispondente dall'Asia per Radio Radicale).

Ospite della puntata Matteo Dian, Professore di storia e istituzioni dell'Asia e di politica internazionale dell' Asia orientale presso l'Universita' di Bologna.

Puntata di "Asiatica - Il multilateralismo e le alleanze regionali secondo Pechino" di mercoledì 7 ottobre 2026 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Matteo Dian (professore di Politica Internazionale dell'Asia Orientale all'Università di Bologna).

La registrazione video di questa puntata ha una durata di 32 minuti.

La rubrica e' disponibile anche in versione audio.

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