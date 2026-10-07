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Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, (corrispondente dall'Asia per Radio Radicale).
Ospite della puntata Matteo Dian, Professore di storia e istituzioni dell'Asia e di politica internazionale dell' Asia orientale presso l'Universita' di Bologna.
Puntata di "Asiatica - Il multilateralismo e le alleanze regionali secondo Pechino" di mercoledì 7 ottobre 2026 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Matteo Dian (professore di Politica Internazionale dell'Asia Orientale all'Università di Bologna).
La registrazione video di questa … puntata ha una durata di 32 minuti.
La rubrica e' disponibile anche in versione audio.
Ospite della puntata Matteo Dian, Professore di storia e istituzioni dell'Asia e di politica internazionale dell' Asia orientale presso l'Universita' di Bologna.
Puntata di "Asiatica - Il multilateralismo e le alleanze regionali secondo Pechino" di mercoledì 7 ottobre 2026 , condotta da Francesco Radicioni e Valeria Manieri con gli interventi di Matteo Dian (professore di Politica Internazionale dell'Asia Orientale all'Università di Bologna).
La registrazione video di questa … puntata ha una durata di 32 minuti.
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