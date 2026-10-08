Commissione parlamentare per la semplificazione

8 Ottobre 2026
nell’ambito dell’indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l’accesso ai servizi, svolge l’audizione di rappresentanti di Facile.it S.p.a.
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Scheda a cura di Luciana Bruno