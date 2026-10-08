Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato

8 Ottobre 2026
svolgono l’audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull’attacco alla base di Ta’if e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita.
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Scheda a cura di Luciana Bruno