Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

8 Ottobre 2026
Audizione di Livio De Santoli, componente del Collegio dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), e di Massimo Ricci, direttore della Divisione ambiente di ARERA, nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alle evidenze critiche e virtuose degli impianti di termovalorizzazione
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Scheda a cura di Silvio Farina