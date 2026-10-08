Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

8 Ottobre 2026
Audizione di Etelina Carri, vicepresidente di D.i.Re. - Donne in Rete contro la violenza, nell'ambito del filone d'inchiesta sulla vittimizzazione secondaria
Player

Indice della seduta

Trascrizione automatica

< Seduta precedente
Trascrizione
Scheda a cura di Fabio Arena e Stefano Chiarelli