Far crescere l’Italia, insieme. Biennale dell’Economia Cooperativa (seconda giornata)

Apertura dei lavori: Roberto Negrini (Direttore della Biennale dell'economia cooperativa).



Intervento Ariel Guarco (Presidente ICA International Cooperative Alliance).



Ore 9.30 Key Note Speech Paola Profeta (Prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e Prof.ssa ordinaria di scienza delle finanze presso Università Bocconi).



Ore 9.30 Key Note Speech Paola Profeta (Prorettrice per la diversità, inclusione e sostenibilità e Prof.ssa ordinaria di scienza delle finanze presso Università Bocconi).



Ore 9.45 Key Note Speech Enrico LEetta (Presidente dell’Istituto Jacques Delors e …

già Presidente del Consiglio dei ministri).



Intervento di Simone Gamberini Simone (Presidente Legacoop).



Ore 10.00 Tommaso Foti (Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione), Irene Tinagli (Parlamentare europea), Juan Antonio Pedreno (Presidente Social Economy Europe), Monica Fantini (Presidente Conscoop e Presidente CECOP), Adriana Zagarese (Presidente Consorzio Integra).



Ore 10.30 Adolfo Urso (Ministro delle imprese e del made in Italy), Gianmaria Balducci (Presidente CEFLA), Paolo Barbieri (Presidente Cpl Concordia), Maurizio Marchesini (Vicepresidente Confindustria), Domenico Trombone (Presidente Coop Alleanza 3.0).



Ore 11.00 Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste), Simona Caselli (Presidente Granlatte), Cristiano Fini (Presidente Cia-Agricoltori Italiani), Ettore Prandini (Presidente Coldiretti).



Presenta e modera i lavori Marianna Aprile (giornalista).



Ore 11.30 Lectio Magistralis - Philippe Aghion (Premio Nobel per l’economia 2025).



Crescere in Europa.



La distruzione tra cooperazione e coesione sociale Ore 12.00 Panel Philippe Aghion (Premio Nobel per l’economia 2025), Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme), Romano Prodi (già Presidente della Commissione europea e già Presidente del Consiglio dei ministri), Carlo Cimbri (Presidente Unipol).



Modera Ferruccio De Bortoli (giornalista).

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