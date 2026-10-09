09 OTT 2026
dibattiti

L’ottimismo della volontà (prima giornata)

CONVEGNO | - Milano - 15:00 Durata: 5 ore 6 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE
Player
Apertura dei lavori: Alessandro Sorte (segretario Regionale Forza Italia Lombardia).

Saluti istituzionali: Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera), Licia Ronzulli (Vicepresidente del Senato).

ORre15.15 "Natalità e crescita: Le proposte legislative per tornare a crescere".

Coordina: Cristina Rossello (segretario cittadino di Milano).

Intervengono: Valentina Aprea, responsabile nazionale dipartimento istruzione Fiammetta Moderna (responsabile nazionale dipartimento disabilità), Emily Rini (responsabile nazionale dipartimento montagna), Chiara Tenerini (responsabile nazionale dipartimento lavoro), Daniela Ternullo (responsabile nazionale dipartimento famiglia).

Ore 16.00 "Una rottura liberale e riformista per il futuro italiane".

Coordina: Alessandro Cattaneo (responsabile Dipartimenti).

Intervengono: Giuseppe Benedetto (Fondazione Einaudi), Federico Bini (Italia dei Liberali), Alessandro De Nicola (Adam Smith Society), Pietro Lombardi (Istituto Liberale Italiano), Lorenzo Maggi (Lodi Liberale), Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni), Alessandro Tomasi (Future Proof Society).

Ore 17.00 "Territori e crescita".

Saluti istituzionali: Gianluca Comazzi (responsabile Lombardia enti locali).

Coordina: Maurizio Gasparri (responsabile enti locali).

Intervengono: Francesco Cannizzaro (sindaco di Reggio Calabria), Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), Roberto Pella (vice presidente nazionale Anci), Claudio Scajola (sindaco di Imperia), Daniele Silvetti (sindaco di Ancona).

Ore 17.45 "Sindaco di Milano: passato e futuro" con Gabriele Albertini (già sindaco di Milano), Matteo Perego (sottosegretario di Stato al Ministero della difesa italiano).

Modera: Giuseppe Brindisi (giornalista e conduttore Mediaset).

Ore 18.15 "Forza Italia e il Governo, le riforme che cambiano l'Italia".

Coordina: Paolo Barelli sottosegretario Presidenza del Consiglio con delega ai Rapporti con il Parlamento.

Intervengono: Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e Ricerca), Maria Elisabetta Casellati (Ministro per le Riforme Istituzionali), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione).

Ore 19.30 "Dal Parlamento al paese: idee che diventano legge" con Rita Dalla Chiesa (resp.

nazionale dipartimento diritti e benessere per gli animali), Andrea Caroppo (vicepresidente commissione trasporti), Dario Damiani (capogruppo commissione bilancio), Adriano Paroli (vice capogruppo al senato), Roberto Rosso (vice capogruppo al Senato), Luca Squeri, (responsabile nazionale dipartimento energia).

leggi tutto

riduci

leggi tutto riduci
Visualizza la trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica

Buon pomeriggio a tutti prendiamo posto, per favore, che incominciamo questa meravigliosa tre giorni di Milano e quindi chiedo alla regia se può mandare l'inno.
La nazionale, grazie
Il resto siam pronti ad iniziare, quindi chiedo di salire qua sul palco al nostro segretario regionale di Forza Italia, Lombardia, l'onorevole Alessandro Sorte.
Grazie Andrea e grazie da parte del vostro segretario regionale ai ragazzi che sono qua da ieri per fare i preparativi per per.
Svolgere tutti quei compiti che fanno i militanti veri e non è un grazie banale, ma, credetemi, è un grazie sentito perché Andrea con tutti i giovani del movimento giovanile qua in Lombardia stanno facendo un grandissimo lavoro, ogni settimana ci sono giovani che si aggiungono allacciata Lombardia e io penso che uno dei motivi per cui qui c'è il movimento lombardo più dinamico è proprio perché teniamo sempre.
A differenziarsi dai nostri alleati, noi siamo alleati, il centrodestra, l'ha inventato il presidente Berlusconi, ma non siamo appiattiti,
Noi abbiamo una nostra identità, stiamo portando avanti le nostre battaglie con Antonio Tajani, con i nostri capigruppo Stefania Craxi e Costa, con i nostri vicesegretario e tutto il partito.
Io apro i lavori dicendo che qui in Lombardia abbiamo fatto, insieme con il partito nazionale, un lavoro con i segretari provinciali, i consiglieri regionali, i deputati, gli amministratori, un lavoro di radicamento del partito, nel mese di novembre faremo altri 150 congressi comunali che si aggiungono ai quasi 400 che abbiamo fatto l'anno scorso e penso che ogni sezione che noi apriamo di Forza Italia significa che c'è un presidio significa che qualcuno presenterà una lista, significa che c'è un radicamento, significa che c'è una comunità dove si discute, si elabora e c'è una presenza che porta avanti la bandiera di Forza Italia e questo è fondamentale per la buona riuscita del risultato delle elezioni regionali europee in generale politiche del nostro partito
Io faccio solo un breve saluto, però permettetemi di dire una cosa questa settimana è successo qualcosa di importante, abbiamo approvato ieri alla Camera in terza e ultima lettura, la legge elettorale.
E io penso che questa legge elettorale e, ascoltatemi bene, darà ancora più forza a Forza Italia, primo, ma questo è sempre stata una bandiera del presidente Berlusconi, abbiamo sancito il concetto che chi prende un voto in più vince e prende un premio di maggioranza.
E quindi abbiamo chiuso definitivamente.
Con i governi tecnici, con i governi delle larghe intese che tanto piacevano al Partito democratico, che non vinceva le elezioni ma cercava, sempre nel secondo tempo, di recuperare la partita.
Il secondo punto è che, quando approvi una legge elettorale dove chi prende un voto in più vince.
È chiaro che determinante è la capacità della coalizione di allargare il perimetro, sia a destra inteso come elettorato, sia a sinistra e, vedete noi, come Forza Italia abbiamo quel compito perché noi siamo il pilastro del centrodestra, ma siamo un partito di confine, cioè siamo i più attrattivi per i delusi del Pd.
Eh,
I potenziali elettori del Terzo Polo.
E quindi rispetto a un bipolarismo che diventerà sempre più rigido con l'approvazione della legge elettorale, il cittadino dovrà scegliere o di qua, il centrodestra o di la di là.
Io ho visto che Renzi ha fatto un appello a Forza Italia per entrare in Italia Viva e quindi per entrare nel campo largo.
Ma è un po'come quando si occupa una casa abusiva, cioè non lo vogliono neanche loro nel campo largo lui fa gli appelli per portarci di là,
Si sta già palestrato con la sua amica Salis per occupare delle case che non sono sue e se di là non c'è spazio, perché il pilastro delle lezioni della della coalizione di centrosinistra e il Pd della Schlein è il Movimento 5 Stelle, incalzato da un altro partito ancora più a sinistra come a Vs, e quindi lo spazio per i riformisti, i moderati non c'è. Con questa legge elettorale votare il terzo polo è come prendere il voto e metterlo nel cestino, perché il terzo polo non inciderà sul premio di maggioranza. All'interno di questa dinamica Forza Italia dovrà fare una campagna di convincimento per il voto utile, se vuoi far vincere il centrodestra e far contare realmente il tuo voto e non fare arrivare il tridente del campo largo programmatico che 1 la patrimoniale 2 la tassa sulle rendite, 3 reintroduzione del reddito di cittadinanza. Se non volete questa combo nella PlayStation, si dice Colombo di queste tre cose
Voi elettori moderati, avete solo una scelta, rafforzare Forza Italia all'interno del centrodestra e chiudo.
E chiudo dicendo che anche sul Vannacci noi non dobbiamo, perché in tanti ci chiedono come dirigenti di partito, ma cosa farà la nostra alleanza con Vannacci, io penso, insieme a tutto il mio partito.
Che l'alleanza con Vannacci non va assoluto non vada assolutamente fatto perché?
Noi abbiamo
Un governo che durerà cinque anni, abbiamo una tradizione, loro sono un cartello elettorale, noi siamo un governo fatto da partiti e questi partiti sono insieme grazie dei valori provate a pensarci.
Noi abbiamo dei valori,
Loro, al posto dei valori, cos'hanno cioè loro noi noi abbiamo avuto diverse fasi, il Polo per la Libertà, la casa della Libertà, sempre la parola libertà al centro, provate a pensare loro al posto dei valori, cos'hanno messo in questi anni?
Ulivi querce margherite, campo larghi, asinelli, animali e piante al posto dei valori, e allora perché le loro alleanze durano sei mesi perché non sono d'accordo su niente, si mettono d'accordo contro qualcuno, e allora non perdiamo quello che per noi è un valore aggiunto, cioè,
Un centrodestra che pur di vincere, si snatura e porta dentro qualcuno che oggi ha dei valori, profondamente dive diversi dei nostri, perché la nostra forza è l'unità dei valori, io vi ringrazio. Apro quindi questa tre giorni, non ci siamo fatti mancare niente perché partiremo. Partiamo adesso alle ore 15:30, ma sarà una tre giorni molto intensa che si concluderà con l'intervento del dell'onorevole segretario nazionale, Antonio Tajani, per chi vorrà fermarsi a cena abbiamo allestito su idea della senatrice Craxi, perché io voglio dire quando le idee sono dalla Craxi, glielo dico sennò anche faccio l'abusivo anch'io 90, però è anche bello stare insieme. Abbiamo allestito anche un momento conviviale con un gruppo
E passare insieme questa serata, come la serata di domani con i nostri militanti, i nostri amministratori, con chi verrà che chi vorrà cenare con con noi, quindi di là è allestito un Hatz, una sala pronta anche per questa esperienza. Cedo quindi la parola ringraziandovi tutti dalla presenza, nonostante è un orario lavorativo, siete degli eroi al vicepresidente della Camera, l'onorevole Giorgio Mulè,
Grazie Alessandro buon pomeriggio, a tutti devo dire che anche io ovviamente sarei rimasto questa sera era previsto che prendessi parte al banchetto organizzato da Stefania e, ma in verità ho finito questo intervento, dovrò scappare in aeroporto perché questa mattina si è abbattuta una terribile tromba d'aria marina in provincia di Trapani.
Una scuola di Marsala è stata colpita, alcuni bambini sono stati feriti, per fortuna poi ne ho sentito la dirigente dell'Asp stanno bene però, insomma, sono scene di guerra e vorrei che da qui, da Milano, partisse un grande abbraccio ai nostri amici di Marsala e di Mazara che in questo momento credetemi soffrono tanto perché c'è uno scenario davvero di guerra con case distrutte quindi c'è da preoccuparsi però, insomma, è importante che i bambini stiano bene che nessuno abbia portato conseguenze,
Io ho l'onere di indossare un abito istituzionale da una parte dall'altro il grande onore di essere orgogliosamente con un rappresentante, un militante di Forza Italia, occasioni come quella di oggi dei giorni che seguiranno. Sono per noi una linfa vitale di linfa, vitale per un movimento che ha la sua ragion d'essere nella capacità di proiettare il presente con l'ambizione di essere interprete del futuro. Vede, questo appuntamento cade in prossimità di due importanti appuntamenti. Il primo è la prossima legge di stabilità. Il secondo, come sapete, il prossimo anno apre le porte a le elezioni, innanzitutto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, insieme alle lezioni fondamentali, il sindaco di Milano di Roma di Napoli di Palermo, la Regione siciliana. Sappiamo ciò che di buono siamo stati in grado di fare, abbiamo coscienza, abbiamo maturità per capire che cosa dobbiamo migliorare. Cosa non è una riunione, una segreteria nazionale, un congresso nazionale, non è, diciamo, il luogo per fare autocoscienza, però sappiamo che dobbiamo certamente fare un po'di autocritica rispetto alla necessità di correggere, dirà rilanciare modalità, modi di affermare all'esterno le nostre proposte, perché vogliamo essere per l'appunto attrattivi. Qui in questi tre giorni misuriamo invece la capacità di irrorare l'Arvedo delle idee, la capacità di trasformare in realtà ciò che può sembrare aleatorio, e cioè che le idee diventano leggi, diventino provvedimenti nella legge di Stabilità. Qui siamo chiamati a dimostrare di essere autenticamente continuatori del pensiero della visione di Silvio Berlusconi. In una parola essere fieramente berlusconiani orgogliosamente berlusconiani,
è questo il vero onere, è questo l'onore e genuino che ognuno di noi è chiamato a trasformare quotidianamente in azioni l'ottimismo.
Se la volontà non è dunque ottimismo ingenuo, ma è una scelta politica vedere le difficoltà senza rassegnarsi, trasformare la fiducia e responsabilità indecisione in azione, il pessimismo, lo sapete fotografe il presente, l'ottimismo all'ambizione di costruire il futuro con la volontà allora intendiamoci l'ottimismo della volontà ha senso soprattutto quando le cose non sono semplici non significa raccontare che tutto va bene significa rifiutare l'idea che qualcosa è difficile e allora è inevitabile che rimanga così.
Noi, cari amici, siamo l'antidoto alla rassegnazione, per noi la fiducia non è uno slogan e la capacità di assumersi, avere su di sé l'onere e il compito di cambiare ciò che non funziona.
Noi non siamo ottimisti perché non vediamo i problemi, siamo ottimisti perché pensiamo che i problemi possono essere affrontati, possono essere risolti allora diciamo parole chiare, l'ottimismo della volontà e soprattutto una scelta di campo significa non consegnare il futuro alla paura, al rancore, alla nostalgia,
Abbiamo il dovere di dire ai cittadini non soltanto che cosa non va, ma so tutto, soprattutto cosa possiamo fare.
Siamo quelli che contrappongono alla cultura dell'emergenza la cultura della possibilità che l'ha sempre detto il Cavaliere, la libertà significa responsabilità di costruire il futuro libertà, non significa soltanto essere lasciati liberi, significa avere gli strumenti per realizzare le proprie aspirazioni, un Paese libero, un Paese nel quale conviene studiare, lavorare, investire, fare, ricerca, fare impresa, innovare, mettere al mondo una famiglia in serenità, quindi meno paura del futuro, più fiducia nella capacità di costruirlo. Siamo quelli ai quali non difetta il coraggio, il coraggio di governare le complessità. L Italia ha problemi reali, li conosciamo il debito pubblico e la demografia alla competitività, il disastro che proviene da cambiamento climatico, la sicurezza e la transizione ecologica. Potrei tecnologica. Potrei continuare Europa, la geopolitica, ma proprio perché i problemi sono complessi, non servono risposte semplici, semplicistiche. L'ottimismo della volontà significa non fuggire dalla complessità, governare vuol dire scegliere, assumersi responsabilità, spiegare ai cittadini perché si compiono determinate scelte. La complessità non è una scusa e non può essere una scusa per non decidere è il motivo per cui dobbiamo casomai decidere meglio. Allora rieccoci qui perché squaderna Remo le enormi energie dell'Italia in questi tre giorni. Imprese, professioni, università, ricerca, cultura, creatività. Siamo qui per riaffermare, con orgoglio e senza inutili citazioni, perché siamo patrioti non nazionalisti, tanto per dire dimostriamo che in Italia, che torna a pensare in grande, può tornare ad avere un ruolo forte in Europa e nel mondo.
Sull'Europa sappiamo, l'Europa non può essere un luogo soltanto geografico, deve essere un luogo dove noi contiamo di più, essere europeisti significa voler cambiare l'Europa quando serve significa non subirla, l'Europa significa berlusconiana, mente collegare le le, l'europeismo alla concretezza vale per la difesa, per l'energia, per l'industria e innovazione fino alla competitività con la capacità di dire dei no dimostrando perché si dice no,
Il Paese non ha bisogno di qualcuno che gli spieghi continuamente, perché tutto difficile questo lo fa benissimo la sinistra lo fanno benissimo, i populisti un tanto al chilo sono quelli per stare a Gramsci di cui al titolo che noi abbiamo mutuato, devo dire con grande capacità e profondità culturale siamo quelli che in realtà non hanno sposato il pessimismo dell'ICI e dell'intelligenza quello lo hanno sposato loro mandando spesso l'intelligenza, l'ammasso, l'ottimismo della volontà diventa una grammatica politica,
Fatta di Verdi, che sono decidere, costruire, riformare, investire, semplificare, proteggere, innovare e, soprattutto, misurarsi con i risultati, la politica non dovrebbe essere soltanto la gestione dell'oggi, deve lasciare ai giovani più opportunità di quelle che noi abbiamo ricevuto.
Il vero ottimismo e poter dire a un ragazzo non devi andare via per realizzarli, puoi scegliere dove costruire la vita, allora per me il futuro è qualcosa che accade ed è in un pentagramma di concretezza, la prima cosa, la realtà. Non ci nascondiamo le difficoltà, ma siamo realisti, la volontà non accettiamo che le difficoltà diventino destino, la libertà. Crediamo nella capacità delle persone di cambiare le cose, l'azione, la politica che trasforma la fiducia, indecisioni e infine il futuro, il compito che ognuno di noi ha lì di consegnare un'Italia più forte a chi viene dopo di noi, allora l'ottimismo della volontà, fatemi concludere, non è pensare che tutto andrà bene, è decidere che anche quando le cose non vanno bene, noi faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità perché vadano meglio
Siamo tutti chiamati all'azione, il mondo cambia, l'Italia è davanti a una scelta, presto sarà anche una scelta elettorale, noi scegliamo DSC con fiducia, responsabilità e coraggio, qui oggi noi capiamo quanto sappiamo essere ancora e sempre comunque lucidi visionari.
Insomma, siamo quelli dell'Elogio della follia,
Quelli che dimostrano che le cose più grandi nella vita e nella storia sono frutto non della ragione, ma di una sana lungimirante visionaria follia, lo diceva FI Silvio Berlusconi, dobbiamo essere in grado di farlo anche noi, grazie viva Forza, Italia, viva l'Italia.
Grazie mille, onorevole, e adesso proseguiamo con i saluti istituzionali e chiedo a la vicepresidente del Senato, alla senatrice Licia Ronzulli, di venire qua sul palco.
Grazie intanto buon pomeriggio a tutti.
Anch'io, come il mio collega Mulè vesto, un abito istituzionale, ma anch'io voglio.
Provare a fare un ragionamento politico questo pomeriggio, perché il tempo lo impone, allora l'ottimismo della volontà anch'io faccio i complimenti, come ha fatto Giorgio, per la scelta del titolo.
Proprio perché, perché Forza Italia continua a credere nell'ottimismo, in questa sala vedo militanti e amministratori dirigenti, siete voi la nostra forza, siete voi la nostra ragione e dell'ottimismo, perché un'Italia migliore per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli non è soltanto uno slogan ma è un impegno vero e l'impegno noi ce lo siamo già presi in questi anni con questo governo che ha fatto un lavoro solido magari non perfetto perché nessun governo lo è ma serio continuo all'altezza di una fase che pochi avrebbero immaginato così dura.
Abbiamo restituito all'Italia una credibilità internazionale che aveva ovviamente smarrito, non è un fatto di cerimonie, si chiama affidabilità, basta guardarsi attorno Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e democrazia in affanno, governi che non tengono piazze che bruciano e in questo panorama un Paese che mantiene la parola pesa di più è l'Italia, oggi pesa di più, abbiamo riordinato i conti, ridotto il deficit, abbiamo rinnovato i contratti della pubblica amministrazione, i medici, scuole e forze dell'ordine forze armate un risultato storico,
Abbiamo creato lavoro, più contratti stabili, meno precarietà, più donne al lavoro. Abbiamo aumentato le risorse alla sanità, erogati nel primo semestre di quest'anno, 1 milione e 600.000 visite ed esami in più liste d'attesa, per carità, ci sono ancora ancora. Dobbiamo migliorare, ma guardiamo al con attenzione ai dati. Sono più lunghe, dove la sinistra ha governato per decenni dall'Emilia Romagna alla Toscana passando per la Puglia. È lì che il cittadino aspetta ancora e non è un caso, è un modello il loro ed è un modello che non funziona e poi abbiamo affrontato senza scorciatoie le grandi crisi di questi anni, la guerra in Ucraina, lo shock energetico, l'inflazione, l'instabilità in Medio Oriente. Insomma, ne abbiamo avute tu tutte tante, ma non li abbiamo subiti e le abbiamo gestite
Guerra in corso, rotte co compromesse, petrolio che schizza sui mercati mondiali e la sinistra cosa fa risponde? Ho visto ieri in aula, con un meraviglioso manifesto, un cartello con Meloni gasolio a 3 euro, ma io mi chiedo come si faccia, svilirsi così, a dire che il gasolio aumenta per colpa di Palazzo Chigi è, come dire, è un po'come dare la colpa al governo se a ottobre a Bari ci sono ancora 30 gradi, sono davvero queste le persone che ci meritiamo alla guida della nostra nazione, semmai dovessimo perdere se non saremo in grado di vincere gente come la Schlein, che pensa che gli italiani siano incapaci di intendere, evidentemente oppure gente come Ilaria Salis che ha parlato di rendita parassitaria, riferito alla casa, ha fatto tintinnare anche un mazzo di chiavi contro chi ha un'abitazione di proprietà e la mette a reddito, quindi contro il risparmio degli italiani contro la proprietà, ma chi è qui il vero parassita quello che occupa le case degli altri e li chiama diritto, come fa lei, perché invece la casa si conquista con il lavoro, non con la serratura forzata, come ha fatto lei, o chi difende chi occupa, non difende i deboli e ricordatelo ri, difende i soprusi oppure pensate a Giuseppe Conte,
Che mette sullo stesso piano Zelenskij e Putin lo stesso Conte, che da Palazzo Chigi ha sperperato 200 miliardi con il superbonus ha lasciato l'Italia i conti che questo governo sta rimettendo in ordine e poi ci sono i modelli, attenzione perché ci sono i modelli che ci hanno sbandierato in faccia con grande teatralità, dandoci elezioni per anni la Francia, Matteo Renzi se ne era innamorato Macron. L'Europa dei professori, il multiculturalismo spiegato dall'alto, ecco come è finita, guardatevi in questi giorni un patto scellerato tra l'estrema sinistra, il radicalismo islamico, e oggi quelle piazze mettono a ferro e fuoco il Paese e i media ipocriti. In Francia la chiamano rivolta studentesca, ma quale rivolta studentesca oltre 1.000 i feriti, donne e uomini delle istituzioni della scuola, della polizia, lavoratori, gente in ospedale, umiliati da questo modello. Questo il modello che ci propone Matteo Renzi. È questo il macronismo che dovrebbe esportare in Italia è questa la società che vogliamo replicare nella nostra città, nella nostra nazione, anche no. Grazie Matteo Renzi. E poi c'è la Spagna, è Elly Schlein, l'elegantissimo Sanchez, il capo del governo che scende in piazza e incita alla rivolta con la scusa degli affitti, il fine un altro, ricordatevelo bene mettere le mani sulla proprietà di chi ha lavorato e ha pagato le tasse e la Schlein quell'esempio lo indica ancora come sì, come se fosse una ricetta miracolosa. Davvero vogliamo permettere che una signora che vuole vedere morire il nostro Paese possa arrivare a governarlo,
E visto che vediamo che parliamo di chi sta dalla parte sbagliata della sinistra già parlato sorte, ma di chi fa il gioco della sinistra, voglio solo aggiungere una sola parola per Roberto Vannacci non è normale nel 2026 chiamare invertito un omosessuale che ancora oggi su tanti fronti deve scoprire discriminazioni.
Solo un troglodita lo fa e secondo me Vannacci, imprese alle rievocazioni storiche che genera con la sua intelligenza artificiale probabilmente si è fermato al Medioevo o forse ci è entrato dentro, quindi caro Vannacci esci da ChatGPT, ma torniamo noi.
Non sappiamo hanno detto Mulè, siamo in sofferenza e sarebbe da sciocchi far finta di niente, però la sofferenza non è sempre una condanna e ogni tanto anche un appello. Ora tocca a noi recuperare, non per un posto in più in un listino, ma per una ragione più grande, per non lasciare l'Italia in mano a chi occupa le case e chiama parassita chi li ha pagati, a chi indica la Francia e la Spagna come un modello, mentre Francia e Spagna bruciano a chi al Governo ha lasciato i conti fuori controllo e i contratti nel cassetto, quell'Italia lì noi l'abbiamo già vista e non ci torneremo e se oggi in questa sala c'è ancora una ragione per essere di Forza Italia è proprio questa, noi l'Italia, non gliela consegniamo, la difenderemo con le con le unghie e con i denti
Allora ho finito davvero permettetemi, solo in chiusura, di rivolgere un messaggio ad Antonio Tajani, grazie, Antonio.
Hai raccolto un'eredità difficile nel momento più doloroso, per noi è delicato per Forza Italia, per dopo la scomparsa del nostro presidente.
Ha garantito continuità e non era scontato, e quindi sarebbe ingeneroso non riconoscerglielo davvero.
Ora però inizia un'altra fase, ci avviciniamo alle elezioni perché il lavoro fatto fino a qui non basta, adesso serve forse un salto di qualità, allora ad Antonio Tajani, a cui voglio bene davvero Antonio punta su di noi usa, ci mette in campo tutte le energie di Forza Italia valorizza le differenze e le competenze e le esperienze e le capacità di ciascuno, la parte finale della legislatura non può essere una corta fi affidata a una corsa affidata a pochi, una sfida affrontata con una squadra intera, dai parlamentari ai territori, dagli amministratori storici alle nuove energie
Tutti devono poter dare il proprio contributo, nessuno escluso, non è una questione di ruoli o di riconoscimenti personali, è una questione di forza politica, perché un partito che vuole crescere non può permettersi di disperdere le proprie risorse né di lasciare inutilizzato il patrimonio di idee, di esperienze e consenso che al suo interno e quindi dobbiamo farlo adesso perché gli elettori,
Non ci perdoneranno se, alla prova del voto, arriveremo divisi spenti, più piccoli di quelli che siamo, quindi abbiamo una storia da difendere, ma soprattutto un futuro da costruire, non accontentiamoci di conservare quello che stiamo lavoriamo insieme per tornare ad essere una forza, c'è una forza centrale autorevole e determinante per il futuro del centrodestra sì, ma anche per la guida del nostro Paese dell'Italia, grazie e buon lavoro e Forza Italia sempre.
Grazie mille e adesso incominciamo i lavori di questa tre giorni con il primo panel della giornata, che affronterà l'importantissima tematica natalità e crescita, e quindi viene qua sul palco con noi l'onorevole Cristina Rossello, segretaria cittadina di Milano, città.
Grazie grazie a tutti intanto grazie Andrea a tutti voi giovani che avete organizzato così bene si vede già dall'inizio l'evento, poi un grazie particolare a Stefania Craxi, che ha deciso appunto di lasciare uno spazio iniziale a questo panel dandomi appunto il ruolo di coordinatore con le colleghe che abbiamo invitato a questo tavolo e che chiedo si avvicinino si posizionino già e poi volevo ringraziare alcuni colleghi che vedo qua presenti che sono, Alessandro Battilocchio, Paolo Emilio Russo, Tullio Ferrante, Matilde, Siracusano. Ho visto anche altri, ma in questo momento vedo voi e vi chiedo veramente vi dico intanto Grassi e chiedo a tutti voi di fare un applauso perché sono colleghi che lavorano con noi in Aula con un grande
Con un grande affiatamento.
Allora noi abbiamo nel panel Valentina Aprea Fiammetta Modena Emily Rini Chiara Tenerini, Daniela Ternullo, ho chiesto al nostro Andrea di posizionare delle slide che presentano un po'le colleghe con delle frasi alle 2. Io volevo chiedere una cosa, cosa pensi che sia meglio, che io vada là nel tavolo o che sia qua non ciò non ho nessuna risposta, ma facciamo così parlo da qui allora noi abbiamo il Gender Equality Index 2025,
Che ci dà un parametro e un riferimento numerico piuttosto interessante. Noi abbiamo ottenuto 61,9 punti su 100 e ci posizioniamo al dodicesimo posto nell'ambito dei 27 Paesi europei proprio per il tema che stiamo affrontando oggi con le colleghe. Siamo poco sotto la media, che è quella del 63,4% e lontani dalla testa della classifica Svezia, Francia, Danimarca e Spagna superano tutte 70 punti. Ora il numero a volte non è significativo, ma in questo caso ci guida. Ci siamo sentite con tutte le colleghe che poi presenterò e avranno lo spazio per dettagliare meglio dei commenti al riguardo, e ci siamo preoccupati di questo quadro che da un lato è incoraggiante, perché nel 2020 avevamo solo 58 punti, eravamo quattordicesimi, quindi abbiamo scalato di due posti in una classifica ideale, però, abbiamo ancora da guadagnare diversi punti e la statistica deve essere interpretata. Non può essere un vuoto numero a riguardo
Abbiamo tre punti di forza che ci hanno fatto salire quali sono questi punti di forza, il Pri, il primo è il potere, cioè la presenza delle donne dove si prendono le decisioni in politica, nell'economia e nella società, ora noi abbiamo guadagnato parecchi punti al riguardo siamo sopra la media,
Quindi è l'area sulla quale siamo cresciuti di più e devo dirti con orgoglio che è grazie alle nostre proposte normative, forse pochi sanno che abbiamo, siamo stati noi i protagonisti del rinnovo della legge Golfo-Mosca, siamo stati noi che abbiamo introdotto concetti di riferimento in tutte le alte gerarchie di potere pubblico e privato e ci siamo posizionati come potere economico secondi soltanto rispetto alla Francia quindi questo è già un primo elemento il secondo,
La salute.
Allora su questo dobbiamo fare una riflessione, perché è intesa come benessere percepito e buona forma di vita per gli over 65. Bene, abbiamo quasi 87 punti sopra la media europea ed è un ponteggio sul quale dobbiamo fare anche di nuovo delle riflessioni.
Terzo punto, e la mentalità dei cittadini, anche qui è una sorpresa, un'indagine europea, il 90% delle donne e l'82% degli uomini è favorevole a dividere in modo paritario il congedo parentale. Questi tre elementi ci accompagneranno nella disamina che faremo della giornata sul nostro panel ristretto, ma ci siamo divisi ai tempi, occorre immaginare uso una parola di Valentina Aprea. Abbiamo fatto delle slide con la foto della relatrice e una alla sua frase che accompagnerà i lavori. Eccola qua, la prima Valentina. Occorre immaginare una vera politica nazionale per i talenti. Favorire una politica inclusiva dell'eccellenza significa creare le premesse per Praet per favorire l'Amat, la natalità. Le criticità sono chiare
Le criticità sono chiare e confermano quelli dell'anno scorso nel lavoro siamo ultimi su 27. In media, le donne lavorano 28 anni nell'arco della vita, gli uomini 37 e le europee e 35 il tema della natalità e profondamente legato a quello del lavoro e dei salari la frase di Chiara e welfare e contrattazione di se vediamo Chiara Tenerini,
Welfare e contrattazione di secondo livello sono una leva per ridurre le disuguaglianze di genere e dunque incentivare la maternità, quindi, quando parlerà Chiara, ci sarà il panel, con la sua frase che accompagnerà il nostro lavoro.
Ma bisogna anche lavorare sul territorio, eccolo qua.
Abbiamo anche scelto delle belle foto,
E in montagna abbiamo un tema no Emily, che tu porti perché ovviamente e noi siamo calati oggi a Milano.
E grazie all'introduzione anche che ci ha fatto il nostro coordinatore regionale, abbiamo un riferimento anche molto forte alle montagne e le realtà montana di montagna impariamo presto che nulla di grande Cri nasce senza fatica, vale per una vetta, vale per una famiglia vara il per il futuro di un Paese, ecco la frase di Emily anche sul tema delle politiche retributive siamo fra gli ultimi 25 esimi nelle coppie gli uomini guadagnano in media il 112% in più della differenza rispetto al partner, mentre in Europa c'è una differenza del 52% più che doppi. Siamo
Quanto costa. Daniela Ternullo. Ecco la tua frase che abbiamo scelto mettere al mondo un figlio in Italia. Tre proposte quoziente familiare, azzeramento, Iva su prodotti infanzia piano straordinario per i nidi 0 3 anni, tesa poi il lavoro di cura e noi anche qui, come Forza Italia, siamo stati ben presenti e molto presenti. Forse non ci siamo neanche valorizzati così tanto per tutto quello che abbiamo fatto, vero Valentina anche nella scorsa legislatura. Cucinare, pulire, fare il bucato ogni giorno e compito in Italia del 65% delle donne italiane e solo il 28 degli uomini, 37 punti percentuali di differenza contro una media europea del 26%. Bene, questi sono dati che ci fanno riflettere. Questo è uno dei fattori che IRAP, secondo il rapporto, frenano l'occupazione femminile
Ecco che Fiammetta Modena ci parla del figlio fragile, di chi non ha alternative, di cosa succede quando il nido non ti accetta.
Rispetto allo scorso anno, dunque, la storia è la stessa, il potere traina, il lavoro frena in sintesi d'Italia ha fatto molta strada, ma con un profilo sbilanciato forte, dove sono state le regole a imporre il cambiamento debole, dove contano lavoro e carico di cura. Ho pensato di accorciare il mio intervento per lasciare più spazio alle colleghe e ognuna di loro prenderà la parola senza bisogno di essere introdotta nel senso che ci siamo dati un ordine, abbiamo solamente derogato a una necessità Chiara. Tenerini a un altro convegno deve raggiungere anche Antonio e quindi ci ha chiesto di avere una precedenza. Ecco, l'astro aveva, ecco, e quindi ha necessità di allontanarsi per quello. Ci inizia i lavori e poi parleranno tutti gli altri in ordine. Grazie Chiara, grazie
Buonasera a tutti, intanto ringrazio la Segretaria comunale, la collega onorevole Cristina Rossello e tutta la segreteria Comunale di Rive di Milano per l'impegno, i giovani, i ragazzi, perché poi, quando si arriva a questi appuntamenti dietro la fatica, il lavoro è tantissimo e ringrazio il segretario regionale e il collega sorte, ringrazio i presidenti di Camera e Senato e ringrazio il Vicepresidente di Camera e Senato, che prima hanno fatto entrambi i due interventi estremamente profondi, luci di politici e di grande interesse e oggi ora abbiamo un tema, secondo me attualissimo, importantissimo, che non va mai guardato con la lente dell'occhiale verticale, ma un tema profondamente orizzontale che incrocia tantissime difficoltà, tantissime soluzioni, tantissimi bisogni
Io mi concentro proprio perché sono anche responsabile del dipartimento lavoro e mi scuso in anticipo perché finisco di parlare e devo andare a fare un intervento alla Biennale delle Leghe Coop, quindi dopo ri ritorno, però il tema è importantissimo, peraltro, la scorsa settimana era un ko ero a un convegno di Fim Cisl e loro hanno fatto un'analisi dettagliatissima ovviamente nel settore della metalmeccanica però dettagliatissima sul rapporto sulla differenza del rapporto di genere in quel settore lì e incredibile, ma vero?
Hanno fatto anche un approfondimento diverso rispetto a qualche anno fa, in cui il carico di cura della donna nella famiglia è attestato intorno alle 35 ore settimanali settimanali. Negli ultimi anni questo carico Harry si è ridotto di 35 minuti. Ecco quindi, nonostante tutte le politiche che comunque si sta mettendo in campo anche per la parità di genere all'interno del carico di cura familiare, purtroppo ancora questo rimane a carico delle donne, e questo che cosa determina determina quella che è una differenza sostanziale nella continuità di carriera di una donna e questo determina quello che è il gender gap pay sugli sugli stipendi e cosa hanno studiato benissimo infime Cisl hanno visto che, dove la contrattazione di secondo livello è più forte e più determinante, è ben sviluppata e dove il welfare contrattuale è ben integrato con le necessità personali e strutturali della famiglia e della donna. Questa questo gap si riduce tantissimo. Purtroppo, che cosa sappiamo? Sappiamo che la nostra è una nazione profondamente disomogenea, disomogenee per territori e disomogenea per realtà produttive. Noi siamo il Paese delle piccole, delle micro, delle medie, Imp, delle delle piccolissime imprese e sono la grande forza dell'Italia, perché sono la matrice del made in Italy, ma sono anche la grande difficoltà della nostra economia, perché dentro quella micro settorialità è difficile esportare magari il modello della contrattazione di secondo livello, della contrattazione territoriale e dei modelli di welfare più avanzati e più evoluti. E lì sicuramente il lavoro femminile è ancora più in difficoltà e questo rende veramente difficile per una donna potersi attrezzare per soddisfare anche quel desiderio di maternità, di genitorialità. Perché parliamo di genitorialità che poi è alla base della spinta sulla natalità, per cui è chiaro che noi abbiamo la necessità e come Forza Italia, chiaramente è sempre stato un nostro modello, quello del sostegno al secondo pilastro. Chiaramente, il primo pilastro è un principio universalistico e una forza immensa del nostro Paese e va protetto e strutturato ancora meglio, ma noi dobbiamo favorire e sostenere il secondo pilastro, perché attraverso la previdenza complementare la sanità complementare, tutto ciò che concorre al welfare. Dobbiamo sostenere le famiglie, le donne, i giovani, le imprese che possono essere un volano per anche superare questa enorme trasformazione demografica, che è il la la più grande forse trasformazione che questo tempo sta vivendo, perché sennò la sostenibilità del sistema Paese sarà assolutamente difficile e chiudo Rossello Cristina scusami solo con una cosa, anche attraverso il sostegno al alla pensione. È un altro cavallo di battaglia. È sempre stato un cavallo di battaglia del presidente Berlusconi e di Forza Italia. Noi dobbiamo sostenere le tensioni, soprattutto delle carriere intermittenti delle donne, della discontinuità perché
E attraverso questo potremmo dare una grande mano al nostro Paese, grazie a tutti e scusate, bravissima, Chiara, bravissima, allora intanto saluto l'arrivo in sala di un nostro collega Pittalis, giustizia del nostro portavoce, Raffaele Nevi, del nostro presidente della Calabria, Roberto Occhiuto e e del nostro Fabio Roscioli.
Fabio, per arrivato l'altra volta era arrivato a sostenere nel nostro congresso seguire i lavori del nostro congresso e adesso si qui come onorevole un abbraccio fortissimo, un saluto da tutta Milano, facciamo un applauso Fabio.
Valentina, tocca a te, adesso iniziamo a parlare e allora del talento e di tutto ciò che comporta, con particolare attenzione a Milano e in grande.
Grazie Cristina, un caro saluto Forza Italia e un caro saluto a Milano alla nostra Milano, allora vorrei partire da una convinzione se vogliamo tornare a parlare seriamente di crescita, dobbiamo avere il coraggio di affrontare insieme tre questioni che troppo spesso la politica considera separatamente demografia, formazione e sviluppo economico perché il problema della natalità non riguarda soltanto il numero dei bambini che nascono riguarda il futuro dell'Italia nel 2025 nel nostro Paese sono nati circa 355.000 bambini, mentre la fecondità è scesa a 1,14 figli per donna. Sono numeri che ci dicono che siamo di fronte, non soltanto una questione demografica,
Ma una vera questione nazionale, perché meno giovani significa domani meno lavoratori, meno competenze, maggiore pressione sul welfare, sulla sanità, sulla scuola e soprattutto minore capacità del nostro Paese di produrre innovazione e crescita. Ecco perché non possiamo pensare alla natalità soltanto come una politica di sostegno economico alla famiglia. Quella c'è, quella è una cosa che abbiamo sempre praticato nel nostro Paese. La politica della natalità comincia molto prima della nascita di un figlio, comincia quando un ragazzo costruisce il proprio progetto di vita, comincia dalla possibilità di ricevere una buona formazione, di trovare un lavoro qualificato, di raggiungere l'autonomia economica, di avere una casa e di poter immaginare un futuro. Per questo dobbiamo collegare sempre di più orientamento, formazione, lavoro, autonomia abitativa, talento e famiglia, ed è proprio qui che entra in gioco una seconda grande sfida, quella dei talenti. L'Italia ha fatto molto e deve continuare a fare molto per contrastare la dispersione scolastica e garantire a tutti il raggiungimento delle competenze fondamentali. Ma questo non basta più
Un Paese che vuole competere nei settori più avanzati della tecnologia della ricerca e dell'innovazione deve porsi anche un'altra domanda. Quanti sono i re i Rai ai nostri ragazzi ad alto potenziale e quanto siamo capaci di riconoscerli, accompagnarli e consentire loro di esprimere fino in fondo il proprio talento? Una scuola veramente inclusiva non è quella che pretende di portare tutti allo stesso risultato, è quella che permette a ciascuno di arrivare il più possibile lontano, il più lontano possibile rispetto alle proprie capacità, ai propri talenti, alle proprie aspirazioni. Questa deve essere una nuova idea di equità. Dobbiamo quindi combattere contemporaneamente due battaglie. Ridurre la povertà educativa, sempre
E moltiplicare le opportunità per l'eccellenza, perché c'è una frase che vorrei che diventasse una vera parola d'ordine della nostra politica. Il talento è una politica industriale industriale, non è soltanto una questione pedagogica, è una questione economica, è una questione di competitività nazionale. Pensiamo l'intelligenza artificiale alla robotica, lo spazio alla farmaceutica, alla cyber security, alla matematica, alla fisica applicata, tanto per citare alcune delle sfide del presente e del futuro. Ecco da coesi. In questi settori si giocherà una parte decisiva della competizione internazionale e allora dobbiamo costruire una vera politica nazionale per i talenti degli studenti ad alto potenziale, individuazione precoce delle attitudini, percorsi personalizzati, i laboratori, ricerca, STEM Stern, competenze digitali, collegamento tra scuola e università, imprese e centri di ricerca. Ma soprattutto dobbiamo creare le condizioni perché quei talenti possano scegliere di mettere le proprie competenze al servizio del territorio e del Paese, e qui arriviamo a Milano, Cristina, Milano, ha una responsabilità, una straordinaria opportunità. La nostra città dispone di una concentrazione eccezionale di università, imprese e centri di ricerca e competenze e giovani. Ogni anno migliaia di ragazzi arrivano a Milano per studiare la vera sfida e fare in modo che non sia soltanto una città dove si viene a studiare, ma la città nella quale si sceglie di restare, lavorare, innovare e costruire una famiglia, perché, se riusciamo a trasformare la presenza temporanea degli studenti in capitale umano stabile, possiamo rafforzare contemporaneamente ricerca, imprese innovative, occupazione qualificata e capacità di crescita. E c'è un punto che considero particolarmente importante. La politica del talento, la politica della casa per i giovani, la politica del lavoro, la politica dell'analita non sono politiche separate, sono pezzi della stessa strategia e mi avvio alla conclusione. Un giovane che trova un lavoro qualificato, che può permettersi una casa che vede riconosciuto il proprio talento e che può immaginare una prospettiva stabile e anche un giovane che ha maggiori possibilità di progettare il proprio futuro. E allora Milano può e deve diventare con noi
Burgess, spero con Matteo Perego, ma può diventare un vero laboratorio italiano di una nuova Paul, il il vero, il, il futuro, perché alla fine, se cresce il talento, cresce il lavoro, se cresce il lavoro, cresce la possibilità di costruire una famiglia, se cresce, Milano, cresce l'Italia, noi lo sappiamo. Grazie, grazie ovale. Allora, intanto, parlando di Milano Emily per introdursi, devo dire che c'è un saluto affettuoso da fare, intanto a tutti i rappresentanti provinciali che sono presenti e che ringrazio per essere così vivaci
Ai rappresentanti della segreteria cittadina di Milano, che altrettanto ringrazio, c'è il vicario, ci sono Consiglieri grazie.
C'è la responsabile provinciale di Azzurro Donna, Emily, e c'è il rappresentante provinciale regionale, anche no dei seniores, ecco, quindi io ho saluterei, abbiamo ringraziato i giovani per il lavoro che hanno fatto, dobbiamo tenere sempre presente tutte le nostre componenti e su Milano, io devo dirti Emily c'è un rapporto fra segreterie fra organismi e organizzazioni veramente,
Unito e di staffetta, quando finisce il lavoro uno, ricomincia l'altro, la prossima settimana inizieremo con i tesseramenti perché il nostro Ferrante ci ha richiamati e ci ha detto mi raccomando, mettetevi sotto subito miope meravigliose, dove è responsabile dell'organizzazione ECHO giovani, ecco Luigi, ecco Giuseppe Anna e io vi ringrazio perché grazie grazie anche Tullio vedrai il nostro risultato a breve con le nostre mappe sul territorio e a proposito di mappe sul territorio Emily
Ci racconterà qualcosa di strategico e di molto importante. Grazie grazie grazie a te, mi unisco ai ringraziamenti e, se mi permettete, ringrazio Cristina e questo lavoro di squadra che tu hai appena ricordato su Milano, l'ho vissuto anche nell'organizzazione di questo panel, intanto grazie, perché, come avete potuto vedere, sono stati messi insieme tutti i vari aspetti di una criticità che troppo spesso noi sentiamo parlare. Lo dico da giovane donna, da mamma si sente parlare è, ma le donne non devono mai essere messe nelle condizioni di scegliere tra carriera tutto giusto, tutto vero? I numeri sono importanti, però poi bisogna chiedersi cosa fare per dare delle risposte concrete, e allora qui vengo a al mio settore io sono responsabile
Del partito in Valle d'Aosta e responsabile del dipartimento montagna a livello nazionale, quando ho avuto in passato l'onore e l'onere di essere assessore regionale all'istruzione cultura, ci siamo battuti insieme a tutta la Giunta regionale, per mantenere tutte le piccole scuole di montagna perché, come lo ha detto bene prima Valentini ha tra l'altro eravamo insieme Valentina, vedi della vita, ogni tanto si fanno dei giri e poi ci si ritrova.
Perché quando tu togli su un territorio alla scuola, l'alimentari, i servizi, è ovvio che poi s'popoli un territorio e piangersi addosso dopo diventa troppo tardi, ma anche quando si cercano delle ricette e qui vengo al Dipartimento montagna avete fatto un lavoro eccellente. A livello nazionale è stata approvata la legge 131 del 2025, la cosiddetta legge montagna, una legge che i territori montani e guardate quando si parla di montagna, troppo spesso nell'immaginario collettivo ci sono le nostre montagne valdostane o quelle trentine, le alte vette, ma un terzo del territorio nazionale italiano è classificato come territorio montano. Quindi le previsioni di quella norma di quel testo di legge vanno a ricoprire un terzo del territorio dalla Valle d'Aosta alla bella Sicilia, quindi pensate l'impatto che ha, dicevo, una legge che i territori aspettavano da trent'anni e una legge e qui lo dico senza paura di essere smentita, dove Forza Italia è stata protagonista il nostro segretario, Antonio Tajani, ha ricevuto tutte le categorie. Durante i mesi abbiamo ascoltato guide alpine e maestri di sci guide di media montagna. Chi le criticità le vive ogni giorno, perché solo loro ci possono dare le soluzioni concrete. Perché guardate su un tema come quello della denatalità e della crescita di un Paese, diffidiamo diffidate sempre da chi ci propone semplici soluzioni a problemi complessi. I problemi complessi vanno affrontati con serietà e pensato in questa legge della montagna abbiamo come Forza Italia e vedo è arrivato, Maurizio Gasparri, che su questo ha fatto una battaglia incredibile,
Abbiamo voluto inserire ciao Maurizio, un articolo, l'articolo 29, che parla proprio di incentivi per la natalità nei comuni montani e guardate molte volte la forma diventa sostanza perché andare a qualificare un titolo di legge, specificando e parlando di natalità e di crescita,
Vuol dire innanzitutto aver capito che c'è una criticità e soprattutto voler se Falca volersene far carico. Ora, ovviamente un passo avanti è stato fatto, ci saranno i decreti attuativi. Noi, insieme a voi che siete le nostre sentinelle lì, in Parlamento, pronti a intervenire e saremo attenti su quelli che saranno i decreti attuativi di questa legge, ma questo per dire che c'è un quadro nazionale e poi ci sono le Regioni e anche le Regioni possono fare tanto voi direte, ma la montagna cosa ci azzecca con Milano e non solo che tanti milanesi fortunatamente lo dico da valdostana vengono a passare le loro vacanze invernali o estive nella nostra regione, ma pensate e così diverso le difficoltà forse sono diverse, ma le domande
Che si pongono le famiglie, le donne e gli uomini, papà sono le medie, sono le stesse sia a 1.500 metri di altitudine, o magari a un tot di metri dal Duomo, penso.
Una volta io le chiamavo periferie, poi ho sentito Matteo Perego che ha detto una cosa che mi ha fatto molto riflettere, non li chiamerò più periferie quartieri perché, definendole periferie diciamo già che ci sono territori di serie A e territori di serie B e questo non possiamo accettarlo e allora vedete che parlare di montagna di difficoltà non è così diverso rispetto a parlare appunto i quartieri di Milano, quindi saremo attenti su queste norme, dobbiamo passare dalle parole ai fatti, quindi a problemi, come dicevo prima complessi le soluzioni sapranno essere all'altezza
Grazie Emily, allora hai salutato Maurizio, noi lo ringraziamo perché il giorno che c'era la legge elettorale da votare, questo ci creava veramente dei problemi di assenza Maurizio, ha scritto un bellissimo messaggio che poi ho girato in segreteria, di non preoccuparmi che c'era che avrebbe portato i saluti e ha fatto un intervento meno male che non sono andata non sarei stata così brava, quindi mi ci hai fatto fare un figurone e ti ringraziamo di cuore Maurizio e perché sei stato bravissimo bravissimo alla sinagoga e parlato con dei temi anche storici è importante.
Io vorrei dire anche un'altra cosa
Come vediamo noi che siamo qua, che stiamo anche militanti, lavoriamo con semplicità.
E abbiamo una caratteristica comune, cioè quello di voler affrontare i problemi e darci una mano. Magari c'è qualcuno che è più competitivo degli altri nella natura e nel questo partito deve favorirlo, però anche tutti noi che ci richiamiamo e ci salutiamo forse non riusciamo a far passare bene questo nostro messaggio, no di volontà di fare staffetta uno con l'altro di essere solidali, ad esempio, Fiammetta adesso toccherebbe a te. Così poi chiudiamo con Daniela e facciamo anche un exploit, perché, visto che c'è Occhiuto qua io, chiederei a Roberto di venire a dire a qualche cosa sulla natalità e va be'lo, fai anche con noi perché dobbiamo essere discriminate, preparati, un minuto, un minuto, io rinuncio alla mia chiusura, rinuncio ai miei minuti vieni e dici qualcosa, ma perché
Perché è importante, è importante che noi testimoniamo questa bellezza e questa varietà delle nostre anime nella squadra no Fiammetta, noi lavoriamo sulla solidarietà, tu sei anche quella che aggrega come Heide
Gatto benissimo Alessandro, nei nostri dipartimenti il tema della solidarietà con il tuo giusto ti passo, la parola grazie grazie Cristina, grazie naturalmente a tutti, grazie a Forza Italia, è un tema un po'complicato quello che mi è stato assegnato, cioè che cosa si può fare quando c'è un problema nell'inserimento dell'asilo nell'asilo nido di un figliolo fragile,
Però, per rispondere a una domanda di questo genere, credo che si possano distinguere i due quadri di fondo, allora il quadro normativo, il quadro giuridico, è un quadro solido nel nostro Paese, perché c'è una Costituzione che ci garantisce l'uguaglianza sostanziale perché c'è la 104 che garantisce l'inserimento dei bambini con disabilità in modo obbligatorio c'è una sempre la 104 che garantisce anche quella che è la l'adeguamento organizzativo, la socializzazione, l'organizzazione, insomma, c'è un complesso normativo solido contro ogni forma di discriminazione,
E ci sono anche le tutele, le tutele che sono collegate a questo complesso normativo solido si può ricorrere in tribunale, si possono fare delle azioni specifiche contro la discriminazione, ma soprattutto grazie al lavoro di questo Governo e del Parlamento, cioè l'accomodamento ragionevole che consente alle famiglie di risolvere i problemi senza necessariamente andare in conflitto. Allora dove sono invece le criticità? Le criticità sono nel quadro che noi possiamo definire della messa a terra e perché li trovi, quelle che sono le esclusioni invisibili. No, quindi trovi i problemi con riferimento alla possibilità, per esempio, di una partecipazione agli asili nido che sia
Uguale dal punto di vista del reddito delle famiglie, trovi dei delle criticità con riferimento ai posti l'Istat certifica che c'è un 62% nelle liste di attesa.
C'è un divario forte, con riferimento alla possibilità di partecipare a seconda del reddito delle famiglie.
Nel senso che ci sono qua né nel corso di vent'anni vi do solamente questo dato è aumentato di 19 punti.
C'è un problema serio con riferimento alla consapevolezza che hanno le famiglie degli strumenti a loro disposizione, cioè delle opportunità di come reperire, reperire le informazioni, di come avere anche tutto quello che lo Stato mette a viso o le Regioni e i Comuni mettono a disposizione quindi, su questo quadro di criticità uno si chiede allora che cosa è stato fatto. Questo governo ha fatto molto, ha fatto molto, sicuramente perché c'è la messa a terra del PNRR. Noi parliamo quando parliamo del PNRR in questo campo di qualcosa come circa 150.000 posti che sono stati individuati, una mobilitazione di più di 4 miliardi la maggior parte del PNRR ma il resto ce l'ha messo lo Stato
Pensiamo, per esempio.
Al hip lume, all'aumento, anche in percentuale, perché se tutte le misure vanno a in centro quelli del PNRR, passiamo da un 26,5 a un 38,5.
E cosa è stato fatto ancora, sono state messe le risorse per i fabbisogni standard 150 milioni in più rispetto all'anno precedente.
Cosa è stato fatto l'Inps a mobilità più di un miliardo per i bonus che riguardano gli asili nido
Da o il supporto, anche domiciliare, e quindi non è se non sono.
Diciamo così temi The Hub che sono stati abbandonati, tutt'altro, sono stati sicuramente affrontati il tema vero, perdonate la ripetizione, vado a concludere e che cosa si può fare ancora di più, questo è, diciamo, il nostro interrogativo quando ci occupiamo delle fragilità e dei diritti che devono essere sviluppati per garantire queste fragilità e allora su questo,
E vado rapidamente, perché cerca ovviamente di stare nei tempi che sono stati dati, il lavoro che deve essere fatto è un lavoro che ha, deve avere una grande attenzione per una cosa fondamentale, che è il monitoraggio degli effetti concreti delle misure che vengono adottate perché noi abbiamo due sistemi di monitoraggio che ancora sono incompleti e che non consentono un quadro complessivo per cui ci sono soldi e risorse enorme ma non sappiamo se si raggiungono effettivamente gli obiettivi che sono necessari e c'è sicuramente una attività che deve essere diciamo, fatta e che sarà sicuramente,
Al centro dell'analisi ed all'attenzione del Parlamento, con riferimento a quelli che sono i criteri di accesso, l'aumento delle o meglio l'aumento, la diminuzione di quelle che sono le rette e naturalmente la gli investimenti in termini di personale, quindi noi abbiamo, come vi dicevo, un quadro articolato, un quadro dove è stato fatto è stato fatto molto in questi anni di lavoro. Molte cose possono essere ancora fatte perché noi credo e lo dico con convinzione, siamo un partito che ha una caratteristica sostanziale che ci è stata insegnata, cioè quella di un partito che non lascia mai nessuno indietro in quelle che sono le sue e le proprie
Responsabilità politiche, grazie
Grazie Fiammetta, metà fa parte appunto del team dei dipartimenti e io vorrei ringraziare anche Alessandro, che avrà il panel dopo di noi per come ci coordina con grande capacità non so dov'è Cattaneo, l'ho visto girare prima, però direi comunque di fargli un applauso, ecco allora Daniela adesso tocca a te c'è la tua frase che ci hai detto appunto, di mettere quanto costa mettere al mondo un figlio in Italia e ti ascoltiamo e abbiamo chiesto a Roberto di raggiungerci. Ecco, grazie Roberto
Okay, intanto grazie, Cristina benvenuto a Roberto Occhiuto e gli faccio i complimenti anche per Vieri nella presentazione del suo libro qui a Milano, complimenti davvero.
Saluto tutti, è poco fa, possiamo riprendere discorsi dal dall'intervento che ha fatto la Tenerini parlando di contrattazione dalle ovviamente dall'altro dipartimento della montagna e dalla denatalità, da ovviamente anche dai dalle disabilità. Noi ci siamo sempre concordati e in questo voglio ringraziare anche il nostro responsabile nazionale dei dipartimenti e il nostro grande Cattaneo, che è sempre disponibile e, insomma, non non si dimentica, ma mai di noi, anzi, ci incita sempre a fare di meglio, allora noi oggi, care colleghe e cari colleghi, di saluto anche tutti i rappresentanti oggi del dipartimento Famiglia che mi onoro di rappresentare. Abbiamo sia la Provincia di Siracusa, Vicenza e tutti, ovviamente anche quelli che ci seguono da casa. Ecco la domanda è semplice e chiara, si un applauso, ci sta perché comunque lavorano quotidianamente e costantemente attraverso convegni attraverso tableaux tavoli tecnici, ed è giusto dare a loro quel che si meritano, perché sono persone sempre presenti sul territorio e che portano le istanze di ogni singolo cittadino. Detto questo, quanto costa mettere al mondo un figlio in Italia. Bene, io penso che la realtà che conosciamo attraverso i numeri è davvero un po'allarmante. Oggi abbiamo una situazione demografica che fa davvero paura, perché ci fa ci scoraggia il primo anno di vita di un bambino, sappiamo bene che costa mediamente dai 10.000 ai 15.000 euro. Questi sono ovviamente soldi che vengono spesi fra l'abbigliamento, fra ovviamente pannolini e quant'altro, ma un nodo principale è quello proprio degli asili nido.
Noi abbiamo degli asili nido privati che hanno un costo, che varia dai 600 euro ai 1.200 euro al mese, e quando parlo di asili nido privati mi riferisco a quegli asili nido privati in quelle città, nelle grandi città, dove esistono quindi Milano come Roma, come Napoli come Palermo, perché ancora ci sono delle realtà dove ovviamente esistono gli asili nido privati, ma dove la gente, ovviamente, quelle fasce di reddito di famiglia, reddito medio-basso non possono ovviamente sostenere. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo gli asili pubblici, bene gli asili pubblici in Italia, gli asili nidi pubblici, in Italia la copertura è del 27%, la media europea ci richiede il 45 per sé per 100. Caro presidente Occhiuto, noi al Sud tu lo sai benissimo, siamo sotto il 15% in Sicilia, che è la mia terra ancora più sotto, e questo qui è una casa che non ci possiamo permettere. Il presidente Berlusconi non l'avrebbe mai permesso, è vero, questo governo sta lavorando. Ringrazio tantissimo. Il nostro segretario nazionale Antonio Tajani per le proposte per tutto quanto sta facendo, insomma attraverso il governo e anche i nostri ministri. Ma è anche vero che non ci possiamo fermare a questi numeri perché quando viene una ragazza una giovane coppia ha paura dirmi, io non metto, non mette al mondo un figlio, perché per un motivo anche di costi, perché non posso sopperire ai costi? Quindi, detto questo, insieme al ai, va alle varie regioni e alle varie Province. Stiamo lavorando su tre proposte. Cara Cristina, una è il quoziente familiare quoziente familiare è importante in Francia già esiste da tempo funziona benissimo. Il quoziente familiare deve essere applicato in virtù del due dei componenti del nucleo familiare. Chi ha più figli deve pagare meno tasse, un altro
Tassello l'azzeramento dell'Iva sui prodotti per l'infanzia, soprattutto per quanto riguarda i pannolini e latte artificiale che sono dei beni di prima necessità, e penso che sia una cosa fattibile questo, e per ultimo, che non è da poco, parliamo anche nel nel nell'istituzione, nella creazione dei nuovi asili pubblici,
Anche perché, grazie ai fondi del PNRR, insomma, abbiamo avuto l'opportunità di poter far trasferire a tutti quei Comuni che ne fa mi hanno fatto richiesta dei fondi non indifferenti proprio da imputare in questa singola spesa, per cui penso che serve una regia anche nazionale per andare a verificare che questi fondi ed effettivamente vanno finalizzati alla giusta causa. Non voglio rubare tempo perché voglio fare parlare il nostro presidente Occhiuto, però devo dire una cosa oggi abbiamo scelto uno slogan bellissimo, l'ottimismo della volontà, siccome noi lavoriamo bene, Forza, Italia è una forza che in primis pensa alle famiglie, per cui con tanto ottimismo e con tanta volontà sono certa che non lasciamo indietro queste tre proposte. Grazie, grazie.
Grazie, Daniela devo dire, intanto abbiamo finito il primo giro di interventi e tutti penso che abbiate potuto prendere direttamente le misure della qualità delle degli interventi delle colleghe, volevo ringraziare in modo particolare Antonio Tajani e Stefania Craxi, Stefania, in particolare perché ha deciso lei di fare questo panel iniziale oggi Mela assegnato. Ovviamente, o facevo i saluti istituzionali o mi dedicavo un panel, io ho preferito che a fare i saluti istituzionali fosse ovviamente il segretario regionale, che ha introdotto con temi importanti politici e di indirizzo per dedicarmi a un tema che, come vedete, tiene conto di tanti aspetti giustizia, economia
Aspetti sociali, di solidarietà, ma anche prospettive allora, siccome ho chiesto a Roberto di venire a fare un intervento di chiusura, di Ritter, riservarsi un minuto per chiudere, chiedo alle colleghe se vogliono ancora intervenire un minuto e poi lasciare lo spazio perché Fiammetta tu ritiene di poter intervenire e voler dire ancora un flash solo per una più.
Abbiamo tutto, è parlato, Daniele cosa ne pensa, va bene, andiamo col presidente, ti fa piacere, parla finisci con il giro e poi io lascio la chiusura a rubano soldi, perché credo che per la il tema della natalità e per questo tema la Calabria abbia qualcosa di importante da portare e quindi la parte finale la passerò,
Grazie brevissimamente, credo che lo dico perché ho cercato di essere molto nei tempi, quindi comprendo che magari tanti concetti l'abbiamo o no dei reati con rapidità ALQ, volevo dare questo dato perché poi l'Istat ci aiuta un po'ad avere quello che è il quadro della situazione.
Tenete conto che perché nel nostro Paese è importante parlare di famiglie fragili e soprattutto dei bambini fragili nell'arco, adesso di età parlo, parliamo di asili nido, quindi siamo tra lo 0 e 6 perché nell'ultimo reddito di rilievo che noi abbiamo dell'Istat in merito cioè quello tra il 2021 e il 2022 solamente il 21% dei bambini con disabilità frequenta i nidi a fronte invece di un 25% come rapporto in percentuale, ecco perché prima ho concluso l'intervento dicendo che per noi deve essere prezioso l'insegnamento per cui noi non dobbiamo lasciare indietro.
Nessuno e dobbiamo ragionare sugli strumenti che sono stati messi in campo, perché sono ci sono, ma soprattutto bisogna ragionare su alcuni strumenti specifici che sono le norme cuoce, le norme e le garanzie di accesso al servizio dei nidi.
L'assegno o che è chiaramente un uno dei punti, l'altro punto sono i bonus che sicuramente sono importanti, vi ho citato prima delle cifre Milano, oppure la possibilità di far ragionare sull'assegno.
Su quello che è l'assegno che viene dato alle famiglie, quindi c'è lavoro e sono convinta che i nostri gruppi parlamentari e tutta Forza Italia lavorerà su questi temi. Grazie grazie. Io invece Cristina vorrei ritornare sul concetto del talento come infrastruttura della crescita e su Milano come laboratorio nazionale non me ne voglia il presidente Occhiuto. Naturalmente, se Milano cresce, cresce anche la Calabria, come lui sa bene, come io ti sto guardando per dire che è una
Naturalmente, ma non lasciatemi dire questo Milano concentra lo ripeto universi università, imprese innovative, ricerca, tecnologia e migliaia di giovani provenienti da tutta Italia e dall'estero. La proposta e quindi che Milano diventi il primo laboratorio italiano della politica per il talento, la crescita e la natalità, un progetto appunto, che mette intorno allo stesso tavolo tutte le istituzioni, perché Milano non deve limitarsi ad attrarre i giovani, ma trattenerli, perché un giovane che viene a Milano per studiare non deve essere considerato solo uno studente, ma il possibili cittadino, ricercatore, imprenditore, professioniste, genitore e genitore della Milano di domani. Ecco perché un palo un patto per il talento e la crescita di Milano, collegato a una politica nazionale per i giovani ad alto potenziale. Può essere veramente una nuova spinta per fare in modo che le
Gli studenti dicono qui ho trovato, è nata lento, qui ho trovato il mio lavoro, qui posso costruire la mia famiglia qui posto costituire il mio futuro grazie.
Grazie allora Evelyn rapidissimo, io ne approfitto perché abbiamo un presidente di Regione, prima abbiamo detto cosa è stato fatto a livello nazionale, ma tanto possono fare i territori, perché più ci si avvicina al cittadino più si può intervenire, abbiamo detto Valle d'Aosta, scuole di montagna pagano dei territori, ovviamente vicini qua a noi, Valle d'Aosta, scuole di montagna, tate familiari, Piemonte aumentato del 42% rispetto al 2024. I fondi per le scuole di montagna ha stanziato 10 milioni di euro per
Vi strutturale che le case in montagna, la Lombardia nidi gratis, ma tutte le Regioni di centrodestra, chiudo su Milano e Milano, abbiamo una grande speranza perché va bene, va bene gli slogan del centrosinistra, che parla di integrazione, ma noi vogliamo prima dare risposte a chi Milano la vive, la abita da tanti anni e da tante generazioni allora era rientrato a Stefania, Stefania, ti vogliamo,
Stefania, ti vogliamo fare un applauso per questo panel per questa idea.
Grazie, penso che sia piaciuto a tutti, cioè Roberto io volevo fare una conclusione, ma d'accordo con Daniela giusto, vogliamo fare insieme, lasciare lo spazio a Roberto, perché sulla natalità e su questi temi forse un cenno rispetto alle?
Donne che arrivano, ci sono diverse persone che arrivano dalla Calabria e arrivano a Milano e si trovano in difficoltà e devono integrarsi, e c'è stato tutto il tema Covid, sulle quali l'identikit della vittima ideale era la donna di 35 anni, con due figli che veniva dalla Calabria e dal Sud, ebbene io penso che,
Roberto, ci posso fare una chiusa, vi chiedo di fare un applauso, Stefania, perché questa idea è stata meravigliosa, grazie, Stefania dello spazio che c'è stato dare.
Molto brevemente, perché penso che abbiamo sforato con i tempi con questo panel, almeno a giudicare dagli sguardi dei sort.
Questo però ringrazio Cristina per avermi chiamato io in verità, avevo chiesto di intervenire nel panel successivo, ma precettato da Cristina, lo faccio volentieri, intervengo ora perché non potrò essere presente domenica, quando sarebbe stato previsto il mio intervento è voglio preliminarmente esprimere il mio apprezzamento ma pensano apprezzamento di tutto il partito e a Cristina e alle donne che hanno partecipato a questo panel perché,
Hanno indicato la strada che Forza Italia cerca di tracciare per contrastare la denatalità, è vero, anche i territori possono far molto, ma io oggi non voglio parlarvi di quello che ha fatto la Calabria che, per inciso, Valentina.
Bankitalia dice che la Regione che è cresciuta di più nel 2025, quindi anche la Calabria, e cresce no, non voglio parlarvi di questo, perché sì, anche in Calabria, come in molte altre Regioni, abbiamo fatto molto utilizzando i fondi del Fondo sociale europeo per intervenire nel tentativo di creare un welfare che aiutasse a contrastare la denatalità ma,
Vorrei concludere questo panel quasi per legarlo al prossimo facendo una provocazione, cioè voi avete giustamente giustamente indicato molte attività che si dovrebbero fare per favorire la natalità.
E qualcuna di voi mi pare la senatrice Ternullo diceva quanto costa in Italia far nascere un bambino, io vi dico quanto costa in Italia crescere, far studiare un ragazzo per poi magari perdere questo capitale investito nello studio.
Anche a livello universitario, cioè il il tema del dei flussi demografici che prevedono per il nostro Paese un una prospettiva di maggiore debolezza, perché quando un Paese perde residenti e tutti i demografi sono concordi nel ritenere che fra tre o quattro decenni noi avremo un grande problema guardando al numero dei residenti che avrà il nostro Paese quando un Paese perde residente un Paese più debole.
Un Paese che ha un'economia più debole perché genera meno consumi e un Paese che è più debole complessivamente.
Ora il tema non è solo quello di contrastare la denatalità, la denatalità e dobbiamo farlo, dobbiamo farlo con grande incisività il tema, come diceva Valentina Aprea, è quella di fare poi della creatività dei giovani, del talento, una infrastruttura di sviluppo in questo Paese, perché altrimenti noi,
E anche nell'ipotesi che tutte queste ricette funzionassero, anche nell'ipotesi che noi riuscissimo a contrastare questi, cioè a contrastare la denatalità, poi, se non riso, se no, se non risolvessimo il problema di quelli che ad un certo punto alla fine del loro percorso di studi vanno fuori dall'Italia perché sono più apprezzate più remunerati fuori dall'Italia tutti questi investimenti sarebbero investimenti perduti e allora perché?
Perché dico questo, ecco, qualcuno ha parlato del mio libro, io nel mio libro racconto un episodio che voglio raccontare qui nella mia amministrazione io ho assunto in questi anni 700 800 giovani.
Una volta, mi ricordo, sono andato a mensa nel palazzo della Regione e ho visto questi giovani che avevano una bellissima luce negli occhi, nel senso che avevano voglia di fare in questa mail dall'amministrazione prima di andare a mensa, invece mi ero piuttosto arrabbiato con qualche funzionario della Regione che non è che avesse grandissima voglia di lavorare eppure era un funzionario di vecchio corso no, allora chiamai il capo della mia amministrazione alla segretaria generale.
Dissi, ma possiamo prevedere che nella alla Regione le posizioni organizzative, gli incarichi che danno luogo a maggiore retribuzione noi li diamo ai giovani perché hanno l'entusiasmo e la voglia di fare, poi, peraltro ci possono aiutare con la loro creatività anche a sburocratizzare e semplificare mi disse no, non lo possiamo fare perché nei contratti di lavoro è previsto che venga premiata l'esperienza, quindi più 1 e anziano più deve guadagnare e questa cosa mi mi fece un po'arrabbiare poi io nel libro racconto che subito dopo mi chiamò il nostro amico Durigon, perché c'era da nominare il rappresentante della Calabria nella società Ponte di Messina, no,
Dove prima c'era il segretario regionale della Lega io volevo cambiarlo, così lui mi chiamò per confermarlo il software ci pensa un po', però, siccome mi era successo sta cosa che mi aveva fatto arrabbiare. Ho chiamato il rettore dell'università e gli ho detto mi mandi 4 5 giovani bravi tu ai dottorandi perché uno di questi, io vorrei nominarlo nella società Ponte sullo Stretto anche per abbassare l'età media perché, come sapete, il Lecce Ciucci che fa l'amministratore delegato che c'ha 75 76 anni, beh, mi mandò a questi quattro o cinque ragazzi, mi disse ti mando qualcuno che è stato in consiglio di amministrazione, però è stato arrestato accademico che sa come funziona un consiglio d'amministrazione, mi mandasse i ragazzi, il primo Stefania era bravissimo, c'era proprio un fenomeno, però spiegherà del Pd. Allora mi dice onesto, perché ex presidente, io sono venuto, ma mi ha mandato un elettore del Pd a tavola. Non ti preoccupare se dobbiamo fare una cosa innovativa, anche se del Pd vediamo così è e poi però, siccome era davvero onesto, mi dice
No, però poi le devo dire anche un'altra cosa, io sono proprio un militante del Pd, quindi ho scritto tanti articoli contro il ponte sullo Stretto e tuonò allora guarda allora se è così, proprio non ti possono nominare nel cda del ponte sullo Stretto però questa cosa e questa cosa mi venne il secondo e il secondo era pure bravo e poi lo nominai è un ragazzo di 27 anni ha abbassato l'età media nel cda della società Ponte sullo Stretto,
Perché dico questo perché il nostro Paese rischia di essere un Paese che invecchia male, perché abbiamo un sistema retributivo, sia nel pubblico che nel privato, che premia e chi è più anziano, chi ha più esperienza è un retaggio del funzionamento della società 30 40 anni fa, oggi le grandi imprese investono su quelli che sono, che portano, come dire creatività, innovazione, anzi pagano di più i giovani. Noi abbiamo un sistema retributivo nel pubblico e nel privato che invece premia gli scatti d'anzianità. Io vorrei che funzionasse per scatti in futuro. Concludo per questo ho molto apprezzato che Forza Italia al Senato abbia presentato con Stefania
Una proposta di legge che credo faccia parte anche del pacchetto che avremmo per la legge di bilancio che prevede una no tax, area per i giovani fino a 35 anni, se non si può fare per i giovani fino a 35 anni, si faccia per i giovani fino a trent'anni, ma si dia ai giovani italiani la percezione che questo Paese vuole investire nella creatività dei giovani, anche perché siamo il Paese della creatività del made in Italy e poi la creatività che viaggia nelle teste, sulle gambe dei giovani, noi la regaliamo ad altri Paesi europei, ecco, per questo fisco davvero io nella mia regione ho fatto il reddito di merito come funziona. Ho deciso di utilizzare le risorse dell'Unione europea Valentina proprio a proposito del talento, per dare 500 euro al mese a tutti gli studenti calabresi che, iscrivendosi nelle università calabresi, mantenessero la media del 27, avessero tutti gli esami in corso
750 euro, se poi hanno la media del 28 1.000 euro, se hanno quella del 30 mi ha scritto un pensionato m'ha, detto Presidente, mi posso scrivere anch'io all'università, nessuno è fatta, è fatta solo per i giovani, però coraggio, allora, nel senso che noi dovremmo essere davvero come centrodestra e come Forza Italia il partito capace di interpretare il futuro e il futuro si interpreta investendo sul talento, sulla sulla, sul merito, sulla capacità, sulla creatività dei giovani, perché non abbiamo solo bisogno di farli nascere, ma abbiamo anche bisogno di farli crescere e di far costruire a loro il futuro del Paese.
Grazie.
Allora salutiamo il senatore Barachini che non avevamo visto prima, Claudio Scajola e ringraziamo Andrea, ringraziamo te, a nome di tutti, per tutti i giovani che hanno lavorato così brillantemente grazie a tutti.
Prego.
Grazie mille Cristina, adesso andiamo avanti e qua però voglio fare un appello a quelli che sono i relatori e vi prego di stare in tempi europei, quindi cerchiamo di fare un massimo di cinque minuti ad intervento perché i contenuti son tanti, le giornate sono lunghe e non possiamo permetterci di andare troppo avanti con l'orario sennò stasera siamo qua tutti insieme a mezzanotte,
Quindi siamo qua sul palco, l'onorevole Alessandro Cattaneo, per moderare il secondo panel della giornata.
Con accende, grazie mille per me avere in mente un piacere, intanto essere qua presente questa convention, così autorevole, importante e moderare questo panel che parla di valori liberali che sono quelli a cui Forza Italia si è sempre ricondotta, in cui ancora oggi,
Si riconosce l'inizio subito a chiamare sul palco i protagonisti che ringrazio di aver accolto il nostro invito è quindi Giuseppe, Benedetto, Fondazione Einaudi, Lorenzo Bini, Italia dei liberali, Alessandro De Nicola dell'Adam, Smith Society, Pietro Lombardi, Istituto liberale italiano, Lorenzo Maggi, di Lodi liberale e Carlo Stagnaro dell'Istituto Bruno Leoni prego intanto che prendete posto.
Noi parleremo quindi, come dire, di uno dei valori fondanti di Forza Italia e del nostro movimento mentre si accomodano. Permettetemi di fare una riflessione. Io credo ancora oggi, se chiediamo un elettore di Forza Italia, un simpatizzante del nostro partito, perché si ritrova in nel nostro movimento tra i primissimi posti del perché vota Forza Italia e aderisce a Forza Italia. Ci sono i valori liberali perché ancora di quel sogno del 94 di Berlusconi, uno delle parole magiche, uno dei messaggi chiave era ed è rivoluzione liberale. Vedo, Claudio Scajola in prima fila quanti di noi ci sono innamorati, io per primo mi sono appassionato per quell'idea che capovolgeva il paradigma del cittadino che sembrava, prima del 94 in qualche modo dover sottostare allo Stato, e invece poi Berlusconi, una persona col sole in tasca ci ha detto no, è lo Stato che deve mettersi
A disposizione del cittadino una rivoluzione copernicana, nell'approccio della politica, nella visione profonda dei nostri dei nostri valori, allora iniziamo a parlarne, iniziamo a parlarne e voglio iniziare da l'amico Giuseppe Benedetto.
Il Presidente della Fondazione Einaudi si ispira un nome importante oggi io, sul bavero o proprio l'icona di della di di di Einaudi, che è stato un grande presidente, oltre che appunto un grande liberale, vorrei chiederti intanto voglio anche ricordare le battaglie comuni che abbiamo fatto in questi anni, spesso battaglie impopolari, essere liberali vuol dire fare battaglie giuste ancor prima che battaglie, come dire di convenienza. E allora voglio chiederti attacchi, Guidi autorevolmente una associazione così importante. Cosa significa essere liberali oggi e può esserci ancora oggi lo spazio per un partito liberale di massa
Nella Prima Repubblica molti ci hanno detto che i liberali c'era questa, la battuta che si faceva facevano i congressi della cabina telefonica, mentre i grandi partiti potevano contare su numeri molto più ampi. Oggi poi è arrivato un signore che si chiamava di Silvio Berlusconi e invece ha portato i valori liberali oltre il 30%. Oggi questo spazio esiste ancora e come può essere interpretato a te? Giuseppe l'intervento. Grazie Alessandro, grazie per l'invito, un applauso per ringraziare Giuseppe e tutti gli altri della loro presenza. Grazie per l'invito a tutti quanti
Devo dire che, Alessandro mi ha apprezzato molto anche oggi per essere presente qui alle 15, poi il dottor Alessandro, ma era alle 16, perché alle quindi sono arrivato puntuale, poi dure, sa, ma mi pare che un po'più tardi, sì, ma da noi funziona così, cioè l'improvvisazione, l'improvvisazione assoluta, però l'ha detto con grande simpatia e come non essere solidale con Alessandro intanto però ho fatto un intervento qui all'assemblea dei condomini, perché avevo sbagliato, c'è l'assemblea di condominio e sono andato lì a fare a fare un intervento e, Alessandro, io non so chi ha pensato questa ah que. Il tema di questa convention, di questa
Giornata, no, l'ottimismo della volontà no, e probabilmente lo avete già detto non lo so, voi sapete qual è la frase completa, no, pensate, molti di noi pensano, pensate che sia il pessimismo della ragione, in realtà la frase originale, il pessimismo dell'intelligenza, l'ottimismo della volontà,
Attribuita quasi genere lealmente unanimemente ad Antonio Gramsci, invece, è in una frase che risale a ben prima di Gramsci, era una frase di un premio Nobel della letteratura Roma, erano Olanda di qualche anno prima, non voglio divagare perché il senso di questa risposta e e il senso di queste e di quanto sto dicendo è in parte la risposta a quello che tu dicevi no.
E ha senso, sì, ha senso, non ha alcun senso parlare oggi di partito liberale di massa e devo dire che mi ha colpito una cosa che vi invito a leggere. E una frase che io non conoscevo di Silvio Berlusconi, in un colloquio privato con Peppino Calderisi Peppino Calderisi, l'ha riportata in questo libro, che sta presentando ore in Italia sulle riforme costituzionali con lo stile di Beppino, e lui diceva che a un certo punto Berlusconi, in questo colloquio a quattr occhi a lui, che era un maggiore, un bipolarista convinto, fautore del maggioritario, eccetera, a lui Calderisi Berlusconi, sì, Peppino, va bene, ho capito tutto, però ricordati che questo circo lo tengo in piedi io, quando non ci sarò più, io chissà come finirà. Ecco, io invito su questo a fare una riflessione. Io sono un anti B Polaris, sta stavo per dire un anti bi- populista, sono invece un fautore convinto di un sistema per cui la rappresentanza viene prima della governabilità che noi andiamo a votare. Votiamo ognuno i nostri rappresentanti in Parlamento. Siccome siamo ancora una Repubblica parlamentare, poi si fanno i governi, non c'è nulla di scandaloso. Dovete sapere che 15 Paesi su 27 l'Europa hanno il sistema proporzionale non applicato alle elezioni, ma nel sistema proprio già in Costituzione, addirittura perché quelli che lo applicano sono molti di più in Italia questo non si può dire, non si capisce perché si si urla e si grida all'inciucio. Io vorrei un Paese in cui ognuno si presenta con la sua faccia, con la sua carta d'identità e dopo secondo gli equilibri possibili, si facciano, si facciano i governi. Probabilmente siamo molto più vicini a questo obiettivo di quanto pensiamo, ma staremo a vedere allora c'è lo spazio per i liberali. Se non può essere lo spazio di un partito maggioritario, deve essere lo spazio fortemente identitario. A mio avviso, di una forza autenticamente liberale. Ora amici dirò cose probabilmente non gradite a tutti quelli che sono in questa sala, ma
Credo che sia giusto per avere, per avere una forza autenticamente liberale, quel sistema di cui parlavo prima probabilmente è necessario perché non costringe, non costringe ad alleanze fra diseguali, anzi fra diversi anzi fra distanti, perché l'Italia, ora che parliamo molto del di quello che avviene in Europa, in Germania, in Francia, probabilmente anche in Spagna, per certi aspetti è dimentichiamo che in Italia non il secolo scorso nulla la tribù, ma pochi anni fa abbiamo avuto un governo gialloverde, cioè oggi potremmo dire fra i veri Rossi, chi grosso Bruni dite come vi pare no fra la Lega e i 5 Stelle, un governo in cui erano questi due i partiti che hanno formato il governo partiti che oggi, ad esempio, io non criminalizzare nessuno hanno sensibilità, è molto simili, ma non su temi come le case popolari, una su temi cruciali per la nostra vita, come ad esempio la politica estera, ma non solo la politica estera, ecco, io credo, Alessandro, che una distinzione sia importante per poi magari collaborare secondo quello per le urne renderanno possibile. Grazie mille e, grazie a un applauso al presidente Benedetto, raccolgo la tua provocazione. Proprio in queste ore abbiamo votato la legge elettorale e in alcuni interventi alla Camera è stato detto, ma sono le leggi elettorali che plasmano gli schieramenti e la società è la società che in qualche modo è conformata a un assetto sociale e quindi si prende atto e si fanno le leggi elettorali, bene, la storia è stato spesso questo secondo caso, noi abbiamo nel dopoguerra, frutto di una guerra civile, in qualche modo dopo il nazifascismo, preso atto che era venuto il tempo di trovare un accordo al centro, mentre invece il Regno Unito ha una tradizione bipolare e quindi a una legge fatta in quel modo. Però è vero che a un certo punto si è preso atto nel 94 che quel bipolarismo aveva esaurito la sua spinta propulsiva ed era diventato il consociativismo. Allora oggi forse la sfida è mantenere un bipolarismo che comunque il centrodestra e Berlusconi hanno avuto il pregio di inventare, portando però dentro pragmaticamente la sensibilità liberale di cui Forza Italia è portatrice cercando di incidere il più possibile. Io credo che sia per questo che Forza Italia decide di stare nel centrodestra, è ancora oggi, crede nel bipolarismo. Proseguiamo con l'amico Federico Bini e a lui credo che è un giovane pensatore, lavora per l'Academy Spadolini di raccontarci perché un giovane oggi dovrebbe ispirarsi ai valori liberali e perché lui in qualche modo è approdato a questi valori. Beh, intanto grazie Alessandro. Grazie a tutti voi. Io vorrei mandare anche un grande applauso a due persone che ci hanno lasciato da poche settimane, che sono Emma Bonino e Raffaele Costa, che sono stati due pilastri, comunque del liberalismo italiano ed hanno incarnato delle battaglie che sono coraggiose e che in questi giorni saranno al centro del tema, beh, io sono liberale perché amo la libertà perché, come disse Cavour, sono un figlio della libertà e ad essa debbo tutto ciò che sono il il titolo di questa manifestazione e l'ottimismo della volontà e questo pane le chiede quale rottura e riforma in chiave liberale possiamo dare contribuire. Come ha detto Alessandro io, sono purtroppo più che altro uno studioso, quindi di economia. Dico sempre che capisco ben poco, però questi giorni ho studiato
Vorrei partire con due note Sabino Cassese, come si misura una democrazia, libro edito da Solferino del 2016 e Mario Draghi competere o sparire del 2026 allora Sabino Cassese analizza alcuni punti che a mio avviso sono tragici, però c'è un ottimismo della volontà di fondo, chiaramente il primo è che 30 di 38 Paesi che aderiscono all'Ocse il 44% della popolazione non ha fiducia o a scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche.
L'Italia, dal punto di vista legislativo, produce tra un terzo e i due terzi di leggi in più rispetto, al pari di altri Paesi europei, totale dipendenti della pubblica amministrazione, 2 milioni e 969.000 nel 2011 nel 2022 e 3 milioni e 100 totale numero delle partecipate in Italia 8.250 per un totale di 879.000 addetti il 53% di questo mercato è controllato dal MEF, questo per dire una breve analisi di Sabino Cassese dall'altro Mario Draghi. Competere o sparire che poi ha di fondo la relazione sulla competitività europea che lui ha pubblicato nel 2024
Tre punti tre macroaree energia e gas, Intelligenza Artificiale, difesa europea, l'obiettivo. Qual è l'obiettivo? Lo dice tranquillamente lui alla presentazione di questo libro go home o Go, ossia quei gomme o Goa'uld, praticamente o si diventa grandi oppure ce ne dobbiamo andare, dobbiamo, non possiamo più competere a questo mondo. Vi dico un'altra cosa che secondo me è molto importante. Noi va bene oggi che facciamo una bella manifestazione, io sono stato anche all'evento dei giovani di Pescara, però la domanda che deve uscire da tutti noi che vogliono essere classe dirigente, è questa qual è l'idea di Stato, qual è l'idea di mercato che noi abbiamo e che vogliamo trasmettere ai giovani o le persone che tutte le mattine si alza alle 5? Io penso che ci sono problemi che questo partito deve avere il coraggio non solo all'opposizione, ma anche essendo un partito di maggioranza da porre all'attenzione, dal bicameralismo perfetto alla modifica del Titolo quinto, la burocrazia, l'energia e il gas alle aziende energivore stanno morendo in Italia, in Turchia il gas lo pagano tra il cd l'energia tra il 55 e il 70% euro al MWh. Le tasse qui i nostri ragazzi ce lo diranno cosa vogliamo fare, l'Ires, l'Irap, che cosa vogliamo fare? Ecco, noi dobbiamo essere un partito che deve avere il coraggio, come ha detto prima Moulin, e dobbiamo avere la responsabilità, perché siamo l'Italia della ragione che deve riportare in alto un'Italia di minoranza ed essere Forza. Italia da partito di minoranza, partito di maggioranza, conclude alla fine con una cosa che secondo me è la più importante. Noi oggi celebriamo l'ottimismo della volontà. Il Presidente Silvio Berlusconi ha fatto dell'ottimismo e della volontà la sua forza benissimo. Il presidente Berlusconi ci ha anche insegnato una cosa che questo Paese ha smesso affari ormai da 50 anni che a quella di sognare questo Paese non sogna più.
Un Paese che non sogna non crea bellezza interiore ed esteriore. Ecco l'appello che io faccio a tutti voi, ai giovani, in particolar mia e della mia generazione, è quello di sognare dalla bellezza del sogno, dipende anche la bellezza della vita. Cadremo perché chiaramente cadremo, ci faremo male, ma poi dobbiamo anche rialzarci, tenendo sempre che noi abbiamo tre grandi cardini della nostra esistenza, il sogno, la vita e la libertà. Ecco perché sono liberali, perché credo nella vita, credo nella libertà e credo nel sogno, perché perché e concludo Alessandro la vita, la vita, la vita è un sogno contenute in alveare dolce infinito, che si chiama appunto libertà, bravo, grazie Federico, veramente un intervento appassionato che ci ricorda perché siamo liberali e tutto alla fine della centralità della persona. Io credo dell'individuo e anche la lettura della realtà, che è più forte di ogni ideologia, cioè io credo che la differenza stia qua ancora a sinistra, mettono avanti l'ideologia, la supponenza di immaginare, di avere delle ricette giuste per definizione per il Paese e di calare dall'alto nella realtà. Noi invece abbiamo fiducia nelle persone che poi possono iniziare a fare impresa, a fare un'associazione, a seguire una loro come dire talento, e noi vogliamo metterlo come dire in pratica e da lì, appunto, come hai detto prima, Occhiuto al reddito di merito invece del reddito di cittadinanza. Il taglio delle tasse che ti permette oggi, con un'aliquota secca sotto 85.000 euro, di aprire una partita Iva invece di aspettare un sussidio seduto sul divano e così via. Il taglio sull'Irpef che abbiamo fatto si può e si deve fare di più, però la rotta tracciata, e vi garantisco però che senza Forza Italia questi valori liberali non sarebbero presidiati allo stesso modo. E il centro,
La destra non sarebbe così a un'identità come dire, aperta verso l'economia reale attenzione a tutti noi, siamo rispettosi verso i nostri alleati, contenti di essere nel centrodestra leali verso il centrodestra, ma non c'è il centrodestra senza Forza, Italia e Forza Italia deve avere sempre l'ambizione di essere un partito di governo e di tornare ad avere la maggioranza nella coalizione in una sana competizione tra alleati, questa è la nostra ambizione. Grazie Federico, che ci ha spronato a farlo ora in collegamento c'è. Alessandro Tommasi, lo conoscete,
Lui.
E lo apprezzo molto spesso, abbiamo idee anche di simili, ma oggi appunti liberali sono questo, si parla con provocazioni, si parla in maniera schietta, chiedo di mettere sullo schermo, Alessandro, eccolo a Torino, dove è intervenuto un importante evento lui ha affondato Will una start up nella informazione tempo fa poi l'ha venduta, quindi lui ha fatto già start up di successo ha capitalizzato, s'è buttato poi in politica adesso è tornato a fare l'imprenditore, insomma, io credo veramente quanti anni ha il 70 per aver giocato tutte queste cose.
6 di Milano, ma oggi sarà in trasferta a Torino. Oggi ti occupi soprattutto di sburocratizzazione, allora inizia con una provocazione. La burocrazia, però, non è che esiste in fondo, anche oggi per garantire, come dire, quei principi base della società. In mi spiego noi spesso ci troviamo anche con te, con i grandi gruppi di sviluppo americano, meta, le grandi tecnocrazia americane, loro non vogliono freni e al loro sviluppo non vogliono nessun tipo di limite. In Europa, invece, ci siamo domandati sul copyright, sulla privacy, sul diritto, su alcuni dilemmi etici, guardate sull'intelligenza artificiale, allora, quando la burocrazia smette di essere tutela dei diritti del cittadino e diventa ostacolo allo sviluppo, questo limite in Europa in Italia è bilanciato e come dobbiamo fare e poi, se alla fine mi dai un esempio concreto di tre cose da togliere la burocrazia, così prendiamo nota e proviamo a farli a te la parola alle 5 minuti
Grazie mille, grazie Alessandro introduzione, così generosa e anche per per l'invito, discutono davvero tantissimo sia con i partecipanti che con gli altri operatori, purtroppo ho fatto davvero un disastro come con la logistica ed era impossibile, ma ci tenevo moltissimo a venire e domani mattina sono sicuramente lì con voi perché voglio ascoltare di imparare, grazie anche per questo voglio dire due interventi prima di me veramente di grandissima qualità e mio sarà, non altrettanto, diciamo, è interessante ed intelligente, però credo che una distinzione vorrei provare a farla, e cioè che la differenza tra la regolamentazione e la burocrazia e poi c'è della burocrazia necessaria invece la burocrazia che assolutamente noi ci possiamo togliere e che invece continuiamo ostinatamente a tenerci la regolamentazione
è un bene dove questa aiuta il cittadino, il consumatore a sentirsi più sicuro e a volte può anche essere una cosa utile per per le aziende. Credo che l'Europa a volte regolamenta e fa bene a farlo. A volte lo fa troppo pieno. Fa male, pensano i Hayat dove abbiamo regolamentato prima di avere dei nostri campioni, e poi abbiamo fatto delle linee guida che ci vorrà un centinaio di pagine per capire che cosa avevamo scritto. Colleghi Ajax, oggi tutti chiedono regolamentazione e l'Europa non ha neanche la forza, l'ambizione con il re e la visione di rivendicare il fatto di essere stato fra i primi a regolamentare quando invece si parla di burocrazia, qua invece sono un po'più netto e ti dico una cosa in più, Alessandro perché
Noi, come sai, abbiamo lanciato una campagna che si chiama Open for business plan, ci siamo detti benissimo, abbiamo sempre meno come come è stato con un'Italia sempre meno disponibilità finanziarie e di bilancio per poter fare delle grandi cose ce n'è una che è a costo zero che è quello di semplificare tantissimi tantissimi orpelli diciamo lacci e lacciuoli della burocrazia che non che non servirebbero e questa cosa,
Serve a dimostrare che questo è un Paese aperto al business, non servono grandi investimenti fatti dallo status euro che lo Stato dica. Caro imprenditore, io ti ascolto e non voglio che tu sia un eroe, perché fa impresa non c'erano olismo nel fare impresa, c'è un eroismo, fare impresa in un contesto di per burocratico iper regolamentato, allora sui biglietti, terrorismo, quando dovrebbe essere eroismo, fare fare impresa, e la cosa che mi sorprende di più è che in questa campagna che noi abbiamo lanciato, quando andiamo dagli imprenditori, anche qui oggi sono a Torino in questo evento di tre giorni tutto dedicato alle startup di tutta Italia, ma anche da tutta Europa, vi chiediamo qual è una cosa burocratica che ti sta dando noia alé alé tieni fermo il cellulare, sennò abbiamo mal di mare
Calde talmente tanto l'imprenditore è così imbevuto di elaborato nella burocrazia, tanto fa difficoltà non riesce a trovare, come dire in maniera molto puntuale, quali sono le norme che li danno fastidio, ma questo è il peggior sintomo, ma anche il più evidente del fatto che ce n'è troppa e quindi bisogna semplificare le norme servono le norme vecchie,
Di 30 40 anni sono invece delle cose che si possono semplificare e credo che qua poi lancia un invito mettiamola così un invito alle associazioni di categoria associazioni di categoria hanno un ruolo fondamentale perché parlano con la politica, perché hanno un rapporto di collegamento fra la politica e chi fa impresa poi tutti i giorni ebbene non devono trovare nella burocrazia un loro no.
La loro ragione d'essere, ma devono trovare una ragione d'essere nella sburocratizzare, nel semplificare tu prima hai citato il fatto che noi spesso ci vediamo anche perché ci sono grandi in realtà tecnologica, spesso non italiane che chiedono di semplificare per troppi anni, secondo me si è vista la semplificazione, come voglio fare un favore agli altri, a chi arriva per per ultimo ma al nuovo entrante e invece la semplificazione a modo suo è utile per tutti quanti e grazie al digitale, grazie alla tecnologia possiamo semplificare,
Per tutti quanti, anziché chiedere di mettere dei sassi nello zaino di chi corre più veloce, chiediamo a tutti quanti di togliere dei sassi inutili voi mi dite che cosa serve il registro fisico cartaceo per gli autisti degli NCC, che oggi abbiamo tutto digitalizzato che sia con o senza opere non importa, ma perché dobbiamo avere un registro fatto con la carta abbiamo una quantità di boh, li abbiamo il divieto dell'e-learning, come sai, è un tema che mi appassiona tantissimo per la patente abbiamo riserve di legge per determinate categoria. Ne abbiamo di ogni colore, veramente
Basta prendere, come dire, le tante segnalazioni che arrivano all'imprenditoria, sfruttarlo Forza, Italia lo ha fatto, su questo ha lanciato tante campagne di semplificazione e togliere togliere, togliere a fu era tante di quelle cose che si possono semplificare, non proteggono il consumatore e non proteggono neanche le aziende non proteggono le categorie anzi di imprenditori tutti i giorni,
Fanno già di più. Se Pillot, lo controlla la normativa, quindi, se glieli togliamo quei lacci è solo un bene, liberiamo potenziale, liberiamo mercato e credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Dopo grazie mille per per l'invito. E se avete voglia di unirmi a questa nostra Campania sulla sburocratizzazione e per dimostrare che questo è un Paese aperto al business, ne saremmo molto felici. Grazie grazie, Alessandro ti salutiamo, ti aspettiamo qua domani domani mattina. Sì, la lotta alla burocrazia è una lotta che Forza Italia conduce da tempo. Vi ricordate tutti quando Silvio Berlusconi diceva in edilizia, per esempio, che si possono fare i controlli ex post? Non bisogna invece tormentare il cittadino prima poi oggi. Comunque è vero che alcune sfide, soprattutto quelle della tecnologia, impongono anche riflessioni di carattere etico diverso, e su questi ci misuriamo spesso su questo e su altro vada avanti. Volevo parlare con Lorenzo Maggi, che anima Lodi liberale in questa sala. Penso che molti siano iscritti alla sua realtà settarie, amministratore e in qualche modo da pensatore,
Liberale, qual è oggi lo spazio che c'è per i nostri valori?
Intanto grazie ad Alessandro, perché è veramente un piacere essere qui, partirei dalle basi del perché sono liberale, io sono reazionario per recuperare le libertà che sono state perdute, conservatore per difendere libertà ancora esistenti rivoluzionario, quando la situazione non ci consente altra via per tornare liberi progressista sempre perché senza libertà non c'è progresso sembrerebbe quindi che io sia un animale pieno di contraddizioni, ma invece no, sono semplicemente liberale, ovviamente non sono le parole mie, ma sono le parole di un grande fondatore di Forza Italia che era Antonio Martino, che è quello che credo abbia dato davvero la linea
Dal punto di vista economico e non solo di Forza Italia, perché credo che Forza Italia se ne stia troppo dimenticando, perché non c'era solo lui c'era il dottor Giuliano Urbani, Raffaele Costa, Alfredo Biondi, Gianfranco Ciaurro, Piero Melograni, Pietro Di Muccio Lucio Colletti, Egidio Sterpa e potrei andare avanti tantissimo Martino ricordava spesso che Forza Italia aveva portato più liberali in parlamento di quanto avesse fatto la storia del Partito liberale messo insieme. Questo perché, perché credo che ci sia uno spazio enorme io sono
Spesso solito dire che ci sono in giro tantissimi liberali inconsapevoli, cioè persone che, se dovessero affrontare davvero le idee liberali, lo diventerebbero abbastanza facilmente. Io mi diverto a usare uno slogan mio, questo copywriter mio, sono, mi definisco liberale, liberista, tendenzialmente libertario con aspirazioni libertine non realizzate, ma quella è un'altra partita. Credo credo che sia importante affrontare la libertà in ogni ambito, perché qui troppo spesso ci dimentichiamo che non esistono solo le libertà economiche fondamentali, quindi questo è un Paese che dovrebbe avere liberalizzazioni, privatizzazioni. Quando sente parlare di imposta sugli extraprofitti, si deve scusatemi incassare perché il termine extraprofitto è un termine di sinistra discrezionale, pericoloso e che ha delirante che sia stato introdotto da altri partiti del centrodestra, ma dovrebbe appunto avere come linea guida quella del mercato. Privatizzazioni, liberalizzazioni, profitto, impresa e libertà, non solo libertà economica, ma anche libertà civili. Antonio Martino era solito utilizzare un'espressione che l'unica, come dire modifica costituzionale, che sarebbe necessaria nella prima parte della Costituzione. Bisognerebbe mettere una norma secondo cui non possono essere vietati gli atti di capitalismo tra adulti consenzienti. Ora è una cosa che ci porterebbe lontanissimo dal punto di vista della liberalizzazione delle prostituzione. Dal punto di vista della liberalizzazione delle droghe, io sono un donatore Avis o di ogni tipo di sostanze stupefacenti, ma credo che ognuno, col proprio corpo, debba poter fare quello che vuole dall'inizio alla fine
E quindi credo che una battaglia sull'eutanasia sia una battaglia pienamente liberale, sia una battaglia per cui le persone dovrebbero poter decidere su di sé che cosa fare io non la non la userei mai su me stesso se avessi persone che conosco o parenti, cercherei di farli desistere ma la differenza tra un liberale e un non liberale è semplicemente che i liberali non vuole imporre i propri valori agli altri.
Ma li vuole e, come dire, diffondere la possibilità di scelta da parte di tutti e mi consentirai, Alessandro semplicemente di citare alcuni dati, perché io sento nei dibattiti in Consiglio comunale, in televisione, eccetera, insomma alcuni l'espressione classica per cui i problemi dell'Italia sarebbero colpa del liberismo selvaggio che io vorrei capire dove lo hanno visto vi do quattro dati banalissimi che sono emblematici di un Paese in cui c'è il liberismo selvaggio 3.206 miliardi è il valore del debito pubblico a luglio 2026,
Pro capite sono 54.400 euro né neonati, compresi la pressione fiscale al 43,5% della spesa pubblica e al 51,4%. Ora do che ci sia la fissazione sul liberismo selvaggio. Davvero dimostra quanto sia importante, invece, una battaglia culturale di idee e di diffusione dei valori su cui Forza Italia è nata e ti do un altro numero perché anche qui bollo auto battaglia assolutamente sacrosanta, ma spesso c'è questa invocazione da parti trasversali alla patrimoniale e la tassazione dei ricchi come si ricchi dovrebbero essere dovessero essere, come dire, puniti a prescindere non ringraziati perché ce l'hanno fatta sul mercato e quindi producono innovazione e ricchezza, ma oggi le patrimoniali in Italia producono come gettito 51,2 miliardi di euro, l'IMU sono 23 miliardi imposta di bollo, 8,9, il bollo auto 7,5 e l'imposta di registro 6,1 miliardi di euro. Io non so se avete mai pensato, ma l'imposta di registro è quanto di più assurdo esista in Repubblica Ceca. Non esiste. È semplicemente un'imposta che noi paghiamo per creare base imponibile, cioè quando voi registriamo un contratto su cui poi si pagheranno le tasse solo per il fatto di farlo. Paghiamo l'imposta di registro. Ecco, credo che questo sia l'emblema di quanta strada ancora ci sia da fare in questo Paese, ma è facilissimo perché c'è una prateria. Non ci sono forze liberali coerenti. Che
Pratichino e predichi no, concretamente questi valori con costanza e bisognerebbe forse tornare così. Cerco di essere abbastanza breve e finisco alle loro famoso spirito del 1994. Io sono andata a godermi il programma di Forza Italia del 94, al netto della flat tax, al netto di tutte le star delle battaglie che erano in anticipo straordinariamente, ma c'era una frase della conclusione del programma che credo possa essere utilizzata e sicuramente è condivisa. Vogliamo un'Italia prospera nella libertà in cui la massima parte delle decisioni sia affidata alle scelte dei singoli, delle famiglie e delle imprese. Ecco, io spero che ci sia generali Forza, Italia ma in generale della classe politica, una consapevolezza della propria ignoranza e che si smetta di pensare, di poter legiferare per decidere dove le persone devono investire, dove devono lavorare, come devono vivere, cosa devono mangiare, come devono usare il proprio corpo come un po'più, devono avere i propri rapporti sessuali e quindi ci sia finalmente un'invocazione alla libertà totale perché, è una cosa straordinaria ed è l'unico valore per cui valga la pena vivere. Grazie. Grazie, grazie. Lorenzo grazie davvero e ci sproni a tornare ai valori identitari originali. Io ringrazio, intanto va adesso proseguiamo, ma intanto colgo l'occasione di ringraziare tutti voi perché noi stiamo creando un dialogo costante e già questo tavolo si realizza oggi non come momento a spot, ma noi sono mesi che abbiamo ricominciato a sentirci a chiedere a voi spunti, a volte ci troviamo d'accordo, a volte no le le cose che hai detto. Io mi trovo largamente d'accordo su alcune. Potrai invece oh oh oh, eccepire qualcosa, ma sicuramente da uno scambio di idee e di provocazioni. Non possiamo che trarne giovamento noi come forza politica che si ispira a quei valori e voi dicendovi che Forza Italia
Vuole essere casa vostra, vuole essere casa delle vostre idee, dei vostri valori, dei vostri progetti, sempre di più come anche oggi dicevamo all'inizio di questa convention, a fianco al segretario Tajani, c'è tutta la volontà di allargare il campo, di fare un lavoro che guardi fuori che non si chiuda ma soprattutto nella coalizione di centrodestra ore che a destra si sono affacciate altre forze che chiudono quello spazio, se vogliamo allargare la coalizione, lo si può fare solo al centro e lo può fare solo Forza, Italia e io credo che lo possa fare con le cose di cui stiamo discutendo in questo pane.
E quindi vado ora a coinvolgere Pietro Lombardi, che è dell'Istituto liberale, tra l'altro tantissimi giovani nel vostro istituto, una bellissima realtà e quindi chiedo a te avete parlato, io ho letto un po'le vostre idee dell'abolizione degli Ordini professionali, del valore legale del titolo di studio, ma poi avete parlato anche da giovani del tema degli affitti, quindi della casa e poi anche invece di innovazione, ne parlavamo prima il chat control. Come coniugare la tecnologia, la privacy e lo sviluppo industriale? Vorrei sapere insomma un tuo punto di vista sia generazionale, sia appunto da liberare a te la parola
Perfetto buonasera a tutti è davvero grazie, onorevoli, per averci coinvolto in questa interessanti iniziative per il lavoro che ha preceduto, come ha ben ricordato, di scambio e collaborazione. Io credo che bisogna ritrovare il coraggio di credere nelle nostre idee, sapendo che sono giuste e la prima rivoluzione che deve essere fatte qui la comunicativa perché nell'immaginario collettivo italiano illiberale, il perfetto maestrino, il ragioniere contabile, colui che viene chiamato per portare moderazione all'interno del dibattito pubblico, ecco, secondo me, non deve essere più così. Dobbiamo essere rabbiosi per permettere la realizzazione dell'individuo e non con moderazione, ma con la motosega. Permettetemi di fare degli esempi pratici. Per esempio, in questo momento si sta discutendo di rendere abilitanti le lauree ad ingegneria ed è un'iniziativa estremamente Lodi debole, che ha portato propria avanti Forza, Italia. Ma io mi chiedo perché fermarsi solo a questo, una proposta liberale coraggiosa, autentica sarebbe quello proprio di e chiedere l'abolizione degli ordini professionali o quantomeno togliere l'obbligatorietà per l'esercizio della professione e queste non sono le parole di un pericoloso eversivo anarchico. Sono le parole di un autorevole presidente della Repubblica Luigi Einaudi,
Che sono sicuro faccia parte del Pantheon, di Forza Italia e di tutto il centrodestra in un Paese dove si sventola il pericolo del fascismo, per ogni idea che si distanzia appena dall'adorazione della falce e del martello, continuiamo a difendere gli ordini professionali, molti dei quali nati sotto il fascismo, perché servivano per controllare la classe dirigente del Paese e rimanendo sempre sulle parole di Einaudi e sul tema della libertà e della concorrenza, c'è bisogno in ogni ambito, ma soprattutto c'è bisogno nel campo dell'istruzione, quindi c'è bisogno di chiedere e ottenere l'abolizione del valore legale del titolo di studio e subito dopo parlare di voucher scuola, perché i soldi devono essere trasferiti alle famiglie che sceglieranno quali sono gli istituti meritevoli e così otterremo tre cose rivoluzionarie. La prima, innanzitutto, maggiore libertà e concorrenza. Questo porterà a un maggior grado di preparazione dei nostri studenti. Ma, terzo ultimo, ma non per importanza, andiamo a distruggere quel parastato gramsciano che comanda nella pubblica istruzione e che ci sta regalando classi e generazioni di giovani pieni di idee socialiste
Dal punto di vista economico, dobbiamo sicuramente credere nelle nostre idee e farlo con coraggio, perché dall'altro lato ci sono persone che non hanno problemi a parlare di esproprio delle case o tassazione al 100% oltre una certa soglia. Bisogna farlo con logica, perché dobbiamo far capire che queste mosse socialista e creano distruzione economica, soprattutto per gli ultimi è capitato di recente nel Regno Unito sono peggiorate le condizioni tributarie. Il terzo contribuente, che pagava 330 milioni di sterline all'anno, ha spostato la residenza fiscale in Grecia e stessa cosa per quanto riguarda le restrizioni sugli affitti. Lo ricordava il professore De Nicola l'altro giorno in tv ci sono centinaia di studi che parlano di quando si mettono restrizione alle abitazioni, aumentano gli affitti e calano gli appartamenti disponibili, ma non basta parlare solo di efficienza, perché le idee liberali sono le più giuste dal punto di vista economico, ma sono le più giuste, anche dal punto di vista morale, e quindi dobbiamo avere il coraggio di dire a chi mette a serio rischio la legittimità della proprietà privata o a chi chiede maggiori tasse sui chi i soldi, se li guadagna, va chiamato per quello che è cioè un ladrone, e dobbiamo dirlo in faccia senza compromessi per portare avanti queste battaglie. C'è bisogno chiaramente di riferimenti politici e in questo periodo ne abbiamo uno straordinario come mai prima d'ora avermi lei allora una provocazione, ma mi spiegate perché in Forza Italia non lo utilizzate come riferimento e lo lasciate ad un partito addirittura di centro, che non fa parte della coalizione di centrodestra.
L'anno prossimo si voterà a Milano e il tema degli affitti è molto sentito avermi, lei ha provato ad approcciarsi a questo problema con un approccio rivoluzionario rispetto alle idee socialiste che aleggiano in Europa, a regola deregolamentato totalmente il settore liberalizzato, il risultato è stato che a Buenos Aires sono triplicati gli appartamenti in affitto è cessato un decremento medio del 30% dell'affitto quindi dando semplicemente maggiore libertà e più mercato,
La questa battaglia di rivoluzioni in Italia, chiaramente va portata anche in Europa al Partito popolare europeo perché purtroppo troppe cose che noi contestiamo all'Europa sono avvenute con l'avallo del Partito popolare europeo, di cui Forza Italia fa parte. Quindi basta alle politiche green dell'etereo, le politiche cocomero, verde, fuori ma rosso, socialista, dentro e soprattutto c'è un tema che ci sta particolarmente a cuore ed è quello della libertà. Purtroppo, Forza Italia al Parlamento europeo ha votato a favore del chat controllo che permette la scansione di massa della corrispondenza privata alle piattaforme. Ecco, credo che un partito autenticamente liberale non possa prestare il fianco a chi è a favore della sorveglianza di massa e contro la segretezza delle informazioni della corrispondenza. Concludo davvero e mi scuso se mi sono dilungato. Nei prossimi anni nella pubblica amministrazione ci sarà un grandissimo ricambio generazionale
Quindi abbiamo la grande opportunità di snellire l'apparato burocratico senza togliere diritti acquisiti o licenziamenti, semplicemente assumendo meno persone di quelle che andranno in pensione in modo da snellire la macchina burocratica. Ritornare ad avere un'Italia dove chi vuole realizzare le cose può farlo senza ostacoli e mi auguro che Forza Italia ritorni a trovare quella chiave di partito a favore dei piccoli e medi imprenditori, dei liberi professionisti e di tutte quelle persone che si svegliano la mattina e provano a portare avanti questo Paese. Grazie grazie, davvero grazie. Mi dai solo l'assist per ricordare che, se oggi c'è stato un rinnovamento della pubblica amministrazione, che c'è un ministro come Zangrillo, che finalmente ha fatto un turnover, ne possiamo avere all'interno della Pa persone di valore la pianole più un ripiego rispetto all'investimento della carriera nel privato, ma si torna a dare centralità, perché se dobbiamo fare la rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione, non possono che farla i nativi digitali così come voglio anche ricordare che, grazie ad Annamaria Bernini sugli studentati, sedata finalmente una risposta. Migliaia di nuovi appartamenti messi sul mercato che aiutano almeno a calmierare a dare una risposta al problema dell'abitativo per gli studenti in questa città a Milano, non per merito del sindaco e dell'amministrazione, ma per il lavoro fatto dal governo centrale. C'è una studentato che prima era al villaggio olimpico che, grazie a una partnership pubblico privato a 1.200 posti letto apposti calmierati e poi potrà ricordare il lavoro che ha fatto il ministro Casellati sulla semplificazione. Ho Gilberto Pichetto che, dopo tanti anni di parole, ha finalmente fatto tornare nell'agenda dell'energia italiana l'energia nucleare, che questi sono fatti che noi ricorderemo per avere la credibilità per andare avanti a lavorare ora. Passo la parola all'Istituto Bruno Leoni, che per tutti noi che ci speriamo questi valori ha un riferimento. Alberto Mingardi non poteva essere qua presente, ma A e con noi l'amico dottor Stagnaro che insomma da sempre,
Veramente ricco di spunti di dei momenti di riflessione. Vi faccio io la pubblicità. Il 9 novembre ci sarà la grande cena dell'Istituto Bruno Leoni a Milano. Prenotatevi, noi saremo presenti, come sempre, a te, invece vado un po'negli ultimi due più due interventi, il tuo e quello poi di Alessandro De Nicola, sul tema della legge finanziaria, noi arriviamo alla quinta legge finanziaria il privilegio di una, il Governo che ha avuto l'occasione di fare un'intera legislatura, il tuo giudizio schietto. Noi abbiamo Rosai rivisto, l'IRPEF tagliato gli scaglioni, ridotto le aliquote in termini complessivi è assoluti, mantenuto, diciamo, ai livelli di di di di spesa pubblica sotto controllo. Non abbiamo fatto debito, però volevo sapere da una voce autorevole come Bruno Leoni che giudizio dai e cosa si può fare di più in questo ultimo anno di legislatura, perché noi abbiamo intenzione di governare ancora un anno intero. Prego
Innanzitutto, grazie ovviamente del del dell'invito e dell'opportunità allora io vorrei usare ai miei cinque minuti per fare quattro punti in risposta alla tua domanda, i quattro punti ne premetto 1 1 banale che ha a che fare col con la valutazione sulla politica di bilancio che emerge dalla legislatura a me sembra che ci sia un tema fondamentale, positivo che è,
E lo sforzo di mantenere in equilibrio i conti pubblici, sforzo di cui proprio oggi con le tempeste che vediamo sui mercati internazionali, si vede e si comprende l'importanza. C'è anche l'intuizione di interventi strutturali sul fisco, che però si sono manifestate finora in maniera episodica dei Ciam. Così quello più importante, ovviamente, è quello sull'Irpef, su cui torna tra un attimo.
Questo mi porta al primo punto importante che volevo sottolineare è.
Il dibattito sulla legge di bilancio tende a essere un dibattito sui singoli pezzetti che la compongono, a me sembra fondamentale invece, guardarla dall'alto, cos'è una legge di bilancio, è lo strumento attraverso cui lo Stato decide dove prende i soldi, quanti soldi prende, come li spende,
E per quanto riguarda almeno il lato del prelievo, è essenziale lavorare per rendere il Fisco.
Come dire Peri per introdurre tre importanti modifiche nel fisco ridurre il peso del fisco, ridurre il peso delle tasse è abbassare la pressione fiscale, rendere il sistema tributario più semplice e rendere il sistema tributario meno distorsivo questo mi porta al secondo punto, come fai concretamente, nei limiti di una legge di bilancio a realizzare questi tre obiettivi, a me sembra che ci siano,
Alcune, come dire, filoni positivi e condivisibili che vanno spinti ulteriormente. Quello in assoluto più importante è quello che ha a che fare con l'Irpef e sono assolutamente d'accordo che diciamo da dal punto di vista astratto, a me piacerebbe che arrivasse, ma una flat tax al 20 25% o quel che sia, sappiamo che non ci si può arrivare con una legge di bilancio, deve essere un percorso graduale nel tempo, ma certamente, avendo ridotto le aliquote da tre a due, adesso alzare il terzo scaglione di imposta al più in alto possibile è un passo essenziale. Noi abbiamo una aliquota marginale alta, non altissima nel panorama internazionale ma alta del 43%. L'anomalia è che negli altri Paesi il 43% scatta oltre i 200 250 300.000 euro, da noi scatta a 50.000 euro. La nostra soglia della ricchezza e 50.000 euro. Questo fa ridere onestamente
E ci sono altre cose che hanno senso, ci sono misure che secondo me hanno un valore educativo, ne dico una che costerebbe zero e avrebbe impatto zero sul bilancio, ma noi oggi le rendite finanziarie le passiamo al 12,5%, se uno acquista Btp al 26% se uno investe nell'economia reale, io credo che passare tutto al 23% sarebbe molto meglio, lo Stato non deve dirti dove investire.
Naturalmente, per far tutto questo, per ridurre la pressione fiscale bisogna trovare risorse, coperture, risorse, coperture, come dire, si trovano o alzando altre tasse o tagliando spese, io penso che sia fondamentale tagliare spese e le spese più semplici da tagliare, che io vedo sono da un lato,
Lo so che è impopolare questo, ma adeguare l'età pensionabile all'allungamento dell'età della durata media della vita, dall'altro fare gare dovunque si possa fare gare per i servizi pubblici vuol dire ottenere canoni che spesso sono sottovalutati, ma ancora di più pensate ai casi dei trasporto pubblico dei rifiuti e quant'altro
Pagare quei servizi per il valore che hanno, e non per il potere di ricatto di un monopolista spesso possedute, controllato dal Comune o dall'ente affidante. Ultimo punto, l'obiezione tipicamente è però se tagli troppo le tasse non ha i soldi per finanziare tutto quello che lo Stato fa e questo compromette la qualità o la quantità dei servizi pubblici. Io penso che da un lato, questa è veramente la scelta politica, ci son cose che lo Stato fa e che non c'è nessuna ragione che debba fare da una prospettiva liberale, lo dicevano prima i colleghi lo Stato deve fare meno cose e lasciare che siano gli individui e le imprese che ne fanno di più. Dall'altro lato, per avere servizi di qualità ci vuole crescita. Io sono genovese dalle mie parti, si dice che la salute senza i soldi e una mezza malattia, grazie grazie. Grazie mille
Intanto saluta che è arrivata in sala la presidente della Consulta, Letizia Moratti, grazie Letizia, un applauso come ringrazio tutti i dirigenti che hanno seguito questo panel, l'ultimo intervento, ora ti faccio solo una domanda che mi appassiona per trovare i soldi e noi stiamo mettendo in discussione l'ISEE qua vedo sindaci,
Autorevoli sanno di cosa parlo Silvetti, Carlo Bagnasco che considero ancora sindaco, oltre a Claudio Scajola che ho già citato l'ISEE, io credo, mi assumo la responsabilità che su una forma altamente disse efficiente e anche socialmente iniqua e ormai superata come possiamo superare gli ho chiesto anche a Mingardi di farci uno studio per aiutarci a entrare in una nuova fase perché con l'ISEE diamo tante troppe risorse io dico dobbiamo avere uno strumento più efficiente,
Sì, allora c'è un aspetto formale e uno sostanziare l'aspetto formale e certamente ripensare l'ISEE in maniera tale che sia più rappresentativo delle condizioni effettive di un individuo, una famiglia. L'aspetto sostanziale, però, comunque tu misuri le condizioni economiche di una famiglia e dove metti l'asticella. Alcuni provvedimenti recenti, per carità, anche o meno recenti, anche comprensibile, però, hanno messo l'asticella talmente in alto che tu dici io la do solo ai poveri. Metto l'ISEE a 35.000 euro e in realtà tu stai raggiungendo l'80 90% della popolazione italiana. È importante in una prospettiva di riduzione della pressione fiscale, in cui lo Stato ti lascia più soldi in tasca, se guadagni e quindi di incentivo a creare reddito e ricchezza. E anche importante concentrare il più possibile le forme di aiuto a chi veramente ne ha bisogno e le 2 cose vanno assieme. Grazie grazie davvero. Aggiungo solo due dati. Quando noi modifichiamo l'IRPEF. Ricordiamoci che in Italia uno su due leader non lo paga e già questo ci interroga arebbe sul come mai un dato così sovrumano.
E che alla fine il 70% del gettito Irpef che in questo Paese paga sostanzialmente tutti i servizi, la sanità, in primis la scuola pubblica, eccetera, lo pagano il 14% dei contribuenti. Chi è quel 14%, siamo noi, è la classe media alla classe che Forza Italia difende e deve difendere ancora con maggiore intensità. È questo che noi facciamo ogni giorno nelle nostre attività parlamentare contro la demagogia, dice chi di chi ci chiede di redistribuire, ma redistribuire, cosa bisogna distribuire meglio al più e quindi do l'assist, alza la palla per le conclusioni in qualche modo di Alessandro De Nicola, sia su proposte anche provocatorie e anche su dove trovare questi soldi e l'ISEE. Abbiamo visto le gare, aggiungo anche rivedere la spesa del welfare dell'Inps, che è andata completamente fuori scala, le le percentuali delle detrazioni, altro grande ambito, e forse abbiamo fatto troppo poco in questa legislatura. Possiamo fare di più da questo punto di vista te Alessandro,
Grazie, grazie, Alessandro.
Diciamo, cerco sempre di avvertire, Alessandro Cè, è un rischio chiamarmi, perché io sono uno che porta a una sfortuna terribile, al qualsiasi progetto politico, no, non ho mai votato niente sopra il 5,2% l'unica volta che l'ho fatto, quello che ha preso di più si è spaccato a metà e si è auto di scrivete da VS e iscriviti da Wuhan no, e lo so, ma infatti quello estetico è uscire, ti diamo una tessera del Pd, ho fatto qualche iniziativa politica nella mia vita che è esplosa in modo certi casi, paradossale parossistico, quindi, insomma, ti prendi un bel rischiosa, venire qua
È una cosa come dire che ti fa onore, perché ma allora io dico quello che penso sia consigliabile per un partito come Forza Italia è una cosa un po'dannunziana e poi vediamo anche appunto perché cioè Memento audere semper è sempre il momento di osare, allora, se noi vediamo,
Chi ha avuto successo anche tra i partiti politici europei e colori, anche lasciando perdere quelli che non ci piacciono, non ci porta a sapere perché l'Afd ha avuto successo, perché nella proposta politica noi liberali gode proposta politica dell'Afd, non la vogliamo, non ci interessa sapere come mai un vecchio arnese,
Disgustoso come me lashon riesce a prendere il 16 17% perché noi le proposte che mi lanciò non ci interessa, però se noi vediamo anche coloro i quali hanno avuto un successo.
Importante l'hanno avuto non, come diceva l'indimenticabile Bruno Pizzul, tratteggiando a centrocampo, l'hanno avuto osando e per avere successo, come peraltro adesso non lo devo dire qui, come fece Berlusconi adesso.
Ah, io, appunto, se anche in quel caso sono riuscito a votare una roba sfigata, però è come fece Berlusconi quando Berlusconi ebbe il suo vero grande successo, osò dire delle cose che nessuno, ma non nessuno aveva mai osato dire c'è chi lo diceva lo diceva appunto Antonio Martino, né, tra l'altro, pure in minoranza nel partito liberale e lui lo portò certo la sua personalità e il fatto che fosse la persona più popolare d'Italia, giocò parecchio il fatto che fossero outsider l'imprenditore gioco parecchio, ma le idee non furono irrilevanti. Le idee hanno conseguenze e allora quello che serve è avere prima di tutto una visione della società, una cosa che è disperante di qualsiasi partito politico e che se tu gli chiedi ma tu da qui a 10 anni, che cosa vedi per questo Paese, che cosa vorresti più in giù, oltre alle proposte, magari anche buone, che hai che cosa pensi che costituisca la sostanza del vivere civile, della società civile
Quelli che rispondono sarebbe meglio stessero zitti, ma altrimenti tutti sono pragmatici, invece bisogna osare, parliamo della spesa pubblica, la cosa incredibile è che i due leader, che negli ultimi 30 anni hanno tagliato di più la spesa pubblica nei loro paesi,
Avendo un successo elettorale e una popolarità incredibile quando l'hanno fatto sono stati i due leader di centrosinistra, Clinton e Blair, Clinton e Blair sono quelli che nei loro primi anni di mandato hanno abbattuto la spesa pubblica, hanno abbattuto il deficit, come nessuno aveva fatto Clinton fece la riforma del welfare in modo che nessuno aveva mai potuto immaginare la riforma del welfare che veniva addirittura dal presidente Johnson, eppure i voti li ha presi, ma perché aveva un'idea che trasmetteva sia lui che Blair l'idea della modernità, l'idea della Cool Britannia, l'idea dei cittadini americani e inglesi o britannici che prendevano in mano il destino del futuro e così via. Tagliare la spesa pubblica non è necessariamente qualcosa che bisogna dire sottovoce, vergognandosi, sperando che nessuno lo capisca. È qualcosa che bisogna rivendicare se si ha un'idea di società, perché se diventa un esercizio contabile diventano egizio contabile. È necessario quindi meno male, qualcuno lo fa, ma non popolare. È una cosa che uno nasconde, quindi, quando si parla della sanità, qualsiasi governo dice, ma noi abbiamo messo 4 miliardi in più,
Ma non va bene, non bisogna difendersi dicendo abbiamo messo 4 miliardi in più, abbiamo fatto quattro miliardi di efficienza, non c'è più un miliardo in farmaci scaduti che viene battuto quel buttato, scusate, questo è quello che bisogna fare, non abbiamo mai no, non è vero, c'è Arcusa, no 5 miliardi in più se ma no abbiamo reso più efficiente e questa è la cosa quindi,
Io sono stato dentro i cinque minuti, anche se qui sembra che abbia sfora ama Alessandro, ha fatto un imbroglio loro, ma ha tirato giù di 10 io io io ci sono, ci sono, abbiamo risparmiarci, sono stanno ci sono stato e quindi concludo, io credo che la spesa pubblica sia un qualche cosa il taglio della spesa pubblica sia un qualche cosa che può essere fatto nella sanità,
Nelle spesa della Pubblica amministrazione, nelle pensioni e che può essere fatto anche con il consenso popolare, se viene inserito all'interno di una visione, prendete la visione liberale, prendete la visione dell'uomo che è uomo l'essere umano, che è padrone del suo destino e che vuole fiorire trasmettete questo e anche tagliare la spesa pubblica assumerà un sapore molto diverso.
Grazie grazie a tutti, grazie per questo tavolo liberale davvero di grandi contenuti e continuiamo il dialogo tra voi e concludo con l'auspicio che è stato fatto ad Alessandro sogniamo, in grande sognavo, come ci ha insegnato Silvio Berlusconi, perché Forza Italia è nata per questo destino grazie a tutti lascio la parola per i prossimi pare Nadal, ecco allora velocemente chiedo di salire al prossimo panel.
Coordinato da Maurizio Gasparri e Gianluca Comazzi, ma mi raccomando tempi europei, tutti tranne che Scajola, che siccome ha fatto il ministro degli Interni, non vorrei che sparisse il giorno dopo per avergli detto una roba del genere, no no, a parte gli scherzi.
E cerchiamo di andare veloci, perché poi è.
Alessandro, ci ho messo due minuti per dire, Gianluca Comazzi, Maurizio Gasparri.
Grazie, no, grazie veramente, io sarò molto, molto veloce, ma sono davvero felice di essere qui con voi, ringrazio il partito, i nostri esponenti nazionali per aver voluto organizzare questa manifestazione così importante proprio nella città di Milano e introdurre un Pannella che riguarda il territorio e lo dico da assessore al territorio di questa regione ma anche da responsabile degli enti locali è particolarmente rilevante. Intanto spero che i nostri sindaci, che tutti i giorni si misurano con le difficoltà che conosciamo, possano darci spunti osservazioni, suggerimenti per la madre di tutte le battaglie che riguarderà questa regione, ma che riguarderà il Paese, che sono le elezioni comunali nella città di Milano e noi abbiamo qui, peraltro, la storia degli ultimi grandi sindaci del centrodestra e quindi voglio salutare Letizia Moratti e Gabriele Albertini
Ma questa è la città anche degli ultimi grandi sindaci socialisti, quindi Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri e la città di Bettino Craxi, ed è naturalmente la città di Silvio Berlusconi, allora vi dico che.
Ho trovato davvero inaccettabile che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si sia rifiutato di partecipare all'intitolazione dall'ERP dell'aeroporto Malpensa a Silvio Berlusconi, un'assenza gravissima che non colpisce soltanto la nostra comunità politica, ma penso sia una mancanza di rispetto per tutti i milanesi quindi Maurizio a te la parola ti do un assist che pochi sanno perché questa è naturalmente una regione del Nord ma pochi sanno che come iscritti ANCI,
Nei partiti del centrodestra Forza Italia è il partito con più amministratori locali, anche in Lombardia, grazie e buon lavoro a tutti molto bene, molto bene, allora, anzi invito a salire sul palco una serie di sindaci che sono anche esponenti di primo piano dell'Anci vicepresidente vicario dell'Anci e sindaco di Ancona Silvetti il vicepresidente dell'Anci e sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e poi abbiamo l'onorevole Pella, vicepresidente dell'ANCI, ma anche capogruppo in commissione Bilancio alla Camera, quindi vi prego di raggiungermi qui sul palco.
Il sindaco di Reggio Calabria, Cannizzaro, è talmente impegnato nel rilancio della città che sta inaugurando un ponte, non è quello sullo Stretto che un po'più lungo, ma un'opera pubblica, e quindi diciamo.
Saluta il nostro convegno, la nostra iniziativa, allora entriamo subito nel merito e il sindaco di Palermo, Lagalla, al quale prego di fare un applauso perché arriva dalla metà più lontana ed è come sindaco sindaco di una grande area metropolitana, allora il convegno e Oristano,
Come ha come orizzonte la crescita economica questa tre giorni, Forza Italia, l'organizzata ringrazio Letizia Moratti, Stefania Craxi, sorte proprio per dare un contributo propositivo in vista delle elezioni amministrative che ci saranno a Milano, a Palermo e in tante altre città d'Italia e delle elezioni politiche l'ha guidata teorica è l'autunno ma che insomma sono di fatto nell'agenda.
Della politica già da ieri e quindi diciamo, siamo tutti protesi a qualificare il ruolo propositivo di Forza Italia, crescita economica, occupazione e il territorio non può che essere protagonista a questo proposito abbiamo sempre, nel rispetto dei limiti dei tempi, un breve contributo video se la regia è pronta.
Di Carluccio Sangalli che il presidente della Confcommercio ed è un esponente a Milano che non ha bisogno di presentazioni per i suoi ruoli nella Camera di Commercio, nella politica, nella vita del territorio, ma che proprio ci introduce in un tema molto legato alle dinamiche economiche del territorio, se l'energia è pronta, pregherei di mandare il video di tre minuti di gara. Non sostenga no queste Weber, questo e Weber e il bello della diretta. Questo è Weber che è il segretario del Partito popolare Carluccio Sangalli. Se non se ne vede, lo mettiamo dopo e allora intanto andiamo avanti adesso sorte che lo riconosce, cercherà
Sangalli Panorama
Fazio dell'introduzione di merito per dire un tema concreto. Forza Italia è molto impegnata sul tema della rigenerazione urbana, abbiamo presentato una legge a livello nazionale. È arrivata all'ultimo miglio. Io mi auguro che questi mesi di legislatura ci serviranno per approvarla. I temi della rigenerazione urbana sono molto, molto legati anche alla vita di Milano. A Milano c'è una paralisi nel settore dell'edilizia. Noi mesi fa abbiamo presentato a firma mia di Stefania, Craxi, di altri colleghi, una proposta di legge per nominare un commissario a Milano, A Milano, Sala ha paralizzato la situazione dell'edilizia. Siamo in un'incertezza totale. Imprese acquirenti, famiglie, imprese che hanno agito nel rispetto delle leggi, persone che hanno comprato case, c'è una paralisi, la Procura è intervenuta, noi abbiamo proposto
E abbiamo fatto qualche tempo fa anche con l'amica Rossello, un'iniziativa a Milano, un commissario ad acta per Milano, ecco, ma il tema della rigenerazione, che Forza Italia è particolarmente caro, vuol dire rimettere le città in modo, vuol dire creare cantieri, vuol dire farlo non a spese dello Stato ma introducendo delle normative di snellimento che possono andare anche nell'abbattimento e ricostruzione di edifici con qualche,
Possibilità di cubatura in più, senza speculazioni, ma con una possibilità di dare un vantaggio economico, essere più aperti nel campo delle procedure e delle semplificazioni, che è perfettamente in linea con la tavola rotonda precedente sui principi liberali. Vorrei partire su questo, ma anche su altri temi, dal vicepresidente vicario dell'ANCI Silvetti che, anche in questo suo ruolo, oltre a essere sindaco di Ancona, partecipa a un confronto costante e continuo, come peraltro anche
E gli altri vicepresidenti dell'ANCI, su tanti temi, quindi andando molto rapidi e nel ritmo, do subito la parola all'amico cosiddetti, che ringrazio per la sua partecipazione, per il suo impegno quotidiano nella sua città, in Forza Italia, nella vita associativa dell'Anci,
Grazie buonasera a tutti, grazie Maurizio, sì, diciamo che questo è un tema particolarmente che abbiamo praticamente dibattuto, peraltro, anche perché sa benissimo qual è stato un pochino il percorso che anche in ANCI ci ha visto un po'dibattere anche con le altre associazioni di categoria e quali fossero gli ho chiaramente anche gli interessi in gioco è sicuramente la rigenerazione urbana oggi rappresenta per le città la grande opportunità,
Non solo per gli investimenti, ma anche per ammodernare e per in qualche modo.
Dare una visione di una città. Ad Ancona, ad esempio, noi siamo alle prese con un nuovo Piano urbanistico generale, quindi siamo praticamente e c'è un combinato disposto, perché in contemporanea si sta portando avanti anche il percorso del Piano regolatore del porto. Quindi un momento diciamo particolarmente complesso, difficile, però questa è una città che era ferma da tantissimi anni e che ha diversi volumetrie che sono integrato in disuso e che rappresentano sicuramente la parte brutta. La parte decadente, degradante della città è una città di porto che ha determinate caratteristiche, che ha aspetti particolarmente peculiari dal punto di vista proprio dell'urbanizzazione e di quelle che sono le zone di interazione del porto. Città ha bisogno come l'aria di avere strumenti nuovi e avere sicuramente l'opportunità di recuperare tante volumetrie e soprattutto dalle non solo al mercato immobiliare, ma dare alla città in termini di servizi in termini anche di destinazioni d'uso per quelli che sono i tanti aspetti economici legati alla cantieristica. Gatti al mondo della Dina della nautica di lusso e quelli che sono chiaramente degli spazi che necessita la città per aumentare il proprio sviluppo economico è una città e ripresa ora a una città che
Con nuovi strumenti riuscirà sicuramente credo, a vincere delle sfide importanti, anche perché in termini di rigenerazione, abbiamo puntato tantissimo, col nostro dossier con cui abbiamo vinto la capitale italiana della cultura. 2028, proclamata a marzo scorso in termini di rigenerazione urbana, abbiamo puntato tantissimo, proprio perché sappiamo quanto sia importante la cultura, come volano, non solo identitario ma anche economico. Dall'altra abbiamo puntato sulla rigenerazione come elemento cardine per vincere questa sfida che, insomma, ci ha visto premiati. Tu sai benissimo che è stata una sfida. Per quanto ci riguarda, è estremamente importante. Ringraziamo chiaramente, quindi, il governo anche per questo riconoscimento e che ci dà la possibilità di vedere, in prospettiva, a una città che peraltro adesso, al di là dell'amico Pella che sindaco di una città del, una città interna, però qui abbiamo colleghi autorevoli come legale, come Scajola e Cannizzaro, che oggi non è presenza che vivono e sanno benissimo. Quali sono poi i temi che una città di porto si porta con sé, quale grandi opportunità, una città di porto amache, quante problematiche in termini di tutela ambientale, salvaguardia e qualità della vita quali ricadute, quale impatto ha sulle città, soprattutto per città che vivono il porto e che vivono magari un porto all'interno, nella pancia della città o addirittura a ridosso del centro storico? Ecco sulla rigenerazione urbana. Da questo punto di vista noi ci giochiamo il futuro del capoluogo di regione delle Marche, grazie al segreto, non c'è solo questo argomento, ognuno può portare degli argomenti che ritiene, onorevole Pella, oltre a essere il sindaco e il vicepresidente dell'Anci opera
In Commissione Bilancio, quindi i temi del territorio, alla crescita economica che li può analizzare in questa sua molteplice veste, no, grazie grazie Maurizio, naturalmente saluto e ringrazio Letizia per aver promosso questo evento che sicuramente propedeutico, quella che sarà una campagna elettorale importante e significativa della capitale dell'industria del commercio dell'Italia e quindi sicuramente dobbiamo tutti affiancare,
Naturalmente il nostro candidato per quella che deve essere per forza una vittoria della città più importante, che è Milano, ma voglio partire da un dato, nonostante sono un sindaco piemontese, quindi del Nord, ma voglio fare veramente un grosso applauso, perché se lo meritano ai nostri governatori del Sud e, ovviamente, ai sindaci del Sud, perché, guardate tra il 2022 2024 sul PNRR, il Sud ha fatto più 8,5% rispetto al Nord che ha fatto più 5,8. Significa che il nostro governatore Roberto Occhiuto, Schifani, Roberto e Vito Bardi hanno lavorato bene, perché sappiamo che hanno saputo coinvolgere le amministrazioni locali, hanno saputo dare una forza importante al PNR, ma soprattutto lo dico rivolgendomi al Sindaco Lagalla di Palermo, ebbene, anche qua Roberto, un dato straordinario
Nel 2 i Comuni del Mezzogiorno sono passati da 4,2 a 8 miliardi di investimento. Si dice che il Sud va a rilento, non è vero, i dati stanno dicendo tutt'altro e vi devo dire che, complessivamente equa, prendiamo il merito tutti, quindi anche i sindaci del centro. Ai sindaci del Nord, i sindaci nel 2023 hanno speso 16,3 miliardi, il doppio rispetto al 2017 nel 2024 19,1 e nel 2025 nientemeno che 21 miliardi di euro. Questo significa che i Comuni sono stati i primi attori, quelli più capaci, quelli più in qualche modo
Che hanno saputo recepire le istanze di quelli che sono i toni e nello sviluppo del PNR e, se mi permettete, sono molto, molto felice perché anche i piccoli comuni, dove io sono anche il sindaco, o meglio quelli con meno di 5.000 abitanti, ebbene hanno saputo investire 5,4 miliardi con un più 135% rispetto agli anni passati. Lo dico perché qua la Lombardia 1.500 Comuni lo dico rivolgendomi all'amico Alessandro Sorte, il Piemonte 1.200, il Veneto, 500, la Liguria 350 significa che questi piccoli Comuni hanno avuto, grazie anche al supporto fondamentale e significativo da parte delle Regioni di poter dare un contributo importante e significativo quelli che sono i territori. Ma perché è qua Maurizio? Permettermelo di venire in quello che è il mio ruolo di parlamentare. Io sono contento perché ho visto qua il ministro Paolo Zangrillo. Sono stato relatore in questi ultimi 10 giorni proprio del decreto sulla pubblica amministrazione. Ebbene, il ministro Zangrillo ha saputo avere un'interlocuzione efficace non solo con l'ANCI, con l'UPI, con la Conferenza delle Regioni ha saputo averla con noi sindaci, perché quello che è stato recepito in quella a quel tema delle semplificazioni amministrative, ma soprattutto sul tema delle norme di autorizzazione, acconsentito, noi comuni a noi sindaci di fare queste cose perché notizia che ha governato la città di Milano in un momento dove queste norme non c'erano ancora sa quante difficoltà c'erano nell'attuarlo oggi, attraverso la semplificazione, siamo riusciti a dare forza e ancora una volta anche sul ruolo delle assunzioni, non per fare nuove assunzioni nel pubblico, ma per in qualche modo creare, soprattutto nei medi, nei piccoli e neanche nei grandi Comuni. La possibilità di avere delle personale qualificato per lavorare in quello che era un'attuazione è importante e significativa di un PNRR. Su questo sicuramente abbiamo avuto poi altri aspetti che io ritengo che il nostro partito abbia dato un grosso contributo. Lo dico perché molte volte i giornali danno poco risalto ciò che di positivo viene fatto e tanto più poco risalto quei partiti come il nostro, che sono abituati a lavorare in trincea, a fare sacrifici, ma soprattutto portare innovazioni, proposte, iniziative, ebbene, lo dico l'hai, detto te Maurizio la proposta che parte su quello che è il tema dell'housing, quello che il tema della riforma
Della della delle case non solo parte da Forza Italia, come devo dire che anche il tema delle ZES, la ZES unica e un tema fortemente voluto da Forza Italia, che riguarda principalmente lo sviluppo delle zone centrali e su di questo Paese che hanno necessità e bisogno dello sviluppo economico che ne abbiamo sentito parlare o prima e poi ovviamente quelli che sono,
I settori che, devo dire, abbiamo toccato molto bene, anche a guida del nostro ministro, in questo caso il ministro Pichetto, su quello che il settore energetico e su quello che è il settore idrico, ecco, lo devo dire che di fatto la cosa importante è qua l'amico Silvetti, come anche l'amico, Claudio Scajola lo sanno, essendo con me, vicepresidente dell'associazione, il fatto che l'ANCI, grazie al ministro oggi commissario europeo Fitto, ha portato al centro di quella che l'agenda lo sviluppo e la centralità dei Comuni, io credo non me ne vogliano in questo caso i governatori sia fondamentale e importante, perché i Comuni possono essere vero. Quello che dice il presidente Mattarella, quel tassello, quella parte terminale del Paese più vicina, più prossime ai cittadini, che può portare avanti dei progetti. Lo dico perché sono stato imperi alcune volte, devo dire e concludo Maurizio Claudia sta facendo dei progetti meravigliosi sul tema della polis tu. Il tema della rigenerazione urbana sul tema della salute e del benessere con delle piste ciclabili che sono la fine del mondo che stanno avendo grande successo. Ecco le dico questo perché anche qua e concludo Maurizio Fondo di solidarietà gli emendamenti arrivano tutti da Forza Italia ai colleghi sindaci lo sanno sia da parte mia la Camera che da parte del Senato. Ringrazio naturalmente dal presidente Craxi, come anche Maurizio, come ringrazio anche i miei capigruppo prima, Paolo Barelli e oggi Enrico Costa quello che il tema sulla messa in sicurezza ho visto qua sottosegretario Ferrante, 1,38 miliardi che noi abbiamo messo a disposizione per i piccoli piccolissimi, su quelli che sono questi temi, ma dico anche e concludo quello che ancora una volta il ministro Zangrillo, messo sui piccoli Comuni 50 e 100 milioni e soprattutto la risoluzione di un tema che chi ha fatto il sindaco lo sa soprattutto nei piccoli medi Comuni, è quello legato ai segretari comunali. Quindi, per concludere, cari amici, cari colleghi, Forza Italia, in Parlamento e permettetemelo di dirvelo con orgoglio è realmente l'unico e il più sincero, il più leale, quello che combatte ogni turno per difendere gli lealmente. Gli emendamenti a favore dei Comuni delle Province e delle Regioni su questo non lo dico solo io lo dicono i documenti, lo dicono i resoconti parlamentari, dobbiamo esserne fieri. Facciamolo sapere in quello spirito che ci ha insegnato Silvio Berlusconi che mettersi a disposizione degli altri per il bene comune, per i nostri territori. Grazie grazie. Grazie a Roberto. Ora abbiamo quel video, se sorte ci dà conferma del presidente Sangalli, vediamo se adesso l'abbiamo trovata. Non è Weber. Ci siamo buonasera a tutti un ringraziamento particolare alla presidente Letizia Moratti e un caro saluto al mio amico Maurizio, il presidente Gasbarri
Territorio di crescita sono un binomio fondamentale per il nostro futuro, penso in particolare ai nostri centri urbani, che stanno vivendo una fase di profonda trasformazione e uno per gli effetti negativi di questa trasformazione è certamente quello della desertificazione commerciale.
La causa è chiara, cambio di abitudini di consumo, commercio elettronico, crisi geopolitiche, crisi sanitarie e, come sapete bene, senza attività commerciali un territorio, un centro urbano un quartiere, diventano meno vivibili, meno tra attivi e meno molto meno sicuri.
Cosa fare dunque una veloce premessa, Confcommercio, è una confederazione che rappresenta circa 700.000 imprese.
Dai grandi gruppi dei servizi digitali e della grande distribuzione alle piccole attività commerciali, cioè i negozi di vicinato,
Quando parliamo di rigenerazione urbana, dove sono protagonisti i negozi di vicinato, non lo facciamo solo per difendere una categoria, ma perché quelle attività sono indispensabili per rilanciare i territori, sono fondamentali per far vivere e crescere le città, ed è per questo che abbiamo lanciato e stiamo portando avanti il progetto Cities,
In collaborazione con le istituzioni locali, progetto peraltro presentato poco tempo fa anche agli europarlamentari.
Rigenerazione urbana significa mettere in campo una serie di attività.
Operative, fiscalità più favorevole, affitti commerciali sostenibili, migliori infrastrutture, migliore accesso al credito, sostegno all'innovazione.
Innovazione che si raccorda, contraddizione, dimensione digitale del commercio on line che si integra con il negozio fisico che continua a offrire il rapporto umano è certamente gioca un ruolo fondamentale e trasversale l'intelligenza artificiale che, come l'ha definita Bill Gates, è una sfida inaudita che peraltro coinvolge tutti i settori che rappresenta Confcommercio,
Intorno però, e concludo al tema dei territori e della crescita, la rigenerazione urbana è un passaggio obbligato anche per il rilancio del turismo, pilastro fondamentale della nostra economia, vincere la sfida della rigenerazione del territorio significa vincere la sfida dello sviluppo del turismo, dell'ampliamento delle a tale attività del nostro Paese in tutte le stagioni in tutte le stagioni ed è una sfida che dobbiamo vincere tutti insieme.
Grazie per avermi ascoltato allora un contributo di esperienza, di saggezza, 700.000 imprese, Claudio Scajola, darei a te la parola, Claudio, insomma, non ha bisogno di presentazione per la sua storia, il suo presente, la sua determinazione impegnato nella sua città, nella politica, nell'ANCI dell'UPI Claudio a te la parola su quello che tanto.
Bravo sorte, brava Letizia.
Per organizzare occasioni di incontro abbiamo bisogno di parlarci, di ascoltare, di imparare, di conoscere, ho sentito prima con interesse.
Il qualificatissimo panel che ha gestito Alessandro Cattaneo
Però vi faccio una considerazione preliminare.
Berlusconi ha fatto Forza Italia non per avere un partito di rappresentanza
Ha fatto Forza Italia, non per fare un nuovo partito liberale o per fare un nuovo partito repubblicano.
Ha costruito l'idea di un partito per rinnovare il modo di far politica e per avvicinare le persone.
Alla politica, alla gestione del Paese.
In quella fase ci ricordiamo tutti la costruzione delle idee, della nuova comunicazione, della semplificazione, per portare la gente a sentir parlare di fatti.
Abbiamo iniziato giallo, ora vedo Albertini.
Già allora, con la presentazione di persone che parlavano di fatti e che erano capaci a costruirli.
Ora noi abbiamo due cose certe davanti che in primavera ci saranno le elezioni amministrative, che uno dei turni elettorali più importanti di tutti, perché votano quasi il 35% della popolazione elettorale italiana e questo è un dato certo, in primavera si fanno poi ci sono le elezioni politiche che non sappiamo ancora quando si fanno ma se faranno l'anno prossimo.
E allora noi dobbiamo prepararci, anche grazie a questi incontri, a decidere che ruolo vogliamo giocare nella partita.
Ripeto, i dati che abbiamo e che vediamo ci trovano assestati Maurizio da tempo intorno al 7%.
Credo che debba fermarsi io parlo per esperienza della mia vita, che può anche disturbare, forse ma spero di no, perché in genere sono stato sempre un costruttore, ma è un distruttore.
Credo che debba terminare la corsa.
Per garantirsi il posto nel prossimo Parlamento.
Debba iniziare la corsa per crescere nella consistenza numerica e per offrire una proposta che possa allettare quelli che non vanno più a votare.
Vorrei essere molto chiaro su questo tema Tajani ha fatto un lavoro eccezionale.
Ci eravamo quasi tutti al funerale di Berlusconi.
E ci ricordiamo i commenti fra di noi parlando tra di noi dove la preoccupazione era domani, cosa sarà Tajani, si è preso in mano il testimone della prosecuzione e lo ha fatto con il suo equilibrio, il suo buonsenso, la sua integrità lo ha fatto in maniera egregia.
E credo, se posso permettermi che da questo
Convegno di oggi debba partire un applauso nei confronti di Tajani per il lavoro che ha svolto.
E allora, se Berlusconi non voleva le divisioni del nostro partito, che quando finirà attraversata nel deserto nel 2001 vinse, con il 31% del consenso elettorale?
Quando pochi scommettevano, dopo la sconfitta del 96 che saremmo riusciti.
Abbiamo tenuto una forte unita in quel tempo, garantendo lo spazio a tutti, unità, si crea attraverso il confronto e attraverso la partecipazione di tutti al progetto che si vuole costruire, ci son sempre state fra le persone e le divisioni, anche sui territori, nel nostro partito come in tutti i partiti.
Ma vanno condotte al momento di unità, sono parole, no, si costruisce il confronto e l'Unità se ci sono sempre di più e quindi ripeto, grazie a sorte Grazia Letizia, grazie al lavoro che ha fatto Maurizio, dobbiamo riuscire, non ho visto primo visto, Stefania poi non l'ho più vista quindi che è una brava bravissima nostra parlamentare con una storia di sofferenza e di successo meritato.
Ebbene, perché dico questo perché ormai dedicandomi alla mia città e dando consigli a chi me li chiede, posso permettermi di suggerire un appello a non fare più trasparire.
Delle divisioni che traspaiono troppo
Dobbiamo trovare il modo di stare tutti più insieme e di riuscire a proporre.
Un qualcosa che possa farci diventare protagonisti in questo ultimo anno, oggi questo non appare.
Qual è la preoccupazione che io sento e credo sia sentita un po'da tutti questa campagna elettorale che già incominciata di forte contrasto Meloni, da una parte, il centrodestra, da una parte e sinistra dall'altra, trascuro il fenomeno Vannacci che sarà in discesa se saremo capaci noi di fare un ruolo importante trascuro Vannacci ma questa campagna elettorale è già iniziata, si polarizza era sempre di più sulla figura del centrodestra della Meloni.
E sull'avversario di la che prima o poi verrà fuori.
Quindi il rischio è che noi ci possiamo trovare in un angolo, in questa competizione elettorale, da qua davanti dobbiamo far emergere.
La proposta di unità e di forza con diversi modi io ricordo.
Alcuni di voi presenti se lo ricorderanno ancora noi con Berlusconi facevamo ad Arcore o a Roma, mangiando ogni tanto una pizzetta senza fare pranzi pantagruelici, ma ogni volta, in una quindicina, a confrontarci su tutti i temi per vedere ognuno cosa poteva fare, io mi commuovo al pensiero che Berlusconi in molti se lo ricordano va sempre messo ai posti di ciascuno tanti fogli bianchi e ognuno aveva la sua matita Berlusconi.
Voi ve lo ricordate, bene, Albertini, se lo ricorda bene, lui aveva i fogli e poi l'aveva la biro rossa e la biro.
Nera, io ho visto di rado persone che prendessero appunti su tutte le cose di cui si parlava, come faceva Silvio Berlusconi, da quei confronti, non è vero che Berlusconi non cambiava le idee da quei confronti, Berlusconi stesso coglieva cosa poteva essere vincente e vi dico l'ultima chicca,
E non so se tutti sanno e dovremmo ripetere quando ci inventammo il nome Berlusconi sul simbolo.
Che fu criticato come se Berlusconi volesse imporsi Berlusconi non voleva che ci fosse il nome Berlusconi fu un'invenzione che facemmo in quel tavolo, quindi questo è importante anche per cogliere l'essenza della personalità di Berlusconi. Questo, e concludo, cosa vuol dire, facciamo convegni per incontrarci, parliamo di rigenerazione urbana, parliamo interessantissima sulla proposta fiscale, che poi era uno dei cardini della storia per cui Forza Italia è stata creata da Berlusconi, ma corrobori Amola, dà un senso di profonda unità per un obiettivo come ci si arriva, aprire, aprire, aprire e non avere paura di quelli che possono essere più bravi di noi.
Grazie a Claudio per le sue considerazioni ditte di esperienza e saggezza.
Ultimo, ma non per importanza, come si suol dire, Sindaco di Palermo, dovete sapere quando la Gala è diventato sindaco di Palermo era una cosa che un po'triste, ma è vera. Non seppellivano neanche più i morti in quella città Leoluca Orlando, che ha fatto il sindaco per decenni in varie ondate, aveva abbandonato Palermo dove nemmeno i servizi cimiteriali, che sono insomma la cosa più doverosa e pietosa che si deve fare funzionavano ora Palermo, non ha solo provveduto a questo, ma vive un momento di rinascita e anche di importanza politica. Grazie per essere qui con noi la parola a Roberto Lagalla. Intanto intanto grazie davvero a voi, a tutti voi. Per questo invito e un plauso a questa organizzazione, ma soprattutto consentitemi una condivisione totale con l'appello
Che, Claudio Scajola ha appena fatto che e vibrante non solo di esperienza, ma vorrei dire anche di una grande lungimiranza rispetto all'imminente futuro, perché Forza Italia rappresenta, all'interno della coalizione di centrodestra, quei valori sulla sui quali la nostra Repubblica è riuscita a crescere ed affermarsi dal dopoguerra e fino ad oggi quei valori non possiamo permetterci di perderli e quindi credo che Forza Italia ne sia il custode più naturale all'interno dell'arco politico italiano, è sicuramente anche all'interno del centrodestra. Detto questo, vorrei dare un consiglio, un suggerimento a quei giovani che si apprestano a esercitare non il mestiere, ma a praticare la passione della politica. Io diciamo l'ho abbracciata in tarda età perché ho fatto, ho fatto tutt'altro nella vita, però è una malattia che quando si prende, diciamo, non conosce età, e però oggi che faccio il sindaco dico a tutti i giovani prima di pensare a qualunque altra cosa, fate un training, fate un'esperienza in un Comune essere consigliere comunale, essere assessore comunale, essere sindaco di una città piccola o grande che sia, ravviva anche il senso vero e il significato più profondo della politica che, guarda caso, ha un etimo che Polis, cioè città, cioè comunità cioè persona cioè individuo, cioè attenzione alle cose che riguardano le persone, questo è il senso della politica. Questo è il valore di prossimità che ogni Comune, piccolo o grande che sia inevitabilmente, diciamo, contiene in sé
It al sindaco di un piccolo Comune è richiesto di intervenire per qualsiasi cosa, dal tombino, che si rompe al marciapiede, che si incrina, ma posso garantire che anche il sindaco di una grande città, diciamo, è chiamato giorno per giorno e da tutti a interessarsi dalla cosa più grande e dalla visione possibile di una città del futuro alla I contingenza minima di un tombino otturato o di un ramo di un albero che accada e allora io credo che lo diceva lo diceva bene Pella poco fa ripartire dalle città e dalla politica delle città e nelle città significa anche essere più vicini a quel richiamo verso la politica che si può avere PEF de dei confronti dagli individui, della gente, delle persone, perché è lì che poi, alla fine
La gente misura giorno per giorno il senso della capacità di risposta che la politica dà ai bisogni essenziali dei cittadini e pochissimi minuti per dirvi l'esperienza di Palermo 1.500 bare, insepolte ultimo bilancio fermo al 2019 532 milioni di disavanzo nel giugno del 2022, con una pretesa,
Da parte di chi, in quel momento, governava di volere esportare ovunque il modello Palermo, meno male che non ci siamo riusciti e, soprattutto, e soprattutto una, diciamo convinzione di essere l'ultima cellula comunista al mondo, quindi.
La privatizzazione, vista come il male assoluto, la partecipazione pubblico-privata.
è negata come il peggiore dei mali e, tutto sommato, il un patto diciamo scellerato al mini, al massimo ribasso. Non mi rompete le scatole e io non romperò a voi questo più o meno. Il tema quindi con una esazione fiscale, per esempio sulla Tari, che non arriva, non arrivava in quel momento neanche al 50% e sanno i Sindaci cosa significhi questo, non solo una minore entrata, ma una necessità di accantonamento che ti cont, che ti determina evidentemente una inabilità a utilizzare risorse importanti, va detto, questo deve prevalere, come ci insegna il titolo di oggi, l'ottimismo della volontà, ora condizioni per esercitare la volontà in un sindaco o ce ne sono tante e sono sfide di ogni giorno. Essere ottimista in alcuni giorni, oggettivamente al sindaco non riesce sempre facilissimo e però
Io credo che sia opportuno e lo suggerisco ancora una volta ai più giovani andare a rivedere quello che Max Weber Wells nel secolo scorso chiedeva, è pensava fosse, diciamo, l'essenza della buona politica, la passione, la visione e la responsabilità, sono i tre pilastri su cui un politico diciamo deve misurarsi anche per la propria città una città e che ha bisogno di visione abbiamo prima di tutto ricucito la città al mare,
La città aveva voltato le spalle al mare in uno sviluppo urbanistico certamente molto controverso e con un centro storico, uno dei più grandi d'Europa che ancora non molti decenni fa presentava e presenta tuttora in alcuni punti, i segni della guerra, un un una costa violata,
26 chilometri di costa che, tranne nella parte nord della parte sud, invece completamente violata dalla distruzione delle ville Liberty vendute, diciamo in un connubio scellerato tra mafia e borghesia del tempo vendute per speculazione edilizia, con tutti gli sfabbricidi buttati sulla costa sud che è preclusa all'uso del mare da circa sessant'anni questo è quello che abbiamo trovato un progetto di rigenerazione urbana.
Che sta riguardando la costa, ma che soprattutto sta riguardando per tutto riguarda i servizi essenziali, dalle fognature allo smaltimento delle delle acque, al rifacimento delle delle reti idriche, per le perdite idriche, ma soprattutto alla riqualificazione complessiva che sta riguardando, oltre alla Costa i quartieri, i cosiddetti quartieri periferici e a me non chiama non piace chiamare periferici perché un sindaco che si ostina a fare la differenza,
Tra i quartieri centrali e i quartieri periferici significa che non accolto fino a FI in pieno e fino in fondo la necessità c'è, la rigenerazione urbana si deve accompagnare alla rigenerazione sociale. Io ringrazio il Governo perché per le risorse che ci ha dato e per averci inserito in quel decreto Caivano bis, che ci sta portando a riqualificare e Borgo Nuovo, che uno dei quartieri critici di Palermo, ma che ci ha consentito anche di fare il masterplan per tutti i quartieri periferici di Palermo sul quale stiamo investendo, non mi dilungo in questo, ma chiudo dicendo che però, per chiudere l'anello tra rigenerazione urbana e rigenerazione sociale senza la quale non riusciremo mai a ridurre il numero dei net o dei NEET, dite come volete o dei disoccupati, il quello che abbiamo fatto più di tutti è aumentare il nostro intervento sulla scuola, a partire sia in termini strutturali sia in termini di risorse. A partire dalla scuola dell'infanzia, c'è stata una bella tavola rotonda poco fa, quando siamo arrivati Palermo aveva una frequenza per la corte dei bambini 0 6 anni nelle scuole materne del 7 8%. Oggi siamo al 35%, avendo superato il 33%, che è il goal standard europeo in questo momento, perché se facciamo oggi un'azione di fidelizzazione dei bambini e delle famiglie in quartieri difficili, pervasi da una cultura mafiosa Antica, irriducibile
Se facciamo se riusciamo a portarli, diciamo a cogliere il messaggio educativo di una città che si impegna nell'educazione nel sociale, io credo che avremo fatto un lavoro in cui la rigenerazione urbana terrà per tempo, una città sarà più amata, sarà più apprezzata, ma soprattutto avremmo tolto manodopera alla mafia e costruito un futuro che oggi già vede i nomadi digitali presenti a Palermo più che in qualunque altra città d'Italia e voglio dire una cosa per orgoglio meridionale visto che abbiamo utilizzato i fondi del PNRR, tutti i fondi diciamo che c'erano stati dati e disponibili oggi Palermo consuma più gigabyte di Milano
Perché è più gigabyte di qualunque altra provincia italiana, perché abbiamo puntato molto per superare il gap infrastrutturale sul digitale e Palermo è la città da cui passa il miglior segnale d'Europa, perché è il luogo in cui il cablaggio che unisce l'Europa,
Al Medio Oriente e all'Africa passa da quella città da lì abbia, e su questo abbiamo puntato e i fatti ci stanno dando ragione, grazie grazie all'amico, la chiave della garanzia a tutti, una considerazione, intanto, questo fatto di superare addirittura a Milano, come Palermo nel digitale, è una grossa soddisfazione. Quindi tutti i siciliani che sono a Milano adesso guarderanno dall'alto in basso i milanesi doc. Una considerazione che mi collega, quello che ha detto prima Claudio, che ha fatto giustamente invitato un plauso Antonio Tajani, allo sforzo perché non era scontato che Forza Italia in questi anni potesse superare prove complicate. Arrivare al 10% alle europee
Noi oggi il nostro coordinatore regionale esorta il segretario regionale, aprendo il convegno, ha ricordato una cosa giusta, Forza Italia è quella che sta sul confine dell'area del centrodestra e può attrarre riformisti, liberali, persone di altri campi, attenzione a un'altra cosa che mi fa pensare a Berlusconi, Berlusconi ha cercato anche di egemonizzare un'area alternativa alla sinistra, l'ho fatto i momenti di sbandamento di quell'area quando crollavano alcuni partiti lo ha fatto quando qualcuno che stava destra guardava a sinistra e lui presidiava il centrodestra. Guardate che nei sondaggi di questi giorni,
L'area alternativa alla sinistra ha il 50% dei voti, andiamo a conquistare i riformisti e liberali quanti altri, ma guardiamo al vasto elettorato del centrodestra, che è grande e, stando chiaramente da questa parte, in maniera berlusconiana e gagliarda Forza Italia ha spazi di crescita, riflettiamo su questi dati e su questi numeri unitariamente grazie e proseguiamo con le altre tappe.
Perfetto e adesso continuiamo con un altro panel, abbiamo parlato di natalità e crescita, abbiamo parlato di valori, abbiamo parlato di territorio e allora non possiamo però non affrontare quella che è una sfida importantissima che avrà proprio la città che ospita questo convegno Milano,
Nel 2027 e quindi chiama qua sul palco Gabriele Albertini, già sindaco di Milano.
Matteo Perego.
Sottosegretario alla Difesa di Stato.
E a moderare il dialogo.
E prima di iniziare il dialogo, però, vorrei chiamare anche l'onorevole Letizia Moratti per.
Una breve foto.
Vorrei far presente.
Modererà poi il dialogo il giornalista Giuseppe Brindisi.
Un pomeriggio buon pomeriggio a tutti, insomma per me un grande onore, oltre che un piacere essere qui tra il passato e il futuro passato, poi per modo, per modo di dire, perché poi è sempre qui presente a darci a regalarsi peraltro perle di di grande saggezza è inutile che perda molto tempo preservare Gabriele Albertini, sindaco dal 97 al 2006.
A Palazzo Marino le sue doti di imprenditore e
Insomma, è il sindaco della nuova Fiera, il sindaco della Scala restaurata ha portato un un fogliettino con un elenco di cose che ha fatto non lo leggiamo tutto perché sennò ci va via alla mezz'ora che abbiamo a disposizione è grandissimo, è lunghissimo, ma poi magari attingerà da questa parte della mia sinistra Matteo Perego il futuro di Milano, un passato da imprenditore milanesi da 15 generazioni corretto,
Beh, insomma, è un trait d'union che tra l'altro abbiamo affinato anche con la presenza sul palco di direttissime Moratti dall'onorevole Letizia Moratti, e allora io voglio cominciare cominciare subito perché mi ero preparato è stato domanda, non potevo non farla perché Albertini è stato l'unico sindaco di Milano ad essersi presentato,
In mutande, no davanti a ai fotografi e alle telecamere, però insomma per Valentino e non per nulla eh.
E ha detto che non fu un calcolo, io ho letto le interviste del dell'epoca a distanza di vent'anni, è stato l'atto più coraggioso o incosciente da da sindaco e lo farebbe ancora nell'era dei dei social, ma alla seconda domanda non credo di essere in grado di rispondere anche perché sono passati un po'di anni e non so se sono ancora presentabile ammesso che lo fosse allora ma resta resta il fatto della assoluta occasioni,
è stato un fatto puramente casuale, perché il giorno prima avevo indossato le ciabatte da bagno di Dolce e Gabbana e i giornalisti si erano affollati le televisioni come fosse un avvenimento cosmico, e già allora avevo capito che c'era qualcosa di strano nel mondo della comunicazione. Se questa scemenza aveva questo rilievo, vengo accolto da Maurizio Romiti, che allora era il proprietario di Valentino, perché c'era stato un passaggio azionario e, mi dice ah, hai sfilato per la concorrenza al che io dico, ma se avete delle ciabatte, metto anche le vostre dice no, abbiamo dei costumi da bagno, va be'metto, quelli in realtà, poi mi capitò un cesto con un bellissimo paio di boxer mi sembrava grigio, era anche siamo l'indumento più serio col bordino alto ed erano mutande perché, essendo di cachemire insomma e fare il bagno, si sarebbe infeltrito ristretto. Tutto, insomma, non era una di quell'episodio però non voglio essere troppo allusivo con le signore, ma
Al di là di quello che è successo dopo, è stato il dramma del backstage, perché io ero lì che ovviamente, dove tutti volevano vedere dovevo togliermi i vestiti per mettermi le mutande e c'erano queste modelle nude che giravano e che mi guardavano un po'strano perché non avevo il fisico del modello, però io ero incuriosito da quello che avveniva e quindi non voglio alludere a troppe cose intime, ma insomma, ho dovuto pensare all'ultimo Rischiatutto perché allora il piano di sotto era ancora attivo ed ero a distratto da quel. Quindi quello è stato un momento emozionante e immagino molto. Quello che è avvenuto in seguito è stato una eventualità del tutto casuale, lo devo credo, a Teocoli che mi disse poi diventai anche suo amico. Per questo mi disse che uno come me, che andava a lavorare alle 8 e veniva a casa alle 20, che il primo momento in cui potevo passare sul tappeto rosso alla mia prima della Scala sono passato dalla porta di servizio che si mette in mutande. C'è uno da cui ci si può aspettare qualsiasi cosa, un divergere
E quindi mi ha preso in simpatia, non credo di essere così stupidi Dino, come mi ha rappresentato però nella caricatura, ha detto il vero ed è un messaggio che lascio al mio amico Matteo c'era della spontaneità della naturalezza nel modo in cui abbiamo governato Milano c'era soprattutto l'autenticità di fare quello che serviva.
Per la città, senza pensare troppo a noi stessi, prendere sul.
Serio i problemi del governo della città e non prendere troppo sul serio noi stessi questo è quanto mi sembra il messaggio più importante, ma ma da Valentino.
Ci spostiamo ad Armani perché forse non tutti sanno che Matteo viene da una importante esperienza, l'Armani mi prometti che non ti no, aggiungo che anch'io andavo nel backstage delle sfilate a beh, ero io speravo di non dirlo, quello a questo era uno dei pregi di lavorare in cui lavorare con Armani.
Ma ti mettere anche tu in mutande, no, ma non lo so se vediamo vediamo a quest'ora no, go presto
Più tardi, perché esatto, cerca di fare.
Allora proviamo ad essere un po'più seri, ma non non non lo so, non lo saremmo tantissimo milanese da 15 generazioni, no filosofo, manager, una famiglia di cappellai, qual è il primo ricordo che ai della Milano, governata da qualcuno magari governata da da da Albertini di aver porta Albertini è sembrava l'uomo che veniva dal futuro perché ha trasformato la città portandola a vent'anni in più avanti.
Io, se guardate a Porta Nuova tutta la zona dei grandi grattacieli, io ci andavo da bambino e c'era un luna park lì e quindi pensare che la mia città si sia trasformata grazie a un grande sindaco, le intuizioni che ha avuto Gabriele poi anche anche Letizia di trasformare la città quello credo che sia il messaggio più forte un uomo che ha avuto visione ma anche un uomo concreto che ha interpretato l'amministrazione con una visione politica ma soprattutto anche manageriale, è una cosa leggendo i libri, Gabriele mi ha regalato cinque o sei libri, quindi non ho dormito per qualche notte
Lu Xun sono anche a me per leggere le SS e c'è un passaggio, secondo me chiave, c'è quello di misurarsi con i risultati, questa è l'approccio manageriale di Gabriele e la visione strategica, del resto a tre, proiettato alla città vent'anni più avanti rispetto a quando amministrata ancora oggi noi viviamo della rendita lasciata dalla sua amministrazione la domanda che mi pongo è quale sarà la rendita invece di questa Amministrazione.
Nulla cominci subito attaccando avrai tempo per attaccare ancora io però abbiamo provato a tramite Matteo a ad elencare qualcosa di quell'elenco lunghissimo, quale delle cose che ha fatto con la sua Amministrazione, ripeto alla Fiera la nuova Fiera, il restauro della Scala, le metropolitane e i cantieri di quadri ne va più orgoglioso e magari qualcosa che farebbe diversamente ma allora indubbiamente la ma volendo unificare l'insieme di diversi fatti di amministrazione la rigenerazione urbanistica è quella è l'evento complessivamente più importante,
Lo ripeto spesso Alas, la Seconda guerra mondiale aveva generato 3,5 milioni di metri quadrati di macerie vere, cioè gli edifici crollati, il post industriale, 11 milioni, calcolando anche la Fiera di Rho Pero, e quindi questo dover affrontare un cambiamento di luoghi così esteso.
Che non erano più fabbriche e non erano ancora città, è stato l'evento di cui più ci siamo occupati e che ha prodotto gli effetti di cambiamento più visibili.
E il metodo che abbiamo adottato è stato quello di utilizzare le risorse del mondo e dell'economia privata i 30 miliardi oggi attualizzati a 40 una manovra economica di un governo, di una grande nazione sono tutti i capitali che sono venuti dal mondo, noi siamo stati i registi, la, il pubblico è intervenuto per finanziare un pezzo di metropolitana fino a Rho-Pero e raccordi autostradali, il resto è stata l'amministrazione che ha creato le condizioni per cui fosse appetibile l'investimento in quei luoghi, e lo è stato la differenza da liberali
Delle età, gara o l'età Gecam, noi non abbiamo gestito, abbiamo fatto le regole e mi piace dirlo, perché l'imprenditorialità della nostra amministrazione si lega anche con la legalità, questi 30 attualizzati 40 miliardi di euro di investimenti del mondo, quindi capitali immensi,
Non hanno suscitato neanche una volta all'attenzione della magistratura penale, né quella civile, né quella contabile, se facciamo il confronto con che cosa lascia l'attuale amministrazione per un decimo dell'investimento che abbiamo fatto noi e i problemi che sono generati, possiamo già far vedere una certa differenza e senza vantarci troppo siamo stati meglio noi.
Come dargli torto?
Matteo
Albertini è stato il sindaco di un'altra Milano in un'altra Italia. Faccio un esempio, il presidente Berlusconi a Palazzo Chigi l'euro in arrivo Milano che usciva dalla stagione di di di Tangentopoli, secondo, te quale di quelle storie e irripetibile quale praticamente vale la pena recuperare di quella Milano lì, beh, certamente l'ascensore sociale, il fatto che tu vieni a Milano con la valigia di cartone per realizzare i tuoi sogni, perché la città delle grandi opportunità si è persa. Quella dimensione di fiducia dei cittadini rispetto all'amministrazione di oggi ed è quello su cui vogliamo lavorare, continuerà a far pensare che Milano sia la città dove puoi realizzare i tuoi sogni, dove puoi venire a studiare nelle migliori università, dove puoi fare impresa, dove puoi crescere la tua famiglia. Questo è l'obiettivo e si parte da un presupposto che è quello di recuperare il rapporto con i cittadini. Per me è fondamentale, cosa che sta facendo in queste settimane di ascolto ai disegnare la Milano del futuro
La differenza forse significativa, che oggi abbiamo delle cose fondamentali da recuperare e ne parleremo magari che sono certamente la sicurezza, il decoro, il verde, ma oltre a questo dobbiamo avere l'ha, anche l'ambizione di rappresentare la capitale economica non soltanto d'Italia ma d'Europa ma anche la capitale culturale e sociale la città dove si vive meglio in Italia e questo si può fare anche coinvolgendo parlava.
Gabriele prima nel mondo privato io credo che la compartecipazione privato pubblico trova in Milano la sua dimensione migliore, guardando al futuro con ottimismo, ma soprattutto col fatto che, ad esempio, uno degli aspetti che io cerco sempre di sottolineare DAD perché è un aspetto fondamentale per me nel mondo dell'innovazione tecnologica Milano può essere e lo dico in questi termini la Palo Alto italiana dove possono nascere dei grandi startup dove si possono fare investimenti dove si può,
Fare innovazione tecnologica e cambiare anche il modo di produrre, visto che siamo una grande realtà produttiva, la seconda potenza manifatturiera d'Europa, e passa tanto da Milano, quindi c'è un aspetto di crescita economica che è anche uno dei temi trattati in questi giorni che secondo me sarà una leva importantissima per Milano però bisogna creare le condizioni e, come dice bene e come ha detto bene Gabriele, non bisogna,
Bisogna facilitare il percorso di crescita di chi vuole investire a Milano e chi ha volontà di credere crede in una Milano che si erano a Milano e di successo a Milano imprenditoriale, mi l'hanno buttata la tecnologia e non bisogna complicare la vita a chi invece pensa che Milano possa darti speranza e possibilità come si fa semplificando la semplificazione burocratica, un passaggio, per me è fondamentale però le cose sulle quali io credo che oggi i nostri cittadini abbiano la volontà di avere risposte immediate sono quelli sulla casa che tu oggi hai una domanda di 35.000 alloggi,
Hai un problema, perché a Milano è difficile accedere al mercato immobiliare, sta esplorando le domani, sto rubando, ti sto rubando a sto sto partendo in un fiume di idee che vogliamo condividere o no, perché sono gli aspetti più importanti, credo di chi ci vive a Milano oggi è la sicurezza e poi ti lascio è uno dei pilastri fondamentali, guardate, queste settimana ho avuto occasione di visitare tanti quartieri, a me non piace pensare al centro e periferia e Milano è una città di tanti quartieri e la frustrazione delle persone non poter uscire di casa la sera perché hanno paura e una delle cose che chi governa questa città deve avere la responsabilità di risolvere immediatamente
E però mi pare di capire Matteo, perché quello è l'esperienza del sindaco Albertini che anche un sindaco manager non può governare tra virgolette da solo, se no, poi la politica li presenta, come si dice il conto, certo, ma il lavoro del sindaco io direi la missione del sindaco perché ti accorgerai dividere il sequestro di persona del consenziente una nuova fattispecie di reato il sindaco di una grande città è un lavoro che si fa per gli altri, ma si fa con gli altri.
Credo che sia il lavoro per cui la qualità delle persone che stanno insieme a te e a cui dai delle fiducie e delle responsabilità superi la capacità del capo, noi e io lo ricorda alcuni dei miei collaboratori sono qui, dobbiamo noi che siamo nella responsabilità di governo di un gruppo, dobbiamo il successo alla qualità delle persone che hanno lavorato con noi che hanno poi indotto la città stessa a essere solidale con il nostro modo di governare e proprio sulla sicurezza o un episodio da raccontare.
Piazza Vetra in campagna elettorale al pomeriggio ero uno sconosciuto, mi si avvicina un ragazzo con la bocca storta e mi chiede serve qualcosa alludeva chiaramente alla droga, in quel parco ci andavano i bambini a giocare con le.
Loro bambinaie con i genitori era un luogo degradato, noi l'abbiamo recintato, l'abbiamo illuminato, ci abbiamo messo un centro della polizia locale dopo averla rigenerata, e le lettere che ricevevo, dopo che è stata trasformata l'area perché l'amministrazione si è occupata hanno cambiato registro prima erano lettere di rassegnazione di protesta.
Segna anavolo ciò che non andava, poi sono diventate lettere in cui si diceva cosa posso fare per aiutarti e c'è l'episodio e arrivo al punto che mi ha raccontato il questore di allora una famiglia che abitava di fronte a piazza Vetra, che ha lasciato libero il suo appartamento in un fine settimana per dare la possibilità alle forze di polizia.
Di riprendere gli spacciatori solidale con i propri bisogni di sicurezza comincia dall'Amministrazione, dal padre di famiglia e poi il figlio, la famiglia segue. Noi siamo riusciti a farlo e a trasformare la protesta in proposta di collaborazione e nell'arco di due anni circa. I reati a Milano sono diminuiti di un terzo. Questo credo sia dovuto proprio al fatto che si è capito che noi ci prendevamo cura, come stai facendo già adesso. Io so che dopo essere stato a Rozzano anche perché sei sottosegretario alla Difesa. I carabinieri sono andati sul posto. Credo che ci sia stato un intervento in questo e hai già fatto intendere come vuoi affermare la capacità di governo, ascolto e intervento solidale con i bisogni che raccoglie
E allora continuiamo con il tema della sicurezza che una delle criticità di Milano mi viene in mente, la Stazione Centrale Rogoredo le baby gang, da dove cominciamo, si dice, i primi 100 giorni che cosa fareste, ci sono per me nella sicurezza tre pilastri fondamentali, il primo è una legge speciale,
Per conferire intanto la città di Milano, le porte dei particolari in sicurezza, non soltanto, ma la polizia locale, più risorse, perché è il primo presidio del territorio. Il secondo è l'impiego maggiore di tecnologia, telecamere droni, tutti i sistemi che oggi ti garantiscono di poter monitorare meglio alle aree la terza, ovviamente l'incremento di organici delle forze dell'ordine e un uso diverso dell'operazione Strade sicure. Noi vediamo tanti militari a cui va ancora una volta, credo, un ringraziamento di ciascuno di noi, perché sono ragazzi del popolo che lavorano 24 ore al giorno, in divisa, lontano dai riflettori. Ecco un impiego diverso dell'operazione Strade sicure che in parte già stiamo facendo adesso come governo di maggiore presidio dinamico della città
Bisogna far vedere la presenza dello Stato nelle zone che sono abbandonate, così se restituisce fiducia e sicurezza ai cittadini. Ho citato la tecnologia perché credo che oggi ho avuto occasione di visitare circa 80 Paesi durante questa esperienza di governo e grandissime metropoli in giro per il mondo ho visto che hanno risolto i problemi di sicurezza anche coi nuovi strumenti tecnologici, però il primo presidio è quello della polizia locale, che diventare pulizia della città di Milano, questa è una delle cose che mi impegno a fare da subito, perché la sicurezza è fondamento di tutte le altre cose della nostra società. Non c'è educazione, non c'è Sanità, non c'è libertà se non c'è, si con sicurezza
E quindi questo sarà l'obiettivo primario per ridare decoro alla nostra città, oggi ci sono tantissimi i quartieri che sono completamente abbandonati nei citati, alcuni piazzale Selinunte a Rogoredo, dove c'è la sensazione è proprio di distanza del dell'amministrazione rispetto a questi problemi del resto c'è stato un sindaco, non voglio fare polemica, ma per mesi ha detto che non c'era un problema di sicurezza a Milano e oggi pensate che per nove milanesi su 10 c'è una sensazione di insicurezza nella nostra città e fianchi poi,
Cioè la stazione centrale di Milano e il biglietto da visita no, per chi arriva in una Milano, tra l'altro mai così, piena di turisti, di gente che arriva e che la vive sulla Stazione Centrale che insieme ai la stazione Centrale e viale Forlanini sono i boulevard che portano nel centro di Milano, io li vorrei pieni di verde di bandiere di Milano e bandiere italiane, tutti illuminate perché il biglietto da visita al turista o chi viene a lavorare scende dal treno e vede una cosa perfetta con decoro queste dà l'immagine di una Milano curata da Milano che funziona, invece si scende, c'è in questo momento terra di nessuno, dice, va be'
Allora, dove sono finito, basta poco per risolvere questi problemi, ma bisogna avere la visione dei soldi e della volontà di farlo e Matteo sicuramente Shell.
Andiamo sul tema un altro tema che mi sta particolarmente a cuore, la casa sì, gli affitti sono fuori scala, giovani famiglie lasciano spesso la la città.
Anche qui la la prima cosa che ti viene in mente da fare appena entrato a Palazzo Marino per provare a risolvere il problema della casa. Anche qui ci sono diversi soluzioni. Partiamo intanto dall'edilizia popolare, l'altro, il Comune non costruisce case, no, in teoria, no, no, ci sono l'edilizia popolare e intanto ci sono gestita da ANM, è una società partecipata dal Comune e ci sono qualche migliaia di alloggi che non sono fruibili perché sono completamente o occupati o in condizioni non agibile. Intanto sistemiamo quelli e risolviamo il problema dell'edilizia popolare, ma poi c'è quel segmento, quella fascia grigia, che chi non ha i criteri per accedere all'edilizia popolare e chi invece non ha le capacità di accedere al mercato e in questo ci viene in soccorso. È un'iniziativa del governo del Piano casa, dove abbiamo pensato di coinvolgere ancora una volta, come dicevamo prima con Gabriele ai privati per fare housing sociale fare rigenerazione di immobili che sono a disposizione del Comune, oppure possono essere rigenerati, però destinando una parte delle con un canone, diciamo calmierato, per permettere a quella grande popolazione di milanese che è fatta dai laboratori ai professionisti degli insegnanti che vengono a lavorare nella nostra città, che possono avere una casa che è il bene primario.
Ebbene, su cui si costruisce la nostra società e quindi bisogna garantire che ci sia accessibilità anche a loro oggi per colpa di questa amministrazione c'è un centro con un mercato immobiliare, è ormai fuori controllo e una un resto dei quartieri della città che non sono stati rigenerati e non hanno quindi la possibilità di offrire alloggi a chi invece deve avere una casa a Milano per lavorare in questa città.
Anche qui le soluzioni ci sono, basta aver revisione, voglia di farle.
Il sindaco Albertini è stato tutto il fortunato, da questo punto di vista, ai suoi tempi si costruiva molto, oggi l'urbanistica è sotto inchiesta, finisce a Palazzo di Giustizia.
Ma riprendo quello che ho detto poco fa.
Noi abbiamo affrontato la rigenerazione urbanistica con una componente esterna alla nostra maggioranza che ero ostile, ricordo la canzone di Celentano un albero di 30 piani, ricordo i centri sociali che venivano a impedire l'inizio dei lavori in Garibaldi Repubblica.
Ricordo la cognata di Letizia che aveva assoldato una schiera di amministrativisti di alto livello per darci addosso in tutte le sedi, per impedirci di fare quello che stavamo facendo, quindi avevamo una maggioranza con una ostile posizione esterna, l'attuale maggioranza c'è là dentro i Verdi talebani e quindi si è trovata in una condizione critica di dover aprire all'investimento immobiliare nella città perché sarebbe stato uno spreco di risorse irrinunciabile ma di non avere la capacità politica di affermarlo.
Il risultato è stato, per esempio, il caso San Siro Meazza, se noi non fossimo usciti dal Consiglio comunale questo stadio sarebbe ancora lì, non più vendibile, non più trasformabili, non più sostituibile da un altro più moderno, perché il vincolo dei settant'anni l'avrebbe bloccato avremmo avuto un rudere che non avrebbe avuto più i ricavi del calcio perché le squadre sarebbero andate altrove e sarebbero è con noi.
Noi abbiamo affrontato questa componente esterna, loro non potendolo fare, hanno fatto ricorso a una procedura burocratica, hanno cercato di mantenere inattività l'economia immobiliare attraverso interventi semplicemente della dirigenza comunale, la.
Segnalazione certificata di inizio attività, la scia e questo non è in una sede politica, facendo una forzatura sulla legge regionale che consente, a parità di volumetrie, di trasformare un immobile desueto non più utilizzato, ho demolito anche cambiando la destinazione d'uso, dimenticando che c'è una legge su cui interviene la Procura della Repubblica del 42 ma ancora vigente, che vincola gli edifici a 25 metri per avere la procedura, diciamo tra la la scia ci vuole il piano attuativo ed ecco il caos in cui si sono trovati quindi
Il vero problema non è giudiziario, il vero problema è politico, questa amministrazione non aveva dentro di sé e il sindaco non ha mai minacciato, peraltro non era una minaccia, era una constatazione di dimettersi, mandando a casa tutti il Consiglio comunale se non avesse potuto realizzare gli obiettivi di utile alla città e questo è il risultato noi non abbiamo avuto questo problema dentro l'abbiamo avuto fuori, ma siamo riusciti a governarlo. Vorrei fare un'ultima osservazione. Noi siamo stati protagonisti della rigenerazione urbana,
E volevamo che avvenisse quello che è avvenuto, cioè che il territorio valesse di più, che le case di Milano avessero un valore più alto e quando arriva il capitale, e un po'come il buco nero dell'universo, no più che Massa e più ne arriva si chiamano buchi neri perché hanno una tale concentrazione che neanche la luce esce fuori più investi più ci sono immobili di qualità e più,
Questo porta all'incremento del valore immobiliare, oggi questo scenario è interdittivo di una qualità urbana perché, come dicevi, alcune categorie di persone indispensabili per i servizi della città, un insegnante, un poliziotto, un infermiere, un tranviere non possono permettersi di pagare il valore degli immobili che è avvenuto allora il prossimo sindaco Matteo permettermi un suggerimento,
Oltre alle opere di urbanizzazione, che sono quelle che vengono richiesti a chiunque voglia costruire il contributo all'acquedotto alla fognatura, tutto era la logistica, eccetera occorrerà dire all'immobiliarista che vuole vendere un appartamento a 20.000 euro al metro quadro sto dicendo dei valori reali in Citylife e agli ultimi piani quelli sono i valori attuali, bene fallo, diamo incentivo, ti acceleriamo la pratica, però da qualche altra parte della città dovrai costruire degli immobili, non a edilizia popolare, a edilizia convenzionata
Per consentire a quei soggetti che sono indispensabili per la qualità urbana di poter vivere in città e non farsi due ore o tre ore di viaggio per fare l'infermiere, il poliziotto, l'insegnante, il tranviere, le opere di re, oltre che di urbanizzazione, di rigenerazione urbana insomma portare il centro,
In periferia, portare il centro oltre le tangenziali, se diciamo che c'è anche un ragionamento, cominciavano a pensare veramente la città metropolitana di Milano, che non si ferma ai nove Municipi, perché chi vive nei comuni limitrofi deve potersi sentire a Milano, deve poter usufruire degli stessi servizi di chi vive al centro della città allarghiamo i confini di questa grande metropoli che Milano,
Mi sembra la cosa più giusta che possa cominciare a pensare però aria B il nuovo stadio di scali ferroviari, anche l'eredità delle Olimpiadi, il futuro di Milano come lo vedi da questo punto di vista B deve essere sempre la città che attrae i grandi eventi, le grandi manifestazioni del resto abbiamo portato noi non vedo Letizia qui, ma,
L'Expo di Milano, che ha trasformato la città, è stata una nostra conquista, quindi saremo sempre una grande capitale attrattiva da per i grandi eventi, per le grandi manifestazioni, però c'è un tema che voglio voglio sottolineare perché m'è fondamentale quando parliamo anche di vivibilità che il tema del verde e non so se me l'avreste chiesto ma ne voglio parlare perché è un tema fondamentale è quello di pensare a una città,
Dove si possa anche immaginare un verde diverso, e questo prendo esperienza dai viaggi che ho fatto nel mondo delle grandi capitali, immagino nella nostra Milano, la cui il coinvolgimento dei privati e delle grandi aziende, anche nel settore del design, che hanno una propensione verso, da questo punto di vista, nel rifare i parchi milanesi, una cosa che trovo intollerabile che è accaduto in questi anni, che l'Amministrazione ideologica ha detto a se stessa, beh, voglio più verde, pianta un albero e finisce lì. Per me, invece, il verde è ancora una volta un tema di fiducia verso l'Amministrazione. Se entra in un parco curato bello, che può essere vissuto dai bambini dagli zero anni fino agli anziani, allora avrò fatto un contributo alla salute della persona fa le star bene, questo per me è un aspetto fondamentale in una città che ha bisogno di più verde. È una città che oggi è stata quest'anno, è stata una recita con più caldo caldo per l'estate torrida che abbiamo vissuto e devi vivere di più gli spazi per adesso e questo non dobbiamo immaginare che sia solo un compito del pubblico. Noi diamo l'indirizzo, ma vanno coinvolti i privati, ancora una volta che possono restituire alla città una città più bella, più verde, più vivibile. Questo è un aspetto fondamentale che tocca anche gli aspetti di sicurezza, la teoria della finestra rotta che tutti conoscete,
Va curato il decoro, vanno curati i dettagli, e questo mi vengono ricordino i miei ricordi di in Armani, con un grande imprenditore che ama maniacale nei dettagli, come Silvio Berlusconi, che l'attenta tutto, quindi questo ci sono gli aspetti da curare per rendere una città più vivibile, più attente, soprattutto una città che possa essere una città del futuro dove si vive bene, dove le persone vogliono venire a vivere, a studiare, a lavorare, passa anche tanto da da questo aspetto che forse per troppi anni è stato tralasciato e non voglio neanche parlare degli sfalci del verde lasciato così mano, Sip si commenta da solo, questo allora si stanno accendendo 1.000 spie rosse vuol dire che abbiamo quasi terminato il nostro tempo, però eccolo qua, vedo tutti 45 secondi oltre
Però io voglio rubare ancora qualche qualche minuto con una domanda praticamente di chiusura, arriva un visitatore a Milano e lei lo accoglie un luogo dove lo porta subito per dire ecco, questo è il simbolo di Milano, un luogo in cui dice non lo porto perché qui bisogna fare qualcosa.
Beh, alla seconda domanda non rispondo, perché col prossimo sindaco Perego non ci sarà un luogo dove una persona non deve arrivare, perché sarà tutto perfetto, il decoro da ogni parte.
La prima domanda rispondo con qualcosa di molto intimo.
Ma non le mutande di Valentino, quando, quando sono stato eletto sindaco io, come forse qualcuno ricorderà, vengo dall'impresa la ditta Albertini, 1932, figlio di papà, con un fratello più grande, i fratelli intelligente, che stava in fabbrica quello meno che andava in Confindustria presidente degli industriali metalmeccanici e la politica era qualcosa che seguivo molto indirettamente come rappresentante della categoria e quindi avendo studiato dai gesuiti la mia fede vacilla perché il dubbio,
Della scuola di Sant'Ignazio è una fede forte, ma con tante visioni e con tante Seat enti, tanti interrogativi a cui rispondere, però, ho tratto ispirazione dal santo patrono.
Quando Santambrogio mi perdonerà il paragone irriverente, divenne vescovo disse strappato ai tribunali e alla magistratura ed eletto vescovo ho cominciato io stesso ad insegnare ciò che stavo imparando, quindi il primo luogo dove sono andato e che, se capitasse, porterei un visitatore.
A stare qualche minuto, il re in raccoglimento è stata la cripta di Sant'Ambrogio e un atto religioso da un credente che dubita della sua fede, ma che, come Santambrogio.
Vuole dedicarsi alla sua funzione, alla sua missione con determinazione e con la fede, di fare il bene e qui, siccome tuo padre è stato allievo dei gesuiti, come me consegno al figlio due frasi di Sant'Ignazio che sono state quelle che hanno ispirato il mio modo di governare la città vivere col piede elevato il che vuol dire essere indifferente al potere e al denaro in qualsiasi momento si può lasciare il luogo che si occupa e siamo quelli di prima il primo giorno da sindaco scrivo la mia lettera di dimissioni e nella lettera di dimissioni senza data
C'era la causale venuta meno la maggioranza su un punto qualificante del programma, devo prendere atto che non sono più in grado di mantenere la promessa elettorale e quindi via il Sindaco, via tutti l'ho usata solo tre volte, ma c'era vivere col piede elevato, la seconda frase questa è in spagnolo, perché è di Sant'Ignazio proprio Todo Modo para Boscaro la volontà divina, cioè ad ogni costo per raggiungere lo scopo, la volontà divina può essere anche la funzione di servire,
Città può essere la fabbrica, può essere quello che ti viene affidato dalla storia tua personale, il lavoro, quello che devi fare implacabile determinazione nel raggiungere lo scopo, ma non rompendo la testa contro il muro, percorrendo la strada della Sapienza e dell'equilibrio, è ancora l'ultimo moto dei gesuiti.
Rigido nei principi duttile nei comportamenti
Grazie tutto insediamenti non c'entra molto con quello che.
Con Milano, ma l'altro giorno ho ascoltato una freddura di Umberto Eco a proposito dei gesuiti dei domenicani e il domenicale del gesuita erano fuori nella nel chiostro del convento e fumavano, anzi no, il gesuita fumava il domenicano, ma come tu fumi e praticamente il nella vietato il principale dicevo come come dire richiesto, posso,
Posso pregare, mentre, mentre fumo o assolutamente no avresti dovuto chiedergli, posso fumare, mentre prego esatto lì c'è tutta la.
No, la capacità di Alexia mi è venuto in mente per parlare dei luoghi, porta un visitatore a Milano, ci sono più di un luogo, non non riesco a citarne uno soltanto il Cenacolo, la Scala, ma anche le opere di San Francesco dove ogni giorno i volontari offrono dei pasti a chi è rimasto indietro agli ultimi, ecco, credo che questa sia la forza di Milano, non lasciare indietro nessuno, pensare sì alla bellezza, alla cultura ma anche a chi è in difficoltà e questo è il messaggio che voglio dare è di essere un sindaco di tutti,
è un posto che non puoi far vedere Palazzo Marino, oggi la si deve fare,
Mi sembra una chiusura migliore non potesse esserci grazie, grazie Sindaco, grazie.
Grazie mille e adesso vi prego di stare in sala,
Per quelli che sono le ultime battute della giornata e andiamo avanti con il prossimo panel Forza Italia e il Governo, quindi invito sul palco il presidente Paolo Barelli.
Per moderare il papà.
Mi servono i ministri sono il pane, non inizia.
Elisabetta Paolo Gilberto.
Sì.
Allora?
Allora il mio intervento di preludio sarà breve, un'ora e mezza così vis no, no, no, allora no, io allora innanzitutto mi mi onoro di essere qui a presentare.
Tre dirigenti di Forza Italia che il partito di Forza Italia, anzi il presidente Silvio Berlusconi.
Ha indicato, ripeto, il presidente di Forza Italia per il partito di Forza Italia ha indicato per rice, per rappresentare un ruolo importantissimo, che è quello di rappresentare il Paese in quattro ministeri.
Importantissimi manca una sedia, non perché ci siamo persi per strada il valore e la capacità di del ministro Bernini, ma anche, diciamo, credo, che abbia i carabinieri lei come scorta anche le macchine dei carabinieri a volte si rompono è ferma in autostrada vi saluta e ha dato a me e poi il compito,
In per favore, chi vuole ascoltare rimane qua, in A e in sala, gli altri vanno fuori, per favore, chiacchieroni lì in mezzo qualcuno due calci tiri per favore.
Allora quindi mi ha dato, Annamaria il compito poi di far lanciare, con l'aiuto ovviamente della regia, qualche slide per precisare alcuni aspetti fondamentali, ma allora io credo che probabilmente ha ragione, Claudio, ha ragione, chi ha preceduto che io ho ascoltato quando dice bisogna essere uniti e bisogna saper rappresentare e comunicare in maniera capace e precisa e pungente ciò che il governo in questo caso i nostri ministri hanno fatto per il Paese.
Perché, vedete, voglio dire, i numeri parlano le le le le le cose fatte rimangono scritte e su questo non ci possono essere dubbi, allora io non voglio anticipare assolutamente nulla e do la parola subito ad Elisabetta perché.
Perché una delle degli aspetti toccò due punti, uno degli aspetti più caratteristici della burocrazia e che la macchina, tanto più a ingranaggi incommensurabili da muovere la macchina amministrativa e più le lungaggini frenano lo sviluppo, gli investimenti, l'amore.
Per la pubblica amministrazione da parte dei cittadini, adesso poi Elisabetta dirà quante centinaia di legge ha tagliato.
Alleggerendo probabilmente i codici di qualunque genere, proprio per dare efficienza alla azione di governo e al nostro Paese, la seconda cosa che poi è l'ultima in ordine di tempo, è la riforma elettorale, Elisabetta è stata inchiodata sulla sedia delle commissioni preposte alla valutazione dei testi, poi approvati in aula tre passaggi.
E non s'è persa nulla, nessuna virgola, quindi un grande applauso, perché potrà in poche parole, con pochi concetti, con poche frasi, al di là delle polemiche, al di là delle strumentalizzazioni, sottolineare la bontà di questa legge.
Che anch'essa contribuirà a sburocratizzare il nostro Paese da polvere negli ingranaggi lunghi secoli, quindi io darei la parola immediatamente ad Elisabetta.
Buonasera a tutti e grazie a Paolo, Barelli e dentro e a noi diciamo tutti che siete qui presenti.
Inizio proprio dalla legge elettorale perché sono reduce, come diceva Paolo da questa maratona, che è durata nove mesi con tre passaggi parlamentari.
Che hanno visto varie.
Contrapposizioni. Una diciamo resistenza forte da parte delle sinistre e anche qualche incidente di percorso quindi non è stato, diciamo, un'avventura semplice, ma conclusa positivamente proprio ieri, allora devo dire che la legge elettorale è una buona legge, perché ha come obiettivo quello di garantire la stabilità e quello di dare ai cittadini una cosa molto semplice, cioè sapere prima chi li governerà, sapere e decidere e soprattutto chi andrà in Parlamento attraverso le preferenze e conoscere anche chi sarà proposto da parte dei de di chi vince di chi sarà proposto come presidente del Consiglio e quindi a guidare il nostro Paese. È una legge che POR che non è stata cucita, come qualcuno ha detto, per gli interessi del centrodestra, ma per gli interessi del nostro Paese, perché la stabilità è un valore, nel senso che dà credibilità a livello internazionale da fiducia ai mercati, attrae investimenti dall'estero, dalla possibilità di programmare
E le nostre, le I da parte delle famiglie, anche da parte delle imprese, il nostro futuro e soprattutto dalla possibilità di mandare a termine, di portare a termine tutte le nostre riforme, tutto il, il, il programma, se è vero come è vero che negli ultimi 78 anni di storia repubblicana i governi sono durati in media 14 mesi,
E quando questo lo diceva sempre Andreotti, quando andava all'estero a incontrare i suoi omologhi, la prima domanda che gli facevano era chi sarà il prossimo e il prossimo porterà lo stesso messaggio è di carattere politico, evidentemente no in questo continuo mutamento di.
Di governi, quindi la credibilità che noi oggi abbiamo ottenuto con il Governo Meloni, anche col nostro leader di Forza Italia, ministro degli Esteri a livello internazionale, dove finalmente noi smettiamo le carte, a differenza di altri tempi è un valore, allora mi è stato contrapposto più volte il fatto che, in una situazione di carattere internazionale così complicata e sotto gli occhi di tutti noi, ci interessiamo di legge elettorale e come se la legge elettorale appunto fosse qualcosa lontano dal lontana da quelli che sono i problemi reali ma gli stessi problemi che vanno dal costo della benzina al costo del
Oggi, delle degli alimentari dal caro carrello.
Sono i nostri stessi problemi e non è che il fatto di trattare la legge elettorale ci abbia impedito di trattare altri argomenti, perché questo è contrario alla realtà. Ciascuno di noi fa più cose in una giornata fa più cose in un determinato tempo, perché il governo non dovrebbe far diversamente, infatti non lo ha fatto, perché anche di recente si è occupato dell'esenzione dal bollo, dal bollo auto e di recente ha diminuito le le accise. Si è occupato del Piano casa, quindi ci sono provvedimenti che hanno viaggiato parallelamente al tema della legge elettorale. Ancora ci dicono voi avete fatto una legge che abbia che avete cambiato continuamente perché ah, ah, siete stati presi dalla paura dei sondaggi, l'avete modificata a seconda dei sondaggi, ma niente di più falso, perché abbiamo costruito una legge che si basa sull'alternanza, perché è una legge che dovrebbe eliminare la frammentazione dei partiti e quindi basarsi su un bipolarismo. Quindi l'alternanza è fisiologica, ma se dovessimo dire che abbiamo paura è veramente se uno prospetta un governo con la Schlein Conte. Fratoianni Bonelli è stata avere paura veramente, perché se parliamo di studio, che cosa fanno? C'è la patrimoniale, se parliamo di problemi di sanità, c'è la patrimoniale. Se parliamo di problemi che ne so di trasporti, c'è la patrimoniale, quindi questo non è insopportabile. Certo che una paura che vengano al governo persone che si pongono in una situazione politica diametralmente opposta alla nostra, dove noi abbiamo sempre pensato alla crescita economica, lo sviluppo economico e quindi a favorire le le tutte le categorie, quelle dei professionisti, le cosiddette partite IVA, quindi questo è una legge, una buona legge, una legge che appunto
Darà finalmente agli italiani la certezza del voto e dirà bando agli inciuci bando ai governi tecnici, bando a da da da aggregazioni davvero improbabili come sono stati nel 2018.
Per quello.
Questa è la legge elettorale come grande riforma, poi dicevi della semplificazione normativa, la semplificazione normativa e nasce dal fatto che si tenta di liberare tutte le potenzialità dalle pastoie della burocrazia, perché la burocrazia è un limite alla libertà e questo è una forma diciamo che prende in pieno quello che è il concetto tipicamente berlusconiano perché la libertà è il nostro marchio di fabbrica quindi e ed allora il il compito era quello di eliminare tutte quelle duplicazioni normative, quelli passaggi inutili,
E per dare certezza ciascuno dei propri diritti, perché diversamente è un cittadino che si trova ad affrontare per andare a fare un certificato, qualsiasi, vari passaggi in vari uffici diversi alla fine diventa, e il e la ricerca del certificato diventa una sorta di stalking quotidiano il e così per gli imprenditori, se per aprire un bar ci vogliono 72 adempimenti in 25 uffici diversi alla fine un imprenditore desiste dal intraprendere, allora io ho cominciato con eliminare delle norme ormai superate dai tempi noi eliminate 30.700, il che significa il 28% dello stock normativo, il che significa,
Il che significa 41 chilometri di norme, se noi dovessimo metterle in una strada 41 chilometri di norme e dopo ho reso, diciamo, la semplificazione normativa, non uno strumento occasionale, ma c'è una legge di semplificazione annuale perché occorre strutturare la semplificazione non può essere una norma di passaggio per cui il in questo primo diciamo disegno di legge che è già stato esitato il a novembre del 2025 ho introdotto reso la le legge, dicevo permanente, ogni anno con la scelta di argomenti e ho introdotto due principi fondamentali e che sono un'assoluta novità, non soltanto italiana ma una novità europea che ha avuto riflessi anche a livello internazionale. Perché mi hanno invitato a fare lo farò il prossimo
20 e 21 ottobre, una lectio magistralis su questo all'università della Pennsylvania, a Filadelfia e a New York, alla Columbia University, e sono i principi.
Della Fieg, la valutazione d'impatto generazionale della vige, che cosa significa questo non è soltanto un, diciamo una questione procedurale, si obbliga il legislatore quando Norma a dire gli effetti che la legge avrà sui giovani, questo, dicevo, non è un un fatto procedurale,
è un cambio di paradigma culturale, uno uno sguardo verso il futuro, perché i giovani in questo modo sapranno programmare il loro futuro e magari decideranno di restare in Italia, perché oggi se ne vanno, vanno a cercare futuro altrove e magari re.
Penseranno di sviluppare qui in Italia i loro talenti e per la vige la valutazione di impatto di genere è una legge per le donne, perché il legislatore dovrà anche valutare se la sua legge avrà effetti negativi rispetto alla questione della parità dei due testi.
Grazie, grazie, Elisabetta io credo che quello che hai detto dimostri anche che dobbiamo anche fare autocritica, che spesso e volentieri non comunichiamo in maniera efficace.
Tutte le cose positive che sono state fatte questo è un aspetto, adesso vediamo se riusciamo a fare poi un un secondo giro Elisabetta.
Sì, sì, bene, anche perché qui mi sembra che c'è qualcuno che vorrebbe che noi recuperiamo i tempi che sono stati allungati dagli altri, però sa scherzare qui siamo qui, c'è il Governo, quindi il governo si deve fare carico delle problematiche generali, quindi sicuramente saremo rapidi e saremo veloci perché dopo credo che sia stato un altro pannello ancora.
Allora, in tema di semplificazione, o meglio in tema di efficienza della pubblica amministrazione, anche qua caro Paolo, forse noi non abbiamo e non è colpa tua, perché è colpa di tutti i nostri, o meglio l'autocritica, ce lo lasciamo tutti quanti probabilmente non siamo stati in grado di comunicare e la rivoluzione copernicana che è stata fatta in questi anni con il tuo ministero Paolo,
E in termini proprio di efficienza, è rappresentata da rinnovi dei contratti, ad esempio della pubblica del pubblico impiego che venivano da lontano rinviati e non fatti. Quindi noi abbiamo messo nelle tasche dei lavoratori e anche qua basta pensare che chi lavora nel sistema pubblico diciamo, è un pelandroni nella maniera più assoluta, anzi ci sono delle e poi termino veramente do la parola. Ci sono dei provvedimenti che sono veramente innovativi sulla valorizzazione e su l'efficienza e il premiare le capacità e quindi su questo un'altra autocritica che dobbiamo fare. La faccio anche a me stesso, ovviamente insieme a tutti voi che noi forse dobbiamo comunicare meglio le cose positive che si fanno. Poi qualcuno mi sembra che la Tosca viola, ha detto si fa invece la grande pubblicità a quello che ha detto tizio quello che ha detto Sempronio all'interno del nostro piccolo circolo e non invece non valorizziamo tutto ciò che abbiamo fatto, quindi Paolo complimenti, sicuramente non te li faccio io te li fa tutto il partito, ma ancor di più che li fanno i cittadini italiani, Paolo
Grazie grazie Paolo buonasera, a tutti, naturalmente, grazie alle persone del partito che hanno organizzato questa importante occasione di confronto, cercherò di essere sintetico. Beh, diciamo che l'obiettivo che mi è stato dato quando si è avviato questo governo è quello di cercare di accelerare il processo di modernizzazione della pubblica amministrazione. Lo traduco in maniera più semplice, cercare di dare ai cittadini la sensazione, la percezione che la pubblica amministrazione è supporto alla loro vita e non ostacolo. Abbiamo trovato, abbiamo ereditato una pubblica amministrazione in una situazione abbastanza complicata, venivamo da otto anni di blocco del turnover, abbiamo perso 300.000 persone, abbiamo portato l'età media dei dipendenti pubblici da 43 anni, nel 2009 a 52 anni, nel 2021 aveva Mir i contratti che non venivano rinnovati. Beh, diciamo che brevemente, io sono partito dal capitale umano, dalle persone e la pubblica amministrazione e il più grande datore di lavoro
Italiano 3,4 milioni di persone. Io ho imparato nella mia vita professionale, che le organizzazioni funzionano se il livello di soddisfazione delle persone che vi lavorano è adeguato, significa avere persone che quando vengono a lavorare, sono motivate per quello che fanno, sviluppano un senso di appartenenza, orgoglio di appartenenza, e quindi io mi sono dedicato in nei primi nei primo anno, nel primo anno e mezzo al capitale umano, perché la semplificazione si fa, se abbiamo delle persone che hanno ben chiaro quello che vogliono fare e hanno voglia di farlo, se invece hai delle persone che non hanno ci beh, insomma tutta questa motivazione al lavoro, è chiaro che poi alla fine diventa difficile gestire un'organizzazione così complessa. Quali sono i risultati? Abbiamo ridotto i tempi del dei concorsi pubblici. Da due anni a 5 mesi. Pensate che nel 2021 per assumere un dipendente pubblico ci impiegavamo mediamente due anni, li abbiamo ridotto a cinque mesi. Nel periodo 23 25 abbiamo assunto 800.000 persone, di queste il 60% hanno meno di 40 anni e quindi questo ci ha consentito in tre anni di abbassare l'età media. Da 52 a 48 abbiamo lavorato in maniera intensissima sulla formazione alla fine del 2022, il tempo dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici era di 6 ore all'anno oggi. 43, perché perché abbiamo abbiamo lavorato con i nostri dirigenti? Abbiamo fatto capire alle nostre persone quanto, nell'epoca del cambiamento, la formazione sia una leva strategica irrinunciabile e quindi abbiamo investito negli strumenti per erogare formazione alle nostre persone. Un portale digitale che oggi è accessibile a tutti i dipendenti pubblici e diversi hub formativi che sviluppiamo nei territori con la collaborazione delle università, del delle delle aziende, del sistema impresa, delle associazioni di di categoria. Poi lo ricordava, Paolo beh, abbiamo dovuto fare un'altra cosa che era necessaria perché se tu vuoi curare le tue persone, devi dare attenzione anche dal punto di vista salariale. Non è pensabile che nel nel pubblico i contratti hanno dei ritardi nel rinnovo di cinque. Sei, sette anni io ho ricevuto in eredità al contratto 1921, ho chiuso quello abbiano investito 30 miliardi nei rinnovi. Abbiamo rinnovato la tornata 22 24 e abbiamo chiuso quella 25 e 27 a metà di a metà di quest'anno, prima volta nella storia repubblicana che si chiudono i rinnovi dei contratti pubblici prima della scadenza del periodo di riferimento. E poi l'altra cosa importante, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo
Elaborato. Non è stato semplice una legge che ci consente di misurare le performance delle nostre persone quando io sono arrivato nel 2022 i dipendenti pubblici erano no al 98,2%, erano valutati tutti eccellenti. La Corte dei Conti mi ha chiesto di riflettere su questo dato, perché i gli stipendi dei dipendenti pubblici sono soldi pubblici e quindi ha detto, ma forse va un po'va un po'chiarito, com'è che sono tutti eccellenti, anche perché guardate un'altra cosa che sembra banale dirlo, ma purtroppo è la realtà, se tu gestisci il lavativo allo stesso modo di quello bravo, non è che il lavativo migliore che quello, bravo. A un certo punto ho diventa lavativo anche lui o se ne va dove ri, dove lo valorizzano. Quindi abbiamo introdotto una legge sul merito
Una legge sul merito che ci consentirà dal 2027 di valutare le nostre persone con un limite sull'eccellenza del 30%, vi ho detto tutto.
Diciamo che la soddisfazione che abbiamo ricevuto è che la Commissione europea che ogni anno
Ne redige un cancro, il report sul livello di soddisfazione dei cittadini verso la pubblica amministrazione ha raccontato nel Canton il record del 2026 che l'Italia è il Paese che ha migliorato maggiormente la la percezione dei cittadini verso la pubblica amministrazione nel periodo 23 25 siamo passati da un 54% di italiani che si lamentavano della pubblica amministrazione un 39% nella alla fine del 2025, quindi ci siamo allineati alla media europea che è il 38. Finisco, finisco un minuto per dirvi come ho lavorato
Allora, per fare tutto questo, non è che ha lavorato in mutande come no, allora per fare tutto questo, evidentemente Zangrillo da solo non avrebbe combinato nulla di quello che vi ho brevemente raccontato, ho cercato di coinvolgere le le persone, ho cercato di far sentire le persone protagoniste di questo cambiamento vi racconto una cosa che non riguarda la nostra esperienza ma che io ho letto e ho imparato,
E così, occupandomi un po'di gestione dei di organizzazione che l'esperienza di Pixar Pixar, sapete quell'azienda di produzione americana che che produce.
Il film, quelli di di i gli a gli anni animati digitalmente, è una è un colosso creato da Steve Jobs Eda Ed Catmull allora cosa dicevano Steve Jobs Camus l'anno hanno creato un team che si chiamava brain storm
Che era costituito da persone che venivano chiamate con diverse esperienze che venivano chiamate per valutare i progetti cinematografici da proporre sul sul mercato.
E
La cosa importante è che queste persone non venivano chiamate per giudicare quelli che avevano elaborato il progetto, ma per valutare il progetto e per esprimere i punti di forza e i punti di debolezza, ed Khamûl il presidente di Pixar dice
Fate attenzione quando lavorate con i vostri team, perché ciò che è veramente importante è non perdere quelli che manifestano dissenso, non servono quelli che vi dicono fantastico, bellissimo, siete i migliori, servono quelli che hanno il coraggio di dirvi quello che non funziona, perché se quello che non funziona lo esprimono soltanto quando sono al bar,
L'organizzazione non funziona oramai, ecco, io penso che questo sia un grande insegnamento che io ho seguito e cioè cerca
Fai di circondarmi di persone che non sono quelle che mi dicono bravo ministro, s'è fantastico, le tue idee sono straordinarie, ma piuttosto verrà affianco avere c essere circondato da persone che mi dicono no, guarda, io la penso diversamente ed essere capaci di attivare una discussione dalla quale esce una sintesi nella quale tutti si riconoscono, ecco io le cose che vi ho raccontato di questi quattro anni di pubblica amministrazione son riuscito a farle perché probabilmente sono riuscito ad ascoltare tutti, sia quelli che mi dicevano che andava bene, ma soprattutto quelli che mi dicevano che bisognava cambiare,
Grazie Paolo
Allora Gilberto,
Credo che tu hai un ministero che potresti non solo fare una tre giorni da solo per raccontare tutte i casini e tutte le questioni in un mondo dove le guerre e le tensioni internazionali proprio incidono nei nostri punti più delicati e dove noi siamo sicuramente meno meno meno meno disponibile alla concorrenza che è l'energia cioè noi non siamo produttori,
Dal punto di vista energetico tradizionale, abbiamo dei numeri che riguardano l'energia pulita, l'energia alternativa.
E che hanno dei ritardi che vengono dal passato, ma che in questi ultimi anni hanno raggiunto livelli già di positività e di eccellenza e siamo stati protagonisti sei stato protagonista, anche tu dirigente di partito, indicato da Silvio Berlusconi in un settore difficilissimo quale quello appunto dell'energia e ai promosso con dei risultati che sono giunti qualche settimana fa qualche Ge qualche giorno fa.
Rilevantissimi, e cioè finalmente in Italia, grazie a Forza Italia, grazie alla nostra squadra di governo e grazie a Gilberto Pichetto, si può cominciare a parlare di una strada che ci porterà al nucleare, quindi io credo l'applauso, te lo meriti, però prima di dargli la parola, vi racconto tanto siamo in confidenza, non lo sa, nessuno rimane qua e quindi, insomma, siamo, siamo fra pochi amici, non al bar ma sulla lui già ride lui, per promuovere questa iniziativa meritevole che veramente risolverà i problemi
Del nostro Paese dal punto di vista energetico
Ha fatto stampare dei blocchetti, no dei blocchetti che sono da 100 euro l'1 di energia nucleare e di sta distribuendo in Parlamento, dicendo però sono validi solo per tre mezzi, i devi consumare entro tre mesi capito, questo è chiaro e voleva, siccome va ci vuole qualche anno di più dei tre mesi questa questa cosa la voglio dire perché è molto spiritosa te infatti vanno a consumare meno in Francia,
Perché era l'unico posto dove c'è l'OLAF, grazie grazie a tutti, ma proprio partendo dalla considerazione che tu facevi, mi porta a dire prima ho ascoltato il sindaco Albertini, grande sindaco Albertini, che ha fatto un passaggio su un altro insediamento, dove ha parlato di,
Dell'obiettivo di fare la Milano, ricca, attrattiva, ricca e attrattiva che è quella che ha creato dal bandito, che che in fondo è alla missione di Forza Italia, Forza Italia già ci ha dato il messaggio Silvio Berlusconi nel 93 94 davvero di lavorare, però per quale Italia migliore e guardate lo ve lo faccio come ad esempio io ho,
Certo, l'energia e l'arrivo è là che alla parte, te vogliamo anche più di attualità quotidiana.
Purtroppo, ma parto dalla dalla deroga all'ambiente, a parte la deroga all'ambiente, che per me significa non solo un terzo del PNRR per capirci.
E naturalmente tutta una serie di azioni e che hanno l'obiettivo di decarbonizzare siamo nella Pianura Padana e siamo nella pianura padana che l'area d'Europa h la più più alta intensità di PM 10 PM 2 5 e sapete qual è la più grande opera italiana.
Di ordine ambientale come classificazione europea,
L'ha fatta a Silvio Berlusconi, l'alta velocità.
Perché l'azione di portare i passeggeri sul sul veicolo ferroviario significa far venire meno una serie di emissioni dovute al veicolo personale e infatti in questi giorni dove mi sto occupando del cosiddetto spostamento che solo i 14 miliardi, il deroga europea, uno dei temi che sto affrontando, anche quello di valutare una,
Amara considerazione sulla parte di RFI, questo è il messaggio base che porta anche a vedere l'altra faccia della medaglia come raggiungiamo questa condizione di attrattività per il futuro, questa condizione redditività per il futuro, quindi la raggiungiamo creando un ambiente migliore e creando le condizioni di competitività del nostro Paese.
E la competitività, la discriminante, una delle determinanti fondamentali è proprio quella di avere la disponibilità dell'energia, noi siamo un Paese che purtroppo dipende dall'estero, dipende tanto dall'estero con un prezzo che è determinato dal volto dal caso.
E non siamo in grado di produrci quello che oggi noi consumiamo, perché oggi noi consumiamo 305 euro 110, avendo quindi signor seconda dagli anni miliardi di chilowattora, ma ne produciamo solo 260 gli altri 50, le importiamo essenzialmente dalla Francia, qualcosa dalla Svizzera o l'altra parte della Slovenia e quello che portavano alla Francia e da fonte nucleare.
Quindi la nostra sfida sul futuro, affinché le le, le giovani generazioni, che questo Paese e i cittadini italiani abbiano la possibilità di un futuro, quindi che l'Italia, mentre attrattiva, è down decarbonizzare, utilizzando energie pulite e dando l'energia naturalmente come quantità e come prezzo questa,
Su questa sfida noi siamo andate avanti in queste queste quattro anni badate, ve lo ricordate, quattro anni fa, dicevano ecco, arrivano quelle del cemento, arrivano quelle del petrolio e beh, guardate, nel 2021 ultimo anno il Governo Conte state installate 1,5 gigawatt di rinnovabili.
A oggi il Governo, questo governo, io ho fermato per 29 installate, 30 installato ormai Ds in costruzione, che fa 40 gigawatt, quindi siamo passati dall'1, ha una media H della scuola media di 6 7 all'anno, questo è il significato ed è il primo passaggio.
Secondo passaggio, sappiamo che le rinnovabili sono energie che.
Fotovoltaico produce quando c'è il sole,
L'eolico quando c'è il vento che geotermico certo, ma una quantità piccolissima, cioè l'idroelettrico, che è importante per l'Italia ma l'idroelettrico è programmabile quando c'è l'acqua e il cambiamento climatico che abbiamo in corso non sempre ci permette di avere questa condizione, noi dobbiamo aggiungere un una produzione di energia che sia,
Quindi rinnovabile, che non abbia emissioni, che sia pulita e al momento la scienza ci dà il nucleare, il nucleare di nuova generazione ed è su questo che abbiamo che era in fondo il programma di Forza Italia e le indicazioni di Berlusconi, vinta dal momento del della fondazione di Forza Italia perché io mi ricordo proprio a Milano le prime riunione a Milano 2 e ed era uno dei temi che c'era del nostro programma,
Questo l'abbiamo ripreso, l'abbiamo portato avanti, devo dire, con anche una serie di cautele, oggi c'è la legge delega oggi Forza Italia, può dire che ha portato in Italia la legge delega per il ritorno del nucleare, non è lavorare per l'oggi, è un lavorare per oggi che darà i frutti e fra 10 anni ma chi governa e chi è responsabile deve essere in grado non solo di gestire la quotidianità è risultato e domani mattina, ma il risultato anche di chi verrà dopo risultato per chi verrà dopo, vuol dire mettere in condizione chi ci sarà nella dalla nostra posizione. La mia posizione
I cittadini giocano fra 10 anni di essere la condizione di vivere in un Paese che sia attrattivo e in un Paese che sia competitivo. Questa è la sfida che noi abbiamo e che stiamo portando avanti ed entro fine anno presentiamo i decreti attuativi. Grazie Gilberto. Anche qua, quindi, rinnovo, diciamo, l'autocritica nel dire vendiamo bene quello che è stato fatto dal governo in nel suo insieme, ovunque tu, non mi hai ancora pagato il buono, il buono e tre mesi. Devo vedere un attimo se c'è ancora in tre mesi, ma ecco una piccola considerazione dopo, se vengono preparate le slide del ministro Bernini, se siete pronti al via, partiamo magari la prima
La mandate, voglio fare una considerazione i casi strani della vita in rapporto a Spagna e Francia, a noi manca il nucleare qui significa che le aziende di quel paese, i benefici che hanno i cittadini di quei Paesi sono di gran lunga superiore a quello che noi possiamo offrire le aziende a cittadini.
E sono due paesi in crisi politica per motivi molto evidenti che non sto qui a spiegare a voi.
La Germania è un altro Paese che, come l'Italia ahimè, tanti anni fa ha fatto la scelta del nucleare e anche loro si stanno mangiando le unghie è un Paese, noi ovviamente non siamo, diciamo persone che pensano alla svelta tu, alla sventura altrui, però è un Paese importante ovviamente fondamentale per l'Europa ma anch'esso a delle aspetti problematici che nel loro paese cercheranno ovviamente di curare. Ma cosa voglio dire voglio dire che la compattezza del nostro governo,
Il fatto che all'interno del governo si riesce a trovare una linea comune sugli aspetti più importanti e fondamentali della azione appunto di governo. Io credo che distingue no noi dal dagli altri, quindi la compattezza alla capacità e quindi la e soluzioni comuni, la capacità di riuscire anche a trovare quindi soluzioni comuni ai problemi, partendo anche da punti di vista diversi, fanno sì che questa compattezza riesce a supplire. Questo gap che noi ahimè abbiamo in rapporto con questi altri paesi, mi riferiscono in special modo Francia e Spagna, che hanno veramente problemi di tenuta del loro governo. Allora io non so qua dietro cosa avete messo, avete messo una che non è la vedo, la allora siete partiti da quella che è l'ultima o meglio o no,
Però, se allora quello è quello che mi sembra sia evidente sia è l'ultima è l'ultima se se è l'ultima e nel 2022 e 40.000 posti letto.
Arriva il Governo Berlusconi, arrivano questi signori, insieme anche agli altri ministri del, gli altri partiti di governo e da 40.000 si va a 113.223 posti letto applauso perché gliene hanno dette al Ministro per le berline di tutti i colori di tutti i colori, fuori dagli atenei andiamo all'altra slide, per favore,
Molto rapidi,
Allora anche qua, quindi, che cosa è successo in?
In in int le borse di studio e sono 846 milioni no che hanno subito. Ecco qua la slide, un incremento di ben 538 milioni rispetto al 2020 c'è praticamente sono numeri importantissimi, sufficienti. No, vogliamo fare di più, ma questi sono dati, non sono non sono chiacchiere il finanziamento degli atenei, io, peraltro, non vedo fino in fondo lì che cosa c'è, però io vado avanti e dico che i finanziamenti agli atenei italiani sono hanno raggiunto i 9,5 miliardi, cioè un miliardo e due di più rispetto al 2021 Lombardia. Diamo una
Rapidamente, all'ultima slide, o meglio quella che io, nel nel nel nei miei, nelle mie carte, l'ultima.
E Regione Lombardia.
Sono stati e sono più di 10.000 posti letto che sono frutti di 5.917 grazie al PNRR e 4.642 della legge apposita che è stata finanziata, esisteva la legge, ma è stata finanziata dal nostro governo, i fondi agli atenei hanno raggiunto nel 2026,
Di 1 miliardo e 161 sarebbero contributi straordinari, quindi applauso ad la ministro Bernini, anche queste sono dati, non sono chiacchiere e credo che fanno veramente onore ai nostri ministri prima che sorte mi tiri una scarpata veramente un flash un flash, abbiamo tre minuti e 32 secondi un flash a tutti e tre i nostri ministri e con quella Elisabetta Fréchet allora,
Mai iniziare dal titolo l'ottimismo della volontà, che sarebbe una moto tipicamente berlusconiano, perché il fatto di Berlusconi diceva se c'è una situazione come la nostra attuale di difficoltà economica e questo è il momento di trovare quello è il momento di trovare delle opportunità, bene, uno delle opportunità è proprio l'eliminazione della burocrazia che aumenta la competitività e lo sviluppo economico a costo zero.
Berlusconi lo ripeteva continuamente, che era uno delle dei provvedimenti che bisognava porre in essere, devo dire anche, ad onor del vero, che io lavoro a gomito con Paolo Zangrillo.
Quale condividiamo, diciamo, un po'molti aspetti di delle delle riforme, anche con il ministro Pichetto, perché abbiamo fatto con lui la semplificazione delle rinnovabili tutte e tre insieme, eliminando vari titoli autorizzativi, e volevo dire che il nostro, la semplificazione, è trasversale a tutte le materie per cui io siccome in ogni materia i provvedimenti sono sparsi in in varie parti io sto facendo codici dove si eliminano tutti i vari passaggi inutili e anche eh eh,
Testi unici dove si raccolgono a norme per agevolare la lettura e per agevolare i cittadini, è già pronto il codice della disabilità, perché non lasciamo indietro mai nessuno, il con gli affari esteri, il codice degli affari esteri, quello del digitale, la protezione civile, l'istruzione, volevo dire una cosa che viene poco detta, scusatemi perché passo la parola al ministro Zangrillo, il quale ha fatto una grandissima cosa che ha introdotto il merito nella pubblica amministrazione, e lo dovremmo dire molto di più, perché è davvero una cosa straordinaria. Grazie grazie a te, Paolo
Racconta l'ultimo contratto che è stato rinnovato, credo ufficialmente qualche giorno fa in un settore fondamentale, beh, insomma, in questo Paese parliamo tanto di sanità spesso sento parlare a sproposito, perché il nostro Paese è un Paese che ha un suo, perché ha un sistema sanitario che è riconosciuto in termini di eccellenza in tutto il mondo però è chiaro che nella sanità bisogna continuare a investire questo governo lo sta facendo.
E in maniera seria, in maniera molto seria, e diciamo che tra le varie cose, quindi, ritornando a quello che dicevo nel mio primo intervento, tra le varie cose che dobbiamo fare è occuparci di chi si cura di noi e quindi del personale medico. Abbiamo firmato in nove mesi, e cioè nove mesi fa e l'altroieri, due contratti, due rinnovi dei contratti del personale sanitario, prima quello dei comparti e quindi per essere c'è operosa, usarono Sleng comune, quello degli infermieri e del personale e del personale non dirigente. Ieri quello dei dirigenti, abbiamo abbiamo portato nelle tasche di queste persone delle cifre molto rilevanti. Pensate, per esempio che, per quel che riguarda il personale che lavora nei pronto soccorso, abbiamo degli aumenti tra le 2 tornate contrattuali che superano i 700 euro mensili per il personale medico, le 2 tornate 22 24 25 27 aumenti che sono intorno ai 1.000 euro mensili, non bastano sì, dovremmo fare fa, potremmo fare di più, faremo di più col con i, con i nuovi contratti, però dobbiamo sottolinearlo con
Diciamo dicendo la verità, che tutto quello che abbiamo fatto in questi tre anni non è mai stato fatto nei vent'anni precedenti, quindi questo Governo, devo dire che ha la coscienza a posto dal punto di vista della messa in campo di tutti quegli strumenti che ci servono per ringraziare le persone che si occupano del nostro servizio sanitario grazie Paolo ultimo flash a Gilberto allora però ti faccio una domanda, perché così risponde su questo Dottoressa da tre ore sulla no scusa allora,
La, l'opposizione critica questo governo e quindi te quindi adesso risponde alla critica, perché non è che i cavoli per i becchi dei medici li prendiamo noi, che l'opposizione dice che siamo in ritardo, che non bisogna parlare di nucleare tantomeno dello zozzoni del petrolio e del gas e bisogna parlare di energia rinnovabile e che quindi questo è il punto bisogna insistere sull'energia, Rino quali sono le regioni che mettono veti, per cui ci sono dei contenziosi enormi e che non permettono l'installazione di ciò che l'opposizione dice sia necessario, quali sono sono, sono essenzialmente Sardegna, questo momento Puglia Toscana mi pare tutte governate dal centrodestra o no, però devo dire una cosa,
Di attualità siamo nella capitale economica del nostro Paese, qui c'è una presenza di imprese in questo Paese eccezionale abbiamo il 4 milioni di partite Iva, ma pensate che i contratti a media tensione, quelli che consumano tanta energia, sono 102.000 in Italia? Stiamo lavorando come governo, sto lavorando per la Lumia per delega sui famosi 14 miliardi di scostamento qui sopra. Le azioni saranno tante, ma le più forte Luna riguarderà l'efficientamento energetico dei fabbricati, che comprende un ragionamento che riguarda quindi tutte le famiglie per interventi di decarbonizzazione e a rendere più salubre da casa. L'altro è quello che riguarda il sistema delle imprese, perché noi non possiamo competere per le ragioni che diceva Paolo con la Francia e la Spagna, che hanno prezzi meno della metà dei nostri
Siamo più intelligenti, siamo più capace, lavoriamo di più di loro, però un minimo di parificazione va fatto e quindi ci sarà una grande operazione all'interno di aiuto al sistema delle imprese italiane, quelle quello del sistema manifatturiero, quelle che producono ma e danno lavoro e quindi danno beneficio agli italiani grazie e comunichiamo allo molto meglio grazie.
Non andatevi a tutti, abbiam finito perché chiamo qua i tre relatori del prossimo incontro, ma è chiaro che portano solo un saluto e poi, per chi vuole, a 10 metri da qua inizia un po'di musica e mangiamo qualcosa insieme e ceniamo insieme Andrea Caroppo rosso, senatore Rosso, Luca Squeri e,
E basta e c'era anche il senatore Paroli facciamo e da me ecco il senatore Damiani, un minuto a testa che salutiamo tutti scusate ai nostri relatori e quelli che dovevano procedere minuto.
Abbiamo Squeri
Chiudo,
Dentro che voglio?
Paroli da Brescia e
Dunque.
Chi parla parla quelli più vicini a Milano, quelli più distanti e Caroppo, siamo.
Chiudo via e un saluto test vai dai Roberto Rosso fodera, Roberto mordere beh, vado io allora allora via minore, perché sia perché già avete invitato noi nel senso sia siamo in Vitaliano, perché ognuno di noi ha proposto delle iniziative legislative, alcune andate in porto altre ci auguriamo che presto vado un importo che possono rappresentare un po'una base interessante di quello che sarà il tratto di Forza Italia, allora io, insieme a 44 colleghi, ho presentato una proposta di legge che semplifica il sistema di trasporto pubblico non di linea. Che cos'è
Taxi NCC, consentire agli italiani di muoversi meglio e tanti su questo palco hanno parlato di iniezioni liberali, liberalizzazione di tutto giusto. Due liberalizzazioni in Italia hanno fatto la storia, quella del trasporto aereo ci ha consentito di avere le low cost di muoverci in tutto il mondo, anche partendo da piccole realtà, l'altra, quella dell'alta velocità grazie ai due operatori e presto in Italia ci sarà anche un terzo. Il prezzo dell'alta velocità ha ridotto i biglietti e l'alta velocità sono alla portata di tutti, ci si muove in maniera veloce d'Italia. Allora io sono responsabile nazionale del settore trasporti per per Forza Italia, quello che abbiamo provato a fare con gli amici del Dipartimento, ma anche coi colleghi, anche Roberto, che in Commissione Trasporti, al al Senato, provare a mettere questa questa iniezione
È facile no, perché non è facile, siamo quasi solitari a fare questa battaglia all'interno del Parlamento, anche ai nostri alleati di governo, su questo un po'nicchiano però siamo stati e abbiamo già siamo andati avanti, abbiamo fatto un'indagine conoscitiva e soprattutto la proposta di legge adesso è in fase di discussione e quindi mi auguro che al più presto questa iniziativa possa trovare la luce chiudo con una cosa,
Proprio per differenziarci allearsi, io credo che Forza Italia, soprattutto nelle grandi città, dove non è vero che Forza Italia va male nelle grandi città, ma al contrario Forza Italia rispetto agli alleati, a un risultato di gran lunga migliore nelle grandi città rispetto alle aree rue du provinciali di quelle di due grandi centri, dovremmo iniziare a dire qualche no in meno. Parlo sempre del mio settore, quindi meno no alle ZTL, nemmeno no alle corsie ciclabili, meno no alle zone 30 meno no ai monopattini, ma no, perché siamo a favore del dei giacobini, ma perché la proposta di città che noi dobbiamo dare ai nostri concittadini e quella velocità che sia al passo coi tempi, quindi, io credo che dovremmo trovare un giusto equilibrio e forse raccoglieremo anche ancora più proseliti nei nostri elettori, nelle grandi città
Va bene buonasera a tutti cercherò di essere telegrafica, sono Roberto Rosso, mi occupo del settore casa, un settore che è il nostro Silvio Berlusconi, ha sempre amato e sapete per noi la casa non è solo un investimento, mai dove crescevano la nostra famiglia, dove creiamo la nostra storia, quindi per noi la casa non si tocca l'ha, detto Antonio Tajani, finché Forza Italia sarà al governo, non ci saranno aumenti delle tasse sulla casa. Io vado avanti anche nella difesa della proprietà. Vedete, da poco è arrivato anche in Italia, in tutti i 27 Paesi europei, un regole, almeno una proposta di regolamento da parte di un commissario di sinistra
Europeo, che vuole ridurre la nostra possibilità di gestire i nostri alloggi, vogliono togliere la possibilità degli affitti brevi in nelle grandi e medie città. Noi siamo totalmente contro perché il, la proprietà e come ognuno vuole godere del proprio immobile. Non si tocca però Forza Italia, soprattutto insieme al Governo, ha portato avanti tantissimi tantissimi provvedimenti e appare strano che proprio in questo momento non so se avete notato, la sinistra sta attaccando in questi ultimi giorni sull'emergenza casa, in Italia Saint perché loro devono sempre coprire i problemi, vuoi sapere, la sinistra normalmente sceglie di del come dire degli idoli in giro per l'Europa. L'ultimo si chiama Sanchez che, guarda caso, però è caduto sull'emergenza casa in Spagna e i loro attaccano ci attaccano senza ricordare il grande lavoro che abbiamo fatto. Ve lo faccio per titoli perché ci vorrebbe un'intera giornata, allora, all'inizio circa tre anni fa, il Salva casa poi il Piano casa che porterà in in un anno, un anno e mezzo, 60.000 nuovi alloggi di edilizia popolare, 100.000 nuovi alloggi di edilizia convenzionata. Poi se la grande ricetta per liberare per liberare gli alloggi per creare nuova offerta e beh è in discussione al Senato, il relatore del nostro senatore Zanettin sta andando avanti ed è sono gli sfratti veloce, sfatti veloci non sono contro gli inquilini, ma consentono di ridare fiducia al sistema e quindi soprattutto i proprietari. Pensateci sono più di 2 milioni di alloggi in Italia che i proprietari tengono sfitti, allora convincere il proprietario che non deve poi per liberare l'alloggio aspettare 3 4 anni ma bastano 3 4 mesi immetterà sul mercato tantissimi nuovi alloggi e per la legge della domanda e l'offerta ci sarà non solo l'alloggio per tutti, ma anche prezzi più bassi. Questo queste tre cose che
Stiamo facendo, permettono di risolvere finalmente l'emergenza abitativa che di cui la sinistra si accorge oggi, dopo tanti anni dighe di governo, le case green, faccio solo un accenno. Noi non siamo contro il green, non siamo contro nel risparmiare sia il discorso ambientale sia risparmiare anche banalmente nel riscaldamento. Noi siamo contro al fatto che l'Europa dica ai Paesi membri di imporre qualcosa ai propri cittadini. Noi siamo per convincere i cittadini come si convincono i cittadini tramite quello che diceva il ministro Pichetto prima per convincere. Adesso abbiamo 14 miliardi e mezzo che l'Europa ci permette di utilizzare per quel fine lì e allora, se io faccio un mix di incentivi e aiuti, vedrete che i cittadini non come il 110, ovviamente inferiori, mirati, vedrete che i cittadini si convinceranno è gradualmente senza obblighi. Andiamo verso
L'efficientamento energetico, chiudo con Milano, Milano, visto che siamo qui a Milano, io sono relatore del Salva casa, voglio solo che sappiate esattamente quello che è successo un anno e mezzo fa, dopo che il provvedimento che risolveva il problema di tantissime famiglie lasciate in mezzo al guado di tantissime imprese che sono rimaste con la cazzuola in mano perché non potevano più accedere al al al lavoro, al al condominio a casa che stavano costruendo a un certo punto la Camera vota non solo il centrodestra insieme al Pd il salva Milano,
Arriva al Senato e un anno e mezzo fa il sindaco Sala ritira, ritira l'appoggio al provvedimento, ovviamente il Pd ha ritirato l'appoggio, i nostri alleati hanno cominciato a dubitare e siamo rimasti solo noi a volere convintamente salvare quelle persone in mezzo al guado, visto che era criticato il sacro e Milano. Abbiamo fatto una nuova proposta di nominare un commissario straordinario per Milano che sbloccasse i cantieri e quindi Rytas, questi alloggi ai legittimi proprietari, anche su questo totale silenzio sia dei nostri alleati che di chi dovrebbe interessarsi di più, cioè di chi ha governato per tanti anni questa città. E allora concludo dicendo noi, quando guardate
Quando guardate i parlamentari di Forza Italia, gli esponenti di Forza Italia, sapete che uno dei primi pensieri e la casa perché finché noi rimarremo al Governo la casa non si tocca perché la casa è sacra.
Allora continuo, io saltiamo Squeri e
Innanzitutto, grazie, va be'no, non solo ha parlato già Pichetto, conosciamo i temi punto Luca e responsabile, energia, io non sono responsabile, diciamo di nulla, sono solo capogruppo, anche nella passata legislatura di del di Forza Italia, appunto del nostro partito in Commissione Bilancio, e credo diciamo come con alcuni sono anche uno tra i fortunati, perché una mia proposta di legge, visto che parliamo oggi di proposte di legge portate sottoscritte in questi anni è stata poi nel 2024 approvata. Sono comunque tutte proposte importanti anche quelle che che che noi sottoscriviamo e che promuoviamo in Parlamento, perché poi vengono anche dalle consultazioni, vengono dal basso, vengono anche dall'esperienza personale e professionale che ognuno di noi porta in Parlamento. Io devo esservi sinceri, siccome volge anche la legislatura al termine, io ringrazio anche il presidente del mio gruppo parlamentare, Stefania Craxi, perché la prima cosa, quando si è insediata
Ci ha chiesto a tutti quanti noi di dare delle priorità su quelle che sono le proposte di legge, che sono ferme, che ognuno di noi ha sottoscritto e che sono ferme, ahimè purtroppo tante volte nei meandri delle Commissioni o nei meandri e quindi quelle che sono le le ultime priorità, appunto del programma di governo ma non meno importanti anche le nostre e quindi anche da questo punto di vista, oggi andare e cercare come i gruppi parlamentari, di dare una spinta a quelle che sono ancora delle proposte di legge rimaste lì e che possono essere approvate, secondo me è un fatto importante, quindi volevo veramente ringraziarla anche per questo. Io vi racconto un po'la mia esperienza perché sia nella passata legislatura, nelle due giro attesi, ma come anche in questo, sono stato promotore di una questione, di un di una problematica che poi è diventata legge, che è quella che riguarda l'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie dell'educazione finanziaria, voi direte
Tema, diciamo anche un po'tecnico. Guardate, non è proprio così l'Italia ancora oggi, ahimè, in Europa e nel mondo, a una delle ultime posizioni ultime penultime proprio per conoscenza di quello che deve essere anche un lessico di base, da un punto di vista economico e finanziario o quindi mi sono dedicato perché ero portatore anche di questa di queste istanze da un mondo che il mondo economico finanziario, proprio per cercare di introdurre quindi nelle scuole l'insegnamento obbligatorio di quelle che possono essere ai bambini delle proprio piccole nozioni, oggi di lessico finanziario e semmai poi a follie agli adulti delle nozioni c'è sicuramente più importanti. Io non voglio sfidare nessuno in questa sala, però ecco oggi anche quando andiamo a sottoscrivere l'apertura di un conto corrente, molti di noi tranquillamente mettono una firma, aprono il conto corrente e forse non conosciamo e non ci rendiamo conto di quello che andiamo a 80 volte a sottoscrivere, anche, diciamo, relativamente a un tasso attivo presente sul conto corrente o quando andiamo a sottoscriverlo, a chiedere anche un mutuo quando parliamo di spread di Euribor dirsi sono dei termini tecnici, creme purtroppo a molti italiani mancano e quindi mi sono dedicato a questo è l'aneddoto. È il seguente che poi in questa legislatura un bel punto era, credo, si il 2023, perché poi questo disegno di legge di iniziativa del governo ha avuto circa un anno di gestazione, mi hanno chiamato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e mi hanno detto senatore, ci dispiace perché ci dispiace nel senso che ma io ero felice lo stesso, anche se poi non è stato approvato il mio disegno, ma loro hanno recepito in un disegno di legge di iniziativa di governo il mio testo e quindi agganciandolo alla legge che avevamo fatto già del 2019, quando nelle scuole abbiamo introdotto l'educazione civica, ci abbiamo unito all'educazione civica, l'educazione finanziaria, quindi nel 2024, poi questo disegno di legge del governo, che è quello famoso sul sui capitali, il governo ha ritenuto di varare un disegno per cercare di spingere un po'di più l'economia reale del Paese. La possibilità, ecco di investire e domani parleremo tanto di questi temi di investimenti del risparmio privato, quindi all'articolo 25 c'ha introdotto. Ecco oggi l'insegnamento obbligatorio nelle scuole dell'educazione finanziaria, quindi molte scuole sono partite, il ministro dell'Istruzione ha varato successivamente, dopo quelle che sono le linee guida, appunto per l'insegnamento della delle delle materie e, come dicevo, tante scuole hanno aderito tante scuole e lo stanno facendo altre un po'meno. Quindi diciamo sul tema io sono molto attento, quindi sto continuando a cercare a sensibilizzare soprattutto il mondo scuola, perché ritengo che sia anche questo un
Momento Lab, la post, la la conoscenza di quelle che possono essere, come dicevo, nozioni anche base, un modo per diciamo rendersi anche liberi, perché di questo oggi, come dicevo, c'è anche un un gap tra i generi. Anche la questione oggi che viene viene emerge in moltissimi sono moltissimi, diciamo, iniziative che anche le donne oggi, grazie alla autonomia finanziaria, la possibilità oggi di poter da sole gestire anche quello che è il loro stipendio sono più libere, anche come donna, quindi si è aperto un mondo di temi sui quali Forza Italia è sempre stata attenta. Noi siamo attenti e quindi diciamo anche con questa, dicevo, con questa mia proposta di legge che poi è diventata legge oggi abbiamo aperto un mondo al quale Forza Italia e attenta e prova ne è questa tre giorni, ben organizzata dagli amici di Forza Italia, dal mio partito, dalla classe dirigente del partito, da quella lombarda, e quindi io veramente vi ringrazio e vi ho raccontato in pillole quella che è stata oggi, diciamo, la mia iniziativa e la mia felicità nel veder approvare anche una legge che avevo promosso e che quindi finalmente poi è stata accolta. Grazie
Sembra che Luca Squeri abbia rinunciato all'intervento, quindi avendo avendo avendo già parlato picchetto, quindi tu non puoi dire null'altro no, adesso io mi permetto di.
Di dire che per fare una buona politica?
Serve una classe dirigente e anche i panel a cui abbiamo assistito in precedenza, credo, la dicono lunga rispetto alla capacità che a Forza Italia di esprimere una classe dirigente e non è scontato, Moi più volte ci diciamo, ma non per autocompiacimento, che comunque i parlamentari di Forza Italia,
Sono i parlamentari sopra la media per impegno e per capacità per competenza, lo abbiamo visto anche nei risultati che prima ai nostri amici colleghi ministri hanno riportato perché non è che nel 2022 non ci fossero problemi che riguardavano il tema della mancanza dei medici piuttosto che la mancanza di case per gli studenti c'era anche nel 2022 si era nel 2018 c'erano nel 2015 e però non sono mai stati risolti e purtroppo non è piacevole vedere.
Che certa sinistra rimprovera questa maggioranza di fare poco, quello che loro non hanno assolutamente fatto e non hanno assolutamente affrontato.
Io credo che per queste ragioni, la fiducia al nostro partito, alle competenze del nostro partito sono essenziali che noi oggi siamo centrali, io abbiamo visto anche i nostri colleghi che sono intervenuti adesso, come quelli che sono intervenuti prima, si capisce che c'è bisogno di gente seria, di gente che è capace di portare avanti i temi e li porta fino in fondo, ebbene fatto prima di un panel il sindaco Lagalla,
E faceva questa affermazione che io condivido anche i ragazzi che vogliono fare politica si comincino a misurare nel loro quartiere, nella loro città, nel loro paesino, facciano i consiglieri comunali, comincino a misurarsi, a lavorare e ad operare, perché è da qui che nascono poi buoni amministratori che possono diventare buoni parlamentari è fondamentale il nostro partito sta attuando questo lo deve attuare sempre di più ai giovani. Bisogna consiliare questo e per questa ragione anch'io Stefania, che è rimasta fino a quest'ora
Il gruppo di Forza Italia al Senato è centrale, nonostante siamo il gruppo meno numeroso, ma siamo centrali perché nulla non solo nulla, può essere senza il consenso e il contributo di Forza Italia, ma gli alleati ci chiedono di contribuire, ci chiedono ma va bene ma queste cose e pur essendo di meno siamo quelli più coinvolti io oso dire anche una cosa che ho già detto che noi non ci siamo accorti,
Ma Berlusconi aveva pensato anche al dopo di lui.
Lasciandoci un'eredità di valori e di modernità che noi abbiamo il dovere di portare avanti fino in fondo.
Per il nostro Paese e per il nostro partito, che è essenziale per il nostro Paese, e questo è qualcosa che ai nostri alleati, perdonatemi manca, perché questa tentazione che vediamo nei nostri alleati di seguire il populismo e di prendere posizione noi sappiamo già che cosa votare noi sappiamo da che parte stare e noi sappiamo che cosa è giusto votare, che cosa sarebbe sbagliato portare avanti troppe volte vediamo tentazioni di populismo,
Che nascono dai sondaggi, perché basta che ci sia un tema che nei sondaggi evoca chissà quali risultati.
E spesso i nostri alleati se buttano e questo crea alla fine un'alternanza, per cui ogni tanto si difende la proprietà privata, il mercato e ogni tanto si è tentati da un certo statalismo questo lo abbiamo visto sugli extra dividendi perché se tu tassi gli extra dividendi, pensando che sia giusto farlo quando queste realtà dovessero avere delle extra perdite e allora devi restituire perché hanno delle extra perdite allora c'è qualcosa che non torna, però dicevo, è fondamentale, è quello che Forza Italia sta facendo.
E dobbiamo continuare a lavorare perché ci sia una scuola, anche in momenti come questi io ho visto anche prima molti giovani sono fondamentali perché anche i nostri ragazzi possano vedere, possano appassionarsi, e io spero abbiano anche sempre più voglia di misurarsi con la realtà, di misurarsi con il loro territorio e con ciò che gli viene proposto grazie.
Io parlo per ultimo nel rispetto della locandina, che mi vede proprio ultimo a parlare no, e voglio diciamo anche cercare di di di dire qualcosa di sostanzioso sostanziale rispetto al parere che abbiamo, ma proprio per rendere onore a chi ha avuto la voglia e il sacrificio l'impegno di chi in maniera che fino a quest'ora qui ad ascoltarmi cinque minuti e non mezz'ora diciamo che io, da il pane del nostro panel dal Parlamento al Paese le idee che diventano legge, io ho due casi da portarvi su questo tema il primo,
Che di di cui sono molto contento, cioè e sai che, firmatario di una proposta di legge che diventa legge, non è facile, in Parlamento abbiamo un'attività legislativa che governo centrica, noi siamo chiamati più che altro a convertire i decreti in legge ci sono tante proposte di legge che vengono presentate o alla Camera o al Senato poche di queste arrivano alla fine io ho avuto, diciamo la fortuna di essere,
È uno di quelli che hanno portato avanti come primo firmatario una legge particolare perché è l'istituzione della Giornata della ristorazione, che detta così sembra banale, in realtà diciamo che è rivolto a un mondo importante come quello della ristorazione, tra l'altro nell'anno in cui la ristorazione italiana alla cucina italiana è diventata patrimonio.
Mondiale dell'Unesco, per cui diciamo che il mondo che ha a che fare con la ristorazione ha apprezzato molto questa legge, evviva però in realtà.
C'è un'altra idea che dal Parlamento è arrivata al Paese ed è definito dalla legge di cui sono molto orgoglioso, ne ha già parlato il ministro Pichetto, è tutto merito di Forza Italia, questo e qui entro nel dettaglio, per dirvi come un'idea diventa legge nel caso una legge molto importante perché riporta nucleare che in Italia ci provò Berlusconi ci riprovò Berlusconi nel 2011,
Fece la legge venne approvata, poi ci furono segetum che, a seguito del disastro di Fukushima, bocciò.
Sono nuovamente, purtroppo, con la legge Berlusconi disse il giorno dopo il referendum, quando l'opinione pubblica si rasserenerà.
E tornerà a essere consapevole dell'assoluta necessità per il mondo e per l'Italia del nucleare di cominceremo il cammino, come io ho cominciato, questo cammino siamo a inizio legislatura, 2022 del nucleare non c'era traccia né legata al politico, neanche nel mio radar.
Pur avendo la competenza dell'energia
Però i temi legati alla decarbonizzazione si sommano a quelli della dell'approvvigionamento, c'era la guerra russo-ucraina dei costi, e nasce tutto da un'e-mail che la mia assistente legge, nella mia diciamo meno istituzionale.
Di un fisico, un fisico nucleare che ci manda un'e-mail dicendo, guardate che io rappresento un'azienda americana, facili micro e attori e vorrei confrontarmi con voi per dirvi come questa tecnologia può aiutare il sistema energetico, da qui nasce un rapporto e ci apre una finestra su un mondo che in Italia non esisteva non se ne parlava,
Addirittura Cingolani, che vuol dire Cingolani, che era il ministro della legislatura precedente, disse che, se solo avesse pronunciato il nome nucleare sarebbe stato sfiduciato.
E invece dal responsabile dipartimento Energia vedo che questa energia rispetto ai problemi che abbiamo, è necessaria come in tutto il mondo è necessario, tant'è, che c'è tutto un mondo che sta che ce l'ha e che lo sta incrementando.
E succede nel frattempo cosa succede che la Francia organizza un incontro, dove invita tutti i Paesi europei a partecipare a questo tavolo per incrementare implementare progetti nucleari?
E il nostro governo non può andarci perché al momento diciamo, era delegittimato due referendum precedenti, c'era appunto un vuoto, diciamo, politico, su questo tema, per cui l'Italia non ci va a quel punto, ecco che vogliamo dare gambe a questa idea di l'idea che dal Parlamento arriva al Paese.
Allora scriviamo una mozione Forza Italia, scrive una mozione.
Chiedendo alla maggioranza dei condividerla diciamo che è stata condivisa all'epoca, non con tanto entusiasmo e però alla condivide, e il Parlamento, la Camera dei deputati, approva questa mozione, dove dice al governo impegna il governo a pieghe il dossier nucleare, per cui ecco che il Parlamento legittima al governo a occuparsi di questo tema io,
Pensavo che da quel momento si aprisse il dibattito e invece vedo che rimane comunque, se la mozione è stata approvata, ma non succede nulla di che.
L'idea che deve avere gambe in realtà, quello che ha dato il via vero a un dibattito che poi è stato fatto proprio la Forza Italia, dal nostro segretario, dal nostro ministro, che è stato bravissimo poi a dargli gambe, nasce da un convegno di Forza Italia dove io chiamo il presidente dell'Associazione italiana nucleare è ingegnere nucleare che,
Per anni è stato un funzionario della Iea, l'Aiea, l'agenzia internazionale che va a ispezionare dove si fanno le centrali nucleari dandogli autorizzazioni, poiché uno che il nucleare non solo ne parla, ma l'ha fatto e gli chiedo dammi.
I soggetti apicali, istituzionali, scientifici e industriali che hanno a che fare col nucleare lui mi schiero nell'elenco di 20 soggetti io ne conoscevo tre o quattro, gli altri 17 li chiamo tramite la batteria che al centralino dell'interno cioè chiamo potrebbe passarmi il commissario dei leasing chele,
Diciamo l'autorità che riguarda proprio inutile laghée, ve la faccio breve dopo un mese c'è questo convegno nella Camera dei deputati dove Event tutti i 20 soggetti della scienza, delle istituzioni dell'industria si trovano a parlare di nucleare e da lì ecco che è evidente non solo la voglia di tornare a farlo ma la competenza che c'è in Italia noi, l'ultima centrali nucleari è stata costruita dall'Enel all'estero,
Purtroppo l'Enel adesso in Italia non può costruire, per cui e concludo è da lì che l'idea nata in Parlamento.
Portata avanti fatta proprio dal partito, con la fortuna ad avere il ministro che del nostro partito, che si accolla l'onere che poi di fare tutti gli atti indispensabili perché l'idea diventasse legge e finalmente abbiamo la legge che consentirà all'Italia di avere il nucleare in Italia gaffe,
Buon appetito a tutti buona serata a tutti a domani.

più argomenti meno argomenti

Registrazioni correlate