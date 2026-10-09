L’ottimismo della volontà (prima giornata)

Apertura dei lavori: Alessandro Sorte (segretario Regionale Forza Italia Lombardia).



Saluti istituzionali: Giorgio Mulè (Vicepresidente della Camera), Licia Ronzulli (Vicepresidente del Senato).



ORre15.15 "Natalità e crescita: Le proposte legislative per tornare a crescere".



Coordina: Cristina Rossello (segretario cittadino di Milano).



Intervengono: Valentina Aprea, responsabile nazionale dipartimento istruzione Fiammetta Moderna (responsabile nazionale dipartimento disabilità), Emily Rini (responsabile nazionale dipartimento montagna), Chiara Tenerini (responsabile nazionale dipartimento …

lavoro), Daniela Ternullo (responsabile nazionale dipartimento famiglia).



Ore 16.00 "Una rottura liberale e riformista per il futuro italiane".



Coordina: Alessandro Cattaneo (responsabile Dipartimenti).



Intervengono: Giuseppe Benedetto (Fondazione Einaudi), Federico Bini (Italia dei Liberali), Alessandro De Nicola (Adam Smith Society), Pietro Lombardi (Istituto Liberale Italiano), Lorenzo Maggi (Lodi Liberale), Carlo Stagnaro (Istituto Bruno Leoni), Alessandro Tomasi (Future Proof Society).



Ore 17.00 "Territori e crescita".



Saluti istituzionali: Gianluca Comazzi (responsabile Lombardia enti locali).



Coordina: Maurizio Gasparri (responsabile enti locali).



Intervengono: Francesco Cannizzaro (sindaco di Reggio Calabria), Roberto Lagalla (sindaco di Palermo), Roberto Pella (vice presidente nazionale Anci), Claudio Scajola (sindaco di Imperia), Daniele Silvetti (sindaco di Ancona).



Ore 17.45 "Sindaco di Milano: passato e futuro" con Gabriele Albertini (già sindaco di Milano), Matteo Perego (sottosegretario di Stato al Ministero della difesa italiano).



Modera: Giuseppe Brindisi (giornalista e conduttore Mediaset).



Ore 18.15 "Forza Italia e il Governo, le riforme che cambiano l'Italia".



Coordina: Paolo Barelli sottosegretario Presidenza del Consiglio con delega ai Rapporti con il Parlamento.



Intervengono: Anna Maria Bernini (Ministro dell’Università e Ricerca), Maria Elisabetta Casellati (Ministro per le Riforme Istituzionali), Gilberto Pichetto Fratin (Ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica), Paolo Zangrillo (Ministro per la Pubblica Amministrazione).



Ore 19.30 "Dal Parlamento al paese: idee che diventano legge" con Rita Dalla Chiesa (resp.



nazionale dipartimento diritti e benessere per gli animali), Andrea Caroppo (vicepresidente commissione trasporti), Dario Damiani (capogruppo commissione bilancio), Adriano Paroli (vice capogruppo al senato), Roberto Rosso (vice capogruppo al Senato), Luca Squeri, (responsabile nazionale dipartimento energia).

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