12 OTT 2026
dibattiti

Premio De Sanctis per i diritti umani

CONVEGNO | - Roma - 17:10 Durata: 48 min 38 sec
A cura di Pantheon
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Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, i Ministri Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Andrea Abodi, Orazio Schillaci e Maria Elisabetta Alberti Casellati.

A ricevere quest'anno il Premio De Sanctis per i diritti umani saranno Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Cucine Popolari, organizzazione che prepara ed eroga pasti a favore di persone svantaggiate, Agence France-Presse, tra le più importanti agenzie di stampa del mondo.

Convegno "Premio De Sanctis per i diritti umani", registrato a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 17:10.

Sono intervenuti: Gianni Letta (presidente dell'Associazione Civita), Carlo Nordio (ministro della Giustizia), Pierbattista Pizzaballa (cardinale, patriarca latino di Gerusalemme), Giovanna Botteri (giornalista italiana), Pierre Ausseill (direttore per l'Europa e l'Africa di Agence France-Presse), Matteo Piantedosi (ministro dell'interno), Roberto Morgantini (cucine popolari), Anna Paola Sabatini (direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Lazio).

Tra gli argomenti discussi: Diritti Umani.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 48 minuti.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Signor presidente, consente anche a me di aggiungere un grazie sentito per la sua presenza che, come ha detto il presidente della School e la presidente Cazzaro, conferisce ulteriore valore e significato a una cerimonia come quella che stiamo svolgendo, il mio ringraziamento è tanto più sentito perché, come ha sentito,
Ho avuto solo il privilegio di accompagnare sin dall'inizio son passati vent'anni l'avventura coraggiosa e meritoria di un allora giovanissimo, Francesco De Santis che, avendo ricevuto dal nonno che a sua volta li aveva ricevuti dal nonno, le carte, i libri ignoravo così importante.
Ha pensato di sottrarle alla polvere e all'oblio, per riproporli ai suoi contemporanei, per indurli magari a riflettere su valori e principi antichi, tanto più necessari nell'era che viviamo della frenesia tecnologica e invitandoci ad alzare qualvolta lo sguardo dallo schermo per guardare un po'più in alto il premio era nato ovviamente come premio letterario destinato agli studiosi di letteratura, perché questa è stata la immagine che ci ha lasciato. Francesco De Santis, autore della monumentale Storia della letteratura israeliana. Ma poi proprio la personalità, la vita e le opere di Francesco De Santis ci hanno consentito di spaziare su orizzonti più ampi
Anche perché lo stesso De Santis ha sempre sostenuto che la storia della letteratura italiana e storia della coscienza nazionale.
E nella disputa allora molto io, Ase tra pensiero e arte, lui ha sempre contrapposto ai sostenitori dell'arte per l'arte quella che definiva la congiunzione dell'arte alla vita, alle esigenze letterarie individuali, la contemplazione estetica propria dell'arte e della letteratura, li ha sempre anzi posto le esigenze sociali nella visione di un umanissimo totale
Che il fondamento della sua opera, convinto che la cultura è lo stimolo insostituibile all'azione e il motore dell'azione, lui, che è stato un uomo di pensiero e uomo d'azione, era scrittore, letterato, era storico, era filosofo, ma era anche uomo d'azione
È salito sulle barricate del 48, ha guidato i suoi allievi nella rivolta perché sognava l'unità d'Italia, per la quale ha combattuto e sofferto, è stato incarcerato, ha passato tre anni nelle segrete di Castel dell'Ovo e ha sempre sostenuto che la cultura, essendo il motore dell'azione spinge gli uomini a guardare in alto e ha continuato poi una volta raggiunto il sogno realizzato il sogno dell'unità d'Italia a combattere da parlamentare e da ministro per la formazione dei cittadini, dei quali sosteneva la dignità e i diritti umani sono passati,
Quasi 80 anni dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che alla prima riga del preambolo e poi nell'articolo 1 proclama idee la dignità della persona inerente a tutti i membri della famiglia umana, ma ne mancavano più di 70 da quel 1.876 quando Francesco De Santis ha scritto il suo viaggio elettorale in cui descriveva e denunciava le condizioni in cui vivevano le popolazioni della sua Irpinia invocandone il riscatto in nome della dignità della persona quella dignità della persona che lei, Presidente, ha ritrovato sapientemente alla radice dell'insegnamento di San Francesco nel bellissimo discorso,
Di Assisi domenica scorsa,
La testimonianza umana e morale del cardinale Pizzaballa è la prova di quell'umanesimo che ha informato ispirato tutta l'opera di Francesco De Santis, ed è anche la prova di cui una congiunzione tra arte, cultura e Zizza, che è stato il fondamento della letteratura di Francesco De Santis, nel caso del cardinale Pizzaballa, questa testimonianza è ancora più alta perché illuminata anche dalla luce della fede
E io sono sicuro che se ne compiace, era anche lo spirito eletto di un laico come Francesco De Santis.
Passiamo ora alla fase della prima azione e pregherei il primo premiato a sua Eminenza il Cardinale Pierbattista Pizzaballa di avvicinarsi all'emiciclo per ricevere il premio, leggerà la motivazione e il ministro della Giustizia Carlo Nordio consegnerà la pergamena e il cardinale Gianfranco Ravasi consegnerà la medaglia il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole Antonio Tajani, quindi pregherei tutti quanti di avvicinarsi previa lettura della motivazione da parte del ministro.
Prego, ministro Nordio,
La motivazione del conferimento del Premio De Sanctis diritti umani su Eminenza Cardinale
La pizza,
Vi sono luoghi nei quali la storia sembra condannare conversare con particolare intensità, le contraddizioni e le speranze dell'umanità Gerusalemme e uno di questi città, sacra alle 3 grandi religioni monoteistiche, luogo di incontro e di divisione di promesse e di conflitti, essa ci ricorda quanto sia difficile, insieme irrinunciabile il compito della convivenza.
In questa terra segnata da una tragedia che ha assunto proporzioni sconvolgenti, il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha saputo offrire una testimonianza di straordinario valore morale, ma la sua voce si è levata con fermezza contro la violenza della disumanizzazione, senza mai cedere alla tentazione di contrapporre una sofferenza all'altra.
Di distinguere tra vite degne di essere protette e vite che possano essere sacrificato. Il barbaro attacco terroristico del 7 ottobre ha inferto una ferita profonda al popolo israeliano e la coscienza civile. Le sofferenze inflitte alla popolazione palestinese, la morte di tanti innocenti, soprattutto bambini, hanno posto l'umanità di fronte a interrogativi ai quali non è consentito sottrarsi. Il diritto di ogni popolo a vivere in pace e sicurezza non può essere disgiunto dal rispetto della dignità e dei diritti fondamentali di ogni essere umano. È questo il principio sul quale si fonda la civiltà del diritto.
E che nessuna ragione politica, militare o religiosa può sospendere. Il cardinale Pizzaballa ha saputo tradurre questi valori in gesti concreti, nella vicinanza alle comunità colpite dal conflitto, nell'impegno per l'assistenza alle persone più vulnerabili, nella costante ricerca di occasioni di incontro e di dialogo,
Nella sua opera si riconosce una verità antica, che appartiene tanto alla tradizione religiosa quanto la migliore cultura umanistica, la dignità della persona precede ogni appartenenza e non può dipendere dalla nazionalità, dalla fede o dalla parte della storia nella quale il destino l'ha collocata.
Viene la sua testimonianza, anche una lezione di grande attualità, la pace non coincide semplicemente con la cessazione delle ostilità, essa richiede giustizia, riconoscimento reciproco, rispetto del diritto e la paziente, ricostruzione di quella fiducia, senza la quale nessuna convivenza può durare.
In un tempo nel quale la forza sembra travolta, pretendere di sostituirsi al diritto e le ragioni dell'identità rischiano di oscurare quelli dell'umanità, il cardinale Pizzaballa ci ricorda che il dialogo non è debolezza, che la compassione non è neutralità morale e che la speranza per non ridursi a una consolazione deve tradursi in responsabilità.
Con la sua instancabile opera, dunque in difesa della dignità delle persone, per il coraggio e la coerenza della sua testimonianza e per aver custodito nel cuore di uno dei conflitti più dolorosi del nostro tempo, le ragioni del dialogo, della soglia della solidarietà e infine della speranza, riaffermando così il valore universale dei diritti umani
Quale fondamento irrinunciabile della convivenza tra gli uomini tra i popoli, il premio De Santis diritti umani e conferito a sua Eminenza il Cardinale Pierbattista Pizzaballa,
Trasciniamo allora la consegna della pergamena da parte sua Eminenza il cardinale Ravasi e della medaglia da parte del ministro Tajani,
Ecco, prima di dare la parola al se Eminenza Cardinale Pizzaballa, un piccolissimo fuori programma per la generosità di Francesco De Santis, il quale consegnerà al cardinale Pizzaballa una copia della Gerusalemme Liberata l'edizione del 1.818, oggetto di studio da parte del suo omonimo trisavolo, quindi il con presidente De Santis consegnerà,
E ora ascoltiamo la prolusione di sua Eminenza, il cardinale Pizzaballa dal titolo la forza del limite dignità umana e giustizia nel tempo della guerra.
Signor Presidente, Autorità, confesso di essere un po'a disagio, sono abituato a parlare nelle chiese e nei nostri ambienti che io mi sento un po'un pesce fuor d'acqua, ecco, mi sono chiesto più volte cosa io possa dire che già in questa sede così prestigiosa non si sappia ma porterò molto semplicemente sobriamente,
E laicamente quanto possibile, nel senso bello della parola mio pensiero basato sulla mia esperienza,
Innanzitutto vi ringrazio per il premio De Santis che avete voluto conferirmi.
Per l'attenzione che, attraverso questo riconoscimento, rivolgete alla Terra Santa.
Accolgo questo onore pensando alla Chiesa di Gerusalemme, dalle persone con le quali condivido la responsabilità di custodire una presenza, accompagnare famiglie, cercare possibilità di vita in condizioni spesso difficilissime, come abbiamo ascoltato.
Vorrei che il mio ringraziamento raggiungesse anche chi compie questo lavoro senza visibilità.
Chi continua a insegnare ad assistere un malato, a sostenere una famiglia che tiene aperta una relazione, quando tutto sembra suggerire di interromperla e anche grazie a queste persone che possiamo ancora parlare di futuro,
In un contesto segnato dalla presenza delle istituzioni e del mondo della giustizia, sento la responsabilità di portare alcune domande nate da questa mia esperienza la mia voce è quella di un pastore chiamato ogni giorno a confrontarsi con le conseguenze umane delle decisioni e con una distanza talvolta drammatica tra i princìpi che professiamo e la vita che riusciamo a proteggere.
Ho scelto di parlare della forza del limite perché mi sembra che una delle questioni più gravi del nostro tempo e qui ripeto cose che ho già detto molte volte, una delle questioni più gravi del nostro tempo sia la crescente fiducia nella forza come criterio di governo e di regolazione dei rapporti tra i popoli.
Si pensa di poter definire i nuovi equilibri, garantire la sicurezza e dare un futuro alla convivenza.
Attraverso l'imposizione della propria volontà in questa prospettiva, il diritto rischia di essere considerato un ostacolo, l'azione e la disponibilità di un potere sufficiente sembra diventare da sola una ragione per esercitarlo.
L'esperienza della Terra Santa ci costringe a interrogarci su questa pretesa,
Le devastazioni che abbiamo davanti investono le case e le città, ma anche le relazioni, la fiducia.
La possibilità di immaginare una vita assieme,
Si pretende di preparare un nuovo ordine, mentre si consumano le condizioni umane che potrebbero sostenerlo, la forza può modificare gli equilibri di potere, ma non è di per sé sufficiente affondarono una convivenza che si è riconosciuta come Giusta da coloro che saranno chiamati a viverla.
Parlare del limite significa allora interrogarsi sulle condizioni di un potere irresponsabile.
Capace di misurare le proprie decisioni anche sul futuro che lascia agli altri.
È da qui che nasce la domanda che vorrei condividere con voi, che cosa siamo tenuti a rispettare anche quando avremmo la possibilità di imporre il nostro volere?
Nella vita di una comunità, la guerra si manifesta attraverso bisogni molto concreti. A Gaza le nostre chiese hanno accolto persone che avevano perduto la casa
La vita della parrocchia ha dovuto comprendere la distribuzione dei pasti, la ricerca di medicine, la cura dei bambini, con l'aiuto di tanti, anche dal governo italiano.
In alcuni momenti tutto sembrava dipendere dalla capacità di attraversare un'altra giornata.
Le responsabilità più ordinarie sono diventate difficili da assolvere, trovare acqua, assistere un anziano, dare a una famiglia qualche certezza per il giorno successivo, in quei giorni, in quei mesi ho visto genitori provare a conservare una quotidianità per i propri figli, anche nelle condizioni più precarie.
È una forma di coraggio silenzioso, che difficilmente compare nelle cronache ma che sostiene la vita delle comunità.
In Cisgiordania.
Abbiamo accompagnato a famiglie impoverite dalla perdita del lavoro, dalle restrizioni alla circolazione, dalla violenza continua di gruppi.
Che sembra un gruppi di coloni che sembrano espandersi sempre di più,
Abbiamo visto quanto rapidamente l'impossibilità di progettare possa entrare nella vita di una persona.
Rinviare gli studi, rinviare un matrimonio, la nascita di un'attività significa perdere il poco alla volta la fiducia di avere ancora un posto nella propria terra.
È una forma meno visibile di distruzione, ma non per questo meno reale.
Conosco anche la paura e le ferite della società israeliana.
Il 7 ottobre il dolore delle famiglie colpite dalla violenza, la vicenda degli ostaggi, sono storie differenti che chiedono di essere comprese nella loro realtà e nelle loro responsabilità.
Il mio servizio mi chiede di ascoltarli e di impedire che l'attenzione per una sofferenza rende invisibile quello di un altro.
La guerra cambia anche il nostro modo di giudicare, tendiamo a identificare ogni persona con il popolo cui appartieni e, sulla base di questa sua appartenenza, presumiamo di sapere tutto di lei perfino quanto meriti di essere ascoltato, la sua vita rischia così di essere considerata soltanto in funzione del conflitto.
Le persone che incontriamo, invece, ci chiedono innanzitutto di poter vivere, curarono, figlio, raggiungere la propria casa, immaginare un futuro per la propria famiglia.
Ricordo molte Conso conversazioni terminate non con una richiesta politica o una rivendicazione, ma con una domanda semplice, quando potremo tornare a una vita normale?
E davanti a queste richieste che parole come dignità e diritto acquistano un significato preciso.
E nasce una domanda rivolta a tutti noi.
Quale protezione rimane una persona?
Quando non dispone della forza necessaria per ottenere ascolto e tutela
Sappiamo quanto la forza possa apparire convincente, soprattutto quando si ha paura.
Premette di ristabilire il controllo, di eliminare la minaccia.
Di sottrarre il futuro, l'incertezza
Chi ha conosciuto la violenza, comprendere il bisogno di sicurezza.
E il dovere di proteggere le persone, una responsabilità reale alla quale le autorità non possono sottrarsi.
Ma è proprio questa responsabilità a imporre un limite, la convinzione che difendere una causa giusta non rende legittimo ogni mezzo usato per sostenerla.
Il dolore subito esige riconoscimento e giustizia, ma non autorizza a infliggere una sofferenza senza misura.
Quando ogni decisione viene subordinata alla necessità di prevalere, scompare lo spazio indispensabile pregiudicarlo alla luce dei principi di giustizia.
Il diritto umanitario traduce queste esigenze in obblighi concreti.
Proteggere i civili, curare i feriti, trattare con l'umanità le persone detenute,
Questi obblighi vincolano ciascuna parte, anche quando l'avversario viola le regole.
Le Convenzioni di Ginevra affermano così un principio essenziale.
Neppure la guerra cancella i doveri verso la persona.
Nella vita quotidiana, questo significa che un bambino continua ad avere diritto alla protezione anche quando nasce dalla parte che consideriamo sbagliata o nemica.
Chi è ferito, ha bisogno di essere curato, chi è nelle nostre mani rimane una persona e della sua dignità, siamo responsabili.
La vulnerabilità, la vulnerabilità di qualcuno ci obbliga, proprio perché ci consegna un potere sulla sua vita.
Il limite comincia dal momento in cui il potere incontra una persona e scopre di non poter disporre di lei, è una questione che attraversa la ditta delle istituzioni, l'economia, le relazioni sociali.
Avere la possibilità di compiere una scelta non basta affondarne la legittimità, chi esercita l'autorità deve poter rispondere delle conseguenze delle proprie decisioni, deve accettare che qualcuno le esamini le contesti, chiedergli correggerle.
Comprendo a questa esigenza, anche a partire dalla mia responsabilità nella chiesa durante questa guerra alcuni, ad esempio, alcuni nostri cattolici di lingua ebraica, hanno espresso la difficoltà di sentirsi ascoltati dalla propria comunità ecclesiale e da me.
È una constatazione che mi interpella personalmente possono essere convinto di aver pronunciato una parola giusta e scoprire che qualcuno, affidato alla mia cura, non vi ha riconosciuto attenzione alla propria sofferenza, la mia responsabilità mi chiede di prendere sul serio quella voce.
Ascoltare meglio interrogare anche il mio modo di essere pastore
Il limite riguarda dunque anche la pretesa che il nostro sguardo sia sufficiente a comprendere la vita degli altri.
Il limite al potere, proteggere la libertà delle persone, non chiede a chi subisce un'ingiustizia di rassegnarsi, al contrario, deve garantire la possibilità di reagire, rivendicare i propri diritti, di ottenere un cambiamento.
E qui emerge il compito delle istituzioni.
La propria, la protezione della persona deve avere una consistenza più stabile della buona volontà di chi, in un determinato momento momento disporre del potere deve poter essere chiesta anche da chi è scomodo da chi non ha relazioni influenti da chi appartiene a una minoranza.
L'esperienza delle comunità cristiane del Medio Oriente.
Ci rende particolarmente sensibili a queste esigenze.
Il valore umano della giustizia si comprende anche così.
Una persona può far valere le proprie ragioni senza dover prima dimostrare di essere forte, può rivolgersi a un'istituzione nella fiducia che la sua domanda sarà esaminata per ciò che questa fiducia è un bene pubblico prezioso, il suo venir meno indebolisce il senso di appartenenza a un ordinamento, un comune gli alimenti alla ricerca di protezione esclusivamente nella propria parte.
La credibilità del diritto dipende dalla coerenza nell'imparzialità con cui i suoi principi trovano applicazione.
Se la stessa violazione viene giudicato diversamente, a seconda dell'identità dell'autore della vittima, si incrinano sia la fiducia nella giustizia sia il carattere universale dei diritti.
Richiama i principi, appare allora subordinato agli interessi del momento più che alla loro effettiva validità, questa impressione alimenta una diffidenza che rischia di indebolire anche l'opera di quanti lavorano con convinzione e responsabilità per la tutela dei diritti.
In Terrasanta.
Tale questione non è teorica
Interpella direttamente le nostre istituzioni civili, legali e religiose.
Ne sperimentiamo, ne sperimentiamo ogni giorno le conseguenze.
Abbiamo pronunciato molte volte parole come pace e giustizia, mentre tante persone continuavano a vivere senza protezione, comprendo chi domanda e succede spesso a che cosa servono quelle parole, la risposta richiede decisioni e impegni mantenuti, la difesa del diritto diventa credibile quando comportano un costo anche per chi lo invoca.
Le conoscere l'uguale dignità di ogni persona e se c'è un esige esige un giudizio preciso sulle azioni compiute e sulle responsabilità di chi le ha decise.
Le responsabilità individuali e quelli degli Stati devono essere accertate senza attribuire indiscriminatamente una colpa o un intero popolo, ciascuno deve RIS per rispondere di ciò che ha fatto.
Quando l'appartenenza a prendere il posto per l'accertamento dei fatti, la giustizia continua comincia a risolversi.
C'è poi una responsabilità che riguarda ciò che avverrà quando le armi taceranno.
Ogni guerra decide due volte sul presente dello scontro e sul futuro della convivenza.
Ogni umiliazione inflitta ogni sofferenza ignorata può lasciare nella memoria di una famiglia, a qualcosa che continuerà a operare per molto tempo in Terrasanta, israeliani e palestinesi avranno bisogno di un futuro nella stessa terra.
Questo dato obbliga a guardare oltre il risultato immediato di uno scontro.
La sicurezza di un popolo e la libertà dell'altro devono trovare posto in una prospettiva che li comprende entrambi, una soluzione che lasci una parte senza dignità e senza possibilità di vita porta già dentro di sé le ragioni di una nuova crisi, una pace costruita al prezzo dell'ingiustizia.
Non chiude il conflitto, ne rinvia soltanto il ritorno,
Chi ha perduto una persona cara, chi ha subito violenza o è stato privato della propria casa deve poter chiedere verità e riconoscimento, ricerca di un accordo, deve prendere sul serio queste domande alle vittime non si può chiedere di tacere il proprio dolore per rendere più semplice il lavoro degli altri.
Allo stesso tempo, occorre custodire la possibilità che una storia ferita abbia ancora un seguito diverso.
È un lavoro che conosco attraverso la vita delle comunità, richiede pazienza, rispetto dei tempi delle persone, presenza, un'insegnante che aiuta un ragazzo a comprendere ciò che ha vissuto, senza educarlo all'odio partecipa a questo lavoro.
Lo compianto, chi mantiene un rapporto con una per con una persona appartenente a una comunità diversa, oggi Terrasanta, parlare tra israeliani e palestinesi non è così semplice e scontato e farlo anche pubblicamente ha un costo, ecco, ma sono testimonianze preziose e importanti, tutto questo la possibilità di una fiducia che resiste
Anche quando il discorso pubblico sempre negarlo, tutto questo è importante,
E su questo terreno che l'impegno delle comunità si intreccia con la responsabilità delle istituzioni, la cura quotidiana risponde ai bisogni immediati.
Per diventare stabile ed efficace, però, richiede condizioni pubbliche che restituiscono le persone, autonomia ai diritti.
Sostenere una famiglia non significa soltanto aiutarla nell'emergenza.
Ma metterla nelle condizioni di tornare a lavorare, a muoversi e a partecipare pienamente alla vita sociale,
L'assistenza a fronte alle conseguenze più urgenti della crisi.
Alla politica spetta intervenire sulle condizioni che la generano e la perpetuano, la forza del limite riguarda perciò il futuro.
Rispettare oggi la dignità di una persona significa lasciare aperta una possibilità di relazione per domani, significa accettare che il futuro contenga anche le ragioni delle aspirazioni re egli ribalta di qualcuno che non possiamo correre.
Tornare a nostro piacimento.
La mia fede e all'origine del modo in cui guardo questa responsabilità.
Bicchieri di riconoscere in ogni persona.
Una dignità che precede il mio giudizio e di rispondere della vita che mi ha affidato.
Questa convinzione mi porta a collaborare con persone di altre fedi e con chi trova altrove le ragioni del proprio impegno.
La cura dell'umano è un compito nel quale possiamo incontrarci senza rinunciare a ciò che siamo.
Accolgo perciò il vostro riconoscimento dentro questo impegno condiviso.
Il vostro premio rende più visibile e una voce è proprio per questo la rende più responsabili mi auguro che l'attenzione è rivolta oggi alla mia persona possa tradursi in un'attenzione durevole alle comunità della Terrasanta e a quanti continuano a lavorare perché nessuno sia abbandonato alla propria debolezza.
La Gerusalemme porta una convinzione maturata nel dolore.
In questi anni ho visto molte persone perdere quasi tutto e continuare tuttavia cercare una strada per vivere insieme, per questo credo che il futuro non appartenga a chi accumula più forza.
Ma chissà h, ma a chissà a porre un limite, chiedere a un avversario di fermarsi è necessario.
Più difficile e più decisivo e accettare che i principi nei quali crediamo vincolino anche noi, soprattutto quando rispettarli, comporta la rinuncia a un vantaggio immediato, e questo in definitiva il compito che vorrei affidare il nostro incontro fare della dignità umano, dignità umana, non una promessa rinviata alla fine della guerra,
Al criterio che orienta le decisioni, mentre la guerra ancora in corso.
La giustizia rivela il suo valore più autentico quando riesce a proteggere anche chi non ha altra forza che il proprio diritto con questo auspicio, vi ringrazio per il riconoscimento e per l'attenzione che vorrete continuare a rivolgere alla comunità della Terrasanta, grazie.
Passiamo al secondo premiazioni del premier De Santis per i diritti umani.
Agence France Presse e riceve il premio, chiedo se il direttore dell'agenzia France Press Europa Africa pregherei, Giovanna Botteri, di leggere la motivazione.
Il premio per i diritti umani De Santis viene assegnato, quest'anno i fotoreporter dell'agenzia France Press per il coraggio straordinario, il rigore deontologico e l'incredibile dedizione dimostrati nel documentare sul campo i conflitti in Medio Oriente, nella Striscia di Gaza e in Ucraina, lavorando sui fronti caldi dei conflitti, non hanno mai smesso di raccontare e testimoniare quotidianamente una realtà brutale a cui la stampa internazionale molto spesso non aveva accesso con i loro obiettivi. Queste donne e questi uomini professionisti dell'informazione e qualcuno con esperienza decennale, altri appena entrati nel mestiere spinti dall'entusiasmo e della passione, hanno squarciato il velo della propaganda dell'indifferenza, restituendoci la verità dolorosa e insostenibile dei diritti umani violati, delle sofferenze dei civili e della devastazione della guerra. Ci hanno ricordato che l'informazione indipendente, un bene pubblico e un diritto inalienabile di tutti i cittadini del mondo, operando in condizioni di estremo pericolo e grandissima difficoltà. I fotografi della France Press hanno consapevolmente difeso uno dei pilastri fondamentali di ogni società democratica, la libertà di informazione e l'hanno fatto per noi perché potessimo sapere conoscere vedere attraverso i loro occhi, attraverso l'obiettivo delle loro fotocamere, per questo hanno pagato un prezzo altissimo. Abdul Rauf Shut Armand Soldà Shammah Rai hanno dato la loro vita Cristina assi Achmed Israeli e molti altri ne sono usciti con ferite permanenti e terribili, a tutti i loro caduti o feriti sul campo, combattendo con l'unica arma del diritto e della libertà di informazione. Va il premio De Santis e il nostro tributo più profondo. La nostra immensa gratitudine per chi continua a testimoniare questo premio onora il loro sacrificio e riafferma la necessità assoluta di proteggere chi
Fotografi, giornalisti cardinali tiene ancora accesa una luce nel buio della guerra.
Prego, prego al dottor 6 e di avvicinarsi all'emiciclo, insieme con l'ambasciatrice di Francia, al marito Cot, che consegnerà al premiato alla medaglia e a ben Bothan Masera, amministratore delegato di quotò che consegnerà la pergamena, grazie, accomodatevi.
Presidente eminenza, ministri, signore e signori, ricevere il premio per i diritti umani della Fondazione De Santis e per l'agenzia France Press un grande onore e una profonda responsabilità.
Ringrazio la Fondazione per questo riconoscimento, che interpretiamo come un apprezzamento per il nostro lavoro.
Di dare valori che ti danno la nostra missione e quotidiano.
Però è Pepe, i diritti umani non sono, è un tema, tra gli altri, mai il filo conduttore di gran parte del nostro lavoro.
Raccontiamo che crisi umanitarie repressioni il lotte per la libertà e che crediamo che il giornalismo indipendente.
Sia essenziali per documentare gli abusi da due fosse A C, non ne ha e difendere il diretto universale alle informazioni.
Ma raccontare queste storie a un prezzo.
Il giornalista dell'Afp operano ogni giorno in alcuni dei lo dei luoghi più pericolosi del mondo, molto sono stati feriti.
Arrestati o minacciati, alcuni hanno pagato con la propria vita
Desidero ricordare in particolare Harmar soldi in video Grafo della Fp, ucciso il 9 maggio 2023.
Nei pressi di Cia, sita sul fronte orientale dell'Ucraina, mentre documentava la gara.
Aveva tenente i due anni.
Era un giornalista brillante, appassionato e generoso.
Ed è particolarmente emozionante ricordarlo qui a Roma, dove aveva iniziato il suo percorso professionale nella F come stagista del nostro ufficio di corrispondenza.
La sua vita e il suo sacrificio.
Ci ricordano che la libertà di stampa non è un principio astratto, ma una conquista che risiede con coraggio.
Grazie ancora a nome di tutti i giorni, la lista delle felpe che ogni giorno raccontano il modo con profondo impegno per i diritti, i diritti di tutti.
Procediamo alla consegna del terzo premier De Santis per i diritti umani a Roberto Morgantini, che opera presso le Cucine Popolari d'estate, ideatore e fondatore delle Cucine Popolari.
La legge, la motivazione, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi,
Signor Presidente della Repubblica, signor Vicepresidente del Consiglio dei ministri, il riconoscimento Roberto Morgantini del Premio Fondazione De Santis per i diritti umani interviene in un percorso umano e civile dedicato alla dignità della persona, all'inclusione sociale ed al sostegno dei più fragili, il progetto delle Cucine popolari da lui fondato a Bologna nel 2015 rappresenta un'esperienza di solidarietà diffusa, mutualismo sociale, capace di offrire non soltanto pasti ma accoglienza, ascolto e occasioni di relazione, un modello che supera la dimensione meramente assistenziali, facendo del cibo uno strumento di incontro e di inclusione e contribuendo a contrastare, insieme alla povertà materiale, la solitudine e l'emarginazione
La sua capacità di mobilitare energie collettive ha favorito il radicamento delle cucine popolari nel tessuto sociale, traducendo la solidarietà in una pratica quotidiana e concreta per tutta la comunità e per la continuità della sua azione, l'attenzione costante verso gli ultimi Roberto Morgantini incarna pienamente i valori di dignità umana, giustizia sociale e di inclusione e il premio intende onorare grazie.
Chiedo a Roberto Morgantini di avvicinarsi all'emiciclo insieme a Tommaso Tanzilli, presidente di Ferrovie dello Stato Italiane e a Mirko Tondi, della Fondazione De Santis.
La medaglia sarà consegnata da Tommaso Tanzilli e la pergamena da Mirko Tondi, grazie.
è un grande onore ricevere il premio De Santis per i diritti umani, un riconoscimento che dedichiamo a tutti.
I volontari e gli ospiti delle Cucine Popolari in un'epoca drammatica in cui l'umanità ferita di guerre, conflitti e violenze in ogni parte del mondo, crediamo che la solidarietà e l'accoglienza non siano semplici gesti di aiuto, ma veri e propri atti di resistenza civile.
Ogni giorno aggiungere un posto a tavola significa riaffermare la dignità umana e dimostrare che la pace si costruisce partendo dalla cura dell'altro, grazie di cuore per aver dato voce e valore a questo cammino di condivisione, grazie.
Dopo queste
Diamo la consegna di due menzioni speciali all'istituto tecnico tecnologico, Grafica e Comunicazione di secondo grado Giorgi, Woolf e alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo bassi quindi leggere la motivazione e la dottoressa Anna Paola Sabatini, direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio,
Io è sottinteso che il nostro ringraziamento va a tutti i ragazzi di queste due scuole che, con le loro opere, i loro contributi di riflessione hanno arricchito questo nostro premio, prego, dottoressa.
Signor Presidente della Repubblica, vicepresidente del Consiglio dei ministri, vi sono parole che chiedono di essere cercate prima di poter essere pronunciate e l'istituto di istruzione superiore Watch e l'istituto comprensivo, Melissa, Bassi hanno scelto di cercare quelli dei diritti umani trovandole nel pensiero, affidandole alla mamma al segno, vestendoli di colore perché la dignità della persona divinis, immagine, presenza, appello hanno così reso l'aula il luogo in cui l'espressione artistica custodisce la memoria e la memoria si fa impegno, i nostri studenti hanno dimostrato che educare diritti significa dare forma all'invisibile e voce a chi non ne ha, consegnandoci una parola nuova e antica insieme, la parola che non divide, ma riconosce
Prego la e di avvicinarsi all'emiciclo, la dottoressa Elena, Tropea dirigente scolastico dell'Istituto Giorgi, Woolf di Roma, la dottoressa Alessandra Scamardella, dirigente scolastico dell'istituto Melissa, Bassi di Roma, che riceveranno il premio da Maurizio, Beretta e Marianna plafone, entrambi di UniCredit prego,
Ringraziamo ovviamente oltre alle dirigenti, come abbiamo detto, i ragazzi che stanno seguendo una parte di questa cerimonia abbiamo tutti apprezzato molto le loro opere, che sono esposte dinanzi all'aula magna e sono stati molto bravi e meritano un applauso.
Cerimonie
Ringraziamo tutti, ringraziamo ancora.
Repubblica alle autorità presenti per averci dato l'onore di questo partecipazione grazie a tutti.

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