Alla cerimonia prenderanno parte, tra gli altri, i Ministri Antonio Tajani, Matteo Piantedosi, Carlo Nordio, Andrea Abodi, Orazio Schillaci e Maria Elisabetta Alberti Casellati.
A ricevere quest'anno il Premio De Sanctis per i diritti umani saranno Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Cucine Popolari, organizzazione che prepara ed eroga pasti a favore di persone svantaggiate, Agence France-Presse, tra le più importanti agenzie di stampa del mondo.
Convegno "Premio De Sanctis per i diritti umani", … registrato a Roma lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 17:10.
Sono intervenuti: Gianni Letta (presidente dell'Associazione Civita), Carlo Nordio (ministro della Giustizia), Pierbattista Pizzaballa (cardinale, patriarca latino di Gerusalemme), Giovanna Botteri (giornalista italiana), Pierre Ausseill (direttore per l'Europa e l'Africa di Agence France-Presse), Matteo Piantedosi (ministro dell'interno), Roberto Morgantini (cucine popolari), Anna Paola Sabatini (direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per il Lazio).
Tra gli argomenti discussi: Diritti Umani.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 48 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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