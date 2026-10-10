10 OTT 2026
dibattiti

L’ottimismo della volontà (seconda giornata)

CONVEGNO | - Milano - 10:00 Durata: 4 ore 46 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE
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"Capitale umano, la prima infrastruttura della competitività formare le competenze che il mercato richiede" con Marco Giulietti (presidente Its Academy Umbria), Laura Ramaciotti (Rettrice Università di Ferrara e Presidente CRUI).

"Investire sui giovani, costruire il futuro" con Marco Gay (AD Zest S.P.A) e Oscar Pasquali (AD Fondazione Generation Italy).

"Innovazione che crea welfare" con Sergio Dompè, (executive president Dompè farmaceutica) e Gianmario Verona (presidente Istituto Italiano Tecnologia).

Modera: Daniele Manca Corriere della Sera.

Ore 10.45 "Energia, infrastrutture e innovazione, Le reti della competitività".

Relazione introduttiva: Massimo Beccarello, Direttore Cesisp-Università Milano Bicocca.

Relazione introduttiva: Massimo Beccarello, Direttore Cesisp-Università Milano Bicocca con Alessandra Pasini (group president Zhero), Nino Tronchetti Provera (fondatore e managing partner Ambienta Sgr).

Infrastrutture che generano sviluppo con Andrea Giuricin (AD Tra consulting; economista dei trasporti CESISP UNIMIB), Antonio Zoccoli (presidente Fondazione ICSC).

"Tecnologia e intelligenza artificiale".

Relazione introduttiva: Italo Colantone (Professore ordinario di politica economica Bocconi), Italo Colantone (Professore ordinario di politica economica Bocconi), Luca De Angelis (AD Tech Europe Foundation), Daniele Pucci (AD Generative Bionics), Uljan Sharka (AD Domyn).

Modera Maurizio Casasco deputato, responsabile dipartimento Economia.

Ore 12.00 Keynote speech Carlo Cottarelli (direttore Osservatorio conti pubblici italiani Università Cattolica di Milano).

Ore 14.00 "Le condizioni della crescita.

Le riforme per liberare il potenziale dell'Italia".

Intervengono.

Carlo Altomonte (docente Politica economica europea, Università Bocconi Milano), Antonio D’Amato (presidente e AD Seda International Packaging Group), Daniela Fumarola (segretario generale Cisl), Gianpaolo Galli (direttore scientifico Osservatorio Conti Pubblici), Nicola Rossi (Consigliere d’amministrazione Istituto Bruno Leoni), Stefano Caselli (Dean Sda Bocconi School of Management), Gregorio De Felice (responsabile Servizio studi e ricerche e Capo economista Intesa Sanpaolo), Marco Elio Rottigni (DG Abi).

Modera: Claudio Brachino, editorialista Italpress.

Ore 15.15 "Un patto per la crescita".

Intervengono: Marco Accornero (segretario generale Claai-Unione Artigiani), Cristian Camisa (presidente Confapi), Dario Costantini (presidente Cna), Maurizio Gardini (presidente Confcooperative), Massimiliano Giansanti (presidente Confagricoltura), Marco Granelli (presidente Confartigianato), Federico Iadicicco (presidente nazionale Anpit), Maurizio Marchesini (vicepresidente per lavoro e relazioni industriali Confindustria), Marco Natali (presidente Confprofessioni), Ettore Prandini (presidente Coldiretti), Carlo Sangalli (presidente Confcommercio).

Modera: Paolo Liguori (giornalista e conduttore Mediaset).

Ore 16.30 "L'agenda della crescita nel tour imprese Italia" con Letizia Moratti, Presidente Consulta Nazionale di Forza Italia, eurodeputata.

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Donne si è parlato di riforme per dare al nostro partito una connotazione.
Sempre più liberale oggi
Vogliamo fare un passo in più, quindi partire da questo titolo l'ottimismo della volontà e vedere come trasformare l'ottimismo della volontà in proposte concrete per la crescita lo faremo
Partendo dalla dalla sicurezza, dalla del fatto di di avere nel nostro Paese imprese eccellenti un sistema universitario o di grande valore giovani capaci, innovazione presente nelle nostre imprese e nei nostri centri di ricerca, abbiamo un grandissimo potenziale, non sempre riusciamo a far sì che questo potenziale,
Si traduca in crescita, l'Italia non sta male dal punto della crescita rispetto da anche ad altri Paesi e quindi siamo secondi nel G 8.
Il problema è un problema europeo, è un problema che riguarda soprattutto la il peso manifatturiero che in Europa è sceso dal 20 al 13% del PIL, e quindi il tema crescita è un tema che va decisamente affrontato. Quindi la giornata di oggi è costruita su su, su questa, su questa domanda, che cosa serve all'Italia per crescere? Quindi parleremo di capitale umano come prima infrastruttura per per la crescita, per la competitività, quindi tutto il tema che riguarda la formazione che riguarda il, la, l'alta, l'alta, formazione, il tema che riguarda la le competenze, le competenze necessarie per il mercato, quindi parleremo di infrastrutture necessarie per per la competitività, parleremo di di energia perché non possiamo pensare di competere e di far sì che le nostre imprese competono
Con giganti?
Prevalentemente non non europei, con i costi dell'energia, che in Europa sono dalle 3, dai tre, cinque volte più care rispetto a un'energia degli Stati Uniti, quindi parleremo nel pomeriggio, affronteremo il tema della produttività e dei salari per poter avere salari più più elevati e quindi creare un circolo virtuoso.
Sui salari più elevati e quindi più potere d'acquisto, e anche per le per le imprese,
Più capacità di poter fare investimenti, parleremo di un altro tema importante, il risparmio, noi abbiamo un miliardo e 800 milioni di risparmio privato che in questo momento è capita, è un capitale dormiente, non ha investito per la crescita, quindi cercheremo di capire pensate se solo un 10% e questo capitale potesse essere investito nella crescita questo che cosa significherebbe quindi,
Stiamo lavorando elaborando delle proposte, ma ascolteremo oggi proprio per avere un un un confronto con il mondo delle imprese, col mondo della delle rappresentanze datoriali, col mondo dei sindacati, per con università, con centri di ricerca, per ascoltare e poter, alla fine di questa giornata,
Elaborare delle proposte da che possono diventare un patto per la crescita che potremmo portare nei territori per misurarci nei vari territori e di nuovo ascoltare le esigenze e le necessità, perché la politica per per dare risposte concrete deve essere una politica che è capace di ascoltare, capace poi di scegliere capace di prendere le decisioni, quindi l'ottimismo della volontà non vuol dire mettere i problemi sotto il tappeto ottimismo della volontà, vuol dire analizzarli, ma vuol dire anche avere la forza e il coraggio di trovare delle soluzioni per trasformare questa bellissimo claim in una area reale politica per il nostro Paese.
Quindi io vi auguro buona giornata, ringrazio tutti i relatori e le relatrici moderatori e lascio ad Andrea Minzolini, introduzione il primo panning, grazie
Grazie onorevole, e adesso partiamo con il primo panel della giornata capitale umano, la prima infrastruttura della competitività e chiamo moderare ecco sul palco Daniela manca del Corriere della Sera.
Daniele Daniele Spini.
Giorno, buongiorno, grazie per questa opportunità, ve lo dico subito ottimismo della volontà mi piace moltissimo, mentre chiamo Marco Giulietti, Presidente dell'ITS Academy Umbria, a salire sul palco, Laura la professoressa Laura Ramaciotti, rettrice, università,
Di Ferrara e presidente della CRUI ad accomodarsi, vi dico subito che questa mattinata e tutta la giornata saranno importantissime scorrere un po'il programma e purtroppo io dovrò lasciarvi, ma magari nel pomeriggio riesco a fare un salto perché le persone e gli argomenti sono di quelli importanti come diceva Letizia Moratti,
Dobbiamo passare da una narrazione dei problemi, tanto riconosciamo tutti, se foste qui li elenca reste tutti uno per uno a una narrazione delle soluzioni.
Questo è compito della politica, i cittadini chiedono questo, chiedono questo ai partiti, non chiedono di sapere quali sono i loro problemi, perché i cittadini li conoscono perfettamente.
Quello che vogliono sono soluzioni, e quindi già qui c'è una qui, se questa è già una notizie e avere sul palco.
Il Presidente dell'ITS Academy Umbria e la presidente della.
Della Crui e quindi tutti quanti i rettori e già questa è una notizia pensate perché in Italia siamo anche il Paese dei guelfi e ghibellini e quindi siamo pronti a dividersi su tutto. In questo caso, invece, comincerei dalla professoressa a dirci appunto capitale umano la prima infrastruttura della competitività, sì, sembra uno slogan, ma non lo è no, no, non lo è, è per fortuna non è uno slogan, ma è una realtà. Innanzitutto, grazie per l'invito. Grazie per
Da aver concesso, insomma, alla CRUI di esprimere un'opinione su un tema per noi rilevantissimo, come quello della formazione e della conoscenza, del trasferimento della conoscenza e delle competenze, e io credo che l'Italia abbia un ottimo sistema formativo.
Delle Università di grandissimo valore, sia statali che non statali, in grado di produrre un livello di ricerca veramente elevato, e quindi di conoscenze e di competenze anche veramente elevate, se, visto che siamo qui per individuare gli snodi da risolvere, posso trovare effettivamente,
Un ambito nel quale occorrerebbe darsi un pochino più da fare, proprio quello del trasferimento di questa conoscenza, in particolare nel contesto imprenditoriale e come motore di sviluppo vero e proprio, altrimenti rischiamo di produrre competenze e conoscenze di altissimo livello, ma,
Di disperderle e di non far sì che arrivino effettivamente a creare quell'occupazione.
Qualificata per produrre questo sviluppo, questa competenza e questa e questa innovativa e il famoso trasferimento tecnologico famoso trasforma una brutta parola e quindi che la presidente non va più di moda e di moda parlare di trasferimento tecnologico, oggi parliamo di trasferimento di conoscenza più an meglio ancora di terza missione ovvero di una serie di iniziative di attività che vengono intraprese dalle università ormai da parecchio tempo perché,
Registriamo circa 2 decade, forse ci stiamo avvicinando alla terza decade perché le prime leggi sono state promulgate alla fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000, per dare maggiore impulso al trasferimento di questa conoscenza e alla propria applicazione, se noi guardiamo dal 2004 ad oggi la media dei brevetti concessi annualmente era 1,6 per ente nel 2023 sono arrivate 11,5, quindi oltre sette volte il valore iniziale.
E nello stesso periodo, il patrimonio brevettuale complessivo è passato da 1.189 8.802 brevetti, quindi, effettivamente, c'è stato un salto significativo e uno sforzo importante da parte dei nostri atenei, che hanno creato delle strutture vera e propria all'interno dei singoli atenei dedicate a questi temi alla produzione e soprattutto alla valorizzazione della conoscenza chiaro che abbiamo un po'il solito gap da recuperare rispetto magari ad altri paesi europei vi ho portato un altro,
Oh, ecco un altro dato per cui la media di addetti nostri si attesta a circa 106 nel 2004 oggi 470, non la media, il valore assoluto nazionale di addetti agli uffici di trasferimento tecnologico oltre 470 nel 2023, quando se uno guarda l'Empire Enterprises a Londra conta oltre centro professionisti a Cambridge siamo passati da 67 addetti nel 2020 21 a 125 nel 2024. Quindi in altri contesti europei il numero complessivo di addetti che noi abbiamo nel sistema è concentrato sostanzialmente in un
In una sfruttare in una struttura, che cosa possiamo fare le sfide dei prossimi anni, allora sicuramente a cercare di investire ulteriormente in un rapporto che già è consolidato con il mondo imprenditoriale, perché lavoriamo insieme, appunto da tempo, in maniera quotidiana e continua.
Ma dovremmo renderlo un pochino più osmotico, i nostri giovani ai nostri studenti fin dal percorso di laurea dai tirocini. Non parliamo poi del momento successivo. Chi entra nei percorsi di dottorato o chi sia dottore? Questi dottorati industriali e questi dottorati di interesse nazionale che con il PNRR Afam hanno avuto sicuramente un busto importante in termini anche di finanziamenti, dovremmo consolidarli maggiormente. I nostri giovani devono passare più tempo a contatto con le imprese durante il loro periodo di formazione. Fare un po'più di scouting all'interno dei nostri atenei, quindi selezionare le invenzioni, in particolare quelle che possono provenire proprio come stimolo dai nostri dottorandi o dottori di ricerca, investire un pochino di più sul provocò of concept. Quindi, capire e testare le nostre invenzione per valutare quelle che, più verosimilmente, possono diventare un'innovazione di mercato a rafforzare magari le piattaforme che già ci sono. Abbiamo una piattaforma importante è che si chiama Knowledge share che raccoglie tutti i portafogli brevettuali delle nostre università e quindi è chiaro che è una vetrina importante da presentare e da valorizzare al sistema imprenditoriale nazionale e non solo,
E anche magari coordinare un po'di più tutte le altre infrastrutture che gravitano attorno anche al sistema universitario. Abbiamo incubatori, abbiamo competence center, abbiamo acceleratori d'impresa soggetti che si occupano di un anello della filiera che andrebbe tenuto sempre molto coordinato anche con le azioni dell'università. Ecco dalle parole della professoressa, avete sentito quanto in realtà ci sia un problema in Italia di ecosistema, noi ci sentiamo poco sistema mentre, come avete sentito, i puntini ci sono, tutti vanno uniti, allora, dalle parole della professoressa, avete sentito parlare
Molto di impresa e qui su questo palco c'è un imprenditore, perché l'ho presentato come Presidente dell'ITS umbro, però, in realtà Giulietti e un imprenditore guida, una delle maggiori imprese manufatturiere umbre, passaggio Harvard, passaggio alla London Business School e adesso si ritrova a fare appunto il Presidente dell'ITS che è uno degli snodi importanti che abbiamo sempre detto la Germania avanti e,
E mentre lo dicevamo, qualcuno però faceva l'ETS.
Che cosa sono, perché così almeno?
Si capisce perché c'è un anche un nemico un po'sbagliato, perché lì si confonde spesso con gli istituti tecnici allo guardi io.
All'inizio con una parola, cioè con il tema della velocità.
Oggi c'è bisogno di una formazione che vada alla stessa velocità con cui va il mondo, questo non significa formare in un modo approssimativo, in fretta, tutt'altro, oggi c'è bisogno di profondità di competenze e c'è bisogno soprattutto di una formazione contemporanea, cioè aggiornata sui temi del momento questo è un po'l'ITS.
Noi li terze e per far questo è fondamentale il dialogo quotidiano e sistematico con le imprese, con il mercato ed è quello che facciamo noi tutti i giorni prima, durante e dopo prima, parlando con le imprese per cercando, per cercare di capire quelle che sono le competenze che cercano poi durante i percorsi per aggiornare i nostri la formazione magari ad adeguare in funzione dell'evoluzione del mercato dopo per avere dei feedback sull'efficacia della nostra formazione e migliorare i percorsi,
Quindi le imprese sono parte attiva, non arrivano alla fine quando è il momento di assumere.
Ma iniziano programmando, formando e poi accogliendo i ragazzi nelle imprese, questo è un metodo di lavoro, ci ha consentito di ottenere in ITS Umbria Academy degli ottimi risultati, con dei picchi del 95% di occupazione ad un anno dal diploma, Pepe, percorsi di meccatronica e questo significa essenzialmente diverse cose, imprese con personale altamente qualificato ma soprattutto ragazzi che hanno delle possibilità dell'opportunità autonomia, dignità che questo è un po'l'obiettivo principale è il primo indicatore di un Presidente dell'ITS dovrebbe essere il tasso d'occupazione dei ragazzi, e questo è l'obiettivo principale che ci siamo dati. Noi, in Umbria,
Come tutti del resto IDS, un altro aspetto importante è che la formazione non deve inseguire il lavoro, deve camminare di pari passo, devono andare insieme, devono dialogare, non sono due fasi diverse.
E come diciamo uomo d'impresa, vorrei condividere con voi la riflessione ci sono dei ragazzi che escono dall'ETS oggi, che sono molto più preparati su alcuni temi specifici dei miei migliori manager, questo non perché l'AIDS sono particolarmente bravi, ovviamente i suoi ragazzi altamente capace io un altissimo potenziale però sono formati su dei temi contemporanei ci sono dei temi che quando io ho studiato non esistevano,
Quindi
Il tema vero non è solo formare giovani che già di per sé questa è una sfida, ma la vera sfida che abbiamo tutti quanti noi è formare in altri milioni di persone che lavorano tutti i giorni. Questa è la vera sfida. Gli ITS può essere parte integrante di questo, perché non è che uno inizia la formazione, come in momenti diversi, anzi c'è prima c'era una fase di studio e poi di lavoro adesso è totalmente diverso. Studio, lavoro, studio, lavoro e un ciclo quasi infinito. Il percorso di formazione deve, deve accompagnare la vita lavorativa, la vita delle imprese, la vita dell'individuo, il rischio. Alla fine questo è veramente fondamentale, perché altrimenti ci troveremo con delle infrastrutture bellissime a che nessuno ne sa manovrare
Colgo un'ulteriore riflessione perché è un po'una delle caratteristiche degli ITS in generale del nostro in particolare l'ITS è un po'una sintesi e dimostra che quando ognuno fa la sua parte, imprese e istituzioni e università, docenti, ragazzi e famiglie il sistema funziona e funziona anche bene quindi non è come si dice se esistono degli esempi positivi di positività che vanno diffusi e vanno anche amplificati.
Quindi.
In chiusura, si parla spesso di come trattenere i talenti, ma i parenti non si trattengono mandata, l'opportunità liberi di partire, ma non costretti ad andarsene perché il nostro Paese non è in grado di dare dell'opportunità, questa è la vera sfida nostra lì l'ottimismo della volontà e non aspettare che il futuro accade, ma creare i presupposti, formare le persone per costruire un futuro migliore, questa è la vera sfida di noi tutti e degli ITS, e i momenti particolari come questi è fondamentale avere il coraggio di fare delle scelte come sono state fatte nel 2022 da Valentina Aprea che è riuscita
A portare avanti una legge che poi è diventata bipartisan, perché quando uno le cose fa bene, funziona e vale per tutti. Questo è come il discorso dell'ITS in Umbria, su tutte le associazioni datoriali, non è l'ITS, è di tutti e per tutti questo è un aspetto molto importante. È un'altra cosa che mi preme sottolineare, visto che c'è anche la presidente della Crui. Spesso si parla di formazione di serie B, tutt'altro. È chiaro che di Trieste l'università hanno missioni diverse, ma entrambi abbiamo la stessa obiettivo, la stessa responsabilità. Non disperdere nessun talento. Questa è la vera sfida che abbiamo tutti quanti davanti a noi, quindi vi ringrazio e vi auguro a tutti una buona giornata e sono io che ringrazio voi perché ci avete dato in pochissimo tempo, in pochi minuti, come vedete come la concretezza è una cosa che noi italiani abbiamo grazie alla rettrice del della Università di Ferrara, presidente della Cruise, e grazie a Marco Giulietti. Allora investire sui talenti, investire sui giovani Costruire il futuro, chiamo Marco Gai, che forse è già arrivato. Eccolo, ci aveva detto che
Forse era un po'in ritardo, invece è qui con noi amministratore delegato della ZES e Oscar Pasquali, Amministratore delegato della Fondazione Generation Italy Italy ciao, grazie, e grazie a voi per essere qui mentre vi sedete, ecco, qui noi abbiamo due persone, sempre per parlare di narrazione,
Noi normalmente ci occupiamo dei 130.000 giovani, 150.000 giovani che se ne vanno dall'Italia laureati e via dicendo, se cominciassimo occuparci di quei 2000000 che rimangono di laureati in Italia e cominciassimo a occuparci di quel milione e 800.000 di giovani che stanno sul divano forse,
La narrazione cambierebbe, anche perché la soluzione già c'è, io partirei da dal da Oscar perché appunto ebbe ha ricevuto appena ricevuto un premio per l'innovazione sociale, dobbiamo dargli dargliene atto, prego.
Allora buongiorno è innanzitutto grazie per per l'invito B e il tema è evidente. C'è, nonostante gli ottimi miglioramenti del mercato del lavoro degli ultimi anni, ancora un pezzo di popolazione che fa un po'fatica a trovare la propria strada nel mondo del lavoro. Lo citava poco fa i Neet inattivi sono persone che stanno ai margini, si sono, si sono trovate in una situazione di difficoltà lavorativa e che fanno un po'fatica a rilanciare la propria carriera professionale. Ecco, l'idea, è trasformare un altro paradosso, quello di cui si parlava poco fa, cioè il mismatch di competenze, ovvero il fatto che ogni anno nel nostro Paese ci sono 1 milione e 800.000 posizioni di lavoro, che le aziende faticano a reperire perché non trovano le persone con le giuste competenze, le giuste professionalità, ecco l'idea. È partire da lì, partire dall'impresa a costruire i corsi di formazione su quello di cui c'è bisogno e poi renderli accessibili a persone che hanno bisogno di un'opportunità e questo pensiamo che sia estremamente importante in un momento di calo demografico perché, come dire, abbiamo bisogno da un punto di vista di sistema, che tutti i pezzi della società diano un contributo e dall'altro, nei confronti delle persone che queste trovino la propria autonomia finanziaria alla propria autonomia senza la quale non può esercitare la libertà.
E credo che il presidente, quasi vent'anni fa, aver esercitato le 3 I informatica inglese e impresa si riparte sostanzialmente da lì con un colore diverso, con un mix diverso, però questo mi smettono di competenze e la e le nostre imprese ne hanno bisogno.
Ko
Ne hanno bisogno, diciamo una cosa che già c'è prima, parlavamo, per esempio delle borse di studio qui in Lombardia, quante borse di studio sono a disposizione per le persone appunto, che non lavorano, non studiano e non fanno tanto, per dare un'idea di quante cose ci sono che non sono conosciute.
Allora preciso più che borse di studio, noi D-Generation offriamo ai nostri corsi completamente gratuitamente, cioè l'idea di dare un'opportunità a queste persone e senza barriere all'ingresso no, costi, no, esperienze professionali pregresse, no, titoli educativi pregressi, quindi quello che ci interessa motivazione e attitudine in questo momento abbiamo l'opportunità di formare e accompagnare al lavoro perché,
Garantiamo a tutti almeno un colloquio di lavoro alla fine dei dei corsi a 10.000 persone in Lombardia qui la sfida potrebbe sembrare essere molto facile, stai offrendo dei corsi gratuiti a delle persone e dovresti avere la fila fuori, ecco, non è esattamente così, non per diciamo mancanza di volontà delle persone ma proprio per difficoltà nel raggiungerle informarle e attivarle.
Soprattutto dove c'è un po'di fragilità e questo è forse la sfida più grande è la sfida più grande, passiamo a una a un imprenditore e quindi che si occupa da un altro punto di vista della stessa identica cosa venture capital, insomma, tutte quelle cose lì sentiamo un po'come se la PAC,
Ringrazio anch'io per l'invito e il coinvolgimento nella giornata di oggi, beh, noi sì, vediamo il l'opportunità dall'altra parte, nel senso che noi abbiamo l'opportunità di confrontarci col talento giornalmente col talento che i miei giovani, sicuramente nei giovani che vogliono fare impresa, quindi è già un'attitudine molto interessante da da da far crescere.
E poi c'è anche tutto il lavoro prima sentivo parlare di trasferimento tecnologico, noi lo chiamiamo Open Innovation, trasferimento tecnologico applicato, interpretano Ship che vuol dire in azienda aiutare spesso le funzioni o i colleghi più giovani a realizzare progetti, la cosa che spesso si dice poco di di di di di ragazzi che ci sono,
E che hanno un talento e vedono l'industria come noi la conosciamo, come noi siamo abituati a conoscerla con una sorta, mi piace definirlo il pensiero laterale e quindi vedono come potrebbe essere, ma con un'attitudine nel fare impresa e nel voler creare impresa molto diversa rispetto a come siamo abituati a vederla nella narrazione anglosassone perché partono da una visione industriale solida, quindi loro vedono l'innovazione e la tecnologia il loro volersi, mettere in discussione in gioco come una straordinaria opportunità di far crescere e trasformare e rendere anche tecnologicamente diversa l'industria che che che conosciamo. Noi facciamo uno scouting giusto per dare qualche numero, vediamo circa 4.000
Promettenti aziende all'anno di queste, poi, nel nostro percorso andiamo ad investirne 40, quindi è molto stretta, ma quello che abbiamo iniziato a fare ormai quasi 10 anni fa e poi si è potenziata con i percorsi di crescita ed m&a che abbiamo fatto negli anni, teniamo traccia di tutti i founder e tutti i componenti delle start up, perché poi è da lì che si parte per sia per creare nuove aziende sia per poi a aiutare i percorsi di invece delle aziende che crescono di trovare la persona giusta nella modalità giusta. Questo è un lavoro che noi siamo privati. Chiaramente, quindi, chi deve avere un risvolto attuativo business, se vogliamo, però, è un lavoro straordinariamente interessante, perché tu vedi che le competenze di cui disponiamo noi sono competenze che, lavorando ormai a livello anche internazionale,
Non sono sempre presenti negli altri team nelle altre nelle altre squadre di lavoro, da una parte dall'altra parte, c'è la consapevolezza che la creazione di valore e mettersi in discussione di questi ragazzi e le competenze che hanno poi portano valore aggiunto alle aziende con cui iniziano a lavorare.
E quindi è un coinvolgimento potremmo chiamarlo un una sorta di patto generazionale, se vogliamo, fra quelli che hanno un po'più entusiasmo un po'meno un po'meno esperienza e quelli che giustamente hanno delle idee, ma l'energia, e di un'azienda che e anni che fa lo stesso i processi e complicato questo vuol dire semplicemente innovare quello che noi stiamo vedendo e che quando tutti interfaccia con le scuole, con le università e li porti a fare questo percorso poi diventano spesso storie di successo ma ancor più spesso,
Ti aiutano e chiudo ad attrarre imprenditori giovani dall'estero che tornano in Italia, perché trovano industria, talenti e anche opportunità di sviluppo che in altri Paesi, soprattutto oggi che si parla di intelligenza artificiale fisica, agenti che ha quindi cose molto concrete, questo è un territorio straordinario per poterlo applicare in in 20 secondi le 2 cose si possono mettere assieme, perché sennò il pensiero, qual è che tu vai a cercare sempre i talenti? Le cose è chiaro, vai alla Bocconi, vai di là, ti prendi la crema, in 20 secondi è possibile andare a a rompere le scatole a Oscar, che invece si preoccupa di quelli che non riescono tolto, che conosca, ci conosciamo col cane, lo stavo facendo cinque mesi fa. No, non solo è possibile, ma è necessario, perché questa è una filiera del del del talento, delle competenza cultura, e non è detto che chi non ce l'ha non può averla. È una questione di attitudine e quindi i cosiddetti hackathon, che è un tema un po'mettono proprio insieme le competenze. Chi li trova, chi li mette a disposizione con chi ha la visione tecnologica industriale e da lì escono le opportunità, non lavorare insieme sarebbe perdere dell'oblio. Benissimo, grazie grazie a Marco Gaia, Oscar Pasquali.
Mentre grazie ciao, grazie mentre chiedo a Sergio Dompè e a Gianmario Verona.
Di salire sul palco vi voglio sottolineare due cosine piccole nel senso che cominciamo a portarci a casa delle parole, trasferimento tecnologico e trasferimento di competenze, formazione continua, opportunità che già ci sono scout, quindi cercare i talenti non so se avete notato, ma le 4 persone che sono state qui sul palco.
Hanno usato lo stesso tipo di linguaggio, adesso diventa un po'più difficile, caro Sergio perché cominciano?
Fai da te va be'io, non sentivo presentare, devo dire chi sei no innovazione che produce welfare, innovazione e l'altra parola che abbiamo sentito fino ad essa, io mi permetto di inquadra arte però il il tema, ecco l'Europa per quanto riguarda l'innovazione e anche per quanto riguarda l'innovazione di welfare,
Negli ultimi 16 anni ha ridotto quasi del 50% la propria capacità competitiva nel settore farmaceutico, che è quello di cui Pino occupo io, un brevetto su tre era europeo circa 20 anni fa,
Oggi uno su sei
E lei dei bling Fashions all'innovazione, cioè quelli che sono gli elementi che poi ti creano l'innovazione sono purtroppo oggi appannaggio di due aree, il Nord America e l'area asiatica, dove la Cina, naturalmente da sola, fa moltissimo.
Nelle nostre tematiche innovative, oggi, il primo Paese di pochissimo è la Cina, che era relegato a meno della metà dell'Europa, allora prima hanno introdotto un tema molto importante la velocità.
Noi non stiamo in una situazione in uno stagno dove ci puoi, mettere il tempo che vuoi qui stanno competendo per questioni su cui contano i giorni, le ore non più i mesi, e quindi è determinante cosa abbiamo ancora in Europa, in particolare in,
Italia. Abbiamo una capacità di cura e di gestione della popolazione che ammirevole, che non vuol dire solo l'industria, intendiamoci bene, vuol dire l'industria vuol dire il personale sanitario, vuol dire ai medici, vuol dire l'organizzazione ospedaliera, chi riesce a produrre macchinari o competitivo per l'industria farmaceutica, chi riesce a fare export? Abbiamo una situazione importantissima, ma ci vuole una strategia che capitalizzi in ritardo, che noi oggi abbiamo e che cerchi, come è scritto con grandissima chiarezza nel documento Draghi che, come voi sapete, è implementato non a sufficienza e non con la velocità che meriterebbe e io qui mi permetto di segnalare, per quanto riguarda l'industria farmaceutica, un'iniziativa vostra, un'iniziativa dell'onorevole Moratti a livello europeo che, proprio cogliendo questi aspetti per cercare di dare sprinta al mercato europeo, l'ha, detto benissimo, una volta che le agenzie del farmaco approvano un farmaco, come succede negli Stati Uniti, è immediatamente disponibile e poi le società negozieranno il rimborso. Sembra poco e tantissimo vuol dire fare un taglio incredibile, perché oggi noi abbiamo
Io personalmente guido un'azienda italiana, il livello di export è quest'anno vicino al 90%, il primo mercato sono gli Stati Uniti e il voucher sull'innovazione, me l'ha dato l'Agenzia europea del farmaco no, l'ho ricevuto dalla Food and Drug Administration, il primo mercato l'innovazione più veloce, dov'è che bisogna andare a investire, dove ovviamente ci sono gli estremi ed è un vero peccato, perché, come
Dirà molto meglio di me, Gianmarco.
Verona, il nostro Paese è ricco di grandissime opportunità e ricco di gente valida, è ricco di talenti, noi abbiamo un centro a Napoli proprio sull'intelligenza artificiale che è in condizione di competere che sta facendo degli accordi internazionali importanti, Milano.
È una fonte incredibile di innovazione tra le università, tra l'altro la presidente, l'astronomia, è una persona che conosce meglio di tutti, ovviamente in questo momento e sta dando grande spinta i rettori delle Università stanno facendo un grande lavoro, stanno cercando di smobilizzare queste forze di mandarle avanti di cercare di spingere su quello che hanno e noi dobbiamo cercare in modo strategico e incisivo.
Di puntare su questi e anche sui finanziamenti. Spingere solo verso i migliori dice c'è di sicuro disequità, certo che ci sarà, ma noi abbiamo bisogno in questo momento di consentire a chi tra noi ce lo può fare dagli ospedali alle imprese, alle università, agli Human Technopole, a chi realmente ai presupposti di non rimanere zavorrati da tutto il resto che rischia di non farcelo, se poi questi ce la fanno, noi ci possiamo aggregare e creare grande valore. Questo è quello che secondo me è l'ottimismo della volontà, e questo è quello che secondo me è la ricetta, il welfare e innovazione. L'innovazione deve creare il welfare, sennò non è innovazione
Benissimo, grazie Sir e allora a Gianmario Verona con lui.
è uno dei maggiori esperti al mondo di innovazione, ha preso Human Technopole in condizione un po'così, e la e l'ha fatto decollare adesso l'hanno mandato all'Istituto italiano di tecnologia con la stessa missione e quindi innovazione, Human Technopole Istituto italiano di Tecnologia e e sei già rettore della Bocconi però forse sei una delle persone più come dire concrete.
E che ci sono in questo campo, come si combina quello che stai facendo con quello che diceva Sergio Dompé, innanzitutto grazie dell'invito e io credo che gli interventi precedenti dimostro quello che ha appena detto Sergio Dompé, cioè la qualità non solo del capitale umano ma dei meccanismi che sono già in essere con questo paese e Sergio enfatizzava un aspetto che io credo che sia fondamentale l'accelerazione quindi la velocità in questo momento storico, io aggiungo,
Che per farlo ci vuole la la famosa scala, come viene chiamata dei libri di testo di economia, c'è una dimensione importante che richiede ovviamente, a questo punto, crederci e coordinamento, queste sono le 2 cose fondamentali che forse mancano ancora.
All'Europa sicuramente e forse mancano anche un pochettino rispettò le tante belle cose che facciamo in Italia. Io credo che la scoperta di questi anni sono anni o non mi stanco di ripeterlo, anche se ormai è una cosa che è passata a somali di profonda rivoluzione industriale. Guardate quello che stiamo vedendo veramente Paz, il premio Nobel della medicina dell'altro giorno, che riesce a illuminare i neuroni per riuscire a probabilmente a curare tante malattie, tante patologie neurodegenerative, il premio Nobel che fa sempre nel campo biomedicale e parlando delle cose di cui parlava Sergio Dompé precedentemente Alföld, che ci permette a questo punto di
Avere il ripiegamento proteico in poche ore rispetto ai mesi che impiegavano fino a poco tempo fa. Siamo di fronte a un'opportunità pazzesca. La scienza e la tecnologia si avvicinano sempre di più il mercato e ci sono queste due grandi potenze che sono l'America e la Cina, che effettivamente hanno messo in campo la Scala e la velocità. Allora li dobbiamo cercare di coordinarci ancora di più, cercare di riuscire a creare progetti che si parlino tra di loro e che parlino naturalmente, dal mio punto di vista, anche a quello che c'è di buono in Europa, però dobbiamo anche crederci, perché questa è l'altro aspetto, siccome è molto, molto importante, noi ricordo sempre che abbiamo un investimento in ricerca complessivo, quindi non è semplicemente un problema di pubblico, ma anche di privato, che 1.4% rispetto al Pil del Paese e l'Europa e sopra il 2%. Dobbiamo quindi crederci, aumentandolo e lo si aumenta cercando di fare iniziative che ovviamente avvicinano l'industria alla scienza e ripeto, in questi anni la scienza sta diventando molto più transnazionale per natura, perché sta sviluppando delle tecnologie che sono più vicine a quello che è potenzialmente il paziente, piuttosto che l'utente e il consumatore nel campo di altre tipologie di industrie. E ci sono degli ottimi esempi.
E a Milano, a proposito dell'onorevole Moratti abbiamo Mind che è stata un'iniziativa molto importante, che è stata costruita, che ha fatto ovviamente una appunto la velocità potrebbe essere uno dei tempi su cui discutere, perché la velocità con cui siamo riusciti a farla evolvere sostanzialmente appunto forse uno dei punti critici però alla fine stiamo riuscendo ad aggregare tante.
L'azienda del Life Science, oltre che a Human Technopole l'ospedale Galeazzi, che sono ovviamente due realtà che stanno facendo già molto dal punto di vista della ricerca scientifica, della ricerca clinica. Ci sono tante iniziative prima citava l'Istituto italiano di Tecnologia, che comunque è nato 23 anni fa. Mi sembra che dopo avrete come ospite Daniele Pucci che il ceo di una delle degli spin-off importanti che ha fatto Iti in questi anni legato alla robotica, e quindi questo dimostra che l'Italia, anche nel campo della robotica, può fare tante cose. Io credo che ormai, ripeto, gli ingredienti ci sono, dobbiamo crederci ancora di più, perché dobbiamo investire ancora di più da questo punto di vista, sia come pubblico, come privato, chiaramente a livello privato. Non ci aiuta la dimensione media delle nostre imprese, che chiaramente, dal punto di vista della ricerca che fanno, è una ricerca molto applicativa e poco, ovviamente
Di base che serve per fare grandi scoperte grandi, ovviamente innovazioni tecnologiche importanti per quanto concerne ovviamente le singole industrie, però credendoci di più dando gli incentivi economici anche a livello fiscale, alle aziende e cercando ancora una volta di concertare di più l'operato quindi decidere banalmente quali sono le tecnologie e i settori i prodotti su cui vogliamo effettivamente emergere perché ormai la Scala è fondamentale, è inutile disperdere in rivoli l'investimento in tutta una serie di attività che non ti permettono di fare quell'innovazione di alto livello. Io credo che ce la faremo.
Bene, allora io ringrazio, dunque ringrazio Gianmario Verona, ringrazio tutti voi, grazie per l'energia, soprattutto che ci avete dato e lascio la parola al prossimo panel. Credo che si parli proprio di energia grazie ancora
Passiamo adesso al secondo panel della giornata energia, infrastrutture, innovazione e le reti della competitivi competitività chiamo quindi l'onorevole Maurizio Casasco a moderare il panel, la relazione introduttiva sarà fatta da Massimo Beccarello, direttore, c'è spesso Università, Milano Bicocca e chiamo qua sul palco anche Alessandra Pasini Group, President di 0.
E Nino Tronchetti, Provera, fondatore e managing, partner di Ambienta Sgr.
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Buongiorno a tutti.
Ringrazio i relatori e ho apprezzato molto quello che è stato detto in precedenza, abbiamo parlato di capitale umano di innovazione, oggi vediamo come adesso come riusciamo a trasformare questa capitale umano, questo principio di innovazione in crescita ha proprio un minuto nel 1965 un'azienda di Ivrea presentò a New York,
Il primo computer da tavolo della storia era il Programma 101 della Olivetti e pochi anni prima, Enrico Mattei aveva capito che senza la capacità di un'energia propria, l'Italia non avrebbe avuto la possibilità di sviluppare quello che poi è stato il boom economico degli anni 60. Oggi la sfida è la stessa,
Cambiano gli strumenti, energia, infrastrutture e intelligenza artificiale, gli scoop, di solito si discutono in stanze diverse con esperti diversi, spesso con ministeri diversi, ecco, oggi io propongo di discutere queste cose come un'unica catena di valore, la catena comincia con l'energia e termina con la tecnologia, l'intelligenza artificiale, la robotica, la fabbrica del futuro, il metodo ci sono, le infrastrutture che trasformano l'1 e l'altra rete elettrica porti, ferrovie e data center è una catena con un ordine preciso in cui gli anelli non sono separati, ma è uno è sottostante al lato, senza energia a un prezzo giusto, non si costruiscono i data center e i centri di calcolo
E senza i data center non c'è intelligenza artificiale, noi paghiamo o un'impresa italiana paga l'energia due o tre volte quello che paga gli Stati Uniti e quindi non ci sono margini per investire nel futuro, anzi, i margini sono troppo bassi, quindi io credo che ci sia anche un ex. Questa è una questione anche di tipo geopolitico. L'Europa dipende spesso soprattutto da Stati Uniti e Cina in questa. In questa catena, quindi, chi controlla questa catena, che un'architettura sostanzialmente integrata, evidentemente controlla anche il potere geopolitico, oltre che quello della completi, la competitività, ma l'italiano riparte da zero. Abbiamo sentito prima che ci sono degli dei centri di ricerca a livello mondiale, come l'Istituto nazionale di Istituto italiano di tecnologia di Genova, l'Istituto nazionale di fisica nucleare e quindi su questo palco ci sono anche imprese che rappresentano, costruiscono Robotto manovre di sistema d'intesa tra i più alti in grado di competere con i giganti a perché i arti e americani. Io credo che il problema quindi non sia solo però di inventare, di trasformare le invenzioni, l'industria e le pensioni, quindi
In crescita attraverso un progetto industriale integrato, troppo spesso paghiamo due volte, paghiamo la ricerca e poi compriamo dall'estero i prodotti che ne sono nate, quindi oggi il tema vero e dove l'Italia deve costruire con le proprie forze dovrei conviene allearsi con i partner europei e il mercato cominciamo da dove tutto inizia l'energia e quindi lascio la parola al professor Beccarello docente di
Economia all'Università di Milano Bicocca, dove dirige il Centro di ricerca in Economia, regolazione dei servizi, dell'industria e del settore pubblico, è stato anche responsabile per l'energia di Confindustria, prego, professore, allora grazie buongiorno a tutti, tema estremamente complesso, ma io credo che bisogna partire dal farsi la domanda giusta allora veniva ricordato che il punto centrale non è più cosa deve fare l'industria e cosa dobbiamo fare noi per la politica climatica e la transizione energetica. Ma forse cominciare a capire che, se le risposte le troviamo dall'industria sul piano tecnologico per risolvere i problemi energetici,
Forse dobbiamo anche cominciare a dire che cosa può fare la politica climatica e la politica energetica per l'industria questo è un punto importante perché, se guardiamo le contingenze anche del dibattito tra Italia, altri paesi europei e l'Europa stessa questa domanda viene sostanzialmente sempre elusa prendete un attimo tema di attualità così parliamo anche dei numeri di cose concrete decreto bollette giace ormai da sei mesi.
Che cosa tentiamo di discutere con l'Europa nella sua granularità di un mercato elettrico dove sostanzialmente noi abbiamo deciso di pagare l'ETS per promuovere le rinnovabili, poi nel pagare l'ETS, la certificato, l'Europa stessa abbiamo capito che questo meccanismo non declina il principio di chi inquina paga perché lo scaricano sulle nostre bollette e quelle delle imprese quindi in aperta violazione di un principio giuridico importante sul piano ambientale, siamo andati avanti, poi ci hanno spiegato che bisognava stabilizzare i ricavi, quindi abbiamo aggiunto un secondo tipo di incentivo contratti per differenza con una controparte centrale, il GSE
E poi, a partire dal 2018, ci hanno pure spiegato che, dopo aver dato due incentivi per la promozione delle rinnovabili, dobbiamo anche remunerare quegli impianti termici che abbiamo costruito a mercato voi capite che non stupisce poi quando apriamo negli ultimi cinque anni i giornali e vediamo che nessuno sta chiedendo più concorrenza,
Tutti stanno chiedendo maggiore protezione e il paradosso se andiamo a vedere le istanze più recenti non è che sono solo le categorie dei consumatori che chiedono maggiore protezione, ma sono anche lato offerta i produttori che ci chiedono forme di incentivi e quindi di stabilizzazione dei ricavi.
Tutto questo non per dire che il mercato è fallito, ma per dire una cosa molto semplice, forse quel mercato che avevamo costruito negli ultimi vent'anni, anzi quasi 30, se ci pensiamo e non sta più funzionando o forse non è più un mercato, pensavamo di avere una concorrenza tra operatori, ma per assenza di contendibilità, barriere all'entrata, non c'è quella forma di mercato e siamo entrati in un mercato di procurement, quindi dobbiamo trovare le medicine giuste per curare quel tipo di malato, perché altrimenti facciamo dei disastri. Secondo aspetto, altra domanda. Questo è un punto centrale del dibattito che oggi abbiamo sulla politica europea l'ETS. Qui ci sono parlamentari impegnati su questo punto anche qui 3.000 emendamenti. La cosa curiosa è che, analizzando i 3.000 emendamenti, gli 850 pagine prodotte dalla Commissione europea, mancano le domande fondamentali
E le domande fondamentali sono due su questo tema uno, ma come possiamo pretendere che le imprese siano valutate su dei benchmark? Benchmark è un meccanismo per aiutare le imprese, sostanzialmente rispetto al costo della CO 2 siano accomunate dallo stesso benchmark quando facciamo 27 piani energetici approvati dalla commissione ognuno con i loro distinguo cosa vuol dire questo in pratica vuol dire che, se i paesi nordici possono usare biomasse e noi non possiamo farlo perché qui in Pianura Padana non possiamo usarle,
C'è poco da fare, io devo adattare quello che è il benchmark di riferimento delle mie imprese a quella che è la condizione contingente, peraltro approvata dalla commissione col Piano nazionale per l'energia, con cui abbiamo condiviso come traguardare gli obiettivi al 2030, il secondo punto fondamentale,
Che è una seconda domanda che manca dal dibattito sui 3.000 emendamenti, qualche parlamentare e ne avete voi all'interno che l'hanno posta è la relazione tra obiettivi climatici e disponibilità di soluzioni tecnologiche, perché se non riusciamo a rendere coerente questo principio, creiamo solo mortificazione.
Non acceleriamo certo le soluzioni sul piano tecnologico, facciamo piuttosto sparire quell'industria che magari visto le nostre competenze, ma Thief manifatturiere potrebbe essere addirittura la soluzione sul piano tecnologico per raggiungere quegli obiettivi,
Grazie professore, sempre molto caro.
è un grande esperto di energia e credo che i nostri parlamentari a parlare a partire dalla onorevole Moratti stanno insieme anche ad altri e tutto il gruppo.
Sta di Forza Italia, sta facendo delle grande battaglia, vuol dire su quello che è il tema dell'ATS, perché è il vero tema della competitività, vuol dire non solo italiane, in particolar modo italiana e tedesca, ma quello dell'Europa nei riguardi soprattutto di Cina e America. Allora ora devo presentare, mi fa piacere presentare la dottoressa Alessandra Pasini cofondatrice, due preside di giro. Società, sviluppo, Energie Rinnovabili e collegamenti elettrici tra Europa e Africa, già direttrice finanziaria di Snam, e anche il dottor Nino Tronchetti, Provera, fondatore e managing, partner di Ambienta, uno dei principali fondi europei dedicati alla sostenibilità ambientale. Vorrei chiedere alla dottoressa Basile una domanda per iniziare come i data center abbiano o Bach ci sia una richiesta, ah, ah, esplosiva ormai di richiesta di elettricità da parte
In Europa è esploso proprio la domanda di di di energia per collegarmi a quanto ha detto prima il professor Beccarello e la domanda è se l'Italia può diventare una delle piattaforme più importanti voglio dire per i data center e quali sono vuol dire le condizioni di attrattività per fare questo dei capitali affinché i capitali e questa attività sia italiana e non a est.
Buongiorno innanzitutto grazie per per l'invito, ma è data center, chiaramente sono quella leva che porta alla domanda elettrica risalire in Europa perché a volte no non ce ne rendiamo conto, ma negli ultimi vent'anni in Italia, in Germania, in Spagna, UK son tutti i paesi dove la domanda elettrica è scesa in parte perché abbiamo fatto efficienza energetica in parte perché è scesa la domanda soprattutto quella industriale, ovviamente, quindi,
I data center sono una spinta allo sviluppo molto importante per capitalizzare questa spinta, penso che il costo dell'energia sia uno dei driver più importanti, il secondo driver importante è la velocità con cui si accompagnano questi signori a realizzare Data Center infrastrutture, diciamo l'Italia ha cercato di introdurre delle norme che facilitano la parte di permitting,
Però è chiaro che queste sono imprese che guardano al 27 come anno in cui vogliono costruire qualcosa, non qualcosa che doveva arrivare al 2029 2030 e quindi di sicuro il mondo dei data center ha bisogno di risposte chiare per attirare dei capitali e di un lavoro su i costi dell'energia costo dell'energia che come si citava precedentemente in Italia purtroppo in questo momento è particolarmente elevato.
In buona compagnia con altri Paesi, ma insomma, l'Italia è sicuramente quello dove l'energia costa di più e questo è in parte il figlio della storia di come funziona il mercato elettrico italiano e quindi come si formano i prezzi. Oggi, nell'80% delle ore, il prezzo è fissato dal gas. Quindi, purtroppo, siccome il gas lo lo importiamo, siamo un po'vittime di questa situazione, il tutto ovviamente amplificato da quello che è successo in questi quattro o cinque anni con la guerra in Ucraina, però, vorrei spezzare ancora AC AV al allegando, c'è, collegandomi al titolo dell'evento di oggi, un no, uno slancio di ottimismo, perché ci sono comunque le opportunità di creare energia competitiva. Oggi, anche in Italia, le rinnovabili sono uno strumento per farlo. L'innovazione che c'è stata nel mondo delle batterie è un modo per consentire a questi signori che vogliono fare The Data Center di sfruttare energia rinnovabile che costa poco più le batterie, e quindi c'è la possibilità di farlo va fatto in maniera intelligente. Purtroppo alcune zone sono sicuramente
è meglio predisposte da questo punto di vista energetico il il Sud, perché ovviamente rinnovabili e sono abbondanti in eccesso e costano poco, ma questi signori dei data center hanno anche bisogno della prossimità alla domanda, quindi quello che noi pensiamo che l'Italia avrà la possibilità di fare di svolgere un ruolo importante oggi quasi tutte le domande datacenter Suma nel nord attorno all'80% e l'area di Milano.
Perché perché la domanda è qua e qui l'energia costa tanto, ma c'è la possibilità, secondo noi, di migliorarci alla possibilità di creare dei sistemi, anche in parte Behind Meter quindi ko non necessariamente dipendenti dalla rete, non necessariamente dipendenti da quelli che sono i costi dell'energia generalizzata ma con dei sistemi di auto generazione per le imprese zecche dei data center e siccome l'Italia è un Paese dove ci sono le piccole e medie imprese, poche grandi e tante piccole e medie imprese,
La nostra visione, che, corroborata da quello che accade in altri Paesi e che i data center saranno sempre più vicini alle imprese e quindi anche di taglie più piccole, 2 megawatt, 5 megawatt, 10 megawatt piuttosto che i giganti di cui leggiamo negli Stati Uniti e questo potrà essere un modo più agile per l'Italia per dare risposta a questo tipo di domanda che viene in maniera più efficace sia come tempi che come costi. Quello che facciamo noi come zero è di sia sviluppare sistemi di accumulo presso i siti industriali che sono propedeutici allo sviluppo di questi data center, che si chiamano è citata Center e poi mi dispiace usare inglesismi. Siamo in Italia, ma per capirci
E l'altra cosa su cui siamo molto impegnati e aiutare l'Italia a portare energia, come citava lei, nell'introduzione dal Nordafrica. Costi competitivi qui dobbiamo superare un po'la barriera dei colori e della transizione. Dobbiamo concentrarci molto su quelle soluzioni.
Complessive che portano energia, costi competitivi per le imprese. Cosa facciamo noi sviluppiamo, ossia gli impianti rinnovabili, e che le infrastrutture di trasmissione elettrica e vendiamo con l'energia, un presto che ha un prezzo che onnicomprensivo senza alcun ore in bolletta, e questo è l'altro aspetto importante del costo dell'energia finale che paghiamo il figlio del costo della commodity, ma anche di tutte le info, le infrastrutture e gli oneri di sistema che vengono ribaltate nella bolletta e dobbiamo lavorare per alleggerire anche queste componenti. La Commodity ko pesa nella bolletta meno del 50%. C'è tanto da fare anche per ottimizzare, anche magari lavorando in sinergia tra pubblico e privato, un po'di più di quanto non sia stato fatto fino a adesso. Grazie, credo
Dottor Tronchetti Provera, come si concilia davvero la transizione energetica con gli episodi di un'industria che deve produrre su larga scala e restare competitiva, e come facciamo in modo che le tecnologie pulite vengono adottate perché sono più economiche e più rapide e migliori, e non perché imposte da una norma?
Allora cioè due due cose praticamente innanzitutto grazie per avermi invitato mi occupo da 35 anni di business ambientale.
Ma faccio l'imprenditore non l'ho mai fatto per motivi politici e credo di essere odiatissimo da tutti gli ecologisti, perché perché non lo fa, perché secondo me, il grandissimo problema dei bis ambientale, dell'ecologia è sempre stato quello degli slogan io non ho mai capito perché l'ecologia di sinistra, non di destra, è un problema che abbiamo tutti no. Credo che i tumori generati dalle microplastiche, i problemi dell'acqua problemi dei cambiamenti climatici non abbia colore, sian problemi degli umani, ovunque si stia, questa roba diventa la più grande opportunità di business, oltre che il più grande problema che abbiamo, perché negli ultimi cinquant'anni l'economia mondiale, al di là della crisi della popolazione che più o meno raddoppiato ma negli ultimi cinquant'anni l'economia mondiale è passata da 2
A 110 trilioni ci abbiamo messo 2000 anni per passare da 0 2 e ci abbiamo messo 50 anni per passare da due o 300, quindi questo piccolo pianeta banalmente non ha abbastanza risorse e per per poter fornire tutta questa economia e quindi le risorse sono schizzate.
Al di là delle guerre recenti, il barile era a 9 dollari, fino al 99 e ed è schizzato a prezzi, comunque, che hanno creato un problema dei costi di energia in tutto il mondo.
Per darvi un'idea di cosa stiamo parlando oggi ambienta vale a livello di investitori e investimenti più di 5 miliardi.
E più o meno li raddoppiamo ogni due anni.
Con soldi che arrivano da tutto il mondo, il 40% di chi ci dà i soldi non aveva mai dato un euro, in Italia parliamo di quasi il 20% degli americani, quindi l'America di Trump, a Noci da più di un miglio per darci per darvi un'idea gestiamo circa 140 fabbriche nel mondo sono più di 15.000 persone che lavorano e facciamo più o meno 600 milioni 650 milioni di profitti netti cassa.
Tutto questo senza un euro di incentivi, perché noi, dove ci sono incentivi, non investiamo per policy.
Facciamo pompe, filtrazione, risiko di acqua, facciamo ingredienti che rendono il cibo e le bevande meno chimici e un po'più naturale, perché la gente non li vuole più facciamo i led che fa.
Quando risparmiare un po'dei costi dell'illuminazione, facciamo più stimolanti che aiutano l'agricoltura rispetto a ah ah, ah, ah ah sopravvivere con i cambiamenti climatici, facciamo valvole che permettono a un trattore risparmiare del del del del fiume, l'eccetera eccetera facciamo business, è la vera chiave noi credo di poter dire siamo diventati leader mondiale in questo sport pur partendo da Milano dove la finanza non è mai stato esattamente pur partendo io non l'ho mai fatto finanzia in vita mia.
Ah, siamo diventati leader perché in mezzo a questo da grande né né nuvole e nebbia di slogan di inesattezze, 50 60% i cui leggo sui giornali è contro i principi ingegneristici di base, la gran parte, quello che dicono i politici di tutto il mondo e contro noi abbiamo al no all'IIT, al centro del nostro sistema, un centinaio di scienziati, di cui 20 sono dipendenti e 80. Sono advisor in giro per il mondo che ci aiutano pezzetto delle colui al pezzetto dell'economia a capire quali sono i problemi e quali sono le soluzioni, quando ci convinciamo con una soluzione a un suo merito industriale. Al di là delle del degli incentivi, però, ci investiamo
Peraltro, in Italia abbiamo una trentina di fabbriche, più i 30 di di di 3.000 impiegati, quindi non produciamo un chilowattore dei rinnovabili, quindi quello che vi sto per dire nel secondo pezzo che con un sistema dell'energia non ho nessun conflitto di interessi e noi non siamo nel tema delle rinnovabili. Noi siamo utilizzatore di energie, non circa una trentina di fabbriche in Italia, peraltro ce l'abbiamo più o meno tutto il mondo, quindi riusciamo anche a fare una comparazione. Grazie all'invito di Letizia, che quindi invito e ringrazio per due volte mi sono andato a guardare un po'di dati, perché è un po'il nostro approccio, quindi sono un paio di settimane che ricevo dati riguardo ragazzi. I dati, scusatemi, parlano molto chiaro
Innanzitutto, nel mondo c'è una rivoluzione, si chiama elettrificazione dell'economia, l'energia elettrica, l'energia più pulita, ma non solo clamorosamente più efficiente di tutto il resto, perché diretta, se io devo usare il fossile, devo prendere una roba dentro cui c'è l'energia e la devo bruciare la devo far esplodere, devo farci delle cose che da un lato mi danno l'energia dall'altra generano un sacco di sporcizia, manca un sacco di inefficienze, quindi non ho mai il 100% di rendimento. Lei, professore, credo che perfetto,
Il problema è che fino a 15 20 anni fa io non avevo i device o il fondo, ma non avevo i fornelli sufficientemente funzionali, non avevo modo per scaldare, non avevo il modo per riscaldare una casa, non l'avevo neanche le batterie per mandare in giro una macchina tant'è vero che si parlava di FIAL cell,
Negli ultimi vent'anni questa roba è stata sviluppata.
Le batterie di cui parlava prima alla dottoressa nel mondo non Invitalia nel mondo, noi valiamo l'Europa vale il 17% dell'economia mondiale e quel numero sta calando, quindi forse conviene guardare un po'il mondo nel mondo, le batterie negli ultimi 5 anni sono cresciute di 17 volte,
Le macchine elettriche di sei volte e credo che anche in Italia, se chiami uno per farti, scaldare la casa se ti fonte di se ti propone uno scaldabagno a gasolio o a gas, lo mandi via no, perché ormai si usa la pompa di calore per scaldare una casa, non perché sia più ecologica ma perché clamorosamente più efficiente.
Allora il problema energia in Italia, al di là degli Chiefs questo so tutte robe piccole, però togliamoli, no, non ho nessun interesse a però, se noi ci vogliamo raccontare qual è c'è un elefante nella stanza, quell'elefante si chiama casa.
Il 60% dell'energia in Italia è fatta da gas negli altri Paesi, quello che s'è messo peggio ha il 20%.
Gli stessi tedeschi che hanno fatto un suicidio io lo dichiara in una intervista a Cnbc, a Londra e su tre settimane dopo quella dell'uscita dal nucleare, per i tedeschi fu un suicidio, però usano il 20% di Cassa destra, noi siamo al 60,
Parlando di energia elettrica, i francesi sanno il 75% energia elettrica dal nucleare.
E gli spagnoli negli ultimi che ormai sono al 65 sulle rinnovabili negli ultimi tre anni, tre anni, non trent'anni, tre anni hanno fatto più 50% rinnovabili, il costo dell'energia e Spagna ha fatto meno 30.
Non vi sorprendete che vi Wadi, la prossima mega factory, la fa in Spagna e non in Italia, in Spagna il costo energia elettrica per un'azienda manifatturiera negli ultimi tre anni è diminuito del 30% tre anni, siccome non ci basta, noi facciamo, abbiamo un sistema che sicuramente voi conoscete meglio di me per cui nell'80% delle ore,
Noi usiamo il prezzo del gas e quindi dalla la famosa follia che un kilowattora di idroelettrico e costa 30 euro lo mandiamo ah, ah, ah, lo fa lo facciamo, costarono azienda manufatturiera, 300 euro, e siccome non ci basta a livello di tasse, la tassa sull'energia elettrica rispetto alla tassa sul gas e del 900% più alta,
Questo numero è 10 volte più piccolo in Francia, 20 volte più piccolo in Germania.
Allora cosa fare io temo che la soluzione o nucleare da noi non si riesca, sarei ovviamente favorevole, ma io non credo che noi riusciremo a salvare il nostro sistema industriale con nucleare e quindi credo che l'unica strada siano le rinnovabili rispetto non ho ripeto, non ho un euro investito ma se guardo i numeri credo che il caso della Spagna sia l'unico caso verso quello verso cui possiamo tendere, vi lascio con un ottimo numero
Giustamente dicevi che è l'efficienza energetica ha portato i consumi delle energetici giù in tutta Europa negli ultimi 16 anni e il numero medio è 12%, però in quel 12 dell'Europa c'è dentro un più 10 di produzione industriale, quindi l'efficienza energetica è stata più forte dell'aumento della produzione.
C'è un solo caso di grande Paese dove questa cosa non è vera, siamo noi, perché da noi che abbiamo fatto efficienza energetica è calata anche la produzione industriale,
Eh eh, e quindi questo è un tema che credo per chi rappresenta le forze del lavoro, le forze industriali sia un tema da cogliere, le soluzioni peraltro ci sono, basta guardare i numeri, l'ultima forse curiosità è che perché poi gli slogan quest'anno negli Stati Uniti si fanno 86 gigawatt di nuovi investimenti in energia voi sapete da dove arriveranno nel nell'America di Trump, 80 su 86 sono rinnovabili.
Grazie.
Ringrazio il resto, presiede il dottor Tronchetti Provera, passiamo alla successiva panel perché purtroppo i tempi sono stretti e moderatore debba essere anche qualche volta scortese per cercare di rispettarli, quindi adesso invito sul palco Andrea Giudici e il dottor zoccoli Andrea Giuri. 5 è la misura legato di tra consulting, decreto, Ministro dei Trasporti all'Università di Milano, Bicocca e consulente della Banca Mondiale Antonio Zoccoli, presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare della Fondazione, che guida il Centro nazionale di supercalcolo. Quindi passiamo dall'energia e
La, ma l'energia, come le merci, le persone e i dati, devono viaggiare e quindi oggi parliamo anche di reti di tutta la catena ferrovie, porti, logistica e sempre di più i data center, che sono le autostrade del nostro tempo ad a ad Andrea giudice. Chiedo cortesemente una domanda e una risposta. Nei tempi corretti, intelligenza artificiale e guida autonoma. Gestione digitale di ferrovie porti come cambieranno trasporti e logistica nei prossimi 10 anni. L'età e l'Italia può essere ancora tra i primi Paesi ad adottare queste tecnologie. Prego grazie. Innanzitutto grazie per l'invito. È un piacere essere qua a discutere di queste tematiche veramente rilevanti per il nostro Paese. Sono appena atterrato dall'Asia, dove indubbiamente l'economia va più veloce, rispetto purtroppo, al nostro Paese e dove anche l'innovazione, molte volte e forse anche più veloce rispetto al nostro Paese. Se andiamo a vedere il lato dei trasporti infrastrutture l'Italia, anzi li guardiamo. Le classifiche a livello globale non è messa malissimo ma non ho neanche messa così bene che siamo circa in ventesima posizione, di solito nel ranking della Banca mondiale, con alcuni problemi nella logistica e innovazione. Beh, innovazione. Innanzitutto, se guardiamo le nostre strade e chi va magari in Cina o chi va anche negli Stati Uniti vede che l'innovazione arriva sempre di più della guida autonoma, è una realtà e si è andati a San Francisco, prendete un taxi a guida autonoma, è ormai questa è la normalità. Non faccio mai i nomi, ma parliamo di migliaia e migliaia di auto e da questo punto di vista la guida autonoma diventa sempre più importante, perché perché è più sicura
Perché a efficienza di costi, perché chiaramente permette una migliore connettività delle persone. Quindi, da questo punto di vista, il futuro di fatto esiste, bisognerebbe riuscirà ad attrarlo anche in Italia c'è la tecnologia esiste e ma purtroppo in Italia ancora non è permessa perché il nostro codice della strada che è, diciamo, il riforma in questo momento ancora non permette questo, quindi, di fatto esiste una barriera regolatoria non tecnologica. Sentiamo sulle infrastrutture l'Italia circa 1.000 chilometri di alta velocità, quanti sono 1.000 chilometri di alta velocità. Beh, non sono tantissimi, ero in Giappone, ieri è in Giappone, ne abbiamo circa 3.000 chilometri di alta velocità e, se andiamo a vedere la Spagna ne ha quasi 4.000 chilometri di alta velocità, lasciando da parte della Cina che un altro Paese, a parte che ha 50.000 chilometri di alta velocità ma l'Italia con questi 1.000 circa chilometri di alta velocità, però è stato il primo Paese al mondo a liberalizzare. Ricordiamoci questa parola che ormai non si sente più tanto, ma la liberalizzazione del trasporto ferroviario italiano ha fatto sì che l'Italia diventasse un esempio a livello globale, questo esempio a livello globale, perché abbiamo due operatori presso tre che si fanno competizione se andiamo a vedere anche il mercato aereo mercato aereo? Da questo punto di vista il nostro mercato è passato da 53 milioni di passeggeri nel 97 a oltre 200 milioni di passeggeri. Quest'anno anche questo grazie al processo di liberalizzazione europeo, con i famosi tre pacchetti di liberalizzazione. Quindi anche qua abbiamo visto una grande crescita, però qua bisogna fare attenzione proprio al Cesis Spa di Massimo Beccarello. Abbiamo fatto un convegno dove si ricordava che se non si seguono gli investimenti, non si continuano gli investimenti nel settore aeroportuale. Noi perdiamo la competizione con quei megabyte del Medio Oriente o anche Istanbul, che sta crescendo tantissimo e che, di fatto, rischia di prendere parte del nostro traffico intercontinentale. Quindi bisogna fare molta attenzione a lasciar fare agli aeroporti gli investimenti necessari. Tutto questo poi, la Rip rispetto ai tempi. Tutto questo poi la ferrovia, anche per le merci, se andiamo a vedere le merce, ad oggi solamente l'11% viaggia su ferro e tutta la restante parte, diciamo, viaggia su gomma. Questo ci fa vedere perché perché non abbiamo i nostri porti, che sono ben collegati, quindi avere un sistema efficiente e importante. Due temi hard Infrastructure e soft infra straccio ad Infrastructure significa fare la Torino Lione, significa fare il Brennero, significa fare quei miglioramenti della rete che sono dei colli di bottiglia, significa anche creare un'Europa unica da questo punto di vista, perché sul merci non funziona,
Soft Infrastructure significa fare le riforme, riforme, che significa competitività, ma competitività chiaramente può essere fatta tramite creare un sistema unico europeo, un'area unica europea, quindi, da questo punto di vista l'Italia se non si dà Zaia e l'Europa non si danno una svegliata anche qui perdiamo di competitività grazie di essere arrivato apposta dall'Asia era nel rispetto dei tempi poi mi è venuta in mente una domanda rapidissima,
Prodi per tutti e due al dottor zoccoli, chiedo entro della fine dell'anno scade il bando europeo per le grandi fabbriche dall'intelligenza artificiale le cosiddette e ai gigafactory, L Italia in corsa con una cordata che unisce grandi imprese, i nostri centri di ricerca, cosa rende la candidatura italiana competitiva rispetto agli altri stati e cosa può fare la politica delle prossime settimane per aiutarla a vincere, dato che qui ci siamo per tutta la parte politica, anche quella europea? Prego a lei, grazie buongiorno a tutti. Allora che cos'è una Gigafactory è un'iniziativa europea che è stata lanciata quest'estate per finanziare dei grandi centri di calcolo a guida privata con un finanziamento, un cofinanziamento nazionale ed europeo
Perché si fa né gigafactory perché, come sapete tutti, recentemente una nuova materia prima è apparsa sulla scena mondiale, sono i dati e la tecnologia è si è voluta sufficientemente per poter estrarre valore da questi dati, come si è evoluta attraverso l'intelligenza artificiale perché non potevamo usare prima l'intelligenza artificiale perché non c'erano dei computer sufficientemente potenti per fare il training di questi algoritmi in tempi recenti in tempi brevi.
Quindi una tecnologia abilitante ha permesso di accedere a questa nuova materia prima. L'Europa ha sviluppato una strategia negli ultimi anni in questo senso e attraverso euro a Capaci ha cofinanziato dei supercomputer a livello nazionale. L'Italia è tra le prime nazioni europee al mondo. In questo campo è stato finanziato Leonardo, Cineca al Tecnopolo di Bologna attraverso il PNRR, finanziato dal MUR, è stata finanziata una nuova partizione di Leonardo che si chiama Lisa. Abbiamo partecipato a un'altra call euro capisci che si chiama e ai fattori che entrerà in funzione tra breve. Quindi l'Italia ha una lunga tradizione e siamo in abbiamo dimostrato all'Europa e al mondo che siamo in grado di sviluppare, data center, Computing Center e usarli e li usiamo anche molto bene. Quindi siamo posizionati tra le prime Regioni, al nazione, al mondo abbiamo fatto uno degli investimenti più di 1 miliardo di euro in questi ultimi cinque anni, quindi siamo veramente una potenza di calcolo. Abbiamo tutte le carte per giocare questa partita ora la domanda è, ma la gigafactory cosa serve chi la usa serve perché in un'idea di transizione digitale del Paese la domanda è i dati, gli algoritmi per analizzare i dati dove si mettono l'idea e il vado su Amazon vado su Google, no o una fabbrica gigafactory in Europa, in Italia, dove mettere i dati e il servizio pubblico e i privati li mettono,
La domanda è, abbiamo questi privati, abbiamo un mercato in parte sì, avete visto prima, ha sentito prima Sergio Dompé, che è una persona che sviluppa con la sua azienda farmaci e ha bisogno di supercalcolo, collaboriamo con lui a Napoli, l'ha detto ha aiutato a cofinanziare il nostro centro di calcolo che lui usa,
Nel panel successivo sentirete Ulian Sharka, la di di Domine che ha fatto il training di un algoritmo LLM in Italia, a Leonardo, sfruttando una di queste macchine, qua quindi è un imprenditore giovane che è entrato su questo mercato in un campo diverso, quindi la domanda è cosa dovrebbe fare l'Italia sviluppare questo mercato come in due modi diversi, uno sul sistema industriale esistente, quindi devo facilitare la transizione digitale delle aziende che esistono,
Tipo quella di Dompé o quelle più piccole due, favorire il fatto che nuove imprenditore con nuove idee sfruttino questa tecnologia con delle start up, diciamo lato, Domin Shark, quindi agire in due direzioni, una sui giovani e su idee completamente nuove, e l'altra sull'esistenza e sulle tecnologie, sulle aziende che esistono, favorendone la transizione digitale, attraverso delle iniziative del nostro paese, attraverso delle iniziative di governo. Grazie a una domanda provocatoria per tutte e due 10 secondi di risposta, ferro o silicio, se dovessi scegliere dove l'Italia deve correre di più, dovrebbe correre sulle reti ferroviarie, sulla mafia e quindi sui porti, sulle reti elettriche oppure sui data center sulla fibra Super, poiché il calcolo così un po'di competizione a chi interna prego di 15 secondi. Secondo me la ringrazio per la domanda e la mia risposta sarà forse un po'democristiana, però quello con cui deve investire l'Italia sono le infrastrutture, le infrastrutture portano alla crescita del Paese. Qualunque infrastruttura sia
Beh, forse le infrastrutture digitali in questo momento solo la tecnologico sono importanti. L'Autostrada del futuro abbiamo detto prima. Prego assolutamente però qua mi mi tocca essere completamente d'accordo, perché chiaramente l'Italia ha un problema nel saper fare le infrastrutture in tempi decenti. Il no, il passante di Firenze, non so se lo conoscete, iniziato nel 99, probabilmente finiremo finalmente nel 2029 fare le infrastrutture chiave. Io parlo spesso qua a Milano, un nuovo passante di Milano per l'alta velocità, vista la congestione della stazione di Milano Centrale, è uno dei temi che secondo me, per la nostra città, per Milano ma in generale per l'Italia, è uno dei temi chiave, quindi sicuramente è importante riuscire a fare le infrastrutture dei dati è chiave, questa è l'economia del futuro. Far muovere le persone e le merci, però rimane sempre essenziale. Al tempo stesso, perfetto, abbiamo detto, è definito che è un sistema integrato in Italia. Dobbiamo ragionare in termini, voglio dire di architettura integrata, come abbiamo detto all'inizio. Grazie e introduco ora il professor Italo Colantoni, ordinario, di Politica economica, luddista bocconi, perché dopo l'energia abbiamo le reti, compresa una potenza di calcolo e saprebbe al mondo. Abbiamo reso l'Italia, resta la domanda più importante. Chi la usa, quante imprese italiane nascono su questo fondamento e come li facciamo crescere qui, invece di vederli partire per l'America e l'anello più visibile della catena e anche il più fragile prego professionale.
Sangue, buongiorno.
E farei un paio di considerazioni di carattere macroeconomico e poi un paio di considerazioni più politiche, dato il, il contesto e l'osservazione macroeconomica, è questa, diciamo che l'intelligenza artificiale è una grande opportunità per l'Italia, lo è per tutti, ma per l'Italia lo è ancora di più perché l'Italia è un problema a un problema grande di bassa crescita della produttività,
E quello che noi sappiamo dell'intelligenza artificiale. Molte cose sono ancora non non del tutto chiare, ma una cosa è chiara, ed è questa che l'intelligenza artificiale è uno strumento di crescita della produttività. Ho dato un po'un'occhiata ai vari studi diciamo che una delle stime più prudenti dice che in aggregato o l'intelligenza artificiale fa crescere la produttività di mezzo punto percentuale all'anno ed è una delle stime più prudenti. Mezzo punto percentuale all'anno di crescita della produttività sarebbe già più di quella che noi abbiamo osservato in Italia dagli anni 90 fino ad oggi hanno per anno e sarà più o meno dello 0,3, quindi mezzo punto percentuale sarebbe già di più. Le stime più ottimistiche ci dicono anche un punto, un punto e mezzo percentuale di crescita della produttività quindi diciamo per tutti è un'opportunità, per noi lo è ancora di più, dato il problema strutturale che abbiamo
Un punto d'attenzione, però, per l'Italia ed è già stato sollevato prima da da Gianmario Verona e poi quello sempre della Scala, perché c'è un'altra cosa che noi sappiamo quali sono le imprese che cavalcano meglio la transizione tecnologica sono le grandi imprese quindi quelle sopra i 250 dipendenti questo rispetto alle imprese più piccole, soprattutto quelle sotto i 50 dipendenti che invece fanno più fatica e il nodo strutturale dell'Italia insomma del tessuto produttivo italiano e che noi abbiamo troppi fattori produttivi allocati su imprese piccole e che rischiano di non tenere il passo.
E quindi questo può far crescere ancora di più, questa diciamo polarizzazione, disuguaglianza tra le varie imprese italiane e qui il ruolo della politica, secondo me dovrebbe essere quello di cercare di creare le condizioni perché ci sia un ecosistema di servizi di intelligenze artificiali accessibili anche a imprese che hanno una dimensione più piccola.
Lì questa è una delle cose su cui si può lavorare, cos'altro può fare in questo momento il Governo, la politica in relazione appunto, alla rivoluzione che stiamo vivendo, noi l'abbiamo chiesto ai lavoratori italiani, abbiamo fatto un sondaggio con altri coautori in in Bocconi sui lavoratori italiani più esposti all'intelligenza artificiale e abbiamo chiesto cosa ne pensano. Cosa potrebbe fare la politica e c'è una grandissima fame, diciamo così, di intervento pubblico in questo contesto, o pensate che, ad esempio, l'87% dei lavoratori nel campione ci dicono noi vogliamo che il Governo intervenga su politiche attive del mercato del lavoro, quindi sulla riqualificazione, sulla formazione delle persone, e c'è il grande supporto per i pensionamenti anticipati, laddove alcune figure professionali dovessero essere un po'spazzate via dalla dall'innovazione stessa.
E quando noi chiediamo, ma cosa volete di più specifico in riferimento alla transizione tecnologica, c'è grandissimo supporto per una cogestione di questi processi all'interno delle imprese. Un po'sul modello tedesco, cioè lavoratori, dicono noi vogliamo che sulle scelte importanti legate alla tecnologia ci sia una voce dei lavoratori che viene presa in considerazione. C'è grande supporto per l'idea che il governo debba regolamentare l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e, lasciatemi dire, so anche grande supporto sul fatto che i profitti che si generano con l'automazione vengano anche tassati, perché c'è un problema di redistribuzione, come in tutte i cambiamenti strutturali, l'intelligenza artificiale porta ricchezza, ma chi è che se ne appropria? Quindi? Il vero tema è coro a chiudere è quello di redistribuzione, quindi chi se ne appropria solo i grandi sviluppatori, gli oligopolisti della Silicon male, oppure anche le imprese che lo adottano, ma solo le grandi imprese o anche le piccole imprese, solo il capitale o anche il lavoro,
E qui l'ultima cosa che dico nel nostro studio. Noi osserviamo come c'è una polarizzazione crescente tra i lavoratori, cioè coloro che si percepiscono come i vincenti di questa transizione vogliono meno regolamentazione possibile, meno intervento dello stato possibile. Coloro che si percepiscono più a rischio, invece, chiaramente chiedono l'opposto e qui la sfida per voi politici è quella di cercare un po'una compensazione tra le diverse stanze, perché noi dobbiamo chiaramente cavalcare questa transizione ma allo stesso tempo farlo in modo sostenibile, non soltanto economicamente ma anche poi da un punto di vista sociale e quindi politico. Grazie mille e grazie professore anche per il rispetto dei tempi. Ora continuiamo con il panel di tecnologia e ai credo che dovrebbe esserci il Colle e con il collegamento con Luca De Angelis, amministratore delegato di TEC io ero Foundation, la fondazione nata a Milano da Bocconi e Politecnico, per trasformare la ricerca, imprese tecnologiche già direttore generale per le tecnologie emergenti al Ministero delle imprese e del made in Italy. E altrettanto invito sul palco il dottor guglia, cerca fondatore e amministratore delegato di Domin, una delle principali aziende europee di intelligenza artificiale, che ricordo anche la A nata a Milano. Prego
Al dottor De Angelis buongiorno Luca
Buongiorno a tutti, spero mi sentiate e scusatemi se non riesco a essere con voi oggi, ma era un viaggio all'estero che non sono riuscito a smontare e vi ringrazio per avermi invitato.
Volevo farti una domanda, allora, rispetto agli ecosistemi più avanzati dagli Stati Uniti alla Germania, alla Francia, cosa può fare concretamente il sistema italiano, cioè università, imprese e investitori? È stato che poi mi sembra il tema anche dalla Fondazione di cui tu sei amministrato delegato per ridurre il divario e soprattutto come possiamo non solo rincorrere ma guidare in quali settori l'Italia ha davvero le carte per essere leader in Europa e nel mondo dei prossimi 10 anni la tua esperienza e la tua competenza. Credo che potrà dare un contributo importante, prego, speriamo
Di nuovo buongiorno, allora, parto con una premessa che l'Europa diciamo nella condizione un po'imbarazzante di dover fare una rincorsa tecnologica per la prima volta dalla rivoluzione industriale info e questo di fatto ci rende il fatto che dobbiamo imparare a come stare sulla frontiera di nuovo ora che da qualche anno dagli anni 2000 in poi queste cose ha iniziato a essere meno meno cogente,
Perché c'è un divario prima domanda, il divano in realtà non ha a mio avviso ragioni strutturali, cioè se uno pensa che cosa c'è in Europa sono le teste che un'ottima ricerca, ci sono infrastrutture, ci sono grandissimi capitali, uno si chiede ma perché sta cosa non funziona o non funziona con gli americani in Cina non funziona a nostro avviso perché queste cose non si combinano nel modo corretto.
Ovvero, se passatemi, questo termine crea, esiste un mercato dell'innovazione dell'offerta, di innovazione e domanda di innovazione, questo mercato si inceppa e non sto parlando della innovazione incrementale, che è quella che le aziende europee sanno fare benissimo. Sto parlando di innovazioni di frontiera, quindi di cosa fare oggi, perché ci sia un mercato tra 20 anni, allora prendiamo i due punti separatamente, l'offerta di idee e dove noi come The Cure Foundation pensiamo esista veramente un collo di bottiglia, cioè che non esista un numero sufficiente di idee che escono dalle università e dai centri di ricerca e che diventino investibile
Diamo tra i primi in Europa e nel mondo per la ricerca in termini di quantità e qualità in proporzione al Pil. Ma se vi diamo il numero di aziende create in Europa in Italia, l'Italia è tra i terzultimi in Europa a livello in proporzione al Pil. Qui c'è qualcosa che non funziona in questo divario, quindi, teff nasce per essere una fondazione e lo fa come attore non di mercato, perché ciò a fallimento di mercato, nel creare sistematicamente aziende da una base scientifica di tecnologia profonda lo facciamo a come fondazione, che è stata fondata da Bocconi e Politecnico assieme che hanno capito, come è stato detto precedentemente, che serve scala. In questa fase non si possono dividere i vari interventi e da attori del mondo privato che hanno creduto con coraggio a questa iniziativa. Il Fondo strategico italiano Aion, la Camera di commercio di Milano, Lodi Monza e Brianza e aggiunta si recentemente la Fondazione Ennio Doris. Questo quindi riguarda quello che noi pensiamo sia il collo principale. È urgente che l'offerta ora veniamo alla domanda perché
È il secondo punto era come si rincorre o si guida allora e a volte bisogna rincorrere per forza di cose per ragioni di autonomia strategica, se non c'è un lanciatore, se non c'è la capacità di calcolo, se non ci sono la capacità produttiva di alcune tipologie tecnologie, lo Stato deve rincorrere per ottenerla perché questa questione di sopravvivenza, ma questo garantisce la tecnologia di ieri domani, per guidare uno, deve ragionare oggi su che mercato incerto e di frontiera deve finanziare per avere la tecnologia. Domani vi faccio un esempio. La NASA nel 2006 ha costruito, diciamo, un nuovo programma che si chiamava cozza per finanziare i lanciatori. Lo Chateau era finito, dovevano usare la Soyuz per mandare gli astronauti in alto
Cosa hanno fatto un nuova tipologia di policy che coinvolgerà il privato e non finanziava costo mai incentivo banalmente da lì nasce Space ex.
Benissimo allora che lesa faccia il programma sbilanciato ori oggi, perché ne abbiamo bisogno, ma la domanda da porsi è quale mercato incerto, devo finanziarie oggi sullo spazio, perché tra vent'anni io lì a scavare la leadership e quindi parliamo di manifattura in orbita, data center in orbita, esplorazione della US dell'Asteroid Belt cose di questo genere,
E quindi chiudo dicendo che.
Sui settori, se noi vogliamo, diciamo ritornare a guidare quei settori, c'è un ragionamento di offerta e noi stiamo creando dei calano, un esempio che possa essere funzionale a capire come funziona questa offerta, non possiamo ovviamente risolvere da soli.
Ma che la riflessione su come la domanda di frontiere, come il pubblico, può intervenire, la sua domanda di frontiera e i quattro settori che secondo me sono fondamentali oggi sono prima di tutti l'energia
Non esiste epoca storica di grande crescita senza un cambiamento dell'approvvigionamento delle fonti energetiche.
Uovo l'animale a animale, evento evento, Carbone, carbone, petrolio e quindi oggi abbiamo nella fusione nucleare, è una grande promessa, e difatti la Germania supporta la fusione nucleare prossima fusion e a Monaco di Baviera, affondata da un ragazzo italiano che si chiama Francesco Sciortino,
Ed ex INPS a questo investimento non ci si garantisce di poter stare al passo coi tempi nelle nuove macchine, hanno bisogno di molta più energia rispetto ad oggi, il secondo sono le scienze della vita.
Le Scienze della Vita all'Europa ha ancora un vantaggio competitivo, ma per i volumi e gli investimenti che stiamo arrivando, se non c'è un ragionamento serio su quel settore, si rischia di perdere anche questo vantaggio competitivo. È rimasto il terzo settore aerospazio. Ne ho già parlato prima, esistono competenze, bisogna pensare oggi la tecnologia tra 20 anni e l'ultimo magari ne parlerà anche William dopo e riguarda la fisica, l'AI, ovvero c'è un discorso di AI di frontiera di large language model, dove l'America e la Cina stanno facendo grandi passi in avanti, ma c'è la nuova AI quella e che ha un corpo, quindi che sta in un robot che stanno una macchina che ha diverse esperienze, che devono essere portate a sistema per farla funzionare e dove, l'Europa può avere un vantaggio competitivo e dove attualmente non c'è leadership globale. Quindi un vero ragionamento sulla fisica e ai oggi è quello che oggi ci può garantire tra cinque 10 o 15 anni di essere sulla frontiera. Su qualche cosa penso di aver risposto grazie al dottor De Angelis. Grazie caro Luca. Aspetta un attimo che forse
Ai introdotta è scappato. Ha introdotto un tema che volevo avere una risposta che nei 10 secondi d'ancora da voi due aspro i beni per un secondo
Domande al dottor Sharka si parla spesso di intelligenza artificiale sovrana, ma su quale scala dovremmo pensare a questa sovranità serve un modello nazionale oppure, visto quanto siamo piccoli rispetto ad americani cinesi, conviene puntare su un campione europeo o ancora ha più senso avere modelli diversi per settori diversi dalla finanza alla difesa della manifattura, prego, grazie per l'invito e buongiorno a tutti.
Allora, io credo che il modello di intelligenza artificiale europeo si è sicuramente una soluzione, ma per comprendere prima la sfida che abbiamo davanti a noi, con l'intelligenza artificiale, dobbiamo chiarire dove sta il settore, perché c'è una distorsione di in realtà rispetto alla maturità del settore che cosa questo significa per l'Europa quindi quanto velocemente dobbiamo correre che tipo di divario dobbiamo chiudere?
Quindi, quando oggi parliamo di Intelligenza Artificiale, parliamo di modelli che hanno una capacità di elaborare i dati e dove l'unica differenza la fa la capacità di calcolo, quindi più di più che di intelligenza artificiale, come si diceva prima, dobbiamo parlare di capacità di calcolo perché l'unica cosa che conta,
Quindi, se torniamo al 2024, quando c'è stato l'hip di OpenAI, una sola azienda privata che appunto si chiama OpenAI ha addestrato un modello di intelligenza artificiale con 15 volte più calcolo di tutta l'Europa messa insieme, quindi è chiaro che abbiamo avuto un divario, un divario che però stiamo chiudendo e che negli ultimi due anni, grazie all'installazione dei nuovi chip di ultima generazione che consumano 25 volte meno energia e proteggono 30 volte più calcolo, di fatto l'Europa sta chiudendo quel divario e quindi ora diventa possibile produrre questi modelli di intelligenza artificiale, e questa è un'altra distinzione importante per navigare l'incertezza, cioè bisogna dividere tra la produzione del dei modelli di intelligenza artificiale e il consumo. Perché dico questo
Per produrre un modello di intelligenza artificiale servono supercalcolatori che hanno un investimento che varia tra i 500 milioni e il miliardo di euro, quindi non dozzine, non centinaia non trilioni di euro, dall'altra parte abbiamo il consumo e il consumo, è un modello di business e mi voglio soffermare proprio su questo punto perché il fatto che oggi c'è bisogno di gigawatt di energia imposti centralizzati con capitale di rischio di un certo tipo quindi il modello degli Stati Uniti.
Non è necessariamente il modello che deve seguire l'Europa l'Europa sarà di fatto uno dei più grandi ecosistemi che beneficerà dell'intelligenza artificiale, perché oggi è un sistema frammentato che avrà bisogno di adottare questa tecnologia per risolvere alcune delle sue sfide più grandi, ma non deve per forza creare un sistema di incentivazione pubblica o di modelli di business centralizzati di monopoli che oggi per ogni euro di ricavo perdono quasi 2 euro.
Dick di costo
Quindi io credo fortemente che rispetto alla domanda ci sia una via in cui l'Europa possa decentralizzare il modello di business dell'intelligenza artificiale, in cui quindi si può produrre in modo efficiente a livello di Paese e si può consumare il modo di mercato integrato a livello europeo quindi trasformando l'Europa di fatto nel più grande caso d'uso di intelligenza artificiale al mondo un mercato sufficiente per costruire campioni nazionali ed europei che superano i 1.000 miliardi di valore quindi credo fortemente che l'opportunità per l'Europa ci sia e qui richiamo anche un
Un esempio che è stato fatto prima sul Programma 101, essere primi in una tecnologia non è sempre conveniente, il Programma 101 è stato primo, poi è arrivata a capi e poi Apple ha portato ammesso uno schermo, un Todde, la scatola che oggi chiamiamo desktop e ha rivoluzionato il mercato quindi io il futuro che vedo per l'Europa e quello che stiamo facendo anche noi in Domin e addestrare modelli di intelligenza artificiale che,
Sono allineati ai bisogni e ai valori europei, quindi, da una parte devono essere modelli di business sostenibili che non hanno bisogno per forza di concentrare così tanto valore creando dei monopoli che mettono a rischio il mercato stesso, quindi non per forza dobbiamo copiare il modello della Cina e degli Stati Uniti, quindi, di conseguenza, non siamo indietro dall'altra. Dobbiamo anche capire come possiamo sfruttare questa tecnologia verso il mercato interno. Il caso d'uso più popolare dell'intelligenza artificiale oggi è l'intrattenimento. Se oggi prendiamo uno di questi modelli, di cui tanto parliamo, americani o cinesi che siano e li portiamo nel mondo reale, Luca prima citava la fisica Leahy
Non è possibile applicarli, questi modelli hanno problemi seri di stabilità e di affidabilità, per cui se affidiamo un impianto di produzione o una Plant di produzione di energia a un'infrastruttura critica, rischiamo che si spegne la luce nell'intero Paese, quindi l'Europa anche l'opportunità di sfruttare il suo background nel costruire prodotti di qualità prodotti che puntano a mettere al centro la persona, quindi infrastrutture critiche e quindi a questo spazio bianco in cui nessuno sta investendo in cui può costruirsi una sua Proposition di intelligenza artificiale incentrata a servire il suo mercato interno e io credo che questa sarà una un'opportunità che vedremo sicuramente nei prossimi due anni nascere con forza e quindi sarà un grande vantaggio per l'Europa
Grazie ancora una domanda rapida, con risposte rapide, soprattutto Luca De Angelis ha sollevato il tema della domanda parlo di teche euro Foundation, ad esempio Bocconi, Politecnico, capitali privati e quindi anche la domanda, anche eventualmente il sostegno agli interventi per la ricerca per lo sviluppo da parte delle aziende pubbliche dello Stato e quindi la domanda per tutti e due.
Fincantieri controllata dallo Stato ha scelto sia il robot di generati Bayonne x sia lì di gentilezza artificiale di Domin. Lo Stato con le sue amministrazioni, le sue grandi aziende, può diventare il primo cliente delle nostre tecnologie più innovative, come fanno da decenni gli Stati Uniti con la difesa e lo spazio. E cosa servirebbe perché diventi una pratica comune e non un'eccezione prego, dottor De Angelis. 30 secondi in parte, ho già risposto prima, nel senso che, laddove lo dei mercati, quei mercati devono viaggiare con le loro regole laddove si sta ragionando su tecnologie del domani, è chiaro che quando il mercato non ancora esiste, c'è una domanda completamente accerta. Un rischio e tecnologico che si stempera solo nel tempo, un rischio regolatorio da costruire. È chiaro che il procurement può essere un grande modo per provare sperimentare il programma costi della NASA. Non era enorme, era di 100 milioni. Il costo di sviluppo del Falcon 9 è di 490 milioni. Non parliamo di 700 miliardi. Quindi, usando una domanda in maniera saggia e intelligente, però, aprendo una davvero allora da aziende nuove, si può generare un una prima certezza di domanda, che poi deve portare all'interno di investitori privati e quindi solo per quella validazione iniziale. Grazie a Tor Shark, prego, io credo che sia l'unica via per le tecnologie europee, quindi abbiamo bisogno di più esempi come Fincantieri, perché, di fatto, oggi più dei capitali servono clienti europei che credono nelle tecnologie europee. Senza questo fenomeno non andremo da nessuna parte
Allora, per concludere, direi grazie a. Per concludere, direi che abbiamo individuato come ah la rilevanza geopolitica e la capacità di competitività sia da quella di adottare di produrre sempre più tecnologie avanzate di frontiera, ma come sistema integrato, quindi intelligenza artificiale, energia, infrastrutture a computer, quantistici fa parte di una architettura integrata e non sono mondi separati, energia, infrastrutture e intelligenza artificiale, dicevo, non sono mondi separati. Il costo dell'energia è politica industriale, la capacità di fare e di produrre e intelligenza artificiale e data center è politica industriale, ma altrettanto la capacità di uno Stato di offrire una via, di soddisfare una domanda ed investire sulla tecnologia italiana ed europea. Anche questa è politica e industriale e credo che anche lo Stato italiano all'Europa debbano investire sempre più. Voglio dire, in un sistema integrato su queste tecnologie. Grazie a tutti, grazie al relatore la capacità di un moderatore e di non farsi, voglio dire richiamare troppo per aver chiaro accesso. Ho chiesto il rispetto dei tempi, però abbiamo rispettato i tempi e soprattutto riportato il programma nei tempi corretti. Grazie e buon lavoro a tutti.
Grazie mille, onorevole Casasco, per la puntualità e qui faccio un appello, poi per quelli che saranno i relatori di tutta la giornata, cerchiamo di stare nei tempi perché ci son tanti argomenti da affrontare, quindi è giusto che si dia a tutti le giuste tempistiche adesso prima del Queen's Speech chiedono di salire sul palco all'onorevole Letizia Moratti,
Grazie prima di chiudere i lavori di questa mattina, per me è un piacere introdurre Carlo Cottarelli, Carlo Cottarelli, ha una, ha esperienza straordinaria, Banca d'Italia, Fondo monetario internazionale fino alla responsabilità, come commissario per la revisione della spesa pubblica e quindi credo che,
Il suo intervento potrà darci un, diciamo una dimensione,
Diversa da un lato e complementare, dall'altro a quello che abbiamo ascoltato stamattina, stamattina abbiamo ascoltato.
Ma come
Per arrivare alla crescita attraverso diverse leve, quindi abbiamo parlato del capitale umano, abbiamo ascoltato come le infrastrutture, quindi sia le infrastrutture fisiche che digitali portano alla crescita come l'intelligenza artificiale sia una leva, è stato detto, per aumentare la produttività, che è il vero problema è che l'Italia nella nella crescita e quindi solo per sintetizzare e quindi tutti quelli che sono i driver le leve per la crescita però la crescita deve come dire,
Ma anche essere correlata e ed essere in allineata anche a quelle che sono le le le le, le giuste richieste di avere, come dire, uno, uno Stato che tiene sotto controllo i propri conti la propria spesa, quindi perché è giusto farlo perché lo chiedono i mercati perché lo chiede l'Europa perché,
Ed è giusto così, quindi io credo che in questo la crescita e il rigore non debbano essere, come dire, due modelli, due politiche diverse, ma debbano a essere integrati e collegati per poter andare si le risposte alla crescita, ma una crescita che sia come dire in un quadro,
Di di finanza pubblica, che ovviamente sia rigoroso, e quindi a questo punto è un grande piacere a dare la parola a Carlo Cottarelli, su queste tematiche e su tutte le altre tematiche delle quali vorrà parlarci grazie.
Allora, buongiorno, io sono felicissimo di essere qui con voi oggi, è per me un onore parlare questa in questo, in questo convegno, il tema, l'ottimismo della volontà è un tema, è un titolo che mi piace molto.
E soprattutto della volontà, perché molto spesso mi viene chiesto se io sono ottimista o pessimista e di fronte alla domanda se sono ottimista o pessimista alla mia risposta che questa è una domanda poco interessante, poco rilevante, noi dobbiamo distinguere il mondo, lotta agli ottimisti e pessimisti tanto il futuro è incerto non lo sappiamo.
Dobbiamo distinguere il mondo tra quelli che, di fronte a certi problemi, vogliono far qualcosa e quelli che pensano che fondamentalmente non ci sia niente non ci sia niente da fare, sia meglio, sia meglio rendersi, non sappiamo qual è il futuro, l'unica cosa che è certa è che se uno non prova non ha la volontà di fare qualcosa siamo sicuri che non cambia niente questa è l'ottica in cui voglia indirizzare questa mia precisazione.
Oggi
Risolvere il problema, quali sono i problemi, facciamo una fotografia dell'economia e della società italiana.
Non siamo messi così male, insomma, basta con questo catastrofismo, soprattutto se ci confrontiamo a quella che era la situazione 15 anni fa, 15 anni fa eravamo nel mezzo della crisi del debito sovrano europeo, Casey, che purtoppo ci vedeva come protagonisti lo spread, il famoso spread era salito nel novembre del 2011 a quasi 600 punti base eravamo visti come il,
L'anello debole della catena dell'euro avevamo un Pil che stava scendendo e, nel complesso, eravamo un Paese che, se non è.
Vicino, e cioè che, se non era l'ultimo e avvicinò a essere il fanalino di coda dell'Europa, stiamo meglio attualmente stiamo meglio, abbiamo ripreso a crescere il reddito pro capite, ha ripreso a crescere no alla velocità enorme, purtroppo torneremo proprio su questo sarà il punto fondamentale che dobbiamo indirizzare, però stiamo crescendo. Abbiamo superato alcuni,
Alcuni problemi fondamentali che avevamo 15 anni fa in termini di competitività delle nostre esportazioni, tra il 1999 e il 2009, le nostre esportazioni in termini di volumi non sono cresciute, quando quelle tedesche sono aumentate del 70%, gli anni successivi sono stati migliori, abbiamo ricominciato a esportare abbiamo guadagnato anche in termini di competitività di costo i conti con l'estero sono migliorati, abbiamo un saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti,
A chi è positivo, soprattutto nei periodi, quando il?
Il prezzo del petrolio torna su, è su livelli normali, stiamo accumulando ricchezza nei confronti del mondo, conti pubblici, pure solo dal punto di vista dei numeri sono ancora c'è un debito pubblico ancora molto ampio, ma questo debito pubblico ancora molto ampio e visto per un insieme di motivi come più sostenibile di quello che fosse 15 anni fa, sapete che negli ultimi tre mesi il famoso spread di nuovo è aumentato di circa 40 punti base. Siamo intorno ai 110 punti base rispetto c'eravamo tutti noi qui 15 anni fa avremmo pagato per avere uno spread di di di 110 punti base, quindi l'aumento che c'è stato per ora non è particolarmente preoccupante.
Rimane un problema di debito pubblico, ma il debito per ora è visto come essere sotto controllo, certo, ci sono ancora problemi molto seri, un problema molto serio, quello della povertà, che male più elevata di com'era vent'anni fa, prima della crisi del 2008 2009, abbiamo un problema di lavoratori dipendenti che attualmente hanno un reddito che all'inizio di quest'anno avevano un reddito pro capite del 8% più basso di quello dei di Nistri 2021. Abbiamo un problema di inflazione che è tornata a esse elevata. Abbiamo problemi in diversi settori, dalla costa
Economia c'è un problema sanitario e cosa stanno un po'migliorando, devo dire, ma soprattutto dice a telefonico i giovani cominciano a essere, continuano a essere, piuttosto piuttosto se abbiamo un problema in termini di risultati scolastici non irrilevanti e infine, abbiamo un problema di debito pubblico che, pur essendo al momento sotto controllo, ci lascia esposti.
Ci lascia esposti a un cambiamento di un muove dei mercati finanziari e a shock globali, e poi c'è questo problema della crescita economica lungo per 100, è un qualche cosa che è meglio dello 0, è meglio di un numero negativo negli ultimi 4 anni, dai più precisamente da inizio 2023 il tasso di crescita medio del come italiana è ancora leggermente sotto.
Lungo per 100 siamo ancora allo 0 virgola, anche se siamo vicini all'1%, ma non ci basta. Il resto del sud Europa sta crescendo al 2%, Spagna, la Spagna sta crescendo al 3% e il Portogallo e la Grecia che escono 3%, la piccola cibo tre e mezzo per 100 all'interno del del Sud Europa che stavano ancora troppo poco, il che ci impedisce di risolvere e questo è il punto tutti quei problemi che ancora rimangono in sospeso, compreso il debito pubblico. Una piccola parentesi negli ultimi quarant'anni ci sono stati 12 Paesi avanzati che hanno ridotto il rapporto tra debito pubblico e Pil di 30 40 50 punti percentuali
Nessuno di questi Paesi l'ha fatto con un tasso di crescita inferiore al 2% e anzi il minimo è stato il 2,1% per abbattere il debito pubblico bisogna crescere di più, è la domanda, a questo punto è come come facciamo, diciamo, abbiamo una popolazione che sapete decresce quindi per avere un maggiore tasso di crescita del nostro reddito,
Del pil pil e il nostro reddito, ricordiamocelo per aveva un tasso di crescita più alto, bisogna aumentare la produttività, cioè il prodotto per lavoratore, come facciamo a intorno, a ad aumentare la produttività, qual è il ruolo delle politiche che possono portare a un aumento di produttività e qui dobbiamo essere chiari sui principi generali.
Ci sono al momento due visioni su come affrontare questo problema di crescita del benessere, crescita del reddito e cosmica, ma poi aveva sia la prima visione quella che io definirei una visione potete trovare altri, temono una visione statalista che vede lo Stato protagonista del cambiamento protagonista in termini di spesa pubblica nonostante questo sia già più elevata del 51% del Pil l'anno scorso.
Rapporto la spesa pubblica e più superato il 51%, uno stato che è più partecipe con l'esproprio imprese.
Imprese statali, ma anche a livello di partecipate locali, un ruolo più intenso, uno Stato che ridistribuisce la ricchezza come suo compito principale. Se volete andare a vedere il primo PNRR, quello scritto dal governo Conte Conte, 2 partiva dicendo il problema principale dell'Italia è la redistribuzione del reddito. È arrivato, Draghi ha cambiato il preambolo, c'erano. Il problema principale dell'Italia è la crescita economica, o questo ricordiamoci questo, ma c'è questa visione dello Stadium. Problemi di crescita, problemi di produttività che devono essere affrontate essenzialmente dallo Stato. È una visione politica, ma è giusta o sbagliata? E una visione politica, e infatti ha una visione politica che troviamo molto chiaramente nei programmi
Andate a vedere il Po i 20 punti del programma 5 Stelle pubblicati di recente è qualcosa che appartiene alla visione del mondo di AWS e che purtroppo appartiene anche a una buona parte, anzi, la maggior parte del Partito Democratico è un momento uno si chiede come fare in così i cosiddetti riformisti a rimanere a essere parte di questa di questa visione, quindi questo è un primo modo di vedere le cose capite bene che non è.
Il mio modo di vedere e anche il modo di vedere, immagino, di molti di molti di voi, il mio modo di vedere è un ruolo in cui fondamentalmente dobbiamo seguire l'Italia deve seguire quella che chiamerei una bussola liberale, cosa vuol dire una bussano bussano, non è uno strumento che dice passo per passo che cosa devi fare?
Regola qualche cosa deve essere preso in maniera troppo stretta, troppo ideologica, ma è qualcosa che ti consente di mantenere una prospettiva di movimento guidata dai tuoi obiettivi di lungo periodo, quindi avere una bussola liberale, vorrei dire se gli spiati da obiettivi,
Di lungo periodo liberale, quali sono questi obiettivi? Così questi ideali liberali che secondo me ci devono guidare appunto il liberalismo, vuol dire libertà individuale, vuol dire un'economia basata sul mercato, in prima battuta vuol dire rimboccarsi le maniche e premiare il merito tutti noi dobbiamo pensare ad avere questo come cosa fondamentale prima di pensare al a come lo Stato ci può aiutare. Rimbocchiamoci le maniche cerchiamo di dare il meglio di noi.
è anche una visione che dà un premio della concorrenza tra imprese, quindi concorrenza tenta individui, poi mi hanno in merito, ma anche concorrenza a livello di imprese dobbiamo sempre tenere a mente che il mercato non è perfetto, ci sono interventi che devono essere fatti correzioni che devono intervenire, però questo non non ci deve far dimenticare che con tutti i suoi difetti l'economia di mercato è ancora il meglio che siamo che la società umana è riuscita a creare nel corso di 2000 anni e più di storia economica che noi conosciamo, quindi quello deve essere il principio che continua a guidarci in questa segue in questi principi,
Qual è la visione dello Stato che ne consegue da questa visione liberista, constato che non cerca di fare troppo, cerca di fare poche cose, bene, cerca di fare bene le cose che il settore privato non può fare l'amministrazione della giustizia, la difesa, la sicurezza ma anche compiti di protezione sociale che spesso il settore privato non riesce a fare con i pochi con i propri mezzi e soprattutto soprattutto uno Stato che cerca di dare e fare in modo che esista un'opportunità per tutti qui mi richiamo alle parole di di dialoghi,
Famoso saggio sulla uguaglianza delle delle opportunità opportunità vuol per tutti, vuol dire che ognuno deve avere la possibilità di aerei di realizzare i propri sogni sulla base delle proprie capacità, indipendentemente da dalla famiglia da cui è nato, s'è dato dalla famiglia ricca o povera, una famiglia dove i genitori hanno studiato o non hanno studiato il fatto questo è nato al Nord, al Centro e al Sud del Paese ha fatto così è nato,
Maschio o femmina, tutti devono avere una una opportunità, è un ruolo fondamentale dello Stato articolo tre della Costituzione far in modo che tutti abbiano una possibilità, proprio perché questo diventa lo strumento, proprio questo diventa lo strumento, poi per consentire di premiare il merito.
Come diceva appunto Luigi Einaudi, che merito c'è se tu corri fai una corsa dei 100 metri e non patti dallo stesso punto di partenza mappati con 50 metri di vantaggio?
C'è una esigenza di garantire l'uguaglianza di opportunità, proprio perché il premio al merito abbia abbia un significato, essere liberali vuol anche dire avere una certa divisione dell'Europa nel mondo, io sono convinto che in un mondo globalizzato dove c'è la superpotenza cinese, la superpotenza americana, se noi siamo divisi non contiamo nulla per un semplice motivo il più grande Paese europeo è la la Germania 84 milioni di abitanti ci sono quattro province in Cina, ognuna delle quali è più grande della Germania.
La Francia, con i suoi 64 milioni di abitanti,
Conta non conta molto, noi ne abbiamo 59, mettete insieme qualche città cinese, quattro o cinque città cinese vede una popolazione grande come quella della Francia o dell'Italia, l'unico modo per contare qualcosa, perché i nostri valori continua nel mondo è di stare uniti ora questo come punti generali un'altra cosa però è importante è dire, ma questi punti generali sul ruolo dello Stato,
A che cosa equivalgono in pratica equivale?
L'ambiente è una cosa molto importante, la crescita economica la fanno soprattutto le imprese private, la crescita economica non viene fatta dallo Stato, che pure ha un ruolo molto importante, sono le imprese private che devono fare crescita, e per fare in modo, allora perché il nostro Paese cresca di più, occorre fare in modo che diventi più facile in Italia fare attività d'impresa, cosa che ancora piuttosto difficile. C'è un insieme di cose che noi dobbiamo fare per rendere l'Italia un Paese dove è più facile fare attività di impresa. È importante, è essenziale individuare quali sono le priorità. Questa è una questione di metodo di lavoro
Un programma di governo che ha 100 priorità non è un programma di governo, bisogna avere poche poi Aidda, non soltanto perché ogni priorità magari chiede qualche soldo pubblico di sostegno, ma anche perché ha una ogni priorità, chiede l'investimento di tempo di capitale sociale e di capitale politico,
Che non puoi sprecare in cose che non sono che non sono essenziali, allora quali sono le priorità, secondo me altri io non identificherà i quatto quatto più una al primo posto, io metterei la riduzione della pressione fiscale in Italia, che però richiede.
Che però richiede lavorare sul lato della spesa, perché metto questa al primo posto non è soltanto una questione di ideologia stato più grande o più piccolo, nel concreto caso del del del della SIC, nella concreta situazione italiana in cui si potrebbe far meglio per migliorare la qualità della spesa pubblica stiamo insomma sprecando un po'troppi soldi sullo standard in termini di spesa pubblica, credo che ridurre di tre o quattro punti percentuali di Pil,
Un centinaio di miliardi, diciamo, facciamo più 4 che 3 4 e qualcosa un centinaio di miliardi, la spesa pubblica utilizzando quelle risorse per ridurre le tasse. Credo che sarebbe più produttivo, perché credo che sarebbe meglio se quei 100 miliardi fossero il male del settore privato piuttosto che in mano del settore
Del settore pubblico, quindi.
Uno Stato un po'più piccolo senza senza rivoluzionare lo stato sociale, naturalmente questo vi chiede di guardare sul lato della spesa, attentamente l'ultima spending review, l'ha fatto il sottoscritto 12 anni fa è un po'vecchiotta, sarebbe ora di mettere le mani alla questione di nuovo, mentre purtroppo siamo sempre ridotti Juan a fare queste cose all'ultimo momento al al momento della consegna della legge di bilancio prima la la principî là al numero 1. Metto questa cosa.
Al numero 2, attenzione molto vicina, anzi forse allo stesso livello,
Metto alla questione della burocrazia.
Burocrazia è ridurre la burocrazia. È il pallino che io ho in mente. Ho in testa da tantissimo tantissimo tempo per burocrazia, io intendo due cose. Uno è la semplificazione delle regole, l'altro è quello del fu di avere una macchina pubblica che è più orientata all'efficienza perché si introducono principi nella macchina digestione nella macchina pubblica ispirate al settore privato. Tra questi il premio al merito. Allora il governo dagli ultimi tre anni ha fatto tanto su questo, io sono comunque ha detto più volte sono un fan del ministro Zangrillo che sta facendo il possibile sia in termini di semplificazione regolamentare, sia in termini di efficientamento nella gestione della pubblica amministrazione. Detto questo, non credo che il governo abbia messo questo al centro della sua azione politica, mentre, secondo me, la riduzione della burocrazia e l'efficientamento del settore pubblico dovrebbe essere al primo posto in un programma di governo, semplicemente perché noi abbiamo un settore privato che funziona, è uno pubblico che non funziona e quindi dobbiamo puntare la nostra teoria può funzionare meglio. Il settore
Non si tratta di un aggiustamento, non si tratta di un aggiustamento al margine, si tratta di una rivoluzione culturale ispirata da un principio fondamentale
Tutto quello che non è espressamente vietato e che richiede necessariamente un'autorizzazione, può essere fatto, invece l'approccio attuale ci vuole prima dell'autorizzazione, per qualunque cosa facevo autorizzazione e questo è un problema fondamentale, è un po'una visione diversa del funzionamento della macchina della macchina pubblica che sinceramente io ho l'impressione che se il ministro Zangrillo fa qualcosa per ridurre la burocrazia, al tempo stesso vengono i tot nello stesso giorno due o tre misure che di nuovo l'aumentano. Quindi questo è un problema fondamentale. Se guardate un paese diverso dall'Italia, dal punto di vista politico, se guardate alla Spagna pa Spagna e lasciamo perdere i problemi politici che adesso alla spalla messa in Spagna è un Paese che è cresciuta dal 3%, ha una pressione fiscale di 6 punti percentuali più bassa della nostra e a una burocrazia. Parlate con qualunque imprenditore che lavora in tutte e due paesi di a un hub. È più facile interagire con la burocrazia spagnola che con quella italiana attenzione è guidato questo Paese dai governi del centrosinistra. Sì, è vero, ma chi ha fatto le grandi riforme per raggiungere questa situazione è stato il governo precedente, quello di centrodestra e saggi ha avuto però il buonsenso di dire non disfiamo tutto quello che ha fatto, è stato fatto dal governo precedente soltanto perché ideologicamente era
Era diverso
Quindi la riduzione della tassazione ed è ovviamente delle della spesa, riduzione della burocrazia li metto ai primissimi posti segue di nuovo molto da vicino la risoluzione del problema dell'energia, il costo dell'energia, una piccola e media impresa italiana, paga l'energia elettrica, il 57% più del di una piccola e media impresa spagnola,
Cosa bisogna fare qui in quest'area un patto e si sta facendo, ma di nuovo non abbastanza, prima di tutto c'è un problema di tassazione, felicità, noi tassiamo moltissimo l'elettricità.
Ah, e questo però mi riporta al primo punto, vedi il primo punto riduzione della tassazione. Secondo, c'è un problema di togliere tutti questi lacci e lacciuoli e visioni particolaristiche che impediscono ulteriormente in sviluppo e lo sviluppo delle rinnovabili. Ci sono migliaia di progetti rinnovabili bloccati dalla burocrazia e infine c'è il ritorno al nucleare, che io credo che sia stato importante approvare. La legge delega sul nucleare purtroppo è avvenuto nella parte finale della legislatura. Si tratta adesso di passare al più presto, alla alla realizzazione e all'implementazione di questa legge. Delega quindi tasse e burocrazia, energia, l'ultimo
Dei primi quattro punti, poi c'è il più più 5, l'ultima. I primi quattro punti riguarda un problema fondamentale per le nostre imprese. Più della metà delle imprese italiane ha difficoltà a trovare personale, e il motivo è molto semplice, il crollo demografico, problema che diventerà ancora più insieme nei prossimi 10 anni, perché stanno andando in pensione i baby boomers, quelli nati negli anni 60 che ha ogni anno nascevano, c'erano 950.000 nati all'anno con una punta quasi di
Di 1 milione di Urbinati.
Noi abbiamo questo problema, fra l'altro, la Spagna, lo stesso problema, ma la Spagna la risolto come lasciando a parte l'episodio molto triste Ceuq diserta il problema è che la questione è che la Spagna è riuscito a creare un flusso regolare di migranti regolare.
Che alimenta la crescita delle imprese spagnole sottolineano irregolare, perché secondo me in Italia si entra si deve entrare con un permesso non con sbarchi irregolari, se io vado in un altro Paese ho bisogno del passaporto, di solito ho visto deve avvenire la stessa cosa per tutta l'Italia e per tutta l'Europa.
Detto questo.
Detto questo.
Detto questo, abbiamo un problema di come avere un flusso regolare e qui ci vuole un piano decennale non di un anno, due anni o anche Trani, ci vuole un piano decennale in cui si vada a vedere di quante persone abbiamo bisogno.
Di che competenze abbiamo bisogno, da dove vogliamo che vengano i migranti e anche magari, come facciamo in modo perché vengano in Italia con magari con qualche competenza e parlando Ungari già un po'l'italiano, purtoppo questo piano non ce l'abbiamo e diventa sempre più urgente averne uno quindi queste sono le mie priorità.
Perché queste sono le cose che avrebbe un impatto più immediato sulla crescita, sulla crescita economica, ne aggiungo una quinta, che però è più di lungo periodo la quinta riguarda il nostro sistema educativo, alla lunga, nel lungo periodo, la forma di spesa pubblica che è più correlata alla crescita economica è quella per la per l'istruzione,
Soldi pubblici per l'istruzione non vuol dire necessariamente Pubblica, istruzione, c'è una parte privata anche, ma deve essere finanziate in buona parte dal settore pubblico, non soltanto perché questa correlato alla crescita, ma perché avere un sistema di istruzione forte è anche condizione necessaria per quella cosa che vi ho detto poco fa per dare un'opportunità a tutti a partire dagli asili nido, molto è stato fatto negli ultimi anni per gli asili nido, ma più che altro nel rendere disponibili i nuovi posti. La questione adesso è alla gestione dei nuovi posti di asinelli o che vengono creati
Ma la questione è molto più in generale, va dagli asili nido alunne a all'istruzione universitaria e post post universitario, allora queste sono le questioni che avevi 20 dal punto di vista nazionale, due parole sulla sulle questioni internazionali, è chiaro che è ovvio che la nostra collocazione rimane nella NATO assolutamente come è sempre stato negli ultimi decenni in termini di allineamenti internazionali credo che,
No, sia necessario sempre più dare una visione europeista alla questione della NATO e dei rapporti con gli Stati Uniti in proposito.
Nato e Ucraina devono essere tutte e due piste in una, in un'ottica europeista, una parola sull'Ucraina.
È chiaro che per me è fondamentale continuare il sostegno militare a questo Paese, che sta difendendo la propria libertà e anche la libertà dal resto dell'Europa non c'è modo se abbiamo paura del di un attacco che possa provenire da Est, non c'è modo, per dirla in termini espliciti, che la Russia possa vi possa venire in mente di attaccare qualcun altro finché è impelagata con nell'Ucraina, quindi il miglior modo per difendere il miglior modo per difendere l'Europa e sostenere lo sforzo bellico del quartiere. Questo non vuol dire, naturalmente, trascurare la via diplomatica. Sappiamo bene che alla fine della guerra richiederà un qualche accordo diplomatico, ma non si può avere un accordo di pneumatico se non l'ha resa senza dare la possibilità agli ucraini di difendersi rispetto all'aggressione
Questo è quello più o meno che volevo dirvi, voglio tornare in conclusione ancora quattro minuti, parlerò anche meno, forse l'ottimismo della della volontà.
E cosa è cosa significa, noi ci troviamo di fronte a problemi molto seri venivano elencati.
Però rendiamoci conto di dei problemi che sono stati affrontati.
Dai nostri padri e dalle nostre madri, e addirittura dei nostri nonni e dalle nostre nonne, torniamo indietro per un momento a qual era l'Italia 100 anni fa, nel 1926 erano passati otto anni dalla fine della prima guerra mondiale, quando 600.000 giovani italiani erano morti e quanti erano tornati a senza un bacio senza una gamba.
Mutilati due anni fa, almeno 100 c'era stato il delitto Matteotti, qualche mese fa, sempre almeno 100, per fortuna erano entrate in vigore le leggi che abolivano tutti i partiti politici, tranne il Partito nazionale fascista, e fa 14 anni almeno 100 sarebbe iniziata la seconda guerra mondiale, ma andiamo anche indietro soltanto di cinquant'anni 1976,
Chief ci si sparava per strada nel 1976 c'erano le Brigate rosse e anche se guardiamo dal punto di vista puramente economico, c'eravamo l'inflazione al 25%, quindi, quando guardiamo ai problemi che ci fronteggiano adesso, guardiamo questo in una prospettiva storica e io vi dico che dobbiamo affrontare questi problemi con coraggio, perché lo dobbiamo non soltanto ai nostri figli e le nostre figlie per dare a loro un futuro e nipoti per dare loro un futuro migliore, ma anche perché lo dobbiamo nei confronti dei nostri padri e delle nostre madri che hanno affrontato problemi ben più difficili, quelli che si fronteggiano
E sono riusciti a darci la verità un'Italia più forte di quella che avevamo che avevano che avevano ereditato, lo grazie per l'attenzione e crediamo nel futuro, grazie
Grazie mille professore, io colgo l'occasione per ringraziarla anche da parte di tutto il movimento giovanile, perché il professor Cottarelli, da un mese a questa parte, si è impegnato e ha girato i mercati di Milano con noi per volantinare sulla sua proposta e quindi grazie mille da parte di tutto il movimento giovanile,
E
Adesso concludiamo questa prima parte della giornata, ci rivediamo tra circa un'ora, il pranzo equa fuori, ci si può accomodare nella sala davanti per i tavoli, vi chiedo solo la puntualità per l'inizio del pomeriggio, perché ci saranno tanti panel di contenuti e quindi cerchiamo di essere puntuali grazie.
Benvenuti a tutti.
Vi prego di prendere posto, iniziamo adesso, dopo una mattinata ricca di contenuti, con il primo panel del pomeriggio, quindi chiedo di salire qui a moderare, Claudio Brachino, già direttore Mediaset e editorialista Italpress.
Avverto, aperto, buon pomeriggio, allora ci siamo subito, ci mettiamo gli occhiali.
Perché il tempo, insomma, è stretto. Innanzitutto ringrazio Letizia Moratti, insomma che ho intervistato ieri, tra parentesi, su alcune tematiche come queste, per l'invito a moderare questo importante Pania. Son piacere, son contento di esserci, io sono, sarò molto rapido come mia natura, insomma perché ho lavorato sempre nel tempo, soprattutto nel mondo dei telegiornali c'è in platea il mio Dio mio ex direttore, Paolo Liguori, del saluto, a cui darò poi la parola. Facciamo un applauso, direttore Liguori, dove Paolo
Che ha avuto anche il torto di nominarmi nel 95 vicedirettore, però a parte questo, proprio per questo cerchiamo di stadio degli argomenti e nei tempi abbiamo un titolo generale e di quest'ora e un quarto vestiamo insieme, io sono molto ordinato, aristotelicamente, tre micro pani al sotto con degli ospiti ovviamente faranno sostanzialmente un primo intervento minimo giro diciamo di commento.
Diciamo sui temi che vedremo che affronteremo, poiché il tempo va rispettato, ma anche la ricchezza dei contenuti, il titolo del nostro macro Panjer, è questo le condizioni della crescita, le riforme per liberare il potenziale dell'Italia.
Prima di dire del titolo, diciamo del primo micro Panjer, la parola crescita, io non faccio editoriali lunghi, non c'è bisogno.
Facciamo tutto attraverso le domande e le risposte e una di quelle parole che hanno. Un campo semantico è sempre più complesso. Nella nostra epoca venne sentito ovunque. Credo che non ci sia un tg un talk, un titolo di un sito che non contenga questa parola. Non che cos'è la crescita, cioè non è una cosa che ha a che fare con le piante. Vengo dal mondo contadino in economia a che fare con dei fenomeni molto complessi. E una visione diciamo, liberale del mercato economico come sede delle democrazie occidentali. È sicuramente delle caratteristiche tipiche di quel mercato ma, come vedete dal titolo, poi ci sono altri protagonisti, c'è il mondo della politica, cioè il modo delle norme, c'è il mondo della politica nazionale, c'è il mondo della politica europea, quindi ci sono, diciamo, dei fenomeni che possono integrarsi e poi c'è il mondo degli imprenditori e il mondo delle banche, il mondo degli operatori economici, quindi questo fattore della crescita va individuato con delle caratteristiche molto precise e noi proveremo a farlo attraverso i nostri titoli, il nostro, il primo è molto interessante, perché dice più salari,
Attraverso più produttività. Quando discutiamo dei salari di tutti i giorni salario minimo, al salario giusto sarà di dignità o il salario auspicabile, la media dei salari italiani e la media dei salari europei e il potere d'acquisto, e quindi sentiremo un attimo su questo tema se effettivamente invece il binomio potrebbe essere salario, produttività che ha a che fare ovviamente col concetto, come ho detto prima, questo grande campo semantico John ex linguista, un ex se biologo che si chiama appunto crescita. Allora invito qui sul palco con me una alla volta, sperando di non sbagliare, perché, come vedete, gli appunti sono ricchi, ma tutte le scalette ci sono le variazioni, quindi io leggo umilmente e se mi sbaglio voi potete avere un minimo di pietas nei miei confronti, va bene allora Gregorio De Felice responsabile, servizio, studi e ricerche. Il capo economista di Intesa Sanpaolo, prego
Dottor, De Felice, prego venga.
Ecco qua, si accomodi piacere di averla con me e poi dopo Antonio d'Amato, presidente a di Seda International paga già in gruppo, ci conosciamo da tempo dove il dottor d'Amato, prego, vuole stare vicino a me, questo è un meccanismo teatrale, diciamo importante, diciamo ingresso e uscita e ho fatto anche creato da giovani ed è importantissimo e Daniela Fumarola, segretario generale Cisl ci siamo incontrati prima benvenuta anche a lei prego,
Stiamo insieme subito così, almeno appena.
Ci è rimasto una poltrona libera, sta qui vicino buona sera come va tutto bene, allora molto semplice, io ho dato un titolo no più Salaria, attraverso più produttività e vorrei cominciare proprio da De Felice, così cominciamo a declinare il primo intervento è un po'come fosse un intervento libero ognuno dice secondo la propria prospettiva professionale una risposta un po'al Tito come si fa a avere più salari,
Attraverso più produttività, la teoria economica dice sempre che per aumentare i salari dobbiamo migliorare la produttività e per aumentare la produttività occorre fare tutta una serie di cose, a cominciare dalla formazione. Innanzitutto
Forse è il caso di spiegare va cos'è questa assurdità produttività, perché magari per l'ho visto, io sono affascinato dal campo semantico delle parole, ecco, allora è semplicemente il valore aggiunto per ora lavorata e qualcuno può pensare dice ah, ma puoi aumentare la produttività, cioè ci fu Ebu ci vuoi far lavorare di più, no, non è questo il punto. Il punto è creare le condizioni perché la tua ora lavorata produca di più. Non è che devi lavorare di più. Certo che se hai il freno di a carenze di infrastrutture a
Bassa innovazione, una formazione non adeguata a quello che ti chiedono oggi le aziende, tutto questo la lentezza della pubblica amministrazione, tutto questo mette insieme delle condizioni che non garantiscono un apro una produttività tra le ragioni della bassa crescita dell'economia italiana, peraltro nel 2026 sembra sia andata un po'meglio di quanto di quanto ci si attendeva comunque, guardando al lungo periodo, tra le ragioni della bassa crescita ci sono i bassi salari,
I salari negli ultimi vent'anni in Italia sono stati hanno avuto la dinamica peggiore tra i paesi dell'Ocse.
Colpa delle imprese, colpa di una distribuzione tra capitale e lavoro per parlare con termini marxisti non più non più adeguata, no, si può certamente dare più spazio alla contrattazione di secondo livello, perché la realtà italiana è fatta da imprese che guadagnano, che hanno ebbi da non solo a due cifre ma la prima cifra comincia col 2 se non di più.
E imprese che sono in forte difficoltà, ma direi ancora di più
Se guardiamo all'andamento della produttività per macrosettori.
Vediamo che qui la produttività della manifattura.
È salita,
Non tanto quanto quella di altri Paesi, ma non è piatta che cosa invece riduce il dato medio italiano, beh, il mondo delle costruzioni, il mondo di alcuni servizi, la pubblica amministrazione, c'è un calo della produttività nella pubblica amministrazione e molte figure professionali lì non sappiamo se è una questione di nero, di economia sommersa oppure e concreto.
Però da questo sketch capiamo che, dove c'è esposizione alla concorrenza internazionale, quindi il manifatturiero, abbiamo avuto un incremento di produttività, allora prima ricetta, che dobbiamo portarci a casa, a mio modo di vedere, e insistere sulle liberalizzazioni, quindi insistere sul libero mercato, creare più comp concorrenza anche nel mondo dei servizi abbiamo visto nel con le telecomunicazioni siamo tutti noi subissati di telefonate più volte al giorno da operatori che vogliono e così via e ecco, questo è uno degli elementi, quindi liberalizzare di più,
L'economia italiana, senza una ripresa dei consumi, non può ripartire, allora quest'anno è andata relativamente bene la dinamica dei consumi più 1 e 3% Pil previsto più 0 9%, ma con quello che stiamo vivendo oggi inflazione al 4%, salari attesi.
Con una crescita inferiore al 4%, beh, non ci vuole un un premio Nobel per spiegare che i salari in termini reali, nel 27, così stando le cose.
Perderanno potere d'acquisto e quindi, per esempio, la nostra previsione sui consumi e di avere una dinamica dei consumi nel 27 complessiva consumi delle famiglie inferiore a quella di quest'anno, quindi concludo buona resilienza dell'economia italiana perché bene o male chiudiamo l'anno con 1 0 9 1, poi si vedrà a ma bisogna trasformare questa resilienza quindi questa capacità di resistere,
In qualcosa che va di più, cioè in una leva strategica per uno sviluppo più sostenuto, più forte rispetto a quello di cui su cui possiamo contare oggi, e questo vale per l'incontro, le disuguaglianze contro gli indici di povertà vale per la sostenibilità del debito pubblico italiano soprattutto in un contesto come quello attuale di repricing dei dei prezzi e quindi delle delle dei prezzi sulle attività finanziarie e il rialzo dei tassi di interesse. La ringrazio, fate un applauso perché, insomma,
Ringrazio per la chiarezza e la ringrazio anche per la sintesi, lei ha fatto anche da format, io sono un costruttore di format, vuol dire che ha dato il tempo medio degli interventi per gli altri, così almeno anche perché ha portato le slide che so che io, quando vedo le slide me li terrorizza così c'è il tempo di fare anche un secondo giro di interventi. No, riusciamo anche a concludere bene, quindi la ringrazio molto per lo spirito di sintesi senta. Parliamo del mondo sindacale. Daniela Fumarola, perché
Lei ha citato Max, diciamo, e quelli che avvengono hanno studiato come me, insomma, che mi sono formato nel 900 siamo stati abituati ai parametri della cultura industriale del 900.
Poi c'è un grande intellettuale americana che mi sembra insegna a Bologna sia male cross che ho scritto io sono uno che studia, Luciano Floridi, la filosofia dell'informazione perché di ruggenti anni, 20 verso quelli del fascismo e gente, anni 20, di questa antica e del ventunesimo secolo il mondo è cambiato rispetto a questi temi non si propone più la contrapposizione ideologica datori di lavoro al lavoratore ma come se il lavoratore entra dentro un progetto diverso di dialogo il datore di lavoro e con le aziende diciamo welfare, condivisione, progettuale coinvolgimento,
Il welfare aziendale, che è diventata una cosa una volta si dichiara una bestemmia insoliti è diventato no, una cosa sola fiscale oggi è diventata una cosa culturale, allora vi chiedo su questo tema come un grande sindacato, come quello che lei rappresenta può dare delle soluzioni nuove,
Sì, intanto grazie per questa opportunità
Sì, le soluzioni possono venire da da un'azione molto forte nei luoghi di lavoro, quindi vicini alle imprese. Si se sentivo parlare della contrattazione di secondo livello, che a noi piace chiamare invece contrattazione decentrata, perché non deve sembrare residuale rispetto alla contrattazione nazionale che fissa dei criteri dei parametri più generali. Ma noi pensiamo che attraverso la contrattazione sartoriale bisogna andare in tutti i luoghi di lavoro e sartoriale sartoriale, perché deve essere una contrattazione che si adatta alle esigenze di quella impresa. Le imprese non sono tutti uguali, non hanno le stesse le stesse esigenze, non vivono persone che hanno tutti tutte le stesse necessità per cui andare nel luogo di lavoro è attivare la leva della contrattazione. È fondamentale perché con la contrattazione decentrata si aggiunge quel quel valore al ad un rapporto di lavoro che già diciamo noi auspichiamo. Nella maggior parte dei casi deve essere regolato da un contratto buono. Quello che il decreto 1 maggio riconosce sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Questo cosa presuppone però un ulteriore elemento, ovvero la partecipazione. Io ringrazio ancora una volta Forza Italia, perché ci ha molto aiutato e poi c'ha acconsentito che la nostra proposta di iniziativa popolare sull'app sulla partecipazione nei luoghi di lavoro, dando attuazione all'articolo 46 della Costituzione, è diventata legge. 76, perché cito queste due modalità perché sono quelle che ci permettono di rispondere all'esigenza dei dei salari. I salari non crescono, lo abbiamo ascoltato prima. La produttività non cresce, ma noi pensiamo che se l'impresa e i lavoratori
Fissano degli obiettivi e insieme provano a cercarli. Questi obiettivi possono tradursi poi in una migliore condizione lavorativa complessiva, possono aumentare la produttività attraverso una serie di investimenti e poi sugli investimenti, ci torno, è quella produttività, deve essere redistribuita sui salari, possibilmente magari, ah, ah, ah, anche riducendo l'orario di lavoro. Che cosa noi abbiamo fatto come CISL, poiché questi sono i temi dei quali ormai tutti ci occupiamo, abbiamo proposto e consegnato alle istituzioni e alle forze politiche, alle forze parlamentari, ai corpi intermedi, un libro verde, questo libro verde a 11 punti 11 capitoli che partono dalla necessità di occuparsi di salari e produttività, di innovazione e formazione. Perché noi non possiamo chiedere alle
Prese di fare innovazione quando poi c'è un freno che è quello della mancanza di competenze all'interno dell'impresa, ma ormai il tema delle competenze un pochino più generale. Non possiamo chiedere alle imprese di di stare nei processi che devono governare l'intelligenza artificiale senza averne le competenze. Non possiamo fare partecipazione senza avere la giusta competenza per sedere a quei tavoli. Quindi, in questo nostro libro verde ci sono questi 11 capitoli, ma ci sono 120 proposte che abbiamo consegnato a queste a tutto il mondo, diciamo economico e sociale, perché pensiamo che finito il Piano nazionale di ripresa e resilienza noi abbiamo il dovere, tutti quanti insieme, al di là delle appartenenze politiche, di di territorio, eccetera, abbiamo il dovere di occuparci di che cosa dovrà essere il nostro Paese dopo, e questo libro verde ha come titolo proprio la crescita e la coesione sociale. Se noi non facciamo crescere il nostro Paese, rischiamo che la coesione sociale si frantuma e, nel momento in cui le persone continuano le persone vedono che non c'è una rispondenza in termini di risultati alle loro esigenze. C'è qualcuno che parla alla pancia delle persone e poi succede quello che è successo in Germania e noi questo dobbiamo evitarlo. Tutti dobbiamo evitarlo, perché altrimenti consegniamo il Paese agli estremismi che invece dobbiamo combattere
Braccio, c'è un tempo, lo dico prima per un secondo giro, però devo fare una domanda, ha risposto molto rapidamente, perché così rispettiamo i tempi perché?
Ed è una cosa nel ruolo che lei ha visto che questo è l'autunno, c'è il romanzo, come dico io, della legge finanziaria non è come i libici, comincia a settembre con una commedia sexy, si finisce col noir, si cominciava a annuale finisce ma come cioè è un grande libro, al di là delle battute e delle metafore che però si sta scrivendo seriamente politicamente in questo momento, quindi deve fare una domanda su questo, ma voglio sentire,
Il nostro Antonio d'Amato, che tanti ruoli ha svolto, diciamo, in questo Paese del mondo economico oggi lei qui rappresenta Seda International, paga già in gruppo, insomma il suo punto di vista su questo tema salari e produttività, qual è?
Funziona non funziona in un romanzo che non funzionano o non funzionano, allora si può a buon pomeriggio a tutti, allora il tema è molto complesso, molto importante, molto mal presentato all'opinione pubblica, proprio perché trattato frettolosamente, quando noi parliamo dei livelli di salario dobbiamo segmentare e capire di quali salari per quale tipo di economia stiamo parlando se debbo vi parliamo di salari nel mondo della produzione industriale abbiamo ovviamente livelli di retribuzione più europei. È sicuramente più dinamici di quelli che invece riscontriamo in altre aree.
Della come dire della realtà economica, penso soprattutto i servizi, e penso soprattutto a quel tipo di occupazione che noi abbiamo visto crescere nel corso degli ultimi anni, dove finalmente abbiamo segnato un un significativo progresso in termini di numero di occupati ma molto spesso con un livello di retribuzione bassa perché prevalentemente occupati nei servizi e nei servizi poveri, quindi, quando noi, perdendo Brooksfield si è pur sempre lui, è così il servizio e servizi poveri. Quando noi parliamo di crescita, quindi dobbiamo parlare di
Quale crescita
E dove e in quali settori ne vogliamo crescere per competere e quindi il tema diventa tutto molto più complesso?
Innanzitutto noi abbiamo qui un divario fondamentali, io ho sentito il bell'intervento di Cotarella questa mattina.
Dove però mancava un'analisi, secondo me è molto importante. L'Italia è ancora oggi al di sotto di quel 70% di tasso di occupazione della popolazione attiva che rappresentava l'obiettivo di Lisbona fissato nel 2000 e abbiamo un 74 75 76% nel Centro-Nord e abbiamo nel Mezzogiorno tassi di occupazione che sono largamente al di sotto sotto il 60%, oggi stiamo crescendo, ma cresciamo in quei servizi poveri turismo, mordi e fuggi che non è certamente il modello di sviluppo con il quale noi possiamo costruire salari più ricchi e soprattutto ascensore sociale.
E quindi la qualità dello sviluppo che noi dobbiamo creare nel nostro Paese è completamente diversa da quella sulla quale purtroppo, siamo finiti per schiacciarci e devo dire a questo punto non solo noi italiani ma noi europei, perché qui il vero tema che noi abbiamo e soprattutto quello di riscoprire una nuova dimensione della politica industriale ed economica italiana ed europea,
Rendendoci conto che quello che noi oggi possiamo fare in Italia è marginale rispetto a quello che invece dobbiamo fare in Europa, perché è lì che si determinano nei contesti i limiti né le dinamiche che stanno rendendo sempre più povero, sempre più precario. L'intero sistema competitivo europeo stanno di fatto disgregando il ceto medio, che è fatto prevalentemente di coloro i quali vivono, crescono e arricchiscono professionalmente il proprio reddito personale e familiare all'interno di un sistema, innanzitutto che ha una forte matrice industriale, determinando poi quello che il 900 ci ha insegnato quindi le grandi polarizzazioni sugli estremi a destra e a sinistra e che ha condotto alle disgrazie del 900, che vediamo pericolosamente nuovamente ripresentarsi all'orizzonte di questa
Prima metà del del nostro secolo e allora Gentian eventi e allora e allora il vero tema qui è di quale crescita noi vogliamo parlare il tema di questa bellissima seduta di questi giorni e l'ottimismo della volontà, io però penso che noi dobbiamo parlare anche con la forza e la determinazione della Regione e da imprenditore io faccio l'industriale succedono nel senso che solo quello che veramente supermercati da sempre,
Io vi dico con grandissima franchezza che da un lato noi oggi abbiamo ancora grandi possibilità di svoltare.
Ma abbiamo pochissimo tempo per farlo e quando dico abbiamo grandi possibilità di farlo, ma penso innanzitutto al nostro Paese,
Che comunque, nonostante tutto, è un paese che sta raggiungendo anche sul ko, sulle quote di export, significativi progressi, sappiamo che il nostro ministro degli Esteri ha fissato un target di 700 miliardi di euro, ci siamo vicini, secondo me l'ero raggiungeremo, la trasformazione fatta dalla Farnesina è stata straordinaria.
L'incitamento alla forza alla presenza del sistema industriale italiano, fatto di piccole e medie imprese, ha dimostrato che siamo stati in grado di raggiungere i risultati che nessuno si aspettava prima, ma attenzione, la maggior parte di questi risultati si fanno sul mercato europeo.
E le dinamiche dell'Europa sono quelle che ci devono preoccupare, perché nei prossimi di 12 18 massimo 24 mesi, se noi continuiamo così, non ce n'è più per nessuno.
Per nessun settore, per nessuna realtà industriale, nel senso che noi oggi completiamo con la Cina che una dittatura con aziende di Stato che oggi si stanno euro vestendo, quindi opereranno con apparenze e regimi giuridici europei di ordinamento europeo, ma restano aziende di Stato che non ha vincoli di CO 2 e non ha vincoli di debito pubblico. Competiamo con l'India che un assegno di democrazia, diciamo così, che non ha vincoli di debito pubblico e non ha vincoli di CO. 2 R rappresentano una realtà da 1 miliardo e 600 milioni di persone. Abbiamo gli Stati Uniti che solo una democrazia forte, come conosciamo bene, che non ha vincoli di debito pubblico e non ha vincoli di CO2
E sul livello più regionale, ma significativo per la realtà europea, completiamo che la Turchia, che ancora una volta è una democrazia molto precaria, non ha vincoli di debito pubblico e non ha vincoli di CO2, poi abbiamo l'Europa che dal punto di vista istituzionale è completamente paralizzata perché si decide tutto lì decide tutto la Commissione, ahinoi, decide tutto alla burocrazia europea, non certo il Parlamento, ahinoi,
Ed è una situazione di assoluta paralisi istituzionale e chi pensa che sia solo il problema del voto all'unanimità non ha capito qual è il vero problema dell'Europa, perché il vero problema dell'Europa e la subordinazione del Parlamento alla Commissione, fatta da burocrati create allora in una visione nella quale la politica non era all'altezza di gestire la costruzione dell'Europa post World War tu.
Per cui, di fatto, i burocrati inamovibili comandano, le controllano su coloro i quali vedono eletti dai cittadini, e quindi un'Europa bloccata dal punto di vista istituzionale, incapace di fare le scelte fondamentali dal punto di vista della capacità di mettere insieme una politica vera di cui oggi c'è bisogno come mai prima.
E soprattutto in Europa che di fatto toglie spazi a ogni margine di recò. Allora la deindustrializzazione dell'Europa è un fenomeno che si sta verificando da 15 anni a questa parte in maniera inesorabile,
Abbiamo Zorzato le nostre produzioni in Paesi in via di sviluppo pensando che loro potessero rimanere poveri e fare ricchi noi, pensando che l'intelligenza rimanesse da loro e non andasse invece lì ignoranza totale della storia industriale del pianeta, le lo sviluppo, l'innovazione, la ricerca vanno laddove si produce noi oggi siamo diventati poveri e più stupidi B
Siamo diventati poveri più stupidi e abbiamo ancora risorse per poter reagire in maniera forte, perché abbiamo ancora energie e soprattutto in Italia, ma ci sono anche altri Paesi europei che hanno queste energie, ma queste energie si possono nuovamente mettere in campo solo se noi immediatamente smontiamo quelli che sono i vincoli e i nodi scorsoi che l'Europa impone al sistema produttivo europeo.
All'asta e la strada mi sembra un intervento importante, mi piacerebbe, lo dicono, ma non si può fare e coinvolgere Letizia Moratti su questo perché ne discutiamo una volta al mese, io ho preso una rubrica.
E del multimediale di dal peso, dove il lavoro l'ha portata nel Parlamento europeo una volta al mese proprio a raccontare all'Europa, mi sembra che il lavoro che fa il Partito popolare europeo nel Parlamento su questi temi di dialettica con la Commissione sono molto forti e molto aperti, però è una materia secondo me di discussione di contenuti e di governance che ci porterebbe in un panel molto diverso. Accettiamo per ora questo grido d'allarme è molto importante fatto da una figura autorevole come la sua. Adesso faccio un secondo giro, 60 secondi per uno
E poi devo fare il secondo Pania del resto, Paolo Liguori, ho diretto Radio Montecarlo nonostante il direttore ha detto tu c'hai 60 secondi per fare un editoriale alle 6 960 secondi alle 6 e ho capito che in 60 secondi devo dire tutto pur essendo il direttore lo dico perché non a mezzogiorno in ogni due minuti, allora, se l'ho fatto io mi tocca farlo pure a voi, allora intesa e qui ne sono state nominate le PMI, io so che
È il primo, è proprio sul campo, per quanto riguarda un aiuto ragionato alle Pmi, aiuta già dalla pianeti del nostro sistema industriale dominante, che sono il 98% delle imprese, insieme alle microimprese, bene o male dalla realtà italiana, cioè che dice siamo nano capitalisti dice questa è la nostra resilienza 98% del capitalismo italiano sono le piccole e medie imprese intesa in primo piano. Questo aiuto ragionato può favorire il meccanismo della produttività e quindi dei salari
Certamente sì, ma ormai il ruolo di una banca non è più soltanto quello di fare credito e quel 98% di piccole e medie imprese a hanno un peso sul totale dell'export italiano che in nessun altro Paese esiste, perché esportano il 55% del totale valori.
Che in Francia si avvicinano al 23% in in Germania è ancora meno, il ruolo del sistema finanziario è fondamentale nell'aggiungere al credito, una attività di consulenza per la crescita dimensionale, per l'innovazione, per gli investimenti in tecnologia e così via, quindi è su questo che la banca è molto impegnata o il limite dei 60 secondi mi fermo.
No, va be'insomma, ha detto l'essenziale, la ringrazio, Fumarola lo stesso per lei su questo tema di questo paniere cosa chiedete al governo, qui ci sono le agenzie che poi dal perseguendo il pubblico quello che abbiamo la manovra, 2 conscio che che è proprio alle porte c'è molta convergenza rispetto alle proposte che Forza Italia fa, le le risorse sono poche, vanno concentrate sulle persone, quindi sul ceto medio, sulle persone più fragili, lavoratori pensionati, famiglie, imprese, quelle sane e quelle che applicano, come dicevo prima,
La buona contrattazione fanno partecipazioni e investimenti, nonostante tutto, quindi, la la l'aliquota del 33% a applicata fino a 60.000 euro. La detassazione delle tredicesime che va nella direzione sia dei pensionati che dei lavoratori, la detassazione e all'1% dei risultati della contrattazione di secondo livello di di la seconda, la, la contrattazione decentrata, dal momento che ne riconosciamo il valore, la una, una, un rifinanziamento strutturale, però della legge sulla partecipazione, perché altrimenti parliamo, ma poi non ne siamo conseguenti e poi è chiaro, c'è il tema dei giovani e noi proponiamo la flat lab, la star tax, c'è, il tema delle donne che devono entrare nel mercato del lavoro devono poter rimanere quindi aiuti alla genitorialità. E poi c'è la Zes. Insomma, sono quelle misure selettive che bisogna individuare insieme. Perché immaginare? Purtroppo in campagna elettorale c'è il rischio che capiti così interventi a pioggia, rischiamo di disperdere quel poco che abbiamo e di non aver concluso assolutamente nulla.
Non so cosa chiede all'Europa.
60 secondi il tempo, vedo quello che scorre veloce ne ha preso il credito per aspetti.
Però io ero al loro arrivo, allora l'Europa è molto semplice, allora L Italia ha una grande forza, una grande credibilità oggi in Europa, perché la stabilità di questo governo ci ha ridato reputazione, che non abbiamo mai avuto per decenni abbiamo quindi la forza di chiedere e di imporre essendo un grande Paese manifatturiero un cambio di rotta.
Per fermare quest'orgia regola orientale doveva fermarla sul serio. Fare marcia indietro sui provvedimenti che hanno fatto danni ITS in testa che non va sospeso va cancellata, perché alimenta la speculazione finanziaria e distrugge la competitività delle imprese. Va affrontato seriamente il problema di riequilibrio del fair trade, abbiamo offerto la Cina a tutti,
In tutti i settori, alla città e a Paesi emergenti che fanno aiuti di Stato, dobbiamo riprendere nuovamente la.
Strada di un fair trade, coloro i quali competono con noi sikh, noi possiamo competere con loro a parità di forza e di energia solamente se ritorniamo in una logica di fair trade, non più di mercati aperti regalati ed offerti come ancora oggi stiamo facendo questo o quel Paese che fino a poco tempo fa voleva costruire la via della seta non ce lo dimentichiamo, voleva dire regalare e molti paesi hanno regalato le proprie infrastrutture per consentire alla colonizzazione della Cina. C'è una visione imperiale di conquista senza tregua per nessuno questo lui non lo possiamo consentire.
Io non sono disponibile a fare il servo di nessuno e penso che tutti quelli che abbiano il coraggio di intraprendere su questa strada non sono disponibili grazie moto e la ringrazio per l'intervento, grazie anche a lei il ghiaccio, anche voi vi chiedo la cortesia di accomodarvi, il padre vado, dico arrivederci, arrivederci, grazie, siete stati molto sintetici e collaborativi, secondo panel, un micro panel e uno Stato che aiuta e non ostacola chiamò sul palco Giampaolo Galli, direttore scientifico, Osservatorio, conti pubblici, prego, dov'è qua, fate un applauso anche a luglio e si siede mentre si siede così
Copriamo il tempo e Nicola Rossi, consigliere di amministrazione, l'Istituto Bruno Leoni, dov'è la verità qui uno qui, uno vicino a me che facciamo e occupiamo gli spazi, insomma dottor Rossi prego venga qui.
Ma eccoci qua allora uno Stato interessante, insomma, no che aiuta e non ostacola e l'ultima sabato e l'ultima volta che ho intervistato Tremonti
E sono contento che ha portato a termine un'intervista perché insomma, si affiancherà dimissioni, litigare prima giustamente mi diceva a proposito delle PMI il grande tema dell'eccesso di norme c'è questa famosa riforma della semplificazione che c'è e non c'è mai qui lo Stato deve aiutare non solo come welfare storico tradizionale ma anche forse nel ventunesimo secolo.
Attraverso una semplificazione delle norme, giusto come le lascio la parola per primo
Allora è una delle slide.
Per tranquillizzare il moderatore delle slide per parlare poco, non per parlare tanto, ma perché ho pensato che avevo mentre mangiavamo, le ho preso e l'ho distrutta la metà.
Eh,
Vediamo se dunque?
Non riesco a leggerla e quindi, siccome alza così le vedo, faccia quello che vuole allora.
Crescita economica, un rapporto con i conti pubblici c'è l'Italia, è da ormai molti decenni il Paese o in uno dei Paesi con il debito pubblico più alto in Europa, quando tu hai un alto debito pubblico e il rischio di crisi finanziaria e ne abbiamo avute in Italia non ne vorremmo avere delle altre crisi finanziaria vuol dire rischio di imposte patrimoniali di di disordine, eccetera e non si investe o si investe poco in un Paese che ha questo rischio investimenti diretti dall'estero
In Italia, negli ultimi vent'anni, sono l'un per 100 del Pil, in Spagna sono il 3% delle volte, tanto in Germania sono il doppio, quindi ridurre il debito è decisivo, dopodiché le riforme da fare sono 1 milione e 1 milione, ne abbiamo fatte, non c'è dubbio anche il PNRR è stata una montagna di riforme e bisogna agire su una lunghissima lui.
Lista dei problemi, le ho elencate qui burocrazia, giustizia, fisco, istruzione, rigidità delle regole europee, eccetera non parlerò di tutti questi problemi, che sono stati tutti tutti affrontati dai governi o da alcuni dei governi che si sono succeduti, ma il problema è che per da 30 anni l'Italia
È l'unico Paese in Europa che non cresce, è l'Italia il problema dell'Europa non è l'Europa, il problema all'Italia c'è anche questo, ma è l'Italia il problema dell'Europa, perché tutti gli altri Paesi europei, compresa la Germania, la Francia, la Spagna sono cresciuti.
Ma persino la Grecia è cresciuta più di noi dal 90 più o meno ad oggi, quindi è trent'anni che si fanno riforme per affrontare tutti questi problemi e non si riesce. Siamo ancora al allo 0 virgola più o meno di tassi di crescita. E allora uno fa una riflessione riforme per fare che cosa, cosa voglio ottenere dalle riforme. Io ho provato a mettere, diciamo, una bussola per capire e secondo me la bussola importante che è questa valorizzare, come dice la Costituzione, i capaci e i meritevoli, cioè fare il merito nel soprattutto nella pubblica amministrazione, nella magistratura, nella scuola, cioè in tutto quello che è pubblico, la riforma Zangrillo, secondo me, va nella giusta direzione, anche se, rispetto a quello che c'è in altri Paesi, è timida, ma diciamo confrontarsi con l'egualitarismo dei sindacati, della scuola
Capisco che è un problema enorme,
Mi piacerebbe vedere un po'più di impegno politico su questa cosa.
A mio avviso va detto chiaro che non c'è riforma o progresso possibile senza funzionari pubblici capaci, selezionati per merito, motivati perché sanno di essere stati selezionati con rigore per svolgere dei compiti importanti, si capisce perché noi pretendiamo che il nostro cardiologo, ossia uno che è selezionato in maniera molto seria che il pilota dell'aereo su cui andiamo sia selezionato con una selezione molto seria e non funzionari pubblici ultimo pilota che hanno messo su un aereo erano inutili pilota, era un errore gravissimo e sappiamo quali disastri o può creare.
L'obiezione che viene fatta è, ma l'Italia è il paese del miracolo economico.
La mia risposta è, come dice Nicola Rossi, nel dopoguerra le imprese erano libere di produrre poi son venuti in i vincoli, a volte necessari per proteggere il consumatore, l'ambiente, eccetera, ma con Fo il lavoro, Conforti, bardature burocratiche.
E poi avevamo la droga del debito pubblico, le svalutazioni, crescevamo sostanzialmente per imitazione, per lo più dei problemi e dei dei prodotti americani, negli anni 90 si entra in quella che in Europa fu definita l'economia aperta basata sull'economia, sulla conoscenza e l'Italia non riesce o fa fatica a fare il salto di cui bassa crescita e alto debito pubblico in un'economia basata sulla conoscenza e ho quasi terminato il tipo di relazioni di cui un'azienda ha bisogno non è con la politica, non è con me e con università e centri di ricerca di alto livello non hai una Silicon Valley, se non hai una Standford
L'Italia ha poche università di alto livello perché nella cultura egualitaria anti meritocratica prevalente
Bisogna tutte le unità, dev'essere, devono essere uguali, e se c'è un'università di eccellenza ci saranno l'università, che è un po'meno di eccellenza, naturalmente ora si possono fare tante cose per incentivare le imprese a fare ricerca e crescere, ma alla lunga per superare il capita il gap tecnologico.
Conta il livello della ricerca che si fa nei centri di ricerca, nelle università,
Dobbiamo quindi ripristinare il merito, sapendo che le nostre multinazionali tascabili, che ne ha appena parlato Antonio d'Amato, sanno cos'è la concorrenza e il rischio, il merito perché si confrontano con il mercato mondiale, quindi abbiamo dei buoni esempi in Italia e però queste imprese sono appesantite da burocrazia fisco e quant'altro.
E da una cultura diffusa che non valorizza le cose straordinarie che queste imprese riescono a fare, malgrado persino la concorrenza cinese e una cultura che è sempre pronta a saltare addosso alle imprese e parlare di extra profitti o di altre cose del genere.
Io termina equi, però vorrei farvi vedere una solo questa slide, questo è il Pil pro capite dal 1980 fatto 100, il 95, quindi nel 95 e tutti i Paesi sono uguali, L Italia non so se ciò l'affare e questo è questa roba qua.
Germania sta lassù, gli Stati Uniti stanno lassù, l'Eurozona sta lassù, il Regno Unito stanno lassù con più 40 più 50%. Noi siamo più o meno a livello degli anni 90, insomma, in questi trent'anni, malgrado tutti gli sforzi che abbiamo fatto, abbiamo fatto un guaio, un guaio enorme per questo che i salari sono fermi. È per questo che ci poniamo con ansia il problema delle pensioni, delle future pensioni povere, di chi sosterrà il welfare, di come si risolverà il problema del debito pubblico. Termino qua sperando di non aver preso nota. La ringrazio dell'attenzione. No, la ringrazio, io a lei venga qui vicino, a me si è guadagnato il diritto di una donna slide, diciamo che riassume però le ha posto un tema centrato dentro il Macro Bani che facciamo
Questo è l'inizio di pomeriggio, ponendo delle domande a cui non riusciamo a dare una risposta in un'ora e un quarto però, insomma, dobbiamo ricordarcelo queste cose qui no, i due temi che lei ha detto, se no, poi alla fine ci giriamo intorno in maniera retorica ed è giusto il Tito e a me piace molto l'ottimismo della volontà giustamente anche quello della ragione come ci ha ricordato d'Amato ma bisogna non dimenticare questi dati che lei ci ha portato qui e che sono terribili.
Nicola Rossi su questo tema,
Cosa fa lo Stato per aiutare e non ostacolare, cosa dovrebbe fare, dunque detto con molta per noi è una democrazia liberale, ovviamente, insomma, ho detto con molta franchezza sarebbe già un enorme passo avanti se lo Stato si limitasse a non ostacolare.
Non pretendo che aiuti, ma quantomeno a non ostacolare l'attività d'impresa. Guardate che siamo qualche giorno fa è uscito il rapporto annuale sulla libertà economica nel mondo, noi siamo 40 centesimi, non è un grande risultato e siamo dietro la Francia, la Germania dietro il Belgio, la Spagna, però negli ultimi tre anni diciamo, abbiamo migliorato le posizioni, eravamo cinquantunesimo nel 2022, quindi un miglioramento, un segnale di incoraggiamento c'è certamente è stato ora la domanda è che cosa ci ha portato alla posizione in cui ci troviamo. C'è un campo in cui siamo migliorati in maniera, oserei dire, stratosferica,
E ed è uno in cui invece siamo peggiorati nettamente il campo in cui siamo migliorati nettamente e, come posso chiamarlo, l'ambiente macroeconomico, la disciplina di bilancio, la stabilità, diciamo.
La credibilità nei confronti dei mercati e così via eravamo, credo, se vado a memoria quarantesimi, probabilmente siamo sesti, c'è un campo in cui dicevo in cui siamo peggiorati invece nettamente ed è il campo della regolazione, tutta quella infrastruttura spesso burocratica che avvolge i mercati dei prodotti del lavoro del credito spesso e volentieri fin quasi a soffocarli eravamo 62 esimi, siamo ottantunesimo, ora spiegatemi un po'come è possibile e siamo arrivati a questo risultato.
Nonostante che in questi anni, per esempio, c'erano parecchi fondi PNRR per le semplificazioni no, egli li abbiamo spesi e li abbiamo utilizzati, diciamo l'elenco delle misure semplificatrici, credo sia ormai s'è nell'ordine delle centinaia, tutte supervisionate dall'Unione europea, come è possibile che il risultato, diciamo, è come posso dire deludente e io, se posso dare una spiegazione semplicissima, io credo della nostra parola la parola, diciamo più problematica che noi usiamo da trent'anni a questa parte è semplificazione, di solito è la parola preferita. Credetemi,
Ne ho visti alcuni dai complicati di professione, perché la parola alla semplificazione implica riscrivere delle interrompe. Prego vada in un applauso perché io, dal linguista droghe, quando le parole nel discorso pubblico vengono usate troppo male ovunque perdono il loro valore semantico, i loro confini anche pragmatici e, secondo, la postazione professionale, lo stesso destino della sostenibilità. Io non riesco più a parlare con nessuno, me ne parla di sostenibilità, no nel calcio e nella vita, ora non troppo anche nelle relazioni amorose chiaramente la possibilità così diventa quella di Kundera, l'insostenibile leggerezza dell'essere,
Diventa insostenibile e così la semplificazione si dice talmente tanto non si capisce più cosa secondo il suo contrario, mi scusi, ho fatto assolutamente perché questo è il punto e di solito chi l'atto anche sono e alcuni giuristi spesso eminenti in realtà colgono l'occasione per sostituire una complicazione con una complicazione diversa ma dal punto di vista dell'impresa del cittadino l'esito non cambia molto, no, io ho l'impressione che dovremmo cominciare seriamente a pensare che lo Stato non debba solo fare meglio, come spesso ci diciamo, deve fare di me no di me no,
Ci sono molti campi, molti campi in cui non è, proprio come dire, si fanno delle cose non necessarie, miglior vi do qualche esempio che sono solo piccoli esempi, ma la vita di noi tutti è fatta di piccole cose molte volte, qual è il senso per cui un'amministrazione dello Stato allunga amministrazioni dello Stato deve essere consentito di fare anche quando visibilmente non c'è argomento.
Ricorsi che impediscono, per esempio, a un impianto fotovoltaico di nascere e di produrre si perde un anno, un anno tranquillo, ma nessuno risarcisce l'imprenditore per l'investimento che ha fatto, che non ha reso per un anno e quella cosa lì quel ricorso poteva non essere fatto.
In una regione che non cito?
Un imprenditore alberghiero, diciamo, oltre a fare una cosa giusta, e cioè a comunicare alla pulizia chi ci ha in casa,
Ma ogni giorno deve rifare la stessa identica operazione, un'altra volta sul sito completamente diverso, perché naturalmente bisogna dare qualche cosa da fare agli impiegati di un'impresa, di una impresa, diciamo, di una ente pubblico che fanno solo quello, ma qual è il senso di una cosa di questo genere? Non è chiaro, c'è una legge dello Stato da vent'anni che proibisce che in un ufficio pubblico vengano richiesti i documenti già prodotti dalla pubblica amministrazione. È entrato in un ufficio pubblico per richiedere qualunque Amministrazione e prima ancora che possiate dire buongiorno qualcuno vi dirà, mi dia, il camerale è così, allora diciamo, credo che invece,
Chi è a Las questo straordinario compito, che è quello di rendere un po'più semplice il Paese, deve capire secondo me che lo si fa facendo fare di meno alle pubbliche amministrazioni e solo facendo di meno, faranno meglio, grazie 1.060 secondi andrebbe, voglio bene dove il tempo scorre ricette miracolose o non ce ne sono.
Ma forse, se vuole appoggiarsi a una slide, una qualche idea ce la può dare qui in questa, in questa, diciamo in questi tre giorni di lavoro, osa su questo tema, su questo tema va detto fare di meno e non ostacolare no no, mostro più slice faccio questo commento qui la semplificazione è assolutamente essenziale. La mia impressione è che ci sono stati governi in Italia che hanno posto la semplificazione al top delle proprie priorità.
E Cis si sono sforzati per davvero, insomma, quando io ero in Confindustria assieme ad Antonio presentavamo tonnellate di proposte di semplificazione all'allora ministro del della pubblica amministrazione e della semplificazione delle riforme istituzionali.
Che è quello che bruciò le le leggi, perché non ci siamo riusciti. Il mio, la mia piccola perla di saggezza in meno di 60 secondi, è perché non abbiamo dei funzionari motivati che sappiano qual è la finalità del loro lavoro e alla fine, a questi funzionali sono quelli che complicano. Non sono tanto i politici, i politici a volte cercano davvero di semplificare, ma poi si trovano di fronte a 15.000 persone che indicava Draghi nel suo libro I 15.000 membri esattamente quelli esatto, va be'senta. Se invece dovessimo dire un ruolo costruens dello Stato, non solo diciamo così un senso di farsi da parte quale sarebbe uno assolutamente in qui veramente. Secondo me, potremmo governare la Francia, la Francia, per far partire il programma di startup innovative, che è andato molto meglio di quello italiano. Ha anche avviato un programma di
Educazione alla imprenditorialità nelle scuole. Noi oggi apriamo i giornali o i televisioni o quello dei social e delle imprese, sentiamo parlare da tempo, soprattutto male, soprattutto soprattutto quando pensate pensate a tutta la vicenda degli extraprofitti non parliamo mai delle del profitto inteso come un segnale di capacità dell'impresa, ne parliamo solo in quei termini, come speculazione. Ecco, la prima cosa da fare per restituire una destino imprenditoriale al Paese. È quello di insegnare ai ragazzi che un bene è bello fare imprese, bello prendere un rischio è bello, a volte cadere e risollevarsi.
Grazie mille e io vi ringrazio anche a voi, vi invito a superflui e facciamo grazie per il vostro contributo, anche per la vostra sintesi, allora il titolo vi ricordo di questo panel del pomeriggio erano le condizioni della crescita e le riforme per liberare il potenziale dell'Italia, adesso faremo il terzo e ultimo Micol Bagni di Petriolo da quelli che sono rimasti 14 ore per questo tempo che mi angoscia.
E qui davanti il risparmio al servizio della crescita. Prima voglio dire questo però Ricolfi ha scritto un bel libro sul concetto di profitto di produrre ricchezza in un Paese con una democrazia e dice che la figura dell'imprenditore ancora oggi non gode, diciamo, di una reputazione antropologica quasi nell'inconscio mi fa paura a usare l'inconscio collettivo che mi ero ripromesso di non vederlo più dall'università, diciamo nell'inconscio medio è un'immagine che va rinnovata, accorciata, e questo, secondo me, lo si può fare anche attraverso un diverso uso del discorso pubblico. E pensate che questo signore, che ha scritto e ideato da Berlusconi con la sua storia, venendo in politica l'aveva fatto, diciamo quasi prioritariamente che possiamo fare un applauso e un fondo o no. È questo
Allora il risparmio al servizio della crescita, Stefano Caselli, Dean, Sda, Bocconi School of Management, prego venga accomodare applauso per cortesia a tutti, prego benvenuto, si accomodi, torna con noi sul palco Gregorio De Felice responsabile, servizio, studi, ricerca e capo economista Intesa, Sanpaolo prego è stato già qua quindi conosce,
Prego, si mette anche nella stessa poltrona la ringrazio di nuovo e Marco Elio Rottigni, direttore generale di ABI prego, dov'è si accomoda bene qui alla mia si è cominciato da lei, comincia da lei, è un tema che io credo giornalisticamente negli ultimi anni ha affrontato tantissimo,
Con intellettuali economisti, politici,
Esperti di risparmio, noi abbiamo un patrimonio, gli italiani hanno un patrimonio che poi mi corregga poi, dopo che i numeri ci dicono i numeri sbagliati, c'è un patrimonio che sta lì un punto 12.000 miliardi, se non sbaglio, euro che siamo, credo, il secondo Paese più virtuosi al mondo per i risparmi dopo Giappone corretto, bene, siamo anche il secondo Paese più longevo al mondo dopo il Giappone, non mi ricordo dal Covid che abbiamo qualche problema con il Giappone e loro sono aprile, non ci sono lesioni longevi e risparmiamo insomma,
Questa passa i soldi con l'inflazione non vale niente quasi poco, ma al di là di quello che è un problema culturale prima ancora che politico, cioè interagire con persone capaci, con la loro professionalità, di offrire ai risparmiatori dei meccanismi non solo per valorizzare i risparmi ma permette questa montagna di soldi dentro il sistema economico lasciava detto male, no, non ha detto male male prendevo Banec la longevità, no, cercavo ferro, ma non l'ho trovato nel senso che siamo.
Il secondo supereroe, diventeremo il primo,
Eh no, ma io partirei da un inquadrare questo tema ovviamente del risparmio che è la terra rara dell'Europa e dell'Italia in particolare. Parliamo ovviamente di chi cerca di interpretare sicuramente risparmio, ma ci arrivo partendo però da un'altra analisi, sentendo i panelist precedenti. Un tema vero c'è, è il tema della crescita. Noi non cresciamo da circa una ventina d'anni okay, io scusate, sono molto che ha portato al fatto che valuto la crescita dell'Europa nel suo complesso rispetto alla crescita di uno dei Paesi che è un po'trainato, ovviamente, che sta dall'altra parte, dalle sponde dell'Atlantico e per questo, parlando degli Stati Uniti, allora tra il 2001 al 2025 il Pil europeo è cresciuto e qui parlano ovviamente in termini reali del 37%, quello dall'altra parte della dell'Atlantico del 66%. E qui è un primo tema
Il secondo diceva prima Gregorio sta un po'anche nel tema della minore crescita della produttività, cioè in realtà e sono d'accordo sul fatto che non è lavorare di più, ma è lavorare meglio come concetto, ma comunque la produttività del lavoro in Europa è aumentata del 18% sempre nello stesso periodo per cui parliamo di un ventennio prima c'è un ricircolo sempre a una richiamata al Ventennio rispetto al 41% invece che c'è negli Stati Uniti.
Un fattore credo che sia determinante per per spiegare un po'questa dinamica è il fatto degli investimenti verso i settori tecnologicamente avanzati, cioè che cosa ha fatto l'Europa rispetto agli Stati Uniti nel tema di dove indirizzava la lo la, la sua politica di investimenti, pensate solo che nel 2024 la spesa industriale in ricerca e studio nel campo degli siti in Europa è stata grosso modo,
Ottimisticamente a 16 miliardi di euro contro i 277 miliardi degli Stati Uniti, questi sono i numeri che, secondo me, e questo basso livello di investimento determina poi una capacità di crescita sicuramente inferiore a quella che sono le aspettative di altri di altri paesi. Guardiamo l'ultimo aspetto che secondo me è importante, che è quello, ma come sono gli investimenti nei modelli di intelligenza artificiale di frontiera, cioè ai modelli più avanzati, quelli che determinano un poi la crescita da un punto di vista di capacità anche reddituale,
E anche in questo senso. L'Europa sta grosso modo rispetto ai 627 modelli di frontiera lanciati negli Stati Uniti. La la crescita nostra sta ovviamente a 69, sto parlando Europa, non sto parlando Italia e ha circa 144 sono i modelli, invece di Ajay avanzata in Cina, Souls, quest'ultimo numero sarei un po'più cauto, ovviamente, perché i numeri, ovviamente che provengono dalla Cina sono generalmente non penso che ci sia questo divario, ovviamente, con con gli Stati Uniti. Allora qual è il problema? Il problema è cercare di cambiare la qualità dei nostri investimenti e dalla nostra crescita. Per quanto riguarda, parliamo ovviamente di una crescita che sta continuando un una necessità di investimento per sostenere la crescita sempre più elevata. Se pensate al rapporto Draghi, prima qualcuno lek, la l'ha citato relativamente al numero diciamo di persone però dai famosi 810 miliardi che erano il fabbisogno aggiuntivo che avrebbe dovuto essere necessarie. Ovviamente, per sostenere questo tipo di crescita. Gli ultimi dati ci portano a 1.400 miliardi okay, dove poi sono indirizzati questi investimenti. Questi investimenti vengono indirizzate in tre grandi macroaree sostanzialmente di investimento, e questo favorirebbe anche un po'la scelta di una politica tesa, ovviamente, ad andare ad investire nei settori dove
Maggiormente, c'è questo interesse, sicuramente la transizione energetica la fa da padrone dei 1.400 sono circa 500 miliardi 4 e 80 per l'esattezza.
320 sono nell'ambito della difesa 320 miliardi e qua i 320 miliardi, ovviamente parliamo di una difesa in senso lato, non in senso stretto, è digitale e innovazione, siamo intorno anche superiore ai 300 miliardi allora.
Oggi c'è un interessante articolo, bisogna bisogna sostenere questo investimento, questa crescita, per cui bisogna trovare fonti di provvista che permettono due, sono i binari, da una parte, ovviamente il ricovero e a una maggiore incremento del debito pubblico, ovviamente, ma con tutti i temi che poi già ci sono relativamente al tema del debito pubblico e al tema ovviamente
Del costo della provvista in senso lato e dall'altra parte, ed ecco qua che arrivo attivare in maniera molto più sensata, molto più veloce, quello che è la nostra terra gara, il risparmio.
Cioè per cui ecco perché il saving investing Union poi magari lascio Stefano, perché so che su questo ha una diciamo particolare
Analisi, ma sicuramente gli sforzi dell'Unione Europea tese a sostenere e a incentivare le forme di risparmio pubblico che per noi sono ancora più considerevoli. Perché, quando giustamente lei dice, credo che se della Terra rara in generale l'Italia sia il Paese che ne ha di più no 12.000 miliardi di ricchezza finanziaria nel 2025, ecco, queste sono le misure che permetterebbero al Paese, all'Europa e al Paese di potere, sostenere un percorso di crescita diverso dai trend che noi abbiamo visto nei 20 anni precedenti a livello più domestico. Credo che
Diciamo l'evidenza dei conti dei conti di risparmio, che è un'altra delle delle iniziative che stiamo producendo come ABI e con tutta l'industria finanziaria a livello italiano, determinino ovviamente la capacità di poter attrarre potere, educare questo risparmio teso, da una parte nella spiegazione ovviamente delle degli dell'investimento è teso anche, ovviamente, nella semplificazione, nella semplicità dei dei prodotti è passatemi il termine anche in una logica di defiscalizzazione di quello che viene cosiddetto capitale paziente, se investito per quei temi della crescita. Grazie mille, molto interessante, molto importante. Mi piace la metafora delle terre rare. Stefano Caselli. Allora posso tradurre bin Sda
Il Rettore io ho letto preside, preside della Scuola di direzione e si dette arriva direttore più se penso io, quando vedo Dean sedia e sono costretto a dirlo, il primo tg, cioè qua Paoletto ha detto è stato fede disciolto prese l'elenco del telefono dice Miguel Olano dissero che avevano aderito a un ballo arabo Loyos allora dico che l'Organizzazione per la liberazione della Palestina,
Qui diretta. Dopo tutto, diamo al Times, ma allora dobbiamo dare delle cose semplici, ma anche concrete. No, perché ottimismo della volontà bisogna allora
è assolutamente vero il nostro Paese a 12.000 miliardi di euro di risparmi 12 trilioni e tanto poco è come se noi prendessimo alla cartina geografica dell'Italia e la moltiplicasse mo per 10. Questo dall'immagine della ricchezza che c'è in Italia, allora è una terra rare, una risorsa naturale e come ho scritto un articolo un anno fa sul Corriere quando i paesi hanno una risorsa naturale spaventosa devono decidere,
Se fare i paesi in via di sviluppo o fare i Paesi sviluppati, i paesi in via di sviluppo sono i Paesi che hanno grandi risorse naturali che sono gestite da altri, i Paesi sviluppati sono i Paesi che sanno usare quella risorsa naturale. Allora noi Italia abbiamo questa risorsa naturale, un pezzo investiti in immobili va benissimo e la nostra tradizione, un pezzo è totalmente liquido nei conti correnti, non va bene perché verrà mangiate distrutta dall'inflazione. Una parte di questa ricchezza è usata per finanziare la crescita altrui via Etf fuori dall'Europa, allora noi possiamo dire ci va bene così, ma francamente allora non siamo più ottimisti, ma vuol dire che non ci interessa nulla della crescita del nostro Paese.
Allora come possiamo utilizzare un pezzo di queste risorse finanziarie senza mettere in discussione la libertà degli individui, perché crediamo nel libero mercato, nella libertà dei risparmiatori di decidere di come investire il proprio denaro, allora le partite sono due la prima è quella che veniva detta dal direttore Rottigni,
Sewing se Investment e Count la Svezia li ha già messo in campo. La Francia gli ha già messo in campo la Gran Bretagna. Pure sono dei conti deposito presso le banche e quindi nessuna magia, all'interno del quale i risparmiatori che decidono di emettere titoli azionari titoli di debito, fondi comuni di investimento dedicati al proprio Paese, allo Spazio economico europeo per un certo numero di tempo vengono premiati fiscalmente. Non è una magia, è un fatto semplicemente pragmatico. Dall'altro lato, bisogna agire, e questo un po'di fiscalità, non di regali e di bonus. Siamo stufi, devo dire, regali e bonus non vanno da nessuna parte, ma una fiscalità che aiuti strutturalmente le aziende a emettere capitale di rischio e azioni a partire dalle startup delle aziende piccole e un po'più grandi. Questo è fondamentale perché genera quella materia prima che i risparmiatori possono utilizzare per investire la partita che dobbiamo giocare. Questa, altrimenti abbiamo grandi risorse e ci vedremo qui fra 10 anni nel dire avevamo grandi risorse e dove sono andate a finanziare la crescita altrui. Io francamente questo tipo di esito non sono disposto a sottoscriverlo
Molto importante, allora abbiamo è stato bravissimo, nei tempi, abbiamo la possibilità di fare un piccolo ritocco, siamo 32 secondi del tempo normale, mi prenderò 3 4 minuti in più.
De Felice allora.
Quali sono le proposte tecnico finanziaria che Intesa fa al mondo dei risparmiatori nel mondo del risparmio?
Ma più che d'intesa sono, diciamo, le le proposte di di un economista, ma è molto attento da parecchio tempo ai temi della crescita, se ci riagganciamo ai panel precedenti e anche quello che hanno detto poco fa Marco Rottigni eh.
Stefano Caselli.
Noi abbiamo, come Italia, un problema di rafforzare la crescita.
È quello che abbiamo ottenuto negli ultimi anni, forse non è stato molto enfatizzato, ma noi negli ultimi anni abbiamo battuto la crescita di Francia e Germania, questo perché è inutile che facciamo vedere i grafici dal 1980, se guardiamo gli ultimi anni a qualche soddisfazione, ce la siamo presa.
Allora, se ci siamo presi queste soddisfazioni, vuol dire che c'è un terreno fertile su cui lavorare.
Eh.
In quale direzione siamo nel mezzo di un processo trasformativo, il mondo, l'economia, il sistema mondiale non è più già da due o tre anni, quello che avevamo prima è cambiato.
Non c'è più il multilateralismo e c'è l'unilateralismo, abbiamo il protezionismo di Trump, il costo dell'energia molto alto.
Un fortissimo progresso tecnologico che oggi determina la crescita americana,
Allora, cosa può fare in tutto questo l'Italia abbiamo parlato nel primo panel di produttività, aggiungo un altro elemento, dobbiamo rafforzare il posizionamento del manifatturiero italiano nei settori strategici, cosa vuol dire strategici, vuol dire in quei settori la cui domanda è prevista crescere fortemente e quei settori dove il valore aggiunto,
Per ora lavorata è molto più alto che altrove quali sono i settori, pensiamo alla Space economy, pensiamo all'intelligenza artificiale, le biotecnologie, la robotica e così via.
Alcuni di questi settori, che hanno avuto negli Stati Uniti un boom in Borsa, ripeto, determinano più del 50% della crescita economica americana.
Come fare allora, una delle grandi invenzioni della civiltà umana forse dopo quella della ruota è stata quella della leva leva.
Fare leva su qualcosa.
E noi abbiamo la possibilità di fare leva su meccanismi di garanzia che non costi non moltissimo alle finanze pubbliche che ovviamente.
Saremo tutti bravissimi a fare la politica industriale se avessimo 20 miliardi a disposizione, ma con un costo davvero piccolo, lo diceva prima la segretario generale Fumarola.
Basta interventi a pioggia.
Non servono, non è più il caso e hanno anche provocato moltissimi danni alle finanze pubbliche, eccetera, come ben sappiamo, per quanto riguarda tanto incentivi edilizi.
Misure mirate, misure che garantiscano una parte del debito.
Che le nostre imprese devono fare in quale direzione.
L'incentivo.
E denaro dei singoli cittadini, no, perché viene fuori dal dallo Stato, quindi noi qui tutti noi stiamo pagando alcuni incentivi, ma io voglio qualcosa in cambio a fronte di questo incentivo, poi, occhi che ci sia più occupazione, voglio che ci sia maggiore produttività voglio che venga accompagnato quel processo di trasformazione verso i settori ad alto valore aggiunto noi uno strumento ce l'abbiamo e si chiama Fondo centrale di garanzia lo abbiamo utilizzato moltissimo durante la pandemia con successo perché abbiamo in qualche modo ibernato
L'economia italiana è consentito una ripresa dopo, ma proviamo a pensare ad un cambio di approccio, non giochiamo più solo in difesa, giochiamo all'attacco
Quella forma di resilienza del Fondo di garanzia la possiamo trasformare in una leva strategica a favore di quei settori, non di tutti.
Per i settori in difficoltà ci sono gli aiuti di Stato, nella misura in cui l'Europa lo permette, io quello che vorrei è uno strumento che può chiamarsi Fondo centrale di garanzia che consenta di crescere, dove c'è opportunità che consenta ai cittadini di dire ho sacrificato qualcosa,
Delle tasse che ho pagato per il benessere collettivo e non semplicemente per degli aiuti a pioggia, grazie grazie molto importante intervento, abbiamo, siamo cinque minuti fuori, vi chiedo una conclusione rapida del panel, ma anche forse del mago Panion bottiglie per comincio da lei poi alla fine se dovesse dire due cose sintetiche per coniugare tutto rispetto alla sua visione professionale, quindi risparmio e crescita,
Due cose, due cose finale, se l'ha già detto pazienza, repetita, iuvant, le diciamo no no, ma quando si faceva la ribattuta nel nostro mestiere, se qualcuno capiva le notizie ad altro.
La prima è il tema che bisogna agire sulla Top Line, per cui sul fatturato, sul tema della crescita e la crescita va indirizzata a determinati settori industriali, prima parlavamo nell'evidenza, ovviamente, degli investimenti verso alcune aree, e credo che questo sia necessario perché perché quelle aree sono quelle che determinano la possibilità di successo nel tempo,
Aggiungo un altro fatto con una.
Con una visione non di breve periodo, perché dobbiamo comunque ragionare in un periodo un po'più lungo, questa è l'unica necessità di avere un asset allocation corretta, ovviamente per il Paese e per l'Europa in generale rispetto ai competitor internazionali dall'altra parte è sicuramente la gestione di questa massa di risparmio che abbiamo parlato prima che diventa una leva una leva di potenza incredibile se gestita nella maniera corretta e per cui attraverso intermediari specializzati che fanno di questo tipo di gestione e creano ed hanno un indice di affidabilità rispetto al al alla allo sviluppo,
Guardo anche all'aspetto, ovviamente, dei fondi previdenziali, che può essere un investimento e termino e mi taccio sicuramente la leva fiscale potrebbe essere un incentivo, non una leva fiscale a pioggia, ma ne va fiscale mirata.
Lavora Caselli chiude allora questo pomeriggio, insomma, svolge un ruolo assai al di là delle mie terminologie, studioso studioso svolge un ruolo importante in un importantissime università prestigiose economica italiana, quindi anche di formazione, quindi nelle proposte che che le chiedo per chiudere, c'è anche un tema,
Di formazione e di comunicazione da questo punto di vista dei costi che sono tutt'e due, però, dobbiamo ricordarci una cosa che la crescita e l'occupazione la fanno le imprese.
E però dobbiamo ricordarcelo comunicarlo nel nostro Paese e dobbiamo lavorare con i giovani su questo spazio. Una lancia sui ragazzi e le ragazze più giovani non sono nella mia moglie ed io girò tante scuole, ma io vedo che l'idea di fare la startup esiste, cioè oggi abbiamo ragazzi e ragazze che questa voglia che l'anno, allora non dobbiamo prendere in giro, dobbiamo aiutarli e dobbiamo dare dei buoni esempi, cioè raccontare che fare impresa ha senso perché crea occupazione e crea crescita. Però noi abbiamo bisogno anche di spingere un pezzo delle risorse finanziarie che abbiamo dentro le imprese per essere più robuste, perché ricordiamoci se arriva ancora qualcosa di brutto, non possiamo avere di nuovo la mamma Stato che rifinanzia tutti. Dobbiamo avere le spalle un po'più larghe, che vuol dire capitale di rischio
Ma soprattutto capitali di rischio, permette alle aziende più piccole, alle start up, di incominciare, a muovere veramente i primi passi e permette a chi ha voglia di diventare molto più grande, perché oggi dobbiamo ricordarci, nel mondo si compete sulla grande dimensione, noi abbiamo una migliaia di aziende straordinarie che dobbiamo proteggere e valorizzare, ma dobbiamo spingere il nostro Paese avere anche qualche campione dimensione globale, perché la sfida fra Stati Uniti e Cina si gioca sulla grandissima dimensione e quindi dobbiamo avere spalle molto più robuste. Ma abbiamo le risorse finanziarie per farlo. Abbiamo la creatività, è una cultura d'impresa incredibile e quindi se non lo facciamo, la colpa è nostra, non è di qualcuno che disegna le regole, quindi giochiamoci. Grazie mille e io vi ringrazio e vi invito
Ah, se tornare in platea, questo prego, potete accomodarvi io.
Siamo stati nove minuti, 10 minuti oltre il tempo che mi ero assegnato, io ringrazio tutti quelli che sono venuti sul palco, che son tutte figure di grande livello intellettuale di preparazione, che hanno detto tante cose importanti in poco tempo in modo sintetico e spero di essere stato rapido anche io e di aver collezionato la sintesi del lavoro per voi se non ho capito male.
E io dovrei chiamare qui sul palco il capo del prossimo Pania in quanto coordinatore che il mio ex direttore, Paolo Liguori, Paolo.
Allora?
Lascia un microfono a Paolo.
Come va o no lo fa lo fa l'organizzazione, lo fate, voi, fate, voi fate voi io allora vi saluto ciao, Paul e vi ringrazio grazie di avermi aiutato.
Io credo che a me convenga lo vedrete subito perché a me convenga stare in piedi qui, perché ho un panel complicato perché ci sono nove protagonisti di insieme insieme.
E e quindi rimettiamo seduti tutti in fila no, e penso che anche con questo si sente senza bisogno di questo vero.
Ecco, allora vi conviene stare in piedi a me e tenere lì i protagonisti di questo panel, i microfoni, possiamo forse farli girare e poi gli metterei rimetterei seduti, li chiamo nell'ordine in maniera che perché non sarà facile far parlare tutti e,
E cercare di di essere sintetici,
Rapidi lasciare spazio anche al seguito del dibattito, dopo dopo di noi ci sarà un intervento dell'onorevole Moratti che insomma farà anche un po'la sintesi del pomeriggio, e quindi io penso che siano 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 qua ce ne sono 10. Forse ne avete messa un ENPI pure la mia ma io non mi siedo.
Così faccio una cosa più democratica, domando e mi sfilo farò una cosa abbastanza semplice, ma prima chiamo qui i protagonisti Marco Accornero, segretario generale della CLAAI, un'Unione artigiani che si può mettere nella prima, così poi capirete perché ho bisogno di ordine di ordine, Corrado Maria Alberto vicepresidente di Confapi si può sedere nella seconda sedia.
Poi, Maria Fermanelli, vicepresidente nazionale della CNA, si può sedere nella terza sedia beh, un applauso che può essere incessante scrosciante per tutti, intanto io chiamo e Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, si siede nella sedia successiva.
Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura Marco è Marco Granelli era previsto, ma ha mandato il vicepresidente vicario Eugenio Massetti per motivi e si siede pure lui nella sedia successivi hanno sbagliato sedia, perché sennò poi sembra un errore mio quando vi chiamo perché vi chiamo e poi e poi c'è Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio che ha la delega al Lavoro, Maurizio Marchesini, vicepresidente per il lavoro e le relazioni industriali di Confindustria,
E poi, Marco Natali, presidente di Confprofessioni.
E infine, qui nella sedia, come si dice l'Est but not least è Ettore Prandini, presidente della Coldiretti.
Io ho seguito con attenzione i lavori che ci sono stati prima dei padri.
No, no, perché vi ho detto che resta in piedi.
Ah, e come mai?
1 2 3 4 5.
Acquisite 11.
Scusami.
Vedete che razza di vedete, abbiamo levato una poltrona alla Coldiretti, ma invece la difendiamo la poltrona della Coldiretti, la difenderà il presidente, vedete che complicazione per far sedere, immaginate la complicazione, di fare un panel, con questa folla diciamo io mi fa porto via.
Niente pochissimo tempo, ho seguito i panel precedenti con attenzione il tema di questo panel è il tema cruciale di tutta di tutto il pomeriggio, forse è uno dei temi più importanti, anche di questa di questo convegno, di questa Assemblea, insomma che è quello della crescita questo è il tema sul quale vi chiederò di essere sintetici. Abbiamo un po'di tempo, però andremo un po'oltre perché già vedo che siamo oltre e cercherò di essere sintetico io, nel chiedere due cose, una prima domanda con un giro
Che voi farete con sintesi e che rappresenta il vostro punto di vista, non un punto di vista generale, il vostro punto di vista come associazione, come organizzazione, come e imprenditori, anche in alcuni casi, e poi una seconda domanda che è collegata alla prima in cui avrete altrettanto tre minuti per rispondere, io devo dire una cosa, siccome ho seguito con attenzione le cose che sono state dette sono molte, molto importanti. Questa questione della crescita, naturalmente è centrale. Cosa mi ha colpito? Mi ha colpito l'intervento di d'Amato perché ha messo il dito su un punto importantissimo, la deindustrializzazione. Siamo in presenza di una
Veloce, deindustrializzazione, dovremmo trovare il sistema di fermarla, ho sentito anche altri interventi che hanno detto bisogna investire nei settori strategici, sono d'accordissimo.
Sono altrettanto d'accordo sul fatto che tutto questo noi lo diciamo mentre assistiamo con le cronache alla chiusura dell'acciaio in Italia abbiamo assistito alla chiusura di altri settori, ora o qualcuno poi mi spiegherà che non non c'è grande scandalo la chiusura dell'acciaio, poiché non è un settore strategico oppure no.
Il l'odore, devo andare a comprare altrove, oppure stiamo parlando un po'di cose che non riusciamo a far uscire da da qua, è il problema per cui ci sono queste persone autorevoli, qui è esattamente il mio problema, è esattamente questo noi dovremmo cercare di far uscire una buona parte dei contenuti che abbiamo svolto qui,
Nel Paese, nella società come attraverso l'opera loro, ma attraverso anche la politica. È evidente che è una manifestazione politica. Io ero presente per questioni anagrafiche, non di merito alla fondazione di questo inizio di questo partito di Forza Italia, e mi ricordo che il fondatore Berlusconi diceva in maniera incessante quasi ossessiva che bisognava ridare parola agli imprenditori che solo gli, ma e questo lo sanno benissimo. Gli imprenditori che l'hanno conosciuto addirittura entrava nelle assemblee degli imprenditori è quasi qualche volta è arrivato anche allo scontro, perché già non siete sufficientemente rappresentati. Non siete voi, dovete rappresentarvi in prima persona, beh, insomma, son cose che uno ha vissuto, gli sono rimaste in testa altra cosa che ho sentito oggi e la dico penultima ho sentito usare giustamente qua dentro è stata usata giustamente la parola profitto. Ora io, purtroppo, mi sono reso conto che se interroghi anche con un sondaggio giovani di oggi, sono più quelli che conoscono il concetto di Super profitto che quelli che conoscono il concetto di profitto che forse forse va riportato al centro dell'impresa, perché senza profitto non c'è impresa. Questa è un'altra cosa della mia antica formazione, quella di scuola. Insomma, però si parla di super profitto e dice mi ha chiesto se quel vecchio, se non sappiamo se è legittimo o no avere il profitto che il SIC che si formi il profitto, allora io vi dico subito qual è la prima domanda che faccio e comincio a chiamare, a chiamare qual è secondo voi, secondo ognuno di voi, il vero freno alla crescita
Cominciamo dal Cornello.
Lei ha.
Buonasera buonasera, a tutti, grazie per l'invito, grazie a Forza Italia e per l'invito, io rappresenta il settore dell'artigianato che innanzitutto per chi non è dentro a questo settore è giusto ricordare qualche numero 1 milione 200.000 imprese e oltre 2 milioni.
E di addetti, 2 milioni e 300.000, per l'esattezza, quindi una forza importante del Paese,
Che però vive e attraversa un periodo ormai da circa cinque anni che le imprese stanno calando ma perché stanno calando. Il paradosso è che calano non per mancanza di domanda, ma per effetto di mancanza di offerta, cioè manca il cosiddetto ricambio generazionale.
Le imprese fanno difficoltà a trovare personale qualificato, gli anziani cessano l'attività e non subentrano i giovani e quindi nel nostro Pae settore parlare di crescita vuol dire avere manodopera qualificata ci ha fatto, precede i dati di questi giorni sulle iscrizioni agli ITS, che stanno sono cresciute anche merito delle riforme di questo governo e anche l'intervento del PNRR e dall'altro abbiamo bisogno di favorire,
Il subentro nelle aziende e quindi occorre defiscalizzare l'acquisto di aziende nel nostro settore, occorre favorire l'accesso al credito da parte dei giovani, nel subentro delle piccole aziende, per favorire quel passato tra generazioni e tra esperienze.
E poi una politica intelligente che riguardi l'immigrazione, l'immigrazione irregolare, perché il nostro Paese in generale, nel nostro settore, in particolare Gross, soffrono il problema generale del calo demografico meglio della popolazione attiva.
E quindi, siccome i numeri non mentono l'anno scorso sono nati meno di 300.000 giovani bambini.
Io son del 63 alla mia epoca ne nascevano più di 1 milione, siamo a un terzo, questo si riflette su tutte le attività produttive, in particolare nel nostro settore, e quindi anche una politica intelligente di flussi regolari e formati.
Ad integrarsi nel nostro settore credo che sia una ricetta è necessaria, concludo anche le nostre imprese storicamente dalla notte dei tempi si adeguano e si adattano alle nuove tecnologie occorre favorire e vive, ad esempio le iniziative Industria 4.0 è un'iniziativa corretta favorire gli investimenti in tecnologia nelle nostre imprese,
Non siamo seduti e concludo, tutti noi siamo seduti attorno al tavolo, legati alla contrattazione, alla rappresentatività,
Mi piacerebbe che in quei tavoli si parlasse anche di produttività. È una grande occasione che siamo seduti tutti attorno allo stesso tavolo per parlare di produttività. Grazie comunque molto chiaro l'intervento grazie grazie a lei. Dal punto di vista dell'artigianato. Mancanza di ricambio generazionale, naturalmente formazione e anche controllo dei flussi migratori in qualcuno dovrà lavorare in queste imprese potrebbero essere formati e tecnologia. Questo ha detto passo immediatamente al rappresentante della Confapi, perché così sintetici sono riassumibili. Insomma, grazie grazie per l'invito buonasera, ma io penso che il problema delle nostre imprese sia soprattutto la produttività. Noi negli ultimi anni abbiamo assistito lei parlava di profitto, abbiamo assistito alla contrazione e in molti casi alla sparizione del profitto delle nostre piccole e medie imprese. Abbiamo dovuto sostenere aumenti di ogni genere sotto la forma degli aumenti delle materie prime delle
Del costo energetico e, ultimamente, anche un aumento del costo del denaro, che sicuramente non aiutano per quelli che sono gli investimenti che invece dovrebbero spingere le nostre imprese a migliorare la produttività.
Questo è un punto davvero importante, perché se la l'impresa non fa profitto e non migliora la produttività, non può neanche dare dei vip dei salari migliori, abbiamo fatto, può chiudere, oltretutto si è chiesto che in questi tempi di crisi i prezzi rimanessero fermi, quindi le imprese hanno dovuto sostenere internalizzare tutta una serie di costi maggiori di maggior costi che hanno dovuto sostenere.
Quindi, tutta questa somma di cose ha portato ovviamente anche a ridurre gli investimenti in quelli che sono i fattori abilitanti. Si parlava prima di settori strategici. Sicuramente ci sono dei settori strategici, chi che andranno di più, ma ci sono dei fattori abilitanti, trasversali digitali che sono importanti per tutte le piccole e medie imprese e che permetteranno sì certo ad avere delle grandi imprese, che potranno competere su determinati settori ma che permetteranno a tutte le piccole e medie imprese e ci auguriamo di fare quel passo evolutivo per che gli permetta di continuare a rimanere sul mercato e di continuare a fare profitto. Grazie anche nel suo caso, molto sintetico, molto chiara. La produttività. C'è adesso la dottoressa Fermanelli, vicepresidente del Cnr. E un'altra voce degli artigiani, Confederazione nazionale, artigiani quindi la sua, la sua risposta a questa domanda. Qual è il vero freno alla crescita tra i tanti e
Intanto grazie, permettetemi solo di portare il saluto del presidente Costantini che oggi è a Roma per gli 80 anni della CNA di Roma, io, da romana, sono qui a sostituirla.
E
E prendo per buone già i tasselli messi dai dei, da chi mi ha preceduto e aggiungo il tassello della burocrazia con la nostra specificità e se n'è parlato nei panel precedenti, io porto la testimonianza di quanto sta facendo la CNA su questo tema specifico e noi ogni anno facciamo abbiamo un osservatorio che pubblica dati sintetici del sul sulla burocrazia Est abbiamo stimato in 250 ore all'anno le ore che le nostre imprese dedicano al al agli adempimenti burocratici con dei costi che si aggirano intorno ai 7.000 euro all'anno.
è un numero
Spaventoso questo dossier e l'abbiamo consegnato lo scorso anno nelle mani della presidente Meloni, alcune idee e proponendo questo questo dossier che portava a 100 proposte a costo zero qualcosa più di 20 di queste proposte è andata a pallino quindi con un inizio di risparmio e nella logica che un pochino prima citava l'amministratore Rossi del fare meno del semplificare, io ho qui la fermo perché la seconda domanda alcuni,
Chiederò di risponde se sarà proprio per ognuno, qual è la ricetta che ognuno di voi che ognuno di voi propone per la crescita vado oltre in questo panel vado immediatamente a Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, che un altro settore, grazie, scusate la voce,
Grazie per l'invito,
Sarei in difficoltà, francamente a dire nell'ambito dei tanti temi, dei tanti problemi che costituiscono un su una zavorra per le imprese, a dire qual è quella da rimuovere per primo, perché si è parlato di burocrazia, ma ce ne sono tanti altri, compreso il costo del denaro e via di seguito ma vorrei introdurre un concetto perché nel nostro Paese si parla troppo di crescita,
E si parla poco di sviluppo, la crescita è un elemento quantitativo che si misura col Pil.
La crescita, invece, è un elemento qualitativo che va tenuto in debita considerazione, perché, sennò il rischio è che il Paese cresca a diverse velocità e le diverse velocità determinano poi problemi, come vediamo in Francia, dove i giovani Bruxelles scuole medie considerazione e allora mi dovrebbe dire qual è stato il principale freno secondo la Confcooperative alla crescita. Queste cose che dice no, no, no, ma guardi che li vedo, però vengo vengo a dire vengo a dire che è chiaro, come dire, la burocrazia è un elemento, perché rischia di bruciare anche le buone norme, le buone leggi, penso all'amministrazione condivisa
Che purtroppo non riesce ad avanzare perché non la politica, ma i funzionari bruciano, bruciano le l'iniziativa, ma penso al costo del denaro e.
Alimentato da da Banca, dalla BCE, quando non ci sono le condizioni d'inflazione, perché non è un'inflazione da consumi. Beh, un'inflazione da costi energetici è un'infezione endogene, quindi, ma ritorno sul tema, perché l'Europa malgrado tutti questi temi, tutti questi problemi, l'Italia e il sistema delle imprese continua a essere resiliente. Se siamo diventati il quarto paese per esportazione, lo si deve anche a buone pratiche che sono state portate avanti. La riforma della Farnesina ha consentito sicuramente di accompagnare le imprese a essere più penetranti e più attive, non solo in Europa, e poi è chiaro che il grosso del nostro mercato in Europa e qui bisogna insistere
Qui bisogna assolutamente insistere, però volevo, volevo dire che l'Europa che costituisce oggi la fonte di tanti nostri problemi, ogni tanto fa anche qualcosa di bene di buono.
Sul fronte del pilastro sociale dell'economia sociale, ha fatto una raccomandazione in base al quale il governo, il 2 luglio ha emanato il Piano d'azione dell'economia sociale, che è una risposta economica perché non è sociale, ma è economia, è un pezzo di economia che vale più o meno 15% del PIL e quindi non è un elemento secondario.
Ma è un elemento ed è un pezzo di economia che tiene insieme quelle che sono le fratture sociali e territoriali ed è un elemento molto importante nella tenute nella coesione del Paese se dovessi sintetizzare la sua risposta, è la prima parte che sintetizzerei quello dopo avrà, ma io la inviterei a riflettere anche sulla seconda no io rifletto sulla seconda,
Però, se chiamo i rappresentanti, ecco l'idea, è questa. Se convochiamo su questa palco, i rappresentanti di tali e chiediamo tu mi dici qual è il vero freno alla crescita da dal tuo punto di vista, allora io ne vorrei sentire uno per poi sentire una proposta sul secondo rifletto sui rapporti con l'Europa purtroppo riflette purtroppo le polemiche di questi giorni, anche con gli Stati Uniti, con la Cina. Abbiamo fatto molte riflessioni prima e però io voglio sentire voi siete voi che dovete portare poi diciamo nella società nel Paese un punto di vista possibile, praticabile. Vado avanti ancora anche qui. Tenete presente che c'è un problema di sintesi di una di una dopo la Confcooperative, c'è la Confagricoltura Massimiliano Giansanti, Kelly. E qual è il fatto, il vero freno alla crescita? Secondo voi, naturalmente, nell'agricoltura
Grazie grazie per l'invito buon pomeriggio, io vado subito alla risposta, per me il problema numero uno è l'unico, è la burocrazia, noi oggi siamo imprenditori, operiamo in un teoricamente in un libero mercato e il libero mercato non è perché, se ci pensiamo, a cominciare dai trattati europei regolamenti europei, normative europea, normativa nazionale, normativa regionale, normativa comunale in alcuni casi, laddove ancora esistono normative provinciali, voi capite che il sistema delle norme, che sia corretto e giusto, che debba dare ovviamente un sistema di regole a tutti noi in una stagione normale e soprattutto in una stagione non di guerra, teoricamente dà la linea guida. Tutti noi, poi, si vivono stagioni fortemente condizionati da guerre e crisi economiche. La crisi sanitarie e ti accorgi che quel sistema regolatorio inizia a essere a volte
Innanzitutto, un canovaccio restringe inizia a diventare una catena che stringe sempre di più finché il sistema delle imprese soffoca.
Allora noi, per esempio in agricoltura, stiamo dicendo da tempo più costa produrre e più sarà caro il prodotto alimentare e quindi maggiore sarà la difficoltà del consumatore rispetto al costo del carrello della spesa, quindi deve pagare di più. La benzina, per andare a lavorare, dovrà pagare di più per mangiare. Tutto questo ovviamente determina un crollo dei consumi e, di conseguenza, una produttività del Paese, e quindi, insieme a dire per spendere meno, cosa dobbiamo fare, cominciamo dai costi energetici, non si può perché il sistema delle regole e quindi togliamo i costi energetici stiamo spendendo di più per i fertilizzanti, perché comunque la guerra del Golfo Persico bene pagate gli ETS pagate, Seebohm per lui e fertilizzanti. Anche la guerra in Ucraina pesa e peserà quel poco che allora
Poco che ho letto dei fertilizzanti pesa soprattutto il più di qua, però detto questo, abbiamo detto benissimo, elimina o sospendi la tassa sugli Ets sul Seebohm, le tasse non si possono né eliminare nel sospendere allora l'intelligenza vuole che se non puoi né eliminarla né sospenderla cambi l'aliquota fai lo 0,0001% e quindi praticamente nulli l'impatto fiscale, quindi oggi il sistema regolatorio sta di fatto mettendo inserimento è difficoltà
Sia l'Unione europea intesa come unione, quando al contrario, avremmo bisogno di una grande unione, perché nel momento in cui ieri, signor Putin, il signor Trump fanno un accordo come quello che hanno fatto sul petrolio, scusate sul diesel a livello americano, russo, internazionale, voi capite che non ci possiamo presentare con tutto rispetto dell'Italia e della Germania, contro queste potenze sono la nostra forza, è l'unione europea, dentro un'Unione Europea ritrovata ci sono le soluzioni, certamente però ci vogliono quegli spazi di flessibilità che oggi non vedo troppa burocrazia troppa, ma ci vorrebbe poi lo dirà dopo, quando la chiamerò sulle soluzioni, ci vorrebbe una maggiore flessibilità. Grazie di aver accennato all'accordo che oggi sui giornali per attualità, ma noi non possiamo affrontarlo. Evidentemente è un altro tema, ed è un altro ambito quello nel quale va affrontato, prosieguo e andiamo ancora alla Eco, e questa volta c'è proprio la Confartigianato. Mi pare che il Vicepresidente qui Eugenio Massetti, che rappresenta, diciamo a metà e se li facciamo a tempo, forse se
Sciolti.
Il tema preciso allora qui abbiamo citato tante cose, però mi mi riprendo un attimo quanto passato prima nel pane, al precedente si parlava di ministero, esisteva il Ministero della semplificazione, che non si sa più dove sia finito, che aveva un compito ben preciso in merito alla burocrazia e in merito al comportamento dei burocrati però ecco questo è il tema, è uno dei temi, però io punterei il dito oggi come oggi, ma non è solamente di oggi, è oramai di qualche di qualche tempo, purtroppo, che dura troppo a lungo il costo dell'energia insopportabile che oramai porta tanti imprenditori.
A ridurre la produzione perché costa troppo, perché non riescono a stare nei costi e poi la mancanza di credito alle imprese, che non è il costo del credito ma è proprio la diminuzione del credito nei confronti delle piccole imprese da parte degli istituti di credito si parla che in questi cinque sei anni sia diminuito addirittura del 25% che vuol dire che,
Gli istituti di credito credono poco nelle piccole imprese, eppure sentivo anche prima i numeri non detti da noi, ma detti da altri il 98% delle imprese sono piccole, hanno questo taglio e se vogliamo dargli una mano bisogna dargli una mano a crescere, a crescere finanziandole,
Farle crescere, fornirgliene energia, il costo dell'energia calmierato, altrimenti siamo fuori completamente al mercato perché rispetto ai nostri competitor europei, ma anche internazionali non siamo più competitivi, per cui burocrazia costo del Qe c'è mancanza di credito ed energia, ecco ci porta completamente fuori mercato collegate tra l'altro tra loro passo avanti e c'è Mauro Lusetti, vicepresidente di Confcommercio con delega al Lavoro quindi si fa secco.
Ma il grosso modo il 70% del Pil italiano è fatto dalla domanda interna, i consumi in Italia, come abbiamo sentito, anche in alcuni interventi dei panel precedenti, sono praticamente fermi.
Non modificano al loro interno, per cui ci sono diverse attività e i servizi che crescono altri che diminuiscono, ma nella sostanza sono fermi da diversi anni, io credo che se vogliamo immaginare un percorso di crescita e di rilancio dell'attività del nostro Paese, è un tema come quello di un sostegno forte a una ripresa dei consumi interni sia un elemento fondamentale perché oggi,
Una parte rilevante della cresta del Paese, quel po'di crescere del Paese che c'è stata c'è stata attraverso la esportazione e quindi, senza avere una domanda interna forte e stabile come come quella che ci immaginiamo, probabilmente il Paese continuerà ad avere dei problemi sostegno al consumo interno è la risposta che dà la Confcommercio in questo caso e Marchesini è invece rappresentante per la Confindustria di Confindustria si è centrale pure questo, sì,
Spesso dico che sono cintura nera di sintesi, ma lei, dottor Liguori, che mette a dura prova, ad facendomi, scegliere una sola cosa tra
Altrimenti ci rivoltiamo, io faccio come mestiere spesso la televisione nella televisione, sento di tutto alla fine, io non saprei dire però dove si può volevano andare certe volte, mi confondo e parto già che certe volte è il tema l'ho dato io mi confondo, allora dico qua, è impossibile confondersi è un ambiente nel quale si è detto di tutto, ci sono state analisi ricchissime, ora abbiamo persone che hanno un peso autorevole, una responsabilità to the mia già, per esempio, ho capito una supremazia da una prevalenza di alcune cose che sono state dette in Comune da tutti e adesso chiedo a me se devo sceglierne una energia e noi abbiamo un gravissimo problema di energia, un problema totalizzante
Che non riguarda solo le grandi imprese, che non riguarda solo le energivore, che riguarda tutte le filiere e le piccole imprese, guardate, vi faccio un esempio sulla mia terra, io ieri ero a Modena e ho parlato con gli amici della della ceramica,
Hanno già 1.600 persone in cassa integrazione.
Che vuol dire circa il 10% dei loro personale, che sono circa 16 17.000 e che arrivano a 40.000 con la filiera. Questo è un problema e mi potrete dire, ma sì, ma cosa possiamo fare noi su Hormuz, eccetera? No, non è vero, noi abbiamo delle cose che possiamo fare adesso e subito e subito, ad esempio, sbloccare i 4.004 mila progetti di energia alternativa che sono in piedi. Questo me lo dice nel secondo a giro però allora Zugo o qualche altro problema al primo giro aggiunga un altro problema, l'energia certo perché a è stato rapido a rispondere a energia, poi nel secondo giro mi dirà come posso aggiungere un altro progetto. Abbiamo un chiaro detto d'oro europeista convinto convintissimo, abbiamo un chiaro problema di rapporto con l'Europa. Dobbiamo risolvere, per il bene del nostro Paese e per il bene dell'Europa che ripeto a me stesso ma ripeto tutti, la condizione minima che si può far rimanere su un mercato veramente molto complesso. In questo momento dobbiamo risolvere questo tema perché i tempi di soluzione dei temi europei sono troppo lunghi, sono al di sopra delle nostre possibilità di asset, grazie,
Vado anche questo sintetico perché è un tema questo è sento davvero tanto ancora il penultimo partecipante in questa diciamo in questa sequenza che Natali che per le professioni la convoco professioni.
È un organismo che raduna i professionisti, qual è per i per i professionisti un tema, un freno alla crescita, velocissimamente è la bassa produttività, perché riassume un po'tutte le altre problematiche la bassa produttività, perché perché abbiamo costi energetici, ma perché abbiamo in questo Paese purtroppo una burocrazia sentivano un po'tutti i temi che ritornano, son sempre quelli, siamo un Paese imbalsamato e siamo un Paese che quando ha fatto qualcosa, purtroppo ha fatto interventi spot prima sentivo il professor
Parlava de il bonus della banca, cioè o noi dobbiamo cominciare a fare degli interventi di lungo periodo e invece qui tutte le manovre a pioggia, esatto, a pioggia e tutte cose brevi, non si può gestire un paese in questa maniera, abbiamo un Paese grande, abbiamo se dico il presidente d'Amato prima che faccia ha fatto un bellissimo discorso dicendo no qui abbiamo i numeri, abbiamo le capacità,
Io lavoro con faccio il commercialista di mestiere, quindi con le imprese ci lavoro tutti i giorni, almeno una classe imprenditoriale di piccole e medie imprese, ma bravissimi eccellenti le nostre multinazionali tascabili, no, bravissimi, però ti dobbiamo supportare, ma dobbiamo fare formazione, dobbiamo dare credito, cioè, ma ci vuole una visione complessiva di medio e lungo periodo, non interventi spot, che spesso il problema esausto quasi subito, perché farò al contrario l'Asia e il secondo al Giro, ma intanto chiedo a Prandini per Coldiretti qual è il freno principale. Ma il freno principale è stato, ed è ancora oggi quello in tanti casi di una politica legata alle emergenze. Abbiamo abbandonato una pianificazione e una programmazione
Rispetto a quello che necessita ai vari settori produttivi in termini di crescita, e questo si evince anche in una politica europea che ha favorito la delocalizzazione dei nostri settori produttivi invece che trattenerli all'interno dei confini europei, valorizzando quelli che potevano essere elementi di crescita e di sviluppo agganciati a un altro elemento che è quello infrastrutturale, noi oggi trasportiamo l'88% delle merci su gomma, noi dobbiamo avere il coraggio, in termini di pianificazione, di iniziare a ragionare sul tema della viabilità su ferrovia, sullo sviluppo portuale, sull'interconnessione fra quelle che sono le infrastrutture, se vogliamo competere nel mondo e sennò continueremo purtroppo solo a lamentarsi.
Secco. Ecco, grazie, sono uscite fuori, vedete che con questa forzatura alla sintesi sono usciti fuori una serie di problemi, non moltissimi, ma molto, molto mirati da ognuno di voi, allora comincia il secondo giro chiedendo quale sarebbe se per voi un patto per la crescita quale sarebbe la cosa principale da perseguire naturalmente 4 per la crescita è difficile, no, anche se,
La crescita del Paese non dovrebbe essere argomento di divisioni politiche, dovrebbe essere un tema che tutti danno per scontato, come un tema nazionale in tema per tutti e anche tra voi ci potrebbe essere una grandissima forma di collaborazione, comincia al contrario, entrò per primo la parola Prandini e poi prosieguo all'incontrario.
Allora, per crescere, noi dobbiamo anche in questo caso, avere il coraggio di cambiare. Se noi osserviamo la politica degli ultimi decenni quando parla di attenzione, soprattutto durante il periodo dalle campagne elettorali, si rivolge con tutto il rispetto che io devo avere nei confronti dei pensionati o di chi fa fatica a arrivare alla fine del mese, la massima attenzione, ma ma noi dobbiamo ribaltina ribaltare il concetto, noi dobbiamo partire dai giovani, noi dobbiamo evitare che 100.000 giovani all'anno decidono di andare in altri Paesi del mondo perché purtroppo noi abbiamo ancora una concezione dove, ad esempio, i contratti di tirocinio, gli facciamo fare i nostri ragazzi dopo che hanno terminato le università dopo che hanno terminato il master e magari guadagnano 600 700 euro al mese. In questo modo è impossibile dare una risposta al problema. Più grande è che noi abbiamo che purtroppo è quello della mancanza di nascite, è quello della demografia. Se un Paese non investe nelle invertire il tema della demografia, è un Paese che non avrà futuro, indipendentemente da tutto quello che noi potremmo mettere in campo. Grazie, grazie, molto chiaro e tra l'altro nella soluzione, in una delle cose che lei propone, si ricollega al primo intervento di Accornero sulla mancanza, sulla mancanza di personale qualificato e di formazione Natali bene velocissimo,
Come dicevo prima, la crisi che abbiamo, una serie di problemi, collega, demografia, sì, ma il problema è che se li facciamo oggi perché siano abili, ci vogliono 25 anni nel frattempo qui il problema è che qualcuno per anni non ha fatto le politiche necessarie. Dobbiamo risolverlo oggi, bene, dobbiamo formare i giovani, abbiamo delle imprese medio piccole che per competere devono diventare grandi. Cerchiamo invece di fare gli interventi a pioggia, cerchiamo di aiutare i piccoli a diventare grandi, ricostruiamo quell'ascensore sociale che è stato distrutto negli ultimi 40 30 quarant'anni. Cerchiamo di fare in modo che questo Paese abbia delle imprese sane e solide che godono di credito che e che la burocrazia veramente sia
Non sia burocrazia, ma che sia un appoggio che sia uno Stato vicino ai cittadini e non come oggi, che complica e ti ferma i gli impianti fotovoltaici, piuttosto che ti manda in agosto le cartelle esattoriali piuttosto che ne fa di tutti i colori, anche se sono sbagliate, ovviamente, ma complica la vita al Paese. Ci vuole un patto tra lo Stato, tra il Pae e nel Paese per far crescere le imprese piccole, e qui abbiamo le banche, le assicurazioni, le professioni, le imprese di tutti i tipi che veramente insieme potrebbero fare la differenza, perché il Paese è il nostro e se cresce il Paese, il problema non è dividere la ricchezza, di ripartire la ricchezza, come disse qualcuno qui, il vero problema è produrla. Una volta che abbiamo la ricchezza, vanno bene, tutti andiamo bene, tutti, invece sennò il profitto che diceva prima, ma se non c'è il profitto è inutile che non si può ripartire niente, non si può condividere niente torta da dividere, c'è poco da fare. Marketing velocissimo vede per un per un imprenditore per un industriale patto
Sono in maniera impegnativa, suona come contratto e i contratti vanno rispettati, cosa possiamo fare, cosa possiamo chiedere la politica politica, possiamo chiedere innanzitutto stabilità, innanzitutto dobbiamo chiedere programmazione dobbiam chiederle condizioni abilitanti e noi questo patto, cosa ci dobbiamo mettere il nostro mestiere crescere,
Assumere persone, fare ricerca e sviluppo, investire, assumere giovani. Questi sono i termini generali del patto. Il dettaglio naturalmente scende nella politica industriale, una politica industriale che incentivi i settori in una politica che sia per la crescita delle imprese, in una politica che comunque cerchi di risolvere il dramma della burocrazia e anche una politica che faccia e lo ripeto per l'ennesima volta, un'azione costruttiva in Europa, perché è lì che si gioca il nostro destino vero, è lì che si gioca la politica industriale, è lì che abbiamo la dimensione minima per competere con delle grandi potenze che non si chiedono certo il permesso, prima di fare quello che decidono di fare, noi dobbiamo assolutamente
Far crescere questa Europa e guardate io lo dico veramente con il cuore dei loro pista, vero, li giochiamo la vera partita ma, come solo italiani, abbiamo assunto una leadership vera, reale in Europa. Manteniamo questa leadership, continuiamo perché è la strada giusta e riuscimmo a ottenere dei risultati. Siccome penso di aver capito abbastanza bene il suo discorso anche che aveva accennato prima e siccome ora ha detto, ha fatto un passo avanti sul fatto che ci vuole una politica, diciamo che aiuti economicamente le imprese, lei per l'Europa e non sto parlando della solita diatriba e del solito ping pong Italian pensa anche a una politica fiscale
Europea. Certamente avere una fiscalità diversi nei vari Paesi europei non aiuta, ma io penso anche a una politica energetica comune, sì, va bene quello questo, ma non è così evidente, magari, evidentemente, ma quando andiamo a discutere in Europa non è così evidente a un'unica politica sulle telecomunicazioni e guardate, ma voi vi rendete conto che non riusciamo a portare l'energia che se in Spagna non riusciamo a portare in Italia perché non può attraversare la Spagna, cioè stiamo facendo delle cose assolutamente folli,
È il tema energia, noi stiamo chiedendo la sospensione degli ITS, quelle quelle fabbriche che stanno chiudendo non hanno i tempi di reazione della comunità europea, per cui tra due anni ne discutiamo giù sospendere ora adesso, altrimenti si chiude.
Grazie grazie, adesso prosieguo Lusetti.
Sì, dicevo.
Primo giro sostenere la domanda interna, come si fa facile ridurre le tasse e aumentare gli stipendi però, detto così, sembra quasi una e uno slogan e, visto che siamo in un periodo delicato, perché c'è la legge di bilancio perché fra un po'ci saranno le elezioni, io evito di fare l'elenco della spesa, al quale probabilmente ci sarà una qualcheduno che risponderà con un elenco di promesse e prova a conciliare questo bisogno con una proposta concreta che avanzo a chi ha la responsabilità di governo e siamo in una sede di un partito che è parte fondamentale di questo governo e che ha consentito anche la possibilità di
Con una la votazione sul decreto 1 maggio di mettere nelle condizioni tutti noi di di assumersi una responsabilità, di affrontare il grande tema della della rappresentanza e del salario giusto, ora noi siamo tutti impegnati in questo periodo in un confronto serratissimo con le 3 organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e UIL per arrivare a un punto a un accordo che in qualche misura riscriva sicuramente il tema della rappresentanza il tema della contrattazione ora,
Noi tutti siamo ottimisti
Se arriveremo entro la fine del mese di ottobre a un accordo va chiesto a chi oggi è impegnato nelle istituzioni a redigere la Legge di Bilancio, di assumere quel risultato, quel documento, quell'accordo con un impegno per trasformarlo in legge. Io credo che questo non sia una richiesta di tipo elettorale, sia qualche cosa che va oltre al bonus, ma che ci mette nelle condizioni di tutti noi di avere un quadro di riferimento per provare a acre. Mette a tenere insieme la riduzione delle imposte con l'aumento dei livelli retributivi. Grazie già. Il professore Cottarelli che è intervenuto questa mattina a un suo progetto che dice chiunque fa una proposta di spesa deve dire anche come la vuole, come pensa di coprirla, ed è una proposta che sembra l'uovo di Colombo, però non è così semplice da far passare prosieguo e naturalmente andiamo nello stesso ordine. No, quindi parliamo con il vicepresidente della
Confartigianato della Confartigianato Mazzetti,
Sentiamo troppe volte che per risolvere i problemi delle piccole imprese bisogna farle crescere.
Ho sentito almeno 10 volte nel Loretta che sono dentro qua.
Le imprese, le associazioni di categoria artigiani hanno depositato un disegno di legge sulla rappresentanza, la legge delega dell'artigianato che la legge che è vecchia di quarant'anni ed è sul tavolo del governo. Devo dire anche che la Presidente del Consiglio ha promesso solennemente che questa legge passerà sta creando qualche qualche dibattito. In realtà, però, se veramente vogliamo smetterla di dire che il problema dell'Italia è il nanismo delle imprese, diamo gli strumenti per crescere. Il tema è questo quando si parla di mancanza di credito, è perché le imprese sono troppo piccole e loro facciamole crescere in Europa
Si arriva a 49 dipendenti e non nella gabbia di 15 dipendenti, come in Italia, per cui se il problema è questo, aiutiamo queste imprese, queste piccole imprese.
A crescere dandogli gli strumenti. Il tema vero è questo, speriamo, per carità, poi sa come tutte le cose, se devono trovare una strada, devono essere anche mediate. Va bene tutto, però concentriamoci sulla dimensione delle piccole imprese, perché son quelle in assoluto più diffuse e più numerose, e se non li aiutiamo queste accrescere, secondo me non risolviamo nessun problema. Grazie, tra l'altro. Questa è una discussione che non finisce mai eh sì, infatti non volevo, non mi sembra il caso di alzare polemiche, avrei molte cose da dire, no, aspetta, faccio io. Le piccole imprese salvano la situazione al momento, perché le imprese un po'più grandi sono molto più energivore. In questo momento le imprese più grandi in Europa stanno andando, mica tanto bene. Ci sono un sacco di problemi che che voi leggermente, ma neanche noi andiamo tanto bene, però voglio dire in questo momento non voglio farvi entrare in polemica con Confindustria, volevo solo che ognuno di voi dicesse esattamente
Però son tutte chiare le vostre risposte, quindi proseguiamo con la beh, c'è Confagricoltura che è Giansanti, presidente di Confagricoltura, grazie, faccio un po'di polemiche anch'io, allora no.
Certo, ma lo fanno tutti i giorni, io volevo dire sicuramente le grandi aziende energetiche hanno un peso, ma anche le piccole e le medie aziende e anche le grandi aziende agricole, se ci fermiamo noi per non mangia nessuno, quindi ha voglia d'aerei e quant'altro quindi discutiamone del prezzo dell'energia no, io volevo ripartire dal tema della burocrazia due livelli, so di poter parlare poi di fronte a tanti amministratori,
Che ovviamente rappresentano l'Italia, tanto a Bruxelles, o i tanti amministratori locali che vedo qui nazionali che saluto e ringrazio allora guardiamo all'Europa.
Datemi un motivo per cui io posso spiegare agli agricoltori italiani che la Francia mette sul piatto, qualche giorno fa, due miliardi di euro in un soffio.
Il mio straordinario per la crisi di sistema che vive l'agricoltura europea quando la Francia in questi giorni leggiamo un problema di debito significativo.
Ovviamente mi piacerebbe lo potesse fare anche il Governo. Conosco i limiti e quindi non avrò una risposta, ma come possa andare a spiegare ad un agricoltore italiano che il suo collega francese a 2 miliardi e noi no perché l'Unione europea a noi ci dice di stare nel Patto di stabilità, loro che sono ampiamente oltre il patto di stabilità lo fanno allora, se noi non interveniamo con un temporary framework straordinario per l'emergenza che stiamo vivendo, guardate oggi è uscito il nego box degli irlandesi, proposta modesta, sapevamo che sarebbe stata modesta l'anno prossimo festeggiamo i 70 anni del Trattato di fatto costitutivo dell'Unione Europea. Dopo 70 anni, probabilmente l'Unione europea o gli facciamo un bel rodaggio
O rischiamo che i pesi e gli interessi nazionali distruggono ciò che fecero i partiti fondatori 70 anni fa, quindi ci vuole un straordinario periodo di aiuto al sistema delle imprese e dei consumatori a livello europeo, in un quadro regolatorio europeo a livello nazionale e lì ovviamente offriamo tutta la nostra disponibilità a Forza Italia, al governo in un vero piano di semplificazione che nella storia e nella tradizione del partito tanto che ricordo anche,
Ministri importanti che hanno avuto responsabilità allora proprio nel ministero della Semplificazione tra pubblica amministrazione e quindi dentro quel percorso, snellire, velocizzare i tanti investimenti che oggi sono fermi, rallentati, bloccati dalla troppa burocrazia.
Questa torna un po'anche sulla burocrazia prosieguo con Gardini, che ne parlava già, allora lei vorrei riprendere un attimo il, la proposta che ha fatto il presidente Lusetti, perché.
In questi giorni siamo tutti impegnati nel tentativo di trovare un accordo per sottoscrivere il patto sociale fra le organizzazioni d'impresa e il e le organizzazioni dei sindacati noi abbiamo sottoscritto o abbiamo guardato con favore al Pri, al decreto 1 maggio abbiamo detto no al salario minimo e abbiamo,
Sostenuto il salario giusto però direttore, le principali organizzazioni d'impresa qui presenti firmano 30 contratti di lavoro più o meno depositati al CNEL ce ne sono 1.000 che servono esclusivamente a fare dumping.
Contrattuale che servono a sotto pagare il lavoro, perché c'è anche il tema del lavoro povero, perché poi ha un effetto sui consumi, perché chi non arriva alla fine del mese perché lavora ma un lavoro povero, e allora il primo impegno deve essere il nostro la fatica di fare un accordo perché sarebbe più semplice se dall'alto qualcuno forse lo proponesse ma la fatica di fare un accordo che è anche un atto di responsabilità, Ds, corpo intermedio, organizzazioni di rappresentanza delle nostre imprese e poi è chiaro che di conseguenza chiediamo atti che siano coerenti attraverso la leva fiscale,
Perché oggi il problema di rilanciare anche i consumi è un problema molto molto importante che sentiamo grazie, si è parlato abbastanza oggi di economia liberale, i principi liberali e io sono d'accordo con lei sarebbe meglio un patto che qualcuno che decide dall'alto e lo dico in modo teorico poi magari se arrivano a decidere dall'alto tutti applaudono perché si fa l'accordo sul carburante però sarebbe molto e infatti questa volta hanno ci hanno pensato le aziende prima di tutto,
Proseguiamo ancora con naturalmente la Fermanelli presidente della CNA, che aveva parlato molto, che la burocrazia come freno per la crescita, poi sentiamo la proposta Aosta ora cambio argomento e sono sul patto,
Sul Patto per la crescita, che ci chiede assolutamente una responsabilità condivisa, quindi non sia in termini, non è una partita di dimensioni, ma è una partita di tutto il nostro, il nostro Paese e la domanda, quello che porto sul tavolo è.
Quale futuro, noi sappiamo che
Di avere 315.000 imprenditori che hanno più di 70 anni è un problema colossale e il tempo non non non gioca a nostro favore, abbiamo molto poco tempo per agire, perché stiamo perdendo sapere, capacità e.
Un rischio, un rischio altissimo, e quindi il tema da affrontare per per noi è principalmente quello di volgersi alla ah, ah ah, la parte vitale, e abbiamo tanto parlato di giovani, aggiungo le donne.
E ci sono più di 4 milioni di giovani e donne che chiedono di entrare nel mondo del lavoro e la piccola e media impresa può fare tantissimo per questo, per questo segmento.
Chiudo con una nota personale sono anche l'unica donna di questo panel, io ho una piccola impresa nella buona occupazione, in 23 anni di attività sono nati 19 bambini, ho sempre occupato donne giovani a testimonianza del ruolo che la piccola impresa con semplicità, mi permetto di dire con semplicità fa scopa con la burocrazia di prima.
Permette al al al nostro Paese di avere un futuro,
Responsabilità condivisa, questo è quello che mi sento di condividere, scusate l'ultima cosa, però ci tengo, c'è una grande occasione legata al Piano casa da nostri dati Iri vediamo che ci sono più di 40 milioni di metri quadri di edifici pubblici, 230.000 unità immobiliari disponibili su cui si potrebbe lavorare,
è assolutamente un'occasione da cui partire. Grazie ringrazio, condivido anche il suo intervento
Mi levo mi tiro indietro sulla responsabilità che lei sia l'unica donna qui, perché questo dipende dalle vostre organizzazioni che hanno pochi presidenti donna, noi e noi ne abbiamo per fortuna in giro i presidenti donna, soprattutto alla Presidenza del Consiglio, però questo vi dovete guardare un po'all'interno no, sto scherzando, la cosa che ha detto lei sulla parte dei giovani e sulla parte del questo mondo delle imprese che invecchia. Ora poi lo risentiremo, perché penultimo sarà Accornero quell'altezza per primo adesso. Corrado Maria Alberto, io pensavo che sarebbe stato un disastro, questa formula e perché ho guardato l'elenco detrazioni impazziti e invece guarda l'orario, quello voi siete i miei testimoni e voi siete i miei testimoni può darsi e qualcosa si è detto, tocca a lei reparto dal quello che ci siamo detti sulla produttività e sulla capacità di fare profitto delle imprese
Metto giù due tre numeri che non sono assolutamente una formula matematica, che sono 2 3 e 1.
L'idea potrebbe essere quella di far aumentare del 2% i prezzi delle imprese del 3%, le retribuzioni dell'un per 100 la produttività come una proporzione simile o analoga, noi dobbiamo scardinare questo sistema che tiene un mercato fermo dove non c'è denaro per acquistare e non c'è marginalità per investire,
Ho sentito parlare del problema del credito e del costo del credito lì quello che viene secondo me, a mancare ultimamente e la virtuosa catena di trasmissione che dovrebbe cadere dal profitto delle banche nelle condizioni nei confronti delle imprese, perché se noi siamo di fronte a delle banche che brave di loro sono in grado di fare dei grandissimi utili, beh, questo forse dovrebbe anche riverberarsi un pochino sulle condizioni che vengono fatte alle piccole e medie imprese, che le metterebbero nella capacità e nella condizione di investire, di rendere sicuramente più performanti e dal punto di vista della produttività far crescere la produttività di queste imprese e di mettere davvero in funzione un meccanismo che davvero dia la soddisfazione anche di fare impresa nel nel nostro Paese.
Grazie sposa un po'anche il suo intervento, perché, invece di parlare sempre delle banche come un disastro per i super profitti, si dovrebbe parlare nei termini che le imprese qui presenti, molte a noi segnalato, c'è chi sta facendo giusti e buoni profitti dovrebbe essere un po'più.
è attento a far crescere le imprese che lo meritano, perché sono, diciamo, la spina dorsale, poi seppe, se mi permette, far crescere il fatturato, il profitto delle imprese, ma lasciamole tranquille per quanto riguarda la dimensione, perché se noi diamo i soldati abilitanti indaco con le medie imprese lei rappresenta la esatto, ma abbiamo poi un tessuto imprenditoriale. Sarà meno d'accordo che questo Paese e lo dico perché se abbiamo poche grandi imprese e poi questo pare d'accordo difendiamo più Accornero. Per ultimo, però, tornando da quello che
è esattamente torno sul problema del capitale umano, la necessità di portare persone qualificate nelle nostre imprese ricambio generazionale
Io colgo l'occasione che abbiam presente Letizia Moratti quando fu ministro dell'Istruzione, introdotte introdusse l'alternanza scuola lavoro che andrebbe potenziata e non vista come un male assoluto c'è anche Valentina Aprea, che organizza orienta talenti che va nella direzione del dell'incontro domanda e offerta di lavoro dobbiamo favorire l'ingresso dei giovani nelle nostre aziende personale qualificato io ricordo che in Paesi molto avanzati in Svizzera e Germania la formazione professionale è molto più sviluppata che in Italia.
Anche perché l'accesso ai licei è, diciamo, contingentato, occorre fare del.
Un accesso limitato anche per favorire l'ingresso nelle professioni, quindi, se Paesi molto più avanzati di noi favoriscono e incentivano la formazione professionale e hanno quei risultati, dovremmo pensarci anche noi e come artigiani ripeto il nostro problema principale, che non troviamo manodopera qualificata, grazie grazie anche a lei e questa appunto della formazione è stato poco, diciamo,
Me l'aspettavo che naturalmente il credito che naturalmente
Il sostegno per le imprese fossero la soluzione più importante per tutti voi, il credito e il sostegno ai consumi. Me lo aspettavo abbastanza. È stato esposto in maniera chiara la formazione, secondo me resta un punto chiave, perché è stato già citato anche in un altro pane il fatto che poi in Italia si pretende la formazione dopo 2 C 3 cicli scolastici e poi, per andare a fare l'inizio, l'approccio al mondo del lavoro, proponi proponi degli stipendi di 600 800 euro quando va bene e questi giovani sono scoraggiati dopo aver fa allora questa tipo di formazione andrebbe pensata prima andrebbe pensata già nella scuola o subito prima di entrare all'università o ai master, che pure sono frequentati o che pure sono scuole di formazione. Lei, l'ha, citato subito nel primo intervento, la formazione, io ho visto che poi, dopo un po'ritorna perché queste potrebbe essere per il patto della crescita uno dei temi chiave, così come il tema che va garantito il giusto profitto e che va
è distribuito. Non soltanto attraverso la tassazione, ma anche attraverso il sostegno alle imprese che noi sennò, abbiamo un'idea che nelle scuole si insegna, non so forse si fa il profitto e poi si riequilibra con la tassazione, ma questa è un'idea di una società di 1.000 anni fa, non di quella che è in movimento. Adesso io ho cercato di fare la sintesi. Altri temi sono stati il rappresentante di Confagricoltura ha detto una cosa che mi stava per far sorridere, ma ha ragione, ha detto se si prendono l'agricoltura, non mangiamo più e io tremavo al pensiero che potesse venire qui subito ad aggredirci qualcuno che fa l'edilizia e che ci dice, ma se si ferma l'edilizia, il Face che poi è anche vero per quanto riguarda per quanto riguarda lo sviluppo economico di un Paese
Però è uno scherzo, naturalmente non era corporativo, era una cosa giusta, perché l'agricoltura è penalizzata non qui, ma magari anche in Europa, come lei ha spiegato bene.
Lo ripeto, abbiamo stiamo chiudendo con otto minuti d'anticipo se qualcuno di voi vuole aggiungere una cosa, perché glielo abbiamo impedito con questa formula, io l'accetto volentieri, altrimenti sentiamo la parola adesso all'onorevole Moratti con sette minuti di anticipo, io mi ritengo addirittura contents profetizza.
Ringrazio ringrazio
No, prima delle conclusioni.
E devo chiedere al proprietario della Nissan Qashqai, targata F k 7 1 4, Vibo doppia di spostarla, resta bloccando tutto.
E adesso arriviamo alla conclusione di questa giornata, che è stata ricchissima di contenuti.
Ricchissima di contenuti con tantissimi esponenti e quindi vi chiedo di tenervi per quello che è l'ultimo panel della giornata, che quindi presento l'onorevole Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia e ora deputata.
Grazie, è stata una bellissima giornata ricca di spunti di proposte, quindi un ringraziamento a tutti tutti i relatori che hanno contribuito a approfondire le tematiche che avevamo posto al centro della di queste giornate, il tema della crescita.
L'abbiamo esaminato son stati, è stato esaminato questo tema sotto diverse angolazioni, ma un punto credo sia emerso in maniera chiara come centrale per.
La, la nostra crescita e mi è piaciuto molto anche la la parola sviluppo, quindi crescita, ma che sia una crescita qualitativa, quindi sviluppo, e il punto è la bassa produttività.
Noi abbiamo una produttività che è cresciuta negli ultimi 30 anni del 0 3% rispetto alla media europea del 18, quindi chiaramente il nostro problema è legato al tema della produttività. Oggi abbiamo esaminato e questo era il senso di questa giornata abbiamo esaminato quali sono le leve per spingere la crescita, quindi, per superare questo, questo problema della produttività, perché il tema della bassa produttività poi, crea un circolo vizioso perché crea la la, l'incapacità di avere salari più elevati senza salari elevati. Non si riesce a potenziare il il, i consumi e questo ovviamente poi ricade sulla difficoltà delle imprese
Di come dire, aumentare i propri ricavi questo a sua volta porta la difficoltà delle imprese ad investire e quindi investire in innovazione, aumentando la produttività, quindi, come vedete, è un ecosistema, quello della crescita della produttività, quindi non può essere affrontato solo da un punto di vista o da una ma da un'unica angolatura ma deve essere affrontato in maniera appunto sistemica e quindi oggi quello che abbiamo avuto è stato,
Un bel un bellissimo, a mio avviso,
Diciamo un approfondimento sulle diverse leve che contribuiscono alla alla crescita del nostro Paese e, in generale, alla crescita dell'Europa, quindi si è parlato il capitale umano, quindi come fare in modo che il capitale umano, ossia?
Coerente con quelle al di là di quelle che devono essere ovviamente le esigenze dei giovani, quindi fare in modo che ogni giovane sia nella condizione di avere quella formazione che è più consono alle sue alle sue inclinazioni ma avere un capitale umano che sia anche coerente con quelle che sono le esigenze del mercato alle esigenze del mondo del lavoro. Si è parlato dell'importanza delle infrastrutture, infrastrutture, materiali e infrastrutture digitali sempre più importanti. Si è parlato del costo dell'energia, l'abbiamo sentito praticamente in tutti i panel problema, che non è ovviamente solo italiano, in questo caso si chiama in in, si chiama. Anche l'Europa ha una diversa responsabilità perché indubbiamente, non avere ancora un mercato unico dell'energia
E avere ancora, come dire, per favorire le rinnovabili e avere ancora un prezzo dell'energia che penalizza il gas, indubbiamente è estremamente penalizzante per quelle imprese che ancora non riescono a a decarbonizzare in maniera completa abbiamo parlato, è stato evidenziato in maniera molto trasversale il tema della burocrazia, quindi il tema della dei dei costi che gravano sulle sulle imprese ed che gravano anche sui singoli cittadini.
E è stato evidenziato e poi tornerò in maniera specifica, l'importanza e mi è piaciuto questo termine che è stato usato il l'importanza di canalizzare il nostro risparmio, che è straordinariamente importante, Res secondo solo al mondo risparmiano giapponese canoa canalizzarli verso la la il mondo produttivo e quindi verso la crescita e tornerò su questo con delle proposte concrete.
Da quello che si che che a me pare evincersi da da da da tutta la la giornata che abbiamo avuto e anche da dagli incontri che abbiamo avuto ieri e che nelle misure e voglio quindi essere concreta in A nel cercare di trarre le conclusioni nelle misure che noi dobbiamo mettere in cantiere sia per quanto possibile in questa manovra che non potrà ancora essere una manovra espansiva dati i vincoli europei che ancora abbiamo, quindi non siamo ancora sotto infrazione, quindi non siamo non abbiamo raggiunto con la possibilità di una manovra espansiva stando sotto il 3% del rapporto deficit Pil
Abbiamo la la necessità di capire come indirizzare le nostre diciamo risorse poche o tante che siano per la crescita e a me pare che da tutto quello che abbiamo ascoltato oggi il punto sia aiutare il ceto medio. Noi abbiamo sicuramente nel in questi anni, come governo giustamente ha aiutato il, diciamo i ceti più fragili, giustamente, e dobbiamo continuare a farlo, però chi crea ricchezza che crea opportunità di lavoro, chi è in grado di di di portare quindi il Paese a crescere è il ceto medio, quindi a al ceto medio, noi ci dobbiamo indirizzare, ci dobbiamo indirizzare al ceto medio e io dico in particolare anche alle donne e ai giovani, alle donne, perché non debbano essere costretti a scegliere tra lavoro e famiglia, quindi perché possono avere
Come dire o una ah, non bonus non in non incentivi a pioggia, ma possano avere una decontribuzione sul loro lavoro, perché chi lavora e chi produce deve pagare meno tasse e quindi questa credo che sia un po'la come dire la la filosofia che Forza Italia vuole portare avanti in questa manovra e in prospettiva nella nella nell'avvicinarsi al a quelle che saranno le proposte di politica nella della nostra politica economica nella nel per le prossime elezioni, quindi ceto, medio donne e giovani con il concetto di meno tasse a chi produce quindi questa, io credo che sia la ricetta che noi dobbiamo mettere in campo.
E direi, con una visione liberale e mi è piaciuto molto il il, la chiamiamolo alle ex magistrali swing, l'intervento che ha fatto un Carlo Cottarelli che ha in maniera molto chiara, identificato le 2 visioni, quindi la visione di uno Stato che,
Decide per per tutti. E quindi uno Stato che si fa carico anche dal punto di vista economico, dell'Est degli strumenti per la crescita. E uno Stato che invece fa in modo che ci siano le condizioni perché il mercato, con gli aggiustamenti che giustamente devono vincere, ma perché ci sia il mercato a stabilire quali sono le le le leve, le condizioni e gli strumenti per la crescita, con una visione che si richiama alla nostra visione, alla visione di Forza Italia che la visione della centralità della persona, centralità e libertà, quindi un un, uno Stato che deve creare le condizioni, ma perché un giovane sia libero di scegliere se rimanere in Italia o andare all'estero, ma sia libero di scegliere perché un imprenditore sia libero di scegliere dove investire, come investire, perché è una donna, come ripeto, possa scegliere qual è la sua strada, quali sono le sue strade con il concetto di libertà, quindi la crescita, inserita in una visione liberale, questa la nostra visione, questa la nostra proposta, quindi meno tasse a chi produce attenzione al ceto medio, attenzione alle donne e attenzione ai giovani. Questa è la nostra ricetta, quello che credo possiamo a portare a casa da questi, da questa giornata interessante e fruttuosa, e voglio soffermarmi maniera particolare sul tema del risparmio. Mi è piaciuto molto la la la, il confronto che è stato fatto tale risparmio nostro e il risparmio come la nostra terra, come le nostre terre rare, è vero,
Però noi questo risparmio lo dobbiamo utilizzare, non possiamo più fare in modo che custodisce il panino, dobbiamo fare in modo che questo risparmio non rimanga nei conti correnti e rimanga infruttifero. Quindi bene, se va negli immobili, perché comunque avere la proprietà di un immobile è sempre una cosa importante, perché vuol dire, come dire, dare sicurezza alla propria famiglia
Ma un risparmio che rimane giacente in banca non è sicuramente un risparmio giustamente utilizzato tre le proposte di Forza Italia concrete la prima proposta è sulla base di esperienze che sono già state fatte in altri paesi e mi riferisco in maniera specifica a Francia e Svezia pur in maniera diversa avere presso le banche quindi in maniera molto come dire senza nessuna interferenza con l'attuale sistema che un sistema bancocentrico italiano avere un conto corrente, un conto che nel quale si possano avere obbligazioni fondi obbligazionari Etf strumenti di debito, azioni quindi un portafoglio ampio, purché sia Invest sia in un portafoglio italiano ed europeo.
Un portafoglio che, se detenuto per almeno cinque anni, non determini tassazione sui capital gain, questo sarebbe importantissimo per riuscire a, ovviamente, a convincere in maniera molto facile le le i cittadini a canalizzare parte del proprio risparmio anche in questo fondo, in questa, in questo conto corrente dedicato.
Secondo strumento, un strumento a leva, quindi uno strumento detenuto da dallo Stato.
Nelle nelle formule CAP che stiamo studiando a leva che consenta ad investire per la crescita delle imprese. Io ho sentito parlare prima della come dire dell'importanza delle medie e piccole imprese e condivido perché il nostro sistema produttivo è per il 90% fatto da medie e piccole imprese, che non possiamo che ringraziare le medie e piccole imprese, che sono la struttura portante del nostro Paese, però anche sentito che alle medie e piccole imprese vanno dati gli strumenti per crescere, questo sarebbe uno strumento e sarà, mi auguro, uno strumento per crescere. E quindi un fondo, un fondo crescita gestito in maniera indipendente, professionale dallo Stato alleva, con investitori privati, europei ed internazionali, ma per finanziare la crescita di imprese europee, per avere campioni europei, perché guardate, la Scala conta per competere con le grandi imprese
Europee cinesi indiane
Ma la Scala conta non solo, ma per poter fare innovazione. La Scala conta quindi, per tutti questi motivi, un fondo di questo tipo sicuramente sarebbe un grande strumento di aiuto alla alla crescita economica. Terzo, una focalizzazione del fondo di garanzia del Fondo centrale di garanzia sui settori di alta tecnologia, quindi non più interventi a pioggia, non più un fondo di garanzia che è difensivo, ma un fondo di garanzia che è strumento di crescita nei settori Kent Kent che determinano la crescita, che sono i settori di alta tecnologia, quindi dai settori l'abbiamo sentito dal settore di Life Life Science, al settore della Difesa, al settore dell'aerospazio, assessore al settore delle biotecnologie e quindi tutti i settori di di di di crescita elevata. Ecco, queste sono tre proposte molto concrete. Che Forza Italia ha già avanzato e che sta portando all'attenzione
Della tecnica del del MEF, in modo tale da verificare la fattibilità e verificare la possibilità che Forza Italia contribuisca con queste proposte molto concrete, a un come dire, a un elemento fondante determinante della crescita che la canalizzazione del risparmio verso i settori produttivi.
Io chiudo con questo, ma non possono chiamare qua sul palco, ecco Stefania Craxi, grazie Stefania.
Stefania, chiuderà con con un saluto e Stefania che con me ha organizzato questo questo convegno, è la seconda volta che lo facciamo qua a Milano, quindi ormai siamo abituati, esatto, siamo un team e quindi grazie Stefania per avere davvero dato un contributo essenziale, vorrei chiamare anche Maurizio Casasco perché con Maurizio abbiamo con Stefania abbiamo elaborato questo sovrapposte cresciuta,
Quindi le le proposte crescita sono nate dalla Consulta e dal dipartimento economico di Forza Italia e quindi è giusto che le presentiamo insieme, Alessandro Sorte, che è il padrone di casa e che ringraziamo,
Senza chiamare sul palco la ringrazio tutti gli onorevoli ministri e rappresentanti del nostro partito che hanno contribuito e contribuiscono a queste bellissime giornate che naturalmente schiuderanno domani con la poi vice segretari, con i capigruppo e col nostro segretario nazionale, grazie a tutti e preparare,
Beh, io no
Volevo brevemente ringraziare innanzitutto Letizia per l'ottimo lavoro, ma anche Maurizio Casasco, Alessandro Sorte, tutti voi.
Allora abbiamo scelto di chiamare questa nostra iniziativa, l'ottimismo della volontà, qualcuno che magari non ha letto molti libri, l'ha bollata come un sì, come uno slogan, gramsciano in realtà il primo a mettere in campo questo slogan, è stato uno scrittore francese Premio Nobel,
Romain Rolland e che cosa vuol dire l'ottimismo della via della volontà vuol dire guardare con realismo, il mondo con tutti i suoi problemi, non far finta che non esistono, ma continuare ad avere fiducia nel futuro, abbiamo scelto di mettere al centro di questo nostro incontro la crescita,
Abbiamo scelto di confrontare le nostre idee con un mondo che vive, perché noi pensiamo che senza crescita, senza sviluppo non si può, non c'è futuro e soprattutto non si possono neanche dalle risposte a chi rimane indietro. Abbiamo deciso quindi di confrontarci esternamente, non parlarci addosso e abbiamo visto che molte delle cose che noi diciamo hanno risuonato negli interventi di tutti voi,
E vogliamo essere il partito della libertà, quello che vuole liberare le tante energie che ancora esistono in questo Paese casa, il cuore di chi lavora, chi produce ogni mattino alza la saracinesca e vogliamo anche che un nuovo patto per la crescita si affondamento. Dell'Europa che ci piace dell'Europa che vogliamo,
Anche utilizzando strumenti innovativi di debito comune, anche perché se l'Europa pensasse in un momento così difficile, così eccezionale, di rispondere semplicemente con lo strumento del rigore che già in passato non ha funzionato e ha aggravato le crisi, farebbe un errore madornale, tempi eccezionali richiedono risposte eccezionali,
Quindi, chiudo, ringrazio veramente tutti voi per la presenza, abbiamo avuto tutta la giornata partecipata, grazie ancora Letizia, grandissimo lavoro, continueremo a farlo insieme.

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