L’ottimismo della volontà (seconda giornata)

"Capitale umano, la prima infrastruttura della competitività formare le competenze che il mercato richiede" con Marco Giulietti (presidente Its Academy Umbria), Laura Ramaciotti (Rettrice Università di Ferrara e Presidente CRUI).



"Investire sui giovani, costruire il futuro" con Marco Gay (AD Zest S.P.A) e Oscar Pasquali (AD Fondazione Generation Italy).



"Innovazione che crea welfare" con Sergio Dompè, (executive president Dompè farmaceutica) e Gianmario Verona (presidente Istituto Italiano Tecnologia).



Modera: Daniele Manca Corriere della Sera.



Ore 10.45 "Energia, infrastrutture e …

innovazione, Le reti della competitività".



Relazione introduttiva: Massimo Beccarello, Direttore Cesisp-Università Milano Bicocca.



Relazione introduttiva: Massimo Beccarello, Direttore Cesisp-Università Milano Bicocca con Alessandra Pasini (group president Zhero), Nino Tronchetti Provera (fondatore e managing partner Ambienta Sgr).



Infrastrutture che generano sviluppo con Andrea Giuricin (AD Tra consulting; economista dei trasporti CESISP UNIMIB), Antonio Zoccoli (presidente Fondazione ICSC).



"Tecnologia e intelligenza artificiale".



Relazione introduttiva: Italo Colantone (Professore ordinario di politica economica Bocconi), Italo Colantone (Professore ordinario di politica economica Bocconi), Luca De Angelis (AD Tech Europe Foundation), Daniele Pucci (AD Generative Bionics), Uljan Sharka (AD Domyn).



Modera Maurizio Casasco deputato, responsabile dipartimento Economia.



Ore 12.00 Keynote speech Carlo Cottarelli (direttore Osservatorio conti pubblici italiani Università Cattolica di Milano).



Ore 14.00 "Le condizioni della crescita.



Le riforme per liberare il potenziale dell'Italia".



Intervengono.



Carlo Altomonte (docente Politica economica europea, Università Bocconi Milano), Antonio D’Amato (presidente e AD Seda International Packaging Group), Daniela Fumarola (segretario generale Cisl), Gianpaolo Galli (direttore scientifico Osservatorio Conti Pubblici), Nicola Rossi (Consigliere d’amministrazione Istituto Bruno Leoni), Stefano Caselli (Dean Sda Bocconi School of Management), Gregorio De Felice (responsabile Servizio studi e ricerche e Capo economista Intesa Sanpaolo), Marco Elio Rottigni (DG Abi).



Modera: Claudio Brachino, editorialista Italpress.



Ore 15.15 "Un patto per la crescita".



Intervengono: Marco Accornero (segretario generale Claai-Unione Artigiani), Cristian Camisa (presidente Confapi), Dario Costantini (presidente Cna), Maurizio Gardini (presidente Confcooperative), Massimiliano Giansanti (presidente Confagricoltura), Marco Granelli (presidente Confartigianato), Federico Iadicicco (presidente nazionale Anpit), Maurizio Marchesini (vicepresidente per lavoro e relazioni industriali Confindustria), Marco Natali (presidente Confprofessioni), Ettore Prandini (presidente Coldiretti), Carlo Sangalli (presidente Confcommercio).



Modera: Paolo Liguori (giornalista e conduttore Mediaset).



Ore 16.30 "L'agenda della crescita nel tour imprese Italia" con Letizia Moratti, Presidente Consulta Nazionale di Forza Italia, eurodeputata.

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