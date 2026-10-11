11 OTT 2026
dibattiti

L’ottimismo della volontà (ultima giornata)

CONVEGNO | - Milano - 10:00 Durata: 2 ore 37 min
A cura di Luciana Bruno
Organizzatori: 
Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE
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"Al Governo del futuro" con Deborah Bergamini (Vicesegretario Nazionale di Forza Italia), Alberto Cirio (Vicesegretario Nazionale di Forza Italia), Roberto Occhiuto (Vicesegretario Nazionale di Forza Italia), Stefano Benigni (Vicesegretario Nazionale di Forza Italia), Enrico Costa (Capogruppo Camera), Fulvio Martusciello (Capogruppo al parlamento europeo), Stefania Craxi (Capogruppo Senato).

Ore 11.15 Interventi conclusivi Dolors Montserrat (segretaria generale PPE, eurodeputata).

Video saluto di Manfred Weber (presidente Partito Popolare Europeo, presidente del gruppo PPE al Parlamento Europeo).

Ore 12.00 Conclusioni del Segretario nazionale Antonio Tajani.

Convegno "L’ottimismo della volontà (ultima giornata)", registrato a Milano domenica 11 ottobre 2026 alle 10:00.

L'evento è stato organizzato da Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE.

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 37 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Benvenuti a tutti all'ultima giornata di questa tre giorni ricca dei lavori contenuti.
E tanti tanti ospiti io prima di iniziare vorrei fare prima un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione, in primis tutti i ragazzi della giovanile che hanno partecipato
Fin dal primo giorno.
Per montare il tutto e son stati 24 ore su 24 qua a fare da staff, quindi grazie di cuore a tutti voi e
Adesso invece iniziamo e quindi chiamo qua sul palco, Deborah Bergamini vicesegretario nazionale, grazie.
Buongiorno buongiorno a tutti e grazie davvero per per essere qui, voglio cominciare da questo, da dei ringraziamenti veramente sentiti, siamo stati tre giorni assieme ci siamo confrontati, voglio ringraziare tutti coloro che hanno organizzato questa tre giorni.
Voglio ringraziarvi per essere questa mattina avete lasciato le vostre famiglie per essere qui assieme, in una giornata in una mattinata che vuole essere il completamento di un bel po'di lavoro che abbiamo fatto tutti assieme, lavoro all'insegna dell'ottimismo, all'insegna della crescita, all'insegna delle nostre ricette liberali e devo dire che non fa male per niente ribadire un po'chi siamo questa è stata un'occasione preziosissima lo abbiamo fatto concentrandoci sui temi, sui temi economici,
Che sono veramente la nostra forza, mi sono segnata dalle cose che voglio dire perché le voglio proprio dire voi ve ne voglio proprio dire tutte, ma non ci metterò molto, ma sono dei messaggi che voglio condividere con voi e abbiamo parlato della pressione fiscale che è il vero tema che ci contraddistingue da sempre abbiamo pensato è ricordato come uno Stato che abbia meno pretese non fa altro che allargare il perimetro di libertà dei cittadini.
E abbiamo anche ragionato sull'al Perego.
Di una diminuzione della pressione fiscale abbiamo ragionato sulla spesa pubblica improduttiva, quella che costa a tutti noi il tempo risorse.
E ci dà anche molta frustrazione, sono ancora tante le spese da tagliare, ancora tante le piccole rendite di posizione che rendono il nostro Paese, nonostante gli sforzi e il grande lavoro che al governo abbiamo fatto e stiamo facendo ancora un Paese che percepiamo come inefficiente ci sono ancora tante risorse da grattare e ci vuole la forza e la determinazione di farlo e noi lo possiamo fare e ci siamo ripromessi di farlo.
Ma abbiamo parlato anche dell'Europa, del nostro modo di essere europeisti che è sano.
è giusto perché è pragmatico.
Mai un giorno ci siamo allontanati dalla certezza della necessità di far parte di un'Europa che sia sempre più grande e forte,
Ma lo abbiamo saputo fare, fu il presidente Berlusconi, il primo a farlo con uno spirito critico, lui ha avuto il coraggio di farlo.
Di coraggio ne ha avuto tantissimo, ma magari dopo ne riparliamo non lo so, ma io direi che ne dovremmo riparlare, però quello spirito critico che oggi ci impone da partito membro del Ppe, che governa in Europa, di dire che noi concepiamo l'Europa come uno spazio di libertà non come un apparato che impone regolamenti direttive obblighi che qualche volta sono controproducenti come nel caso della direttiva del Green Deal o delle case green che bisogna assolutamente rivedere.
Le case green.
Già le case green va be'le, case green nascono con una giusto obiettivo giusto, ma l'esecuzione non funziona e questo mi porta a dire.
Ed è facile prevederlo che di casa ci troveremo a parlare ancora tanto nei prossimi mesi, va benissimo, parliamo della casa, parliamo della crisi del mercato degli affitti, parliamo della difficoltà di reperire delle case in affitto, ma giù le mani dalla casa giù le mani dalla casa,
L'Italia non è la Spagna.
L'Italia non è la Francia,
State sicuri che le pulsioni di protesta cercheranno di portarle anche in Italia, ma lo faranno in maniera surrettizia, perché siamo già in campagna elettorale e vorranno contrastare l'azione di questo governo portando in piazza le persone sui temi della casa, sui temi della scuola, come sta succedendo in Spagna in Francia nessuno discute che la situazione sia della scuola che della casa abbia delle criticità che vanno affrontate.
Ma non può diventare una leva per scendere in piazza e protestare contro il governo con violenza e con ragioni che non sono reali, questo governo sulla casa ha fatto moltissimo, non ultimo il Piano casa, che nei prossimi 10 anni libererà migliaia e migliaia di unità immobiliari.
Che oggi sono bloccate, perché sono state fatte delle scelte sbagliate negli anni scorsi.
Ma noi sappiamo che l'80% degli italiani è proprietario di una casa, è una peculiarità unica in Europa e la dobbiamo salvaguardare la casa, non si tocca, ve lo ricordate, il presidente Berlusconi è il pilastro sul quale poggiano le certezze di tutte le famiglie italiane un pilastro,
Abbiamo ribadito tutto questo,
Abbiamo ribadito noi stessi.
E io credo che il fatto di avere ancora una volta rafforzato.
Chi noi siamo Che cos'è il berlusconismo, che cos'è l'eredità di Berlusconi, è come la dobbiamo portare avanti, ci debba obbligare anche a porci qualche interrogativo sul nostro posizionamento all'interno della coalizione di centrodestra noi abbiamo sempre ritenuto, perché il centrodestra è nato grazie a Silvio Berlusconi e a Forza Italia e dobbiamo sempre ricordarcelo sempre che il centrodestra è nato da noi noi abbiamo sempre pensato che il bene della coalizione coincidesse automaticamente con il nostro bene.
Ecco, io credo che sulla base di questo, qualche volta noi abbiamo anche saputo attenuare le nostre posizioni convinti che il senso di responsabilità per la coalizione dovesse prevalere sul nostro legittimo bisogno di alimentare la nostra di identità.
Siamo stati saggi e responsabili, ma io credo che oggi sia il momento di invertire un po'l'ordine degli addendi e di ribadire che le nostre istanze di libertà, di garantismo, di meno tasse di meno Stato di perimetri, di possibilità di realizzarsi siano un bene oggettivo al quale dobbiamo attrarre le altre forze della coalizione che dovrebbero convergere sulla nostra identità anche se provengono da culture politiche diverse e magari un po'più stataliste. Ma la nostra ricetta è un bene oggettivo ed ha ragione anche il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, quando ieri, nell'intervista che abbiamo tutti letto, ha detto ci vuole più popolarismo nella coalizione, ci vuole più Forza Italia nella coalizione per renderla più forte, e quindi ci vogliamo ancora di più. Noi
Lo dico anche perché, quando parliamo della nostra identità, dobbiamo ricordarci che il berlusconismo è una categoria della politica che noi rappresentiamo, il centro dello scenario politico, non da oggi noi non ci sforziamo di rappresentare il centro, c'è qualche qualcuno che si sforza di rappresentare il centro che pensa che magari mettendo lì qualche nome nuovo pseudo nuovo qualche cartello, qualche simbolo nuovo si può andare a prendere i voti del centro,
Ma non si prendono i voti del centro, il centro è una cultura politica troppo importante e troppo identitaria del nostro Paese, per pensare di poter fare delle improvvisate il centro siamo noi.
Gli esperimenti che vediamo.
Qualche così tentativo piccolino non hanno una sorgente, sono esperimenti di campagna elettorale senza una sorgente che significa una forte identità politica, stare essere il centro significa aver onorato la tradizione culturale e politica del centro nel nostro Paese, come abbiamo fatto noi, e quindi vuol dire avere una sorgente,
A proposito di sorgente.
Nel 2013, che non fu un anno facile per il nostro presidente, fu un anno drammatico nella storia di Forza Italia, se non sbaglio, a Bari il presidente si rivolse durante una manifestazione molto partecipata, si rivolse al pubblico e disse una cosa bellissima e ricordo che si emoziona nel dirla disse voi siete il fiume della libertà,
E mi piace moltissimo questa immagine di un fiume della libertà e l'immagine del fiume, la voglio usare perché in questi giorni.
Abbiamo letto tanto sulle dinamiche interne al nostro movimento, bisogna parlarne delle dinamiche interne al nostro movimento, perché il nostro movimento a proposito il presidente Berlusconi, non amava che si chiamasse partito movimento, già questo la dice tutta, ci diceva non lo chiamate partito perché noi siamo al passo con la storia che cambia siamo un movimento politico, siamo un movimento e il fiume si muove, c'è una corrente che non cessa mai di muovere, muoversi, muoversi, muoversi, quella corrente vitale senza la corrente del fiume si prosciuga.
Ma il fiume arriva al mare soltanto se ci sono argini ben costruiti e ben protetti, ci vogliono gli argini, altrimenti il fiume e il suo movimento si disperdono.
Io credo che sia l'immagine migliore in cui dobbiamo rappresentare la volontà di perpetuare l'eredità del nostro movimento politico, perché non siamo un unisono, Siamo un coro.
Ognuno ha la sua voce, c'è chi porta le istanze di un confronto diretto costante col territorio, c'è chi porta il senso delle istituzioni, la responsabilità di governo.
C'è chi porta lo sguardo europeo.
C'è chi porta la legittima spinta a cambiare, a evolverci, è un'epoca trasformativa, non possiamo stare fermi.
Ma c'è anche ed è giusto che ci sia.
Chi guida tutto questo, chi mette gli argini giusti per mantenere la nostra storia, fedele a se stessa tradizione, non significa stare fermi.
E chiedere movimento non significa tradire il nostro mandato, non si fanno errori se si chiede di cambiare.
E se si mantiene salta la forma e la protezione dei nostri argini, l'unico errore che possiamo fare è scordarci anche per un solo momento che siamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti dalla stessa parte, la parte della libertà, la parte del garantismo, la parte dell'europeismo da parte dell'atlantismo da parte dell'unico movimento politico che sino a qui ha lavorato senza ideologia soltanto al servizio del proprio Paese amando il proprio Paese amando i propri concittadini.
Amando la libertà e difendendola fino alla fine, siamo tutti dalla stessa parte, ora andiamo a vincere grazie.
L'onorevole
Continuiamo chiamando sul palco
Vicesegretario nazionale, l'onorevole Stefano Benigni
Grazie grazie a tutti.
Io vorrei rivolgere innanzitutto un grande applauso a tutte le donne del nostro partito, perché ha la faccia di chi, a sinistra, anche in queste settimane, ha detto che il centrodestra non valorizza le donne, io vorrei ringraziare invece tutte le norme del nostro partito che sono qua oggi e che ricoprono degli incarichi importantissimi, non per una quota ma per merito, quindi, grazie a Stefania Craxi, capogruppo al Senato, grazie Letizia Moratti, grazie Deborah Bergamini.
Che fa il vicesegretario grazie, Cristina Rossello eletta, segretaria di Milano, vedo Erica Mazzetti, vedo Valentina Aprea, che ha ricoperto grandissimo i ruoli in Regione Lombardia e al Parlamento, questa è la dimostrazione che Forza Italia è un partito che mette al centro la donna ma non lo fa per una quota ma lo fa perché le donne sono brave sono capaci e si meritano il posto che hanno.
Questa è la differenza tra noi e la sinistra.
Siamo qui da tre giorni a parlare di economia d'impresa, di rilancio della crescita economica e non posso non far riferimento anche alla nuova legge elettorale che abbiamo approvato giusto questa settimana.
Perché una legge elettorale che ha come obiettivo quello di garantire la stabilità, la governabilità, la rappresentanza è una legge elettorale che aveva immaginato il nostro presidente, Silvio Berlusconi, quella di avere un sano ritorno al Bilò bipolarismo, in cui chi vince governa e chi perde va all'opposizione e questa legge elettorale,
È una legge elettorale che stabilisce un nuovo inizio, in cui da una parte c'è il centrodestra che ha una coalizione forte, coesa, che ha dimostrato di governare bene il Paese, e dall'altra parte c'è un cartello elettorale che è unito soltanto dalla voglia di mandare a casa il governo Meloni ecco perché a sinistra,
Si sono prodigati per contrastare in tutti i modi l'approvazione di questa legge elettorale, ci hanno attaccato su tutto, su qualsiasi cosa, su qualsiasi punto di questa legge elettorale, hanno trovato qualcosa su cui attaccarci sul premio di maggioranza che hanno definito abnorme e incostituzionale sul listino di coalizione sull'estero, sulle autonomie, sulle donne ci hanno attaccato pure sul fatto che abbiamo messo la fiducia in terza lettura, peccato che loro a sinistra, quando hanno fatto le leggi elettorali, hanno approvato leggi elettorali solo a colpi di fiducia. Ci hanno
Attaccato su tutto, ma sapete perché alla fine ci hanno attaccato perché loro non vogliono andare al governo, presentandosi agli italiani come una coalizione che si presenta come un programma con un candidato Presidente del Consiglio, loro sono abituati agli accordi di palazzo, agli inciuci e quindi gli dà fastidio l'idea che devono dire prima chi è il leader, chi è la coalizione con cui si presentano di fronte agli italiani ci hanno attaccato sulle preferenze loro che per 30 anni,
Non sono riusciti cambiando due leggi elettorali
A rimettere le preferenze in questo Paese hanno detto, sono preferenze farlocchi, ecco bene, dopo 30 anni le preferenze le ha rimesse il centrodestra e non loro questo è quello che noi abbiamo fatto, garantire una legge elettorale nel segno della stabilità, perché la stabilità esiste nella misura in cui noi vogliamo garantire al Paese la crescita economica, non c'è crescita senza stabilità e la stabilità è un punto fondamentale l'abbiamo visto in questi anni di governo quanto ha inciso la stabilità nella credibilità internazionale, nella credibilità, nei confronti della classe
Imprenditoriale del Paese, le imprese investono solo quando c'è certezza delle regole, i capitali internazionali investono solo quando c'è continuità istituzionale, le famiglie spendono di più quando c'è certezza del futuro, ecco perché per noi la stabilità è un valore, è un valore economico, prima ancora,
Che politico, perché è l'indice di benessere di un Paese, di un governo, quando c'è un governo che sa di poter durare cinque anni, non corre dietro il consenso, non si mette a spendere risorse cercando di far marchette elettorali per guadagnare qualche voto in più, ma fa le cose che servono per far crescere il Paese.
Io su questo
Voglio rivendicare con orgoglio la nostra presenza all'interno del governo, perché guardate da oggi inizia l'ultimo tempo di questa legislatura, abbiamo davanti dei mesi difficili, complessi, dove cercheranno di fare di tutto, per dividerci, per marginalizzare altri, per indebolirci, per fare in modo che Forza Italia non cresca nel consenso perché sanno che se Forza Italia non cresce,
A quel punto loro possono giocarsi la partita per andare al governo, sono divisi su tutto, ieri, Renzi e la appendino hanno litigato alla festa del Foglio a Firenze 2 che vogliono stare insieme e che se ne sono dette di tutti i colori l'appendino, dice mettiamo il veto a Renzi perché è inaffidabile e Renzi dice io una come la Pendino che una pregiudicata non la metterei mai né in lista.
Di Italia Viva questi due vogliono stare insieme per andare al governo del Paese, ma ci immaginiamo cosa potrebbe succedere se ci ritroviamo la Schlein e Conte a fare il presidente del Consiglio in un momento in cui ci sono due guerre internazionali dove c'è la guerra dei dazi dove c'è la crisi energetica dove ci sono una montagna di problemi che noi abbiamo cercato di affrontare con serietà con razionalità con equilibrio e arriverebbero loro e cosa farebbero.
Una cosa tornerebbero a disfare il Paese, come ha fatto il Movimento 5 Stelle, come ha fatto Giuseppe Conte, che ha lasciato un buco di mail di di bilancio di 250 miliardi di euro, perché questo sono loro loro vogliono andare al potere per gestire il potere, ma poi sono incapaci di dare risposte agli italiani e noi questo non possiamo permetterlo. Non possiamo permetterlo e dobbiamo fare in modo che Forza Italia torni ad essere forte, attrattiva, capace di interpretare e di risponde alle esigenze degli italiani e capace di riportare il centrodestra al governo del Paese. Ecco perché,
Rivendico con orgoglio la nostra presenza al governo perché guardate se in questi quattro anni questo governo ha saputo dare delle risposte su tanti temi, è solo grazie a Forza Italia, perché se abbiamo tagliato 100 miliardi di euro di tasse dal 2022 ad oggi è grazie alle ricette economiche liberali di Forza Italia che ci ha lasciato in eredità al presidente Berlusconi se siamo tornati a parlare di energia nucleare pulita,
In un momento in cui soffriamo il tema energetico, e grazie al Ministro Pichetto, Ministro dell'Ambiente di Forza Italia.
Se abbiamo messo in campo una riforma storica, quella dell'università, che dà la possibilità a tanti giovani medici di restare i dettagli e non scappare all'estero, e grazie al ministro Bernini di Forza Italia, se abbiamo rinnovato per la prima volta nella storia sentite bene prima volta nella storia tutti i contratti della pubblica amministrazione nessuno escluso e grazie a un ministro di Forza Italia questo è Forza Italia è una forza dei fatti e non delle parole e in questo,
Devo ringraziare il nostro segretario nazionale, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, perché?
Ha saputo guidarci fino qua,
Con coraggio, con determinazione, compassione.
E ha saputo ridare energia ed entusiasmo ad un partito che.
Si era ritrovato senza un leader senza un leader unico inimitabile, che non tornerà più.
Ma lui ci ha guidati, ci ha presi per mano, ci ha fatto ottenere dei grandi risultati, perché alle elezioni europee tutti ci davano per morti, abbiamo preso il 10% e siamo andati ad essere la seconda forza politica della coalizione di centrodestra e continua a farlo anche dal ministro degli Esteri perché se in Europa e nel mondo oggi questo paese è tornato ad essere credibile e grazie ad una presenza come quella di Antonio Tajani che ha rialzato la testa all'Italia questo,
Questo è il nostro partito, recor il record delle esportazioni nel mondo perché lui ha rivoluzionato il ministero degli Esteri, mettendo in campo anche la parte economica, grazie al lavoro dei nostri ambasciatori, per permettere alle imprese di continuare a crescere.
Forza Italia è il partito della crescita e dall'altra parte cosa c'è cosa c'è, ci sono dei partiti che passano le giornate a litigare, che passano le giornate a discutere, che passano le giornate a parlare di patrimoniale di tasse, di cancellare tutto quello che è stato fatto fino ad oggi dal nostro governo,
Loro dicono Fratoianni e Bonelli, la prima cosa che faremo appena andiamo al governo è cancellare il nucleare di Pichetto, no, grazie, lasciamoli a casa loro, perché guardate che se tornano al potere faranno dei danni inimmaginabili inimmaginabili.
E allora?
Chiudo.
Cercando di fare un appello a tutti noi ritroviamo l'orgoglio di essere un partito che è stato locomotiva del centrodestra per decenni grazie alla forza del nostro presidente Berlusconi, che è stato guida per tanti italiani, un punto di riferimento prezioso per milioni di italiani e lasciamo da parte le beghe perché quelle non è non interessano a nessuno.
Siamo forti se siamo uniti e se siamo uniti possiamo raggiungere grandi traguardi, possiamo discutere, possiamo confrontarci, possiamo portare avanti delle battaglie che teniamo a in modo particolare, ma dobbiamo farlo restando compatti, perché se siamo compatti io dico che noi, grazie anche la nostra classe dirigente che è la miglior classe dirigente che abbiamo in tutta Italia sui territori, nelle regioni, nel Parlamento riusciremo,
A tornare ad essere la locomotiva del centrodestra e abbiamo bisogno di tutti.
Nessuno escluso, perché Berlusconi non c'è più, che facevo tutto per tutti oggi c'è Antonio Tajani, che è una grande guida e attorno a lui dobbiamo esserci tutti noi.
Abbiamo bisogno di tutti
Perché la prossima legislatura non?
Deciderà solamente chi tornerà al governo, ma sarà quella in cui si sceglie anche il Presidente della Repubblica.
E noi dobbiamo fare di tutto per non permettere alla sinistra, ancora una volta, di tornare a mettere a indicare il capo dello Stato, quindi mi raccomando forza, ritroviamo le forze, le energie e l'orgoglio di essere un grande partito, perché abbiamo dei mesi difficili ma dobbiamo farlo tutti insieme per andare a vincere e a riportare il centrodestra al governo del Paese grazie a tutti.
Grazie onorevole, adesso andiamo avanti prima vorrei fare un appello ai relatori di stare negli otto minuti per consentire poi la chiusura intorno a mezzogiorno del nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, e adesso proseguiamo, chiama sul palco il vicesegretario nazionale presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio,
Buongiorno ciao a tutti carissimo, Antonio carissimi amici, grazie di questa mattinata sono partito di buon ora dal mio Piemonte.
Come dice Benigni, ho messo il vestito da cerimonia, il vestito bello, perché sai che noi noi sabaudi, quando andiamo a Milano, dobbiamo fare fare bella figura per salutare tanti amici e per ringraziare innanzitutto per aver voluto organizzare questo momento, quindi il mio ringraziamento va Alessandro il nostro segretario regionale, il mio ringraziamento va Letizia nei va Stefania, perché l'aver voluto riparlare in modo chiaro, certo concreto, di crescita, di produzione e di sostegno alle imprese e il miglior modo per rilanciare l'identità di Forza Italia, perché l'identità di Forza Italia passa attraverso un progetto economico chiaro, un progetto economico serio e, soprattutto, un progetto economico che è consapevole che la ricchezza si produce soltanto nelle aziende. La ricchezza si riproduce soltanto del mondo del lavoro,
L'altra mattina il mio carrozziere,
50 dipendenti, sentendo parlare dell'ennesimo dibattito sul reddito da riconoscere a qualcuno, mi ha detto in piemontese poi ve lo traduco.
Mi ha detto tutte le volte che dai di solito incutere hawaiane e un po'd'mica tra voi, traduzione tutte le volte che date un reddito uno che non lavora, lo pago io che lavoro e io non ce la faccio più, io non ce la faccio più.
A noi
A noi hanno insegnato che il reddito nasce da una cosa sola dal lavoro.
Bisogna essere attenti su questo.
Un conto è aiutare chi non può e allora il presidente Berlusconi ci ha insegnato mai lasciare nessuno indietro, mai lasciare nessuno indietro.
Ma un conto è non potere e un conto è non volere, noi dobbiamo essere dalla parte di chi crea occupazione e crea ricchezza col sostegno alle imprese, perché solo così crea l'opportunità di lavoro, la dignità, non te la dal reddito e la dignità del lavoro e lo sappiamo bene lo sappiamo bene e soprattutto nel nostro Paese anche un po'nelle nostre regioni che hanno fatto del lavoro la base fondante del loro impegno della loro attività.
E allora vi ringrazio Letizia Stefania, perché siamo tornati a parlare di questo ci siamo tolti da quella spirale, permettetemi un po'assistenzialista.
Per cui tutte le volte bisogna provvedere che qualcuno non paghi.
Se quel qualcuno non paga, pagheranno gli altri.
E gli altri, un conto non è egoismo, un conto è sopravvivenza, la nostra economia non ce la fa più a reggere questo tipo di impostazione, ben vengano le misure, pertanto che ieri, nella giornata di ieri, sono emerse e che potranno nella Finanziaria realmente dare un impulso all'economia perché occorre distinguere tra misure misure quando abbiamo parlato di bollo auto ed è stato sacrosanto togliere il bollo auto ai cittadini italiani.
Ricordando, tra l'altro, che i primi a parlare di bollo auto sono stati Antonio Tajani, Roberto Occhiuto e il sottoscritto, e quindi questa è una battaglia di Forza Italia che abbiamo vinto.
Abbiamo fatto una misura utile, fondamentale perché alleviare il peso fiscale di una famiglia è fondamentale in un momento così complicato.
Ma non è che abbiamo aiutato la crescita e.
In quel modo abbiamo aiutato le famiglie, forse un po'l'economia, pensate che nella mia regione 1400000 piemontesi non pagheranno più il bollo, sono 100 milioni di euro che stanno nelle loro tasche, che magari spendono per far andare avanti l'economia della loro terra, ma non è che con questo abbiamo risolto i problemi della crescita del Paese abbiamo dato un aiuto alle famiglie ed è importante,
Anche su questo la sinistra, invece di essere contenta che abbiano tolto una tassa, si è messa a fare i distinguo su come l'abbiamo pagata sui kilowatt, tant'è che sapete che io, in Piemonte, la mia legge di recepimento dell'abolizione del bollo per la sinistra è facoltativa, cioè quelli di sinistra se vogliono continuare a pagarlo gli verrà concesso di pagare il bollo della mia regione.
Visto che ogni volta picchetto non ho dubbi che non lo pagherà, to hack usufruirà e Gilberto il nostro ministro di questa opportunità.
Vista la parsimonia che è nota ai biellesi, ma per dire come, anche quando tu togli i soldi o meglio togli le mani dalle tasche dei cittadini, c'è qualcuno che non è contento.
Quindi io sono felice del fatto che questa tre giorni sia stata una tre giorni di identità,
Di identità vera dicono che Forza Italia, Forza Italia, è sempre parlato a chi produce, a chi lavora alle partite IVA o non c'è più nessuno che parli con questi eh eh, se noi potremmo nuovamente intestarci quella battaglia per cui alle partite IVA italiane gli facciamo pagare le tasse alla fine del loro hanno sul consuntivo di ciò che hanno incassato.
E noi invece, con questo meccanismo assurdo per cui vieni chiamato
Vieni, chiamato a pagare a metà anno, presuntivamente su quello che incasserai, io credo che violi anche dalla nostra Costituzione.
La Costituzione non parla di questo, dici che ognuno contribuisce in base alla propria capacità di reddito reale mica, presunto sapete che si è sbagliato il calcolo, vi fanno pure la multa.
E vivaddio, che calcolo faccio in un contesto in cui ci sono le guerre in cui c'è l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi su quelli che saranno gli incassi presunti della mia attività, se noi riusciremo a far questo, dovremmo una prova concreta riguarda tutti e riguarda il professionista come riguarda l'attività come riguardano le realtà industriali e ci aiuta a ritornare a questa identità di essere un partito che davvero sta vicino a chi produce e chi lavora.
L'identità è il tema, è un tema.
E si è parlato anche dell'identità ed è giusto parlarne della nostra identità quando si parla dei diritti delle persone.
Tema delicato.
Ma nel momento in cui tu codificare la posizione su un diritto, tu stai negando quel diritto, nel momento in cui, perché il presidente Berlusconi, nella sua grandezza su questi temi diceva ognuno la pensi come gli pare non codifichiamo le posizioni.
Perché era giusto così, perché noi liberali pensiamo che la libertà non tarda mica lo Stato, la libertà tela dalla nascita, l'essere umano nasce libero e tutte le volte che tu codifichi un diritto, tu rischi di limitarlo, allora io credo che su questo noi dobbiamo essere molto attenti.
Dobbiamo essere attenti nella misura in cui diciamo che riconosciamo la libertà di tutti, riconosciamo anche un mondo che cambia, ma nessuno potrà vietarci anche di dire quello che siamo, noi siamo liberali, ma siamo anche cristiani e io non provo nessun imbarazzo nel dire che secondo me è un bimbo deve avere un papà ed una mamma questo io lo penso.
Che non vuol dire.
Non rispettare le posizioni di chi la pensa diversamente, che non vuol dire pretendere che venga codificato, perché lo negheremmo, ma vuol dire comunque avere l'orgoglio di difenderlo guardate nella mia regione, a Torino, vogliono costruire la moschea più grande d'Europa.
Non solo un luogo di preghiera, un luogo di cultura, di biblioteche con un minareto che magari sia anche più alte della Mole.
Allora, guardate con la moschea, lì noi non la vogliamo, in quei termini, lì nella nostra regione ci batteremo fino in fondo perché non avvenga.
Ma
Ma nessuno si permetta di scambiare questo atteggiamento come violazione della libertà religiosa, che per noi è sacrosanta, prega chi, vuoi previa di ti pare.
Ma se tu hai trasformare la tua preghiera in un centro di islamizzazione.
Finanziato dal governo del Marocco, nel nostro Paese noi abbiamo il dovere di dire che siamo contrari.
E non dobbiamo sentirci imbarazzati per l'essere cristiani, perché nel momento in cui ci sentissimo imbarazzati avremmo già perso.
Per cui
Credo che e chiudo noi abbiamo un anno importante davanti mesi importanti davanti
Abbiamo un dibattito anche interno, non è che uno debba nascondersi.
Noi eravamo un partito che era preso per mano da un leader.
Essere presi per mano da Berlusconi era bello, era anche facile, tutti teneva, in piedi, ti accompagnava, ti indirizzava questa mano, non c'è più.
Non c'è più.
E noi abbiamo iniziato a camminare da soli, sempre con chiari la strada, la bussola dell'insediamento dell'indirizzo, quella bussola che la famiglia a volte giustamente ci aiuta a ricordare.
Ma la mappa per arrivare a quell'obiettivo stanno iscriverlo.
E per fare una mappa, ci vuole una guida, Antonio Tajani e la nostra guida ad Antonio Tajani.
Riconosciamo questa grande capacità.
Io l'ho visto al Parlamento europeo.
Dove si mischia la necessità di essere sostenuti non solo dalle famiglie politiche, ma anche dalle provenienze geografiche dei Paesi, è sempre trovato, Antonio il modo di ricondurre ad unità questi stimoli.
Questo è il momento della responsabilità per noi.
La responsabilità di chiunque la pensi a suo modo e voglia dirlo, e fa bene a dirlo.
Ma anche alla responsabilità di poter dire quello che si pensa all'interno del nostro partito, con la finalità di far crescere il nostro partito.
E quindi io credo che tutti siamo preziosi, sono preziosi i ragazzi che tengono la bandiera, l'ingresso di questa sala sono preziosi, i nostri parlamentari sono preziosi, i nostri governatori di regione saluto il governatore Roberto il governatore Vito Bardi, saluto a distanza, Schifani e saluto a distanza Roberto Occhiuto tutte persone preziose per la nostra forza politica.
Ma abbiamo tutti il dovere di essere preziosi in modo responsabile, così come Antonio.
Così come Antonio avrà il dovere di raccogliere ciò che di buono può arrivare da tutti, perché ognuno di noi ha qualcosa di buono da dare, l'importante è che lo si faccia insieme.
Croff, lo si faccia camminando insieme, senza imitare nessuno.
Guardate noi, è vero che non dobbiamo correre dietro Vannacci, ma non dobbiamo correre dietro neanche a Fratoianni, poi dobbiamo essere il partito liberale.
E dobbiamo e chiudo ricordarci, l'insegnamento più grande, che è quello che poi piaceva alla gente comune del presidente Berlusconi, che tutte le persone sono uguali, guardate il rischio.
Quando si parla di fascismo e io vengo da una città medaglia d'oro.
Il rischio del fascismo di oggi non è mica che tornino i manganelli e l'olio, di ricino il rischio del fascismo di oggi e che si insinui un pensiero per cui una persona può essere migliore di un'altra.
Può essere migliore di un'altra per il suo orientamento religioso o può essere migliore di un'altra per la sua origine, o può essere migliore di un'altra per il suo orientamento sessuale questo è il fascismo che noi non vogliamo, le persone sono tutte da rispettare.
La loro dignità personale da rispettare e, se noi sapremo associare questo concetto alla libertà, sul tema dei diritti, per cui viva Dio ognuno faccia quello che ritiene più giusto nella sua vita ha una ricetta economica concreta,
E che ritorni a parlare meno di redditi assistiti e più di redditi da lavoro, io credo che continueremo a onorare la memoria di Silvio Berlusconi, ma soprattutto perché poi, il nostro obiettivo a essere davvero utili al Paese che amiamo la nostra Italia, grazie,
Grazie Presidente.
Adesso andiamo avanti, chiamando sul palco il nostro capo delegazione al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.
Allora, uno scheletro va dal dottore bussa, il dottore lo guarda e dice che adesso vieni.
Noi abbiamo rischiato di essere quello scheletro, abbiamo rischiato di arrivare troppo tardi dal dottore e invece siamo qui belli, pieni in salute.
Perché quella bandiera che era finita a terra è stata ripresa da qualcuno che ha deciso, che andava spolverata, andava tolta un po'dal fango e ha ricominciato a sventolarla.
Quel condottiero si chiama Antonio Tajani, a cui dobbiamo il nostro ringraziamento.
E si parli, io mi fermo alla parola ringraziamento, non ci aggiungo la parola, ma perché quello di cui non ha bisogno questo partito e dei dirigenti, che dicono ringrazio Antonio Tajani, ma questo.
E la tipologia dei dirigenti di cui forzare una bisogno insieme a un'altra tipologia di dirigenti che io chiamo diligenti Muggiano.
Chi sono quelli che fanno passare l'appetito agli elettori di Forza Italia?
E invece noi abbiamo ancora tanto tanto appetito di politica tanta Paul, appetito di militanza, tanta voglia di continuare a cambiare questo Paese e vi racconterò la mia esperienza non perché voglia parlarvi di me, ma perché voglio parlarvi di voi, vedete, io ritengo di essere un'anomalia,
Non solo il figlio di un politico, quindi non ho ereditato un consenso, non sono figlio di un imprenditore che magari quel consenso poteva avere i mezzi per organizzarlo, eppure nella mia storia politica e non sono stato eletto 7 vuol.
La preferenza.
Sono stato due volte il più votato d'Italia alle ultime elezioni europee, ho preso oltre 100.000 voti.
Lo dico per ricordare quello che è la fatica della politica, quello che in qualche maniera si richiama quello che dobbiamo essere noi, quello che dobbiamo fare noi.
Quello che diceva Gaber che cantava c'è solo la strada, ritorniamo in strada per capire quello che siamo, ecco nella mia regione, la Campania, che una Regione che non ha la fortuna di governare le istituzioni, in cui i militanti molto spesso sono costretti a subire sconfitte.
A differenza magari del Veneto o della Lombardia, in questa regione il valore della militanza della partecipazione ha un valore straordinario e noi, per i tour, per ritrovare quello che siamo, ci confrontiamo continuamente con lo sguardo dei ragazzi con i giovani, noi partecipiamo alle manifestazioni che organizzo dei ragazzi dal venerdì alla domenica.
Perché respiriamo le loro esigenze, noi ci confrontiamo con le donne di Forza Italia, continuamente con i seniores, cerchiamo di essere continuamente in sintonia con quello che pensa il nostro popolo, il popolo di Forza Italia, che un popolo che si è messo in marcia nel 1994 e non è ancora assolutamente stanco né disperare e né di credere e che si ritrova oggi.
In questa straordinaria evento provenienti da tutte le parti d'Italia, tanti di voi sono venuti in autobus in treno perché perché siete venuti, siete venuti qui perché c'era quel simbolo, quella bandiera che contiene una parola straordinaria che dentro il cuore di tutti quanti noi,
Quella parola.
E Berlusconi, vedete, io sono entrato con lui Berlusconi, è entrato nella mia vita nel 1994 e lo dico con franchezza, non è uscito in quel terribile, lunedì di giugno del 2023 Berlusconi vive con noi, siede accanto ad ogni militante, ci guarda,
Mentre ci stiamo impegnando nell'organizzare un evento, e allora è a lui e al suo la sua straordinaria lezione che dobbiamo sempre fare riferimento ogniqualvolta facciamo la dichiarazione, ogniqualvolta prendiamo una posizione e ci diciamo, ci dobbiamo chiedere che cosa avrebbe detto Berlusconi quale posizione avrebbe assunto lui fondatore del centrodestra avrebbe immaginato una,
Deriva a sinistra del partito assolutamente no, anzi, avrebbe incluso lui che mise d'accordo, nel 1994, i post fascisti, con chi magari era sotto processo per vilipendio alla bandiera, eppure fece uno straordinario miracolo perché ebbe la capacità di mettere insieme e allora dobbiamo essere consapevoli che questo è il messaggio il messaggio che dobbiamo trasmettere.
In tutti i Comuni di questo straordinario Paese, un messaggio di militanza o un messaggio di partecipazione, un messaggio di continuare ad essere quello che lui voleva, che noi fossimo un partito in cui ci sia lealtà, ci sia riconoscenza, ci sia capacità di gioire per i successi altrui, un partito in cui ci sia disperazione quando un compagno,
Magari perde un importante o meno importante match, ecco se noi non ci rendiamo conto che la solidarietà all'interno di un partito diventa un elemento fondamentale per crescere, noi non cresceremo.
C'è una straordinaria cascata in Giamaica, Ocho Rios, dove si sale tenendosi la mano.
E se uno viene meno cadono tutti noi dobbiamo imparare ad essere come gli scalatori di quella cascata, dobbiamo imparare a tenerci per mano, dobbiamo imparare.
Ad immaginare che i margini di miglioramento di questo partito sono straordinari straordinari, ma dobbiamo essere consapevoli che l'avversario è fuori che.
Il te, la meritocrazia è un elemento fondamentale, la legge elettorale che è stata approvata consentirà in qualche maniera anche a tanti che hanno potenzialità di poterle in qualche maniera esprimere e sta a chi comporrà le liste, valorizzare queste professionalità e della ragione per la quale io non metterli su ma quando ringrazio Antonio Tajani perché sono pienamente consapevole della sua,
Serietà del suo guardare avanti nel suo indicare l'orizzonte, non indicare il dito nella capacità di guardare molto, molto avanti nel sapere che c'è una strada che dobbiamo percorrere, quella strada dove dobbiamo tornare per capire chi siamo, come diceva Gaber.
E allora prepariamoci a Messi esaltanti a mese in cui ognuno di noi dovrà dare il massimo in cui ognuno di noi sarà sotto attacco.
In cui ognuno di noi dovrà difendere quella bandiera che tanti di voi militanti portano in mano e che porteranno a casa, prepariamoci a giornate complicate perché inevitabilmente noi che siamo il centro, l'unico partito di centro nel panorama politico italiano, saremo sotto attacco da destra e da sinistra,
Ma se ritroviamo dentro di noi, se ognuno di noi ritrova dentro se stesso quel messaggio.
Quella voglia di sentire l'inno anche quando lo stereo spento, se ritroviamo dentro di noi quella militanza, quella partecipazione, quell'entusiasmo che c'è dei ragazzi di diciott anni che Silvio Berlusconi non ha mai conosciuto, eppure ne seguono le indicazioni, si scaricano i video, potrebbero recitare a memoria ogni suo discorso ecco se noi ritiro ritorniamo ad essere giovani come i nostri giovani,
Io ritengo che non c'è partita Forza Italia trascinerà il centrodestra e le elezioni del 2027 non li vinciamo, ma l'intera vinciamo noi e allora, caro Antonio.
Grazie.
Di averci?
Condotto fino ad oggi, grazie alla tizia, Stefania d'alessandro per averci consentito ancora una volta di ritrovarci, grazie al popolo di Forza Italia che, con orgoglio con gioia, tornerà a casa oggi.
Dicendo in famiglia.
Ancora una volta quella bandiera che è dentro di noi sventola il vento, l'alto vinciamo e vinciamo insieme.
Grazie onorevole, e adesso chiamiamo ad intervenire il nostro Capogruppo alla Camera, l'onorevole Enrico Costa.
Grazie, io cercherò veramente di stare nei tempi perché condivido le considerazioni che sono state svolte fino ad ora, ma io vengo da una tradizione liberale, dalla televisione del partito liberale e oggi vedo che in Parlamento ci sono tanti sedicenti liberali, tanti che quando premettono in un'intervista in un discorso,
Io sono liberale, io sono sempre stato liberale alla prova dei fatti, però se noi andiamo a misurare il tasso di liberalismo delle forze politiche, noi ne traiamo una conclusione che l'unica forza politica autenticamente orgogliosamente liberale e Forza Italia, a destra e a sinistra,
A destra e a sinistra, ovviamente io.
No, non vi faccio perdere tempo a descrivervi il tasso di anti liberalismo del centrosinistra e del campo largo, ma mi chiedo in che cosa si misura se una forza politica autenticamente liberale.
A mio giudizio, nel rapporto tra Stato e cittadino, che visione ha del rapporto tra lo Stato e il cittadino tra lo Stato e io direi che il signor cittadino?
Lo Stato scarica le sue lacune sul cittadino, lo Stato ha una gestione non oculata della spesa e questo viene scaricato sul fisco sul cittadino. Lo Stato approva una valanga di leggi e in ogni legge ci sono adempimenti, ci sono costi, ci sono procedure burocratiche che si scaricano sul cittadino. Vi ricordo soltanto che nel nostro Paese abbiamo 80.000 leggi vigenti e le leggi nazionali, poi abbiamo le leggi regionali, poi abbiamo le direttive europee, poi abbiamo i regolamenti europei. Sono tutte fonti che pesano sul cittadino quotidianamente, sul piccolo imprenditore che, non in grado di decifrarle, deve affidarsi a professionisti, deve affidarsi a strutture, becca le sanzioni, se sbaglia un termine, questo è il rapporto tra lo Stato e il cittadino, il peso dello Stato e il signor cittadino, e questo vale in tutte le materie. Io mi sono occupato per tanti anni della giustizia, ma voi pensate che la giustizia, quando sbaglia, chieda scusa al cittadino innocente che viene portato a processo per uno, due, tre e cinque anni che si vede sequestrata l'azienda e se la vede restituita depauperata perché lo Stato non è in grado di gestirla, che magari viene arrestato e viene compromesso nella sua reputazione nella sua immagine, poi assolto nessuno risponde dei suoi errori e uno Stato liberale invece deve rispondere dei suoi errori. Noi siamo molto rigorosi perché i liberali sono rigorosi e la lotta all'evasione fiscale deve essere fatta con rigore. Però spiegatemi anche come mai nel nostro Paese ogni anno arrivano tra i 5 6 milioni di lettere a cittadini per controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate.
E il cittadino deve andare dal commercialista, spendere dei soldi e noi abbiamo avuto 500.000 casi di annullamento, ma hanno ottenuto l'annullamento, quelli che avevano la possibilità di andare dal commercialista, ma noi vogliamo la figura umana, la persona umana che controlli che tengono in relazione che tengo un rapporto, il controllo automatizzato è un qualcosa di gelido nel rapporto tra lo Stato e la persona e potrei andare avanti con tutte le nostre battaglie quando si parla di sicurezza siamo stati accusati spesso di fare norme liberticide,
No, cari amici, la sicurezza di un Paese garantisce l'esercizio dei diritti da parte di tutti i cittadini e quando faccio un esempio si stabilisce il fermo preventivo di coloro che, Milano, con rigo, mirano al, alle manifestazioni, alla sicurezza delle manifestazioni, questo garantisce che tutti gli altri cittadini possano manifestare liberamente, quindi anche alla sicurezza e libertà come la libertà, la sicurezza energetica, caro Gilberto, come la tua battaglia per il nucleare, tutto si unisce. Sono tutte tessere dello stesso mosaico, l'opporsi al salario minimo di Stato per un salario giusto per effetto della contrattazione e un'altra regola liberale contro uno Stato dirigista che vuole scegliere e definire quello che è il salario minimo
Per i cittadini, vedete, noi non abbiamo fatto nessuna fatica in Parlamento a declinare questi principi e non abbiamo fatto fatica perché sono scelte e sono concetti per noi naturali, sono entrati nel nostro DNA, abbiamo degli alleati che molto spesso sul profilo statalista hanno qualche, diciamo tentazione subito soffocata da Forza Italia quindi, caro Antonio,
Io ti chiedo di proseguire su questa strada con una consapevolezza e con un orgoglio per quelli che sono i nostri valori, per quelle che sono le nostre linee guida, per quelli che sono i principi, come una consapevolezza ulteriore per il centrodestra, per la coalizione del centrodestra siamo decisivi perché siamo l'unica forza liberale in Parlamento grazie a tutti i gruppi parlamentari, a tutti i colleghi che con impegno,
Lavorano per introdurre nel panorama normativo i principi che ho appena declinato, grazie.
E adesso andiamo avanti verso l'ultimo dei saluti finali, quello della nostra capogruppo al Senato, la senatrice Stefania.
Craxi.
Cari amici, care amiche, segretario, intanto inizio con i ringraziamenti, anch'io ringrazio Alessandro Sorte e il coordinamento regionale.
Letizia Moratti, presidente della Consulta, ringrazio i dipartimenti, Alessandro Cattaneo, tutti i gruppi parlamentari, e ringrazio soprattutto i tanti ragazzi e ragazze che hanno fatto quello che si faceva una volta volontariato e militanza politica.
Prima di iniziare a dire quello che vorrei dirvi, vorrei dire due cose.
Noi abbiamo immaginato con Letizia questo evento per parlare non a noi stessi ma a parlare a chi ci ascolta fuori di qui, io non ho ereditato un consenso politico familiare, ma tutti noi abbiamo ereditato.
Abbiamo avuto in dono una grande eredità, quella di Silvio Berlusconi, e tutti noi abbiamo il dovere di non disperderla.
Viviamo in tempi complessi e non possiamo film è far finta che non sia così, ma se il pessimismo della ragione ci porta a vedere quali sono le difficoltà, l'ottimismo della volontà ci dice che non dobbiamo arrenderci ad essi.
E l'ottimismo della volontà ci spinge a cambiarla la realtà, ed è questa la forza che consenta popoli e nazioni di trasformare i problemi in sfide e le sfide inopportunità.
E la grande sfida, ma anche la grande opportunità del nostro tempo, si chiama crescita non soltanto intesa come crescita economica, ma come crescita dell'opportunità, dei salari, del lavoro, della mobilità sociale, crescita come condizione per sostenere il welfare.
Per non lasciare nessuno indietro per sostenere innovazione, ricerca, Qualità della vita.
Ecco perché ho detto ieri noi siamo il partito della crescita.
Non per ragioni identitarie, non per fare propaganda in campagna elettorale, ma perché sappiamo che dalla capacità di creare sviluppo dipendono la forza economica dell'Italia, la tenuta del suo modello sociale, il ruolo dell'Europa e dell'Italia nel mondo, no, in fondo continuiamo a predicare una verità semplice, addirittura banale ossia che senza crescita non ci sono opportunità di futuro.
Eppure, a giudicare da ciò che ascoltiamo tutti i giorni nel dibattito politico così banale, non deve essere.
Perché senza un'economia che crea valore?
E opportunità, diventa più difficile aumentare i salari, caro Giuseppi Conte.
Diventa impossibile finanziare nel lungo periodo una sanità pubblica, cara Elly Schlein.
Diventa un'utopia, la transizione ecologica, caro Bonelli.
Perché una transizione che impoverisce famiglie, imprese, crea Didier diversificazione industriale che non tiene conto dei costi sociali, finisce anche per perdere il consenso necessario per realizzarla e diventa impossibile investire nelle nuove generazioni caro parto, gli anni.
E reali?
Questa è la grande differenza tra noi e loro noi non consideriamo l'imprenditore un avversario, ne guardiamo con sospetto chi investe che assuma chi crea ricchezza, continuiamo a credere che chi crea ricchezza svolga una funzione sociale oltre che economica.
è una lezione che ci insegna la sinistra, la Costituzione, che troppo spesso la sinistra dimentica altro che Alleanza per la Costituzione sono l'Alleanza per la regressione, l'ammucchiata del no a tutto no all'industria, non le impresa, no alle infrastrutture, no all'energia nucleare, no alla crescita perché pensano solo a distribuire e così facendo rischiano di distribuire solo povertà.
Questo perché oggi come ieri, continuiamo a leggere la realtà, loro la leggono la realtà, con gli occhiali dell'ideologia, con categorie obsolete che sono state sconfitte dalla storia di quel 900 che ha visto fallire le grandi illusioni che oggi ripropongono e che avrebbe e che vogliono insegnare che non li e noi dobbiamo spiegare che non esiste nessuna giustizia sociale,
Senza la creazione di ricchezza non esiste progresso, senza libertà economica non esiste uguaglianza delle opportunità senza sviluppo.
Cari amici, continuate pure a guardare con sospetto chi investe chi lavora, chi produce e crea lavoro, continuate pure a prendere come modello la Spagna, dove si vuole difendere il diritto all'abitazione, con comprimendo il diritto alla proprietà, ma sappiate che così finirete fuori dal tempo, fuori dalla realtà e inevitabilmente fuori dalla storia.
Per questo, quando sento parlare nei dintorni del campo largo di nuove case riformiste, per i moderati di centro liberali, addirittura appello ai riformisti di Forza Italia, mi viene un po'da sorridere.
Caro Matteo Renzi, la domanda non è perché i riformisti dovrebbero venire da voi, la domanda è che cosa ci vengono a fare.
Come può vivere la cultura riformista in quel campo, quale spazio, quale destino può avere, ve lo dico io nessuno e allora, caro Renzi, mi rivolgo a te che hai tentato a modo tuo di introdurre qualche forma di modernizzazione in quel campo. Che fine hanno fatto quelle battaglie che fino affatto il Jova che fine ha fatto l'idea della riforma del mercato del lavoro, l'idea di una sinistra che non guardasse con sospetto la proprietà alla casa, ai risparmi, al lavoro flessibile, oggi promuovi appelli, ma vuoi sederti accanto a qui quelle riforme le combatte e allora la domanda non è quale posto chi verrà assegnato a quel tavolo. Questo è un tuo problema. La domanda è quale spazio e dignità politica abbiano ancora quelle idee nel campo largo. Ti rispondo io nessuna
Perché a sinistra, lo spazio riformista non esiste, non esiste la possibilità che alcuni dei buonsenso possano trovare spazio per orientare una proposta di governo credibile e allora il problema non è trovare casa ai riformisti, il vostro problema è che i riformisti, una casa ce l'hanno già dal 94 da quando i furori giustizialismo ancora oggi tornati imperanti volevano distruggere idee, storie e culture quella casa è qua, quella casa si chiama Forza Italia,
Questa casa, l'ha costruita Silvio Berlusconi, con i mattoni dell'umanesimo cristiano, dell'umanesimo riformista, del un magnetismo liberale e la consolidata cementando la col cemento della libertà, una casa che non ha mai rinunciato a difendere il primato della persona, la libertà economica, il garantismo, il merito, l'atlantismo, l'europeismo,
Un europeismo pragmatico, e lo dico qua, è una casa che ha porte, finestre aperte a chiunque condivida i nostri valori e nelle prossime settimane, caro Renzi, qualche sorpresa ce l'avrai.
Ma in questa a sinistra c'è qualcosa di ancora più grave, la sua visione non sta solamente condannando l'Italia al declino, ma l'Europa all'irrilevanza perché, mentre una parte della classe dirigente europea continua a interrogarsi su come regolamentare, qualsiasi cosa dallo zafferano ha riso rosso il resto del mondo occorre per conquistare nuovi mercati, tecnologie, leadership industriale, mentre noi discutiamo se sia legittimo sostenere le nostre imprese, le grandi potenze riversano risorse, semplificano regole, investano in modo strategico per guidare l'innovazione del futuro. Corri il rischio non è soltanto quello che avviene oggi, crescere meglio degli altri ma diventare dipendenti dagli altri, e qui arriviamo al cuore della questione europea.
Perché anche la stabilità finanziaria, che troppo spesso viene trattata come un fine, non come uno strumento, dipende in ultima analisi dalla capacità di un sistema economico di crescere, investire, creare lavoro, ecco perché l'Europa non può permettersi errori del passato non può tornare a rinchiudersi nella gabbia delle regole penso il nuovo Patto di stabilità e crescita quando servono decisioni politiche innanzi a una crisi qual è quella energetica, dovuta a fattori che non dipendono dai governi nazionali, che genera un'inflazione che pesa sui nostri bilanci. L'Europa non deve più confondere la prudenza con l'immobilismo, il rigore con una strategia di sviluppo economica in distrutti e industriale
L'Europa che vogliamo deve guardare alle proprie economie, alle proprie imprese come un patrimonio da difendere e da valorizzare, deve comprendere che la competitività è una condizione essenziale della sovranità, perché è un continente che smette di produrre, non diventa più giusto, diventa più povero,
Più debole, più dipendente e quindi meno libero.
Ed è questa la grande sfida che abbiamo davanti, ed è questa la responsabilità che ricade su tutti noi, lo dico ai colleghi, ai nostri eurodeputati, agli amici del Ppe, la nostra famiglia politica europea, Space specie in vista del prossimo congresso che ospiteremo a Roma dobbiamo avere il coraggio di spostare ancora di più il baricentro del dibattito europeo portarlo dalle regole alla realtà.
Dobbiamo ricordare ogni giorno che la sostenibilità ambientale senza Est sostenibilità economica non regge, che la transizione senza competitività non funziona e che nel deserto industriale non può esistere alcuna autonomia strategica dell'Europa.
In altre parole, dobbiamo riportare al centro del dibattito la crescita.
Senza equivoci noi siamo europeisti profondamente europeisti, ma siamo gli europeisti della ragione e gli europeisti della ragione hanno il dovere di dire anche la verità, anche quando è scomoda la verità è che l'Europa non ancora del tutto superato l'illusione che le regole possano sostituire la strategia, la disciplina possa diventare una visione politica sarebbe un e continuare su questa strada sarebbe un errore fatale.
Per questo continuiamo a sostenere la necessità di una maggiore flessibilità.
Come ragionevolmente richiesto dal governo italiano e checché ne dica Dombrowski e spero che il prossimo Consiglio europeo affronti il tema concretamente, perché un'Europa capace di adattare le proprie regole alla realtà e un'Europa più forte e meno esposta a populismi di ogni colore e il nodo della flessibilità diventa ancora più evidente quando affrontiamo il tema energetico perché l'energia non è una questione tecnica, è una questione politica, è una questione industriale, perché il costo dell'energia decide dove si investe dove si produce, dove si crea lavoro e ricchezza,
Per questo è un errore affrontare questa sfida in modo ideologico, la transizione necessaria, nessuno lo nega, ma una transizione che indebolisce il sistema produttivo rischia di produrre l'effetto opposto a quello dichiarato, ecco perché serve più coraggio in Europa, ecco perché bisogna affrontare senza paura il tema dell'ITS che continuano a sollevare più di una perplessità anche nella loro formulazione.
Perché non possiamo così
Dire che, nel pieno di una crisi energetica, uno strumento pensato per accompagnare la transizione finisca per trasformarsi in un'ulteriore perdita di competitività per l'industria europea, sarebbe un paradosso che l'Europa non può permettersi, perché senza industria non c'è crescita, senza crescita non c'è autonomia strategica e senza l'autonomia strategica non c'è un'Europa più forte,
Amiche, amici, segretario, da queste giornate emerge con evidenza che non esiste una grande Italia senza che ogni giorno investe innova, rischia e crea lavoro, noi vogliamo darle forza, gambe voce, avendo una sola bussola, la libertà, ma la libertà non vive di rendita ha bisogno di fiducia, di opportunità di una società che cresce e non si rassegna per questo in fondo la nostra battaglia non è soltanto una battaglia economica, ma è una battaglia per un'Italia più libera.
Qualcuno vede un'Italia che si deve difendere dal futuro, noi vediamo un'Italia che ha il dovere di costruirlo e finché ci sarà un talento da valorizzare, un'impresa da aiutare a crescere, una comunità da rendere più forte Forza Italia sarà lì dalla parte di chi non si rassegna di chi crede che il domani possa essere migliore di oggi viva l'Italia viva Forza Italia,
Adesso arriviamo alle conclusioni finali, ma prima abbiamo un contenuto video che chiedo alla regia di proiettare del presidente del Parlamento europeo, Manfred Weber, partito europeo, scusate.
Caro Antonio cari amici di Forza Italia.
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I tubetti.
An Anna Frank Túpac et Industriels, un tipo I Wish you were bis Access full National eventi grazie.
Ente Weber, mi scuso ancora per il refuso e chiamò ora qua sul palco un grandissimo onore oggi averla come ospite eurodeputata segretario generale del Partito popolare europeo dollars Monserrat.
Grazie grazie per me è un onore essere oggi qua a Milano, con il mio grande amico Antonio Tajani, i segretari generali di Forza Italia, Ppi e vecchi, presidente del Partito Popolare Europeo, cara Stefania, caro Enrico caro Fulvio e Letizia Moratti per il grande lavoro che voi state facendo difendendo gli interessi italiani e nel Parlamento europeo anche cara amica, Debora, perché voi sapete che Deborah è la responsabile della non in tutto l'estero e pertanto lei è sempre con noi con il Partito popolare europeo grazie, grazie. Canali vola,
Guardate oggi il titolo di oggi, è efficace l'ottimismo della volontà, tutti la attribuiscono a Gramsci, ma Gramsci l'aveva preso in prestito, l'autore euro, mai Rolo anche la scrisse nel 1920 e allora perché ci piace tanto perché nel 1983 la fece sua un grande anticomunista italiano e la uso proprio contro i comunisti parlo di Bettino Craxi,
E poi c'è un altro grande anticomunista, senza di lui, nel 1994 al governo di questo meraviglioso Paese, chi sarebbero stati i comunisti, lo ripeto ancora una volta grazie a Silvio Berlusconi.
Senza Berlusconi, l'Italia sarebbe un paese peggiore, molto peggiore, Silvio, era un uomo che sapeva creare, ha costruito, città, ha inventato la televisione commerciale, ha portato il Millan sul tetto dell'Europa e del mondo, ma tra tutte.
Ma tra tutte le sue creatura c'è Luna che gli è riuscita meglio di tutte, è quella che ha cambiato la storia d'Italia, che è Forza Italia.
Da segretaria.
Generale del Partito popolare europeo e per me è un onore che la creatura più bella di Silvio Berlusconi faccia parte della nostra grande famiglia europea che sia il Partito popolare europeo, guardate, la cultura cattolica cammina bene insieme a quella liberale e a quella riformista con quella marcisca invece non si consiglia affatto e voi in Italia lo sapete meglio di chiunque altro sempre più italiani capiscono di avere una casa, quella casa si chiama Forza Italia, si chiama Partito popolare europeo il merito è del mio caro amico Antonio Tajani,
Antonio
Non è solo un grande leader italiano e un grande leader europeo, ma anche un grande leader nella Spagna e l'uomo che ha avuto coraggio quando Silvio se n'è andato, chi ha messo la faccia ha salvato una storia, ha tenuto insieme una comunità che temeva di non reggere a un vuoto così incombe abile, cari amici,
Qua avete è il migliore leader che può avere la Italia e l'amico Antonio Tajani.
E cari amici.
Lasciatemelo, lasciatemelo dire, siete stati più fortunati di noi spagnoli, noi abbiamo un governo che ha messo se stesso, davanti a tutto sancì, era stato disposto a tutto per restare aggrappato alla poltrona, guardate, la politica spiega la vita Giani e la disagi David Sanchez, strizzate d'occhio alla Cina strizzate d'occhio alla dittatura di mezzo mondo una vergogna che piace solo alla sinistra anche la sinistra di la Italia anche la vostra invece voi avete a Tajani,
Che ha dato l'orgoglio di essere italiani, non solo qua dentro della Italia, sino in tutto il mondo, altre parti della sinistra spagnola e quella italiana si assomigliano tanto prima si presentano come campioni di moralità, poi, quando c'è da fare affari con che qualcuno a dittatori amico lo abbiamo visto in Venezuela dove abitano tanti italiani in Venezuela loro sono amici dei dittatori della de della dittatura venezuelana,
Noi siamo garantisti, il Partito popolare europeo, Forza Italia, nel Partito popolare spagnolo lo siamo sempre anche con gli avversari, ma sul tesoro di Zapatero avete conosciuto che cosa abbiamo conosciuto, intuita gli spagnoli, su cui indagano i giudici spagnoli e sulle le mascherine cinese comprati ai tempi del governo Conte lasciatemi stendere un velo pietoso.
Ma il vento ha girato PalaItalia, perché abbiamo Forza Italia nel governo, ma anche per noi, nella Spagna, sto convinta che girerà il vento il 29 novembre gli spagnoli potranno finalmente Bolt voltare la pagina e il Partito popolare saranno il governo con Febo, Primo Ministro,
Voi avete avuto il milione vicepresidente ed il Consiglio dei ministri e ministro degli Esteri che, tenuto la barra dritta Antonio e, credetemi, non è scontato, viviamo in un caos geopolitico e la propaganda russa armata di intelligenza artificiale la fa da padrona, veniamo all'Europa,
Perché i valori che hanno fondato l'integrazione europea contano, oggi più che mai, la libertà della persona, la solidarietà, quando il modello occidentale vacilla, non c'è tempo da perdere, i vuoti non si lasciano agli altri e gli altri li conosciamo bene e il quartetto di il caos la Cina, la Russia l'Iran la Corea del Nord,
L'Occidente.
Ricordiamolo, è una comunità di Vestino, prima ancora che di valori.
E il risultato è stato affossare l'economia reale europea, purché guarda alla sinistra.
Lui solo loro, solo stanno.
Solo rappresentano le l'ambientalismo ideologico, una montagna di regola, un'infinità se quella di acronimi regola di bilanci che frenavano gli investimenti, nulla di tutto questo appartiene al disegno dei padri fondatori nulla appartiene alla visione dei di Gasperini.
Perché è successo, perché il pepe europeo non aveva i numeri per governare senza la sinistra e i verdi nell'Europa penso in Timmermans, ma oggi, grazie ai cittadini europei della Italia, della Spagna e il vento è cambiato, il vento ha cambiato per tutto no, sta ancora cambiando con la guida dell'amico Manfré e il nostro presidente evita Giani e le piccole la Spagna, il Partito popolare europeo può finalmente cambiare rotta, può tornare ai problemi veri, quello della colonna portante dell'Europa, le piccole e medie imprese, gli agricoltori, la famiglia di chi produce la classe media, persone che la sinistra ha abbandonato troppo a lungo persone che oggi faticano a sbarcare il lunario.
Lasciatemelo dire proprio qui a Milano, Milano è una città meravigliosa e il motore d'Italia e una capitale europea, ma dopo 10 anni di Giuseppe Sala Milano è una città meno sicura, oggi la prima in Italia per reati denunciati. Questa è la verità della sinistra,
E i milanesi lo sentano ogni giorno nella stazione nelle periferie sui messi la sera,
Ed è diventata una città per pochi affitti alle stelle casse che un giovane coppie non può permettersi. Insegnanti, infermieri, giovani famiglie costretti ad andarsene
La migliore a sinistra, al caviale, quella che parla di uguaglianza nei salotti e intanto rende la città alla portata solo dei ricci e chi voglio essere chiara perché oggi la casa è il tema che infiamma l'Europa in Spagna il governo è arrivato al capolinea proprio sulla casa, a Milano si ha lasciato fare tutto a agli amici degli amici senza un serio programma di edilizia popolare è questo che contestiamo, ma l'emergenza abitativa non si risolve negando la proprietà privata. Noyz Fiom siamo
Noi siamo un partito di ispirazione cristiana, difendiamo l'equità e sappiamo una cosa senza proprietà prima
Ma dall'essere umano non è libero, la giustizia sociale non può diventare la scusa per colpire i piccoli risparmiatori, guardate cosa ha proposto Sanchez che la stessa cosa che propone i comunisti socialisti qua e là, alla Italia, la prima cosa che difende Sanchez propietari obbligati a tenersi in casa chi non papà,
Contratti d'affitto che si rinnovano da soli per legge indefinitamente e si bloccò il proprietario rivuole, la sua casa per il suo figlio a sua figlia deve pagare all'inquilino un anno intero di affitto, così il diritto di proprietà non viene limitato, viene svuotato fino a scomparire.
E chi cospicua a chi colpiscono queste misure
In Spagna come una Italia, il mattone, il risparmio della classe media, di famiglie che hanno fatto sacrifici per una vita, un appartamento comprato con anni di lavoro per integrare le pensioni, per aiutare i figli, proteggere chi è in difficoltà è un dovere, ma è un dovere dello Stato.
Non si può scaricare sulle spalle di un pensionato e capita un bilocale, queste sono le nostre misure.
La giustizia sociale si raggiunge in un altro modo, con la crescita, avete vinto questa mattina col nuovo alloggi, più case significa affitti più bassi per tutti, a sinistra e invece gioca allo sfascio, toglie a chi ha risparmiato, senza dare nulla a chi non ha casa e soffia sul fuoco della tensione sociale noi la vediamo in un altro modo, il diritto alla casa è una opportunità nuovi alloggi popolari significano cantieri, lavoro, imprese sono un po'un volano per l'economia reale della Italia, anche della Spagna,
Qui sta la differenza, c'è chi propone soluzioni giuste che arrivano dopo la fatica di il compromesso e c'è chi sfrutta la disperazione con soluzioni di propaganda, per noi cristiani la regola è chiara, prima si lascia spazio al privato, lo Stato interviene solo dove il privato da solo non riesce a raggiungere il bene comune.
Per questo la Italia e tutte le città che stanno sotto il governo socialisti comunisti, Como Milano, merita di più e io mi auguro che nel 2027 l'anno prossimo Milano scelga un sindacato di il Partito popolare europeo sto convinta di questo.
Per i milanesi, come per tutti gli europei, la risposta non sono gli estremismi, la risposta è, è il Partito popolare europeo e qui la Italy dà una lezione a tutta Europa. Il centrodestra italiano, con Antonio Tajani in testa con la presidente Giorgia Meloni, ha avuto coraggio tutte e due Antonio ha avuto tanto coraggio, il coraggio di dire no a Vannacci, anche a costo di rischiare la poltrona, perché c'è chi per qualche suo botto in più si allea con chiunque e c'è chi invece difende i propri valori parolacce irripetibili, pappagallo, la propaganda delle dittature non è una destra ferie, né noi, da destra di governo, non è una destra europea, noi siamo quella destra europea,
Con i valori cristiani noi si ami gliene veri di Gasperi, di Schuman, Adenauer, questo ci dà una responsabilità in più, dobbiamo essere la camera di compensazione tra gli interessi nazionali e il bene comune europeo, dobbiamo costruire l'Europa che serve quella che ancora non c'è.
L'anno scorso e pongo un esempio l'anno scorso i 27 hanno spesso 418 miliardi di euro, circa la metà degli Stati Uniti, molto più della Russia in Defensa e securitaria. Eppure non ci sentiamo più sicuri, perché perché abbiamo 27 difese nazionali, non una difesa europea? Oggi solo un euro su quattro per gli armamenti viene speso insieme. Il resto vanno ognuno per conto suo e spendiamo molto, otteniamo poco. I cittadini lo hanno capito, i, l'81% degli europei vuole una politica di difesa comuni, ma così tanti da 20 anni vogliono un'Unione che parli con una sola voce nella pandemia. Abbiamo avuto il coraggio di il Next Generation European Union Faulds. Oggi serve lo stesso coraggio e oggi possiamo avere di più, perché perché in tanti paesi la sinistra sta andando a casa, governi che spendevano male i fondi europei, governi che li usavano per se non per i cittadini e il 29 novembre toccherà anche e nel governo spagnolo perché loro hanno speso tutto questo soldi di tutti gli europei solo per il suo interesse.
Pertanto abbiamo una possibilità incredibili in tutta l'Europa con il Partito popolare europeo, ma stavo parlando dei di fece avesse punita I sec. Unita e anche proteggere le nostre frontiere.
Proteggere la integrità territoriale di un Paese Italia con il capo, con il leader Argo di Antonio Tajani, lo ha fatto ci ha aiutato la Spagna perché Sanchez, una proteina non ha difeso.
Neanche la frontiera europea spagnola in tenuta Melia, neanche la integrità territoriale della Spagna perché ti aiuta a Melilla, sono spagnoli, europee, va sempre gli ancora, adesso abbiamo più di quanti 15.000 I migranti Teuta.
Lui non ha mai ah, no, ah ah, ah, ah ah ah potuto, ma a questo punto il patto migratorio.
Europeo che tutti abbiamo approvato, invece, Italia lo ha fatto.
Perché è l'Europa chi decide chi entra all'Europa e chi no non può essere un terzo paese vicino o le mafie, per questo noi abbiamo bisogno di un governo forte, di centrodestra, con avvertono gli effetti o come voi avete quali Italia perché voi difendete ogni giorno le vostre frontiere e la vostra indennità territoriale applicando il patto migratorio europeo e per noi voi siete una inspirazione,
Guardate, concludo con le parole del nostro grande Silvio Berlusconi, dobbiamo avere il sole in tasca.
E spetta?
E spetta a noi costruire un'Europa diversa da questa, lo dobbiamo prima di tutto ai nostri figli.
E da questa opera dipende la sopravvivenza stessa dell'Occidente ed il centrodestra al Partito popolare europeo per questo oggi, qua a Milano, voglio dire Claro i alto, grazie, Graffias Graffias Gratias, Antonio Tajani, perché lui fa un tandem incredibile, imbattibile con Alberto Núñez, però e Spagna e Italia a Italia e Spagna con fare puoi Tajani.
Vano a decidere.
è il presente e il futuro ed è tutto lo sci italiano, si lo si spagnole, sborsò Translohr, sbalzate, finirà il futuro, il presidente del Togo socio italiano e lo spagnolo e Zephyr d'Europa Europa, o se sta espletando tu, continuando stando nel governo italiano i Febo e il futuro premier ministro in Spagna grazie assemblee, Antonio Tajani, come spagnola, il Partito popolare europeo, che so io,
Viva Forza Italia.
Viva Partito Popolare spagnolo, i Viva Partito Popolare Europeo, viva l'Europa
Grazie, Segretario Monserrat per aver ricordato le nostre radici europee, i valori del Partito popolare europeo.
E adesso andiamo verso la conclusione di questa meravigliosa tre giorni e quindi chiedo di venire qua sul palco e chiedo a tutti voi di rimanere in piedi e sventolare le bandiere per il nostro segretario nazionale, l'onorevole Antonio Tajani.
Grazie grazie cara Colors per aver creato tanto entusiasmo e per aver ricordato la vicinanza.
Tra Forza Italia e il Partito popolare spagnolo.
Che Silvio Berlusconi ha costruito da quando era il vostro leader, José Maria Aznar, questa vicinanza forte che è rimasta e rimarrà sempre, perché condividiamo valori, progetti politiche e ideali, grazie grazie di cuore.
Grazie anche per quello che fai come segretario generale del Partito popolare europeo e cari amici, innanzitutto voglio ringraziare due persone che si sono impegnate tantissimo Letizia e Stefania, Letizia, Moratti e Stefania Craxi.
Per dar vita a questa tre giorni, ma voglio ringraziare anche Alessandro Sorte tutto il partito dalla Lombardia di Milano.
Per l'impegno profuso.
Tutti coloro che poi si sono alternati davanti ai microfoni, Forza Italia e persone chiamate dall'esterno perché giustamente, diceva un grande liberale che dovremmo leggere un po'di più che era.
Einaudi diceva che per decidere bisogna prima conoscere e capire questo, noi in questi tre giorni lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto.
Partendo da Milano.
Non è un caso non abbiamo scelto Milano così, perché noi dovevamo fare un'alternanza tra le città italiane, dove organizzare l'annuale evento l'annuale, tre giorni del nostro movimento politico, abbiamo scelto Milano perché Milano è la capitale economica del Paese.
Milano è una grande capitale economica europea.
Milano è la città che fornisce più innovazione, più ricerca, più formazione per permettere al nostro Paese di competere e, se lo dice un romano, quindi vuol dire che vale di più.
Milano.
Per noi di Forza Italia.
Rappresenta il cuore e la storia del nostro movimento Milano.
è la città dove è nata Forza Italia, ricordati dalla vecchia sede di via Isonzo, viale Monza.
Milano.
È la città dove è nato Silvio Berlusconi,
E non è un caso che, se dobbiamo guardare al futuro, quello prossimo ma anche quello.
Che sarà dopo le elezioni politiche, non possiamo non partire dal suo pensiero, non partire dalla sua visione del mondo della società che, checché ne dicessero gli avversari, era profondamente legato ai valori nei quali lui credeva e noi l'abbiamo seguito, non perché fosse,
Un uomo importante ha affermato l'abbiamo seguito perché era il miglior alfiere dei valori per i quali ognuno di noi ha deciso di entrare in politica.
Milano.
è la città dove vive, vivono anche gli eredi di Silvio Berlusconi, li voglio ringraziare che dal nome di tutti per il contributo affettuoso.
Prezioso.
Di idee, di suggerimenti, di proposte.
Milano è la città.
Che noi vogliamo governare perché da Ross Monserrat.
Ha fatto una fotografia perfetta, guardando dall'esterno quella che è la realtà della nostra capitale economica, che noi abbiamo difeso con battaglie.
Molto forti pensiamo a quella sull'edilizia, quella sulla borsa Milano, capitale economica.
Milano non può essere abbandonata a se stessa.
Ma è determinante il ruolo del sindaco.
Per questo noi vogliamo che Milano abbia un sindaco.
Che sia in perfetta sintonia identitaria.
Con lo spirito della città abbiamo proposto Matteo Perego, non perché avessero tanto.
La tessera del nostro movimento.
Ma perché incarna quello spirito di milanesità di cui ha bisogno?
La città.
Incarna quello spirito.
Di rinnovamento, certamente perché è giovane, ma di comprensione.
Degli umori della città che non sono quelli espressi dalla sinistra.
Non sono neanche umori di estrema destra, per carità, ma Milano ha bisogno di essere compresa amata e ha bisogno di un sindaco e ringrazio Letizia Moratti e Gabriele Albertini per averlo fatto con questo spirito perfettamente immedesimati nella città perfettamente immedesimati nel cuore dei milanesi, da quelli che vivono nelle estreme periferie a quelli che vivono nel centro perché la nostra visione di città non è una città,
Centralista da tutti i punti di vista, la nostra visione di una città è quella che si ispira al principio liberale, dove ogni cittadino ha il diritto di poter realizzare i propri sogni, e questo vogliamo che possa accadere anche a Milano.
Non lo vogliamo fare, certamente con aggressività, abbiamo fatto una proposta ai nostri alleati.
Non vogliamo assolutamente che una nostra proposta dividere, perché sennò se uno fa una proposta dal nipote che fa una proposta divide no ogni volta che fa una proposta, noi vogliamo unire con dei buoni contenuti, con delle capacità che noi riteniamo possano essere quelle necessarie ad un sindaco a cominciare da un problema dolosa hai centrato perfettamente dal tema della sicurezza,
Questa città ha bisogno di più sicurezza e non basta il solo governo nazionale.
A poter garantire la sicurezza è questione di una visione, perché se le periferie si spopolano, se c'è una desertificazione commerciale, se non ci sono insegne, se non c'è una città che vive 24 ore su 24, se non è una città che diventa un centro con tanto i dormitori della città sarà sempre meno sicura e vedete ha ragione Enrico Costa quando dice che la sicurezza,
Non è alternativa al garantismo, anzi, anzi.
Essere garantisti significa che nessuno è innocente, deve andare in galera, ma i colpevoli in galera ci devono andare anche per noi garantisti.
Sembra una banalità, ma è così quando io dico che anche quando ci sono degli arresti per reati colti in flagranza?
Il magistrato che si trova di fronte un arrestato in flagranza tre possibilità o conferma il fermo o lo mette in libertà oppure procede per direttissima è che io vorrei che non fosse sempre fatta la prima scelta rimettere sempre in libertà, perché poi cosa andiamo a dire ai poliziotti, ai carabinieri finanzieri anche agli agenti della polizia locale che ogni notte effettuano controlli alla stazione nei quartieri più lontani,
Non è polemica, è soltanto un appello.
A essere sempre rigorosi quando si fanno delle valutazioni, ci sono tre possibilità di scegliere, ecco cioè sono anche la scelta numero due, la scelta numero 3, ecco, di questo ha bisogno questa grande città che tutti quanti noi abbiamo io, in modo particolare ho imparato ad amare.
Grazie a Silvio Berlusconi.
C'è sempre un po'di rivalità tra Roma e Milano, no.
è difficile sentire parlare un romano bene di Milano, è anche difficile sentirlo milanese parlare bene di Roma e Napoli.
Ma siamo due capitali, c'è posto per tutti la capitale economica alla capitale politica, guai se tornassimo a prima dello Stato unitario.
Noi crediamo che Milano debba poter avere, a partire dalle prossime elezioni, un ruolo completamente diverso.
Una città libera.
Una città moderna, una città competitiva a misura d'uomo, abbiamo il modello di Milano 2 Milano 3 per capire che cosa significa una città dove si rispetta l'ambiente rispetto alla persona.
Non una civiltà retrograde, una città nella città dove bisogna lavorare per la rigenerazione urbana.
Abbiamo una proposta di legge grande battaglia è partito a Milano, ma il discorso vale per tutta l'Italia, stiamo facendo una grande battaglia per la casa, che non è soltanto la proprietà e la proprietà, ma anche una casa che sia a misura d'uomo, una casa che non inquini una casa che,
Permetta ai cittadini di vivere in libertà, ringrazio Roberto Rosso per le grandi battaglie, tutti i nostri parlamentari nazionali ed europei.
Che combattono per una.
Casa di proprietà privata, abbiamo visto cosa è successo in Spagna, le proposte Sanchez si occupa della casa, adesso potevano farlo qualche anno fa, visto che è da tempo immemore al governo della Spagna, non soltanto quando deve andare ad elezioni noi facciamo battaglie e le abbiamo fatte a Milano ma ne abbiamo fatte a livello nazionale e continueremo a farlo anche in Europa, perché è giusta la rigenerazione urbana, ma è assolutamente sbagliato imporre con regole quanto devono durare gli affitti qualcosa quei lavori che bisogna fare dentro casa. Non è questo il modo e un po'una visione socialista dove lo Stato o l'autorità, il grande Leviatano, impone ai cittadini quello che bisogna fare.
E a proposito di Europa, anche oggi è emersa qui.
Una visione come ieri e l'altroieri, una visione dell'Europa che deve risolvere i problemi dei cittadini, non imporre problemi ai cittadini.
L'Europa deve disinnescare i problemi, non crearne di nuovo un'Europa meno burocratica, un'Europa che sia in grado di risolvere i grandi problemi e non crearne di piccoli, ma quando ci si occupa dei piccoli problemi vuol dire che non sia in grado di affrontare i grandi problemi e l'Europa li deve.
Affrontare.
L'Europa non può non affrontare grandi questioni della politica internazionale delle migrazioni e vivaddio, grazie anche al lavoro dell'Italia, qualcosa ha fatto.
L'Europa deve affrontare il problema della crescita.
L'ha detto bene Stefani, ma è stato detto durante gli interventi in questi giorni ringrazio il nostro gruppo parlamentare Letizia Fulvio, per quello che stanno facendo per dare all'Europa una nuova politica industriale, l'ultima politica industriale porta il mio nome ed è del 2014,
Immaginate di quanto tempo fa.
Serve aggiornarsi, serve una politica industriale moderna.
Che permetta a chi intraprende di poter creare benessere.
Perché l'abbiamo detto noi siamo il partito che sostiene gli imprenditori grandi, piccoli, medi, piccolissimi, ma perché perché siamo il partito di coloro che sono benestanti?
Noi siamo assolutamente convinti, invece, che gli imprenditori sono coloro che possono permettere a tutti i cittadini di vivere meglio, dobbiamo sostenere l'impresa per questo motivo.
E qui è emersa in maniera molto chiara questa nostra identità e lo faremo ancora di più durante la manovra.
Economica.
Porteremo le nostre proposte a sostegno delle imprese, così come abbiamo fatto tagliando il cuneo fiscale, sempre politiche che aiutano.
A creare benessere per i cittadini, l'economia sociale di mercato nella quale noi ci riconosciamo, valorizza il mercato, ma l'obiettivo del mercato poi, è quello di fare politica sociale.
Non lasciare nessuno indietro, come diceva Berlusconi, non lasciare nessuno indietro.
Soprattutto i giovani e gli anziani.
E quando, nella manovra, noi presenteremo ai nostri alleati alcune proposte che sono maturate, devo dire gol congratularmi con il nostro movimento giovanile, ma anche con il gruppo al Senato, che ha lavorato insieme ai giovani per fare una proposta concreta, per dar vita anche a una no tax no tax area per i giovani far in modo che i giovani possano essere agevolati fino a 35 anni.
E quando diciamo?
Che noi lavoriamo non per una categoria
Ma per tutti vogliamo anche mantenere l'impegno preso con i pensionati.
Quando noi diciamo che vogliamo detassare le tredicesime, pensiamo anche alla detassazione delle tredicesime per i nostri pensionati che hanno diritto.
Ad arrivare a fine mese.
è vero, noi siamo il partito che si batte per i diritti, anche quello di arrivare a fine mese, è un diritto sacrosanto che noi vogliamo difendere con una politica economica basata sulla crescita e la politica economica, sbalzando la crescita non può che essere figlia di una riduzione della pressione fiscale perché se si diminuiscono le tasse si consuma di più si produce di più entrano pure più soldi nelle casse dello Stato questa è la ricetta liberale.
Sostenere l'economia reale anche attraverso la finanza.
Vedete, non sono due cose diverse.
La finanza non è un fine a se stessa, la finanza e il miglior strumento per permettere alle imprese di crescere.
E noi siamo assolutamente convinti che debba esserci qualche cosa di diverso anche in Europa per quanto riguarda i mercati finanziarie siamo liberali e per questo vogliamo che si concluda la politica a favore del mercato unico, se non si fa anche questa battaglia.
Per l'armonizzazione fiscale per il mercato unico dei capitali noi non avremo un'Europa libera e liberale e quindi non avremo neanche un'Italia liberale, perché quando noi diciamo che vogliamo l'Italia più liberale e oggi, ieri e l'altro ieri si è parlato di questo,
Non possiamo prescindere dall'Europa perché noi siamo parte integrante dell'Europa, siamo la seconda potenza industriale europea, se l'Europa non è liberano una libera, neanche L Italia e tutte le battaglie che facciamo le facciamo anche per noi, perché noi siamo l'Europa non siamo qualche cosa di diverso di distinto e distante,
Per questo siamo fortemente impegnati con il Partito popolare europeo l'adesione al Ppe, voluta da Silvio Berlusconi fu un'idea geniale che permise non soltanto a Forza Italia di essere protagonista, ma l'Italia di essere protagonista della più grande famiglia politica europea.
E durante la manovra noi faremo tutto ciò che serve.
Per realizzare i nostri principi, anche quando diciamo che il diritto alla salute deve essere tutelato.
Noi diciamo, per esempio, che si può bere.
Cominciare a dedurre ciò che si spende per tutelare la propria salute della dichiarazione dell'anno nell'anno in cui si fanno le spese.
E non per l'anno successivo, questo significa che, se tu hai bisogno di curarti, puoi spendere di meno in quell'anno l'anno dopo.
Ringrazio anche Maurizio Casasco al nostro dipartimento economico per questo.
Una sanità a misura di persona.
Ringrazio tutto il team che ha lavorato nel settore della sanità per fare delle proposte concrete.
Concrete.
Per far sì che possa esserci.
Una medicina territoriale.
Quando abbiamo affrontato la questione, mi ricordo il gruppo di lavoro, se erano edilizia, cioè l'Alice hanno fatto un gran lavoro concreto di proposte trasformate in proposte di legge, non era una proposta a difesa dei medici, sia una proposta a difesa dei cittadini che hanno diritto ad avere i medici di base a loro disposizione che non possono stare soltanto,
A dipendere dalla Regione.
Anche questa è tutela della libertà, la libertà di potersi anche scegliere chi ti cura, come l'in difesa della libertà e del diritto di ogni persona, è quella di potersi scegliere il tipo di formazione vero Valentina, noi abbiamo, ci siamo sempre battuti per la libertà di insegnamento, l'importante che i giovani sia formato perché se una famiglia vuole scegliere di andare a una scuola cattolica ha il diritto di poterlo fare.
O se vuole andare a una scuola paritaria, il diritto di poterlo fare perché, vedete, è sempre lo stesso discorso.
Dopo lo Stato, non deve imporre lo Stato, deve servire il cittadino.
Ah, poter tutelare meglio i propri diritti.
Più la diceva bene, Alberto Cirio, siamo nati con i diritti, nascono prima i diritti e poi nasce.
Lo Stato e le altre istituzioni, questo è quello che noi dobbiamo mettere al centro e tradurlo poi in scelte quotidiane in scelte politiche.
Sanità, stiamo pensando anche di fare qualche cosa di positivo per migliorare, per incrementare le spese di questo Paese spende tanto.
L'altro giorno, parlando con qualcuno dei nostri alleati, ho insistito e oggi è la giornata nella quale si parla anche di questo.
Anche sulle malattie mentali c'è un disagio, anche giovanile e profondo.
E quando noi parliamo di giovani dobbiamo anche cercare di capire che non è soltanto una questione di lavoro, quello è fondamentale, hanno il diritto a non emigrare, hanno il diritto di vivere e lavorare dove sono nati e dove hanno studiato.
Per questo pensiamo alla no tax, area per i giovani, dovremmo favorire tutte le star per start-up giovanili.
Ma dobbiamo anche cercare di fare in modo che ogni giovane possa essere assistito, soprattutto nell'età dell'adolescenza, quando a una malattia che non è visibile.
Quando hanno una malattia a volte invisibili, e ne parlavamo stamattina con Enrico Costa, con ragazzi che si tolgono la vita e anche noi abbiamo avuto una tragedia di questo tipo senza che neanche se ne possa accorgere, ecco, questa è un altro tema fondamentale se noi vogliamo guardare ai nostri giovani dobbiamo impedire che venga.
Conculcato il loro diritto alla vita, perché anche il diritto alla vita è un diritto che noi abbiamo il dovere di difendere.
E anche quando parliamo, Cara Stefania, di dare delle norme.
Sul fine vita lo facciamo sempre nel rispetto della vita, non siamo per la selezione nazista, siamo per cercare di avere una regola uguale in tutto il Paese proprio per evitare fughe in avanti, poi su questi temi c'è sempre libertà di coscienza, però dobbiamo sempre pensare al diritto che è il diritto alla vita noi ne abbiamo tanti di diritti che si concentrano nel diritto,
Principale la libertà che noi dobbiamo sempre e comunque difendere in tutte le nostre azioni politiche, dall'Europa Alitalia ai Comuni, alle Province e alle Regioni difendere sempre la libertà di ogni singolo cittadino.
Certo, dobbiamo insieme.
Alla difesa culturale della libertà, anche fare delle azioni politiche che permettono di difendere la crescita economica è uno strumento, lo diceva bene, Stefania, per favorire la libertà dei cittadini, perché senza lavoro non hai, né libertà né dignità.
E dobbiamo anche porci un altro problema, il diritto di arrivare alla fine del mese non solo per i pensionati, ma anche per tanti lavoratori.
È vero che siamo stati bravissimi come Governo a far crescere di 1 milione e 200.000 gli occupati, ma dobbiamo adesso preoccuparci di chi ha stipendi che non ti permettono di arrivare alla fine del mese.
Per questo insistiamo sulla questione delle tredicesime si può azzerare per le 13 metri di me più bassi.
Perché essere liberali non significhi o occuparsi di chi sta meglio significa aiutare chi sta meglio.
Perché lui possa aiutare chi sta meno bene?
Questo è quello che noi stiamo facendo e dobbiamo fare anche quando facciamo grandi battaglie per ridurre il fardello burocratico e voglio ringraziare.
I ministri Casellati ha Zangrillo per il lavoro che hanno fatto, dobbiamo però andare avanti, dobbiamo fare una grande campagna politica per ridurre il fardello burocratico anche nei comuni, nelle province, nelle regioni ed in Europa, dobbiamo essere in prima linea su questo argomento perché la burocrazia è o meglio il fardello burocratico rappresenta una limitazione della libertà anche della libertà di crescere.
Perché un in piccoli imprenditori, una start up giovane, quando incappa nelle maglie della burocrazia rischia di morire ancora prima di nascere, e questo non lo possiamo permettere perché ai giovani dobbiamo dare un messaggio positivo.
Ma molte di queste cose noi le abbiamo già fatte.
Dicevo quello che hanno fatto alcuni ministri, ma voglio ringraziare anche Gilberto Pichetto per il coraggio dimostrato.
Nel volere?
Imprimere una svolta sulla politica energetica del nostro Paese, puntando sul nucleare è una scelta politica di fondo perché garantisce di più la libertà del nostro Paese, visto che parliamo di libertà, ti toglie dalla dipendenza dalle fonti energetiche di altri paesi, anche per l'Italia bisogna combattere per la libertà,
E questo lo abbiamo già fatto e come si è battuta per la libertà, anche per la libertà di accesso alla facoltà di Medicina, per la libertà di accesso agli studentati, Annamaria Bernini, con scelte politiche anche lì, coraggiose, affrontando e superando gli attacchi.
Di altri.
E è stato ricordato quello che è stata compiuta al ministero degli Esteri abbiamo fatto la più grande da Benigni, la più grande rivoluzione, da quando esiste il più importante ministero della Repubblica.
Il ministero degli Esteri, così come sognava Berlusconi, oggi è sempre più un ministero economico, un Ministero che ha trasformato ogni ambasciata d'Italia in un punto di riferimento per le imprese italiane che esportano e che si internazionalizzano.
Queste politica della crescita siamo diventati la quarta potenza commerciale mondiale, ma dobbiamo avere il coraggio anche di dire i risultati che abbiamo ottenuto.
Perché è vero che dobbiamo fare sempre di più, ma non dobbiamo nascondere quello che abbiamo fatto anche al governo. I primi a parlare delle privatizzazioni del Monte Paschi di Siena siamo stati noi, ricorda un meeting di Rimini, mi pare, nel 2022 2023 fu lui a dire magari qualcun altro sostituisse, sorgeva il naso che non servono le banche di Stato, siamo stati noi a impuntarci sempre anche nel grande risiko bancario, all'interno del governo, perché ci fosse a prevalere sempre il libero mercato. Abbiamo posto una riserva quando venne imposta la golden rule, perché non eravamo convinti di una scelta che lo Stato e infatti, poi sappiamo come è finita, che lo Stato dovesse anche decidere come muoversi nel risiko bancario e abbiamo imposto anche una scelta diversa per quanto riguarda il contributo di banche, assicurazioni e grandi aziende
Non perché non vogliamo che diano un contributo allo Stato, ma è il metodo che noi abbiamo imposto, abbiamo imposto il dialogo e il confronto senza imporre tasse, abbiamo ottenuto di più di quello che si poteva ottenere imponendo un'odiosa tassa sugli extra profitti, anche perché qualcuno mi deve spiegare in diritto ed economia che cosa è l'extraprofitto, chi decide cosa extra un oscuro burocrate di Bruxelles o qualche funzionario rintanato in una stanza di un ministero.
La vittoria sul metodo è stata fondamentale, abbiamo ottenuto anche sulla questione energetica, Gilberto lo sa bene.
Che attraverso il dialogo si ottenesse un risultato migliore.
Ma?
Anche senza spaventare i mercati, perché se ogni ogni impresa, anche che ricchezze e che è giusto che contribuisca alla soluzione dei problemi viene tartassata con le tasse, nessuno più verrà a investire nel nostro Paese.
Abbiamo dimostrato sempre grande senso di responsabilità e voglio anche ringraziare i nostri sindaci dei nostri presidenti di Regione, tutti nessuno escluso, per come governano i loro territori fra 1.000 difficoltà, sappiamo bene che fare il sindaco, il presidente di provincia o il presidente di Regione non è facile.
Il loro contributo è prezioso.
Due di loro sono vicesegretario del partito, quindi hanno anche arricchiscono.
Cirio, io chiudo arricchiscono con la loro esperienza di governo regionale, la politica nazionale.
Questo è importante anche lì, dobbiamo ridurre la pressione fiscale, dobbiamo ridurre il fardello burocratico, abbiamo fatto tantissimo e continueremo a fare tantissimo per aprire alla società.
Voglio fare un esempio, la sinistra mi ha criticato perché ho deciso di aprire il concorso alla diplomazia.
A tutti i laureati d'Italia prima si poteva accedere al concorso diplomatici soltanto se era laureata in giurisprudenza e scienze politiche o in economia.
Ma se un matematico ha potuto fare il papa, credo che un matematico possa anche fare il diplomatico.
Queste sono battaglie liberali concrete.
Dare a tutti la possibilità di fare il concorso è uguale per tutti, ma perché precludere a un laureato in lettere o in filosofia devi fare il diplomatico?
Era questa è però era così, un ex parlamentare della sinistra.
Ha detto che così offensivo i diplomatici.
Anzi.
Dicevo, troviamo i migliori allargando lo spazio di partecipazione ai concorsi.
Vedete, tante cose non si sanno, abbiamo parlato dei contratti, potremmo stare qua a ore e ore a dire quello che abbiamo fatto.
Come forza politica.
E vogliamo fare sempre di più questa tre giorni.
È stata veramente importante perché abbiamo ascoltato tanti, non ci siamo parlati fra di noi.
È anche giusto parlarci fra di noi e non è che non sia giusto, però ascoltare, ripeto, è uscito sempre in Audi è fondamentale.
Abbiamo approfondito, abbiamo tirato le somme.
Credo che una grande forza politica dei banche ispirarsi a valori Berlusconi diceva che Forza Italia è una forza cristiana.
Liberale, riformista, garantista.
Europeista e atlantista, per tutti questi motivi.
Per tutti questi motivi siamo alternativi alla sinistra, siamo.
Siamo l'anima del centrodestra, fondata da Silvio Berlusconi, siamo contro i papocchi, gli inciuci gli accordi sotto di Palazzo, siamo per la chiarezza, la trasparenza.
E nessun voto di Forza Italia andrà a pseudo riformisti di sinistra, perché noi siamo alternativi alla sinistra, siamo diversi, abbiamo una visione della società diversa, noi siamo liberali, loro sono statalisti, loro sono per la patrimoniale, sono per aumentare le tasse, noi siamo contro le tasse e contro la patrimoniale finché saremo al governo non ci sarà mai.
Neanche un voto andrà alla sinistra, noi ci prenderemo i voti dei veri riformisti di sinistra socialisti in buona fede, ex democristiani in buona fede, che credevano che il partito democratico fosse un partito laburista, invece è diventato un partito di estrema sinistra, la loro casa è qui con Forza Italia,
Per questo sono convinto.
Che andremo a vincere le elezioni anche perché siamo capaci di interpretare?
Gli umori di una società.
Vedete, la cultura woke è in declino, dobbiamo capire anche che nella società.
C'è europea sia anche esigenza di punti di riferimento, ma anche di valori.
Vedete.
Io, a un congresso del partito popolare attaccai
I francesi perché nel manifesto che annunciava le Olimpiadi di Parigi sul palazzo degli Invalides era stata tolta la croce che invece sì, e dissi che non era questo il modo di difendere la libertà religiosa e poi la Francia, comunque il Paese più laico e la esiste.
Ma ci siamo domandati che cosa vuol dire se 1000000 e moltissimi di questo milione erano giovani è andato da papa Leone quattordicesimo quando è andato in visita.
In Francia.
Ci sarà una ragione.
E non possiamo non pensare che
Ritornando al nostro essere cristiani che alcune battaglie sono le nostre è quella di questi giorni noi siamo contro la pena di morte perché è una scelta incivile, perché nessuno si può tappare, arrogare il diritto di togliere la vita ad un'altra persona.
Quando abbiamo preso una posizione, con tutti gli errori che può commettere sulla Corte penale internazionale, abbiamo fatto una scelta a favore delle regole, una scelta a favore del diritto che, guarda caso, il diritto è nato qui a casa nostra e diritto romano almeno vi faccio un po'sui milanesi perché sennò,
Si parlava solo di Milano.
Però, vedete, ecco, questi siamo noi.
Questa è la nostra identità, oggi abbiamo ribadito quella che è la nostra identità, che non è soltanto un documento da mettere.
Della biblioteca.
La nostra identità e la forza.
Per andare avanti.
è la forza che ci dà l'ottimismo, perché se non ha identità, come fai ad essere ottimista, come fai ad avere una volontà una volta per fare che cosa, per trasformare un modello di società in cose concrete, come ha fatto Berlusconi, come stiamo facendo?
Vede tanto entusiasmo qui tanta gente, tanti giovani, meno giovani, vuol dire che questo è un partito vivo, dove ci sono idee, proposte, capacità di aggregare tanti ospiti esterni che era lei disse che era Stefania.
Abbiamo aggregato tante persone che sono venute a parlare di noi e lo facciamo ormai da anni.
Quando diciamo e lo faremo presto, che vogliamo far sedere attorno a un tavolo tutte le forze politiche e sociali, sindacali e cooperative che si riconoscono?
Nel popolarismo europeo lo facciamo perché siamo una forza capace di aggregare, così come abbiamo fatto alle elezioni europee abbiamo aggregato Noi Moderati, la Sudtiroler Volkspartei e siamo diventati il terzo partito in Italia, non lo dobbiamo mai dimenticare.
Per carità, possiamo sempre farci le critiche, è giusto, ma dobbiamo guardare anche a quello che abbiamo fatto, non c'è stata elezione nella quale non siamo cresciuti anche nella rossa Toscana, anche nelle zone più difficili siamo cresciuti ogni volta che sei andato a votare.
E questo è il miglior regalo che noi potevamo fare a Silvio Berlusconi.
Questi siamo noi, questo è il nostro partito, un partito che è protagonista ovunque, possiamo in questi giorni sulle questioni milanesi, ma non siamo sulla questione delle tasse.
Vedete.
Il mio compito.
È quello di garantire e difendere e promuovere quello che abbiamo deciso oggi, ieri e l'altroieri, cioè ribadire chi siano ribadire una linea politica che il segretario ha il dovere di promuovere, di difendere.
Se poi qualcuno non si riconosce la linea politica e ci sono i congressi, ci possono essere forme di partecipazione più ampia, purché democratica, anche consultando il maggior numero di persone, anche al di là degli iscritti.
Quello si può fare.
Ma il mio compito e sarò da questo punto di vista intransigente la linea politica di Forza Italia non cambia.
Lo dico anche ai signori di sinistra, in modo particolare non siamo disposti a inciuci, non siamo di Sforza accordi sottobanco, non siamo disposti al pareggio perché noi le elezioni le vogliamo vincere, se si vince, si vince soprattutto grazie a Forza Italia,
E visto che mi avete scelto come posto segretarie, mi avete votato prima del Consiglio nazionale e poi il congresso vogliono lanciare un appello a tutti voi.
A profondere il massimo impegno, soprattutto per cercare di raccogliere consensi all'esterno, consapevoli che il peggiore di noi è il migliore dei nostri avversari.
Quindi il messaggio è chiaro, all'elettorato alla sinistra noi non siamo disposti a fare partite sottobanco, noi giochiamo a schiena dritta a testa alta, guardando al futuro per costruire, con l'ottimismo della volontà, un'Italia migliore, è un'Europa migliore, sapendo bene che tutti quanti dovremmo lavorare l'appello che il bilancio è proprio questo guardiamo sempre più al di fuori, ci sono poi i luoghi dove si può discutere all'interno non facciamoci danni da soli, perché l'autolesionismo è il più grave errore politico che possa esserci, ma sono sicuro che se tutti quanti nessuno escluso,
Tutti sono indispensabili per vincere.
Anche quelli che magari non sono qua oggi, anche quelli che non vediamo i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti, perché ricordiamoci prima di tutto che noi siamo dei parlamentari, dei dirigenti, abbiamo cariche istituzionali, ma prima di tutto noi siamo militanti di una forza politica, il grado viene dopo prima bisogna credere in quello che facciamo. La poltrona non può essere un obiettivo, può essere una conseguenza, ma non deve mai essere un obiettivo, perché così si perde.
A volte possiamo essere tentati da questo errore, ma è un errore suicida.
Personalismi, ma non lo dico prima a me stesso, ogni volta che mi guardo allo specchio la mattina sono sbagliati.
Siamo tutti i militanti.
Togliamoci l'Esp di gradi dalle spalline, ricordiamoci chi siamo che siamo, Antonio Stefania Letizia.
Siamo Lisa.
Alessandro sì, Gilberto, prima siamo questo poi un po'tocca a me tocca tema, bisogna poi conquistarseli queste cose con la democrazia interna, al momento opportuno, quando sarà necessario, io sono sempre pronta a confrontarmi su tutti gli argomenti, però adesso guardiamo all'esterno, avete sentito Delors Monserrato quanta speranza c'è in Forza Italia,
Abbiamo una grande responsabilità, ve lo Debora anche nei confronti di paesi dove ci sono partiti, i nostri alleati, non soltanto in Europa, anche fuori d'Europa.
E dobbiamo questa responsabilità a far la nostra, far capire che se vinciamo noi aiutiamo anche gli altri.
A vincere.
Perché se vincerà feconda in Spagna?
Aiuterà anche noi a vincere in Italia, perché è un modello che vince un modello liberale.
Un modello che mette sempre e comunque al centro la persona prima di concludere voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno chiamato quando sono stato ho avuto uno sbalzo di pressione domenica scorsa perché, non ascoltando a mia moglie.
Ero andato anche quella domenica nel mio collegio elettorale per partecipare ad una serie di eventi Stefania anche lei mi guarda storto, però sono talmente innamorato.
Della gente.
Sono talmente innamorato del nostro popolo.
E a volte metto avanti questo amore, anche l'amore per me stesso, perché Forza Italia e la mia famiglia.
è una scelta che ho fatto.
Il 2 gennaio 1994, lasciando il mio posto di capo della redazione romana del Giornale.
Al buio, senza sapere che cosa sarebbe successo
E mentre lo facevo, pensavo a quando, 10 anni prima, avevo lasciato la Rai per andare a combattere giornale, battaglie liberali con Indro Montanelli Montanelli al Giornale era difficile sono stato, credo, di essere stato il primo giornalista italiano a licenziarsi dalla Rai, ma l'ho fatto perché credevo che fosse giusto combattere le battaglie liberali con Indro Montanelli,
Bene, allora l'ottimismo della volontà, grazie ancora a tutti, vorrei che Letizia Stefania sull'estero sul palco per farsi dare un altro applauso.
Per quello che hanno fatto.
Dolores vieni, anche tu, perché c'è stata una grande protagonista.
Altra battaglia che dobbiamo fare quando parliamo dei diritti, il diritto alla parità retributiva tra donne e uomini, perché troppe donne ancora sono sottopagate rispetto agli uomini.
Cioè Matteo Matteo, Perego, dove sta sindaco.
Allora grazie di cuore a tutti e concludo con un incitamento.
Che era quello di Silvio Berlusconi.
Chi ci crede combatte, chi ci crede, supera ogni ostacolo, chi ci crede, vincere e noi vogliamo vincere.
Debora.
Facciamo, facciamo salire le donne oggi sul.
Grazie a tutti.
Prima prima di
Prima di salutarci, vorrei che da questa sala partisse un applauso rivolto a Papa Leone quattordicesimo e deve affrontare un intervento chirurgico, quindi vi siamo vicini.
Noi che veniamo dallo Stato Pontificio siamo particolarmente sensibile, ma tutti quanti, a parte gli scherzi?
Mi pare molto bene.
Complimenti e.
Domando.
Milano.
Vi abbraccio.
Vogliamo sapere dove?
Grande.
Gocce
Dentro il fuoco.
Nostro
Ma?
Milano.
Questa.
Sacrale.
Poi annullati.
Prima all'estero.
La sfida.

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