Ore 11.15 Interventi conclusivi Dolors Montserrat (segretaria generale PPE, eurodeputata).
Video saluto di Manfred Weber (presidente Partito Popolare Europeo, presidente del gruppo PPE al Parlamento … Europeo).
Ore 12.00 Conclusioni del Segretario nazionale Antonio Tajani.
Convegno "L’ottimismo della volontà (ultima giornata)", registrato a Milano domenica 11 ottobre 2026 alle 10:00.
L'evento è stato organizzato da Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE.
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 37 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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