"Al Governo del futuro" con Deborah Bergamini (Vicesegretario Nazionale di Forza Italia), Alberto Cirio (Vicesegretario Nazionale di Forza Italia), Roberto Occhiuto (Vicesegretario Nazionale di Forza Italia), Stefano Benigni (Vicesegretario Nazionale di Forza Italia), Enrico Costa (Capogruppo Camera), Fulvio Martusciello (Capogruppo al parlamento europeo), Stefania Craxi (Capogruppo Senato).



Ore 11.15 Interventi conclusivi Dolors Montserrat (segretaria generale PPE, eurodeputata).



Video saluto di Manfred Weber (presidente Partito Popolare Europeo, presidente del gruppo PPE al Parlamento …

Europeo).



Ore 12.00 Conclusioni del Segretario nazionale Antonio Tajani.



Convegno "L’ottimismo della volontà (ultima giornata)", registrato a Milano domenica 11 ottobre 2026 alle 10:00.



L'evento è stato organizzato da Forza Italia-Berlusconi Presidente - PPE.



Sono stati discussi i seguenti argomenti: Politica.



La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 37 minuti.



Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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