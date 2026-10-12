Convegno "Cerimonia di Inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II", registrato a Napoli lunedì 12 ottobre 2026 alle 15:16.
Sono intervenuti: Andrea Mazzucchi (rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II), Paola De Vivo (direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli), … Massimo Adinolfi (dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli), Romano Prodi (già presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione europea).
Tra gli argomenti discussi: Universita'.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 7 minuti.
Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
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