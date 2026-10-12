12 OTT 2026
dibattiti

Cerimonia di Inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

CONVEGNO | - Napoli - 15:16 Durata: 2 ore 7 min
A cura di SI
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Alle ore 15:30, Romano Prodi, già Presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione europea, terrà la Lectio magistralis: «L’Europa nella guerra mondiale a pezzi».

Convegno "Cerimonia di Inaugurazione dell’anno accademico 2026/2027 del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II", registrato a Napoli lunedì 12 ottobre 2026 alle 15:16.

Sono intervenuti: Andrea Mazzucchi (rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II), Paola De Vivo (direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli), Massimo Adinolfi (dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli), Romano Prodi (già presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione europea).

Tra gli argomenti discussi: Universita'.

La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 7 minuti.

Il contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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  • Andrea Mazzucchi

    rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

    15:16 Durata: 7 min 7 sec

  • Paola De Vivo

    direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli

    15:24 Durata: 11 min 20 sec

  • Massimo Adinolfi

    dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli

    15:35 Durata: 9 min 28 sec

  • Romano Prodi

    già presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione europea

    15:44 Durata: 47 min 48 sec

  • Paola De Vivo

    direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli

    Romano Prodi

    già presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione europea

    16:32 Durata: 3 min 22 sec

  • Interventi e domande dal pubblico

  • Romano Prodi

    già presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione europea

    16:36 Durata: 46 min 12 sec

  • Paola De Vivo

    direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Università Federico II di Napoli

    Romano Prodi

    già presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione europea

    17:22 Durata: 1 min 56 sec
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Ok, grazie Paolo.
Buongiorno a tutte e tutti e sono i Calling
Sono particolarmente lieto di poter introdurre oggi questa lectio magistralis del presidente Romano Prodi e sento un profondo orgoglio e un grande senso di responsabilità nel porgere i saluti non soltanto miei personali, ma quello dell'intero Ateneo in occasione dell'inaugurazione di un nuovo anno accademico presso il Dipartimento di Scienze politiche.
Un'inaugurazione che si fregia quest'anno appunto di un onore straordinario, a mio avviso, per il quale voglio esprimere innanzitutto la mia più profonda e sincera gratitudine al nostro illustre ospite, appunto al presidente Romano Prodi, avere oggi con noi una persona che ha guidato non soltanto il nostro paese ma l'Europa e non soltanto un privilegio istituzionale di cui sono ancora molto grato ma credo soprattutto sia uno straordinario dono intellettuale per le parole che ci dirà un giorno intellettuale che riguarda tutta la nostra comunità non soltanto quella dei docenti e dei ricercatori del personale tecnico e amministrativo ma soprattutto non intellettuale per le nostre studentesse e per i nostri studenti.
Presidente, lei, sono davvero grato, la sua presenza offre qui ai nostri giovani la rara opportunità di guardare alla complessità del presente attraverso gli occhi di chi la storia europea ha contribuito a scriverla, a progettarla a governarla.
E credo che non sia casuale che il Dipartimento di Scienze politiche abbia organizzato in questa cornice la sua inaugurazione dell'anno accademico, perché l'atto non è puramente formale, significa invece dare inizio a un percorso di decodifica della realtà di una realtà come quella odierna che, come si ricorderà, credo il presidente Prodi nella sua attivissima lezione,
È una realtà che ci mette di fronte a uno scenario drammatico di una guerra mondiale a pezzi, questo è il titolo della lezione del professor Prodi, un mosaico frammentato di conflitti regionali, di tensioni geopolitiche, di crisi umanitarie, direi, di faglie identitarie che rischiano di incrinare le fondamenta stesse della convivenza globale di fronte a questa,
Frammentazione, la domanda che sorge più naturale, quale può essere il ruolo della conoscenza e in particolare del dipartimento di Scienze politiche, e credo che la risposta risieda nella nostra stessa storia geografiche di ideale, l'Europa oggi è chiamata a rispondere a queste lacerazioni e possiede una straordinaria bussola che nasce proprio tra le mura di istituzioni come quelli accademiche.
Jacques le Goff, nel riflettere sulle radici comuni del nostro continente.
Ha scritto parole che, a mio avviso, restano di attualità inalterata, scriveva le Goff, che nel Medioevo che l'Europa è nata economicamente, politicamente culturalmente e aggiungeva, indicando proprio nelle università, la vera culla dell'identità europea, l'Università medievale da Bologna, Parigi da Padova, da Oxford e consentitemi di dire anche a Napoli fondata nel 1.224 per iniziativa di un sovrano pubblico per iniziative di Federico secondo l'università medievali è stata dunque il primo esperimento transnazionale della storia.
Uno spazio in cui studenti e maestri di ogni lingua e di ogni provenienza si univano sotto l'egida dello studio, superando i confini materiali dell'Europa feudale, attraverso la circolazione transfrontaliera del sapere e delle idee.
Se l'Europa dell'Università è stata la culla della ragione, l'Europa politica del 900 ha dovuto toccare però il fondo del baratro della guerra totale prima di ritrovare la sua via, ed è qui che il percorso incrocia il PLIS siero direi profetico di Altiero Spinelli non a caso una delle aule importanti di questo dipartimento è intitolata ad Altiero Spinelli, orgogliosamente intitolata ad Altiero Spinelli nei giorni più bui del confino, a Ventotene Spinelli ebbe infatti la forza di guardare oltre le macerie.
Capì che l'unica risposta alla logica della guerra era il superamento della sovranità assoluta degli Stati nazionali, indicando nella federazione europea l'antidoto definitivo ai conflitti, oggi però in questa cito ancora il titolo della lezione del presidente Prodi in questa guerra mondiale a pezzi.
La tentazione di ritirarsi nei propri confini, di erigere muri mentali e culturali Baglieri doganali torna, ahimè a farsi sentire con forza.
Ed è esattamente la regressione e contro cui Spinelli ci mettere in guardia e dello stallo decisionale che, come spesso il presidente Prodi ci ha ricordato nelle sue analisi, rischia di paralizzare il sogno comunitario proprio quando il mondo avrebbe più bisogno dell'Europa.
Mi rivolgo innanzitutto alle studentesse e agli studenti, voi che nel dipartimento di Scienze politiche avete scelto di studiare la politica, l'amministrazione e le relazioni internazionali, la storia non fatelo soltanto per superare gli esami, fatelo perché il mondo ha un disperato bisogno di una nuova classe dirigente capace di ricomporre questi pezzi.
Avete la responsabilità di raccogliere l'eredità dell'Università europea, di le Goff, università come luogo di incontro e di dialettica, ma mai di scontro e avete il mandato ideale del federalismo di Spinelli per ripensare ancora le strutture della parte globale, grazie dunque ancora al presidente Prodi per aver accettato il nostro invito grazie naturalmente alla professoressa De Vivo per aver organizzato questa inaugurazione e grazie per la mappa concettuale che il presidente saprà offrirci oggi.
Consentitemi però di chiudere, rivolgendomi ancora una volta alle studentesse e agli studenti con l'augurio di abitare questo ateneo compassione con curiosità, con il coraggio intellettuale di chi crede nella forza del diritto, nella forza della diplomazia, nella forza della conoscenza, Bonanno accademico e buon lavoro a tutti voi.
Grazie Magnifico.
Signor Presidente, Magnifico Rettore.
Colleghe e colleghi personale tecnico-amministrativo, studentesse e studenti gentili i partecipanti buon pomeriggio da parte mia e da parte, naturalmente, di tutto il dipartimento di Scienze politiche e buon pomeriggio a tutte e a tutti e per iniziare desidero proprio rivolgere un caloroso benvenuto al presidente Romano Prodi e ringraziarlo sinceramente per aver accolto il nostro invito non era scontato e qui con noi e quindi questo ci rende veramente onorati.
L'incontro di oggi inaugura l'anno accademico 2026 2027 del Dipartimento di Scienze politiche e conclude sguardi sul presente, un'iniziativa che abbiamo realizzato nell'ambito delle attività di terza missione e che è stata dedicata al tema la democrazia in crisi.
In queste tre giornate avete partecipato numerosi, devo dire, questo è stato veramente per noi un un successo e un risultato che auspicavano, ma che è andato probabilmente al di là delle attese, a questo confronto che abbiamo ospitato nella chiesa, in questa chiesa dei Santi Marcellino e Festo un luogo di grande bellezza ma anche di grande valore storico e culturale per la nostra università e per l'intera città è qui che abbiamo discusso delle sfide interne,
Alle democrazie e delle tensioni che attraversano lo scenario internazionale, un filo conduttore che trova oggi un ulteriore approfondimento nella lezione del presidente Prodi.
Il dialogo con accademici, esperti giornalisti ha rafforzato in noi la convinzione che interrogarsi sulla crisi della democrazia significhi comprenderne le trasformazioni, ma soprattutto le possibilità di rinnovamento.
La democrazia è un processo aperto, le cui conquiste richiedono un impegno costante per mantenerle bisogna mai dare che ciò che abbiamo conquistato alla fine rimane per sempre, questo è un punto che è emerso in tutte e tre le giornate che abbiamo portato avanti.
Sappiamo che prende forma nelle istituzioni e nelle pratiche collettive, ma anche nell'esperienza quotidiana della convivenza, si alimenta di partecipazione, di fiducia, di responsabilità, ma anche di libertà di dissentire.
E di disponibilità a riconoscere le ragioni altrui in ogni fase storica, questo processo deve misurarsi con i mutamenti della società, oggi la crescente distanza esistente tra cittadini e istituzioni, la difficoltà di rappresentare interessi e bisogni differenziati.
Le disuguaglianze economiche, sociali, territoriali pongono dei grandi interrogativi sulla qualità della vita democratica.
A queste si aggiunge il problema, devo dire, dell'informazione e della sua attendibilità e della possibilità di costruire una base di fatti, e non spesso semplicemente di narrazioni o di fake news, sulla quale confrontare poi opinioni e avere anche interpretazioni diverse.
Queste questioni, di cui sto parlando, s'intrecciano con le trasformazioni del contesto internazionale, le guerre, le rivalità tra potenze e i mutamenti degli equilibri geopolitici incidono sull'economia, sulle scelte dei governi, sulla sicurezza e sulla vita delle persone.
Comprendere il presente di chiede dunque di mettere in relazione ciò che avviene nelle nostre società, con ciò che accade e sta accadendo oltre i confini nazionali, distinguendo anche tra gli eventi contingenti e i cambiamenti che invece sono più profondi e strutturali.
Caro Presidente, averla con noi oggi assume in questo quadro un forte rilievo il suo percorso dall'università alla guida dell'Iri, dalla Presidenza del Consiglio alla presidenza della Commissione europea si intreccia con passaggi fondamentali della storia italiana ed europea, di chiamarlo significa semplicemente ripercorrere delle grandi questioni che hanno segnato questa storia il rapporto tra Stato e mercato, lo sviluppo industriale in parte mancato almeno nel Mezzogiorno,
Il ruolo dell'Italia e del Mezzogiorno in Europa e, più precisamente nell'Unione Europea, la costruzione di istituzioni comuni per il nostro dipartimento, ascoltarla sarà quindi una preziosa occasione per riflettere sul rapporto tra conoscenza scientifica e decisione politica, tra l'analisi dei problemi e la responsabilità pubblica di affrontarli.
Credo che già dal titolo della Mac ciò magistralis la guerra mondiale a pezzi si intuisce che essa porrà al centro dei conflitti del mondo contemporaneo, ma soprattutto le possibilità dell'azione politica in questo senso io le propongo alcuni interrogativi.
Intorno a cui magari possiamo discutere, per esempio, come incidono le guerre sulla vita delle democrazie, quale spazio ha o dovrebbe avere la diplomazia?
Quale ruolo possono svolgere l'Europa e le istituzioni internazionali, come tradurre l'interdipendenza tra i paesi in una maggiore capacità di affrontare insieme i problemi comuni e quali condizioni sostanzialmente, alla fine possono favorire la cooperazione e la pace, ecco, questo sono le domande che noi affidiamo al nostro ospite che riguardano però anche direttamente il lavoro che noi svolgiamo come comunità di Scienze politiche.
E credo che l'interesse intorno a queste giornate è stato proprio nel fatto che abbiamo cercato di aprire quanto più è possibile divulgare.
Fare una sorta di apprendimento, per così dire, anche con le studentesse e gli studenti, che sono stati il faro delle nostre giornate che hanno riflettuto con noi e che ci hanno consentito sostanzialmente, anche oggi, di essere qui con una voglia di sapere, di conoscere soprattutto di capire come possiamo affrontare queste situazioni critiche e complesse che stiamo vivendo ora volevo,
Cambia un po'argomento, però lo devo fare perché lo sento doveroso mi dovete lasciar ringraziare quando hanno reso possibile questa iniziativa, guardate tre giorni per un Dipartimento come il nostro, che naturalmente abbiamo fatto tanto insieme, ma che possiamo fare di più, perché siamo una comunità che io ho definito lavoriamo in maniera artigianale non siamo ancora in industria, non lo diventeremo.
Spero, perché questo ci ha unito anche un po'la diversità del nostro, saper fare il modo in cui siamo stati insieme, la fiducia che abbiamo tra di noi e quindi voglio ringraziare, quando hanno reso possibile questa iniziativa, il professor Massimo Adinolfi, che è coordinatore del gruppo di lavoro cultura e il professor Giuseppe Gabrielli che coordinatore del gruppo di lavoro terza missione.
Con loro, naturalmente ringrazio i componenti dei gruppi di lavoro e del comitato organizzativo, le colleghe e i colleghi, il personale tecnico, amministrativo e tutti coloro che hanno contribuito a vario modo alla progettazione e alla realizzazione di queste giornate, ovviamente la nostra gratitudine va anche agli agli ospiti.
Hanno condiviso le proprie conoscenze, competenze e il proprio tempo e alle studentesse e agli studenti che hanno partecipato agli incontri, il lavoro svolto, secondo me, testimonia il valore della collaborazione e soprattutto di una parola che mi sembra importante, a cui tengo molto della cura che noi abbiamo veri progetti comuni che svolgiamo nelle attività del nostro dipartimento.
Nel lavoro che abbiamo realizzato insieme si esprime anche la responsabilità pubblica dell'università, contribuire ad una discussione collettiva attraverso il sapere scientifico e formare persone capaci di comprendere consapevolmente i problemi, valutare gli argomenti e, soprattutto, esercitare un giudizio autonomo.
Alle nostre studentesse e ai nostri studenti, soprattutto a chi comincia ora il percorso universitario alle nostre amate ma matricole abbiamo avuto un evento dedicato a voi, ma io torno su di voi perché inizia una fase bella della vostra vita, una fase che sarà piena di conoscenza, sarà piena di amicizie, sarà piene di curiosità sul mondo che andrete a studiare. Auguro chiaramente di trovare qui, presso questo dipartimento delle basi solide per acquisire delle conoscenze, ma anche per coltivare le proprie, le vostre domande per confrontarvi con tante prospettive diverse, non sempre allineate, ma questo è bello appunto, del tema che stiamo trattando. La democrazia
L'incontro di oggi è parte di questa formazione perché mette in relazione lo studio con una testimonianza diretta di un protagonista della nostra storia, perché può per Romano Prodi, il presidente, il professore e tanto altro che non posso racchiudere qui, nei pochi minuti che abbiamo a disposizione in un saluto istituzionale,
Che ha ricoperto importanti incarichi istituzionali dopo verrà ripreso dal professor Massimo Adinolfi, assunte decisioni e responsabilità politiche, ci rimanderà la sua esperienza e ci porterà a fare una riflessione insieme a lui sul modo in cui, sostanzialmente, la politica, quella che io ancora spero che sia con la P maiuscola può avere un ruolo e può incidere rispetto alle società orientandolo verso forme di coesione verso forme di sviluppo e progresso, con questo spirito concludiamo sguardi sul presente.
Apriamo l'anno accademico 26 e 27 e io rinnovo il nostro impegno nella ricerca, nella formazione, soprattutto nel dialogo con la città, con i territori, con la società intesi in senso più ampio, un impegno che io credo sia importante dire come ultima cosa trova espressione nella libertà del pensiero.
Nel vigore della conoscenza e nella responsabilità politica dell'Università, le sue ragioni fondamentali.
Presidente Prodi, la ringrazio ancora per essere qui con noi per aver accolto il nostro invito e quindi, prima di cedere la parola, passo la parola al professor Adinolfi, che farà anche lui un intervento e poi proseguiremo grazie a tutti, grazie per essere qui.
Buonasera, grazie grazie a tutti, grazie al Magnifico Rettore, il professore Andrea Mazzucchi, grazie alla Direttrice, la professoressa Paola De Vivo, grazie.
Al presidente Romano Prodi, che ci onora della sua presenza questa sera e grazie a voi tutti e tutti che siete qui, io dirò poche parole per introdurre questa lectio magistralis di cui conoscete già il titolo d'Europa nella guerra mondiale a pezzi, ma vorrei usarle in verità non tanto per delineare la biografia intellettuale e politica e civile di Romano Prodi anche perché la conosciamo tutti.
Prodi è stato professore, ed è professore di Economia e politica industriale in molte università d'Italia e del mondo, tra le più prestigiose.
È stato leader e fondatore dell'Ulivo, è stato due volte presidente del Consiglio nel 1996 e nel 2006 è stato presidente della Commissione europea ed è insomma una delle figure più illustri in Italia e nel mondo ed è per questo è un grande onore per me prendere la parola in questa circostanza ma dicevo più che delineare i tratti di questa straordinaria biografia io vorrei prendere un'altra strada e approfittare di una felice circostanza se posso dir così, perché esattamente 10 anni fa, nel 2016,
Prodi fu invitato da Enrico Letta dal Presidente Letta a tenere una lectio magistralis anche in quella circostanza in onore e in memoria di Nino Andreatta.
E siccome noi l'anno scorso abbiamo avuto la possibilità di ospitare il presidente Letta a cui abbiamo affidato l'inaugurazione dell'anno accademico, mi piaceva a mettere insieme questi appuntamenti, tirare una linea, quasi un filo conduttore che li unisse e quindi ricorrerò alle parole che ha impiegato letta nel presentare la lectio, l'Andreatta lecture di Romano Prodi nel 2016 perché mi sembra che quelle parole ci tornino tuttora utili. 7 punti elencava Enrico Letta chiamava sette lezioni per il futuro. Naturalmente io le riprenderò solo per titoli, non non occuperò troppo tempo, ma mi sembra, come dicevo, che
Tornino esattamente funzionino, osservano al nostro scopo, in quella circostanza Letta ricordò che cos'è la politica, che cos'era la politica per il loro comune maestro Nino Andreatta, che un'altra figura, che ha onorato le nostre istituzioni, le istituzioni di questo Paese,
E richiamò appunto innanzitutto come in primo luogo, che cosa fosse la politica e la politica vista in quella circostanza è vita.
È la vita e la nostra vita intendeva dire.
La politica è teoria e pratica, in secondo luogo, sia teoria che pratica la politica e apertura al mondo.
La politica è disponibilità all'altro, la politica nel modo in cui è stata vissuta, praticata da da Andreatta e da Romano Prodi, e modernità e laicità, ed ha come stella polare l'Europa ora, io credo che ve davvero tornino tutti questi termini prima, dicevo, ho messo da parte la biografia, c'è un bel libro scritto da Romano Prodi con Marco Ascione pubblicato, se non ricordo male da Solferino nel 2021 s'intitola Strana vita la mia e mi permetto di suggerirlo perché contiene, ma ricostruire una ricostruzione di un'intera esistenza ma anche un pezzo, un brano importante della storia del nostro Paese e dell'Europa
Ma vita qui vuol dire il susseguirsi delle generazioni, il fatto cioè che l'impegno politico è sempre un impegno collettivo che va trasmesso alle future generazioni ed è il caso di dirlo in questa circostanza, agli studenti e alle studentesse che sono qui è la trasmissione di un'esperienza innanzitutto è molto più di un'impresa individuale o i gotica.
E servizio, come appunto dicevo prima, e poi la politica è teoria e prassi ora Romano Prodi, affettuosamente lo lo lo leggevo anche nelle pagine del libro, anche oggi viene chiamato per le strade di Bologna il PROF.
E questa dimensione non l'ha mai abbandonata, siccome siamo pur sempre in una sede universitaria, fa tutti piacere sentirlo così, appellare perché davvero ha sempre unito la competenza scientifica allo spirito anche pragmatico dell'attività politica.
La politics e le policies, se posso dir così un tratto intellettuale e teorico a una prassi politica sempre concreta e attenta ai problemi e ai bisogni del Paese teoria e prassi, dunque è difficile indicare altri uomini politici nel nostro Paese che uniscano entrambe queste dimensioni, la politica e apertura al mondo dicevamo prima e anche qui è difficile trovare nel nostro Paese altre personalità che abbiano una visione globale e un'apertura internazionale più ampia del presidente e del presidente Prodi.
Dunque, apertura al mondo e modernità, la politica e modernità ora
Credo che tutti quanti noi siamo in grado di ricordare mi impegno per la modernizzazione del Paese, che è passato innanzitutto attraverso negli anni del primo governo dell'Ulivo, attraverso la straordinaria perché tale fu impresa dell'euro, l'ingresso nella moneta unica fin dal primo giorno della sua istituzione un'impresa per nulla scontata come tutti ricorderete ma anche la costruzione di forme politiche nuove,
L'Ulivo innanzitutto una modernità che io vorrei dire così mai.
Esasperata mai acriticamente esaltata, mai concentrata semplicemente nel breve volgere di una stagione o soltanto di una moda e in tempi di nuovismo non mi sembra affatto poco, in tempi di esaltato nuovismo, non mi sembra per nulla cosa trascurabile.
E laicità, altro termine che ricorreva in quelle lezioni, e qui corre l'obbligo di ricordare una celebre affermazione che qualche grattacapo grattacapo credo lo abbia dato al presidente Prodi.
Anzi, forse persino la fine di un'amicizia o comunque un allontanamento dal cardinal Camillo Ruini, ricordate la famosa affermazione sul cattolicesimo adulto era l'epoca dei dico, se non ricordo male, cioè dei patti per le unioni civili e sit in realtà si trattava semplicemente di richiamare la lezione del Concilio Vaticano secondo ma fu un un segno importante, diciamo così, della presenza pubblica del Cap de la presenza del cattolicesimo democratico nello spazio nello spazio pubblico.
E infine, la stella polare, l'Europa Prodi è stato, lo ricordavamo prima tutti il presidente della Commissione europea e il suo impegno per l'Europa, naturalmente non si è esaurito, in quella stagione è assegnato quella stagione alcune tappe decisive, primo ricordato naturalmente l'ingresso dell'Italia nell'euro ma,
Spesso se ne sottovaluta l'importanza e il significato politico dell'allargamento dell'Europa ad Est, verso il centro Europa e l'Europa orientale, perché quella è stata la più significativa esperienza di esportazione, però pacifica, della democrazia, che ci sia stata nell'ultimo quarto di secolo negli ultimi.
30 anni.
E dunque davvero anche quella è un'altra cifra dell'impegno politico.
Oh e della prassi pubblica del presidente Prodi e sull'Europa voglio finire, perché, appunto è il tema della lezione Magistralis di questa sera della lectio magistralis che richiama una frase di Papa Francesco e che in fondo racconta l'esperienza che noi oggi viviamo nella crisi del multilateralismo, del deterioramento delle relazioni internazionali e io aggiungerei anche negli affanno delle democrazie occidentali che tale al punto che persino la parola Occidente oggi merita un punto interrogativo che cosa che cosa davvero che cosa davvero significhi.
Un filosofo spagnolo ecu e chiudo davvero un filosofo spagnolo in verità un po'trascurato, ma quasi tutti i filosofi spagnoli sono trascurati. Sfido chiunque a ricordarne uno o due Ortega che si diceva che l'Europa è l'unico continente che abbia un contenuto, un contenuto che è fatto di diritti, di libertà, di civiltà, di prassi democratica appunto e avere cura di questo contenuto e il nostro compito irrinunciabile. Io credo e la lezione di questa sera ci serve per fornirci analisi e strumenti e forse alimentare e coltivare, e così ricordo anche l'ultimo libro del presidente Prodi il dovere della speranza firmato insieme a Massimo Giannini per coltivare appunto questa speranza che affidiamo naturalmente al futuro delle nuove generazioni. Grazie,
Ringrazio bout de cuius invito della fiducia.
Il ministro è trattata a inaugurare questo anno accademico.
Di fronte a persone che ne sanno più di me, ma non è la prima volta in vita mia che parlo a persone che ne sanno più di me, quindi cercherò di farlo bene, ecco.
Ma non credevo mai di trovarmi in un ambiente così bello, sono assolutamente incantato e quindi l'onore è duplice, sia intellettuale che anche così, dal punto di vista visuale, ecco e.
Ho
Voluto intitolare questo con una frase evocativa, ma sostanzialmente il discorso di quale spazio ci può essere per l'Europa in un mondo come è cambiato e con la realtà di oggi ecco.
Gli studenti vorrei dare un duplice messaggio, alla fine che può darsi che non c'entri niente, dicono con il titolo, ma prima cosa, esaminando quello che è successo, diffidare dei grandi Guri della scienza politica, cioè ogni volta le cose debbano essere riesaminate, pensare quando penso alla al famoso libro,
Che la la, la fine della storia, no, che avrebbe dovuto essere il secolo del doping, di assoluta americano senza problemi, con la pace perpetua, vediamo come è arrivato e un altro quindi diffidare dei guru, altri insegnamento è ragazzi.
Di storia non è magistra vitae è tutta una balla, quella cioè.
è la storia sempre diversa.
Deve essere presa come riflessione, ma ogni storia ha una sua caratteristica, quindi non crediamo proprio che la storia che gli storici magistra vitae.
La festa della vita e la nostra riflessione è la nostra esperienza personale dico purtroppo perché così ha anche, fortunatamente, perché questo dà energia all'umanità, ecco, questo sono sono,
I due non dico visivamente, ma le riflessioni che vorrei lasciare raccontando un po'le storie degli ultimi tempi, ecco.
Allora riusciamo infatti a si fa il parallelo oggi la sfida cinese con gli Stati Uniti, con la sfida dell'Unione Sovietica, con gli Stati Uniti, in teoria non due figlie uguale in pratica non c'è nulla di simile.
Nelle due sfide,
E quando fu Frances fughiamo allo sconfitto nell'Unione Sovietica, interpretò appunto con la fine della storia, non aveva capito che si preparava un'altra storia.
Ancora in contrasto fra Paesi ma totalmente diverso fra di loro, cioè il conflitto.
Eh sì, tra una potenza di stabilizzata gli Stati Uniti è una potenza ascendente come la Cina.
Un simile alla guerra del Peloponneso, qualcuno o in cantiere simile alla tensione che c'era fra Unione Sovietica e Stati Uniti, ma non non c'è nulla di simile nei due casi, perché se riflettiamo a quanto sta accadendo.
Il la, la situazione, la struttura delle cose è molto diversa da quella che vi era in passato, cioè.
La sfida non è com'era, allora una sfida fra due potenze militari che si confrontavano è una potenza economica che ha vinto, sovrastando l'altra, qui abbiamo una sfida assolutamente nuova che una sfida tecnologica sul primato riguardo al futuro, in tutti i campi.
E che ha una valenza identica sotto l'aspetto militare e sotto l'aspetto della vittoria, diciamo, così economica, 2 è tutto giù al oggi, il luogo è militare e civile commerciale ed è qualcosa di assolutamente più integrale della sciita di allora e anche, sotto molti aspetti più interessante, perché è anche una sfida su come e chi prevede che sarà il prossimo il prossimo il prossimo futuro e,
Qui siamo in un confronto, un confronto.
Totalmente diversa perché, come vi dicevo prima, era stata la superiorità economica a avere il grande vantaggio nei confronti dell'Unione Sovietica e ha quasi convertire e le stesse popolazioni all'Est Europa che il fascino dell'Occidente era trattive, conveniente né da parte cinese non c'è nessuna attrazione del mondo occidentale.
Proprio siamo in una situazione psicologica completamente diversa, c'è una convinta convinta coscienza, o addirittura idealizzazione della ascesa cinese con una concezione globale di questa ascesa e nulla si concede all'Occidente, così come gli Stati Uniti.
In questo momento non concedono nulla alla Cina o alla stessa.
Russia alleata della Cina, parlo poi della Cina, anche se protagonista della storia, in questo momento in negativo anche la Russia ci vuole erede dell'Unione Sovietica, però sia chiaro altro fatto da tener presente.
La Russia come protagonista autonomo dalla storia non esiste, cioè è la Cina che comanda, che dirige il gioco, vi do solo un dato molto semplice che, dei 10 anni prima del Covid la Cina è cresciuta di una Russia all'Asl.
Non credo che ci sia bisogno di darvi altri dati sulla differenza tra i due, è tuttora nella stessa guerra di Crimea, se di di Ucraina, e se non ci fosse la.
Il supporto continuo di tecnologie di assistenza cinesi, la Russia non sarebbe in grado di compiere perché la Cina, a differenza della Russia, non è un potere, è un potere anche industriali, come vi dicevo prima, e la Russia non è mai riuscita ad avere questo questo ruolo. Non mi ricordo proprio quando direttamente lo operavamo nei rapporti che erano ottimi fra la per dire ai giovani come cambiano le cose diplomazia i rapporti ottimi che vi erano allora fra la Russia e l'UE, la Commissione europea nel momento dell'allargamento che all'ultimo colloquio, ma l'ultimo colloquio
Quando io sono uscito dalla Commissione europea con la Russia è il più importante giornalista russo, chiese a me e a Putin quando la Russia sarebbe entrato nell'Unione europea, cioè vi rendete conto, in siamo nel 2005, però sono vent'anni però del cambiamento radicale no, e la Russia è sempre rimasto Paese dipendente, altro colloquio nel 2013, quando discutevamo di economia e dissi con la massima sincerità a Putin che la Russia è un grande Paese di tecnologia, di scienza veramente grande, ma come industria non vale nulla no, cioè chiese, spiegazioni, ma cosa vuol dire? Non vale nulla
Io dissi ogni Paese ha la sua vocazione.
La Russia, l'opposto della Corea del Sud, che trasforma tutto il prodotto e che i 50 milioni di abitanti e leader mondiale dei sette editor mi ricorda Putin mi chiese, ma allora cosa dovremmo fare?
La mia risposta era molto semplice, ho visto eleggete stretti con l'Europa ho visto i jet stretti con la Cina risposta di Putin, ricordati che non venderò mai un metro cubo di casa, la città.
2013, cioè come cambiano le chez les le storie e le tensioni, come si creano e come Pagliano questo e anche qualcosa che ci fa sperare sul futuro, che le tensioni si possono ammorbidire, ma adesso debbo di scrivere l'approfondimento di queste tensioni e augurarmi l'ammorbidimento in futuro ma siamo in questa in questa fase e,
Come dico c'è la.
E questo cambiamento con una profonda diversità.
Perché la l'Occidente chiede molto bene la sfida tecnologica delle nuove tecnologie di punta gli Stati Uniti sono assolutamente all'avanguardia, ma con un prezzo altissimo che il regresso della democrazia in qualsiasi parte del mondo, cioè noi viviamo con un sistema che è davvero il migliore del mondo è l'unico che è stato detto prima in queste belle introduzioni quanto l'Europa e quanto la democrazia hanno dato al mondo.
Però dobbiamo anche constatare una decrescita una decrescita assoluta oggi dire dobbiamo dire un quarto della popolazione mondiale vive in teoria nella democrazia, ma solo il 10% vive in una democrazia.
Che possiamo chiamare democrazia, piena democrazia liberale, l'altro 15% vedi vive in una democrazia autoritaria, no che ci trash, che hanno le elezioni, ma in modo assolutamente fasullo, quindi la democrazia è in fortissimo, è in fortissimo righe.
Regresso e de.
Eh.
Ed è un cambiamento continuo, che colpisce anche e soprattutto i Paesi a recente democrazia noi avevamo tutti gioito quando in Africa.
Era cominciata una grande ciclo elettorale, poi constatiamo che i presidenti eletti, quando finisce il loro mandato, non se ne vanno via, perché e lo trasformano in una in una Presidenza autoritarie e è una trasformazione molto forte che assume una.
L'ultima manifestazione, ecco il cambiamento radicale degli Stati Uniti sono certamente il Paese autoritaria ancora, ma in cui la democrazia viene erosa in tantissimi aspetti e la concentrazione del potere diventa I, e non l'espressione del popolo, ma la concentrazione del potere che fa per definizione il bene del popolo viene essere guardate che questo è il frutto.
Di una trasformazione profonda che ormai.
Anche in tutti i Paesi si vota sempre più sempre meno per l'interesse economico, anche se rimane molto forte, ma si vota sempre più per identità.
Cioè.
La paura che viene da tutte le guerre, che si moltiplica da tutte le strisce organi di sicurezza di un mondo che non è gestito ancora o che non è gestito affatto, e tutte queste paure trasformano e il problema della sicurezza, che arriva radicando le proprie radici e diventa dominanti per cui è l'estraneo che diventa il nemico ma questo è un ritorno al nazionalismo, è un ritorno indietro e non per caso in tutti i Paesi democratici chi picchia contro gli immigranti vince le elezioni,
Anche nei casi in cui i migranti Schumi indispensabile che tutti riconoscono che sono indispensabili.
Ma quando il problema dell'identità diventa problema dominante, voi capite che tutto il resto viene messo in seconda fine e il il candidato non può che appoggiare questo tipo di deriva dei deriva e anche dire vogliono Unim un'immigrazione disciplinata, serie, eccetera non attacca,
Quello che attacca è il la chiusura ed è interessante perché avviene in tutti i Paesi democratici.
Prima ho citato negli Stati Uniti, ma tutto la, la degli estremismi, gli europei, soprattutto di destra, ma anche di sinistra.
Invocano questa chiusura come fatto identitario, ma allora il fatto identitario fa sì che l'Europa sia messa ancora più a rischio di quello che è infatti identitario, diventa un fatto esclusivo, diventa e per per sua definizione, per suo per suo Ka caratteristiche, ecco e quindi,
Il diciamo così, l'incoraggiamento reciproco che viene dallo stare insieme in politica viene escludendo il, escludendo il diverso e l'identità.
Naturalmente si lega ed è causa ed effetto, nello stesso tempo, delle indebolimento della democrazia di cui vi avevo, vi avevo detto prima che ha prodotto in Europa cambiamenti formidabili, cioè la la, la Brexit non è mica, è stato fatto di interesse economico quando io parlavo con i miei colleghi accademici Gigi britannici tutti dicevano che non avrebbe avuto un esito positivo economico ma la conclusione era, siamo diversi, siamo diversi e quindi la nostra
Identità ci porta a scelte diverse e poi.
L'avvento dell'Afd in Germania, le pelli in Francia, lo stesso deriva italiana, no, quando.
Ah, esamineremo poi perché poi, in Europa il trionfo dell'identità.

Fonde con un cambiamento istituzionale, cioè col passaggio di potere dalla Commissione, che era organismo sovranazionale al consiglio, che rappresenta i singoli Paesi, cambiamento che noi abbiamo vissuto, naturalmente, della stesse nostre e messaggi televisivi, noi vediamo sempre più spesso.
Le Circolo dei il Circolo dei de dei Paesi rappresentanti sempre meno
Mai il lavoro della Commissione, come è fatto collettivo vediamo la presidente della commissione, ma la quale è intelligentemente assolutamente agisce come se fosse emissario dei Paesi rappresentanti e allora porta avanti solo le proposte che pensa possono essere condivise dal corpo elettorale messi insieme e questo porta a un cambiamento assolutamente radicale della natura dell'Europa e di quello non so se quest'Aula sia l'Aula Spinelli o in aula vicino, ma voglio dire di quello che Spinelli voleva nella né nella sua idea di un'Europa convergente e questo è il grande, il grande dilemma in cui si trova, in cui si trova, in cui si trova
L'Europa in cui si trova l'Europa e
Con una diversità di potere concorrere con Cina e Stati Uniti, con il ruolo che l'Europa precedentemente compiva e adempiva, non moltissimi anni fa, quando stavamo preparando l'euro, mi ricordo benissimo era il 97 in una missione speciale in Cina, il dialogo col presidente cinese,
Era assolutamente affascinante, perché in questi colloqui internazionali c'è di tutto no, dal burro agli ingranaggi, a alle bollette tutto il presidente cinese voleva solo sapere dell'euro, ma è vero che scomparirà il marco, il franco, nessuna domanda sulla lira, ma pazienza e è vero che,
Via via avrete un biglietto, eccetera alla fine dice
Lei pensa che lo potremmo avere le nostre riserve, ma allora il prodotto lordo europeo?
è era superiore a quello americano la mia risposta evidentemente sì, pensate la risposta del presidente cinese, io avrò tante riserve in euro quanto in dollari, perché se accanto al dollaro che l'euro c'è anche posto per il rinvio in B, cioè per la mia moneta,
L'idea di un mondo pluralistico in cui l'Europa era arbitro oggi e vi dico per esperienza personale sia andato in Cina, l'Europa è amata, in teoria e sostanzialmente ritenuta del tutto.
Inappropriata e del tutto inconcludente nell'ambito europeo, nell'ambito mondiale, all'ultimo perché, proprio perché non c'è quella unione fra gli Stati che mette assieme le grandi decisioni.
Ecco allora che noi abbiamo tuttora un prodotto interno lordo europeo che è molto simile a quello americano 10% inferiore, ma se noi ci mettiamo Gran Bretagna, Norvegia e Svizzera che non sono membri dell'Unione ma sono legati economicamente all'Unione, andiamo sopra alpina americana,
Ma non abbiamo più, non solo non abbiamo la funzione di giocatore, ma stiamo perdendo anche la funzione di arbitro quando il vertice del luglio scorso.
Degli USA, lo scorso con la Cina della Commissione europea doveva durare due giorni è durato un giorno solo perché tedeschi, francesi e italiani la pensavano assolutamente divi diversamente sui grandi problemi.
Qui può darsi che qualcosa cambi nelle prossime settimane, perché i tedeschi, che avevano una quantità enorme di investimenti in Cina e che quindi avevano una politica molto più aperta verso la Cina stessa, adesso con la crisi verticale delle loro imprese in Cina,
Hanno un atteggiamento più simile agli altri Paesi europei, ma non è l'Unione europea e sigla la volontà dei Paesi, ma solo se gli interessi comuni
Coincidano allora voi vedete che
è una meravigliosa forza potenziale che non si trasforma in forza effettiva, perché questa meravigliosa Europa, che è la più bella creazione politica mai fatta, però è il più buon pane della politica, aveva un pane mezzo cotto e mette un conto, è ancora, non piace e quindi il problema è proprio quello di andare avanti con la nostra,
Con la nostra, è certamente il fatto grande grave è che
Non siamo di fronte a una situazione di difficoltà politica che rende molto difficile questa unione qual è proprio?
Con parole semplici, ma anche scientificamente, cioè l'Europa ha sempre proceduto con una specie di divisione del lavoro con due motori no, l'economia tedesca politica francese e con l'Italia taglia molto più importante di quello che noi comunemente pensiamo, perché è sempre stata determinante nell'orientare e nell'aiutarla dice Giulio il Comune quando c'era io posso dar testimonianze da dell'oro Chirac,
Che riconoscevano in modo aperto questo ruolo italiano è però se l'Europa va avanti può essere solo quando Francia e Germania sono fratelli, adesso son dei buoni amici, ha
Gli amici, i fratelli, possono condividere gli interessi, gli amici solo quando c'è l'interesse dell'interesse e quindi siamo sempre in una situazione di alti e bassi senza le grandi decisioni che bisogna prendere in questi in questi, in questi momenti è.
Decisioni sono decisioni politiche,
Cioè sono il gioco sul 20 25% e il tasso di interesse o sul anche sulla bellissimo episodio dell'aiuto ai Paesi col Covid, che è stato bellissimo atto di solidarietà, ma solo nel mettere a politica.
Il Comune perché perché non si adempiuto,
Il desiderio cinese di avere un'Europa mediatrice perché quando c'è stata la crisi economica, l'Europa si è rotta, la Germania addirittura voleva sbatter fuori, la Grecia e i cinesi hanno smesso di comprare euro, mi hanno comprato fino al 20%, che è molto poi si sono fermati perché è chiaro che non non si fidavano più per la disunione del della della della politica europea. Allora il problema è proprio
Nel costruire quest'unione, e qui c'è questo fatto nuovo che vi dicevo, cioè
E anzi che vi preannunciavo quanto detto. Francia e Germania erano specialisti in campi diversi, ma con interessati. Adesso la orrenda guerra di ucraina ha portato a una situazione diversa, cioè il bilancio della Difesa tedesche più del doppio dove due volte e mezzo di quello francese
E voi tenete conto che il costo che la truppa diciamo così è identico nei paesi, vuol dire che il bilancio per gli armamenti è quattro volte, quello tedesco di quello francese.
È la Francia, non ha nessuna intenzione di fare l'atto che farebbe il gran salto in Europa, conferire all'Unione Europea l'arma nucleare e il diritto di veto presso il Consiglio di sicurezza, cioè i due grandi strumenti politici che costruiremo l'Europa in un giorno questa è la politica interna francese
Lo rende assolutamente impossibile quando faccio questi discorsi in Francia,
A mala pena non mi rinchiuderlo in manicomio, quindi, proprio perché non è pensabile di questo, e allora diventa difficile pensare a quel perché poi, da parte francese c'è la sottovalutazione delle potenzialità tedesche, perché è chiaro che con il bilancio della Difesa così diversa oggi la tecnologia francese militare è molto superiore.
Ma un domani, fra cinque anni.
Anche perché e qui è l'altro problema su cui bisogna proprio riflettere no qua in Germania si sta.
Molto assimilando il problema del futuro dell'economia con l'aumento delle spese militari, perché quando una catena della Volkswagen viene chiusa e viene aperta la catena della Rai Métal è una cosa diversa, però, dal punto di vista di un Paese che si sente in difficoltà economiche in cambiamento è un rimedio ai capi con la situazione politica che c'è in Germania, certamente questo è un problema politico molto forte per molto forte per l'Europa, anche perché,
Vedete già.
Io non vi parlo di cose fantasiose del futuro, ma dicono che sta realizzando tre mesi fa si è rotto l'accordo franco tedesco per l'aereo militare del futuro, tre giorni fa si è rotto l'accordo per il carro armato fu comune futuro, cioè è,
E gli amici non sono più fratelli e quindi ognuno guarda i suoi interessi e la Francia, che ha la più alta tecnologia, vuole avere questo specie di privato tecnologico. La Germania, che ci mette risorse finanziarie molto più forte, vuole avere altrettanto privato e l'accordo è impossibile, cioè se io e lei vogliamo fare una società in cui io comando e lei paga, io ci sto ecco, ma viceversa la situazione e semplifico così il problema, perché è grande vero problema che sta for sotto alla politica europea di oggi insieme. Naturalmente
Ai problemi il fatto che questo si accompagna con dei cambiamenti
Politici in cui l'Europa viene ritenuta come il principale nemico
O comunque alleanze für deutsche, le penne e sono tutti.
Eh.
Nessuno è disposto nemmeno, anzi, il nostro Governo o meno degli altri, a fare il primo indispensabile passo che la figlia dell'unanimità nel consiglio, cioè il fatto che le grandi decisioni politiche ed economiche possono essere prese solo all'unanimità significa la, per definizione, la paralisi
Del sistema economico, quindi, in modo indiretto, chi non vuole la fine dell'unanimità non vuole che l'Europa faccia passi in avanti, questo si sta difendendo, pensate a cosa ha fatto l'Ungheria, in passato, poi c'è stato un cambiamento, ma
E ci sono tutte
E i cambiamenti in senso opposto di cui vi parlavo prima e ripeto questa idea di non condividere le decisioni estreme della. Perché allora voi mi chiedete, ma cos'è che fa che fa
Fare un salto in avanti all'Europa
E questa decisione che vi dicevo e in più ricordatevi questo, soprattutto i giovani, debbo ricordare che nelle grandi decisioni politiche.
Ci vuole, ci vuole il cuore.
Cioè bisogna prendere delle decisioni che fa l'euro era nel cuore della gente, no, la bolletta, la condivisione dell'Eur, lo stesso allargamento era nel cuore, cioè noi rimettiamo un'Europa unita com'era sogni, eccetera se noi non abbiamo qualche decisione di questo tipo.
Non possiamo pensare di portare avanti l'Europa aumentando i controlli burocratici puru,
Pool per la salute alimentare, pur con qualche obiettivo nuovo perché qui?
Questi non avvicinano il cuore della gente, io ripeto sempre l'ho detto anche stamattina qui a Napoli, quando facemmo l'euro e l'Italia faticava a entrare no.
Eh eh,
Io avevo un rapporto molto buono, anche se di colore politico leggermente diverso cancelliere tedesco, ma non proprio una specie di Chimica comune.
Forse per la comune educazione cattolica non lo so, ma è un giorno la Confindustria tedesca, che era il pilastro del governo Kohl, fa una dichiarazione contro l'euro.
Tre ore dopo il cancelliere tedesco fa una dichiarazione in favore dell'euro, allora prendo il telefono e dico come mai hai tradito Helmut i tuoi elettori perché sei così forte sull'euro e quello mi risponde io vogliono euro perché mio fratello è morto in guerra,
Che non ha nulla a che fare con l'euro, ma ha a che fare con la emozioni, con la pace, con gli obiettivi grandi, allora o noi mettiamo questi obiettivi oppure l'Europa l'Europa non si riesce a costruire perché sono solo questi obiettivi,
E riescono a far saltare le infinite difficoltà in riunione così complessa, che ha tanti problemi di fronte a quello che viene che viene al mondo, e questo lo lei non è facile perché
Convive con quella frammentazione.
Che vi ho detto prima, ho sentito nella rappresentazione anche l'interrogativo che ruolo può avere la diplomazia?
In un mondo, così, questa è una delle dei problemi di cambiamento
Dalla guerra mondiale a pezzi, che più mi colpisce, cioè la umiliazioni progressiva del ruolo della diplomazia, che è sempre stato uno strumento chiaramente di servizio, ma il grande strumento che prepara.
La, l'accordo, la coesione e il trovare il compromesso no, e quando, invece della diplomazia, gli Stati Uniti mandano tutti i parenti a trattare è un cambio, ma guardate che questa affermazione viene accolta con un sorriso, ma guardate che è un è un cambiamento enorme, è un cambiamento enorme, no, e questo è l'altro grande cambiamento se non in un restituiamo.
Questo dialogo fra i paesi non prendiamo anche la forza a coloro che ha portano in dialogo, cioè i diplomatici, che il loro mestiere è quello di apportare Diana.
Ecco, questa è la complessità del mondo in cui il del mondo in cui in cui noi viviamo in un mondo in cui viviamo, viviamo e nello stesso, mentre però parliamo di queste cose.
Le 2 grandi potenze.
Con
Diversi strumenti, ma con uguale attenzione.
Cercano di
Prendere in mano tutte le strutture intermedie, no, allora la Cina
Nella grande Asia e dell'Africa con l'economia, la dottrina di Trump su tutta l'America è impressionante, perché noi criticavamo la dottrina Monroe, ecco il fatto del passato, ma la dottrina Donno Roe, cioè intorno.
Eccetera è diventata identica, anzi, molto accentuata rispetto alla dottrina in cui questo mondo Emilio e questo mondo con diversi strumenti e invece dalla dall'Asia e noi abbiamo noi potremmo avere sotto questo aspetto ha un ruolo, ad esempio in Africa e nel Mediterraneo
Sono le 2 cose che mi premono di più no cioè,
L'Africa, 54 Stati non c'è nessuna potenza dominante economica, ma che la rete, i cinesi che.
Conversa con 53 Stati su 54, quindi pensate la rete totale con una e la Russia che ha il potere militare nel Sahel, ex colonie francesi, Mali, Niger, Burkina Faso, Repubblica Centroafricana, Ciad.
Che escono dall'orbita francese ed entrano in un'orbita russa di un Paese che pure non è certo forte in questo momento, perché l'Europa che è il più grande donatore nei confronti dell'Africa, non avendo una politica comune africana, viene adagio, adagio, espulsa dal ruolo africana,
E non abbiamo il coraggio e la capacità di abbandonare completamente l'eredità coloniale per un patto Europa Africa che sarebbe davvero gradito, davvero gradito, vi assicuro, ha nella maggioranza dei Paesi africani, ma anche qui d'altra parte confesso, io stesso non dico la mia colpa ma la necessità che quanto accadeva,
Con questo problema e di non avere un corpo unitario, quando accadeva qualcosa in un'ex colonia in caricavamo dell'istruttoria, il vecchio Paese coloniale, perché conosceva meglio le situazioni di relazioni e quindi addirittura in qualche modo, siamo rimasti eredi di un passato senza guardare al futuro e in particolare con questo termine perché sto esaurendo il mio tempo.
Cosa che
L'importanza enorme quando ho ben fatto l'allargamento, i paesi del Mediterraneo si lamentavano cioè giustamente, mi dicevano precedente, ma lei guarda solo a nord e a est e non riguarda e non guarda al Mediterraneo.
è la mia risposta, era onesta dicendo, ma stiamo mettendo le basi, lo faremo dopo, ma in questo momento bisogna rimediare alla caduta dell'Unione Sovietica e quindi dobbiamo fare in fretta e meno male che abbiamo fatto in fretta per ricucire almeno una parte dell'Europa però nello stesso tempo io avevo proposto nel 2002 di creare delle reti universitarie fra Nord e Sud dell'Università cioè la proposta era finiamola con le con le colonie universitarie no,
Non l'Università di Roma o di Napoli, a Beirut, eccetera, ma 30 Università paritarie
Vuol dire ogni università con una sede con due sedi, una a nord e una sud che, se io, Università di Atene e Cairo, Università di Napoli e Tripoli, università?
Con lo stesso numero di studenti del Nord, lo stesso numero di studenti del Sud stesso, lui dei professori del Nord stesso, numero di professori del Sud, due anni di studio Nord, due anni, l'Istituto su niente, mi dispiace dirlo qui a gli dissi o scienze politiche o filosofia teologia, perché bisognava toccare intanto le cose ma chimica, fisica, agricoltura, medicina in modo dico, quando 500.000 ragazzi sono usciti insieme il Mediterraneo, lo ritorniamo ad avere noi perché oggi ci sono meno rapporti nel Mediterraneo che sotto l'impero ottomano. Parlo sul serio, cioè meno rapporti personali
Che c'erano sotto l'impero ottomano e oggi il nostro should, proprio quelli immediato, è in mano ai russi, ai turchi, ma gli chissà di Dio questa
Con l'Unione Europea no, finalmente dopo vent'anni la Commissione ha cominciato a mettere in atto il progetto perché i Paesi del Nord, dato l'immigrazione, hanno capito che il Mediterraneo è importante, ma ci son voluti 2021 anni per cominciare, un progetto che ci faranno aumentano.
Ecco, però dobbiamo, secondo me, affrontare questi temi, sia dall'atto del cambiamento politico sia dal lato del cambiamento saggio umano, perché poi il?
Le possibilità ne abbia, come vi dicevo, abbiamo un prodotto nazionale equivalente a quello americano, abbiamo capacità scientifiche che ci permettesse di insieme, sono elevatissimi e quindi io non vedo perché.
è vero che con l'intelligenza artificiale Cina e Stati Uniti sono avanzati, però ricordatevi che la rivoluzione industriale che Trump ha promesso non c'è neanche l'ombra, negli Stati Uniti non ce la fanno con l'industria Ameglia tecnologia a riprendersi da una che non hanno più le persone per fare questo naturalmente giocano su una,
Punta che è fantastica straordinaria.
E qui voglio finire con un altro osservazione, soprattutto ai ragazzi stiamo attenti, stiamo attenti a
A questi investimenti impressionanti dell'intelligenza artificiale io spero che vadano avanti bene, ma hanno una dimensione e un rapporto fra Priceline commerciali, cioè fra le quotazioni e i profitti veri che non ha precedenti.
In tutta la storia.
Politica d'Europa del mondo, quindi un'attenzione a questo aspetto
E lavoriamo
Fino a che non riusciremo ad avere una unione, un grande progetto europeo, sull'intelligenza artificiale, nel portare l'intelligenza artificiale in tutte le nostre strutture.
Produttive o amministrative o e che abbiamo le grandissime risorse di avere una contabilità contabilità nazionale nella salute, nella scuole in tutti, cioè la presenza pubblica che ha coordinato i grandi settori sociali.
è un grande patrimonio se noi applichiamo queste nostre innovazioni, anche se non sono prodotte da noi, ma anche se sono utilizzate da noi, ci danno veramente con grande spazio e ci danno il tempo per ritornare ad essere protagonisti della politica mondiale. Ecco, questo è l'augurio che io, con l'auspicio finale che ci sia qualche
Spiraglio di finge
Di qualche problema perché, essendo in un periodo che da cinque anni stiamo accumulando.
Problemi e non li stiamo risolvendo neanche uno io e lo ripeto continuamente ho paura dell'incidente quando abbiamo troppe cose assieme, quindi sceme all'augurio di riprendere questa nostra capacità, anche l'augurio di potere operare, per ricucire questo, ma senza l'unione politica non contiamo nulla neanche nella mediazione.
Ma sull'Ucraina mediato, il Pakistan ha mediato, la Turchia, ha mediato perfido l'Arabia Saudita, il Brasile, non l'Unione europea
Allora benissimo il rapporto con gli Stati Uniti, ottima doverosa la difesa dell'Ucraina, ma anche la capacità di proposizione e se ci spostiamo dall'Ucraina a Gaza.
La la la, la situazione è la stessa su Gaza, non abbiamo avuto una parola tanto dolore, tanti proclami, ma non un atto, un atto politico su un problema.
Che è stato lasciato alla decisione, alla decisione totale no, permettetemi di chiudere questo per dire come si è formato con un episodio quando ebbi la visita ufficiale.
E ed Israele del 2007 della presidente del Consiglio
Come era mia abitudine, incontravo, il governo era Olmert, con cui avevamo fatto bellissimi discorsi di due ore, dei discorsi di avanzamento, eccetera, e il capo dell'opposizione che era Netanyahu.
Il discorso con il Genoa vedi cosa cosa è la permanenza dei problemi, il cosiddetto Deniau, cinque minuti?
Non di più Netanyahu mi disse ti chiedo solo un favore che tu, ma vi aiuti a convincere Bush di darmi che rappresento, americano a convincere Bush di darmi il permesso di bombardare Teheran.
2007 c'è riuscito nel 2026, ma pensate quanto?
Il formano queste incrostazioni senza che vi sia un minimo progetto di mediazione, ecco, questo è il ruolo dell'Europa, che però, per fare questo, deve diventare un'Europa unita che parli con una voce sola, grazie.
Grazie presidente per questa sua densa,
Nexo, ci sono tanti argomenti e io mi soffermo su una frase che ha detto, speriamo che non ci sia l'incidente, io spero effettivamente che non ci sia, perché cioè in questi periodi bui e ci sono dei momenti in cui è facile perdere la strada Sarajevo ricordata di Sarajevo è tuttavia, dico un'altra cosa rispetto a quello che lei ha detto che l'euro, l'Europa per quando riguarda noi, per quanto riguarda anche la la mia, diciamo generazione, è stato un progetto e un sogno. Io credo che noi dobbiamo rilanciare il sogno, come lei diceva, utilizzando il cuore effettivamente, ma credo molto che questo lo possiamo fare grazie alle nuove generazioni, perché su Gaza, nell'ottusità dei governi, io quello che ho visto che le nuove generazioni sono scese in campo, ma l'opinione pubblica non fa testo in questi governi ottusi
E credo che quello che è importante dire che noi dobbiamo puntare su di loro, perché sono loro che possono di aprire la fiducia verso l'Europa, io credo che noi ne abbiamo fortemente bisogno, quindi io la mia speranza sono i giovani.
Ed è per questo che lei oggi qui, perché lei è testimone di questi percorsi e noi li dobbiamo rimandare restituite, perché è importante la storia, è importante ciò che è stato la costruzione, lei è stato un costruttore e quindi questa costruzione politica noi la dobbiamo salvaguardare anche lasciandola in un'eredità importante,
Però
Non vogliono essere scettico, abbiamo avuto delle manifestazioni di fronte allo studio dei giovani su Gaza, cosa abbiamo ottenuto il progetto Pitrolo, certo, o noi dobbiamo fare in modo che questa voce dei giovani o vecchi governi, sennò questo quarto governo Tusk cioè a Gaza si continua,
Si continua a soffrire in un modo o in un modo impressionante, cioè tutte queste belle manifestazioni non hanno spinto.
Neanche la politica europea ha.
Pare, ma.
Un'alternativa forte, di una proposta forte nei confronti nei confronti di casa, no, lo stesso problema del commercio.
Nei territori occupati, eccetera ha visto l'Europa divisa, ma pensiamo se non ci fossero stati io sono convinto che comunque questo è importante perché dà l'idea di un di movimenti dal basso e la partecipazione dal basso è fondamentale, allora io non voglio rubare tempo, scusatemi, mi ha appassionato quando diceva avrei 1.000 domande, però noi,
Ma vorremmo come abbiamo fatto anche negli altri incontri che dal pubblico, qualora ci fossero delle domande
Potessero essere fatte al presidente Prodi, prego, prego, ecco, prego solo di parlare il folto e ad altri e poi sono vecchio, ha, è vero, c'ha, uno spirito giovane, Alessio, allora mai.
C'era anche un'altra persona.
No, no, c'era va bene, sì.
Grazie Presidente di questo.
Magistrale
Topografi, ma grazie Presidente di questa magistrale topografia del momento, che è estremamente pericoloso.
Due notazioni CAP brevi, che poi in realtà nella sostanza sono una richiesta di suo parere c'è una domanda sono per le domande, la prima quando lei ha cominciato giustamente a ricordare che oggi il, il ko, la competizione tra i due grandi player,
Del di questa congiuntura c'è Amelia che Cina e affidata alla tecnologia, cioè il primato tecnologico,
Ecco, in realtà è certamente così, però la questione è che il primato io penso che questo sia una pericolosa illusione.
E nella sostanza la dottrina di Peter Till, cioè del momento straussiano in fondo, grazie all'intelligenza artificiale, il primato tecnologico manda in soffitta le tecnologie sociali tradizionali religione, diritto, filosofia e gli applicativi delle tecnologie sociali e politiche per fare una battuta, i dipartimenti di Scienze politiche,
Perché in realtà l'intelligenza artificiale, la tecnologia delle Lante Como
La struttura dell'intelligenza artificiale consentirà un controllo endogeno di una società tramite una persuasione occulta al regime e, in realtà, sul piano endogeno, e poi.
Armato Intelligenza Artificiale armato contro cui ha parlato il Papa,
Ah nell'enciclica, fondamentalmente è il ritorno, a Trasimaco, il diritto del più forte.
Cioè in realtà.
Una conferma di
Di Clausewitz che la guerra e la politica con altri mezzi, in un momento in cui la politica pare che non abbia più altri mezzi, che la guerra, perché la diplomazia e in quel disastro, così quindi ecco, bisognerebbe, diciamo così, inquietarsi del fatto che la lotta per l'egemonia sia affidata al primato tecnologico perché non è senza costi sociali soprattutto per le nostre liberaldemocrazie perché se io finanzio solo lo sviluppo tecnologico dei finanzio,
Tutte le altre tecnologie sociale, a cominciare dal welfare e mi trovo.
Quello che si vede, diciamo così di dissenso, diciamo l'uscita a destra da questa situazione in Europa e volevo sapere lei su questo quale fosse la sua posizione e l'altra
Sarò più breve
2013, lei in realtà ha segnato un punto di una grande speranza, nacque quella domanda del 2013 del giornalista russo che chiedeva quando la Russia entrerà in Europa è una domanda che mi viene è perché in realtà, un anno dopo è cominciato il fatto che la Russia si consegnasse a una Cina cui non voleva consegnarsi o almeno in quel dialogo con lei ricorda che nel 2014 c'era credo Biden a piazza Maidan no e lì è cominciato un decennio in fasto dell'Europa.
Quindi anch'io sono d'accordo Europa, assolutamente, ma per carità di Dio, non il modo di gestione dell'Europa degli ultimi 10 anni.
Guardi.
Sull'intelligenza artificiale non posso credere assolutamente ragione
Al pericolo, all'allarme, sul pericolo che lei ha portato e.
Qui c'è uno strano aspettano.
Che negli Stati Uniti l'intelligenza artificiale e portata avanti in questo connubio fra grandi imprese e governo
Ed è un connubio, tutto sommato interessante, perché ci sono alcune alcuni grandi manager che cominciano a pensare che sia bene regolarla, ma la Presidenza, cioè Trump, dice le cose, non ci vuole nessuna regolamentazione e la opinione americana e ora questa quindi difficilmente secondo me si può riportare a una regina vorrei essere cioè chiaro nell'enciclica c'è scritto tutto no, quello che bisognerebbe fare, però, dico,
Sì, non ha l'arma nucleare Leone, ecco e siamo di fronte a questa situazione con una atteggiamento estremamente interessante, qui guardate che si è aperta una sfida che non so come vada a finire.
Le grandi imprese americane hanno una certa superiorità, ma la Cina sta arrivando velocissima e usa il sistema aperto per cui, se continua così.
Il sistema, chi dice si diffonderà nella gran parte del mondo, quindi la.
La spinta delle imprese americane di avere un grande profitto, a mio parere, potrà essere un gravissimo danno per il sistema americano, se ripeto, la Cina lasci il sistema aperto, cosa che può anche non essere non arrivare fino in fondo, ma se c'è questa sfida fra sistema aperte, sistema chiuso,
è chiaro che io e imprenditore di media taglia, se posso, usi un sistema aperto perché gratis, ecco, lo faccio in modo assolutamente gente semplice, quindi questo è e naturalmente questo dipende dal fatto che non so come se lo lascerà aperta anche in futuro la Cina perché ricordatevi la Cina è un sistema autoritario e anche comunista ma soprattutto autoritario.
Cioè è un autoritarismo, confuciano, che è qualcosa di misto fra l'autoritarismo politico e.
Diremmo così la tecnocrazia, no, il Bandar di d'Amato ed è quello che ha che ha fregato tutti gli osservatori, me compreso no, che pensavamo che la Cina, con il progresso economico, è diventata sede paesi più aperta, la democrazia, no, questo è però in questo momento ha aperto un sistema non so quanto lo lascia aperto se lo lascia aperto, finisce con,
Che avrà una una influenza, una influenza fortissima.
È quello che le ho detto prima, era il 2005 2013 era il gas, 2005 era il colloquio la Russia all'Unione Europea, e qui è successo quello che ho vissuto nella mia vita, cioè che Putin mi diceva, con l'allargamento dell'Unione Europea fai quel cavolo che voi io non voglio nota ai miei confini e io rispondevo che io non c'entravo collaudato cioè un discorso che, ma,
Volete che io non avessi un colloquio, allargando a otto ex paesi che appartenevano all'Unione Sovietica che non avesse un colloquio con la Russia era evidentemente impossibile, quindi questo colloquio diceva amaramente poi non interessa tanto questo mi interessa, dicono che l'ha dato ai miei Cofini quindi il problema si spostava tra Stati Uniti e Russia e noi siamo stati coinvolti in questo.
Aumento della differenza e della divisione, e quindi della terra e del radicale cambiamento della,
Dalla Russia con io ho seguito molto evidentemente per il mestiere che facevo l'acuirsi delle tensioni fra fra Ucraina e Russia, ma non pensavo mai a una guerra, ma mai avrei pensato ho capito che era il distacco era definitivo, ma solo distacco quando la Chiesa ortodossa, il patriarca ortodosso portano la scissione della Chiesa ortodossa russa con la Chiesa ortodossa ucraina.
Lì ho capito che era lui Thibaut legame l'ultimo legame che e poi ci sono state anche dei dei Paesi europei che facevano i loro giochi, no, la Germania ha voluto fare il Nord Stream per avere direttamente il gas.
Dalla Russia, saltando l'Ucraina e le proposte che avevo fatto, ma facciamo una società per azioni in tre no.
Per il gasdotto Ucraina, un terzo russo, un terzo ucraino, un terzo dell'Unione europea, tutti i so garantiti
Ma i tedeschi russi, anche perché volevano avere un loro rapporto, quando vi dico che gli interessi nazionali sono ancora così è.
Ne ho, vi dirò questo.
Appartiene solo alla mia cattiveria, alle previsioni un po'strane, ma noi riavremo il gas russo quando i fondi di investimento americani saranno azionisti del Nord Stream.
Io non sopravviverò a questo, ma il sopravvive poi vede, se questo non avverrà o no, ci sono tutti gli tutto questo atteggiamento di Trump che fa in questo momento.
Precede un'idea sull'energia civica d'accordo e comandiamo il mondo, ma è talmente chiaro e talmente chiaro.
No l'idea, datemi, datemi un po'più di gasolio, mettiamoci d'accordo,
Piccole cose che secondo me profilano un grande intervento, e qui l'Europa se questo avviene sarà drammatico, perché è chiaro che i produttori di Cigliola americani non possono che mettersi d'accordo sul prezzo con la Russia, perché diventano sostanzialmente monopolisti mondiale.
Grazie.
La domanda è molto elementare.
No.
Mi sente addosso una domanda molto elementare, quasi impertinente nel discorso, giustamente lei diceva che è la.
La parola l'Europa era paralizzata dal concetto di unanimità.
Nelle decisioni e che, fin quando rimaneva questo concetto di unanimità, c'era una paralisi, questo è chiarissimo alla domanda che mi pongo, ma che certamente c'è una risposta che io non lo so, come si fa a mantenere l'asse democratico togliendo l'elemento l'unanimità e con quale criterio si può mantenere un asse democratico togliendo il concetto di unanimità oggi come oggi l'unico rimedio dell'Europa a più velocità,
Ciò è chiaro, il loro debito con 27 Paesi sono riusciti allora sia un grosso progetto in cui chi sta alla Francia, come è stato l'euro, eravamo solo 11 paesi riusciamo, credo, 21 22 no.
Quando una cosa bella, poi arrivano tutti se si mettono d'accordo Francia, Germania, Italia e Spagna e il giorno dopo ne arrivano altri 10 o 15.
Questo è il problema, è la volontà politica, non è necessariamente che si esprime contro l'unanimità, perché per abolire l'unanimità ci vuole l'unanimità, quindi.
No, non ci siamo insomma, no, allora si fa una cosa fra alcuni Paesi, quindi doppia velocità, doppio circo e dopo arrivano tutti gli altri sull'euro, il fatto che la Polonia non ci sia ancora va be'verrà dai, è un giorno o l'altro poi si adeguano su tutti i comportamenti fino a che non entreranno in Europa ecco quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo fare cose concrete, allora la gente dice ohibò no, questo è quello là, la soddisfazione no
Mi si sente okay saldi, onorevole avevo molte domande da farle, ma mi limiterò una che è più adatta al contesto, alla pelle avvicini il microfono lo mangi.
Comunque, una domanda alla quale lei ha comunque ha già in parte risposto e venne in primis la sua figura Presidente della Commissione europea ed è considerato uno dei padri nobili dell'Unione europea.
Moderna, oggi vediamo Unione Europea completamente appiattita alle condizioni della NATO e soprattutto gli Stati Uniti, o meglio dire di Donald scusate alzando la voce perché riteniamo che gli hanno fatto una cucina, un attimino a noi o così sentiamo dovuto ringraziandolo negli ultimi 10 anni si sente bellissimi si sente,
Okay.
Stavo dicendo io avevo molte domande per lei oggi, ma mi limiterò una che è più adatta al contesto, vedendola in generale la sua figura Presidente della Commissione europea ed è considerato uno dei padri nobili dell'Europa moderna, oggi vediamo un'Unione Europea completamente appiattita dalle posizioni di Donato e soprattutto degli Stati Uniti o per meglio dire Donald Trump che diciamo è il primo che critica la NATO ad oggi, che continua a intervenire e a inviare armi all'Ucraina alimentando un conflitto senza una strategia d'uscita diplomatica mentre su Gaza e sulla tragedia palestinese si limita a delle dichiarazioni di circostanza.
Senza imporre alcuna sanzione concreta a Netanyahu, quindi le chiedo e qui sta l'Europa unita e autonoma che avete in avevate in mente quando avete lanciato l'euro, l'allargamento ad Est o doveva prendere atto che l'Unione europea ha del tutto rinunciato a un proprio loro di potenza diplomatica e contatore geopolitico trasformandosi in un semplice esecutore passivo delle decisioni di Washington o per meglio dire di Donald Trump,
Porsche passivo dell'A
È un semplice contatore.
Ah, no, opera, ha perfettamente ragione, ma quando facciamo queste cose, il rapporto con gli Stati Uniti, che era assolutamente compatibile con queste cose, no loro provvedevano alla Difesa, per il resto noi avevamo una grande capacità di azione voglio dire io avevo avevo,
I miei colleghi accademici americani discorsi odiavano tutti di adottare l'euro perfino mi ricordano che, va detto, può Prodi, la tua carriera universitaria infinita, perché questa è una follia, però mai il governo americano ha messo e non potevano fare in un giorno solo io, se,
Il fondo di investimento giocavano anche un piccolo gioco, l'euro saltava in un giorno, solo non l'hanno mai fatto, quindi il quadro di riferimento era diverso, cioè allora poteva benissimo dire, ma la difesa fa gli americani siamo un tutt'uno, la storia è così andiamo avanti come fratelli.
Oggi è tutto diverso, quindi non possiamo più avere quell'atteggiamento, anche se Trump perdesse le elezioni, noi non c'è più la fiducia della gente negli Stati Uniti, no, quella per definizione, quindi dobbiamo adottare una politica diversa da quella che diceva, ma allora era giustificata perché io non avevo nessun bisogno di dire no, come gli americani hanno detto l'euro fate quello che volete, va be'abbiamo fatto e non è successo nulla, oggi una decisione del genere ti metterebbero addosso.
La la la, la basta alla Goldman Sachs o la Jp Morgan, che ti facciano le speculazioni su una delle grandi Bonetti che deve entrare nell'euro.
È facile no.
Quindi siamo in una condizione in cui l'unità è indispensabile per la sopravvivenza, questo è quello che io ritengo che, diverso, da quando avevamo la protezione americana per definizione, grazie mille.
C'erano altre mani alzate e infatti.
Buonasera, professor Prodi.
Per chi, come noi, non ha vissuto in prima persona quegli anni, il suo nome resta inevitabilmente legato alla stagione delle grandi privatizzazioni degli anni 90. Studiando quel periodo si percepiscono bene le motivazioni di quelle scelte per dare credibilità finanziaria allo Stato e un estremo ottimismo per il libero mercato.
E considerate queste attenuanti, a 30 Ana di dista a 30 anni di distanza, come valuta davvero quelle scelte, non c'è il rimpianto di aver ceduto pezzi strategici del Paese a privati che non hanno mantenuto le promesse.
Allora abbiamo avuto diversi orologi.
La prima in cui?
Tutto la politica industriale era.
Lo Stato non deve entrare.
Allora, tra l'altro, l'Italia dovuto.
Sott ordine del ricovero all'altro.
Le cortigiane dei prese ieri.
Autostrade, telefoni, banche, eccetera, perché era assolutamente un obbligo.
Dottrinario, no, eh.
Questo non era così fino agli anni 80, difende così, quando la Thatcher Reagan misero la nuova dottrina che diventò dottrina mondiale, poi, quando la storia si è evoluta, come ah, ho tentato di raccontare oggi.
C'è una nuova coscienza di necessità di avere una politica industriale.
Mentre per almeno 30 anni parlare di politica industriale era una parola sporca, non si poteva neanche parlare.
Adesso il discorso scie molto.
Diversificato e secondo me, sta cambiando ancora di più per effetto della crisi germanica, cioè anche in Germania.
E ISEE
Evidentemente potersi industriale liberista, però il discorso di un rapporto con lo Stato è diventato oggi molto più compatibile, molto più necessario di quanto non è già in passato.
Non ci sarà.
Un discorso di proprietà pubblica lì.
è finito se non se non delle se no la la politica francese che è diversa da tutti gli altri per cui i francesi hanno.
De delle piccole quote pubbliche nella maggior parte delle grandi aziende francesi, che nessuno può dire niente perché sono la minoranza, ma con le strutture dello Stato francese sono sostanzialmente al Cobat, voglio dire lo Stato ha.
Una sua forza, però, non si ritornerà alla impresa pubblica, ma alla politica di aiuti dello Stato di coesione fra privato e pubblico per alcune grandi decisioni ci si dovrà assolutamente arrivare, cioè io non vedo la possibilità di un'entrata.
Ne europea grande nell'intelligenza artificiale, se non c'è un forte sostegno pubblico, no, non lo vedo, perché non c'è nessuna struttura paraventi interamente privata che possa fare questo, quindi il sistema oggi è un sistema meno radicale.
In un senso o nell'altro dicono che avevamo prima di questo momento.
Se vieni direttamente equivoci, no, ma non è questione di venire qui, è questione di parlare al Paese.
Okay.
Presidente Prodi, a oltre 25 anni dall'introduzione dell'euro come moneta unica, l'Italia ha registrato al netto di incontestabili miglioramenti macroeconomici parliamo della stabilità finanziaria, ma diamo anche di Creta, credibilità internazionale.
Un oneroso costo, sociale, parliamo di salari, parliamo di sempre più grave, carovita, ecco.
Distanza appunto di questo venticinquenni o come difende se difende il bilancio sociale di quel processo.
Cinque anni dall'ingresso.
Ma anche grandi costi sociali.
Ma non solo, i costi sociali più derivano dall'euro è la politica sociale che ha portato i costi sociali UE, voglio dire l'euro ha portato inflazione crescente aumento dei costi, sono i due Paesi che solo la Grecia e l'Italia per il resto non hanno avuto nessuna conseguenza anzi si è potuto più resistere ad attacchi esterni che non poteva la singola moneta e anche adesso, se non ci fosse l'euro voi vedreste l'attacco alla Francia con sarebbe in questi giorni,
Il problema è che nessun paese, con l'aumento dell'anzianità, con le spinte di carattere sociale, con la demagogia preelettorale
Non si è più tenuto conto del de de dei lieviti e di bilancio.
Quando analizzo come mai la Francia, da paesi sicuro, è diventato paesi di sicuro in cinque anni, sempre con delle concessioni governative, a delle manifestazioni sociali, i gilet gialli, tutte queste cose no, e questo è secondo l'anzianità della popolazione che ha portato il sistema pensionistico a dovere allargarsi fortemente, insieme alla difficoltà di aumentare l'età del pensionamento,
Quindi non è l'euro sotto questo aspetto, è assolutamente Deu
Cutrale il problema è la pressione politica, voglio dire se c'è un Paese che al bilancio fuori ordine ed è all'inflazione più alta di lui si chiama Stati Uniti e non è certo colpa di aver adottato la moneta unica, ma anche in quel caso ci sono state le pressioni sociali e le pressioni militari.
Questa è l'altra spinta e che hanno portato a questo il problema di oggi è molto serio perché l'aggiustamento necessario di alcuni Paesi, non solo l'Italia che da tempo, ma anche la Francia e lo svuotamento comincia.
Anche in Germania, anche se l'ora dello spazio avviene nel momento in cui è la tensione per la spesa sociale, non diminuisce, ma si aggiunge a questa un problema militare e non c'era, ed era quello che ci rendeva tranquilli perché ci pensava qualcun altro ci pensavano gli americani a difendersi quindi il problema io lo ritengo un problema estremamente serio perché Poli,
Tecnicamente si potrebbe anche fare con alcuni versetti di spesa, eccetera, ma politicamente diventa assolutamente difficilissima da fare no e proprio anche per le caratteristiche della democrazia, in cui i piccoli interessi né qui gli studenti di Scienze politiche dovrebbero tener presente i piccoli si interessi intensi sono molto più forti dei grandi interessi.
E condivisi da tutti, cioè il tassista è
E il farmacista o
Balneare.
Hanno molto più forza politica di una categoria molto più sparse e noi abbiamo nella frammentazione dei Paesi democratici il moltiplicarsi di questi aspetti, quindi è oggettivamente difficili affrontare l'aumento delle spese militari.
Il bilancio sano e le pressioni sociali, no, questo è quello che sta che sta avvenendo, ci vorrebbe un salto in avanti con un bilancio europeo rinnovato e severe Trabant, guardate che la discussione sul bilancio.
Oggi non l'ho trattata ma seguiti alla per favore nelle prossime settimane
Perché lì c'è proprio la differenza tra A severi e non severi.
Rigorosi da oncologi nord sud, cioè ci sono interessi diversi e il compromesso etico bilancio miserevole.
Nemmeno quello che si presenta adesso.
È di non aumentare il bilancio, mentre sarebbe necessario avere una politica più unitarie.
Vorrei spiegare il mio problema chiudi tutto nella vita comune, non ho nessun problema di udito e quando c'è un'eco che diventa un dramma, allora venendo qui, l'eco peggiora perché va là e poi qua qua la voce.
Comunque
Mi sente volevo fare una domanda sull'atto all'Occidente, lei è stato presidente del Consiglio per due anni per due mandati, ovvero dal 1996 1998 e dal 2006 al 2008, nell'ultima volta in cui lei è stato presidente del Consiglio, l'Occidente era già particolarmente diviso oppure manteneva una spina dorsale coesa che diciamo negli anni successivi è venuta sempre meno e ha un'origine questa.
Diciamo crisi della spina dorsale dell'unità dell'Occidente come prossimo, vedendo sempre di più nei giorni moderni.
Le dirò, io, ho trattato con Bush con Clinton, ovviamente con Green c'era, molto più convergenza anche sui problemi politici, però non ho mai avuto nessun problema di distacco, neanche neanche Coco con Bush.
E perché c'era, anzi?
Quello ti cambiamenti americano è interessante perché io ho vissuto sotto diversi precedenti e ho conosciuto diverse situazioni.
Allora la famiglia Bush
Erano Centrodestra, Centrosinistra, però, dal punto di vista europeo, euro noi europei, anche nelle barzellette, brutte, tra l'altro, ma poi arriva Clinton che non era europeo, ma lo è diventato perché aveva la testa.
Lo è.
Ah, è stato interessantissimo perché ha fatto proprio un cambiamento, poi è arrivato, Bava, gran presidente va in cui Singapore e Copenaghen erano la stessa cosa, cioè Obama non aveva nessuna passione per l'Europa, ma perché la sua cultura e la,
Ora, diverse culture della città americana.
Quindi, in un certo senso, nei confronti della politica europea, ha preparato poi quello che Trump invece, ha reso i libici sia, ma dopo Trump è venuto Biden.
Che ha cambiato l'aspetto politico dei rapporti in Europa, non l'aspetto economico, quello politico, lo ha cambiato perché gli occorreva un rapporto nei confronti della Russia, eccetera, ma non ha cambiato l'aspetto economico perché è l'America.
Che è cambiato
Lo sguardo verso il Pacifico aveva detto, con una battuta per Obama a Copenaghen, Singapore la stessa cosa, ma questo è un discorso scientifico viva le faccio, cioè non c'era più nessun legame sentimentale con l'Europa.
Adesso, quindi, l'interesse ha avuto facilitazione a trasformare la fine del legame i nostri unità politica, perché ti intervenivano interesse diverso, di cui ho parlato prima, anche in termini non so forse esagerati, perché sulle mie riflessioni, che vi portano a un futuro del tipo che vi ho diretto ma la realtà,
È che c'è stata, io ho vissuto questa evoluzione che un'evoluzione della società americana, perché voglio dire a voi andate a Harvard
E sono tutti film europei, poi ad altri in strada e non gliene frega niente a nessuno, cioè questa è la realtà.
Grazie.
Allora e ci sono altre domande da parte degli studenti Battilana eccolo qua, ce n'è un altro qui.
Funzionano.
No, comunque salve, signor Presidente Prodi.
Allora allo?
Allora io ho letto il libro di Bruno Vespa con la storia storia d'Italia, da Mussolini a Berlusconi, è manca un pezzo di parte, quella dell'elezione.
Del del 2006 di Lecce, Lecce, elezioni, elezioni politiche del 2006, lo faccio moto, spiegata molto fortuito, sì, sì, sì, sì, senta.
Inoltre c'è come è stata afro, com'è stato a fruttare una persona di grande rilievo, di peluche di persone di grande rilievo come Silvio Berlusconi, che ha governato l'Italia con il secondo governo, dal 2001 al 2005 che alle elezioni politiche del 2001 ha battuto Francesco Rutelli che CAP che fa parte della coalizione di sinistra è al governo e Berlusconi ha governato per al per molti anni l'album dal 2001 al 2005, il cui segue il secondo governo in Italia da presidente del Consiglio Queen e quindi come come è stata l'esperienza alle elezioni del Due alle elezioni politiche del 2006, affrontando Berlusconi, Silvio Berlusconi e poi vincendo queste elezioni, arrivando con il suo Sos con il vostro secondo governo Governo Prodi, secondo secondo governo Prodi, per farla breve,
Governato dal 2006 al 2008 radicalici in cui ho capito la domanda, ma non rispondo.
E spesso i silenzi sono le risposte più adeguate.
Pezzo, i silenzi e le reticenze dicono moltissimo, quindi io sarei soddisfatto del silenzio perché già una risposta?
Beh beh, ve lo volevo dire perché ero curioso perché c'è almeno.
Perché?
E va be'.
Jabberwock, lo volevo dire perché ero molto contento di incontrarvi per la prima volta, quindi sono molto contento di aver fatto la fabbrica ovvio, mi dispiace, non voglio il professor bar, una lectio magistralis in latino più il dibattito politico italiano, ecco,
Grazie.
Allora?
Caravà, calco.
Grazie presidente per questa interessantissima lezione, io due domande molto brevi, lei ha parlato di politica industriale e di autocrazie, le autocrazie, oggi la Cina cresce una volta come la Russia di ogni anno e le autocrazie forse sono percepite come è in grado di programmare a livello economico di articolare una programmazione di lungo periodo.
E di rispettarla, questo forse è il vantaggio che ne connota maggiormente l'efficienza, secondo lei, perché l'Europa non è in grado più di programmare e di arte e di rispettare di prevedere una politica industriale di lungo periodo e perché secondo lei il Taeg, se questo questo difficoltà europea di programmazione si lega al Tasso al crollo del tasso di democratizzazione dei sistemi cioè i popoli europei possono subire il fascino delle autocrazie e la della loro efficienza grazie,
Guardi, sono domande per Schick, comprendeva fatte, si è dato già la risposta, nel senso che ha perfettamente ragione fra queste domande, cioè la.
Capacità di prevedere e di lavorare nel lungo periodo della Cina e la sua vera forza, cioè, non è che abbiano conquistato isolare del mondo le batterie del mondo, perché abbiano più ingegneri, eccetera, perché per 15 anni hanno fatto la stessa politica tranquilla no, cioè sanno lavorare nel lungo periodo io dicevo, interpretando scherzando, che,
Capisco perché i rapporti fra il Vaticano e la ce li lasci un così difficili, perché sono le uniche strutture che lavorano nel lungo periodo, no, e perché noi non lo sappiamo fare.
Per i motivi che dicevo prima perché ci vuole, ma un tempo la programmazione era al Verdi dei nostri obiettivi, oggi come fa a fare una programmazione quando ha delle volontà e degli interessi divergenti, cioè è un problema di una semplicità estrema e se continua così vi assicuro,
è un bel un bel, è un bel problema.
Dirò un'esperienza di otto giorni fa.
Erano stati in Marocco.
Paese interessantissimo, no eh.
Mi trovo a vedere una fabbrica di batterie cinesi.
Di dimensioni assolutamente colossali che noi non abbiamo in Europa, in nessun Paese europeo, neanche di proprietà cinese, vuole dire perché non c'è l'accordo, l'1 o l'altro, eccetera no, e ritrovare questa tabe, noi formiamo of forniremo alle automobili.
E degli Stati Uniti dell'Europa e delle cose e in più.
Manderemo anche delle grandissime batterie
In Italia e in Spagna, a livello grandi come dei container, perché se volete l'energia solare, queste variabili da ora ora del giorno, quindi, avete bisogno di accumulatori che sugli occhi dei si stanno producendo.
Cioè è la visione di lungo periodo che ha fatto forte la Cina
Dipende non da una dittatura, dipende dalla capacità di decidere certamente più facile decidere quando c'è uno solo che comanda, ma.
A cosa c'è Mattia, il sistema cinese è comunista, ma soprattutto mandarino confuciano, cioè hanno dentro di sé il senso dell'autorità e della tecnocrazia siepi, perché il sistema, il sistema comunista russo che aveva.
L'autorità, ma non il sistema tecnocratico è finito, è finito male, quindi il problema nostro è quello di garantire un minimo di continuità a un progetto e io ripeto, se ci fosse accordo sulla politica e militare fra Francia e Germania immediatamente noi avremmo un progetto parlo di militare perché abbiamo parlato di questo ma in qualsiasi settore no, se noi ci mettessimo,
A rincorrere qualcosa di ben specifico non riusciremmo a raggiungere in pochissimo tempo, perché come capacità scientifica non Sciabica, meno dei cinesi o questa è il discorso
Ma il programmare di lungo periodo no, che non è solo militare, le do un altro fatto, sono andata a visitare
La Città di quaggiù in Cina, perché è la città da cui vengono tutti i cinesi che sono immigrati in Italia, nessuno sa che vengono 90% da una sola città.
Del tutto particolare. No, mi ricordo quando la prima volta che voglia andare a vedere perché io vorrei andare a vedere da dove vengono Rosti cinesi vi accompagnò o insegnavo a Shanghai mi accompagnò come sempre fanno i giga un raggiro custode, diciamo così abbiamo fatto un po'di amicizia e mi dici ma scusi Presidente perché vuole andare a vedere la città degli ebrei, cinesi, ebrei, Chiriches, no, non ci sono ebrei, ma la chiamiamo così perché è una città particolare, perché c'è tutta l'economia familiare che si coniuga con l'altro e mi descrive l'economia dei cinesi in Italia,
In un modo assolutamente perfetto, dicendomi che è diversa dal resto della Cina, no.
E noi non siamo mai andati a studiare questi problemi della Radicchi, ero ci manca proprio questa cultura di capire quello che fanno i Paesi nel lungo periodo, vede, torna quest'anno dopo vent'anni per dire il lungo periodo diceva, Presidente, oltre alla Business School, perché non viene a vedere anche la città dell'occhio piccola città dell'occhio dico beh interesserebbe più quella dell'udito ma vediamo ancora dell'occhio e,
Vado, portano robot posto meraviglioso, pieno di grattaceli Biticci, vede,
Quello in cui siamo la spiegazione imita, quello in cui siamo è il.
Il palazzo in cui facciamo le prove per la vista di tutti i bambini delle scuole elementari, i cinesi, per vedere qual è la frequenza di quelli che ci vedono bene un po'come fare di banche, eccetera poi quel gruppo di grattacieli la A e la chirurgia dell'occhio l'altro e l'insediamento il gruppo di Craxi e li disegna gli insegnamenti universitari dell'occhio quello là in fondo sulle imprese farmaceutiche mondiali che lavorano sull'occhio ed è in fondo ci sono gli occhiali allora mi son posto il problema fra 10 anni. Chi è che governerà la scienza dell'occhio
E questo è il pensare al futuro che dal primo e abbiamo fatto l'accento sulle cose militari, no, per carità, ma è il riflettere sul futuro della società che noi abbiamo perso questo perché
Tra l'altro della nostra economia, il bilancio triennale, la pubblicazione del bilancio triennale delle imprese.
È trimestrale, scusi delle imprese secondo me è una delle 10 classi più grossi dell'Occidente perché sono tutti spinti a guardare il profitto del mese e Lucescu si conclude per l'impresa Banu, si conclude per un Paese per una società, allora è legato all'autoritarismo come è la sua domanda non necessariamente
Però è legata a una politica forte, una politica di coesione, in questo momento noi non la Pa qui costa tutto questo, anche se sono ovviamente darei la vita per la democrazia, però debbo anche constatare quelli che sono i limiti operativi della nostra democrazia,
Come si dice a Brindisi.
Grazie.
È lasciatemi ringraziare per la grande disponibilità il presidente Prodi, soprattutto nei nostri, nei confronti dei nostri studenti e studentesse, ne ho visto un po'di meno al tavolo, ma va bene lo stesso, prima di andare, però, c'abbiamo un piccolo cerimoniale a cui tengo e quindi facciamo anche un attimo questo è un'ultima cosa, voi sapete che in questi tre giorni abbiamo avuto quasi sempre a puntata questa spilletta rossa.
E ci tengo a ribadire anche oggi, prima di chiudere sguardi sul presente, che il Dipartimento di Scienze politiche è molto attivo e cerca di promuovere delle forme di sensibilizzazione contro i femminicidi e contro la violenza di genere,
Koring state

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