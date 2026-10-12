L'Assemblea generale di Assolombarda affronta le prospettive di crescita dell’industria italiana, con particolare attenzione a intelligenza artificiale, produttività, lavoro e formazione.



Al centro del confronto anche il costo dell’energia, gli incentivi agli investimenti, l’accesso al credito, le politiche abitative e l’internazionalizzazione delle imprese.



Registrazione video dell'assemblea "Assemblea Generale di Assolombarda 2026", svoltasi a Milano lunedì 12 ottobre 2026 alle 09:30.



L'evento è stato organizzato da Assolombarda.



Sono intervenuti: Alvise Biffi (presidente di …

Assolombarda), Mariangela Pira (giornalista Sky tg 24), Giuseppe Sala (sindaco del Comune di Milano), Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia), Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri), Vincenzo Paglia (arcivescovo e presidente emerito della Pontificia accademia per la vita), Emanuele Orsini (presidente di Confindustria).



La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 1 ora e 57 minuti.



Tra gli argomenti discussi: Assolombarda, Banche, Commercio, Confindustria, Credito, Economia, Energia, Fisco, Formazione, Giovani, Governo, Impresa, Industria, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Italia, Lavoro, Lombardia, Meloni, Occupazione, Ricerca, Robotica, Salario, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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