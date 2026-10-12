12 OTT 2026
dibattiti

Assemblea Generale di Assolombarda 2026

ASSEMBLEA | - Milano - 09:30 Durata: 1 ora 57 min
A cura di Simone Sapienza e SI
Organizzatori: 
Assolombarda
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L'Assemblea generale di Assolombarda affronta le prospettive di crescita dell’industria italiana, con particolare attenzione a intelligenza artificiale, produttività, lavoro e formazione.

Al centro del confronto anche il costo dell’energia, gli incentivi agli investimenti, l’accesso al credito, le politiche abitative e l’internazionalizzazione delle imprese.

Registrazione video dell'assemblea "Assemblea Generale di Assolombarda 2026", svoltasi a Milano lunedì 12 ottobre 2026 alle 09:30.

L'evento è stato organizzato da Assolombarda.

Sono intervenuti: Alvise Biffi (presidente di Assolombarda), Mariangela Pira (giornalista Sky tg 24), Giuseppe Sala (sindaco del Comune di Milano), Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia), Giorgia Meloni (presidente del Consiglio dei Ministri), Vincenzo Paglia (arcivescovo e presidente emerito della Pontificia accademia per la vita), Emanuele Orsini (presidente di Confindustria).

La registrazione video dell'assemblea ha una durata di 1 ora e 57 minuti.

Tra gli argomenti discussi: Assolombarda, Banche, Commercio, Confindustria, Credito, Economia, Energia, Fisco, Formazione, Giovani, Governo, Impresa, Industria, Intelligenza Artificiale, Investimenti, Italia, Lavoro, Lombardia, Meloni, Occupazione, Ricerca, Robotica, Salario, Sviluppo, Tecnologia, Unione Europea.

Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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Ah no.
Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, sindaco di Milano, Giuseppe Sala, monsignor Vincenzo Paglia, presidente Emanuele, Orsini, autorità, tutte care, amiche, imprenditrici e cari amici imprenditori, Benvenuti all'assemblea generale di Assolombarda 2026,
Per cominciare, un ringraziamento particolare alla mia squadra di presidenza, qui davanti, nelle file vicino a me e a tutto lo staff, e le persone di Assolombarda che quest'anno hanno lavorato duramente, si sono impegnati per rispondere alle tante esigenze, sui diversi fronti, per le aziende che rappresentiamo, grazie.
Per iniziare, vi chiedo di provare a immaginare per un momento concentrarvi, provare a immaginare il futuro.
Provate a immaginare il nostro futuro, provate a immaginarlo senza industria,
Ci riuscite?
No, io nemmeno e c'è un motivo preciso per cui non ci riusciamo.
Perché l'industria e la nostra identità, perché il futuro senza l'industria non esiste?
L'industria è il luogo in cui la conoscenza si trasforma in innovazione, gli investimenti, il lavoro e le competenze diventano valore, l'industria, crea occupazione, alimenta le filiere e genera ricchezza nei nostri territori, far crescere l'industria significa far crescere l'Italia e un anno fa da questo palco abbiamo lanciato Refin King industrie ci siamo detti che continuare a fare bene quello che abbiamo sempre fatto non sarebbe più bastato. Oggi è arrivato il momento di fare un passo in più,
Questo passo in più lo abbiamo chiamato Rising industrie Rising.
Crescere.
Crescere nella produttività, nella dimensione delle nostre aziende, nella trasformazione tecnologica, crescere nella capacità di essere internazionali, intercettando le nuove traiettorie di sviluppo, il primo nodo che dobbiamo sciogliere è proprio questo, la crescita nel 2025 abbiamo denunciato la scarsità dello 0 virgola.
Quest'anno qui nei nostri territori, nonostante un contesto veramente molto difficile, avremo una crescita superiore alle attese sopra, l'1% è ancora troppo poco e non ci possiamo abituare a questo ritmo, non possiamo perché sono appena stato negli Stati Uniti, in Canada, nel Mercosur, negli Emirati Arabi Uniti e in tutti questi Paesi il ritmo è quasi il doppio rispetto al nostro qui l'anno scorso abbiamo fissato un obiettivo molto sfidante,
Incrementare del 10% la produttività delle nostre piccole e micro imprese, questo incremento per noi per il nostro territorio significa 2,4 miliardi di euro in più, che possono essere investiti per lo sviluppo e la crescita delle nostre imprese, la produttività è e resta la nostra strada maestra per creare benessere per partire dall'incremento dei salari, dell'investimento nell'innovazione e nella crescita della dimensione delle nostre imprese sul piano internazionale.
Per riuscirci dobbiamo lavorare su alcuni nodi strutturali, le competenze, l'energia, l'accesso ai mercati e la disponibilità dei capitali, vorrei partire dalla leva che oggi può imprimere un'accelerazione straordinaria alle nostre aziende, l'intelligenza artificiale.
Siamo il secondo Paese manifatturiero, abbiamo filiere specializzate, conosciamo i processi industriali dopo decenni di produzione, qui, nel quadrilatero di Assolombarda Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia questa forza manifatturiera incontra uno degli ecosistemi dei servizi innovativi e dell'industria dei servizi più avanzato d'Europa,
Abbiamo tutte le condizioni per costruire un concreto vantaggio competitivo per la nostra industria e per capire a che punto siamo insieme al Politecnico di Milano abbiamo coinvolto oltre 700 di voi delle nostre aziende per analizzare lo stato dell'arte, i risultati ci hanno detto tre cose, la prima è che l'adozione dell'intelligenza artificiale sta accelerando e di questo siamo molto contenti.
Oggi il 49% delle nostre aziende ha già progetti di intelligenza artificiale attiva e il 18% di voi ci ha detto che prevede di introdurla a breve se guardo al 2020 e 24, eravamo a meno del 20%, quindi un'accelerazione straordinaria, la seconda è che la dimensione aziendale conta naturalmente, ma non è l'unico fattore.
Oggi, rispetto a due anni fa, l'adozione nelle piccole e medie imprese è passata dal 15 al 43% poco più di un anno per tre, e questo è un risultato straordinario che abbiamo raggiunto le grandi sono passate dal 40 all'80%.
Il terzo elemento, uno dei più delicati, riguarda la qualità dei dati industriali.
Perfino alle realtà più grandi ci hanno dichiarato che una su due sta lavorando attivamente per migliorare la qualità dei dati industriali, cosa ci dicono in sintesi questi numeri ci dicono che l'intelligenza artificiale è entrata all'interno del nostro sistema produttivo e deve iniziare a generare risultati.
Al momento viene utilizzata prevalentemente per fare efficienza, per ridurre i costi e solo un quinto di noi e delle nostre aziende, la adottata per nuovi servizi e nuovi prodotti,
è qui che dobbiamo andare oltre e con questa convinzione che l'anno scorso qui abbiamo presentato, forgia.
L'anno scorso era un'idea, una scommessa, oggi è una realtà all'interno delle nostre aziende abbiamo già coinvolto 20 aziende pilota che hanno avviato oltre 60 casi d'uso, dove lo sviluppo, all'interno della nostra piattaforma che oggi esiste vede l'industrial data ecosistemi di Assolombarda ha per raminga,
Su questa piattaforma abbiamo federato dati e asset digitali e delle nostre aziende, li abbiamo messi al sicuro, gli abbiamo dato degli standard di interoperabilità e li abbiamo abilitati a costruire nuove applicazioni lungo tutta la filiera, la logica della competizione dove cooperiamo, per essere competitivi come sistema Paese e completiamo sui mercati sta dando i risultati e per questo i risultati voglio ringraziare l'Advisory board dell'Artificial Intelligence del nostro gruppo degli Innovation service di Assolombarda, che hanno lavorato molto duramente per in meno di un anno ottenere questo grande risultato
Che oggi può vantare anche partnership molto importanti a livello internazionale, come invidia e Core Fortitudo, mentre noi abbiamo lavorato.
La tecnologia non è rimasta ad aspettarci, la frontiera si sta spostando ancora più avanti.
Oggi stiamo vivendo il tempo in cui l'intelligenza artificiale esce dagli schermi, entra nelle fabbriche, entra nei robot, entra nei magazzini, entra nelle nostre macchine.
E la fisica, l'AI, l'incontro tra l'intelligenza artificiale e il mondo fisico e cari amici, quando la tecnologia deve diventare movimento, precisione, produzione e gli algoritmi e gli agenti non bastano più.
Inizia a servire robotica meccatronica, automazione, sensoristica, macchine componentistica, ingegneri, in una parola serve l'industria, serviamo noi.
Questa è la grande opportunità per la nostra industria.
Questo è Rising industri, è il momento in cui non dobbiamo limitarci all'adozione delle tecnologie che arrivano dall'estero, è il momento in cui siamo noi, i protagonisti che la costruiscono, la missione che abbiamo appena fatto in Silicon Valley me lo ha confermato, abbiamo incontrato tutti i protagonisti dell'innovazione e siamo tornati con una visione molto chiara il nostro spazio naturale come manifattura italiana è la fisica, le Iaia,
Con forgia abbiamo costruito le basi per avere un interscambio, un linguaggio e una base comune, in modo da lavorare insieme coi grandi operatori dell'innovazione internazionale, ma adesso inizia la partita vera.
Adesso è il momento in cui possiamo fare del nostro quadrilatero un punto di riferimento internazionale, al pari della Silicon Valley, per costruire qui la fabbrica dell'intelligenza artificiale.
Per riuscirci ci servono degli strumenti di politica industriale che siano capaci di accelerare i nostri investimenti. Il Piano Transizione 5.0 il nuovo iperammortamento vanno nella direzione giusta. L'orizzonte triennale permette alle nostre aziende di programmare interventi strutturali. Adesso è fondamentale. L'attuazione è chiara e uno snellimento delle burocrazie a favore soprattutto delle nostre piccole e medie imprese. Un punto in particolare che riguarda il software as a service è indicativo su come la burocrazia non deve porre freno. Dovrebbe essere reinserito, perché è il modo in cui le nostre aziende si digitalizza no, e stiamo anche molto attenti a questi paletti, perché anche l'adozione dell'intelligenza artificiale cambia le modalità di contrattualistica commerciale settimana per settimana e la burocrazia non può diventare una barriera per questi investimenti. L Italia deve diventare il luogo europeo in cui la fisica, l'AI
Viene progettata industrializzata, ma soprattutto prodotta materialmente e realizzata da questo punto di vista, noi siamo a piena disposizione del Ministero delle imprese, del made in Italy, con tutte le nostre aziende per mettere a disposizione le case history e la nostra infrastruttura forgia che ha reso tutta questa interoperabilità possibile, adesso dobbiamo misurare questa trasformazione nei risultati economici. Nel 2025 la produttività delle nostre imprese associate è cresciuta di circa il 5,6%, mentre per le Pmi l'incremento è stato appena dell'1,3%.
Robert, solo premio Nobel per l'Economia, riferendosi all'epoca all'introduzione dei computer, osservava che i miglioramenti tecnologici sono visibili dappertutto.
Tranne che nelle statistiche della produttività.
È un paradosso che purtroppo conosciamo molto bene e per superarlo abbiamo due leve concrete digitalizzazione, competenze.
C'è un'altra evidenza importante nei nostri studi, non sono solo le imprese che hanno già un alto livello di produttività ad adottare l'intelligenza artificiale, e questo ci dice che l'intelligenza artificiale nei fatti è una leva di produttività diffusa e capace di raggiungere una larga parte delle nostre aziende e lo sta facendo e gli effetti li vediamo nel mondo del lavoro.
Oggi un'impresa su tre tra quelle che hanno progetti di intelligenza artificiale attiva prevede di aumentare i dipendenti nei prossimi 12 mesi, nei nostri territori sono 750.000 i lavoratori coinvolti, un terzo della forza lavoro complessiva già oggi la domanda delle nostre aziende di competenze legate all'intelligenza artificiale è una volta e mezza superiore alla media nazionale la domanda cresce per le professionalità e le nuove competenze, ma la demografia ci dice che, al contrario, abbiamo sempre meno persone a disposizione.
Attrarre e trattenere i talenti è la questione decisiva per la competitività delle nostre imprese, dobbiamo creare le condizioni positive perché venire a lavorare, a costruire il futuro insieme a noi sia qualcosa di realmente concreto per i nostri giovani, per questo guardiamo con molto interesse alla proposta del governo su una tassazione.
Agevolata per gli aumenti retributivi degli under 35
Qui la retribuzione è centrale e anche il welfare deve fare la sua parte, evolvendo secondo i bisogni dei nostri giovani, tra le varie condizioni a contorno, la casa è il tema centrale per le scelte delle nostre persone, per quasi un giovane su due la questione abitativa ha inciso sulle scelte di studio o di lavoro, quattro su 10 hanno rinunciato negli ultimi tre anni ad almeno un'opportunità per le difficoltà legate alla distanza dal trasferimento dal luogo di lavoro o di studio.
Presidente Meloni, la scelta del governo di mettere in campo un piano casa nazionale è molto importante e va nella direzione giusta, grazie.
Anche noi imprese vogliamo fare la nostra parte e come Assolombarda, abbiamo elaborato una proposta che è naturalmente a disposizione del governo, che possa incentivare le aziende a sostenere le esigenze abitative dei loro dipendenti attraverso una piena deducibilità dei canoni di locazione e un trattamento fiscale favorevole per i lavoratori con un costo di 550 milioni a regime in un triennio per questa misura oltre 280.000 dipendenti verrebbero coinvolti positivamente, liberando risorse da parte delle nostre imprese e portando un vantaggio concreto di 7.000 euro in media a testa aggiuntivi all'anno da investire sulla casa, un beneficio di risorse investite di quasi 2 miliardi a fronte di 500 milioni di investimento delle casse dello Stato
Lo facciamo perché vogliamo dare delle risposte concrete a chi vuole lavorare con noi, perché se vogliamo costruire l'industria del futuro, una cosa è certa, senza i giovani non avremo nessuna industria.
Per rendere il nostro territorio più competitivo abbiamo risposto al bando di Regione Lombardia sulle zone di innovazione, sviluppo e abbiamo già proposto per Milano le zone sull'intelligenza artificiale e le Life Sciences è sempre su questo filone, stiamo elaborando una proposta su Pavia per la microelettronica con le Ziz possiamo fare del nostro quadri l'atrio il luogo in cui l'innovazione non viene solo studiata raccontata.
Ma ispirata costruita, industrializzata e soprattutto portata sul mercato. La nuova industria prende forma e noi la vogliamo costruire. Qui vogliamo darle un luogo fisico e stiamo lavorando alla realizzazione presso il Mind, della forgia Physical, AI ecosistema, un luogo fisico permanente di ricerca applicata dove le nostre imprese possono mostrare e lavorare insieme al mondo della ricerca per far vedere quali applicazioni tecnologiche, la nostra industria già oggi sta sviluppando per il futuro della Rising di industrie dell'intelligenza artificiale, questo modello lo vogliamo portare anche fuori confine nazionale, con il supporto del sistema Italia e di in novità stiamo sviluppando anche un progetto Officina Italia per avere in Silicon Valley una presenza anche li fissa fisica della nostra manifattura, dove anche le nostre Pmi potranno lavorare insieme agli ambiti di ricerca delle aziende delle università americane. Avendo uno showroom che faccia capire anche negli Stati Uniti il potenziale del nostro quadrilatero
In tutta questa rivoluzione c'è anche una grande responsabilità che dobbiamo affrontare.
Che è come decidiamo di governare questa trasformazione, per noi l'intelligenza artificiale serve a moltiplicare la capacità delle persone che sono centrali all'industria, facilitarne il lavoro e deve rispettare principi condivisi e una visione etica.
E per questo motivo è come Assolombarda abbiamo subito aderito alla proposta del lanciammo di istituire qui a Milano la prima agenzia dell'Onu per la governance dell'intelligenza artificiale, al termine della nostra assemblea, insieme a Stefano Lucchini e Simone Crolla, l'American Chamber of Italy e insieme al presidente Carlo Sangalli di Confcommercio firmeremo il manifesto su cui il nostro territorio collegialmente si candiderà per questa grande sfida.
Questo per noi è molto importante, perché oggi la velocità è fondamentale, stiamo andando veloci, ma ancora più importante, dobbiamo essere sicuri che ci muoviamo nella direzione giusta.
Per sostenere queste trasformazioni dobbiamo ripensare anche al modo in cui governiamo il nostro territorio Milano, deve guardare finalmente la dimensione della grande Milano, superare i confini amministrativi e andare in attuazione sulla proposta che già con le principali forze economiche e sindacali del nostro territorio abbiamo fatto sul patto per il rilancio del governo metropolitano.
Serve rafforzare le funzioni, le competenze e le risorse delle città metropolitane cui, presidente Meloni, mi permetto di farle arrivare, una richiesta molto forte che ci arriva quotidianamente da tutte le aziende ci serve una legge nazionale sulle aree metropolitane per finalmente poter far diventare concreti questi passaggi che sono determinanti per lo sviluppo delle nostre aziende.
La competitività si gioca su Geografia completamente nuove.
In questi mesi abbiamo girato il mondo e abbiamo cercato quello che può rendere più forte la nostra industria, portando il nostro know how e le nostre competenze nei mercati che ci offrono opportunità di sviluppo lo abbiamo fatto come sistema associative come sistema Italia, perché insieme riusciamo arrivare laddove una singola impresa, in particolare piccola, farebbe veramente molto fatica oggi il senso dell'evoluzione dell'internazionalizzazione a costruire relazioni industriali, relazioni tecnologiche, relazioni finanziarie, in modo da rafforzare il ruolo di ognuna delle nostre imprese all'interno delle grandi catene internazionali. Negli Stati Uniti abbiamo incontrato i protagonisti dell'innovazione e abbiamo portato l'esperienza di forgia
è stata molto apprezzata e ci ha permesso di individuare delle ottime integrazioni nella dimensione della fisica l'AI che in occasione del sì EHESS di Milano, che sarà a breve per la prima volta nella nostra città, il 19 ottobre in Assolombarda, avremo un appuntamento dedicato a far vedere cosa già oggi le nostre aziende hanno realizzato in sinergia con le grandi multinazionali americane per creare concretamente l'intelligenza artificiale nel sistema industriale.
In Canada abbiamo lavorato sull'accesso alle materie prime critiche sono 34 materiali, tra cui nichel, litio, magneti, in samario cobalto, e sono tutte tecnologie materiali e semilavorati fondamentali per le nostre imprese, stiamo investendo per avere una maggior sicurezza negli approvvigionamenti, che garantisca alle nostre aziende un time to market veloce e le renda più competitive sul mercato internazionale.
Abbiamo mappato 1.200 dei nostri associati per individuare le principali le principali criticità.
Una su tre ci ha segnalato come problema il prezzo, ma l'altra grande criticità segnalate è proprio la disponibilità in tempi brevi delle materie prime critiche per arrivare a mercato in questa logica, il prossimo 29 ottobre saremo a Toronto al Forum imprenditoriale Italia Canada, promosso dalla Farnesina.
Per proporre un'intesa sulle materie prime critiche, in modo da garantire, con degli accordi bilaterali con attori del territorio, un canale prioritario non solo a prezzi più convenienti ma in priorità di fornitura per quasi 600 delle aziende che ci hanno segnalato la necessità di un supporto,
Stesso discorso vale per l'energia. Il costo continua a rappresentare uno svantaggio pesantissimo per la nostra industria e in generale anche per l'Europa. Abbiamo bisogno di maggiore capacità di generazione, reti adeguate, sicurezza degli approvvigionamenti e un mix equilibrato che, partendo dalle rinnovabili, non deve avere nessuna preclusione tecnologica. Presidente Meloni, considero molto importante alla recente attuazione del disegno di legge sul nucleare sostenibile, perché è un passo concreto per riportarlo nel nostro mix energetico, non perché ci risolverà il problema domani mattina, ma perché, quando già sappiamo che tra 10 anni avremo molto più fabbisogno di energia, potrà ridurre le dipendenze da Paesi terzi, mentre sono molto felice, perché già domani mattina gran parte delle nostre aziende hanno delle esperienze specifiche specializzate nell'industria del nucleare e questo darà slancio per creare domani nuovi posti di lavoro specializzati, perché la nostra filiera del nucleare avrà una nuova stagione di sviluppo. Quindi, grazie
L'altra direzione strategica è il Mercosur, con la missione organizzata da Confindustria siamo appena stati in Uruguay e Argentina e Brasile e abbiamo incontrato istituzioni, aziende e costruito nuove realtà, opportunità, relazioni su un mercato fondamentale per l'espansione delle nostre attività, in particolare se ci arriviamo con degli strumenti finanziari adeguati ma io da questo accordo vedo un messaggio più ampio.
Vedo un mondo in cui tornano protezionismo e barriere commerciali che chiede una risposta, e la nostra risposta non deve essere chiuderci, ma rispondere aprendo nuovi spazi alle imprese, come stiamo facendo con nuovi accordi, più alleanze più diversificate, perché essere più autonomi non è stare da soli ma è scegliere meglio le nostre collaborazioni in questo ambito, presidente Meloni, voglio dirle una cosa che ho constatato personalmente in tutti i viaggi che ho fatto nell'ultimo periodo,
Il suo nome ci ha aperto moltissime porte,
Buona parte degli accordi che abbiamo chiuso, devo dire, sono stati favoriti dal nome, dal preside del Friuli, grazie.
È fondamentale continuare in questa direzione.
Ci tenevo a ringraziarla personalmente.
Nel Golfo abbiamo rafforzato la presenza di Assolombarda, a gennaio abbiamo sottoscritto un accordo con l'Abu Dhabi Investment Office, è aperto un presidio stabile di Assolombarda nell'area con Al Ghanim Sace e SIMEST, abbiamo costruito un'alleanza per coinvolgere le nostre filiere sui grandi progetti della Regione. Siamo tornati a fine settembre e negli Emirati con una delegazione delle nostre aziende, abbiamo fermato altri due accordi, uno con la Dubai Chamberlain e uno con Core forti tu con cui vogliamo lavorare a stretto contatto per mettere in sinergia i grandi investimenti e le grande competenze tecnologiche emiratine insieme alla nostra
Capacità manifatturiera a questo proposto ne approfitto per ringraziare i nostri partner del Golfo che sono qui con noi presenti oggi, e voglio farvi sentire un piccolo breve estratto della chiacchierata che ho fatto settimana scorsa conta la Alhaique IC, che ceo di coro forti tu per farvi ascoltare come non sono delle mie fantasie ma come ci vedono dall'estero e come vengono riconosciute le competenze del nostro Paese prego,
Signore e signori di riso, un Jarman Ires, mai ho neanche un incendio is fireside, allo swing present, verso un bar, Dams, Alvise Biffi and chief Zack valzer, separa la classica anche il buffer, al massimo forse intimidazioni come teste in due suoi Friends dal World Manifacturing nelle sue Isaac Smith, forse il sasso invece quel piazzale al Ringhiera Infrastructure Once and Gold Mining ai Bot Lepore già Infrastructure blog Nobel.
Ad ovest di Droysen 7 pretesero un soprano riguardate, vuoi tu egizio, giro relationship di UN etnica a voi CAV di Belletti Employment del jet-lag, Sea Watch alla house più di uno dei italien Sight professore attraverso la frontiera incontro entrano Zafred puoi mantenendo i advice versata in nero point of you missed approccia Fora Pria affinché test Pecos è voicing Luana dose ente Tiso argomenti Secchiero roba Opteron planetoide tra Bach, Schumann, sgomento quanto alla Frank Enzo de de de de I love you pure contezza MX, Renaissance Watch, Wal benefit, il suono Brembo, mentre i Nets Enders Respect SUAP da scuola
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IP a Sdi,
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Nessuno dei due sessi.
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UE dell'euro leggendo molte application effect e I Can't pesanti,
Al principio.
Anche il dissenso verso le chance adesso è chef di audience, Trinitas, eccellenza, grazie.
Sarei dovuto tornare domani a Riad, lo farò appena sarà possibile perché stiamo lavorando insieme al ministro saudita per l'energia su un grande progetto che coinvolge la nostra filiera in ambito energia, un progetto da 30 miliardi dove, nel nostro modo di interpretare il ruolo associativo cerchiamo di tradurre gli accordi tra gli Stati in progetti concreti facendoci fronte della filiera delle nostre aziende. Qualche giorno fa mi hanno confermato anche un altro progetto, insieme ai nostri partner, ai cani, dove già anche Sace ha aderito nello sviluppo, sempre nell'area del Golfo, da 250 milioni. Che sarà importante non solo per la filiera delle nostre imprese ma perché avrà un ruolo determinante anche nella logistica dell'area rispetto alle nuove evoluzioni
Per tutto questo serve però un altro elemento fondamentale che è il capitale. Il credito bancario resta fondamentale, soprattutto per le nostre PMI, ma in questo scenario internazionale il debito ovviamente non basta. Se dobbiamo fare investimenti di lungo periodo, acquisizioni e sviluppo di nuovi mercati, dobbiamo allargare l'opportunità di finanziamento private equity, venture capital private de quotazioni in borsa a livello europeo su questo tema. Purtroppo, abbiamo una contraddizione evidente, perché abbiamo una montagna di risparmio, ma troppo poco di quel risparmio a terra, negli investimenti produttivi sull'economia reale. In questa logica, dobbiamo accelerare sulla Saving and Investment Union per costruire un mercato europeo dei capitali, se possibile più profondo e integrato, che non faccia entrare i capitali per legge, ma perché conviene perché è conveniente attrarre gli investimenti non solo nostri
Ma internazionali nelle nostre aziende a questo proposito voglio ringraziare anche le banche che vedo lì presenti, con i loro vertici per il lavoro che abbiamo fatto insieme ad Assolombarda in questi anni abbiamo ottenuto dei risultati importanti, ma il lavoro non è finito.
Dobbiamo continuare negli investimenti in tecnologie sui mercati che stanno evolvendo, ci serve sempre maggiore capacità di investire e quindi mi raccomando, rimanete al nostro fianco,
Le risorse pubbliche possono contribuire molto e lo stanno facendo perché Sace SIMEST con i nuovi strumenti di investimento internazionale sono un partner fondamentale che ci stabili tanto a questi progetti concreti di cui vi ho parlato, quindi quella è la direzione in cui andare noi come Assolombarda abbiamo avviato Capital matching, che è un nuovo servizio che mette in contatto aziende e investitori, è attivo da otto mesi e in questi otto mesi abbiamo già superato le 100 richieste di matching che sono in corso di lavoro per sviluppare questo nuovo servizio. Tra pochi giorni il Consiglio europeo entrerà nel vivo del confronto per il bilancio dell'Unione. 28 34
Per lui un punto è fondamentale, competitività e coesione devono procedere insieme, l'Europa deve trovare le risorse per sostenere entrambi questi elementi, perché non possiamo chiedere alle nostre aziende di investire di più e poi togliere le risorse per la competitività, mi raccomando,
Voglio concludere con una riflessione.
Il filosofo Uber Dreyfuss scriveva che il vero rischio che lui vedeva non è l'avvento di computer super intelligenti, ma di esseri umani sub intelligenti.
è una provocazione, che io condivido molto e ci consegna però una responsabilità molto importante, perché non è la tecnologia che deve decidere al nostro posto. Siamo noi che dobbiamo scegliere come usare la tecnologia, quali nostre capacità, amplificare, quali obiettivi dobbiamo mettere nel mirino, i quali limiti dobbiamo porre oggi la fisica, l'AI riporta intelligenze materia il confronto. Il digitale oggi entra nelle macchine, gli algoritmi degli agenti acquistano capacità di agire qui, nel mondo fisico e la tecnologia torna a misurarsi con la produzione. È proprio in questo incontro che, lo ribadisco, si apre la nuova stagione industriale quando il futuro torna a misurarsi con la capacità del fare l'industria. Noi siamo al centro, la manifattura non è ieri, la manifattura è il luogo dove si svilupperà domani. È questo il senso di Rising industrie. Dobbiamo riconquistare la leadership nell'avanzamento tecnologico della nuova dimensione industriale all'altezza di quella che è stata la nostra storia, ma soprattutto perché ne abbiamo concrete possibilità per realizzarlo nel futuro. Il nostro obiettivo è fare in modo che l'Italia con i nostri territori di Assolombarda in prima linea, possa contribuire attivamente a questa trasformazione.
Lo voglio ribadire con forza e anche con l'ambizione di chi vuole incidere sul futuro, il nostro Quadrilatero può giocare un ruolo determinante in questa rivoluzione industriale, abbiamo e ci vengono riconosciute le competenze, la forza e la determinazione per essere qui, al pari della Silicon Valley la fabbrica dell'intelligenza artificiale grazie.
Benvenuti a tutti e a tutte, anche da da parte mia.
Tanti, i temi che sono stati menzionati dal presidente nella sua relazione è ovviamente il tema dell'intelligenza artificiale del ruolo di Milano, competenze e lavoro per i giovani, ma soprattutto non muoversi mai a casaccio, cioè cercare di avere sempre una direzione.
Nella quale andare allora oggi avremmo una mattinata ricca di spunti, quindi, insomma, non vedo l'ora anche di partire con le interviste, solo che abbiamo un problema di tempi, perché il presidente del Consiglio che è qui con noi oggi lo avete visto e ha un impegno istituzionale importante a Palazzo Chigi quindi ci deve lasciare per tempo.
E questo è il motivo per cui chiedo a chi farà i saluti istituzionali di stare nei tempi, ecco, ve lo chiedo gentilmente, quindi parto subito con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.
Tutte le autorità.
E le imprenditrici e d'imprenditori, poche analisi, ma vorrei passare alcune riflessioni rapidi, viviamo in momenti un momento storico molto complicato, presidente Biffi, ha sottolineato come c'è una trasformazione.
Straordinaria dal punto di vista tecnologico e digitale, pur tuttavia, viviamo anche un periodo di tensioni politiche e sociali che forse non abbiamo mai visto.
E da questo dobbiamo partire, io credo che la prima cosa che tutti noi dobbiamo condividere e che dobbiamo lavorare insieme e non è un messaggio non vuole essere un messaggio banale politica e impresa devono lavorare, sia guardate, io penso che tutti noi singolarmente siamo un po'più deboli che nel passato nel passato si considerava che nonostante la forza delle multinazionali e delle aggregazioni aggregazioni lo Stato,
Era il soggetto più forte che si sedeva al tavolo, io non so se oggi è così, oggi noi viviamo in un'epoca in cui Elon Musk, da solo, produce più ricchezza dell'Islanda, le cose son cambiate, questo non vuol dire che la partita è persa ma vuol dire che dobbiamo lavorare assieme, siamo nel mezzo di una rivoluzione dove debito ricchezza, distribuzione, produzione, vengono rivoluzionate, sapete cosa non viene rivoluzionata? La forbice delle disuguaglianze non è che non viene rivoluzionata, non viene toccata
E questo è un tema e guardate, non sto parlando genericamente di pace sociale, non viviamo tempi di pace sociale.
Sto parlando di soluzioni per far sì che insieme si riesca ad incidere con azioni concrete. Quando si chiede ad altri di fare qualcosa, bisogna sempre riflettere su cosa si cerca di fare. Il Comune di Milano a 13.500 dipendenti e le sue partecipate e le loro controllate e altri 40.000. Sto cercando di applicare questa disciplina. Nel mio spazio abbiamo applicato i contratti nazionali, ma abbiamo applicato dei contratti aggiuntivi. Abbiamo cercato di ripristinare un welfare che non esisteva nel Comune, le 1.000 di Milano stiamo cercando di fare, stiamo sanando situazioni che erano indecenti dal punto di vista salariale e stiamo chiedendo le nostre partecipate, pensate a due anni. Occuparsi non solamente di soldi e di retribuzioni, ma di nidi case per i dipendenti ai quali lo sta facendo
Ora questo credo che quello che si debba fare e credo che tutti noi dobbiamo confrontarci su questi temi sono stati sollevati da dal presidente Biffi, salari e welfare.
Casa e cura dei nostri dipendenti è chiaro che saremo sempre a chiedere al governo e, cara Presidente, non mi riferisco al tuo governo, ma in generale di incide su non sono non voglio fare il Pierino, lo sai.
Di incidere sul cuneo, eccetera, ma rimane il fatto che ci deve essere spazio all'interno delle vostre possibilità di agire su contrattazione di secondo livello, sui premi di produttività, su una serie di cose che mirano a mettere un po'di soldi in tasca in più a fine mese a chi lavora con noi è la stessa cosa per il welfare, la casa,
Se avrete l'intenzione di lavorare attraverso la partecipazione in fondi di edilizia convenzionata o investire per le
Per case per i vostri dipendenti, quello che il Comune di Milano dovrà fare è cercare di favorirli dandovi canali privilegiati, dandovi e una era Rispo risposte in tempo più rabbia, più rapido, dobbiamo farle e infine anche la cura, gli italiani oggi rinunciano a volte a farsi curare per i tempi di attesa e per i problemi che non solo qua si riscontrano quasi universalmente, probabilmente nel luogo dove
Passano otto ore della loro vita, qualcosa si può fare, il tema è lavorarci assieme, io credo che oggi una politica saggia e io presuppongo che chi sia qua oggi ad ascoltarvi e portare contro il vostro contributo voglia muoversi in maniera saggia debba essere al vostro fianco essendo che tutti noi condividiamo che non c'è futuro senza di voi ma a un futuro in cui qualcuno corre molto e molti vengono lasciati indietro non è quello che ci serve grazie a tutti voi, grazie.
Poi, di questi di questi temi avremo modo di parlare anche con il presidente di Confindustria con monsignor Paglia.
E per due interviste, insomma, con le quali di parleremo questi temi, ovviamente,
Noi ci troviamo in un momento molto complesso, anche dal punto di vista geopolitico e io lo so per prima vado a letto con determinate informazioni, poi ti sveglia Sky e deve andare in onda con informazioni completamente diverse, non in giorni ma in ore che spesso non dipendono dal nostro Paese peraltro allora prosieguo con i saluti istituzionali e chiedo altrettanta rapidità al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana,
Hanno dato quest'opportunità di incontrarci.
Credo che sia sempre un qualcosa di molto utile trovarsi alle assemblee del, in questo caso di Assolombarda, per cercare di tracciare la situazione nella quale ci troviamo, per cercare di individuare quali sono i mezzi attraverso i quali migliorare le condizioni del comparto produttivo e quindi dell'economia in genere del nostro Paese.
Se la Lombardia ha raggiunto i livelli che ha raggiunto e se la Lombardia può vantare dei primati non più soltanto a livello italiano, ma a livello europeo, lo dobbiamo al fatto che da generazioni ci sono imprenditori che sono in grado di svolgere il loro lavoro in modo eccellente che sono in grado di intercettare il futuro, questo è un punto che io credo importante in Lombardia noi non aspettiamo che il futuro si realizzi per poi accodarsi in Lombardia. Noi cerchiamo di anticiparlo, di prevederlo e poi di
Utilizzare le opportunità che ci vengono offerte e dico questo grazie soprattutto a una categoria di imprenditori unica e di lavoratori unici, perché anche i nostri lavoratori lavorano molto di più che nel resto del mondo sono molto più efficienti che nel resto del mondo. Ho ascoltato con attenzione gli interventi, l'intervento soprattutto, ma anche quello del sindaco Sala,
Gli internet, l'intervento del presidente Biffi e concordo, concordo. Non voglio ripetere peggio quelli che sono i contenuti delle delle osservazioni che ha svolto. Riprendo un'affermazione del sindaco Sala, che è l'inizio del suo discorso, quando ha detto bisogna lavorare insieme, ma questo è il modello lombardo, amici, questo è esattamente il modello lombardo nel quale noi ci troviamo costantemente per individuare quelle che sono le priorità per insieme e discutere il futuro della nostra regione. E poi noi politica sicuramente scegliamo, ci assumiamo l'onere di decidere, ma dopo aver fatto il confronto e dopo aver avuto la possibilità di ascoltare le voci di tutto il comparto del di tutti gli stakeholders della nostra regione, certamente l'intelligenza artificiale è qualcosa che è entrata prepotentemente nella nostra vita, ma la Regione Lombardia sicuramente a tutte le condizioni per diventare quello che auspicava il presidente Biffi per diventare il laboratorio di sviluppo. Perché qui ci sono tutte le condizioni, siamo, abbiamo delle eccellenze nel campo della meccatronica, della robotica del di tutto ciò che attiene alle necessità richieste dall'intelligenza artificiale, ma qui abbiamo i centri di formazione, abbiamo le università, abbiamo i centri di ricerca, abbiamo le condizioni perché ci sia tutto quello che è necessario e abbiamo anche un sito fisico, perché mining sta diventando una ESP uno, sperimentare questa, mettere insieme le la ricerca, l'innovazione con la presenza delle aziende e delle fabbriche, la cosa che credo sta avendo grande successo e poi e poi tanti altri argomenti che ritengo importante, Nazis sì, è qualcosa nella quale noi crediamo in qualcosa che crediamo possa essere portata avanti, che possa dare dei risultati molto importanti, e sono contento che si cerchi di crearono nazisti in più rispetto a quelle che abbiamo noi proposto, proprio che anche in questo caso ci sono le condizioni. Magari non è una richiesta, anche perché vi voglio ringraziare la Presidente Meloni che per la prima volta ha parlato in maniera diretta dell'opportunità di estendere anche alle regioni del Nord le ZES che sono per noi che sarebbero per noi fondamentale e la ringrazio perché se ne parlava così da tanto tempo, lei per la prima volta è entrata nel merito della questione e ha previsto l'opportunità quindi e chiudo, gli argomenti che sono stati affrontati sono tanti interessanti. Vorrei dilungarmi, ma il tempo sta scadendo. Intendo rispettarlo. Vi ringrazio e sicuramente sono convinto che tutti insieme, con la solita capacità, col solito impegno, riusciremo ad essere i migliori interpreti del futuro, che sarà un'opportunità e non sarà qualcosa di cui avere paura grazie
Allora conviene triste e questo è un appuntamento molto importante, abbiamo l'onore di avere con noi il Presidente del Consiglio, quindi le chiederei di venire qui sul palco per il suo discorso dal podio.
Buongiorno a tutti, grazie davvero per questo invito voglio salutare e ringraziare io penso che mi abbiate sottovalutato perché scusate al secondo.
Non sono proprio un nano, ma va
La ringrazio.
Dicevo, dicevo, grazie, saluto ovviamente il presidente, la Russa al presidente Orsini il presidente Fontana, il sindaco Sala a tutte le autorità e i rappresentanti delle categorie economiche e sociali che sono presenti oggi in questa sala e voglio ringraziare davvero, Presidente Biffi, tutti gli imprenditori associati,
Ad Assolombarda per l'invito sono qui perché credo che, particolarmente in un tempo vorticoso come quello nel quale noi operiamo, confrontarsi e ragionare con chi ogni giorno tiene acceso il motore di questa nazione sia indispensabile, e chiaramente quale potrebbe essere il luogo migliore per farlo dell'assemblea degli imprenditori che rappresenta il cuore produttivo di questa Nazione.
Non lo dico a voi che ovviamente lo sapete molto meglio di me, ma lo dico a chi dovesse ascoltarci fuori da qui il territorio che Assolombarda rappresenta esprime una parte fondamentale della nostra manifattura, del nostro export, della nostra capacità di innovare e di intraprendere parliamo di oltre 7.000 aziende e circa 450.000 addetti che arrivano a generare il 12% del valore aggiunto italiano e sono numeri impressionanti che raccontano un contributo decisivo che questa realtà offre all'Italia nel suo complesso contributo per il quale, a nome della nazione, voglio ringraziarvi,
Grazie.
Grazie per il vostro lavoro, per la vostra intraprendenza, per il vostro dinamismo, grazie perché se l'Italia è autorevole, forte, ammirata nel mondo, il merito è soprattutto delle sue imprese e dei suoi lavoratori, il merito è di chi sa trasformare l'incertezza indecisione, l'ambizione in traguardo, la crisi in opportunità e di chi non accetta di accontentarsi, perché sa che in un mondo che corre sempre di più rischia di non esserci spazio per chi tentenna o per chi indietreggia. Ho trovato questo approccio coraggioso, l'ho ritrovato anche nell'intervento del presidente Biffi, che ho a suo accolto con quel che ho ascoltato, chiedo scusa con molto interesse, presidente di Assolombarda. Non si è limitato
Diciamo così a fare una semplice lista della spesa, cioè ad elencare a presentare al governo e alle istituzioni le istanze di una categoria, come accade insomma di solido legittimamente presidente Biffi, ha deciso di tratteggiare una visione di sviluppo e di suggerire anche possibili strumenti concreti per realizzare quella visione e io accetto la sfida e tenterò nel mio intervento di seguire lo stesso filologico per ragionare insieme.
E per provare a dare anche qualche risposta nel merito, però, a monte, voglio dire una cosa.
L'anno scorso da questo stesso palco vi siete chiesti come ripensare l'industria era la domanda di chi deve, diciamo così, riorganizzarsi di chi deve adattarsi, di chi deve in qualche modo resistere.
Quest'anno, avete deciso di Austria, alzare l'asticella e quella che mettete al centro di questa assemblea è per l'appunto una Rising industrie, cioè quella che scegliete di rappresentare, non è più un'industria che si difende, ma è un'industria che rialza la testa che vuole aggredire passatemi il termine che punta più in alto sui mercati sull'innovazione, sul lavoro di qualità, io lo considero un cambio di approccio importante e sono pronta a condividerne con voi. L'obiettivo è anche e soprattutto l'impegno
Perché è un'industria che vuole crescere e ha certamente bisogno di volontà, ma ha anche bisogno di uno Stato che la accompagni, che la consideri un alleato e che non la considera invece un mero soggetto da tassare quando non direttamente da controllare o addirittura da ostacolare, dopodiché,
Dopodiché bisogna prima fotografare la realtà nella quale Uranya operiamo qui, il Presidente Biffi coglie due punti centrali, il primo è che la crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero, dall'altra parte, però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre, i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
E anche stavolta, oltre le previsioni, perché si sa, noi italiani veniamo spesso sottovalutati solo che, quando si sottovaluta l'Unione.
Europea, diciamo così, ci siamo abituati quando invece veniamo sistematicamente sottovalutati dai nostri stessi organismi, un po'dispiace, ma tant'è non è quello che voglio dire è che questi risultati devono in ogni caso incoraggiarci, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo però è un segnale che non va neanche sminuito e invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
Il secondo punto è che la bassa produttività frena la crescita anche qui, Presidente Biffi, ha ragione, un problema che, come sapete, l'Italia si trascina da oltre vent'anni ha due cause principali, la prima e la struttura stessa del nostro sistema produttivo che è fatta soprattutto di piccole e piccolissime imprese e per certi versi potrebbe essere considerato un liquido, ma è anche una delle ragioni per cui abbiamo retto nei momenti di crisi. La seconda sono gli investimenti insufficienti che per decenni sono stati dedicati alla ricerca, all'innovazione, al capitale umano, ed è invece su questo che si può e che si deve intervenire ancora meglio è quello in cui abbiamo lavorato in questi anni
Migliorare le condizioni di sistema in cui le imprese lavorano e competono.
E ci abbiamo lavorato seguendo molte delle stesse direttrice che ho sentito tratteggiare nell'intervento del presidente Biffi. Innovazione, apertura, mercati internazionali, capitale, crescita delle aziende con una precondizione che chiaramente le tiene tutte insieme, che è il costo dell'energia. Io voglio partire e soffermarmi soprattutto sul tema dello sviluppo dell'intelligenza artificiale e l'innovazione.
L'intelligenza artificiale è ormai entrata prepotentemente nella vita di tutti i giorni a destinata a Rivoli a rivoluzionare tutto, compresi ovviamente i processi produttivi e industriali e i numeri dell'indagine di Assolombarda sono numeri molto importanti in meno di due anni le imprese.
Con progetti attivi sull'intelligenza artificiale sono passati dal 21 al 49% significa che le imprese sono estremamente aperte all'innovazione, allora il nostro compito è fornire loro la cornice chiaramente cornice di regole, le infrastrutture, gli strumenti per aiutarli a far correre quell'innovazione ed essere più competitive sulle regole d'Italia. È stata la prima nazione in Europa a dotarsi di una legge nazionale sull'intelligenza artificiale per accompagnare l'applicazione dell'AI Act europeo e per declinare un approccio che mantenesse al centro la persona, senza però ingabbiare la competitività e il dinamismo delle imprese. Abbiamo cioè fatto del nostro meglio per sviluppare i vantaggi e contrastare i rischi
Perché il signore in intelligenza artificiale, potrebbe rappresentare la più radicale tra le rivoluzioni che l'uomo ha conosciuto e se noi fossimo così superficiale da farsi ammaliare dalle sue potenzialità, senza interrogarci su tutto quello che il suo avvento può comportare, a mio avviso rischieremmo di pagare un prezzo molto alto io ho in altre occasioni,
Io o in altre occasioni ha elencato i rischi che vedo in termini di impatto sulle democrazie in termini di impatto sul mercato del lavoro in termini di impatto.
Sul concetto stesso di responsabilità, aggiungerei, dopo l'intervento, ho ascoltato dal sindaco Sala anche di impatto sulle disuguaglianze, perché non è vero sin.
Ecco che le disuguaglianze sono un'unica cosa che non si sta rivoluzionando, rischia di essere al centro.
Di questa rivoluzione, facendo amplificando qualcosa che noi abbiamo già visto accadere con la globalizzazione, quando ci si diceva che il libero commercio senza regole avrebbe naturalmente distribuito la ricchezza e ha finito per verticalizzare ala l'impatto dell'intelligenza artificiale, può verticalizzare, concentrare quella ricchezza molto di più, e noi dobbiamo sapere di che cosa stiamo parlando, perché altrimenti non riusciamo a governare il fenomeno. E questo chiaramente come il dibattito delle ultime settimane ci conferma che una governance dell'intelligenza artificiale e urgente, ma chiaramente è un tema che va affrontato a livello globale. L'Italia, ricorderete, è stata tra le prime nazioni a porre questa questione. Lo ha fatto mettendo il tema dell'intelligenza artificiale al centro della sua Presidenza G7, chiamando a parlare di questo tema Papa Francesco. Addirittura,
E chiaramente anche per questo non possiamo che guarda che non possiamo che guardare con interesse a tutte le iniziative che vanno in questa direzione, a maggior ragione se nascono da Milano che a buon diritto può essere considerata l'hub italiano dell'intelligenza artificiale
E poi c'è il tema delle infrastrutture. Questo governo, come sapete, ha introdotto una procedura autorizzativa unica che consente di semplificare le procedure, tagliare i tempi per costruire sul nostro territorio i data center e le relative connessioni, perché sappiamo quanto la capacità di calcolo rappresenti un nuovo asset strategico per competere in questo ambito. Allo stesso modo, lavoriamo a livello europeo perché l'Italia possa ricoprire un ruolo da protagonista in questo segmento. Lo stiamo facendo anche grazie alla collaborazione dei nostri partner internazionali, come dimostra la preziosa sinergia che abbiamo in tessuto proprio con gli Emirati Arabi Uniti, che ci consentirà di fan di far nascere non molto lontano da qui, in provincia di Pavia, un campus per data center da 500 megawatt, il primo passo verso un'infrastruttura su larga scala dedicata all'intelligenza artificiale, Cal capace di distribuire sul territorio italiano una potenza complessiva di 1 gigawatt.
Ma quello di Ferrera Erbognone non è l'unico investimento prioritario che il Governo ha riconosciuto e che sta portando avanti. Sul fronte dei data center sono arrivati già a 7 per un valore complessivo di 25 miliardi di euro nei programmi di investimento, che il Consiglio dei ministri ha dichiarato come strategici che ci consentiranno di realizzare queste infrastrutture su tutto il territorio nazionale da nord a sud.
La Lombardia è già la prima regione italiana per investimenti in questo campo e può certamente svolgere il ruolo di traino. Ma io credo che su tutto il territorio italiano, che tutto il territorio italiano possa contribuire a questo successo, che dobbiamo chiaramente riuscire a costruire, anche in modo sostenibile, rispettoso dei territori, capace di garantire la tenuta della rete elettrica, di ridurre il consumo di acqua,
Dopodiché la legge nazionale sugli A ha messo a disposizione anche un miliardo di euro di investimenti nelle imprese che sviluppano l'intelligenza artificiale, cyber sicurezza, tecnologie abilitanti, un primo segnale che per dire che non vogliamo che l'Italia rimanga indietro, al quale ora ne vorremmo aggiungere un altro come avevo già detto,
In occasione dell'assemblea di Confindustria risk, rispondendo al presidente Orsini che saluto ancora.
Ringrazio considero di buon senso trovare il modo per promuovere anche gli investimenti in software utilizzati tramite i contratti di cloud, quindi voglio annunciare che col ministro Giorgetti stiamo lavorando per introdurre nella legge di bilancio una misura di carattere fiscale per agevolare gli investimenti in questa tipologia di beni
Anche perché l'orizzonte che il presidente Biffi, a indicato con molta chiarezza chiarezza, è quello della fisico e ai l'Intelligenza artificiale che esce dagli schermi, come veniva detto, entra nelle macchine nero, buone le linee di produzione, una sfida tanto più impegnativa perché parliamoci chiaro noi non partiamo in vantaggio,
Stati uniti, noi, come Europa, proprio a Stati Uniti e Cina, hanno su questo investito risorse enormi,
Sui grandi modelli generalisti, la partita per ora si gioca altrove, però la fisica, l'AI
è un terreno diverso, perché qui gli algoritmi non bastano qui, servono le macchine, servono i sensori, serve la meccatronica e serve la conoscenza profonda dei processi produttivi, quella che si accumula in decenni di fabbrica ed è esattamente quello che è l'Italia a noi. Siamo tra i principali produttori al mondo di macchine automazione industriale, abbiamo filiere che presidiano ogni fase della produzione, un patrimonio di competenze che in pochi possono vantare. Per questo io sono convinta che l'Italia possa dire la sua, non inseguendo gli altri sul loro terreno, ma portando portando l'intelligenza artificiale dentro quello che noi sappiamo fare meglio è questa
La via italiana all'intelligenza artificiale
Un'intelligenza artificiale che nasce dalla manifattura, lavora con le persone e non al loro posto, che rende più competitive le nostre imprese anche le più piccole e più qualificato, il lavoro, e non è un'ipotesi astratta, perché questa via in parte voi lo state già tracciando l'ecosistema forgia.
La zona di innovazione e sviluppo dedicata all'intelligenza artificiale a Milano, il Polo, per la physical AI al Mind, il ponte con la Silicon Valley di Officina Italia sono la prova che il tessuto produttivo italiano è pronto a passare da utilizzatore a produttore, ne ha le competenze, il coraggio e l'ambizione e lo Stato è pronto a sostenervi in questa sfida.
La seconda direttrice è l'apertura ai mercati internazionali,
A me in questi anni è stato molto rimproverato di dedicare troppo tempo alla politica estera, io penso però che questa critica sia figlia di un approccio sbagliato, quello di chi è abituato a considerare la politica estera fatta di cerimonie ai comunicati, qualcosa che è lontano dalla vita dei cittadini.
Io e voi voi e io sappiamo che non è così, in un mondo in cui il commercio globale si frammenta, i dazi tornano a essere uno strumento di pressione e le grandi potenze trattano da Stato a Stato, nessuna impresa, per quanto forte, può negoziare da sola l'accesso a un mercato la rimozione di una barriera, la sicurezza di una rotta commerciale e lo può fare un governo.
E lo fa tanto meglio quanto più è presente, credibile, considerato un interlocutore affidabile,
Quando?
Quando un'impresa italiana bussa alla porta di un partner internazionale porta con sé anche la reputazione della sua nazione, se quella nazione stabile, rispettata e capace di mantenere gli impegni, quella porta si aprirà più facilmente vale per le nostre imprese che operano all'estero e vale per le imprese straniere che operano in Italia perché più si hanno rapporti solidi, più sarà facile ottenere anche da quelle imprese la capacità di fare gioco di squadra. Penso che lo abbiamo visto molto recentemente con la azzera IP con la quotidiana Kuwait con la libica Tamoil. Ecco perché, per me, la politica estera non è un'alternativa alla politica interna, ma è uno dei suoi strumenti più efficaci. Ogni relazione che stringiamo ogni accordo che firmiamo spiana la strada a chi viene dopo le imprese, i lavoratori, i prodotti italiani
E alla fine si traduce in crescita, in lavoro, in benessere dentro i nostri confini nazionali. Per questo mi ha fatto piacere che il presidente Biffi abbia ricordato gli accordi e i progetti che Assolombarda sta costruendo negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina, nel Golfo,
Perché questo è un gioco di squadra in cui ognuno fa la propria parte. Il governo cerca di aprire le porte e poi, una volta costruite o rafforzate le relazioni e le associazioni, portano le imprese sul campo e trasformano quelle relazioni in investimenti, il lavoro e valore per le nostre filiere. Senza di voi il mio lavoro sarebbe inutile senza il mio lavoro, probabilmente voi non raggiungerete i risultati che riuscite a raggiungere la squadra è questo eh
Credo che una differenza in questo la possa fare anche saper vedere opportunità dove gli altri non ne vedono, e qui penso soprattutto al nostro Piano Mattei per l'Africa, perché è facile vedere opportunità negli Stati Uniti è facile vedere opportunità nei paesi del golfo ringrazio le rappresentanze di quei Paesi amici che sono qui oggi lì oggi, forse un po'più difficile può essere vedere opportunità in Africa, ma parliamo del continente più giovane del pianeta, continente ricco di materie prime, energia tra i mercati che cresceranno di più nei prossimi decenni. Esserci oggi significa non lasciare ad altri. È un'opportunità che può essere soprattutto nostra. La terza
Guardi, la ringrazio,
La terza direttrice è quella del capitale, della crescita, delle imprese e della risorsa più diretta, e la risposta chiedo scusa più diretta al trema, al tema della produttività da cui siamo partiti.
Le nostre piccole e medie imprese sono una forza, avrò per competere su mercati sempre più grandi.
E su tecnologie che sono sempre più costose e molte di loro hanno bisogno di crescere, non per smettere di essere quello che sono, ma per poter fare di più e per poterlo fare meglio con la legge capitali e la riforma del Testo Unico della Finanza noi abbiamo semplificato la vita delle società quotate semplificato le regole per quotarsi in Borsa ha reso il mercato dei capitali più accessibile alle aziende, anche a quelle di dimensioni minori.
E abbiamo avuto il coraggio di andare oltre la logica che ispirava misure come l'ACE per tracciare una strada alternativa con strumenti capaci di orientare la crescita del capitale verso investimenti qualificati e nuova occupazione è quello che abbiamo fatto con la super deduzione del costo del lavoro al 120% secondo il principio del più assumi meno paghi.
Con la detassazione degli utili per gli per gli investimenti delle reti di impresa e mi fa molto piacere che si sia ricordata l'efficacia del piano Transizione, 5.0 del nuovo iper ammortamento che abbiamo introdotto con l'ultima legge di Bilancio e che mette a disposizione delle aziende un plafond che arriva a quasi 10 miliardi di euro. È una misura che il tessuto produttivo chiedeva da tempo che abbiamo scelto di impostare su un orizzonte pluriennale, cioè da qui al 2028, perché sappiamo quanto sia importante per le imprese poter programmare nel tempo gli investimenti
Senza dover rincorrere di volta in volta le scadenze annuali e la politica è un provvedimento che abbiamo già semplificato rispetto al passato, ma che vogliamo migliorare ancora.
In particolare consolidando le indicazioni applicative, uniformando perizia, attestazioni. Il ministro Urso che ringrazio e in procinto di pubblicare una nuova circolare per snellire procedure, processi, però io invito tutti voi a segnalare ogni proposta operativa utile che possa rendere questo strumento sempre più efficace e nel nostro come nel vostro interesse, fondamentale per tutti, far funzionare meglio una misura che già riscuote successo, atteso che sono oltre 22.000 le domande presentate per più di 6,7 miliardi di euro di investimenti innovativi reali e poi è stata citata la ZES, altra opportunità che, almeno per la parte burocratica di semplificazione burocratica, vogliamo riuscire a estendere a tutto il territorio nazionale. E c'è il tema del capitale umano. Non voglio dilungarmi, conoscete il lavoro che ha fatto il Governo, sia in tema di formazione sia con il Piano casa, sul quale ricordo che il ruolo e la compartecipazione anche del capitale privato possono fare assolutamente la differenza e, come ricordava correttamente il Presidente Biffi, ci siamo oggi interrogando anche su come
Riuscire a favorire e a dare maggiori opportunità, soprattutto ai lavoratori giovani, alle persone qualificate, però nessun motore corre senza carburante.
E qui arrivo all'energia la precondizione che tiene insieme tutto il capitolo che più di tutti incide sulla competitività delle nostre imprese.
In questi anni noi abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere gli italiani dal caro energia.
Abbiamo ridotto gli oneri in bolletta, abbiamo eliminato il differenziale tra il prezzo del gas italiano e quello europeo, costruito strumenti come il gas release, l'energy release, che consentono alle imprese di acquistare gas elettricità, prezzi Carmine calmierati sfruttando la garanzia dello Stato quando le tensioni in Medio Oriente e lungo le rotte del Golfo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, siamo intervenuti con il taglio delle accise, il meccanismo delle accise mobile, l'abolizione poi del bollo auto sulle macchine più utilizzate delle famiglie e in città, e poi abbiamo rivolto a tutte le principali società energetica un appello per calmierare i prezzi dell'energia. Carburanti e non solo appello a cui diverse compagnie e società hanno risposto positivamente. Le ringrazio ancora per questo
Però questa è la gestione dell'emergenza.
Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo e schiavo di essere sempre più in balia dell'emergenza, atteso lo scenario che vediamo svilupparsi attorno a noi, anche su questo abbiamo lavorato parecchio in questi anni, anche se se ne parla poco, perché in Italia le strategie non fanno grande notizia.
Ma abbiamo lavorato per aumentare la potenza installata con le rinnovabili e infatti è cresciuta di quasi il 40%.
Abbiamo rilanciato la produzione nazionale di petrolio e gas perché non è sensatissime comprarli a migliaia di chilometri da qui, quando una parte la possiamo estrarre in Italia e, come sapete, abbiamo varato la legge che consente di riprendere, dopo 40 anni il cammino del nucleare, il provvedimento appena approvato in Parlamento mettere a disposizione una cornice completa,
La piattaforma nazionale per il nucleare sostenibile, la delega al governo, il rafforzamento dell'Ispettorato per la sicurezza nucleare, la governance dell'intero ciclo,
Di vita degli impianti sono tutte condizioni utili.
Per avviare un percorso che ha un obiettivo ambizioso ma necessario arrivare ad avere la prima produzione di energia da nuovo nucleare entro il prossimo decennio, chiaramente se ci si continuerà a lavorare, dopodiché particolarmente in tema di energia, una parte significativa della materia non si risolve a livello nazionale.
Perché noi possiamo introdurre in Italia tutte le misure che vogliamo, anche le più efficace, anche le più penetranti, ma rischiamo di non raggiungere comunque lo scopo se parallelamente non c'è su questo fronte un deciso cambio di passo anche in Europa prendiamo il tema degli ETS, questo meccanismo che gonfia artificialmente i prezzi, che crea squilibri tra gli Stati membri, che danneggia le nostre imprese manifatturiere, particolarmente nella loro capacità di competere in un mercato globale nel quale i nostri principali concorrenti non sono neanche lontanamente sottoposti allo stesso livello di costo del carbonio e agli stessi vincoli il che produce un paradosso incredibile.
Perché se una Acciaioli acciaieria chiude in Lombardia e quell'acciaio, andiamo a comprarlo dall'altra parte del mondo prodotto con standard ambientali molto più basse, il pianeta non ci guadagna nulla, anzi.
Ci perde.
Sci perde quindi, da una parte, noi perdiamo competenze,
Perdiamo lavoro, perdiamo filiere e dall'altra non abbiamo neanche meno emissioni globali, non è questa la strada giusta per restituire all'Europa autonomia strategica, forza, peso economico, perché l'autonomia strategica è fatta di acciaierie, cartiere, di impianti chimici di fonderia, di fonderie di tutto ciò che serve per non dipendere dagli altri se l'ETS li rende insostenibile l'Europa non diventa più verde, diventa più debole e più dipendente.
E questo francamente non ce lo possiamo per me
Eppure si continua a non percepire l'urgenza di questa materia anche per questo, come sapete, stiamo cercando di allargare il fronte delle nazioni che chiedono interventi radicali su ETS, ma non solo a difesa della nostra industria e della competitività europea, e questo anche il senso del lavoro che abbiamo fatto nelle ultime settimane.
Penso
A quello che abbiamo fatto con il primo ministro ceco Babis, con cui abbiamo messo a punto un pacchetto di proposte concrete dalle modifiche al funzionamento della market stability reserve, ha una maggiore tutela dei settori più esposti fino al rinvio dell'entrata in vigore di ETS 2 su edifici e trasporti non è e non sarà una trattativa facile quando mai, ma faremo come sempre la nostra parte e sempre su questo fronte,
Sapete che con il decreto bollette avevamo avviato un confronto con Bruxelles per ridurre i costi per famiglie e imprese con la Commissione e stiamo lavorando per costruire un meccanismo che consenta di contenere il prezzo del gas utilizzato per produrre energia elettrica e il confronto è in fase avanzata, confidiamo di arrivare a breve a una soluzione condivisa e allo stesso modo,
L'Europa deve prendere atto che la crisi in Iran, la chiusura di Cormons all'instabilità nel Mar Rosso stanno facendo salire i costi dell'energia delle materie prime e dei trasporti e soprattutto alimentano un'inflazione che sfugge al nostro controllo, ma che pesa e molto su famiglie, sulle famiglie, sui sistemi produttivi e sui conti pubblici ovviamente,
E l'Europa non può non tenere ko non tenerne conto, perché quando noi abbiamo approvato i piani nazionali di bilancio lo abbiamo fatto l'Europa lo ha fatto basandosi su un'inflazione programmata dell'1,8%.
Ma oggi l'inflazione è molto più alta e l'Italia come in altre nazioni, in Italia come in altre nazioni, una parte importante della spesa si adegua automaticamente all'inflazione per legge, tensioni assegno unico, potrei citarne molti e potrei aggiungere il tema dei cantieri pubblici, dove l'aumento dei prezzi delle materie prime fa lievitare i costi di opere che sono già avviate.
Significa miliardi di euro di spesa in più, senza che il governo abbia preso nessuna nuova decisione e per ragioni che non dipendono da noi, eppure quella spesa occupa lo spazio che le regole europee ci consentono e lo sottrae a tutto il resto alle imprese, agli investimenti, alla crescita e a disco ne ha discusso il ministro Giorgetti all'Ecofin di qualche giorno fa riproporrò personalmente la questione al Consiglio europeo, che è previsto questo giovedì e venerdì si tratta, dal nostro punto di vista, di una proposta semplice, di buon senso, oltre che di irresponsabilità e già mesi fa
Avevamo fatto un'altra proposta di buonsenso, avevamo cioè chiesto che la flessibilità concessa per la difesa fosse estesa anche all'energia. In molti all'epoca avevano sostenuto che sarebbe stata una battaglia poco più che simbolica, che non avrebbe portato da nessuna parte e invece quella richiesta oggi è una disposi è a disposizione e un'opportunità a disposizione di tutti gli Stati membri
Un'opportunità che, peraltro, il governo è al lavoro per utilizzare nel migliore dei modi, a partire proprio dall'annosa questione del costo dell'energia per le imprese, però io lo dico soprattutto per ricordare a me stessa e a chiunque abbia a cuore questa nazione che l'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì siede lì per dire quello che va detto quando va detto anche se scomodo anche quando costa perché l'Italia è tra le nazioni che l'Europa l'hanno fondata e ha il diritto e il dovere.
Di dire quando qualcosa non va non per indebolirla, ma esattamente per il contrario, per renderla più forte
è quello che stiamo facendo anche nel dibattito veniva citato dal presidente Biffi sul quadro finanziario pluriennale. Anche noi vogliamo che vengano finanziate nuove priorità, è certamente tra queste priorità. C'è la competitività, ma non possiamo cercare risorse sulla competitività tagliando sulla coesione o sulla politica agricola, perché coesione politica agricola sono una precondizione di quello che noi stiamo cercando di costruire in Europa non si può costruire e competitività se i territori non crescono e non corrono tutti alla stessa velocità, e non si può difendere autonomia strategica se si va a tagliando sull'unica autonomia strategica che in Europa abbiamo, che è quella su quello che mangiamo. Quindi le cose devono camminare insieme e l'Italia anche su questo, come sapete, è stata e in prima fila abbiamo
Dato vita a un documento, abbiamo promosso un documento, gli amici della coesione si chiama che è stato sottoscritto da 22 Paesi membri su 27 e sono molte altre le battaglie che, con il nostro peso, con il nostro buon senso possiamo portare avanti, cari amici di Assolombarda, cari imprenditori,
Noi viviamo in un tempo che non concede tregua, gli equilibri che conoscevamo, si stanno sgretolando un'intera epoca, si chiude senza che quella nuova abbia ancora preso forma, è un tempo difficile, difficile, forse la parola che noi sentiamo pronunciare più spesso in questo tempo.
Ma vi dirò una cosa difficile viene dal latino e significa.
Che non si lascia fare,
Solo che noi siamo la nazione del fare.
La storia d'Italia è fatta da chi ha costruito inventato prodotto, proprio quando le cose non si lasciavano fare fare, e la nostra cifra significa che nessuno come noi può sfidare questo tempo difficile, e lo abbiamo fatto, lo avete fatto, lo ha fatto e lo fa chi accende le luci del capannone prima dell'alba che ha tenuto aperta l'azienda negli anni della pandemia quando sarebbe stato più facile chiudere chi ha continuato a investire mentre le bollette si moltiplicavano, il mondo sembrava impazzire chi ha difeso,
I propri posti di lavoro, i posti di lavoro dei propri dipendenti come se fossero il proprio. Allora io ho una sola cosa da chiedervi,
Continuate a fare quello che gli riesce meglio.
Continuate a usare, a costruire, a credere in questa straordinaria avventura che si chiama Italia e io vi prometto da parte mia, che farò lo stesso, vi prometto che il Governo ci sarà quando serve e vi lascerà a lavorare quando è quello che deve fare, perché a volte il miglior aiuto che lo Stato può dare a chi produce e a non mettersi di traverso questa nazione non ha ancora mostrato al mondo tutto quello che sa fare. Possiamo provarci ora.
E quando vi diranno che è troppo difficile, voi reagite, come avete sempre fatto facendolo grazie e buon lavoro?
Allora?
Facciamo smontare tutto e tra poco e ci sarà un salottino per l'intervista con monsignor Paglia, intanto però vi dico che ci guardiamo insieme un video che è un video, relativo alla missione che è stata fatta da Assolombarda negli Emirati Arabi Uniti, quindi chiedo alla regia di far partire il video poi ci ritroviamo sul palco.
Sono?
Allora invito qui sul palco monsignor Vincenzo Paglia, prego monsignore.
Allora innanzitutto mi faccia partire perché immagino che tutti ieri chi più chi meno siamo rimasti un po'così quando c'è stato l'annuncio del del pontefice, quindi da Assolombarda e immagino da tutti e da tutti noi un augurio, ovviamente, di pronta guarigione.
A papa Leone.
Speriamo insomma, che tutto vada bene, non è, non è il salotto ideale per dirlo, ma confido nella scienza, oltre all'arresto bisognose.
E con lei però, Mons, ovviamente, se vuole dire qualcosa su questo, può dirlo.
Se può vuol dire qualcosa su questo, su questo augurio e vorrei dire qualcosa anche guru lo abbiamo fatto perché abbiamo bisogno di popolazione esatto, esatto nei boschi, in questo campo, anche su questo campo che peraltro la prima domanda che io le faccio ha visto protagonista quest'anno proprio il Pontefice con l'enciclica sul tema no, che cosa può essere delegato in questi 12 minuti di tempo all'intelligenza artificiale che cosa l'umano?
Ecco poco Leone, ha parlato appunto del magnifico Humanitas, che non possiamo dire dalla magnifica tecnica, ad un certo punto di vista io vorrei sottolineare un aspetto che c'è un equivoco, purtroppo non correggibile ora, sul termine intelligenza artificiale che, come dire legno di ferro sono due termini in componibili l'intelligenza,
Si riferisce al cervello umano, ca almeno 6 7 milioni di anni di evoluzione più con una capacità che solo in minima parte è quella raziocinante calcolabile, la stragrande.
La maggioranza emotiva e creatività e passione è inconscio.
Non solo
Ma l'epigenetica ci dice anche che l'intelligenza è determinata anche dal rapporto con l'ambiente, e non parlo solo dei neuroni a specchio,
Ma il bisogno della relazione ci aggiungono gli scienziati, che persino le galassie influenzano l'intelligenza, ecco perché tutto il patrimonio legato al cervello umano non sta.
Nel manifesto nella manifattura nello strumento,
In questo senso, ecco perché bisogna sottolineare lo diceva anche il Presidente io lo dico con uno slogan.
Io non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura della stupidità umana, cioè di chi la governa
È questo il nodo fondamentale che deve essere spiegato anche ai nostri bambini, ai nostri ragazzi.
Perché lo rischiano di come dire
Dica pensare che questo strumento sia un alter ego con cui parlare, con cui rispondere, con cui versione innamorarsi.
Ecco perché c'è anzitutto dal sostenere la irriducibilità della macchina all'uomo. L'uomo deve continuare a guidare anche questa tecnologia che gigantesca che potentissima, ma proprio perché potentissima, richiede una maggiore responsabilità e capacità di analisi. Diciamo che forse è il sindaco Sala l'ha detto, e adesso potrei anche sbagliarmi quando a un certo punto ha detto, dobbiamo stare attenti anche a cosa deleghiamo da parte dello Stato no e a quanto siamo dipendenti da queste società, anche al di là della singola società. Dico proprio della tecnologia, quindi mi chiedo e le faccio questa domanda anche sul fronte del lavoro ci sono tante domande, no e tanti timori. Ovviamente si vedono forse più i timori delle opportunità lei monsignore, come la vede, guardi io
21 settembre.
Inaugurato il meeting gol Keepers di Bill Gates.
E debbo dire che lui ha capito quanto questo strumento tecnologico può aiutare sul campo educativo, sul campo della medicina, sul campo dell'agricoltura e così oltre il problema del lavoro è un problema enorme.
Che certamente richiede però la capacità di governare lo sviluppo tecnologico.
E qui ancora una volta, io vedo il punto più critico,
è l'assenza della politica, anche amministrativa, di questo strumento, noi oggi ci troviamo di fronte a pochissimi detentori del vero potere, in genere sono privati cittadini.
Con voi è lo stesso governo cinese e qui si capisce la simmetria della politica, ma quello di cui noi abbiamo assolutamente bisogno ed ecco perché il presidente, io guardo con grande attenzione alla creazione a Milano di un centro.
Che metta in campo perlomeno il bisogno del governo
Finora quello che accade.
E purtroppo non si riesce a risolvere è la distanza tra i detentori del vero potere delle Big Tech.
Quando nella firma della Rome Call Foreign ed ex fatta nel 2020 a Roma.
Si unirono nella firma.
Microsoft, Ibm la FAO, il Governo italiano Cisco, riuscì poi, nel 2 anni dopo a portare tutti i capi religiosi ad Hiroshima a firmare quella Carta etica, noi dovremmo spingere e io credo che.
Assolombarda deve avere un'ambizione.
Oltre se stessa.
Cioè la società civile in tutte le sue articolazioni.
Assolombarda e tutte le imprese e le università e le religioni e la società civile per costringere gli altri due grandi ambiti.
Quello dei detentori del vero potere e la politica
Qui è il punto a mio avviso cruciale, noi non abbiamo per ora nessuna sicurezza rispetto, ad esempio, prima veniva citato Elon Musk.
Ha lanciato 16.000 satelliti attorno al pianeta senza nessuna regola, senza nessun obbligo e così anche gli altri loro stessi, ora si stanno rendendo conto del problema, si stanno dando delle forme di auto costituzionalizzazione, la sto seguendo, il punto è tu, non sei un istituzioni perché ti devi dare forme di auto, costituisce costituzionalizzazione che in qualche modo ti rendano istituzione che non sei, perché sia una società privata, perché senza l'etica andremo tutti a sbattere anche loro il bisogno dell'etica che io ho rivendicato fin dal 2020 con questo testo oggi lo sento bisognoso di una
Di un aumento. Quel di cui noi oggi abbiamo bisogno è una visione del pianeta che è uomo, che società che donna vogliamo costruire per il futuro. Ecco allora il problema, la sfida è non tecnologizzato, l'umano, ma umanizzare la tecnica perché sia al servizio di uno sviluppo che sia, che tocca il tema dell'uguaglianza di uno sviluppo che tocca il tema del futuro delle nuove generazioni. Ecco perché un umanesimo planetario
è indispensabile a questa tecnologia, che ha una forza così potente da essere distruttiva se non è proiettata in una dimensione umanistica e non solo di qualche Nazione. Concordo, ma di tutta il pianeta, ecco perché
Non è possibile realizzare un'alleanza lasciando fuori i Paesi anche potenti.
Tutti qualche settimana fa stavamo fremendo nell'incontro da Trump egizi Pin, è obbligatorio, l'incontro è obbligatorio il dialogo, ecco perché pensare ad una nuova guerra fredda non ha più senso, non ce ne sono le condizioni.
Oggi il futuro o è un dialogo tra tutti o il rischio, è una distruzione che rischia di una serie di tutti, purtroppo i 12 minuti finiscono in fretta o un'ultima cosa da chiede, tra l'altro è la noto anche come fine esperto geopolitico, quindi la inviterò monsignor Paglia in trasmissione una battuta velocissima su Milano c'è anche l'ipotesi dell'agenzia Onu per la gente è per l'intelligenza artificiale, è qui
Alla luce anche di quanto detto dal presidente Biffi, mi fa una battuta proprio su Milano veramente, rispettando questo tempo che vede, io credo che Milano oggi debba avere l'ambizione a intervenire in questo orizzonte ampio nelle industrie, ma anche oltre l'industria, sia nella politica sia nel costume sia nella.
Pubblicità e sia anche nell'impegno con i grandi player di questo momento e io credo che sono pronto a collaborare anch'io con una carta etica che a mio avviso sarebbe importante io l'ho proposta già Bill Gates ad Alibaba, ad altri grandi player, ma se da questo centro si potesse anche promuovere una prospettiva etica una sorta di manifesto,
Che possa essere accolto se non da tutti, ma da non pochi player, io credo che faremo un servizio planetario da Milano al mondo e perché no, e anche voi negli altri pianeti, grazie grazie mille per questa importante
Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, e questo è il palco.
Buongiorno, buondì.
Partiamo subito da quello che ha detto il presidente e soprattutto chiedo anche a lei, come ho fatto col col monsignore alla fine dell'intervista su Milano sul ruolo che questa società può svolgere su quanto è importante, su quanto possa essere un centro per l'intelligenza artificiale, secondo lei, Presidente, partiamo da qui, intanto, grazie grazie al viso saluto al sindaco Sala ha soprattutto un saluto tutti gli imprenditori, perché alla fine oggi è la giornata degli imprenditori dell'assemblea di Assolombarda già la presenza di così tanta gente a un tema così importante. Io credo che questa sia una risposta,
è un'ottima anche un saluto monsignor Paglia che ci siamo visti a Roma più volte a parlare proprio dell'etica, artefice della dell'intelligenza artificiale di quanto è importante la parte dell'etica, beh, io credo che come è uscita anche dalla relazione di Alvise, cioè il fatto che siamo passati dal 20% al 49% in un territorio come questo e che comunque la grande parte è dovuta ai piccoli del fatto che ancora non la maneggiano,
Parlando molto spesso, devo dire di questo capitolo, perché io credo che oggi sarà la nuova, la quarta rivoluzione industriale vera, cioè quando oggi noi siamo abituati ad accendere la luce sarà l'intelligenza artificiale, sarà la stessa cosa. Il vero tema dei piccoli che ancora da superare è che per poter arrivare a un'intelligenza artificiale che abbia un significato per poterlo usare, che devono finire ancora una parte di digitali digitalizzazione, perché il processo a dell'intelligenza artificiale avviene nel poter dare sia i nuovi prodotti che Alvise prima citava o le nuove capacità non solo per poter riuscire a Zita a controllare i processi, a noi serve che le imprese siano comunque
Digitalizzata al 100%, ma oltre questo abbiano anche quei dati, come li chiamo io lavati in lavatrice, che siano dati che si possono utilizzare perché, sennò alla fine l'intelligenza artificiale su dati che non sono dati precisi diventa un problema, quindi Milano ben venga a Milano al viso e sta facendo un ottimo lavoro su questo forgia e io credo che sia un percorso mettiamo insieme tutti i territori, perché ovviamente l'Italia tante ovviamente,
Unicorni di questo senso io credo che, comunque, parlando mettendola al centro e oggi All era al centro dell'assemblea delle divise, credo che sia un grande vantaggio particolare alla quale lei spesso ha detto che comunque non dobbiamo o non dobbiamo stare lì concentrati sulla questione debito anche guardando alle regole europee no,
Quindi io le volevo chiedere questo, qual è, secondo lei la linea.
è quella tra si. Non possiamo sempre pensare che il debito risolva tutto, però anche avere sì Europa, anche avere più coraggio nelle scelte industriali e non frenare per paura di spendere troppo. Qual è la linea tra questi due fatti? Dobbiamo dire che partiamo dal presupposto che quando parliamo di Europa e voglio dire e mi è piaciuto quello che ha detto il presidente del Consiglio prima che ringrazio, perché il lavoro è costante anche stamattina ci siamo scambiati delle informazioni proprio per il Consiglio di questa settimana, dopo che noi saremo a Bruxelles anche noi giovedì. Quindi per i temi dell'Italia, parlando di Europa e lo dico da europeista convinto la verità è che quando sei europeista convinto prima Presidente del Consiglio ha detto una cosa importante, dice tu se la critichi la critichi perché tu vuoi che comunque cresca, vuoi che comunque
Faccia le cose e oggi la verità è che l'Europa sta giocando una partita da arbitro dove ci sono due i continenti e non saranno solo due, prossimamente Cina e Stati Uniti stanno facendo la loro partita e noi facendo l'arbitro fischia Muvt, abbiamo solo Fischetto le regole, allora bisognerebbe giocare quella partita nel futuro, ovviamente come Italia, ma soprattutto come Europa, e quando parliamo di debito e mi ricollego un po'sempre al tema della diciamo dell'assemblea di oggi noi non possiamo non pensare che comunque per le nuove industrie, perché proveremo a chiamarle nuove industrie quelle che sono qua che comunque noi, le nuove industrie, tendiamo a tradurre anche sulle industrie di base che non vogliamo perdere, che vogliamo mantenere, che sono quelle industrie che comunque tengono insieme anche il nuovo fammi dire e diciamo il presente
Però è anche vero che se noi non investiamo a livello europeo e oggi sui satelliti, abbiamo Elon Musk, che comunque voglio dire se ci spegne la luce un po'di problemi ne abbiamo sugli umanoidi e non stiamo giocando in nessun tipo di partita sulla parte dell'Intelligenza Artificiale parliamo di Facebook di fisica, la e Ike, quindi di ovviamente sulla parte che noi sapremo fare meglio sapremo interpretare meglio, sicuramente noi saremo quelli che comunque trasmettono i dati su altre frequenze, perché poi la prova a sintetizzare noi abbiamo bisogno che su questi capitoli l'Europa faccia la propria parte. Oggi stiamo vedendo e
Ultimamente io sto accendendo un po'riflettori, ma non io stiamo cercando di farlo, noi novembre avremmo trilaterale con i i francesi e i tedeschi, dove al centro uno degli argomenti sarà comunque anche al rapporto dell'Europa e la Cina.
Perché oggi che anche qui ci dobbiamo dire le cose come sono oggi la, la, la, la politica della Cina, io politica del meno 30% vendo prodotti in Europa perché hanno capacità sub sovrapproduzione, doveva comunque i miei problemi, sostenuta in modo fiscale o di debito diciamo incremento di debito cinese facendo tecnologie inquinando di più di quelli di quelli dell'Europa e dell'Italia è ovvio che noi dobbiamo anche qui a analizzare come l'Europa affronterà ancora tutto questo perché,
I numeri sono agghiaccianti, quando noi abbiamo un saldo negativo come Europa e di 376 miliardi verso la Cina e l'Italia oggi ha 46 miliardi di debito di saldo negativo verso la Cina incrementa quel saldo negativo di 16 14 miliardi all'anno, io credo che quella domanda noi ce la dobbiamo porre è la verità e la domanda numero due è quanto la nostra catena del valore è ancora oggi intrecciata sui prodotti cinesi e quindi quel debito che noi richiamiamo dell'Europa che deve fare per reintegrare quel valore della catena del valore che comunque serve,
A liberarsi dalla dipendenza che domani può essere mortale per quanto riguarda l'industria europea, perché anche qui l'Europa poi i dati non li diciamo? L'anno scorso abbiamo perso 1000000 di lavoratori inseguendo la politica delle auto cinesi, dove sono incrementate a 24 25 milioni di modelli confronti, 12,8 milioni di modelli che sta facendo l'Europa dove noi ne facciamo noi ne abbiamo 500.000, quindi la verità è kitsch, partita vogliamo giocare, io non vorrei fare l'arbitro, io vorrei essere quello che insieme alle nostre imprese, gioca la partita per essere al centro. Se però non abbiamo le stesse e non abbiamo la stessa diciamo e se ne nella partita era le regole della responsabilità sociale e ambientale che ha. L'Europa ci siamo precostituiti, noi confronto a quelli che non se ne fanno noi, la perdiamo, chiudo. L'industria europea emette l'1,2% di CO 2 al mondo
E alla fine lo 0. Adesso io sono ambientalista e vivo anche di quello, cioè lo 0 2 0 3% 0 1%. È quello che vogliamo, cioè sacrifichiamo la parte sociale alla parte ambientale. Io dico in questo momento facciamo qualche passo indietro perché il resto del mondo non lo sta facendo e visto che noi vogliamo mantenere le nostre industrie, lo dobbiamo fare per forza diceva che, andando anche in alcuni posti in Europa e la mia sensazione seguo quello che sta dicendo lei è presidente
è che i buoi siano un po'scappati o quando guardo l'auto tedesca, è come se tu volessi montare l'intelligenza artificiale sull'auto tradizionale tedesca, ma i cinesi non è la creano ex novo, lo vedi, il problema è che, se continuiamo a quella a quell'industria, non solo più a quella l'ho persa a quello europeo o cominciamo a pensare al bianco l'abbiamo perso e l'auto l'abbiamo persa. Io io ragionerei sul fatto, dico come vi posso rimettermi in gioco oggi la verità che là non c'è, nessuno che si pone questa domanda speravo che sa comincia adesso che avrà questa visita in Cina nel timidi reciprocità. Io
La reciprocità ebbe ebbene, allora a questo punto, poi, dopo tra un po'arriva l'India, poi dopo l'India, che arriva cioè dopo il Mercosur, se lo facciamo gli accordi, anche il Mercosur, allora io credo che oggi non possiamo pensare di non avere un'Europa che sia industrializzata, abbia le industrie e abbia di nuovo al centro anche l'industria di base, parte delle industrie di base, voi andate a dire a Fincantieri che comunque è un'azienda che ha 10 anni di contratti, che domani deve comprare tutti i Ris, la sua, i suoi fornitori sono tutti i cinesi. Io credo che questo sia non la nostra volontà e ho capito però quello che sta succedendo oggi, con le regole che abbiamo, diventa un problema, e questo, tra l'altro, credo che questo sia un punto che ha toccato anche prima la Presidente del Consiglio quando ha detto
Competitività. Come vogliamo definire competitività perché, ebbene l'ambiente però non ci deve creare le regole del WTC o cioè alla fine esulano da rimettere in discussione oppure no? Era quella che definiva il fatto che comunque le reciprocità su come dobbiamo porci verso l'ambiente verso sociale che io non sono qua, a dire che non sono giuste quelle europee ma non mi sembra che sono seguite da nessuno e siamo stati Mercosur, abbiamo fatto questa missione che c'era anche il viso, abbiamo incontrato il presidente di Confindustria Brasile a un certo punto, in un San Paolo che ovunque la ballava, la maggior parte delle colf e ha guardato e mi ha detto, io sono contento che tu sei qua grazie, perché quello che ci avete insegnato come Europa noi non lo faremo mai
E allora allora la verità che che tu ti dici tu vai in giro per il mondo, che è vero, è perché noi, quello che diceva prima Alvise che comunque questo Governo ma l'italianità anche diciamo dei nostri prodotti, delle nostre qualità di quello che sappiamo fare noi noi siamo andati in due paesi che quello argentino c'è stato Paraguay, Uruguay ma comunque Argentina e Brasile quando tutti se devi su tre persone che so tutto attorno a un tavolo avevano un cognome italiano, un sangue italiano,
E quindi, a un certo punto di vista, poi ci sono eccellenze. Gianfelice per visitato l'azienda di Gianfelice Rocca e di altri, comunque che sono anche presenti, che sono i nostri, comunque anche portabandiera all'estero e alla fine, ma quando tutti rendiconto che comunque tu sei accettato, i tuoi prodotti sono ancora basati sulla qualità e lì anche il sistema finanziario ci deve dare una mano, ma ne ho parlato vedo. Stefano Barrese. Abbiamo parlato anche insieme, subito quando anomala perché il tema dell'inflazione così alta. Noi dobbiamo creare dei prodotti per poter fare in modo di vendere i nostri prodotti, magari anche in un leasing. No, dati a loro, perché, ad un certo punto di vista, sennò in tema di di di di costo e diventa elevato però oggi tornando all'Europa, noi abbiamo bisogno assolutamente che il debito pubblico non sia delle ciclabili felici, come dico sempre ci pensa Beppe, lo fa lo farà, Sala cioè, insomma, però, non è il tema al nostro noi. Il tema di come dobbiamo fare
Debito il debito europeo, lo dobbiamo fare per fare le nuove industrie, gli unicorni e dell'industria indù. Esatto quello che che penso anch'io, che non è un problema tanto di debito, il punto è 2008 debito e 12 debito come debito, ma per cosa lo Usis debito sì, però segna il punto è modus in rebus come lo utilizzi, ma abbiamo due minuti e 38 e ho tre domande. Perché l'Europa perché quello che dice lei è l'ambiente utilizzato come politica industriale, ecco e non come un handicap competitivo. Questo è un po'un suo mantra e lo abbiamo ben compreso domanda sull'energia. Quanto deve scendere il prezzo perché le nostre aziende tornino un minimo competitive? Cosa suggerisce di fare al Governo in questi due minuti e 10 euro velocissimo? Io credo che il tema che fa parte della competitività no la la parte dell'energia, io non c'è territorio che io non vado che il problema dell'energia siano al centro di tutto
Parlare di energia è molto complicato, perché la verità che l'energia si compone di tante cose io credo che benissimo lo abbiamo dal giorno uno spinto sul nucleare, perché a lungo termine, con cui ha detto una cosa, scendendo dal palco il presidente del Consiglio che non so se è stata chiara, speriamo che comunque o noi o chi c'è dopo di noi continui su questo percorso, perché stiam parlando di sperimentazione e ci vuole 10 anni quindi a capo, quindi questa cosa da sostenere oggi e anche domani, secondo, il mix energetico, è quello che serve, lo abbiamo detto, però anche qui dobbiamo
Visto che io credo che l'energia non può essere idea, lo dico tutte le volte non può essere ideologizzata, politicamente non ci può essere la sinistra o la destra o il centro che parla di energia di energia, la salvaguardia del Paese in un momento in cui la competitività estrema, già, come dicevamo prima per altri foto Fattori, Detto questo anche qui sulle rinnovabili, che è un tema importante perché vogliamo incrementare le rinnovabili nel nostro Paese, e qui stiamo dicendo da tre mesi stiamo facendo un assieme inchiesta sul Sole 24 ore, inserendo quali sono i target delle regioni, quali sono i non target, perché le perché? Perché però a oggi ancora non ne abbiamo le concessioni sull'energia e perché qualche 2 fare i compiti a casa, se non lo fanno, bisogna che alla Gentili dica vado a bussare, soprattutto adesso che entreremo in campagna elettorale, qualcuno gli dica, ama sì
Quanto quanto era in energie rinnovabili. La verità che un sindaco mi immagino fa fatica perché se gli vanno a bussare sotto casa e gli dicono tu le pale eoliche non le metti, allora a quel punto dobbiamo risolvere prima il Sindaco e dobbiamo fare del fast track, non mi dicono dicono non chiamarlo, commissario, che credono soffrendo, va be'non, lo chiamo commissario chiamatelo come volete, ma io devo andare a risolvere il problema a Sala, perché se gli dicono non puoi mettere le pale eoliche, ci deve essere il sindaco può dare colpa, dicessero stati loro, decidere troviamo le zone idonee che non vuol dire distruggere il Paese. Io figuriamoci poi mamma mia mamma, è sarda. Quindi, quando parliamo di Sardegna io discuto con la Todde, gli roviniamo, noi lavoriamo alla nomina
D'accordo con lei. Bisogna però troviamo anche la pratica. Chiudo dicendo perché ho visto il 18 sei anni a Cala Gonone, Cala Gonone resta pulita, poi tutto il resto, dai però acceso dalla Sardegna, lo conosciamo bene, scherza però, eccetera. La saliva conosciamo bene, può essere veramente un pezzo di batteria dell'Italia. Io son contento che lo diventi, detto questo, torniamo a noi, c'è anche l'ultimo pezzo, dobbiamo dirci la verità, gas, ah, se noi abbiamo le rinnovabili e non avremo più bisogno di gas, perché ci sarà le batterie cavolata Bobby, incominciamo a dirle cavo che solo con la luce il gas ci sarà, perché quello è quel materasso che serve quel cuscinetto che serve a fare in modo di accendere tutte le sere alla luce o durante il giorno. La luce
Perché senza di quello non possiamo farne a meno, quindi cominciano a delle cose come sono, è un mix energetico, il prezzo. Oggi abbiamo un tema, noi abbiamo detto, abbiamo paradiso coppia mento, abbiamo parlato, ovviamente di costi di energia, come è ovvio che dobbiamo allinearlo. Per questo che noi chiediamo anche in Europa serve un mercato unico europeo dell'energia, perché se voglio comprare l'energia in Spagna oggi non lo posso fare perché si fermi in Francia per il Perinei, è l'Europa che vogliamo no, noi vogliamo un'Europa dove comunque io posso comprare l'energia anche in Spagna o da dove comunque vi riesce a dare competitività su quel tipo di prodotto. Oggi questo non c'è e ci dobbiamo chiedere il perché decreto bollette chiudo, sono otto mesi, vero che il presidente del Consiglio dice sono e condivido è 72 richiesta dalla Commissione europea sul decreto bollette. Qui dico, remiamo tutti dalla stessa direzione, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione. Poi io dico anche che su tutto quello che c'è scritto nel decreto bollette magari qualche pezzo lo possiamo prendere farlo diventare già legge immediatamente. Ok, va bene, grazie e sono tante indicazioni
E siamo fuori di due minuti, ma ne valeva la pena, grazie Presidente.
Allora chiamo il presidente Biffi per le conclusioni, vi chiedo di rimanere, diciamo seduti per un pacchetto e magari anche la facciamo finito, non vi diritto, visto che posso dire solo una cosa, visto che c'è il presidente sia di Assolombarda sia di Confindustria.
No, oggi avete visto me sul palco dopo il presidente Biffi, però tutto il lavoro lo ha fatto lo staff di Assolombarda a cui farei un applauso, perché senza di loro sarebbe stato impossibile per me condurre quindi grazie grazie a voi e e direi vuol dire qualcosa in chiusura, a parte i saluti, la presidente Meloni ha raccolto la sfida del Rising industri. Quindi adesso dobbiamo concretizzare, come abbiamo fatto lo scorso anno, il prossimo passo è raccogliere la sfida che ci ha lanciato la presidente intensificando la nostra attività in Africa, valorizzando il Piano Mattei. Grazie a tutti andiamo a lavorare, grazie, arrivederci

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