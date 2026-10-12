Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro sui dieci anni dell'ONG Open Arms. "Open Arms. Una misión a contracorriente"", registrato a Catania lunedì 12 ottobre 2026 alle 19:09.
Sono intervenuti: Maria Carmela Sciacca (libraia), Valentina Brinis (advocacy officer Open Arms), Laura Lanuza (presidente di Open Arms Italia), Silvia Bellucci (giornalista, uffucio stampa Open Arms Italia).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: … Libro.
La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 10 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
leggi tutto
riduci