Intervengono Laura Lanuza, presidente di Open Arms Italia; Valentina Brinis, advocacy officer dell'organizzazione; e l'artista Claudia Losi.



Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro sui dieci anni dell'ONG Open Arms. "Open Arms. Una misión a contracorriente"", registrato a Catania lunedì 12 ottobre 2026 alle 19:09.



Sono intervenuti: Maria Carmela Sciacca (libraia), Valentina Brinis (advocacy officer Open Arms), Laura Lanuza (presidente di Open Arms Italia), Silvia Bellucci (giornalista, uffucio stampa Open Arms Italia).



Sono stati discussi i seguenti argomenti: …

Libro.



La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 10 minuti.



Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.

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