12 OTT 2026
dibattiti

Presentazione del libro sui dieci anni dell'ONG Open Arms. "Open Arms. Una misión a contracorriente"

DIBATTITO | - Catania - 19:09 Durata: 1 ora 10 min
A cura di ASSO
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Intervengono Laura Lanuza, presidente di Open Arms Italia; Valentina Brinis, advocacy officer dell'organizzazione; e l'artista Claudia Losi.

Registrazione video del dibattito dal titolo "Presentazione del libro sui dieci anni dell'ONG Open Arms. "Open Arms. Una misión a contracorriente"", registrato a Catania lunedì 12 ottobre 2026 alle 19:09.

Sono intervenuti: Maria Carmela Sciacca (libraia), Valentina Brinis (advocacy officer Open Arms), Laura Lanuza (presidente di Open Arms Italia), Silvia Bellucci (giornalista, uffucio stampa Open Arms Italia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Libro.

La registrazione video di questo dibatto ha una durata di 1 ora e 10 minuti.

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Allora è una giornata lunedì, un giorno un po'particolare intorno, comunque grazie per essere per essere qui e questo pomeriggio presentiamo un libro fotografico.
Creato immaginato in voluto da Open Arms e amiamo il lavoro e la Nusa che la Presidente a Open Arms Italia irrompe in Spagna per le nozze Silvia Bellucci, esatto, Silvio Vellucci, ne sta sostituendo Claudia Losi che sostituendo chiaramente a modo tuo amore,
Che un artista e Valentina Brinis, che invece scusami ad ovest di offrì fermi Open Arms,
Quindi parleremo in senso, si parlerebbe tra voi e ci si spiegherebbe un po'qual è il lavoro che si fa in mare, si fa in terra
Esatto
Frodi. Oggi ne approfitto per dire questo sembra molto disturbata. Proprio oggi abbiamo ricevuto una recensione su Google, molto negativa da parte di evidentemente in due israeliani i quali si sono riuniti a vedere la bandiera nella sua nella Palestina, attesa dicendo appunto che ci dovremmo informare sugli orrori perpetrati da Hamas che mentre ognuno di noi sa benissimo di che cosa stiamo parlando, però vorrei
Sottolineare questo luogo. È un uomo che prende sempre le parti dei più deboli nel comunità. Tutte quelle realtà che hanno bisogno di spazio, non bisogno di voce, hanno bisogno di aiuto spesso e volentieri, e siamo a favore di una migrazione libera, ognuno emigrazione non gestiva semplicemente della pulizia ma coadiuvate aiutata dalle ONG che io apprezzo. Da sempre c'ho anche lavorato in Spagna, quindi so benissimo il lavoro
Importantissimo che fanno sui territori e in questo caso in mare che un luogo come dire, che ha altri criteri ma la regola più importante del mare che bisogna salvare chiunque. Quindi a questo punto vi ringrazio ancora. Nessuna prova dei ragazzi
No, intanto, grazie a te di vergato a viso aperto, le porte veramente le braccia.
In tutti i sensi in questo luogo che è meraviglioso, quindi davvero grazie, quindi per noi è una grande opportunità di portare quella di portare il nostro lavoro in Sicilia, anche se la Sicilia è una terra che conosciamo bene perché da sempre tra i porti diciamo di sbarchi tra i porti di riferimento che spesso tocchiamo dopo le nostre operazioni insistono i porti siciliani quindi diciamo che
è una terra che noi amiamo molto e che ringraziamo molto, perché davvero sono dei luoghi sicuri e di sbarco, che sembrano delle frasi retoriche e delle parole prive di senso, e invece quando si è in mare sapere di avere un luogo sicuro dove arrivare, è una grandissima speranza per tante persone, perché vogliamo ricordare che noi Open Arms in 11 anni di attività, abbiamo salvato oltre 73.000, vinte però ogni anno, purtroppo, da quello che sappiamo da quello che i dati ci raccontano
Ci sono almeno 2000 persone che non riescono ad attraversare il Mediterraneo e quindi avere un porto sicuro e anche la speranza di avere un porto sicuro è una è una grande, una grande frase, noi, insomma, ce la vogliamo, lo vogliamo sempre ricordare e noi siamo qui. Un generale Open Arms ha compiuto 10 anni nel 2025, quindi quest'anno siamo all'undicesimo anno di attività.
E abbiamo pensato per i nostri 10 anni per il nostro compleanno, che è un compleanno importante perché dopo laurea anche ci racconterà da dove veniamo e questa sera raccontiamo anche un po'quali sono stati i passaggi anche cruciali della nostra biografia, quindi arrivare 10 anni non era per nulla scontato, diciamo,
E abbiamo pensato di raccontare questi 10 anni in varie forme. Una forma a cui teniamo tantissimo è quella appunto delle immagini per cui il libro che presentiamo questa sera, che è un libro particolarissimo, chiesto laurea ci ci racconterà è un libro che raccoglie non solo delle testimonianze di persone che hanno preso parte alle missioni, ma è un libro che raccoglie tantissime immagini e non è casuale il fatto che sia dentro questa scatola, ma non vi anticipo nulla
Io personalmente sono arrivata in Open Arms nel 2019, quindi quando Open Arms aveva già quattro anni, e però lascerei a Laura e il fatto di raccontarci proprio come nasce Open Arms, perché nel 2015 non era assolutamente scontato che se arrivasse appunto a ad avere, diciamo una struttura che si sarebbe chiamata Open Arms, per cui diciamo, questa biografia che viene raccontata all'interno di questo libro è anche un po'una storia
E riutilizzo qui la parola speranza, perché è una storia molto forte di una società civile dei cittadini che facevano tutt'altro e che hanno deciso di mettere a disposizione le loro competenze di fronte a una, diciamo quella che adesso chiamiamo proprio le le le le tragedie umanitarie e che era appunto del 2015, quando
In 1 milione e poi abbiamo contato 1 milioni di persone si sono mosse dalla Siria tentando di attraversare di confini sia terrestri che acquatici, e sono arrivate appunto in Europa a chiedere una una, qualche forma di protezione e molti di loro, purtroppo, che cercavano di attraversare un confine acquatico che era quello che separava la Turchia dalle isole greche e nonostante la vicinanza di questi due lembi di terra, purtroppo anche lì ci sono stati moltissimi incidenti, però dobbiamo anche ricordarci che ta altrettanti incidenti ci sono stati nelle vie terrestri, quindi
Ogni rotta migratoria che viene attraversata senza avere dei documenti per farlo, quindi, viene attraversata in maniera irregolare. Purtroppo è un rischio altissimo. Comporta dei rischi altissimi per chi l'attraversa, ma facciamo un passo indietro e arriviamo alla biografia di operante, di cui Laura è davvero la testimone vivente, perché c'è dal primo dal primo giorno è anche grazie a lei che appunto esiste Open Arms, quindi grazie
Buonasera
A tutti, grazie mille.
Sì, sì, perché il mio italiano è brutto brutto, allora parleremo un po'spagnolo lento.
Allora co sì sì, se vogliono intento un po'in italiano si no
Come ha detto Valentina, io sono in inopinato dopo il principio dopo don mila 15 Open hanno, sta noi, stava, ha pensato, a noi, sta a noi, c'era una strategia per per nascere, no, bastato un un fatto mo'emozionale e personale Oscar Camps nostre, sì, Silvio con sei se il nostro direttore fondatore lui è un nome sua corretta sul resto,
Sua corista, soccorritori e so cosa corridore che aveva una una impresa, una che lavorava in le spiagge spagnole, allora le sue coriste, le soccorritore verve e
Che normalmente sono dalle spiagge al
è corretto questo allora al e nel berranno de dormir Elkins?
Allora, il il 2 settembre, dormi del 15, tutti abbiamo visto una immagine, la immagine Dahlan curvi, un piccolo bambino morto affogato in una spiaggia a Turchia, questa immagine ha portato a tutto il mondo, è stato la portare tutte i giornali,
Tv, eccetera. Questa questa immagine è questa immagine che non sa con nuovi, do tanto a lui come soccorritore, ha pensato io la mia, il mio lavoro è normalmente alla spiaggia, è proteggere la vita e la spiaggia, il mare, allora lui ha detto io ho bisogno di fare qualcosa per aiutare, poiché non è possibile che un bambino è morto a due centimetri della spiaggia. Non è possibile come è possibile? Allora
Lui ha detto buono io a qualche qualche o 15.000 euro per comprare un un varco, allora i lavori Tiso.
Per spendere queste queste vennero queste corti Solly A, per andare a giurare.
Allora, due settimana dopo,
Ma abbiamo chiamato a tutto il mondo le l'Alcalde de Barcelona Emba del sindaco de Barcelona, la sindaca, da martellone, abbiamo chiamato alle basato ore de la Spagna, la Grecia della Grecia, alla Spagna, abbiamo chiamato a tutto il mondo, è scritto dal mondo addietro ONG, ma con nessuno ha risposto lui ha deciso di andare per vedere per aiutare
Allora una cosa tanto semplice come prendere un aereo a una Isla greca che no no e no no, è un fatto di andare dall'altra punta del mondo, ma in Grecia e in un luogo turistico,
Allora lui i Gerard qui soccorritori, anche
La sua, con la sua compagnia, sono preso un un Welling, un biglietto d'aereo, e sono andato a Lesbos. Allora, quando sono arrivati la immagine, questo che che succede di ah ah ah Lesbos, era terribile, del 1.000 e ed Emile le persone arrivavano in in sbarcasse,
Terribile terribile Eran, tre SMIL, 4 mail sin come il personas Subida Sen Patera, scusandosi è la verità e non tra moda di Yes chilometro
Jesús non lo esplicava nella televisione, no, no, non c'era in in giornali, no, non c'era e la lo smetterete comunicazione, allora io oggi ho era amica de de Oscar Asianews.
I io abbia Stato tre settimane due settimane in tentando e scrivendo all'ambasciatore, ma con nessuna via a via scritto, aveva risposto.
Qua lui ha deciso di partire, ha detto poi hanno ciao ciao, allora spero che ti vado bene, Silvio Boagiu, da A 2 Arte, in qualcosa io faccio, ma per me era ciao, ciao a me quando vi sono arrivati visto tutto questo e Oscar chiamava per telefono emergeva è orribile, allora è una crisi umanitaria la più grande 1.000 ed Emilia ed Emilio Del persona ed è persona molto grandi dei bambini persona che che non possono
Arrivare a un luogo sicuro sì, non è così, perché era in persone, la maggioranza era le persone della Siria, chi parte chi Putignano DELAG dalla guerra di Siria.
De Iraq,
Ed Afghanistan del luogo terribilmente dei conflitti, de dopo Teani de anni allora la unica Manera ad arrivare a un luogo sicuro e l'Europa era in questa maniera allora
Per me il giorno soggiorno sono io non sono soccorritori.
E io, che lavorava in comunicazione, ha detto sì, voi stando aiutando a questa persone che è molto importante, ma è persona lo sa, questo non cambierà
Lo cambierà, allora abbiamo cominciato a esprimere tutti chi Paz che succedeva ogni giorno dalle Facebook in questo momento della Facebook, il social Checchi più popolare, allora possiamo dire che noi, come organizzazione abbiamo, abbiamo nato social da Facebook a due settimana dopo
Da che che Oscar Iseran arrivano a Lesbos, c'era la necessità.
Deve fare deve stare in una forma legale, perché eravamo dei cittadini e spagnolo,
Lavorando e non AISLA greca, ma è in una frontiera, perché la frontiera, mentre Tour la Turchia, il Lesbos era immaginaria il metodo del mare, allora abbiamo fatto uno scritto molto semplice, de associazione Open Arms Proactiva, Open Arms sembra che al moment
E così perché noi non vogliamo, noi vogliamo aiutare nel momento, ma noi vogliamo se essere una una organizzazione, ma dopo di questo momento, fino fino a questo momento, che che ci siamo oggi sono 73.000 persone che abbiamo salvato, abbiamo cominciato comode dei volontari, allora del gruppo di volontari sono venuto i benvenuti,
Una settimana 2 settimana durante un anno, ma se si nato Health e l'accordo, mentre la Unione europea e la Turchia per tagliare il flusso migratorio,
L'Europa paga a paise star Ferrus parallele, farla Fronteras della Snam stress no para.
Apro tacerlo Seretse umano.
Jesolo Iso con Turchia, pagò para che se frenare il flusso migratorio.
Apprendi Moss, che lo sfrigolio Los Locos migratoria non se puoi era imparar la persona Ugyen conflitto sporca in su Casas no, se puede vivir si Callas Bombasi sia ai ambre, sia ai conflitto, se Persecution no permanente Santu casa Uges.
Io sto la prendemmo senese, momento Oppo reso.
è il verranno dei dormire, il 2016 abbiamo andato al Mediterraneo centrale con ASTRAL una una nave piccola, un veliero,
Che vi è stato un veliero di Lux per un business man, che ha deciso di fare una donazione, una cessione a Open House, perdonarli una seconda vita de al alla alla nave, una nave che non era preparata per fare del salvataggio, era una nave per per,
Una avviato, se vuole, allora abbiamo cambiato ed è anche.
Sì, con oro oro.
Allora?
Sì, allora, quando abbiamo arrivati al Mediterraneo centrale, c'erano già dei ONG che lavoravano dopo due 2013. No, sì, sì.
Sono nate anche.
Quello del 2015 è stato proprio l'anno della nascita di tante organizzazioni che poi, come stava dicendo laurea, si sono spostati nel Mediterraneo centrale.
Allora, dove il mondo diceva?
Dove vai con questo, con questa nave, perché non una nave di salvataggio me la differenza era che tu tutte le soccorritori a bordo della strada alterano di soccorritori professionale dei volontari soccorritori professionali. Dopo di anni, e allora con l'Astral, la prima volta che abbiamo arrivati nel 2002 mila, sevizi in tre mesi abbiamo salvato la vita a 14.000 persone, simbolo così tre messi premessi allora certamente no, no, è un tipo di nave, ma El come come file il lavoro veramente era un momento de meno moltissima persone che fuggivano de differente luogo, perché sì, abbiamo visto e abbiamo sperimentato che il flusso migratorio in no no, sì, no, sì, no, si fermano, cambia i se, trasformando and flusso migratorio più pericolosi,
Allora il libro?
Per noi la comunicazione dopo le il principio era stato.
No, no, no.
Era stato importantissime per sapere, per porre per potere cambiare un po'le cose che che suggerivano a a Lesbos dopo and mare, allora a Lesbos c'erano dei molti fotogiornalisti.
A lato del soccorritori, allora al principio e il fotogiornalista con le soccorritori, facciam così perché volevano dei immagine drammatiche, forte per le per le, per le giornali, ma dopo qualche qualche giorni.
E sono diventato che.
Noi le Spani Slavica Ars, perché sono Bautista T
Sì, come alle spalle Island Cars eravamo sì, sì, eravamo parte del del paesaggio, allora per noi abbiamo visto che la nostra presenzia erano sulle giornali, allora è importante, deve sapere la la potenziate questa immagine, de per potere cambiare le le cose, per aiutare allora quando abbiamo partiti quando abbiamo andati a al Mediterraneo centrale,
Per noi era molto importante portare dei fotogiornalisti con noi.
Perché per documentare tutte chi succedeva in mezzo al mare, sì, tu non vai in mezzo al mare, tu lo vedi, tutte le vite che sono in pericolo e soprattutto che a noi e a tutte le ONG sono cominciato una strategia decriminalizzazione dopo,
Un anno dopo domina il un anodo 17. Se il taxi del mare è corretto, sì, allora per noi era molto importante da avere dei voce di immagini e fotografie delle persone esterna de de agenzia The fotografie internazionale a per Reuters.
De del tv con te ne ne New York Times, decanale le televisioni italiane e spagnole perché le immagini, le informazione?
Fuera Real i contrastata, no, no, noi come pena Amsc, possibilmente possiamo dire qualcosa o im inventare qualcosa, allora abbiamo oggi abbiamo 124 missioni, siano 26 missione dopo le principio e a Ca'missione noi abbiamo due fotogiornalisti, allora abbiamo più della gente.
Persone fotogiornalista differente.
Media che che son passato a a Open Arms, allora per noi, quando abbiamo fatto le 10 anni, era molto importante prendere tutte queste immagini per respirare la storia, no The Open Arms sino alla Historia de questi 10 anni al Mediterraneo e alle frontiere europee.
Allora abbiamo dentro questi fotogiornalisti des Grandes, premio World Press Photo, Pulitzer e la canzone del fotoperiodo di star Massimo Masi importante e nel libro se abbiamo più del 40, mentre il libro anche per la prima volta e sono fatto dei documentari The film abbiamo un film che si chiama la legge del mare e il mare è fittizio.
Un film abbiamo molto documentari, una serie si abbiamo, ma sono le cose de de documenti che fanno di di fuori a dentro, ossia sopra noi, ma sempre da fuori, per la prima volta abbiamo deciso di fare un libro per respirare.
L'anima di Open Arms, chi è a chi è Open Arms, Open Arms, una una risposta, soffiarle, noi ABI Eramo tre, quattro, cinque soccorritori e le persone che ad che facciamo perché possiamo, come come uffizio, aiutando.
E nient'areas diversa, pero con El Tiempo, sia i Rossomando i sfumando i fumando uccisi, ma fare degli Open Arms, la Suma detto dalla Sisas, potesse porre sul libro di fotografia periodo Damien testimonio de persona arrestata Place, de Fer dimissioni, fare del ministro è un volontario scanner stava lavorando capomissione giornalisti, Richard Gere,
Abbiamo realizzato diversi.
Sì, li abbiamo la la la voce Richard Gere.
Sì.
Richard Gere.
Sì.
E la struttura Bono, tra dei Bozzi, de detto, alla spose che Forman Open hanno solamente chi ne stavamo, solo lavorammo sta Monster, cavo Knam, sino al 1.000 simile ad personas che che han detto è possibile che che Open Arms existe,
Sono sempre due, sono il veliero Astral, quello che diceva è sempre la, la Open Arms era la prima barca.
Okay era intanto apre per la prima volta abbiamo capito che Laura ha mentito in tutti questi anni e parla italiano, quindi laurea già costretta a imparare lo spagnolo, invece per parlare con lei, invece abbiamo capito che era un fake totale, Laura parla italiano, quindi verrà punita per,
Ce l'aveva nascosta in tutti questi anni. Ok, va bene, no, diciamo che la storia di di Open Arms è una soglia, cioè non Denza, ma in realtà di un'organizzazione che è giovane, perché 11 anni sono davvero davvero pochi, però sono in realtà in che senso densi, nel senso che sono stati 11 anni per la storia del soccorso civile, quindi la storia del soccorso umanitario e e in generale, anche per la storia recente della migrazione, sono stati anni anche molto significativi, perché prima laurea citava da dove siamo nati nel 2015, però da lì in poi è proprio anche di fronte a quelle immagini del bambino Alan Kurdi, in realtà, l'Europa intera si è dovuta interrogare su come affrontare e l'arrivo di moltissime persone e tra l'altro in maniera irregolare, perché ricordiamoci che ancora oggi migliaia di persone non hanno i documenti necessari o comunque anche quando hanno il passaporto, noi superiamo tantissime persone che hanno proprio il passaporto, fisicamente ci danno. Dentro il cellophane cercano di proteggerli in tutti i modi, ma è un passaporto che è praticamente inutile, diciamo perché è un passo a bordo, che vale pochissimo per attrae per avere accesso a un visto, quindi in realtà quelle frontiere non riescono mai a ad attraversarle. Noi adesso ultimamente su corriamo moltissime persone del Bangladesh e che è per noi sempre un effetto studi. Stupore, perché ci chiediamo sempre, ma cosa ci fa una persona dal Bangladesh nel Mediterraneo centrale? Poi andiamo a vedere i dati del ministero dell'Interno e ci raccontano che il Bangladesh è la prima nazionalità che viene registrata nei luoghi di sbarco. Quindi questo era per dire e confermare quello che diceva, Laura, cioè
Chiudono la rotta, se ne apre un'altra e se in questi 10 anni si l'Europa ha aperto gli occhi, ha voluto vedere quello che succedeva, quindi l'Europa sa perfettamente le istituzioni europee siano perfettamente quali sono i numeri, quali sono le nazionalità, da dove arrivano le persone e le loro storie sa perfettamente tutto eppure in un certo senso ha voluto in qualche modo chiudere gli occhi in che senso, nel senso che gli accordi di chi si sono fatti di esternalizzazione,
Laurea prima citava quello con la Turchia, però da lì in poi ne sta arrivati praticamente con tutti i Paesi dell'area del Mediterraneo e anche oltre questi Achoris ha difatti, di fatto, per non vedere le persone che arrivavano quindi per bloccarle il più lontano possibile e questa politica migratoria in realtà è stata in qualche modo sperimentata dai singoli Stati membri per tanti anni e adesso è diventata proprio la politica europea ufficiale con il nuovo Patto europeo sulla migrazione.
Che è stato discusso per anni, ha lavorato per anni, è entrato in vigore il 12 giugno, quindi questo in questo senso, le 11 anni sono pochi nella storia del mondo, ma in realtà, per la storia del dell'Europa, rispetto alla gestione di di questa umanità in movimento sono tantissimi vivi una domanda,
E ho diversi amici che sostano in Bangladesh come turisti e qui mi raccontano di un Paese meraviglioso, Superman e quindi la mia domanda te perché si muovono dal Bangladesh, se c'è una condizione che io non so magari mi come dire, disequilibrio politico o povertà o insomma volevo solo chiederti West 19 malissimo,
Ma in realtà è una domanda utilizzabili che ci permette anche di continuare rispetto a come quanto sono importanti poi le storie, noi in queste narrazioni, perché noi all'inizio di questi Hood, in questi ultimi anni vedevamo tante persone del Bangladesh ci chiedevamo come mai però poi, in realtà in una situazione di soccorso non c'è sempre il tempo di avere a che fare con le persone non c'è sempre il tempo di parlare con loro poi diciamo, negli ultimi anni è stata approvata,
è stata approvata una riforma in Italia che ha tantissimi contro, però ha un pro qual è questa riforma, cioè ogni volta che si soccorre che una nave civile fa un soccorso?
Con la scusa che i porti, diciamo siciliani, sono difficili da gestire perché ci sono già moltissime persone che arrivano, vengono assegnati quindi dei porti molto molto distanti, anche distanti tre giorni di navigazione, noi come Open Arms più volte siamo andati a Genova, Savona Massa-Carrara Ravenna, cioè, insomma, con diversi tempi, l'unico Pro che citiamo, ma l'unico, l'unico, l'unico è che questo ci ha dato, per esempio, nell'ultima estate ci ha dato la possibilità di parlare con le persone del Bangladesh perché quest'estate, se non mi sbaglio, su sei operazioni sette operazioni di soccorso su sei in sei c'erano moltissime persone proprio del Bangladesh, quindi molti di loro hanno raccontato la loro storia. È innanzitutto raccontano un fatto molto semplice, cioè che il Bangladesh, come tutti sappiamo, in realtà
Ah, è uno dei paesi che da anni è tra i più intaccati dal cambiamento climatico, tant'è che c'è un tema di inondazioni che va proprio a erodere la costa e quindi molti di loro sono costretti a retrocedere rispetto alla costa perché la costa effettivamente i Paesi sulla costa in cui vivevano non esistono più quindi, nonostante questo tema sia,
Conosciutissimo purtroppo molti di loro quando cercano di fare una domanda di visto Schengen, quindi di allontanarsi per andare in un qualunque Paese membro dell'Unione europea ricevono e questi sono dati europeo ufficiali glitterati tranquillamente dicevano, nell'oltre il 40% dei casi una negazione di questo visto, quindi, ovviamente, poi, la situazione è un po'più articolata di come la sto dicendo, però il tema è questo, anche se io mi voglio muovere irregolarmente, di fatto non ce la faccio quindi perché non incontriamo nel Mediterraneo perché quello che loro ci hanno raccontato in questi, in questi incontri
Loro dicono noi, con le possibilità che abbiamo, anche con i soldi che abbiamo, cerchiamo di avvicinarci il più possibile anche con i visti, quindi no, che hanno cercano di avvicinarsi il più possibile all'area Schengen e poi l'ultimo tratto purtroppo lo fanno in mano a dei traffici e quindi con il risultato che quest'estate una persona forse ce l'abbiamo anche da qualche parte l'immagine l'abbiam sicuramente pubblicata una persona ci ha fatto proprio vedere con la calcolatrice del telefono, quando aveva pagato e la cifra finale era 17.000 euro, ora 17.000 euro, cioè chiunque di noi, con 17.000 euro, andrebbe almeno otto volte in Bangladesh andata e ritorno anche volendo viaggiare in business, cioè è un prezzo folle 17.000 euro ed esclusivamente per fare l'ultimo tratto, perché il loro si avvicinano a questi paesi con i visti
Non con la politica dei visti, quindi anche interessante per noi è stato anche studiare questa questa politica dei visti, cioè io, col mio visto fino a dove possa arrivare senza.
Dover chiederne dovrà essere autorizzato, ecco questa un po'alla dinamica.
Poi, ovviamente, c'è un altro tema che l'Italia è uno dei Paesi in quel che modo favoriti, preferiti perché ci sono, c'è una comunità di persone del Bangladesh che molto ampia anche rispetto ad altri Paesi membri e quindi, ovviamente.
Arrivano qui e sanno che attraverso queste reti riescono magari a integrarsi di più, però, se vuoi fare un'altra domanda se
Per qualche mese o lavorato proprio ascoltando le storie di queste persone del del Bangladesh, tutto il loro viaggio e quindi poi c'è anche il tema che spesso ovviamente, finiscono in Libia, quindi il loro spingono questa.
ESA, quindi Fini finiscono praticamente.
Arrivano in Libia, i libri ovviamente vengono catturati e.
Vengono catturati da va, be'perché vengono sfruttati lavorativamente, ma poi la Libia, che è terra di nessuno, quindi vengono catturati dalle mafie proprio torturati, eccetera, e vengono mandati video alle famiglie che sono in terra di origine, che già si sono indebitate per far partire questi uomini perché sono per la maggior parte cioè son tutti uomini e quindi dicendo sostanzialmente ci dovete dare altre, C altri soldi per liberarlo quindi proprio mostrano i video delle torture eccetera.
E quindi poi anche una cosa e quindi poi loro, ovviamente vogliono fuggire dalla Libia e quindi incontrano, cioè una volta che, se le famiglie pagano, riescono forse a liberarsi e poi per a quel punto vogliono partire dalla Libia, quindi si indebitano ulteriormente per partire e ovviamente i trafficanti dicono venite poi se potete prendere la barca e se siete fortunati, arriverete in Italia, quindi si autoalimenta, perché la povertà, anche nel paese d'origine aumenta perché è pieno di famiglie che si indebitano.
Va be'
No, no, anzi però per noi è molto importante anche ascoltare queste storie, perché in realtà questa è una domanda che faccio a tutti e due, e cioè quanto sono importanti appunto le le biografie, poi delle persone che raccontiamo, perché uno degli elementi che ha fatto sì che la criminalizzazione ma non solo alle criminalizzazione delle persone che si che soccorrono ma anche le pe la criminalizzazione improprio delle persone in movimento, quindi la criminalizzazione delle persone rifugiate delle persone migranti cioè queste il fatto di chiamarle invasori no e se tutti gli appellativi che che conosciamo tutti i modi in cui stati chiamati in questi anni,
E in realtà questo è uno degli elementi di fatto di creare una massa no univoca, che arriva, ci invade, distruggerà la nostra cultura. Questo è uno degli elementi proprio alla base di queste narrazioni, quindi
Diciamo in questi anni, anche noi abbiamo subìto babbo degli attacchi fortissimi, quindi la domanda che faccio tutte e due.
Quanto è importante poi arrivare a raccontare appunto anche la singola biografia che può essere la biografia di Open Arms, ma anche la biografia, appunto, di una persona?
Che appunto arriva dal Bangladesh, a cui si dedica del tempo, oppure, come viene fatto in questo libro, noi raccontiamo delle storie che poi sono quelli che hanno colpito anche più noi, insomma che anche i soccorritori, cioè.
Perché poi in mare è l'umanità che si incontra, cioè non non è e anche un po'il trionfo della vita, ma viene sempre da dire no, perché si associa sempre al Mediterraneo, alla morte, però ricordiamoci che il Mediterraneo è in realtà anche questa cosa qua c'è sono vite salvate quindi quanto è importante raccontarle farle arrivare no perché Silva lavora come addetto stampa anche per Open Arms.
Allora sì, senz'altro quello che ho avuto proprio modo di di vedere facendo questo lavoro è quanto le persone sono anche un po'stufa di sentir raccontare la migrazione sempre solo come numeri, invasioni e cose del genere nel momento in cui si mette di fronte a delle persone come siamo tutti noi le storie di chi ha affrontato quel viaggio sapere che quella determinata ragazza è partita con il sogno di fare la parrucchiera perché faceva la parrucchiera nel suo lavoro nel suo Paese e voleva averla fare qua semplicemente perché lì c'è la guerra voleva un mondo, una vita migliore ha passato quello che ha passato.
Essere fermati in Libia, essere fermati in questi paesi, molto spesso per molte donne vuol dire anche stupri a me mi è capitato una volta un giornalista che mi disse ma com'è che le donne che arrivano sono tutte incinte, ma facciamoci questa domanda oppure perché a noi bambini così piccoli proporre ai bambini così piccoli sulle barche sì, cioè sono tutte condizioni anche uno scappa da una determinata situazione e scappa come può,
Raccontare quelle storie, raccontare chi abbiamo soccorso, noi quando facciamo le note stampa per dire come è andato un soccorso, raccontiamo sia come è avvenuto, dove è avvenuto, ma cerchiamo anche sempre di dire chi sono queste persone, donne, uomini, bambini,
Sappiamo che spesso sui giornali questo tema ci arriva o per emergenza, cioè o strumentalizzato da determinate politiche.
Perché proposto come una cosa da gestire come una cosa da controllare come un pericolo, e sappiamo anche che spesso e volentieri la volontà non di parlare, di di spaventare, di mettere paura di dire, non si sa come andrà questa cosa, è un po'come mettersi a guardia di una porta a dire no quando rientrare, perché qua dentro c'è una cosa pericolosissima, invece, conoscendo cosa c'è dentro quella porta, poi si arriva anche a avere un'idea diversa del lì, quello che questo mondo abbiamo cercato in questi anni anche di cambiare vocabolario, di non usare determinate parole noi noi per primi, per evitare che venga fatto dopo per evitare che venga fatto dopo sui giornali. È logico che spesso e volentieri la prima domanda che ti fanno quando vai a raccontare di un soccorso ma ci sono morti ma ci sono bambini. Perché comunque è un tema
E noi, logicamente, ci sta bene che venga fuori la verità, che venga fuori quello che è veramente, ma che se ne parli continuamente, perché sennò rimane solamente un tema da da strumentalizzare e da raccontare solamente a fini politici e non noi sappiamo benissimo che, andando a parlare con qualunque persona sull'isola di Lampedusa non ti dirà mai niente, se non che è andato a casa, ha preso le coperte, è andato a prendere la persona sulla spiaggia, ma quelle sono le persone che lo vivono. Pioneer, mentre c'è una narrazione che può essere distorta, che può essere intaccata anche da insomma volontà, e questa è la parte peggiore di questo lavoro. Io poi sono arrivata in Open Arms, in un momento in un giorno tragico, perché sono arrivata durante la prima missione di Open Arms a Gaza, quando ancora nessuno era arrivato a Gaza Open Arms dopo vent'anni ha aperto il primo gol corridoio via mare
Nel primo corridoio umanitario via mare ed era il 1 aprile 2024, quando c'è stato purtroppo un attentato a delle degli operatori umanitari che collaboravano con noi
E ed è stata anche lì durissima da raccontare, proprio perché sono quelle tematiche dove sui giornali ci arrivano in un determinato modo e lo dico da persona che tutti i giorni che lavora coi giornali ci vuole lavorare però spesso e volentieri proprio la volontà di raccontarlo e andare incontro a un interesse su quel tema è proprio perché spesso e volentieri c'è una politica che lo racconta in maniera solo problematica e solo allarmista non fa capire questa cosa la domanda che che ci hai fatto tu Mariacarmela prima dicendo ma manca la de cielo conoscono in un determinato modo Valentina,
è forse una delle più esperte in Italia, assume grazie no, cioè la la studiato tantissimo.
Parlare di migrazione climatica oggi è difficilissimo, però esiste, non sappiamo che il cambiamento climatico c'è, lo sappiamo tutti, ce ne siamo resi conto capire che comunque c'è una migrazione è legata a quello, è comunque un problema nel problema.
E quindi diventa appunto questa cosa, sulla quale abbiamo forse più paura che voglia di conoscenza, ma dovremmo proprio iniziare, approcciarlo diversamente.
Ma infatti, ma infatti anche noi, cioè noi pensiamo sempre che se non delle dei temi che non ci riguardano invece rigo ci riguardano ci riguardano come è l'ultima gli ultimi mesi estivi che abbiamo vissuto indipendentemente che fossimo qui o in altre zone d'Europa comunque il filo conduttore è stata appunto la la parola inferno.
Ecco, rispetto a quello che diceva Silvia, nonché forse anche un po', un modo per collegarsi al libro, quello che è la paura, anche di, a volte guardare e anche la paura delle storie individuali.
Non tu hai avuto spesso questa questa esperienza rispetto anche alla difficoltà, a volte, di di raccontarle e anche alla delicatezza no del del raccontare delle biografie, perché comunque c'è anche un tema di pro voler proteggere anche le persone che che si salvano volerle anche proteggere da eventuali attacchi no, come si collega anche questa è la struttura del libro che non so se avete visto.
Dentro esatto non è un libro che, se acquistate sfogliate immediatamente un po'per noi era importante, e precisamente per questa manipolazione della lingua, la desuma citazione per tutto questo abbiamo abbiamo la necessità di fare il libro, perché dopo 10 anni de The qui, a 10 anni quando ha blended store di castagne ho studiato Smirke insieme a don SMIL 20 Cinco Como all'Aran,
All'Aran con e statistica, con numeri no con testimoni di persone, per questo per noi era molto importante fare questo documento, perché noi abbiamo stato lì in prima in prima linea
Allora per questo?
Abbiamo pensato anche il formato è molto differente, perché POR volere vuole vedere ASL e stare a restar, compromettere un compromesso con con a che io, che Jerez verrà preso per poi reso la libro ed una casa che vi.
Una casa una scatola.
Aprire.
Allora questo così allora quando Laurens
Noi una coperta, l'uomo desnudo.
Tanto aiutò un un uno sforzo per vedere vedere questo.
La prima pagina è questo libro, non di avere ex gestire, purché tutte le storie qui non avere insistere.
Open Arms,
No, dov'era?
Queste storie non dovevano questo è per noi Open Arms, no di aver ex gestire, allora questa è la prima cosa più più importante per noi.
Allora
Archiviano esplica spiega un po'con funziona, ma soprattutto la prima, la prima parte Heroes Heroes sì, eroi, perché al principio allora le soccorritori spagnoli o che grandi che grandi.
Iniziativa della gioiosità civile, che ve che vi è anche vien sì e no, un momento Enel che Theodore.
Mundo e stava con il refurtiva welcome benvenuti ripudiati tu intorno Elkins 10 anni dopo la invasione, tutta questa.
Retorica ex altamente, allora la nostra storia commenta in un momento in che noi non abbiamo, è stato mai nulla, nuca eroi le eroine sono alle persone che fanno la che si giocano la vita in mare, ma è al principio sì che gli aghi e spiega la la prima,
La deprime Rosania an Open Arms per Oreste compromiso, para paragono fedeltà a riallineare storia, Tanios también Seven che la spacchi NAS.
Stasera.
Per conoscere i libri, vederli immagine a riaprirla al pagina.
È una esperienza personale e così.
Sì, così allora.
Allora, se dei immagine per per conoscere allora principio eravamo Heroes il nostro lavoro, era magnifico, l'apparenza, magnifico, ma noi abbiamo fatto il El stesso lavoro, dormire il 15 e il dormirle, 25 il mismo, ma.
Al principio era mossero e ma dopo dorme il 27 Somos Vigliano banditi i pirati.
Sì, perché urbano la, la destra e l'estrema destra.
Il taxi del mare corretto allora tot una strategia de crimine irritazione verso le persone in movimento e verso le organizzazioni come no, la nostra, chi protegge la vita in mare, perché noi notifichiamo a nessuno.
Che se deve fare con queste persone che arrivano noi, se facciamo e complici del e legge in mare Laos, convegni o di internazionale.
Lo unico che facciamo, perché nessuno deve morire in mare, allora noi progettiamo la vite, portiamo a un porto sicuro e allora, se l'amministrazione che deve fare decidere che sa fare con questa persona, allora noi proteggiamo i dritti, no, no, andiamo con tra un Paese e un politico no, no, no, no, noi non facciamo e questo facendo El mismo lavoro dopo il principio in un momento,
Siamo Milano, allora abbiamo molti de tweed, Salvini basicamente Salvini.
Quai des odio verso noi, poi Roberto le Ong, ma.
Sì, allora sì, Silvia non puoi raccontare un poco, ma a questo allora la la seconda parte è tutta questa parte non solo si non solo è tutta questa criminalizzazione, ma anche del totale persone che sono venuto verso noi per aiutare,
Tutti, perché per difendere i diritti umani abbiamo dev'essere molti.
Contrario politiki, che sono che che ha fatto facciano la disumanizzazione delle persone, allora è importante qui vedere non solo la criminalizzazione, ma anche tutti i movimenti Frio penale.
Accade una volta che abbiamo un blog che ho un processo, eccetera, ma anche conoscere le vite de testimoni, le persone che amiamo, abbiamo fatto salvataggio, non si ricordate queste immagini, cosa che fa.
Salvini ha fatto TwinAir, storia che si era un'attrice di delle, logicamente logicamente, quando poi, con queste persone questa?
La memoria è coperto.
È una guerra raccontata da Laura che l'ha vissuta tutta un'altra cosa, però, logicamente una volta che queste persone poi sono a bordo sulle navi sono persone, quindi qualunque atto viene fatto, viene fatto anche per restituire una forma di di vita di di irregolarità cioè nel caso di Giuseppe era stata giorni in mare da sola ha perso un figlio ha perso tutte le persone che viaggiavano con lei, cioè era,
Oscar fece un'intervista prima di partire per questa missione gli chiesero ma ne vale la pena e Oscar rispose, anche se salviamo una sola vita, ne vale sempre la pena e sembrava l'avesse scritto nelle stelle perché poi si partì con la missione e trovammo solo Gius Gioseffa che era da da giorni in mare e anche a quel punto, lì tutte le attenzioni, anche de degli operatori umanitari, erano su queste persone, perché era una sola, al di là della storia particolarmente forte, però, poi, mentre di solito dividi le tue forze su più persone, in questo caso c'era una persona sola e come gesto proprio di umanità, ci fu uno scambio tra una ragazza che era a bordo come operatrice umanitaria, lei e li misero smalto la cosa che potremmo fare noi, tra amiche e una sera, mentre chiacchieriamo nelle nostre cose
Uscì sui giornali, col appena sbarcata, con queste unghie smaltate e fu strumentalizzata, e la parola corretta perché si raccontò come un'attrice come una persona, quelle sono le mani professionalmente smaltate.
E uscì sui giornali totalmente fake news, cioè proprio quello che chiede con cerchiamo di contrastare con il nostro lavoro quotidianamente una notizie finta dicendo che era un salvataggio finto che era di di tutto di tutto e vennero commenti su commenti, odio su odio storiche si alimentavano,
E questa forse è stata una delle delle storie più forti, però le abbiamo vissute.
In quel momento, anche dopo questa cosa dell'essere passati da eroi a villania attirati, è ben raccontata anche proprio dalle copertine dei giornali noi abbiamo vinto un processo.
Su imputato era Maurizio Belpietro, perché aveva scritto su Panorama i pirati del mare, con la foto, peraltro, la fotocopia di operarsi, poi c'erano anche altre ONG coinvolte, però era rivolta a tutte le ONG, però parlare di navi che fanno rispettare la legge internazionale che la legge del mare è diffamazione perché quello che andiamo a fare come diceva Laura noi non non sappiamo che salviamo,
No, non ci non ci interessa nemmeno sapere cosa ha fatto nella sua vita la persona che abbiamo salvato una volta arrivato a terra nelle mani delle istituzioni, e le istituzioni in quanto tali sapranno cosa fare per mantenere la sicurezza, il diritto e tutto quanto noi quello che abbiamo fatto abbiamo evitato che il Mediterraneo inghiottisce l'ennesima vita,
No, io volevo.
Chiedervi soprattutto una cosa perché?
Anzi, due sono le domande, la prima è molto semplice, cioè che tipo di rapporti intrattenete con le altre ONG, cioè con Sea Watch, ad esempio con SOS Méditerranée, è dato che comunque operate tutte sullo stesso territorio e avete tutte lo stesso scopo ma la domanda un po'più complesso, al punto che volevo fare era che tipo di rapporti avete con la politica, perché io sono d'accordo con quello che dicevi prima riguardo al fatto che voi salvate le vite in mare, le portate nel porto più vicino dove possono andare e poi è appunto l'amministrazione lo Stato che se ne occupa.
Ma se lo Stato diventa quello che, ad esempio, è diventata l'Italia prima con quello che è successo con il Pd e con gli accordi con la Libia, che ha che ha fatto il Pd a suo tempo, oggi, con il disastro che ha fatto la Meloni con le cose in Albania e tutto quanto quindi il vostro rapporto con la politica quindi con anche con il lato che dovrebbe come dire aiutare invece che invece non lo fa.
Qual è cioè che che?
Allora, in questi anni, come appunto, come dicevamo prima, molte organizzazioni umanitarie prima del 2015 non esistevano, quindi sono nate proprio per dare una risposta a all'assenza o anche alla carenza più care, assente in quegli anni, alla carenza di mezzi per soccorrere in mare quindi diciamo da sempre c'è stato anche un rapporto di forte collaborazione,
Prima di tutto operativa si tra organizzazioni tra noi, organizzazioni e anche con la Guardia costiera, una cooperazione che, ci tengo a precisare. In realtà con la guardia costiera non si è mai interrotta, e soprattutto con la Guardia costiera italiana, per chiunque la greca sì, però con quella italiana non si è mai interrotta. E più la narrazione politica dei vari ministri che si sono avvicendati in questi anni e ai ministri dei Trasporti che ha fatto sì che si creasse magari una distanza, però in mare, quella legge che dicevamo prima chiunque si trova in difficoltà deve essere soccorso, come vale per i mezzi e le imbarcazioni civili. A maggior ragione, mi verrebbe da dire, vale per gli altri assetti. Questo significa assetti commerciali, per esempio le navi cargo, ma anche assetti statali, come per esempio, nel caso dell'Italia. Ci sono appunto la Guardia di Finanza e la Guardia costiera
E devo dire che almeno questa è la la, la positiva, Brahms non abbiamo mai operativamente, ha avuto, diciamo, dei problemi, certo è che questo clima è cambiato.
E, per esempio, un problema che riscontriamo con le istituzioni a livello operativo in mare e che magari noi molte volte riceviamo dei segnali di allarme, quindi sappiamo magari di un'imbarcazione in difficoltà. Cerchiamo di avere da loro anche una risposta rispetto, ma questa imbarcazione voi avete notizie, cerchiamo un po'di dialogare su questo questo ecco, magari non c'è più rispetto al passato e invece una volta quando diciamo collaborazione si intende che se c'era l'informazione di un'imbarcazione in difficoltà si cooperava,
Al punto che a scambiarsi delle informazioni, che non è una un aspetto banale, perché è proprio fa parte anche delle di di come viene regolato il diritto in mare, il fatto di scambiarsi le informazioni, perché appunto l'obiettivo è quello di soccorrere una vita. Il punto è che noi, negli anni, siamo stati considerati dei facilitatori dei flussi migratori più che dei soccorritori. Quindi, il fatto che negli anni il tema e il soccorso in mare si è abbinato sempre di più al tema immigrazione, tanto che appunto si è arrivati al provvedimento i porti distanti, perché voi non portate naufraghi portate migranti e quindi noi non riusciamo a gestirli sul territorio siciliano e di conseguenza bisogna separarli, dividerli in varie regioni italiane per far sì che la proprio la struttura a terra, la macchina a terra funzioni, questo è stato per esempio un problema e quindi arriva il nostro rapporto con le istituzioni e anche il rapporto, in realtà con le altre ONG, perché poi in questi anni abbiamo cercato Sidi cooperare in mare, però anche di cooperare in quel ruolo che si chiama vincolatività che si chiama appunto di advocacy, cioè di fare pressioni di far passare dei messaggi. Sinceramente l'abbiamo fatto con la comunicazione, quindi la comunicazione sui social, la comunicazione sui geni, sui giornali e ben cercato di farlo anche dal punto di vista legale, facendo dei ricorsi, e però poi abbiamo sempre cercato di mantenere un dialogo con le istituzioni, perché poi, di fatto, noi cerchiamo di raccontare quello che succede per far sì che si inverta una rotta, no che cambino le cose, non è solo che deve cambiare la l'attacco a noi che c'è stato ed è verificato, ma soprattutto si deve lavorare per far sì che appunto Open Arms non esita più, cioè si deve lavorare per far sì che le persone poi vengano sempre e comunque soccorse. Quindi uno dei punti che noi chiediamo alle istituzioni, che sono istituzioni europee, quindi la Commissione europea che si occupa di questo al Parlamento europeo tramite i vari parlamentari e anche l'abbiam chiesto più volte al Parlamento italiano e quindi anche al governo, e di far sì che si crei una missione statale dei governi finanziata
Ai governi perché soccorra le vite in mare, ma questa è sempre per noi l'aspetto emergenziale a monte, quello che chiediamo è che si intervenga nella politica dei visti, cioè che si arrivi a un certo punto far sì che ogni persona che si vuole spostare abbia i mezzi per spostarsi e non debba pagare 17.000 euro per riuscire ad attraversare un tratto di mare.
Senza sapere se ci riuscirà, tra l'altro, con un altissimo rischio, perché il rischio di perdere la vita nelle alle frontiere quando si attraversano in maniera regolare è del 20%, c'è una.
Una percentuale altissima, e non è che sono dati che abbiamo ricavato noi sondati, che ha ricavato l'Organizzazione internazionale delle migrazioni, che monitora proprio la tutela della vita e le frontiere, quindi diciamo questo è.
Il problema del dialogare con le istituzioni è che non sempre questo dialogo è aperto e non sempre abbiamo trovato appunto e le porte aperte, anzi, e di questo anche l'importanza di muoversi in rete, cioè è inutile che operano trovata da sola a parlare col governo non so
Un Paese è meglio molto meglio che si vadano un gruppo di organizzazioni, perché così il messaggio arriva anche più forte si fa
Capire che poi, al di là della bandiera, però quello che sia di mare e è universale e quindi non è una una strategia, diciamo politica e noi questo abbiamo come obiettivo ce l'abbiamo talmente tanto che in questi anni e magari si vede meno però noi in questi anni davvero abbiamo lavorato per costruire delle alternative tant'è che dal 2018 cioè da subito finanza in Senegal,
Per informare le persone sul rischio dei viaggi in mare c'è, c'è un'attività che chi si va in Senegal ormai da otto anni, che è enorme, che ha coinvolto centinaia di persone senegalesi, ha raggiunto migliaia di persone senegalesi, ma ha coinvolto proprio formato centinaia di persone senegalesi perché vadano a diffondere questo messaggio perché purtroppo tante volte arriva il messaggio che vai parti andrà tutto bene perché talvolta c'è anche l'imbarazzo da parte delle persone che arrivano di raccontare la propria storia anche il proprio fallimento no,
E c'è paura, c'è imbarazzo perché migrare all'investimento di una famiglia intera per tanti motivi, quindi noi raccontiamo perché quello che noi vediamo in mai tante volte, ma ci è stato detto se io avessi saputo che era così pericoloso io forse questo viaggio non l'avrei fatto questo no, anche si ritorna al tema di prima delle storie, quando importante partire dalle storie, quindi il progetto in Senegal per proporre, a parte proprio dalle storie per dire okay, proviamo a dare una risposta in questo senso. Contemporaneamente abbiamo fatto insieme a tante altre organizzazioni,
E 14 voli umanitari, proprio per dire noi crediamo in questa roba, qui noi crediamo né lei né i viaggi in aereo sicuri, se ci sente Greta, Thunberg, diciamo dei in aereo, ci uccide ah, ah, ah, ah, ah, ah beh, però ecco,
Eh no, gol la barca sovraccarica, Egg.
Esatto, oltretutto, perché veramente il Mediterraneo?
Cioè sorvegliatissimo ormai, insomma, c'è stata anche da poco una riforma di Frontex, insomma, che i ovviamente aumenterà anche le forze in mare, per cui noi raccontiamo una storia che in realtà tante persone sanno però, come dice anche Laura prima elenchi senza anche del libro non tutte vogliono vedere per cui anche il fatto di aprire, voler aprire no scartare la pagina devi anche volerle vedere le cose per cambiarle e altro progetto che adesso stiamo portando avanti con molta forza con molta determinazione.
È sempre un progetto di formazione, ma informazione cioè di divulgazione di quello che vediamo.
E lo facciamo a partire dai bambini.
A cui raccontiamo non tanto la nostra esperienza, però abbiamo la nostra collega modulato, una serie di narrazioni su quello che accade nelle frontiere del mondo, c'è anche come migrano gli animali, facendo capire un po'che la migrazione è un tratto.
Che chi chi ci accomuna in realtà, le altre specie viventi è un'esigenza, è una necessità e che dovrebbe appunto trovare altre condizioni, quindi noi lo facciamo partire dai 6 anni fino a incontri come questo, cioè cerchiamo di raccontare anche portare un po'la nostra esperienza della nostra testimonianza in questo cerchio vogliamo farlo con le istituzioni che però è difficile è difficile.
Ma noi
Cioè noi non molliamo, però ci rendiamo conto che non sempre con loro passa il messaggio o comunque.
Siamo sulla stessa sulla stessa linea, ecco, guarda, risponde a tutti, invece, sul discorso degli accordi con la Libia con paesi terzi, è un tema che spesso e volentieri cerchiamo sempre ogni volta che abbiamo l'opportunità di tirarlo fuori anche a livello mediatico noi spesso e volentieri abbiamo fatto campagne per dire che questi accordi si sono dimostrati, cioè non c'è un un'intervista di Oscar o di chiunque parli a nome di Open Arms che non spieghi quanto questi accordi si siano dimessi dimostrati fallimentari si siano dimostrati inutili e dispendiosi per noi come come europei ma soprattutto,
Non hanno portato nessun risultato, voi sapete benissimo, siete siciliani cosa è stato a gennaio, il ciclone Harry e forse è stato uno dei casi più assurdi quest'anno riguarda immigrazione, perché proprio in quei giorni c'è stato un naufragio che ha portato alla morte di oltre 1.000 persone e queste persone comunque sono partite e quindi insomma sono tutte tematiche che Valentina a livello di advocacy presidia quotidianamente raccontiamo,
Bright sembra appunto il il fatto di non voler vedere in realtà noi quello che troviamo questo però, devo dire, è molto trasversale Enel nella politica e la paura anche di di voler toccare il tema immigrazione.
In realtà la destra lo tocca molto facilmente, facendo una propaganda negativa da destra e l'estrema destra, e questo in tutta Europa è proprio la la bandiera travolte, mi viene da dire che magari in altre posizionamenti politici non sappiamo bene qual è l'idea è della gestione perché,
È vero che parliamo di persone che hanno sicuramente il diritto di arrivare e dobbiamo assolutamente salvarle, però a volte tutti noi piacerebbe sapere anche come devono essere gestite e che tipo di società no, vogliamo, vogliamo creare quindi in realtà la destra ne fa una bandiera all'estrema destra lasciamo perdere proprio e si fa altro che parlare di questo però dall'altra parte invece a volte manca una narrazione.
Inclusiva sull'immigrazione e sulla gestione anche della società intera, quindi è un tema, sicuramente è difficile e quindi in questo senso anche chi lavora su questi argomenti negli ultimi anni ha trovato sicuramente molta difficoltà, per esempio prima si citava il il processo che noi abbiamo vissuto nei sensi sentiti molto soli e di fronte a,
A situazioni come queste, no, cioè nel processo di criminalizzazione e un'organizzazione come Open Arms ha vissuto molta solitudine da parte delle istituzioni da parte di tanti.
Partiti politici da tanti di Fort, però dallo stesso tempo si è creata una comunità di persone che invece crede nei valori del soccorso e che quindi su Porta organizzazioni come Open Arms, non solo Open Arms, certo qui è sicuramente un fenomeno interessante quello che sta vivendo noi in questi anni.
Ci sono come dire, se ci sono altre.
Curiosità e domande
Noi adesso, per esempio, proposito di altre cose che abbiamo fatto, siamo appena tornati da Cuba.
E dopo siamo stati in diversi mesi e abbiamo portato anche di diversi aiuti sanitari proprio perché abbiamo utilizzato una delle nostre barche e che ha caricato diverso materiale dalla Spagna, pannelli fotovoltaici è arrivata dopo un mese di navigazione, è arrivata a Cuba, poi ha fatto base a Cancun e da lì ha fatto diversi viaggi per consegnare dei beni,
Nel frattempo, in questi mesi siamo stati anche in Venezuela, subito dopo la quel terribile.
Terremoto
Siamo stati esatto, abbiam dato supporto tecnico, meccanico e sanitario alla flottiglia.
E noi stessi, appunto, come dicevamo prima, siamo arrivati a Gaza e diciamo nel frattempo stiamo, abbiamo volato in Niger, abbiamo portato diverse persone dal Niger, cioè noi siamo in movimento, proprio per dire il mondo è grande, ci sono tantissime altre zone in cui potremmo essere utili però poi come una calamita al Mediterraneo, cioè ci richiama sempre perché purtroppo,
Ieri anche c'è stato un naufragio nel nel Mediterraneo, molto cioè devastante, e ne hanno parlato pochissimi, Midia, cioè Angela Caponnetto che una giornalista che segue questo tema.
Da sempre e a volte rimane anche l'unica, purtroppo, a farlo e proprio a dare la notizia, a informarsi e avere la voglia anche di intervistare superstiti, perché c'è anche un altro tema da dire che a volte no, siamo troppo abituati ad ascoltare queste tragedie e anche per questo noi piaccia anche raccontare le biografie di chi ce l'ha fatta e della vita proprio perché ci vuole tantissima forza e determinazione per superare le frontiere, quindi noi davvero per noi è un'emozione unica e poi,
Al centro di questo libro ci sono le foto degli equipaggi non che hanno preso parte Open Arms.
E chiunque di loro abbia fatto una missione racconta e chiunque di noi abbia fatto una missione racconta che diventa come una droga, cioè che l'adrenalina, la forza che ti dà l'energia, che ti restituisce, il fatto appunto di aprire le braccia, di allungare il braccio a salvare una vita è qualcosa che di indelebile ecco forse tanti politici si dovrebbero fare questa esperienza prima di di parlare di cose che non.
Ma tanti tanti, tanti, tanti tanti, se a volte ripeto, senza colore politico, insomma andrebbero è un'esperienza che forse tanti, forse tutti noi dovremmo fare.
Quindi, se non avete altre domande, noi vi ringraziamo, mi ricordo anche che il libro è in generale tanti altri nostri parte dell'altro merchandising, e un modo per sostenerci, quindi serviva anche di fare un regalo anche per Natale, insomma in questa libreria ci sono dei volumi quando volete sono qui quindi grazie davvero.

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