12 Ottobre 2026
Audizione di Luca Gasparollo, comandante della Sezione di intervento operativo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma; di Federico Zomparelli, comandante della Sezione di fonica e audiovideo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma e di Adolfo Gregori, consulente della Commissione
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Indice della seduta
Trascrizione automatica
- Presidenza del presidente Gianluca Vinci
- 0:02:15 10:00 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
- 0:22:03 10:02 Adolfo Gregori, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, consulente della Commissione
- 0:19:17 10:24 Luca Gasparollo, comandante della Sezione di intervento operativo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma, Intervengono brevemente il presidente Vinci e il colonnello Gregori
- 0:16:14 10:43 Federico Zomparelli, comandante della Sezione di fonica e audiovideo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma
- 0:01:21 10:59 Adolfo Gregori, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, consulente della Commissione
- 0:03:07 11:01 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Adolfo Gregori, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, consulente della Commissione
- 0:01:00 11:04 Valentina D'Orso (M5S), Luca Gasparollo, comandante della Sezione di intervento operativo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma
- 0:03:44 11:05 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Federico Zomparelli, comandante della Sezione di fonica e audiovideo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma
- 0:00:19 11:09 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
- 0:01:42 11:09 Roberto Giachetti (IV-CR), Federico Zomparelli, comandante della Sezione di fonica e audiovideo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma
- 0:01:30 11:11 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Adolfo Gregori, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, consulente della Commissione
- 0:01:14 11:12 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Federico Zomparelli, comandante della Sezione di fonica e audiovideo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma
- 0:02:03 11:13 Adolfo Gregori, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, consulente della Commissione, Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
- 0:04:36 11:15 Valentina D'Orso (M5S)
- 0:04:48 11:20 Adolfo Gregori, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, consulente della Commissione
- 0:00:45 11:25 Luca Gasparollo, comandante della Sezione di intervento operativo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma
- 0:00:28 11:25 Adolfo Gregori, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, consulente della Commissione
- 0:04:27 11:26 Luca Gasparollo, comandante della Sezione di intervento operativo del RIS dell'Arma dei Carabinieri di Roma
- 0:00:23 11:30 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, Adolfo Gregori, tenente colonnello dell'Arma dei Carabinieri, consulente della Commissione
- 0:01:01 11:31 Gianluca Vinci (FDI), presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi
Trascrizione